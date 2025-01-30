10 AI eszköz az affiliate marketinghez 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Affiliate marketingesként mások szolgáltatásait vagy termékeit népszerűsíted jutalékért cserébe. Ez egy remek megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy kizárólag a marketingstratégiára koncentrálj, a termékinnováció vagy az ügyfélszolgálat helyett.

És ha jól játszik, akkor jelentős ajánlói jutalmakat szerezhet azáltal, hogy az érdeklődő vásárlókat összeköti az affiliate programjával. 💰

A hátránya, hogy az affiliate marketinghez sok tartalmat kell létrehoznia, ami időigényes. Az e-mail kampányoktól és a közösségi médiától a céloldalakig minden előnyre szüksége van, hogy növelje az elkötelezettséget, a konverziókat és a jutalékokat.

Miért ne próbálná ki az affiliate marketinghez az AI eszközöket? Ezek az eszközök mesterséges intelligencia technológiát használnak tartalom generálásához, adatok elemzéséhez, közönség szegmentálásához és más időigényes feladatok elvégzéséhez, mindezt egyetlen egérkattintással. 🖱️

De nem minden AI-alapú eszköz érdemes az idejét. Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk az affiliate marketinghez használható legkiválóbb AI-eszközök különböző kulcsfontosságú funkcióit, segítünk megtalálni a megfelelő opciót, és 10 példát mutatunk be, amelyek segítségével affiliate marketing kampányait a következő szintre emelheti.

Mi az az affiliate marketinghez használt AI eszköz?

Az AI marketing eszköz gépi tanulási algoritmusokat integrál a természetes nyelvfeldolgozással (NLP), hogy néhány kattintással automatizálja a finom munkákat. A trigger-alapú automatizálás helyett ez az eszköz tanulás közben működik, és minél több adatot adsz neki, annál összetettebb feladatokat tud elvégezni a csapatod számára. 💡

Kezdje el a ClickUp Brain használatát Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A fejlett munkafolyamat-automatizálás csak egy a sok módszer közül, amellyel az AI átalakítja az affiliate marketinget. A marketingtevékenységek racionalizálása mellett az affiliate marketingesek ma már kifejezetten az alábbi célokra használják az AI eszközöket:

Ajánlói elemzés: Az AI-eszközök elemzik az adatokat, hogy meghatározzák, mely ajánlói forrásokból származó látogatók konvertálnak nagyobb valószínűséggel, így Ön csak a ígéretes potenciális ügyfelekre kell összpontosítania.

Hirdetési kampányok : Szüksége van Facebook-hirdetések konverziójára? Az affiliate marketinghez készült AI-eszközök valós időben optimalizálják hirdetéseit, hogy figyelembe vegyék a célközönség preferenciáit.

Landing oldalak : Az AI elemzi a felhasználói viselkedést, és módosításokat javasol a landing oldalakon a konverziók növelése érdekében.

E-kereskedelmi termékleírások: Az AI tökéletes a vonzó és hibátlan termékleírások írásához.

Affiliate vállalkozásodnak nincs vesztegetni való ideje. Használd ki az affiliate marketinghez készült AI eszközöket a munkafolyamatok optimalizálásához, a tartalomkészítés személyre szabásához (és felgyorsításához), valamint kampányaid méretezéséhez, anélkül, hogy megizzadnál. 🏋️

Lehet, hogy különböző AI-eszközökre lesz szüksége a sikeres affiliate marketing stratégiájának végrehajtásához, de még így is azt javasoljuk, hogy olyan AI-eszközöket keressen, amelyek a következő funkciókkal rendelkeznek:

Keresőmotor-optimalizálás (SEO): A keresőmotorok az affiliate marketingesek kenyerét jelentik. Keressen olyan eszközöket, amelyek kezelik a kulcsszó-kutatást, a tartalomkészítést és az optimalizálást egy intelligens belső linkelési stratégia érdekében.

Felhasználóbarát platform: Minél könnyebb a használata, annál gyorsabban fogja megérteni az AI affiliate marketing eszköz értékét.

Sablonok : Az AI természetesen sok munkát elvégez helyetted, de a sablonok még több időt takarítanak meg. Keress olyan eszközöket, amelyek rengeteg sablonnal rendelkeznek, hogy a tartalomkészítés egy kattintással olyan egyszerű legyen, mint az egér kattintása.

AI írási eszköz: Az affiliate marketingben a tartalom a legfontosabb. Keressen olyan eszközt, amely tartalomgeneráló funkciókkal rendelkezik a közösségi média bejegyzései, videó szkriptek, e-mail marketing és egyebek számára. Egy plágiumellenőrző is jól jöhet.

A fizetős és ingyenes AI-eszközök kombinációja hatalmas lendületet ad affiliate marketing tevékenységének. Ha itt az ideje, hogy növelje a konverziókat és az e-kereskedelmi értékesítést, akkor ezek a 10 legjobb AI-eszközök a feladatra.

Használja a ClickUp alkalmazást a nézet testreszabásához, hogy vizualizálja és megtervezze a marketinganyagokat, például a tartalmakat és a médiát a szervezet egészében.

Elég terjedelmes a marketing technológiai eszköztára? Ha arra kéri a csapatát, hogy rengeteg különböző platform között váltson, az időpazarláshoz és gyenge eredményekhez vezet – különösen egy gyorsan változó affiliate marketing üzletágban.

Ismerje meg a ClickUp-ot, mindenki kedvenc projektmenedzsment eszközét, amely egy helyen egyesíti a táblákat, dokumentumokat, feladatokat, naptárakat, célokat és AI eszközöket.

A marketingcsapatok a ClickUp segítségével együttműködnek a Whiteboards-on, ellenőrizik a tartalmakat a Docs-ban, és egyedi irányítópultokon jeleníthetik meg az előrehaladásukat. A ClickUp még saját AI-eszközzel is rendelkezik az affiliate marketinghez.

A ClickUp AI funkciói megkönnyítik a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Használja a ClickUp AI-t a platform bármely pontján a következőkre:

Kampányötletek

Tartalomösszefoglalók

Blogok

Esettanulmányok

E-mailek

A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.

Még azt is megkérheted az AI-t, hogy foglalja össze a tartalmat, vagy ellenőrizze az e-mail kampányaidat helyesírási hibák szempontjából. Ez az AI a marketingesek igényeire van hangolva, így rendkívül specifikus segítséget kapsz a munkaterhelésed racionalizálásához.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI nem egy ingyenes AI eszköz az affiliate marketinghez – fizetős fiókra van szükséged, hogy hozzáférhess ehhez a funkcióhoz.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért a kezdők eleinte kissé túlterhelteknek érezhetik magukat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Anyword

Az Anyword segítségével

Az olyan AI írási eszközök, mint a ChatGPT, szöveget generálnak Önnek, de az valószínűleg nem igazodik az affiliate marketing céljaihoz vagy a márka irányelveihez. Az Anyword megoldja ezt a problémát. Egyszerűen adja meg az irányelveit, csatornáit és céljait, és a platform prediktív elemzéssel ellenőrzi, hogy a szöveg eléri-e a célját. 🎯

Az Anyword egy egyedi pontozási AI modellel rendelkezik, amely az Ön által megadott adatok alapján testreszabja az eredményeket. Emellett megmutatja a legjobban teljesítő szövegeket is, így Ön egyszerűen kiválaszthatja a kedvenceit a nyertesek közül.

Az Anyword legjobb funkciói

Ez a marketing munkafolyamat-eszköz Performance Boost Extension kiterjesztése lehetővé teszi a ChatGPT, Notion AI, Canva és más eszközökkel való együttműködést.

Írd át a gyengén teljesítő hirdetési szövegeket

Automatikusan végezzen A/B tesztet a hirdetések szövegén, miután betanította az AI-t a márka hangvételére.

Találj ki SEO-optimalizált tartalmi ötleteket, blogcímeket és még sok mást!

Anyword korlátozások

Egyes felhasználók szeretnék, ha a platform rendelkezne WordPress-kapcsolattal.

Más felhasználók szerint az AI nem tökéletes, és néha nem felel meg az elvárásoknak.

Anyword árak

Starter: 39 USD/hó egy felhasználói helyért, éves számlázással

Adatvezérelt: 79 USD/hó három felhasználói helyért, éves számlázással

Üzleti: 249 USD/hó három felhasználói helyért, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (380+ értékelés)

3. Frase

Via Frase

A Frase egy SEO-ra fókuszáló affiliate marketinghez készült AI eszközként hirdeti magát. AI Writer funkciója tartalomgenerálást végez és a Google-on keres, hogy minden tényt ellenőrizzen. A Frase SEO Research eszköze szintén hasznos a versenytársak elemzéséhez és a versenytársakat felülmúló blogok létrehozásához.

A Frase legjobb funkciói

A Kutatás fülön láthatja a SERP mutatókat, hogy átfogó képet kapjon teljesítménycéljairól.

Készíts vázlatokat a keresőmotorok eredményei alapján

Írj vonzó fejléc opciókat AI segítségével

Optimalizálja a meglévő tartalmakat a Frase intuitív témamodelljével

Frase korlátozások

A platform nem túl intuitív, ezért érdemes sok oktatóvideót megnézni, mielőtt használni kezdené.

A felhasználók óva intenek az automatikus mentés funkciótól, mert nem mindig működik.

Frase árak

Egyéni: 12,66 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Alap: 38,25 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Csapat: 97,75 USD/hó három felhasználó számára, éves számlázással

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (330+ értékelés)

4. Sprout Social

A Sprout Social segítségével

A közösségi média az egyik legjobb ingyenes AI-eszköz az affiliate marketinghez. Ez az egyirányú jegyed a jutalékokhoz – feltéve, hogy vonzó tartalmat hozol létre.

A Sprout Social egy intelligens közösségi média menedzsment platform, amely marketingelemzéseket, közösségi kereskedelmet, linkkövetést és még sok mást kínál. A Sprout mesterséges intelligenciája 10 évnyi historikus adatot használ fel a szövegek létrehozásához és optimalizálásához.

A Sprout Social legjobb funkciói

Integrálható az összes mainstream közösségi média hálózattal

Végezzen hangulat- és szövegelemzést az OpenAI integráció segítségével.

Gyorsan reagálj akár 10 évnyi közösségi média aktivitási adatra

Hozzon létre Spike Alert értesítéseket, hogy naprakész legyen a felmerülő beszélgetésekkel kapcsolatban.

A Sprout Social korlátai

Ez drága

Egyes felhasználók szerint nehéz ügyfélszolgálati támogatást kapni.

Sprout Social árak

Standard: 249 USD/hó

Professzionális: 399 USD/hó

Haladó: 499 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (560+ értékelés)

5. LiveChat

A LiveChat segítségével

Az affiliate marketing nem könnyű feladat, különösen, ha drága termékeket promótsz. A LiveChat egy chatbotot kínál, amellyel ügyfélkapcsolatokat építhetsz, bizalmat építhetsz és (remélhetőleg) növelheted a konverziókat. 🏆

Ez egy ügyfélszolgálati platform, amely egy helyen egyesíti az e-maileket, SMS-eket, webhelyét és a közösségi média üzeneteit. Ha célközönsége gyakran tesz fel kérdéseket az Ön által promótált termékekkel kapcsolatban, használja a LiveChat AI Assist funkcióját, hogy frissítse hangnemét és elkerülje a helyesírási hibákat az összes ügyfélcsevegésben.

A LiveChat legjobb funkciói

Készítsen csevegési összefoglalókat egy kattintással

A LiveChat összeköti az ügyfélszolgálati képviselőket az erőforrásokkal, hogy felgyorsítsa az ügyfelekkel folytatott csevegéseket.

Használja az AI Assist szolgáltatást a csevegések bővítéséhez és átfogalmazásához.

A LiveChat AI automatikusan kijavítja a helyesírási és nyelvtani hibákat.

A LiveChat korlátai

Több felhasználó szerint a rendszer hibás.

Mások szerint nehéz ügyfélszolgálatot kapni

LiveChat árak

Starter: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Csapat: 41 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 59 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LiveChat értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (740+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

6. AdCreative

Via AdCreative

A reklámozás drága, de ez a legjobb módszer az affiliate leadek gyors generálására. Az AdCreative nem csak szövegeket készít hirdetési kampányokhoz, hanem mesterséges intelligencia segítségével hirdetési vizuális elemeket is. Ha grafikusodnak nincs ideje a grafikák testreszabására, ez az AI marketing eszköz remek kiegészítője lehet MarTech-csomagodnak. ✨

Az AdCreative legjobb funkciói

Tekintse meg versenytársai legjobban teljesítő hirdetéseit a Competitor Insights AI segítségével.

Az AdCreative képeket, szövegeket és egyéb elemeket készít marketingkampányaihoz.

Készítsen közösségi tartalmakat a Facebook, Instagram, Pinterest és X számára

Az AdCreative elemzi a meglévő hirdetéseidet, és javítási javaslatokat tesz.

AdCreative korlátozások

Hacsak nem adsz meg nagyon pontos utasításokat, az eszköz ismétlődő képeket fog generálni.

Egyes felhasználók szerint a platform nem igazi AI, mert nagymértékben támaszkodik sablonokra.

AdCreative árak

Kezdő csomag: 21 USD/hó

Prémium: 44 USD/hó

Ultimate: 74 USD/hó

Scale-Up: 111 USD/hó

AdCreative értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (510+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (120+ értékelés)

7. GetResponse

A GetResponse segítségével

Több e-mailes választ szeretne kapni? A GetResponse segít elérni marketingprojektje céljait, és még annál is többet. E-mailes marketingplatformként indult, ma azonban weboldalakat, céloldalakat, SMS-kampányokat, fizetett hirdetéseket és akár konverziós csatornákat is készít.

Használja az AI Email Generator alkalmazást, hogy néhány kattintással optimalizált üzeneteket és tárgyakat hozzon létre. A platform még AI-alapú termékajánlásokat is tartalmaz, ami kiválóan alkalmas az e-kereskedelem számára.

A GetResponse legjobb funkciói

Vizualizálja konverziós tölcsérét az elejétől a végéig

Hozzon létre egyedi marketing automatizálásokat egy drag-and-drop építővel

A GetResponse segítségével könnyedén létrehozhat élő webes csevegéseket az ügyfelekkel.

Készítsen magas konverziós arányú céloldalakat a kódolás nélküli weboldal-készítővel.

A GetResponse korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha a GetResponse jobb integrációkat kínálna.

Másoknak problémáik voltak az adatok pontosságával

GetResponse árak

E-mail marketing : 15,60 USD/hó, éves számlázással

Marketing automatizálás : 48,40 USD/hó, éves számlázással

E-kereskedelmi marketing: 97,6 USD/hó, éves számlázással

GetResponse MAX: 999 USD/hó, éves számlázással

GetResponse értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (620+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (470+ értékelés)

8. Jasper

Via Jasper

A Jasper AI egy népszerű AI eszköz az affiliate marketinghez, mert sokféle felhasználási területen alkalmazható. Használja digitális marketing szövegek, prezentációs szkriptek és egyebek írásához – a márka identitásához leginkább illő hangnemben.

Jasper AI marketingeszközei igazán kiemelkedőek. Képesek különböző eszközöket generálni affiliate marketing kampányokhoz, különösen a tartalomkészítési folyamatban. Csak annyit kell tenned, hogy beküldesz egy rövid leírást, és a szoftver onnan átveszi a munkát. ✍️

A Jasper legjobb funkciói

A Jasper elemzi a hangnemet és a formázási szabályokat.

Integrálható a Zapier, a Webflow és a Google Sheets alkalmazásokkal.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben, és jelölje meg a felülvizsgálatra kész elemeket.

Készítsd el saját dinamikus sablonjaidat

Jasper korlátai

Néha Jasper megismétli a tartalmat.

A felhasználók szerint a hangszín funkció még nem teljesen tökéletes.

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/hó egy felhasználói helyért, éves számlázással

Csapatok: 99 USD/hó három felhasználói helyért, éves számlázással

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

9. Lumen5

Via Lumen5

A Lumen5 egy egyedülálló AI eszköz az affiliate marketinghez, mert videotartalmakra specializálódott. Míg a videók elkészítése általában sok időt és erőforrást igényel, a Lumen5 lehetővé teszi professzionális minőségű videók létrehozását az AI erejével. Nem kell tudnod, hogyan kell szerkeszteni: egyszerűen csak drag-and-drop módszerrel eljutsz a marketing sikerekhez. 🤩

A Lumen5 legjobb funkciói

Konvertálja legnépszerűbb blogjait AI-videókká

Készíts beszélő fej stílusú videókat

Használja a Lumen5 sablonjait, képeit és videófelvételeit, hogy kevesebb idő alatt professzionális megjelenést érjen el.

Az algoritmus automatikusan meghatározza az egyes klipek hosszát, a szöveg elhelyezkedését és a jelenetek összetételét.

A Lumen5 korlátai

A Lumen5 a tartalom újrafelhasználására specializálódott, így nem feltétlenül mondhat újat.

Hiányoznak belőle a stratégia, a tartalom ütemezés és az elemzés funkciói, ezért továbbra is szükséged lesz egy külön marketing technológiai eszközkészletre.

Lumen5 árak

Alap: 19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Starter: 59 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Professzionális: 149 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lumen5 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

10. Brandwatch

Via Brandwatch

A Sprout Socialhoz hasonlóan a Brandwatch is egy affiliate marketinghez készült, a közösségi médiára szabott AI eszköz. Ez a platform felhasználható a fogyasztói kereslet kutatására, a márka fiókjainak figyelemmel kísérésére, tartalom létrehozására és a célközönséggel való kapcsolattartásra. Emellett GPT-alapú beszélgetési betekintést, szövegírási asszisztenst és tartalommarketing-betekintést is kínál.

A Brandwatch legjobb funkciói

Influencerek keresése és kezelése egy platformon

Dolgozzon együtt csapatával egy közös marketing naptárban

Tárolja az összes digitális eszközt a Brandwatch megosztott könyvtárában

Készítsen közönségprofil-kártyákat, hogy mindig tudja, kivel beszél.

A Brandwatch korlátai

Egyes felhasználók szerint az elemzések és az adatszűrés meglehetősen egyszerűek.

Mások azt szeretnék, ha a platform több natív integrációval rendelkezne.

Brandwatch árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Brandwatch értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (560+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (220+ értékelés)

Szerezzen be egy AI írási asszisztenst, amely mindent elvégez

Az affiliate marketing nem feltétlenül igényel órákon át tartó kézi munkát. A ClickUphoz hasonló AI eszközökkel soha nem volt ilyen egyszerű összehangolni a marketingcsapatot, időt megtakarítani és növelni a hirdetési kampányok konverziós arányát. 🙌

