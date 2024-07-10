ClickUp kontra Obsidian: melyik jegyzetelési eszköz a legjobb?

A tanulságok és gondolatok leírása mindig is hatékony módszer volt az információk megőrzésére és a hatékony kommunikációra. Akár intenzív, nagyszabású üzleti megbeszélésekről, akár személyes projektekről van szó, a jegyzetelés szinte mindenki számára a leggyakrabban alkalmazott módszer volt a kezdetektől fogva.

Ugyanakkor a dolgok leírása nem feltétlenül vezet egyértelműséghez vagy termelékenységhez, különösen akkor, ha ez egy nehézkes folyamat, vagy a jegyzetek túl zsúfoltak ahhoz, hogy hivatkozni lehessen rájuk és meg lehessen osztani őket.

Több tucat jegyzetelési alkalmazás jelent meg, annyira, hogy 2023-ban az ilyen típusú szoftverek piaci mérete 7,36 milliárd dollárra becsülték. Számos lehetőséget áttekintve megállapítottuk, hogy a két leggyakrabban használt jegyzetelési alkalmazás a ClickUp és az Obsidian. Azonban a kettő közül választani meglehetősen nehéz feladat.

Ez a cikk bemutatja a ClickUp és az Obsidian legfontosabb jellemzőit és különbségeit, és segít eldönteni, melyik jegyzetelési eszköz a legmegfelelőbb az Ön számára.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy átfogó munkamenedzsment eszköz, amely egyszerűsíti a jegyzetelést és integrálja azt a feladatokkal, munkafolyamatokkal és projektekkel. Jegyzetelő eszközként úgy tervezték, hogy növelje a termelékenységet, a hatékonyságot és a csapatmunkát.

A ClickUp olyan funkciókat kínál, mint a valós idejű szinkronizálás, a feladatkezelő eszközök és a címkék, amelyek egyszerűsítik a jegyzetelési folyamatot és fokozzák annak hatását. Ez nemcsak a hatékony jegyzetelésben segít, hanem a jegyzetek kezelésében, prioritásainak meghatározásában és megvalósításában is, eltávolítva a jegyzetelés minden unalmas aspektusát.

Projektmenedzsment platformként a ClickUp széles körű, nagymértékben testreszabható együttműködési eszközöket kínál, amelyek túlmutatnak a jegyzetelésen, és javítják a munka és a projektmenedzsment minden aspektusát.

Vessünk egy pillantást a ClickUp jegyzetelési funkcióira, és nézzük meg őket részletesebben!

A ClickUp funkciói

A vállalkozások, a kreatív szakemberek és a szakemberek mindegyike számos követelményt támaszt a jegyzetelési eszközökkel szemben. A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyek mindegyiküket kielégítik. Íme a három legfontosabb, amelyek a jegyzetelésre összpontosítanak:

1. funkció: Tudásmenedzsment

A jegyzetek és dokumentumok létrehozása, valamint a szervezeten belüli összes fontos információ kezelése terén a ClickUp két hatékony funkciót kínál.

A ClickUp Notepad segítségével azonnal jegyzeteket készíthet, szerkesztheti a tartalmat, és gondolatokat feladatokká alakíthat

A ClickUp Notepad, a platform dedikált és ingyenes online jegyzetfüzete, ideális gyors rögzítő eszköz jegyzetek, ellenőrzőlisták és feladatok létrehozásához és szervezéséhez. Egyszerűsített, felhasználóbarát és intuitív felületet kínál, így tökéletesen alkalmas gondolatok rögzítésére és kezelésére, bárhol is legyen.

Íme a ClickUp Notepad néhány legfontosabb funkciója:

Könnyű szerkesztés: Számos funkcióval szerkesztheti a jegyzeteket, a betűtípusoktól és a címsoroktól kezdve a listák és linkek hozzáadásáig. Ez segít strukturált, könnyen olvasható és érthető jegyzetek létrehozásában.

Ellenőrzőlisták: Készítsen ellenőrzőlistákat, hogy nyomon követhesse a teendőit. A Notepad segítségével könnyedén hozzáadhat új elemeket, eltávolíthat elemeket az ellenőrzőlistákról, és befejezés után bejelölheti őket teljesítettként. Ez a funkció kiválóan alkalmas személyes feladatok vagy projektbeli teendők kezelésére.

Feladatokká alakítás: Alakítsa jegyzetét nyomon követhető feladatokká. Ez egy remek módszer arra, hogy ötleteit megvalósítható lépésekké alakítsa. A ClickUp Notepad segítségével egyszerűen hozzárendelhet feladatokat magának vagy más csapat tagoknak, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást. Ez a zökkenőmentes integráció áthidalja az ötletelés és a végrehajtás közötti szakadékot.

Eszközkompatibilitás: Használja a ClickUp Notepad alkalmazást a mobilalkalmazásban és a Chrome kiterjesztésben is. Ez biztosítja, hogy bármikor és bárhol leírhassa ötleteit vagy információit, amikor az ihlet megérkezik.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén integrálhatja a jegyzeteket, dokumentumokat és feladatokat egy helyen, és így létrehozhat egy együttműködési teret az egész szervezet számára.

Ezenkívül* a ClickUp Docs a platform natív dokumentumkészítő és együttműködési eszköze, amely lehetővé teszi dokumentumok, wikik és egyéb anyagok létrehozását és megosztását. Valós idejű szerkesztést, feladatkezelést és dokumentummegosztást kínál, így kiváló eszköz minden méretű csapat számára.

A ClickUp Docs a következőket kínálja jegyzetelési igényeinek kielégítésére:

Valós idejű együttműködés: Dolgozzon dokumentumokon a csapatával valós időben, anélkül, hogy aggódnia kellene a verziókezelés vagy a konfliktusok miatt.

Feladatkezelés: Készítsen feladatokat közvetlenül a dokumentumaiból, rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz, állítson be határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Dokumentumok megosztása: Ossza meg dokumentumait biztonságosan csapatával, ügyfeleivel vagy bárki mással, akinek hozzáférést szeretne biztosítani.

Hatékonyság: Írjon és szerkesszen hatékonyan olyan funkciók segítségével, mint a slash parancsok, amelyek hasonlóak a billentyűparancsokhoz, és lehetővé teszik, hogy gyorsan beilleszthessen elemeket, például táblázatokat, kódblokkokat vagy fejléceket anélkül, hogy a menükben kellene navigálnia.

Vizualizáció: Beágyazhat gazdag médiatartalmakat, például képeket, videókat és diagramokat közvetlenül a dokumentumaiba, hogy egyszerűsítse a komplex fogalmakat és növelje a vizuális vonzerőt. A ClickUp Docs lehetővé teszi interaktív dokumentumok létrehozását is, így a felhasználók vonzóbb módon fedezhetik fel az adatokat és információkat.

Ha az összes dokumentumot, jegyzetet és ötletet egy helyen tárolja, könnyen létrehozhat egy Wiki-t vagy tudásbázist a szervezetének. Ha az összes erőforrását és fontos dokumentumát ugyanazon a platformon tárolja, könnyen kereshet, rendezhet és szűrhet az eszközök között, így néhány másodperc alatt megtalálhatja a szükséges fájlokat és adatokat.

A Docs olyan jó, hogy soha többé nem akarok Word-öt használni vázlatok készítéséhez vagy jegyzetek készítéséhez.

2. funkció: AI-alapú termelékenység

A ClickUp Brain segítségével könnyedén automatizálhatja a teendőlistáját, összefoglalhatja a projekt információit a jegyzetekben, és kivonhatja belőlük a világos teendőket.

A ClickUp Brain az AI erejét hozza be a mindennapi munkafolyamatokba.

Íme, hogyan segít a ClickUp Brain a termelékenység, a csapat összehangoltsága és az általános feladatkezelés javításában:

Információgyűjtés: Használja a ClickUp Brain-t AI tudáskezelőként , hogy megválaszolja a jegyzetekkel, dokumentumokkal vagy találkozók jegyzőkönyveivel kapcsolatos kérdéseket, és azonnal megtalálja a szükséges információkat. Ez különösen hasznos nagy mennyiségű adat kezelése esetén.

Automatizálás: Automatizálja a jegyzeteléssel kapcsolatos ismétlődő feladatokat, például a dokumentumokból való cselekvési tételek kivonását vagy a meglévő projektfrissítésekből való teendőlisták létrehozását. Ez csökkenti a működési feladatokra fordított időt, és lehetővé teszi, hogy Automatizálja a jegyzeteléssel kapcsolatos ismétlődő feladatokat, például a dokumentumokból való cselekvési tételek kivonását vagy a meglévő projektfrissítésekből való teendőlisták létrehozását. Ez csökkenti a működési feladatokra fordított időt, és lehetővé teszi, hogy a jegyzetelésre összpontosítson a stratégiai funkciók érdekében.

Jelentések: Készítsen jelentéseket a jegyzetekből és dokumentumokból kivont információk alapján, valamint kövesse nyomon a projektcélok elérésének előrehaladását.

Összefoglalás: A ClickUp Brain AI Writer segítségével sűrítsd össze a hosszú találkozói jegyzeteket, dokumentumokat vagy kutatási eredményeket tömör összefoglalókba. Ez elengedhetetlen, ha gyorsan meg kell értened a legfontosabb pontokat anélkül, hogy mindent részletesen elolvasnál.

3. funkció: Testreszabás és sablonok

Bár számos eszköz segíthet a jegyzetek leírásában és mentésében, a ClickUp a testreszabás és a sablonok terén tűnik ki. Készítse el a tökéletes jegyzetelési környezetet, amely az Ön konkrét munkafolyamatához illeszkedik, olyan funkciók segítségével, mint:

Multimédiás jegyzetek: Adjon hozzá kontextust és releváns információkat a jegyzetekhez a drag-and-drop funkcióval, amellyel képeket, videókat vagy GIF-eket adhat hozzá közvetlenül a jegyzetéhez.

Univerzális kulcsszókeresés : A ClickUp univerzális keresési funkciójával könnyedén megtalálhatja a jegyzeteket, függetlenül attól, hogy azok hol vannak tárolva a ClickUp ökoszisztémában.

Gyors formázás: Takarítson meg időt Takarítson meg időt a ClickUp Slash parancsokkal . Használja ezeket a gyors parancsokat a jegyzetek fejlécével, felsorolási pontjaival, ellenőrzőlistáival és egyebekkel történő formázásához, így értékes időt takaríthat meg.

Személyre szabott munkaterület : Válassza ki saját betűtípusait, színsémáit és egyéb vizuális elemeit, hogy olyan jegyzetelési környezetet hozzon létre, amely inspirálja Önt.

A jegyzetektől a cselekvésig: alakítsd jegyzetedet részletes dokumentumokká, hogy könnyebben hozzáadhass kontextust és megjegyzéseket, valamint megjelölhesd a releváns érdekelt feleket. Ezen felül a jegyzetek tartalmát akár cselekvésre késztető feladatokká is alakíthatod, így a releváns csapattagoknak cselekvési feladatokat rendelhetsz hozzá.

Kategorizálás az Ön igényeinek megfelelően: Határozza meg az Ön igényeinek megfelelő további adatpontokat : Határozza meg az Ön igényeinek megfelelő további adatpontokat a ClickUp egyéni mezők segítségével. Hozzon létre a munkafolyamatához igazodó egyéni mezőket. Például létrehozhat egy egyéni mezőt a „Prioritás” (Magas, Közepes, Alacsony) vagy a „Projekt fázisa” (Tervezés, Fejlesztés, Tesztelés) számára. Ezzel gyorsabban szűrhet és megtalálhatja a részleteket.

Akár tárgyalási jegyzőkönyvekről, projektfeladatok ütemtervéről vagy ötletelésről van szó, a ClickUp funkciói átfogó megoldást kínálnak minden jegyzetelési igényre. A ClickUp több használatra kész jegyzetelési sablonnal is rendelkezik, amelyekkel azonnal el lehet kezdeni a munkát.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Meeting Notes Template segítségével azonnal jegyzeteket készíthet, feladatokat delegálhat és rendszert vihet a megbeszéléseibe.

A ClickUp Meeting Notes Template ideális segítséget nyújt a csapat megbeszéléseinek irányításához. A sablon lehetővé teszi, hogy irányelveket állítson fel a megbeszéléshez, és foglalkozzon az érdekelt felek elvárásaival. Emellett lehetővé teszi, hogy a napirendnek megfelelően feladatokat hozzon létre, azokat azonnal bármelyik csapattagnak delegálja, és zökkenőmentesen rendezze az összes megbeszélés eseményét rendezett mappákba és aloldalakba.

Ez a ClickUp sablon lehetővé teszi a munkafolyamatok létrehozását, a folyamatban lévő feladatok összekapcsolását, valamint a dokumentum személyes vállalkozásokhoz és nagyszabású projektekhez való testreszabását.

ClickUp árak

A ClickUp négyféle árazási csomagot kínál felhasználóinak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható 7 dollárért, munkatársanként havonta.

Mi az Obsidian?

via Obsidian

Az Obsidian egy jegyzetelési és tudáskezelési eszköz, amely Markdown fájlokon működik. A Markdown fájlok vagy sima szövegek által vezérelt gyors jegyzetelési funkcióján kívül segít a jegyzetek közötti kapcsolatok vizualizálásában is. Leírhatja ötleteit, írhat és felfedezheti gondolatait egy személyre szabott tudásbázisban.

Az Obsidian funkciói

Az Obsidian egy olyan platform, amely főként a jegyzetelésre és a hatékonyság növelésére szolgáló tér létrehozására összpontosít. A megfelelő jegyzetelési módszerekkel ez az eszköz képes egyszerűsíteni a jegyzetelést és rendezni a gondolataidat, hogy jobb betekintést nyerj.

Az Obsidian legfontosabb jellemzői:

1. funkció: Jegyzetelés

via Obsidian

Az Obsidian egyedülálló megközelítésével tűnik ki a jegyzetelés terén, amelynek középpontjában a felhasználói kontroll és a teljes mértékben a tulajdonodban lévő tudásbázis áll. Néhány alapvető funkciója:

Markdown használata egyszerű szövegformázáshoz, amely segít fejlécekkel, felsorolási pontokkal, kódrészletekkel, sőt multimédiás elemek beágyazásával ellátott jegyzetek létrehozásában. Ez a könnyű, mégis sokoldalú megközelítés biztosítja, hogy jegyzetek jövőbiztosak és különböző platformokon elérhetők legyenek.

Védje jegyzetét nem tulajdonosi fájlok használatával, így soha nem lesz bezárva, és hosszú távon megőrizheti adatait.

Személyre szabhatja jegyzetelési élményét különböző témák és testreszabási opciók segítségével. Válasszon egy témát, amely illik vizuális stílusához és preferenciáihoz, és hozzon létre egy olyan munkaterületet, amely inspirálja a koncentrációt és a kreativitást.

Készítsen kapcsolatokat a jegyzetei között az Obsidian Links segítségével, amely lehetővé teszi ötletek, emberek, helyek, könyvek és egyebek összekapcsolását, segítve Önt saját személyes Wiki létrehozásában.

Rendezze jegyzetét mappákba és almappákba, míg a helyi tárolás biztosítja, hogy tudása offline állapotban is elérhető maradjon.

2. funkció: Vizualizáció

via Obsidian Canvas

Az Obsidian egyik legfontosabb eleme az Obsidian Canvas, amely lehetővé teszi, hogy minden jegyzetét, kutatását, diagramját és ötletét egy helyen gyűjtsön össze. Ez lehetővé teszi, hogy vizuális kapcsolatokat teremtsen, és végigkövethesse a projekt menetrendjét vagy témáját. Minden jegyzet beágyazható a Canvas nézetekbe, így az egész csapat kibővítheti a jegyzeteket, hogy további információkat szerezzen, miközben könnyen áttekintheti az egész projektet.

A platform grafikus nézet funkcióval is rendelkezik, amely ezeket a kapcsolatokat vizualizálja, feltárva a tudásbázis szerkezetét és a rejtett összefüggéseket. Ez teszi az Obsidian-t ideális eszközzé személyes wiki vagy összekapcsolt jegyzetek tárolására.

3. funkció: Testreszabás és sablonok

A ClickUp testreszabási funkcióihoz hasonlóan az Obsidian lehetővé teszi, hogy előre definiált szövegrészleteket illessz be az aktív jegyzetekbe az Obsidian sablonok segítségével. Ez lehetővé teszi, hogy az Obsidian-t a saját igényeidhez igazítsd, és készen használható, testreszabható sablonokat készíts, amelyek felgyorsíthatják a jegyzetelés és az adatgyűjtés folyamatát.

Ráadásul az Obsidian témák és közösségi bővítmények segítségével könnyedén módosíthatja dokumentumai és jegyzetei megjelenését, és úgy alakíthatja őket, hogy pontosan úgy nézzenek ki, ahogyan szeretné. A nagy közösségnek köszönhetően akár ingyenes és fizetős, testreszabható témákat is találhat, amelyek segítségével olyan stílust hozhat létre dokumentumaihoz, amely egyedülálló a szervezetében.

Az Obsidian árai

Az Obsidian két árazási tervet és néhány kiegészítő funkciót kínál:

Személyes használat: Ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 USD/év felhasználónként

Kiegészítők: A Catalyst egyszeri 25 dolláros fizetéssel, a Sync 5 dollár/hó felhasználónként, a Publish pedig 10 dollár/hó felhasználónként érhető el.

ClickUp és Obsidian funkciók összehasonlítása

Minden jegyzetelési eszköz számos előnnyel jár, és a megfelelő eszköz kiválasztása az Ön egyedi igényeitől és folyamataitól függ. Mielőtt rátérnénk a végső összehasonlításra, íme egy rövid összefoglaló az egyes eszközökről:

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen és szerkesszen gazdag dokumentumokat csapatával a ClickUp Docs és a Notepad segítségével

Az ötletek rögzítése és a jegyzetek tárolása útközben is könnyedén megoldható

Használja az AI-alapú ClickUp Brain alkalmazást a jegyzetek összefoglalásához, a teendők kivonásához és a feladatok automatizálásához.

Kösse össze a jegyzeteket a végrehajtható feladatokkal, és szervezze a feladatokat mappákba, hogy könnyen nyomon követhesse őket.

Valós időben együttműködés jegyzeteken és dokumentumokon

Frissítse a munkafolyamatokat, módosítsa a projekt státuszát és rendeljen hozzá feladatokat a ClickUp API widgetekkel

Testreszabhatja a jegyzetekben szereplő mutatókat az egyéni mezők segítségével

A ClickUp több eszközön való kompatibilitásának köszönhetően bárhonnan hozzáférhet jegyzeteihez, feladataikhoz és projektjeikhez.

Kezdjen el azonnal jegyzeteket készíteni a jegyzetek, dokumentumok és projektek számára előre elkészített sablonokkal. Ezenkívül zökkenőmentesen hozhat létre sablonokat, amelyek megfelelnek a különböző helyzeteknek és igényeknek.

A magánélet védelmét és a hozzáférési funkciókat biztosító funkciók segítségével biztonságosan megoszthatja jegyzetét az érdekelt felekkel.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4100+ értékelés)

Az Obsidian legjobb funkciói

Visszautaló linkekkel és grafikus nézettel vizualizálhatja a jegyzetek és ötletek közötti kapcsolatokat.

Használjon md fájlokat az egyszerű formázás és a rugalmasság érdekében

Tárolja jegyzetét helyileg a készülékén az ellenőrzés és az adatok tulajdonjogának megőrzése érdekében

Bővítse az Obsidian funkcionalitását a közösség által létrehozott pluginok hatalmas könyvtárával

Személyre szabhatja munkaterületének megjelenését különböző témákkal és stílusokkal

Csatlakozzon az Obsidian aktív felhasználói közösségéhez, ahol tippeket, munkafolyamatokat és egyedi bővítményeket osztanak meg egymással.

Használja többféle asztali rendszeren, például Windows, macOS és Linux rendszereken.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Íme egy funkciókra fókuszáló, részletes összehasonlítás a ClickUp és az Obsidian között:

ClickUp vs. Obsidian: Tudásmenedzsment

Egy eszköz szervezeti felépítése határozza meg annak alapvető használhatóságát és termelékenységét. Az alábbiakban bemutatjuk az egyes eszközök szervezeti és tudáskezelési funkcióit.

A ClickUp legfontosabb funkciói a tudásmenedzsmenthez

Rendezze a jegyzeteket mappákba, mint az irattároló szekrényekben

Címkék hozzáadása a jegyzetekhez a könnyű szűrés érdekében

Hozzon létre sablonokat az egységes jegyzetformátumokhoz, például ellenőrzőlistákhoz

Kapcsolja össze a jegyzeteket feladatokkal, projektekkel vagy célokkal, hogy átfogóbb képet kapjon

Kiterjedt keresőeszköz a jegyzetek gyors megtalálásához

A jegyzetek és dokumentumok egyszerű megosztása szerkesztési vezérlőkkel

Hozzon létre megosztható linkeket belső használatra vagy vendéglinkeket nyilvános hozzáféréshez korlátozott ellenőrzéssel

Tudásmenedzsment a ClickUp-ban

A ClickUpban az összes dokumentum, feladat, jegyzet és projekt egy Hub nevű munkaterületen vagy központi adattárban kerül tárolásra. Ez lehetővé teszi strukturált dokumentumok létrehozását gazdag formázással, táblázatokkal és multimédiás elemekkel, amelyekbe jegyzőkönyvek, kutatási dokumentumok vagy projekttervek kerülhetnek. A valós idejű közös szerkesztés, a megjegyzésfunkciók és a világos revíziós előzmények elősegítik a zökkenőmentes csapatmunkát.

A univerzális kereső funkcióval másodpercek alatt megtalálhat bármit a ClickUp ökoszisztémában

Ráadásul a ClickUp tudásbázisát testreszabható mappák, beágyazott struktúrák és címkék segítségével saját igényeinek megfelelően szervezheti. Ezenkívül a ClickUp univerzális kereső segítségével könnyedén megtalálhatja a szükséges információkat, így nem kell időt pazarolnia a rengeteg jegyzet átnézésére.

Hozzon létre bármilyen megoldást, mérőszámot, metaadatot és munkafolyamatot a ClickUp Custom Fields segítségével

Ezenkívül a ClickUp Custom Fields lehetővé teszi, hogy metaadatokat adjon hozzá a jegyzetekhez, így fejlett szűrési és rendezési lehetőségeket biztosít az Ön egyedi igényeinek megfelelően. A sablonok biztosítják a jegyzetformátumok egységességét, míg a kapcsolatok összekapcsolják a jegyzeteket a szélesebb munkafolyamatokkal, így átfogó képet kaphat tudásbázisáról. A hatékony keresési funkció megkönnyíti a konkrét jegyzetek megtalálását, még egy nagy gyűjteményben is.

A ClickUp összes szervezési funkciója hatalmas termelékenység-növekedést eredményez.

Amikor az Atrato pénzügyi szolgáltató vállalat bevezette a ClickUp eszközöket, például a Docs-ot, szervezete egyszerűsödött, és a termelékenység 30%-kal nőtt.

Az Obsidian legfontosabb funkciói a tudásmenedzsment területén

Az Obsidian backlinking funkciójával könnyedén navigálhat a kapcsolódó ötletek között.

Használja az Obsidian grafikus nézetét, hogy vizuális térképen lássa, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a jegyzetek.

Címkéket és jelöléseket adhat a jegyzetekhez, hogy kategóriákba sorolva könnyebben megtalálja őket.

Csoportosítsa jegyzetét mappákba, hogy világos és rendezett struktúrát kapjon.

Hozzáférés a meghatározott napon létrehozott jegyzetekhez a dátum szerinti rendezés segítségével

Tudásmenedzsment az Obsidianban

Az Obsidian hálózati megközelítést alkalmaz a szervezéshez, létrehozva egy digitális környezetet, amely utánozza a kapcsolatok kialakításának módját. A visszautalások és a grafikus nézet összekapcsolt tudás hálóját hozza létre, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén ugorjon a kapcsolódó jegyzetek között, és nem lineáris módon fedezze fel ötleteit.

Ahogy egyre több jegyzetet készítesz és összekapcsolod őket az Obsidianban, a tudásbázis egyre átfogóbbá válik és mélyebb összefüggéseket tár fel. Ez segít felszínre hozni olyan új ötleteket és betekintéseket, amelyek elsőre nem feltétlenül látszanak.

Ki nyer?

A ClickUp kiválóan alkalmas strukturált szervezésre, mappákkal, listákkal és egyéni mezőkkel, amelyek egy világos, lineáris rendszert hoznak létre, ideális azoknak a projektorientált felhasználóknak, akik kedvelik a rendet és az előre meghatározott struktúrákat. A sablonok még könnyebbé teszik a szervezést, lehetővé téve, hogy a jegyzeteket gyorsan a munkafolyamatához igazítsa. Ráadásul a ClickUp Docs segítségével az összes adat és tudás könnyen tárolható ugyanazon a platformon, hozzáférés-vezérléssel, hogy csak azok férhessenek hozzá, akik rendelkeznek a megfelelő jogosultságokkal.

Az Obsidian viszont a kapcsolatokra épül. A visszautalások összekapcsolják a kapcsolódó jegyzeteket, a grafikus nézet pedig vizualizálja ezt a tudáshálót, új ötleteket és betekintéseket inspirálva. Ez a szabad formájú megközelítés azoknak megfelelő, akik inkább a szerves felfedezést és kutatást részesítik előnyben.

Bár mindkettő hatékony szervezési eszköz, a ClickUp nyeri a strukturált szervezés kategóriát. Robusztus funkciói kifejezetten azoknak szólnak, akik egyértelmű, lineáris utat keresnek a jegyzeteikhez, így hatékonyabb megoldást kínálnak a projektközpontú egyének és csapatok számára.

ClickUp vs. Obsidian: Együttműködés

Mindennapi munkánkat mélyen befolyásolják számos érdekelt fél és munkatársunk tevékenységei. Együttműködés nélkül a folyamatok nehézkessé válnak, ezért hasonlítsuk össze az egyes eszközök együttműködési funkcióit a zökkenőmentes csapatmunka és tudásmegosztás érdekében.

A ClickUp legfontosabb funkciói az együttműködéshez

Több felhasználóval együtt dolgozhat a dokumentumok szerkesztésén, így mindenki láthatja a legfrissebb frissítéseket.

Hozzászólások hozzáadása a jegyzetek bizonyos szakaszainak kiemeléséhez és részletes visszajelzések hagyásához

Kioszthat feladatokat a csapattagoknak közvetlenül a jegyzetekből vagy dokumentumokból

Bontsa le a projekteket megvalósítható feladatokra, ossza ki azokat konkrét csapattagoknak, állítson be határidőket, és kövesse nyomon a cselekvési listákat a jegyzetei segítségével.

Integrálja jegyzetét több mint 1000 alkalmazással és platformmal, beleértve a Slacket, a GitHubot, a GitLabot, a Webhookokat, a Google Drive-ot, az OneDrive-ot és még sok mást, így biztosítva, hogy jegyzetét az összes technológiai eszközén szinkronizálhatja.

Határozza meg a vendégfelhasználók számára a konkrét jogosultságokat, szabályozva a dokumentumok szerkesztésére, megtekintésére vagy kommentálására vonatkozó hozzáférésüket, így biztosítva bizalmas információi védelmét.

Soha ne veszítse szem elől a változásokat, mivel a ClickUp minden közös dokumentumhoz egyértelmű revíziós előzményeket tart fenn. Ez lehetővé teszi, hogy lássa, ki és mikor végzett szerkesztéseket, és szükség esetén visszaállhat egy korábbi verzióra is.

Együttműködés a ClickUp-ban

Készítsen és szerkesszen jegyzeteket, rendeljen hozzá feladatokat, és készítsen vizualizációkat élőben csapattársaival a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp elősegíti a csapatok zökkenőmentes együttműködését. A valós idejű szerkesztés lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon, míg a megjegyzések és a szálakba rendezett beszélgetések platformot biztosítanak a visszajelzésekhez és az ötleteléshez.

A feladatok közvetlenül a jegyzetekből történő kiosztásának képessége biztosítja, hogy az ötletek megvalósítható tételekké váljanak, a kommunikációs eszközökkel való integráció pedig egyszerűsíti az információcserét. A verziótörténet és az értesítések biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és a közös projektek előrehaladása egyértelmű legyen.

A beépített együttműködési funkciók mellett a ClickUp Docs és a Notepad készen használható jegyzetelési sablonokban is tartalmazza ezeket.

Töltse le ezt a sablont Kezelje az összes érdekelt felet, és kövesse nyomon a napirend és a cselekvési pontok frissítéseit zökkenőmentesen a ClickUp ismétlődő értekezletek jegyzet sablonjával.

A ClickUp ismétlődő értekezletek jegyzetelési sablonja ideális választás az együttműködéshez. Ez a sablon úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az ismétlődő értekezleteket és gyorsan jegyzeteket készíteni. Ez a hatékony sablon segít egy helyen rendszerezni a megbeszélés témáit, feladatokat és teendőket, és zökkenőmentessé teszi azok áttekintését a döntések és ötletek meghozatala érdekében.

A ClickUp együttműködési elemei segítik a csapatokat a produktív közös munkában.

Az Obsidian legfontosabb funkciói az együttműködéshez

A jegyzetek weboldalként való közzététele megkönnyíti a megosztást

Használjon harmadik féltől származó szinkronizálási szolgáltatásokat az együttműködéshez

Élő előnézeti mód az egyidejű megtekintéshez

Verziókezelés Git integrációval

Megosztás PDF- vagy Markdown-fájlként

Együttműködés az Obsidianban

Az Obsidian, amelyet elsősorban személyes tudásmenedzsmentre terveztek, korlátozott beépített együttműködési funkciókat kínál. Bár natívan nem támogatja, az Obsidian lehetővé teszi a jegyzetek weboldalként való közzétételét vagy PDF-ként való megosztását; valós idejű együttműködés lehetséges, de natívan nem támogatott.

Azonban a harmadik féltől származó szinkronizálási szolgáltatások és a Git integráció megpróbálják a projektekhez együttműködési aspektusokat hozzáadni. Az Obsidian Live Preview módja lehetővé teszi az egyidejű megtekintést, de a szerkesztés továbbra is egyéni marad.

Ki nyer?

A ClickUp célra szabott együttműködési funkciói egyértelműen győztessé teszik a csapatalapú jegyzetelést.

A valós idejű szerkesztés, a feladatkiosztás és a kommunikációs eszközökkel való zökkenőmentes integráció révén a ClickUp egyszerűsíti a közös munkameneteket és növeli a termelékenységet. Az Obsidian ugyan kínál megoldásokat az együttműködésre, de korlátozott beépített funkciói miatt inkább az egyéni tudásmenedzsmenthez alkalmas.

Az Obsidian az egyéni tudásmenedzsmentre összpontosít, ami hatékony eszközzé teszi a személyes jegyzeteléshez és szervezéshez. Ugyanakkor együttműködési képességei kevésbé robusztusak, mint a ClickUp-é. Ha a zökkenőmentes valós idejű együttműködést, a feladatkiosztást és a kommunikációs eszközökkel való integrációt tartja fontosnak, akkor a ClickUp a jobb választás.

ClickUp vs. Obsidian: AI és automatizálás

Az AI lehetővé tette számunkra, hogy csökkentsük a feladatok komplexitását és egyszerűsítsük módszereinket, javítva a termelékenységet, időt takarítva meg, és még a jegyzetelést is egyszerűsítve. Íme az egyes eszközök automatizálási funkcióinak áttekintése.

A ClickUp legfontosabb funkciói az AI és az automatizálás terén

Összefoglalás, kérdésekre adott válaszok és szövegtervezet készítése a ClickUp Brain segítségével

Használja az automatizálást az események alapján történő műveletek kiváltására, például egy feladat létrehozására, amikor egy jegyzetet címkéznek.

Használja ki az előre elkészített sablonokat az ismétlődő jegyzetformátumokhoz és munkafolyamatokhoz

Használja ki az integráció előnyeit több mint 1000 eszközzel, a Zapiertől a Google Drive-ig, hogy összekapcsolja a ClickUp-ot más alkalmazásokkal és automatizálja a feladatokat.

AI és automatizálás a ClickUp-ban

Összefoglalja a találkozók jegyzetét, keressen konkrét információkat, és automatizálja a manuális feladatokat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp AI-ra és automatizálásra helyezett hangsúlya nyilvánvaló a beépített AI-eszközök és -képességek, a kiterjedt integrációs lehetőségek és a testreszabható automatizálás révén.

A ClickUp Brain egy hatékony AI-funkció, amely AI Writer for Work néven tökéletesen alkalmas munkavégzésre. Ez az alkalmazás segít egyszerűsíteni a jegyzetek feldolgozását azáltal, hogy összefoglalja a legfontosabb pontokat, kivonja a teendőket, és akár a jegyzetek alapján kérdésekre is válaszol.

A testreszabható ClickUp Automations lehetővé teszi a kiváltó események és műveletek meghatározását, így a munkafolyamatokat az Ön egyedi igényeihez igazíthatja. A beépített ClickUp API és több mint 1000 integráció integrációja számtalan lehetőséget kínál, összekapcsolva a ClickUp-ot különböző alkalmazásokkal a feladatok és az információcsere automatizálása érdekében.

Az Obsidian legfontosabb funkciói az AI és az automatizálás terén

Hozzon létre és illesszen be újrafelhasználható jegyzet sablonokat a Templater plugin segítségével

Használjon közösség által készített bővítményeket különböző automatizálási feladatokhoz

Időt takaríthat meg a gyorsbillentyűkkel és az egyéni parancsokkal a gyorsabb műveletekhez

Integrálja külső eszközökkel a bővítmények segítségével

AI és automatizálás az Obsidianban

Az Obsidian nem annyira jól integrálódik az AI-vel vagy az automatizálással, mint a ClickUp. Ugyanakkor pluginek és testreszabások révén bizonyos fokú automatizálást kínál. A Templater plugin lehetővé teszi újrafelhasználható jegyzet-sablonok létrehozását, ami időt takarít meg és biztosítja a következetességet.

Az Obsidian fejlesztői közössége számos plugint hozott létre az open source platformhoz, hogy bővítse annak automatizálási képességeit. Ezenkívül a gyorsbillentyűk és az egyéni parancsok könnyen konfigurálhatók a ismétlődő feladatok egyszerűsítése érdekében. Bár nem olyan kiterjedt, mint a ClickUp natív automatizálási funkciói, az Obsidian rugalmassága és plugin-ökoszisztémája jelentős mértékű automatizálási testreszabást tesz lehetővé.

Ki nyer?

A ClickUp átfogó automatizálási funkciói, beleértve az AI-alapú segítségnyújtást és a kiterjedt integrációs lehetőségeket, egyértelműen győztessé teszik azok számára, akik egy magasan automatizált jegyzetelési élményt keresnek.

A ClickUp Brain hatalmas funkció- és alkalmazáskészlete jelentősen egyszerűsíti a jegyzetek feldolgozását és növeli a termelékenységet. A testreszabható automatizálás és integrációk tovább bővítik a ClickUp képességeit, így hatékony eszközzé teszik azok számára, akik minimalizálni szeretnék a kézi munkát és magas szintű feladatokra szeretnének koncentrálni.

Bár az Obsidian jelentős mértékű automatizálást kínál a munkafolyamatukat testre szabni kívánó felhasználók számára a bővítmények révén, ez nem hasonlítható össze a ClickUp Brain-nel. Az Obsidian hasonló szintű automatizálás eléréséhez több kézi munkát és technikai ismeretet igényel.

ClickUp vs. Obsidian: személyre szabás és testreszabás

A jegyzetek személyesek. Tükrözik az egyéni gondolkodási folyamatot és a munkafolyamatot. Nézzük meg, hogyan kínálnak a ClickUp és az Obsidian testreszabási lehetőségeket az egyéni preferenciák kielégítésére.

A ClickUp személyre szabási funkciói

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel személyre szabhatja a jegyzetelési élményt:

Testreszabható elrendezések : Tervezze meg munkaterületét egyéni mezőkkel, nézetekkel (lista, tábla, Kanban, naptár) és drag-and-drop funkcióval.

Rugalmas sablonok : Használja a meglévő sablonokat, vagy hozzon létre előre formázott jegyzet-sablonokat ismétlődő feladatokhoz vagy projekttípusokhoz, biztosítva ezzel az egységességet és időt takarítva meg.

Egyéni állapotok : Lépjen túl az általános „Teendők” és „Kész” állapotokon az egyéni állapotokkal, amelyek tükrözik a munkafolyamatának konkrét szakaszait.

Egyéni mezők : Rendezze a mezőket fontosság szerint a ClickUp rendezési opcióival, például „Nyitott”, „Folyamatban” vagy „Jóváhagyva”.

Személyre szabott irányítópultok: Áttekinthető irányítópultok és nézetek, amelyekkel egy pillanat alatt láthatja az előrehaladást és nyomon követheti a legfontosabb mutatókat.

Az Obsidian személyre szabási funkciói

Az Obsidian más megközelítést alkalmaz, és pluginok és közösségi források révén nyílt végű testreszabási lehetőségeket kínál:

Plugin-ökoszisztéma : Az Obsidian funkcionalitását egy hatalmas plugin-könyvtár bővíti. A népszerű pluginok között találhatók olyan testreszabási eszközök, mint a „Daily Notes” és a „Templates”, amelyek előre formázott jegyzetstruktúrákat és ismétlődő jegyzetek létrehozását teszik lehetővé.

Markdown mesteri szintű használata : Használja ki a markdown szintaxist a részletes formázáshoz és testreszabáshoz. Hozzon létre egyedi fejlécet és ellenőrzőlistákat, ágyazzon be multimédiás elemeket, és akár belső linkstruktúrákat is építhet a jegyzeteibe.

Közösség által vezérelt témák : Változtassa meg az Obsidian megjelenését és hangulatát az online elérhető széles témaválasztékkal, amely különböző vizuális preferenciáknak felel meg.

Obsidian sablonok: A beépített funkciók lehetővé teszik egyedi sablonok létrehozását magában az Obsidianban, így a gyakran használt jegyzetstruktúrák megismételhetők.

Ki nyer?

Döntetlen. Ha a fehér lap inspirál, akkor az Obsidian lehet a megfelelő választás. Ha azonban valami felhasználóbarátot szeretnél, amit gyorsan el tudsz kezdeni használni, és nem kell sok időt töltened a személyre szabásával, akkor a ClickUp a megfelelő választás. Segít gyorsabban elkezdeni a munkát, és végigkísér minden lépésen.

A ClickUp azoknak a felhasználóknak szól, akik inkább a beépített testreszabási funkciókkal ellátott, útmutatással kísért, felhasználóbarát élményt preferálják. Az előre elkészített opciók és a drag-and-drop funkcióknak köszönhetően a ClickUp személyre szabása gyerekjáték, és a ClickUp által kínált, azonnal használható sablonok a legtöbb üzleti felhasználáshoz ideálisak.

Az Obsidian viszont azoknak a felhasználóknak nyújt segítséget, akik szeretik a mélyreható testreszabást és a kísérletezést. A hatalmas plugin-könyvtár, a markdown-képességek és a beépített sablonfunkciók páratlan szintű ellenőrzést kínálnak, de némi technikai ismeretet igényelnek.

ClickUp vs. Obsidian: Árak

A költségvetés nagy szerepet játszik a jegyzetelési eszközök kiválasztásában, legyen szó személyes használatról vagy üzleti alkalmazásokról. Hasonlítsuk össze az egyes eszközök árképzési modelljét, hogy megalapozott döntést hozhasson.

A ClickUp legfontosabb árazási csomagjai

Örökre ingyenes csomag: Szükséges funkciók személyes használatra

Korlátlan csomag: Ára 7 USD/hó felhasználónként, korlátlan tárhellyel és fejlett funkciókkal.

Üzleti terv: Ára 12 dollár/hó felhasználónként, további funkciókkal csapatok és vállalkozások számára.

Vállalati terv: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal, hogy egyedi árakat és megoldásokat kapjon , amelyek nagy szervezetek igényeinek kielégítésére lettek kialakítva.

ClickUp AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

A Key Obsidian árazási tervei

Személyes használat: Ingyenes hozzáférés személyes használatra

Kereskedelmi használat: 50 USD/év felhasználónként

Kiegészítők: Catalyst: 25 dollár (egyszeri fizetés) Sync : 5 dollár/hó felhasználónként Publish : 10 dollár/hó webhelyenként

Katalizátor: 25 dollár (egyszeri fizetés)

A Sync havi díja felhasználónként 5 dollár.

A Publish havi díja 10 dollár/webhely.

Ki nyer?

A ClickUp többszintű árstruktúrája nagyobb átláthatóságot biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a költségvetésüknek és igényeiknek leginkább megfelelő csomagot válasszák, ami egyértelműen előnyösebb választás.

Bár az Obsidian alapvető funkciói személyes használatra ingyenesek, a költségek gyorsan megugranak a vállalkozások és a csapatok számára, különösen ha figyelembe vesszük az olyan kiegészítő szolgáltatásokat, mint a Sync és a Publish. Az Obsidian kereskedelmi használatra és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó többletköltségei elriaszthatnak egyes felhasználókat.

A ClickUp rugalmas árazási modellje, amely ingyenes csomagot és különböző igényeket kielégítő fizetős csomagokat kínál, szélesebb körű felhasználók számára teszi elérhetőbbé és költséghatékonyabbá a megoldást.

ClickUp kontra Obsidian a Redditen

A felhasználók véleményének megértése érdekében a Redditre fordultunk.

A Reddit-en végzett gyors keresés a ClickUp és az Obsidian összehasonlításáról azt mutatta, hogy a ClickUp sokkal több funkcióval rendelkezik a jegyzeteléshez:

Van egy helyem, ahol a jegyzeteimet és dokumentumaimat tárolom. A feladat a jegyzetem címe, és a feladat leírásának területén minden elrendezési és formázási lehetőség rendelkezésre áll a jegyzetem létrehozásához, beleértve a képeket, beágyazott elemeket és hasonlók. A szervezés mappákkal, listákkal és egyéni mezőkkel történik.

Van egy helyem, ahol a jegyzeteimet és dokumentumaimat tárolom. A feladat a jegyzetem címe, és a feladat leírásának területén minden elrendezési és formázási lehetőség rendelkezésre áll a jegyzetem létrehozásához, beleértve a képeket, beágyazott elemeket és hasonlók. A szervezés mappák, listák és egyéni mezők segítségével történik.

A Clickup frissítette dokumentumkezelőjét – most már minden más jegyzetelési alkalmazást felülmúl, és lehetővé teszi, hogy közvetlenül a jegyzetekben hozzon létre feladatokat. Nagyon ajánlom a dokumentumkezelőjük használatát jegyzeteléshez.

A Clickup frissítette dokumentumkezelőjét – most már minden más jegyzetelési alkalmazást felülmúl, és lehetővé teszi, hogy közvetlenül a jegyzetekben hozzon létre feladatokat. Nagyon ajánlom a dokumentumkezelőjük használatát jegyzeteléshez.

Néhány Reddit-felhasználó megemlíti, hogy az Obsidian azok számára a legjobb választás, akik offline egyszerűséget keresnek:

Az Obsidian számomra egyszerűen plug and play. A jegyzeteket MOC-okhoz kapcsolom, így soha nem veszítek el őket, és ha mégis, akkor egy grafikus nézet segít megtalálni őket.

Az Obsidian számomra egyszerűen plug and play. A jegyzeteket MOC-okhoz kapcsolom, így soha nem veszítek el őket, és ha mégis, akkor egy grafikus nézet segít megtalálni őket.

A ClickUp mellett az Obsidian-t is összehasonlítottuk néhány más jegyzetelési eszközzel. Íme, mit találtunk:

Obsidian vs. Notion : Összehasonlításban mindkét eszköznek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az Obsidian jobb választás offline jegyzeteléshez és tudásmenedzsmenthez, míg a Notion inkább online együttműködéshez és munkafolyamat-integrációhoz alkalmas. Összehasonlításban mindkét eszköznek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az Obsidian jobb választás offline jegyzeteléshez és tudásmenedzsmenthez, míg a Notion inkább online együttműködéshez és munkafolyamat-integrációhoz alkalmas.

Obsidian vs. Evernote : A kettő közül választani nem könnyű feladat. Az Evernote jobb választás a jegyzetek rögzítésére és rendszerezésére útközben, köszönhetően erős mobilalkalmazásának és webes clipperének. Az Obsidian kiválóan alkalmas hálózatos tudásbázis létrehozására, az ötletek backlinkekkel és grafikus nézettel való összekapcsolására. Ugyanakkor az Evernote ingyenes csomagja nagyon korlátozott funkciókkal rendelkezik, míg az Obsidian tanulási görbéje és nem felhőalapú platformja kezdők számára meredek és unalmas lehet. A kettő közül választani nem könnyű feladat. Az Evernote jobb választás a jegyzetek rögzítésére és rendszerezésére útközben, köszönhetően erős mobilalkalmazásának és webes clipperének. Az Obsidian kiválóan alkalmas hálózatos tudásbázis létrehozására, az ötletek backlinkekkel és grafikus nézettel való összekapcsolására. Ugyanakkor az Evernote ingyenes csomagja nagyon korlátozott funkciókkal rendelkezik, míg az Obsidian tanulási görbéje és nem felhőalapú platformja kezdők számára meredek és unalmas lehet.

Bár az Obsidiannak számos alternatívája létezik, egyik sem olyan kiterjedt, könnyen használható és hatékony, mint a ClickUp.

Melyik jegyzetelési eszköz a legjobb?

Miután alaposan áttekintettük mindkét jegyzetelési eszközt, egyértelmű a győztes ebben az összehasonlításban. A ClickUp és az Obsidian közül a ClickUp egyértelműen a jobb választás.

Bár az Obsidian egyszerű és gyors jegyzetelési funkciói népszerűvé váltak, nem tudták kielégíteni a változó ügyféligényeket. Markdown nyelvezete, szöveges fájl formátuma és nyílt forráskódú felülete ugyan gyors és zökkenőmentes jegyzetelési élményt biztosít, de hiányoznak belőle az együttműködési elemek, a kompatibilitás, a szervezés és az AI-vezérelt automatizálás.

A ClickUp viszont a tökéletes második agy alkalmazás, és minden jegyzetelési szempontból kiemelkedik. Számos funkciójával egyszerűsíti a jegyzetek kezelését. Ezenkívül több mint 1000 másik alkalmazással és eszközzel is integrálható. Emellett a jegyzeteket gyorsan felhasználhatja, ha a ClickUp-ban feladatokká alakítja őket, így nem veszít a lendületéből.

Akár jegyzetelésről, feladatkezelésről vagy projektvégrehajtásról van szó, a ClickUp minden igényét kielégíti.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!