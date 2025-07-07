Hogyan készítsünk tartalomkészítési ellenőrzőlistát

Az ellenőrzőlisták nem csak projektmenedzsereknek vagy üzleti vezetőknek szólnak. Hihetetlenül hasznos eszközök mindenkinek, akinek biztosítania kell, hogy egy feladat vagy projekt alaposan és következetesen legyen elvégezve – főleg, ha több feladatot kell egyszerre kezelnie, vagy marketingesként dolgozik.

Gondoljon bele: egy blogbejegyzés, videó vagy akár egy közösségi média bejegyzés elkészítése sok lépést igényel.

Sok mindent kell nyomon követni, a kutatástól és tervezéstől a szerkesztésen, a közzétételen és a promóción át. Ráadásul ott vannak még az összes érintett fél: SEO-szakértők, írók, tényellenőrök, tartalomkezelő csapatok, tervezők, szerkesztők és még sokan mások. Könnyen előfordulhat, hogy valami kimarad a figyelemből.

Ne aggódjon! Ebben a cikkben megbeszéljük, hogyan készítheti el a tökéletes tartalomkészítési ellenőrzőlistát a csapatának, és megosztunk néhány taktikai tippet, eszközt és ellenőrzőlista-sablon javaslatot az értékes tartalom létrehozásához.

Készen áll a lista elkészítésére és a feladatok kipipálására?

Miért van szüksége tartalomkészítési ellenőrzőlistára?

Egy átfogó tartalomkészítési ellenőrzőlista tartalmaznia kell a kulcsszókutatás, a célközönség-profilok, a tartalmi briefek, a tartalomkészítés, a SEO, a terjesztés és a teljesítménykövetés témáit. Az AI korszakában használjon eszközöket a gyorsabb kulcsszókutatáshoz, a profilalkotáshoz és a briefek létrehozásához. Készítse el a tartalom vázlatát generatív AI segítségével, optimalizálja AI-alapú SEO-val, és automatizálja a terjesztést. Kövesse nyomon a teljesítményt valós időben, és hagyja, hogy az AI feltárja a betekintést. A cél? Olyan tartalom, amely hatékonyan rangsorolódik, konvertál és skálázható.

Egyszerűsíti a munkafolyamatot : A tartalommarketing-tevékenységek kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontásával az ellenőrzőlisták segítenek abban, hogy koncentrált maradjon, és elkerülje a túlterheltséget

Biztosítja a márka egységes hangvételét : Az ellenőrzőlista segít fenntartani az összes tartalmi ötlet és blog egységes hangvételét, erősítve ezzel a márka identitását

Garantálja a minőséget : Ha gondoskodik arról, hogy minden szükséges lépés el legyen végezve (például formázás-ellenőrzés, tervezési áttekintés és tartalomoptimalizálás), az segít fenntartani a magas minőségi színvonalat

Javítja az együttműködést: Az ellenőrzőlisták segítenek abban, hogy a csapat minden tagja egy hullámhosszon legyen – mindenki tudja, mi a feladata, és mikor kerül sorra a folyamatban

Csökkenti az átdolgozások számát : Az ellenőrzőlisták egyértelmű útitervet nyújtanak a minőség-ellenőrzéshez, a tervezési felülvizsgálatokhoz és egyebekhez szükséges konkrét kritériumokkal, így segítve abban, hogy a dolgokat elsőre jól végezd el, minimalizálva a javításokat és a késedelmeket

Jelentősen megkönnyíti az új munkatársak beillesztését: Akár új csapattagot, szabadúszót vagy ügynökséget vesz fel, a tartalomkészítési ellenőrzőlista segítségével könnyen felvázolhatja mind a tartalom minőségével kapcsolatos elvárásait, mind az operatív folyamatokat

Tehát, függetlenül attól, hogy ön szabadúszó tartalomkészítő vagy egy nagy marketingcsapat tagja, amely vonzó tartalmakat szeretne létrehozni, az ellenőrzőlista kiváló eszköz lehet a munkafolyamatok racionalizálásához, kiváló minőségű tartalmak előállításához és az organikus forgalom növeléséhez.

A teljes tartalomkészítési ellenőrzőlista

Most, hogy már tudjuk, miért van szükséged egy tartalomkészítési ellenőrzőlistára, nézzük meg, hogyan készítheted el azt. Áttekintjük a tartalomkészítés minden lépését – a tervezéstől a promócióig –, valamint további tippeket adunk arra vonatkozóan, hogyan testreszabhatod az ellenőrzőlistát a saját igényeidhez.

De először is, íme egy rövid összefoglaló a tartalomkészítési ellenőrzőlistáról. 1. Határozza meg a tartalom formátumát, céljait és célközönségét Határozza meg egyértelműen, kinek készíti a tartalmat

Határozza meg, mit szeretne elérni a tartalmával (pl. növelni a weboldal forgalmát, potenciális ügyfeleket szerezni, javítani a márka ismertségét)

Válassza ki a tartalmához legmegfelelőbb formátumot (pl. blogbejegyzés, videó, infografika) 2. Végezzen alapos kutatást Találja meg azokat a kulcsszavakat, amelyeket a célközönsége keres

Ismerje meg, mit csinálnak a versenytársai, és azonosítsa a lehetőségeket

Keressen kis- és középvállalkozásokat szakértői idézetekhez 3. Vázolja fel a tartalom felépítését Készítsen részletes tartalmi briefet a témákkal, a célközönséggel, a kulcsszavakkal és a szakértői követelményekkel

Kezdje 10%-os vázlattal, majd fokozatosan bővítse 30%-ra a tárgyalt pontok részletesebb áttekintése érdekében. 4. Készítsen kiváló minőségű tartalmat Gondoskodjon arról, hogy tartalma informatív, hiteles és alaposan kutatott legyen

Írjon releváns tartalmakat, amelyek mélyreható betekintést nyújtanak 5. Szerkessze és ellenőrizze a tartalmát Ellenőrizze tartalmát nyelvtani, helyesírási és központozási hibák szempontjából

Győződjön meg arról, hogy a vázlata összhangban van a tartalmi brief-el és a téma tézisével

Építse be a kulcsszavakat természetesen, és optimalizálja a keresőmotorok számára 6. Véglegesítse a vizuális elemeket Készítsen vagy keressen kiváló minőségű képeket, grafikákat vagy videókat

Győződjön meg arról, hogy vizuális elemei különböző platformokra vannak optimalizálva és mobilbarátok 7. Tegye közzé és népszerűsítse tartalmát Válassza ki a megfelelő platformot (pl. weboldal, közösségi média, e-mail)

Ossza meg tartalmát a közösségi médiában, e-mailes marketing segítségével és egyéb csatornákon keresztül 8. Elemezze tartalmának teljesítményét Kövesse nyomon a legfontosabb KPI-ket, mint például a webhely forgalmát, az interakciókat és a konverziókat

Végezzen közvélemény-kutatásokat, hogy minőségi visszajelzéseket gyűjtsön az olvasóktól

1. lépés: Határozza meg a tartalom formátumát, céljait és célközönségét

Itt kezdődik minden: kitalálja, kinek ír, melyik csatornát tervezi használni, és hogyan tud legjobban reagálni a célközönség problémáira. Míg egy kezdő inkább a gyakorlati útmutatókat részesíti előnyben, a vezetői csapatok inkább az iparági jelentéseket vagy a szakértői interjúkat olvassák.

Ezen felül a Z generációs közönség és a B2C ügyfelek jobban reagálhatnak a TikTokra és a mémeken alapuló tartalmakra, míg az idősebb millenniumi generáció és a B2B vállalatok inkább a kutatásokon alapuló tartalmakat részesíthetik előnyben.

Javasoljuk, hogy kezdje azzal, hogy felteszi magának a következő kérdéseket: Kinek szól? Határozza meg egyértelműen a célközönségét. Ez fogja meghatározni a tartalom hangvételét, stílusát és üzenetét.

Milyen problémát old meg? A tartalmának értéket kell nyújtania a közönségének. Határozza meg, hogy milyen konkrét problémát old meg, vagy milyen igényt elégít ki

Hogyan fogjuk mérni ennek a cikknek a sikerét? Határozzon meg egyértelmű mutatókat a tartalom hatékonyságának felméréséhez. Ezek közé tartozhat a weboldal forgalma, az interakciók száma, a konverziók vagy a márkaismertség.

Milyen új ismeretet fog ez a tartalom nyújtani? Gondoskodjon arról, hogy tartalma valami egyedülállót vagy értékeset nyújtson, amit a közönsége még nem látott. Ez lehet egy új perspektíva, egy gyakorlati tipp vagy egy meglévő probléma kreatív megoldása.

💡Profi tipp: Vegye fel ezeket a kérdéseket alpontként az ellenőrzőlistájára. Ezután a tartalomstratégáját (vagy tartalomvezetőjét) megbízhatja azzal, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, és beépítse őket a tartalom vázlatába vagy a briefbe. Ez egy megbízható keretrendszert biztosít a célzott, vonzó tartalom tervezéséhez, amely rezonál a közönségével és eredményeket hoz.

2. lépés: Végezzen alapos kutatást

Miután meghatározta céljait és célközönségét, ideje belevágni a kutatási szakaszba.

Íme a legfontosabb területek áttekintése, amelyeket érdemes megismernie:

1. Kulcsszó-kutatás

Ez az első lépés minden SEO-orientált tartalom – blogbejegyzés, e-könyv vagy fehér könyv – elkészítéséhez. Néhány pont, amelyet ebben a szakaszban megkérhet a csapatát, hogy ellenőrizzen:

Az elsődleges és másodlagos kulcsszavak azonosítása

Elemezett keresési szándék (tranzakciós, navigációs, információs)

Hosszú farkú kulcsszavak a célzottabb forgalom érdekében

2. Versenytársak elemzése

Itt azonosíthatja a versenytársai ugyanazon témával kapcsolatos tartalmaiban fellelhető hiányosságokat. Vannak olyan témák, amelyeket még nem tárgyaltak? Kínálhat-e egyedi nézőpontot vagy további betekintést?

Ha megismeri versenytársai erősségeit és gyengeségeit, úgy pozícionálhatja tartalmát, hogy az kiemelkedjen a tömegből, és nagyobb értéket nyújtson a közönségének.

Ezt a lépést egyszerűen kezelheti, és megkérdezheti a tartalomcsapatát, hogy elvégezték-e már a versenytársak elemzését, vagy felbonthatja a következő lépésekre: Elemezte már a versenytárs blogjának rangsorolását a releváns kulcsszavak tekintetében?

Felfedeztél hiányosságokat a tartalmaikban, például hiányzó témákat vagy elavult nézőpontokat?

Mérte már, hogy a tartalmuk milyen mértékű interakciót vált ki (pl. megtekintések, lájkolások, megosztások, hozzászólások)?

Kitalálta már, hogyan emelheti ki a cikkét a többiek közül, akár egyedi nézőpontot kínálva, akár mélyebb információkat nyújtva, akár más formátumot használva?

3. Szakértők (SME-k)

Ha technikai vagy összetett témákról, iparági jelentésekről vagy véleményvezér cikkekről ír, akkor elengedhetetlen, hogy szakértőktől szerezzen be információkat. Ez nem egy egylépéses folyamat.

Ha tartalmához kkv-k véleményét gyűjti, készíthet egy külön, részletesebb ellenőrzőlistát. Ez strukturált megközelítést biztosít íróinak a folyamat során, garantálva, hogy minden szükséges lépést végrehajtsanak.

Ezt követően hozzáadhatja a linket megjegyzésként a tartalomkészítési ellenőrzőlista „Interjút készített már szakértőkkel?” jelölőnégyzetéhez. Ez emlékezteti majd a csapatát, hogy konkrét útmutatásért keresse fel a szakértők felkutatására vonatkozó ellenőrzőlistát.

Íme, mit vehet fel az ellenőrzőlistájára: Azonosítsa a potenciális kkv-kat

Gondolkodjon át alaposan a kérdéseit

Interjúk ütemezése

Végezze el az interjúkat

Vegye figyelembe a kis- és középvállalkozások tapasztalatait

Jóváhagyás megszerzése

Értesítse a szakértőt a publikációról

💡Profi tipp: Írj megjegyzést az ellenőrzőlistádhoz, hogy meghatározd, milyen típusú kutatásra van szükség az egyes tartalomtípusokhoz, így a csapatod tudni fogja, mire kell összpontosítania.

3. lépés: Vázolja fel a tartalom felépítését

A tartalomkészítési folyamatától függően előfordulhat, hogy a csapatának tartalmi briefet és többféle vázlatot kell készítenie, mielőtt a tényleges vázlathoz jutna.

Így néz ki ez a folyamat: A SEO-szakértőnek (vagy tartalomstratégának) össze kell állítania egy tartalmi briefet, amelyben meghatározza az írónak, hogy milyen témákat kell tárgyalnia, ki a célközönség, milyen kulcsszavakat kell használnia, és szükség van-e szakértői idézetekre.

A tartalomíró ezután elkészíti a vázlat 10%-át (ideális esetben a teljes szószám 10%-át), amely tartalmazza a blog tézisét, a bevezető figyelemfelkeltő mondatát és a főbb címsorokat.

Miután ezt jóváhagyták, kibővíthetik a vázlatot 30%-ra, részletes áttekintést nyújtva minden szakaszról

Ez a folyamat segít összehangolni az érintetteket, és csökkenti az írási (és szerkesztési) fázisban a oda-vissza levelezést.

💡Profi tipp: Akárcsak a kkv-interjúk al-ellenőrzőlistájánál, itt is létrehozhat egyedi ellenőrzőlistákat a tartalmi briefhez és az egyes vázlat típusokhoz.

4. lépés: Készítsen kiváló minőségű tartalmat

Most pedig jöjjön a lényeg: olyan minőségi tartalom készítése, amelyet az emberek és a keresőmotorok egyaránt szeretnek. Általánosságban elmondható, hogy három fő tényező járul hozzá a magas színvonalú tartalomhoz:

I. Meggyőző narratíva

Jól ismeri a témát?

Minden kutatás megbízható forrásokból származik?

II. Relevancia

Megérti a közönsége kihívásait és problémáit?

Túlmutat a felszínes magyarázatokon?

III. Tervezés

Hozzáadott képernyőképeket és egyéb vizuális elemeket a bloghoz, valamint feliratokat és ALT szöveget?

Hozzátett egy „tervezési briefet” a tervezőcsapat számára arról, hogy milyen vizuális elemekre lesz szüksége a cikkhez?

Ha ezekre a területekre koncentrál, olyan tartalmat hozhat létre, amely nemcsak informatív, hanem a közönségét is magával ragadja.

5. lépés: Szerkessze és ellenőrizze a tartalmát

A tartalom megírása csak az első lépés. A következő lépés az, hogy alaposan átnézze, hogy megfelel-e az elvárásainak. Egy strukturált keretrendszer (más néven szerkesztési és lektorálási ellenőrzőlista) segíthet egységesíteni ezt a felülvizsgálati folyamatot és fenntartani a minőséget.

Íme néhány pont, amit érdemes felvenni a listára:

I. Összhang a brief-szel

Áttekintette az összes, a briefben említett témát?

Minden szakasz kapcsolódik-e a blog téziséhez?

II. Olvashatóság

Használt-e címsorokat, alcímsorokat és felsorolásokat az olvashatóság javítása érdekében?

Világos és tömör nyelvet használt?

Alaposan lektorálta a vázlatát?

III. Márka

Megőrizte-e a márkájához (és a célközönségéhez) illeszkedő, következetes hangnemet és stílust?

Összehangolta már tartalmát márkája értékeivel és küldetésével?

IV. SEO

Természetesen beépítette a releváns kulcsszavakat a tartalmába?

Optimalizálta már a meta címét és leírását?

Beleértette az összes belső linket, amelyet a tartalmi briefben megemlítettek?

Az összes hivatkozott forrás kevesebb mint 4 éves?

Eltávolította az UTM-paramétereket a külső linkekről?

VI. Cselekvésre ösztönző felhívások (CTA-k)

Felvette a világos és vonzó fő CTA-t?

Hozzátettél olyan finom CTA-kat, amelyek más tartalmakra, például sablonokra vagy ingyenes eszközökre irányítják az olvasókat?

Hozzáadott UTM-követőt a CTA-linkjeihez?

Ezen felül hozzáadhat egy részt is, amelyben megkérdezi az írókat, hogy átfutották-e a vázlataikat egy plágiumellenőrzőn vagy egy AI-alapú tartalomdetektoron.

💡Profi tipp: Ahelyett, hogy egyedi ellenőrzőlistákat rendelne az íróihoz és szerkesztőihez, vezessen be egy önellenőrzési folyamatot. Kérje meg az írókat, hogy az ellenőrzőlista segítségével értékeljék munkájukat, mielőtt átadják azt a szerkesztőnek. A szerkesztő ezután ugyanazt az ellenőrzőlistát használva átnézheti a tartalmat, és célzott visszajelzéseket és javítási javaslatokat adhat. Ez a megközelítés felgyorsíthatja az ellenőrzési folyamatot, és együttműködőbbé teheti azt.

6. lépés: Véglegesítse a vizuális elemeket

Még ha a tervezőcsapatának is van saját ellenőrzőlistája, célszerű a legfontosabb tervezési lépéseket beépíteni az általános tartalomkészítési folyamatba, különösen akkor, ha képeket szerez be.

Íme néhány pont, amit érdemes szem előtt tartani: Tervezési brief: Készült-e egy világos tervezési brief, amely felvázolja a kívánt stílust, színeket és általános esztétikát?

Vizuális elemek: Megtalálta vagy elkészítette az összes szükséges vizuális elemet (pl. képek, infografikák, ikonok, videók)?

Tervezési visszajelzés: Adtál visszajelzést vagy kértél módosításokat a tervezőcsapattól?

Határidők: Betartják a tervezési határidőket?

Kompatibilitás: A tervezési fájlok megfelelő formátumúak, megfelelő méretűek és mobilbarátok?

6. lépés: Tegye közzé és népszerűsítse tartalmát

Miután a tartalom és a vizuális elemek elkészültek, itt az ideje közzétenni és népszerűsíteni a munkádat.

1. Kiadás

Készítsen ellenőrzőlistákat a tartalommarketing-tervében szereplő minden feladathoz, hogy biztosan minden a helyén legyen. Blogokhoz: banner képek, meta címkék, keresőmotor-optimalizálás. E-mailekhez: HTML-kód, tárgy, cselekvésre ösztönzés. Közösségi médiához: platform, vizuális elemek, feliratok, hashtagek.

Blogokhoz: banner képek, meta címkék, keresőmotor-optimalizálás

E-mailek esetében: HTML-kód, tárgy, cselekvésre ösztönzés

Közösségi média: platform, vizuális elemek, képaláírások, hashtagek

Tegye közzé tartalmát a választott platformon

Ellenőrizze, hogy a közzétett változat pontos és hibamentes-e

Blogokhoz: banner képek, meta címkék, keresőmotor-optimalizálás

E-mailek esetében: HTML-kód, tárgy, cselekvésre ösztönzés

Közösségi média: platform, vizuális elemek, képaláírások, hashtagek

2. Promóció

Bár az első lépés a tartalom promóciós stratégiájának kidolgozása, a következő lépések a promóciós csatornától függően változhatnak.

Például, ha egy blogot népszerűsít a közösségi médiában, akkor a következőket kell tennie: Döntse el, melyik közösségi média platformokon a legaktívabb a célközönsége

Készítsen olyan közösségi média bejegyzéseket, amelyek összefoglalják a tartalmát és ösztönzik a kattintásokat

Használjon releváns hashtageket a láthatóság növelése érdekében. Az e-mailes terjesztés viszont azt jelentené, hogy: Szegmentálja e-mail listáját a közönség érdeklődési köre vagy aktivitása alapján

Olyan tárgy sor létrehozása, amely felkelti a figyelmet és ösztönzi a megnyitást

E-mail szövegének HTML-kóddá alakítása

7. lépés: Elemezze tartalmának teljesítményét

Végül itt az ideje ellenőrizni, hogy sikeres-e a tartalommarketing-stratégiája. Tekintse át újra a tartalommal kapcsolatban kitűzött célokat, és állapítsa meg, hogy azok teljesültek-e vagy túlteljesültek-e. A teljes kép megismeréséhez vegye figyelembe mind a mennyiségi, mind a minőségi eredményeket.

Kvantitatív mutatók Kövesse nyomon a webhely forgalmának növekedését a tartalmai alapján

Mérje az elkötelezettségi mutatókat, mint például a lájkolások, megosztások, hozzászólások és az oldalon töltött idő

Kövesse nyomon a konverziókat (pl. regisztrációk, vásárlások, letöltések).

Kövesse nyomon tartalmának keresőmotorokbeli rangsorolását a releváns kulcsszavak tekintetében Minőségi visszajelzés Végezzen felméréseket vagy közvélemény-kutatásokat, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a közönségétől

Elemezze a tartalmához fűzött megjegyzéseket és üzeneteket

Javasoljuk, hogy havonta vagy negyedévente vizsgálja át tartalmának mennyiségi és minőségi teljesítményét, hogy azonosítsa a tartalommarketing-tevékenységeiben javítandó területeket. Így elemezheti tartalmának eredményeit, és adat alapú döntéseket hozhat a jövőbeli tartalommarketing-stratégiákkal kapcsolatban.

A tartalomkészítési ellenőrzőlista (és folyamat) kezelése a ClickUp segítségével

A McKinsey 2023-as felmérése szerint a középvezetők munkaidejük több mint felét adminisztratív feladatokra fordítják. A tartalomért felelős vezetők esetében ez magában foglalhatja a tartalom-ellenőrzőlisták elkészítését és kezelését is.

A megoldás?

Használjon olyan projektmenedzsment platformot, mint a ClickUp, amely lehetővé teszi ellenőrzőlisták létrehozását, sablonként való elmentését, valamint azok integrálását a nagyobb tartalomgyártási folyamatokba.

Ez azt jelenti, hogy a ClickUp-ot tartalomkezelő eszközként használhatja mindehhez – a tartalommal kapcsolatos műveletek kezeléséhez, tartalom létrehozásához és a tartalom teljesítményének elemzéséhez.

Ahogy Cristina Willson, a Graphite tartalomigazgatója fogalmazott:

Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben tesszük, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú feladatunkhoz. A ClickUp volt a legjobb választás.

Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben tesszük, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú feladatunkhoz. A ClickUp volt a legjobb választás.

A Graphite a ClickUp segítségével 12-szeresére növelte tartalomgyártását!

Így használhatja ki a ClickUp tartalomkezelési funkcióit:

Készítse el a tartalomkészítési ellenőrzőlistáját

Először is, egy ellenőrzőlista segítségével kidolgozhatja a tartalomkészítési folyamat különböző lépéseit. Ehhez használja a ClickUp ellenőrzőlista-sablonok funkcióját. Könnyedén létrehozhat és újra felhasználhat tartalomkészítési folyamatokat a csapatában.

ClickUp ellenőrzőlista-sablonok

Takarítson meg időt azzal, hogy létrehoz egy tartalomkészítési sablont a ClickUp ellenőrzőlista-sablonjaival, és testreszabja azt az egyes tartalomprojektekhez.

Íme néhány kiemelkedő funkció:

Újrafelhasználható sablonok: Mentse el a tartalomkészítési ellenőrzőlistát sablonként, és használja újra különböző projektekben.

Beágyazás és drag & drop: Rendezze el az ellenőrzőlista elemeit beágyazással vagy a sorrend módosításával az egyszerű drag-and-drop funkció segítségével.

Feladatok kiosztása és az előrehaladás nyomon követése: Rendelje hozzá az ellenőrzőlista tételeit a megfelelő csapattagokhoz, így biztosítva a felelősségvállalást minden lépésnél.

Gyakorlati felhasználási példák: Használja az ellenőrzőlista-sablonokat olyan folyamatokhoz, mint a blogbejegyzés előtti és utáni feladatok, a céloldal készítése vagy a funkciók kiadása, így biztosítva, hogy minden lépést hatékonyan nyomon kövessen.

ClickUp feladatellenőrző listák

Ezután a ClickUp feladatellenőrzőlistáit felhasználva egyszerű teendőlistákat hozhat létre egy-egy feladat keretein belül.

Dokumentálja a tartalomkészítési folyamat minden lépését a ClickUp feladatellenőrzőlisták segítségével

Így segít ez Önnek:

Amikor új tartalmi projektet indít, hozzon létre egy új ellenőrzőlistát az ellenőrzőlista-sablonból.

A csekklistát a jelenlegi projekted konkrét formátumához és céljaihoz igazíthatod.

Rendelje hozzá az egyes ellenőrzőlista-elemeket a felelős csapattagokhoz (pl. SEO-szakértő, tartalomíró, tartalomkezelő)

Ez nemcsak időt takarít meg, hanem biztosítja azt is, hogy mindenki tisztában legyen a szerepével és a felelősségi körével, ami hatékony és eredményes tartalomkészítési folyamatot eredményez.

ClickUp automatizálások

Használja a ClickUp Automations funkciót, hogy a feladat állapotától függően automatikusan hozzárendelje a feladatot a különböző csapattagokhoz.

Például, ha az író áthelyezi a blogbejegyzést a „szerkesztés” kategóriába, akkor azt automatikusan hozzárendelheti a szerkesztőségi vezetőjéhez, aki ezt követően átadhatja az egyik szerkesztőnek.

Gyorsítsa fel az olyan műveleteket, mint a feladatok kiosztása, az állapotfrissítések ütemezése és egyebek az AI-alapú munkafolyamat-automatizálás segítségével

Hozzon létre egy tartalomadatbázist

Most, hogy elkészült a tartalomkészítési munkafolyamat, a következő lépés egy olyan rendszer felállítása, amellyel ténylegesen elkészítheti és közzéteheti a tartalmakat. Ehhez kihasználhatja a használatra kész ClickUp tartalomgyártási skálázási sablont.

ClickUp tartalomgyártási skálázási sablon

Ez az előre elkészített sablon a ClickUp saját tartalomkészítési folyamatán alapul, így biztos lehet benne, hogy skálázható. Bár az alapértelmezett sablon a blogokra összpontosít, könnyedén testreszabhatja más tartalomformátumokhoz, például videókhoz vagy weboldalakhoz.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tartalomkészítési skálázási sablon segítségével egyetlen kattintással könnyedén skálázhatja tartalomkészítését.

Így használhatja a sablont:

Tartalom-backlog: Készítsen egy backlogot, hogy tárolhassa az összes témával kapcsolatos ötletét

Egyéni állapotok: Használjon olyan állapotokat, mint „Vázlat”, „Szerkesztés”, „Tervezés”, „Közzététel” és „Promóció” a haladás nyomon követéséhez

Részletes feladatok: Testreszabhatja a feladat részleteit, hogy azok tartalmazzák az írót, a szerkesztőt és a releváns linkeket (ellenőrzőlista, vázlat, tervezet stb.)

Havi nézetek: Használja a ClickUp alapértelmezett havi nézeteit (múlt hónap, ez a hónap, következő hónap) a tartalomszolgáltatási ütemterv vizualizálásához

Megjegyzések: Tájékoztassa csapatát a blog állapotáról, és használja a megjegyzéseket a feladatokon belüli megbeszélésekhez

Ez a sablon kiváló lehetőséget kínál a tartalomkészítési folyamat minden operatív aspektusának kezelésére és a munkafolyamatok egyszerűsítésére, így méretezheti tartalomgyártási folyamatát.

Tartalmának megírása, szerkesztése és lokalizálása

Akár a kutatás dokumentálásáról, a tartalmi vázlatok és összefoglalók elkészítéséről, akár a tényleges tartalom megírásáról van szó – mindezt elvégezheti a ClickUp Docs segítségével, a beépített dokumentumkezelő megoldással.

És a legjobb az egészben, hogy a ClickUp Docs – a hagyományos szövegszerkesztőktől eltérően – beágyazott oldalakkal rendelkezik, így könnyedén összevonhatja a különféle dokumentumait. Ide tartoznak a briefek, a vázlatok, a kutatási anyagok, a szakértői interjúk felvételei, a vázlatok és még sok más.

Ráadásul a ClickUp Docs számos együttműködési lehetőséget kínál, például megjegyzések hozzáadását, élő szerkesztést és címkéket, így visszajelzést kaphat az érintettektől, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Kezelje az összes tartalmi dokumentációját, és működjön együtt csapattársaival valós időben a ClickUp Docs segítségével

Egy másik kiváló funkció a ClickUp Brain, az írási asszisztens, amely AI-alapú tartalom-marketingesként működik, és segít a blogbejegyzések gyorsabb létrehozásában és lokalizálásában. Kijavítja a nyelvtani és helyesírási hibákat, a márka hangjához igazítja a blog hangvételét, sőt, a blogbejegyzéseket akár közösségi média posztokká is átalakíthatja terjesztés céljából.

Emellett e-maileket is készíthet ügyfeleinek, hogy felgyorsítsa a felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatot.

Gyorsítsa fel a tartalomkészítési és szerkesztési folyamatot a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain gyorsan megválaszolja a tartalom előrehaladásával kapcsolatos minden kérdését, a konkrét ellenőrzőlisták keresésétől a terjesztési tervekhez vagy a kutatásokhoz való hozzáférésig. Minden lényeges információ kéznél van, így időt és energiát takaríthat meg.

💡Profi tipp: Ágyazd be a blog tartalomkészítési feladatlistáját a ClickUp Docs-ba. Így az írók könnyen hozzáférhetnek a listához és nyomon követhetik az előrehaladásukat, biztosítva, hogy egyetlen lépés se maradjon ki.

Helyezze el a feladatlistáit a blogja dokumentumába, hogy könnyen hozzáférhessen hozzájuk

Kezelje a közzétételi és terjesztési ütemtervét

Miután elkészítette a tartalom vázlatát, a következő lépés a közzététel.

De ez nem olyan egyszerű. Nem csak a blogját publikálja, hanem egy sor rövidebb tartalmat is, hogy terjeszthesse és népszerűsítse azt. Ez lehet e-mail, közösségi média bejegyzés, közösségi fórumokon való részvétel és még sok más.

Itt jöhet jól egy tartalmi naptár. Vizuálisan ábrázolja a közzétételi ütemtervét, így biztosítva, hogy szervezett maradjon és elkerülje a határidők elmulasztását.

ClickUp tartalomnaptár-sablon

Javasoljuk a ClickUp tartalomnaptár-sablon használatát a közzétételi és promóciós ütemterv kezeléséhez.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a közzétételi határidőket a ClickUp tartalomnaptár-sablonjával

Így működik ez a sablon:

Kezdje azzal, hogy hozzáadja a tartalmi témáit , valamint azt, hogy azok a tartalomkészítési folyamat melyik szakaszában vannak – írás, szerkesztés stb. Ez azért fontos, mert az állapotok színkóddal vannak jelölve, így a naptárban áttekintheti a blog állapotát

Jelölje meg, hogy az egyes témák melyik tartalmi pillér alá tartoznak. Ezzel biztosíthatja, hogy tartalma összhangban legyen az általános tartalmi stratégiájával, és elkerülheti, hogy irreleváns témákba térjen el.

Ezután adja hozzá a blogbejegyzés közzétételének dátumát, és váltson át a Naptár nézetre, hogy láthassa a közelgő határidőket. Ezzel áttekinthető képet kap a tartalmi ütemtervéről

Mostantól összpontosíthat a közelgő határidőkre és ennek megfelelően tervezheti a projekteket, felismerheti az ütemtervi ütközéseket, és nyomon követheti a tartalom-előállítási folyamat állapotát. Nagyon kényelmes, igaz?

