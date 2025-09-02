A 15 legjobb Roam Research alternatíva jegyzeteléshez (2026)

Az ötletek ritkán követnek egyenes vonalat.

Ezek visszacsatolnak, elágaznak és váratlan módon ütköznek egymással. A megfelelő jegyzetelési eszköz megkönnyíti a lépéstartást. A Roam Research hálózati megközelítésével kielégítette ezt az igényt, de nem ez az egyetlen eszköz, amelyet a nemlineáris gondolkodáshoz fejlesztettek ki.

Ha kíváncsi arra, hogy mi más létezik még a piacon, akkor ez a Roam Research alternatíváinak összefoglalója neked szól. Íme a legjobb lehetőségek, amelyek saját megközelítésüket kínálják a kapcsolódó jegyzeteléshez. 📝

A legjobb Roam Research alternatívák áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb Roam Research alternatívákról és azok összehasonlításáról.

Eszköz A legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp Beágyazott dokumentumok összecsukható oldalakkal, ClickUp Brain az AI-alapú íráshoz és ütemezéshez, AI Notetaker a jegyzetekhez és a teendőkhöz, Whiteboards az ötletek feltérképezéséhez Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű cégek, nagyvállalatok Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Obsidian Helyi markdown-tárolás, kétirányú hivatkozások a jegyzetek között, plugin-ökoszisztéma, grafikus nézet az ötletek térképéhez Magánszemélyek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik Logseq Összecsukható vázlatok, PDF-megjegyzések, szűrőkkel és címkékkel ellátott fejlett keresések, napi napló rendszer Magánszemélyek Ingyenes Evernote Webes kivágás bármilyen eszközről, képek OCR-felismerése, hangjegyzetek, jegyzetfüzet és címkék alapján történő rendszerezés Kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. RemNote Beépített szóközös ismétlés, jegyzetekből készült kártyák létrehozása, a tanulási folyamat nyomon követése Magánszemélyek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználótól kezdődik Joplin Végpontok közötti titkosítás, Markdown szerkesztés, böngésző-webkivágó, plugin-piac Magánszemélyek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 2,99 €/hó/felhasználó-tól kezdődik. Google Keep Idő- és helyalapú emlékeztetők, hangjegyzetek átírása, valós idejű szinkronizálás Magánszemélyek Ingyenes Google-fiókkal Fusebase (korábban Nimbus Note) Gazdag formázási lehetőségek, egymásba ágyazott mappák és munkaterületek, engedélyekkel ellátott nyilvános megosztási linkek, harmadik féltől származó alkalmazások beágyazása Kisvállalkozások Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 39 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik; testreszabási lehetőségek csapatok számára Workflowy Végtelen pontbeágyazás, tükrözött tartalom, hashtag-szűrők, nagyított fókusznézet Magánszemélyek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Amplenote Feladatok prioritásba rendezése az Eisenhower-mátrix segítségével, ötletek időközönkénti áttekintése, gyors jegyzeteléshez szolgáló Jot rendszer Magánszemélyek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Tana Sémaalapú adatstruktúrák, rugalmas nézetek, beleértve táblázatokat és táblákat, intelligens lekérdezések, újrafelhasználható sablonok Kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik Anytype Elsősorban offline használatra, peer-to-peer szinkronizálással, objektumalapú jegyzetfelépítéssel és testreszabható irányítópulttal Magánszemélyek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 99 dollártól kezdődik évente DokuWiki Saját szerveren futó egyszerű szöveges rendszer, kiterjedt plugin-támogatás, oldalverzió-kezelés Kisvállalkozások Ingyenes Microsoft OneNote Végtelen vászon elrendezés, rajz- és kézírási eszközök, eszközök közötti felhőalapú szinkronizálás, integráció a Microsoft alkalmazásokkal Kisvállalkozások Ingyenes a Microsoft 365-tel; személyes és üzleti csomagok elérhetők TiddlyWiki All-in-one HTML fájl, atomikus tartalmi blokkok (tiddlers), teljes offline hozzáférés, fejlett szűrő- és címkézési rendszer Magánszemélyek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8 USD/hó/felhasználótól kezdődik

Miért érdemes a Roam Research alternatíváit választani?

A Roam Research hálózati jegyzetelési funkciója ösztönzi az ötletek összekapcsolásának kreativitását, de a program gyenge pontjai miatt a felhasználók olyan alternatívákat kereshetnek, amelyek jobban illeszkednek a munkafolyamatukhoz vagy a költségvetésükhöz. 💵

Íme néhány ok, amiért érdemes megnéznie más jegyzetelési alkalmazásokat:

Magas előfizetési díjak: Havi 15 dollár vagy évi 165 dollár, ami túlzottnak tűnik diákok, szabadúszók vagy szűkös költségvetéssel rendelkező alkalmi felhasználók számára

Lassú funkcióbevezetés: Késlelteti az olyan frissítéseket, mint a továbbfejlesztett keresési szűrők vagy az olyan eszközökkel való integrációk, mint a Notion, ami miatt a tapasztalt felhasználók többet várnak el

Korlátozott csapatmunka: Minimális megosztási lehetőségeket kínál, hiányzik belőle a valós idejű szerkesztés és a csapatmunkához szükséges robusztus csoportos projektfunkciók

Korlátozott vizuális testreszabás: Nem kínál témákat, betűtípusokat vagy elrendezési lehetőségeket a munkaterület felhasználói igényekhez való igazításához

Nehézségek nagy adathalmazok kezelésénél: Jelentős késleltetést okoz több ezer Jelentős késleltetést okoz több ezer értekezleti jegyzet vagy összetett ötletábra kezelésekor, ami lassítja a termelékenységet

🧠 Érdekesség: A Moleskine jegyzetfüzetek az 1980-as években váltak híressé, miután utazók és kreatív személyiségek, mint Hemingway és Picasso, használták őket ötleteik és élményeik rögzítésére. Ma már a kreatív jegyzetelési módszerek szinonimájaként ismertek.

A legjobb Roam Research alternatívák

Fedezze fel ezeket a legjobb Roam Research alternatívákat, hogy megtalálja az Ön gondolkodási stílusához, munkafolyamatához és beállításaihoz leginkább illeszkedő jegyzetelési rendszert. ⚙️

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one projekt- és dokumentumkezeléshez)

Fedezze fel a ClickUp Docs gazdag jegyzetelési funkcióit Használja a ClickUp Docs alkalmazást tartalom létrehozásához és böngészéséhez, gazdag formázási lehetőségek és beágyazott oldalak segítségével

Mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, a ClickUp strukturáltabb megközelítést kínál a jegyzeteléshez, mint az önálló jegyzetalkalmazások. Egyetlen munkaterületen egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásdokumentációt és az AI-alapú eszközöket, így praktikus alternatívát kínál a Roam Research-hez, amely összekapcsolja az ötleteit és a feladatait.

Írjon a ClickUp Docs-ban

Kezdje a ClickUp Docs-szal, egy olyan dokumentumszerkesztővel, amely ötvözi a rugalmas írási lehetőségeket a valódi szervezettséggel.

A Roam lapos linkhálózatával ellentétben a Docs egyértelmű hierarchiát biztosít a kapcsolódó ötletek, témák és témakörök rendezéséhez beágyazott oldalakon keresztül. Ezeket az oldalakat kibonthatja vagy összecsukhatja a fő Doc-on belül, így a kapcsolódó tartalmak csoportosítva maradnak, miközben továbbra is könnyen elérhetők.

Tegyük fel, hogy egy klímatechnológiai kutatási központot épít. Fő dokumentumának címe lehetne „Tiszta energia kutatás”. Alatta hozzáadhat beágyazott oldalakat, például „Napenergia-hasznosítás Dél-Amerikában”, „Szélenergia-esettanulmányok” és „Politikai jegyzetek”. Ez lehetővé teszi, hogy a részletekbe is belemélyüljön anélkül, hogy szem elől tévesztené az összképet.

A szöveget gazdagon formázhatja, képeket és fájlokat ágyazhat be, megjelölhet együttműködőket, sőt bármely szövegsort végrehajtható feladattá alakíthat. Mindez a Docs-ot dinamikusabbá és hasznosabbá teszi, mint egy hagyományos jegyzetet vagy egy elszigetelt Roam-oldalt.

Brainstorming, automatikus kiegészítés és végrehajtás a kontextust felismerő ClickUp AI segítségével

Jelölje ki a dokumentum bármely részét, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy azonnal összefoglalja vagy átírja azt

Most pedig ismerje meg a ClickUp Brain-t, a világ legteljesebb és kontextusérzékeny AI-asszisztensét, amely a Docs-ban található. Úgy lett kialakítva, hogy felgyorsítsa a gondolkodást és az írást anélkül, hogy kizökkentené Önt a munkából. Megkérheti, hogy foglaljon össze egy hosszú szövegrészt, írja át a sűrű tartalmat, vagy generáljon új ötleteket az Ön által írtak alapján.

Például, ha öt különböző forrásból több bekezdésnyi jegyzetet gyűjtött össze a szén-dioxid-elkülönítési technológiáról, kijelölheti a szöveget, és megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen összefoglalót, vagy egyszerűsítse a nyelvezetet.

💡 Profi tipp: Készítsen dokumentumokat négyszer gyorsabban, mint gépeléssel! Töltse le a ClickUp Brain MAX-ot, az asztali AI-társát, és kapcsolja be a hangos diktálást a Talk to Text segítségével. Mondja el ötleteit, és rögzítse őket kéz nélkül, kifinomult tartalommá alakítva. Akár a Docs-ban ír, e-maileket fogalmaz meg, vagy feladatokat hoz létre, a Talk to Text azonnal kifinomult szöveggé alakítja a kimondott szavakat. Ön beszél, a program pedig gépel, javít és strukturál – anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania. A Talk to Text asztali alkalmazásokban is működik – gondoljon csak a Gmailre, a Slackre és magára a ClickUpra.

Automatizálja az értekezletek jegyzetelését a ClickUp AI Notetaker segítségével

Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker kezelje az értekezletek jegyzőkönyveit és összefoglalóit, miközben Ön a megbeszélésre koncentrál

Ezt követi a ClickUp AI Notetaker, amely automatizálja a találkozók jegyzetelését, így nem kell firkálnia, miközben figyel. Csatlakozik a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet hívásaihoz, rögzíti azokat, és teljes átiratot, teendőket és a legfontosabb tanulságokat generál – majd egy rendezett dokumentumot küld közvetlenül a ClickUp Beérkező levelek mappájába.

Tegyük fel, hogy egy szakértőt interjúztat, vagy csapatértekezletet tart a kutatási eredményeiről.

Ahelyett, hogy kézzel gépelné be az idézeteket vagy az időbélyegeket, a találkozói jegyzetekhez készült AI-eszköz mindent rögzít, és a leiratot a megfelelő mappába vagy dokumentumba helyezi. Ön a pillanatban maradhat, és mégis kifinomult jegyzetekkel távozhat.

Hozzon létre egy második agyat a használatra kész sablonokkal

Szerezzen be ingyenes sablont Kezdje a ClickUp tudásbázis-sablonnal, hogy felépítsen egy rendezett kutatási adattárat

Végül a ClickUp Tudásbázis-sablon otthont ad a jegyzeteknek. Hosszú távú használatra tervezték, és tiszta hierarchiát, előre elkészített szakaszokat és összekapcsolt munkafolyamatokat tartalmaz, így az információk böngészhetőek és felhasználhatóak maradnak.

Tegyük fel, hogy egy több hónapos kutatási projektet készít. A tudásbázis-sablon segítségével létrehozhat olyan kategóriákat, mint „Nyers adatok”, „Interjúk” és „Fejezetvázlatok”, amelyek mindegyike strukturált dokumentumokat tartalmaz, kapcsolódó beágyazott oldalakkal.

Ha a Roam segített hálózatokban gondolkodni, de olyan eszközre van szüksége, amely strukturálást, együttműködést és végrehajtást is biztosít, a ClickUp mindkét területen a legjobbat nyújtja. Ez a Roam Research alternatíva rendszerezetté, kereshetővé és cselekvésre késszé teszi a jegyzeteket.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre ClickUp-feladatokat közvetlenül a Docs-ból vagy az AI Notetaker összefoglalókból, hogy áthidalja a gondolkodás és a cselekvés közötti szakadékot

Rögzítse a felvillanó ötleteket a ClickUp Notepadben , és később alakítsa át őket feladatokká, így gondolatai és tervei strukturáltabbak lesznek, mint a Roam napi jegyzetei.

Készítsen koncepciótérképeket vagy projektfolyamatokat a ClickUp Whiteboards -on, és kapcsolja össze őket a feladatokkal, így rugalmas alternatívát kínálva a Roam grafikus nézetéhez.

Kövesse nyomon a közelgő feladatokat és találkozókat az AI-alapú ClickUp Naptárban , amely olyan időgazdálkodási réteget ad hozzá, ami a Roam-ból hiányzik. Használja a Naptárat a mély munkára szánt időszakok lefoglalásához és az alacsony prioritású feladatok automatikus áthelyezéséhez

Váltson a mély gondolkodásról a Google Meet, a Microsoft Teams és a Zoom találkozási platformokon történő hívásokra anélkül, hogy elhagyná a ClickUp-ot

Hagyja, hogy a ClickUp Brain elemezze a menetrendjét, és automatikusan rangsorolja a feladatokat, így nincs szükség a Roam Research-ben történő kézi címkézésre vagy rendezésre.

A ClickUp korlátai

A felhasználóknak előre meg kell határoznia a tereket, mappákat és egyéni nézeteket, ami akadályt jelenthet azok számára, akik plug-and-play tudáskezelő eszközöket keresnek

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a Reddit-vélemény valóban mindent elmond:

A Docs rendszerük szinte észrevétlenül felváltotta a Google Docs-ban végzett munkánk nagy részét. Minden sokkal gördülékenyebben zajlik, amikor a dokumentációnk ugyanazon a helyen található, mint a projektjeink. A csapat gyorsabban alkalmazkodott hozzá, mint gondoltam. Eleinte bizonytalan voltam a ClickUp Brain-nel kapcsolatban, mert csak egy újabb AI-s trükknek tűnt. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kell összefoglalnom, vagy el kell kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. Az AI jegyzetelési funkció volt az igazi meglepetés. Régebben rengeteg teendőt elvesztettünk a megbeszélések után, de most mindent rögzít és automatikusan kiosztja a feladatokat. A nyomon követés észrevehetően javult...

A Docs rendszerük szinte észrevétlenül felváltotta a Google Docs-ban végzett munkánk nagy részét. Minden sokkal gördülékenyebben működik, amikor a dokumentációnk ugyanazon a helyen található, mint a projektjeink. A csapat gyorsabban alkalmazkodott hozzá, mint gondoltam. Eleinte bizonytalan voltam a ClickUp Brain-nel kapcsolatban, mert csak egy újabb AI-s trükknek tűnt. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kell összefoglalnom, vagy el kell kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. Az AI jegyzetelési funkció volt az igazi meglepetés. Régebben rengeteg teendőt elvesztettünk a megbeszélések után, de most mindent rögzít és automatikusan kiosztja a feladatokat. A nyomon követés észrevehetően javult...

2. Obsidian (A legjobb helyi fájlkezeléshez)

via Obsidian

Az Obsidian a számítógépén található Markdown-fájlokat összekapcsolt tudásbázissá alakítja. A jegyzetei a saját eszközén tárolódnak – nem más szerverén –, így teljes mértékben Ön rendelkezik az adataival. A grafikus nézet feltérképezi az ötletek közötti kapcsolatokat, feltárva a gondolkodásában megjelenő mintákat.

Sok felhasználó az Obsidianra vált, miután kipróbálta a felhőalapú alternatívákat, mivel a helyi tárolás kiküszöböli az előfizetési díjakat és az internetfüggőséget.

A testreszabási lehetőségek lehetővé teszik, hogy közösségi témák és bővítmények segítségével személyre szabott munkaterületet hozzon létre. Ez a rugalmasság vonzza azokat az embereket, akik szeretnék irányítani mind a jegyzeteiket, mind az azok kezeléséhez használt eszközöket.

Az Obsidian legjobb funkciói

Hozzon létre kétirányú kapcsolatokat a jegyzetek között, hogy komplex tudáshálózatokat építsen ki, amelyek feltárják a látszólag egymástól független témák közötti összefüggéseket

Testreszabhatja a felületet CSS-kódok és közösségi témák segítségével, hogy pontosan megfeleljen a munkafolyamatra vonatkozó preferenciáinak és vizuális igényeinek.

Bővítse a funkcionalitást közösségi bővítményekkel, amelyek a feladatkezeléstől a fejlett vizualizációs eszközökig terjedő funkciókat adnak hozzá.

Többféle nézet segítségével böngészheti tudását, beleértve a grafikus megjelenítést, a vázlat módot és a hagyományos mappaszerkezeteket.

Az Obsidian korlátai

A felhasználóknak Markdown formátumban kell írniuk, és a formázott kimenetet külön kell megtekinteniük, ami kevésbé intuitív lehet azok számára, akik a rich-text szerkesztőkhöz vannak szokva

Egyes Obsidian-alternatívákkal ellentétben a táblázat celláiban nincs támogatás interaktív elemekhez, mint például jelölőnégyzetek, dátumok vagy legördülő menük.

A közösségi bővítmények frissítések után nem működhetnek

Az Obsidian árai

Sync: 5 USD/hó felhasználónként

Kiadás: 10 USD/hó felhasználónként

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (több mint 40 értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Ez a Reddit-vélemény felkeltette a figyelmünket:

De a jegyzetfüzetek és a dokumentumok mindig elveszett tudássá válnak, és az idő múlásával elfelejtem, hol vannak. Az Obsidian segít összekapcsolni őket, így akár véletlenül is eszembe jutnak, és ez csökkenti azt a szorongást is, hogy „ezt meg kell jegyeznem”. Nagyon jól ismerem magam és a gondolkodásmódomat, ezért amikor jegyzeteket írok, úgy fogalmazok, hogy könnyen összekapcsolhassam a pontokat. Ez segít csökkenteni azt az időt, amit korábban csak azzal töltöttem, hogy megpróbáljak egy témát megőrizni és ne kelljen újra kutatnom, de emellett leírom a nap folyamán tanúsított viselkedésemet vagy az életemben elért általános fejlődést is.

De a jegyzetfüzetek és a dokumentumok mindig elveszett tudássá válnak, és az idő múlásával elfelejtem, hol vannak. Az Obsidian segít összekapcsolni őket, így akár véletlenül is eszembe jutnak, és ez csökkenti azt a szorongást is, hogy „ezt meg kell jegyeznem”. Nagyon jól ismerem magam és a gondolkodásmódomat, ezért amikor jegyzeteket írok, úgy fogalmazok, hogy könnyen összekapcsolhassam a pontokat. Ez segít csökkenteni azt az időt, amit korábban csak azzal töltöttem, hogy megpróbáljak egy témát megőrizni és ne kelljen újra kutatnom, de emellett leírom a nap folyamán tanúsított viselkedésemet vagy az életemben elért általános fejlődést is.

3. Logseq (A legjobb vázlatkészítéshez és feladatkezeléshez)

via Logseq

A Logseq a jegyzetelést olyan hierarchikus vázlatokkal közelíti meg, amelyek igény szerint kibővíthetők és összecsukhatók. Ez a struktúra természetes módon szervezi a komplex témákat könnyen emészthető részekre.

Nyílt forráskódú platformként a Logseq kiküszöböli az előfizetési költségeket, miközben aktív fejlesztést biztosít. A napló funkció automatikusan létrehoz napi jegyzeteket, így a szokások nyomon követése és a napi naplózás gyerekjáték. A programozók számára a szintaxiskiemeléssel ellátott kódblokkok beágyazásának lehetősége olyan praktikus hasznosságot jelent, amely sok versenytársnál hiányzik.

A Logseq legjobb funkciói

Készítsen megjegyzéseket PDF-fájlokhoz közvetlenül a belső tudásbázisában , és hozzon létre kapcsolatokat gondolatai és az eredeti források között anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

Keresse meg jegyzeteit a beépített keresési operátorokkal, amelyek címkék, tulajdonságok és kapcsolatok alapján szűrnek, hogy pontosan azokat az információkat találja meg, amelyekre szüksége van.

Egyszerű markdown szintaxissal ütemezze a feladatokat, és kövesse nyomon azokat a napi jegyzetek között, így nincs szükség külön feladatkezelő eszközökre

A Logseq korlátai

Kevésbé kifinomult felhasználói felület a kiforrott kereskedelmi alternatívákhoz képest

Nincs lehetőség a változtatások visszavonására vagy a véletlenül törölt szöveg visszaállítására.

A felhasználóknak manuálisan kell létrehozniuk a jegyzetek közötti kapcsolatokat, ami időigényes lehet

A Logseq nem rendelkezik natív szinkronizálási megoldással, hanem harmadik féltől származó szolgáltatásokra támaszkodik, ami nem feltétlenül tetszik minden felhasználónak.

A Logseq árai

Ingyenes

Logseq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Logseq-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó hasznos összefoglalót kínál:

A Logseq koncepciója rendkívül hatékony. Célja, hogy a felhasználó olyan adatbázist hozzon létre, ahol nem kell aggódnia az adatbázisban található információk keresése és rendszerezése miatt. A napló stílus célja, hogy a jegyzetelés gyakorlatát a lehető legkönnyebbé tegye. […] A Logseq legnagyobb gyengesége, hogy az ötletet nem támasztja alá a robusztus megvalósítás. A felhasználói felület meglehetősen kényelmes, ha a felhasználó egyszer megtanulja kezelni. A Logseq azonban egyszerűen nem alkalmas nagy mennyiségű strukturált adat kezelésére […]

A Logseq koncepciója rendkívül hatékony. Célja, hogy a felhasználó olyan adatbázist hozzon létre, amelyben nem kell aggódnia az adatbázisban található információk keresése és rendszerezése miatt. A napló stílus célja, hogy a jegyzetelés gyakorlatát a lehető legkönnyebbé tegye. […] A Logseq legnagyobb gyengesége, hogy az ötletet nem támasztja alá a robusztus megvalósítás. A felhasználói felület meglehetősen kényelmes, ha a felhasználó egyszer megtanulja kezelni. A Logseq azonban egyszerűen nem alkalmas nagy mennyiségű strukturált adat kezelésére […]

4. Evernote (A legjobb platformok közötti szinkronizáláshoz)

az Evernote-on keresztül

Az Evernote kiválóan alkalmas több forrásból származó információk rögzítésére – a webes kivágások, képek, hangfájlok és szövegek mind egy szervezett jegyzetfüzetben találhatók meg.

A platformok közötti szinkronizálás automatikusan történik, így jegyzetei manuális átvitel nélkül is elérhetők lesznek az összes eszközön. Az Evernote a kétirányú összekapcsolás helyett a hagyományos mappák és címkék segítségével történő rendszerezésre összpontosít.

A webklipelő teljes cikkeket ment el, eltávolítva a hirdetéseket és formázva azokat a későbbi könnyű olvashatóság érdekében. A közelmúltbeli áremelések ellenére sok felhasználó továbbra is az Evernote-ot használja megbízható keresési funkciója és ismerős felülete miatt.

Az Evernote legjobb funkciói

Kereshet kézzel írt jegyzetekben és képeken belüli szövegekben az optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével, amely még a nem szöveges tartalmakat is könnyen megtalálhatóvá teszi.

Rögzítsen hangjegyzeteket megbeszélések vagy előadások során, amelyek szinkronizálódnak a begépelt jegyzetekkel, így átfogó beszélgetési feljegyzéseket hozva létre

Rendezze az információkat jegyzetfüzetek, kötegek és címkék segítségével, amelyek többféle utat kínálnak a tartalom megtalálásához anélkül, hogy pontosan emlékeznie kellene a kapcsolatokra

Az Evernote korlátai

Korlátozott kapcsolódási funkciók a jegyzetek között

Az Evernote-nál már voltak biztonsági incidensek a múltban, többek között egy jelentős hackertámadás 2013-ban, amely veszélybe sodorta a felhasználói adatokat

Nincs natív Markdown-támogatás

Más Roam Research alternatívákhoz képest drága

Az Evernote árai

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professional: 17,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2010+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8280 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelésből:

A jegyzetek elképesztő sebességgel történő összevonása sokkal könnyebbé és hatékonyabbá vált, ami lenyűgöző. Sikerült fenntartanunk a magas teljesítményt, miközben nyomon követjük az egyes eseményekhez tartozó számos jegyzetet, és jegyzetfüzetek és címkék segítségével rendszerezzük azokat, hogy a releváns információk könnyebben megtalálhatók legyenek. Az Evernote segítségével könnyű mindenkit egy hullámhosszon tartani és naprakészen tartani a projektek, megbeszélések és napi tevékenységek kezelésével kapcsolatban.

A jegyzetek elképesztő sebességgel történő összevonása sokkal könnyebbé és hatékonyabbá vált, ami lenyűgöző. Sikerült fenntartanunk a magas teljesítményt, miközben nyomon követjük az egyes eseményekhez tartozó számos jegyzetet, és jegyzetfüzetek és címkék segítségével rendszerezzük azokat, hogy a releváns információk könnyebben megtalálhatók legyenek. Az Evernote segítségével könnyű mindenkit egy hullámhosszon tartani és naprakészen tartani a projektek, megbeszélések és napi tevékenységek kezelésével kapcsolatban.

⚡️ Tudás a gyakorlatban: A NASA 2012-ben elindított TechPort rendszere az ügynökség kutatási és fejlesztési tevékenységeinek központi adattára, amely biztosítja a hatékony tudásmegosztást és az innovációk nyomon követését.

5. RemNote (A legjobb az aktív tanuláshoz és a szórványos ismétléshez)

via RemNote

A RemNote a szórványos ismétlés integrálásával hidalja át a jegyzetelés és a memorizálás közötti szakadékot. Ez a személyes tudáskezelő szoftver automatikusan kártyákat generál a jegyzeteiből, segítve az információk hosszú távú megőrzését.

A tartalmat hierarchikusan szervezi „rems” segítségével, amelyek a tudás atomikus egységei, amelyek összekapcsolódva hálózatot alkotnak. A diákok különösen értékelik, hogy a RemNote hogyan alakítja át a passzív jegyzeteket aktív tanulási anyagokká.

A dokumentumközpontú megközelítés intuitívvá teszi a hagyományos jegyzetelésről való áttérést, miközben hasznosabb szervezési koncepciókat vezet be.

A RemNote legjobb funkciói

Készítsen koncepciótérképeket és vizuális kapcsolatokat az ötletek között a beépített tudásgráf segítségével, amely az egész jegyzetrendszerben megjeleníti a kapcsolatokat.

Integrálja a referenciaanyagokat, például a PDF-fájlokat és a webcikkeket közvetlenül a tudásbázisába olyan jegyzetelési funkciók segítségével, amelyek megőrzik a kontextust.

Kövesse nyomon a tanulás előrehaladását részletes statisztikák és napi célok segítségével, ami segít fenntartani a következetességet és mérni az idővel elért fejlődést

Dolgozzon együtt csapattagokkal vagy tanulócsoportokkal a jegyzeteken olyan megosztott dokumentumok segítségével, amelyek megőrzik a verziótörténetet és nyomon követik a változásokat.

A RemNote korlátai

A felület zsúfoltnak tűnik nagy tudásbázisok kezelésekor

A Roam Research alternatívájának fejlett funkcióihoz előfizetés szükséges.

A mobil élményen javítani kell

A jegyzetek és a kártyák más alkalmazásokba való exportálása a korlátozott formátumok miatt kihívást jelenthet

A RemNote árai

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó

Pro AI-vel: 20 USD/hó

RemNote értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a RemNote-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A remNote-ban leginkább a flashcard funkció és kezelése tetszett. Ez az egyik legjobb, amit ingyenes szinten találtam, és közvetlenül kapcsolódik a jegyzetekhez. Ezen is aktívan dolgoznak. A jegyzetelés tekintetében szerintem rendben van.

A remNote-ban leginkább a flashcard funkció és kezelése tetszett. Ez az egyik legjobb, amit ingyenes szinten találtam, és közvetlenül kapcsolódik a jegyzetekhez. Ezen is aktívan dolgoznak. A jegyzetelés tekintetében szerintem rendben van.

🔍 Tudta? Az IDC kutatása szerint a nagyvállalatok alkalmazottainak csupán 45%-a használja aktívan a tudásmenedzsment-rendszereit. Ez rávilágít a bevezetés és a tényleges használat közötti jelentős szakadékra.

6. Joplin (A legjobb az adatvédelemre összpontosító jegyzetkezeléshez)

via Joplin

A Joplin nyílt forráskódú jegyzetelést kínál végpontok közötti titkosítással, amely az eszközök közötti szinkronizálás során is biztosítja az adatok magánjellegét. A jegyzeteket szabványos Markdown formátumban tárolja, így biztosítva, hogy saját fejlesztésű szoftver nélkül is hozzáférhessen a tartalmához.

A platform a szinkronizálást az Ön által választott szolgáltatásokon keresztül kezeli: Dropbox, OneDrive, NextCloud vagy saját szerver. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy Ön irányítsa, hol tárolja adatait.

Sok felhasználó kifejezetten azért vált át a Joplinra, mert ez a program ötvözi az adatvédelmi funkciókat és a máshol előfizetéshez kötött fejlett funkciókhoz való ingyenes hozzáférést.

A Joplin legjobb funkciói

Bővítse a funkcionalitást olyan bővítményekkel, amelyek olyan funkciókat adnak hozzá, mint a Kanban táblák , az elme térképek és további exportformátumok, anélkül, hogy növelnék az alapalkalmazás méretét.

Vágjon ki webes tartalmakat a böngészőbővítmény segítségével, amely megőrzi a formázást és a képeket, miközben mindent helyileg ment el, ahelyett, hogy egy harmadik fél szolgáltatására tárolná.

Vázlatokat, folyamatábrákat vagy vizuális jegyzeteket illeszthet közvetlenül a bejegyzéseibe, hogy jobban illusztrálja a komplex ötleteket

A „Goto Anything” keresési funkcióval és az automatikus kiegészítési javaslatokkal gyorsan eljuthat bármely jegyzethez, címkéhez vagy jegyzetfüzethez.

A Joplin korlátai

A grafikus nézet és a kapcsolatok kevésbé fejlettek, mint a Roam esetében

Nagyon nagy jegyzetgyűjtemények esetén a keresés lassabb lehet

Nem támogatja a valós idejű együttműködést, ami hátrány lehet a csapatalapú munkafolyamatok esetében.

A Joplin árai

Alapcsomag: 2,99 €/hó (kb. 3,32 $/hó)

Pro: 5,99 €/hó (kb. 6,65 $/hó)

Csapatok: 7,99 €/hó (kb. 8,87 $/hó)

Joplin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Joplinról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így foglalta össze:

Imádom a jegyzetek szervezési felépítését, ahol jegyzetfüzeteket és azokba különböző jegyzeteket lehet létrehozni. Azt is szeretem, hogy a jegyzetek Markdown formátumban vannak tárolva, ami a preview panelnek köszönhetően könnyű olvashatóságot biztosít, és a jegyzetek méretét is nagyon kicsinek tartja, mivel nem tárol hatalmas mennyiségű felesleges adatot. Minden nap használom, és nagyon könnyű használni és beépíteni a mindennapi életbe.

Imádom a jegyzetek szervezési felépítését, ahol jegyzetfüzeteket és azokba különböző jegyzeteket lehet létrehozni. Azt is szeretem, hogy a jegyzetek Markdown formátumban vannak tárolva, ami a előnézeti ablaknak köszönhetően könnyű olvasást tesz lehetővé, és a jegyzetek méretét is nagyon kicsinek tartja, mivel nem tárol hatalmas mennyiségű felesleges adatot. Minden nap használom, és nagyon könnyű használni és beépíteni a mindennapi életbe.

🧠 Érdekesség: Leonardo da Vinci jegyzetfüzetei híresen fordított vagy tükörírással készültek. Miért? Hogy ötleteit titokban tartsa, a szöveg csak tükörben nézve volt olvasható.

7. Google Keep (A legjobb gyors rögzítéshez és emlékeztetőkhöz)

a Google-on keresztül

A Google Keep minimalista megközelítést alkalmaz a jegyzeteléshez: színes kártyák segítségével rendszerezi az információkat. Megbízható megoldás a gyors rögzítéshez: jegyezze le ötleteit, hangjegyzeteit vagy ellenőrzőlistáit, amelyek azonnal szinkronizálódnak az eszközök között.

Az egyéb Google-szolgáltatásokkal való integráció lehetővé teszi, hogy jegyzetekből dokumentumokat hozzon létre, vagy helyalapú emlékeztetőket állítson be. A Google Keep szándékosan kerüli a bonyolult funkciókat, helyette a sebességre és az elérhetőségre összpontosít.

Ez az egyszerűség teszi ideális Roam Research alternatívává a tudásbázisok építése helyett a röpke gondolatok rögzítéséhez.

A Google Keep legjobb funkciói

Állítson be idő- vagy helyalapú emlékeztetőket, amelyek értesítést küldenek, amikor eléri a megadott helyeket vagy a beállított időpontokat, így a passzív jegyzetekből cselekvésre ösztönző emlékeztetők lesznek

Dolgozzon együtt megosztott jegyzeteken és listákon, amelyek valós időben frissülnek több felhasználó eszközén, így hatékonyan használhatók háztartási bevásárlólistákhoz vagy megosztott projektötletekhez.

Konvertálja kézzel írt jegyzeteit szöveggé optikai karakterfelismerés segítségével, amelynek köszönhetően még a gyorsan leírt ötletek is kereshetővé és szerkeszthetővé válnak rögzítés után

Rögzítsen hangjegyzeteket útközben, amelyeket a rendszer automatikusan szöveggé alakít át, így könnyen visszakereshetők és áttekinthetők.

A Google Keep korlátai

Korlátozott rich text formázási lehetőségek a jegyzetekhez

Nincsenek mappák vagy egymásba ágyazott címkék a hierarchikus struktúra támogatásához

Minden jegyzet karakterkorlátja 20 000, ami korlátozó lehet

Annak ellenére, hogy a Google ökoszisztémájának része, a Keep nem integrálódik közvetlenül a Google Tasks alkalmazással

A Google Keep árai

Ingyenes Google-fiókkal

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a Google Keep-ről a valódi felhasználók?

Nézze meg, mit mondott erről a Capterra-kritikus:

Imádom, hogy a Google Keep azonnal szinkronizálja az eszközeimet vagy a Google-fiókomat, így útközben is készíthetek jegyzeteket a tesztekről, és később is hozzáférhetek hozzájuk.

Imádom, hogy a Google Keep azonnal szinkronizálja az eszközeimet vagy a Google-fiókomat, így útközben is készíthetek jegyzeteket a tesztekről, és később is hozzáférhetek hozzájuk.

8. Fusebase (korábban Nimbus Note) (A legjobb dokumentációhoz és tudásbázisokhoz)

Forrás: Fusebase

A Nimbus Note (ma Fusebase) ötvözi a dokumentumszerkesztést a tudáskezeléssel, így hatékony szervezési eszközöket kínál anélkül, hogy túlzottan bonyolult lenne. A platform kiemelkedően jól strukturálja az információkat egymásba ágyazott munkaterületek, mappák és almappák segítségével.

A gazdag formázási lehetőségek között szerepelnek táblázatok, kódblokkok és beágyazott elemek – amelyek később mind kereshetőek. A Nimbus azoknak a felhasználóknak szól, akiknek több struktúrára van szükségük, mint amit a Roam szabad formájú megközelítése kínál.

A web clipper külön említést érdemel rugalmassága miatt, amely lehetővé teszi, hogy néhány kattintással teljes oldalakat, egyszerűsített cikkeket, képernyőképeket vagy kijelölt szövegeket menthessen.

A Fusebase legjobb funkciói

Szervezze a tartalmat korlátlan számú, egymásba ágyazott munkaterülettel, mappával és almappával, amelyek logikus hierarchiákat hoznak létre a különböző projektek vagy tudásterületek számára

Hozzon létre nyilvános megosztási linkeket részletes jogosultsági beállításokkal, amelyek meghatározzák, hogy mások fiók nélkül megtekinthetik-e, kommentálhatják-e vagy szerkeszthetik-e a jegyzeteit

Több mint 30féle tartalmat ágyazhat be közvetlenül a jegyzetekbe, beleértve videókat, térképeket, táblázatokat és harmadik féltől származó alkalmazásokat, amelyek összefogják a kapcsolódó információkat

A Fusebase korlátai

A feladatkezelési funkciók alapvetőnek tekinthetők, hiányoznak belőlük az átfogó teendőlisták

Egyes felhasználók aggodalmukat fejezték ki a JSON-export funkció eltávolítása miatt, ami megnehezíti az adatok átvitelét

A Fusebase árai

Solo: 39 USD/hó

Essentials: 99 USD/hó (öt tag számára)

Advanced: 399 USD/hó (50 tag számára)

Korlátlan: Egyedi árak

Fusebase értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a Fusebase-ről a valódi felhasználók?

Így írta le egy G2-felhasználó a Roam Research alternatívájával kapcsolatos tapasztalatait:

A FuseBase egy hatékony dokumentumszerkesztővel rendelkezik, amely weboldal-szerű portálokkal van kombinálva. Kiváló lehetőség az ügyfelek bevezetési idejének csökkentésére, mivel központosítottuk a képzéseinket és útmutatóinkat. Még mindig tanulunk és fejlesztjük a wikinket, mivel az eszköz havonta frissül és új funkciókkal bővül. Eddig minden rendben – az automatizált feladat-emlékeztetők és a lépésenkénti munkafolyamat-szerkesztő a kedvenceim jelenleg.

A FuseBase egy hatékony dokumentumszerkesztővel rendelkezik, amely weboldal-szerű portálokkal van kombinálva. Kiváló lehetőség az ügyfelek bevezetési idejének csökkentésére, mivel központosítottuk a képzéseket és az útmutatókat. Még mindig tanulunk és fejlesztjük a wikinket, mivel az eszköz havonta frissül és új funkciókkal bővül. Eddig minden rendben – az automatizált feladat-emlékeztetők és a lépésenkénti munkafolyamat-szerkesztő a jelenlegi kedvenceim.

🔍 Tudta? A szociológus Niklas Luhmann által alkalmazott Zettelkasten-módszer több ezer egyedi jegyzetkártya összekapcsolását jelentette a jobb emlékezés érdekében. Luhmann szerint ez segítette abban, hogy több mint 70 könyvet írjon.

9. Workflowy (A legjobb a végtelenül egymásba ágyazható listákhoz)

via Workflowy

A Workflowy a jegyzetelést a lényegére, a vázlatra redukálja. Ez a fókuszált megközelítés zökkenőmentes környezetet teremt a hierarchikus információk rögzítéséhez.

Minden pont egyszerre tartalom és tároló is, ami végtelen beágyazást tesz lehetővé, így a kapcsolódó információk összekapcsolva maradnak. Bármelyik pontra ráközelítve az ideiglenesen a középpontba kerül, kiküszöbölve a figyelemelterelő tényezőket.

A Workflowy azoknak a felhasználóknak szól, akik az egyszerűséget részesítik előnyben a túlzsúfolt funkciókkal szemben. A minimalista felület szándékosan kerüli a felesleges bonyolultságot, így Ön a vezérlőelemek vagy beállítások helyett a tartalomra koncentrálhat.

A Workflowy legjobb funkciói

Címkézze a tartalmakat hashtagekkel és említésekkel, amelyek az egész információs adatbázisában azonnali szűrőket hoznak létre, függetlenül attól, hogy az elemek hol vannak elhelyezve

Ossza meg vázlatának egyes ágait testreszabható jogosultsági beállításokkal, amelyek lehetővé teszik mások számára, hogy csak a releváns szakaszokat tekintsék meg vagy azokban együttműködjenek

Végezzen keresést egyszerre minden szinten, az eredmények pedig megmutatják az egyes találatok teljes kontextusát, így segítve az információk megtalálását komplex hierarchiákban

Készítsen tükrözött másolatokat a pontokból, amelyek különböző helyszíneken egyszerre frissülnek, biztosítva ezzel a jegyzetek közötti konzisztenciát.

A Workflowy korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott formázási lehetőségek

A Workflowy nem rendelkezik beépített emlékeztetővel, határidővel vagy időgazdálkodási funkciókkal

Nincs egyszerű módszer a befejezett tételek archiválására

A Workflowy árai

Ingyenes

Pro: 8,99 USD/hó

Workflowy értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Workflowy-ról a valódi felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény erről a Roam Research alternatíváról:

Imádom, hogy minden csak egy felsorolás. Általában felsorolással készítem a jegyzeteimet, és a Workflowy segítségével ezt hatékonyabban tudom megtenni.

Imádom, hogy minden csak egy felsorolás. Általában felsorolással készítem a jegyzeteimet, és a Workflowy segítségével ezt hatékonyabban tudom megtenni.

⚡️ Tudás a gyakorlatban: A Siemens ShareNet nevű digitális platformja megkönnyíti a tudásmegosztást a munkatársak között, javítva ezzel az együttműködést és a tanulást a szervezet egészében.

10. Amplenote (A legjobb a termelékenységre fókuszáló jegyzeteléshez)

via Amplenote

Az Amplenote az ötletek és a teendők átgondolt integrációján keresztül ötvözi a jegyzetelést a feladatkezeléssel. A jegyzetekből kivont feladatok automatikusan feltöltik az egységes feladatrendszert, ahol a prioritások a sürgősség és a fontosság alapján kerülnek meghatározásra. A Roam Research alternatívája bevezeti a „Jots” funkciót, amely gyors jegyzeteket tesz lehetővé, amelyek később állandó tartalommá alakulnak át.

Az alkalmazás az „ötletkertészet” funkcióival tűnik ki, amelyek a szóközös ismétlés elve alapján újra megjelenítik a jegyzeteket áttekintés céljából.

Az Amplenote legjobb funkciói

Alakítsa át a jegyzeteket feladatokká gazdag metaadatokkal, beleértve a határidőket, prioritásokat és a feladatra fordítandó időbecsléseket, amelyek automatikusan megjelennek a feladatnézetekben

Rangsorolja a feladatokat automatikusan az Eisenhower-mátrix módszerével, amely a sürgősség, az érték és a ráfordítás alapján számítja ki a fontosságot, hogy segítsen a nagy hatással bíró munkákra koncentrálni.

Rendszeresen tekintse át az ötleteket olyan szórványos ismétlési feladatok segítségével, amelyek optimális időközönként idézik fel a jegyzeteket a hosszú távú tudásmegtartás érdekében

Továbbítsa a fontos e-maileket az Amplenote-ba, amely automatikusan feladatokká alakítja őket a kijelölt jegyzetekben

Az Amplenote korlátai

Nincs előre elkészített sablonkönyvtár a jegyzetekhez vagy feladatokhoz

Az asztali alkalmazás csak fizető előfizetők számára elérhető; az ingyenes felhasználók csak a webes és mobil verziókat használhatják.

A [[ szintaxis használatával történő jegyzetek összekapcsolásakor csak öt javaslat jelenik meg, ami a kiterjedt jegyzetkönyvtárral rendelkező felhasználók számára elégtelen lehet.

Ha ugyanazon a napon több eszközről is hozzáfér ugyanahhoz a napi jegyzethez, az duplikált bejegyzésekhez vezethet

Az Amplenote árai

Alapcsomag: 5,99 USD/hó (éves számlázás)

Pro: 9,99 USD/hó (éves számlázás)

Founder: 24,99 USD/hó (éves számlázás)

Amplenote értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amplenote-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó:

Ez egy remek jegyzetelő alkalmazás, és vannak olyan funkciói, amelyekkel egy nagy, minden termelékenységi feladatot lefedő alkalmazássá válik, de szerintem ki kell próbálni, hogy Önnek is megfelel-e. Egy dolog, ami nem tetszik, az az, hogy egy bizonyos ideig tartó inaktivitás után automatikusan archiválja a jegyzeteket. Szerintem ez furcsa, de még nem jutottam el odáig, hogy kijavítsam.

Ez egy remek jegyzetelő alkalmazás, és vannak olyan funkciói, amelyekkel egy nagy, minden termelékenységi feladatot lefedő alkalmazássá válik, de szerintem ki kell próbálni, hogy Önnek is megfelel-e. Egy dolog, ami nem tetszik, az az, hogy egy bizonyos ideig tartó inaktivitás után automatikusan archiválja a jegyzeteket. Szerintem ez furcsa, de még nem jutottam el odáig, hogy kijavítsam.

11. Tana (A legjobb rugalmas adatbázis-funkciókhoz)

via Tana

A Tana az információkat strukturált adatokként kezeli, anélkül, hogy feláldozná a rugalmasságot. Minden tartalom egy csomóponttá válik, amely más csomópontokat is tartalmazhat, testreszabható tulajdonságokkal, amelyek adatbázis-szerű funkcionalitást tesznek lehetővé.

A rendszer a „séma-gondolkodás” elvét alkalmazza, amelynek keretében az információk következetes tulajdonságok révén szerkezetet nyernek, miközben megmarad a szabad formájú jegyzetek szabadsága. A Tana azoknak a felhasználóknak szól, akiket frusztrálnak a hagyományos dokumentumok és a merev adatbázisok korlátai.

A Tana legjobb funkciói

Tekintse meg ugyanazokat az információkat többféle formátumban, beleértve vázlatokat, táblázatokat, Kanban táblákat és naptárakat, amelyek különböző perspektívákat nyújtanak az adataira vonatkozóan

Hozzon létre parancsokat, amelyek automatizálják az ismétlődő munkafolyamatokat, és átalakítják az információk feldolgozásának és megjelenítésének módját a munkaterületén

Készítsen kifinomult lekérdezéseket természetes nyelv használatával, amelyek szűrik és rendezik az információkat az egész tudásbázisában

Készíts jegyzetelési sablonokat az egységes információrögzítéshez, amelyek egységesítik az adatgyűjtés módját, miközben alkalmazkodnak az új követelményekhez

A Tana korlátai

A Tana lehetővé teszi több azonos nevű csomópont létrehozását, ami zavart és rendezetlenséget okozhat.

Az alkalmazás csak JSON formátumban támogatja az exportálást

A mobil élmény még mindig fejlődőben van

A Tana árai

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó

Pro: 18 USD/hó

Tana értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tana-ról a valódi felhasználók?

Vessünk egy pillantást egy Reddit-véleményre erről a Roam Research alternatíváról:

A Tana lehetővé teszi, hogy egyszerűen csak írjak tartalmat és címkét rendeljek hozzá. Nem kell gondolkodnom mappákon vagy struktúrán. Csak címkét rendelek hozzá, és tudom, hogy az információt könnyen elő tudom hívni! Jelenleg számomra a legnagyobb hátrány, hogy nincs igazi olvasási/írási funkcióval rendelkező mobilalkalmazás. Ne értsen félre, a Tana Capture remek. De én mindig úton vagyok, és szükségem van a tartalmaimra is.

A Tana lehetővé teszi, hogy egyszerűen csak írjak tartalmat és címkét rendeljek hozzá. Nem kell gondolkodnom mappákon vagy struktúrán. Csak címkét rendelek hozzá, és tudom, hogy az információt könnyen elő tudom hívni! Jelenleg számomra a legnagyobb hátrány, hogy nincs igazi olvasási/írási funkcióval rendelkező mobilalkalmazás. Ne értsen félre, a Tana Capture remek. De én mindig úton vagyok, és szükségem van a tartalmaimra is.

🔍 Tudta? Két egymástól független ötlet összekapcsolását (a kapcsolódó jegyzetelés egyik jellemzőjét) biszociációnak nevezik, és ezt a jelenséget mind a művészetben, mind a tudományban a kreatív áttörésekkel hozzák összefüggésbe.

12. Anytype (A legjobb az adatvédelemre összpontosító objektumkapcsolatokhoz)

via Anytype

Az Anytype objektumorientált tervezéssel közelíti meg a tudáskezelést, ahol minden jegyzet egyedi objektumként működik, testreszabható tulajdonságokkal. Az összes adatot helyileg tárolja, peer-to-peer szinkronizálással, így teljesen kiküszöböli a központi szerverek szükségességét.

Az objektum-kapcsolat modell lehetővé teszi egyedi típusok – projektek, feladatok, emberek, könyvek – létrehozását, amelyek mindegyike sajátos tulajdonságokkal és kapcsolatokkal rendelkezik. Minden információ egy építőelemmé válik, amely nem csupán linkek vagy címkék révén, hanem értelmes kapcsolatokon keresztül kapcsolódik a többihez.

Az Anytype legjobb funkciói

Kössön össze információkat olyan kapcsolatok révén, amelyek meghatározzák az objektumok közötti interakciókat, létrehozva egy szemantikai hálózatot, amely tükrözi a fogalmak közötti valós világbeli kapcsolatokat

Készítsen személyes irányítópultokat, amelyek összefogják a kapcsolódó információkat, és vizualizálják az objektumok közötti kapcsolatokat a tudásbázisában

Alakítsa a felületet rugalmas nézetek segítségével, beleértve listákat, táblázatokat, galériákat és táblákat, amelyek ugyanazokat az információkat jelenítik meg, de különböző kontextusokhoz vannak optimalizálva.

Állítson be egyszerű automatizálásokat a munkafolyamatok kezeléséhez, például a jegyzetek automatikus címkézéséhez vagy a tartalom szervezéséhez, amint hozzáadja azokat

Anytype korlátozások

A már bevált alternatívákhoz képest kisebb közösség

A fejlett lekérdezésekhez speciális szintaxis elsajátítása szükséges

Az inline LaTeX-támogatás hiánya miatt kevésbé alkalmas a felhasználók számára

Anytype árak

Ingyenes

Builder: 99 USD/év

Co-Creator: 299 USD/év

Üzleti: Egyedi árazás

Anytype értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Anytype-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Reddit-felhasználó véleménye erről a Roam Research alternatíváról:

Ami magát az alkalmazást illeti, az jó. Ez a Notion „offline-first” megfelelője, mivel adatbázis-orientált. Egy nem technikai beállítottságú ember számára nehezebb megérteni a mögötte álló koncepciókat, de nem lehetetlen (itt arra gondolok, hogy furcsa neveket használnak a „dolgokra”, és hogy ott minden „kapcsolat”). Ami nem tetszett benne (de ez változhatott, mivel 6 hónapja használtam), az az, hogy az iPad/iPhone-alkalmazás inkább egy minimális kiegészítő, nem pedig egy teljes értékű alkalmazás, amelyet helyette is használni lehetne.

Ami magát az alkalmazást illeti, az jó. Ez a Notion „offline-first” megfelelője, mivel adatbázis-orientált. Egy nem technikai beállítottságú ember számára nehezebb megérteni a mögötte álló koncepciókat, de nem lehetetlen (itt arra gondolok, hogy furcsa neveket használnak a „dolgokra”, és hogy ott minden „kapcsolat”). Ami nem tetszett benne (de ez változhatott, mivel 6 hónapja használtam), az az, hogy az iPad/iPhone-alkalmazás inkább egy minimális kiegészítő, nem pedig egy teljes értékű alkalmazás, amelyet helyette is használni lehetne.

13. DokuWiki (A legjobb technikai dokumentációs csapatok számára)

via DokuWiki

A DokuWiki strukturált dokumentációt hoz létre adatbázis-háttér nélkül. Ez a sima szöveges wiki-rendszer az oldalakat külön fájlokként tárolja, így a biztonsági mentés és a verziókezelés egyszerű.

Kiemelkedő tulajdonsága az önálló tárhely-opciók, amelyek lehetővé teszik az infrastruktúra teljes körű irányítását. A kiterjedt plugin-ökoszisztéma speciális igényeket is kielégít, a diagramok rajzolásától a bibliográfiák kezeléséig, így szinte bármilyen dokumentációs követelményhez alkalmazkodik.

A DokuWiki legjobb funkciói

Rendezze a jegyzeteket olyan névterek segítségével, amelyek logikus szakaszokat és alszakaszokat hoznak létre, miközben megőrzik az információs architektúrát tükröző, egyértelmű URL-eket.

Szabályozza a hozzáférést részletes jogosultsági rendszerekkel, amelyek felhasználói csoportok vagy egyéni fiókok alapján határozzák meg, ki olvashatja, szerkesztheti vagy kezelheti a különböző szakaszokat.

Bővítse a funkcionalitást több száz bővítmény segítségével, amelyek a szintaxiskiemeléstől a rajzeszközökig terjedő funkciókat adnak hozzá, miközben megőrzik a rendszer alapvető stabilitását.

Kövesse nyomon a változásokat a beépített verziókezelővel, amely megőrzi az egyes oldalak teljes előzményeit, és lehetővé teszi a verziók összehasonlítását vagy a korábbi állapotok visszaállítását.

A DokuWiki korlátai

Beállításához és karbantartásához technikai ismeretek szükségesek

Kevésbé kifinomult felhasználói felület, mint a fogyasztói opciók esetében

Mivel ez egy nyílt forráskódú eszköz, a szakmai támogatás korlátozott

Korlátozott valós idejű együttműködési funkciók

A DokuWiki árai

Ingyenes

DokuWiki értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a DokuWiki-ról?

Egy elégedett G2-felhasználó így vélekedik:

Tetszik, hogy olyan könnyű beállítani és karbantartani, nincs bonyolult adatbázis-beállítással kell foglalkozni. Tökéletes olyan esetekre, amikor nincs szükség hatalmas, többfelhasználós wikire. Remek egy személy, egy kis munkacsoport vagy egy család jegyzetelésére. Mivel a webszerver felhasználójának képesnek kell lennie a lemezre írásra, ez biztonsági kockázatot jelent. De a hálózati hozzáférés megfelelő konfigurálása és a rendszer frissítése csökkenti a kockázatokat.

Tetszik, hogy olyan könnyű beállítani és karbantartani, nincs bonyolult adatbázis-beállítással kell foglalkozni. Tökéletes olyan esetekre, amikor nincs szükség hatalmas, többfelhasználós wikire. Remek egy személy, egy kis munkacsoport vagy egy család jegyzetelésére. Mivel a webszerver felhasználójának képesnek kell lennie a lemezre írásra, ez biztonsági kockázatot jelent. De a hálózati hozzáférés megfelelő konfigurálása és a rendszer frissítése csökkenti a kockázatokat.

14. Microsoft OneNote (A legjobb szabad formátumú jegyzetekhez)

a Microsoft OneNote-on keresztül

A OneNote felszabadul a lineáris dokumentumok korlátai alól, és végtelen vásznat kínál, ahol az információk ott helyezkednek el, ahová Ön elhelyezi őket. Szövegek, képek, táblázatok és rajzok együtt léteznek olyan oldalakon, amelyek utánozzák a fizikai jegyzetfüzeteket, de azok képességeit is felülmúlják.

Ez a Roam Research alternatíva szorosan integrálódik a Microsoft ökoszisztémájába, automatikusan összekapcsolódik az Outlook feladataival, és a jegyzetfüzeteket a OneDrive-on tárolja. Azok számára, akik vizuális gondolkodók és a szigorú hierarchiák helyett a térbeli szervezést részesítik előnyben, az OneNote egyedülálló elrendezési szabadságot biztosít.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Rögzítsen hang- vagy videójegyzeteket, amelyek szinkronban vannak a gépeléssel, és időbélyegeket hoznak létre, amelyek segítségével közvetlenül ugorhat arra a részre, amit mondtak, amikor egy adott jegyzetet írt.

Rajzoljon és jegyzeteljen szabadon tollal az érintőképernyős eszközökön, nyomásérzékenységgel és különböző tolltípusokkal, amelyek utánozzák a fizikai íróeszközöket

Szervezze kutatásait integrált eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a referenciaanyagok keresését és a források hivatkozását közvetlenül a jegyzetekben

A Microsoft OneNote korlátai

A Roamhoz képest korlátozott összekapcsolási lehetőségek a jegyzetek között

Nagyobb jegyzetfüzetek esetén szinkronizálási problémák léphetnek fel

Az AI jegyzetelési eszköz nem támogatja natívan a Markdown formátumot

A Microsoft OneNote árai

Otthoni használatra

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó (1–6 fő részére)

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó (egy személy számára)

Üzleti felhasználásra

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for business: 9,90 USD/hó felhasználónként

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1830 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1870 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft OneNote-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-értékelés egy érdekes szempontot vet fel:

Úgy gondolom, hogy a Microsoft OneNote legjobb tulajdonsága a rugalmasság és a könnyű használat a jegyzetek különböző platformokon történő szervezésében. A sok jegyzetfüzet, szakasz és oldal létrehozásának rugalmassága egy nagyon strukturált, de ugyanakkor rendkívül alkalmazkodó módszert kínál az információk rendszerezésére. Ezen felül a jegyzetekhez bármilyen eszközről hozzá lehet férni a többi Microsoft-eszközzel való integráció és a felhőalapú szinkronizálási funkció segítségével – ami mindent sokkal könnyebbé tesz. Nagyon értékelem a gazdag média támogatást is, amely lehetővé teszi számomra, hogy képeket, hangfájlokat és akár fájlokat is közvetlenül csatoljak a jegyzeteimhez.

Úgy gondolom, hogy a Microsoft OneNote legjobb tulajdonsága a rugalmasság és a könnyű használat a jegyzetek különböző platformokon történő szervezésében. A sok jegyzetfüzet, szakasz és oldal létrehozásának rugalmassága egy nagyon strukturált, de ugyanakkor rendkívül alkalmazkodó módszert kínál az információk rendszerezésére. Ezen felül a jegyzetekhez bármilyen eszközről hozzá lehet férni a többi Microsoft-eszközzel való integráció és a felhőalapú szinkronizálási funkció segítségével – ami mindent sokkal könnyebbé tesz. Nagyon értékelem a gazdag média támogatást is, amely lehetővé teszi számomra, hogy képeket, hangfájlokat és akár fájlokat is közvetlenül csatoljak a jegyzeteimhez.

🧠 Érdekesség: Az agy valójában gyorsabban dolgozza fel a térbeli információkat, mint a lineáris szöveget, ezért is tűnik a grafikus jegyzetelés sok felhasználó számára olyan intuitívnak és „megragadóbbnak”.

15. TiddlyWiki (A legjobb a teljes testreszabási lehetőségek szempontjából)

via TiddlyWiki

A TiddlyWiki egyedülálló megközelítést kínál a személyes tudáskezeléshez egy olyan egyetlen HTML-fájl révén, amely tartalmazza a tartalmát és magát az alkalmazást is. Ez az önálló kialakítás példátlan hordozhatóságot biztosít; egyszerűen mentse el a fájlt helyileg vagy bármely webtárhelyre.

Az információkat „tiddlerekként” szervezi, azaz kis tartalmi egységekként, amelyek linkek és címkék segítségével kapcsolódnak egymáshoz. A rendkívül széleskörű testreszabási lehetőségek azoknak a felhasználóknak szólnak, akik szeretik személyre szabni az eszközeiket.

Egyszerű megjelenése ellenére a TiddlyWiki programozáshoz hasonló képességeket kínál, anélkül, hogy szerverre vagy telepítésre lenne szükség.

A TiddlyWiki legjobb funkciói

Állítsa össze az információkat apró „tiddlerek” formájában, amelyek linkek, transzklúzió, címkék és szűrők segítségével kapcsolódnak egymáshoz, így rugalmas, nem lineáris tudásrendszert hozva létre.

Szűrje a tartalmat egy hatékony lekérdezési szintaxissal, amely logikai operátorokat, reguláris kifejezéseket és metaadatokat kombinál az információk pontos lekéréséhez

Telepítés nélkül bárhol használható, a helyi fájloktól a webszerverekig, így személyes használatra és kis csapatok dokumentációjához egyaránt alkalmas.

A TiddlyWiki korlátai

Az alapértelmezett felület elavultnak tűnik a modern alkalmazásokhoz képest

Mobil felhasználói élménye nem optimális, ha nincs speciális adaptáció

A több fájl mentéséhez további bővítmények szükségesek

A TiddlyWiki árai

Ingyenes

Standard: 8 USD/hó

Prémium: Egyedi árak

TiddlyWiki értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a TiddlyWiki-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztja, mi működik (és mi nem):

Régóta használom a tiddlywiki-t (komolyan: 2005 óta). És mindig visszatérek hozzá, mert olyan dolgokat tud, amit más nem, és lehetővé teszi, hogy valóban gondolkodj, információkat gyűjts és azokat tudássá alakítsd, egy olyan más, folyékonyabb módon, mint bármi más, amit valaha használtam. Nehéz skálázni, de én nem írok és nem programozok.

Régóta használom a tiddlywiki-t (komolyan: 2005 óta). És mindig visszatérek hozzá, mert olyan dolgokat tud, amit más nem, és lehetővé teszi, hogy valóban gondolkodj, információkat gyűjts és azokat tudássá alakítsd, egy olyan más, folyékonyabb módon, mint bármi más, amit valaha használtam. Nehéz skálázni, de én nem írok és nem programozok.

Gondolkodjon nagyobban a ClickUp segítségével

A Roam Research megváltoztatta az emberek gondolatkapcsolási módját, de komoly korlátai vannak. Ha Ön is szembesül ezekkel a korlátokkal, akkor okos lépés lehet az eszköz váltása.

Ugyanakkor nem minden eszköz igazodik az Ön igényeihez. Vannak, amelyek kiválóan alkalmasak egyéni gondolkodók számára, mások strukturált csapatok számára, de kevesen kínálnak mindent egy helyen.

A ClickUp azzal tűnik ki, hogy a rugalmas dokumentációt, az AI-alapú írási funkciókat és a projektvégrehajtást egyetlen munkaterületen egyesíti. A Docs-ban szabadon gondolkodhat, az AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti az ötleteit, és azokat cselekvéssé alakíthatja – mindezt anélkül, hogy lapokat vagy eszközöket kellene váltania.

