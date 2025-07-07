Hogyan készítsünk tartalomkészítési ellenőrzőlistát

Az ellenőrzőlisták nem csak projektmenedzsereknek vagy üzleti vezetőknek szólnak. Hihetetlenül hasznos eszközök mindenkinek, akinek biztosítania kell, hogy egy feladat vagy projekt alaposan és következetesen legyen elvégezve – főleg, ha több feladatot kell egyszerre kezelnie, vagy marketingesként dolgozik.
Gondoljon bele: egy blogbejegyzés, videó vagy akár egy közösségi média bejegyzés elkészítése sok lépést igényel.
Sok mindent kell nyomon követni, a kutatástól és tervezéstől a szerkesztésen, a közzétételen és a promóción át. Ráadásul ott vannak még az összes érintett fél: SEO-szakértők, írók, tényellenőrök, tartalomkezelő csapatok, tervezők, szerkesztők és még sokan mások. Könnyen előfordulhat, hogy valami kimarad a figyelemből.
Ne aggódjon! Ebben a cikkben megbeszéljük, hogyan készítheti el a tökéletes tartalomkészítési ellenőrzőlistát a csapatának, és megosztunk néhány taktikai tippet, eszközt és ellenőrzőlista-sablon javaslatot az értékes tartalom létrehozásához.
Készen áll a lista elkészítésére és a feladatok kipipálására?
Miért van szüksége tartalomkészítési ellenőrzőlistára?
Egy átfogó tartalomkészítési ellenőrzőlista tartalmaznia kell a kulcsszókutatás, a célközönség-profilok, a tartalmi briefek, a tartalomkészítés, a SEO, a terjesztés és a teljesítménykövetés témáit. Az AI korszakában használjon eszközöket a gyorsabb kulcsszókutatáshoz, a profilalkotáshoz és a briefek létrehozásához. Készítse el a tartalom vázlatát generatív AI segítségével, optimalizálja AI-alapú SEO-val, és automatizálja a terjesztést. Kövesse nyomon a teljesítményt valós időben, és hagyja, hogy az AI feltárja a betekintést. A cél? Olyan tartalom, amely hatékonyan rangsorolódik, konvertál és skálázható.
- Egyszerűsíti a munkafolyamatot: A tartalommarketing-tevékenységek kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontásával az ellenőrzőlisták segítenek abban, hogy koncentrált maradjon, és elkerülje a túlterheltséget
- Biztosítja a márka egységes hangvételét: Az ellenőrzőlista segít fenntartani az összes tartalmi ötlet és blog egységes hangvételét, erősítve ezzel a márka identitását
- Garantálja a minőséget: Ha gondoskodik arról, hogy minden szükséges lépés el legyen végezve (például formázás-ellenőrzés, tervezési áttekintés és tartalomoptimalizálás), az segít fenntartani a magas minőségi színvonalat
- Javítja az együttműködést: Az ellenőrzőlisták segítenek abban, hogy a csapat minden tagja egy hullámhosszon legyen – mindenki tudja, mi a feladata, és mikor kerül sorra a folyamatban
- Csökkenti az átdolgozások számát: Az ellenőrzőlisták egyértelmű útitervet nyújtanak a minőség-ellenőrzéshez, a tervezési felülvizsgálatokhoz és egyebekhez szükséges konkrét kritériumokkal, így segítve abban, hogy a dolgokat elsőre jól végezd el, minimalizálva a javításokat és a késedelmeket
- Jelentősen megkönnyíti az új munkatársak beillesztését: Akár új csapattagot, szabadúszót vagy ügynökséget vesz fel, a tartalomkészítési ellenőrzőlista segítségével könnyen felvázolhatja mind a tartalom minőségével kapcsolatos elvárásait, mind az operatív folyamatokat
Tehát, függetlenül attól, hogy ön szabadúszó tartalomkészítő vagy egy nagy marketingcsapat tagja, amely vonzó tartalmakat szeretne létrehozni, az ellenőrzőlista kiváló eszköz lehet a munkafolyamatok racionalizálásához, kiváló minőségű tartalmak előállításához és az organikus forgalom növeléséhez.
A teljes tartalomkészítési ellenőrzőlista
Most, hogy már tudjuk, miért van szükséged egy tartalomkészítési ellenőrzőlistára, nézzük meg, hogyan készítheted el azt. Áttekintjük a tartalomkészítés minden lépését – a tervezéstől a promócióig –, valamint további tippeket adunk arra vonatkozóan, hogyan testreszabhatod az ellenőrzőlistát a saját igényeidhez.
De először is, íme egy rövid összefoglaló a tartalomkészítési ellenőrzőlistáról.
1. Határozza meg a tartalom formátumát, céljait és célközönségét
- Határozza meg egyértelműen, kinek készíti a tartalmat
- Határozza meg, mit szeretne elérni a tartalmával (pl. növelni a weboldal forgalmát, potenciális ügyfeleket szerezni, javítani a márka ismertségét)
- Válassza ki a tartalmához legmegfelelőbb formátumot (pl. blogbejegyzés, videó, infografika)
2. Végezzen alapos kutatást
- Találja meg azokat a kulcsszavakat, amelyeket a célközönsége keres
- Ismerje meg, mit csinálnak a versenytársai, és azonosítsa a lehetőségeket
- Keressen kis- és középvállalkozásokat szakértői idézetekhez
3. Vázolja fel a tartalom felépítését
- Készítsen részletes tartalmi briefet a témákkal, a célközönséggel, a kulcsszavakkal és a szakértői követelményekkel
- Kezdje 10%-os vázlattal, majd fokozatosan bővítse 30%-ra a tárgyalt pontok részletesebb áttekintése érdekében.
4. Készítsen kiváló minőségű tartalmat
- Gondoskodjon arról, hogy tartalma informatív, hiteles és alaposan kutatott legyen
- Írjon releváns tartalmakat, amelyek mélyreható betekintést nyújtanak
5. Szerkessze és ellenőrizze a tartalmát
- Ellenőrizze tartalmát nyelvtani, helyesírási és központozási hibák szempontjából
- Győződjön meg arról, hogy a vázlata összhangban van a tartalmi brief-el és a téma tézisével
- Építse be a kulcsszavakat természetesen, és optimalizálja a keresőmotorok számára
6. Véglegesítse a vizuális elemeket
- Készítsen vagy keressen kiváló minőségű képeket, grafikákat vagy videókat
- Győződjön meg arról, hogy vizuális elemei különböző platformokra vannak optimalizálva és mobilbarátok
7. Tegye közzé és népszerűsítse tartalmát
- Válassza ki a megfelelő platformot (pl. weboldal, közösségi média, e-mail)
- Ossza meg tartalmát a közösségi médiában, e-mailes marketing segítségével és egyéb csatornákon keresztül
8. Elemezze tartalmának teljesítményét
- Kövesse nyomon a legfontosabb KPI-ket, mint például a webhely forgalmát, az interakciókat és a konverziókat
- Végezzen közvélemény-kutatásokat, hogy minőségi visszajelzéseket gyűjtsön az olvasóktól
1. lépés: Határozza meg a tartalom formátumát, céljait és célközönségét
Itt kezdődik minden: kitalálja, kinek ír, melyik csatornát tervezi használni, és hogyan tud legjobban reagálni a célközönség problémáira. Míg egy kezdő inkább a gyakorlati útmutatókat részesíti előnyben, a vezetői csapatok inkább az iparági jelentéseket vagy a szakértői interjúkat olvassák.
Ezen felül a Z generációs közönség és a B2C ügyfelek jobban reagálhatnak a TikTokra és a mémeken alapuló tartalmakra, míg az idősebb millenniumi generáció és a B2B vállalatok inkább a kutatásokon alapuló tartalmakat részesíthetik előnyben.
Javasoljuk, hogy kezdje azzal, hogy felteszi magának a következő kérdéseket:
- Kinek szól? Határozza meg egyértelműen a célközönségét. Ez fogja meghatározni a tartalom hangvételét, stílusát és üzenetét.
- Milyen problémát old meg? A tartalmának értéket kell nyújtania a közönségének. Határozza meg, hogy milyen konkrét problémát old meg, vagy milyen igényt elégít ki
- Hogyan fogjuk mérni ennek a cikknek a sikerét? Határozzon meg egyértelmű mutatókat a tartalom hatékonyságának felméréséhez. Ezek közé tartozhat a weboldal forgalma, az interakciók száma, a konverziók vagy a márkaismertség.
- Milyen új ismeretet fog ez a tartalom nyújtani? Gondoskodjon arról, hogy tartalma valami egyedülállót vagy értékeset nyújtson, amit a közönsége még nem látott. Ez lehet egy új perspektíva, egy gyakorlati tipp vagy egy meglévő probléma kreatív megoldása.
💡Profi tipp: Vegye fel ezeket a kérdéseket alpontként az ellenőrzőlistájára. Ezután a tartalomstratégáját (vagy tartalomvezetőjét) megbízhatja azzal, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, és beépítse őket a tartalom vázlatába vagy a briefbe. Ez egy megbízható keretrendszert biztosít a célzott, vonzó tartalom tervezéséhez, amely rezonál a közönségével és eredményeket hoz.
2. lépés: Végezzen alapos kutatást
Miután meghatározta céljait és célközönségét, ideje belevágni a kutatási szakaszba.
Íme a legfontosabb területek áttekintése, amelyeket érdemes megismernie:
1. Kulcsszó-kutatás
Ez az első lépés minden SEO-orientált tartalom – blogbejegyzés, e-könyv vagy fehér könyv – elkészítéséhez. Néhány pont, amelyet ebben a szakaszban megkérhet a csapatát, hogy ellenőrizzen:
- Az elsődleges és másodlagos kulcsszavak azonosítása
- Elemezett keresési szándék (tranzakciós, navigációs, információs)
- Hosszú farkú kulcsszavak a célzottabb forgalom érdekében
2. Versenytársak elemzése
Itt azonosíthatja a versenytársai ugyanazon témával kapcsolatos tartalmaiban fellelhető hiányosságokat. Vannak olyan témák, amelyeket még nem tárgyaltak? Kínálhat-e egyedi nézőpontot vagy további betekintést?
Ha megismeri versenytársai erősségeit és gyengeségeit, úgy pozícionálhatja tartalmát, hogy az kiemelkedjen a tömegből, és nagyobb értéket nyújtson a közönségének.
Ezt a lépést egyszerűen kezelheti, és megkérdezheti a tartalomcsapatát, hogy elvégezték-e már a versenytársak elemzését, vagy felbonthatja a következő lépésekre:
- Elemezte már a versenytárs blogjának rangsorolását a releváns kulcsszavak tekintetében?
- Felfedeztél hiányosságokat a tartalmaikban, például hiányzó témákat vagy elavult nézőpontokat?
- Mérte már, hogy a tartalmuk milyen mértékű interakciót vált ki (pl. megtekintések, lájkolások, megosztások, hozzászólások)?
- Kitalálta már, hogyan emelheti ki a cikkét a többiek közül, akár egyedi nézőpontot kínálva, akár mélyebb információkat nyújtva, akár más formátumot használva?
3. Szakértők (SME-k)
Ha technikai vagy összetett témákról, iparági jelentésekről vagy véleményvezér cikkekről ír, akkor elengedhetetlen, hogy szakértőktől szerezzen be információkat. Ez nem egy egylépéses folyamat.
Ha tartalmához kkv-k véleményét gyűjti, készíthet egy külön, részletesebb ellenőrzőlistát. Ez strukturált megközelítést biztosít íróinak a folyamat során, garantálva, hogy minden szükséges lépést végrehajtsanak.
Ezt követően hozzáadhatja a linket megjegyzésként a tartalomkészítési ellenőrzőlista „Interjút készített már szakértőkkel?” jelölőnégyzetéhez. Ez emlékezteti majd a csapatát, hogy konkrét útmutatásért keresse fel a szakértők felkutatására vonatkozó ellenőrzőlistát.
Íme, mit vehet fel az ellenőrzőlistájára:
- Azonosítsa a potenciális kkv-kat
- Gondolkodjon át alaposan a kérdéseit
- Interjúk ütemezése
- Végezze el az interjúkat
- Vegye figyelembe a kis- és középvállalkozások tapasztalatait
- Jóváhagyás megszerzése
- Értesítse a szakértőt a publikációról
💡Profi tipp: Írj megjegyzést az ellenőrzőlistádhoz, hogy meghatározd, milyen típusú kutatásra van szükség az egyes tartalomtípusokhoz, így a csapatod tudni fogja, mire kell összpontosítania.
3. lépés: Vázolja fel a tartalom felépítését
A tartalomkészítési folyamatától függően előfordulhat, hogy a csapatának tartalmi briefet és többféle vázlatot kell készítenie, mielőtt a tényleges vázlathoz jutna.
Így néz ki ez a folyamat:
- A SEO-szakértőnek (vagy tartalomstratégának) össze kell állítania egy tartalmi briefet, amelyben meghatározza az írónak, hogy milyen témákat kell tárgyalnia, ki a célközönség, milyen kulcsszavakat kell használnia, és szükség van-e szakértői idézetekre.
- A tartalomíró ezután elkészíti a vázlat 10%-át (ideális esetben a teljes szószám 10%-át), amely tartalmazza a blog tézisét, a bevezető figyelemfelkeltő mondatát és a főbb címsorokat.
- Miután ezt jóváhagyták, kibővíthetik a vázlatot 30%-ra, részletes áttekintést nyújtva minden szakaszról
Ez a folyamat segít összehangolni az érintetteket, és csökkenti az írási (és szerkesztési) fázisban a oda-vissza levelezést.
💡Profi tipp: Akárcsak a kkv-interjúk al-ellenőrzőlistájánál, itt is létrehozhat egyedi ellenőrzőlistákat a tartalmi briefhez és az egyes vázlat típusokhoz.
4. lépés: Készítsen kiváló minőségű tartalmat
Most pedig jöjjön a lényeg: olyan minőségi tartalom készítése, amelyet az emberek és a keresőmotorok egyaránt szeretnek. Általánosságban elmondható, hogy három fő tényező járul hozzá a magas színvonalú tartalomhoz:
I. Meggyőző narratíva
- Jól ismeri a témát?
- Minden kutatás megbízható forrásokból származik?
II. Relevancia
- Megérti a közönsége kihívásait és problémáit?
- Túlmutat a felszínes magyarázatokon?
III. Tervezés
- Hozzáadott képernyőképeket és egyéb vizuális elemeket a bloghoz, valamint feliratokat és ALT szöveget?
- Hozzátett egy „tervezési briefet” a tervezőcsapat számára arról, hogy milyen vizuális elemekre lesz szüksége a cikkhez?
Ha ezekre a területekre koncentrál, olyan tartalmat hozhat létre, amely nemcsak informatív, hanem a közönségét is magával ragadja.
5. lépés: Szerkessze és ellenőrizze a tartalmát
A tartalom megírása csak az első lépés. A következő lépés az, hogy alaposan átnézze, hogy megfelel-e az elvárásainak. Egy strukturált keretrendszer (más néven szerkesztési és lektorálási ellenőrzőlista) segíthet egységesíteni ezt a felülvizsgálati folyamatot és fenntartani a minőséget.
Íme néhány pont, amit érdemes felvenni a listára:
I. Összhang a brief-szel
- Áttekintette az összes, a briefben említett témát?
- Minden szakasz kapcsolódik-e a blog téziséhez?
II. Olvashatóság
- Használt-e címsorokat, alcímsorokat és felsorolásokat az olvashatóság javítása érdekében?
- Világos és tömör nyelvet használt?
- Alaposan lektorálta a vázlatát?
III. Márka
- Megőrizte-e a márkájához (és a célközönségéhez) illeszkedő, következetes hangnemet és stílust?
- Összehangolta már tartalmát márkája értékeivel és küldetésével?
IV. SEO
- Természetesen beépítette a releváns kulcsszavakat a tartalmába?
- Optimalizálta már a meta címét és leírását?
V. Linkek
- Beleértette az összes belső linket, amelyet a tartalmi briefben megemlítettek?
- Az összes hivatkozott forrás kevesebb mint 4 éves?
- Eltávolította az UTM-paramétereket a külső linkekről?
VI. Cselekvésre ösztönző felhívások (CTA-k)
- Felvette a világos és vonzó fő CTA-t?
- Hozzátettél olyan finom CTA-kat, amelyek más tartalmakra, például sablonokra vagy ingyenes eszközökre irányítják az olvasókat?
- Hozzáadott UTM-követőt a CTA-linkjeihez?
Ezen felül hozzáadhat egy részt is, amelyben megkérdezi az írókat, hogy átfutották-e a vázlataikat egy plágiumellenőrzőn vagy egy AI-alapú tartalomdetektoron.
💡Profi tipp: Ahelyett, hogy egyedi ellenőrzőlistákat rendelne az íróihoz és szerkesztőihez, vezessen be egy önellenőrzési folyamatot. Kérje meg az írókat, hogy az ellenőrzőlista segítségével értékeljék munkájukat, mielőtt átadják azt a szerkesztőnek. A szerkesztő ezután ugyanazt az ellenőrzőlistát használva átnézheti a tartalmat, és célzott visszajelzéseket és javítási javaslatokat adhat. Ez a megközelítés felgyorsíthatja az ellenőrzési folyamatot, és együttműködőbbé teheti azt.
6. lépés: Véglegesítse a vizuális elemeket
Még ha a tervezőcsapatának is van saját ellenőrzőlistája, célszerű a legfontosabb tervezési lépéseket beépíteni az általános tartalomkészítési folyamatba, különösen akkor, ha képeket szerez be.
Íme néhány pont, amit érdemes szem előtt tartani:
- Tervezési brief: Készült-e egy világos tervezési brief, amely felvázolja a kívánt stílust, színeket és általános esztétikát?
- Vizuális elemek: Megtalálta vagy elkészítette az összes szükséges vizuális elemet (pl. képek, infografikák, ikonok, videók)?
- Tervezési visszajelzés: Adtál visszajelzést vagy kértél módosításokat a tervezőcsapattól?
- Határidők: Betartják a tervezési határidőket?
- Kompatibilitás: A tervezési fájlok megfelelő formátumúak, megfelelő méretűek és mobilbarátok?
6. lépés: Tegye közzé és népszerűsítse tartalmát
Miután a tartalom és a vizuális elemek elkészültek, itt az ideje közzétenni és népszerűsíteni a munkádat.
1. Kiadás
- Készítsen ellenőrzőlistákat a tartalommarketing-tervében szereplő minden feladathoz, hogy biztosan minden a helyén legyen.
- Blogokhoz: banner képek, meta címkék, keresőmotor-optimalizálás
- E-mailek esetében: HTML-kód, tárgy, cselekvésre ösztönzés
- Közösségi média: platform, vizuális elemek, képaláírások, hashtagek
- Tegye közzé tartalmát a választott platformon
- Ellenőrizze, hogy a közzétett változat pontos és hibamentes-e
2. Promóció
Bár az első lépés a tartalom promóciós stratégiájának kidolgozása, a következő lépések a promóciós csatornától függően változhatnak.
Például, ha egy blogot népszerűsít a közösségi médiában, akkor a következőket kell tennie:
- Döntse el, melyik közösségi média platformokon a legaktívabb a célközönsége
- Készítsen olyan közösségi média bejegyzéseket, amelyek összefoglalják a tartalmát és ösztönzik a kattintásokat
- Használjon releváns hashtageket a láthatóság növelése érdekében.
Az e-mailes terjesztés viszont azt jelentené, hogy:
- Szegmentálja e-mail listáját a közönség érdeklődési köre vagy aktivitása alapján
- Olyan tárgy sor létrehozása, amely felkelti a figyelmet és ösztönzi a megnyitást
- E-mail szövegének HTML-kóddá alakítása
7. lépés: Elemezze tartalmának teljesítményét
Végül itt az ideje ellenőrizni, hogy sikeres-e a tartalommarketing-stratégiája. Tekintse át újra a tartalommal kapcsolatban kitűzött célokat, és állapítsa meg, hogy azok teljesültek-e vagy túlteljesültek-e. A teljes kép megismeréséhez vegye figyelembe mind a mennyiségi, mind a minőségi eredményeket.
Kvantitatív mutatók
- Kövesse nyomon a webhely forgalmának növekedését a tartalmai alapján
- Mérje az elkötelezettségi mutatókat, mint például a lájkolások, megosztások, hozzászólások és az oldalon töltött idő
- Kövesse nyomon a konverziókat (pl. regisztrációk, vásárlások, letöltések).
- Kövesse nyomon tartalmának keresőmotorokbeli rangsorolását a releváns kulcsszavak tekintetében
Minőségi visszajelzés
- Végezzen felméréseket vagy közvélemény-kutatásokat, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a közönségétől
- Elemezze a tartalmához fűzött megjegyzéseket és üzeneteket
Javasoljuk, hogy havonta vagy negyedévente vizsgálja át tartalmának mennyiségi és minőségi teljesítményét, hogy azonosítsa a tartalommarketing-tevékenységeiben javítandó területeket. Így elemezheti tartalmának eredményeit, és adat alapú döntéseket hozhat a jövőbeli tartalommarketing-stratégiákkal kapcsolatban.
A tartalomkészítési ellenőrzőlista (és folyamat) kezelése a ClickUp segítségével
A McKinsey 2023-as felmérése szerint a középvezetők munkaidejük több mint felét adminisztratív feladatokra fordítják. A tartalomért felelős vezetők esetében ez magában foglalhatja a tartalom-ellenőrzőlisták elkészítését és kezelését is.
A megoldás?
Használjon olyan projektmenedzsment platformot, mint a ClickUp, amely lehetővé teszi ellenőrzőlisták létrehozását, sablonként való elmentését, valamint azok integrálását a nagyobb tartalomgyártási folyamatokba.
Ez azt jelenti, hogy a ClickUp-ot tartalomkezelő eszközként használhatja mindehhez – a tartalommal kapcsolatos műveletek kezeléséhez, tartalom létrehozásához és a tartalom teljesítményének elemzéséhez.
Ahogy Cristina Willson, a Graphite tartalomigazgatója fogalmazott:
Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben tesszük, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú feladatunkhoz. A ClickUp volt a legjobb választás.
A Graphite a ClickUp segítségével 12-szeresére növelte tartalomgyártását!
Így használhatja ki a ClickUp tartalomkezelési funkcióit:
Készítse el a tartalomkészítési ellenőrzőlistáját
Először is, egy ellenőrzőlista segítségével kidolgozhatja a tartalomkészítési folyamat különböző lépéseit. Ehhez használja a ClickUp ellenőrzőlista-sablonok funkcióját. Könnyedén létrehozhat és újra felhasználhat tartalomkészítési folyamatokat a csapatában.
ClickUp ellenőrzőlista-sablonok
Íme néhány kiemelkedő funkció:
- Újrafelhasználható sablonok: Mentse el a tartalomkészítési ellenőrzőlistát sablonként, és használja újra különböző projektekben.
- Beágyazás és drag & drop: Rendezze el az ellenőrzőlista elemeit beágyazással vagy a sorrend módosításával az egyszerű drag-and-drop funkció segítségével.
- Feladatok kiosztása és az előrehaladás nyomon követése: Rendelje hozzá az ellenőrzőlista tételeit a megfelelő csapattagokhoz, így biztosítva a felelősségvállalást minden lépésnél.
- Gyakorlati felhasználási példák: Használja az ellenőrzőlista-sablonokat olyan folyamatokhoz, mint a blogbejegyzés előtti és utáni feladatok, a céloldal készítése vagy a funkciók kiadása, így biztosítva, hogy minden lépést hatékonyan nyomon kövessen.
ClickUp feladatellenőrző listák
Ezután a ClickUp feladatellenőrzőlistáit felhasználva egyszerű teendőlistákat hozhat létre egy-egy feladat keretein belül.
Így segít ez Önnek:
- Amikor új tartalmi projektet indít, hozzon létre egy új ellenőrzőlistát az ellenőrzőlista-sablonból.
- A csekklistát a jelenlegi projekted konkrét formátumához és céljaihoz igazíthatod.
- Rendelje hozzá az egyes ellenőrzőlista-elemeket a felelős csapattagokhoz (pl. SEO-szakértő, tartalomíró, tartalomkezelő)
Ez nemcsak időt takarít meg, hanem biztosítja azt is, hogy mindenki tisztában legyen a szerepével és a felelősségi körével, ami hatékony és eredményes tartalomkészítési folyamatot eredményez.
ClickUp automatizálások
Használja a ClickUp Automations funkciót, hogy a feladat állapotától függően automatikusan hozzárendelje a feladatot a különböző csapattagokhoz.
Például, ha az író áthelyezi a blogbejegyzést a „szerkesztés” kategóriába, akkor azt automatikusan hozzárendelheti a szerkesztőségi vezetőjéhez, aki ezt követően átadhatja az egyik szerkesztőnek.
Hozzon létre egy tartalomadatbázist
Most, hogy elkészült a tartalomkészítési munkafolyamat, a következő lépés egy olyan rendszer felállítása, amellyel ténylegesen elkészítheti és közzéteheti a tartalmakat. Ehhez kihasználhatja a használatra kész ClickUp tartalomgyártási skálázási sablont.
ClickUp tartalomgyártási skálázási sablon
Ez az előre elkészített sablon a ClickUp saját tartalomkészítési folyamatán alapul, így biztos lehet benne, hogy skálázható. Bár az alapértelmezett sablon a blogokra összpontosít, könnyedén testreszabhatja más tartalomformátumokhoz, például videókhoz vagy weboldalakhoz.
Így használhatja a sablont:
- Tartalom-backlog: Készítsen egy backlogot, hogy tárolhassa az összes témával kapcsolatos ötletét
- Egyéni állapotok: Használjon olyan állapotokat, mint „Vázlat”, „Szerkesztés”, „Tervezés”, „Közzététel” és „Promóció” a haladás nyomon követéséhez
- Részletes feladatok: Testreszabhatja a feladat részleteit, hogy azok tartalmazzák az írót, a szerkesztőt és a releváns linkeket (ellenőrzőlista, vázlat, tervezet stb.)
- Havi nézetek: Használja a ClickUp alapértelmezett havi nézeteit (múlt hónap, ez a hónap, következő hónap) a tartalomszolgáltatási ütemterv vizualizálásához
- Megjegyzések: Tájékoztassa csapatát a blog állapotáról, és használja a megjegyzéseket a feladatokon belüli megbeszélésekhez
Ez a sablon kiváló lehetőséget kínál a tartalomkészítési folyamat minden operatív aspektusának kezelésére és a munkafolyamatok egyszerűsítésére, így méretezheti tartalomgyártási folyamatát.
Tartalmának megírása, szerkesztése és lokalizálása
Akár a kutatás dokumentálásáról, a tartalmi vázlatok és összefoglalók elkészítéséről, akár a tényleges tartalom megírásáról van szó – mindezt elvégezheti a ClickUp Docs segítségével, a beépített dokumentumkezelő megoldással.
És a legjobb az egészben, hogy a ClickUp Docs – a hagyományos szövegszerkesztőktől eltérően – beágyazott oldalakkal rendelkezik, így könnyedén összevonhatja a különféle dokumentumait. Ide tartoznak a briefek, a vázlatok, a kutatási anyagok, a szakértői interjúk felvételei, a vázlatok és még sok más.
Ráadásul a ClickUp Docs számos együttműködési lehetőséget kínál, például megjegyzések hozzáadását, élő szerkesztést és címkéket, így visszajelzést kaphat az érintettektől, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
Egy másik kiváló funkció a ClickUp Brain, az írási asszisztens, amely AI-alapú tartalom-marketingesként működik, és segít a blogbejegyzések gyorsabb létrehozásában és lokalizálásában. Kijavítja a nyelvtani és helyesírási hibákat, a márka hangjához igazítja a blog hangvételét, sőt, a blogbejegyzéseket akár közösségi média posztokká is átalakíthatja terjesztés céljából.
Emellett e-maileket is készíthet ügyfeleinek, hogy felgyorsítsa a felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatot.
A ClickUp Brain gyorsan megválaszolja a tartalom előrehaladásával kapcsolatos minden kérdését, a konkrét ellenőrzőlisták keresésétől a terjesztési tervekhez vagy a kutatásokhoz való hozzáférésig. Minden lényeges információ kéznél van, így időt és energiát takaríthat meg.
💡Profi tipp: Ágyazd be a blog tartalomkészítési feladatlistáját a ClickUp Docs-ba. Így az írók könnyen hozzáférhetnek a listához és nyomon követhetik az előrehaladásukat, biztosítva, hogy egyetlen lépés se maradjon ki.
Kezelje a közzétételi és terjesztési ütemtervét
Miután elkészítette a tartalom vázlatát, a következő lépés a közzététel.
De ez nem olyan egyszerű. Nem csak a blogját publikálja, hanem egy sor rövidebb tartalmat is, hogy terjeszthesse és népszerűsítse azt. Ez lehet e-mail, közösségi média bejegyzés, közösségi fórumokon való részvétel és még sok más.
Itt jöhet jól egy tartalmi naptár. Vizuálisan ábrázolja a közzétételi ütemtervét, így biztosítva, hogy szervezett maradjon és elkerülje a határidők elmulasztását.
ClickUp tartalomnaptár-sablon
Javasoljuk a ClickUp tartalomnaptár-sablon használatát a közzétételi és promóciós ütemterv kezeléséhez.
Így működik ez a sablon:
- Kezdje azzal, hogy hozzáadja a tartalmi témáit , valamint azt, hogy azok a tartalomkészítési folyamat melyik szakaszában vannak – írás, szerkesztés stb. Ez azért fontos, mert az állapotok színkóddal vannak jelölve, így a naptárban áttekintheti a blog állapotát
- Jelölje meg, hogy az egyes témák melyik tartalmi pillér alá tartoznak. Ezzel biztosíthatja, hogy tartalma összhangban legyen az általános tartalmi stratégiájával, és elkerülheti, hogy irreleváns témákba térjen el.
- Ezután adja hozzá a blogbejegyzés közzétételének dátumát, és váltson át a Naptár nézetre, hogy láthassa a közelgő határidőket. Ezzel áttekinthető képet kap a tartalmi ütemtervéről
Mostantól összpontosíthat a közelgő határidőkre és ennek megfelelően tervezheti a projekteket, felismerheti az ütemtervi ütközéseket, és nyomon követheti a tartalom-előállítási folyamat állapotát. Nagyon kényelmes, igaz?
