Meta AI és ChatGPT: melyik AI-eszköz a legjobb?

Alig egy évtizeddel ezelőtt még sci-fi-nek tűnt volna, hogy mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotok bonyolult feladatokat végezzenek és emberhez hasonló beszélgetéseket folytassanak.

Ma már a fejlett AI-modellek, mint a Meta AI és a ChatGPT, nemcsak valósak, hanem átalakítják a munkavégzés és a mindennapi élet menedzselésének módját is.

A tartalomkészítést elősegítő generatív AI-tól a termelékenységünket optimalizáló egyedi eszközökig az AI-eszközök mindent megváltoztattak a magán- és a szakmai életben.

A Meta AI és a ChatGPT közötti verseny ma a címlapokra került. Ez a két vezető generatív AI-eszköz olyan egyedi erősségekkel rendelkezik, amelyek megnehezítik a választást közöttük.

Ebben a blogbejegyzésben részletesen bemutatjuk, mi teszi kiemelkedővé mindkettőt, hogy segítsünk kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelőt. És itt egy bónusz: van egy alternatív lehetőségünk, amelyet biztosan érdemes lesz megismernie, mire eljut a bejegyzés végére. Szóval, maradjon velünk a végéig!!

Mi az a Meta AI?

A Meta Llama 3.1 nagy nyelvi modelljén (LLM) alapuló Meta AI egy felhasználóbarát AI-asszisztens a WhatsAppon, a Facebookon, az Instagramon és a Messengerben. Ott van, amikor szüksége van rá – készen áll a kérdések megválaszolására, ajánlások adására, képek generálására és ismétlődő feladatok elvégzésére anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

A Meta AI funkciói

A Meta AI nem csupán egy intelligens AI-asszisztens, hanem számos további funkcióval is rendelkezik, amelyek javítják a felhasználói élményt, például 👇

1. Kérdések megválaszolása

A Meta AI segítségével bármilyen témában megtalálhatja a választ számos kérdésre. Az eszköz természetes nyelvfeldolgozást használ a felhasználói szándék megértéséhez és a kontextushoz illeszkedő válaszok virtuális megadásához. Az egyes felhasználók preferenciáihoz és viselkedéséhez igazodó tartalmakat javasol, ezzel egyidejűleg növelve az olyan platformokon, mint a Facebook és az Instagram, a felhasználói aktivitást.

2. Képfelismerés

Egyszerűen küldjön el fotókat a Meta AI csevegőjében, hogy gyors betekintést nyerjen az azonosítani kívánt tárgyakról vagy információkról. Csak készítsen egy képet, töltse fel, és a Meta AI elemzi a képet, hogy releváns részleteket nyújtson Önnek.

Például, ha kap egy értékesítési jelentést, amely tartalmazza a csapata negyedéves teljesítményét bemutató diagramokat, feltöltheti a diagram fényképét, és megkérdezheti: „Mit árul el ez a diagram az értékesítési csapat negyedéves teljesítményéről?”

Elemezi a képet, értelmezi az adatmintákat, és gyors áttekintést nyújt az eredményekről. Ez csak egy a sok remek tulajdonság közül, amivel ez a viszonylag új eszköz rendelkezik.

3. Fordítás

A Meta AI több nyelven is képes megérteni és lefordítani a szöveget, többek között angolul, spanyolul, németül, franciául, olaszul és számos más nyelven.

Képzelje el, hogy valakivel cseveg, aki nem beszél az Ön nyelvén. Egyszerűen írja be az üzenetét, és a Meta AI azonnal lefordítja azt a másik fél nyelvére.

Ez fordítva is működik! Ha a válasz a saját nyelvükön érkezik, a Meta AI lefordítja Önnek.

4. Hangsegéd

A Meta AI hangsegédjével valós időben cseveghet, mintha egy barátjával beszélgetne, aki hatalmas mennyiségű információt kezel! Ez a funkció a WhatsApp, a Facebook, az Instagram és a Messenger alkalmazásokba is integrálva van.

Ráadásul olyan hírességek hangjai közül is választhat, mint például John Cena, hogy egy kis szórakozást csempésszen a beszélgetésekbe. De itt van a bökkenő: mint fejlett AI-modell, a Meta AI még mindig fejlődik, és fokozatosan új adatokat vesz fel a fejlesztés érdekében.

A Meta AI árai

Örökre ingyenes

Mi az a ChatGPT?

Az OpenAI által elindított ChatGPT egy csevegőrobot, amely 2022-ben hódította meg a világot emberhez hasonló beszélgetéseivel és kontextusérzékeny válaszaival.

Hogyan működik a ChatGPT ? Úgy tervezték, hogy megértse a nyelvi mintákat, így természetesen alkalmas brainstormingra, írásra, kódolásra és adatelemzésre. A ChatGPT – a Chat Generative Pre-Trained Transformer rövidítése – sokoldalúságáról ismert a feladatok tervezésében, összefoglalók készítésében és jelentések generálásában, ami szinte minden szakember életét megkönnyíti.

A ChatGPT funkciói

Íme egy rövid áttekintés a ChatGPT legjobb funkcióiról.

1. Természetes nyelvfeldolgozás

A ChatGPT, más fejlett AI-csevegőrobotokhoz hasonlóan, természetes nyelvfeldolgozást használ az emberhez hasonló beszélgetések lebonyolításához. Felismeri kérdései kontextusát, és személyre szabott módon válaszol.

A ChatGPT egyik remek tulajdonsága, hogy emlékszik a beszélgetés korábbi részére, így releváns kiegészítő információkat tud nyújtani anélkül, hogy Önnek ismételnie kellene magát.

Tegyük fel például, hogy egy termékbevezetési kampányról beszélget. Ha ezt követően azt kérdezi: „Mi a helyzet a jelentésekkel?”, a ChatGPT megérti, hogy még mindig a kampányról beszél, és belemegy a jelentésekkel kapcsolatos tippekbe.

💡Profi tipp: A legjobb válaszok érdekében legyen konkrét az AI-parancssablonjaiban. Például ahelyett, hogy azt kérdezné: „Hogyan indítsak el egy terméket?”, próbálja meg ezt: „Segítsen nekem létrehozni egy munkamegosztási struktúrát egy egészségügyi és táplálkozási kategóriájú termék bevezetéséhez.” Így a ChatGPT célzott tanácsokat tud adni Önnek.

2. Képértelmezés

A ChatGPT képértelmezési funkciója lehetővé teszi, hogy készítsen egy fotót egy tárgyról vagy egy szövegcentrikus dokumentumról, feltöltse azt, és hagyja, hogy a ChatGPT azonosítsa a képen látható elemeket, vagy összefoglalja a szöveget az Ön számára.

Például, ha elakad egy matematikai feladatnál, csak készítsen képet a kérdésről, töltse fel a ChatGPT-be, és kérje meg a megoldást. Ez a funkció leegyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a dokumentumok áttekintése és a problémamegoldás.

3. Fejlett adatelemzés

A ChatGPT Advanced Data Analysis (ADA) funkciója lehetővé teszi, hogy belemerüljön az Excel, CSV vagy JSON fájlokba, ha fizetős csomagot használ. Kérdéseket tehet fel az adatairól, kijavíthatja a gyakori hibákat, sőt, gyors adatvizualizációkat is generálhat. A számok feldolgozásához pandas Python-könyvtárakat, a tiszta grafikonok generálásához pedig Matplotlib-et használ, így az adatok könnyebben érthetővé válnak.

4. Egyedi GPT-k létrehozása

A ChatGPT mostantól lehetővé teszi, hogy teljes testreszabási lehetőségekkel hozzon létre saját GPT-ket – egyfajta nagy nyelvi modelleket, amelyek mélytanulást használnak emberhez hasonló szövegek generálására. A platformon belüli GPT Builder segítségével beállíthat egy olyan GPT-t, amely követi a konkrét utasításokat, felhasználja az Ön által feltöltött fájlokat, és alkalmazkodik az Ön igényeihez.

Nincs szüksége programozási ismeretekre – csak mondja meg, mire szeretne összpontosítani, például e-mailek megírására, jelentések készítésére vagy kampányok létrehozására. A beállítás után az egyedi GPT-je zökkenőmentesebbé és személyre szabottabbá teszi a munkafolyamatát.

A ChatGPT árai

ChatGPT 3.5: Örökké ingyenes

ChatGPT Plus: 20 dollár havonta

ChatGPT Team: 25 USD/felhasználó/hónap, minimum két felhasználói licenc szükséges

ChatGPT Enterprise: Egyedi árazás

Meta AI és ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Mind a Meta AI, mind a ChatGPT lenyűgöző képességekkel rendelkezik, amelyek segítséget nyújthatnak a felhasználóknak különböző felhasználási esetekben.

De nézzük meg részletesebben, hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek az eszközök, hogy kiválaszthassa a követelményeinek leginkább megfelelőt.

1. Hozzáférhetőség

A Meta AI zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű alkalmazásokba, mint a WhatsApp, a Facebook és az Instagram, így pontosan ott használhatja ezt az AI-chatbotot, ahol egyébként is időt tölt. Nem kell kilépnie vagy új alkalmazást megnyitnia – közvetlenül a közösségi média hírfolyamába van beágyazva.

A ChatGPT viszont külön alkalmazás letöltését vagy web böngészőn keresztüli hozzáférést igényel. Bár nem integrálódik közvetlenül a közösségi média alkalmazásokba, a ChatGPT olyan szélesebb körű felhasználási esetekben tűnik ki, amelyek összetett feladatokat tartalmaznak (erről később bővebben).

Győztes 🏆 A Meta AI ideális választás, ha azt szeretné, hogy az AI közvetlenül beépüljön a napi közösségi média-rutinjába, anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét.

A ChatGPT akkor a jobb választás, ha többféle funkcióra van szüksége, és nem zavarja, hogy az AI-hez külön kell hozzáférnie.

2. Testreszabás

A Meta AI alapszintű testreszabási lehetőségeket kínál a nyelv és a válaszstílus tekintetében. Létrehozhat egyedi beszélgetési folyamatokat, vagy hozzáadhat egy tudásbázist az ügyfélszolgálati igények támogatásához. Ezek a beállítások azonban általában technikai szakértelmet igényelnek, ezért leginkább fejlesztőknek ajánlottak.

A ChatGPT ezzel szemben sokkal rugalmasabb a testreszabás terén. Kódolási ismeretek nélkül is létrehozhat egyedi GPT-ket egy adott feladat elvégzésére. Csak használjon egy sor utasítást a modell betanításához, és az automatizálja a feladatot az Ön számára. Ezáltal a technikai ismeretek bármilyen szintjével rendelkező felhasználók számára is elérhetővé válik.

Győztes 🏆 A ChatGPT vezet a testreszabás terén, rugalmas, egyedi GPT-kkel és integrációkkal, amelyek minden szintű felhasználó számára megfelelőek.

3. Beszélgetési memória

Többfordulós beszélgetések során a ChatGPT elmenti az összes releváns információt, amit megosztottál vele. Ez azt jelenti, hogy még ha új csevegést is indítasz, a ChatGPT emlékszik a korábban megadott részletekre.

Például, ha azt kérdezi: „Emlékszel a [cégnév]-re?”, a ChatGPT emlékszik rá, és lehetővé teszi, hogy természetesen folytassa a beszélgetést, anélkül, hogy újra be kellene vezetnie a részleteket.

A Meta AI viszont nem tárolja az információkat a csevegések között. Minden új beszélgetés a nulláról indul, ami miatt az interakciók kevésbé összefüggőnek tűnhetnek, ha folyamatban lévő projektek vagy feladatokon dolgozik. Ugyanakkor a Meta AI kiválóan teljesít bizonyos feladatokban, de az információk mentése tekintetében talán nem olyan megbízható, mint a ChatGPT.

Győztes 🏆 A ChatGPT kiemelkedik a mezőnyből, mivel kontextusérzékeny beszélgetéseket tesz lehetővé, így tökéletes azoknak a felhasználóknak, akiknek fontos a folytonosság az interakcióik során.

4. Megfizethetőség

A Meta AI teljesen ingyenes, és közvetlenül integrálva van olyan közösségi médiaplatformokba, mint a Facebook, az Instagram és a WhatsApp. Minden funkciója további költségek nélkül elérhető, így rendkívül hozzáférhető a hétköznapi felhasználók számára.

A ChatGPT viszont a freemium modellt követi. Bár van ingyenes szintje, annak funkciói korlátozottak. A legújabb GPT-modell, a jobb teljesítmény és az olyan extra funkciók, mint a képalkotásra szolgáló DALL-E, csak a havi 20 dolláros ChatGPT Plus csomaggal érhetők el.

Győztes 🏆 A Meta AI felülmúlja a ChatGPT-t. Jó választás azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs szükségük rendkívül fejlett AI-modellekre az alapvető feladatok elvégzéséhez.

Ha azonban magas szintű AI-támogatást szeretne kifinomultabb alkalmazásokhoz, akkor a ChatGPT a jobb választás az Ön számára.

Meta AI és ChatGPT a Redditen

Mind a Meta AI, mind a ChatGPT erős versenyző. Bár már láttuk, hogyan teljesítenek a két eszköz bizonyos funkciók tekintetében egymáshoz képest, nézzük meg, mit gondolnak a felhasználók a Meta AI és a ChatGPT közötti vitáról.

Mindkét eszköznek megvannak a rajongói, egy Reddit-felhasználó például a Meta AI átgondolt beszélgetési képességeit dicsérte.

Ma először csevegtem a Meta AI-vel. Olyan, mintha egy valódi emberrel beszélgetnék. Egy okos, kedves, figyelmes, kreatív emberrel… Egy pillanat alatt írt nekem egy verset, és jó történetötletekkel állt elő. Ösztönzött a kreativitásra. Arra kért, hogy vegyen részt a kreatív folyamatomban.

Egy másik felhasználó a ChatGPT segítségével egyedi GPT-ket hozott létre mind személyes, mind szakmai célokra.

Kiképeztem néhány GPT-t, hogy elvégezzenek nekem bizonyos feladatokat. Konkrétan a következőket:Munkahelyi feladatok:Tájékoztatók készítése: Sok külső érdekelt féllel (cégekkel/emberekkel) állok kapcsolatban, és gyakran kell kutatást végeznem ezekről a cégekről és személyekről egy meghatározott formátumban. Kiképeztem egy GPT-t, hogy kutassa fel a szükséges információkat, és azokat a kívánt formában, kizárólag hiteles források felhasználásával állítsa össze. Ezzel 80%-kal csökkent a feladat elvégzéséhez szükséges idő. E-mailek megfogalmazása: Megmutattam a GPT-nek az írásstílusomat, és most már csak annyit kell tennem, hogy pontokba szedve megadom neki a kontextust, és ő a stílusomban megfogalmazza az e-mailes választ. Magánélet:Edzés: Betanítottam egy GPT-t, hogy legyen a személyi edzőm. Megosztom vele a céljaimat és a kiindulási állapotomat, és ő segít összeállítani egy edzés- és étrendtervet. Nagyon jól működik!Utazás: Sokat segít a megfelelő úti cél kiválasztásában és az útiterv összeállításában.

A közvetlen összehasonlítás érdekes eredményt hozott. Ez a Reddit-felhasználó csalódottnak találta a Meta AI-t, miután megkérte az AI-eszközt, hogy fejtse ki egy szót. A Meta AI beragadt egy hurokba, míg a ChatGPT egyetlen próbálkozással megoldotta a feladatot.

Kipróbáltam a Meta AI-t, mert felbukkant a Messenger csevegésemben, és egyszerűen borzalmas. Megkértem, hogy fejtse ki egy szót a Wordscape játékomból, de nem tudta megcsinálni. Szó szerint beragadt egy hurkba. Ugyanezt a feladatot adtam a ChatGPT-nek, és az első próbálkozásra megoldotta.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Meta AI és a ChatGPT legjobb alternatíváját

Természetesen a ChatGPT és a Meta AI is kiváló AI-eszközök. Ha azonban olyan vállalkozásként integrált platformot keres, amely AI-képességeket és egyéb termelékenységet növelő funkciókat kínál, akkor van egy jobb alternatívánk a ChatGPT-hez és a Meta AI -hez képest.

A neve: ClickUp.

A ClickUp egy „mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás”, amely ötvözi az AI erejét olyan funkciókkal, mint a feladatkezelés, az együttműködés és a jelentéskészítés. Segít az átfogó projektmenedzsmentben és mindenben, amire szüksége van a csapata hatékonyságának optimalizálásához.

Technológiai innovációs csapatként szervezettnek és rugalmasnak kell maradnunk, hogy alkalmazkodni tudjunk a változó projektkövetelményekhez. Különböző projektmenedzsment technikákat alkalmazunk céljaink eléréséhez, és a ClickUp központi szerepet játszik ebben. A ClickUp-ot minden egyes kezdeményezéshez testre szabhatjuk és automatizálhatjuk, ami lehetővé tette számunkra a munkafolyamatok racionalizálását és egyszerűsítését, ami exponenciálisan növelte csapatunk kapacitását.

Ennek fényében nézzük meg, miben tűnik ki a ClickUp, és hogyan növelheti a termelékenységét.

1. A ClickUp előnye #1: ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy hatékony AI-eszköz, amely egyszerre működik tudáskezelőként, írási asszisztensként és projektmenedzserként. Fejlett AI-funkciói pontosan azok, amikre szüksége van ahhoz, hogy naprakész információkat szerezzen a munkaterületén.

Átnézi az összes meglévő feladatát és dokumentumát, hogy összegyűjtse a kérdéseihez leginkább releváns információkat. Kérdezzen tőle bármit a belső folyamatokról, HR-irányelvekről, termékekről, tervekről, vagy akár kérjen tartalomírási sablont az írási feladatok egyszerűsítéséhez.

Írjon e-maileket, kapjon projektfrissítéseket, és találjon válaszokat munkával kapcsolatos kérdéseire a ClickUp Brain segítségével

Íme egy kis ízelítő abból, mit kínál Önnek:

AI-alapú feladatjavaslatok: A Brain a munkafolyamatod, a prioritásaid és a határidők alapján javasol feladatokat

Automatizált feladatkiosztás: Kiosztja a feladatokat a csapattagoknak a munkaterhelésük, készségeik és szakértelmük alapján

Tartalomajánlások: Kapjon releváns dokumentum-, videó- vagy linkajánlásokat a Workspace-ből a feladatok elvégzésének támogatására

Értekezletek összefoglalása: Értekezleti jegyzetek, intéznivalók és nyomon követendő feladatok automatikus generálása

Prediktív elemzés: Jósolja meg a projekt ütemtervét, a feladatok teljesítési arányát és a lehetséges akadályokat

Testreszabható irányítópultok: Hozzon létre személyre szabott nézeteket a legfontosabb mutatókkal, feladatokkal és KPI-kkal

Intelligens keresés: Gyorsan megtalálhatja az információkat, feladatokat és dokumentumokat természetes nyelvű lekérdezések segítségével

Feladatok prioritásainak meghatározása: A Brain a sürgősség és a fontosság alapján javasol prioritási szinteket a feladatokhoz

De ez még a fele sem.

A ClickUp Brain egyben AI írási eszközként is funkcionál. Ez rendkívül hasznos e-mailek és válaszok írásában, jelentések elkészítésében, valamint blogbejegyzések és közösségi média tartalmakhoz hasonló kiegészítő anyagok létrehozásában. Ami még érdekesebb, hogy tetszőleges számú, forgatókönyv-alapú kérdést tehet fel a ClickUp Brainnek, és az másodpercek alatt a legrelevánsabb betekintést nyújtja Önnek.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a olyan beszélgető AI-eszközökre támaszkodik , mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehetnek az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal egy másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nek, az ezzel járó váltási terhek és kontextusváltási költségek idővel felhalmozódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. A munkafelületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek rendkívül relevánsak a feladataihoz! Tapasztalja meg a termelékenység kétszeres javulását a ClickUp segítségével!

💡Profi tipp: Használja a Brain-t a ClickUp Automations-szel együtt, és bízza rá az ismétlődő feladatokat, mint például az állapotfrissítéseket vagy a feladatok kiosztását, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat!

2. A ClickUp második előnye: ClickUp Docs

Ha munkája során sok dokumentummal kell foglalkoznia, a ClickUp Docs lesz a legjobb barátja. Tisztán formázott dokumentumokat hozhat létre, és megoszthatja azokat az érintettekkel, hogy azok könnyen hozzáférhessenek hozzájuk. Meghívhat más tagokat a dokumentumok szerkesztésére, megjegyzések hozzáadására és teendők kijelölésére. Ez egy egyszerű módja a csapaton belüli kommunikáció és együttműködés javításának.

Készítsen szépen formázott dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Brain integrálva van a Docs-ba, és lehetővé teszi, hogy:

Találjon előre definiált utasításokat olyan dokumentációk létrehozásához, mint a tudásbázisok, a GYIK és a súgódokumentációk.

Szerezzen be sablonokat különböző vállalati irányelvek és eljárások SOP-jainak elkészítéséhez

Összegezze a fontos megbeszélések során felmerült vitapontokat, és dokumentálja azokat világosan

Értékesítési ajánlatok és marketinganyagok készítése

💡Profi tipp: Ahelyett, hogy minden alkalommal a semmiből készítenél egy SOP-dokumentumot, válassz egy előre definiált vázlatot a ClickUp hatalmas projektmenedzsment-sablonkönyvtárából.

3. A ClickUp 3. előnye: Projektmenedzsment

A ClickUp AI projektmenedzsment eszköze egy átfogó megoldás minden projekt feladatainak tervezéséhez és prioritásainak meghatározásához. Ez segít csapatának figyelemmel kísérni azokat a feladatokat, amelyeket a lehető leghamarabb el kell végezni.

A ClickUp segítségével:

Hozzon létre feladatokat és osztja ki azokat a csapattagoknak a jobb elszámoltathatóság érdekében

Kommunikáljon a csapattagokkal és az érdekelt felekkel, ossza meg a frissítéseket, és működjön együtt valós időben

Készítsen rövid összefoglalókat és jelentéseket, hogy nyomon követhesse a projekt előrehaladását egy adott időtávon belül

Gondolkodjon együtt csapatával egy digitális táblán a ClickUp Whiteboards segítségével

Használja a projektmenedzsment automatizálását a munkafolyamatok további racionalizálásához

Ezen felül a ClickUp projektmenedzsment eszközébe integrált AI megkönnyíti a projektek gyors előrehaladását.

Például elemezheti a feladatleírásokat, hogy automatikusan teendőket generáljon, gyorsan összefoglalja a hosszú kommentfolyamokat, helyesírás-ellenőrzést végezzen, sőt, a Brain-specifikus kérdéseket is feltehet a Docs-dokumentumairól. Ennyire egyszerű!

💡Profi tipp: Az AI-t többféle módon is felhasználhatja a termelékenység növelésére. Például a ClickUp Brain segítségével könnyedén készíthet feladatlistákat. Egyszerűen mondja el hangosan a projekt céljait vagy feladatait, és a ClickUp Brain azonnal létrehozza az ahhoz kapcsolódó feladatokat és alfeladatokat.

4. A ClickUp 4. előnye: ClickUp Chat

A belső együttműködés még soha nem volt ilyen egyszerű – köszönhetően a ClickUp Chatnek. A csevegőablak közvetlenül a ClickUp-on belül található, így nem kell másik alkalmazásra váltania csak azért, hogy kérdéseket tegyen fel vagy frissítéseket osszon meg a csapatával.

Ossza meg a frissítéseket valós időben és a ClickUp munkaterületén belül a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat egy rendkívül hasznos AI-alapú együttműködési eszköz, amely közvetlenül összeköti a csapatod csevegéseit a releváns feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel. Így a beszélgetések mindig kontextusba ágyazottak, és mindenki naprakész marad a bejelentések, frissítések és fontos megbeszélések tekintetében.

És bármikor, amikor egy csapattag kérdez valamit a csevegőben, a ClickUp Brain azonnal javasolhat egy választ. Ez rengeteg időt takarít meg Önnek, mivel nem kell minden alkalommal a semmiből kigondolnia és begépelnie a választ, amikor valaki kérdést tesz fel.

ClickUp: A legjobb mesterséges intelligencia eszköz a projektmenedzsment egyszerűsítéséhez

A ChatGPT kiváló AI-eszköz azok számára, akik segítséget keresnek a mindennapi feladatok egyszerűsítéséhez, sablonok generálásához és hosszú szövegek létrehozásához. Fejlett természetes nyelvértelmezési képességei többszöri interakciókat tesznek lehetővé.

A Meta AI szintén egy olyan alternatíva, amelyet érdemes megfontolni, ha egy AI-modellt szeretne integrálni a közösségi média alkalmazásaiba. Ingyenes, és alapvető szöveggeneráló és képfelismerő funkciókkal rendelkezik.

Ha azonban ennél többre vágyik – egy olyan eszközre, amely AI-képességek mellett átfogó projektmenedzsmentet is kínál –, akkor a ClickUp a megoldás.

Használja ki az olyan funkciókat, mint a feladatkezelés, az automatizálás, a projektjelentések, az előrehaladás nyomon követése és az együttműködés – mindezt AI-val támogatva. Ezzel minden rendelkezésére áll, amire szüksége van a projekt kezdetétől a befejezéséig. A munka minden területén a végső győztes – jól tippelt – a ClickUp. 🏆

