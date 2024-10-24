Hogyan exportálhat adatokat a Smartsheetből más alkalmazásokba

A Smartsheet egy munkamenedzsment platform, amely lehetővé teszi a feladatok hatékony tervezését, kezelését és jelentését. A szervezetek a megszokott táblázatos felületét használják projektmenedzsmenthez, együttműködéshez, jelentéskészítéshez és elemzéshez.

Sajnos a harmadik féltől származó integrációs lehetőségek korlátozottak. Lehet, hogy ki kell vonnia a Smartsheet adatait, hogy azok hozzáférhetővé váljanak, és részletes elemzést lehessen végezni.

Hogyan lehet ezt megtenni?

Olvassa el, hogyan exportálhatja hatékonyan a Smartsheet adatait Excelbe, Google Sheetsbe és PNG-be anélkül, hogy fontos mellékletek, megjegyzések és képletek elvesznének. Ezután néhány jó Smartsheet-alternatívát is bemutatunk.

Hogyan exportálhat adatokat a Smartsheetből?

A Smartsheet alkalmazás lehetővé teszi bármely lap vagy jelentés exportálását számos formátumba.

Ezek közül a legnépszerűbbek a következők:

Microsoft Excel

Google Táblázatok

PNG formátum (kép)

Nézzük meg, hogyan exportálhatja a Smartsheet-et mindegyikbe.

1. Exportálás a Microsoft Excelbe

A Smartsheet adatainak, jelentéseinek vagy tábláinak Microsoft Excelbe történő exportálásához válassza ki a Smartsheet bal felső sarkában található „Fájl” fület, majd kattintson az „Exportálás” gombra. Ezzel több exportálási lehetőség közül választhat. Ebben az esetben kattintson az „Exportálás Microsoft Excelbe” gombra.

a Smartsheet segítségével

Az exportált adatok nem feltétlenül jelennek meg az Excelben pontosan úgy, ahogy a Smartsheetben.

Íme néhány fontos különbség:

Az Excel nem támogatja a Gantt-diagram formátumot . A Gantt-diagram Excelbe történő exportálása csak az alapjául szolgáló feladatlistát exportálja.

Az Excel és a Smartsheet képletek szintaxisa eltérő, ezért a képletek nem maradnak meg az exportált fájlban. Ennek megoldásához távolítsa el a képletek elején található egyenlőségjelet (=), hogy szövegként tárolja őket, majd mentse a táblázatot. Az Excel-fájl megnyitása után visszaadhatja az egyenlőségjelet, és módosíthatja a szintaxist, hogy a képletek az Excelben is működjenek.

A megjegyzések és a lapok összefoglalói külön lapokon jelennek meg az exportált adatfüzetben.

A jelentések 20 000 sorra korlátozódnak. 20 000 sor felett több jelentést is létrehozhat, amelyek kevesebb sort tartalmaznak, és minden jelentést külön Excel-fájlként exportálhat.

Az Excel nem támogatja a legördülő menüket, a névjegyzékeket, a jelölőnégyzeteket és a szimbólumokat (Harvey-gömbök stb.) tartalmazó oszlopokat. Ezen oszlopok exportálásakor csak a szövegértékek kerülnek exportálásra. A boolean oszlopok (jelölőnégyzetek stb.) értékei True vagy False formában kerülnek exportálásra, az elem cellában szereplő állapotának megfelelően.

a Smartsheet segítségével

Hogyan lehet elkerülni a Smartsheet adatok MS Excelbe történő exportálásának korlátait

A Smartsheet Marketplace-ről letölthet speciális bővítményeket, amelyekkel elkerülheti ezeket a korlátozásokat. A Smartsheet-et külső ETL (extract, transform, and load – kivonás, átalakítás és betöltés) eszközökkel is exportálhatja Excelbe. Ezekkel a Smartsheet-ből kódolási ismeretek nélkül is betöltheti az adatokat.

A Smartsheet Excelbe történő exportálásának másik módja a REST API használata. A folyamat során HTTP GET vagy POST kéréssel hívja meg a Smartsheet REST végpontját. Ez technikailag bonyolultnak tűnik, de ne aggódjon – ez csak azt jelenti, hogy az interneten keresztül üzenetet küld a Smartsheetnek, hogy kérje az adatait. Ezt kódolás nélkül is megteheti egy JSON API csatlakozó használatával.

2. Exportálás a Google Táblázatokba

A Smartsheet-adatok Google Sheets-be történő exportálása hasonló az Excel-be történő exportáláshoz. Csak kattintson a bal felső sarokban található „Fájl” fülre, majd az „Exportálás” gombra, és válassza az „Exportálás Google Sheets-be” lehetőséget.

a Smartsheet segítségével

A Google Sheets-be exportált adatok nem pontosan úgy jelennek meg, mint a Smartsheetben. Az exportálás után a következő eltérések lehetségesek:

A Google Sheets nem támogatja a Gantt-diagram formátumot . A . A Gantt-diagram Google-ba történő exportálása csak a feladatlistát exportálja.

A táblázatok nem támogatják a legördülő menüket, a névjegyzékeket, a jelölőnégyzeteket és a szimbólumokat (Harvey-gömbök stb. ) oszlopokat. Az ilyen oszloptípusokat használó táblázatok exportálásakor csak a szövegértékek kerülnek exportálásra. A boole-os oszlopok (jelölőnégyzetek stb. ) értékei True vagy False értékekként kerülnek exportálásra, az elem cellában szereplő állapotának megfelelően.

A lapok összefoglalói külön lapon jelennek meg az exportált munkafüzetben.

A Smartsheet és a Google Sheets képletek szintaxisa eltérő. Ezért a képletek nem maradnak meg.

Ezen korlátozások elkerülése érdekében távolítsa el az egyenlőségjelet (=) a képletek elejéről, hogy szövegként tárolja őket, majd mentse a táblázatot. A Google Táblázatok megnyitása után visszaadhatja az egyenlőségjelet, és módosíthatja a szintaxist, hogy a képlet a Google Táblázatokban is működjön.

3. Exportálás képfájlba (PNG formátum)

Az adatok exportálása a Smartsheetből PNG kép formátumba eltér az adatok exportálásától az Excelből és a Google Sheetsből. Először is, csak Gantt-diagramokat exportálhat a Smartsheetből PNG formátumba.

Kattintson a Smartsheet „Fájl” fülére, majd a „Gantt exportálása képfájlba (PNG)” gombra.

a Smartsheet segítségével

Miután ezt elvégezte, kövesse az alábbi lépéseket:

Az „Export Gantt to Image (PNG)” űrlap „Selection” (Kiválasztás) részében válassza a „Export the Entire Sheet” (Teljes lap exportálása) vagy a „Selected Rows” (Kiválasztott sorok) lehetőséget.

Ha a „Kiválasztott sorok” opció nem elérhető, zárja be az „Export Gantt to Image (PNG)” (Gantt-diagram exportálása képfájlba (PNG)) ablakot, válassza ki a nyomtatni kívánt sorokat, majd nyissa meg újra az űrlapot.

Ezután az „Opciók” részben válassza ki, mely oszlopokat szeretné a képbe beilleszteni. Alapértelmezés szerint csak az „Elsődleges oszlop” szerepel, de az „Elsődleges oszlop” nevére vagy a „Szerkesztés” gombra kattintva további oszlopokat is beilleszthet.

Miért érdemes adatokat exportálni a Smartsheetből?

Íme néhány ok, amiért a felhasználóknak szükségük van az adatok Smartsheetből való exportálására:

Jelentések és elemzések: A Smartsheet beépített eszközei nem támogatják a komplex adatelemzéseket. Az Excelbe vagy a Google Sheetsbe való exportálás több elemzési és egyedi jelentéskészítési lehetőséget biztosít.

Együttműködés az érdekelt felekkel : Az adatok megosztása az érdekelt felekkel a Smartsheetben korlátozott lehet. Az Excelbe, a Google Sheetsbe vagy az MS Projectbe való exportálás jobb megtekintési és módosítási lehetőségeket kínál.

Költség : A fizetős előfizetések és a további felhasználók, funkciók vagy fejlett funkcionalitásokért fizetendő többletköltségek miatt a Smartsheet megfizethetetlenné válhat, különösen kisebb csapatok vagy korlátozott költségvetéssel rendelkező szervezetek számára.

Mobil eszközökkel való kompatibilitás hiánya: A Smartsheet mobilalkalmazása nem olyan robusztus, mint a webes alkalmazások, ami egyes felhasználók számára megnehezítheti bizonyos feladatok elvégzését vagy az összes funkció elérését, ha úton vannak.

Adatbiztonság: A Smartsheet korlátozott adatbiztonsági lehetőségei kihívást jelenthetnek a szigorú biztonsági és megfelelőségi követelményekkel rendelkező szervezetek számára, ami egyes felhasználók számára megnehezíti az érzékeny információk védelmét.

Feladatok függőségei és Gantt-diagramok: A Smartsheet Gantt-diagram funkciója kevésbé robusztus, mint A Smartsheet Gantt-diagram funkciója kevésbé robusztus, mint a speciális projektmenedzsment eszközöké , ami egyes felhasználók számára hátrány lehet.

Integráció más rendszerekkel: Az adatok exportálása lehetővé teszi az integrációt más rendszerekkel vagy szoftverekkel, amelyeket vállalkozása használ, például ERP-rendszerekkel, CRM-rendszerekkel vagy üzleti intelligencia eszközökkel.

Offline hozzáférés: Az adatok Excelbe vagy más formátumokba történő exportálásával offline állapotban vagy olyan helyeken is hozzáférhet az információkhoz, ahol a Smartsheet nem elérhető.

Az Excel és a Google Sheets jobb formázási és stílusbeállítási lehetőségeket is kínál. Az adatok rendszeres exportálása és az ismétlődő jelentések létrehozása szintén segíthet a biztonsági mentés fenntartásában, ha a Smartsheet elérhetősége problémás.

A Smartsheet alternatívái

Ha a Smartsheet korlátai megakadályozzák csapatait a projektek rugalmas és hatékony kezelésében, itt talál néhány hatékonyabb alternatívát, amelyet érdemes megfontolnia: Wrike: Robusztus funkciókészletet kínál a projekttervezéshez, nyomon követéshez és együttműködéshez.

Airtable: ötvözi a táblázatkezelő egyszerűségét az adatbázisok teljesítményével.

Asana: Tiszta felületéről és intuitív Tiszta felületéről és intuitív feladatkezeléséről ismert.

Trello: Vizuális, Kanban-stílusú táblázat, amely egyszerű projektekhez kiválóan alkalmas.

Monday. com: Széles körű testreszabási lehetőségek, különféle táblázatok és automatizálási funkciók

A megfelelő alternatíva kiválasztása az Ön egyedi igényeitől és preferenciáitól függ.

Vegye figyelembe az alábbi tényezőket:

Funkciók: Mely funkciók a legfontosabbak az Ön számára (pl. Gantt-diagramok, Kanban-táblák, időkövetés)?

Könnyű használat: Mennyire intuitív a felület, és mennyire könnyű megtanulni a szerszám használatát?

Integráció: Az eszköz integrálható-e más, Ön által használt eszközökkel (pl. e-mail, naptár)?

Ha olyan platformot keres, amely segít a táblázatok adatainak hatékony kezelésében, és lehetővé teszi azok tárolását és elérését egy helyen, fontolja meg a ClickUp használatát! Íme, miért:

1. Átfogó projektmenedzsment

A ClickUp projektmenedzsment platformja hatékony eszköz lehet a táblázatok adatainak kezeléséhez anélkül, hogy azokat harmadik féltől származó eszközökbe kellene exportálni.

Kezelje a táblázatok adatait a ClickUp Project Management testreszabható funkcióival.

Így utánozza (és fejleszti) a ClickUp az egyszerű táblázatkezelő szoftvereket:

Egyéni mezők: Hozzon létre Hozzon létre a ClickUp-ban olyan egyéni mezőket , amelyek hasonlóak a táblázatkezelő oszlopokhoz. Ez lehetővé teszi különböző típusú adatok tárolását és rendszerezését, az egyszerű szövegtől a számokig, dátumokig és akár legördülő listákig.

Egyéni nézetek: Használja ki Használja ki a ClickUp különböző nézeteit , mint például a Lista, Tábla, Naptár és Gantt-diagram. Ezeket a nézeteket testreszabhatja úgy, hogy a táblázatadatok a munkafolyamatának megfelelően jelenjenek meg. Például a feladatok Lista nézetében a hagyományos táblázatot láthatja, míg a Naptár nézetben egyértelműen megjelennek a feladatok határidejei vagy mérföldkövei.

Feladatok automatizálása: Használja Használja a ClickUp automatizálási funkcióit az adatbevitel és a frissítések egyszerűsítéséhez. Például létrehozhat egy szabályt, amely automatikusan kitölti egy mezőt egy másik mező adatai alapján, vagy értesítést küld, ha egy adott feltétel teljesül.

Integrálja más eszközökkel: Integrálja népszerű táblázatkezelő eszközökkel, mint a Google Sheets és a Microsoft Excel. Ez lehetővé teszi az adatok importálását vagy exportálását ezek között a platformok és a ClickUp között, megkönnyítve a táblázatkezelő adatok kezelését a Integrálja népszerű táblázatkezelő eszközökkel, mint a Google Sheets és a Microsoft Excel. Ez lehetővé teszi az adatok importálását vagy exportálását ezek között a platformok és a ClickUp között, megkönnyítve a táblázatkezelő adatok kezelését a projektmenedzsment munkafolyamatán belül.

Együttműködés a csapat tagjaival: Dolgozzon együtt csapattagjaival a táblázatok adatainak feldolgozásában. Feladatokat rendelhet hozzá, megjegyzéseket fűzhet hozzá és nyomon követheti az előrehaladást, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

2. Ismerős táblázatkezelő felület

A ClickUp táblázatos nézet egy sokoldalú funkció, amely a projektmenedzsment platformon belül táblázatszerű élményt nyújt. Tiszta, rendezett elrendezést kínál, amely ideális az adatok kezeléséhez és a haladás nyomon követéséhez.

Készítsen gyorsan és zökkenőmentesen táblázatokat a ClickUp táblázati nézetével.

Íme néhány fontos előnye a ClickUp táblázatos nézetének használatának:

Testreszabható oszlopok: Hozzon létre és testreszabjon oszlopokat a különböző adatpontok megjelenítéséhez, akárcsak egy hagyományos táblázatkezelő programban.

Adattípusok: Dolgozzon különböző adattípusokkal, beleértve szöveget, számokat, dátumokat, jelölőnégyzeteket és még sok mást.

Képletek: Használjon képleteket a számítások elvégzéséhez és az adatbevitel automatizálásához, hasonlóan az Excel funkcióihoz.

Szűrés és rendezés: Könnyedén szűrhet és rendezhet adatokat meghatározott kritériumok alapján, hogy gyorsan megtalálja a szükséges információkat.

Csoportosítás: Csoportosítsa az adatokat oszlopok szerint, hogy hierarchikus nézeteket hozzon létre és hatékonyabban szervezze az információkat.

Feltételes formázás: Alkalmazzon feltételes formázást a fontos adatok kiemelésére vagy a trendek vizualizálására.

Mellékletek: Csatoljon fájlokat közvetlenül a táblázat soraihoz, így könnyebben tárolhatja és elérheti a kiegészítő dokumentációt.

3. Egyszerűsített feladatkezelés

Kössön össze feladatokat a táblázatkezelő adatával a ClickUp Tasks segítségével.

Bár a ClickUp Tasks elsősorban projektfeladatok kezelésére szolgál, felhasználhatja táblázatok adatainak kezelésére is.

Így teheti meg:

Feladatok létrehozása konkrét adatbejegyzésekhez: Hozzon létre egy megfelelő feladatot a ClickUp-ban a táblázat minden sorához vagy adatpontjához. Ez lehetővé teszi az egyes adatbejegyzések állapotának, előrehaladásának és a kapcsolódó információk nyomon követését.

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak: Kiosztja a feladatokat az adatbevitelért vagy ellenőrzésért felelős csapat tagjainak. Ez biztosítja a felelősségvállalást és segít nyomon követni az előrehaladást.

Feladatok összekapcsolása: Ha bizonyos adatbejegyzések kapcsolódnak egymáshoz vagy függnek másoktól, kapcsolja össze a megfelelő feladatokat a ClickUp alkalmazásban. Ez segít a függőségek vizualizálásában és biztosítja, hogy a feladatok helyesen, sorrendben legyenek elvégezve.

Alfeladatok használata: bontsa fel a komplex adatbeviteli feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető alfeladatokra. Ez segíthet az adatbeviteli folyamat egyszerűsítésében és a haladás részletes nyomon követésében.

Fájlok csatolása: Csatoljon releváns fájlokat – képeket, táblázatokat, videókat, linkeket – közvetlenül a feladatokhoz. Ezzel a kiegészítő dokumentáció rendezett és könnyen hozzáférhető marad.

Ha még egyszerűbb módot szeretne a táblázatok adatainak tárolására és kezelésére, használhatja a ClickUp sablonokat.

4. Szerkeszthető táblázatsablonok

A szerkeszthető táblázatkezelő sablon lehetővé teszi, hogy a ClickUp táblázatot úgy alakítsa, hogy az hatékonyan kezelje az adatait és egyszerűsítse a feladatokat. Akár költségvetést követ nyomon, akár projektet tervez, ez az eszköz életmentő lehet.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp szerkeszthető táblázatsablonjával tárolhatja, rendszerezheti és elemezheti még a legbonyolultabb pénzügyi kimutatásait is.

A ClickUp szerkeszthető táblázatsablonja számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével könnyedén szervezheti, kezelheti és vizualizálhatja az adatokat:

Automatizálja az adatimportot : Nincs többé unalmas kézi adatbevitel; importálja adatait egyetlen kattintással.

Egyedi képletek és egyenletek : A beépített képletek és egyenletek segítségével pillanatok alatt elvégezheti a számításokat.

Haladás nyomon követése: Intuitív vizuális elemek, például haladási sávok és diagramok segítségével figyelemmel kísérheti a projekteket vagy befektetéseket.

Íme néhány előnye ennek a sablonnak:

Hatékonyság: Takarítson meg értékes időt az adatbevitel automatizálásával és a kézi munkák csökkentésével.

Pontosság: Biztosítsa az adatok integritását és konzisztenciáját az összes dokumentumban, minimalizálva a hibákat.

Rugalmasság: Testreszabhatja dokumentumait egyedi képletekkel és formázással, hogy azok az Ön igényeinek megfeleljenek.

Sebesség: Gyorsan készíthet professzionális dokumentumokat előre megtervezett sablonok és automatizálási funkciók segítségével.

Exportálja a Smartsheet adatait a jobb ellenőrzés és a maximális hatékonyság érdekében

Bár a Smartsheet értékes eszköz, előfordulhat, hogy korlátozottnak találja a fejlett adatelemzés vagy az egyéni jelentések tekintetében. A Smartsheet-adatok Excelbe vagy Google Sheetsbe történő exportálásával nagyobb rugalmasságot érhet el, és hatékonyabb eszközöket kaphat az adatok kezeléséhez, megjelenítéséhez és megosztásához.

Még több funkciót keres? A ClickUp egy átfogóbb projektmenedzsment táblázatkezelő megoldást kínál olyan funkciókkal, mint a táblázatos és Gantt-diagram nézetek, valamint zökkenőmentes adatkezelési lehetőségek. Úgy tervezték, hogy a csapatával együtt növekedjen, és egy alkalmazkodó platformot biztosítson, amely az Ön igényeivel együtt fejlődik.

Tapasztalja meg a különbséget – regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezelje projektjeit rugalmasabban és hatékonyabban!