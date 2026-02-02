Több mint 25 ChatGPT-parancs marketingesek számára

A marketingesek mindig rengeteg feladattal küzdenek: kampányokat kell vezetniük, tartalmakat kell készíteniük, kapcsolatot kell tartaniuk a közönséggel, és lépést kell tartaniuk az adatokkal. Mindezeknek a feladatoknak az egyensúlyba hozása olyan érzés lehet, mintha folyamatos versenyfutásban lennének. Mi lenne, ha lenne egy módszer, amellyel könnyíthetne a terhein, és jobb eredményeket érhetne el? A Gen AI ebben segíthet Önnek.

Az olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT, gyorsan elengedhetetlenekké válnak a marketingesek számára. A ChatGPT-t eredetileg alkalmi beszélgetésekhez, kérdések megválaszolásához és egyszerű interakciókhoz tervezték, ma azonban segítségével ötleteket gyűjthet, meggyőző szövegeket írhat, stratégiáit finomíthatja és előnyt szerezhet a versenytársakkal szemben.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az okos asszisztensből teljes értékű tartalomgyártó gépezet lett. Ma már elengedhetetlen eszköz a marketingesek számára világszerte.

Vessen egy pillantást a kifejezetten marketingesek számára készített több mint 25 ChatGPT-parancsra. Növelje termelékenységét, ösztönözze kreativitását és egyszerűsítse munkáját.

A ChatGPT-utasítások megértése

A ChatGPT-parancsok olyan felhasználói beviteli adatok, amelyek az AI kimenetét irányítják. Ezek a konkrét tartalmi kérésektől, például „Írj egy e-mailt egy termékbemutatóhoz”, egészen a szélesebb körű, kutatásorientált kérdésekig terjedhetnek, például „Melyek a legújabb trendek a közösségi média marketingjében?”.

Minél pontosabb az utasítás, annál konkrétabb és hatékonyabb lesz a ChatGPT által adott válasz.

A marketingesek számára a ChatGPT hatalmas előnyöket kínál:

Gyorsan generálhat ötleteket, vázlatokat és kutatási eredményeket, így több időt szabadít fel a stratégiai feladatokra.

A parancsokkal való kísérletezés révén a marketingesek olyan új szempontokat és ötleteket fedezhetnek fel, amelyekre eddig talán nem is gondoltak.

Ez segít biztosítani, hogy üzleti üzenetei minden platformon egységesek legyenek, azáltal, hogy újrafelhasználható utasításokat hoz létre hasonló marketingkampányokhoz.

Segítséget nyújthat a trendek, kulcsszavak és vásárlói visszajelzések elemzésében, alapot biztosítva az adatokon alapuló döntésekhez.

De ne feledje: nem minden prompt egyformán hatékony. Ahhoz, hogy egy marketinges prompt jól működjön, a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie: 📌Cselekvésorientált nyelv: Az olyan parancsok használata, mint a „generate” (generál), „create” (létrehoz) vagy „list” (felsorol), egyértelművé teszi a válasz szándékát és a kívánt formátumot 📌Egyértelműség: A világos és konkrét utasítások relevánsabb és pontosabb válaszokat eredményeznek 📌Rövid és velős: Ha a parancsok fókuszáltak maradnak, a ChatGPT elkerülheti a témától való eltérést, és olyan válaszokat ad, amelyek pontosan a lényegre tapintanak 📌Kontextuális részletek: A kontextus megadása, például a célközönség vagy a kampány céljainak megadása, növeli a ChatGPT kimenetének relevanciáját

A legjobb ChatGPT-parancsok marketingesek számára

👉🏼 A Salesforce legutóbbi felmérése szerint a marketingesek 71%-a úgy véli, hogy a generatív mesterséges intelligencia segít megszüntetni a monoton munkát, és lehetővé teszi számukra, hogy jobban összpontosítsanak a stratégiai feladatokra.

A ChatGPT tökéletes példája annak, hogy az AI hogyan tudja egyszerűsíteni az ismétlődő feladatokat, így több időt hagyva Önnek a nagy gondolkodásra. Az indulás megkönnyítése érdekében itt van egy lista több mint 25 marketinges prompttal, amelyeket felvehet a fegyvertárába.

💡Profi tipp: Ahhoz, hogy ezek a promptok hatékonyabbak legyenek, fontolja meg, hogy megosztja-e a ChatGPT-vel marketing- és márkairányelveit, az ideális ügyfélprofilját, a kívánt hangnemet és stílust stb. Ez segít a rendszernek abban, hogy a válaszokat a márka személyiségéhez igazítsa. Ugyanakkor ügyeljen az adatvédelmi és biztonsági szempontokra, és ügyeljen arra, hogy ne osszon meg bizalmas információkat!

Tartalomkészítési utasítások

Kihívást jelent folyamatosan friss és releváns tartalmakat létrehozni. Ezek a promptok segítenek blogbejegyzések, cikkek és közösségi média tartalmak generálásában, lehetővé téve, hogy megőrizze márkája hangját, miközben kihasználja az AI-alapú tartalommarketing stratégiák előnyeit.

Írjon egy vonzó bevezetőt a PAS szövegírási keretrendszer alapján egy blogbejegyzéshez a [téma] témában, valamint arról, hogy a vállalkozások hogyan tudnak alkalmazkodni a [trend/probléma]hez. Használjon érdekes adatokat a legújabb felmérésekből, tanulmányokból vagy hírekből, hogy figyelemfelkeltő bevezetővel indítsa a szöveget. Soroljon fel 10 tartalommarketing-tippet a [iparág] vállalkozásai számára az e-mailes marketing megnyitási arányának 10%-kal történő javításához. Készítsen tartalmi naptárat a [termék/szolgáltatás] következő három hónapban történő bevezetéséhez. A tartalmi naptárnak blogbejegyzéseket, e-könyveket, esettanulmányokat és fehérkönyveket kell tartalmaznia, amelyeket a maximális hatás elérése érdekében kell terjeszteni. Az oktatási és az értékesítésorientált tartalmak arányát 3:1-re állítsa be.

Kérelmek a közösségi médiában való interakcióhoz

A ChatGPT közösségi médiában való használatával beszélgetéseket indíthat el, reagálhat a trendekre és interakcióba léphet követőivel, hogy hatékonyan erősítse online jelenlétét.

Írjon egy közösségi média bejegyzést egy új [termék/szolgáltatás] bejelentéséhez, kiemelve az [1. előny], a [2. előny] és az [egyedülálló értékesítési pont] szempontokat. Zárja a bejegyzést egy cselekvésre ösztönző felhívással, amelyben felajánlja a termék kipróbálását 20% kedvezménnyel a következő 7 napban. Készítsen öt X (korábban Twitter) bejegyzést, amelyek népszerűsítik a [téma] témájú rendezvényünket, és vonzóak lesznek a [célközönség] számára. Javasoljon három érdekes LinkedIn-kérdést, amelyek [célcsoport] körében beszélgetéseket indítanak el a [iparági téma] témájáról. Írjon egy Facebook-bejegyzést, amelyben népszerűsíti új [e-könyvünket] a [téma] témában, és arra ösztönzi a követőket, hogy töltsék le a példányt. Adjon nekik egy kis ízelítőt a tartalomból az alábbiak szerint, és tegye annyira ellenállhatatlanná, hogy azonnal cselekedjenek: [1. pont], [2. pont], [3. pont]

Ügyfélszolgálati utasítások

A hatékony ügyfélszolgálat elengedhetetlen a márkahűség és az ügyfélmegtartás szempontjából. Ezek a promptok segítenek a ChatGPT-nek empatikus, hasznos válaszokat készíteni a gyakori kérdésekre.

Írjon egy professzionális választ egy olyan ügyfélnek, aki [problémát] tapasztalt, összpontosítva a probléma megoldására és a lojalitás megőrzésére. Legyen empatikus és udvarias, és nyújtson megoldásorientált támogatást. Készítsen köszönő sablont azoknak az ügyfeleknek, akik véleményt írnak, és ajánljon nekik 10% kedvezményt a következő vásárlásukra. Írjon egy chatbot szkriptet, amely válaszol a [terméktípus]ról szóló gyakran ismételt kérdésekre, beleértve a [1. funkció], a [2. funkció] és a [szabályzat] témákat.

Hirdetésszöveg-sablonok

A figyelemfelkeltő hirdetési szövegek megírásához kreativitásra és éleslátásra egyaránt szükség van. Használja ezeket a promptokat, hogy kihasználja a mesterséges intelligencia előnyeit a reklámozásban, és platformokon átívelő, a kampány céljaihoz igazított, meggyőző tartalmakat hozzon létre.

Írjon egy Google-hirdetést egy [termék/szolgáltatás] számára, amelynek középpontjában az áll, hogy az hogyan segít a [célközönségnek] megoldani a [problémát]. Legyen rövid, világos és vonzó. Adjon nekem 5 különböző változatot tesztelésre. Készítsen egy Facebook-hirdetést, amelynek címsora és szövege a [termék] [funkcióját] népszerűsíti a [célközönség] számára. Gondoskodjon róla, hogy a hirdetés figyelemfelkeltő bevezetővel kezdődjön, és határozott cselekvésre ösztönző felhívással záruljon. Írjon egy LinkedIn-hirdetést egy [téma] című webináriumhoz, amelynek középpontjában a [szektor] vezetői számára nyújtott érték áll. Hangsúlyozza a [előadó] nevét, és emelje ki az iparági tapasztalatát és szakmai eredményeit a hitelesség és a tekintély megteremtése érdekében.

Készítsen promóciós hirdetést a [terméktípus] szezonzáró kiárusításához, kiemelve az [1. előny] és a [2. előny] szempontokat. Írjon egy figyelemfelkeltő címsort egy olyan retargeting hirdetéshez, amely azoknak a vásárlóknak szól, akik meglátogatták a [termék] árlistáját, de nem vásároltak, és amelynek középpontjában a hozzáadott érték vagy az ösztönző áll. Kérem, adjon 3 változatot, amelyek mindegyike egy-egy különböző ösztönzőre összpontosít.

E-mail marketing tippek

👉🏼 Az e-mail marketing továbbra is az egyik leghatékonyabb marketingcsatorna, amely minden elköltött 1 dollár után 36 dollár megtérülést generál.

Használja ezeket a speciális ChatGPT-parancsokat az AI személyre szabott e-mail kampányokhoz, a hírlevelektől a promóciós tartalmakig, hogy üzenetei kiemelkedjenek a tömegből.

Írjon személyre szabott, szellemes tárgyat és e-mail szöveget egy köszönő e-mailhez, amelyet azután küld el, hogy az ügyfél megvásárolta a [termék] terméket, és ösztönözze őt arra, hogy hagyjon értékelést a [weboldal] weboldalon. Készítsen promóciós e-mailt a [termék] időkorlátozott ajánlatához, és keltse a sürgősség érzetét két egyedi cselekvésre ösztönző üzenettel az A/B teszteléshez. Készítsen egy nyomon követő e-mailt azoknak az ügyfeleknek, akik nem nyitották meg a legutóbbi e-maileket, és kínáljon nekik kedvezményt vagy exkluzív tartalmat. Írjon egy lead nurturing e-mailt azoknak a potenciális ügyfeleknek, akik érdeklődést mutattak a [termék] iránt, de még nem vásároltak.

Piackutatási promptok

A piaci trendek előrejelzése elengedhetetlen a kampányok sikeréhez. Ezek a promptok lehetővé teszik az AI-vezérelt kutatást és betekintést, hogy értékes iparági trendeket, versenytárselemzéseket és fogyasztói preferenciákat nyújtsanak stratégiájának irányításához.

Készítsen egy 10 kérdésből álló kérdőívet, hogy visszajelzéseket gyűjtsön az ügyfelektől a [termék/szolgáltatás] kapcsán, különös tekintettel az élményükre.

Sorolja fel az idei év legfontosabb iparági trendjeit, és adjon tippeket arra, hogyan tudnak az [iparág] üzleti vezetői lépést tartani a fejlődéssel. Készítsen versenyképességi elemzést a [termék] és a [versenytárs terméke] összehasonlításáról, részletesen bemutatva az előnyöket, hátrányokat, árakat és értékeléseket.

SEO és kulcsszóelemzéshez kapcsolódó utasítások

A keresőmotor-optimalizálás (SEO) alapvető fontosságú az online láthatóság szempontjából, de a kulcsszavak kutatása és elemzése időigényes lehet. Használja ezeket a promptokat kulcsszóötletek generálásához, a tartalom optimalizálásához, valamint annak biztosításához, hogy marketingeszközei keresőbarátok legyenek és összhangban álljanak a jelenlegi SEO-gyakorlatokkal.

Készítsen listát a [termék]hez kapcsolódó hosszú farkú kulcsszavakról, amelyek célja a termékoldalra irányuló forgalom növelése. Írjon meta leírást egy [téma]ról szóló blogbejegyzéshez, amely [konkrét célközönséget] céloz meg és kattintásokra ösztönöz. Adjon SEO-címválasztási lehetőségeket egy [téma] témájú bloghoz, amelynek célközönsége [célszemélyiség]. Készítsen listát azokról a kérdésekről, amelyeket az emberek gyakran tesznek fel a [termék] kapcsán, hogy optimalizálja a GYIK részt és javítsa a keresési láthatóságot.

Valós alkalmazások és példák

A digitális marketinghez kapcsolódó ChatGPT-utasítások már nem csupán divatszavaknak bizonyultak – egyre inkább kulcsfontosságú eszközzé válnak a kézzelfogható üzleti eredmények elérésében. Most, hogy megtalálta a marketinghez megfelelő AI-utasítás-sablonokat, nézzük meg, hogyan használják a ChatGPT-t és az AI-t néhány előrelátó vállalat.

1. Az Expedia a ChatGPT-t használja az ajánlások személyre szabásához 🔦Az Expedia marketingcsapata a ChatGPT-t használja személyre szabott utazási ajánlások és tartalmak létrehozására. A csapat emellett a felhasználói viselkedésen alapuló, AI által generált betekintéseket is felhasznál a marketingüzenetek és promóciós anyagok testreszabásához. 2. A GoodWine a ChatGPT-t használja az ügyfelek preferenciáinak azonosítására 🎨A GoodWine, egy online borüzlet, integrálta a ChatGPT-t az ügyfélkapcsolatok személyre szabásához. A marketingcsapat mesterséges intelligenciát használ az ügyféladatok – beleértve a korábbi vásárlásokat és preferenciákat – elemzésére, hogy személyre szabott borajánlásokat generáljon, amelyeket jól látható helyen jelenít meg a honlapon. Ez jelentősen növelte a konverziós arányokat azáltal, hogy személyre szabott élményt nyújtott az ügyfeleknek. 3. A Coca-Cola a ChatGPT-t használja hatásos hirdetési szövegek és üzenetek létrehozására 📣Az üdítőital-óriás a Bain & Company tanácsadó céggel együttműködve a ChatGPT-t használja marketingtevékenységeinek fokozására. A vállalat a ChatGPT-t a DALL-E generatív képszerkesztő eszközzel együtt tervezi használni olyan személyre szabott hirdetési szövegek, vizuális elemek és üzenetek létrehozására, amelyek hatékonyabban szólítják meg az egyes ügyfeleket.

A ChatGPT marketingben való használatának bevált gyakorlata

Íme néhány bevált gyakorlat és ChatGPT-tipp, amelyet érdemes szem előtt tartania, amikor az AI-t integrálja marketing-munkafolyamataiba:

Legyen konkrét a parancsokkal

Minél részletesebb az utasítás, annál jobban megérti a ChatGPT a feladatot. Ezért a ChatGPT marketinges utasításainak megfogalmazásakor adjon meg kontextust, például a célközönséget, a hangnemet, a legfontosabb pontokat és a kívánt eredményt.

Például ahelyett, hogy azt mondaná: „Írjon hirdetést AI-eszközökről”, próbálja meg ezt: „Írjon Facebook-hirdetést egy új AI-termékről, amely a közösségi média influencereit célozza meg, és a hatékonyságra és az automatizálásra helyezi a hangsúlyt.”

A válaszokat a márka hangjához igazíthatja

A ChatGPT képes alkalmazkodni különböző hangnemekhez és stílusokhoz, ezért tartalom generálása előtt mindig határozza meg márkája hangját. Adja meg, hogy professzionális, kötetlen, játékos vagy bármilyen más, márkaidentitásához illő stílust szeretne.

A ChatGPT-t úgy is betaníthatja, hogy illeszkedjen márkája egyedi személyiségéhez, ha mintakimeneteket vagy a kívánt hangnem leírását adja meg.

Használja a ChatGPT-t ötleteléshez és ötletek generálásához

Ahelyett, hogy a ChatGPT-t kizárólag a végleges tartalom megírásához használná, rendkívül hasznos lehet brainstorming céljára is.

Kérjen tőle tartalmi ötleteket, e-mailes kampányötleteket, digitális kampánykoncepciókat vagy közösségi média bejegyzés-javaslatokat. Ez inspirálhatja csapatát a kreatív gondolkodásra, és az AI által generált ötletek stratégiájához igazítására.

Kísérletezzen az A/B teszteléssel

A ChatGPT egyik legnagyobb erőssége, hogy képes gyorsan többféle tartalmi variációt generálni.

Használja ki ezt az előnyt úgy, hogy A/B-teszteket készít mindenre, a céloldaltól kezdve a hirdetéseken, az e-mail tárgyakon és a közösségi média feliratokon át, hogy megnézze, melyik változatok találnak nagyobb visszhangra a közönség körében. Ez a megközelítés valós idejű betekintés révén segít optimalizálni a tartalom teljesítményét.

Használja ki a ChatGPT-t a versenytársak és a piac elemzéséhez

A ChatGPT-t arra kérheti, hogy a keresési szándék, a versenytársak tevékenységei vagy a piaci trendek alapján generáljon betekintést. Ez segíthet a piaci rések azonosításában vagy a márka pozícionálásának módjaiban.

Segítségével versenyképes benchmarkingot is készíthet, amely hasznos információkkal szolgálhat a termékfejlesztő csapatok számára a következő kiadások funkcióinak azonosításához, valamint az értékesítési csapatok számára az üzletkötések során a versenytársakkal szemben.

Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa a ChatGPT-ben rejlő potenciált marketingstratégiájában, integrálja azt a megfelelő eszközökkel, például:

ClickUp : Egy hatékony projektmenedzsment platform, amely a feladatkezelési és együttműködési eszközöket ötvözi a ChatGPT tartalomgenerálási funkciójával a munkafolyamatok javítása, a teljesítmény nyomon követése és Egy hatékony projektmenedzsment platform, amely a feladatkezelési és együttműködési eszközöket ötvözi a ChatGPT tartalomgenerálási funkciójával a munkafolyamatok javítása, a teljesítmény nyomon követése és a határidők kezelése érdekében (erről hamarosan bővebben!) Hootsuite a közösségi média platformokhoz: Készítsen bejegyzéseket a ChatGPT segítségével, majd ütemezze, tegye közzé és elemezze az interakciókat a Hootsuite-tal. Ez a kombináció valós idejű közönségelemzésekkel optimalizálja a közösségi média stratégiákat. SurferSEO a SEO-hoz: A ChatGPT létrehozza a tartalmat, míg a SurferSEO gondoskodik arról, hogy az keresőmotorok számára optimalizált legyen. Ideális blogbejegyzések, meta leírások és weboldalak SEO-hatásának növeléséhez Mailchimp e-mailes marketingkampányokhoz: Használja a ChatGPT-t személyre szabott e-mail tartalmak és tárgyak készítéséhez, majd automatizálja a kampányokat, kövesse nyomon az interakciókat, és szegmentálja a közönséget a Mailchimp segítségével a hatékony elérhetőség érdekében

Hogyan támogathatja a ClickUp a marketingkezdeményezéseket

Használja már a ChatGPT-t, de szeretné, ha többet tudna? Próbálja ki a ClickUp-ot a marketinges munkájához!

Míg a ChatGPT kiváló eszköz a tartalomkészítéshez, a ClickUp for Marketing egy olyan all-in-one termelékenységi platformot kínál, amelynek célja, hogy segítse a marketingcsapatokat a kampányok hatékonyabb megtervezésében, kidolgozásában és végrehajtásában.

A ClickUp Brain, az AI-asszisztens pedig teljes mértékben integrálva van a platformba. Ez azt jelenti, hogy valós idejű, kontextusba ágyazott válaszokat tud nyújtani minden kérdésére, ahelyett, hogy csak általános válaszokat adna, amiket a külső eszközök tudnak nyújtani.

Kezdje el a ClickUp Brain használatát

Itt jön ki jobban a ClickUp Brain a ChatGPT-nél: Zökkenőmentesen integrálható más AI-alapú marketingeszközökkel és platformokkal is!

A ClickUp Brain közvetlenül integrálja a mesterséges intelligenciát a munkafolyamatokba, lehetővé téve a valós idejű, kontextusérzékeny betekintést

Ideális együttműködésen alapuló marketingfeladatokhoz – a feladatkezeléstől a teljesítmény nyomon követéséig.

A ChatGPT-vel ellentétben a ClickUp egyetlen helyen támogatja a holisztikus, funkciók közötti munkafolyamatokat

Automatizálja a marketinggel kapcsolatos ismétlődő feladatokat

A ClickUp egyik leghatékonyabb funkciója a ClickUp Automation. A ClickUp automatizált munkafolyamatai révén a csapatok automatizálhatják a felelősség kiosztását olyan tartalmak létrehozása és terjesztése során, mint a blogbejegyzések, a közösségi média frissítések vagy az e-mail kampányok.

Használja a ClickUp Automation könyvtár előre elkészített sablonjait bármely feladat vagy művelet automatizálásához

Több mint 100 előre elkészített automatizálási sablonnal a ClickUp lehetővé teszi a marketingesek számára olyan műveletek automatizálását, mint a feladatok kiosztása, az állapotfrissítések, sőt az e-mail kampányok is. A csapatok kevesebb időt kell fordítaniuk olyan időigényes feladatokra, mint a közösségi média bejegyzések ütemezése vagy a feladatállapotok frissítése, és több időt szánhatnak a stratégiai tervezésre és a kreativitásra.

Használja ki a generatív mesterséges intelligencia erejét

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciájának motorja, egy AI Writer for Work nevű írási eszközt tartalmaz. Ezzel az eszközzel a marketingesek könnyedén létrehozhatnak és finomíthatnak mesterséges intelligencia-utasításokat, hogy blogbejegyzésektől e-mailes kampányokig mindent elkészíthessenek.

Készítsen gyorsabban kiváló minőségű tartalmakat a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével

A tartalmat a márkája stílusához igazítja, így a tartalomkészítés zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.

A rendszer tudáskezelőként is működhet, és gyors hozzáférést biztosít a feladatokhoz, dokumentumokhoz és korábbi projektekhez kapcsolódó releváns információkhoz. Könnyedén gyűjthet betekintéseket vagy hívhat elő korábbi tartalmakat, így mindent egy helyen tárolhat a gyors visszakeresés érdekében.

Kérdezzen feladatokról, dokumentumokról vagy emberekről, hogy a ClickUp Brain segítségével gyors válaszokat találjon a tudásbázisában.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök közötti váltást jelent, például a tartalomgeneráló eszköz és a munkaterület között. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kap a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, a megjegyzéseket, a csevegéseket, a dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy közben megmarad a teljes munkaterület kontextusa.

A teljesítmény vizualizálása és a legfontosabb mutatók nyomon követése

A marketingesek a ClickUp irányítópultjait használják az adatok vizualizálására és a teljesítmény nyomon követésére a projektek, feladatok és csapatok között. Ezek az irányítópultok valós idejű betekintést nyújtanak az AI által generált tartalmak hatékonyságába.

Akár a blogbejegyzésekből, e-mail kampányokból vagy közösségi média felhívásokból generált potenciális ügyfelek számának nyomon követéséről van szó, a ClickUp irányítópultjai segítségével ezeket a mutatókat könnyedén egyetlen nézetben jelenítheti meg.

A marketingesek gyorsan láthatják, hogy a promptok hogyan ösztönzik a konverziókat, illetve hol szükségesek módosítások az eredmények javítása érdekében.

Kövesse nyomon a kiemelt marketingkezdeményezések előrehaladását és konverzióját egyetlen nézetben a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Brain által támogatott AI Insights funkció tovább javítja az adatkövetési képességeit. A marketingesek AI-specifikus kérdéseket tehetnek fel, és az összes irányítópult releváns adatai alapján azonnali elemzést kapnak.

Ez különösen hasznos több, AI által generált kampány teljesítményének egyidejű nyomon követéséhez, így időt takaríthat meg, amelyet egyébként az adatok kézi összegyűjtésére és elemzésére fordítana.

Zökkenőmentesen integrálható más alkalmazásokkal

A ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható, így a marketingcsapatok javíthatják a munkafolyamatokat, és egyetlen helyen összekapcsolhatják kedvenc platformjaikat. Akár feladatokat kezel, időt nyomon követ, vagy több csapat között együttműködik, ezek az integrációk biztosítják, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

A Google Drive, a Dropbox és az OneDrive integrációi révén a fájlok csatolása és kezelése a feladatokon belül gyerekjáték lesz – nincs többé váltogatás az alkalmazások között.

A ClickUp és a Google Naptár vagy az Outlook integrálásával biztosíthatja, hogy marketingfeladatai mindig szinkronban legyenek. A Zoom és a Google Meet integrációi lehetővé teszik a csapatok számára, hogy közvetlenül a feladatokon belül szervezzenek vagy ágyazzanak be értekezleteket és felvételeket.

Szinkronizálja Google Naptárát a ClickUp-pal a ClickUp Integrations segítségével

A ClickUp API lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyedi igényeikre szabott integrációkat hozzanak létre, így biztosítva, hogy függetlenül attól, hogy milyen technológiai eszközöket használnak, minden zökkenőmentesen működjön együtt. Ezek a hatékony integrációk lehetővé teszik a marketingesek számára, hogy automatizálják munkafolyamataikat, időt takarítsanak meg, és az eredmények elérésére összpontosítsanak.

Nyissa meg a marketing jövőjét az AI segítségével

Az AI máris elkezdte átalakítani a marketingstratégiákat, és olyan eszközök, mint a ChatGPT és a ClickUp Brain, élen járnak ebben. Az AI integrálásával a marketing munkafolyamatokba nem csupán automatizálja a feladatokat, hanem új lehetőségeket is megnyit a kreativitás, a betekintés és az elkötelezettség terén.

Akár tartalmi stratégiáját finomítja, termelékenységét növeli, vagy személyre szabással javítja az ügyfélélményt, a marketingesek számára készült legjobb ChatGPT-parancsaink segítenek a marketingeseknek okosabban és hatékonyabban dolgozni.

A marketing jövője nagyban függ majd azoktól, akik képesek kihasználni a mesterséges intelligencia erejét.

