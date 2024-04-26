A sikeres beszerzési stratégia 9 alapvető lépése

Dale Carnegie azt mondta: „Egy óra tervezés 10 óra munkát takaríthat meg.”

Tervezze meg jól beszerzési stratégiáját, és jobb megállapodásokat köthet a beszállítókkal.

Egy jól megtervezett beszerzési stratégiával nyomon követheti a különböző részlegek beszerzési döntéseit, nyomon követheti a beszállítók teljesítményét, és azonosíthatja a folyamatok racionalizálásának vagy a költségoptimalizálás javításának lehetőségeit.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan építheti fel szilárd beszerzési stratégiáját.

Készüljön fel arra, hogy ellenőrzése alá vonja kiadásait, csökkentse a kockázatokat és javítsa a működési hatékonyságot az üzleti növekedés érdekében.

Akkor lássunk is hozzá! 👇

Mi az a beszerzési stratégia?

A beszerzési stratégia egy szervezet terve, amelynek célja a lehető legjobb áron történő beszerzés, miközben a szállítási és minőségi szabványok is teljesülnek. Ez magában foglalja a megfelelő beszállítók megtalálását, a legjobb ár kialkudását, a beszerzéseket és a szállítások biztosítását.

Egy erős beszerzési politika és stratégia irányítja beszerzési csapatát a hosszú távú üzleti célok eléréséhez. Ezért rugalmasnak, alkalmazkodóképesnek és a vállalat igényeinek megfelelően folyamatosan fejlődőnek kell lennie.

A beszerzési stratégia célja

A beszerzési stratégiák nem csak a költségek csökkentéséről vagy a legolcsóbb ajánlatok megszerzéséről szólnak – bár ez is fontos. Inkább arról szólnak, hogy minőségi árukat és szolgáltatásokat megfelelő áron és időben szerezzen be, hogy üzleti tevékenysége zökkenőmentesen folyhasson.

A legjobb beszerzési stratégiák túlmutatnak az alapvető beszerzésen. Összhangban állnak vállalatának nagyobb céljaival, a társadalmi felelősségvállalás prioritásként való kezelésétől az innováció előmozdításáig a beszállítói partnerségeken keresztül.

A beszerzés átfogó stratégiai megközelítése segít csapatának szilárd tervet készíteni, és az egész folyamatot értékes eszközzé alakítja, amely versenyelőnyt biztosít Önnek.

A beszerzési stratégia céljai

A hatékony beszerzési stratégia négy területet érint:

Költséghatékonyság: A lehető legtöbbet hozza ki a pénzéből

Minőség és érték: Biztosítsa, hogy az Ön által vásárolt termékek megfeleljenek az Ön elvárásainak.

Időben történő szállítás: A zavarok elkerülése azáltal, hogy a dolgokat akkor szerzi be, amikor szüksége van rájuk.

Kockázatkezelés: A potenciális problémák, például a megbízhatatlan beszállítók kockázatának csökkentése

Beszerzési stratégiák típusai

Nincs olyan megoldás, amely minden esetben megfelelő lenne. Íme hatféle kulcsfontosságú beszerzési stratégia, amelyek segíthetnek céljainak elérésében:

1. stratégia: Költségcsökkentés

A kontextus mindent elárul: a pénzéért a lehető legtöbb értéket kapja. Ez a költségcsökkentési stratégia túlmutat a kezdeti vásárlási áron. Olyan technikákat alkalmaz, mint a versenytárgyalás és az értékelemzés, hogy segítsen a legjobb ajánlatok kialkudásában és a teljes tulajdonlási költség (TCO) figyelembevételében, beleértve a karbantartási, javítási és ártalmatlanítási költségeket.

Példa: Vegyünk egy olyan vállalatot, amely csomagolt snackeket gyárt egy zsúfolt és versenyképes piacon. Ilyen körülmények között, ahol a legtöbb gyártó az árak és a forgalmazás terén versenyez, a beszerzési árak alacsony szinten tartása jelentős gondot jelent. Ez a vállalat úgy dönthet, hogy csökkenti a beszerzési árait azáltal, hogy csökkenti a nyersanyagok és a csomagolás költségeit. Kiadhatnak ajánlatkérést csomagolóanyagokra, meghívhatnak vállalatokat, hogy pályázzanak a szerződésre, és kiválaszthatnak egy új beszállítót, aki jelentősen alacsonyabb árat kínál ugyanazért az anyagért.

2. stratégia: Kockázatkezelés

Az ellátási lánc megszakadása gyakran termelési késedelmekhez és bevételkieséshez vezet. Egy erős beszerzési kockázatkezelési stratégia segít előre látni és enyhíteni az ellátási lánc megszakadásával kapcsolatos potenciális problémákat.

A stratégia magában foglalja a több megbízható és hatékony beszállítóval való együttműködést, hogy ne legyenek függőek egyetlen forrásból a kritikus termékek beszerzésében. Végül pedig biztosítja az üzleti tevékenységhez elengedhetetlen kellékek biztonságos beszerzését váratlan események, például természeti katasztrófák vagy beszállítói fizetésképtelenség esetén.

Példa: Egy globális autógyártó kockázatkezelési stratégiát alkalmaz a félvezetőkrízisek kezelésére. Több megbízható chipgyártóval állnak partnerségben különböző földrajzi helyszíneken, így biztosítva a zavartalan gyártást még akkor is, ha egy adott beszállító vagy régióban zavarok lépnek fel.

3. stratégia: Beszállítói menedzsment és optimalizálás

A beszállítói menedzsment és optimalizálási stratégia a jobb üzleti-beszállítói kapcsolatok kiépítésére összpontosít. A stratégia főként a beszállítói teljesítmény szabványok meghatározását, auditok elvégzését, valamint képzések és támogatás biztosítását foglalja magában.

Bár a részletek vállalkozásonként eltérhetnek, a gyártásintenzív cégek számára elengedhetetlen a szoros beszállítói kapcsolatok ápolása. Képzelje el, hogy beszállítóival együttműködve innoválnak, közösen tervezik a jövőbeli igényeket, és megbízható partnerekkel rendelkeznek, akik következetesen teljesítenek.

Nézzük meg egy példán, hogyan lehet ezt a stratégiát megvalósítani. 👇

Példa: Tegyük fel, hogy egy ruházati cég beszállítói menedzsment stratégiát vezet be egy szövetgyártóval. Miután minőségi szabványokat állapított meg a gyártó számára, a cég rendszeres ellenőrzéseket végez az állandó minőség biztosítása érdekében.

Ezenkívül brainstorming üléseket tartanak a gyártóval, ahol megvitatják a piacon divatos új szöveteket, technológiákat és dizájnokat. Az erős kapcsolat elősegíti a bizalmat és biztosítja a kiváló minőségű szöveteket.

4. stratégia: Zöld beszerzés

A környezeti felelősségvállalás kiterjed a saját beszerzési politikájára és gyakorlatára is. A zöld beszerzés pontosan ezt teszi.

Ez a beszerzési stratégia olyan termékek vagy szolgáltatások beszerzését jelenti, amelyek minimális környezeti hatással járnak. A beszerzési stratégia keretrendszere a fenntarthatóság iránt elkötelezett beszállítókra összpontosít, előnyben részesítve az újrahasznosított anyagokból készült, alacsony kibocsátású vagy energiahatékony termékeket.

Példa: Egy élelmiszerbolt-lánc zöld beszerzési stratégiát alkalmaz. Elsőbbséget adnak a helyi gazdaságokból származó gyümölcsök és zöldségek beszerzésének, amelyek fenntartható gyakorlatokat alkalmaznak, mint például az ökológiai gazdálkodás és a víz megőrzése.

Választhatnak olyan tisztítószereket is, amelyek környezetbarát tanúsítvánnyal rendelkeznek, és újrahasznosított anyagokból készült csomagolással vannak ellátva.

5. stratégia: Globális beszerzés

A globális beszerzés magában foglalja a beszállítói bázis kiterjesztését a helyi piacokon túlra. Kihasználja a globalizált gazdaság versenykörnyezetét, ami jelentős költségmegtakarításhoz vezethet.

Emellett a határain túlra tekintve új lehetőségek nyílnak meg, például feltáratlan piacok felfedezése, jobb árak vagy magasabb minőségű áruk megtalálása.

A globális beszerzési stratégiákat főként azok a vállalatok alkalmazzák, amelyeknek olyan nyersanyagokra van szükségük, amelyek a helyi piacon nem könnyen beszerezhetők vagy nagyon drágák.

Példa: Egy bútorgyártó cégnek nehézséget okozhat a keményfa beszerzése a régiók közötti növényzeti különbségek miatt. Azonban megtudhatják, hogy ugyanaz a faanyag más régiókban, például Délkelet-Ázsiában, könnyen beszerezhető.

Tehát a kínálati hiány ellensúlyozására a vállalat globális beszerzési stratégiát alkalmaz a keményfa fűrészáru beszerzésére. Ez biztosítja az állandó ellátást, csökkenti a költségeket, és lehetővé teszi a vállalat számára, hogy az importált fát jobb áron értékesítse.

Ehhez azonban gondos tervezés és menedzsment szükséges. A zökkenőmentes és sikeres megvalósítás érdekében figyelembe kell venni a kulturális különbségeket, a komplex logisztikát és a minőség-ellenőrzési eljárásokat.

6. stratégia: Teljes körű minőségirányítás

A teljes körű minőségirányítás (TQM) egy beszerzési stratégia, amely a proaktív minőség-ellenőrzési intézkedéseket hangsúlyozza az ellátási lánc egészében – minőségi szabványok meghatározása, ellenőrzések végzése és minőség-ellenőrzési intézkedések végrehajtása.

A stratégia célja a hibák minimalizálása és annak biztosítása, hogy a termékek megfeleljenek a minőségi szabványoknak. Mind a vevők, mind a beszállítók folyamatosan dolgoznak a folyamatok javításán, a költségcsökkentési lehetőségek azonosításán és az általános minőség javításán.

Példa: A kőolajtermelő vállalatok általában TQM-et alkalmaznak beszerzési folyamataikban. Mivel a kőolajtermelésnél nagy a tét, a TQM segít nekik a minőségi kérdések kezelésében az olajmező-létesítmények karbantartásához és a projektépítéshez szükséges műszaki anyagok beszerzése során.

Leginkább alkalmas: Termékek, amelyek jogszabályok vagy egyéb okok miatt magas minőségi követelményeknek kell megfelelniük

Globálisan beszerző és működő vállalatok

Kevésbé árérzékeny piacok

Hatékony beszerzési stratégia kidolgozása

Használja bevált kilenc lépéses folyamatunkat egy olyan robusztus beszerzési stratégia kidolgozásához, amely a következőket biztosítja:

1. lépés: Végezzen beszerzési auditot

Mielőtt új stratégiát dolgozna ki, elengedhetetlen, hogy megértse a jelenlegi beszerzési kiadásait. Ehhez végezzen alapos ellenőrzést a kiadási szokásairól. Gyűjtsön adatokat a meglévő beszerzési politikákról és tevékenységekről, beleértve a következőket:

Mit vásárol (áruk és szolgáltatások)

Kitől vásárol (beszállítók)

Mennyit költ (teljes költség)

Elemezze ezeket az adatokat, hogy azonosítsa a magas kiadásokkal járó területeket, a potenciális költségmegtakarítási lehetőségeket és az esetleges szabálytalan kiadásokat (jogosulatlan vásárlások).

A finom különbségek mélyreható megismerése segít pontosan meghatározni az erőfeszítéseit és a stratégiáját ennek megfelelően alakítani.

2. lépés: Határozza meg egyértelmű beszerzési célokat

Milyen eredményeket szeretne elérni beszerzési stratégiájával?

A világos célok megadják a stratégia végrehajtásának útitervét, és lehetővé teszik a különböző sikermutatók mérését.

Íme néhány általános beszerzési cél:

Költségcsökkentés: Csökkentse a beszerzési költségeket a minőség fenntartása mellett.

Jobb hatékonyság: Folyamatok egyszerűsítése az idő és az erőforrások megtakarítása érdekében

Kockázatkezelés: Csökkentse a szállítási láncban előforduló potenciális zavarokat

Fenntarthatóság: Vezessen be környezetbarát beszerzési gyakorlatokat

Szállítói kapcsolatok kezelése: Építsen ki erős, kölcsönösen előnyös kapcsolatokat a legfontosabb szállítókkal.

Az üzleti követelmények és célok egyértelmű meghatározása biztosítja, hogy stratégiája célzott legyen és üzleti szempontból eredményes legyen.

3. lépés: A piaci feltételek felmérése

A külső környezet változásai jelentősen befolyásolhatják beszerzési stratégiáját. Vegye figyelembe az alábbi tényezőket:

Piaci trendek: Vannak-e áringadozások vagy új technológiák, amelyek befolyásolhatják az Ön igényeit?

Szállítói környezet: Kik a legfontosabb szereplők az Ön iparágában? Van-e lehetőség a szállítók konszolidációjára vagy diverzifikációjára?

Szabályozási környezet: Van-e olyan jogi vagy szabályozási követelmény, amelyet figyelembe kell venni áruk és szolgáltatások beszerzésekor?

Ha folyamatosan tájékozódik a piaci körülményekről, akkor az üzleti stratégiáját a változásokhoz igazíthatja, és átgondolt döntéseket hozhat.

Például, ha az anyagköltségek emelkedésére számít, érdemes lehet alternatív beszállítókat keresni, vagy hosszabb távú szerződéseket kötni a meglévő beszállítókkal.

4. lépés: Beszerzési stratégiák kidolgozása

Stratégiai beszerzési prioritásai, céljai és piacelemzése alapján határozza meg, hogyan fogja beszerezni a szükséges árukat és szolgáltatásokat. Íme néhány általános beszerzési stratégia, amelyeket érdemes megfontolnia:

Versenypályázat: Árajánlatok bekérése több szállítótól a legjobb ár elérése érdekében.

Egyetlen beszállító: Egyetlen, megbízható beszállítóval való együttműködés a kritikus tételek esetében

Tárgyalás: Együttműködés a beszállítókkal a jobb árak és feltételek biztosítása érdekében

Stratégiai beszerzés: Együttműködés a beszállítókkal a termékfejlesztés és innováció terén

A legjobb beszerzési stratégia a vásárlás típusától függ. Például a versenytárgyalás ideális a szokásos irodai kellékek beszerzéséhez, míg az egyetlen beszállítótól történő beszerzés előnyösebb a kevés minősített beszállítóval rendelkező komplex gépek beszerzéséhez.

5. lépés: Technológia és automatizálás bevezetése

A technológia jelentősen egyszerűsítheti beszerzési folyamatait, javíthatja a pontosságot és időt takaríthat meg csapatának. Íme, hogyan:

Beszerzési szoftver: Kezelje elektronikus úton a megrendeléseket, a beszerzési megrendeléseket és a beszállítói kapcsolatokat Kezelje elektronikus úton a megrendeléseket, a beszerzési megrendeléseket és a beszállítói kapcsolatokat olyan beszerzési menedzsment szoftverekkel , mint a ClickUp.

Kiadáselemző eszközök: Használjon számviteli eszközöket, hogy mélyebb betekintést nyerjen kiadási adataiba, és azonosítsa a költségmegtakarításra alkalmas területeket.

Munkafolyamat-automatizálás: Fontolja meg a munkafolyamat-automatizáló szoftverek használatát az ismétlődő feladatok, például a jóváhagyások és az adatbevitel automatizálása érdekében.

Az ilyen eszközök integrálása a folyamatokba javítja a hatékonyságot, csökkenti a hibákat, és lehetővé teszi a beszerzési csapatok számára, hogy stratégiai feladatokra, például a beszállítói kapcsolatok kezelésére és a piackutatásra összpontosítsanak.

6. lépés: Határozza meg a szerepeket és a felelősségi köröket

A jól meghatározott beszerzési beszállítókezelő csapat struktúrája az egyes csapattagok szerepeinek és felelősségeinek egyértelmű meghatározásával kezdődik. Ez magában foglalhatja a következőket:

Beszerzési vezető : Vezeti a csapatot és felügyeli az általános beszerzési stratégiát.

Beszerzési igazgató (CPO) : Felelős a beszerzésért és a beszállítókkal való tárgyalásokért.

Szerződéses szakértők : Gondoskodnak arról, hogy a szerződések jogilag megalapozottak és előnyösek legyenek a vállalat számára.

Minőség-ellenőrzési szakemberek: Ellenőrizzék, hogy az áruk és szolgáltatások megfelelnek-e a megállapodott minőségi szabványoknak.

A világosan meghatározott szerepek és felelősségek megelőzik a zavarokat, biztosítják a felelősségre vonhatóságot, és hozzájárulnak a beszerzési stratégia zökkenőmentes végrehajtásához.

7. lépés: Teljesítménymutatók meghatározása

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) számszerűsíthető mérőszámok, amelyek segítségével nyomon követheti az előrehaladást és azonosíthatja a beszerzési folyamat szürke területeit.

Vegye figyelembe ezeket a potenciális KPI-ket a beszerzési tevékenységek méréséhez:

Költségmegtakarítás százalékos aránya: A beszerzési kiadások teljes összegéhez viszonyított százalékos arányban értékeli az elért költségmegtakarítást.

Szállítói átfutási idő: A megrendelés leadásától a végső szállításig eltelt időt méri.

Szállítói hibaarány: Méri a hibás termékek számát az egyes szállítóktól megrendelt összes termékhez viszonyítva, átláthatóságot biztosítva a vezető és lemaradó szállítók tekintetében.

Ezeknek a mutatóknak a nyomon követésével bemutathatja a beszerzési stratégia értékét az érdekelt feleknek, és azonosíthatja az optimalizálásra szoruló területeket.

👀Megjegyzés: Rendszeresen vizsgálja felül és finomítsa KPI-jeit, hogy azok relevánsak maradjanak és összhangban legyenek a változó céljaival.

8. lépés: Folyamatos fejlesztés megvalósítása

A nyertes beszerzési stratégia egy élő dokumentum. Ismételni kell és alkalmazkodni kell a változó körülményekhez. Ezért fontos a folyamatos fejlesztés kultúrájának kialakítása a beszerzési csapaton belül.

Használja ezt az ellenőrzőlistát, hogy beszerzési stratégiája rugalmas és a változásokhoz alkalmazkodó legyen:

Legyen naprakész az iparági trendekről és a bevált gyakorlatokról

Rendszeresen elemezze a beszerzési adatokat, hogy azonosítsa a potenciális költségmegtakarítási lehetőségeket.

Kérjen visszajelzést a belső érdekelt felektől és a beszállítóktól a beszerzési folyamat javításának módjáról.

Legyen nyitott az új technológiákra és automatizálási megoldásokra, amelyek tovább racionalizálhatják a működést.

A folyamatos fejlesztés kultúrájának előmozdításával olyan beszerzési stratégiát építhet ki, amely hosszú távú értéket teremt vállalkozásának.

9. lépés: Hatékony kommunikáció az érdekelt felekkel

Rendszeresen tájékoztassa a beszerzési stratégiákról és azok céljairól az összes érintett felet, beleértve:

Belső csapatok (pénzügy, műveletek stb.)

Szállítók

Felső vezetés

Ez a kommunikáció foglalkoznia kell azzal, hogy a stratégia hogyan illeszkedik az általános üzleti célokhoz, és hogyan járul hozzá az érdekelt felek előnyéhez.

Ha mindenki naprakész információkkal rendelkezik és tisztában van a stratégiai célokkal, az elősegíti az együttműködést, biztosítja a támogatást és segít elérni a kívánt eredményeket.

És voilá!

Ezek a lépések segítenek Önnek egy átfogó beszerzési stratégia kidolgozásában és megvalósításában, amely optimalizálja a kiadásokat. Használja őket a kockázatok csökkentésére és az üzleti tevékenységéhez szükséges áruk és szolgáltatások folyamatos áramlásának biztosítására, hogy versenyképes piacon is sikeres lehessen.

Egyszerűsített beszerzési stratégia kidolgozása a ClickUp segítségével

A beszerzési stratégia elengedhetetlen, de hatékony kezelése kihívást jelenthet. A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment eszköz, amely átfogó eszközkészletet kínál a beszerzési teljesítmény optimalizálásához.

Nézzük meg, hogyan. 👇

ClickUp automatizálás és mesterséges intelligencia

Hozzon létre automatizált műveleteket, amelyeket meghatározott események vagy feltételek váltanak ki a ClickUp Automation segítségével.

Automatizált munkafolyamatok: Időt takaríthat meg és kiküszöbölheti a manuális hibákat az ismétlődő feladatok automatizálásával. Automatikusan indítson el olyan műveleteket, mint a megrendelések jóváhagyásának elküldése, jelentések generálása vagy az érdekelt felek értesítése előre meghatározott feltételek alapján.

AI asszisztens a ClickUp-ban: A ClickUp Brain , a ClickUp AI-alapú asszisztense segítségével sok időt és energiát takaríthat meg a napi feladatok elvégzésében. Szeretné tudni, hogy jelenleg hány szállítás van „Késleltetett” státuszban? Kérdezze meg a Brain-t, és azonnal megkapja a választ. E-mailt kell írnia egy új beszállító felvételéhez? A ClickUp Brain AI Writer for Work másodpercek alatt elkészíti. Sok megbeszélésen vesz részt? A ClickUp Brain összefoglalja az összes megbeszélési jegyzetét, létrehoz egy cselekvési tervet, és azt feladatokká alakítja a platformon.

Sablon letöltése A ClickUp beszerzési sablonja segít nyomon követni és kezelni a beszerzési folyamatokat.

Testreszabható sablonok: Használja a ClickUp sablonjainak nagy gyűjteményét a beszerzési folyamat egyszerűsítéséhez.

A ClickUp beszerzési sablonja segít szabványosítani a beszállító kiválasztási folyamatot, szervezett maradni, hatékonyan kommunikálni a beszállítókkal és csökkenteni a hibákat a kézi adatbevitel kiküszöbölésével. A sablon könnyen testreszabható az Ön konkrét beszerzési tevékenységeihez, automatizálva az adminisztratív feladatokat, mint például az árajánlatkérések küldése, a jóváhagyások kezelése és a szállítások nyomon követése.

Megbízható feladat- és projektnézetek a jobb szervezés érdekében

Adjon hozzá függőségeket közvetlenül a ClickUp feladathoz, hogy a munka a megfelelő sorrendben legyen elvégezve, és betartsa a meghatározott ütemtervet.

Többféle nézet opció : A ClickUp különböző testreszabható nézeteket kínál, hogy beszerzési folyamatait szervezetten tartsa. Használja : A ClickUp különböző testreszabható nézeteket kínál, hogy beszerzési folyamatait szervezetten tartsa. Használja a ClickUp nézeteket a feladatok és állapotok áttekinthető megjelenítéséhez több mint 15 nézetben. A Kanban táblák vizuálisan ábrázolják a munkafolyamatot, így egy pillantással nyomon követheti az előrehaladást. A Gantt-diagramok idővonalat mutatnak a beszerzési projektekhez, kiemelve a függőségeket és a határidőket.

Zökkenőmentes keresés és szűrés: A ClickUp hatékony keresési funkciójával azonnal megtalálhatja a konkrét feladatokat, dokumentumokat vagy beszélgetéseket. Szűrje keresését a megbízott, az állapot, a határidő vagy az egyéni mezők szerint, hogy még célzottabb szervezést érjen el.

Robusztus funkciók a hibátlan beszerzési stratégia menedzsmenthez

Testreszabható állapotok: Hozzon létre egyedi állapotokat a ClickUp-ban, hogy pontosan tükrözze a beszerzési folyamat különböző szakaszait. Ez magában foglalhat olyan szakaszokat, mint Jóváhagyásra vár, Szállító kiválasztva, Megrendelés leadva vagy Szállítás megtörtént. *Könnyedén nyomon követheti az egyes beszerzési tevékenységek előrehaladását.

Hozzon létre testreszabható állapotokkal rendelkező mappákat, hogy nyomon követhesse beszerzési folyamatát a ClickUp-ban

Dokumentumkezelés: Tároljon minden releváns dokumentumot, például árajánlatkéréseket, szerződéseket és számlákat a megfelelő ClickUp projektben. Ez biztosítja, hogy minden érintett könnyen hozzáférjen a legfrissebb információkhoz, elősegítve az átláthatóságot és csökkentve a dokumentumok elvesztésének kockázatát.

Készítsen és tároljon dokumentumokat, például Word-dokumentumokat a ClickUp Docs alkalmazásban.

Együttműködési eszközök : A ClickUp hatékony együttműködési eszközökkel látja el beszerzési csapatát. Használja a megjegyzéseket, említéseket és valós idejű csevegést a projektek megbeszéléséhez, ötletek megosztásához és annak biztosításához, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Egyszerűsített kommunikáció: Tartson fenn egyértelmű kommunikációt a belső csapatokkal és a beszállítókkal közvetlenül a ClickUp-on belül. Osztjon ki feladatokat, osszon meg dokumentumokat és folytasson megbeszéléseket az egyes beszerzési projektek keretében, elősegítve ezzel az átláthatóságot és az együttműködést.

Példák sikeres beszerzési stratégiákra

Vessen egy pillantást néhány valós példára a sikeres beszerzési stratégiákról, amelyek forrásait tovább is vizsgálhatja:

1. A Walmart globális beszerzési stratégiája a költségmegtakarítás érdekében

A Walmart agresszív költségcsökkentő intézkedéseiről ismert, és a beszerzés ebben nagy szerepet játszik. Hatalmas vásárlóerejüket kihasználva alacsonyabb árakat alkudnak ki a világszerte működő beszállítókkal.

A beszerzési költséghatékonyság egyik legfontosabb stratégiája a kulcsfontosságú beszállítókkal kötött hosszú távú szerződések megkötése és a beszállítók ösztönzése a költségek folyamatos csökkentésére.

Ez a stratégia döntő szerepet játszott a Walmart fogyasztók számára biztosított állandóan alacsony árakban. Becslések szerint ez a megközelítés évente több milliárd dollár megtakarítást jelent a vállalat számára.

2. Az Egyesült Államok Légierejének hatékonyságra irányuló együttműködési beszerzése

A légierő más katonai ágakkal együttműködve racionalizálta beszerzési folyamatát. Ez magában foglalta a beszerzési eljárások egységesítését és a kombinált vásárlóerő kihasználását a jobb beszállítói megállapodások kialkudása érdekében.

Az együttműködés jelentős költségmegtakarítást eredményezett a légierő számára, és javította a beszerzési folyamat hatékonyságát.

Sikeres beszerzési stratégia kidolgozása a ClickUp segítségével

A beszerzési stratégia kidolgozása nem könnyű feladat. De a ClickUp segítségével egyszerűsítheti a beszerzési folyamatot, optimalizálhatja a kiadásokat és elérheti céljait.

A ClickUp minden szakaszban támogatja Önt – az ismétlődő feladatok automatizálásától az együttműködés elősegítéséig és a betekintő adatelemzésig.

Optimalizálja beszerzési folyamatait, és biztosítson nagyobb értéket vállalkozásának. Kezdje még ma ingyenes ClickUp próbaidőszakát, és tapasztalja meg a különbséget!