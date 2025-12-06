A 8 legjobb AI-böngésző, amelyet érdemes kipróbálni 2026-ban

Emlékszik még arra, hogyan böngésztünk régen az interneten?

Számtalan lap, könyvjelzők, amelyeket megfogadott, hogy egyszer majd rendszerez, és az állandó váltogatás a böngésző és a projektmenedzsment eszközök között. Úgy tűnt, hogy a nap fele azzal telt el, hogy csak lépést tartott az információkkal, ahelyett, hogy felhasználta volna őket.

De az AI-böngészők gyorsan változtatják a dolgok állását.

Ezek a böngészők elolvassák a képernyőn megjelenő tartalmat, gyors összefoglalókat adnak, segítenek az információk összehasonlításában, válaszok megfogalmazásában, és kiemelik a fontos elemeket.

Ebben a blogbejegyzésben tehát megvizsgáljuk a legjobb AI böngészőket, amelyek képesek megjegyezni a kontextust, és gyorsabban elvezetnek a válaszokhoz, mint valaha. 🦾

👀 Spoiler figyelmeztetés: Azt is megvizsgáljuk, hogy a ClickUp hogyan egyesíti az AI-t, a feladatokat, a dokumentumokat, az emlékeztetőket és az alkalmazásintegrációkat egy helyen, hogy megszüntesse a munka szétszóródását.

Kezdjük el!

A legjobb AI-alapú webböngészők áttekintése

Íme egy gyors összehasonlítás a legjobb AI böngészőkről. 📊

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak* Comet AI-alapú kutatás, a mélyweb feltárása hiteles forrásokkal diákok, elemzők és kutatásorientált csapatok számára Több weboldal AI-összefoglalói, hangalapú lekérdezések és intelligens lapkezelés Ingyenes ChatGPT Atlas Kontextusérzékeny böngészés tudásmunkások, egész életen át tanulók és oktatók számára Böngészőn belüli AI-csevegés oldalfüggő kontextussal, munkamenetek közötti állandó memóriával és intelligens tartalomgenerálással Ingyenes Brave Adatvédelem-központú böngészés tartalomvédelemmel a biztonságtudatos felhasználók és a webes szakemberek számára Beépített AI-összefoglalás és fordítás, az oldalak azonnali magyarázata, valamint parancsok segítségével történő tisztítás Ingyenes; a fizetős csomagok ára 14,99 dollártól kezdődik havonta öt felhasználó esetén Microsoft Edge Vállalati szintű böngészés a Microsoft ökoszisztémához való hozzáféréssel és termelékenységi eszközökkel vállalati csapatok, IT-osztályok és Windows-felhasználók számára Kereszt táblázatos elemzés, AI-támogatott írás és kódolás, hang- és képbeviteli támogatás Ingyenes Sigma AI böngésző Célzott böngészés figyelemelterelés-vezérléssel, mélyreható kereséssel és kontextusfüggő munkaterületekkel szakemberek és digitális minimalisták számára Automatizált űrlapkitöltés és fizetési folyamatok, adatok kivonása nyugtákból vagy táblázatokból táblázatokba Ingyenes Arc Kreatív böngészés vizuális lapokkal tervezők, termékfejlesztő csapatok és kreatív szakemberek számára Oldalsáv-alapú lapok szervezése osztott képernyős böngészéssel a többfeladatos munkavégzéshez, kontextusfüggő munkaterületek Ingyenes Dia Sebességre optimalizált, AI-támogatott böngészés, könnyű teljesítmény diákok, mindennapi felhasználók és gyors tempójú munkafolyamatok számára Több lapon történő tartalom-összehasonlítás, feladatok létrehozása a tartalomból, és egységesített webes keresési eredmények Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 20 dollártól kezdődik Opera Böngészés integrált üzenetküldő funkcióval és moduláris oldalsávokkal a közösségi média felhasználói, a játékosok és a tartalomfelfedezők számára Azonnali oldalsávos AI-csevegés vagy parancssori hozzáférés, fordítás és prompt-alapú képgenerálás Ingyenes

🔍 Tudta? Az első webböngészőt, a WorldWideWeb-et (később „Nexus”-ra átnevezve) Tim Berners-Lee fejlesztette ki a CERN-nél egy NeXT számítógépen 1990-ben.

Mire kell figyelnie a legjobb AI böngészőknél?

Íme néhány olyan AI-képesség, amelyre érdemes figyelni egy webböngészőnél:

Kontextusérzékeny AI-segítség: Összefoglalásokat, betekintéseket és ajánlásokat nyújt a weboldalak tartalma és a böngészési előzményei alapján

Több lap megértése: Nyomon követi és összekapcsolja a nyitott lapokon található információkat, hogy csökkentse Nyomon követi és összekapcsolja a nyitott lapokon található információkat, hogy csökkentse a kontextusváltást

Feladat- és munkafolyamat-integráció: Lehetővé teszi linkek, képernyőképek és jegyzetek közvetlen mentését projekt- vagy termelékenységi eszközökbe

Testreszabható AI-funkciók: Különböző AI-modellek, hangparancsok és automatizálási beállítások közül választhat, hogy a munkafolyamatához leginkább illeszkedő megoldást találja

Valós idejű keresés és tartalomkészítés: Válaszokat, kutatási eredményeket és tartalomkészítést biztosít anélkül, hogy el kellene hagynia a böngészőt

🔍 Tudta? A Mosaic böngészőnek (1993-ban jelent meg) tulajdonítják az internet-boom elindítását, mivel ez volt az egyik első grafikus böngésző, amely szöveget és képeket egymás mellett jelenített meg, így sokkal felhasználóbarátabbá téve a webet.

A 8 legjobb AI-böngésző

Íme a legjobb böngészők, amelyek az AI segítségével a mindennapi böngészést intelligens, hatékony munkafolyamattá alakítják.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. Comet by Perplexity AI (A legjobb a böngészőben futó, könnyű AI-ügynökök futtatásához)

via Comet

A Comet egy AI-alapú irányítóközpont, amely zökkenőmentesen ötvözi a Chrome megszokott felületét egy kontextusfüggő következtetésekre képes intelligens asszisztenssel. Az AI-t a termelékenység növelésére használja azáltal, hogy előre látja a következő lépéseit, segít több forrás közötti összehasonlításban, és árnyalt perspektívákat tár fel.

Ráadásul az AI-böngésző alkalmazkodik az Ön egyedi munkamenetéhez, megtanulva, hogyan böngészi a tartalmakat és szörföl az interneten. Ez a kontextus lehetővé teszi számára, hogy az Ön szokásaihoz igazodó következő lépéseket, gyorsbillentyűket és munkamenet-optimalizálást javasoljon.

A Comet legjobb funkciói

Integrálja naptárakkal és e-mail platformokkal, hogy közvetlenül a böngészési munkamenetből ütemezzen meg találkozókat

Keressen ajánlatokat, hasonlítsa össze a termékeket, és ellenőrizze a rendelkezésre állást a weboldalakon az AI-alapú vásárlási asszisztens segítségével

Használja a hangparancsokat az oldalak közötti navigáláshoz, az intelligens keresések végrehajtásához és a munkafolyamatok elindításához

Készítsen AI-összefoglalókat több lapra vagy teljes munkamenetekre anélkül, hogy minden oldalt külön megnyitna

A Comet korlátai

Nincs eszközök közötti szinkronizálás a előzmények, könyvjelzők vagy munkamenetek tekintetében asztali és mobil eszközök között

Nagyon széles körű engedélyeket igényel (képernyő, cookie-k, böngészési tevékenység), ami adatvédelmi aggályokat vet fel olyan érzékeny feladatok esetében, mint a banki ügyintézés

A Comet árai

Ingyenes

Comet értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cometről a valódi felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy Reddit-felhasználó:

Ma kipróbáltam a Comet Browser böngészőt. Rövid véleményem: jó, de számomra még nem jelent kiemelkedő élményt. Megpróbáltam használni a YouTube Music lejátszási listáim átvitelére a Spotify-ra, hogy ott is létrehozzak egy másolatot, de nem sikerült. Emellett jelentősen lelassult, amikor bonyolultabb feladatokat próbáltam végrehajtani. […]

Ma kipróbáltam a Comet Browser böngészőt. Rövid véleményem: jó, de számomra még nem jelent kiemelkedő élményt. Megpróbáltam használni a YouTube Music lejátszási listáim átvitelére a Spotify-ra, hogy ott is létrehozzak egy másolatot, de nem sikerült. Emellett jelentősen lelassult, amikor bonyolultabb feladatokat próbáltam végrehajtani. […]

🧠 Érdekesség: A böngésző lapján látható kis webhelyikon, az úgynevezett favicon, először az Internet Explorer 5-ben jelent meg 1999 márciusában. Eredetileg a böngésző „Kedvencek” menüjében használták, és segített megbecsülni, hogy hányan tették könyvjelzőbe az adott oldalt.

2. ChatGPT Atlas (A legjobb vizuális, térképes kutatásokhoz)

A ChatGPT Atlas a böngészőt aktív gondolkodó partnerként értelmezi újra. A ChatGPT-t közvetlenül beépíti a böngészési élménybe egy állandó oldalsávon keresztül, amely megérti, mit nézel és miért.

Ahogy az oldalak között navigál, a böngésző valós időben értelmezi a tartalmat, összefoglalja a hosszú cikkeket, összehasonlítja a termékleírásokat, elemzi az adatgazdag jelentéseket, és megválaszolja a bonyolult kérdéseket anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

A közvetlenül a felületbe épített adatvédelmi beállítások segítségével Ön dönti el, hogy a böngésző mit lásson, mit jegyezzen meg és mit töröljön, így az Atlas kiváló választás azoknak a szakembereknek, akik intelligens támogatást szeretnének diszkréten beépíteni a munkafolyamatukba.

A ChatGPT Atlas legjobb funkciói

Használja a Browser Memories szolgáltatást a kiválasztott információk és beállítások tárolására, hogy a jövőben relevánsabb javaslatokat kapjon

Kapcsolja be az Agent Mode módot, hogy az AI több lépésből álló feladatokat hajthasson végre teljes kurzorvezérléssel

Jelöljön ki szöveget bárhol, hogy közvetlenül a helyén átírja, átfogalmazza vagy kiegészítse a tartalmat

Kezelje a részletes adatvédelmi beállításokat, hogy eldöntse, mit láthat, tárolhat vagy törölhet az Atlas

A ChatGPT Atlas korlátai

Az Agent Mode megbízhatatlan, gyakran meghibásodik, vagy sok időt vesz igénybe egyszerű feladatok elvégzése, mint például termékek kosárba helyezése vagy étteremfoglalás.

A parancsszerű felület és a „varázsszavak” csökkentik a felfedezhetőséget; a felhasználóknak kitalálniuk kell a parancsokat, ahelyett, hogy egyszerű kattintásokkal és linkekkel élnének.

A ChatGPT Atlas árai

Ingyenes

ChatGPT Atlas értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ChatGPT Atlasról a valódi felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta tapasztalatait:

Már egy ideje kísérletezek az AI böngészőkkel. Első benyomásom szerint az Atlas használata valójában természetesebbnek tűnik. Valószínűleg egy darabig még ezt fogom használni. IMÁDOM, hogy szuper minimalista, elegáns és természetesebbnek tűnik a használata. […] Ez egy igazi akkumulátor-faló. Nem a RAM-ra gondolok, hanem az energiára – a RAM-használat eddig összehasonlítható a Chrome-mal.

Már egy ideje kísérletezek az AI böngészőkkel. Első benyomásom szerint az Atlas használata valójában természetesebbnek tűnik. Valószínűleg egy darabig még ezt fogom használni. IMÁDOM, hogy szuper minimalista, elegáns és természetesebbnek tűnik a használata. […] Ez egy igazi akkumulátor-faló. Nem a RAM-ra gondolok, hanem az energiára – a RAM-használat eddig összehasonlítható a Chrome-mal.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 44%-a 1–5 lapot tart nyitva böngészés közben, de 8% „káosz módban” él, 31 vagy annál több lappal. Bár nem mindig szándékos, de a legjobbakkal is megesik: egy Miro-tábla az ötleteléshez, egy Google Doc az SOP-hoz, egy projektmenedzsment fül, majd a ChatGPT az extra támogatáshoz. 👀 De minden alkalmazás vagy ablak közötti váltás „váltási terhet” jelent, azaz egy rejtett mentális terhet, amely csökkenti a mentális kapacitását, és szétszórtnak érezheti magát. A ClickUp segítségével minden eszközét egy helyen összpontosíthatja: gondoljon csak a táblákra, dokumentumokra, feladatokra, webes keresésre, olyan AI-modellekre, mint a ChatGPT, a Gemini és a Claude, és még sok másra egyetlen konvergens AI-munkaterületen belül. Ideje véget vetni a kontextusváltásnak, és végleg bezárni azokat a felesleges lapokat!

3. Brave (A legjobb privát böngészéshez, oldalon belüli AI-összefoglalókkal)

via Brave

A Brave alapvetően más megközelítést alkalmaz az AI integrációjában, mivel a kezdetektől fogva az adatvédelmet helyezi előtérbe.

AI-asszisztense, Leo a Brave adatvédelemre fókuszáló ökoszisztémáján belül működik, ahol fiók, bejelentkezés vagy betanítás szükséges. Úgy viselkedik, mint egy láthatatlan réteg minden weboldal tetején, készen állva a szövegek értelmezésére, hosszú dokumentumok összefoglalására vagy új tartalom generálására anélkül, hogy felfedné a tevékenységét.

A Leo azért hasznos, mert képes feldolgozni a weboldalakon található tényleges anyagokat, például PDF-eket, Google Docs- és Sheets-dokumentumokat, sőt képeket is, és azonnal kiolvasja belőlük a lényeget anélkül, hogy fájlokat kellene feltöltenie vagy eszközöket váltania. Böngészés közben megkérheti, hogy tisztázza a bonyolult gondolatokat, fordítsa le a szöveget, emelje ki a legfontosabb pontokat, vagy hozzon létre teljesen új tartalmat a kontextus alapján.

A Brave legjobb funkciói

Hívja meg a Leo-t közvetlenül a címsorból vagy az oldalsávból az azonnali, oldalra szabott segítségért

Indítson videohívásokat és streameket közvetlenül a böngészőből a Brave Talk segítségével, bejelentkezés nélkül

Biztosítsa a teljes adatvédelmet: nincs adatmegőrzés, bejelentkezési követelmény vagy modelltréning a csevegéseiben

Váltson több modell között, vagy használja a sajátját a személyre szabott AI-teljesítmény érdekében

Használja a Brave Search Ask Brave válaszát az információk valós idejű összefoglalásához, hivatkozott forrásokkal

A Brave korlátai

Az agresszív hirdetés- és nyomkövető-blokkolás megzavarhatja egyes webhelyek működését, így a felhasználóknak manuálisan kell feloldaniuk a védelmet, hogy azok megfelelően működjenek.

A Brave Rewards regisztráció esetén nyomon követheti a felhasználói adatokat, ami csökkenti az adatvédelmi előnyöket az érintett felhasználók számára

A Brave árai

Ingyenes

Brave VPN: 9,99 USD/hó

Brave Search Premium: 3 USD/hó

Leo AI Premium: 14,99 USD/hó öt felhasználó számára

Brave Talk Premium: 7 USD/hó

A Brave értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Brave-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés szavaival élve:

A Brave-ben leginkább az tetszik, hogy nagy hangsúlyt fektet a magánélet védelmére és a biztonságra. Automatikusan blokkolja a nyomkövetőket és a tolakodó hirdetéseket, ami sokkal tisztábbá és gyorsabbá teszi a böngészést. [.] A fő hátránya, hogy egyes weboldalak nem mindig működnek tökéletesen a Brave szigorú hirdetés- és nyomkövető-blokkolásával, ezért néha le kell tiltanom a védelmet.

A Brave-ben leginkább az tetszik, hogy nagy hangsúlyt fektet a magánélet védelmére és a biztonságra. Automatikusan blokkolja a nyomkövetőket és a tolakodó hirdetéseket, ami sokkal tisztábbá és gyorsabbá teszi a böngészést. [.] A fő hátránya, hogy egyes weboldalak nem mindig működnek tökéletesen a Brave szigorú hirdetés- és nyomkövető-blokkolásával, ezért néha le kell tiltanom a védelmet.

🔍 Tudta? Vannak olyan ultrakönnyű böngészők, mint a 1999-ben indított Dillo, amelyeket úgy fejlesztettek ki, hogy még nagyon régi hardvereken és telefonos internetkapcsolatokon is futtathatók legyenek, és a sebesség és az elérhetőség érdekében elhagyják a nehéz szkripteket.

4. Microsoft Edge (A legjobb AI-támogatás Windows-feladatokhoz)

A Microsoft Edge segít abban, hogy közvetlenül a böngészőn belül hatékonyabban böngészhessen az interneten, dolgozzon és kutasson. A több lap kezelése segít megérteni a kontextust és azonnal reagálni anélkül, hogy el kellene szakadnia a munkamenetétől.

A Copilot mód támogatja a hang-, kép- és fájlfeltöltést is, így beszélhet a problémákról, képeket generálhat, dokumentumokat összefoglalhat, sőt segítséget kaphat a kódíráshoz vagy a munkafájlok kezeléséhez is.

A személyre szabott napi összefoglalók, a beépített adatvédelmi beállítások és a Microsoft 365-tel való zökkenőmentes integráció miatt az Edge ideális azoknak a felhasználóknak, akik nagy mennyiségű kutatási munkát és vállalati szintű feladatokat végeznek.

A Microsoft Edge legjobb funkciói

Váltson a Kreatív , Kiegyensúlyozott és Mélyreható kutatás módok között, hogy a válaszok mélységét és stílusát saját igényeihez igazítsa

Készítsen képeket, írjon kódot, vagy hozzon létre tartalmat e-mailekhez, jelentésekhez és közösségi médiához az oldalsávról

Használja a Copilot Voice és a Vision funkciókat a feladatok hangos végigvezetéséhez, vagy a képernyőn megjelenő tartalom valós idejű értelmezéséhez

Indítsa el a Copilotot a címsorból az @Copilot parancs vagy egy billentyűparancs segítségével az azonnali támogatáshoz

A Microsoft Edge korlátai

Más modern böngészőkhöz képest egyszerűnek és funkciókban korlátozottnak tűnik, ezért gyakran csak végső megoldásként vagy tartalék böngészőként használják.

Bizonyos feladatok vagy szkriptek végrehajtása közben alkalmanként előforduló lefagyások vagy blokkolások, amelyek újraindítást vagy másik böngészőre való váltást tesznek szükségessé

A Microsoft Edge árai

Ingyenes

A Microsoft Edge értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Edge-ről a valódi felhasználók?

Ahogy egy értékelő megjegyezte:

A finom színhasználat nyugodt, elegáns légkört teremt, ami prémium minőség érzetét kelti a böngészőben. […] A navigáció kisebb képernyőkön is kevésbé tiszta lehet, mivel az oldalsáv átnyúlik a képernyőn.

A finom színhasználat nyugodt, elegáns légkört teremt, ami prémium minőség érzetét kelti a böngészőben. […] A navigáció kisebb képernyőkön is kevésbé tiszta lehet, mivel az oldalsáv átnyúlik a képernyőn.

5. Sigma AI Browser (A legjobb párhuzamos AI-munkafolyamatokhoz böngészés közben)

a Sigma AI Browser segítségével

A Sigma AI Browser egy privát, eszközön futó ügynökként működik, amely bejelentkezik, navigál és webes feladatokat hajt végre az Ön nevében, így autonóm cselekvési motorként pozícionálva magát.

Leírja, mit szeretne, például megnézni egy szállodát, adatokat exportálni egy irányítópultról vagy kitakarítani a beérkező levelek mappáját, és az ügynök minden kattintást, űrlapkitöltést és szűrőválasztást közvetlenül a megfelelő weboldalakon intéz el.

Ez a végrehajtás-első megközelítés teszi a Sigmát különösen vonzóvá azok számára, akiknek elegük van a manuális webes munkafolyamatokból és az ismétlődő feladatokból. Több lépésből álló műveleteket hajt végre memória-, kontextus- és böngészőautomatizálási eszközök segítségével.

A Sigma AI Browser legjobb funkciói

Automatizálja a műveleteket az Agentic Workflows segítségével, hogy a feladatokat alfeladatokra bontsa, és azokat közvetlenül a weboldalakon belül hajtsa végre

Végezzen memóriaalapú műveleteket a részletek (például beállítások, korábbi bevitelek vagy fiókadatok) felidézéséhez és automatikus alkalmazásához

Adatokat kivonhat a Data Extraction Tools segítségével, hogy nyugtákat, táblázatokat vagy strukturált információkat importáljon táblázatokba

Kezelje naptárait a Smart Scheduling segítségével, hogy megtalálja a megfelelő időpontokat a találkozókra, meghívókat küldjön és frissítse az eseményeket az összes platformon

A Sigma AI Browser korlátai

Bizonyos beállítások esetén az AI nem tud közvetlenül felkeresni vagy böngészni weboldalakat vagy külső URL-eket

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a bővítmények egyáltalán nem működnek megbízhatóan

A Sigma AI Browser árai

Ingyenes

Sigma AI Browser értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sigma AI Browserről a valódi felhasználók?

Íme egy felhasználó véleménye:

Tetszik a SigmaOS koncepciója, de nekem nem felel meg. […] A SigmaOS azt szeretné, ha az összes munkád egy ablakban lenne, és különböző munkaterületekkel rendelkező profilok között válthatsz. Számomra ez a kontextusváltás megszakítja a munkamenetemet.

Tetszik a SigmaOS koncepciója, de nekem nem felel meg. […] A SigmaOS azt szeretné, ha az összes munkád egy ablakban lenne, és különböző munkaterületekkel rendelkező profilok között válthatsz. Számomra ez a kontextusváltás megszakítja a munkamenetemet.

🧠 Érdekesség: 1994 novemberében megjelent a SlipKnot nevű böngésző Windowsra, amely hatékonyan biztosított grafikus webes élményt még a nagy, jól ismert böngészők megjelenése előtt, azáltal, hogy egy Unix távoli terminált rávezetett az oldalak megjelenítésére, majd azokat továbbította a PC-re.

6. Arc (A legjobb a szervezett, minimalista lapkezeléshez AI-támogatással)

via Arc

Az Arc egy Chromium-alapú AI-böngésző, amely az Ön szokásai, rutinjai és projektjei köré épül. Minden elemet egy oldalsávba helyez át, amely inkább egy irányítóközpontként működik.

A Spaces és a Profiles funkciók segítségével könnyedén elválaszthatja a munkát, az iskolát, a hobbit és a személyes böngészést anélkül, hogy az ablakokat kellene kezelnie. A Split View funkcióval két webhelyet vagy eszközt egymás mellett tekinthet meg, míg a Themes funkcióval a munkafolyamatához illő vizuális hangulatot teremthet.

Az Arc Max összes vagy kiválasztott AI-funkcióját aktiválhatja, hogy kihasználja a termelékenységet növelő képességeit.

Ha összehasonlítja az Arc Browser és a Brave böngészőket, az Arc tisztább lapnevekkel, okosabb fájlnevezéssel és egy intuitív parancssorral teszi még kényelmesebbé a böngészést, amely mindent egybe foglal.

Az Arc legjobb funkciói

A 5 másodperces előnézet segítségével megtekintheti az oldalakat, így anélkül láthatja, mi rejlik egy link mögött, hogy megnyitná azt.

Hívja meg a ChatGPT-t a parancssoron keresztül, hogy kérdéseket tegyen fel, összefoglalókat készítsen vagy gyors magyarázatokat kapjon

A Mini Player bekapcsolásával böngészés közben is lejátszhat hang- és videofájlokat.

Tisztítsa meg munkaterületét a Tidy Tab Titles segítségével, amely automatikusan átnevezi a rögzített lapokat az áttekinthetőség érdekében

Rendezze a letöltéseit a Tidy Downloads segítségével, hogy intelligensen átnevezhesse a fájlokat és rendezett maradjanak a mappái

Az Arc korlátai

A lapok kényszerű automatikus archiválása (maximum 30 nap, alapértelmezés szerint gyakran 12 óra) frusztráló lehet

Több RAM-ot és erőforrást igényel, ezért az eszközökön lassúnak tűnik

Az Arc árai

Ingyenes

Arc értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Arc-ról a valódi felhasználók?

Egy Redditor így foglalta össze:

Igazából nagyon tetszik. Tetszik, hogy mennyire komolyan veszik a függőleges lapokat, és a munkafolyamat is kellemes. Windowson viszont hibásan működik nálam, és hiányzik néhány alapvető funkció, ami bosszantó (bár feltételezem, hogy majd hozzáadják).

Igazából nagyon tetszik. Tetszik, hogy mennyire komolyan veszik a függőleges lapokat, és a munkafolyamat is kellemes. Windowson viszont hibásan működik nálam, és hiányzik néhány alapvető funkció, ami bosszantó (bár feltételezem, hogy majd hozzáadják).

7. Dia (A legjobb fejlesztőknek szóló AI hibakereséshez és kódelemzéshez)

via Dia

A Dia böngésző elolvassa a megnyitott lapjait, megjegyzi a korábbi munkamenetek kontextusát, és képes váltani a keresés, a csevegés és a feladatvégrehajtás között anélkül, hogy kénytelen lenne módot váltani.

Létrehozhat „készségeket” az ismétlődő feladatok automatizálására, alakíthatja az AI hangvételét és írásstílusát, valamint kialakíthat olyan kis munkafolyamatokat, amelyek illeszkednek a böngészési szokásaihoz.

Az asszisztens egyszerre több lapot is átnézhet, jelentéseket készíthet, vagy dokumentumokat és táblázatokat elemezhet egyetlen szálon. Mivel pedig a Chromiumra épül, továbbra is rendelkezésre állnak az összes kiterjesztés és a megszokott kompatibilitás.

A Dia legjobb funkciói

Összegezze a PDF-fájlokat, a Google Dokumentumokat, a Táblázatokat és a weboldalakat közvetlenül a böngészőben, anélkül, hogy máshová töltené őket fel

Írjon e-maileket, jelentéseket és dokumentumokat olyan mesterséges intelligenciával, amely már ismeri a megnyitott lapjait és a legutóbbi tevékenységeit

A hagyományos URL-mező helyett az integrált AI-sáv segítségével azonnal válthat a csevegés és a keresés között

Vigye át a kontextust a munkamenetek között, hogy az AI emlékezzen arra, mit kutatott vagy min dolgozott korábban

A Dia korlátai

A Bitwarden kiterjesztés és a jelszó-hitelesítés problémás

Hiányoznak néhány szabványos böngészőfunkciók, mint például a kedvencek sávja, a billentyűparancsok és a klasszikus lapkezelés

Dia árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Dia értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Dia-ról a valódi felhasználók?

Ahogy egy értékelő megosztotta:

Végre vége a várakozásnak. Megérkezett a Dia, és gyönyörű, hasznos, valamint gyorsabb, mint az Arc. Annyira hiányoznak a rögzítések és a függőleges lapok, hogy nem tudom alapértelmezett böngészőként beállítani, de őszintén szólva a teljesítménynövekedés – különösen a függőleges lapok esetében – szinte megéri a váltást. […] Inkább egy olyan niche böngészőnek tűnik, amely a termelékenységre összpontosító felhasználóknak szól.

Végre vége a várakozásnak. Megérkezett a Dia, és gyönyörű, hasznos, valamint gyorsabb, mint az Arc. Annyira hiányoznak a rögzítések és a függőleges lapok, hogy nem tudom alapértelmezett böngészőként beállítani, de őszintén szólva a teljesítménynövekedés – különösen a függőleges lapok esetében – szinte megéri a váltást. […] Inkább egy olyan niche böngészőnek tűnik, amely a termelékenységre összpontosító felhasználóknak szól.

8. Opera (A legjobb a böngészés közbeni gyors, beépített AI-válaszokhoz)

Az Aria az Opera böngészőt olyan eszközzé alakítja, amely készen áll a segítségnyújtásra, amint szöveget jelöl ki, lapot nyit meg vagy gyorsbillentyűt nyom meg. Valós idejű webes válaszokkal reagál, képeket generál, tartalmakat fordít, sőt, fiók létrehozása nélkül is végrehajtja a lapok szintjén végzett műveleteket.

Emellett felismeri a feltöltött képeket, hangosan felolvassa a válaszokat, és részletesebb magyarázatokat ad, ha bármely szövegrészt kijelöl.

Az olyan üzenetküldő alkalmazások, mint a WhatsApp, a Slack és a Facebook Messenger, integrálva vannak. Ráadásul lehetővé teszi a lapok automatikus rendezését csoportosítással, bezárással, rögzítéssel vagy mentéssel, beírt parancsok segítségével.

Az Opera legjobb funkciói

Azonnali hozzáférés az AI-hez a Ctrl+/ (Cmd+/) parancssorral, az oldalsávon található csevegővel vagy a mobil gyorshívó gombokkal

Készítsen ingyenes képeket az Imagen 2 által támogatott szöveges parancsok segítségével, amelyek napi limitje bejelentkezés után növekszik

A My Flow segítségével biztonságosan oszthat meg fájlokat, linkeket és jegyzeteket a számítógépe és a telefonja között.

Összegezze a weboldalakat a Page Context mód segítségével a gyors áttekintés és a legfontosabb információk megszerzése érdekében

Fordítsa le a kijelölt szöveget vagy teljes oldalakat több mint 50 nyelvre a Smart Highlighting segítségével

Böngésszen biztonságosan a beépített hirdetésblokkolóval és VPN-nel

Az Opera korlátai

Az Aria AI tolakodó és kitartó lehet, néha akkor is aktiválódik, ha a felhasználók letiltják

Néha pontatlan vagy elfogult tartalmat generál

Az Opera árai

Ingyenes

Opera értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak az Opera-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit írt egy Capterra-értékelő:

Az Opera gyors, könnyed böngészési élményt kínál beépített VPN-nel és hirdetésblokkolóval a fokozott adatvédelem érdekében. […] Egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően az Operában más böngészőkhöz képest, ami kompatibilitási problémákhoz vezethet. Ezen felül, a lapok intenzív használata esetén alkalmanként összeomlások vagy lassulások fordulhatnak elő.

Az Opera gyors, könnyed böngészési élményt kínál beépített VPN-nel és hirdetésblokkolóval a fokozott adatvédelem érdekében. […] Egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően az Operában más böngészőkhöz képest, ami kompatibilitási problémákhoz vezethet. Ezen felül, a lapok intenzív használata esetén alkalmanként összeomlások vagy lassulások fordulhatnak elő.

🧠 Érdekesség: A böngészők azon képességét, hogy elárulják, meglátogatta-e egy linket (a link színének megváltozása), egy „history sniffing” nevű nyomkövetési módszerhez használták fel. A főbb böngészők korai verziói lehetővé tették, hogy a kód ellenőrizze a linkek színét, és ebből következtessen a böngészési előzményekre.

Automatizálja webböngészőjének műveleteit a ClickUp segítségével

Láttad már, hogy az Arc, a Comet és az Opera AI böngészők milyen okos funkciókkal rendelkeznek. De végső soron ezek még mindig csak webböngészők. Gyorsabban kereshetsz vagy összefoglalhatod az oldalakat, de a feladatokhoz, dokumentumokhoz, projektmenedzsmenthez, csapatkommunikációhoz és automatizáláshoz továbbra is külön eszközökre van szükséged.

Itt jön be a képbe a munkaterület kiterjedése.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt olyan AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Mivel a böngészőben, asztali számítógépen és mobilon egyaránt működik, nem kell 10 különböző alkalmazás között váltogatnia, így folyamatosan koncentrálhat a feladatra.

Nézzük meg, hogyan. 🤩

Rögzítse a munkát bármelyik lapból

A ClickUp Chrome-bővítménye lehetővé teszi a hatékony böngészést anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Például, ha valami fontosat talál az interneten, azonnal létrehozhat egy ClickUp-feladatot a weboldal linkjével, így semmi sem vész el.

Képernyőképeket is készíthet, megjegyzésekkel ellátva, és csatolhatja őket a feladatokhoz a gyors kontextus érdekében. Ha a beérkező levelek mappájából dolgozik, teljes e-maileket csatolhat a feladatokhoz, vagy akár egy kattintással új feladatokká is alakíthatja őket, így a nyomon követés könnyebben kezelhetővé válik. A kiterjesztés tartalmazza a ClickUp Project Time Tracking funkciót is.

A ClickUp Chrome-bővítmény segítségével gyorsan jegyezhet le ötleteket, és mentheti a tartalmakat a munkaterületére

Christian Gonzalez, a Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara adminisztratív koordinátora megosztja tapasztalatait a ClickUp használatáról:

Egyszerűsítjük az összes részlegünk folyamatát azáltal, hogy integráljuk az üzleti intelligencia platformokat, az automatizált levelezőeszközöket, valamint a KPI-ket, űrlapokat, folyamatdokumentumokat és függőségeket egyetlen alkalmazásban (ClickUp) tároljuk.

Egyszerűsítjük az összes részlegünk folyamatát azáltal, hogy integráljuk az üzleti intelligencia platformokat, az automatizált levelezőeszközöket, valamint a KPI-ket, űrlapokat, folyamatdokumentumokat és függőségeket egyetlen alkalmazásban (ClickUp) tároljuk.

Automatizálja a feladatfolyamatot

A ClickUp Automations segít kezelni a munkaterületén belüli rutinmunkákat, így a feladatok folyamatos kézi frissítések nélkül is haladnak előre. Beállíthat egyszerű ha ez, akkor az szabályokat, ahol kiválasztja a kiváltó eseményt, beállítja a műveletet, és a ClickUp gondoskodik a többiről.

Állítson be egyéni kiváltókat a munkafolyamat automatizálásához a ClickUp Automations segítségével

A legjobb az egészben, hogy az automatizálások segítségével kapcsolatban maradhat a munkafolyamatában szereplő egyéb eszközökkel.

Webhookokat küldhet a Zapiernek, a Make-nek vagy más integrációknak, hogy az adatokat automatikusan több ezer alkalmazásba továbbítsa. Ez azt jelenti, hogy ha valami frissül a ClickUpban, akkor máshol is elindíthat egy műveletet anélkül, hogy lapot váltana.

Az AI Chrome-bővítmény itt egy hatékony kiindulóponttá válik. Amint a feladatok bekerülnek a ClickUpba, beállíthat automatizálást azok rendszerezésére, a csapattársak értesítésére vagy a mezők automatikus frissítésére, így minden továbbra is halad, miközben Ön tovább böngészik.

Tegyük fel, hogy a minőségbiztosítási tesztelője hibát észlel egy webalkalmazás áttekintése közben. Készít egy képernyőképet, és létrehoz egy feladatot a Chrome-bővítmény segítségével.

Innen az automatizálások azonnal:

Jelölje meg hibaként

Vigye át a fejlesztői sprintbe

Fejlesztő kijelölése

Hozzon létre egy GitHub-problémát

Tegye vissza a probléma linkjét a feladathoz

Innen az automatizálások azonnal:

Hozza el az AI-t minden kattintáshoz

A ClickUp Brain egy integrált, AI-alapú asszisztens, amelynek célja, hogy segítsen Önnek okosabban és gyorsabban dolgozni.

Ez a hálózatba kapcsolt mesterséges intelligencia megérti a feladatok, dokumentumok és beszélgetések kontextusát, így azonnal válaszokat, összefoglalókat vagy teendőket kaphat anélkül, hogy a lapok vagy fájlok között kellene kutatnia.

A ClickUp Brain segítségével azonnal megkaphatja az ügyfélhívások összefoglalóját, a prioritásokkal és a felelősökkel együtt

Vállalati keresés

A ClickUp Brain Enterprise Search funkciója az Ön által naponta használt eszközökön, például a Google Drive-on, a GitHubon, a Figmán és másokon is működik. Így amikor szüksége van a legfrissebb specifikációs dokumentumra vagy a verziótörténetre, az eredmények közvetlenül a ClickUp-ban jelennek meg.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg az Enterprise Search-ről:

AI asztali társ

És amikor munkája túlmutat a ClickUp alkalmazáson, a ClickUp Brain MAX is Önnel tart. A böngészőjében vagy asztali számítógépén található, mint univerzális AI-asztali társ, amely összefoglalja a weboldalakat, leírja a hangjegyzeteket, és válaszokat gyűjt az Ön digitális lábnyomából.

Dolgozzon gyorsabban a ClickUp Brain MAX-szal, egy AI-alapú asztali kiegészítővel

Akár valós időben is válthat a vezető AI-modellek között. A Brain MAX tartalmazza a ChatGPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t, így a legjobb eredményt érheti el az adott feladathoz, legyen szó kreatív írásról, műszaki magyarázatokról vagy kódgenerálásról.

Ha pedig a gépelés lassítja a munkát, a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával természetesen beszélhet, hogy kezek nélkül keressen, feladatokat hozzon létre vagy tartalmat vázoljon fel. A Brain MAX pontosan leírja a mondottakat, megérti a mondanivaló kontextusát, és javaslatot tesz a következő legjobb lépésre, miközben Ön továbbra is a munkájára koncentrálhat.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 20%-a bevallotta, hogy hetekig akár 15 lapot is nyitva tartott! Igen, hetekig! Ezek a „zombi lapok” 🧟 memóriát és mentális teret emésztenek fel, és még akkor is csendben elvonják a figyelmet, ha figyelmen kívül hagyjuk őket. Ez egy klasszikus figyelemmaradék, ahol a befejezetlen feladatok a háttérben vonják el az energiát. A ClickUp AI-alapú Enterprise Search funkciójával nyugodtan elbúcsúzhat a böngészők temetőitől. Minden fontos információ azonnal kereshető a munkaterületén és az integrált harmadik féltől származó eszközökben. Még azt is megkérdezheti a ClickUp AI-jétől, hogy miről szólt a múlt pénteki megbeszélés, és az előkeresi Önnek a jegyzeteket!

A böngészés valódi munkává alakítása a ClickUp segítségével

A legjobb AI-böngészők összefoglalják a tartalmat, csökkentik a lapok túlterheltségét, automatizálják a kisebb feladatokat, és segítik a munkavégzést.

De még a legintelligensebb böngészési élmény mellett is a munkája továbbra is projektek, feladatok, üzenetek és dokumentumok között oszlik meg. És itt kezdődik a szakadék.

Ahhoz, hogy a folyamat valóban zárt körű legyen, szüksége van egy konvergens AI-munkaterületre, amely rendszerezve tartja a feladatait, szinkronizálja az információkat a csapaton belül, és központosítja mindazt, amivel a böngészés befejezése után foglalkozik.

Ez az, amit a ClickUp tesz.

Párosítsa ezeket az AI böngészőket a ClickUp-pal egy okosabb, gyorsabb és könnyebb munkakörnyezetért. Rögzítse ötleteit egy kattintással a ClickUp Chrome kiterjesztéssel, hagyja, hogy a ClickUp Automations kezelje az ismétlődő feladatokat, és használja a ClickUp Brain + Brain MAX-ot az információk szervezett feladatokká, dokumentumokká és tudássá alakításához.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI-böngésző közvetlenül integrálja a mesterséges intelligenciát a böngészési élménybe. Nem csupán weboldalakat tölt be, hanem képes olvasni és értelmezni a tartalmakat, összefoglalni a hosszú cikkeket, kérdésekre válaszolni, vagy akár parancsokat végrehajtani az Ön utasításai alapján.

Igen, egyes AI-böngészők, mint például a Comet vagy a ChatGPT Atlas, azt állítják, hogy képesek a felhasználó nevében navigálni a webhelyeken, űrlapokat kitölteni és több lépésből álló munkafolyamatokat végrehajtani. Az automatizálás mértéke és megbízhatósága azonban jelentősen változhat a webhelytől, a felhasználói jogosultságoktól és az adott böngésző kialakításától függően.

Lehet, de nem mindig. A legtöbb AI-böngésző a hagyományos böngészőknél szélesebb körű engedélyeket kér (hozzáférés a böngészési előzményekhez, a cookie-khoz, a bejelentkezési adatokhoz stb. ), hogy az intelligens funkciókat engedélyezze. Ez a hozzáférés valódi kockázatokat rejt magában: egyesek olyan sebezhetőségekre hívják fel a figyelmet, amelyek révén rosszindulatú szereplők rávehetik az AI-asszisztenst, hogy adatokat szivárogtasson ki vagy nem kívánt feladatokat hajtson végre.

A Comet és a ChatGPT Atlas egyaránt az AI és a Chromium alapjaira épül, de megközelítésük és funkcióik eltérőek. A Comet (a Perplexity fejlesztése) a kutatást, a kontextusérzékeny böngészést, az összefoglalást és a lapok/munkamenetek szervezését helyezi előtérbe. A ChatGPT Atlas (az OpenAI fejlesztése) a keresősávba beépített csevegőrobot segítségével a mélyen integrált AI-támogatásra összpontosít.

A legtöbb AI-böngésző újabb vagy kísérleti funkciókra támaszkodik, ami miatt kevésbé kiforrottak, mint a bevált böngészők. Sok felhasználó számára a hagyományos böngészők (vagy azok AI-vel továbbfejlesztett verziói) továbbra is elegendőek lehetnek, különösen akkor, ha az automatizálásnál fontosabb számukra az adatvédelem és a megbízhatóság.