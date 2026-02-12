Bízunk a kódban: Hogyan készítsünk kódellenőrzési ellenőrzőlistát

Mint minden fejlesztő tudja, a kódfelülvizsgálatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a hibákat még a termelésbe kerülésük előtt kiszűrjék.

A kód felülvizsgálata nélkül kockáztatja, hogy a termelés során kritikus hibákat kell majd kijavítania, ami késésekhez, elégedetlen felhasználókhoz és a hírnevének romlásához vezethet.

Ez a cikk végigvezeti Önt egy kódellenőrzési ellenőrzőlista elkészítésén, amely biztosítja, hogy kódja tiszta, biztonságos és telepítésre kész legyen. Kezdjük el! 🎢

Miért érdemes kódfelülvizsgálati ellenőrzőlistát használni?

Egy jól felépített kódellenőrzési ellenőrzőlista növeli a következetességet és a alaposságot. Segíthet biztosítani, hogy a kód a projekt egészében következetes névkonvenciókat kövessen, és hogy minden hibakezelési esetet átfogóan kezeljenek.

Azok a felülvizsgálók, akik ellenőrzőlistát használnak, kevésbé valószínű, hogy kihagynak kritikus elemeket, mint például a felhasználói bevitelek érvényesítése vagy a biztonsági sebezhetőségek kezelése. Íme néhány általános előnye a kódfelülvizsgálati ellenőrzőlista használatának:

Az ellenőrzőlista ösztönzi a bevált gyakorlatok betartását . Például biztosíthatja, hogy a kódmódosítások kövessék az egyfelelősség elvét, amely szerint minden függvény vagy modul csak egy feladatot lát el

Ez arra is ösztönözheti a fejlesztőket, hogy hatékony kóddokumentációt írjanak beágyazott megjegyzésekkel, javítva ezzel a kód olvashatóságát és karbantarthatóságát. A bevált gyakorlatok betartása segít fenntartani a kód magas színvonalát, és megelőzi az olyan gyakori problémákat, mint a kódduplikáció vagy a logikai hibák.

Az ellenőrzőlisták segítenek javítani az együttműködést és a tudásmegosztást a fejlesztői csapatok között. Emellett rávilágíthatnak a tesztelési lefedettség felülvizsgálatának fontosságára, ösztönözve a csapat tagjait, hogy megvitassák és megosszák egymással a hatékony egységtesztekkel és integrációs tesztekkel kapcsolatos tapasztalataikat.

A kódfelülvizsgálati ellenőrzőlista elősegíti a statikus kódelemző eszközök használatát a potenciális problémák korai felismerése érdekében, megkönnyítve a problémák megoldásának közös megértését. Ez az együttműködésen alapuló megközelítés javítja a kód általános minőségét és hatékonyságát, megkönnyítve a kódváltozások kezelését és integrálását.

Végül is az ellenőrzőlista szisztematikusabbá és megbízhatóbbá teszi a kódfelülvizsgálati eljárást, hozzájárulva ezzel a robusztus, karbantartható és kiváló minőségű szoftverekhez.

Felkészülés a kódfelülvizsgálatokra

A kódfelülvizsgálatra való hatékony felkészülés több fontos lépést is magában foglal, amelyek biztosítják a folyamat zökkenőmentességét és eredményességét. Mielőtt elkezdené az ellenőrzőlista használatát, a következőket kell tennie:

1. Ismerje meg a kontextust és a hatókört

Mielőtt belevetné magát a kódba, meg kell értenie annak kontextusát, hatókörét és a legutóbbi változtatásokat. Ehhez tartozik a kód céljának, funkcionalitásának és a nagyobb projektbe való illeszkedésének megértése.

Ismerkedjen meg a kapcsolódó kóddokumentációval vagy tervezési mintákkal, hogy a kód megfeleljen az általános projektcéloknak és kódolási szabványoknak.

💡Profi tipp: Használja az agilis projektmenedzsment retrospektíváit a kódfelülvizsgálati folyamat finomításához, hogy az rugalmasabbá váljon, és a következő sprint azonnali fejlesztéseire összpontosítson.

2. Gyűjtse össze a szükséges információkat

Gyűjtse össze az összes releváns anyagot az ellenőrzés megkezdése előtt. Ide tartozhatnak a pull request részletei, a kapcsolódó hibajegyek és a korábbi ellenőrzési megjegyzések. A megfelelő szoftverek és eszközök használata itt felbecsülhetetlen értékű lehet.

Például a minőségbiztosítási szoftverek segítenek nyomon követni a teszteseteket és biztosítani, hogy a kód minden aspektusát lefedje, míg a hibakövető szoftverek rögzítik az ismert problémákat és azok megoldásait. Ezek az információk átfogó képet nyújtanak a kód hatásáról, és segítenek azonosítani a potenciális problémás területeket.

Kódfelülvizsgálati ellenőrzőlista

Egy hatékony kódellenőrzési ellenőrzőlista elkészítése olyan, mintha előkészítené a terepet a hibátlan eredményhez – minden elemet gondosan ellenőrizni kell, hogy a végtermék kiváló minőségű legyen.

Az ellenőrzőlista minden egyes eleme fontos szerepet játszik a magas minőség fenntartásában és annak biztosításában, hogy a kód készen álljon a termelésre. Íme a folyamat rövid összefoglalása!

🔎 Funkciókövetelmények Győződjön meg arról, hogy a kód megfelel a meghatározott funkciókövetelményeknek

Győződjön meg róla, hogy az összes releváns felhasználói történetet vagy jegyet tartalmazza 👀 A kód olvashatósága és karbantarthatósága Ellenőrizze, hogy a kód könnyen érthető és követhető-e

Ellenőrizze, hogy a kód logikus és áttekinthető-e 😎 Kódolási stílus Ellenőrizze a kódolási szabványok és konvenciók betartását

Ellenőrizze, hogy a formázás és a behúzás következetes-e 💡 Egyértelmű névadás Gondoskodjon arról, hogy a változók, függvények és osztályok leíró, értelmes neveket kapjanak, amelyek tükrözik azok rendeltetését 🤝 Megfelelő dokumentáció és megjegyzések Ellenőrizze, hogy a kód megfelelően dokumentálva van-e beágyazott megjegyzésekkel 👩‍💻 Kódszerkezet és tervezés Értékelje a kód felépítését a modularitás és a tervezési elvek betartása szempontjából 💪🏻 Teljesítmény és hatékonyság Vizsgálja meg a kódot teljesítménybeli problémák szempontjából

Győződjön meg róla, hogy megfelel a hatékonysági követelményeknek 🧑🏼‍🏭 Hibakezelés és naplózás Ellenőrizze, hogy megfelelő hiba kezelési és naplózási gyakorlatok vannak-e érvényben a hibák zökkenőmentes kezelése és a hibakeresés megkönnyítése érdekében 🥅 Biztonság Győződjön meg arról, hogy a kód védett a gyakori sebezhetőségekkel szemben 🛜 Tesztelési lefedettség Ellenőrizze a szélsőséges eseteket és a hibaforgatókönyveket

Biztosítsa a megfelelő tesztelési lefedettséget egységtesztekkel és integrációs tesztekkel egyaránt 🌀 A kód újrafelhasználhatósága és a DRY elv Ellenőrizze, hogy a kód nem ismétlődő-e, és újrafelhasználható-e ✍🏼 Függőségek és harmadik féltől származó könyvtárak Győződjön meg arról, hogy a függőségek és a könyvtárak frissültek ✅ CI/CD és telepítési felkészültség Ellenőrizze, hogy a kód minden környezetben működik-e, és készen áll-e a telepítésre

Most nézzük meg részletesen ezeket a lépéseket: 🔍

1. szakasz: Funkcionális követelmények

A kód ellenőrzése előtt győződjön meg arról, hogy az megfelel a meghatározott funkciókövetelményeknek, és teljesíti az összes felhasználói történetet vagy jegyet. Használhatja a szoftverfejlesztő csapatok számára elérhető különféle űrlapokat is, hogy adatokat gyűjtsön a csapatától, ügyfeleitől vagy vásárlóitól. Ez biztosítja, hogy a kód összhangban legyen a projekt céljaival és a várt funkcionalitással.

Példa: Ha egy pull request (PR) új API-végpontot ad hozzá, ellenőrizze a kapcsolódó hibajelentést vagy felhasználói történetet, hogy megerősítse annak szükségességét és működőképességét Ha új keresési funkciót vezet be, ellenőrizze, hogy az támogatja-e az összes megadott keresési szűrőt, és a felhasználói bevitelek alapján a helyes eredményeket adja-e vissza

2. szakasz: A kód olvashatósága

A kódnak tisztának, jól szervezettnek és könnyen érthetőnek kell lennie. Ellenőrizze, hogy a logika természetesen folyik-e, és hogy a megjegyzéseket és a dokumentációt megfelelően használják-e.

A komplex algoritmusokat világos, kezelhető funkciókra kell bontani, amelyek célját leíró megjegyzésekkel kell ellátni. Hatékony szoftverfejlesztő eszközök segítségével kézben tarthatja a projektet.

⚡️Tipp:

Tartsa be az egységes behúzást és szóközöket

A függvényeket és módszereket tartsa rövidnek, és összpontosítsa őket egyetlen feladatra

3. szakasz: Kódolási stílus

Ellenőrizze, hogy a kód megfelel-e a megállapított kódolási szabványoknak és konvencióknak, beleértve a megfelelő behúzást, szóközöket és zárójelek elhelyezését. Ez az egységesség segít fenntartani az egységes kódbázist, és megkönnyíti a fejlesztők együttműködését és az ellenőrzést.

Minden változót és függvényt a csapat stílusútimutatójának megfelelően kell formázni. Ezzel elkerülhetők a fájlok közötti felesleges eltérések.

⚡️Tipp:

Pythonban kövesse a PEP 8 szabványokat

JavaScriptben kövesse az ESLint vagy a Prettier formázási szabályait

4. szakasz: Egyértelmű névadás

A nevek fontosak – leíró jellegűeknek és értelmeseknek kell lenniük. Gondoskodjon arról, hogy a változók, függvények és osztályok olyan neveket kapjanak, amelyek kifejezik céljukat és funkciójukat.

⚡️Tipp: Használjon értelmes változóneveket (például userEmail helyett ue)

Például egy olyan függvényt, amely a felhasználói pontszámokat számolja ki, calculateUserScores néven kell elnevezni calcScores helyett, így azonnal egyértelművé válik a célja.

A kód jól dokumentált, értelmes megjegyzésekkel ellátva? A jó dokumentáció segít a jövőbeli fejlesztőknek megérteni és módosítani a kódot.

⚡️Tipp: Használjon értelmes dokumentációs karakterláncokat és beágyazott megjegyzéseket

Példa

🎯Olvassa el még: 11 ingyenes kóddokumentációs sablon a kiemelkedő teljesítményű csapatok számára

6. szakasz: Kódszerkezet és tervezés

Értékelje a kód modularitását és a tervezési elveknek való megfelelését, például az egyetlen felelősség elvét és az objektumorientált elemzést.

⚡️Az egyetlen felelősség elve (SRS): Ne helyezzen több felelősséget egyetlen osztályba vagy függvénybe; alakítsa át külön osztályokká és függvényekké.

Például, ha a kód felhasználói hitelesítést és adatfeldolgozást végez, fontolja meg annak külön modulokra történő átalakítását az áttekinthetőség és a karbantarthatóság javítása érdekében.

7. szakasz: Teljesítmény és hatékonyság

A teljesítmény és a hatékonyság elengedhetetlenek a karcsúsított kódhoz. A hatékony kód gyorsabban fut és kevesebb erőforrást használ, így az alkalmazás skálázhatóvá válik.

Értékelje a kódot a legjobb kódszerkesztők segítségével a teljesítménybeli problémák, például a nem hatékony algoritmusok vagy a memóriaszivárgások felderítése érdekében, és ellenőrizze, hogy megfelel-e a hatékonysági követelményeknek.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e felesleges ciklusok, redundáns számítások vagy erőforrás-igényes műveletek.

⚡️Tipp: A Pythonban a listaértelmezés használata gyakran hatékonyabb, mint a ciklusoké

Példa:

Hatástalan kód ⤵️ Optimalizált kód ⤵️ my_list = [x for x in my_list if x not in arr]

8. szakasz: Hiba kezelése és naplózás

A hiba kezelése és a naplózás arról szól, hogy legyen terve a váratlan balesetekre. Ellenőrizze, hogy a kód tartalmaz-e megbízható hiba kezelést a potenciális problémák zökkenőmentes kezeléséhez, valamint a hibakeresés céljából naplózza-e a fontos eseményeket.

A kódjának képesnek kell lennie az érvénytelen bemenetek vagy a sikertelen adatbázis-kapcsolatok kezelésére anélkül, hogy összeomlana, és hasznos hibaüzeneteket kell nyújtania a hibaelhárításhoz.

⚡️Tipp: A konkrét hibaüzenetek naplózása segít a problémák gyors kijavításában.

Példa:

🚫 Hibás hiba kezelés (elrejti a hibákat) ✅ Jó hiba kezelés (hasznos részleteket rögzít) try { processOrder();} catch (error) { console.error(`A megrendelés feldolgozása sikertelen: ${error.message}`);}

9. szakasz: Biztonság

Most ellenőrizze, hogy a kód védett-e a gyakori sebezhetőségekkel szemben. A biztonságos kód védelmet nyújt az SQL-befecskendezés, az XSS, a CSRF és az adat szivárgás ellen.

⚡️Tipp: A paraméterezett lekérdezések használata megakadályozza az SQL-befecskendezést.

🚫 SQL-befecskendezésre érzékeny ✅ Használjon előre elkészített utasításokat

10. szakasz: Tesztelési lefedettség

Győződjön meg arról, hogy a kód megfelelő tesztelési lefedettséget biztosít, beleértve az egység- és integrációs teszteket, valamint ellenőrizze a szélsőséges eseteket és a hibaszcenáriókat.

A tesztelésnek tartalmaznia kell érvényes és érvénytelen bemeneti adatokra vonatkozó forgatókönyveket, valamint a lehetséges hibaforrásokat, hogy biztosítsa a kód funkcionalitásának átfogó ellenőrzését. A tesztek garantálják a kód megfelelő működését és megakadályozzák a regressziókat.

⚡️Tipp:

Győződjön meg arról, hogy az új kód nem rontja el a meglévő teszteket (futtasson automatizált teszteket)

Győződjön meg arról, hogy a tesztesetek minden várható bemenetet lefednek

11. szakasz: A kód újrafelhasználhatósága és a DRY elv

Ellenőrizze, hogy a kód elkerüli-e az ismétlődéseket és elősegíti-e az újrafelhasználást. A DRY (Don’t Repeat Yourself) elv csökkenti a karbantartási munkát és megkönnyíti a jövőbeli frissítéseket.

⚡️Tipp: Az ismétlődő kód funkcióvá alakítása javítja az újrafelhasználhatóságot.

🚫 Ismétlődő kód ✅ Átírásra került kód

12. szakasz: Függőségek és harmadik féltől származó könyvtárak

Az elavult könyvtárak biztonsági réseket okozhatnak. Soha ne használjon régi, karbantartás nélküli könyvtárat.

Ellenőrizze, hogy a függőségek naprakészek-e és szükségesek-e, valamint keresse meg a biztonsági javításokat.

⚡️Tipp: Futtassa ezt a kódot Javascript- és Python-projektekhez

13. szakasz: CI/CD és a telepítésre való felkészültség

Működni fog a kód a staging, a termelési és a különböző környezetekben? A DevOps folyamatokkal, felhőalapú környezetekkel és adatbázisokkal való kompatibilitás biztosítása megakadályozza a telepítési hibákat.

⚡️Tipp:

Ellenőrizze a környezeti változókat a hitelesítő adatok merev kódolása helyett

Ellenőrizze, hogy a CI/CD tesztek sikeresek-e, mielőtt összevonja a PR-t

Ezeket a lépéseket követve a kódellenőrzési ellenőrzőlista segítségével csapata biztosíthatja a kód magas színvonalát és a projektbe való sikeres integrációt.

⚡️⚡️ Bónusz tipp: A kód végleges jóváhagyása előtt ellenőrizendő dolgok A korábbi visszajelzéseket figyelembe vettük

Az egység- és integrációs tesztek egyértelműek

A dokumentáció frissítve

Minden javaslatot és problémát megjegyzésként rögzítettünk

A kód egy 14 hüvelykes laptop képernyőjére is elfér, anélkül, hogy vízszintesen kellene görgetni

A kódfelülvizsgálat legjobb gyakorlata

Az ellenőrzőlista mellett íme néhány bevált gyakorlat, amely javítja a kódfelülvizsgálatok hatékonyságát:

1. Vizsgálja át a kis, gyakori változtatásokat

A kisebb PR-ek könnyebben felülvizsgálhatók, ami csökkenti a kognitív terhelést és javítja a visszajelzések minőségét.

Bevált gyakorlat:

Ösztönözze az inkrementális PR-eket (pl. 200–400 sor helyett 1000+ sor)

Használjon funkcióágakat és gyakran hajtson végre egyesítéseket, hogy elkerülje a nagy, összetett felülvizsgálatokat

2. Adjon konstruktív és megvalósítható visszajelzést

A kódfelülvizsgálatoknak segíteniük kell a fejlesztőket a fejlődésben, nem pedig elriasztani őket.

Bevált gyakorlat:

Kritika helyett javaslatokat használjon, például: „Fontolja meg, hogy ezt egy külön függvénybe szervezze át a jobb olvashatóság érdekében”

Használjon kódpéldákat a visszajelzésekben a javaslatok pontosításához

Felülvizsgálóként keressen valamit, ami tetszik a PR-ben, és arra is tegyen megjegyzést. Különösen akkor, ha ez olyan dolog, amire a szerző már korábban is kapott visszajelzést. Egy egyszerű „remek munka, hogy nem felejtetted el megadni az indoklást az assert metódus hívásához!” megjegyzés egy tapasztaltabb szerzőtől egy kezdő szerzőnek nagy önbizalom-növelő hatással bír, és segít biztosítani, hogy a visszajelzés „megragadjon”.

Felülvizsgálóként keressen valamit, ami tetszik a PR-ben, és arra is tegyen megjegyzést. Különösen akkor, ha ez olyan dolog, amire a szerző már korábban is kapott visszajelzést. Egy egyszerű „remek munka, hogy nem felejtetted el megadni az indoklást az assert metódus hívásához!” megjegyzés egy tapasztaltabb szerzőtől egy kezdő szerzőnek nagy önbizalom-növelő hatással bír, és segít biztosítani, hogy a visszajelzés „megragadjon”.

3. Használjon automatizált és manuális felülvizsgálatok kombinációját

Az automatizálás kiszűri a szintaxis hibákat, míg a kézi felülvizsgálatok a logikára és a karbantarthatóságra összpontosítanak.

Bevált gyakorlat:

Használjon lintereket (ESLint, Pylint stb.) és statikus elemző eszközöket a PR-ek benyújtása előtt

A kézi felülvizsgálatokat összpontosítsa az üzleti logikára, a biztonságra és a szélsőséges esetekre

4. Változtassa a felülvizsgálók sorrendjét az elfogultság elkerülése érdekében

A különböző felülvizsgálók biztosítják a sokszínű perspektívákat és elkerülik a tudás szigetelődését.

Bevált gyakorlat:

Használja a felülvizsgálók rotációját a felülvizsgálati feladatok méltányos elosztásához

Kritikus projektekben legalább két jóváhagyást kérjen az összevonás előtt

5. Egyensúly a gyorsaság és a alaposság között

A túl gyors felülvizsgálatok során problémák maradhatnak ki, míg a lassú felülvizsgálatok késleltetik a fejlesztést.

Bevált gyakorlat:

Állítson be SLA-t a kódfelülvizsgálatokra (pl. felülvizsgálat 24–48 órán belül)

Használjon aszinkron eszközöket, például a GitHub megjegyzéseket a megbeszélésekhez a hosszú értekezletek helyett

6. Tanuljon a korábbi felülvizsgálatokból

Az ismétlődő problémák arra utalnak, hogy jobb képzésre vagy a folyamatok fejlesztésére van szükség.

Bevált gyakorlat:

Tartson fenn tudásbázist vagy közös problémanyilvántartást a korábbi felülvizsgálatokból

Ösztönözze a kollégák közötti tanulási foglalkozásokat a bevált gyakorlatok megvitatására

Olvassa el még: Termékvisszajelzési szoftver termékfejlesztő csapatok számára

Töltse le ezt a sablont

