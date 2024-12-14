Chcete oslovit více než 100 milionů uživatelů? Vysvětlíme vám, jak na to.
Memy se staly dnešní sociální měnou a uživatelská základna ChatGPT dosahuje více než 100 milionů.
Jaké je tajemství? Vytvořte memy ChatGPT, které odrážejí každodenní frustrace – například když požádáte ChatGPT o A a dostanete vtipný výsledek B.
Memy ChatGPT, které obsahují srozumitelný humor, vám pomohou rychle se zasmát, navázat kontakt s cílovým publikem, které začne vnímat vaši značku jako zábavnou, a podpoří zapojení značky a budování komunity.
Jste připraveni začít? Vše, co potřebujete, je kreativita, trochu vtipu, váš věrný AI pomocník (který vás inspiruje k memům) a skvělý nástroj pro produktivitu, jako je ClickUp, abyste mohli naplánovat svou memovou světovou nadvládu.
Nejprve si vysvětlíme, co jsou memy ChatGPT a proč jsou tak populární.
Co jsou memy ChatGPT?
ChatGPT a memy? Ano, mají dlouhou historii.
Podívejte se na virální výzvu na Instagramu z srpna 2024, kde se více než 310 000 lidí spojilo, aby se nechalo chatbotem vtipně „napálit“.
Výzva s názvem „Požádejte ChatGPT, aby zesměšnil váš feed“ vyzvala uživatele, aby ChatGPT rozesílal vtipné urážky a hříčky o jejich profilech na Instagramu, čímž se kultura memů proměnila v novou formu řetězového e-mailu.
Výzva fungovala takto: uživatelé Instagramu sdíleli šablonu příběhu s tlačítkem, které umožňovalo přátelům sdílet ji dále nebo ji sami vyzkoušet.
Stačilo si stáhnout aplikaci ChatGPT, poslat screenshot svého Instagramového feedu s pokynem „Roast my Instagram feed in one paragraph“ (Roastuj můj Instagramový feed v jednom odstavci) a nechat chatbot uvolnit svou kreativní kritiku.
Nějaké památné vtipy?
- „Snaží se být příliš spontánní.“
- „LinkedIn profilů na Instagramu“
- „Pinterestová nástěnka, které došly nápady“
Uživatelé pak sdíleli své vtipné komentáře a příspěvky, aby se celý svět mohl podílet na zábavě s pomocí umělé inteligence.
🧠 Věděli jste, že: OpenAI sice začínala jako nezisková organizace, ale nyní má mocného spojence – Microsoft! Jako největší investor s 49% podílem v OpenAI LP integruje Microsoft ChatGPT do všech svých produktů. Za každou vtipnou odpovědí ChatGPT se tedy skrývá trocha magie Microsoftu, která pomáhá tomu, aby se to stalo!
Proč se memy ChatGPT staly virálními
Internet doslova bzučí uživateli, kteří posouvají ChatGPT na hranici jeho možností a snaží se odhalit „pravou podstatu“ AI.
Od zvídavých otázek po prosté trollování, lidé rádi sledují, jak daleko může technologie ChatGPT zajít – a, buďme upřímní, kde komicky klopýtá a dělá chyby.
Ať už AI plánuje ovládnout svět, nebo ne, v oblasti lidské komunikace má rozhodně co zlepšovat. Podívejte se na obrázek níže, který je toho jasným příkladem.
Líbil se vám tento mem ChatGPT? Zůstaňte s námi, čeká vás spousta dalších vtipných memů ChatGPT, které vás rozesmějí!
PS: Pokud vás zajímá, zda vaše memy ChatGPT urazily, podívejte se sem:
35 populárních memů ChatGPT
Zde je 35 vtipných memů ChatGPT, které zachycují humor, zvláštnosti a překvapení, které může nabídnout pouze AI.
Vtipné komentáře ChatGPT
- Chytrá práce, ne tvrdá práce
- Vtipné poznámky... spíš vtipné toasty?
AI vs. člověk
- Převzetí pracovních míst
- Hranice jsou důležité
- Prompt engineer
Světová nadvláda AI může počkat.
- Věkový rozdíl
- Hra na doktora
- Před a po
- AI je v plném proudu
- Děkujeme za podporu?
💡 Tip pro profesionály: Nebojte se opakovat. Berte ChatGPT jako parťáka na brainstorming. Pokud váš podnět neuspěje na první pokus, pokračujte v jeho vylepšování – obvykle se s každým pokusem přiblížíte cíli.
- Bonjour le monde
- Bylo to tak zřejmé
- Kámen, nůžky, papír a AI
- „Dejte mi vědět, pokud budete potřebovat s čímkoli pomoci :)“
- Klasické nedorozumění
- Dobré věci přicházejí k těm, kteří čekají
- Písmeno G v GPT znamená Gen Z (generace Z).
- Od nuly
- Yapper kódoval
Kreativní podněty
- Tak či onak
- Šťastná manželka, šťastný život
- Pouze pro vzdělávací účely.
- Když je jazyk vhodný pro děti, ale obsah už tolik ne
- Jak se máš?
Není to AI, jsou to lidé.
- Zapomínáme na své kořeny
- Stejné, ale jiné
- Ne nadarmo se tomu říká AI asistent.
- Problémy s připojením
- Ctrl+c, Ctrl+v
- Vhodné pro investory
- Obrana lidstva
🌟 Zajímavost: Podle Elizy Kosoy z Centra pro mozky, mysli a stroje MIT jsou stroje již v některých ohledech mnohem chytřejší než lidé. Vynikají ve strategických hrách, jako je šachy a Go, zvládají chirurgické zákroky, pilotují letadla a dokonce řídí auta – i když k získání řidičského průkazu možná budou potřebovat několik pokusů!
Žerty na GPT
- Počasí na svetr
- Chování Pookieho
- Udržujte humor naživu
35. Kolik dalších podnětů?
Zdroj: Insane
Vliv memů ChatGPT na vnímání AI
Nyní je již jasné, že memy ChatGPT se staly oblíbeným způsobem, jakým uživatelé ventilují své potíže s AI, od drsných odpovědí až po nekonečné memy s příkazy „definuj toto“ a „udělej tamto“.
Zatímco někteří stále vnímají AI jako chladnou, vypočítavou a dokonce jako hrozbu pro lidská pracovní místa, memy ChatGPT pomáhají mnoha lidem tyto vnímání zmírnit. Díky humoru se AI mění z zastrašující síly na podivného, omylného asistenta, díky čemuž působí přístupněji. Tato dualita umožňuje značkám a jednotlivcům vyvolat konverzace o AI a zároveň se spojit s publikem na emocionální úrovni.
Zajímá vás, jak můžete začít vytvářet vlastní AI memy a zaujmout internet pro svou značku? Podívejme se na podrobnosti.
Vytvořte si vlastní vtipné memy ChatGPT
Máme sice připravenou zásobu vtipných memů ChatGPT, ale vytvoření vlastních memů může být ještě zábavnější – a srozumitelnější!
S ClickUpem je celý proces tvorby memů snadný.
Jak začít:
Krok č. 1: Brainstormujte jako profesionál s ClickUp Whiteboards
Pomocí ClickUp Whiteboards můžete pozvat přátele, rodinu nebo kolegy, aby se zapojili do tvorby memů.
Tabule vám umožňují vrhávat divoké nápady, vizuálně je organizovat a budovat atmosféru spolupráce kolem vašeho projektu.
Krok č. 2: Překonávejte tvůrčí bloky pomocí AI
Potřebujete nové nápady? ClickUp Brain je ideální pro vymýšlení momentů hodných memů z klasických záměn ChatGPT!
Krok č. 3: Použijte myšlenkové mapy k propojení bodů
Máte hlavu plnou roztříštěných myšlenek? Zkuste ClickUp Mind Maps, abyste vše dali dohromady.
Ať už začnete s tužkou a papírem nebo přejdete na digitální formu s drag-and-drop uzly ClickUp, mind mapping vám pomůže propojit nedokončené nápady a vytvořit příběh pro vaše memy.
Krok č. 4: Organizujte úkoly jako memová mašina
Jakmile máte nápady, spravujte proces tvorby pomocí nástrojů pro správu úkolů ClickUp. Stanovte konkrétní termíny, organizujte soubory a sledujte zpětnou vazbu pomocí komentářů, aby projekt proběhl hladce.
Kalendář ClickUp vám umožňuje přetahovat úkoly myší, udržovat vše podle plánu a zajistit, že žádný mem nezůstane opomenut!
Krok č. 5: Sdílejte a vylepšujte pomocí ClickUp Docs
Pomocí ClickUp Docs vytvořte centralizované centrum pro svůj projekt, kde na jednom místě najdete koncepty memů, popisky a zpětnou vazbu. Díky tomu budou všichni na stejné vlně a zabráníte izolovanému uchovávání informací.
Nyní můžete snadno spolupracovat, upravovat a vylepšovat nápady se svým týmem, než se objeví velký mem.
💡 Tip pro profesionály: Organizujte úkoly vizuálně pomocí barevných značek a vlastních polí ClickUp. Kategorizováním úkolů pomocí značek jako „Vysoká priorita“ nebo „Probíhá“ můžete snadno zjistit, co vyžaduje pozornost.
Sdílejte své memy ChatGPT v práci
Vytvořili jste vtipný mem ChatGPT? Podělte se o smích se svým týmem pomocí ClickUp Chat.
Vytvořte si na ClickUp Chat speciální kanál pro sdílení memů nebo je vložte do libovolného chatu a okamžitě navážete kamarádské vztahy. Chat to usnadňuje díky zprávám v reálném čase, @zmínkám, přílohám souborů a emoji reakcím pro ty extra vtipné momenty.
Stačí krátká pauza na memy, aby všichni zůstali ve spojení a nabrali energii – a práce bude o něco příjemnější!
Osvědčené postupy při sdílení memů v práci
Rozesmívat kolegy v kanceláři svými memy je úžasné. Stačí mít na paměti tyto osvědčené postupy, aby si všichni mohli užít pozitivní a inkluzivní prostředí:
😊 Dbejte na tón: Vyberte memy, které jsou veselé a přátelské. Vyhněte se všemu, co by mohlo být interpretováno jako urážlivé nebo rozdělující, respektujte všechna prostředí, přesvědčení a osobnosti.
📜 Stanovte jasná pravidla: Ujistěte se, že firemní politika klade důraz na respekt a zakazuje humor zaměřený na pohlaví, rasu, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné osobní charakteristiky jednotlivců.
🎓 Pečlivě zaškolujte nové členy týmu: Zahrňte školení o chování na pracovišti, abyste je seznámili s firemní kulturou, a poskytněte jim jasný seznam toho, co se na pracovišti smí a nesmí dělat, pokud jde o humor.
🎉 Podporujte pozitivní vzory humoru: Vůdčí osobnosti udávají tón! Když se vůdčí osobnosti zapojují do pozitivního, inkluzivního humoru, signalizuje to zdravý standard pro všechny.
💬 Účast je dobrovolná: Humor by měl budovat týmového ducha, ne vyvíjet tlak. Respektujte rozhodnutí každého, zda se zúčastní, nebo ne, a zajistěte, aby se všichni cítili pohodlně a podporováni.
Vytvořte nezapomenutelné vtipy ChatGPT s ClickUp
Profesor Wharton School na Pensylvánské univerzitě otestoval ChatGPT pomocí skutečné zkoušky MBA.
ChatGPT získal známku mezi B- a B, což dokazuje, že má hlavu na obchod nebo alespoň na opakování toho, co již existuje.
Ale má i své legrační momenty, díky kterým je tento populární nástroj AI hodný memů.
Jste připraveni proměnit své vlastní zážitky v zábavné memy ChatGPT? S ClickUp můžete snadno brainstormovat, organizovat a sdílet své nápady (a memy nejvyšší kvality).
Bavte se – zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes!