A 10 legjobb készségkezelő szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Sokéves tapasztalatom során, sikeres csapatok vezetése során rájöttem, hogy a készségkezelő szoftverek olyanok, mint egy GPS, amely elvezet a megfelelő tehetségekhez. Kísérletezés útján rájöttem, hogy az ilyen szoftverek segítségével a csapatok azonosíthatják, értékelhetik, fejleszthetik és hatékonyan nyomon követhetik az alkalmazottak készségeit.

Egyszerűen ez az, ami megőrzi a vezetők józan eszét és a HR-csapatok mosolyát. Vállalatok, ügynökségek, oktatási intézmények, stb. – mindannyian szükségünk van egy megbízható készségkezelési platformra.

Tehát tegyünk magunknak egy szívességet, és válasszuk a legjobbat. Fedezzük fel együtt a 10 legjobb készségkezelő szoftver listáját, amelyek valóban változást hozhatnak.

Akkor vágjunk bele!

Mit kell keresnie a készségkezelő szoftverekben?

Ha fejleszteni szeretné alkalmazottai készségeit, üzleti stratégiáját, és átfogó képet szeretne kapni munkaerőéről, akkor a megfelelő HR-szoftverre van szüksége. Ha tudja, mit keres, nyugodtan ugorjon át ezt a részt.

Egyébként itt van néhány alapvető szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Mesterséges intelligencia: Keressen olyan szoftvert, amely Keressen olyan szoftvert, amely HR-hez használható AI-eszközöket tartalmaz; az AI olyan feladatokat lát el, mint a készségadatok összefoglalása és a készségfejlesztő képzési programok javítása.

Automatizálás : Keressen olyan platformot, amely lehetővé teszi a kisebb feladatok automatizálását.

Átfogó eszközök: Ne álljon meg a készségkezelő eszközöknél – keressen olyan platformot, amely extra eszközökkel és sablonokkal rendelkezik az alkalmazottak, a tudás és a projektmenedzsment minden területén.

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan Válasszon olyan alkalmazotti menedzsment szoftvert , amely könnyen használható és érthető, és nem igényel átfogó képzést.

A lényeg világos. Lényegében olyan készségkezelő szoftvert szeretne, amelynek funkciói megkönnyítik munkája minden aspektusát.

A 10 legjobb készségkezelő szoftver 2024-ben

Ön azért van itt, hogy megtalálja a legjobb készségkezelő szoftvert, én pedig elvégeztem a nehezebb részt, és átkutattam a piacot a 10 legjobb lehetőség után.

Tekintse meg rövid listánkat, hogy rekordidő alatt megtalálja, amire szüksége van.

A ClickUp Gantt-nézetével vizualizálhatja a projekt mérföldköveit.

A ClickUp HR-csapatok számára mindent egyszerűsít, a toborzástól a beilleszkedésig és azon túl. ??‍?

Finomítsa és egyszerűsítse az alkalmazottak fejlesztésével és menedzsmentjével kapcsolatos összes feladatot az all-in-one HR menedzsment platformunkkal.

A ClickUp segítségével könnyedén:

Kövesse nyomon az egyes alkalmazottak teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését

Hozzon létre testreszabható nézeteket, hogy összehangolja csapattagjait

Biztonságosan tárolja a bizalmas kommunikációt és az alkalmazottak adatait

Rendezze a jelölteket, az alkalmazásokat és a kapcsolattartást

Takarítson meg időt sablonokkal, egyéni állapotokkal és automatizálással

Adat alapú jelentéseket készíthet, amelyek átfogó képet adnak a készségkezelési rendszeréről.

Használja a ClickUp sablonokat, hogy időt takarítson meg a készségek elemzésén, és egy pillanat alatt áttekintse az alkalmazottak készségeit és képesítéseit.

Használja például a ClickUp Skill Gap Analysis Template (Készséghiány-elemző sablon ) eszközét a készségek értékeléséhez, hogy azonosítsa a csapat tagjainak hiányzó kulcsfontosságú készségeit. Ezután praktikus tanácsokat kap a készséghiányok pótlásához, a termelékenység javításához és minden máshoz, amire vállalkozásának szüksége van a kiváló teljesítményhez.

Szüksége van egy célkövető alkalmazásra? A ClickUp Goals mérhető célokkal, automatizált haladáskövetéssel és egyértelmű ütemtervekkel segíti elő a sikert. Használja a csapata és alkalmazottai készségeihez kapcsolódó egyéni célok nyomon követésére.

A ClickUp alkalmazás egy alkalmazottfigyelő szoftverrel is rendelkezik, amely valós időben mutatja, hogy a csapattagok éppen mit csinálnak.

Ne feledkezzen meg a ClickUp AI és a ClickUp Automations szoftverekről sem! Ez a két eszköz együttesen hetente több órát takarít meg azáltal, hogy automatizálja a mindennapi feladatokat és kihasználja a mai legjobb mesterséges intelligencia hatalmas erejét.

Több ezer eszközzel, sablonnal és integrációval a ClickUp ingyenes projektmenedzsment szoftvere csak egy kattintásra van.

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 1000 sablonból álló könyvtár (pl. fejlesztési terv sablonok , munkafolyamat sablonok, készségmátrix sablonok stb.

Több mint 1000 integráció népszerű platformokkal és eszközökkel, többek között a Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot és másokkal.

A valós idejű együttműködési funkciók megkönnyítik a csapat tagjai közötti kommunikációt az előrehaladásról, javítva a kritikus készségeket.

A projektmenedzsment és prioritáskezelő eszközök segítségével csapata folyamatosan naprakész marad a tanulási kezdeményezések, a továbbképzések és egyéb területeken.

A ClickUp technikai készségmátrix sablonja kompetenciaértékelési, továbbképzési, készségszint-nyomonkövetési és karrierfejlesztési funkciókkal rendelkezik.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Skills Matrix Template egy hatékony eszköz, amely segít eligazodni a tehetségmenedzsment egyedi bonyolultságaiban.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a ClickUp számos funkciójának megismerése tanulási folyamatot igényel (amit oktatóvideók és részletes GYIK oldalak segítenek megoldani).

A ClickUp AI nem elérhető az ingyenes csomag felhasználói számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Készségek adatbázisa

via Skills Base

A Skills Base egy tudásmenedzsment szoftver, amely átlátható és hozzáférhető készségek taxonómiájának központját biztosítja. Használja ezt a készségkezelő platformot a készségadatok értékeléséhez, vizualizálásához és azok alapján történő cselekvéshez, hogy betekintést nyerjen az átképzés, a tehetségmenedzsment, a munkaerő-tervezés és egyéb területekbe.

Skills Base legjobb funkciói

Hangsúlyozza ki csapata készségbeli hiányosságait, hogy javítsa a munkaerő megtartását, a toborzást és a szervezet növekedését.

A holisztikus készségkövetés azonosítja, hol van szükség további támogatásra a megfelelő készségek elsajátításához a munkahelyén.

A felhőalapú készségmátrix valós idejű adatokat biztosít a teljesítménymenedzsment javítása érdekében.

A Skills Base könyvtár a vállalatán belüli szervezeti szerepek alapján összeállított készséggyűjteményt tartalmaz.

Skills Base korlátai

A felhasználói véleményekben felmerült, hogy időmegtakarítás és a toborzási folyamat javítása érdekében fejlettebb AI-funkciókra van szükség.

Egyes vélemények szerint az adminisztratív eszközök néha bonyolultak és nehezen érthetőek.

Skills Base árak

Ingyenes

Csapatok: 99 USD/hó, előre fizetendő éves díj

Vállalati: 149 USD/hó, előre fizetendő éves díj

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Skills Base értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra: 0/5 (0 értékelés)

3. SkillNet

via SkillNet

A SkillNet egy készségkezelő szoftverplatform, amely a vállalatokat készségalapú szervezetekké alakítja. A platform újragondolta a munkavállalók értékelésének és fejlesztésének folyamatát, megkönnyítve ezzel a humánerőforrás értékelését, motiválását és optimalizálását.

A SkillNet legjobb funkciói

A személyre szabott továbbképzési és átképzési keretrendszerek időt takarítanak meg a munkavállalók készségeinek fejlesztését célzó kezdeményezések kidolgozásakor.

Felhőalapú tanúsítványkezelő adatbázis, amely minden szükséges információt tartalmaz a külső tanúsítványok és képesítések nyomon követéséhez minden munkakörben.

A készségek adatbázisa és táblázatok nyomon követik, megfigyelik és mérik az alkalmazottak készségeit az önértékelés és a vezetők értékelése alapján.

Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi, gyártási és technológiai vállalatok számára szükséges készségekre.

SkillNet korlátai

A felhasználói vélemények alkalmi hibákat és összeomlási problémákat említenek.

Egyes vélemények szerint a csapat tagjai szerint a platform intuitívabb kialakításával javulhatna.

SkillNet árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SkillNet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

4. Avilar

via Avilar

Az Avilar felhőalapú kompetenciakezelő szoftverplatformot kínál: a WebMentor LMS tanuláskezelő rendszert. Használja a munkakörök meghatározásához, kompetenciakeretek létrehozásához, a csapat tagjainak képzéséhez és a munkaerő jelenlegi készségeinek megismeréséhez. ?

Az Avilar legjobb funkciói

A készségkezelő és munkavállalói elkötelezettséget növelő szoftverek segítségével a szervezetek pótolhatják a készséghiányokat és meghatározhatják az egyes csapattagok karrierútját.

A részletes adatok alapján javíthatja a tanulási és fejlesztési kezdeményezéseket.

A munkaerő- és utódlás-tervezési eszközök felkészítik Önt a potenciális veszteségekre és előre megkeresik az utódokat.

A legjobb képzési szolgáltatókkal való együttműködésnek köszönhetően a felhasználók számos tanulásmenedzsment-erőforráshoz férhetnek hozzá.

Az Avilar korlátai

A készségfejlesztő tanfolyamokat külön kell megvásárolni (a tanfolyamok ára változó, de sok közülük 10 dollárnál olcsóbb).

A népszerű értékelő platformokon nem találhatóak ügyfélvélemények, ezért nehéz információt szerezni az átlagos felhasználói élményről.

Avilar árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Avilar értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Pluralsight

via Pluralsight

A Pluralsight egy munkaerő-készségkezelő eszköz, amely szervezeteknek és csapatoknak hozzáférést biztosít a legjobban értékelt termékekhez és online tanfolyamokhoz a készségfejlesztés elősegítése érdekében. Használja az adatokon alapuló betekintést a csapata kemény és puha készségeinek értékeléséhez, fejlesztéséhez és a készséghiányok pótlásához.

A Pluralsight legjobb funkciói

Az egyedi tanulási programok és pályák támogatják a szervezet egyedi céljait, hogy minden csapattag számára a megfelelő tanfolyamokat biztosítsák.

Az informatikai és technológiai területeken a készségekre fókuszáló tanfolyamok ideálisak azoknak a szervezeteknek, amelyeknek speciális készséghiányokat kell pótolniuk.

A továbbképzési térképek sokféle kurzusútvonalat hoznak létre, így a csapatok megértik, hol kell kezdeniük és merre kell továbbhaladniuk.

A gyakorlati tanulási élmények projektek, laboratóriumok és sandboxok segítségével erősítik meg az új készségeket és javítják a csapat tagjainak önbizalmát.

A Pluralsight korlátai

Egyes felhasználók más népszerű tanuláskezelő rendszerekkel való integráció iránti igényt fejeznek ki.

Néhány felhasználó véleménye szerint hiányoznak a motiváló e-mailes értesítések, amelyekkel a csapat tagjai a tanfolyamok céljait szem előtt tarthatnák.

Pluralsight árak

Starter: 33,25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 48,25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pluralsight értékelések és vélemények

G2: 4/6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

6. intelliHR

via intelliHR

Az intelliHR egy tehetségmenedzsment szoftver, amely készségkezelő eszközökkel javítja a teljesítményt, az elkötelezettséget, a megtartást és a vállalati kultúrát. Használja azt, hogy jobb munkakörülményeket teremtsen szervezetének, csapataiknak és munkatársainak, miközben pótolja a készséghiányokat és javítja a fejlesztési folyamatokat.

Az intelliHR legjobb funkciói

Az alkalmazottak önkiszolgálási funkciója lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy kezeljék személyes adataikat, teljesítményértékeléseiket, képzési adataikat és egyebeket.

A valós idejű elemzések és betekintések lehetővé teszik a vezetők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a munkaerő-tervezés és a teljesítménymenedzsment terén.

A teljesítménymenedzsment rendszer magában foglalja a célok kitűzését, a visszajelzéseket és a teljesítményértékeléseket.

Az új munkavállalók beillesztése és a távozó munkavállalók elbocsátása egyszerűsíti a folyamatot és biztosítja a szabályozási előírások betartását.

Az intelliHR korlátai

Egyes felhasználók jelezték, hogy részletesebb oktatóvideókra lenne szükségük a tanulási görbe csökkentése érdekében.

A vélemények szerint egyes csapatok számára előnyös lenne további harmadik féltől származó integrációk bevezetése.

intelliHR árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

intelliHR értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

7. Growthspace

via Growthspace

A Growthspace egy felhőalapú tanulási platform, amely számos készségkezelési eszközt kínál azoknak az egyéneknek és szervezeteknek, akik szakmai fejlődési célokat tűztek ki maguk elé. Használja ki a témában jártas szakértők által vezetett interaktív, érdekes és gyakorlatias tanfolyamok és coaching programok széles skáláját.

A Growthspace legjobb funkciói

Személyre szabott coaching foglalkozások tapasztalt szakemberekkel, hogy minden egyes személy egyedi igényeit kielégítsék.

Interaktív tanulási eszközök, például kvízek és szimulációk a munkavállalók elkötelezettségének javítására

A vezető szakértők és véleményvezérek által biztosított kiváló minőségű tartalom és naprakész információk garantálják a minőségi továbbképzési kezdeményezés sikerét.

A gyakorlatias és megvalósítható megközelítés valós betekintést és készségeket kínál a felhasználóknak, amelyeket karrierjük során alkalmazhatnak.

Growthspace korlátozások

Egyes felhasználók szerint a találkozóütemező platform nem annyira felhasználóbarát, mint lehetne.

Néhány csapat véleménye szerint szükség van testreszabott felhasználói irányítópultokra a tanulási élmény javítása érdekében.

Growthspace árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot egy személyre szabott alkalmazotti fejlesztési árajánlatért!

Growthspace értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: N/A

8. Rallyware

via Rallyware

A Rallyware egy teljesítménytámogató platform, amely ajánlásokat ad a csapatának. Használja arra, hogy minden egyes személy számára a megfelelő időben azonosítsa a legjobb tanulási és üzleti tevékenységeket, és így javítsa a készségkezelő eszközök hatékonyságát.

A Rallyware legjobb funkciói

A személyre szabott tanulási tervek az egyes felhasználók igényeire, céljaira és tanulási stílusára összpontosítanak, hogy a számukra legmegfelelőbb készségeket és tartalmakat ajánlják.

A jelvények és ranglistákhoz hasonló gamifikációs elemek javítják a munkavállalók elkötelezettségét és motivációját.

Az alkalmazás mobil eszközökre van optimalizálva, hogy a tanulók bárhonnan és bármikor hozzáférhessenek a platformhoz.

A részletes elemzések és jelentések az egyes tanulók elkötelezettségéről és előrehaladásáról megkönnyítik az adminisztrátorok számára a képzési programok hatékonyságának nyomon követését.

A Rallyware korlátai

Egyes felhasználók véleménye szerint a nyelvi beállítás nem mindig megbízható, néha a kiválasztott nyelv helyett angol nyelvű bekezdéseket jelenít meg.

Egyes csapatok kifejezték azt a kívánságukat, hogy a Rallyware platformban tovább bővítsék az AI funkciók alkalmazását.

Rallyware árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Rallyware értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (40+ értékelés)

Capterra: 5/5 (20+ értékelés)

9. Cloud Academy

via Cloud Academy

A Cloud Academy készségkezelő szoftvert kínál a robusztus felhőalapú számítástechnikai készségek fejlesztéséhez. Használja ki a részletes elemzéseket és jelentéseket, hogy jobban megértse az egyes tanulási folyamatok iránti elkötelezettséget és az elért eredményeket, és így megalapozottabb döntéseket hozhasson.

A Cloud Academy legjobb funkciói

A tanfolyamkönyvtárban megtalálhatók a főbb felhőalapú platformok, többek között az AWS, az Azure és a Google Cloud Platform képzései.

A gyakorlati laboratóriumok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a tanfolyamokon megszerzett ismereteket a valós életben is gyakorolják és alkalmazzák.

Készségértékelések a felhasználók számára, hogy azonosítsák erősségeiket és azokat a területeket, ahol fejlődniük kell.

Részletes jelentések és elemzések a készségfejlesztés előrehaladásának és a munkavállalói elkötelezettségnek a nyomon követéséhez szükséges adatokkal.

A Cloud Academy korlátai

A vélemények szerint folyamatos kurzusfrissítésekre van szükség, hogy lépést tudjanak tartani a népszerű felhőalapú platformok legújabb változásaival (a Cloud Academy szerint aktívan dolgoznak ezen).

Egyes felhasználók szerint a korlátozott offline és mobil hozzáférhetőség lassítja a csapat tagjainak tanulási folyamatát.

Cloud Academy árak

Magánszemélyek: 39 USD/hó

Kis csapatok: 55 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cloud Academy értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

10. Runn

via Runn

A Runn egy felhőalapú erőforrás-kezelő platform, integrált időkövető és előrejelző eszközökkel. Használja projekttervezéshez, erőforrások ütemezéséhez, csapatok racionalizálásához, készséghiányok azonosításához és a munkaerő áttekintéséhez.

A Runn legjobb funkciói

A felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően a csapat tagjai könnyedén eligazodnak a szoftverben és használhatják az eszközöket, anélkül, hogy bármilyen technikai ismeretekkel rendelkeznének.

A testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik, hogy a Runn platformot a szervezetéhez és csapattagjaihoz igazítsa.

Az erőforrás-kezelő rendszer segítségével kezelheti és nyomon követheti csapata munkaterhelését, valamint hatékonyan felhasználhatja erőforrásait.

A valós idejű elemzések részletes információkat nyújtanak a csapat teljesítményéről és a projekt előrehaladásáról, így segítve a jobb, adatokon alapuló döntéshozatalt.

Runn korlátozások

Néhány felhasználó véleménye szerint további API-funkciókra lenne szükség.

Egyes értékelők szerint a jogosultsági szintek beállítása nehéz, vagy megkerülési megoldásokat igényel.

Runn árak

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Runn értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Optimalizálja csapatát készségkezelő eszközökkel

Egy olyan világban, ahol a készségek pénzt érnek, a megfelelő készségkezelő eszközök használata döntő jelentőségű.

A készségkezelő szoftver bevezetése racionalizálja a szervezeti folyamatokat és lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy teljes potenciáljukat kihasználják. ✨?

Készen áll a készségkezelési munkafolyamatok hatékonyságának növelésére? Tapasztalja meg a hatékonyság és a munkavállalói elkötelezettség új szintjét – regisztráljon még ma a ClickUp-ra!