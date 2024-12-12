Alapvető Excel RFQ sablonok beszerzési vezetőknek

Frusztráló érzés, ha rájön, hogy jobb ajánlatot is kaphatott volna, miután már elkötelezte magát egy beszállító mellett, igaz? Akár rendezvénytervezésről, akár projektmenedzsmentről van szó, a szétszórt e-mailek és csevegések kaotikusvá teszik a beszállítói ajánlatok összehasonlítását.

Ezért egyszerűsíti a dolgokat az árajánlatkérés (RFQ). Az RFQ-k hivatalos dokumentumok, amelyeket a beszállítóknak küldenek az áruk vagy szolgáltatások árainak megismerése érdekében. Javítják a kommunikációt, segítik a költségvetés kezelését és maximális értéket nyújtanak.

Ha azonban valami jobbat és problémamentesebbet szeretne, használjon egy kész RFQ sablont. A legfontosabb adatmezők előre megtervezve vannak, így időt takarít meg és növeli a termelékenységet.

Hogy megkíméljük Önt a keresgélés fáradalmától, összeállítottuk az öt legjobb RFQ-sablont Excelben. Ezen felül bemutatunk további sablonokat a projektmenedzsment terén nagy tapasztalattal rendelkező ClickUp-tól.

Mi jellemzi egy jó Excel RFQ sablont?

Mielőtt rátérnénk a legjobb Excel RFQ-sablonra, fontos tudni, hogy mire kell figyelni. Függetlenül az üzleti igényeitől, az alábbiak teszik hatékonnyá a sablont:

Adatbevitel szabványosítása: Válasszon olyan megoldásokat, amelyek adatmezői segítenek a válaszok típusainak szabványosításában. Válasszon olyan adatellenőrző elemeket, mint a legördülő menük és a jelölőnégyzetek, hogy csökkentse a hibák számát és egyszerűsítse az adatgyűjtést.

Egyszerűsíti a számításokat: Válasszon előre elkészített képletekkel rendelkező eszközöket az automatizált költségszámításhoz, vagy emelje ki a legjobb ajánlatokat. Használjon feltételes formázási szabályokat a döntéshozatal megkönnyítéséhez, hogy a részletek könnyen észrevehetők legyenek.

Jobb testreszabhatóság: Használjon könnyen szerkeszthető Használjon könnyen szerkeszthető RFQ-sablonokat , amelyek bármilyen projekt igényeinek megfelelnek. A kategóriák módosításával vagy új mezők hozzáadásával az RFQ-ja zökkenőmentesen illeszkedik bármilyen munkafolyamatba.

Javítja a kommunikációt: Válasszon olyan megoldásokat, amelyek egyértelműen meghatározzák a követelményeket és a határidőket. Válasszon olyan sablonokat, amelyek külön helyet biztosítanak a megjegyzéseknek vagy a beszállítóknak szóló konkrét utasításoknak, hogy a részletek átláthatóak és jól összehangoltak legyenek.

💡 Profi tipp: A sablonok kiválasztásakor helyezze előtérbe a vizuális kialakítást. Az ajánlatkérő űrlapok elengedhetetlen üzleti eszközök, de a vonzó kialakítás megkönnyíti a kitöltésüket és interaktívabbá teszi őket.

Az 5 legjobb RFQ-sablon Excelben

Az ajánlatkérési sablonok kiválóan alkalmasak az ajánlatok összegyűjtésének következetességére, hatékonyságára és pontosságára. Itt bemutatjuk az öt legnépszerűbb Excel ajánlatkérési sablont, amelyek segítségével könnyedén és professzionálisan kezelheti beszerzési igényeit.

1. Árajánlatkérési sablon a Vertex42-től

via Vertex42

A Vertex42 ajánlatkérési sablonja tartalmazza a beszállítói információkat, az ügyféladatokat és a szolgáltatás nevét. Lehetővé teszi a beszállítók számára az ajánlat érvényességének frissítését, hogy tájékozott és időszerű döntések szülessenek.

A sablon egy speciális táblázatot is tartalmaz a szolgáltatási igények és a hozzájuk tartozó díjak számára, és lehetővé teszi a beszállítók számára, hogy megerősítsék a szolgáltatásokra vonatkozó adót a zökkenőmentes fizetési folyamat érdekében. Emellett tartalmaz egy hasznos útmutatót is, amely megkönnyíti a sablon megértését és kitöltését.

Főbb jellemzők:

A beépített feltételes logikával automatikusan kiszámíthatja az egyes tételek adóit.

Hasonlítsa össze több beszállító árajánlatát két erre a célra kialakított árajánlat-munkalappal.

Ideális: Részletes, adót tartalmazó ajánlatkérési összehasonlításokat kereső vállalkozások számára.

2. Étkeztetési szolgáltatások árajánlatkérési sablonja a Template.net webhelyről

a Template.net oldalon keresztül

A Template.net Catering Services Template árajánlatkérő sablonja ideális egyoldalas RFQ-khoz. A megoldás a legfontosabb kapcsolattartási adatok és az árajánlat dátumainak megadására szolgáló mezővel kezdődik.

Tartalmaz egy egyszerű táblázatot is, amely tartalmazza a szolgáltatás leírását, a mennyiséget, az árat, az egységet és a soronkénti összegeket, valamint az adó kiszámítását, az összeget és a feltételeket.

További előny, hogy ez a megoldás Google Sheets, Docs és Microsoft Word formátumokban is elérhető.

Főbb jellemzők:

A készre előállított képletek segítségével egyszerűen és emberi hibáktól mentesen frissítheti a költségeket.

Biztosítson egyértelmű információáramlást a beszállítók és a megrendelők adataival, beleértve a kapcsolattartási információkat is.

Ideális: Rendezvénytervezők vagy vállalkozások számára, akiknek catering szolgáltatásokra van szükségük.

3. Számviteli ajánlat sablon a Template.net webhelyről

a Template.net oldalon keresztül

Pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó árajánlatot keres? A Template.net számviteli árajánlat-sablonja hatékony, strukturált megoldást kínál. Ez az Excel RFQ-sablon négy fő lapot tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a hatékony árajánlatkezelést.

Az árajánlatlapon rögzítheti az ügyfelek és a beszállítók adatait, miközben kiszámítja a szolgáltatások díjait. A szolgáltatási lap minden szolgáltatás díját rögzíti, az ügyfél- és alkalmazotti lapok pedig a legfontosabb kapcsolattartási adatokat, például a beosztást, az e-mail címet és a telefonszámot.

Kiemelkedő jellemzője a hivatkozási képlet, amely lehetővé teszi a szolgáltatás és a mennyiség kiválasztását, miközben automatikusan lekérdezi a kapcsolódó részleteket a linkelt lapokból.

Főbb jellemzők:

Optimalizálja az adatbevitelét a legördülő listákra és a hivatkozásokra helyezett nagy hangsúlyt.

Adjon pontos árajánlatokat, amelyek a végső árban figyelembe veszik a forgalmi adót és a kedvezményeket.

Ideális: Pénzügyi szolgáltatások kiszervezését tervező projektcsapatok és vállalkozások, valamint összetett árajánlatokat kezelő cégek és könyvelők számára.

4. Ajánlatformátum-sablon a Vyapar-tól

a Vyapar

A Vyapar árajánlat-sablon azoknak szól, akik a számlázást és az árajánlatot szeretnék kombinálni. A sablon tartalmazza az ajánlatkéréshez szükséges alapvető részeket, a vállalati adatoktól az árakig, az adóértékekig és az összegekig.

Lehetővé teszi továbbá a fizetési állapot és az egyenleg hozzáadását a fiókhoz, amennyiben fennálló tartozások vannak. A sablon tartalmaz egy megjegyzésmezőt a konkrét szállítási feltételekhez. Van egy nyilatkozati rész is az érzékeny szolgáltatásokat vagy irányelveket kezelő ügyfelek számára.

Főbb jellemzők:

Beépítse a kereskedelmi igazolást és a hivatalos visszaigazolást az aláírási helyőrzőkkel.

Vegye figyelembe a regionális és termékspecifikus adókulcsokat az egyes tételek százalékos arányával.

Ideális: Kisvállalkozások és csapatok számára, akik egyszerű árajánlatokra van szükségük új beszerzési igényekhez, valamint beszállítók számára, akik egységesíteni szeretnék az árajánlatok és számlák formátumát.

5. Árajánlat adószámítással – sablon a Microsofttól

a Microsofton keresztül

Árajánlat-megoldásokra van szüksége sokféle szolgáltatásához? A Microsoft árkalkulációs sablon adószámítással egy univerzális és vizuálisan vonzó RFQ-sablon Excelben. Tartalmazza a termékek részletes leírását, az adószámításokat és a szállítási információkat, hogy professzionális árajánlatokat tudjon készíteni.

Ez az Excel-sablon tiszta elrendezéssel és beépített képletekkel rendelkezik a pontos összegek és adók kiszámításához. Emellett a színek, kifejezések és formátumok könnyen módosíthatók, hogy illeszkedjenek a márka témájához.

Főbb jellemzők:

Az adókulcs cellájának segítségével azonnal frissítheti az áfáértéket.

Térképezze fel az ajánlat kereskedelmi vonatkozásait a fizetési feltételek, a biztosítási felelősség és a szállítási dátum adatmezőivel.

Ideális: Olyan szervezetek számára, amelyek több termékkel és szolgáltatással kapcsolatos követelményekkel foglalkoznak, például az egészségügy és a közlekedés területén.

Az Excel RFQ-sablon használatának korlátai

Az Excel kiválóan alkalmas számok feldolgozására, de ajánlatkezelő szoftverként néhány korlátozással rendelkezik. Íme néhány hátrány, amelyet érdemes szem előtt tartani, mielőtt Excelben RFQ-sablont alkalmazna:

Kézi frissítések szükségesek: Az adatok frissítése nagyrészt kézzel történik, ami növeli az emberi hibák esélyét. A képletek és az adatmezők pontosságának biztosítása folyamatos figyelmet igényel.

Korlátozott együttműködés: Az Excel nem támogatja az egyidejű szerkesztést, ami verziókonfliktusokhoz és kommunikációs hiányosságokhoz vezet. Ez arra kényszeríti a csapatokat, hogy e-mailekre vagy megosztott meghajtókra támaszkodjanak, ami hatékonyságcsökkenést okoz, és akadályozza a valós idejű frissítéseket és a döntéshozatalt.

Korlátozott skálázhatóság: Nehéz kezelni a több soros tételeket vagy beszállítókat tartalmazó, egyre növekvő számú RFQ-kat. Az Excelben minden kérelemhez külön fájlt kell létrehozni, ami bonyolítja a szervezést, és nem kompatibilis a munkafolyamatokkal, ami rontja a hatékonyságot és az árajánlatok jóváhagyását.

A betekintés és az automatizálás hiánya: Az Excelben minden számítás szigorú kézi bevitel, szabályalkotás és adatellenőrzés mellett történik. Az Excel nem rendelkezik olyan elemző eszközökkel vagy feladatok automatizálásával, amelyek megkönnyítenék a beszállítók bevonását és más projektelemeket.

Korlátozott integráció: Az eszköz nem tud könnyen kapcsolódni olyan fontos rendszerekhez, mint a CRM, Az eszköz nem tud könnyen kapcsolódni olyan fontos rendszerekhez, mint a CRM, a beszerzési folyamatok vagy az ERP modulok. Ez adat-szilókat hoz létre, megnehezíti a központosítást és bonyolítja a legfontosabb mutatók elemzését.

Alternatív RFQ-sablonok Excelben

Az Excel korlátai miatt ez messze nem egy dedikált RFQ- vagy RFP-megoldás. A merev adatcellákhoz van kötve, amelyek nem feltétlenül felelnek meg a beszerzési folyamatnak. Ezt figyelembe véve természetes, hogy alternatívát keresünk.

Az ajánlatkérések kritikus szerepet játszanak a projekt végrehajtásában és a szolgáltatásnyújtásban. Éppen ezért egy olyan projektmenedzsment platform, mint a ClickUp, sokkal jobb megoldást kínál.

Az automatizálás, a robusztus ajánlatkezelés, a több mint 30 hatékony funkció és az 1000+ integráció révén a ClickUp egyszerűsíti az ajánlatkéréseket és segít hatékonyan biztosítani a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat.

Szüksége van még egy kis meggyőzésre? Íme a két eszköz összehasonlítása:

Funkció Excel ClickUp Együttműködés ❌Nincs valós idejű szerkesztés ✅🏆Valós idejű együttműködésZökkenőmentes megosztásÁtfogó csevegési funkció Automatizálás ➖Alapvető kézi bevitel a számításokhoz ✅🏆Azonnali és automatizált számítások Speciális emlékeztetők és értesítési funkciók Skálázhatóság ➖Nehéz kezelni több ajánlatkérést ✅🏆Könnyedén kezelje több projektet és RFQ-t Integrációk ❌Nincs közvetlen integráció a Microsoft ökoszisztémán kívül ✅🏆Több mint 1000 integráció más eszközökkel Beépített CRM, HR és értékesítési szoftver Verziókezelés ➖A verziók kézi nyomon követése ✅🏆Automatikus verziókezelés és frissítések Árajánlatkezelés ❌Nincs menedzsment funkció ✅🏆Robusztus feladatkezelés AI-alapú tartalomgenerálás Valós idejű elemzési betekintés, irányítópultok és jelentések

1. ClickUp ajánlatkérési sablon

Töltse le ezt a sablont Dokumentálja, ossza meg és kövesse nyomon a beszállítók és szolgáltatók árajánlatait a ClickUp árajánlatkérési sablon segítségével.

A ClickUp árajánlatkérési sablon tökéletes bármilyen szolgáltatás vagy termék árajánlatainak kezeléséhez. A dokumentumsablon egyetlen oldala tartalmazza az árajánlatkéréshez szükséges összes információt.

Az alapvető kapcsolattartási adatok mellett a sablon tartalmazza a kereskedelmi feltételeket és az árajánlatok kiszámítását is. A sablon egy külön részben tartalmazza a speciális utasításokat is. Ez ideális azokhoz a témákhoz, amelyekre különös figyelmet kell fordítani, vagy amelyek további tárgyalást igényelnek.

Főbb jellemzők:

A ClickUp Tasks segítségével bármely dokumentumban szereplő szövegből feladatokat hozhat létre és delegálhat.

Ossza meg az ajánlatkérést zökkenőmentesen a különböző linkmegosztási és exportálási lehetőségek segítségével.

Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek zökkenőmentes RFQ-kezelést és feladatintegrációt keresnek, valamint minden beszerzési célra.

2. ClickUp ajánlatkérő űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az árajánlatokat, és könnyedén jusson előre a jóváhagyásokkal a Clickup árajánlat-sablon segítségével.

A ClickUp árajánlat-sablon finomítja az árajánlatok kezelését az ügyfelek és a beszállítók számára. Ez az alternatív RFQ-sablon kilenc egyedi nézetet kínál, amelyek segítségével hatékonyan összpontosíthat az RFQ-folyamat minden szakaszára.

Az első lépés egy egyszerű, erre a célra készült űrlap kitöltése, amelyben rögzítheti a legújabb szolgáltatási igényeket. A sablon tartalmaz egy nézetet is, amelyben összefoglalhatja az új igényeket és értékelheti azok megvalósíthatóságát, mielőtt bevonná a releváns érdekelt feleket.

A Kanban táblázat nézetével könnyedén nyomon követheti az egyes RFQ-k állapotát és kategóriáját. Ezenkívül naptár nézetet is tartalmaz, amelynek segítségével az árajánlatokat a projekt ütemtervéhez igazíthatja.

Főbb jellemzők:

Kezelje és konvertálja több ajánlatkérést állapotalapú csoportosítással

Ossza meg a pontos szolgáltatási költségeket olyan egyéni mezőkkel, mint a tapasztalat, az idő és a létszámigény.

Ideális: Kisvállalkozások és csapatok számára, akik állapotalapú megközelítést keresnek az ajánlatkérés kezeléséhez.

3. ClickUp szolgáltatási ajánlat űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp szolgáltatási ajánlatkérő űrlap sablonjával figyelemmel kísérheti a csapat kapacitásait, az ajánlatkérő benyújtásokat és a cselekvési terveket.

Szeretné kezelni a csapat termelékenységét és optimalizálni az ajánlatkéréseket? A ClickUp szolgáltatási ajánlatkérő űrlap sablonja kiváló választás.

Ez a sablon segít Önnek részletes és professzionális szolgáltatási árajánlatok egyszerű elkészítésében. Emellett időt takarít meg a használatra kész űrlapmal, amelyen rögzítheti a szükséges szolgáltatási információkat, így biztosítva, hogy ajánlatkérései konzisztensek legyenek és ne maradjanak ki fontos részletek.

A sablon tíz egyéni mezővel és öt dedikált nézettel biztosít átfogó ajánlatkezelést. Ezek a kulcsfontosságú elemek a szolgáltatások részleteibe és a lehetséges ütemtervekbe is mélyen belemegyek. Ezenkívül megjegyzések, reakciók és feladatkiosztások révén zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé.

Főbb jellemzők:

A beépített ClickUp Workload View segítségével a RFQ projekt leírása és a csapat kapacitása alapján rendeljen hozzá feladatokat.

A sablon speciális üzenetküldő eszközével, a ClickUp Chat-tel mindenki és az összes RFQ cselekvési terv egy oldalon maradhat.

Ideális: Szolgáltatásorientált csapatok számára, amelyek nagy mennyiségű RFQ-val dolgoznak.

4. ClickUp költségvetési javaslat sablon

Töltse le ezt a sablont Integrálja a legújabb RFQ árajánlatokat a projekt költségvetésébe a Clickup költségvetési javaslat sablon segítségével.

A ClickUp költségvetési javaslat sablonja úgy lett kialakítva, hogy a legfrissebb árajánlatok alapján hagyja jóvá a költségvetést. Ez az Excel alternatíva lehetővé teszi, hogy a jóváhagyás előtt figyelembe vegye az összes releváns RFQ költséget.

A dokumentumsablon fő lapján világos ütemtervek és projektadatok találhatók. Hat aloldala van a személyzet, a logisztika, az anyagok és az események számításához. Ez biztosítja, hogy a beszerzés során a legjobb ajánlatokat vegye figyelembe.

A rendezett RFQ-prezentáció teljes projektek vagy események kiszervezéséhez is adaptálható. Minden táblázat a funkciók közötti költségeket térképezi fel, hogy az RFQ-k a megfelelő költségközpontokhoz legyenek rendelve.

Főbb jellemzők:

Szervezze meg és mutassa be a teljes RFQ-áttekintést egy kiemelt összefoglaló aloldalon.

Készítsen automatizált összefoglalókat és szerezzen be analitikai betekintést a költségek igazolásához a beépített AI asszisztens, a ClickUp Brain segítségével.

Ideális: RFQ-kat részletes projektköltségvetésekbe integráló projektcsapatok számára

5. ClickUp pályázat-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp pályázati sablonjával elősegítheti a projekt finanszírozását és biztosíthatja a legköltséghatékonyabb ajánlatkérési folyamatot.

A ClickUp pályázat-sablon segít a vállalkozásoknak az ajánlatkérés-kezelés és a munkafolyamatok javításában a projektfinanszírozási tevékenységek összpontosításával.

A sablon tartalmazza a legfontosabb adatmezőket, mint például a finanszírozási feladatok, a kezdeti költségek és a teljesítménymutatók. A sablon biztosítja a felelősségre vonhatóságot is azáltal, hogy feltérképezi a feladatok prioritásait, a határidőket és a felelősségi köröket. Ez a strukturált megközelítés megkönnyíti a kutatási finanszírozás előrehaladásának nyomon követését.

A sablon a feladatokat az ajánlatkészítési szakasz alapján csoportosítja, így könnyen megvalósítható ajánlatkérési dokumentumokat lehet készíteni. Emellett tartalmaz egy projektütemterv-nézetet is, amelynek segítségével az ajánlatkérési dokumentumok összehangolhatók a projekt mérföldköveivel. Akár szolgáltatásokat szeretne beszerezni, akár finanszírozási pályázatot készíteni, ez a sablon segít a támogatási célok pontos és jól összehangolt meghatározásában.

Főbb jellemzők:

Javítsa az ajánlatkezelést automatizált feladatfrissítésekkel és időkövetéssel.

A számlázott értékek, a költségek egyenlege és az eredmények egyértelmű dokumentálásával különböztesse meg a támogatások prioritásait.

Ideális: RFQ-munkafolyamatokat kezelő szervezetek számára, különös tekintettel a támogatásból finanszírozott projektekre.

6. ClickUp üzleti ajánlat sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen vonzó ajánlatkérési javaslatokat és biztosítson új üzleti bevételeket a Clickup üzleti ajánlat sablonjával.

Ha az ajánlatkéréseket be szeretné integrálni üzleti tervezésébe, a ClickUp üzleti ajánlat sablonja átfogó választás. A sablon előre elkészített listanézeteket kínál, amelyek nyomon követik az ajánlatkérés minden szakaszát, a kezdeti kérelemtől a végleges benyújtásig.

A sablon egyéni mezői olyan fontos részleteket rögzítenek, mint a szolgáltatási követelmények, a költségvetési elvárások és a szállítói információk. Ezenkívül tartalmaz kész e-mail sablonokat is, amelyekkel professzionális üzeneteket küldhet potenciális beszállítóknak.

Szüksége van további útmutatásra? A ClickUp tartalmaz egy Bevezető útmutatót, amely végigvezeti Önt a teljes folyamaton. Ez az ingyenes RFQ-sablon egy all-in-one megoldás az új üzleti bevételek kezelésére és a legjobb üzletek megkötésére.

Főbb jellemzők:

A testreszabott üzleti ajánlatlépések nézet segítségével láthatja az egyes ajánlatkérések teljesítési arányát.

Vegye fel a kapcsolatot a beszállítókkal a kiemelt fontosságú ajánlatkérésekkel kapcsolatban e-mail sablonok és valós idejű prioritási lista segítségével.

Ideális: Olyan vállalatok számára, amelyek az üzleti növekedéshez és a bevételek növeléséhez igazodó RFQ-kat készítenek.

7. ClickUp szolgáltatások ajánlat sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen meggyőző értékesítési prezentációt, testreszabható árazási lehetőségeket és munkafolyamat-barát RFQ-dokumentumokat a Clickup szolgáltatási ajánlat sablonjával.

A ClickUp szolgáltatási ajánlat sablonja úgy lett kialakítva, hogy konkrét ajánlatokat nyújtson olyan finom árnyalatokkal, mint egy szolgáltatás. Ez a strukturált, professzionális sablon minden alapvető információt tartalmaz, a kapcsolattartási adatoktól a szolgáltatás terjedelméig.

Lehetővé teszi továbbá a vállalkozások számára, hogy világosan felvázolják a projekt leírását, a vállalat hátterét és céljait. Ez a sablon olyan kulcsfontosságú elemeket tartalmaz, mint a teljesítések, a függőségek és a becsült ütemtervek, amelyek tökéletesen alkalmasak a reális költségszámításhoz.

Emellett tartalmaz szakaszokat az ármegállapodásokhoz, a végleges aláírásokhoz és a vállalati logókhoz. A sablon könnyen testreszabható, hogy illeszkedjen a márka témájához.

Főbb jellemzők:

Könnyedén módosíthatja a szakaszokat komplex árazási modellekhez, beleértve a többszintű árazást vagy a szolgáltatási csomagokat, hogy azok jobban megfeleljenek az ügyfelek igényeinek.

A végleges ajánlatkérés benyújtása előtt együttműködhet a csapattagokkal vagy az érdekelt felekkel az élő szerkesztés és a különböző jogosultságok segítségével.

Ideális: Olyan vállalkozások számára, amelyek rugalmas árképzési modellekkel rendelkező RFQ-ajánlatokat keresnek.

8. ClickUp projektkérés és jóváhagyási sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektkérés és jóváhagyási sablon segítségével vizualizálja és konvertálja a megfelelő RFQ-kat a kérésből jóváhagyásba.

A ClickUp projektkérés és jóváhagyási sablon egy olyan megoldás, amely azonnali áttekintést nyújt az ajánlatkérés állapotáról és a pályázati folyamatról.

Ez az ingyenes kérelemkezelési megoldás új feladatokat generál, amelyek tartalmaznak olyan részleteket, mint a leírás, a prioritás, az ütemterv és az erőforrások. Nyomon követi a beszerzési stratégiák fejlődését olyan fokozatos egyéni állapotokkal, mint az új kérelmek, felülvizsgálatok és jóváhagyások.

A sablon egyszerű szerkesztést, feladat visszavonást és munkafolyamat-integrációt tesz lehetővé, és biztonságos engedélyezéssel rendelkezik minden zárt ajánlat professzionális kezeléséhez.

Főbb jellemzők:

Az összes RFQ-tárgyalást és fejlesztést egy erre a célra létrehozott roadmap mappában láthatja át.

A státuszcsoportosítás és a Kanban nézet segítségével teljesítse az ajánlatkérési feladatokat a benyújtási határidő előtt.

Ideális: Projektmenedzserek és csapatok számára, akik egyetlen megoldást preferálnak az ajánlatkérések kezelésére a kérelem benyújtásától a jóváhagyásig.

Egyszerűsítse az új beszerzési követelményeket a ClickUp segítségével

Az ajánlatkérési sablon elengedhetetlen a legjobb beszállítói árak biztosításához és a tárgyalások javításához. Egyszerűsíti az ajánlatkérési folyamatot, biztosítja a következetességet és erősíti a beszállítói kapcsolatokat.

Az általunk bemutatott Excel RFQ sablonok kiváló kiindulási pontot jelentenek ehhez a folyamathoz.

Az Excel korlátai azonban nem alkalmasak nagyszabású vagy hosszú távú ajánlatkezelésre.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Sablonjai valós idejű együttműködést, feladatok automatizálását és más üzleti eszközökkel való zökkenőmentes integrációt kínálnak. A ClickUp emellett AI-alapú betekintéssel és átfogó üzleti menedzsment funkciókkal is meggyőzi a felhasználókat.

