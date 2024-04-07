Obsidian vs Evernote: melyik jegyzetelő alkalmazás a legjobb?

Szeretné áttekinteni a mai megbeszélés legfontosabb pontjait? Van egy kreatív ötlete a termékének marketingjéhez? Vagy egyszerűen csak el szeretne menteni egy érdekes cikket, hogy később is vissza tudjon rá térni?

Szüksége van egy jegyzetelő alkalmazásra! A jegyzetelő alkalmazások segítségével könnyedén leírhatja ötleteit, megoszthatja azokat kollégáival, és együttműködhet velük a feladatok gyors elvégzése érdekében.

Ha a legjobb jegyzetelő alkalmazást keresed, ne keress tovább; mi már kutattunk egy kicsit.

Összehasonlítottuk a két piacvezető alkalmazást: az Obsidiant és az Evernote-ot.

Tudja meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a funkciók, az árak és a vélemények tekintetében. Találtunk egy hatékony Evernote és Obsidian alternatívát is, amelyet még ma ki kell próbálnia.

Mi az Obsidian?

via Obsidian

Érezte már valaha, hogy egy második agyra lenne szüksége, hogy emlékezzen a jegyzeteire?

Az Obsidian egy hatékony jegyzetelő szoftver, amely „második agyadként” szolgál. Növeli a jegyzetelés hatékonyságát azáltal, hogy összekapcsolja a jegyzeteket, visszautaló linkeket használ, és minták vagy témák szerint rendezi őket.

Koncentrálj a jegyzetek írására, és hagyd, hogy az Obsidian végezze el a jegyzetek rendezésének, szervezésének és összekapcsolásának fárasztó munkáját.

Az Obsidian egyik egyedülálló tulajdonsága, hogy markdown formátumot használ a jegyzetek helyi tárolásához a számítógépen, így teljes ellenőrzést biztosít az adatok és azok titkossága felett.

Olvass tovább, és ismerd meg az Obsidian egyéb érdekes funkcióit, amelyek digitális naplóalkalmazássá teszik.

Obsidian Canvas

A linkelési funkció segítségével kapcsolatot hozhat létre a különböző jegyzetek között, hogy jobban átlássa gondolatait. Ez olyan, mintha saját Wikipédiát hozna létre azáltal, hogy összekapcsolja ötleteit, könyveit, helyeit és embereit.

Ezek a belső linkek navigálhatók, és jelzik, hogy az egyes információk hogyan kapcsolódnak egymáshoz, így mélyebb betekintést nyerhet és visszakövetheti gondolatait.

Obsidian bővítmények

Javítsd jegyzetelési élményedet azzal, hogy több funkciót adsz hozzá, és testreszabod a jegyzetelés módját az Obsidianban.

Testreszabhatja a meghatározott célra létrehozott jegyzeteket egyedi formában és mintában.

Az Obsidian közössége több mint 1500 bővítményt kínál, amelyekkel megalkothatja az ideális gondolkodási teret.

Obsidian árak

Személyes használat: Ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 dollár felhasználónként évente

Kiegészítők

Obsidian Sync: 8 dollár felhasználónként évente

Obsidian Publish: 8 dollár/webhely/év

Mi az Evernote?

via Evernote

Az Evernote az egyik legrégebbi és legismertebb jegyzetelő alkalmazás.

Az Evernote arról ismert, hogy támogatja az együttműködést. Jegyzetei több eszközön szinkronizálódnak, így bárhonnan hozzáférhet hozzájuk.

Ez a funkció hatalmas előnyt jelent, amikor csapata egy új projekt tervezésén dolgozik. A csapat tagjai az Evernote mobilalkalmazáson, iOS-eszközökön és asztali számítógépeken keresztül is megoszthatják ötleteiket, anélkül, hogy aggódniuk kellene más alkalmazásokkal való kompatibilitás miatt.

Az Evernote szervezési funkcióival egyetlen irányítópulton követheted nyomon az összes jegyzetedet, és jegyzetfüzetek és címkék segítségével rendezheted őket.

Tartsd kézben a jegyzeteket, és szükség esetén gyorsan keress rájuk, anélkül, hogy időt pazarolnál az egész adatbázisban való keresgéléssel.

Vessünk egy pillantást az Evernote legjobb funkcióira és áraira.

Sablonok

Találkozó jegyzet sablon az Evernote-ban

Takarítson meg időt és energiát az Ön igényeinek megfelelő, telepítésre kész Evernote-sablonokkal.

Adja hozzá a napi napló sablont a jegyzetéhez, hogy rögzíthesse napi ütemezését, vagy a projektmenedzsment sablont, hogy nyomon követhesse a projekt mérföldköveit.

Használja és újrahasznosítsa az Ön igényeinek megfelelően előre formázott több mint 50 sablont.

Például a „Hálanapló” sablon már előre kitöltött táblázatokkal rendelkezik, ahová beírhatja reggeli naplóbejegyzéseit, az élet tanulságait és azokat az embereket, akiknek hálás. Válassza ki a sablont, és kezdjen el írni anélkül, hogy a tervezési szempontokkal kellene foglalkoznia.

Hangjegyzetek

Ha nem szeretsz írni, az Evernote alkalmazással hangjegyzeteket is rögzíthetsz. Nyiss meg egy új jegyzetet, és koppints a felvétel gombra a hangfelvétel elindításához.

Ez életmentő lehet, ha sürgős jegyzetet szeretnél készíteni egy beszélgetés közben, vagy ha túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy leírhasd a gondolataidat.

A legjobb rész?

Használja őket az Evernote asztali verziójában, valamint az iOS és Android alkalmazásban.

Jegyzetemléc

Tartsd kézben a feladataidat emlékeztetőket hozzáadva a jegyzetekhez.

Állíts be dátumot és időpontot, hogy e-mailben értesítést kapj az időérzékeny feladataidról. Ha elvégezted a feladatokat, jelöld be őket befejezettként az emlékeztetőre kattintva. Ez nem törli az eredeti jegyzetet.

Az Evernote a jegyzetek listájának tetején rögzített jegyzetek emlékeztetőit is megjeleníti.

A fent említett funkciók mellett érdemes megemlíteni az Evernote Web Clipper és az optikai karakterfelismerő (OCR) technológiát is.

A Web Clipper Google Chrome kiterjesztés cikkeket, képernyőképernyőket és PDF-fájlokat ment el az internetről. Az OCR technológia beolvassa a kézzel írt jegyzeteket, és Evernote-jegyzetként hozzáadja őket.

Evernote árak

Ingyenes verzió

Személyes: 14,99 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 17,99 USD/felhasználó/hónap

Miben különbözik az Obsidian és az Evernote?

Az Obsidian és az Evernote egyaránt kiváló választás jegyzetek írásához. Néhány fontos különbség dönthet a két alkalmazás közül az egyik mellett.

Hogy segítsünk Önnek a megfelelő döntés meghozatalában az Obsidian és az Evernote között, bemutatjuk a két alkalmazás közötti legfontosabb különbségeket.

Tárolás

Ha tudja, hogyan tárolja az alkalmazás a jegyzeteket, akkor nagyobb bizalommal fogja használni a jegyzetelő alkalmazást.

Itt egy rövid áttekintés az Obsidian és az Evernote tárolási képességeiről.

Obsidian

Az Obsidian esetében a fájlok helyileg vannak tárolva; bármikor hozzáférhet a jegyzetekhez a készülékén. Ez biztonsági szempontból kiváló hír, mert a fájlok felhőben való tárolása sebezhetővé teszi a személyes adatait a hackerekkel szemben.

Ráadásul nem kell az Obsidian alkalmazásra támaszkodnia a jegyzetek eléréséhez. Egy egyszerű keresés is elegendő, mivel a fájlokat a merevlemezre mentette.

Ennek a tárolási folyamatnak az egyetlen hátránya, hogy további 8 dollárt kell fizetnie ahhoz, hogy az Obsidianban lévő jegyzeteket különböző eszközökön szinkronizálhassa.

Evernote

Az Evernote a jegyzeteket a felhőben menti, ahonnan az internet segítségével bárhonnan hozzáférhet. Kiváló választás, ha szeretne kialakítani egy szokást, hogy bárhol és bármikor írjon.

Felhőalapú alkalmazásként a jegyzetek automatikusan szinkronizálódnak az eszközök között, például a laptop, a PC, a telefon és a tablet között.

Ha különböző eszközöket használ az íráshoz, és a jegyzetek kézi szinkronizálása helyett a valós idejű együttműködést részesíti előnyben, akkor az Evernote kiváló választás.

Fájlformátum

Az Obsidian és az Evernote különböző fájlformátumokban menti a jegyzeteket. Ha ismered mindkettő előnyeit és hátrányait, könnyebben kiválaszthatod, melyik a kényelmesebb és praktikusabb számodra. Akkor vágjunk is bele!

Obsidian

Az Obsidian a jegyzetek mentéséhez markdown támogató fájlformátumot használ. A markdown egy egyszerű, könnyű jelölőnyelv, amely azonban speciális karakterekből álló, eltérő szintaxist használ.

Íme néhány példa:

# 1. címsor hozzáadásához

vastag betűkkel

== == kiemelt szöveghez

~~ ~~ áthúzott szöveghez

Hasonlóképpen, ezekkel a karakterekkel képeket, linkeket, kódblokkokat és listákat is hozzáadhat a jegyzetekhez. A fájlok előnye, hogy a jegyzetek egyszerű szöveges fájlként kerülnek mentésre .md kiterjesztéssel, amelyeket bármilyen szövegszerkesztővel, például a Notepaddel és a Google Docs-szal megnyithat.

Ha már jártas a jelölőnyelv használatában, vagy ismeri a markdown fájlok működését, akkor ez nem jelenthet problémát az Ön számára. Ha azonban még kezdő, akkor egy kicsit gyakorolnia kell, hogy megszokja ezt a nyelvet.

A Markdown több lehetőséget kínál a jegyzetek különböző formátumokba való konvertálására. Alapértelmezés szerint az Obsidian jegyzeteket PDF formátumba exportálhatja, de az md fájlokat többek között .docx és .txt formátumba is konvertálhatja.

Evernote

Az Evernote alkalmazással jegyzetét Rich Text Format (RTF) formátumban láthatja. Az RTF egy szabványos fájlformátum, amelyet számos szövegszerkesztő program, például a Microsoft Word használ. Ez megkönnyíti a fájlok cseréjét a különböző szoftverek között.

Az Evernote-ban a szöveg formázása egyszerűbb és nagyon rövid a tanulási görbe. Ha korábban már használt szövegszerkesztőt, az editor elrendezése ugyanazt az érzést kelti majd Önben. Az Evernote editor segítségével formázhatja a szöveget a betűméret, a szín, a kiemelés és egyéb beállítások megváltoztatásával.

A táblázatok, feladatok és naptári események menüinek beszúrása is egyszerű. Ha a markdown nem megfelelő megoldás, akkor az Evernote a legjobb választás.

Linkelés

Használja a linkeket a jegyzetek közötti kapcsolatok kialakításához, hogy jobban emlékezzen a dolgokra, és hatékonyabban végezze el a munkáját.

Az Obsidian és az Evernote egyaránt segít összekapcsolni a jegyzeteket, de különböző módon.

Obsidian

Kétirányú linkelési képessége miatt az Obsidian „második agynak” nevezi magát.

Nemcsak a jegyzetekben található bejövő linkeket, hanem a kimenő linkeket is megmutatja.

A linkelési funkció segít mély kapcsolatot létrehozni a jegyzetek között, és alaposabban megérteni egy témát.

Linkek hozzáadásához használja a szögletes zárójeleket [[ ]], és írja be a linkelni kívánt jegyzet nevét a zárójelek közé. Az Obsidian linkelési funkcióját különlegessé teszi a Knowledge Graph: egyfajta grafikus nézet.

A Knowledge Graph a jegyzetek és azok közötti kapcsolatok vizuális ábrázolása. A grafikon segítségével láthatja, mely jegyzetek kapcsolódnak szorosan egymáshoz, és melyek azok, amelyek kiugranak a sorból.

Evernote

Használja a linkelési funkciót, hogy linkeket illesszen be más jegyzetekbe. De ez nem olyan egyszerű, mint az Obsidian esetében.

Ha már létező jegyzet linkjét szeretnéd beilleszteni a könyvtáradba, meg kell találnod azt a jegyzetet. Miután megtaláltad, másold ki a jegyzet linkjét, és illeszd be az új jegyzetbe, amelyet létrehozol.

Bár ez a funkció hasznos, bonyolult és időigényes. Ha a linkelés fontos szerepet játszik az Ön prioritásai között, akkor az Obsidian a jobb jegyzetelő alkalmazás.

Evernote vs. Obsidian a Redditen

Megnéztük a Redditet, hogy megtudjuk, mit mondanak a Reddit-felhasználók az Obsidianról és az Evernote-ról. Sokan közülük mind az Evernote-ot, mind az Obsidiant használják igényeik kielégítésére. Az egyik eszköz hiányosságait a másikkal próbálják pótolni.

Kutatásunk legfontosabb eredményei:

„Evernote-ot és Obsidian-t használok. Az Obsidian-t olyan speciális projektekhez kezdtem el használni, amelyeknél előnyös volt a hiperhivatkozások használata. Az Evernote továbbra is az általános tudás és információk tárolására szolgáló tárhelyem maradt. ”

Egy másik felhasználó említi, hogy az Evernote hogyan teljesíti sikeresen az igényeit, és hogy nincs értelme egy második agynak, ha több alkalmazásban kezd el jegyzeteket írni.

„Úgy érzem, hogy elveszítem a „második agy” funkciót, amikor több alkalmazást kezdek használni. Az Evernote-tal elég jól meg vagyok elégedve, és nincs olyan feladat, amit ne tudnék elvégezni a munkafolyamatomban. Néhány dolog (például a jegyzetek összekapcsolása, a táblázatok kezelése és a kézírás az iPad-en) lehetne sokkal jobb, de számomra nagyon értékes, hogy mindent egy helyen tárolhatok. ”

Obsidian vs Evernote: Van győztes?

Nehéz dönteni a győztesről, mivel mindkét jegyzetelő alkalmazásnak vannak korlátai.

Például az Evernote-tal ellentétben az Obsidian egy teljesen offline jegyzetalkalmazás, ami megnehezíti a jegyzetek eszközök közötti szinkronizálását. Ehhez további 8 dollárt kell fizetnie. Ezenkívül az adatok helyileg, az asztali számítógépén vannak tárolva.

Másrészt az Evernote alkalmas személyes és közös használatra, de az adatok a felhőben vannak tárolva, és ezért sebezhetőek a biztonsági résekkel szemben.

Szerencsére van egy tökéletes megoldásunk, amellyel fejlesztheti jegyzetelési képességeit.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát az Obsidian és az Evernote alkalmazásokhoz képest.

A ClickUp egy felhasználóbarát jegyzetelő és projektmenedzsment alkalmazás, amely több eszközt is helyettesít a szerszámosládádban. Válts a különböző alkalmazások között, és végezd el a feladataidat jóval a határidő előtt.

A ClickUp mindenki számára készült. Akár iskolai projektről, akár új termék bevezetésének GTM stratégiájáról van szó, egyetlen helyen vizualizálhatja, együttműködhet és nyomon követheti projektje előrehaladását.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

A ClickUp Docs segít wikik létrehozásában, könyvjelzők beágyazásában, táblázatok hozzáadásában vagy a munkafolyamat optimalizálására szolgáló folyamatok létrehozásában. Hívja meg csapatát, hogy valós időben együttműködjenek, címkézze meg a tagokat, és ossza meg velük észrevételeit. A beépített szerkesztővel widgeteket adhat hozzá a projekt állapotának frissítéséhez, feladatok kiosztásához és projektek módosításához.

A magánélet védelme a ClickUp dokumentumok középpontjában áll.

Hozzon létre megosztható linkeket, és kezelje a jogosultságokat, amikor másokkal megosztja őket. De ez csak egy áttekintés; sokkal többet tehet az időtakarékos funkciókkal, mint például a sablonok, a fókusz mód és még sok más.

Szervezze meg feladatait a ClickUp Notes segítségével

Rendezze jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és feladatokat egy helyen.

Az egyik nehézséget jelentő szempont a feladatok szervezése, hogy nyomon lehessen követni őket, vagy ellenőrzőlista készítése.

A ClickUp Notes megkönnyíti a dolgot, még akkor is, ha még soha nem csináltad korábban. Használd a szerkesztőt, hogy jegyzeteket nyomon követhető feladatokká alakítsd, és cselekvési tételekként rendezd őket egy ellenőrzőlistán.

De mi a helyzet a jegyzetek különböző eszközökön való elérésével?

A ClickUp automatikusan szinkronizálja a jegyzeteket a mobilalkalmazás és a Chrome-bővítmény között. Készíts jegyzeteket bárhol, és később érje el őket.

Automatizálás a ClickUp AI segítségével

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, a szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A ClickUp AI asszisztens segít javítani a termelékenységét. 30 perces feladatait 30 másodpercre rövidíti le. A ClickUp kiemelkedik, mert kevés AI eszköz létezik jegyzetelésre.

Készítsen projektvázlatot, állapotjelentéseket az ügyfélszolgálati csapat számára vagy e-mail vázlatot a következő marketingkampányhoz – az AI néhány kattintással elvégzi a feladatot.

Segít abban is, hogy jobb jegyzeteket írj, szerkeszd a tartalmat, és tökéletesen formázhasd előre strukturált táblázatokkal, fejlécekkel és egyebekkel. Szóval, készen állsz arra, hogy az AI segítségével előnyt szerezz és legyőzd a határidőt?

ClickUp árak

Örökre ingyenes: A ClickUp összes jegyzetelő eszköze, a ClickUp Docs, korlátlan számú tag és 100 MB tárhely

Korlátlan: 5 USD/felhasználó/hónap korlátlan tárhellyel, korlátlan integrációval és korlátlan irányítópulttal

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap korlátlan számú csapat, egyedi exportálás és fokozott automatizálás

Business Plus: 19 USD/felhasználó/hónap Egyedi szerepkörök létrehozása, egyedi jogosultságok és fokozott automatizálás

Vállalati: Egyedi árazás vállalati API-val, irányított bevezetéssel és dedikált sikermenedzserrel

Kezdje el használni a ClickUp-ot: mire vár még?

A ClickUp kiváló választás az Önhöz hasonló elfoglalt szakemberek számára. Akár ötletek lejegyzéséről, akár új projektekkel kapcsolatos csapatmunkáról van szó, a ClickUp mindenre megoldást kínál. A ClickUp által kínált funkciók széles skálája, a könnyű használat és az árak miatt ez az eszköz elengedhetetlen minden vállalkozás számára. Növelje jegyzetelési hatékonyságát a ClickUp hatékony és fejlett funkcióival.

Rendezze jegyzetét, működjön együtt másokkal, és kezelje azokat hatékonyan, hogy nyomon követhesse minden tevékenységét.

Iratkozzon fel a ClickUp örökre ingyenes csomagjára, és kezdje meg ezt az új utazást jegyzetelő partnerével.