A 10 legjobb készségkezelő szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Sokéves tapasztalatom során, sikeres csapatok vezetése során rájöttem, hogy a készségkezelő szoftverek olyanok, mint egy GPS, amely elvezet a megfelelő tehetségekhez. Kísérletezés útján rájöttem, hogy az ilyen szoftverek segítségével a csapatok azonosíthatják, értékelhetik, fejleszthetik és hatékonyan nyomon követhetik az alkalmazottak készségeit.
Egyszerűen ez az, ami megőrzi a vezetők józan eszét és a HR-csapatok mosolyát. Vállalatok, ügynökségek, oktatási intézmények, stb. – mindannyian szükségünk van egy megbízható készségkezelési platformra.
Tehát tegyünk magunknak egy szívességet, és válasszuk a legjobbat. Fedezzük fel együtt a 10 legjobb készségkezelő szoftver listáját, amelyek valóban változást hozhatnak.
Akkor vágjunk bele!
Mit kell keresnie a készségkezelő szoftverekben?
Ha fejleszteni szeretné alkalmazottai készségeit, üzleti stratégiáját, és átfogó képet szeretne kapni munkaerőéről, akkor a megfelelő HR-szoftverre van szüksége. Ha tudja, mit keres, nyugodtan ugorjon át ezt a részt.
Egyébként itt van néhány alapvető szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani:
- Mesterséges intelligencia: Keressen olyan szoftvert, amely HR-hez használható AI-eszközöket tartalmaz; az AI olyan feladatokat lát el, mint a készségadatok összefoglalása és a készségfejlesztő képzési programok javítása.
- Automatizálás: Keressen olyan platformot, amely lehetővé teszi a kisebb feladatok automatizálását.
- Átfogó eszközök: Ne álljon meg a készségkezelő eszközöknél – keressen olyan platformot, amely extra eszközökkel és sablonokkal rendelkezik az alkalmazottak, a tudás és a projektmenedzsment minden területén.
- Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan alkalmazotti menedzsment szoftvert, amely könnyen használható és érthető, és nem igényel átfogó képzést.
A lényeg világos. Lényegében olyan készségkezelő szoftvert szeretne, amelynek funkciói megkönnyítik munkája minden aspektusát.
A 10 legjobb készségkezelő szoftver 2024-ben
Ön azért van itt, hogy megtalálja a legjobb készségkezelő szoftvert, én pedig elvégeztem a nehezebb részt, és átkutattam a piacot a 10 legjobb lehetőség után.
Tekintse meg rövid listánkat, hogy rekordidő alatt megtalálja, amire szüksége van.
1. ClickUp
A ClickUp HR-csapatok számára mindent egyszerűsít, a toborzástól a beilleszkedésig és azon túl. ???
Finomítsa és egyszerűsítse az alkalmazottak fejlesztésével és menedzsmentjével kapcsolatos összes feladatot az all-in-one HR menedzsment platformunkkal.
A ClickUp segítségével könnyedén:
- Kövesse nyomon az egyes alkalmazottak teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését
- Hozzon létre testreszabható nézeteket, hogy összehangolja csapattagjait
- Biztonságosan tárolja a bizalmas kommunikációt és az alkalmazottak adatait
- Rendezze a jelölteket, az alkalmazásokat és a kapcsolattartást
- Takarítson meg időt sablonokkal, egyéni állapotokkal és automatizálással
- Adat alapú jelentéseket készíthet, amelyek átfogó képet adnak a készségkezelési rendszeréről.
Használja a ClickUp sablonokat, hogy időt takarítson meg a készségek elemzésén, és egy pillanat alatt áttekintse az alkalmazottak készségeit és képesítéseit.
Használja például a ClickUp Skill Gap Analysis Template (Készséghiány-elemző sablon ) eszközét a készségek értékeléséhez, hogy azonosítsa a csapat tagjainak hiányzó kulcsfontosságú készségeit. Ezután praktikus tanácsokat kap a készséghiányok pótlásához, a termelékenység javításához és minden máshoz, amire vállalkozásának szüksége van a kiváló teljesítményhez.
Szüksége van egy célkövető alkalmazásra? A ClickUp Goals mérhető célokkal, automatizált haladáskövetéssel és egyértelmű ütemtervekkel segíti elő a sikert. Használja a csapata és alkalmazottai készségeihez kapcsolódó egyéni célok nyomon követésére.
A ClickUp alkalmazás egy alkalmazottfigyelő szoftverrel is rendelkezik, amely valós időben mutatja, hogy a csapattagok éppen mit csinálnak.
Ne feledkezzen meg a ClickUp AI és a ClickUp Automations szoftverekről sem! Ez a két eszköz együttesen hetente több órát takarít meg azáltal, hogy automatizálja a mindennapi feladatokat és kihasználja a mai legjobb mesterséges intelligencia hatalmas erejét.
Több ezer eszközzel, sablonnal és integrációval a ClickUp ingyenes projektmenedzsment szoftvere csak egy kattintásra van.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több mint 1000 sablonból álló könyvtár (pl. fejlesztési terv sablonok, munkafolyamat sablonok, készségmátrix sablonok stb.
- Több mint 1000 integráció népszerű platformokkal és eszközökkel, többek között a Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot és másokkal.
- A valós idejű együttműködési funkciók megkönnyítik a csapat tagjai közötti kommunikációt az előrehaladásról, javítva a kritikus készségeket.
- A projektmenedzsment és prioritáskezelő eszközök segítségével csapata folyamatosan naprakész marad a tanulási kezdeményezések, a továbbképzések és egyéb területeken.
- A ClickUp technikai készségmátrix sablonja kompetenciaértékelési, továbbképzési, készségszint-nyomonkövetési és karrierfejlesztési funkciókkal rendelkezik.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a ClickUp számos funkciójának megismerése tanulási folyamatot igényel (amit oktatóvideók és részletes GYIK oldalak segítenek megoldani).
- A ClickUp AI nem elérhető az ingyenes csomag felhasználói számára.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)
2. Készségek adatbázisa
A Skills Base egy tudásmenedzsment szoftver, amely átlátható és hozzáférhető készségek taxonómiájának központját biztosítja. Használja ezt a készségkezelő platformot a készségadatok értékeléséhez, vizualizálásához és azok alapján történő cselekvéshez, hogy betekintést nyerjen az átképzés, a tehetségmenedzsment, a munkaerő-tervezés és egyéb területekbe.
Skills Base legjobb funkciói
- Hangsúlyozza ki csapata készségbeli hiányosságait, hogy javítsa a munkaerő megtartását, a toborzást és a szervezet növekedését.
- A holisztikus készségkövetés azonosítja, hol van szükség további támogatásra a megfelelő készségek elsajátításához a munkahelyén.
- A felhőalapú készségmátrix valós idejű adatokat biztosít a teljesítménymenedzsment javítása érdekében.
- A Skills Base könyvtár a vállalatán belüli szervezeti szerepek alapján összeállított készséggyűjteményt tartalmaz.
Skills Base korlátai
- A felhasználói véleményekben felmerült, hogy időmegtakarítás és a toborzási folyamat javítása érdekében fejlettebb AI-funkciókra van szükség.
- Egyes vélemények szerint az adminisztratív eszközök néha bonyolultak és nehezen érthetőek.
Skills Base árak
- Ingyenes
- Csapatok: 99 USD/hó, előre fizetendő éves díj
- Vállalati: 149 USD/hó, előre fizetendő éves díj
- Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Skills Base értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 0/5 (0 értékelés)
3. SkillNet
A SkillNet egy készségkezelő szoftverplatform, amely a vállalatokat készségalapú szervezetekké alakítja. A platform újragondolta a munkavállalók értékelésének és fejlesztésének folyamatát, megkönnyítve ezzel a humánerőforrás értékelését, motiválását és optimalizálását.
A SkillNet legjobb funkciói
- A személyre szabott továbbképzési és átképzési keretrendszerek időt takarítanak meg a munkavállalók készségeinek fejlesztését célzó kezdeményezések kidolgozásakor.
- Felhőalapú tanúsítványkezelő adatbázis, amely minden szükséges információt tartalmaz a külső tanúsítványok és képesítések nyomon követéséhez minden munkakörben.
- A készségek adatbázisa és táblázatok nyomon követik, megfigyelik és mérik az alkalmazottak készségeit az önértékelés és a vezetők értékelése alapján.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi, gyártási és technológiai vállalatok számára szükséges készségekre.
SkillNet korlátai
- A felhasználói vélemények alkalmi hibákat és összeomlási problémákat említenek.
- Egyes vélemények szerint a csapat tagjai szerint a platform intuitívabb kialakításával javulhatna.
SkillNet árak
Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SkillNet értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)
4. Avilar
Az Avilar felhőalapú kompetenciakezelő szoftverplatformot kínál: a WebMentor LMS tanuláskezelő rendszert. Használja a munkakörök meghatározásához, kompetenciakeretek létrehozásához, a csapat tagjainak képzéséhez és a munkaerő jelenlegi készségeinek megismeréséhez. ?
Az Avilar legjobb funkciói
- A készségkezelő és munkavállalói elkötelezettséget növelő szoftverek segítségével a szervezetek pótolhatják a készséghiányokat és meghatározhatják az egyes csapattagok karrierútját.
- A részletes adatok alapján javíthatja a tanulási és fejlesztési kezdeményezéseket.
- A munkaerő- és utódlás-tervezési eszközök felkészítik Önt a potenciális veszteségekre és előre megkeresik az utódokat.
- A legjobb képzési szolgáltatókkal való együttműködésnek köszönhetően a felhasználók számos tanulásmenedzsment-erőforráshoz férhetnek hozzá.
Az Avilar korlátai
- A készségfejlesztő tanfolyamokat külön kell megvásárolni (a tanfolyamok ára változó, de sok közülük 10 dollárnál olcsóbb).
- A népszerű értékelő platformokon nem találhatóak ügyfélvélemények, ezért nehéz információt szerezni az átlagos felhasználói élményről.
Avilar árak
Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Avilar értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Pluralsight
A Pluralsight egy munkaerő-készségkezelő eszköz, amely szervezeteknek és csapatoknak hozzáférést biztosít a legjobban értékelt termékekhez és online tanfolyamokhoz a készségfejlesztés elősegítése érdekében. Használja az adatokon alapuló betekintést a csapata kemény és puha készségeinek értékeléséhez, fejlesztéséhez és a készséghiányok pótlásához.
A Pluralsight legjobb funkciói
- Az egyedi tanulási programok és pályák támogatják a szervezet egyedi céljait, hogy minden csapattag számára a megfelelő tanfolyamokat biztosítsák.
- Az informatikai és technológiai területeken a készségekre fókuszáló tanfolyamok ideálisak azoknak a szervezeteknek, amelyeknek speciális készséghiányokat kell pótolniuk.
- A továbbképzési térképek sokféle kurzusútvonalat hoznak létre, így a csapatok megértik, hol kell kezdeniük és merre kell továbbhaladniuk.
- A gyakorlati tanulási élmények projektek, laboratóriumok és sandboxok segítségével erősítik meg az új készségeket és javítják a csapat tagjainak önbizalmát.
A Pluralsight korlátai
- Egyes felhasználók más népszerű tanuláskezelő rendszerekkel való integráció iránti igényt fejeznek ki.
- Néhány felhasználó véleménye szerint hiányoznak a motiváló e-mailes értesítések, amelyekkel a csapat tagjai a tanfolyamok céljait szem előtt tarthatnák.
Pluralsight árak
- Starter: 33,25 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 48,25 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Pluralsight értékelések és vélemények
- G2: 4/6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
6. intelliHR
Az intelliHR egy tehetségmenedzsment szoftver, amely készségkezelő eszközökkel javítja a teljesítményt, az elkötelezettséget, a megtartást és a vállalati kultúrát. Használja azt, hogy jobb munkakörülményeket teremtsen szervezetének, csapataiknak és munkatársainak, miközben pótolja a készséghiányokat és javítja a fejlesztési folyamatokat.
Az intelliHR legjobb funkciói
- Az alkalmazottak önkiszolgálási funkciója lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy kezeljék személyes adataikat, teljesítményértékeléseiket, képzési adataikat és egyebeket.
- A valós idejű elemzések és betekintések lehetővé teszik a vezetők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a munkaerő-tervezés és a teljesítménymenedzsment terén.
- A teljesítménymenedzsment rendszer magában foglalja a célok kitűzését, a visszajelzéseket és a teljesítményértékeléseket.
- Az új munkavállalók beillesztése és a távozó munkavállalók elbocsátása egyszerűsíti a folyamatot és biztosítja a szabályozási előírások betartását.
Az intelliHR korlátai
- Egyes felhasználók jelezték, hogy részletesebb oktatóvideókra lenne szükségük a tanulási görbe csökkentése érdekében.
- A vélemények szerint egyes csapatok számára előnyös lenne további harmadik féltől származó integrációk bevezetése.
intelliHR árak
Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
intelliHR értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)
7. Growthspace
A Growthspace egy felhőalapú tanulási platform, amely számos készségkezelési eszközt kínál azoknak az egyéneknek és szervezeteknek, akik szakmai fejlődési célokat tűztek ki maguk elé. Használja ki a témában jártas szakértők által vezetett interaktív, érdekes és gyakorlatias tanfolyamok és coaching programok széles skáláját.
A Growthspace legjobb funkciói
- Személyre szabott coaching foglalkozások tapasztalt szakemberekkel, hogy minden egyes személy egyedi igényeit kielégítsék.
- Interaktív tanulási eszközök, például kvízek és szimulációk a munkavállalók elkötelezettségének javítására
- A vezető szakértők és véleményvezérek által biztosított kiváló minőségű tartalom és naprakész információk garantálják a minőségi továbbképzési kezdeményezés sikerét.
- A gyakorlatias és megvalósítható megközelítés valós betekintést és készségeket kínál a felhasználóknak, amelyeket karrierjük során alkalmazhatnak.
Growthspace korlátozások
- Egyes felhasználók szerint a találkozóütemező platform nem annyira felhasználóbarát, mint lehetne.
- Néhány csapat véleménye szerint szükség van testreszabott felhasználói irányítópultokra a tanulási élmény javítása érdekében.
Growthspace árak
Vegye fel velünk a kapcsolatot egy személyre szabott alkalmazotti fejlesztési árajánlatért!
Growthspace értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: N/A
8. Rallyware
A Rallyware egy teljesítménytámogató platform, amely ajánlásokat ad a csapatának. Használja arra, hogy minden egyes személy számára a megfelelő időben azonosítsa a legjobb tanulási és üzleti tevékenységeket, és így javítsa a készségkezelő eszközök hatékonyságát.
A Rallyware legjobb funkciói
- A személyre szabott tanulási tervek az egyes felhasználók igényeire, céljaira és tanulási stílusára összpontosítanak, hogy a számukra legmegfelelőbb készségeket és tartalmakat ajánlják.
- A jelvények és ranglistákhoz hasonló gamifikációs elemek javítják a munkavállalók elkötelezettségét és motivációját.
- Az alkalmazás mobil eszközökre van optimalizálva, hogy a tanulók bárhonnan és bármikor hozzáférhessenek a platformhoz.
- A részletes elemzések és jelentések az egyes tanulók elkötelezettségéről és előrehaladásáról megkönnyítik az adminisztrátorok számára a képzési programok hatékonyságának nyomon követését.
A Rallyware korlátai
- Egyes felhasználók véleménye szerint a nyelvi beállítás nem mindig megbízható, néha a kiválasztott nyelv helyett angol nyelvű bekezdéseket jelenít meg.
- Egyes csapatok kifejezték azt a kívánságukat, hogy a Rallyware platformban tovább bővítsék az AI funkciók alkalmazását.
Rallyware árak
Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Rallyware értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (20+ értékelés)
9. Cloud Academy
A Cloud Academy készségkezelő szoftvert kínál a robusztus felhőalapú számítástechnikai készségek fejlesztéséhez. Használja ki a részletes elemzéseket és jelentéseket, hogy jobban megértse az egyes tanulási folyamatok iránti elkötelezettséget és az elért eredményeket, és így megalapozottabb döntéseket hozhasson.
A Cloud Academy legjobb funkciói
- A tanfolyamkönyvtárban megtalálhatók a főbb felhőalapú platformok, többek között az AWS, az Azure és a Google Cloud Platform képzései.
- A gyakorlati laboratóriumok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a tanfolyamokon megszerzett ismereteket a valós életben is gyakorolják és alkalmazzák.
- Készségértékelések a felhasználók számára, hogy azonosítsák erősségeiket és azokat a területeket, ahol fejlődniük kell.
- Részletes jelentések és elemzések a készségfejlesztés előrehaladásának és a munkavállalói elkötelezettségnek a nyomon követéséhez szükséges adatokkal.
A Cloud Academy korlátai
- A vélemények szerint folyamatos kurzusfrissítésekre van szükség, hogy lépést tudjanak tartani a népszerű felhőalapú platformok legújabb változásaival (a Cloud Academy szerint aktívan dolgoznak ezen).
- Egyes felhasználók szerint a korlátozott offline és mobil hozzáférhetőség lassítja a csapat tagjainak tanulási folyamatát.
Cloud Academy árak
- Magánszemélyek: 39 USD/hó
- Kis csapatok: 55 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Cloud Academy értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)
10. Runn
A Runn egy felhőalapú erőforrás-kezelő platform, integrált időkövető és előrejelző eszközökkel. Használja projekttervezéshez, erőforrások ütemezéséhez, csapatok racionalizálásához, készséghiányok azonosításához és a munkaerő áttekintéséhez.
A Runn legjobb funkciói
- A felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően a csapat tagjai könnyedén eligazodnak a szoftverben és használhatják az eszközöket, anélkül, hogy bármilyen technikai ismeretekkel rendelkeznének.
- A testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik, hogy a Runn platformot a szervezetéhez és csapattagjaihoz igazítsa.
- Az erőforrás-kezelő rendszer segítségével kezelheti és nyomon követheti csapata munkaterhelését, valamint hatékonyan felhasználhatja erőforrásait.
- A valós idejű elemzések részletes információkat nyújtanak a csapat teljesítményéről és a projekt előrehaladásáról, így segítve a jobb, adatokon alapuló döntéshozatalt.
Runn korlátozások
- Néhány felhasználó véleménye szerint további API-funkciókra lenne szükség.
- Egyes értékelők szerint a jogosultsági szintek beállítása nehéz, vagy megkerülési megoldásokat igényel.
Runn árak
- Ingyenes
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Runn értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)
Optimalizálja csapatát készségkezelő eszközökkel
Egy olyan világban, ahol a készségek pénzt érnek, a megfelelő készségkezelő eszközök használata döntő jelentőségű.
A készségkezelő szoftver bevezetése racionalizálja a szervezeti folyamatokat és lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy teljes potenciáljukat kihasználják. ✨?
Készen áll a készségkezelési munkafolyamatok hatékonyságának növelésére? Tapasztalja meg a hatékonyság és a munkavállalói elkötelezettség új szintjét – regisztráljon még ma a ClickUp-ra!