A 15 legjobb vállalati kockázatkezelő szoftver (ERM) 2025-re

A mai vállalkozások soha nem látott mértékű kockázatokkal és bizonytalanságokkal küzdenek. Az ellátási lánc megszakadása, a kiberfenyegetések, az árfolyam-ingadozások, a geopolitikai zavargások és sok más forgatókönyv bármikor felboríthatja a növekedést.

A vállalati kockázatkezelési (ERM) program bevezetése segít ezeknek a kockázatoknak a kezelésében, megkönnyítve a feladatok kezelését.

A kézi kockázatkezelés azonban jelentősen időigényes lehet. Miért ne alkalmazna tehát vállalati kockázatkezelő szoftvert?

Számtalan órányi kutatás és tesztelés után a ClickUp csapata és én 15 kiváló kockázatkezelési megoldást találtunk. Ezek az eszközök kiváló funkciókat kínálnak – a valós idejű betekintéstől az üzletmenet-folytonosság kezeléséig – és remek árazási tervezeteket.

Nézzük meg őket!

A vállalati kockázatkezelés és annak fontossága

A vállalati kockázatkezelés (ERM) egyszerűsíti a kockázatkezelési folyamatokat, segítve vállalkozását a szervezet egészében felmerülő potenciális fenyegetések azonosításában és kezelésében. Lehetővé teszi a kockázatok proaktív csökkentését, mielőtt azok eszkalálódnának.

Legyen szó működési, pénzügyi vagy kiberkockázatokról, a vállalati kockázatkezelés biztosítja, hogy egyetlen kockázat se maradjon figyelmen kívül. Segít automatizálni a kockázatértékeléseket, javítani a megfelelést és növelni a működési hatékonyságot.

A megfelelő vállalati kockázatkezelő szoftverrel ez a folyamat sokkal könnyebben kezelhetővé válik. Időt és erőforrásokat takarít meg, és javítja a döntéshozatalt.

💡Profi tipp: Biztosítani szeretné vállalata rendszereinek biztonságát? Használjon hatékony kiberbiztonsági kockázatkezelési keretrendszert a biztonságos rendszerek és a jobb kockázatfelismerés érdekében.

Mit kell keresnie egy vállalati kockázatkezelő szoftverben?

A legjobb vállalati kockázatkezelő szoftver keresésekor néhány elengedhetetlen funkcióra érdemes figyelni.

Az alábbiakban felsorolom azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre elsősorban figyeltem, amikor olyan hatékony szoftvert kerestem, amely megfelel az elvárásaimnak:

Központi irányítópult: Válasszon olyan ERM szoftvert, amely összesíti az összes kockázati adatot, kockázatértékelést és folyamatot, és valós idejű betekintést nyújt a teljes szervezet működésébe.

Automatizált kockázatértékelés: Válasszon olyan megoldást, amely automatizálja Válasszon olyan megoldást, amely automatizálja a kockázatok azonosítását , nyomon követését és jelentését, minimalizálva a manuális munkát és biztosítva a folyamatos kockázattudatosságot.

Megfelelőségi menedzsment: Győződjön meg arról, hogy a szoftver támogatja a szabályozási megfelelőséget a kulcsfontosságú kockázati mutatók (KRI-k) nyomon követésével, valamint az adatvédelmi előírásoknak és az iparági szabványoknak való megfeleléssel.

Kockázatok átláthatósága: Keressen olyan szoftvert, amely hőtérképekkel és fejlett elemzési eszközökkel növeli a kockázatok átláthatóságát, hogy figyelemmel kísérhesse a kockázatokat az üzleti egységeken belül, és megalapozottabb döntéseket hozhasson.

Üzletmenet-folytonossági menedzsment: Elsőbbséget élvezzenek azok a Elsőbbséget élvezzenek azok a kockázatkezelő szoftverek , amelyek támogatják az üzletmenet-folytonossági terveket, segítve a kockázatok csökkentését a hosszú távú üzleti teljesítmény védelme érdekében.

A 15 legjobb vállalati kockázatkezelő szoftver

Íme 15 vállalati kockázatkezelő (ERM) szoftver, amelyeket a legalkalmasabbnak találtam különböző vállalatok igényeinek kielégítésére:

1. ClickUp (A legjobb átfogó kockázatkövetéshez és együttműködéshez)

Nehéznek találja a kockázatok hatékony nyomon követését és csökkentését? Próbálja ki a ClickUp-ot – egy all-in-one projektmenedzsment eszközt, amely hatékony vállalati kockázatkezelési (ERM) megoldást kínál!

Kezelje hatékonyan a kockázatokat a ClickUp Tasks segítségével

Hozzon létre feladatokat, rendeljen hozzájuk csapattagokat és határidőket, majd kövesse nyomon őket a ClickUp Tasks segítségével

Hónapok óta használom a ClickUp-ot a csapatommal, és lenyűgöznek az intuitív kezelőeszközei. A ClickUp Tasks segítségével komplex kockázatokat célozhat meg, és azokat könnyen kezelhető feladatokra bonthatja. Lehetővé teszi, hogy feladatokat rendeljen a csapat tagjaihoz, és biztosítsa, hogy azok prioritást kapjanak és hatékonyan legyenek megoldva.

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti kockázatait

A ClickUp Dashboards segítségével megtekintheti a kockázati adatokat és kezelheti azok állapotát

A ClickUp Dashboards kiválóan alkalmas a kockázati adatok vizualizálására és a legfontosabb kockázati mutatók valós idejű nyomon követésére. Könnyedén láthattam a megoldandó problémákat, és hatékonyan kommunikálhattam az érdekelt felekkel, ami segített abban, hogy gyorsan megalapozott döntéseket hozzak.

Automatizálja a kockázatkezelést a ClickUp Automations segítségével

Automatizálja a feladatokat, és kövesse nyomon azok állapotát és előrehaladását a ClickUp Automations segítségével

Fél attól, hogy figyelmen kívül hagy vagy elmulaszt egy kockázatot? Ne aggódjon! A ClickUp Automations segítségével számos feladatot automatizálhat és optimalizálhatja munkafolyamatát. Például beállíthat automatikus emlékeztetőket a kockázatértékelésekhez és a nyomon követéshez, és így több időt fordíthat a kockázatok elemzésére.

Készítsen részletes kockázati terveket a ClickUp Docs segítségével

Valós időben szerkessze dokumentumait a ClickUp Docs segítségével, csapatával és az érdekelt felekkel együtt

A ClickUp Docs segítségével átfogó kockázatkezelési dokumentumokat hozhat létre, amelyek stratégiákat és eljárásokat tartalmaznak. Ez az eszköz a legalkalmasabb a csapatokkal való együttműködésre, hogy szükség szerint frissíthesse kockázatkezelési terveit.

Beszélje meg a kockázatokat a feladatokkal együtt a ClickUp Chatben

Csatlakozzon csapatához, és folytasson könnyedén megbeszéléseket a ClickUp Chat segítségével

Használja a ClickUp Chat funkciót a potenciális vagy meglévő kockázatok megbeszéléséhez, miközben hivatkozhat feladatokra és dokumentumokra. Ez jelentősen csökkenti a zavart, megőrzi a beszélgetések kontextusát és a viták fókuszát.

Csökkentse a kockázatokat a ClickUp kockázatértékelési táblasablonjával

Töltse le ezt a sablont Hatékonyan azonosítsa, értékelje és csökkentse a kockázatokat a ClickUp kockázatértékelési táblasablon segítségével.

A ClickUp kockázatértékelési táblasablon különösen hasznos volt a csapatom számára. Segített a kockázatok vizuális azonosításában, értékelésében és prioritásba rendezésében. Testreszabható állapotokat tartalmaz a kockázati szintek valós idejű nyomon követéséhez, valamint együttműködési funkciókat, amelyek biztosítják, hogy mindenki naprakész legyen a kockázatkezelési intézkedésekkel kapcsolatban.

Kövesse nyomon minden kockázatot a ClickUp kockázati nyilvántartási sablonjával

Töltse le ezt a sablont A ClickUp kockázati nyilvántartási sablon segítségével megelőzheti a kockázatokat és gond nélkül kezelheti a projekteket.

Használja a ClickUp kockázati nyilvántartási sablont, amely még egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve az egyes kockázatok állapotának nyomon követését és a megelőző intézkedések előzetes alkalmazását.

Végezzen alapos kockázatelemzést a Projektmenedzsment kockázatelemzés segítségével, hogy megfelelő kockázatcsökkentési tervet készíthessen. Ez biztosítja a rendszerek biztonságát és segít elkerülni a jövőbeli kockázatokat, így javítva az időgazdálkodást.

Ennek segítségével csapatom proaktív terveket tudott kidolgozni a projektköltségek kockázatainak csökkentésére és kezelésére, biztosítva, hogy a projektek a terv szerint és a költségkereten belül maradjanak.

💡 Profi tipp: Szeretné egyszerűsíteni a projekt kockázatkezelési folyamatát és biztosítani, hogy projektjei a terv szerint haladjanak? Fedezze fel a 10 legjobb kockázatkezelési sablont projektmenedzsmenthez Excel, Word és ClickUp formátumban.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazásában hiányoznak bizonyos funkciók, amelyek a desktop verzióban megtalálhatók.

Mivel a szoftver számos funkcióval rendelkezik, meg kell tanulni a használatát (bár a bemutatók gyűjteménye megkönnyíti ezt).

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Archer (a legjobb proaktív kockázatazonosításhoz)

via Archer

Az Archer az egyik legrugalmasabb vállalati kockázatkezelő eszköz. Munkafolyamat-automatizálási funkciói órákat takarítanak meg a kézi munkából.

Auditkezelési és testreszabható jelentéskészítési funkcióival egyszerűsíti a megfelelőség nyomon követését és javítja a döntéshozatali folyamatot.

Az Archer legjobb funkciói

Az integrált megfelelőségi menedzsment funkciók segítségével biztosítsa az iparági szabványok betartását.

Egyszerűsítse a projektértékelést és azonosítsa a kockázatokat automatizált kockázatértékelésekkel.

Központosítsa a kockázatkezelést az elszámoltathatóság és a következetesség érdekében

Az Archer korlátai

Az Archer nem olyan modern, mint versenytársai.

A folyamatos menedzsmenthez sok szállító és IT-támogatásra van szükség.

Archer árak

Egyedi árazás

Archer értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

3. MetricStream (a legjobb a kockázati adatokhoz való hozzáféréshez)

via MetricStream

A MetricStream egy átfogó GRC szoftver, amely segített a kockázatok felmérésében és valós idejű betekintést nyújtott a kockázati adatokba.

A testreszabható felületnek köszönhetően a jelentéseket az adott üzleti célokhoz igazíthatja. A MetricStream fejlett elemzési funkciójával gyorsan elemezheti a kockázati trendeket és megalapozott döntéseket hozhat.

A MetricStream legjobb funkciói

Automatizálja a szabályzatok létrehozását, terjesztését és végrehajtását a hatékonyabb irányítás érdekében.

Biztosítsa a valós idejű megfelelést a folyamatosan változó szabályozásoknak, mint például a GDPR és a SOC 2.

Képzelje el a kockázatokat és egyszerűsítse a kockázatok azonosítását hőtérképek segítségével.

A MetricStream korlátai

Megtanulása nehéz, és a felhasználói élmény is nehézkes.

A rendszer teljesítménye nagyobb adatállományok esetén lelassulhat.

MetricStream árak

Egyedi árazás

MetricStream értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

4. SureCloud (A legjobb harmadik fél kockázatkezeléshez)

via SureCloud

A SureCloud kockázatkezelési programot kínál, amely központosítja és egyszerűsíti a kockázatkezelést az egész szervezetben. Harmadik fél kockázatkezelési modulja szintén segített nekem a beszállítókkal kapcsolatos kockázatok egyszerű kezelésében.

A valós idejű kockázati irányítópultot rendkívül hasznosnak találtam. Ezzel az új kockázatok azonnal láthatóvá válnak, és a potenciális problémák még azok eszkalálódása előtt felismerhetők.

A SureCloud legjobb funkciói

Értesítések a magas kockázatú tevékenységekről

A műszerfalakon megjelenített adatok segítségével betekintést nyerhet a kockázati trendekbe.

Biztosítsa a harmadik felek belső irányelveknek való megfelelését

A SureCloud korlátai

A jelentéskészítő és a műszerfal eszközök nem rendelkeznek a BI eszközök számos modern funkciójával.

A SureCloud nem kínál kockázatértékelési sablonokat

SureCloud árak

Egyedi árazás

SureCloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: N/A

5. Diligent (a legjobb a központosított kockázati adatkezeléshez)

via Diligent

A Diligent megbízhatóan kezeli az IT-, harmadik fél- és működési kockázatokat. A Diligentben azt szeretem, hogy képes központosítani a kockázati adatokat és áttekintést nyújtani a potenciális fenyegetésekről.

A Diligent integrált kockázatkezelési funkcióival könnyedén azonosíthatja és értékelheti a szervezetén belüli kockázatokat, és automatizált munkafolyamatokkal időt takaríthat meg.

A Diligent legjobb funkciói

Hangolja össze a megfelelőségi erőfeszítéseket a globális szabványokkal, például az ISO 31000-rel.

Vizualizálja a kockázati összefüggéseket stratégiai térképek és irányítópultok segítségével.

Központosítsa a kockázati adatokat, hogy teljes áttekintést kapjon

A Diligent korlátai

A kezdeti beállítás és más rendszerekkel való integráció bonyolult.

A szabályzatok életciklusának változásainak kezelése nem felhasználóbarát

Diligent árak

Egyedi árazás

Diligent értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

6. OneTrust (a legjobb a szabályozási jelentések automatizálásához)

via OneTrust

A OneTrust hatékony kockázatkezelési programot kínál nagyvállalatok számára. Automatizált kockázatértékelései egyszerűsítik a megfelelőségi ellenőrzéseket, így a szabályozási jelentések kezelése sokkal könnyebbé válik.

A OneTrust irányítópultja különösen hasznos a különböző kockázati szintek valós idejű nyomon követéséhez.

A OneTrust legjobb funkciói

Automatizálja a GDPR és a CCPA előírásainak való megfeleléssel kapcsolatos feladatokat

Hozzáférés a műszerfalakhoz a valós idejű láthatóság érdekében a megfelelőség terén

Rendezze el az ISO és SOC megfelelőségi politikákat és eljárásokat

A OneTrust korlátai

A OneTrust nehezen integrálható más rendszerekkel.

A kisvállalkozások felhasználói drágának tartják.

OneTrust árak

Egyedi árazás

OneTrust értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)

7. Resolver (a legjobb kockázatok vizualizálására és a fenyegetések nyomon követésére)

via Resolver

A Resolver kiválóan alkalmas a felmerülő kockázatok nyomon követésére és az új fenyegetések azonnali észlelésére. Segített azonosítani a potenciális kockázatokat és hatékonyan végrehajtani a kockázatcsökkentő intézkedéseket.

Kockázat-megjelenítésével feltérképezi a fenyegetéseket, így megértheti, hogy egy részleg kockázatai hogyan befolyásolhatják egy másikat.

A Resolver legjobb funkciói

Készítsen kockázatcsökkentési munkafolyamatokat és emlékeztetőket manuális beavatkozás nélkül.

Részletes irányítópultok segítségével azonnal láthatja a felmerülő kockázatokat.

Néhány kattintással készíthet auditra kész jelentéseket.

A Resolver korlátai

A bevezetési folyamat szakértői IT-támogatást igényel.

A műszerfalak kezelése nehéz, mert nagyon részletesek.

Resolver árak

Egyedi árazás

Resolver értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

8. Camms. Risk (A legjobb incidenskezeléshez és kockázatkövetéshez)

via Cammsgroup

A Camms. Risk átfogó GRC-megoldást kínál, és kiválóan alkalmas az incidensek kezelésére és a különböző szabályozásoknak való megfelelés biztosítására. Előre elkészített sablonjai és felhasználóbarát irányítópultja megkönnyíti a kockázatok azonosítását, hozzárendelését és nyomon követését.

Használhatja a Camms. Risk számos egyéb funkcióját is, például a testreszabható kockázati nyilvántartásokat, a valós idejű figyelést és a munkafolyamat-kezelést, hogy a kockázati stratégiákat az üzleti célokhoz igazítsa.

Camms. Risk legjobb funkciói

Automatizálja az incidenskezelés és a megfelelőség nyomon követésének munkafolyamatait

Vizualizálja az adatokat interaktív irányítópultokkal és jelentéskészítő eszközökkel

Kövesse nyomon a kockázatokat testreszabható kockázati nyilvántartásokkal és valós idejű irányítópultokkal.

Camms. Kockázati korlátozások

A felhasználói élmény nem túl intuitív.

Nincs lehetőség a kockázatok számszerűsítésére a jobb értékelés érdekében.

Camms. Kockázati árazás

Egyedi árazás

Camms. Kockázati minősítések és értékelések

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: N/A

9. Onspring (A legjobb a kockázati és megfelelőségi adatkezelés központosításához)

via Onspring

Az Onspring kockázatkezelési folyamatokat kínál, és lehetővé teszi, hogy egy helyen kezelje a különböző területeken felmerülő fenyegetéseket, például a pénzügyi, működési és hírnévvel kapcsolatosakat.

Kockázati nyilvántartási funkciója szintén hasznos a fenyegetések hierarchikus rendezéséhez és a tolerancia szintek alapján történő automatikus frissítésekhez.

Az Onspring legjobb funkciói

Automatizálja a kockázatértékelés, az auditok és az ellenőrzések munkafolyamatait

Készítsen valós idejű kockázati elemzéseket a jobb üzleti döntések érdekében

Használjon fejlett elemzési eszközöket az anomáliák felismeréséhez

Az Onspring korlátai

A nem technikai felhasználók számára meredekebb tanulási görbét jelent.

A kockázati jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Onspring árak

Egyedi árazás

Onspring értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

10. SAI360 (A legjobb a megfelelőségi menedzsment és a munkafolyamatok automatizálása terén)

via SAI360

A SAI360 kockázatkezelési rendszere, amely automatizálja a munkafolyamatokat és az értesítéseket, valamint nyomon követi a fenyegetéseket, nagyon hatékonynak bizonyult a kockázatkezelési tevékenységem során.

Még az előre konfigurált irányítópultok is valós idejű betekintést nyújtanak a különböző kockázatokba, például a kiberbiztonsági és a harmadik felek kockázatába. Ez segíthet gyorsabb és okosabb üzleti döntések meghozatalában.

A SAI360 legjobb funkciói

Használja ki az előre konfigurált szabályozási keretrendszereket a megfelelőségi követelmények teljesítéséhez.

Részletes, személyre szabott jelentések készítése a különböző érdekelt felek számára

Állítson be automatikus riasztásokat és értesítéseket az értékelésekhez és az auditokhoz.

A SAI360 korlátai

Jelentett lassú betöltési idők és rendszerleállások

Nem integrálható jól a big data eszközökkel

SAI360 árak

Egyedi árazás

SAI360 értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (100+ értékelés)

Capterra: N/A

11. ServiceNow GRC (a legjobb a megfelelőségi problémák megoldásához)

via ServiceNow GRC

A ServiceNow GRC valós idejű betekintést és munkafolyamat-automatizálást kínál, ami kiválóan alkalmas a kockázatkezelés racionalizálására és a manuális munkaterhelés csökkentésére.

A ServiceNow GRC segítségével kezelheti az olyan kockázatokat, mint a kiberbiztonsági fenyegetések, a megfelelőségi problémák és a szállítók kezelése. Emellett nagyon hatékonyan központosítja az összes kockázati adatot egy helyen, megkönnyítve a kockázatok nyomon követését és csökkentését.

A ServiceNow GRC legjobb funkciói

Az automatizálás segítségével egyszerűsítse a rutin jellegű megfelelési folyamatokat

Azonnali betekintés és adatvizualizáció a jobb döntéshozatal érdekében

Automatizálja az auditkezelést a kockázatok prioritásainak meghatározása és a munkafolyamatok racionalizálása érdekében.

A ServiceNow GRC korlátai

A felhasználói felület bonyolult és nem túl intuitív.

A szoftver bevezetése után tanulási folyamatra van szükség.

ServiceNow GRC árak

Egyedi árazás

ServiceNow GRC értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: N/A

12. LogicManager (A legjobb komplex kockázati környezet kezeléséhez)

via LogicManager

A LogicManager egy jól ismert vállalati kockázatkezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítse Önt a kockázatok előrejelzésében és csökkentésében. Segít a üzleti kockázatok fontossági sorrendjének megállapításában azáltal, hogy összekapcsolja azokat a szervezeti célokkal.

A Logic Manager mesterséges intelligenciával működő elemzője segített azonosítani azokat a kockázatokat, amelyeket manuálisan esetleg nem vettem volna észre, és segített okosabb döntéseket hozni a vállalat számára.

A LogicManager legjobb funkciói

Azonosítsa a kockázatokat és hatékonyan csökkentse azokat az egyes részlegekben.

Az automatizált jelentéskészítéssel alakítsa át az adatokat világos jelentésekké

Kövesse nyomon az összes kockázati eseményt egy helyen

A LogicManager korlátai

Nem túl testreszabható, és sok fontos integráció hiányzik belőle.

Nehézségeket okoz a GRC-tevékenységek hatékonyságának mérése

A LogicManager árai

Egyedi árazás

LogicManager értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

13. LogicGate (A legjobb a kockázatok számszerűsítéséhez és értékeléséhez)

via LogicGate

A LogicGate hatékonyan racionalizálja a kockázatkezelési folyamatokat. Kockázatértékelési funkciója előre konfigurált pontozást tartalmaz, ami véleményem szerint kiváló funkció a kockázatok értékeléséhez és a kockázatcsökkentő intézkedések azonnali hozzárendeléséhez.

A LogicGate testreszabható irányítópultjai és Monte Carlo szimulációi szintén segítenek a kockázatok pénzügyi szempontból történő számszerűsítésében, ami elősegíti a jobb döntéshozatalt.

A LogicGate legjobb funkciói

Testreszabhatja a jelentéseket és a műszerfalakat az érdekelt felek bevonása érdekében.

Egyszerűsítse a megfelelőségi folyamatokat előre konfigurált munkafolyamatokkal

Képzelje el a kockázatokat hőtérképekkel, oszlopdiagramokkal és egyebekkel!

A LogicGate korlátai

A kezdeti beállításhoz megfelelő technikai ismeretekre van szükség.

Lassabb jelentéskészítési sebesség nagy adatmennyiség esetén

LogicGate árak

Egyedi árazás

LogicGate értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

14. AuditBoard (A legjobb kockázatértékelés-automatizálás gyors betekintéshez)

az AuditBoard

Az AuditBoard egy megbízható ERM eszköz, amely egyszerűsíti a kockázatok nyomon követését és kezelését a szervezet egészében. RiskOversight funkciója központosítja a kockázatkezelést, ami azt jelenti, hogy nem kell átnéznem az adatokat, egyszerűsíthetem az értékeléseket és gyorsan azonosíthatom a kockázatokat.

Az AuditBoard legjobb funkciói

Tárolja az audit dokumentumokat, és könnyedén férjen hozzájuk

Kapjon riasztásokat a kockázatokról, és kezelje proaktív módon a megfelelőséget.

Automatizálja a kockázatértékeléseket és gyorsan azonosítsa a kockázatokat

Az AuditBoard korlátai

Lassúbb ügyfélszolgálati válaszidők, ami késlelteti a kritikus problémák megoldását

A felület nem intuitív az új felhasználók számára, ami lassítja a szoftver bevezetését.

AuditBoard árak

Egyedi árazás

AuditBoard értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

15. Fusion Risk Management (A helyreállítási folyamatok racionalizálására legalkalmasabb)

via Fusion

A Fusion egy másik hatékony vállalati kockázatkezelő szoftver, amely segít a szervezeti kockázatok felmérésében és hatékony üzletmenet-folytonossági programok kidolgozásában.

A szoftver legfontosabb funkcióinak, például a kockázat- és hatástanulmányoknak, az IT-katasztrófa-elhárításnak és a függőségek feltérképezésének segítségével valós idejű adatokat gyűjthet az egyes részlegekről, és prioritásokat állíthat fel a helyreállítási munkálatokhoz.

A Fusion legjobb funkciói

Térképezze fel és elemezze az üzleti egységei közötti függőségeket

Automatizált folyamatokkal egyszerűsítse az incidensekre való reagálást és a helyreállítási munkálatokat.

Hozzáférés valós idejű adatokhoz és elemzésekhez a megalapozott döntéshozatal érdekében

Fúziós korlátozások

Az egyéb rendszerekkel való integráció akadályozza az adatok zökkenőmentes áramlását a platformok között.

Kezdők számára bonyolult, meredek tanulási görbét igényel

Fusion árak

Egyedi árazás

Fusion értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

