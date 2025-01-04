A legjobb Los Angeles-i marketingügynökségek, amelyek 2025-ben felpörgetik marketingjét

Tudta, hogy az Egyesült Államokban több mint 30 000 marketingügynökség működik?

Különösen Los Angelesben található néhány kiváló ügynökség, amelyek a legmodernebb technológiával rendelkeznek, hogy márkáját a következő szintre emeljék.

Ha a tökéletes LA-i ügynökséget keresi, amely átalakítja márkáját, mi elvégeztük a házi feladatot Ön helyett, és összeállítottuk a 30 legjobb marketingügynökséget Los Angelesben.

Ha kihagyja ezt a listát, lemaradhat arról, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő ügynökséget. Maradjon velünk a végéig, hogy új szintre emelje marketingtevékenységeit! ?

⏰ 60 másodperces összefoglaló Fedezze fel a legjobbakat Los Angelesben: Ismerje meg a 30 legjobban értékelt Los Angeles-i marketingügynökséget, amelyek kreativitást, technológiát és stratégiát ötvöznek, hogy átalakítsák márkáját.

Páratlan helyi szakértelem: A LA-i ügynökségek kiemelkednek a hipercélzott kampányok, a szórakoztatóipari marketing crossover-ek és az influencerekkel való partnerségek terén.

Figyelemre méltó új trendek: A mobilra optimalizált dizájn, az AI-alapú személyre szabás és a közösségi kereskedelem átalakítják a marketing világát.

Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet a ClickUp segítségével: kezelje zökkenőmentesen hirdetési kampányait brainstorming, nyomon követés és csapatösszehangolás eszközökkel, biztosítva ezzel marketing sikereit.

Íme a listánk rövid összefoglalása: Ogilvy Saatchi & Saatchi Public Haus Agency M&C Saatchi Performance Antonio & Paris inBeat Salted Stone The Bruxton Group 2 Point UMBRELLA SeedX NoGood Eclipse Advertising RPA Zbra Studios Ayzenberg Group Brenton Way Optimist Inc. Intrepid Digital Designory Straight North Bird Marketing Deviate Labs Hawthorne Advertising Pulsar Advertising Social Media 55 Kastner Quigley-Simpson TrixMedia NITRO PLUG

Ogilvy

Saatchi & Saatchi

Public Haus Agency

M&C Saatchi Performance

Antonio & Paris

inBeat

Salted Stone

A Bruxton Group

2 pont

UMBRELLA

SeedX

NoGood

Eclipse Advertising

RPA

Zbra Studios

Ayzenberg Group

Brenton Way

Optimist Inc.

Intrepid Digital

Designory

Straight North

Bird Marketing

Deviate Labs

Hawthorne Advertising

Pulsar Advertising

Közösségi média 55

Kastner

Quigley-Simpson

TrixMedia

NITRO PLUG Ogilvy

A marketingügynökségek helyzete Los Angelesben

Los Angelesben a kreativitás és a technológia ötvöződik, hogy a leghatásosabb marketingkampányokat hozzák létre.

A Sunset Boulevard ikonikus óriásplakátjaitól a globális képernyőkön megjelenő digitális hirdetésekig, a LA-i marketingügynökségek tudják, hogyan kell a márkákat ragyogóvá tenni. De ami igazán megkülönbözteti őket, az az a képességük, hogy merész ötleteket ötvöznek a város kultúrájával.

A Los Angeles-i marketingügynökségek főbb jellemzői

Íme néhány fontos jellemzőjük ?

Hipercélzott helyi kampányok: A LA-i ügynökségek a város sokszínű kultúráját felhasználva olyan kampányokat hoznak létre, amelyek globálisan is skálázhatók, ugyanakkor a helyi közösségek számára is meghittnek tűnnek.

Szórakoztatóipari marketing crossover: Hollywoodban megvetett lábukkal sok LA-i ügynökség integrálja a márkákat filmekbe, tévéműsorokba és eseményekbe, amelyek nagy hatást gyakorolnak a közönségre.

Influencer integráció: A hatalmas influencer hálózatuknak köszönhetően a Los Angeles-i marketingügynökségek olyan partnerségeket hoznak létre, amelyek megbízhatóságot teremtenek.

Feltörekvő trendek a Los Angeles-i marketingben

Elsődleges hangsúly a mobil eszközökön: Mivel mindenki útközben használja a telefonját, a vállalkozások elsődleges fontosságot tulajdonítanak a mobilbarát felhasználói élménynek. Ez azt jelenti, hogy gondoskodniuk kell arról, hogy a weboldalak jól nézzenek ki és jól működjenek okostelefonokon.

Mesterséges intelligencia: Az AI is egyre nagyobb szerepet játszik. A vállalatok az ügyfelekkel való interakciók személyre szabásához használják, így minden jobban igazodik az egyéni igényekhez.

Vásárlás a közösségi médiában: Az Instagram és a Facebookhoz hasonló közösségi média platformok egyre népszerűbb vásárlási helyszínekké válnak. A Los Angeles-i márkák mostantól közvetlenül a hírfolyamában jelenítik meg termékeiket, így rendkívül egyszerű megvásárolni azt, amit lát.

? Tudta? A híres Hollywood felirat kapcsán egy vicces pletyka kering, miszerint a „HOLLY” részt szándékosan írták rosszul, mint egy okos marketingfogást.

A Los Angeles-i marketingügynökség megbízásának előnyei

A Los Angeles-i marketingügynökség megbízásának három fő előnye van a házon belüli marketingcsapattal való együttműködéshez képest:

1. Széles körű szolgáltatások megfizethető áron

Los Angelesben a legtöbb marketingügynökség rendelkezik mindennel, amire a márkájának szüksége van, és mindezt meglehetősen kedvező áron kínálja. Ugyanezekkel a készségekkel rendelkező belső csapatot szeretne felépíteni? Az végül sokkal többe kerülhet.

2. Szakértelem és helyi ismeretek

Helyüknek köszönhetően a LA-i marketingügynökségek közvetlen kapcsolatot ápolnak influencerekkel, hírességekkel és márkapartnerekkel, ami jelentős előnyt jelent számukra a márkád számára nyertes marketingstratégiák és sablonok kidolgozásában. Máshol székhellyel rendelkező ügynökségek nem feltétlenül rendelkeznek ugyanilyen hozzáféréssel.

3. Új perspektívák és személyre szabott marketingstratégiák

Néha csak egy friss szemre van szükség! A marketingügynökségek új ötletekkel állhatnak elő, amelyek új szintre emelhetik marketingstratégiáit. Kívülről nézik az üzleti tevékenységét, és olyan lehetőségeket vagy kihívásokat fedeznek fel, amelyekről Ön esetleg nem vett tudomást.

A 30 legjobb marketingügynökség Los Angelesben

1. Ogilvy

via Ogilvy

David Ogilvy által 1948-ban alapított kreatív nagyhatalom erősen hisz a határok nélküli kreativitásban.

Minden projektben reklám, márkaépítés, ügyfélélmény, PR és digitális átalakulás terén jártas szakértők dolgoznak együtt, hogy hatékony megoldást találjanak.

⛳ Szakterület

Az Ogilvy erőssége a reklámozás. Kreatív digitális ügynökségként olyan reklámkampányokat hoz létre, amelyek érzelmi szinten kapcsolódnak a célközönséghez. Globális márkákra és iparági óriásokra összpontosítva ez a legjobb választás a vállalati marketinghez.

? Szakterület

Reklámkampányok

Márkaépítés

PR és kommunikáció

?️ Ügyfélkör

McDonald’s, Samsung, Supercell

?Los Angeles-i helyszín: Wilshire Boulevard

? Célszektor: Integrált marketingkampányok kidolgozása az élelmiszer-/italipar, a játékipar és a technológiai innovátorok számára

2. Saatchi & Saatchi

A francia Publicis Groupe részét képező Saatchi & Saatchi kreatív kommunikációs és marketingterveiről híres.

A „Semmi sem lehetetlen” elvre építve mindenre kiterjednek, a kreatív tervezéstől és a márka pozícionálásától az organikus és fizetett marketingstratégiákig. Ráadásul webfejlesztéssel is foglalkoznak. Igazi „mindenesek”.

⛳ Szakterület

A Saatchi & Saatchi vezető szerepet tölt be a televíziós, digitális, közösségi média, élményalapú és egyéb integrált hirdetési kampányok fejlesztésében. Holisztikus megközelítésük biztosítja, hogy minden érintkezési pont összekapcsolt és koherens legyen.

? Szakterület

Fizetett hirdetések

Webfejlesztési szolgáltatások

Adatvezérelt és programozott marketing

?️ Ügyfélkör

Toyota, Procter & Gamble, Visa

?Los Angeles-i székhely: Aviation Boulevard

? Célszektor: Kulturálisan gyökerező kampányok kidolgozása globális fogyasztói márkák, autóipari vállalatok és több kis- és középvállalkozás számára.

3. Public Haus Agency

via Public Haus Agency

A Public Haus egy Los Angeles-i PR-ügynökség, amely fogyasztói életmódmárkákkal és ambiciózus startupokkal dolgozik együtt. Különlegessége a márkakommunikáció terén elért sikerei. A Public Haus saját szavaival élve arra törekszik, hogy ügyfelei nagyban gondolkodjanak, kiemelkedjenek a tömegből és gyorsan növekedjenek.

⛳ Szakterület

A Public Haus Agency fő szakterülete a médiamegjelenés, a lenyűgöző ROI-val rendelkező influencer kampányok és a videóterjesztési rendszerek.

? Szakterület

PR

Influencer marketing

Videóprodukció és -terjesztés

?️ Ügyfélkör

Auto Supply, Beast Health, Chevron

?Los Angeles-i helyszín: Ventura Boulevard

? Célszektor: Aktív életmóddal, autóiparral, wellnesszel, élelmiszerekkel, borokkal és szeszes italokkal, valamint popkultúrával foglalkozó márkák számára figyelemfelkeltő PR-, influencer- és digitális kampányok készítése.

4. M&C Saatchi Performance

Az M&C Saatchi Group hosszú utat tett meg 1995-ös indulása óta. Ma már egy teljes körű kreatív megoldásokat kínáló vállalat, amelynek digitális növekedési marketing részlege is van. Minden digitális marketing területet lefednek, és adatvezérelt szolgáltatásokat nyújtanak, mint például a vásárlói szegmentálás és az életre szóló érték (LTV) modellezés.

⛳ Szakterület

Az M&C Saatchi Performance a teljesítményalapú marketingre specializálódott, különös tekintettel az alkalmazásmarketingre. 2006 óta segítik a márkáknak a legnagyobb alkalmazások fejlesztését, bővítik felhasználói bázisukat és globális piacokon ismertté teszik őket.

? Szakterület

App marketing

App Store optimalizálás

Adatelemzés

?️ Ügyfélkör

Amazon, Soundcloud, Canva

?Los Angeles Helyszín: Beverly Hills

? Célszektor: Technológiai, szórakoztatóipari és mobil-first márkák növekedésének elősegítése teljesítmény- és alkalmazásmarketing segítségével.

5. Antonio & Paris

Az Antonio & Paris a következő szolgáltatást kínálja: „A márkák és a fogyasztók közötti szerelmi viszony meggyújtása”. Szolgáltatásaik három fő területre oszthatók: márkastratégia, márkaidentitás és márkaélmény. Ezen a három területen belül mindent megtesznek a marketingstratégiák tervezésétől a prototípusok készítéséig és az érzékszervi márkaépítésig (hang és illat).

⛳ Szakterület

Az A&P egy márkaépítési szakértőkből álló csapattal rendelkezik, és minden tevékenységét kizárólag a márkaépítésre, a felhasználói felületre/felhasználói élményre, a tartalmi stratégiára és az animációkra koncentrálva végzi. Eddig kiemelkedő márkaépítési kampányaikért olyan díjakkal tüntették ki őket, mint a Webby, az IDA és az Addy.

? Szakterület

Animáció és mozgóképes grafika

Filmgyártás

Érzékszervi márkaépítés

?️ Ügyfélkör

A Franklin Intézet, a Microsoft, az American Express

?Los Angeles Helyszín: West 5th Street

? Célszektor: Érzelmi marketingkampányok létrehozása B2B/B2C piacok számára olyan megoldásokkal, mint az érzékszervi márkaépítés és a tartalomfejlesztés.

6. inBeat

Az inBeat egy influencer marketinggel és fizetett hirdetésekkel foglalkozó ügynökség, amelynek székhelye a kanadai Montrealban található. Los Angelesben azonban kizárólag influencer marketinggel foglalkoznak. A TikTok és az Instagram influencereinek legnagyobb adatbázisával rendelkeznek, amely több mint 25 000 alkotót tartalmaz.

⛳ Szakterület

Az inBeat kiválóan ötvözi a fizetett médiát és a mikroinfluenszer-marketinget, hogy mérhető eredményeket hozó kampányokat hozzon létre. Los Angeles legnagyobb influenszer-hálózatával rendelkeznek, és az Ön költségvetéséhez és iparágához leginkább illő alkotókat választják ki.

? Szakterület

Közösségi média marketing

Termékminták

?️ Ügyfélkör

Bumble, New Balance, Native

?Los Angeles-i székhely: Flower Street

? Célszektor: Trendi UGC-kampányok megvalósítása mikroinfluencer-marketing segítségével D2C-márkák, középiskolák, egészségügyi intézmények és mobilalkalmazások számára.

7. Salted Stone

via Salted Stone

A Salted Stone célja, hogy segítse a B2B vállalkozások növekedését, és mint a HubSpot hivatalos ügynökségi partnere, rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel és szakértelemmel. Fókuszuk a HubSpot használata a potenciális ügyfelek számának és a konverziók maximalizálása érdekében, különösen a B2B világban.

⛳ Szakterület

A Salted Stone a HubSpot integrálására specializálódott az értékesítési folyamatba. Teljesen automatizált értékesítési folyamatokat hoznak létre, és megtanítják a csapatát azok hatékony használatára.

? Szakterület

HubSpot integráció és bevezetés

Értékesítés, CRM és weboldal-tervezés

?️ Ügyfélkör

Centrix, Brugal Rum, Barlean’s

?Los Angeles-i székhely: Monrovia

? Célszektor: B2B értékesítés és marketing optimalizálása HubSpot integrációval, RevOps-szal és konverzióközpontú stratégiákkal a márka növekedése érdekében.

8. The Bruxton Group

via The Bruxton Group

A Bruxton Group Los Angelesben kiemelkedő termékcsomagolásokat készít, miközben pontosan meghatározza márkájának pozicionálását és kampánystratégiáját. Ha még nincs márkaidentitása, akkor azt is megtervezik a semmiből, és zökkenőmentesen integrálják webhelyének vagy alkalmazásának felhasználói felületébe/felhasználói élményébe.

⛳ Szakterület

A Bruxton Group szövegírásra, grafikai tervezésre és márkaidentitás-tervezésre specializálódott. Emellett termékcímkéket is fejleszt palackokhoz, dobozokhoz, tubusokhoz és bármilyen más csomagoláshoz, amire szüksége lehet.

? Szakterület

Csomagolás-tervezés

UI és UX tervezés

?️ Ügyfélkör

Walmart, Solara Suncare, EAT Almonds

?Los Angeles-i székhely: Santa Monica

? Célszektor: Prémium csomagolás tervezése ital-, testápolási, egészségügyi és wellness márkák számára

9. 2 Point

via 2POINT Agency

A 2 Point 2006 óta van a piacon, és mára egy teljes körű szolgáltatást nyújtó marketingügynökséggé nőtte ki magát, amely az egész Egyesült Államokban működik. Lenyűgöző animált weboldalak készítéséről, PPC hirdetési kampányok kezeléséről, SEO-ról, e-mail marketingről és gyakorlatilag minden digitális területről ismertek.

⛳ Szakterület

A 2 Point szakterülete a webdesign – lenyűgöző animált weboldalakat terveznek, amelyek nem mindenkinek tetszenek. Ez jól látható a webdesign portfóliójukból, amely több figyelemfelkeltő projektet is tartalmaz.

? Szakterület

Webdesign

Keresőmotor-optimalizálás

Közösségi média menedzsment

?️ Ügyfélkör

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

?Los Angeles-i helyszín: South Alameda Street

? Célszektor: Többcsatornás marketing és animált weboldalak készítése az egészségügy, a kiskereskedelem, a mezőgazdaság és a vendéglátás területén.

10. UMBRELLA

via UMBRELLA

Az UMBRELLA egy Los Angeles-i székhelyű butik digitális marketingügynökség, amely a súlyánál jóval nagyobb teljesítményt nyújt. Noha tartalomkészítésre és közösségi média marketingre specializálódott, a márkádnak szükséges digitális marketing szolgáltatások teljes skáláját kínálja.

A 2016-ban alapított UMBRELLA különlegessége, hogy videók, grafikai tervek vagy professzionális fotók formájában készít tartalmakat.

⛳ Szakterület

Az UMBRELLA-t a tartalomkészítés teszi különlegessé, amit büszkén mutat be a honlapján. Kiváló minőségű fotó- és videotartalmak készítésére specializálódtak, beleértve a kreatív irányítást, a fotózást, a grafikai tervezést, a videóprodukciót és az utómunkát.

? Szakterület

Termék-/csomagolás-tervezés

Tartalomkészítés (videó + fotózás)

Logótervezés

?️ Ügyfélkör

Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle

?Los Angeles-i székhely: West Hollywood

? Célszektor: Kiváló minőségű kreatív tartalom (fotó/videó) készítése e-kereskedelmi, divat- és technológiai startupok számára.

11. SeedX

via SeedX Inc

A 2015-ben alapított SeedX célja a növekedési ügynökségi szolgáltatások újragondolása. SEO, PPC, közösségi média marketing, márkaépítés, tartalommarketing, webdesign és fejlesztés szolgáltatásokat kínál.

Ráadásul, ha elárasztják az olyan eszközök, mint a CRM-ek, CDP-k vagy CMS-platformok, a SeedX segít kitalálni, melyik mar-tech eszközök felelnek meg leginkább az Ön igényeinek, és összehangolja azokat az adataival és csapatával.

⛳ Szakterület

A SeedX a HubSpot megoldásokra és a digitális átalakulásra specializálódott. A B2B és az e-kereskedelemre összpontosítva inbound marketing, bevételi műveletek, keresőmotor-marketing (SEM), PR, e-mail marketing és egyéb szolgáltatásokat is kínálnak.

? Szakterület

Hubspot integráció

SEM és SEO

Vezető generálás

?️ Ügyfélkör

Google, Harvard Egyetem, AARP

?Los Angeles-i helyszín: South Figueroa Street

? Célszektor: B2B és e-kereskedelmi vállalkozások növekedésének elősegítése HubSpot integráció, médiavásárlás és potenciális ügyfelek generálása révén.

12. NoGood

via NoGood

A 2017-ben alapított NoGood egy digitális marketingügynökség, amelynek székhelye New York Cityben van, második bázisa pedig a napfényes Los Angelesben. Ami megkülönbözteti őket, az a képességük, hogy skálázható lead generációs keretrendszereket építenek, amelyek összekötik Önt kiváló minőségű AI leadekkel.

⛳ Szakterület

A NoGood kiemelkedik a teljes értékesítési csatornát lefedő digitális marketingstratégiák terén, és szociális hirdetésekre, teljesítményalapú márkaépítésre és CRO-ra specializálódott, hogy mérhető növekedést érjen el. Mesterei a marketingelemzések felhasználásának a stratégiák optimalizálása és a ROI maximalizálása érdekében.

? Szakterület

Életciklus-marketing

Részleges CMO

AI lead generálás

?️ Ügyfélkör

TikTok, Nike, Amazon

?Los Angeles Helyszín: West Hollywood

? Célszektor: SaaS, egészségügy, fintech, B2B, fogyasztói és AI márkák növekedésének elősegítése teljes értékesítési csatornát lefedő marketingstratégiák révén.

?Tudta? Ha Los Angeles egy ország lenne, gazdasága meghaladná Szaúd-Arábiáét, Svájcéét és Svédországét!

13. Eclipse Advertising

via Eclipse Advertising

Az Eclipse egy szórakoztatóipari marketingügynökség. Egy pillantás ügyfélkörükre megmutatja, miért! Különböző szolgáltatásokat kínálnak, beleértve a nyomtatott, digitális és kültéri (OOH) reklámokat. Az Eclipse ügyfelei között Hollywood legnevesebb producerei is megtalálhatók, így az ügynökség az első számú választás mindenki számára, aki a szórakoztatóiparban dolgozik és első osztályú marketing szakértelmet keres.

⛳ Szakterület

Az Eclipse a filmek, websorozatok és tévéműsorok marketingjének szakértője, amelynek fő hangsúlya a digitális hirdetések terjesztésén van. A városban leginkább az szórakoztatásra fókuszáló megközelítésükről és a vizuális történetmesélésről ismertek.

? Szakterület

Videotartalom-készítés

Vizuális történetmesélés és tervezés

?️ Ügyfélkör

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

?Los Angeles-i székhely: Burbank

? Célszektor: OOH és szórakoztatóipari marketingeszközök létrehozása játékok és vizuális médiamárkák számára

14. RPA

via RPA

Az 1986-ban alapított RPA egy másik teljes körű szolgáltatást nyújtó reklámügynökség, amelynek mottója: „Emberek. Kapcsolatok. Eredmények.” Az RPA mindent megcsinál – a stratégiai marketingtervektől és a nyomtatott reklámok tól kezdve az audiovizuális reklámformákig. Ami megkülönbözteti őket, az az, hogy hajlandóak vállalni kevésbé ismert szegmensek, például az energetikai szektor munkáit is.

⛳ Szakterület

Az RPA jelentős szakértelemmel rendelkezik az autóiparban. Bár több egészségügyi és energetikai márka számára is készítettek figyelemre méltó kampányokat, ezek száma messze nem éri el az autóiparban készítettekét. Nyilvánvaló, hogy mennyire otthon vannak ebben a területen!

? Szakterület

Sportmarketing

Kreatív automatizálás

?️ Ügyfélkör

Honda, Marathon, Homes. com

?Los Angeles Helyszín: Colorado Avenue, Santa Monica

? Célszektor: Magával ragadó reklámélményeket teremt a sport, az autóipar, az egészségügy, az utazás és az energiaipar területén.

15. Zbra Studios

via Zbra Studios

A Zbra Studios három alapszolgáltatással egyszerűen működik: weboldal-tervezés, SEO és konverzióoptimalizálás. Bár meglévő ügyfeleik számára márkaidentitás-építést és digitális marketinget is végeznek, fő tevékenységük e három terület elsajátítása.

⛳ Szakterület

A Zbra Studios a webdesign szakértője, 2004-es alapítása óta több mint 490 weboldalt fejlesztett. Emellett elnyerte a Vega Awards „Legjobb weboldal művészeti rendezése” díját és a NYX Awards „Legjobb sportweboldal” díját 2024-ben.

? Szakterület

Adatvezérelt webdesign

Hő térkép és CRM integráció

?️ Ügyfélkör

FirstLight Home Care, Dream Vacations, My Super Lawyer

?Los Angeles-i helyszín: Silver Lake Boulevard

? Célszektor: Magas teljesítményű weboldalak tervezése franchise-vállalatok és Fortune 500 márkák számára

16. Ayzenberg Group

via Ayzenberg Group

Az Ayzenberg egy közösségi média marketing ügynökség, amely több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a jövőbe mutató márka történetek megosztásában. Ma már egy AI és közösségi média elsődleges integrált marketing ügynökség, amely teljes körű szolgáltatásokat kínál, beleértve a kampánymenedzsmentet, a márkastratégiát és a piackutatást.

⛳ Szakterület

Az Ayzenberg a játékmarketing területén vezető szerepet tölt be. Számos játékhoz, többek között az Xbox játékkonzolhoz és néhány kiegészítőjéhez is marketingkampányokat terveztek.

? Szakterület

Közösségi média marketing

Tartalomkészítés

Broadcast marketing

?️ Ügyfélkör

Microsoft, Pokémon GO, Xbox

?Los Angeles-i székhely: Walnut Street

? Célszektor: Innovatív média-, közösségi és influencer marketing kampányok létrehozása a játék-, szórakoztatóipar és a fogyasztói elektronika számára.

17. Brenton Way

via Brenton Way

A Brenton Way egy másik Los Angeles-i marketingügynökség, amely szinte mindent nyújt, amit egy növekedési marketingügynökségtől elvárhat. Csapatuk PPC-hirdetésekkel, márkaépítéssel, közösségi média marketinggel, e-mail marketinggel és SEO-val foglalkozik. Emellett egy dedikált jelentési felületet is kínálnak ügyfeleiknek, ahol nyomon követhetik az Önök számára végzett munkájuk eredményeit.

⛳ Szakterület

A Brenton Way a konverzióoptimalizálásra specializálódott. Számos saját fejlesztésű eszközt hozott létre a webhelyén végzett felhasználói tevékenységek nyomon követésére, és ezeket az adatokat felhasználva növeli a regisztrációk vagy az értékesítések számát. A cég csapata tapasztalattal rendelkezik a meglévő forgalom felhasználásával történő bevétel növelés terén is.

? Szakterület

SEO

PR

Konverziós arány optimalizálás

?️ Ügyfélkör

T-Mobile, Adidas, Foreo

?Los Angeles-i helyszín: Wilshire Boulevard

? Célszektor: Digitális marketingstratégiák és kampányok kidolgozása olyan iparágak számára, mint az autóipar, a szépségipar, a játékipar, a SaaS és az egészségipar.

18. Optimist Inc.

Az Optimist 2009-ben alapított ügynökség, amelynek székhelye Los Angelesben található. Két fő marketingterületre koncentrál: a márkaépítésre és az élményre. Ezen a két területen az Optimist tartalomkészítést, tervezést, csomagolást, rendezvények szervezését és egyéb szolgáltatásokat nyújt.

⛳ Szakterület

Az Optimist Inc. felejthetetlen térkialakításokkal és AR/VR megoldásokkal tűnik ki. Szakértői a terek átalakításának és a magával ragadó technológiáknak, amelyekkel életre keltenek a márkákat.

? Szakterület

Videotartalom-készítés

Rendezvényprodukció

?️ Ügyfélkör

Red Bull, Nike, Uber Eats

?Los Angeles-i székhely: West 104th Street

? Célszektor: Magával ragadó élmények létrehozása olyan iparágak számára, mint a divat, a B2B és az életmód.

19. Intrepid Digital

via Intrepid Digital

Az Intrepid Digital egy teljes körű szolgáltatást nyújtó ügynökség Los Angelesben, amelynek célja a növekedésorientált kkv-k, magántőke-befektetők és elsőrangú szervezetek sikerének elősegítése. Fő szolgáltatásai közé tartozik a SEO, PPC, CRO, tartalommarketing, Google Business profil optimalizálás és közösségi média menedzsment.

Ami megkülönbözteti őket, az a legmodernebb marketingtechnológiák alkalmazása a tartalomellenőrzés, a hiányosságok elemzése és a fejlett adatkezelés terén.

⛳ Szakterület

Az Intrepid szakértelme az ad hoc marketing szolgáltatásokban és a SEO-ban rejlik. Az ügynökség számos ügyféllel dolgozott együtt ezekből az iparágakból, és jelentős tapasztalatot szerzett stratégiáik irányításában. A platformok közül a Shopify, a WordPress és a Salesforce használatában vannak jártasak.

? Szakterület

Tartalommarketing

Ad Hoc marketing szolgáltatások

GMB optimalizálás

?️ Ügyfélkör

Expedia, Amazon, Compass

?Los Angeles-i telephely: South Flower Street

? Célszektor: Digitális marketingstratégiák és kampányok kidolgozása olyan iparágak számára, mint a jogi, utazási, élelmiszer- és italipar, blokklánc és SaaS.

20. Designory

via The Designory

A név alapján azt gondolhatná, hogy ez csak egy tervezőiroda, de a Designory ennél sokkal több. Ez egy teljes körű szolgáltatást nyújtó kreatív erőmű, amely a közösségi médiától és a tartalommarketingtől kezdve a digitális stratégián, a SEO-n és a fizetett hirdetéseken át az integrált csatornák közötti kampányokig mindent kezel.

⛳ Szakterület

A Designory digitális, nyomtatott és videó platformokon megjelenő tartalmak létrehozására specializálódott. Igazi erősségük az integrált marketingben rejlik, ahol a történetmesélést stratégiával ötvözik, hogy csatornák közötti kampányokat valósítsanak meg.

? Szakterület

Hirdetés- és kampánykezelés

Marketingstratégia és tervezés

Weboldal és alkalmazás tervezés

?️ Ügyfélkör

Nissan, HP, Audi

?Los Angeles-i székhely: Long Beach

?Célszektor: Integrált marketingmegoldások nyújtása olyan iparágak számára, mint az autóipar és a technológia

21. Straight North

via Straight North

A Straight North küldetése: „Ügyfeleink bevételeinek növelése.” Az ügynökséget 1997-ben alapították, jóval az internet népszerűségének növekedése előtt. Ma kizárólag digitális marketinggel foglalkozik, és olyan szolgáltatásokat kínál, mint SEO, fizetett hirdetések, webdesign/fejlesztés és kreatív tervezés.

Szakértelmük tökéletes azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek szeretnék fellendíteni márkázásukat és ösztönözni üzleti növekedésüket.

⛳ Szakterület

A Straight North szakértője a linkek megszerzésének és a szövegírásnak. Ez azt jelenti, hogy kiváló munkát végeznek a SEO, a weboldal tervezés, a hirdetések szövegezése és az általános tartalomkészítés terén.

? Szakterület

Videó szolgáltatások

SEO

Fotózás, brosúrák és kiegészítő anyagok tervezése

?️ Ügyfélkör

Wisconsini Egyetem, DFin, Clover

? Célszektor: Digitális marketing és webdesign szolgáltatások nyújtása minden méretű B2B és B2C szervezet számára

22. Bird Marketing

via Bird Marketing

A Bird Marketing, egy teljes körű szolgáltatást nyújtó, az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező marketingügynökség, az Egyesült Államokban is megvetette a lábát. 2010 óta működik, és a márkahűséget építő, ROI-orientált digitális marketingre specializálódott. A webfejlesztéstől a SEO-n és a közösségi média marketingen át a márkaidentitás-tervezésig mindent kínál, amit egy elsőrangú kreatív digitális ügynökségtől elvárhat.

⛳ Szakterület

A Bird portfóliójának alapos áttekintése azt mutatja, hogy fő kompetenciájuk a webdesign. Több száz webdesign és fejlesztési projektet valósítottak meg világszerte működő vállalatok számára.

? Szakterület

Webdesign és fejlesztés

Közösségi média marketing

?️ Ügyfélkör

Arab Bank, Huawei, Aramex

?Los Angeles-i székhely: Century Park

? Célszektor: Marketing- és webes megoldások gyártás, e-kereskedelem, pénzügy és technológia iparágak számára

23. Deviate Labs

via Deviate Labs

A Deviate Labs-t egy rakétatudós és egy befektetési bankár alapította, és minden méretű vállalkozással együttműködött, a startupoktól a neves iparági óriásokig. Szolgáltatásai között szerepel a növekedési marketing, a tartalommarketing és az automatizált értékesítési folyamatok megvalósítása.

⛳ Szakterület

A Deviate Labs szolgáltatásai között szerepel a növekedés és a stunt marketing terén szerzett szakértelem. Eddig több márkával is együttműködtek, ezekre a szolgáltatásokra összpontosítva.

? Szakterület

Sonic branding

Stunt marketing

Programozott hirdetések

?️ Ügyfélkör

Michael Marquart, HR Cloud, Radix

?Los Angeles-i helyszín: Santa Monica Boulevard

? Célszektor: B2B SaaS vállalatok támogatása növekedésorientált marketinggel, tartalmi stratégiákkal, stunt marketinggel és hangalapú márkaépítéssel.

24. Hawthorne Advertising

via Hawthorne Advertising

A Hawthorne Advertising teljes körű integrált marketingmegoldások kidolgozására specializálódott, amelyek középpontjában az adatelemzés, a stratégia és a többcsatornás fizetett hirdetések állnak. Ezen felül dedikált jelentési irányítópultokat kínálnak egyedi KPI-kkal, hogy az ügyfelek nyomon követhessék munkájukat.

Ha azonban SEO-t vagy organikus marketinget keres, akkor ezek az ügynökségek nem az Ön számára valók.

⛳ Szakterület

A Hawthorne portfóliója nagy tapasztalatot tükröz a médiastratégia és -akvizíció terén. Szinte minden ügyfelük bizonyos mértékben kihasználta médiaszolgáltatásaikat PR- és márkaépítési tevékenységekhez, így biztosan tudják, mit csinálnak!

? Szakterület

Szövegírás / Forgatókönyvírás / Storyboard készítés

Mozgóképek és animációk

?️ Ügyfélkör

Dyson, Los Angeles Times, L’Oréal

?Los Angeles-i telephely: West 5th Street

? Célszektor: Testreszabott, többcsatornás marketing megoldások nyújtása a technológiai, szépségápolási és egészségügyi iparágak számára, hogy több csatornán keresztül növeljék elérhetőségüket.

25. Pulsar Advertising

via Pulsar Advertising

A Pulsar pontosan azt nyújtja, amit a szlogenje ígér: „Mennyire lehetünk jók?” Röviden: egy reklám- és marketingügynökség, amely számos szolgáltatást kínál. Általános szolgáltatásai (SEO/SEM, közösségi média marketing és PR) mellett a Pulsar ügyfélélmény-auditokat, trendelemzéseket és alkalmazás-/játéktervezést is kínál.

⛳ Szakterület

A Pulsar Advertising fő tevékenységi területe a reklámozás, hatalmas digitális és közösségi hirdetési kampányportfólióval. Különösen jók érzelmekre ható videohirdetések készítésében, amelyek megérintik a közönséget.

? Szakterület

CX audit és feltérképezés

Csomagolás és címkézés

Közösségi és üzleti kapcsolatok

?️ Ügyfélkör

Virginia Adóügyi Minisztérium, EZ Pass, OC Egészségügyi Ügynökség

?Los Angeles-i helyszín: Wilshire Boulevard

? Célszektor: Marketing- és hirdetési megoldások nyújtása olyan iparágak számára, mint a közlekedés, az egészségügy, a közszféra és a fogyasztási cikkek.

26. Social Media 55

via Social Media 55

Ne tévessze meg a név – a Social Media 55 sokkal több, mint egy egyszerű közösségi média marketing ügynökség. 2014 óta széles körű szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve videóprodukciót, mobilalkalmazás-tervezést, UI/UX-tervezést, SEO-t, e-mail marketinget és márkaépítést. Ezzel a kínálattal könnyedén felveszik a versenyt a teljes körű szolgáltatást nyújtó digitális marketing ügynökségekkel.

⛳ Szakterület

A Social Media 55 csapata valóban méltó a nevéhez – abszolút szakértő a közösségi médiában. Portfóliója tele van eredményes, hatékony kampányok sikertörténeteivel.

? Szakterület

WordPress szolgáltatások

Influencer marketing

E-mail marketing

?️ Ügyfélkör

Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square

?Los Angeles-i helyszín: Wilshire Boulevard

? Célszektor: Közösségi média menedzsment és marketing megoldások nyújtása különböző szektorokban, beleértve a CBD-t, az esküvői és a vízvezeték-szerelési ágazatot, valamint az e-kereskedelmet, az ingatlanpiacot és a jogi szektort.

27. Kastner

via Kastner Agency

A Kastner, korábban Kastner & Partners néven ismert, egy globális marketingügynökség, amelynek nyolc irodája van az Egyesült Államokban és Európában. Márkastratégiát, közösségi médiastratégiát, történetmesélést, reklámozást, web/alkalmazásfejlesztést és egyéb digitális marketing szolgáltatásokat kínál.

⛳ Szakterület

A Kastner szakértelme a globális márkakampányok létrehozásában rejlik, amelyeket a történetmesélés erejével és kiemelkedő ügyfélélményekkel valósít meg.

? Szakterület

Sportmarketing

Tapasztalati marketing

Közösségkezelés

?️ Ügyfélkör

Red Bull, Jockey, Adidas

?Los Angeles-i helyszín: La Cienega Boulevard

? Célszektor: Kreatív reklámozásra és márkastratégiára specializálódott, elsősorban életmód- és sportmárkák számára.

28. Quigley-Simpson

A 2002-ben alapított Quigley-Simpson alapvető márkaépítési, hirdetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat kínál. Egyedülálló márka-reagáló hirdetési megközelítéséről ismert, amely valódi eredményeket hoz.

⛳ Szakterület

A Quigley-Simpson a médiastratégia és -akvizíció szakértője. A weboldalán található esettanulmányok szinte mindegyike azt mutatja, hogy ügyfelei más kiegészítő szolgáltatások mellett a médiamenedzsment szolgáltatásait is igénybe veszik.

? Szakterület

AI-alapú forgatókönyv-tervezés

Ügyfélszolgálat és marketing

?️ Ügyfélkör

Marriott Hotels, LA Fire Department, United Explorer

?Los Angeles-i helyszín: Wilshire Boulevard

?Célszektor: Fókuszált marketingkampányok készítése fogyasztási cikkek, pénzügyi szolgáltatások, nonprofit szervezetek és wellness márkák számára.

29. TrixMedia

via TRIXMEDIA

A TrixMedia egy 2003 óta működő reklám- és digitális márkaépítő ügynökség. Márkaidentitást, logókat, csomagolóanyagokat, márkaépítési és marketing tervet, valamint weboldalakat tervez. Emellett ügyfelei számára SEO- és közösségi média marketinget is végez.

⛳ Szakterület

A TrixMedia portfóliója tele van márkaidentitás- és csomagolás-tervezési projektekkel, amelyek bizonyítják szakértelmüket ezen a területen. Még terméktervezési projektek is szerepelnek a portfóliójukban, így minden, ami a tervezéssel kapcsolatos, az ő szakterületük!

? Szakterület

Grafikai tervezés

Név, logó és márka tervezés

?️ Ügyfélkör

Hilton, Coca-Cola, Starbucks

?Los Angeles-i székhely: Beverly Hills

? Célszektor: Kreatív tervezési és marketing megoldások nyújtása olyan iparágak számára, mint a divat, a szépségápolás és a fogyasztási cikkek.

30. NITRO PLUG

via NITRO PLUG Digitális marketing

A listánk utolsó helyén álló NITRO PLUG elsősorban ügyfelei forgalmának és bevételeinek növelésére összpontosít, ellentétben más ügynökségekkel, amelyek inkább a márkaépítéssel foglalkoznak.

A NITRO PLUG összes szolgáltatása, beleértve a helyi SEO-t, a nemzeti SEO-t, a PPC-reklámozást, az e-mail marketinget, a közösségi média marketinget és a PR-menedzsmentet, a weboldal forgalmának növelésére és általában a potenciális ügyfelek megszerzésére összpontosít.

⛳ Szakterület

A NITRO PLUG széles körű szakértelemmel rendelkezik a potenciális ügyfelek megszerzésében. Fejlett stratégiákat és eszközöket, többek között PPC-t és SEO-t használnak, hogy mérhető eredményeket hozó kampányokat hozzanak létre.

? Szakterület

SEO

E-mail marketing

Vezető generálás

?️ Ügyfélkör

Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction

?Los Angeles-i helyszín: Wilshire Boulevard

? Célszektor: Építőipari és jogi ágazatok számára nyújtott lead generációs és marketing megoldásokra specializálódott

A legfontosabb tényezők a los angelesi marketingügynökség kiválasztásában

Mára már tudod, hogy Los Angelesben nincs hiány kiváló marketingügynökségekben. Van azonban még egy probléma, amit meg kell oldani: a választás!

A választási lehetőségek zavart okoznak. ?‍?

A megfelelő marketingügynökség kiválasztása azonban nem feltétlenül bonyolult feladat. A választás során tartsa szem előtt ezt a három tényezőt, és máris félúton jár a cél felé.

? A marketingigények és -célok értékelése

Az első lépés a marketingcélok lebontása. Értékelje céljait, hogy megértse, mit szeretne elérni kampányaival.

Tegye fel magának ezeket a kérdéseket, hogy leszűkítse marketingcéljait: ✅ Milyen konkrét problémákat szeretne megoldani a marketing segítségével (pl. alacsony weboldal-forgalom, gyenge márka láthatóság, alacsony konverziós arány)?✅ Melyik platformon a legaktívabb a célközönsége – a közösségi médiában, a keresőmotorokban vagy az e-mailben?✅ Rövid távú eredményekre van szüksége, például kampányteljesítményre, vagy hosszú távú márkaépítési stratégiákra?✅ Hogyan fogja mérni a sikert – magasabb forgalom, jobb elkötelezettség vagy megnövekedett bevétel?

? Az ügynökségek tapasztalatának és hírnevének értékelése

Miután kidolgozta a pontos választ, keressen olyan ügynökségeket, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Ha már van néhány ügynökség a szemében, szűkítse le a listát. Kutasson az ügynökségek után, nézze meg a kampányaikat, és nézze meg, van-e valami, ami felkelti az érdeklődését.

A munka terjedelmének megbeszélése során tartsa szem előtt a következő kérdéseket: ✅ Honnan merítenek kreatív inspirációt? ✅ Volt már hasonló projektjük a múltban? ✅ Megértik-e az üzleti céljaidat?

? Az árképzési modellek és a költségvetés megértése

Ahogy a mondás tartja: „Van jó, olcsó és gyors. Csak kettőt választhat.”

Az ügynökség kiválasztásakor döntő fontosságú a világos árazás. Legyen őszinte az ügynökségi partnerével a prioritásait illetően (minőség, költségvetés vagy gyorsaság). Ez segít meghatároznia a célokat minden érintett számára, és sikeres partnerséget kialakítani.

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni: ✅ Árazási modelljük fix, változó vagy vegyes? ✅ Vannak rejtett díjak? Kérjen előre átláthatóságot! ✅ Kérjen költségkimutatást, hogy később ne érjék meglepetések!

ClickUp marketingprojekt-menedzsmenthez és együttműködéshez

A marketingügynökség kiválasztása egy dolog, de az együttműködés velük már egy másik. Szüksége van egy olyan átfogó projektmenedzsment megoldásra, mint a ClickUp, hogy biztosítsa a kiváló kommunikációt és átláthatóságot.

A ClickUp csapatmunkát és marketingprojekt-menedzsmentet támogató eszközei mindent egy helyen összpontosítanak, így semmi sem veszik el a zűrzavarban. Nézzük meg, hogyan egyszerűsíti a ClickUp az Ön számára a „minden munkával kapcsolatos teendőt”!

? Zökkenőmentes követelménygyűjtés

Indítsa el kampányait a ClickUp Whiteboards segítségével.

Röviden:

Rajzolj és valósítsd meg csapatod ötleteit intuitív gesztusokkal. Ez olyan egyszerű, mint a toll és papír használata (de okosabb).

Csatlakoztassa a tábláit közvetlenül a ClickUp feladatokhoz . Egy kattintással alakítsa át ötleteit olyan projektekbe, amelyeket mindenki nyomon követhet.

A ClickUp Whiteboards segítségével bármilyen ötletet mérhető, nyomon követhető feladattá alakíthat.

Adjon hozzá élő frissítéseket a táblájához, hogy csapata vagy ügynöksége azonnal összehangolódhasson – nincs szükség végtelen oda-vissza levelezésre.

Ossza meg tábláit, ágyazza be őket a ClickUp munkaterületébe, vagy exportálja őket PDF-formátumban, hogy senki ne maradjon le róluk.

„A projektmenedzsment platform elengedhetetlen egy marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni a többi részleggel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segít kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá teszi a munkájukat.”

„A projektmenedzsment platform elengedhetetlen egy marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni a többi részleggel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segít kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá teszi a munkájukat.”

? Több kampány kezelése dedikált projektekkel

Képzelje el: minden kampány önálló projektté válik a munkaállomásán. Ezen projektek keretein belül a feladatokat feladatokra bontja, és azokat a csapat tagjainak vagy ügynökségeknek osztja ki.

Ahogy a feladatok elvégzésre kerülnek, a projekt állapota valós időben frissül. Nincs többé találgatás, hogy ki mit végzett el – minden rendezett és naprakész.

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverében gyorsan áttekintheti az összes marketingfeladatát azok státusza szerint rendezve.

A ClickUp marketing projektmenedzsment szoftvere segít ebben, függetlenül attól, hogy PPC, SEO, közösségi média vagy bármilyen más marketing területhez kapcsolódó kampányokat kezel.

Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő feladatok egyszerű kezeléséhez. Ez lehetővé teszi csapatának, hogy a manuális nyomon követés helyett a kreativitásra és a stratégiára koncentráljon.

? Kampánydokumentáció egyszerűsítése

Ha van egy megoldás, amely mindenki számára megfelelő, az a ClickUp Docs. Hogyan működik?

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az együttműködéshez, a feladatok kiosztásához és a frissítések valós idejű nyomon követéséhez.

Készítsen kreatív kampányismertetőket vagy jelentéseket, és ossza meg azokat azonnal csapatával és ügynökségeivel. Beállíthatja a jogosultságokat is, hogy szabályozza, ki tekintheti meg vagy szerkesztheti azokat.

A Docs segítségével mindenki egyszerre tud hozzájárulni a munkához, függetlenül attól, hogy ötleteket fogalmaz meg vagy a haladást értékeli. Hozzászólásokat fűzhet, feladatokat rendelhet hozzá és nyomon követheti a frissítéseket anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

Használja a Docs Hub szolgáltatást, hogy mindent, a wikiktől a kreatív briefekig, egy kereshető helyen tárolhasson. A belső csapatok és ügynökségek így megtalálhatják, amire szükségük van, amikor szükségük van rá.

⌛Időmegtakarítás: Használjon kreatív brief sablont, hogy gyorsabban elkészíthesse a briefeket az összes előre megadott paraméterrel, mint például a célközönség, a teljesítési határidők, a költségvetés, az ütemterv, a mérföldkövek stb. Ez megkönnyíti a munkát!

? Kövesse nyomon az előrehaladást

Használja a ClickUp kreatív projektmenedzsment megoldását, hogy minden kampányát és ötletét egy helyen tárolhassa. Ezenkívül hatékonyabban oszthatja el a feladatokat, így senki sem érzi magát túlterheltnek, míg mások tétlenül ülnek.

Sőt, ezzel az all-in-one csapatmegoldással gyorsan megoszthatja visszajelzéseit a kreatív munkákról, vagy kérhet változtatásokat anélkül, hogy elveszne az e-mailek tömkelegében.

Hozzon létre egy erőteljes csapatot a ClickUp Team for Creative ügynökségekkel, hogy egy helyen tervezhesse, készíthesse és bemutathassa legjobb munkáit.

Ha ezt a ClickUp Dashboards-szal kombinálja, marketingcsapata szinte legyőzhetetlennek érezheti magát!

Íme egy kis ízelítő:

Kíváncsi arra, hogy marketingkampányai hogyan teljesítenek? A műszerfalak mindent megmutatnak – konverziós arányokat, közösségi média aktivitást és még sok mást –, így pontosan tudni fogja, mi működik és mi nem.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy áttekintést kapjon projektje ütemtervéről és előrehaladásáról.

A hirdetéstervezéstől a tartalomfrissítésekig a Dashboards segítségével pontosan láthatja, mire koncentrál az ügynöksége.

A beépített időkövető funkcióval megtudhatja, mennyi időt fordít az ügynöksége a feladatokra. Ez segít a költségvetés betartásában és biztosítja, hogy ne pazaroljon időt.

És amikor már azt hitte, hogy ennél jobb nem lehet, a ClickUp Agency Management Template elkezdte egyszerűsíteni a projekteket az Ön számára.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügynökségkezelési sablon segítségével egy helyen kezelheti az ügyfelek bevonását, visszajelzéseit és számláit.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tekintse meg az összes folyamatban lévő projektet egy pillanat alatt

Együttműködés és ötletelés kreatív kampányötletekhez

Automatizálja a feladatokat állapot, prioritás és határidő alapján

Figyelje és módosítsa kampánystratégiáit a teljesítménymutatók alapján

A szakértő marketingügynökség hatása a márkaépítésre

1. Az Apple „1984” Macintosh reklámja

? Vállalat: Apple

? Kampány: 1984-es Super Bowl reklámkampány a Macintosh bevezetéséhez

? Marketingügynökség: Chiat/Day

? Történet: 1984-ben az Apple egy merész Super Bowl-reklámmal rázta meg a világot, amikor bejelentette Macintosh számítógépét, amely közvetlen válasz volt az IBM PC dominanciájára.

A Chiat/Day által készített reklámfilm azért tűnt ki, mert nem követte a termékreklámok szokásos szabályait – még a számítógépet sem mutatta meg.

Ez a szokatlan megközelítés aggodalmat keltett az Apple igazgatótanácsában, akik nem voltak biztosak abban, hogy egy ilyen drámai, termék nélküli reklám hatékonyan tudja-e népszerűsíteni legújabb innovációjukat.

? Eredmények: A kockázat kifizetődött, a hirdetés kritikai elismerést kapott, és több héten át nagy felhajtást keltett.

Tanulságok ⬇️ ✅ A merész, nem konvencionális ötletek tartós benyomást kelthetnek✅ Az érzelmekre ható, narratív kampányok jobban megragadják a figyelmet, mint a termék részletei✅ A kiszámított kockázatok, még belső ellenállás esetén is, úttörő eredményeket hozhatnak Bevált gyakorlatok ⬇️ ✅ Vonzza be közönségét azzal, hogy érzelmeket kelt bennük✅ Használjon nagy láthatóságú eseményeket a kampány hatókörének maximalizálása érdekében

2. A Coca-Cola „Holidays Are Coming” kampánya

? Vállalat: Coca-Cola

? Kampány: Közelednek az ünnepek

? Marketingügynökség: WB Doner

? Történet: A Coca-Cola korábban szinte minden évben megpróbálkozott ünnepi marketinggel karácsony tájékán, de ez messze nem volt olyan sikeres, mint az 1995-ös kampány.

Azon az évben új reklámkampányt indítottak, amelyben díszített Coca-Cola teherautók nagy menetét lehetett látni a jeges utakon haladni.

A „Holidays Are Coming” című dal háttérzenéjével a teherautók felvidították a hangulatot, ahogy áthaladtak rajta.

? Eredmények: A reklám olyan nagy sikert aratott, hogy a Coca-Cola a karácsonyhoz kapcsolódó kulturális szimbólummá vált. A mai napig a Coca-Cola karácsonyi teherautói az ünnepi szezon beköszöntének jelképei.

Tanulságok ⬇️ ✅ Az ikonikus vizuális elemek, mint például a Coca-Cola teherautók, tartós kulturális asszociációkat kelthetnek✅ A zene és a hangulat hatalmas szerepet játszik az érzelmi kapcsolatok kialakításában a közönséggel Bevált gyakorlatok ⬇️ ✅ Használjon erős, könnyen azonosítható szimbólumokat, hogy összekapcsolja márkáját a szezonális hagyományokkal✅ Készítsen olyan kampányokat, amelyek örömöt és nosztalgiát keltenek, hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel✅ Használja ki a több érzékszervet megcélzó elemeket, mint például a zene és a vizuális elemek, hogy fokozza az érzelmi hatást

3. A Nike „Equality” kampánya

?Vállalat: Nike

?Kampány: Egyenlőség

?Marketingügynökség: Wieden+Kennedy

? Történet: 2017-ben, a rasszizmusra fókuszáló, politikailag feszült Grammy-szezon közepette a Nike megragadta a pillanatot „Equality” kampányával. LeBron James, Serena Williams és Megan Rapinoe olyan sztárok szereplésével a reklám hatalmas sikerrel debütált.

A Grammy-díjátadó előtt a Nike PR-csapata stratégiailag bevonta a baloldali médiát, influencereket és sportolókat, hogy felkeltse az érdeklődést. A kampány elindulása után a Nike tovább erősítette azt azzal, hogy „Equality” (Egyenlőség) feliratú profilképekkel frissítette közösségi média oldalait, a hirdetést a legfelső helyre tűzte, és még egy weboldalt is elindított, ahol a rajongók saját, egyenlőség témájú profilképeket készíthettek.

? Eredmények: A hirdetés sikeres volt, a Grammy-díjátadó után egy nappal több mint 800 válasz és 19 000 retweet érkezett. A lendület az esemény után is több hétig tartott, mivel az emberek folyamatosan változtatták a profilképüket.

Tanulságok ⬇️ ✅ Az aktuális eseményekhez igazodó, időszerű kampányok fokozhatják a hatást✅ Az influencerek és a médiumok bevonása elősegíti a termék bevezetése előtti érdeklődés felkeltését✅ Az interaktív elemek, például a felhasználók által generált tartalom, fenntartják a kampány lendületét Bevált gyakorlatok ⬇️ ✅ Lépjen partnerségre olyan influencerekkel és platformokkal, amelyek rezonálnak a célközönségével✅ Használjon interaktív funkciókat a közönség bevonására és a kampány hatókörének bővítésére

Az ügynökség menedzsmentje egyszerűbbé válik a ClickUp segítségével

Bár nem nehéz megtalálni egy Los Angeles-i marketingügynökséget, az együttműködés velük tervezést igényel.

Ha marketingügynökséggel dolgozik együtt, szüksége van egy összekapcsolt projektmenedzsment eszközre, hogy biztosítsa márkaértékeinek megőrzését.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse összes kreatív projektjét.

A fejlett feladatkezelési és együttműködési funkciók segítségével könnyedén ötletelhet a csapatával, kampányokat szervezhet és kommunikálhat az érdekelt felekkel, hogy olyan kreatív kampányokat hozzon létre, amelyek lekötik a közönség figyelmét.

