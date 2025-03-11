Ingyenes álláskeresési és pályázati nyomonkövető Google Sheets sablonok

Előfordult már, hogy visszahívták egy állásinterjúra, de nem emlékezett, hogy jelentkezett volna rá? Ez megesik!

Ha álláskeresés közben hetente több pályázatot is elküldesz, nehéz lehet nyomon követni az összeset. Ha pedig nem kapsz gyors választ, a pályázatok akár teljesen kieshetnek a fejedből.

Erre a problémára egyszerű megoldást kínál az álláskeresés-nyomkövető. A szabványos álláskeresési sablon kiválóan alkalmas az álláskereséssel kapcsolatos információk kezelésére és a nyomon követés egyszerűsítésére. E tekintetben a Google Sheets népszerű választás a gyors hozzáférhetőség miatt, hiszen a platformnak csaknem egymilliárd felhasználója van.

És a legjobb az egészben? Nem kell a semmiből felépítenie az álláskeresési sablont a Google Sheetsben.

Ebben az útmutatóban kilenc Google Sheets sablont válogattunk össze, hogy időt takarítson meg. Bónuszként felvettük a ClickUp, egy projektmenedzsment veterán sablonjait is, amelyek talán jobban megfelelnek Önnek. Kezdjük is!

Mi jellemzi a jó álláskeresési sablont?

Mielőtt rátérnénk a táblázatsablonokra, íme négy elem, amely minden hatékony álláskeresési sablonban megtalálható:

Egyértelműség: Az álláskeresési sablonodnak egyszerűnek kell lennie. Az egyszerű elrendezés segít az álláskeresőknek nyomon követni az olyan feladatokat, mint a jelentkezések, interjúk, kapcsolattartók és a nyomon követés. Így soha nem maradsz le a fontos részletekről. Nyomon követhető: Az álláskereséshez használható Google Sheets sablonok vizuálisan ábrázolják a fontos dátumokat, és emlékeztetőket vagy Az álláskereséshez használható Google Sheets sablonok vizuálisan ábrázolják a fontos dátumokat, és emlékeztetőket vagy ütemezési alkalmazás funkciókat tartalmaznak, hogy biztosítsák a megfelelő időben történő nyomon követést. Ezzel a funkcióval könnyen nyomon követheti a határidőket és szervezetten haladhat előre. Testreszabható: Egy jó sablon lehetővé teszi, hogy a saját igényeidnek megfelelően mezőket adj hozzá vagy módosíts. A testreszabás segítségével olyan elemeket adhatsz hozzá, mint jegyzetekhez szükséges hely, álláskereséssel kapcsolatos feladatok (például jelentkezési teszt), átlagos fizetési sáv stb. Hozzáférhető: Akár mobiltelefonon, táblagépen vagy asztali számítógépen, az álláskeresés nyomon követését bárhol el kell tudnia indítani. Végül is a munkáltató akkor is felveheti Önnel a kapcsolatot, ha éppen utazik. Ezért hasznos egy olyan platform, amely minden eszközön megtekinthető és szerkeszthető.

Ingyenes Google Sheets álláskeresési sablonok

A munkaerőpiacon való eligazodás megterhelő lehet, de a megfelelő eszközökkel egyszerűsítheti a keresést és rendszerezheti a folyamatot.

Ez a kilenc ingyenes Google Sheets sablon segít nyomon követni az álláspályázatokat, kezelni a kapcsolati hálót és meghatároznia az álláskeresési céljait, így a folyamat zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.

1. Lido Google Sheets álláskeresési sablonja

via Lido

A Lido Google Sheets álláskeresési sablonja vizuális elemekkel és egyszerűséggel teszi könnyebbé az álláskeresést. Kiterjedt adatmezők listáját kínálja, beleértve az álláspozíciót, a vállalati információkat, a jelentkezés dátumát, az állapotot és a nyomon követést – mindezt egy helyen.

Ezenkívül világos és színes legördülő listákkal rendelkezik az álláspályázatok státusza és helyszíne tekintetében. A Lido egyszerűségével maximális termelékenységet biztosít, és gyors megoldást kínál az álláskeresés megkönnyítésére.

2. Álláskeresési táblázat sablon a Spreadsheetpointtól

via Spreadsheetpoint

A Job Tracker Spreadsheet Template sablon azoknak praktikus, akik átfogó megoldásra vágynak, anélkül, hogy túlzsúfolt lenne.

A sablon a nyomon követést négy szakaszra osztja. A munkaleírás aloldalon rendezheti a kapcsolattartókat és az alapvető jelentkezési adatokat. A meghallgatás előtti és meghallgatás aloldalak a visszahívás utáni következő lépésekkel foglalkoznak. A sablonban van egy jegyzetek nevű rész is, ahol feljegyzéseket készíthet, ami hasznos lehet, ha távolsági interjúra vonatkozó tippekre van szüksége telefonos interjúkhoz.

Ez a tiszta, egyszerű kialakítás biztosítja, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

3. Álláskeresés-nyomkövető táblázat sablon dinamikus jelentésekkel a Loopcv-től

via Loopcv

Ez a Google Sheets sablon kiválóan alkalmas, ha a munkakeresés nyomon követéséhez fejlett vizualizációkat részesít előnyben. A Loopcv tartalmazza az alapvető részleteket, de elsősorban olyan területek dinamikus jelentésére összpontosít, mint a jelentkezések száma, az interjúk száma, sőt a válaszok minősége is.

A sablon automatizált diagramokat és betekintést kínál a mutatók nyomon követéséhez, amelyek segítenek megérteni az előrehaladásodat. Emellett teljes mértékben testreszabható és könnyen alkalmazkodik az igényeidhez.

Ez a Loopcv sablon kiválóan alkalmas az adatvezérelt álláskereséshez.

4. Álláskeresés-nyomkövető sablon a FileDrop-tól

via FileDrop

Egyszerű álláskeresési eszközt keres? A FileDrop álláskeresési Google Táblázat sablonja tökéletes választás.

A Lidohoz hasonlóan ez is ötvözi az egyszerűséget a funkcionalitással. A sablon fontos részleteket tartalmaz, mint például a nyomon követés és az interjú időpontjai, anélkül, hogy eltérne a logikai sorrendtől.

A tiszta elrendezés áttekinthető, egy pillantásra megérthető áttekintést nyújt, és kiemeli a határidőket, így mindig kézben tarthatja őket. Ideális azoknak az álláskeresőknek, akik egyszerű, problémamentes élményt szeretnének, mivel ez a sablon a hatékony minimalizmusról szól.

5. Állásinterjú-nyomkövető sablon a Google Sheets Templates-től

Google Sheets segítségével

Egyes álláskeresők az első visszahívás után kezdik el nyomon követni az álláskeresést. Ebben segít a Google Sheets Templates állásinterjú-nyomkövető sablonja.

Ez az eszköz kizárólag az interjúk szakaszára koncentrál, lehetővé téve a legfontosabb részletek, például a vállalat neve rögzítését, és a konkrétumokba való közvetlen belemerülést. Nyomon követheted az interjúk körét, azok státuszát és a fontos dátumokat.

A speciális Jegyzetek szakaszban minden egyes jelentkezéshez hozzáadhat fontos megjegyzéseket, így soha nem veszíti szem elől a folyamatot. A sablon tökéletes azoknak az álláskeresőknek, akik koncentrált, egyszerűsített módon szeretnék nyomon követni jelentkezéseik előrehaladását.

6. Álláspályázatok nyomon követésére szolgáló táblázat sablon a StandOutCV-től

via StandOutCV

A lista következő eleme a StandoutCV álláskeresési Google Sheets sablonja. Ez a keretrendszer célja, hogy az álláskeresés stresszmentessé váljon.

Ezek a sablonok a legfontosabb elemeket tartalmazzák, és egyedi adatmezőket is tartalmaznak, például az álláshirdetés linkjét, hogy könnyebben megtalálható legyen. A tiszta elrendezésnek és a felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően gyorsan megtalálhatja a lehetőségeket, és nyomon követheti a feladatokat.

Ez a sablon tökéletes azok számára, akik értékelik a hatékonyságot és szeretnének szervezettek maradni – anélkül, hogy bonyolultabb eszközöket kellene használniuk.

7. Álláskeresés nyomon követési sablon a Teal-től

via Teal

A Teal álláskeresési nyomonkövetési sablonja kiváló választás azoknak a szakembereknek, akik egy helyen szeretnének átfogó információkat kapni minden egyes álláspályázatukról.

Ez az álláskeresési Google Sheets sablon több mint 32 adatmezőt tartalmaz, amelyekkel nyomon követheted az egyes álláspályázataidat. Emellett olyan lapokat is tartalmaz, amelyekkel az álláskeresésedet a keresésed szempontjából releváns vállalatokra, toborzókra és kapcsolatokra oszthatod. Ez segít a kapcsolati adatbázisod kezelésében, hogy bővíthesd a hálózatodat.

A Teal minden mezőt egyszerűen és közvetlenül tart, hasznos leíró emoji-kkal. A keretrendszer minden részét bármilyen célra testreszabhatod.

8. Álláskeresési nyomkövető sablon a The Muse-tól

via The Muse

A Muse átfogó álláskeresési Google Sheets sablonja szakaszokra osztja az álláspályázataidat. Úgy tervezték, hogy összhangban legyen az egyes álláspályázatok időrendi sorrendjével, kezdve az általános információkkal, majd az interjú előtti felkészüléssel, az 1. interjúval stb.

A sablon tartalmaz mezőket a jelentkezési dátumok, a nyomon követési dátumok, a megjegyzések, a kutatások, a nyelvvizsga-eredmények és egyebek számára. Gondos kiegészítésként ez a sablon még azt is ellenőrzi, hogy elküldted-e a „köszönöm” üzenetet a leendő munkáltatódnak az interjú után.

A világos szakaszoktól a vizuálisan vonzó formázásig, a sablon tökéletes az álláskeresésed teljes áttekintéséhez.

9. Jobscan álláskeresési táblázat sablon

via Jobscan

A Jobscan megbízható név a hatékony álláskeresés és önéletrajz-készítés terén. Google Sheets álláskeresési sablonjuk ezt tükrözi átfogó mezőivel és érvényesítési szabályaival.

A sablon célja, hogy nyomon kövesse az álláskereséssel kapcsolatos összes adatot, így elegendő információval rendelkezik az interjú stratégiák kidolgozásához és az önéletrajz formátumának finomításához. Segít továbbá a kapott visszajelzések rögzítésében is, így jobban felkészülhet a következő interjúra.

Bármennyi pályázatot is nyújtson be, ez az eszköz segít a folyamatot szervezetten és hatékonyan lebonyolítani.

A Google Sheets használatának korlátai az álláskeresés nyomon követésében

Bár ezek a Google Sheets álláskeresési sablonok segítenek abban, hogy előrehaladjon és szervezett maradjon, van néhány hátrányuk is.

Kézi frissítések : A Google Sheet sablonokban kézzel kell frissítenie az álláspályázatok állapotát és a határidőket, ami jelentős hibalehetőséget rejt magában. Ha például egy héten 10 állásra pályázik, az egyes bejegyzések frissítése unalmas és hibalehetőségekkel járó feladat lehet.

Nincs feladatkezelés: A Google Sheets nem rendelkezik integrált feladatkezelési funkciókkal. Nem lehet könnyen emlékeztetőket beállítani a visszajelzésekre, köszönő üzenetekre vagy interjúkra, ami elszalasztott lehetőségekhez vezethet.

A munkafolyamat automatizálásának hiánya : Beépített automatizálás nélkül az „Álláspályázat” kategóriából az „Interjú” kategóriába való áthelyezés egy újabb manuális feladat. Ez zavart okozhat, különösen ha több álláspályázatot kezel.

Korlátozott vizualizáció : A Google Sheets alapvető diagramokat kínál, de ezekkel nehéz áttekintést kapni az álláskeresés előrehaladásáról. Például nehéz lehet vizualizálni, hogy melyik vállalatokhoz jelentkezel leggyakrabban, vagy hány interjúra sikerült eljutnod.

Beépített elemzési funkciók hiánya: A Google Sheets nem nyújt kész információkat az ideális álláskeresés eredményességéről. Nem fogja tudni, hogy milyen az álláspályázatok sikerességi aránya, hogyan reagáltak a toborzási vezetők, vagy mennyi az átlagos felvételi idő, hacsak nem számolja ki ezeket manuálisan.

Ha úgy érzi, hogy ezek a korlátozások megakadályozzák a munkakeresést, akkor beszéljük meg a Google Sheets alternatíváit, amelyek robusztusabb funkciókkal rendelkező álláskeresési sablonokat kínálnak.

Bónusz: Jelentkezők nyomon követési rendszer sablonok!

Alternatív álláskeresési és pályázati nyomonkövetési sablonok

Egy megfelelő sablon segítségével megszabadulhatsz az álláskeresési folyamat során felmerülő stressztől.

Megvizsgáltuk a Google Sheets programot és annak korlátait. Most pedig tekintsünk az álláskeresésre úgy, mint egy projektre – egy stratégiai megközelítésre, amely hatékony projektmenedzsmentet igényel. Itt jön be a ClickUp.

A ClickUp robusztus feladatkezelő funkciójával, egyértelmű vizualizációival és intelligens automatizálásával lehetővé teszi, hogy Ön vegye kézbe az álláspályázati folyamatot.

Izgatott? Nos, íme három ClickUp sablon, amelyeket a hatékony és stresszmentes álláskereséshez terveztek, és mindegyik egy kattintással használatra kész.

Bónusz: Álláspályázatok nyomon követése Excelben!

1. ClickUp álláskeresési lista sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp álláskeresési sablon segítségével kezelheti és vizualizálhatja az álláspályázataival kapcsolatos összes információt.

A ClickUp álláskeresési lista sablonja tökéletes keretrendszert biztosít az álláskeresés hatékony felügyeletéhez és ellenőrzéséhez. Ez a sablon az álláskeresés minden aspektusát központosítja, az álláspályázatok nyomon követésétől a felvételi interjúk kezeléséig. Emellett minden lényeges adatmezőt világosan ábrázol.

Íme néhány alapvető funkció, amelyek ideális álláskeresési sablonná teszik:

A ClickUp Hierarchy segítségével egy helyen szervezheti jelentkezéseit, frissítheti az állásajánlatok részleteit és tárolhatja a kapcsolattartási adatokat.

A sablon beépített egyéni mezőivel térképezheti fel és személyre szabhatja az olyan mutatókat, mint a fizetési sáv és a munkarend.

Személyre szabhatja a feladatok frissítéseit egyedi státuszokkal, például „Jelentkeztem”, „Interjú” vagy „Ajánlatot kaptam” a ClickUp Custom Status segítségével.

A ClickUp által készített keretrendszer célja, hogy racionalizálja erőfeszítéseit, idejét és esélyeit a tökéletes állás megszerzésére.

2. ClickUp álláskeresési sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az álláspályázatokat és vizualizálja az előrehaladást a ClickUp álláskeresési sablon segítségével.

Olyan megoldást keres, amely számos pályázatot képes kezelni? A ClickUp álláskeresési sablonja kiválóan megfelel erre a célra, mivel egyszerűsíti az álláskereséssel kapcsolatos összes feladatot. Ez az átfogó eszköz segít egyetlen helyen rendszerezni, nyomon követni és kezelni az álláspályázatait.

Íme néhány alapvető funkció:

Hozzon létre pontos határidővel rendelkező feladatokat, és kövesse nyomon az előrehaladást a sablonba integrált ClickUp Tasks segítségével.

A ClickUp azonnali címkézésével és szűrőivel prioritásba rendezheti és kategóriákba sorolhatja álláspályázatait olyan szempontok alapján, mint a készségek és az iparág.

Tekintse át munkaterhelését, és győződjön meg arról, hogy előrébb jár az álláskeresésben a ClickUp egyéni nézetekkel , például a Munkaterhelés és a Lista nézettel.

Akár új karriert kezd, akár csak váltani szeretne, a ClickUp álláskeresési sablonja egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az utat.

3. ClickUp állásajánlat-sablon

Töltse le ezt a sablont Küldj vizuálisan vonzó és strukturált állásajánlatokat a ClickUp állásajánlat-sablon segítségével.

Sikeres ajánlatot szeretne készíteni? A ClickUp állásajánlat-sablon tökéletes dokumentumkeret, függetlenül attól, hogy Ön szabadúszó vagy szerződéses munkát keres. Ez egy egyszerű keret, amelyben bemutathatja szolgáltatásait és árait. Emellett ez egy olyan eszköz is, amely segít a projekthez kapcsolódó készségek kezelésében.

Íme néhány funkció, amelyek tökéletessé teszik az álláskeresés és -nyomon követés folyamatát:

Álláspályázatok vizualizálása és benyújtása a ClickUp segítségével

Az álláskeresési sablon segítségével nyomon követheti álláspályázatait, így azok a rendezetlen kavarodásból magabiztos, célzott törekvéssé válnak. A Google Sheets sablonok természetesen segítenek a szervezettségben, de a ClickUp használatával további előnyökhöz juthat, például álláskereséssel kapcsolatos betekintéshez, emlékeztetőhöz, önéletrajz-javító eszközökhöz, motivációs levél-javító eszközökhöz és még sok máshoz.

Regisztrálj a ClickUp-ra, és kezdj neki még ma!