A 10 legjobb Canny alternatíva és versenytárs 2025-ben

Függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik, az ügyfelek visszajelzései elengedhetetlenek ahhoz, hogy betekintést nyerjen termékébe és felmérje az elégedettségi szintet. A Canny egy olyan eszköz, amely ebben segít.

A beépített elemző eszközökkel a Canny segít összegyűjteni a visszajelzéseket, elemezni az eredményeket és létrehozni egy termékfejlesztési tervet, hogy megoszthassa legújabb funkcióit az ügyfelekkel. ✨

Bár a Canny hasznos eszköz, ára kisvállalkozások számára megfizethetetlen lehet. Ráadásul a Canny-ban visszajelzést csak a termékfejlesztési tervek és a szavazások révén lehet kapni (sajnos nincsenek ügyfél-visszajelzési űrlapok, widgetek vagy NPS-bannerek, amelyek segítségével betekintést nyerhetne).

Szerencsére a Canny nem az egyetlen lehetőség az ügyfél-visszajelzések kezelésére.

Itt megmutatjuk, mire kell figyelni a Canny alternatíváinak kiválasztásakor. Emellett megosztjuk a Canny 10 legjobb alternatíváját, hogy betekintést nyerhessen, javíthassa termékeit és sikeres ügyfélkapcsolatokat építhessen ki. ?

Mit kell keresnie a Canny alternatíváiban?

Bár a Canny jó eszköz, ha csak általános áttekintést szeretne kapni arról, hogy az ügyfelek hogyan vélekednek a termékéről, egyes eszközök mélyebb betekintést nyújtanak a jobb döntéshozatalhoz. ?

Íme, mire kell figyelni egy Canny alternatív visszajelzéskezelő rendszerben:

Kvantitatív visszajelzés : Az ügyfél-elégedettségi értékelések segítségével jobban azonosíthatja a hibákat és figyelemmel kísérheti a trendeket, mint az egyszerű funkciószavazási mutatók segítségével.

Ügyfélkommunikációs csatornák : Érje el : Érje el kommunikációs céljait és építsen ki jobb kapcsolatokat munkatársaival olyan eszközök használatával, mint a csevegés, űrlapok és e-mailek, hogy kapcsolatba lépjen a valódi ügyfelekkel és bezárja a visszacsatolási hurkot.

Felhasználói szegmentálás : Nem minden felhasználó egyforma. Szerezzen betekintést, nyújtsa ügyfeleinek azt, amire szükségük van, és kövesse nyomon a visszajelzéseket szegmentált személyiségekkel, amelyek egyszerűsítik : Nem minden felhasználó egyforma. Szerezzen betekintést, nyújtsa ügyfeleinek azt, amire szükségük van, és kövesse nyomon a visszajelzéseket szegmentált személyiségekkel, amelyek egyszerűsítik az érdekelt felek elemzését.

Többféle mutató : Az NPS és CSAT marketingmutatók mélyebb betekintést nyújtanak az ügyfelek viselkedésébe, így minden szempontból megközelítheti az ügyfelek igényeit, miközben rögzíti az ügyfelek visszajelzéseit.

Integrációk: Rendelkezik kiterjedt technológiai háttérrel? Válasszon egy Canny alternatívát, amelynek legfontosabb funkciói és integrációi kompatibilisek kedvenc visszajelzéskezelő rendszerével, hogy egyszerűsítse a folyamatot.

Ezekkel a kulcsfontosságú funkciókkal jobb információkat szerezhet, és mélyebb szinten megértheti ügyfeleit. Ezzel a tudással a csapata jobb termékeket hozhat létre, amelyek kielégítik támogatói igényeit.

A 10 legjobb Canny alternatíva

Készen állsz a Canny legjobb alternatíváinak megtalálására? Nézzük meg a 10 legjobb lehetőséget, amelyet ma kipróbálhatsz. A teljes körű projektmenedzsment szoftverektől az ügyfél-visszajelzéskezelő eszközökig itt megtalálod a vállalkozásod számára legmegfelelőbb lehetőséget. ?

Húzza át az egyéni mezőket a Form view (Űrlap nézet) ablakba, hogy átfogó felméréseket készítsen vagy visszajelzéseket gyűjtsön a ClickUp 3. 0 alkalmazásban.

Ha a Canny helyett egy alternatív visszajelzéskezelő eszközt keres, akkor a ClickUp-ot nehéz überelni. Ez a feladatkezelő szoftver segít mindenben, a csapat munkaterhelésétől a felhasználói visszajelzésekig. Használja termékkezeléshez, hogy összegyűjtse a felhasználói visszajelzéseket, csapatmegbeszéléseket kezdeményezzen a funkciók iránti igényekről, és útvonalterveket készítsen a termékkezdeményezésekhez.

A testreszabható ClickUp űrlapok segítségével megszerezheti az ügyfelektől a szükséges visszajelzéseket. Gyűjtse össze termékfejlesztő csapatát, hogy feltételes logikával rendelkező keretrendszereket hozzanak létre az űrlapokhoz, és ezeket felhasználva gyűjtsenek visszajelzéseket, nyerjenek betekintést a funkciók iránti igényekbe, jelenítsék meg az ügyfelek visszajelzéseit listanézetben, és kövessék nyomon a visszajelzéseket a jövőbeli termékbevezetések vagy brainstorming ülések céljára.

Az űrlapokból azonnal létrehozhat feladatokat, és azokat a megfelelő csapattagoknak rendelheti hozzá. Négy feladatprioritás közül választhat, hogy a sürgősség szintje alapján jelölje meg őket. A megjegyzések és értesítések azonnal frissítik a feladat figyelőit és megbízottjait, hogy elindítsák a termékfejlesztési terv következő lépéseit.

Javítsa feladatszervezését egyéni címkék hozzáadásával, és használja a Lista és Tábla nézet szűrőopcióit a legfontosabb feladatok pontos azonosításához.

A ClickUp táblázatos nézetével olyan ügyféladatbázist hozhat létre, amely tele van a termékeivel kapcsolatos információkkal. Használja táblázatok létrehozására, ügyféladatok tárolására és adatok vizualizálására. ?

A ClickUp több mint 1000 sablonnal rendelkezik, beleértve a változásnaplókat, a termékvisszajelzési űrlapokat és az ügyfél-elégedettségi felméréseket, amelyek segítségével összegyűjtheti és elemezheti az ügyfelekről szerzett információkat. Mindegyik sablon testreszabható az Ön igényeinek megfelelően, függetlenül attól, hogy Ön egy kisvállalkozás, amelynek kevés, de hűséges ügyfele van, vagy egy nagyvállalat, amelynek több százezer felhasználója van.

A ClickUp legjobb funkciói

A beépített ügyfél-visszajelzési eszközök segítségével egy helyen gyűjtheti, elemezheti és jelentheti az adatokat.

Több ezer sablon, köztük prioritási sablonok is, időt takarítanak meg a felhasználói visszajelzések dokumentálása során.

Különböző nézetek, többek között Kanban táblák segítségével kezelheti a visszajelzéseket és nyomon követheti a termékkezdeményezések előrehaladását.

A Forms és a Docs segítségével egyetlen kényelmes helyen építheti ki és kezelheti ügyfél-tudásbázisát

Az értesítések és a valós idejű együttműködés javítja a csapatmunkát, és mindenki naprakész marad a legújabb változásokkal kapcsolatban.

Az olyan eszközökkel való integrációk, mint a Zendesk, a Zapier és a Slack, egyszerűsítik a munkafolyamatokat és javítják a kommunikációt a technológiai rendszerén belül.

A ClickUp korlátai

Egyes funkciók, például a ClickUp AI , az ingyenes csomagban nem elérhetők.

Bár a felhasználói felület könnyen megtanulható, a rengeteg funkció és lehetőség miatt van egy kis tanulási görbe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. UserVoice

via UserVoice

A UserVoice egy Canny.io alternatíva, amely mélyebbre merül az ügyfelek visszajelzéseiben. Míg a Canny a pozitív szavazatokon alapuló visszajelzéseket kínál, a UserVoice tovább megy, és több csatornán keresztül gyűjti a visszajelzéseket, beleértve az e-maileket, kérdőíveket, csevegéseket és automatizált visszajelzési űrlapokat. Használja ezt az eszközt a felhasználói visszajelzések kiaknázására és innovatívabb termékek fejlesztésére. ⚒️

A UserVoice legjobb funkciói

Az olyan eszközökkel való intelligens integráció, mint a Salesforce, jobb munkafolyamatot és nagyobb termelékenységet biztosít.

A márkás visszajelzési portál konstruktív helyet teremt a felhasználók számára, ahol új funkciókat kérhetnek, hibákat jelenthetnek és jobb visszajelzési ciklusokat hozhatnak létre.

Az alkalmazáson belüli visszajelzési widget segítségével az ügyfelek közvetlenül a webhelyén vagy az alkalmazásában adhatnak visszajelzést, anélkül, hogy be kellene jelentkezniük vagy egy másik oldalra kellene átmenniük.

A közreműködői oldalsáv lehetővé teszi az értékesítési vezetőknek és az ügyfélszolgálati ügynököknek, hogy megosszák a felhasználók visszajelzéseit bármely webes alkalmazásból.

A UserVoice korlátai

Az árak drágák lehetnek ennek a speciális visszajelzéskezelő eszköznek az esetében.

Van még mit javítani a valódi ügyfél-visszajelzésekkel együtt érkező spamek jelzésén.

UserVoice árak

Essentials : 699 USD/hó, éves számlázással

Pro : 899 USD/hó, éves számlázással

Prémium : 1349 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

UserVoice értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (60+ értékelés)

3. Az Atlassian Jira Software szoftvere

a Jira Software segítségével

A Jira egy hibajelentő eszköz, amely jelzi és nyomon követi a hibákat, termékterveket készít és felhasználói betekintéseket gyűjt. A SaaS-vállalatok és a startupok kedvence, kiváló eszköz az ügyfelek termékekkel kapcsolatos véleményeinek összegyűjtésére és elemzésére. Ráadásul kiemeli a fejlesztésre szoruló területeket, hogy a sürgető problémákat azonnal kezelni lehessen. ✍️

A Jira Software legjobb funkciói

Több mint 2500 API-integrációval ez a platform szinte minden kedvenc eszközével együttműködik.

A testreszabható sablonok és a munkafolyamat-automatizálás időt takarít meg, és lehetővé teszi, hogy termékeinek megfelelő egyedi visszajelzési űrlapokat hozzon létre.

Használja a beépített jelentéskészítési funkciókat, hogy megossza a frissítéseket a csapattal, és ösztönözze a termékfejlesztéssel és a fejlett funkciókkal kapcsolatos megbeszéléseket.

A testreszabható irányítópultok lehetővé teszik, hogy a termékcsapat számára elszigetelten dolgozzon, vagy más részlegekkel összekapcsolva hatékony visszajelzési munkafolyamatokat hozzon létre.

A Jira Software korlátai

Egyes felhasználók szerint az interfész egyszerűsíthető lenne, hogy könnyebb legyen megtalálni a megfelelő projekteket és visszajelzéseket.

A fejlett útvonaltervezés csak a fizetős csomagokban érhető el.

A Jira Software árai

Ingyenes

Standard : 7,75 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 15,25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Jira Software értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)

4. Pendo

via Pendo

A Pendo egy ügyfélélmény-megoldás, amely egyszerűsíti a felhasználói visszajelzések gyűjtését. Az alkalmazásába vagy webhelyébe beépítve a felhasználók kiegészítő funkciókat kérhetnek, problémákat jelenthetnek a termékkel kapcsolatban, és megkaphatják a szükséges támogatást. ?

A Pendo legjobb funkciói

A Session Replay videofelvételeket készít arról, hogyan használják az ügyfelek az alkalmazását vagy webhelyét, hogy gyakorlati betekintést nyerjen a fejlesztésre szoruló területekbe.

Az alkalmazáson belüli elemzések kvantitatív méréseket nyújtanak az ügyfelek elégedettségéről, sikeréről és elkötelezettségéről.

Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit a webhelyén vagy alkalmazásában, és azonnal adja hozzá a kéréseket a termékfejlesztési tervéhez.

A testreszabott útmutatók segítenek megoldani az Ön termékeivel kapcsolatos gyakori felhasználói problémákat, így időt takaríthat meg ügyfélszolgálati csapatának.

A Pendo korlátai

Az árak a magasabb kategóriába tartoznak.

A mobilalkalmazásban a személyre szabott jelentések száma korlátozott.

Pendo árak

Ingyenes

Starter : Évi 7000 dollártól, az aktív felhasználók számától függően.

Növekedés : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Portfólió: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pendo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

5. UserTesting

via UserTesting

A felhasználókat legjobban úgy ismerheti meg, ha a helyükbe képzeli magát. A UserTesting segítségével megnézheti, mit látnak az ügyfelek, amikor a termékeit használják, és elmélyülhet a felhasználói visszajelzésekben, hogy olyan termékeket fejlesszen, amelyeket naponta használnak. ?

A UserTesting legjobb funkciói

A célra szabott és partnerhálózatok segítségével különböző piacok és szegmensek ügyfeleit célozhatja meg, hogy megértse igényeiket.

A használhatósági tesztek, kattintási tesztek és felmérések dinamikus betekintést nyújtanak, amelyek több információt tartalmaznak, mint az egyszerű szavazási tesztek.

Mérje a teljesítményt a hűség, a bizalom és a felhasználás pontszámaival, amelyeket az ügyfelek adnak.

A gépi tanuláson alapuló irányítópultok javaslatokat kínálnak a versenytársakkal szembeni kiemelkedéshez szükséges változtatásokra.

A UserTesting korlátai

Az ügyfél-visszajelzésekhez a felhasználóknak új lapot kell megnyitniuk, így ez nem egy alkalmazáson belüli eszköz.

Egyes felhasználók jobb felhasználói érvényesítést és ellenőrzést szeretnének

A UserTesting árai

Alapvető funkciók : Egyedi árazás

Haladó : Egyedi árazás

Ultimate: Egyedi árazás

UserTesting értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

6. Frill

via Frill

A Frill egy ügyfél-visszajelzéskezelő eszköz, amelyet webalkalmazásként vagy widgetként használhat. A testreszabási funkciók segítségével egyedi táblákat hozhat létre, ahol ötleteket gyűjthet és kielégítheti az ügyfelek igényeit. ?

A Frill legjobb funkciói

A testreszabható táblák segítségével ötleteket gyűjthet, kezdeményezéseket hozhat létre és reagálhat a felhasználók aggályaira.

Korlátlan visszajelzés widgetek segítségével, az árazási tervtől függetlenül

Készítsen nyilvános ütemtervet a felhasználói visszajelzések alapján, hogy megossza, milyen változások vannak folyamatban.

A bejelentések (a Frill változásnapló-eszköze) azonnal értesítik a felhasználókat, amikor új funkciót vagy terméket indít.

Frill korlátai

Minden hozzászólás azonnal megjelenik, ami elriaszthatja azokat a vállalatokat, amelyek a hozzászólásokat jóváhagyják, mielőtt azok megjelennek.

Az ügyfélszolgálat elsősorban e-mailen keresztül történik, ami késleltetheti a visszajelzésekkel kapcsolatos projekteket.

Frill árazás

Startup : 25 USD/hó

Üzleti : 49 USD/hó

Növekedés : 149 USD/hó

Vállalati: 349 dollártól

Frill értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

7. Nolt

via Nolt

Az ügyfél-visszajelzéseknek nem kell unalmasnak lenniük. Legalábbis a Nolt mögött álló vezetők így gondolják. A Canny egyik legjobb alternatívájaként ez az alkalmazás lenyűgöző, vizuális visszajelzési táblát kínál, amelyet a felhasználók szívesen használnak a visszajelzések gyűjtése során.

Ez nem csak jobb ügyfélélményt nyújt, hanem növeli annak valószínűségét is, hogy a felhasználók érdeklődjenek a termékei iránt és megosszák velük a tapasztalataikat. ?

A Nolt legjobb funkciói

Az egyéni állapotok és mezők segítségével személyre szabott munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek a csapatának megfelelnek.

Az üzleti igényeinek megfelelően használja a nyilvános vagy privát beállításokat az ügyfél-visszajelzési fórumokhoz.

Az egyedi márkajelzés funkciók segítségével saját stílusát és személyiségét adhatja hozzá a visszajelzési űrlapokhoz és táblákhoz.

A felhasználók, említések és szavazások teljes ellenőrzése megkönnyíti egy informatív, trágár kifejezések és más tiltott információk nélküli visszacsatolási kör kialakítását.

Nolt korlátai

Az egyszerű felhasználói felület és a kialakítás könnyen használható, de nagy mennyiségű visszajelzés esetén korlátozott.

Egyes felhasználók több integrációt szeretnének

Nolt árak

Alapvető : 39 USD/hó

Pro : 89 USD/hó

Vállalati: Kérésre elérhető

Nolt értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

8. AlphaOS FeatureOS

via AlphaOS

A FeatureOS, amely a HelloNext névváltozatából származik, egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az ügyfelek visszajelzéseinek nagy léptékű gyűjtését és elemzését. Ahelyett, hogy csak a funkciók szavazásából gyűjtené az információkat, ez az eszköz többféle megközelítéssel elemzi az ügyfelek elkötelezettségét. ?

FeatureOS legjobb funkciói

A roadmap eszköz segítségével felhasználói visszajelzések alapján vagy a semmiből építheti fel termékútvonalait, és azonnal megoszthatja azokat olvasóival.

Gyűjts visszajelzéseket különböző módszerekkel, például widgetekkel, szavazási visszajelző táblával, felmérésekkel, beágyazott elemekkel és űrlapokkal.

A változásnapló vizuális elemekkel, felugró ablakokkal és értesítésekkel tájékoztatja a felhasználókat, így soha nem maradnak le az új termékekről vagy funkciókról.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, az Intercom, a Linear és a ClickUp, egyszerűsíti a munkafolyamatokat az összes eszköz használatával.

FeatureOS korlátozások

Kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a listán szereplő többi eszköz, de az ára ezt tükrözi.

A termék funkcióinak megismerése kezdetben némi tanulási folyamatot igényel.

FeatureOS árak

Runway : 29 USD/hó

Take Flight : 79 USD/hó

Fly High: 149 USD/hó

FeatureOS értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. FeedBear

via FeedBear

Vége azoknak az időknek, amikor a visszajelzések e-mailekben, ügyfélszolgálati hívásokban és értékesítési kérésekben voltak szétszórva. A FeedBear segítségével minden ügyfél-visszajelzés kényelmesen egy helyen tárolható.

A felhasználói visszajelzés eszköz 14 napos ingyenes próbaidőt kínál a végleges döntés meghozatala előtt. Javítsa a termékfejlesztést több ötletfal használatával, a felhasználók kedvenc opcióikra való szavazásával és a sikeres termékfejlesztési terv kidolgozásával. ?️

A FeedBear legjobb funkciói

Az automatikus értesítésekkel a felhasználók értesülnek, ha a kért változtatásokat végrehajtotta.

A táblák és feladatok megmutatják a csapatnak, min dolgozik, és megkönnyítik a következő lépések kijelölését.

Az egyszerű felület segítségével kevesebb mint egy perc alatt létrehozhat visszajelzési űrlapokat.

Adja hozzá logóját, márkajelzését és személyiségét a teljes mértékben testreszabható dizájnhoz.

A FeedBear korlátai

A felhasználók szeretnék, ha a visszajelzéskezelő szoftver mezői jobban testreszabhatók lennének.

A FeedBear nem minden nyelven elérhető, ami korlátozza használatát külföldi vállalkozások és ügyfelek számára.

FeedBear árak

Startup : 49 USD/hó

Üzleti : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak 499 USD/hó-tól

FeedBear értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

10. Savio

via Savio

A B2B SaaS csapatok számára tervezett Savio segítségével a adatokon alapuló ütemterv készítése könnyebb, mint valaha. Hagyja ki a táblázatokban szereplő zavaros visszajelzéseket, és használja ezt az eszközt az értékesítés, a termékfejlesztés és a marketing különböző csapatainak ügyféljelentéseinek rendszerezéséhez. ?‍?

A Savio legjobb funkciói

A visszajelzések azonnal hasonló kategóriákba kerülnek, így könnyen azonosíthatók a funkciók iránti igények és azok a területek, ahol a felhasználók termékfejlesztéseket szeretnének.

Zárja le a visszacsatolási hurkot, és küldjön azonnali, személyre szabott értesítéseket, hogy a felhasználók tudják, hogy figyelembe veszi az aggályaikat.

A beépített mutatók segítségével elemezheti a visszajelzéseket, hogy a legfontosabb feladatokat helyezze előtérbe.

Az integrációk között megtalálható a Help Scout, a Chrome kiterjesztések és a Salesforce.

A Savio korlátai

Néhány funkció, például a Kanban táblák és a szavazótáblák hiányoznak.

A jegyek keresési funkciója intuitívabb lehetne a visszajelzéskezelő eszköz számára.

Savio árak

Essential : 49 USD/első felhasználó/hónap, további felhasználók 29 USD/hónap fejenként

Professional : 99 USD/első felhasználó/hónap, további felhasználók 49 USD/hónap/fő

Üzleti: 299 USD/első felhasználó/hónap, további felhasználók 59 USD/hónap fejenként

Savio értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (5+ értékelés)

Capterra: 5/5 (1+ értékelés)

Szerezzen jobb ügyfélismereteket most a ClickUp segítségével

Ezekkel a Canny alternatívákkal jobb ügyfél-visszajelzéseket kaphat, és tovább finomíthatja folyamatát és termékét.

A funkciók szavazását megkönnyítő eszközöktől a beépített elemzési és feladatkezelési funkciókig – most könnyebb, mint valaha, hogy javítsa csapata és ügyfelei élményét. ?

Ebben az összefüggésben regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és lépjen kapcsolatba felhasználóival, hogy olyan termékeket szállítson nekik, amelyeket szeretnek.

A feladatok automatizálásával, testreszabható űrlapokkal, nézetekkel és prioritásokkal (nem is beszélve a több ezer integrációról) bármikor és bárhol könnyedén szinkronizálhatja munkáját a csapatával, hogy nagyobb ügyfél-elégedettséget biztosítson. ?