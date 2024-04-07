Copy.ai kontra ChatGPT: melyik AI-eszköz a jobb?

Bár a mögöttük álló technológia nem éppen új, az AI-eszközök az elmúlt néhány évben viharos gyorsasággal hódították meg a világot, és úgy tűnik, hogy itt is maradnak. A Forbes fogyasztói felmérése szerint a válaszadók több mint fele úgy véli, hogy az AI-alapú megoldások javítani fogják a tartalom minőségét és kreativitását különböző kontextusokban.

A két leggyakrabban emlegetett AI-eszköz a Copy.ai és a ChatGPT. Mindkettő emberhez hasonló tartalmakat tud generálni, könnyen használható és rengeteg időt takaríthat meg Önnek!

Mindazonáltal a két eszköz számos szempontból eltér egymástól, és egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyeknek köszönhetően mindkettő egyedülálló helyet foglal el az AI területén.

Ebben a cikkben elmélyülünk a Copy. ai és a ChatGPT vitájában, részletesen megvizsgáljuk mindkét versenyzőt, és segítünk kiválasztani a kedvencedet. Emellett bemutatunk egy harmadik lehetőséget is, amely páratlan, AI-alapú termelékenységet és hatékonyságot biztosít. 🏃

Mi az a Copy.ai?

A Copy.ai egy AI-alapú szövegíró, chatbot és üres oldal eltávolító, amely a GPT-3 nagy nyelvi modell (LLM) alapján működik. Főként marketing- és értékesítési csapatok, írók, közösségi média menedzserek és bárki számára készült, aki profitálhat a kreativitás fokozásából. 💪

A Copy.ai népszerűségének egyik oka a testreszabási funkciói. Az eszköz segítségével személyre szabott tartalmakat hozhat létre, amelyek pontosan megfelelnek az Ön céljainak!

A Copy.ai funkciói

Mi teszi a Copy.ai-t olyan különlegessé? Nézzük meg a legfontosabb funkcióit! 🎖️

2. Márka hangja

Sok szakember kerüli az AI-eszközök használatát, mert attól tartanak, hogy a generált tartalom „megöli” vállalatuk egyedi hangját és identitását. Az ilyen félelmek eloszlatása érdekében a Copy.ai egy Brand Voice nevű opciót kínál, amellyel megőrizheti az eredetiséget és növelheti a konzisztenciát minden platformon.

Ez a praktikus funkció lehetővé teszi, hogy a márkád egyedi hangvételét „megtanítsd” a Copy.ai algoritmusainak az eredeti tartalmaid néhány részletének megosztásával. Az eszköz ezeket elemzi, hogy pontosan megértse, mit keresel, és ezt az ismeretet alapul veszi a jövőbeli tartalmak generálásához. 😎

1. Javítás

A Copy.ai előnyeit csak akkor élvezheti, ha a megfelelő dolgokat súgja az AI fülébe. Más szavakkal, be kell írnia a megfelelő parancsokat, hogy az eszköz a megfelelő válaszokat adja.

A Copy.ai Improve funkciójával nem kell aggódnia a parancsok pontosságáért, mert az eszköz gondoskodik róla.

Ez a fantasztikus lehetőség a Copy.ai Chatben található, amelynek segítségével bármilyen típusú tartalmat létrehozhatsz, amit csak akarsz. Az Improve funkció elsődleges célja, hogy pontosabbá tegye a parancsokat és biztosítsa, hogy személyre szabott eredményeket kapj.

Ennek az opciónak a használata gyerekjáték. Csak annyit kell tennie, hogy megnyitja a Copy.ai csevegőt, és beírja a parancsot, anélkül, hogy aggódnia kellene a formázás miatt. Ezután nyomja meg a szövegdoboz bal alsó sarkában található „Improve” (Javítás) gombot, és nézze meg, ahogy az eszköz megmutatja varázserejét. Ha szükséges, adjon hozzá néhány kontextust, küldje el a parancsot, és élvezze a pontos és személyre szabott tartalmat.

3. Infobase

Egy másik lehetőség, amely a Copy.ai-t csapatjátékossá teszi, az Infobase – egy központi adattár, ahol tárolhatja a vállalatával, termékeivel, marketingkampányaival, értékajánlataival, márkairányelveivel, projektdokumentációjával és egyebekkel kapcsolatos információkat.

Miért érdemes ezt tenni? Ha a Copy.ai segítségével releváns, magas minőségű tartalmat szeretne létrehozni, akkor az Infobase-ből meríthet információkat. Így kontextust adhat a promptokhoz anélkül, hogy ugyanazokat a dolgokat újra és újra leírná.

Ennek eredményeként a Copy.ai személyre szabott tartalmakat tud generálni. Az Infobase elemek számának korlátozása nélkül ez a fantasztikus funkció időt takarít meg és biztosítja a tartalom konzisztenciáját.

Copy.ai árak

Ingyenes

Pro : 36 USD/hó öt felhasználói fiókért

Csapat : 186 USD/hó 20 felhasználói helyért

Növekedés : 1000 USD/hó 75 felhasználói helyért

Ár: 3000 USD/hó 200 felhasználói helyért

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT (a Chat Generative Pretrained Transformer rövidítése) egy AI-alapú chatbot, amelyet az OpenAI adott ki 2022 novemberében. Azóta híre ennek a fantasztikus eszköznek villámgyorsan terjedt, és AI-ikon státuszt szerzett magának.

Ne tévessze meg az egyszerű felülete – a ChatGPT egy hihetetlenül hatékony AI-alapú tartalomgeneráló eszköz. A forradalmian új GPT-3. 5 és GPT-4 modelleken alapul, az utóbbi csak Pro felhasználók számára elérhető.

A chatbot mögött álló robusztus technológia lehetővé teszi, hogy pontos és precíz válaszokat adjon a kérdésekre és kérésekre, mindezt beszélgetésszerűen. Akár tartalomgeneráló eszközt keres, akár ügyfélszolgálati segítségre van szüksége, akár kérdésekre szeretne választ kapni, a ChatGPT értékes segítségére lehet.

A ChatGPT funkciói

Miért őrül meg a világ a ChatGPT-ért? Nézzük meg, mit kínál ez a népszerű eszköz.

1. Beszélgetési memória

A ChatGPT egyik fő jellemzője és az oka annak, hogy több millió felhasználó szereti, a beszélgetési memóriája. Tegyük fel, hogy szeretne egy példát kapni a ChatGPT-től egy híres énekesre, és az a válasz, hogy Taylor Swift. Ha még egy példát szeretne kapni, csak annyit kell tennie, hogy beír egy alapvető kifejezést, például „egy másikat”, és az eszköz kitölti az üres helyet, és megjeleníti egy másik énekes nevét. 💃

Egyszerűen fogalmazva: a ChatGPT memóriája lehetővé teszi, hogy megértse és megjegyezze a korábbi üzenetek kontextusát anélkül, hogy azt folyamatosan ismételnie kellene. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan pontos válaszokat kapjon.

A funkciót a promptok finomítására is használhatja. Ha például a „adjon példát egy népszerű énekesre” promptot használta, később írhat valamit, például „Nem, népszerű rockénekesre gondoltam”, hogy a ChatGPT a rock műfaj archívumait használja.

2. Hangbeszélgetések

2023 szeptemberében az OpenAI elindította a ChatGPT új funkcióját, a hangbeszélgetéseket. Ennek a forradalmi újításnak köszönhetően már nem csak a ChatGPT-vel való írásbeli beszélgetésekre vagy korlátozva, hanem valódi hangbeszélgetéseket is folytathatsz!

Beszélsz a ChatGPT-hez, és az a te általad választott hangon válaszol neked. Hallgass mesét lefekvés előtt, ismerkedj meg egy nevezetességgel, vagy hagyd, hogy összeállítson és diktáljon neked egy receptet.

Ez a funkció egy új szöveg-beszéd modellel működik, amely néhány másodperc alatt emberhez hasonló hangot generál a szövegekből. Az OpenAI professzionális szinkronszínészekkel együttműködött ennek a funkciónak a kidolgozásában, így a hangok kiváló minőségűek.

3. Képkezelési képességek

Ez a praktikus új funkció lehetővé teszi, hogy kihagyja a gépelést, ha elküld egy fotót a ChatGPT-nek, és megkéri, hogy adjon több kontextust és részletet. 📸

Például készíthet egy fotót egy nevezetes helyről, és megkérheti a ChatGPT-t, hogy mondjon el néhány érdekes tényt róla. Vagy készíthet egy fotót a hűtőszekrényéről, és megkérheti az eszközt, hogy találjon ki recepteket a rendelkezésre álló alapanyagokból.

Az OpenAI 2023 szeptember vége óta fokozatosan vezeti be ezt a funkciót, hogy folyamatosan finomítsa azt a még jobb felhasználói élmény érdekében.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

+ számos rugalmas opció, amelyet beépíthet a tervébe; további információkért látogasson el az OpenAI weboldalára.

Copy.ai vs. ChatGPT: funkciók összehasonlítása

A Copy.ai és a ChatGPT vezető AI-eszközök, amelyek számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek célja a termelékenység javítása, a munkafolyamatok egyszerűsítése és a tartalom minőségének javítása. Éppen ezért meglehetősen nehéz dönteni, hogy a Copy.ai és a ChatGPT közül melyik a jobb. Nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a két eszköz három kritikus szempontból: felület, testreszabhatóság és sablonok.

1. Felület

Egy eszköz rendelkezhet a világ összes extrájával, de ez nem számít, ha a felülete nem intuitív.

Bár mindkét eszköz lenyűgöző funkciókkal és fejlett technológiákon alapuló, széles körű gyakorlati felhasználási lehetőségekkel büszkélkedhet, a Copy.ai és a ChatGPT is egyszerű felülettel rendelkezik. Nincsenek olyan problémák, mint a zsúfolt elrendezés, a rossz navigáció vagy a túl sok pop-up hirdetés.

Bármelyik eszközt is választja, a jól látható opcióknak köszönhetően könnyedén használhatja majd. Ez valójában az egyik oka annak, hogy mindkét eszköz olyan népszerű – ugyan csúcstechnológián alapulnak, de mindenki számára könnyen használhatók, még azok számára is, akik nem értenek a technológiához.

2. Azonnali testreszabási lehetőségek

A ChatGPT és a Copy.ai mérkőzés második fordulójában a promptok testreszabási funkcióit vizsgáltuk. Lehetővé teszik ezek az eszközök a promptok finomítását a jobb eredmények elérése érdekében? Igen, természetesen!

A ChatGPT rendelkezik beszélgetési memóriával és lehetővé teszi a felhasználói javításokat. Ez azt jelenti, hogy emlékszik a korábbi utasításaira, és ezt a tudást felhasználva tájékozott válaszokat ad. Ráadásul lehetővé teszi, hogy az utasításait további részletekkel finomítsa.

Bár a ChatGPT is lenyűgöző, a Copy.ai ebben a körben előnyre tesz szert. Az Improve funkciónak köszönhetően az eszköz automatikusan javítja a parancsokat, anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. Ráadásul lehetővé teszi, hogy személyre szabja márkájának hangját az autentikus üzenetek érdekében.

A Copy.ai egy másik remek funkcióval is szolgál, a More Like This (Hasonlóak) névvel. Az eszköz által generált kedvenc ötleteit elmentheti, majd azok alapján új ötleteket hozhat létre.

3. Sablonok

A kész sablonok segítenek az AI-eszközökkel való kommunikációban, és biztosítják, hogy a megfelelő hangot üsd meg és a kívánt eredményt érjed el.

A Copy.ai több mint 100 testreszabható prompt és munkafolyamat-sablont tartalmaz mindenféle célra, a blogbejegyzések létrehozásától a Facebook-hirdetések és Instagram-feliratok célközönségre szabásáig. Ezek a sablonok minden csomagban elérhetők (beleértve az ingyenes verziót is, de bizonyos korlátozások vonatkozhatnak rájuk).

Mivel a Copy.ai elsősorban a marketing, az értékesítés és a közösségi média területén történő AI-tartalom-készítésre összpontosít, sablonjai ezeknek a csapatoknak a igényeit szolgálják ki.

A ChatGPT csak az Enterprise csomagban kínál prompt sablonokat, amelyek a Sablonkönyvtárban találhatók. A könyvtárban saját prompt írási terveket is létrehozhatsz, és megoszthatod azokat a csapat tagjaival.

Copy. ai viszi a pálmát ebben a körben, mert kiterjedt sablonkönyvtárával rendelkezik, amely nem a legmagasabb előfizetési szinthez van kötve, mint a ChatGPT esetében.

Copy.ai vs. ChatGPT a Redditen

Nézzük meg, mit mondanak a Reddit felhasználói a Copy.ai-ról és a ChatGPT-ről.

Az egyik felhasználó a ChatGPT-re szavazott, mert átfogóbbnak találta:

„Annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban csúcsidőben néha megszakad a szolgáltatás, különösen akkor, amikor munka után személyes projekteken dolgozom, még mindig a ChatGPT-t tartom a legátfogóbb AI-írási eszköznek. Bár ideális lenne, ha mindent egy platformon lehetne kezelni, megértem, hogy rugalmasságra van szükség. Felhasználóként nem akarom pazarolni a pénzemet, ha nem használom a platformot, és nem kapom meg az árát.”

Egy másik felhasználó azt írta, hogy ő a Copy.ai-t részesíti előnyben, de nem adott részletes magyarázatot:

„A 100% copy. ai jobb, mint a chatgpt. Minden alkalommal nevetnem kell, amikor valaki a ChatGPT-t használja.”

Más felhasználók is egyetértenek abban, hogy a két eszköz kombinációja az ideális megoldás:

„A ChatGPT és a Copy.ai kombinációja jó. A szövegíráshoz és a közösségi médiához inkább a Copy.ai-t preferálom.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Copy.ai és a ChatGPT között

A Copy.ai és a ChatGPT fantasztikus eszközök, de különböző célokat szolgálnak. A Copy.ai segít a tartalom generálásában, és a marketingre és az értékesítésre összpontosít, míg a ChatGPT a dinamikus beszélgetésekre és a kérdések megválaszolására összpontosít.

Ez azt jelenti, hogy a választásod bizonyos funkciók kompromisszumára vezethető vissza. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy van egy Copy.ai és ChatGPT alternatíva, amely lehetővé teszi, hogy kihasználd az AI erejét, kezelj projekteket, feladatokat és dokumentumokat, és zökkenőmentesen dolgozz együtt a csapatoddal? Az eszköz neve ClickUp!

Vegyük fel nyomozói kalapunkat, és fedezzük fel ennek a kivételes termelékenységi platformnak a kiemelkedő funkcióit, hogy megértsük, miért érdemes minél hamarabb elkezdeni használni. 🕵️

1. ClickUp AI

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja blogbejegyzéseit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp AI egy hatékony AI-alapú írási asszisztens, amely segít a feladatok elvégzésében, a termelékenység javításában és időmegtakarításban! ⏰

Ez az AI írási eszköz lehetővé teszi, hogy:

E-mailek létrehozása

Összefoglalás és szövegcsiszolás

Ötletek blogbejegyzésekhez és közösségi média posztokhoz

Projektismertetők készítése

Szöveg generálása értekezletek napirendjéhez

Ez csak a jéghegy csúcsa – a ClickUp AI mindig ott van, amikor kreativitás vagy inspiráció hiányzik a tartalom írásához vagy szerkesztéséhez.

Segítséget nyújt különböző részlegeknek, a marketingtől és az értékesítéstől a humánerőforrás-gazdálkodásig és a projektmenedzsmentig. A ClickUp AI segítségével növelheti az egész csapat hatékonyságát, és kevesebb idő alatt többet érhet el, anélkül, hogy a minőséget veszélyeztetné.

2. ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a tartalomkészítés írási folyamatának dokumentálásához.

Bármi is legyen a munkád, nagy valószínűséggel rengeteg dokumentummal kell foglalkoznod. A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhatsz, megoszthatsz és szerkeszthetsz dokumentumokat, összekapcsolhatod őket munkafolyamatokkal és feladatokkal, valamint kategorizálhatod őket. 😏

Ezen felül a ClickUp Docs-ot digitális irattárként is használhatja dokumentumok tárolására és azokhoz való hozzáférésre, amikor csak akarja.

A ClickUp Docs olyan funkciókkal büszkélkedhet, mint a kommentelés és a valós idejű szerkesztés, amelyek elősegítik a csapatok közötti kommunikációt és együttműködést, és segítenek könnyedén nyomon követni a haladást.

Ez az egyedülálló dokumentumkezelési funkció testreszabható hozzáférési és megosztási jogosultságokkal és egyszerű munkafolyamat-szinkronizálással pontosan az lehet, amire csapatának szüksége van a fontos dokumentumok elvesztésének kockázatának minimalizálásához és a termelékenység maximalizálásához.

3. ClickUp feladatok

Rendezze YouTube-videóit, közösségi média bejegyzéseit és egyéb típusú tartalmait a ClickUp több mint 15 nézetével.

A hatékony feladatkezelés elengedhetetlen a csapatok számára. Enélkül a munkatársak nem tudják, mit kell tenniük a határidőkön belül, ami csak problémákhoz vezethet.

A ClickUp Tasks segítségével egy sor olyan kulcsfontosságú funkciót kap, amelyek megkönnyítik a feladatkezelést. Hozzon létre, kezeljen és kövessen nyomon feladatokat bármilyen projekthez, legyen az építkezés vagy szoftverfejlesztés.

Használja ki a több mint 35 ClickApp előnyeit, hogy testreszabhassa munkafolyamatait, feladat-automatizálásokat hozzon létre, megjegyzések formájában további utasításokat hagyjon több csapattagnak, és az egyéni mezők és feladatfüggőségek segítségével megfelelő sorrendben alakítsa ki az egymással összekapcsolt folyamatokat.

Használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy különböző perspektívákból figyelje feladatait és projektjeit, és ha szükséges, végezzen változtatásokat a termelékenység növelése és a siker garantálása érdekében.

ClickUp: AI és projektmenedzsment kombinálva

A ClickUp egy all-in-one eszköz, amely fantasztikus AI-alapú írási asszisztenst és robusztus projekt- és feladatkezelési funkciókat kínál. Testreszabhatóságának köszönhetően a ClickUp értékes szövetséges lehet minden olyan csapat számára, amely minimális erőfeszítéssel többet szeretne elérni és jobb teljesítményt nyújtani.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és pillanatok alatt elérheted a termelékenység csillagait! ⭐