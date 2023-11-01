10 inspiráló termékmenedzsment podcast 2025-ben

Nincs ideje hosszú cikkeket olvasni a termékmenedzsmentről? Inkább szórakoztató és érdekes termékmenedzsment podcastokkal szeretné változtatni a dolgok menetén?

Nos, ne keressen tovább, mint ez a válogatott lista a legjobb termékmenedzser podcastokról.

Akár tippeket szeretne kapni az iparágban való karrierkezdéshez, akár a termékvezetői képességeinek finomításához, mi összegyűjtöttük az összes releváns podcastot. ?

Szóval fogja a fejhallgatóját, hallgassa meg, és készüljön fel a termékmenedzsment-készségeinek fejlesztésére.

A 10 legjobb termékmenedzsment podcast

Ezek a podcastok egyszerű és vonzó módszert kínálnak az iparági trendek és betekintések nyomon követésére. Hallgassa meg a sikertörténeteket és az iparági vezetőkkel készített interjúkat, valamint a betekintő esettanulmányokat és a termékmenedzsment minden aspektusát mélyrehatóan tárgyaló elemzéseket.

Akkor ne is húzzuk tovább az időt, nézzük meg a közösség kedvenc termékmenedzsment podcastjait! ?

1. Ez a termékmenedzsment

A This is Product Management (TIPM) egy remek podcast, amely reális képet ad a termékfejlesztők életéről. A műsor házigazdája Mike Fishbein író és marketingvezető.

A TIPM kiválóan alkalmas azoknak az újoncoknak, akik szeretnének megvetni a lábukat ebben a komplex iparágban, de a tapasztalt termékmenedzsment szakembereknek is sokat kínál. A hallgatók belső információkat, új trendeket, valamint a hatékony termékmenedzsment legújabb eszközeit és technikáit ismerhetik meg.

Fishbein az iparág legapróbb részleteibe is belemegy. A témák a napi feladatoktól a nagy horderejű döntésekig terjednek, hangsúlyt fektetve azokra a kisebb részletekre, amelyeket sok termékorientált podcast elsiklik. ?

Kihagyhatatlan epizód: 226 – A sikeres történetmesélés a termékmenedzsment

Spotify: Ez a termékmenedzsment

Apple Podcasts: Ez a termékmenedzsment

2. A termék podcast

Ha új módszert keres a termékmenedzsment felfedezéséhez, hallgassa meg a The Product School The Product Podcast című podcastját.

Az epizódokban olyan vállalatok termékvezetői szerepelnek, mint a Microsoft, a Google, a Facebook, a Spotify és a Slack. Emellett vállalkozók, startupok és más technológiai vállalatok képviselői is megszólalnak. ?‍?

Az interjúk a termékmenedzserek napi feladatait és munkakörét mutatják be, betekintést nyújtva a különböző technológiai vállalatok működésébe. Ez rengeteg információt ad a terméktervezés és a vezetés hasonlóságairól és különbségeiről a különböző szervezetekben.

Kihagyhatatlan epizód: 9 fontos tanulság egy termékmenedzsertől a Facebook PM-től

Spotify: The Product Podcast

Apple Podcasts: The Product Podcast

3. Hogyan építettem fel ezt Guy Raz-zal

A How I Built This with Guy Raz egy másik remek termékmenedzsment podcast, amely izgalmas interjúkat tartalmaz iparági vezetőkkel és feltörekvő termékmenedzsment szakemberekkel.

Minden interjúban a vendég történetét ismerhetjük meg, kezdve azzal, hogyan kezdték, egészen addig, hogy mit tudnak megosztani más termékfejlesztőkkel, hogy azok is sikeresek legyenek. Merüljön el a mai legismertebb cégek és a legjobb termékfejlesztők szerény kezdeteinek világában!

Guy Raz célja, hogy rávilágítson arra, mi szükséges a termékvezetés terén való kiválósághoz és a nyertes stratégiákhoz, amelyek bármely iparágban termékvezérelt növekedést eredményezhetnek. Minden epizódot szórakoztatóvá és informatívvá tesz, minden alkalommal bájjal és személyes betekintéssel gazdagítva a beszélgetést.

Kihagyhatatlan epizód: 70 – Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: How I Built This with Guy Raz

Apple Podcasts: How I Built This with Guy Raz

4. Product Hunt Radio

A Product Hunt Radio egy másik kiváló termékmenedzsment podcast, amely hetente kerül adásba, és interjúkat tartalmaz vállalkozókkal, befektetőkkel, termékvezetőkkel és gyártókkal a technológiai iparból.

A műsor társműsorvezetői Ryan Hoover a Product Hunt-tól és Abadesi Osunsade a Hustle Crew-tól. A páros fantasztikus munkát végez a termékmenedzsment változó aspektusainak feltárásában a mai legbefolyásosabb szereplőkkel együtt.

Az interjúk betekintést nyújtanak mindenbe, a vállalkozói szellemtől a marketingig és a mutatókig. A vendégek egyedi perspektívákat és legjobb tippjeiket osztják meg azzal kapcsolatban, hogyan jutottak el oda, ahol ma tartanak. ?

A termékmenedzsereknek érdemes hallgatniuk ezeket a podcastokat, hogy inspirációt merítsenek és tanuljanak a sikeres technológiai vezetők tapasztalataiból.

Kihagyhatatlan epizód: 48. epizód: Chris Sacca

Spotify: Product Hunt Radio

Apple Podcasts: Product Hunt Radio

5. Scrum Master Toolbox

A Scrum Master Toolbox 15 perces napi epizódjaival az agilis szakembereknek és scrum mestereknek szól. A műsor házigazdája Vasco Duarte, aki tanúsított scrum mester, üzleti tanácsadó és agilis coach.

Ez a napi podcast inspiráló interjúk és beszélgetések révén adagolja az inspirációt a legjobbak legjobbjaival. A hallgatók termékmenedzsment szakértőktől hallhatnak tapasztalatokat az agilis és scrum módszerekkel kapcsolatban.

A témák a csapatdinamikától és az együttműködéstől a hatékony vezetésig és döntéshozatalig terjednek. Emellett konkrét tanulságokat is találhat olyan témákról, mint az agilis keretrendszerek létrehozása és a sikeres termékhez szükséges rugalmasság fejlesztése. ⚒️

Ez a termékmenedzsment podcast kiváló forrás mindenkinek, akit érdekelnek az agilis módszerek. A tapasztalt szakemberektől kezdve azokig, akik új karrierutat fontolgatnak, ez egy fantasztikus módja annak, hogy megismerjék a mai legjobb gyakorlatokat és a feltörekvő agilis üzleti trendeket.

Kihagyhatatlan epizód: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Scrum Master Toolbox

Apple Podcasts: Scrum Master Toolbox

6. Termékismeret most

A Product Mastery Now (korábban The Everyday Innovator) műsorvezetője az iparág veteránja, Chad McAllister. A műsor célja, hogy Chad jellegzetes BEAT módszerével segítsen Önnek a termékmenedzserből „termékmesterré” válni:

Építsd fel az alapjaidat

Szerezzen szakmai tanúsítványt

Alkalmazz mélyreható elemzéseket

A szervezet átalakítása

Az epizódok McAllister jellegzetes termékútitervének megfelelően négy szakaszra vannak felosztva.

A hallgatók bármelyik epizódba belevághatnak, és elsajátíthatják azokat a készségeket, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy befolyásos szereplőkké váljanak a termékstratégia területén. Szerezze meg azokat a készségeket, amelyekkel olyan termékeket és felhasználói élményeket hozhat létre, amelyeket a vásárlók imádni fognak, anélkül, hogy túlterheltté válna vagy kiégne. ?

Kihagyhatatlan epizód: TEI 233 – Mindenki nagyobb rugalmasságot szeretne a termékfejlesztési folyamatban, és így lehet ezt elérni (Colin Palombo vendégszereplésével)

Spotify: Product Mastery Now

Apple Podcasts: Product Mastery Now

7. A termékélmény

Ha heti podcastot keres, amely a világ legjobb termékmenedzsereivel mélyrehatóan foglalkozik fontos témákkal, akkor nézze meg a The Product Experience-t.

A műsor házigazdái, Lily Smith és Randy Silver, sokoldalú tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyeket minden interjúban megosztanak hallgatóikkal. Smith az iparág vezetője és nagyra becsült tanácsadó a SaaS és a mobil területeken, míg Silver sokoldalú termékmester és az Amazon zenei áruházainak megalkotója. ?

A két műsorvezető olyan szakértőkkel beszélget, akiknek véleménye fontos az olyan valós termékmenedzserek számára, mint Ön. Megvizsgálják, mi szükséges a sikeres csapatok felépítéséhez, a kiváló termékek fejlesztéséhez, a mindennapi problémák megoldásához és egy olyan karrier építéséhez, amelyre büszke lehet. ?

Kihagyhatatlan epizód: Honnan származnak a jó ötletek? – Gal Josefsberg a The Product Experience című műsorban

Spotify: A termékélmény

Apple Podcasts: A termékélmény

8. Egy lovag a termékben

A One Knight in Product műsorvezetője Jason Knight, termékmenedzsment szakértő és keresett SaaS-tanácsadó.

Minden epizódban Knight termékvezetőkkel, szerzőkkel és vállalkozókkal beszélget, hogy megismerje véleményüket az iparágról és meghallgassa történeteiket. A tartalom széles körű témákat ölel fel, amelyek mindenki számára érdekesek lehetnek, aki termékek tervezésével, fejlesztésével, menedzselésével vagy marketingjével foglalkozik.

Sok interjúkra fókuszáló podcasttal ellentétben Knight nem csak a nagy nevekre koncentrál. Az inkluzivitás érdekében az egyik epizódban egy termékmenedzsment-sztárt interjúvolhat meg, a következőben pedig egy ismeretlen nevet.

Kihagyhatatlan epizód: Túl a alapító által vezetett termékfejlesztésen és a termékmenedzserek sikerének előkészítése (Jennifer Yang-Wonggal, a Contrary termékért felelős alelnökével)

Spotify: One Knight in Product

Apple Podcasts: One Knight in Product

9. Lenny podcastja

A Lenny’s Podcast műsorvezetője Lenny Rachitsky író és digitális termék szakértő. Hetente több epizódban Lenny világszínvonalú növekedési szakértőket és termékvezetőkkel készít interjúkat, hogy segítsen a hallgatóknak fantasztikus termékek létrehozásában, piacra dobásában és fejlesztésében. ?

A podcast magas produkciós értékéről ismert, gondosan összeállított epizódjaival, amelyek minden alkalommal élvezetes és informatív élményt nyújtanak a hallgatóknak. A műsor gyakran foglalkozik a növekedésorientált szakemberek gyakorlatias taktikáival és tanácsaival, kiegészítve Lenny érdekes kérdéseivel és észrevételeivel.

A Lenny’s Podcast mindenki számára tartogat valamit a termékterületen, a lenyűgöző személyiségekkel készített interjúktól a aktuális események mélyreható elemzéséig.

Kihagyhatatlan epizód: Tanulságok a termékérzék fejlesztéséről, az AI használatáról, az első lépések optimalizálásáról és a nehéz középút leküzdéséről | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Lenny podcastja

Apple Podcasts: Lenny podcastja

10. Masters of Scale

A Masters of Scale műsorvezetője Reid Hoffman, a LinkedIn társalapítója és a Greylock partnere. A heti podcast célja, hogy a vállalkozói szellemet olyan gondolkodásmódként mutassa be, amelyet a szakemberek elsajátíthatnak és fejleszthetnek.

Az epizódok nem hagyományos elméleteket vizsgálnak a vállalkozások növekedésével kapcsolatban. Az interjúalanyok vezetői, vállalkozói, termékmenedzsment, forrásbevonási és egyéb tapasztalataikról mesélnek.

A podcast talán legjobb része a „Rapid Response” (Gyors válasz) szegmens, amelyet Bob Safian vezet, aki újszerű megközelítést alkalmaz a szokásos formális interjúformátumhoz képest. Safian vezeti ezeket a beszélgetéseket, és szórakoztató epizódokat készít mindenféle témáról, a sokszínűségtől a válságkezelésig.

Kihagyhatatlan epizód: Stratégiai ülés: 5 égető kérdés és azok váratlan válaszai Reid Hoffman és Bob Safian társaságában

Spotify: Masters of Scale

Apple Podcasts: Masters of Scale

Tiszteletre méltó említések

Hihetetlenül nehéz volt kiválasztani a 10 legjobb termékmenedzsment podcastot. Annyi fantasztikus elme van odakint, és tucatnyi kötelezően meghallgatandó podcast, amelyek minden termékmenedzser számára tágíthatják a látókörét.

Íme további 10 podcast, amelyeket érdemes meghallgatni:

Hallgasson meg néhány epizódot a top 10-ben szereplő podcastokból és a dicséretes említések közül, hogy megértsd, mi vonz téged. Persze, senkinek sincs ideje mind a 20-at meghallgatni, de soha nem tudhatod, melyik fog legjobban tetszeni neked és a csapatodnak, amíg nem próbálod ki őket! ✨

Vidd termékmenedzsmentedet a következő szintre a ClickUp segítségével

Annyi inspiráló podcast közül, amelyek felpörgetik a PM-motorját, valószínűleg készen áll arra, hogy minél hamarabb fejlessze termékmenedzsment-készségeit.

Ha ezt a valóságban is megvalósítani szeretné, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp all-in-one termékmenedzsment platformja.

Merüljön el a testreszabható ClickUp 3. 0 List view-ban, hogy megtekintse a feladatlistáján szereplő feladatok előrehaladásának állapotát.

Hatékony projektmenedzsment együttműködési eszközeivel és csapatmenedzsment funkcióival a ClickUp tökéletes megoldás minden termékmenedzser számára.

A ClickUp testreszabható munkafolyamatokkal segíthet a termékfejlesztés racionalizálásában. Használja őket, hogy termékfejlesztő csapatait és az érdekelt feleket egy közös együttműködési térben összehangolja. ?

Hozzáférésed lesz a következőhöz:

A ClickUp rendelkezik egy útvonalterv-szoftverrel is, amely segít Önnek visszajelzéseket, sprinteket és egyéb információkat beépíteni egy közös termékútvonaltervbe, amelyet az egész csapata láthat. Csapat szintű nézeteket hozhat létre, hogy mindenki koncentrálhasson a feladatra.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat, amelyek a ClickUp-ban az Ön által választott kiváltó események és feltételek alapján aktiválódnak.

Ne felejtsd el a ClickUp Automations szolgáltatást, amely elvégzi a unalmas feladatokat – a jobb termékmenedzsment lényege a hatékonyság. ?

Használja a ClickUp AI-t, hogy még könnyebbé tegye a dolgokat. Ezzel egyszerűsítheti a felhasználói visszajelzéseket, dokumentumokat hozhat létre és még sok mást.

A legjobb rész? A ClickUp egy örökre ingyenes csomagot kínál, amely számos fejlett funkcióhoz biztosít hozzáférést. Nem, ez nem egy ingyenes próba. Ez egy valóban ingyenes projektmenedzsment szoftver.

Készüljön fel a hallgatásra és a tanulásra!

Nincs jobb alkalom, mint a jelen, hogy meghallgassa ezeket a podcastokat, és javítsa teljesítményét. Ezek a podcastok rengeteg tudást és betekintést nyújtanak gondolkodó vezetők, sikeres termékmenedzserek és termékszakértők részéről.

Akár ingázik az irodába, akár otthon pihen, könnyen szerezhet praktikus tippeket, új perspektívákat és egészséges adag inspirációt. Ne felejtse el megosztani kedvenceit termékcsapatával, hogy ők is tanulhassanak a legjobb részekből. ?

Ahhoz, hogy termékmenedzsment-készségeit valóban új szintre emelje, gondoskodjon arról, hogy a legjobb termékmenedzsment-szoftver álljon az Ön rendelkezésére.

Fedezze fel a hasznos eszközöket, és szerezze be mindazt, amire szüksége van egy kiváló termék létrehozásához. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra. Ingyenes!