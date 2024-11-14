Visszacsatolás vagy előrejelzés: melyik a jobb a teljesítménymenedzsmentben?

A munkavállalók teljesítményének kezelése során felmerülhet a kérdés: mi segít igazán a munkavállalóknak teljes potenciáljukat kihasználni – a múltbeli munkájukra vonatkozó konstruktív tanácsok vagy a jövőre vonatkozó hasznos javaslatok? Visszacsatolás vagy előrejelzés?

Gondoljon erre úgy, mint az autóvezetésre.

A visszajelzés olyan, mint a visszapillantó tükör: bepillantást enged abba, hogy hol jártunk eddig.

Az előrejelzés olyan, mint a GPS, amely elvezeti Önt a céljához.

Mindkettő döntő szerepet játszik a visszacsatolási ciklusokban, és ezek egyedi előnyeinek kihasználása jelentősen javíthatja a munkavállalók teljesítménymenedzsmentjét a szervezetében.

Mi az a visszajelzés?

A visszajelzés egy személy teljesítményével vagy viselkedésével kapcsolatos információ, amelyet a teljesítmény javítása érdekében megosztanak vele. Különböző forrásokból származhat, például vezetők, kollégák, ügyfelek vagy saját magunk részéről.

A visszajelzési ülés egy különleges alkalom, amelyen meg lehet beszélni a munkavállaló teljesítményét. Ezek a beszélgetések konstruktív visszajelzési lehetőségeket kínálnak, amelyek során a munkavállalók útmutatást kaphatnak a fejlődéshez.

Az Eloomi LMS képzési platform People Development Report című jelentése szerint a munkavállalók 64%-a és a vezetők 72%-a tulajdonít jelentős fontosságot a konstruktív visszajelzéseknek.

Fontos megjegyezni, hogy a pozitív és a negatív visszajelzések egyaránt értékesek lehetnek. A negatív visszajelzések rávilágíthatnak a múltbeli hibákra és tanulságokat nyújthatnak a jövőre nézve, míg a pozitív visszajelzések megerősítik a munkavállalók erősségeit és ösztönzik őket a helyes út folytatására.

Mi az előrejelzés?

Az előrejelzés egy proaktív megközelítés a teljesítménymenedzsmentben, amely a jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatos potenciális kihívások vagy lehetőségek előrejelzésére és kezelésére összpontosít.

Az előrejelzés bevezetése egy együttműködésen alapuló folyamatot jelent. Gyakran egy előrejelzés-értékeléssel kezdődik, amelynek során az egyének vagy csapatok meghatározzák céljaikat és törekvéseiket.

Ez nemcsak az egyének szakmai fejlődését segíti elő, hanem a támogatás és a növekedés kultúrájának ösztönzésével a pozitív interperszonális kapcsolatokat is megerősíti.

A visszajelzés és az előrejelzés közötti legfontosabb különbségek

A visszajelzés és az előrejelzés közötti legfontosabb különbségek megértése segít Önnek abban, hogy jobb folyamatot alakítson ki a szervezetében a teljesítmény értékelésére. Mindkettő értékes koncepció, de különböző célokat szolgálnak és egyedi előnyökkel járnak.

Funkció Visszajelzés Előrejelzés Fókusz Múltbeli teljesítmény Jövőbeli potenciál Cél Értékelés, felmérés Előrejelzés, iránymutatás Módszerek Teljesítményértékelések, 360 fokos visszajelzés Coaching, mentorálás, előrejelző vezetés Megközelítés Reaktív Proaktív Előnyök A gyengeségek és erősségek azonosítása Fejlessze készségeit, érje el céljait

A visszajelzés elsősorban a múltbeli teljesítményről nyújt információt. Segít az egyéneknek és a csapatoknak megérteni erősségeiket, gyengeségeiket és a fejlesztésre szoruló területeket.

Ezzel szemben a feedforward jövőorientált, és a potenciális kihívások vagy lehetőségek előrejelzésére és kezelésére összpontosít. A feedforward vezetés olyan támogató környezet megteremtését jelenti, ahol az egyének úgy érzik, hogy bátran kérhetnek tanácsot és fejleszthetik potenciáljukat.

Példák a visszajelzésre

Van pozitív visszajelzés – megdicsérni valakit a jól végzett munkáért, és van konstruktív kritika – tudatni vele, mi hiányzik és hogyan javíthat rajta a jövőben. Olvassunk el néhány példát mindkét típusra.

Pozitív visszajelzés

Konkrét: „Nagyon értékeltem, ahogy tegnap kezelted a nehéz ügyfelet. Nyugodt és profi viselkedésed hatékonyan oldotta meg a helyzetet.”

Bátorítás: „Az új marketingkampányhoz kapcsolódó kreatív ötleteid igazán üdítőek. Folytasd a szokatlan gondolkodást!”

Elismerő: „Köszönjük, hogy plusz erőfeszítéseket tettél a projekt időbeni befejezése érdekében. Elkötelezettséged felbecsülhetetlen értékű a csapat számára.”

Építő jellegű kritika

Konkrét: „Bár előadásod informatív volt, szerintem még érdekesebb lehetne, ha vizuális elemeket használnál a szöveg feloldására.”

Megoldásközpontú: „Ahelyett, hogy a negatívumokra koncentrálna, próbálja meg kiemelni a helyzet pozitív aspektusait. Ez segít egy pozitívabb csapatdinamika kialakításában.”

Jövőorientált: „Úgy gondolom, hogy Önben megvan a potenciál, hogy kiváló vezetővé váljon. Fontolja meg egy vezetői tanfolyam elvégzését, hogy tovább fejlessze képességeit.”

💡Profi tippek: Legyen konkrét: A homályos visszajelzésnek alig van értelme. Válasszon ki egy vagy két területet, és arra koncentráljon!

Legyen időszerű: Az esemény után minél hamarabb adjon visszajelzést, hogy ösztönözze a reflexiót és a viselkedés megváltoztatását/megerősítését.

Legyen konstruktív: a viselkedésre koncentráljon, ne a személyre.

Legyen tiszteletteljes: Tartson fenn pozitív és professzionális hangnemet.

Legyen nyitott a visszajelzésekre: Legyen hajlandó visszajelzéseket fogadni, és használja azokat a fejlődéshez.

Példák a feedforwardra

Íme néhány példa a feedforwardra:

Ahelyett, hogy: „Túl gyorsan beszéltél a prezentáció során.” Próbáld meg: „Legközelebb próbáld meg lassítani a tempót, hogy jobban megértsék.”

Ahelyett, hogy: „A jelentésed rosszul volt összeállítva!”Próbáld meg: „Fontold meg egy világos vázlat vagy címsorok használatát, hogy javítsd a következő jelentésed szerkezetét.”

Ahelyett, hogy: „Nem tartotta be a határidőt.”Próbálja meg: „A jövőbeli késedelmek elkerülése érdekében próbálja meg a feladatokat kisebb, kezelhető lépésekre bontani, és reális határidőket kitűzni.”

💡Profi tippek: Fókusz a jövőre: Célja, hogy a múltat túlságosan kritizálva, a jövőbeli fejlődéshez megvalósítható tanácsokat adjon.

Legyen konkrét: Határozza meg egyértelműen, hogy mely viselkedés vagy cselekedet javításra szorul.

Legyen pozitív: Fogalmazza meg visszajelzését konstruktív és támogató módon.

Kerülje a hibáztatást: összpontosítson a viselkedésre, ne a személyre

Kínáljon megoldásokat: Javasoljon konkrét stratégiákat vagy technikákat, amelyek segítenek a személynek a fejlődésben.

Miért érdemes áttérni a visszajelzésről az előrejelzésre?

A visszajelzésről az előrejelzésre való áttérés forradalmasíthatja a csapatok kommunikációját és fejlődését. Íme, miért érdemes megtenni ezt a lépést:

1. előny: Az előrejelzés jövőorientált

Az előrejelzés a jövőbeli lehetőségekre összpontosít, nem a múltbeli hibákra. Ahelyett, hogy a rosszul sikerült dolgokra koncentrálna, a megvalósítható javaslatokat hangsúlyozza, lehetővé téve az egyének számára, hogy elképzeljék és törekedjenek a legjobb önmagukra, ahelyett, hogy elítélnék magukat a hibákért.

2. előny: Az előrejelzés nem ítélkező

A hagyományos visszajelzéssel ellentétben, amely kritika érzetét keltheti, az előrejelzés támogató környezetet teremt, amelyben a pszichológiai biztonságérzet uralkodik. Ösztönzi a nyílt párbeszédet anélkül, hogy ítélkezés terhelné, így a csapat tagjai félelem nélkül oszthatják meg ötleteiket és stratégiáikat.

3. előny: Az előrejelzés segít felfedezni a csapatában rejlő vezetőket

Amikor ösztönzi a feedforwardot, teret ad a rejtett tehetségek kibontakozásának. A csapat tagjai természetesen felvállalják, hogy megosztják gondolataikat, felfedve olyan potenciális vezetőket, akik egyébként észrevétlenek maradnának.

4. előny: Az előrejelzés ösztönzi a növekedést

Az előrejelzés a folyamatos fejlődést ösztönzi. A múltbeli hiányosságok helyett a fejlődésre való összpontosítás olyan tanulási kultúrát alakít ki, amelyben a hibákat a sikerhez vezető lépcsőfokoknak tekintik.

5. előny: Az előrejelzés elősegíti a pszichológiai biztonságot és a nyílt kommunikációt

Ez a megközelítés elősegíti a bizalom és a nyitottság légkörét. A csapat tagjai biztonságban érzik magukat, amikor kifejezik gondolataikat és ötleteiket, tudván, hogy azok nem kritikával, hanem bátorítással fogadtatnak.

Az előrejelzés alapvető összetevői

A feedforward, a teljesítménymenedzsment proaktív megközelítése, a növekedés és a fejlődés hatékony katalizátora. Ez több, mint egy egyszerű eszköz: stratégiai befektetés a csapat sikereibe.

Az okok a következők:

1. komponens: Az előrejelzés regenerálja a tehetségeket

A visszajelzéssel ellentétben, amely gyakran a múltbeli hibákra összpontosít, az előrejelzés előre tekint, azonosítja a lehetséges kihívásokat és útmutatást nyújt a jövőbeli fejlődéshez. Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy felelősséget vállaljanak saját fejlődésükért és teljes potenciáljukat kihasználják.

2. komponens: Az előrejelzés bővíti a lehetőségeket

A feedforward a jövőbeli célokra és törekvésekre összpontosítva segít az egyéneknek és a csapatoknak új lehetőségeket felfedezni és a korlátokat leküzdeni. Ösztönzi a növekedésre és innovációra irányuló gondolkodásmódot.

📌 Példa: Egy munkavállaló érdeklődést mutat egy vezetői pozíció iránt, de úgy érzi, hogy nincs megfelelő képesítése. A vezető előrejelzést használ, hogy meghatározza azokat a jövőbeli készségeket és tapasztalatokat, amelyek segíthetnek – például egy kis projektcsapat vezetése. Ez az útmutatás új utakat nyit meg, és ösztönzi a munkavállalót, hogy már most kezdjen el releváns tapasztalatokat szerezni.

3. komponens: Az előrejelzés különleges

A hatékony előrejelzés az egyén vagy a csapat konkrét igényeihez és céljaihoz igazodik. Nem egy univerzális megközelítésről van szó, hanem egy személyre szabott útitervről a sikerhez.

4. komponens: Az előrejelzés hiteles

Ahhoz, hogy valóban hatékony legyen, az előrejelzésnek hiteles kommunikációval kell történnie. Kerülje a negatív konnotációk használatát, és összpontosítson a konstruktív útmutatás és támogatás nyújtására.

A Kognoz, egy technológiaorientált személyzeti tanácsadó cég által a teljesítménymenedzsmentről végzett legutóbbi kísérlet megállapította, hogy amikor a vezetők a folyamatos visszajelzésekre és coachingra – vagy előrejelzésre – koncentrálnak, az akár 30%-kal is javíthatja a munkavállalók teljesítményükkel kapcsolatos igazságosságérzetét .

5. komponens: Az előrejelzés hatása

A feedforward bevezetése jelentősen befolyásolhatja a munkavállalók morálját, termelékenységét és általános teljesítményét. Elősegíti a pozitív munkakörnyezet kialakulását és ösztönzi a folyamatos tanulás kultúráját.

6. komponens: Az előrejelzés finomítja a csapat dinamikáját

A nyílt kommunikáció, az együttműködés és a kölcsönös tisztelet előmozdításával a feedforward erősítheti a csapatdinamikát és javíthatja a csapatmunkát. Segít egy összetartóbb és támogatóbb munkakörnyezet megteremtésében, ahol az egyének értékesnek, felhatalmazottnak és motiváltnak érzik magukat, hogy a legjobbjukat nyújtsák.

A feedforward értékelés elvégzésének lépései

A szervezetek folyamatosan innovatív módszereket keresnek a munkavállalók teljesítményének javítására és a növekedés elősegítésére. Az előrejelzés egy olyan értékelési módszer, amely a munkavállalói visszajelzési eszközök felhasználásával előre jelzi és kezeli a jövőbeli kihívásokat.

De hogyan hozhatja össze csapatát és ezeket az eszközöket egy platformon? A válasz természetesen a ClickUp, egy termelékenységi és feladatkezelő szoftver!

Így építheti fel és valósíthatja meg a feedforward teljesítményértékelési rendszert a ClickUp segítségével:

1. Határozzon meg egyértelmű célokat és elvárásokat

A ClickUp Goals segítségével megtekintheti az egyes csapattagok heti céljait, láthatja, ki min dolgozik, melyek a legfontosabb fejlesztési területek stb.

A feedforward értékelés elvégzésének első lépése a világos célok és elvárások meghatározása. Ha a célok jól meghatározottak, a feedforward testreszabható az egyes célokhoz, így az útmutatás megvalósítható és releváns lesz. A világos elvárások segítenek a munkavállalóknak megérteni, hogy mit jelent a siker, és azonosítani azokat a készségeket vagy viselkedésmódokat, amelyeket fejleszteniük kell.

A ClickUp Goals segítségével az alkalmazottak közvetlenül összekapcsolhatják céljaikat munkájukkal, egyértelmű ütemtervvel, mérhető célokkal és automatikus haladásfigyeléssel rendelkező, nyomon követhető célokat hozva létre. Ez azt jelenti, hogy mindenki láthatja nemcsak a céljait, hanem azok elérésének részletes ütemtervét is.

A ClickUp Goals néhány módja, amellyel hozzájárulhat előrejelző értékeléséhez:

Számadatokkal kifejezett célok : Határozzon meg konkrét számadatokkal kifejezett célokat a haladás egyértelmű érzékelése érdekében.

Feladatok elvégzése : Határozza meg azokat a feladatokat, amelyek közvetlenül hozzájárulnak céljainak eléréséhez.

Igaz/hamis vagy aktuális célok: Egyszerűsítse a komplex célokat egyszerű, nyomon követhető eredményekké.

A ClickUp Goals segít minden egyes részleg tagjának a valóban fontos dolgokra koncentrálni, ami kritikus fontosságú egy új termék bevezetésekor.

A ClickUp Goals segít minden egyes részleg tagjának a valóban fontos dolgokra koncentrálni, ami kritikus fontosságú egy új termék bevezetésekor.

2. Hallgassa meg alkalmazottait és működjön együtt velük

Ahhoz, hogy a feedforward erejét valóban kiaknázhassuk, elengedhetetlen, hogy a visszajelzéseket és javaslatokat a megfelelő kontextusban adjunk.

A ClickUp Chat egy kényelmes és együttműködésen alapuló platformot kínál, amely megkönnyíti az ilyen nyílt kommunikációt , miközben megőrzi az alkalmazottak munkájának kontextusát.

Adjon azonnali visszajelzést hozzárendelt megjegyzésekkel, említse meg a csapattagokat valós időben, hogy beszélgethessen velük, és működjön együtt velük a projektekben a ClickUp Chat segítségével.

Tegyük fel például, hogy csapata egy ClickUp Docs-ban dolgozik egy emlékeztetőn. Míg a Docs-ban valós időben együttműködhet velük és egyirányú visszajelzéseket oszthat meg velük, a ClickUp Chat egy olyan teret kínál, ahol a beszélgetés még inkluzívabbá válhat.

A ClickUp minden területe rendelkezhet saját csevegővel, így könnyen hozzáférhet a területhez tartozó mappákhoz, listákhoz, feladatokhoz és mellékletekhez anélkül, hogy képernyőt kellene váltania. Ön és csapata a csevegőablakban megnyithatja a jegyzetet, hogy áttekintse, azonnali üzenetekkel ötleteket gyűjtsön, javaslatokat osszon meg, és a ClickUp együttműködés-érzékelő funkciójával azonnal változtatásokat hajtson végre.

A FollowUps segítségével üzeneteket rendelhet a csapat tagjaihoz a ClickUp Chatben, hogy előrejelző megjegyzéseket valósítson meg.

A ClickUp Chat FollowUps funkcióját is használhatja, hogy előrejelző megjegyzéseket tartalmazó üzeneteket küldjön a releváns csapattagoknak, és így biztosítsa, hogy az előrejelzés minden alkalommal figyelembe legyen véve, amikor hasonló projekten dolgoznak.

Beszéljenek és dolgozzanak összhangban – ez a lényeg!

3. Tervezze meg előrejelző értékelését

Az előrejelzés értékelésének megtervezése proaktív megközelítést igényel, amely a múltbeli teljesítmény helyett a jövőbeli fejlődésre összpontosít:

Kezdje azzal, hogy azonosítja a fejlesztésre szoruló legfontosabb területeket – ez alapulhat korábbi visszajelzéseken, visszatérő kihívásokon vagy jövőbeli célokon.

Határozzon meg konkrét, mérhető célokat (SMART célok) , amelyek összhangban vannak ezekkel a területekkel, és amelyek az azonnali készségekre vagy folyamatokra, valamint a hosszú távú növekedési lehetőségekre irányulnak.

Vezessen be rendszeres ellenőrzéseket ahelyett, hogy formális értékelésre várna, így biztosítva a folyamatos iránymutatást és kiigazítást.

Bontsa fel a nagy célokat kisebb, megvalósítható lépésekre , határidőkkel, hogy fenntarthassa a haladást.

Vonja be az érdekelt feleket – vezetőket, mentorokat vagy kollégákat –, hogy konstruktív észrevételeket tegyenek a folyamat során, biztosítva az összhangot és a relevanciát.

4. Végezze el az értékelést

Az előrejelzés értékelésének elvégzése arra összpontosít, hogy a múltbeli cselekedetek pozitív megerősítését előretekintő megoldásokkal váltsa fel. Ahelyett, hogy a múltbeli hibákon rágódna, azt hangsúlyozza, mit lehet tenni a jövőbeli fejlődés érdekében.

Íme néhány fontos tipp a feedforward értékelés elvégzéséhez:

Legyen konkrét és cselekvésre ösztönző : Adjon objektív tanácsokat, amelyek világos, megvalósítható lépéseket vázolnak fel. Például: „Legközelebb próbálja meg a feladatokat prioritási mátrix segítségével szervezni, hogy hatékonyabban kezelhesse a határidőket. ”

Ösztönözze a munkavállalók bevonását : Vonja be az egyént a beszélgetésbe azzal, hogy megkérdezi véleményét a célokról és azokról a területekről, amelyeken javítani szeretne. Például: „Milyen készségeket szeretne erősíteni a következő negyedévben, és hogyan tudunk segíteni abban, hogy ezt elérje?”

Maradjon megoldásorientált : Ahelyett, hogy visszajelzést adna, koncentráljon a növekedési lehetőségekre és arra, hogyan tudják az erősségeiket kihasználni a kihívások leküzdésére. Például: „Nézzük meg, hogyan használhatja az automatizálási eszközöket az ismétlődő feladatokhoz. ”

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat : Adjon meg mérhető célokat vagy mérföldköveket, hogy az érintett személynek legyen útiterve a szakmai fejlődéshez, és az értékelés után nyomon követhesse az előrehaladást. Például: „A hónap végéig hogyan lenne, ha három projektet önállóan véghezvinne, hogy önbizalmat és gyorsaságot szerezzen?”

Tartsa fenn a pozitív hozzáállást: A beszélgetést úgy alakítsa, hogy bizalmat keltsen, és a hiányosságok helyett a potenciált hangsúlyozza. Például: „Eddig remek munkát végzett – most koncentráljunk a prezentációs készségeinek finomítására, hogy jobban tudjuk bemutatni az eredményeit. ”

5. Tegyen lépéseket a fejlesztésre szoruló területeken

A fejlesztésre szoruló területeken történő intézkedés előrejelzéses értékelésen keresztül megköveteli a hagyományos módszerekről, mint például a visszajelzéses szendvics módszer , a dinamikusabb megközelítésekre való áttérést.

Ahelyett, hogy dicsérettel palástolná a kritikát, fogadja el az előrejelző vezetést, és nyújtson világos, megvalósítható ötleteket, amelyek változást hoznak.

Kezdje a feedforward kommunikációval, amelynek középpontjában teljes mértékben az áll, hogy mit lehetne másképp csinálni a jövőben.

Ösztönözze az önértékelést is, kérdezze meg az egyéneket, hogy szerintük hogyan tudnának fejlődni, és egyedi javaslatokkal segítsen nekik.

💡Profi tipp: Használja a Start-Stop-Continue módszert a feedforward értékelés elvégzéséhez. Ezen módszer során a munkavállalókat arra kérik, hogy gondolják át múltbeli teljesítményüket, és határozzák meg, mit kellene elkezdeniük, mit kellene abbahagyniuk, és mit kellene folytatniuk. Ez egyike a számos módszernek, amelyek célzott útmutatást és támogatást nyújtanak a munkavállalóknak a jövőbeli fejlődésükhöz. Ingyenes start-stop-continue sablonokat használhat ennek a módszernek a gyakorlatba ültetéséhez.

6. Értékelje a feedforward értékelés eredményeit

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben tekintheti meg, kezelheti és értékelheti céljainak és feladatainak eredményeit.

A ClickUp Dashboards használatával a feedforward értékelések eredményeinek értékelése rendkívüli hatékonysággal alakítja át az adatokat értelmes betekintéssé.

Így teheti meg:

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat: Hozzon létre és használjon egyedi irányítópultokat a mutatók, például a feladatvégzési arány, a feladatokra fordított idő és a projekt mérföldkövei vizualizálásához.

Az egyéni haladás nyomon követése: Készítsen irányítópultokat az egyes csapattagok teljesítményének nyomon követéséhez, beleértve a munkaterhelésüket, a feladatok prioritásait és az időgazdálkodásukat.

Rendszeres értékelések ütemezése: Használja Használja a ClickUp automatizálási és ismétlődő feladatok funkcióját a rendszeres ellenőrzések és visszajelzések ütemezéséhez.

Visszajelzések és intézkedési pontok nyomon követése: Hozzon létre külön szakaszokat a műszerfalakon a megadott és kapott visszajelzések, valamint a megbeszélésekből származó intézkedési pontok nyomon követéséhez.

Trendek és minták azonosítása: Elemezze a műszerfalakon található korábbi adatokat, hogy azonosítsa a csapat teljesítményének trendjeit és mintáit.

Célok kitűzése és az előrehaladás nyomon követése: Használjon irányítópultokat a csapattagok számára konkrét célok kitűzéséhez és az ezek felé tett előrehaladás nyomon követéséhez.

A feedforward értékelés mellett a ClickUp segítségével visszajelzési üléseket is tarthat a teljesítménymenedzsment részeként, feladatok kiosztása, valós idejű együttműködés, kiváló munkakultúra kialakítása és még sok más mellett!

Így hajthatja végre könnyedén teljesítménymenedzsment stratégiáját:

1. Fogja fel a visszajelzéseket és tegyen lépéseket azok alapján

A ClickUp Forms használata a visszajelzések rögzítésére nem csupán információgyűjtésről szól, hanem cselekvésre ösztönzésről és előrejelző értékelések lehetővé tételéről, amelyek a csapatot a folyamatos fejlődés felé terelik.

A ClickUp Forms segítségével mindig rögzítsen releváns információkat, amelyek feltételes logikával több kontextust építenek fel.

A testreszabható kialakítású űrlapok segítségével könnyen összegyűjtheti a csapat tagjainak, ügyfeleinek vagy érdekelt feleknek a releváns visszajelzéseit, biztosítva, hogy minden válasz a megfelelő személyhez kerüljön a megfelelő időben.

A ClickUp Forms feltételes logikai funkciója lehetővé teszi, hogy egyetlen űrlapot hozzon létre, amely a korábbi választások alapján alkalmazkodik, egyszerűsítve ezzel a kitöltési folyamatot.

Például, ha egy felhasználó jelzi, hogy egy adott termékkel kapcsolatban ad visszajelzést, az űrlap automatikusan csak az adott termékkel kapcsolatos releváns kérdéseket jeleníti meg, így nemcsak könnyebb kitölteni, hanem hatékonyabb is a pontos információk rögzítése.

A visszajelzések összegyűjtése után azok azonnal nyomon követhető feladatokhoz rendelhetők, így csapata gyorsan intézkedhet a kapott információk alapján.

2. Gyakorolja a közös szerkesztést és jegyzetelést a visszajelzési üléseken

A ClickUp Docs használata a feedforward értékelések során a közös szerkesztéshez és jegyzeteléshez egy hagyományosan statikus folyamatot dinamikus, valós idejű együttműködési központtá alakít.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben, készítsen jegyzeteket, és adjon azonnali visszajelzést vagy előrejelzést a ClickUp Docs segítségével.

Lehetővé teszi csapata számára, hogy gyönyörű, strukturált dokumentumokat hozzon létre és szerkesszen olyan funkciók segítségével, mint a beágyazott oldalak, táblázatok és sablonok – ideális átfogó ütemtervek vagy tudásbázisok létrehozásához, amelyek központi szerepet játszanak a feedforward értékelésekben.

A feedforward értékelési ülés során a csapat tagjai egyszerre dolgozhatnak ugyanazon a dokumentumon, valós időben adhatnak visszajelzést, tehetnek észrevételeket vagy jelölhetnek ki fejlesztendő területeket.

A ClickUp Assigned Comments segítségével a csevegésekben vagy dokumentumokban szereplő megjegyzéseket azonnal ClickUp-feladatokká alakíthatja.

A ClickUp Tasks és a ClickUp Assigned Comments hatékony kombinációt kínálnak a folyamatos előrejelzés biztosításához és annak garantálásához, hogy csapata azonnal cselekedjen.

A komplex feladatok kisebb, könnyebben kezelhető részekre bontásával és a csapattagoknak konkrét megjegyzésekkel ellátva célzott útmutatást adhat, és biztosíthatja, hogy mindenki tisztában legyen a saját felelősségével.

Ezenkívül a feladatok állapotának testreszabásával és az egyes feladatok prioritási szintjének beállításával gyorsan azonosíthatja és rangsorolhatja azokat a feladatokat, amelyek azonnali figyelmet igényelnek. Ez segít biztosítani, hogy a visszajelzésekre azonnal reagáljanak, és hogy csapata továbbra is a célok elérésére koncentráljon.

4. Rögzítse az audio- vagy videó visszajelzéseket a részletes előrejelzéshez

Rögzítsen részletes visszajelzéseket, és akár megjegyzéseket is hagyhat a ClickUp Clipben, hogy lehetőséget biztosítson a fejlődésre és a növekedésre.

A ClickUp Clips innovatív módszert kínál az azonnali visszajelzés vagy előrejelzés megadására – a képernyő, a webkamera és a hangfelvétel rögzítésével. Ez gyakran gyorsabbá, egyértelműbbé és cselekvésorientáltabbá teszi a kommunikációt, mint ha kizárólag írásbeli üzenetekre és hosszú dokumentumokra támaszkodnánk.

Akár egy projektről osztja meg véleményét, akár javítási javaslatokat tesz, a Clips segítségével könnyedén folytathatja a beszélgetést, anélkül, hogy hosszú magyarázatokat kellene begépelnie.

5. Automatizálja a visszajelzési ciklusokat a folyamatos fejlesztés biztosítása érdekében

Készítsen visszacsatolási hurkokat a folyamatos fejlesztés ösztönzésére a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations automatizálja a visszajelzési ciklusokat, hogy folyamatos fejlesztési kultúrát teremtsen, így a csapatok könnyedén összehangoltan és rugalmasan tudnak működni.

A ClickUp Brain segítségével a visszacsatolási ciklusok automatizálása olyan egyszerűvé válik, mint leírni, mire van szüksége egyszerű nyelven.

Például egyszerűen mondja el az AI-nek, mit szeretne automatizálni – legyen az emlékeztető küldése a visszajelzés megosztására, miután egy feladatot befejezettként jelöltek meg, követő/javító feladatok hozzárendelése a visszajelzés beérkezése után, az érintettek értesítése a frissítésekről vagy a projekt státuszának módosítása –, és nézze meg, ahogy az AI azonnal konfigurálja a munkafolyamatot a ClickUp bármelyik terében, mappájában vagy listájában.

Nem tudja, hol kezdje? Használja a ClickUp munkavállalói visszajelzési sablont , hogy egy helyen kezelje, vizualizálja és nyomon kövesse a vállalat egészére vonatkozó munkavállalói visszajelzéseket.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az összes alkalmazottjának visszajelzéseit a ClickUp alkalmazotti visszajelzési sablonjával.

A ClickUp munkavállalói visszajelzési sablon célja, hogy segítse a csapatokat értékes információk gyűjtésében a vezetésről, a vállalati kultúráról, a javadalmazásról, a juttatásokról és a munkakörnyezetről.

Ez a sablon egyszerűsíti a munkavállalói visszajelzések gyűjtését és elemzését, elősegítve a növekedés és a bizalom kultúrájának kialakítását.

Lehetőségek:

Kezdje gyorsan, a „Kezdés itt” nézetben található hasznos tippek és utasítások segítségével.

Az „Összes válaszadó” nézet segítségével könnyedén nyomon követheti, ki nyújtott be visszajelzést.

Készítsen, frissítsen és kezeljen kérdőíves kérdéseket az „Alkalmazotti visszajelzési kérdőív nézet” segítségével.

Használja a ClickUp-ot a teljesítménymenedzsment teljes körű kezeléséhez

A visszajelzés és az előrejelzés egyaránt hatékony koncepciók a növekedés és a fejlődés szempontjából. A visszajelzés a múltbeli teljesítményre való visszatekintésre, a kiigazításra szoruló területek azonosítására és a múltbeli cselekedetekből való tanulásra összpontosít.

Az előrejelzés előretekintő, hangsúlyt fektet a lehetséges fejlesztésekre és a jövőben megvalósítható javaslatokra.

Mindkét megközelítés előnyös: a visszajelzés a múltból származó értékes tanulságokra alapozza meg a jelenünket, míg az előrejelzés az innováció felé terel minket és motivál a folyamatos fejlődésre.

A ClickUp segítségével a csapatok zökkenőmentesen integrálhatják mindkét stratégiát a munkafolyamatukba. A visszajelzések összegyűjtésétől az űrlapok segítségével és a haladás nyomon követésétől az automatizálás segítségével a jövőbeli tevékenységek megtervezéséig a kollaboratív csevegés, dokumentumok és klipek segítségével ez az eszköz ideális a szervezeti teljesítmény kezeléséhez és fokozásához.

