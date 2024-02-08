Hogyan használhatja ki az értéklánc-elemzést a versenyelőny és az üzleti életképesség növelése érdekében?

Egy vállalkozás változó piaci körülmények között is megmaradhat, de ahhoz, hogy virágozzon, optimalizálnia kell értéklánc-tevékenységeit a kiváló teljesítmény biztosítása érdekében. A megalapozott vállalkozások gyakran azok, amelyek folyamatosan növelik az ügyfeleknek, a részvényeseknek és más érintett feleknek nyújtott értéket.

Ez azonban nem csak a termékek és szolgáltatások fejlesztéséről szól – a nyereségesség növelése érdekében mikroszintű elemzést kell végeznie a bejövő és kimenő logisztikáról, a humánerőforrás-gazdálkodásról és más operatív folyamatokról is.

Pontosan ezért támaszkodnak a előrelátó vezetők az értékteremtési lánc elemzésre (VCA), hogy valódi versenyelőnyt szerezzenek a saját szegmensükben. A gyakorlat megköveteli az üzleti tevékenységek folyamatos fejlesztését, azzal a céllal, hogy megerősítsék a vevői lojalitást és költségmegtakarítást érjenek el, ami stabil értékteremtésen keresztül versenyelőnyhöz vezet. 🌱

Ebben a cikkben a következőket fogjuk vizsgálni:

Az értéklánc koncepciója

Szerepe az üzleti modellek optimalizálásában

Az értéklánc-elemzés elvégzésének folyamata – mind a költségek, mind a termékdifferenciálás szempontjából

Mi az értéklánc-elemzés?

A neves közgazdász és a Harvard Business School professzora, Michael Porter először a The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance című könyvében foglalkozott az értékteremtési lánc és az értékteremtési lánc elemzése fogalmával.

Az értéklánc az egész termék- vagy szolgáltatás-életciklus során végbemenő összes folyamatot jelenti, a kutatás-fejlesztési fázistól egészen a forgalmazási és értékesítési fázisokig. Az értéklánc minden egyes folyamatát elemezhetjük abból a szempontból, hogy milyen hozzáadott értéket jelent a végtermék vagy szolgáltatás számára, és pontosan ez az értéklánc-elemzés lényege.

Ez a folyamat a termék szállításában és az üzleti tevékenység fenntartásában részt vevő elsődleges és támogató tevékenységek elemzését jelenti. A cél annak meghatározása, hogy mely folyamatok járulnak hozzá ésszerűen a végtermék vagy szolgáltatás által nyújtott értékhez.

A gondos értéklánc-elemzés segít a vállalkozásoknak új ismeretekre szert tenni, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy maximális értéket nyújtsanak ügyfeleiknek és érdekelt feleiknek. A sikeres elemzés végén a vezetőknek képesnek kell lenniük a következőkre:

Csökkentse a költségeket az értékláncok egészén

A szállításhoz elengedhetetlen folyamatok pontos meghatározása

Azonosítsa a működési és technológiai fejlesztések lehetőségeit

Optimalizálja marketing- és értékesítési kezdeményezéseit a jobb ügyfélélmény érdekében

Tipp: Porter-féle elemzést keres a piaci verseny erőiről és azok értékesítési láncaira gyakorolt hatásáról? Próbálja ki a ClickUp Porter 5 erő modelljét a gyors vizualizáláshoz. 🌹

Azok számára, akik jobban meg akarják érteni az iparágat és hatékony stratégiákat szeretnének kidolgozni, ez a felhasználóbarát és dinamikus sablon felbecsülhetetlen értékű eszköznek bizonyul.

Hogyan segítheti az értéklánc-elemzés a vállalkozásokat?

Porter értéklánc-elemzésének néhány legfontosabb előnye a következő:

Termékdifferenciálás: Az értéklánc-elemzés egyik legnyilvánvalóbb előnye a kiváló teljesítmény fenntartása, amelynek köszönhetően tartós ügyfélhűséget érhet el. Ez magában foglalja a meglévő folyamatok és stratégiák felülvizsgálatát, hogy olyan új termékeket, funkciókat és szolgáltatásokat fejlesszen ki, amelyek megfelelnek a versenykörnyezetben változó ügyféligényeknek.

Költségcsökkentés: Az értéklánc-elemzés átfogó képet ad arról, hogy mely folyamatok növelik vagy csökkentik az Ön jelenlegi üzleti modelljének értékét, Az értéklánc-elemzés átfogó képet ad arról, hogy mely folyamatok növelik vagy csökkentik az Ön jelenlegi üzleti modelljének értékét, segítve ezzel a hatékonyság és a hatékonytalanság felismerését . Ezek az információk segíthetnek eldönteni, mely folyamatokat automatizálja, szünteti meg és optimalizálja a profitnövelés érdekében.

Növekedésorientált innováció: Az értéklánc keretrendszerének alapos elemzése feltárhatja azokat a ismétlődő üzleti folyamatokat és komplex függőségeket is, amelyek gátolhatják a növekedést és a termelékenységet, így lehetőséget adva a folyamatok finomítására.

Összességében véve működési differenciálást érhet el, ami olyan egyértelmű előnyöket eredményez, amelyeket versenytársai nehezen tudnak utánozni. Hosszú távon ez erősebb márkaérzékelést és évről évre javuló jövedelmezőséget jelent. 📆

Mit érdemes belevenni az értéklánc-elemzésébe?

Az értéklánc-elemzés két fő kategória folyamatainak vizsgálatát foglalja magában: elsődleges és másodlagos tevékenységek.

Az elsődleges funkciók vagy tevékenységek bármely termék vagy szolgáltatás fejlesztésének és forgalmazásának alapvető folyamataiból állnak. Közvetlenül hozzáadott értéket jelentenek a kínálathoz. Az elsődleges funkciók tipikus elemzése során a következőket kell vizsgálnia:

Bejövő logisztika: A beszerzési láncot fedi le; példák: nyersanyagok átvétele és raktározás. Műveletek: Olyan eljárások, mint például a gyártás, amelyek során a nyersanyagokból késztermékek készülnek. Kimenő logisztika: Ide tartoznak olyan tevékenységek, mint a csomagolás, válogatás és szállítás, amelyek lehetővé teszik a végtermék vagy szolgáltatás kiszállítását. Értékesítési és marketingtevékenységek: Ezek promóciós és értékesítési tevékenységek. Vásárlás utáni szolgáltatás: Az ügyfélszolgálattal, javítással és karbantartással kapcsolatos folyamatok

Másrészt a másodlagos tevékenységek nem játszanak közvetlen szerepet az értékesítésben vagy a termelésben, hanem az elsődleges funkciókat támogatják. Ezek a tevékenységek javítják az elsődleges tevékenységek hatékonyságát és eredményességét. A négy fő másodlagos tevékenység a következő:

Beszerzés: Szorosan kapcsolódik az elsődleges tevékenységek bejövő logisztikai részéhez; olyan területeket fed le, mint a megrendelések feldolgozása és Szorosan kapcsolódik az elsődleges tevékenységek bejövő logisztikai részéhez; olyan területeket fed le, mint a megrendelések feldolgozása és az erőforrások , például a készletek kezelése. Humán erőforrás menedzsment: Példák: alkalmazottak felvétele, képzése, megtartása és javadalmazása Infrastruktúra karbantartás: Az üzleti folyamatok, a általános költségek kezelése és a pénzügyi tervezés javítását célzó kutatásokat és fejlesztéseket fedi le. Technológiai fejlesztés: Segít csökkenteni a technológiával kapcsolatos költségeket és javítani a folyamatok automatizálását.

Az értéklánc-elemzés során mindezeket a tényezőket figyelembe véve kidolgozhat egy átfogó működési stratégiát és jobb minőség-ellenőrzési rendszert.

Hogyan kell elvégezni az értéklánc-elemzést?

Az értéklánc-elemzéshez az elsődleges és másodlagos folyamatokat stratégiailag hasonló csoportokra kell bontani, ami lehetővé teszi az értéklánc egyszerűbb kezelését.

Az értéklánc-elemzéshez két fő megközelítés alkalmazható:

Az első megközelítésben az a célja, hogy költségelőnyt szerezzen az iparágban, és így növelje a jövedelmezőséget. A második megközelítés a egyedi termékdifferenciálás elérésére összpontosít, amelyet az ügyfelek értékelnek, és amely lehetővé teszi, hogy prémium árakat számoljon fel versenytársainál.

Vizsgáljuk meg mindkét megközelítést egyenként. Megnézzük azt is, hogy a ClickUp, egy komplett munka- és projektmenedzsment megoldás hogyan segíthet az értéklánc-elemzés gyors és hatékony elvégzésében. 💡

1. megközelítés: Költségelőny-elemzés

A költségelőny szempontjából az értéklánc-elemzés célja, hogy segítse Önt az Ön által értékesített termék vagy szolgáltatás előállítási vagy szállítási költségeinek csökkentésében. Az eredmény? Ön alacsonyabb áron értékesítheti termékeit, mint versenytársai, anélkül, hogy csökkentené nyereségét. A költségelőny VCA általában öt lépésből álló folyamat:

1. lépés: Az elsődleges és másodlagos tevékenységek azonosítása

A költségelőnyös értéklánc-elemzés elvégzésének első lépése az üzleti tevékenységek elsődleges és másodlagos tevékenységeinek azonosítása. A cél az, hogy megbecsüljük a reálisan elérhető költségcsökkentések mértékét.

Általános szabály, hogy óvatosan kell eljárni az elsődleges tevékenységek költségeinek csökkentése során, mivel ezek közvetlenül kapcsolódnak a termékéhez. Nincs értelme olyan módosításokat bevezetni, amelyek rontják a felhasználói élményt.

A ClickUp Product Management Suite segítségével könnyedén rendszerezheti az ehhez szükséges információkat. A szoftver tökéletes megoldás az értéklánc-elemzés központosításához bármely iparágban vagy piaci résszel kapcsolatban – írjon folyamatdokumentumokat, készítsen ütemterveket, és vizualizálja a teljes termékéletciklust.

Kiváló termékek készítése: a specifikációktól a mérföldkövekig a ClickUp termékmenedzsmentjével

Gyors kezdésre van szüksége? Ismerkedjen meg a ClickUp értéklánc-táblasablonnal. Az előre megtervezett vizuális keretrendszer lehetővé teszi, hogy megszervezze az összes elsődleges és másodlagos tevékenységét, és meghatározza azok kapcsolatát a haszonkulccsal. Az elemző csapata közvetlenül a sablonba kapcsolhatja a feladatokat, dokumentumokat vagy akár az egyes termékeket, és zökkenőmentesen együttműködhet. 😎

A ClickUp értéklánc-táblasablon segít elemezni vállalatának tevékenységét és további értéket kínálni ügyfeleinek.

Ha több vállalkozást is irányít, hozzon létre több sablont, hogy a ClickUp dedikált projektmunkaterületein feltérképezhesse az egyes értékláncokat.

2. lépés: Jegyezze fel az egyes folyamatok hozzájárulását a költségalaphoz

A következő lépés annak kiderítése, hogy az egyes tevékenységek milyen arányban részesednek a teljes gyártási és szállítási költségből, és összehasonlítani azt az általuk teremtett hozzáadott értékkel. Ebben a folyamatban láthatja, hogy egyes lehetőségek, például a gyári általános költségek, ugyan sokba kerülnek, de hatalmas értéket képviselnek az Ön alapvető kínálatában.

Másrészt bizonyos folyamatok csak felesleges költségeket jelentenek, mivel nem adnak hozzá sokat az értéklánchoz. Használja fel az ebben a gyakorlatban szerzett információkat, hogy meghatározza a jelentősebb költségcsökkentések lehetőségét. 💸

Segítségre van szüksége? A ClickUp projektköltség-elemzési sablon jól jöhet. Ismerje meg működési költségeit öt különböző nézet segítségével, amelyekkel elemezheti működési költségeit, beleértve a rezsiköltségeket, a változó költségeket, az anyagköltségeket és a fix költségeket. Ezenkívül lehetővé teszi azok elemzését olyan paraméterek alapján, mint a teljes ár, a költség, a mennyiség, az egységköltség és a költségtípus.

Használja a ClickUp projektköltség-elemzési sablont az 5 különböző paraméter alapján történő működési költségek elemzéséhez.

3. lépés: Azonosítsa a fő költségtényezőket

Miután megtudta, mely tevékenységek járulnak hozzá leginkább az összköltségekhez, ideje azonosítani az egyes költségtényezőket. A költségtényezők a különböző részlegek között megosztott költségek egységei. Ezek kis mértékben befolyásolhatják a termék végső árát.

Például egy termék gyártási költsége több összetevőt is magában foglal, mint például a nyersanyagok és a munkaerő költségeit. A munkaerő-költségek költségtényezői között szerepelhet a teljes gépi üzemidő, a szállítások száma és az állásidő.

A költségtényezők az Ön iparágára jellemzőek, de a következőképpen mérheti őket:

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követése

Költség-összehasonlító eszközök használata

A cél itt az, hogy egy széles körű funkción belül konkrét költségoptimalizálási lehetőségeket találjon.

Az értéklánc tevékenységei gyakran szorosan kapcsolódnak egymáshoz – egy aspektus módosítása pozitívan vagy negatívan befolyásolhatja egy másik költségét, hatékonyságát és jövedelmezőségét. Például, ha logisztikai vállalatot vezet, akkor a raktározási helyszín megváltoztatása kétféle hatással járhat: növelheti a szállítási költségeket vagy gyorsabbá és költséghatékonyabbá teheti a szállítási ciklust.

Összefoglalva: a költségelőny nem mehet a szolgáltatás minőségének vagy az általános jövedelmezőségnek a rovására. Ezért elengedhetetlen, hogy azonosítsa és elemezze az értékláncában egymással összefüggő tevékenységek közötti kapcsolatokat. ⛓️

Ezeket a kapcsolatokat legkönnyebben vizualizálással lehet megérteni. Ehhez egyszerűen használhatja a ClickUp Dependencies funkciót. Kapcsolja össze a munkafolyamatokban egymással összefüggő feladatokat, és a Relationships opcióval adja meg a függőség típusát. A következő lehetőségek közül választhat:

Várakozás: Lehetővé teszi azoknak a feladatoknak a összekapcsolását, amelyeket a kérdéses feladat előtt el kell végezni.

Blokkolás: Lehetővé teszi olyan feladatok hozzáadását, amelyekkel meg kell várni, amíg a kérdéses feladat elvégzett státusszal van jelölve.

Hogyan lehet függőséget hozzáadni egy kapcsolathoz a ClickUp-ban?

A ClickUp Gantt nézetével a feladatok függőségét is vizualizálhatja. A feladatlistában egyszerűen váltson át a Gantt nézetre, és láthatja, hogy a különböző feladatok hogyan függnek egymástól. Az átfogó kép segítségével megalapozott döntéseket hozhat az értéklánc-elemzéssel kapcsolatban.

A ClickUp Gantt nézetben világos képet kaphat feladatairól és függőségeiről.

Ha szeretné vizualizálni a függőségeket vagy az egész értéklánc tevékenységét, próbálja ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást. Végtelenül nagy felületet kap, ahol szövegekkel, összekötőkkel, alakzatokkal, jegyzetekkel és egyéb médiaelemekkel bemutathatja munkafolyamatát vagy termékláncát. Több élő együttműködőt is támogat, így tökéletes brainstorming eszköz távoli csapatok számára.

Használja a ClickUp alkalmazást a munkafolyamatok tervezéséhez olyan praktikus funkciók segítségével, mint a táblák, gondolattérképek, automatizálások és számos sablon.

5. lépés: Automatizálja és újítsa meg folyamatait a költségek csökkentése érdekében

Végül, miután megismerte elsődleges és másodlagos tevékenységeit, valamint azok költségpozícióját, kezdjen el stratégiákat kidolgozni a költségek csökkentésére. 👩‍🏭

A költségdifferenciálás érdekében módosított tevékenységek típusától függően szükség lehet a termékfejlesztési vagy marketing csapatok segítségére. Például, ha a költségelőny a termékmenedzsment tevékenységek fejlesztéséből származik, akkor a termékcsapat a változási folyamat során szoros partnerré válik.

Sok csapat végül automatizálási eszközökkel bővíti vállalati infrastruktúráját. Az automatizálás segít megszabadulni a sok ismétlődő és felesleges folyamattól, így könnyedén elérhetővé válik a költségdifferenciálás.

Szerencsére a ClickUp, mint egykomponensű termékmenedzsment eszköz, több mint 100 beépített automatizálási funkciót kínál a csapat által manuálisan végzett ismétlődő folyamatok automatizálásához. Teljesen kódmentes – csak meg kell határoznia egy kiváltó eseményt, egy műveletet, amelyet a munkafolyamat elindításakor végre kell hajtani, majd közzé kell tennie az automatizálást. Nem csak a munkaerő-költségek minimalizálásáról van szó, hanem azokról a nehézkes folyamatokról is, amelyek jelentős időt vesznek el Öntől.

Állítson be egyedi automatizálásokat a ClickUp-ban az ismétlődő feladatokhoz

Miután elkészítette a költségoptimalizálási tervet, használja a ClickUp Goals funkciót a költségek nyomon követéséhez és kezeléséhez a kitűzött célokhoz képest. Céljait összekapcsolhatja a tényleges feladatokkal, hogy csapata megértse a javasolt változások mögötti okokat. A ClickUp Dashboards jelentéseivel, például a haladási sávokkal és vonaldiagramokkal vizualizálhatja céljait.

A feladatok előrehaladásának nyomon követése a ClickUp Goals Dashboardban

2. megközelítés: Termék- vagy szolgáltatásdifferenciálási előnyök elemzése

Ez a fajta elemzés célja, hogy termékét vagy szolgáltatását megkülönböztesse a versenytársaktól egy olyan egyedi tulajdonság vagy előny hozzáadásával, amely jelentős értéket jelent az ügyfelek számára. Az előny javítania kell kínálatát, és nehezen utánozhatónak kell lennie a versenytársai számára. Nézzük meg, hogyan végezheti el az értéklánc-elemzést a termékek vagy szolgáltatások megkülönböztetéséhez:

1. lépés: Azonosítsa a legfontosabb értéket teremtő tényezőket

Nem minden üzleti tevékenység hat ugyanolyan mértékben a vásárlói élményre és az értékre. Az alacsony értékű folyamatok azonosítása a kulcs a jelentős termékdifferenciálási előnyök kiaknázásához. Ezt úgy teheti meg, hogy összegyűjti és elemzi a vásárlók vagy felhasználók visszajelzéseit, mert csak ők tudják megmondani, mi okozza nekik gondot, és mi hozna számukra nagyobb értéket.

A ClickUp CRM számos funkcióval segíti Önt ebben. Az ügyfélfiókok kategorizálásától az ügyfélkommunikáció és a potenciális ügyfelek folyamatának racionalizálásáig mindenben támogatja Önt.

Ha például szeretné szervezetten gyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit, akkor imádni fogja a ClickUp Forms alkalmazást. Szabja testre a kérdőívet az értékláncára jellemző kérdésekkel, és egyetlen kattintással terjessze azokat a különböző csatornákon. A begyűjtött válaszok automatikusan a munkaterületén kerülnek tárolásra. A táblázatos nézetben egy helyen elemezheti őket.

Testreszabhatja és elküldheti visszajelzési űrlapjait ügyfeleinek, amikor elindítja a VCA-folyamatot.

2. lépés: Találjon fenntartható kulcsfontosságú megkülönböztető tényezőket

Miután elemezte az ügyfelek visszajelzéseit és azonosította az értéklánc fő tényezőit vagy hiányosságait, gondolkodjon el a fejlesztési lehetőségeken. Az innováció a kulcs, és termékfejlesztő csapatai érdemes lehetnek új funkciókat kidolgozni a kívánt termék- vagy szolgáltatásdifferenciálás alapján. 🦄

De nem minden fejlesztés fenntartható pénzügyi vagy működési szempontból. Egyes üzleti folyamatok fejlesztése jelentősen megnöveli a költségeket, míg mások annyira bonyolultak, hogy nem skálázhatók az Ön vállalkozásához.

Segítségre van szüksége a differenciálás megvalósításának eldöntésében? A ClickUp Prioritization Matrix Template sablon segítségével azonosíthatja az egyes javasolt értékjavítások fenntarthatóságát. Csak ábrázolja az egyes ötleteket a sablon X és Y tengelyén a hatások és az erőfeszítések sorrendjében. Ön és az érdekelt felek vizuális betekintést nyerhetnek abba, hogy mely értékjavítások fenntarthatók és érdemesek megvalósítani.

Használja a ClickUp Prioritization Matrix sablonját a tevékenységek és az azokhoz szükséges erőfeszítések hatásának elemzéséhez.

3. lépés: Védje meg differenciáltságát

Ez az utolsó lépés gyakran figyelmen kívül marad, pedig rendkívül fontos. Miután kidolgozta az üzleti folyamatok javítására szolgáló technikákat a termékek vagy szolgáltatások differenciálása érdekében, dolgozzon ki olyan folyamatokat is, amelyek lehetővé teszik előnye megőrzését. Ez segít abban, hogy releváns maradjon, és hosszú távon megőrizze differenciálási előnyét a piacon. 🔒

Tehát, jegyezzen be szabadalmat, vagy hozzon létre védelmi rétegeket a legjobb gyakorlatok és üzleti titkok körül. Hozzon létre információs szilókat. Tegyen meg mindent, ami szükséges a differenciálódás védelméhez, hogy a versenytársaknak kevés lehetőségük legyen a kínálatának másolására és a versenyelőnyének gyengítésére.

Ha még mindig nem találja a megoldást, használhatja a ClickUp szakértői által tervezett, színkóddal ellátott értékáram-sablonokat, amelyekkel vizualizálhatja üzleti tevékenységei közötti kapcsolatokat. A ClickUp értékáram-térkép sablon kiválóan alkalmas termékdifferenciálási technikák kidolgozására.

Szerezzen betekintést jelenlegi működésének állapotába, hogy jobb döntéseket hozhasson és javíthassa folyamatait.

Végezzen sikeres értéklánc-elemzést, és találja meg a különbséget a ClickUp segítségével!

Ha 360°-os rálátást szeretne szerezni üzleti folyamatairól, akkor az értéklánc-elemzés a legjobb megoldás.

A ClickUp sablonjai, táblái, integrációi és CRM-csomagja segíthetnek az értéklánc-keretrendszer következetes figyelemmel kísérésében és optimalizálásában. A munkafolyamat-automatizálás és a folyamatoptimalizálás funkciók segítségével csapattagjai tovább növelhetik hatékonyságukat, ami költségelőnyt jelent Önnek.

Szerezze be ingyen a ClickUp alkalmazást, és kezdje el kihasználni annak előnyeit, hogy folyamatosan és biztosan előrébb járjon versenytársainál. 🫅