A 15 legjobb vállalati kockázatkezelő szoftver (ERM) 2025-re

A mai vállalkozások soha nem látott mértékű kockázatokkal és bizonytalanságokkal küzdenek. Az ellátási lánc megszakadása, a kiberfenyegetések, az árfolyam-ingadozások, a geopolitikai zavargások és sok más forgatókönyv bármikor felboríthatja a növekedést.
A vállalati kockázatkezelési (ERM) program bevezetése segít ezeknek a kockázatoknak a kezelésében, megkönnyítve a feladatok kezelését.
A kézi kockázatkezelés azonban jelentősen időigényes lehet. Miért ne alkalmazna tehát vállalati kockázatkezelő szoftvert?
Számtalan órányi kutatás és tesztelés után a ClickUp csapata és én 15 kiváló kockázatkezelési megoldást találtunk. Ezek az eszközök kiváló funkciókat kínálnak – a valós idejű betekintéstől az üzletmenet-folytonosság kezeléséig – és remek árazási tervezeteket.
Nézzük meg őket!
A vállalati kockázatkezelés és annak fontossága
A vállalati kockázatkezelés (ERM) egyszerűsíti a kockázatkezelési folyamatokat, segítve vállalkozását a szervezet egészében felmerülő potenciális fenyegetések azonosításában és kezelésében. Lehetővé teszi a kockázatok proaktív csökkentését, mielőtt azok eszkalálódnának.
Legyen szó működési, pénzügyi vagy kiberkockázatokról, a vállalati kockázatkezelés biztosítja, hogy egyetlen kockázat se maradjon figyelmen kívül. Segít automatizálni a kockázatértékeléseket, javítani a megfelelést és növelni a működési hatékonyságot.
A megfelelő vállalati kockázatkezelő szoftverrel ez a folyamat sokkal könnyebben kezelhetővé válik. Időt és erőforrásokat takarít meg, és javítja a döntéshozatalt.
💡Profi tipp: Biztosítani szeretné vállalata rendszereinek biztonságát? Használjon hatékony kiberbiztonsági kockázatkezelési keretrendszert a biztonságos rendszerek és a jobb kockázatfelismerés érdekében.
Mit kell keresnie egy vállalati kockázatkezelő szoftverben?
A legjobb vállalati kockázatkezelő szoftver keresésekor néhány elengedhetetlen funkcióra érdemes figyelni.
Az alábbiakban felsorolom azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre elsősorban figyeltem, amikor olyan hatékony szoftvert kerestem, amely megfelel az elvárásaimnak:
- Központi irányítópult: Válasszon olyan ERM szoftvert, amely összesíti az összes kockázati adatot, kockázatértékelést és folyamatot, és valós idejű betekintést nyújt a teljes szervezet működésébe.
- Automatizált kockázatértékelés: Válasszon olyan megoldást, amely automatizálja a kockázatok azonosítását, nyomon követését és jelentését, minimalizálva a manuális munkát és biztosítva a folyamatos kockázattudatosságot.
- Megfelelőségi menedzsment: Győződjön meg arról, hogy a szoftver támogatja a szabályozási megfelelőséget a kulcsfontosságú kockázati mutatók (KRI-k) nyomon követésével, valamint az adatvédelmi előírásoknak és az iparági szabványoknak való megfeleléssel.
- Kockázatok átláthatósága: Keressen olyan szoftvert, amely hőtérképekkel és fejlett elemzési eszközökkel növeli a kockázatok átláthatóságát, hogy figyelemmel kísérhesse a kockázatokat az üzleti egységeken belül, és megalapozottabb döntéseket hozhasson.
- Üzletmenet-folytonossági menedzsment: Elsőbbséget élvezzenek azok a kockázatkezelő szoftverek, amelyek támogatják az üzletmenet-folytonossági terveket, segítve a kockázatok csökkentését a hosszú távú üzleti teljesítmény védelme érdekében.
A 15 legjobb vállalati kockázatkezelő szoftver
Íme 15 vállalati kockázatkezelő (ERM) szoftver, amelyeket a legalkalmasabbnak találtam különböző vállalatok igényeinek kielégítésére:
1. ClickUp (A legjobb átfogó kockázatkövetéshez és együttműködéshez)
Nehéznek találja a kockázatok hatékony nyomon követését és csökkentését? Próbálja ki a ClickUp-ot – egy all-in-one projektmenedzsment eszközt, amely hatékony vállalati kockázatkezelési (ERM) megoldást kínál!
Kezelje hatékonyan a kockázatokat a ClickUp Tasks segítségével
Hónapok óta használom a ClickUp-ot a csapatommal, és lenyűgöznek az intuitív kezelőeszközei. A ClickUp Tasks segítségével komplex kockázatokat célozhat meg, és azokat könnyen kezelhető feladatokra bonthatja. Lehetővé teszi, hogy feladatokat rendeljen a csapat tagjaihoz, és biztosítsa, hogy azok prioritást kapjanak és hatékonyan legyenek megoldva.
A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti kockázatait
A ClickUp Dashboards kiválóan alkalmas a kockázati adatok vizualizálására és a legfontosabb kockázati mutatók valós idejű nyomon követésére. Könnyedén láthattam a megoldandó problémákat, és hatékonyan kommunikálhattam az érdekelt felekkel, ami segített abban, hogy gyorsan megalapozott döntéseket hozzak.
Automatizálja a kockázatkezelést a ClickUp Automations segítségével
Fél attól, hogy figyelmen kívül hagy vagy elmulaszt egy kockázatot? Ne aggódjon! A ClickUp Automations segítségével számos feladatot automatizálhat és optimalizálhatja munkafolyamatát. Például beállíthat automatikus emlékeztetőket a kockázatértékelésekhez és a nyomon követéshez, és így több időt fordíthat a kockázatok elemzésére.
Készítsen részletes kockázati terveket a ClickUp Docs segítségével
A ClickUp Docs segítségével átfogó kockázatkezelési dokumentumokat hozhat létre, amelyek stratégiákat és eljárásokat tartalmaznak. Ez az eszköz a legalkalmasabb a csapatokkal való együttműködésre, hogy szükség szerint frissíthesse kockázatkezelési terveit.
Beszélje meg a kockázatokat a feladatokkal együtt a ClickUp Chatben
Használja a ClickUp Chat funkciót a potenciális vagy meglévő kockázatok megbeszéléséhez, miközben hivatkozhat feladatokra és dokumentumokra. Ez jelentősen csökkenti a zavart, megőrzi a beszélgetések kontextusát és a viták fókuszát.
Csökkentse a kockázatokat a ClickUp kockázatértékelési táblasablonjával
A ClickUp kockázatértékelési táblasablon különösen hasznos volt a csapatom számára. Segített a kockázatok vizuális azonosításában, értékelésében és prioritásba rendezésében. Testreszabható állapotokat tartalmaz a kockázati szintek valós idejű nyomon követéséhez, valamint együttműködési funkciókat, amelyek biztosítják, hogy mindenki naprakész legyen a kockázatkezelési intézkedésekkel kapcsolatban.
Kövesse nyomon minden kockázatot a ClickUp kockázati nyilvántartási sablonjával
Használja a ClickUp kockázati nyilvántartási sablont, amely még egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve az egyes kockázatok állapotának nyomon követését és a megelőző intézkedések előzetes alkalmazását.
Végezzen alapos kockázatelemzést a Projektmenedzsment kockázatelemzés segítségével, hogy megfelelő kockázatcsökkentési tervet készíthessen. Ez biztosítja a rendszerek biztonságát és segít elkerülni a jövőbeli kockázatokat, így javítva az időgazdálkodást.
Ennek segítségével csapatom proaktív terveket tudott kidolgozni a projektköltségek kockázatainak csökkentésére és kezelésére, biztosítva, hogy a projektek a terv szerint és a költségkereten belül maradjanak.
💡 Profi tipp: Szeretné egyszerűsíteni a projekt kockázatkezelési folyamatát és biztosítani, hogy projektjei a terv szerint haladjanak? Fedezze fel a 10 legjobb kockázatkezelési sablont projektmenedzsmenthez Excel, Word és ClickUp formátumban.
A ClickUp legjobb funkciói
- Állítson fel mérhető célokat a kockázatok csökkentése érdekében, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Goals segítségével.
- A ClickUp Whiteboards segítségével ötleteljen és vizualizálja a kockázatcsökkentési ötleteket csapatával együttműködve, hogy megtervezhesse a kockázatkezelést.
- Integrálja a ClickUp-ot kedvenc eszközeivel, hogy központosítsa munkáját és növelje termelékenységét a ClickUp integrációk segítségével.
- A ClickUp Time Tracking segítségével hatékonyan figyelemmel kísérheti a kockázatkezelési feladatokra fordított időt.
- A ClickUp segítségével zökkenőmentesen kommunikálhat csapatával. A Kommentek hozzárendelése funkcióval feladatok oszthatók ki, a ClickUp Chat pedig gyors megbeszélésekhez használható.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp mobilalkalmazásában hiányoznak bizonyos funkciók, amelyek a desktop verzióban megtalálhatók.
- Mivel a szoftver számos funkcióval rendelkezik, meg kell tanulni a használatát (bár a bemutatók gyűjteménye megkönnyíti ezt).
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Archer (a legjobb proaktív kockázatazonosításhoz)
Az Archer az egyik legrugalmasabb vállalati kockázatkezelő eszköz. Munkafolyamat-automatizálási funkciói órákat takarítanak meg a kézi munkából.
Auditkezelési és testreszabható jelentéskészítési funkcióival egyszerűsíti a megfelelőség nyomon követését és javítja a döntéshozatali folyamatot.
Az Archer legjobb funkciói
- Az integrált megfelelőségi menedzsment funkciók segítségével biztosítsa az iparági szabványok betartását.
- Egyszerűsítse a projektértékelést és azonosítsa a kockázatokat automatizált kockázatértékelésekkel.
- Központosítsa a kockázatkezelést az elszámoltathatóság és a következetesség érdekében
Az Archer korlátai
- Az Archer nem olyan modern, mint versenytársai.
- A folyamatos menedzsmenthez sok szállító és IT-támogatásra van szükség.
Archer árak
- Egyedi árazás
Archer értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. MetricStream (a legjobb a kockázati adatokhoz való hozzáféréshez)
A MetricStream egy átfogó GRC szoftver, amely segített a kockázatok felmérésében és valós idejű betekintést nyújtott a kockázati adatokba.
A testreszabható felületnek köszönhetően a jelentéseket az adott üzleti célokhoz igazíthatja. A MetricStream fejlett elemzési funkciójával gyorsan elemezheti a kockázati trendeket és megalapozott döntéseket hozhat.
A MetricStream legjobb funkciói
- Automatizálja a szabályzatok létrehozását, terjesztését és végrehajtását a hatékonyabb irányítás érdekében.
- Biztosítsa a valós idejű megfelelést a folyamatosan változó szabályozásoknak, mint például a GDPR és a SOC 2.
- Képzelje el a kockázatokat és egyszerűsítse a kockázatok azonosítását hőtérképek segítségével.
A MetricStream korlátai
- Megtanulása nehéz, és a felhasználói élmény is nehézkes.
- A rendszer teljesítménye nagyobb adatállományok esetén lelassulhat.
MetricStream árak
- Egyedi árazás
MetricStream értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. SureCloud (A legjobb harmadik fél kockázatkezeléshez)
A SureCloud kockázatkezelési programot kínál, amely központosítja és egyszerűsíti a kockázatkezelést az egész szervezetben. Harmadik fél kockázatkezelési modulja szintén segített nekem a beszállítókkal kapcsolatos kockázatok egyszerű kezelésében.
A valós idejű kockázati irányítópultot rendkívül hasznosnak találtam. Ezzel az új kockázatok azonnal láthatóvá válnak, és a potenciális problémák még azok eszkalálódása előtt felismerhetők.
A SureCloud legjobb funkciói
- Értesítések a magas kockázatú tevékenységekről
- A műszerfalakon megjelenített adatok segítségével betekintést nyerhet a kockázati trendekbe.
- Biztosítsa a harmadik felek belső irányelveknek való megfelelését
A SureCloud korlátai
- A jelentéskészítő és a műszerfal eszközök nem rendelkeznek a BI eszközök számos modern funkciójával.
- A SureCloud nem kínál kockázatértékelési sablonokat.
SureCloud árak
- Egyedi árazás
SureCloud értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: N/A
5. Diligent (a legjobb a központosított kockázati adatkezeléshez)
A Diligent megbízhatóan kezeli az IT-, harmadik fél- és működési kockázatokat. A Diligentben azt szeretem, hogy képes központosítani a kockázati adatokat és áttekintést nyújtani a potenciális fenyegetésekről.
A Diligent integrált kockázatkezelési funkcióival könnyedén azonosíthatja és értékelheti a szervezetén belüli kockázatokat, és automatizált munkafolyamatokkal időt takaríthat meg.
A Diligent legjobb funkciói
- Hangolja össze a megfelelőségi erőfeszítéseket a globális szabványokkal, például az ISO 31000-rel.
- Vizualizálja a kockázati összefüggéseket stratégiai térképek és irányítópultok segítségével.
- Központosítsa a kockázati adatokat, hogy teljes áttekintést kapjon
A Diligent korlátai
- A kezdeti beállítás és más rendszerekkel való integráció bonyolult.
- A szabályzatok életciklusának változásainak kezelése nem felhasználóbarát
Diligent árak
- Egyedi árazás
Diligent értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (130+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)
6. OneTrust (a legjobb a szabályozási jelentések automatizálásához)
A OneTrust hatékony kockázatkezelési programot kínál nagyvállalatok számára. Automatizált kockázatértékelései egyszerűsítik a megfelelőségi ellenőrzéseket, így a szabályozási jelentések kezelése sokkal könnyebbé válik.
A OneTrust irányítópultja különösen hasznos a különböző kockázati szintek valós idejű nyomon követéséhez.
A OneTrust legjobb funkciói
- Automatizálja a GDPR és a CCPA előírásainak való megfeleléssel kapcsolatos feladatokat
- Hozzáférés a műszerfalakhoz a valós idejű láthatóság érdekében a megfelelőség terén
- Rendezze el az ISO és SOC megfelelőségi politikákat és eljárásokat
A OneTrust korlátai
- A OneTrust nehezen integrálható más rendszerekkel.
- A kisvállalkozások felhasználói drágának tartják.
OneTrust árak
- Egyedi árazás
OneTrust értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 140 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)
7. Resolver (a legjobb kockázatok vizualizálására és a fenyegetések nyomon követésére)
A Resolver kiválóan alkalmas a felmerülő kockázatok nyomon követésére és az új fenyegetések azonnali észlelésére. Segített azonosítani a potenciális kockázatokat és hatékonyan végrehajtani a kockázatcsökkentő intézkedéseket.
Kockázat-megjelenítésével feltérképezi a fenyegetéseket, így megértheti, hogy egy részleg kockázatai hogyan befolyásolhatják egy másikat.
A Resolver legjobb funkciói
- Készítsen kockázatcsökkentési munkafolyamatokat és emlékeztetőket manuális beavatkozás nélkül.
- Részletes irányítópultok segítségével azonnal láthatja a felmerülő kockázatokat.
- Néhány kattintással készíthet auditra kész jelentéseket.
A Resolver korlátai
- A bevezetési folyamat szakértői IT-támogatást igényel.
- A műszerfalak kezelése nehéz, mert nagyon részletesek.
Resolver árak
- Egyedi árazás
Resolver értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
8. Camms. Risk (A legjobb incidenskezeléshez és kockázatkövetéshez)
A Camms. Risk átfogó GRC-megoldást kínál, és kiválóan alkalmas az incidensek kezelésére és a különböző szabályozásoknak való megfelelés biztosítására. Előre elkészített sablonjai és felhasználóbarát irányítópultja megkönnyíti a kockázatok azonosítását, hozzárendelését és nyomon követését.
Használhatja a Camms. Risk számos egyéb funkcióját is, például a testreszabható kockázati nyilvántartásokat, a valós idejű figyelést és a munkafolyamat-kezelést, hogy a kockázati stratégiákat az üzleti célokhoz igazítsa.
Camms. Risk legjobb funkciói
- Automatizálja az incidenskezelés és a megfelelőség nyomon követésének munkafolyamatait
- Vizualizálja az adatokat interaktív irányítópultokkal és jelentéskészítő eszközökkel
- Kövesse nyomon a kockázatokat testreszabható kockázati nyilvántartásokkal és valós idejű irányítópultokkal.
Camms. Kockázati korlátozások
- A felhasználói élmény nem túl intuitív.
- Nincs lehetőség a kockázatok számszerűsítésére a jobb értékelés érdekében.
Camms. Kockázati árazás
- Egyedi árazás
Camms. Kockázati minősítések és értékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: N/A
9. Onspring (A legjobb a kockázati és megfelelőségi adatkezelés központosításához)
Az Onspring kockázatkezelési folyamatokat kínál, és lehetővé teszi, hogy egy helyen kezelje a különböző területeken felmerülő fenyegetéseket, például a pénzügyi, működési és hírnévvel kapcsolatosakat.
Kockázati nyilvántartási funkciója szintén hasznos a fenyegetések hierarchikus rendezéséhez és a tolerancia szintek alapján történő automatikus frissítésekhez.
Az Onspring legjobb funkciói
- Automatizálja a kockázatértékelés, az auditok és az ellenőrzések munkafolyamatait
- Készítsen valós idejű kockázati elemzéseket a jobb üzleti döntések érdekében
- Használjon fejlett elemzési eszközöket az anomáliák felismeréséhez
Az Onspring korlátai
- A nem technikai felhasználók számára meredekebb tanulási görbét jelent.
- A kockázati jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak.
Onspring árak
- Egyedi árazás
Onspring értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)
10. SAI360 (A legjobb a megfelelőségi menedzsment és a munkafolyamatok automatizálása terén)
A SAI360 kockázatkezelési rendszere, amely automatizálja a munkafolyamatokat és az értesítéseket, valamint nyomon követi a fenyegetéseket, nagyon hatékonynak bizonyult a kockázatkezelési tevékenységem során.
Még az előre konfigurált irányítópultok is valós idejű betekintést nyújtanak a különböző kockázatokba, például a kiberbiztonsági és a harmadik felek kockázatába. Ez segíthet gyorsabb és okosabb üzleti döntések meghozatalában.
A SAI360 legjobb funkciói
- Használja ki az előre konfigurált szabályozási keretrendszereket a megfelelőségi követelmények teljesítéséhez.
- Részletes, személyre szabott jelentések készítése a különböző érdekelt felek számára
- Állítson be automatikus riasztásokat és értesítéseket az értékelésekhez és az auditokhoz.
A SAI360 korlátai
- Jelentett lassú betöltési idők és rendszerleállások
- Nem integrálható jól a big data eszközökkel
SAI360 árak
- Egyedi árazás
SAI360 értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (100+ értékelés)
- Capterra: N/A
11. ServiceNow GRC (a legjobb a megfelelőségi problémák megoldásához)
A ServiceNow GRC valós idejű betekintést és munkafolyamat-automatizálást kínál, ami kiválóan alkalmas a kockázatkezelés racionalizálására és a manuális munkaterhelés csökkentésére.
A ServiceNow GRC segítségével kezelheti az olyan kockázatokat, mint a kiberbiztonsági fenyegetések, a megfelelőségi problémák és a szállítók kezelése. Emellett nagyon hatékonyan központosítja az összes kockázati adatot egy helyen, megkönnyítve a kockázatok nyomon követését és csökkentését.
A ServiceNow GRC legjobb funkciói
- Az automatizálás segítségével egyszerűsítse a rutin jellegű megfelelési folyamatokat
- Azonnali betekintés és adatvizualizáció a jobb döntéshozatal érdekében
- Automatizálja az auditkezelést a kockázatok prioritásainak meghatározása és a munkafolyamatok racionalizálása érdekében.
A ServiceNow GRC korlátai
- A felhasználói felület bonyolult és nem túl intuitív.
- A szoftver bevezetése után tanulási folyamatra van szükség.
ServiceNow GRC árak
- Egyedi árazás
ServiceNow GRC értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 20 értékelés)
- Capterra: N/A
12. LogicManager (A legjobb komplex kockázati környezet kezeléséhez)
A LogicManager egy jól ismert vállalati kockázatkezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítse Önt a kockázatok előrejelzésében és csökkentésében. Segít a üzleti kockázatok fontossági sorrendjének megállapításában azáltal, hogy összekapcsolja azokat a szervezeti célokkal.
A Logic Manager mesterséges intelligenciával működő elemzője segített azonosítani azokat a kockázatokat, amelyeket manuálisan esetleg nem vettem volna észre, és segített okosabb döntéseket hozni a vállalat számára.
További információ: Mi az a vészhelyzeti terv és hogyan kell kidolgozni?
A LogicManager legjobb funkciói
- Azonosítsa a kockázatokat és hatékonyan csökkentse azokat az egyes részlegekben.
- Az automatizált jelentéskészítéssel alakítsa át az adatokat világos jelentésekké
- Kövesse nyomon az összes kockázati eseményt egy helyen
A LogicManager korlátai
- Nem túl testreszabható, és sok fontos integráció hiányzik belőle.
- Nehézségeket okoz a GRC-tevékenységek hatékonyságának mérése
A LogicManager árai
- Egyedi árazás
LogicManager értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)
13. LogicGate (A legjobb a kockázatok számszerűsítéséhez és értékeléséhez)
A LogicGate hatékonyan racionalizálja a kockázatkezelési folyamatokat. Kockázatértékelési funkciója előre konfigurált pontozást tartalmaz, ami véleményem szerint kiváló funkció a kockázatok értékeléséhez és a kockázatcsökkentő intézkedések azonnali hozzárendeléséhez.
A LogicGate testreszabható irányítópultjai és Monte Carlo szimulációi szintén segítenek a kockázatok pénzügyi szempontból történő számszerűsítésében, ami elősegíti a jobb döntéshozatalt.
A LogicGate legjobb funkciói
- Testreszabhatja a jelentéseket és a műszerfalakat az érdekelt felek bevonása érdekében.
- Egyszerűsítse a megfelelőségi folyamatokat előre konfigurált munkafolyamatokkal
- Képzelje el a kockázatokat hőtérképekkel, oszlopdiagramokkal és egyebekkel!
A LogicGate korlátai
- A kezdeti beállításhoz megfelelő technikai ismeretekre van szükség.
- Lassabb jelentéskészítési sebesség nagy adatmennyiség esetén
LogicGate árak
- Egyedi árazás
LogicGate értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
14. AuditBoard (A legjobb kockázatértékelés-automatizálás gyors betekintéshez)
Az AuditBoard egy megbízható ERM eszköz, amely egyszerűsíti a kockázatok nyomon követését és kezelését a szervezet egészében. RiskOversight funkciója központosítja a kockázatkezelést, ami azt jelenti, hogy nem kell átnéznem az adatokat, egyszerűsíthetem az értékeléseket és gyorsan azonosíthatom a kockázatokat.
Az AuditBoard legjobb funkciói
- Tárolja az audit dokumentumokat, és könnyedén férjen hozzájuk
- Kapjon riasztásokat a kockázatokról, és kezelje proaktív módon a megfelelőséget.
- Automatizálja a kockázatértékeléseket és gyorsan azonosítsa a kockázatokat
Az AuditBoard korlátai
- Lassúbb ügyfélszolgálati válaszidők, ami késlelteti a kritikus problémák megoldását
- A felület nem intuitív az új felhasználók számára, ami lassítja a szoftver bevezetését.
AuditBoard árak
- Egyedi árazás
AuditBoard értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
15. Fusion Risk Management (A helyreállítási folyamatok racionalizálására legalkalmasabb)
A Fusion egy másik hatékony vállalati kockázatkezelő szoftver, amely segít a szervezeti kockázatok felmérésében és hatékony üzletmenet-folytonossági programok kidolgozásában.
A szoftver legfontosabb funkcióinak, például a kockázat- és hatástanulmányoknak, az IT-katasztrófa-elhárításnak és a függőségek feltérképezésének segítségével valós idejű adatokat gyűjthet az egyes részlegekről, és prioritásokat állíthat fel a helyreállítási munkálatokhoz.
A Fusion legjobb funkciói
- Térképezze fel és elemezze az üzleti egységei közötti függőségeket
- Automatizált folyamatokkal egyszerűsítse az incidensekre való reagálást és a helyreállítási munkálatokat.
- Hozzáférés valós idejű adatokhoz és elemzésekhez a megalapozott döntéshozatal érdekében
Fúziós korlátozások
- Az egyéb rendszerekkel való integráció akadályozza az adatok zökkenőmentes áramlását a platformok között.
- Kezdők számára bonyolult, meredek tanulási görbét igényel
Fusion árak
- Egyedi árazás
Fusion értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (120+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
Optimalizálja kockázatkezelési folyamatait a ClickUp segítségével
A megfelelő ERM vagy vállalati kockázatkezelő szoftver kiválasztása nehéz és bonyolult feladat lehet, mivel rengeteg lehetőség közül lehet választani. Ezzel a gondosan összeállított listával alaposan értékelheti a 15 legjobb eszközt, figyelembe véve azok jellemzőit és funkcióit, jelentős hátrányaikat és a felhasználói véleményeket.
Ha kétségei vannak a folyamattal kapcsolatban, vagy időigényesnek tartja, bízzon bennünk, fogadja meg tanácsunkat, és válassza a ClickUp-ot. Az all-in-one termelékenységi platformként a ClickUp átfogó funkciókészletet kínál, amely egyszerűsítheti kockázatkezelési folyamatait.
Készen áll a következő lépésre? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan alakítja át kockázatkezelési tevékenységét!