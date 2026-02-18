Otestovali jsme nejlepší alternativy a konkurenty ChatGPT v roce 2026 (bezplatné i placené)

V dnešní době se zdá, že se všichni přidávají k trendu umělé inteligence!
ChatGPT si své místo zaslouží – o tom nikdy nebylo pochyb. Ale poté, co jsem prozkoumal ChatGPT a další generativní AI software, jsem si uvědomil, v čem přesně ChatGPT vyniká a kde má své nedostatky.
S přispěním dalších nadšenců do AI v našem týmu jsem sestavil seznam nejlepších nástrojů AI, které vám pomohou orientovat se v rozšiřujícím se světě AI. Každý z těchto nástrojů má své jedinečné použití, výhody i nevýhody. Čtěte dál a objevte tu nejlepší alternativu k ChatGPT právě pro vás.
Omezení ChatGPT
Ačkoli ChatGPT funguje perfektně při generování konverzačních odpovědí na základě vašich pokynů a profilu, trpí některými zásadními omezeními:
- Má omezené vestavěné nástroje, které vám pomohou spravovat úkoly nebo vytvářet složité pracovní postupy
- K integraci s nástroji pro správu projektů nebo tvorbu obsahu potřebujete aplikace třetích stran
- Pokud chcete mít větší kontrolu nad tím, jak AI funguje v konkrétních pracovních postupech, může se vám ChatGPT jevit jako omezující
Tyto omezení vás možná přimějí toužit po něčem víc – pro správu projektů, programování nebo tvorbu obsahu.
Tip pro profesionály: Pro týmy, které chtějí AI navrženou pro konkrétní účely namísto obecných chatbotů, nabízí adresář AI agentů ClickUp knihovnu agentů navržených pro specifické pracovní postupy, od řízení projektů a marketingu až po prodej a zákaznickou podporu.
Co dělá dobrou alternativu k ChatGPT?
Při hodnocení každé alternativy ChatGPT jsem se zaměřil na případy použití, pro které by se nejlépe hodily. Poté jsem je posoudil na základě následujících kritérií:
- Kvalita odpovědí: Přesnost a soudržnost při zodpovídání otázek
- Kontextové povědomí: Schopnost poskytovat relevantní, přizpůsobené odpovědi bez halucinací
- Přizpůsobení: Možnosti doladění modelů nebo použití předem připravených řešení pro konkrétní úkoly
- Podpora jazyků a odvětví: Schopnost pracovat s více jazyky a konkrétními odvětvími
- Integrace: Snadné propojení s nástroji třetích stran a robustní přístup k API
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Soulad s předpisy o ochraně osobních údajů, jako jsou GDPR nebo CCPA
- Funkce založené na umělé inteligenci: Automatizace, generování obsahu a multimodální podpora
- Uživatelská zkušenost: Intuitivní rozhraní s možnostmi přizpůsobení
- Výkon: Rychlé odezvy a škálovatelnost pro vyšší nároky
- Podpora a komunita: Silná zákaznická podpora a aktivní uživatelská komunita
- Etické používání: Kontrola zaujatosti a transparentnost v etických otázkách
- Ceny: Cenově dostupné tarify s náklady podle využití a možností škálování pro podniky
Konkurenti ChatGPT v kostce
ChatGPT je možná vaším oblíbeným AI asistentem, ale v závislosti na vašich potřebách může existovat něco lepšího. Ať už toužíte po jedinečných funkcích, které se přímo zapojí do vašeho stávajícího pracovního postupu, lepší integraci nebo prostě jen větší hodnotu za vaše peníze, následující nástroje jsou nejlepšími AI nástroji podobnými ChatGPT, které by mohly splnit vaše očekávání.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Hlavní funkce
|ClickUp
|Řízení práce s využitím umělé inteligence
|ClickUp Brain, automatizace úkolů, správa dokumentů, sledování projektů, shrnování a další funkce založené na umělé inteligenci
|Google Gemini
|Zpracování přirozeného jazyka a generování obrázků
|Multimodální AI, zpracování jazykových a vizuálních vstupů
|Microsoft Copilot
|Automatizace kancelářských procesů na podnikové úrovni
|Integrace s balíkem Office, automatizace úkolů, generování dokumentů
|Claude
|Etická konverzační AI
|Konverzace podobné lidským, rozsáhlé jazykové modely
|Perplexity AI
|Vyhledávání faktických informací v reálném čase
|Vyhledávání na základě citací, generování dat v reálném čase
|Jasper AI
|Tvorba obsahu a marketing
|Tvorba obsahu založená na umělé inteligenci, přizpůsobitelné tóny a styly
|Meta AI
|Interakce v reálném čase napříč platformami Meta
|Úprava obrázků, rozpoznávání objektů, interakce ve skupinovém chatu, integrace s Meta
|Chatsonic
|Data v reálném čase a konverzace s využitím umělé inteligence
|Zprávy v reálném čase, hlasové interakce, generování obrázků
|Writesonic
|Tvorba obsahu s využitím umělé inteligence
|Psaní blogových příspěvků a článků, optimalizace pro vyhledávače (SEO), tvorba chatbotů s umělou inteligencí
|Semrush ContentShake AI
|Tvorba a optimalizace obsahu
|Návrhy obsahu zaměřené na SEO, analýza konkurence
|OpenAI Playground
|Experimentování s modely umělé inteligence
|Přizpůsobitelné modely AI, experimenty řízené uživateli
|Character.AI
|Vytváření interaktivních postav s umělou inteligencí
|Odpovědi postav podobné lidským, interaktivní dialogy
|Elicit
|Generování výzkumných prací
|Shrnutí výzkumu generovaná umělou inteligencí, sledování citací
|Surfer AI
|Tvorba obsahu s využitím SEO
|Analýza SERP, optimalizace obsahu zaměřená na SEO
|HuggingChat
|Konverzační AI s otevřeným zdrojovým kódem
|Vývoj modelů řízený komunitou, přizpůsobitelné modely
|Socratic
|Prediktivní řízení inženýrství
|Sledujte kvalitu kódu a propustnost
|Amazon CodeWhisperer
|AI asistent pro programování pro vývojáře AWS
|Doporučení kódu, návrhy v reálném čase
|YouChat AI
|Univerzální konverzační AI
|Obecná konverzace, shrnutí obsahu, programování
|Undetectable.ai
|Generování obsahu a obcházení detekce
|Generování obsahu pomocí AI, nerozpoznatelný text generovaný AI
|GitHub Copilot
|Psaní kódu s podporou AI
|Doplňování kódu, návrhy v reálném čase
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavatelsky neutrálním postupem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
20 nejlepších alternativ ChatGPT, které jsme vyzkoušeli v roce 2025 (bezplatné i placené)
Zde je podrobný seznam všech 20 alternativ ChatGPT na základě mého výzkumu. Obsahuje informace o všech jejich funkcích, omezeních a cenách, abyste si je mohli porovnat. Pomůže vám to rozhodnout, který nástroj bude pro vás nejvhodnější.
1. ClickUp (nejlepší pro správu práce s využitím umělé inteligence)
ClickUp je nástroj pro řízení projektů s umělou inteligencí, poháněný ClickUp Brain, nejkomplexnější pracovní AI na světě. Tento kontextově orientovaný AI asistent je nezbytný pro každou roli, protože se učí z vašich úkolů, dokumentů a dalších dat z pracovního prostoru, aby vám poskytoval ty nejlepší podněty a návrhy.
Stejně jako mnoho dalších v ClickUp jsem si ho zamiloval. Jelikož je integrován do sady ClickUp, jde nad rámec jednoduché automatizace úkolů: využívá své schopnosti v oblasti umělé inteligence k optimalizaci plánování projektů a pracovních postupů, generování a organizaci obsahu, správě firemních znalostí a nabízí inteligentní návrhy pro zvýšení produktivity.
Největší výhodou ClickUp Brain oproti ChatGPT je to, že funguje v kontextu vašich projektů, na rozdíl od ChatGPT, který pracuje nezávisle na jakémkoli konkrétním pracovním postupu nebo systému pro správu úkolů. Navíc, zatímco ChatGPT je vynikající pro textovou asistenci a generování obsahu, neposkytuje nástroje pro realizaci projektů.
ClickUp se učí z jedinečných potřeb vašeho týmu a nabízí přizpůsobenější přístup k řízení práce, který se přizpůsobuje cílům vaší organizace.
Ptáte se, proč je to lepší alternativa k ChatGPT? Nejenže je ve výchozím nastavení mnohem citlivější na kontext, ale také vám umožňuje přístup k ChatGPT – bez nutnosti platit navíc nebo otevírat další kartu ve vašem systému! Můžete přepínat mezi ChatGPT, Claudem, Gemini a dalšími prémiovými LLM přímo v ClickUp a dosáhnout tak nejlepších výsledků při psaní, analýze dat nebo brainstormingu.
Navíc s desktopovým AI pomocníkem ClickUp Brain MAX můžete klást otázky týkající se jakéhokoli úkolu, dokumentu nebo projektu ve vašem pracovním prostoru ClickUp (a připojených aplikacích) a získat okamžité kontextové odpovědi.
Moje oblíbená funkce je ale rozhodně Talk to Text. Umožňuje mi plánovat úkoly, blokovat si kalendář a dokonce diktovat kompletní dokumenty ClickUp Docs bez použití rukou. Vše zvládnu pomocí hlasových příkazů. Tedy bez jediného úhozu. A s 100% přesným přepisem. Od jmen mých kolegů po podrobnosti o projektech a úkolech zachytí vše doslovně, díky čemuž jsem okamžitě čtyřikrát produktivnější.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp se neomezuje pouze na generativní AI. V rámci ClickUp můžete využít agentickou AI k automatizaci komplexních procesů od začátku do konce. S ClickUp Autopilot Agents váš pracovní prostor nejen navrhuje další kroky, ale také je provádí. Představte si: vytváření opakujících se úkolů, aktualizace stavů, označování překážek a plánování následných kroků – a to vše bez vašeho zásahu. Autopilot Agents rozumí vašemu pracovnímu toku a jednají vaším jménem, aby projekty pokračovaly.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí dotazů v přirozeném jazyce vyhledávejte relevantní dokumenty, úkoly, zmínky a komentáře ve vašem pracovním prostoru
- Ptejte se a získejte jasné, stručné odpovědi a analýzy vašich úkolů, dokumentů a lidí díky AI Knowledge Manager
- Získejte aktualizace, zprávy o stavu a souhrny úkolů, dokumentů a lidí jedním kliknutím s AI Project Managerem
- Vytvářejte gramaticky bezchybný obsah, technickou dokumentaci a marketingové materiály ve svém jedinečném tónu a stylu s AI Writer for Work
- Vytvářejte šablony založené na umělé inteligenci a urychlete běžnou pracovní komunikaci, jako jsou aktualizace stavu nebo projektové briefy
Pokud se lépe učíte vizuálně, podívejte se na toto vysvětlující video na ClickUp Brain
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení složitých pracovních postupů vyžaduje delší dobu na osvojení.
- Mobilní verze nemusí být na stejné úrovni jako verze pro stolní počítače
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp poskytuje vysoce integrovanou platformu pro řízení projektů. Je vhodný jak pro jednoduché, tak pro složité projekty. Zajišťuje vysokou míru přehlednosti jak pro členy týmu, tak pro manažery ohledně toho, z jakých výstupů se projekt skládá a jakým způsobem postupují. Využívá také AI (ClickUp Brain) ke snížení administrativní zátěže vyžadované pro všechny aspekty projektů. Dokáže snadno generovat projektové reporty. Poskytuje všem členům projektu komplexní přehled o všech prvcích projektu a o tom, kdo co dělá.
Potřebujete více informací? Zde je pro vás podrobné srovnání ClickUp vs. ChatGPT.
2. Google Gemini (nejlepší bezplatná alternativa k ChatGPT)
Google Gemini je silnou alternativou k ChatGPT, zejména pro uživatele, kteří jsou hluboce zakořeněni v ekosystému Google. Nabízí hladkou integraci s nástroji jako Gmail, Docs a Search, což z něj činí ideální volbu pro produktivní pracovní postupy. Gemini také vyniká v přístupu k webu v reálném čase a multimodálních schopnostech, jako je porozumění obrázkům a rozsáhlým dokumentům, zejména na zařízeních s Androidem. Jeho bezplatná verze často poskytuje přístup k pokročilým modelům, čímž zpřístupňuje vysoce výkonnou AI. Zatímco ChatGPT může stále vést v kvalitě konverzace, paměťových funkcích a robustním ekosystému aplikací, Gemini vyniká svou nativní integrací, praktickou užitečností a rychlou reakcí na živé informace.
Gemini využívá proprietární vyhledávací algoritmy společnosti Google a poskytuje přístup k webovým datům v reálném čase. Níže uvádíme některé z nejlepších funkcí a omezení, které vám pomohou vybrat si mezi Google Gemini a ChatGPT.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Získejte přístup k webovým datům v reálném čase díky vyhledávači Google
- Vytvářejte kreativní výstupy pro obsah (Google Docs), design (Google Prezentace) a analýzu (Google Tabulky) přímo z rozhraní AI
- Získejte podrobné informace o datech z Knowledge Graphu od Googlu
Omezení Google Gemini
- Někteří uživatelé si stěžují na omezené porozumění kontextu
- Uživatelé hlásili občasné pomalé odezvy při zpracování složitých multimodálních dotazů
- Někteří uživatelé mohou v porovnání s jinými nástroji AI považovat integraci se službami mimo Google za omezenou.
Ceny služby Google Gemini
- K dispozici je bezplatná verze
- Firemní verze: 20 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 30 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Gemini
Gemini zcela změnilo způsob, jakým používáme a spravujeme naše data. Jedná se o výkonnou a přizpůsobivou platformu s ohromující sadou funkcí, která dokáže uspokojit požadavky velkých podniků i jednotlivých uživatelů. Hned při prvním použití Gemini jsme si všimli, že produktivita a efektivita uživatelů byly při jeho navrhování nejvyššími prioritami. Jednou z nejvýraznějších vlastností Gemini je hladká integrace Google s různými zdroji dat. Díky této konektivitě již nemusíme řešit zdlouhavý proces přecházení mezi několika nástroji a databázemi, což nám poskytuje ucelený přehled o našich datech. Produktivita našeho týmu se zvýšila a naše pracovní postupy se díky tomu staly mnohem efektivnějšími.
3. Microsoft Copilot (nejlepší pro zvýšení produktivity v Microsoft Office díky umělé inteligenci)
Pokud používáte sadu Microsoft 365, pravděpodobně již využíváte Microsoft Copilot . Jedná se o zajímavou alternativu k ChatGPT, zejména pro profesionály, kteří spoléhají na nástroje Microsoft 365, jako jsou Word, Excel, Outlook a Teams. Copilot je přímo integrován do těchto aplikací a zvyšuje produktivitu tím, že generuje souhrny, navrhuje e-maily, analyzuje tabulky a další – to vše v rámci nástrojů, se kterými uživatelé již pracují. Využívá výkonné modely umělé inteligence (často od OpenAI) s zabezpečením dat a dodržováním předpisů na podnikové úrovni. Pro firmy spočívá jeho hodnota v kontextové pomoci využívající vaše vlastní dokumenty a data. Zatímco ChatGPT nabízí širší možnosti chatování s umělou inteligencí díky přizpůsobeným GPT, paměti a multimodálním vstupům, Copilot vyniká hladkým začleněním umělé inteligence do každodenních pracovních postupů v rámci celého ekosystému Microsoftu.
Tato alternativa k ChatGPT není jen dalším chatbotem s umělou inteligencí – vyniká v používání rozsáhlých jazykových modelů pro generování konverzačního textu a je schopná provádět pokročilou analýzu dat.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Získejte návrhy pro analýzu dat, generování vzorců a tvorbu obsahu
- Automatizujte opakující se úkoly, včetně psaní e-mailů v Outlooku
- Vylepšete spolupráci díky integraci s Microsoft Teams
Omezení Microsoft Copilot
- K dispozici pouze pro předplatitele Microsoft 365
- Funkce umělé inteligence se mohou zdát základní pro pokročilejší uživatele, kteří jsou zvyklí na komplexní nástroje
- První zprávy zmiňují občasné nepřesnosti při generování určitých vzorců v Excelu
Ceny služby Microsoft Copilot
- 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot
Copilot snižuje množství rutinních každodenních úkolů, jako je psaní programu schůzky nebo shrnutí výsledků virtuálních schůzek. Používám ho každý den. Pomáhá mi vyhledávat informace k danému tématu s mnohem konkrétnějšími a cílenějšími výsledky, než když to nechám na vyhledávači. Nebo mi pomáhá nastartovat PowerPointovou prezentaci a poskytnout mi nápady, když se snažím napsat dokument nebo zprávu, ale nevím, jak začít. Jakmile se naučíte, jak psát dobré podněty, je jeho používání velmi snadné, zejména když je integrován do všech nástrojů Office 365 a je součástí vaší organizace a má přístup ke všem interním dokumentům.
4. Claude (nejlepší pro kreativní generování konverzačních textů)
Claude je další konverzační AI nástroj, který jsem vyzkoušel, zejména pro generování dlouhých textů. Claude, vyvinutý společností Anthropic, si klade za cíl zlepšit bezpečnost a použitelnost AI. Ve srovnání s ChatGPT působí výstup generovaný tímto AI nástrojem pro psaní intuitivněji.
Když jsem ho požádal o shrnutí článků nebo o pomoc s brainstormingem nápadů, Claude mi vždy poskytl podrobné a souvislé odpovědi, které odpovídaly záměru mých AI pokynů. Použil jsem Clauda také pro kreativní úkoly, jako je psaní osnov blogů a návrhů zpráv, a v obou případech si vedl opravdu dobře.
Nejlepší funkce Clauda
- Využijte výhody podrobných konverzací s ohledem na kontext
- Provádějte jednoduché úkoly a řešte složité dotazy se stejnou lehkostí
- Minimalizujte škodlivé nebo zaujaté výstupy díky vylepšeným bezpečnostním funkcím a závazku k etické AI
Omezení Clauda
- Uživatelé hlásí občasné zpomalení při zpracování velkého množství vstupů
- Nemá schopnost generovat obrázky ani pracovat s médii mimo text
Ceny služby Claude
- K dispozici je bezplatný tarif
- Pro: 20 $ na osobu/měsíc
- Tým: 25 $ na osobu/měsíc, fakturováno ročně
- Pro firmy: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Clauda
- G2: 4,7/5 (23 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Claudovi
Na Claudovi je nejužitečnější schopnost AI komunikovat přirozeněji. Líbí se mi, že odpovědi působí spíše jako konverzace mezi lidmi. Další věc, která se mi na Claudovi líbí, je to, že jeho odpovědi jsou kontextové a poutavé. Také se mi líbí, že se snaží poskytovat přesné odpovědi a přiznává své omezení, když něco neví.
5. Perplexity AI (nejlepší pro vyhledávání spolehlivých zdrojů dat)
Používání Perplexity AI připomíná kombinaci vyhledávače a konverzačního asistenta, který vám pomáhá najít odpovědi. Líbí se mi, jak dokáže čerpat informace z mnoha spolehlivých zdrojů na webu, aby na otázky odpovídal podrobně a bez zkreslení.
Ve srovnání s ChatGPT, který se zaměřuje na generování kreativních odpovědí, poskytuje Perplexity AI odpovědi založené na faktech a výzkumu, jejichž přesnost můžete ověřit pomocí citovaných zdrojů. Použil jsem jej k zodpovězení specializovaných otázek, kde jsem potřeboval ověřená data, a nezklamal mě.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Získejte spolehlivé zdroje citované u každé odpovědi pro větší transparentnost
- Získejte přístup k přesným datům pro výzkum a zodpovězení specializovaných dotazů
- Využijte uživatelsky přívětivé rozhraní, které vám pomůže rychleji najít a rozluštit odpovědi
Omezení Perplexity AI
- Ve srovnání s jinými nástroji AI má omezené možnosti při generování kreativního nebo konverzačního obsahu
- Odpovědi mohou být někdy příliš stručné pro složité dotazy
- Občas mu uniknou novější data, pokud nejsou indexována v jeho zdrojové databázi
Ceny Perplexity AI
- Ceny se odvíjejí od velikosti tokenů a počtu požadavků
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI
Mohl jsem vyhledávat konkrétní témata s odkazy na zdroje. Namísto poskytování náhodných informací Perplexity ukazuje, odkud informace pocházejí, a já si tak mohu ověřit, zda je zdroj z důvěryhodného webu. Při psaní obsahu nebo vyhledávání informací k určitým tématům je nalezení zdrojů téměř zásadní a Perplexity to zvládá lépe. Je snadno použitelný na PC i mobilních zařízeních a jeho uživatelské rozhraní je velmi přívětivé. Perplexity lze používat a spoléhat se na něj každý den pro rozsáhlé vyhledávání a psaní.
6. Jasper AI (nejlepší pro tvorbu obsahu ve velkém měřítku)
Jasper je generátor obsahu s umělou inteligencí určený pro marketéry, tvůrce obsahu a agentury, které potřebují rychle produkovat velké množství obsahu. Shledal jsem ho obzvláště užitečným pro generování blogových příspěvků, textů e-mailů, obsahu pro sociální sítě a popisů produktů.
Lepší než ChatGPT rozumí tónu vaší značky a přizpůsobuje se mu, čímž zajišťuje, že obsah zůstane v souladu s poselstvím vaší společnosti.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Využijte rozsáhlou knihovnu šablon pro rychlé vytváření různých typů obsahu
- Využijte různé možnosti tónu hlasu k přizpůsobení sdělení vaší značky
- Optimalizujte obsah pro vyhledávač Google i Bing bez nutnosti využívat externí platformy
Omezení Jasper AI
- Může vytvářet repetitivní obsah bez jasných pokynů pro zadávání
- Naučit se ovládat pokročilé funkce platformy může být náročné
- Někteří uživatelé uvádějí, že přesnost obsahu může klesnout, pokud jsou zadání obecná
Ceny Jasper AI
- Creator: 39 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Firemní zákazníci: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper AI
No, online je k dispozici spousta nástrojů s umělou inteligencí a poté, co jsem vyzkoušel několik z těch placených, jsem se nakonec rozhodl pro jeden, a to Jasper. Kvalita generování obsahu a také schopnost poskytovat obsah na míru jsou hlavními důvody, proč jsem si vybral právě tuto platformu.
7. Meta AI (nejlepší pro integraci do sociálních sítí a vizuální AI)
Používám Meta AI a je to perfektní nástroj pro integraci do sociálních sítí. Nabízí kreativní funkce napříč platformami Meta, jako jsou WhatsApp, Facebook a Instagram. Tato bezplatná alternativa k ChatGPT mi pomáhá upravovat fotky, rozpoznávat objekty na obrázcích a dokonce generovat vtipné popisky.
Díky tomuto AI modelu mohu v chatu bezchybně upravovat fotografie nebo získávat informace o obrázcích. Díky integraci aplikací Meta je vše plynulé, od každodenních úkolů až po kreativní činnosti.
Nejlepší funkce Meta AI
- Využijte hlasovou interakci pro podporu bez použití rukou prostřednictvím brýlí AR a mobilních zařízení
- Propojte se s platformami Meta a získejte funkce generování obrázků založené na umělé inteligenci a inteligentní návrhy
- Označte @Meta AI ve skupinových chatech pro dynamické konverzace
Omezení Meta AI
- Některé pokročilé funkce úprav nemusí u složitých obrázků fungovat tak, jak by měly.
- K dispozici v omezeném počtu jazyků a regionů, což omezuje jeho širší využití
Ceny Meta AI
- K dispozici je bezplatná verze
Hodnocení a recenze Meta AI
- Není široce dostupné kvůli integraci do platforem Meta
8. Chatsonic (nejlepší pro hlasový chat)
Díky Chatsonic mám pocit, že chatuji s kamarádem, a ne se strojem. Je to jedna z bezplatných alternativ ChatGPT, která nabízí integraci s různými platformami, což usnadňuje začlenění AI chatbotů do vašich projektů nebo aplikací.
Celkově lze říci, že pokud hledáte nástroj s umělou inteligencí, který kombinuje konverzaci s funkcemi hlasové odezvy, je Chatsonic dobrou volbou.
Nejlepší funkce Chatsonic
- Přístup k webu v reálném čase pro aktuální informace a kontext
- Přizpůsobte si výzvy tak, aby konverzace odpovídaly potřebám uživatelů
Omezení Chatsonic
- Hlasové funkce mohou vyžadovat další nastavení nebo integraci.
- Odpovědi z AI chatu se mohou občas odchýlit od tématu, pokud nejsou zadání dostatečně konkrétní
Ceny Chatsonic
- K dispozici zdarma
Hodnocení a recenze Chatsonic
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Writesonic (nejlepší pro copywriting založený na umělé inteligenci)
Writesonic se specializuje na tvorbu marketingových textů, reklam a dlouhých článků s působivou rychlostí a kreativitou. Na rozdíl od ChatGPT, který se více zaměřuje na konverzační úkoly, Writesonic generuje přesvědčivé texty, které zvyšují zapojení a konverze.
Uživatelé na Writesonicu nejvíce oceňují jeho intuitivní rozhraní a uživatelsky přívětivý zážitek.
Nejlepší funkce Writesonic
- Využijte šablony AI pro různé typy copywritingu
- Vytvořte několik variant výstupu a vyberte ten nejzajímavější obsah
- Optimalizujte obsah pro vyhledávače pomocí integrovaných funkcí SEO
Omezení Writesonic
- Někdy je třeba text upravit, aby se zachytily jazykové nuance a kontext.
- Cena se může rychle vyšplhat, pokud překročíte limity využití.
Ceny Writesonic
- K dispozici zdarma
- Jednotlivec: 16 $/měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 79 $/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Individuální ceny pro větší týmy
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic
Writesonic se ukázal jako užitečný nástroj pro rychlé vytvoření základu mého blogového příspěvku. Ušetřil mi čas tím, že poskytl strukturovaný nástin a relevantní obsah. Výsledek však stále vyžadoval kontrolu a úpravy, aby byla zajištěna přesnost a text získal osobnější nádech.
10. Semrush ContentShake AI (nejlepší pro optimalizaci SEO obsahu)
Semrush ContentShake AI pomáhá marketérům a tvůrcům obsahu optimalizovat jejich obsah pro vyhledávače a zároveň vytvářet vysoce kvalitní články. Umožňuje týmům zabývajícím se obsahem analyzovat výkon klíčových slov a vytvářet obsah přizpůsobený tak, aby dosahoval dobrého hodnocení.
Nejlepší funkce Semrush ContentShake AI
- Propojte je s SEO sadou nástrojů Semrush a vytvářejte obsahové strategie založené na datech
- Rychle vytvářejte podrobné obsahové briefy a osnovy
- Získejte doporučení v reálném čase na základě klíčových slov a poznatků o publiku
Omezení AI nástroje Semrush ContentShake
- Účinnější pro uživatele obeznámené s SEO a ekosystémem Semrush
- Některé funkce mohou vyžadovat předplatné širších služeb Semrush.
Ceny Semrush ContentShake AI
- Vyžaduje předplatné Semrush; cena začíná na 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze Semrush ContentShake AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. OpenAI Playground (nejlepší pro experimentování s modely umělé inteligence)
OpenAI Playground mi umožňuje interagovat s různými modely OpenAI v uživatelsky přívětivém prostředí. Zatímco ChatGPT uživatelům neumožňuje experimentovat s výzvami, nastaveními a parametry, OpenAI Playground to umožňuje. Díky tomu je ideálním nástrojem pro vývojáře a výzkumníky, kteří chtějí doladit své interakce s AI.
Nejlepší funkce OpenAI Playground
- Získejte přístup k různým modelům umělé inteligence pro různé aplikace
- Přizpůsobte nastavení a otestujte, jak změny vstupních parametrů ovlivňují reakce AI
- Snadno experimentujte s podněty prostřednictvím jednoduchého a intuitivního rozhraní
Omezení OpenAI Playground
- Vyžaduje dobré porozumění konceptům umělé inteligence, aby bylo možné maximálně využít její potenciál
- Některé pokročilé funkce mohou pro integraci vyžadovat technické znalosti.
Ceny OpenAI Playground
- Ceny založené na využití pro pokročilejší funkce a vyšší limity
Hodnocení a recenze OpenAI Playground
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. Character. AI (Nejlepší pro hraní rolí a interaktivní konverzace)
Používání Character. AI mě velmi bavilo, zejména při hraní rolí a interaktivním vyprávění příběhů. Díky bezplatné verzi Character. AI mohu vytvářet jedinečné postavy, díky kterým se mohu zapojit do dialogů od hravého škádlení až po hluboké filozofické diskuse.
Je to skvělé pro spisovatele, kteří hledají inspiraci, nebo pro kohokoli, kdo si chce dopřát kreativní konverzaci.
Nejlepší funkce Character. AI
- Vytvářejte a přizpůsobujte si jedinečné postavy pro konverzace
- Zapojte se do scénářů s hraním rolí pro poutavé vyprávění příběhů
- Můžete se spolehnout na neustálé zlepšování odpovědí, protože systém se průběžně učí z interakcí s uživateli.
Omezení Character. AI
- Některé postavy mohou mít omezenou hloubku osobnosti, což ovlivňuje kvalitu konverzace
- Může vyžadovat větší kreativitu ze strany uživatelů, aby mohli zahájit složitější dialogy
Ceny Character. AI
- K dispozici je bezplatný tarif
- Premium: 9,99 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Character. AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Elicit (nejlepší pro výzkum a sběr dat)
Elicit je neuvěřitelně užitečná alternativa, pokud používáte ChatGPT pro výzkum a sběr dat. Tento nástroj je určený speciálně pro akademiky a výzkumníky a usnadňuje efektivní organizaci a analýzu informací.
Na Elicitu oceňuji nejvíce to, že mohu snadno sdílet své výzkumy s kolegy.
Využijte nejlepší funkce
- Uspořádejte si přehledy literatury a výzkumná data pomocí strukturovaných šablon
- Sdílejte šablony a získávejte zpětnou vazbu díky rozsáhlým funkcím pro spolupráci
- Generujte otázky na základě existující literatury pro hlubší analýzu
Zjistit omezení
- Ovládání jeho pokročilých funkcí vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Zjistit ceny
- K dispozici je bezplatná verze
- Plus: 10 $ měsíčně
- Pro: 42 $ měsíčně
- Pro firmy: Ceny na vyžádání
Získejte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
14. Surfer AI (nejlepší pro tvorbu SEO obsahu)
Surfer AI pomáhá vytvářet obsah optimalizovaný pro vyhledávače. Díky integraci výzkumu klíčových slov a on-page optimalizace prostřednictvím tohoto nástroje můžete psát články, které jsou nejen informativní, ale také optimalizované pro SEO. Na rozdíl od ChatGPT, který se zaměřuje na generování obsahu bez SEO analýzy, Surfer AI kombinuje kreativitu s optimalizací založenou na datech.
Schopnost Surfer AI vylepšit pracovní postup při tvorbě obsahu z něj dělá vynikající nástroj. Šetří mi to čas a zvyšuje šance, že mé články budou mít na internetu dobrý výkon. Je to komplexní řešení pro ty, kteří chtějí kvalitní obsah i optimalizaci pro vyhledávače najednou.
Nejlepší funkce Surfer AI
- Integrujte výzkum klíčových slov a SEO statistiky přímo do tvorby obsahu
- Optimalizujte návrhy obsahu na základě analýzy nejlépe hodnocených konkurentů
- Vytvářejte strukturované osnovy pro rychlé vytváření článků optimalizovaných pro SEO
Omezení Surfer AI
- Silně se opírá o trendy v SEO, které se s cíli kreativního obsahu nemusí vždy shodovat
- Pro začátečníky, kteří se s SEO teprve seznamují, to může být ohromující.
Ceny Surfer AI
- 179 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Surfer AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. HuggingChat (nejlepší pro open-source projekty v oblasti AI)
HuggingChat dělá práci na open-source projektech v oblasti AI radostí. HuggingChat, vyvinutý společností Hugging Face, umožňuje nadšencům využívat jeho rozsáhlou knihovnu předem vycvičených modelů AI k vytváření, testování a nasazování aplikací poháněných umělou inteligencí.
Jedinečností HuggingChatu je jeho flexibilita – od generování textu po překlady vám pomůže zvládnout vše, aniž byste byli vázáni na jedinou platformu, jako je ChatGPT.
Nejlepší funkce HuggingChat
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně open-source modelů umělé inteligence pro různé aplikace
- Přizpůsobte si modely umělé inteligence tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám a projektům
- Spolehněte se na aktivní komunitu vývojářů, která vám poskytne podporu a spolupráci
Omezení HuggingChatu
- K plnému využití jeho možností je zapotřebí určitá technická znalost
- Určeno pouze pro vývojáře se znalostí open-source frameworků
Ceny HuggingChat
- K dispozici je bezplatná verze
- Starter: 59 $/měsíc
- Pro: 249 $/měsíc
- Pro firmy: Individuální ceny pro rozsáhlé využití
- Small: 100 000 požadavků měsíčně (napříč všemi modely) za 12,90 $/měsíc
- Medium: 1 milion požadavků měsíčně (všechny modely) za 59 $ měsíčně
- Velký: 5 milionů požadavků měsíčně (napříč všemi modely) za 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze HuggingChat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
16. Socratic (nejlepší pro prediktivní řízení inženýrství)
Socratic je požehnáním pro inženýrské týmy, které chtějí přejít od manuálního řízení projektů k prediktivnímu řízení inženýrských projektů. Platforma se synchronizuje s nástroji jako GitHub, což týmům umožňuje získávat přehled o postupu projektu v reálném čase a zároveň zjednodušuje jejich pracovní postupy.
Socratic využívá AI k předpovídání časových harmonogramů a úzkých míst v pracovní zátěži, čímž týmům poskytuje jasný přehled o tom, co je čeká. Nabízí také přizpůsobitelné přehledy a reporty šité na míru jedinečným cílům týmu, díky čemuž je sledování výkonu mnohem praktičtější.
Nejlepší funkce Socratic
- Získejte jasný přehled o časových harmonogramech projektů a rozložení pracovní zátěže díky AI prognózám v reálném čase
- Efektivně rozdělte úkoly a udržujte vyváženou efektivitu týmu pomocí řízení pracovní zátěže
- Vytvářejte vlastní dashboardy a sledujte konkrétní metriky relevantní pro vaše projekty a výkonnost týmu díky přizpůsobitelným zobrazením
Omezení Socratic
- Chybí integrace s jinými nástroji pro řízení projektů kromě Jira a GitHub
- Nastavení a konfigurace systému je zpočátku časově náročná
Ceny Socratic
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze na Socratic
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
17. Amazon CodeWhisperer (nejlepší pro pomoc s programováním založenou na umělé inteligenci)
Amazon CodeWhisperer vylepšuje váš proces programování jako vývojáře. Tento nástroj založený na umělé inteligenci nabízí inteligentní návrhy kódu formou konverzace, které vám pomohou psát, ladit a optimalizovat kód rychleji než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce Amazon CodeWhisperer
- Integrujte návrhy kódu pomocí AI přímo do oblíbených integrovaných vývojových prostředí (IDE)
- Vytvářejte aplikace připravené pro cloud a optimalizované pro služby AWS
- Získejte podporu pro více programovacích jazyků a zajistěte si tak univerzálnost napříč projekty
Omezení Amazon CodeWhisperer
- Omezeno na vývojáře pracující v rámci ekosystému AWS
- Může generovat kód, který není zcela optimální, zejména v pokročilých případech použití
Ceny Amazon CodeWhisperer
- K dispozici je bezplatná verze pro jednotlivé uživatele AWS
- Placené tarify dostupné pro podnikové použití
Hodnocení a recenze Amazon CodeWhisperer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
18. YouChat AI (nejlepší pro osobní asistenci a procházení webu)
YouChat AI je skvělou volbou pro osobní asistenci založenou na umělé inteligenci a rychlé procházení webu. Je navržen tak, aby poskytoval odpovědi v reálném čase na dotazy týkající se všeobecných znalostí. Shledávám ho užitečným při vyhledávání aktuálních informací, zejména u témat, u nichž záleží na čase. Ať už potřebuji vyhledat nedávnou událost, získat návrhy na osobní úkoly nebo shrnout dlouhé články, YouChat mi to usnadňuje.
Jedním z mých nejoblíbenějších aspektů YouChat AI je to, jak poskytuje stručné odpovědi, aniž by mě zahlcoval zbytečnými detaily.
Nejlepší funkce YouChat AI
- Získejte výsledky procházení webu v reálném čase pro přesné a aktuální odpovědi
- Do svých odpovědí integruje relevantní zdroje a citace
Omezení YouChat AI
- Prohlížení webu může ve srovnání s jinými modely AI zpomalit dobu odezvy
- Někdy mu chybí hloubka nebo kreativita pro komplexní a nuancované diskuse
Ceny YouChat AI
- K dispozici je bezplatná verze
- Pro: 15 $/měsíc, fakturováno ročně
- Team: 25 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro firmy: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze YouChat AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
19. Undetectable.ai (Nejlepší pro tvorbu obsahu připomínajícího lidský)
Když jsem potřeboval vytvořit vysoce kvalitní obsah, který působí přirozeně a autenticky, Undetectable.ai mi zásadně pomohl. Tato alternativa k ChatGPT vyniká v tvorbě poutavých textů, které znějí jako od člověka, a je tak ideální pro eseje, blogové příspěvky nebo jakýkoli obsah vyžadující osobní přístup.
Pokročilé funkce Undetectable.ai kladou důraz na plynulé a profesionální psaní, což z něj činí vynikající nástroj pro studenty, spisovatele a tvůrce obsahu, kteří chtějí vylepšit svou práci.
Nejlepší funkce Undetectable.ai
- Vytvářejte texty, které působí jako od člověka a zaujmou vaše publikum
- Přizpůsobte styl psaní různým tónům a úrovním složitosti
- Získejte okamžitou zpětnou vazbu ohledně srozumitelnosti a autenticity obsahu
Omezení Undetectable.ai
- Omezené možnosti tvůrčího psaní ve srovnání s jinými nástroji AI
- Obsah může být stále detekovatelný nejmodernějšími systémy pro detekci AI.
Ceny Undetectable.ai
- K dispozici je bezplatná verze
- Placené: 5,00 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Undetectable.ai
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Undetectable.ai
Usnadnilo mi to práci při identifikaci obsahu generovaného umělou inteligencí. Vyhledává téměř všechny možnosti detekce AI, pomocí kterých by kdokoli mohl generovat požadovaný obsah, místo aby ho psal od nuly, což chvíli trvá.
20. GitHub Copilot (nejlepší pro podporu při programování)
GitHub Copilot, výsledek spolupráce mezi GitHubem a OpenAI, pomáhá vývojářům tím, že jim při psaní poskytuje návrhy kódu v reálném čase. Náš tým ho shledal obzvláště užitečným při práci na komplexních projektech vývoje softwaru, protože dokáže automaticky generovat celé řádky nebo bloky kódu na základě kontextu, což nám pomáhá psát čistší a efektivnější kód.
Tento model umělé inteligence dokáže rozpoznat vzorce ve struktuře vašeho kódu, aby navrhl řešení, refaktoroval váš kód a dokonce poskytl komentáře, což šetří čas a snižuje počet chyb. Když se zaseknete na opakujících se úkolech, jako je přejmenovávání metod nebo implementace podobné logiky na více místech, Copilot zasáhne s trefnými návrhy.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Získejte stav dokončování kódu v reálném čase pro různé programovací jazyky a frameworky
- Zajistěte konzistenci napříč projekty pomocí vlastních znalostních bází z repozitářů GitHub
- Využijte kontextové návrhy založené na stávající struktuře a vzorcích kódu, díky nimž se nástroj přizpůsobí vašemu stylu vývoje
- Integrujte je s IDE, GitHub Mobile a CLI a získejte všestranné vývojářské prostředí
Omezení GitHub Copilot
- Občas navrhuje kód, který neodpovídá potřebám projektu, což vyžaduje ruční zásah
- Pokud nejsou pečlivě zkontrolovány, mohou představovat bezpečnostní riziko, zejména u citlivých nebo proprietárních projektů.
Ceny GitHub Copilot
- Copilot Individual: 10 $/měsíc na uživatele
- Copilot Business: 19 $/měsíc na uživatele
- Copilot Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GitHub Copilot
Github Copilot je jedním z nejlepších pomocníků při programování v mé kariéře. Generuje kód na základě vašeho stylu programování. Copilot mi pomohl ušetřit spoustu času, protože generuje opakující se kód. Stačí stisknout klávesu Tab a můžu dokončit celý kód. Funkce jako „fix with copilot“ mi také hodně pomohla, protože nemusím hledat řešení na internetu. Navíc se snadno integruje do Visual Studio Code.
Přiveďte AI přímo do svého pracovního prostoru s ClickUp Brain
Vzhledem k tomu, že se AI neustále vyvíjí, je vždy dobré prozkoumat alternativy k ChatGPT, které by mohly lépe vyhovovat vašim potřebám. Shromáždili jsme několik skvělých možností na základě kvality odpovědí, možností přizpůsobení, cen a dalších faktorů. Většina z nich však existuje jako samostatné nástroje, které vyžadují, abyste upravili svůj pracovní postup, abyste mohli do svých projektů začlenit funkce AI.
Mezi těmito možnostmi vyniká ClickUp jako komplexní nástroj pro správu práce, který nenarušuje váš stávající způsob práce, ale vylepšuje jej díky bezkonkurenční inteligenci ClickUp Brain. Pokud potřebujete výkonnou platformu, která zvládne vše – od automatizace úkolů přes správu dokumentů až po sledování projektů, vřele doporučuji ClickUp vyzkoušet.
Často kladené otázky (FAQ)
Lidé přecházejí na jiné nástroje, protože ChatGPT má omezené vestavěné nástroje pro správu pracovních postupů, postrádá nativní integraci s projektovými a obsahovými systémy a může působit omezujícím dojmem, pokud potřebujete automatizaci nebo hlubší kontrolu nad tím, jak AI funguje ve vašich procesech. Mnoho alternativ tyto mezery řeší silnější integrací, multimodalitou nebo specializovanými funkcemi.
ClickUp Brain integruje kontextově orientovanou AI přímo do vašeho projektového ekosystému a učí se z úkolů, dokumentů a pracovních postupů, aby poskytoval personalizované návrhy, automatizaci úkolů a hlasové příkazy, na rozdíl od samostatného konverzačního modelu ChatGPT.
ClickUp Brain, Microsoft Copilot a Notion AI (zmíněné v širším ekosystému) fungují nejlépe pro týmy, protože čerpají kontext ze sdílených dokumentů, úkolů a systémů, nikoli pouze z chatových podnětů. Díky tomu jsou vhodnější pro spolupráci, plánování a realizaci projektů.
Perplexity AI a Google Gemini jsou nejlepší volbou pro odpovědi v reálném čase, protože čerpají aktuální data přímo z webu – což ChatGPT nedokáže vždy spolehlivě zajistit. Jsou ideální pro výzkum, ověřování faktů a dotazy, u nichž záleží na čase.
Ano – ClickUp Brain kombinuje konverzační AI s řízením úkolů, správou dokumentů, automatizací pracovních postupů a přístupem k více LLM v rámci jednoho pracovního prostoru. Je navržen k provádění práce, nejen k generování textu, což ho odlišuje od samostatných LLM, jako je ChatGPT.