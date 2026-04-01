Seznamte se s 15 nejlepšími GPT pro práci s klienty v agenturách

Vaši konkurenti nečekají.
V současné době agentury ve vašem oboru využívají nástroje založené na GPT k tomu, aby dodávaly práci klientům rychleji, chytřeji a za zlomek interních nákladů – výzkumy naznačují, že tyto nástroje by mohly snížit náklady na funkce orientované na klienty až o 30–45 %.
Otázkou není, zda má AI ve vaší agentuře své místo. Jde o to, zda využíváte ty nejlepší GPT pro agentury – nebo se spokojíte s obecnými nástroji, které nebyly vytvořeny pro specifika práce s klienty.
Existuje významný rozdíl mezi GPT, které dokáže napsat obecný příspěvek na sociální sítě, a takovým, které vám pomůže vytvořit obsahovou strategii pro celý prodejní trychtýř, analyzovat konkurenční prostředí klienta nebo navrhnout prezentaci, která je skutečně přizpůsobená konkrétnímu odvětví.
Provedli jsme průzkum, aby to nemusel dělat váš tým. Toto je 15 nejlepších GPT speciálně navržených pro práci s klienty agentur – vybraných pro marketingové, vývojové, strategické a konzultační týmy, které potřebují AI, která se osvědčí při dosahování skutečných výsledků.
Co ve skutečnosti znamená „GPT pro agentury“
Když se v agenturním prostředí mluví o GPT, málokdy se tím myslí chatovací zážitek, který si většina uživatelů spojuje se standardním ChatGPT.
Místo toho se agentury stále více spoléhají na přizpůsobené GPT – specializované verze velkých jazykových modelů navržených tak, aby podporovaly pracovní postupy agentur, kreativní produkci a výzkumné úkoly.
V praxi funguje GPT pro agentury jako asistent s umělou inteligencí na míru, který je vycvičen podle vašich provozních potřeb. Namísto generování obecných odpovědí dokážou tyto systémy porozumět kontextu kampaně, tónu značky a struktuře běžných výstupů agentury.
Pro agentury přináší tato změna několik praktických výhod:
- Specializované funkce: Namísto jedné obecné AI agentury nasazují více AI nástrojů určených pro konkrétní úkoly, jako je výzkum klíčových slov, interpretace analytických dat nebo kreativní úkoly agentury
- Kontext značky a odvětví: Dobře nakonfigurovaný vlastní GPT dokáže dodržovat směrnice značky, rozumět nuancím daného odvětví a zachovávat konzistenci napříč různými kanály
- Škálovatelná tvorba kreativního obsahu: Týmy mohou rychleji vytvářet dlouhé texty, koncepty kampaní a nápady na příspěvky, aniž by tím utrpěla kreativita a strategický přehled
- Závěry založené na datech: Umělá inteligence dokáže analyzovat konkrétní data z marketingových kampaní, odhalovat vzorce a poskytovat cenné závěry, které podporují účinnější marketingové strategie
GPT nakonec nenahrazují lidské týmy. Slouží jako spolupracující AI asistenti, kteří rozšiřují kreativní kapacity, zefektivňují opakující se práci a umožňují marketingovým profesionálům soustředit se na strategické myšlení s vyšší přidanou hodnotou.
Jak agentury vybírají ten správný GPT
Díky rychlému růstu počtu přizpůsobených GPT v GPT Store mají agentury nyní přístup k desítkám AI asistentů navržených pro různé marketingové a kreativní funkce. Výběr správného GPT však vyžaduje více než jen vyzkoušení oblíbeného nástroje.
Agentury obvykle posuzují, zda GPT dokáže podporovat jejich konkrétní úkoly, zda je v souladu s jejich obsahovou strategií a zda se hladce integruje do stávajících pracovních postupů.
Pro mnoho marketingových profesionálů je tím správným GPT takový, který zvládne specializované úkoly, jako je výzkum klíčových slov, vymýšlení kampaní, psaní blogů nebo analýza dat z Google Analytics.
Agentury také hledají nástroje schopné produkovat spolehlivé výstupy v různých formátech, včetně landing pages, dlouhých textů a příspěvků na sociální sítě. Konzistence, rychlost a kontextové porozumění jsou klíčovými faktory při hodnocení, zda GPT dokáže podporovat úkoly kreativní agentury.
Dalším důležitým faktorem je flexibilita. Agentury často testují několik nástrojů, než se rozhodnou, zda si vytvoří vlastní GPT, nebo se spolehnou na vlastní přizpůsobený GPT, který je trénován na základě interních pokynů, dat z kampaní a hlasu značky. Tím se zajistí, že podpora AI bude úzce souviset s reálnou prací pro klienty, nikoli s obecnými případy použití.
Nejlepší GPT pro agentury
Ne všechny GPT stojí za váš čas. Některé minou cíl, zatímco jiné vám skutečně pomohou pracovat efektivně. Tady jsou ty, které to umí.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavatelsky neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Poznámka: Ceny SEO nástrojů založených na GPT jsou obvykle individuální a závisí na využití, funkcích a rozsahu.
1. The Creative Writing Coach (nejlepší pro zlepšení kreativního vyprávění a tvorbu dlouhých textů)
I ty nejzkušenější týmy v agenturách občas narazí na tvůrčí blok. Když se hromadí termíny a kampaně vyžadují nové úhly pohledu, nástroje jako Creative Writing Coach pomáhají vašemu týmu udržet tok nápadů, aniž by utrpěla kvalita. Funguje jako virtuální editor, který pomáhá vylepšit tón, strukturu a vyprávění.
Pro agentury vytvářející dlouhé texty, příběhy značek nebo články o myšlenkovém vedení se tento GPT stane užitečným kreativním partnerem. Analyzuje návrhy, navrhuje vylepšení a generuje nápady, které pomáhají udržet konzistenci procesu tvorby obsahu napříč různými kanály a formáty kampaní.
Nejlepší funkce Creative Writing Coach
- Pomůže vám vylepšit psaní blogů a vyprávění příběhů díky strukturované zpětné vazbě ohledně tónu, srozumitelnosti a plynulosti vyprávění
- Generuje nové nápady na příspěvky, úhly pohledu na kampaně a háčky, když váš tým potřebuje kreativní inspiraci
- Vylepšuje gramatiku, tempo a strukturu, čímž zvyšuje kvalitu tvorby obsahu v článcích, na vstupních stránkách a v marketingových materiálech
- Podporuje brainstormingové sezení pro agentury zabývající se kreativními úkoly a storytellingem v rámci kampaní
Omezení nástroje Creative Writing Coach
- Může vyžadovat další pokyny k zachování striktního tónu značky nebo kontextu specifického pro dané odvětví
- Nejsou určeny pro pokročilou SEO analýzu nebo hloubkový výzkum klíčových slov ve srovnání se specializovanými marketingovými AI nástroji
Ceny služby Creative Writing Coach
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze trenéra kreativního psaní
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Promluvte si k dokonalému textu. Místo ručního psaní můžete obsah nadiktovat do ClickUp Brain MAX pomocí funkce Talk to Text. Talk to Text jej přepíše a automaticky opraví výplňová slova, zjednoduší složité a rozvláčné věty pro lepší čitelnost a dokáže dokonce přizpůsobit tón a styl – ať už potřebujete akademický styl pro výzkumnou práci, neformální pro diskusní příspěvek nebo stručný pro studijní poznámky.
2. Email and Mail Writer (nejlepší pro psaní profesionálních e-mailů klientům a vytváření předmětů s vysokou konverzí)
Komunikace s klienty je nedílnou součástí práce agentury. Ať už posíláte nabídky, aktualizace kampaní nebo následné zprávy, GPT pro psaní e-mailů a korespondence pomůže vašemu týmu rychleji vytvářet zprávy a zároveň zachovat jasný a profesionální tón.
Místo toho, abyste stejný e-mail psali několikrát, můžete tento GPT použít v jednoduchém chatovém rozhraní a přizpůsobit zprávy pro různé cílové skupiny. Je to obzvláště užitečné pro agentury, které spravují více komunikačních kanálů a potřebují rychle vytvořit návrhy pro oslovování klientů, interní koordinaci nebo reporting pro klienty.
Nejlepší funkce pro psaní e-mailů a dopisů
- Rychle vytváří návrhy profesionálních e-mailů pro oslovování klientů, aktualizace, nabídky a konkrétní marketingovou komunikaci
- Generuje různé varianty předmětů e-mailů, aby zlepšilo míru odezvy v kampaních agentur
- Upravuje styl tak, aby odpovídal kontextu, ať už píšete klientům, partnerům nebo interním týmům
- Pomáhá marketingovým týmům psát rychleji a zároveň zachovat jednotný styl komunikace značky
Omezení nástroje pro psaní e-mailů a dopisů
- Zaměřeno především na komunikační úkoly spíše než na širší plánování kampaní
- Neprovádí přímou analýzu analytických údajů, dat z kampaní ani informací o výkonu pro marketingová rozhodnutí
Ceny nástrojů pro psaní e-mailů a dopisů
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástrojů pro psaní e-mailů a dopisů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů využívá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů.
S ClickUp získáte asistenci při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších funkcí – a to vše při zachování kontextu z celého vašeho pracovního prostoru.
3. Code Copilot (nejlepší pro urychlení vývoje a ladění webových stránek agentur)
Když agentury vytvářejí nebo spravují webové stránky klientů, vývojové úkoly se mohou rychle stát úzkým hrdlem. Code Copilot funguje jako virtuální technický partner, který vašemu týmu pomáhá kontrolovat kód, řešit problémy a urychlit postup projektů.
Pro agentury spravující webové stránky, vstupní stránky nebo klientské platformy pomáhá tento GPT zkrátit čas strávený opakujícími se vývojovými úkoly. Ať už optimalizujete skripty nebo kontrolujete dokumentaci, poskytuje vývojářům rychlé přehledy, díky kterým je kódování efektivnější a snáze udržovatelné.
Nejlepší funkce Code Copilot
- Kontroluje a analyzuje kód, aby odhalil chyby a doporučil vylepšení pro čistší implementaci
- Pomáhá interpretovat složitou dokumentaci, aby vývojáři mohli rychleji porozumět frameworkům nebo API
- Poskytuje pomoc při ladění, která upozorňuje na potenciální problémy a navrhuje optimalizace
- Podporuje vývojové pracovní postupy pro agentury, které vytvářejí produktové stránky, funkce webových stránek klientů nebo technické integrace
Omezení Code Copilot
- Zaměřeno především na vývojové úkoly spíše než na širší marketingové nebo tvůrčí pracovní postupy
- Při práci se složitými systémy nebo neznámými nástroji může být stále zapotřebí odborných znalostí vývojáře
Ceny Code Copilot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Code Copilot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Automation Consultant od Zapier (nejlepší pro navrhování automatizovaných pracovních postupů napříč nástroji agentury)
Agentury často pracují s desítkami aplikací pro správu kampaní, analytiku a komunikaci s klienty. Automation Consultant od Zapier vám pomůže zjistit, kde může automatizace odstranit opakující se práci, a propojit nástroje, které váš tým již používá.
Místo ručního předávání informací mezi platformami funguje tento GPT jako poradce pro pracovní postupy přímo v chatovém rozhraní. Pomáhá agenturám navrhovat automatizační strategie, které zefektivňují kreativní úkoly agentury, omezují ruční předávání a zlepšují provozní efektivitu napříč různými kanály.
Nejlepší funkce Automation Consultant od Zapier
- Doporučuje strategie automatizace, které agenturám pomáhají zefektivnit pracovní postupy napříč marketingovými a provozními nástroji
- Navrhuje integraci mezi platformami, jako jsou Slack, služby Google a další aplikace pro zvýšení produktivity
- Pomáhá týmům navrhovat automatizační toky pro konkrétní úkoly, jako je reporting, získávání potenciálních zákazníků nebo aktualizace kampaní
- Poskytuje nápady na pracovní postupy, které agenturám pomáhají škálovat marketingové operace bez zvýšení manuální zátěže
Omezení nástroje Automation Consultant od Zapier
- K plnému využití doporučených automatizačních workflow je nutné mít nainstalovaný Zapier.
- Zaměřuje se především na automatizaci procesů, nikoli na tvorbu obsahu, SEO nebo vývoj kreativních kampaní
Ceny služby Automation Consultant od Zapier
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Automation Consultant od Zapier
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste? Díky nativním integracím ClickUp a integraci se Zapierem se můžete propojit s více než 1 000 dalšími aplikacemi.
Můžete například eliminovat ruční zadávání dat tím, že automaticky vytvoříte úkoly v ClickUp z nových potenciálních zákazníků ve vašem CRM.
5. Consensus (nejlepší pro poznatky podložené výzkumem a vyhledávání akademických zdrojů)
Úspěšné kampaně často začínají důkladným výzkumem. Consensus je navržen tak, aby agenturám pomohl rychle získat přístup k důvěryhodným informacím prostřednictvím analýzy milionů akademických článků a shrnutí výsledků do jasných a praktických odpovědí.
Pro agentury zabývající se obsahovou strategií, thought leadershipem nebo datově podloženým storytellingem funguje Consensus jako výzkumný analytik v rámci chatového rozhraní. Namísto ručního prohledávání mnoha zdrojů může váš tým shromažďovat spolehlivé poznatky, ověřovat tvrzení a vytvářet silnější příběhy podložené ověřenými daty.
Nejlepší funkce podle konsensu
- Prohledává miliony akademických studií, aby poskytoval vědecky podložené poznatky pro výzkum a strategii
- Shrnuje komplexní výsledky výzkumu, aby týmy mohly rychle pochopit klíčové závěry
- Podporuje tvorbu obsahu tím, že agenturám pomáhá vyhledávat důvěryhodné zdroje pro psaní článků nebo zpráv
- Pomáhá marketingovým týmům analyzovat data a zkoumat témata pro důkladnější výzkum a plánování kampaní
Omezení konsensu
- Zaměřeno především na akademické a výzkumné materiály spíše než na analýzy v reálném čase nebo data o výkonu kampaní
- Může vyžadovat další nástroje pro výzkum klíčových slov, SEO nebo širší marketingové úkoly.
Konsensuální stanovení cen
- Ceny na míru
Konsensuální hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. AskYourPDF Research Assistant (nejlepší pro analýzu dokumentů a získávání poznatků z PDF souborů)
Týmy agentur často pracují s rozsáhlými dokumenty, jako jsou výzkumné zprávy, strategické prezentace, whitepapery nebo zadání od klientů. AskYourPDF Research Assistant vám pomůže tyto dlouhé soubory proměnit v praktické informace tím, že vám umožní přímo s dokumenty pracovat.
Místo ručního čtení stovek stránek můžete tento GPT použít v chatovém rozhraní k analýze dokumentů a rychlému odhalení cenných poznatků. Agenturám, které vytvářejí dlouhé texty, zprávy nebo marketingové strategie založené na výzkumu, pomáhá zefektivnit proces extrakce relevantních dat ze složitých dokumentů.
Nejlepší funkce výzkumného asistenta AskYourPDF
- Umožňuje nahrávat a analyzovat soubory PDF, abyste rychle odhalili klíčové poznatky ze zpráv, studií nebo interní dokumentace
- Pomáhá agenturám vytvářet návrhy článků nebo souhrny výzkumů podložené odkazovanými zdroji
- Extrahuje citace a odkazy na podporu tvorby obsahu a psaní blogů založených na výzkumu
- Umožňuje týmům komunikovat s dokumenty formou konverzace a vyhledávat konkrétní data, aniž by musely číst celé soubory
Omezení výzkumného asistenta AskYourPDF
- Navrženo primárně pro analýzu dokumentů, nikoli pro úkoly zaměřené na SEO kampaní nebo výzkum klíčových slov
- Při práci se zdroji jinými než PDF nebo v rámci širších marketingových pracovních postupů mohou být zapotřebí další nástroje umělé inteligence.
Ceny výzkumného asistenta AskYourPDF
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze výzkumného asistenta AskYourPDF
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Generátor prezentací a diagramů (nejlepší pro vizualizaci pracovních postupů a marketingových strategií)
Agentury často pracují se složitými strukturami kampaní, pracovními postupy klientů a technickými integracemi. Generátor prezentací a diagramů pomáhá tyto abstraktní myšlenky převést do srozumitelných vizuálů, které týmy i klienti snadno pochopí.
Místo vysvětlování složitých procesů prostřednictvím dlouhých dokumentů můžete tento GPT použít k vytváření diagramů, které zjednoduší diskuse. Ať už mapujete marketingové strategie, nastiňujete strukturu projektu nebo prezentujete nápady na kampaně klientům, vizuální diagramy usnadňují spolupráci mezi agenturami i interními týmy.
Nejlepší funkce generátoru prezentací a diagramů
- Vytváří vývojové diagramy a vizuální schémata, která týmům pomáhají jasně vysvětlovat složité strategie a pracovní postupy
- Vytváří myšlenkové mapy, které pomáhají organizovat nápady, plánovat kampaně a vyvíjet obsahovou strategii
- Podporuje technickou dokumentaci vizualizací systémové architektury, datových toků a integrací
- Pomáhá agenturám prezentovat strukturované koncepty v nabídkách, prezentacích pro klienty a souhrnech výzkumů
Omezení generátoru prezentací a diagramů
- Zaměřuje se především na vizuální dokumentaci spíše než na tvorbu obsahu, SEO nebo psaní kampaní
- Při vytváření vysoce přizpůsobených nebo značkových vizuálních prvků může být stále nutné použít externí nástroje pro design.
Ceny generátoru prezentací a diagramů
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze generátoru prezentací a diagramů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Project Manager Buddy (nejlepší pro plánování a organizaci složitých projektů agentury)
Zvládání více kampaní pro klienty najednou může být brzy příliš náročné. Project Manager Buddy funguje jako virtuální poradce pro provoz, který pomáhá týmům agentur strukturovat časové plány, spravovat výstupy a koordinovat práci napříč projekty.
Místo toho, abyste pokaždé vytvářeli plány od nuly, můžete tento GPT využít v rámci chatového rozhraní k organizaci úkolů, nastínění pracovních postupů a strukturování projektové dokumentace. Agenturám, které se potýkají s více klienty a specifickými marketingovými kampaněmi, poskytuje užitečné vodítko, díky kterému projekty probíhají hladce.
Nejlepší funkce Project Manager Buddy
- Pomáhá týmům strukturovat projektové plány, které podporují zefektivnění pracovních postupů napříč kampaněmi a interními procesy
- Poskytuje pokyny k rámcům pro řízení projektů a pomáhá organizovat konkrétní úkoly napříč týmy
- Vytváří šablony a rámce pro plánování úkolů kreativních agentur, uvedení produktů na trh nebo plány kampaní
- Pomáhá agenturám koordinovat výstupy napříč různými kanály a zároveň zachovat přehlednost projektů
Omezení Project Manager Buddy
- Zaměřují se především na plánování a koordinaci, nikoli na tvorbu obsahu, SEO nebo psaní kampaní.
- Pro úplné sledování a provádění úkolů může být stále nutná integrace s externími nástroji pro řízení projektů.
Ceny Project Manager Buddy
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Project Manager Buddy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Video AI Generator (nejlepší pro přeměnu marketingových scénářů na poutavé vizuální kampaně)
Videoobsah se stal jedním z nejúčinnějších formátů v moderním marketingu, ale jeho výroba ve velkém měřítku může být nákladná a časově náročná. Video AI Generator pomáhá agenturám proměnit písemné nápady ve vizuální scény, což týmům umožňuje rychleji experimentovat s video koncepty.
Pro agentury, které spravují tvorbu obsahu napříč několika kanály, tento GPT pomáhá převádět scénáře, sdělení kampaní nebo osnovy článků do formátů vizuálního vyprávění. Je obzvláště užitečný, když váš tým potřebuje vytvářet propagační vizuály nebo koncepční videa, aniž by se musel zcela spoléhat na tradiční produkční postupy.
Nejlepší funkce Video AI Generator
- Převádí písemné podněty na video scény, které podporují tvorbu kreativního obsahu a vyprávění příběhů v rámci kampaní
- Pomáhá agenturám vytvářet prototypy videoreklam a propagačních vizuálů pro konkrétní marketingové kampaně
- Převádí skripty nebo dlouhé texty na poutavé vizuální příběhy pro sociální a digitální kampaně
- Podporuje kreativní týmy při experimentování s novými nápady a formáty pro marketingové strategie zaměřené na video
Omezení generátoru videí s umělou inteligencí
- Vygenerované vizuální prvky mohou stále vyžadovat úpravy nebo vylepšení v profesionálních nástrojích pro výrobu videa
- Méně vhodné pro analytické úkoly, jako je SEO, výzkum klíčových slov nebo analýza kampaní
Ceny generátoru videí s umělou inteligencí
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze generátoru videí s umělou inteligencí
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Logo Creator (nejlepší pro rychlé vytváření konceptů firemní identity pro klienty agentury)
Projekty v oblasti identity značky často začínají průzkumem. Logo Creator pomáhá agenturám rychle generovat nápady na vizuální identitu při práci na nových značkách klientů nebo při obnově těch stávajících.
Místo toho, abyste trávili hodiny skicováním prvotních návrhů, můžete tento GPT použít k vygenerování několika návrhů loga na základě značky klienta, odvětví a kreativní vize. Pro agentury, které spravují tvorbu obsahu, produktové stránky nebo spouštění webových stránek klientů, tento nástroj pomáhá urychlit počáteční fáze vizuálního vývoje.
Nejlepší funkce nástroje Logo Creator
- Generuje více návrhů loga, které agenturám pomáhají rychle prozkoumat vizuální směřování značky
- Vytváří originální ikony aplikací a identitní prvky, které podporují moderní webové stránky a uvedení produktů na trh
- Navrhuje kombinace barevných palet, které posilují identitu značky a vizuální kreativitu
- Pomáhá týmům rychle otestovat vizuální nápady předtím, než přejdou k detailní tvorbě designu
Omezení nástroje Logo Creator
- Vygenerované návrhy často vyžadují doladění v profesionálních designových nástrojích před finálním předáním.
- Zaměřeno spíše na vizuální identitu než na širší marketingové nebo strategické obsahové strategie
Ceny nástroje Logo Creator
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Logo Creator
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Prompt Engineering (nejlepší pro optimalizaci promptů s cílem získat kvalitnější výstupy AI)
Dosažení kvalitních výsledků pomocí AI často závisí na tom, jak dobře jsou napsány vaše pokyny. Prompt Engineering pomáhá agenturám zdokonalit způsob, jakým komunikují s velkými jazykovými modely, a zajišťuje, že odpovědi, které dostávají, jsou jasnější, strukturovanější a relevantnější pro práci s klienty.
Pro týmy, které experimentují s přizpůsobenými GPT nebo pracují s více AI nástroji, funguje tento GPT jako průvodce, který vylepšuje způsob formulace požadavků. Pomáhá agenturám generovat lepší výstupy pro tvorbu obsahu, výzkum a marketingovou strategii tím, že upřesňuje zadání a vylepšuje kontext poskytovaný AI systémům.
Nejlepší funkce Prompt Engineering
- Kontroluje a vylepšuje zadání, aby se zlepšila interpretace požadavků modely GPT a generovaly se lepší výsledky
- Pomáhá agenturám pochopit, jak velké jazykové modely zpracovávají pokyny a generují AI odpovědi
- Poskytuje praktické příklady podnětů, které podporují tvorbu obsahu, výzkum a vymýšlení kampaní
- Zlepšuje srozumitelnost zadání, takže týmy mohou generovat konzistentnější výstupy napříč přizpůsobenými GPT
Omezení prompt engineeringu
- Zaměřeno spíše na zlepšení kvality promptů než na přímé provádění úkolů, jako je analýza výkonu nebo trhu
- Stále je zapotřebí lidského úsudku, aby se zajistilo, že generované AI odpovědi budou v souladu s cíli klienta a směrnicemi značky
Ceny za služby v oblasti prompt engineeringu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Prompt Engineering
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. UX Design Mentor (nejlepší pro vylepšení strategie UX a designu uživatelského rozhraní produktu)
Skvělé digitální zážitky vznikají málokdy náhodou. UX Design Mentor pomáhá týmům agentur hodnotit rozhraní produktů, zlepšovat použitelnost a zdokonalovat digitální zážitky na webových stránkách i v aplikacích.
Pro agentury, které navrhují uživatelské prostředí webových stránek pro klienty nebo optimalizují produktové stránky, funguje tento GPT jako poradce v oblasti designu. Posuzuje rozvržení, navigační toky a interakce uživatelů a pomáhá týmům proměnit designové nápady v silnější řešení zaměřená na uživatele, přičemž zachovává kreativitu a strategické myšlení.
Nejlepší funkce UX Design Mentor
- Poskytuje zpětnou vazbu ohledně rozvržení, navigace a použitelnosti s cílem zlepšit celkový zážitek z používání webových stránek
- Pomáhá agenturám analyzovat designové možnosti a sladit je s moderními strategiemi UX
- Nabízí návod k uživatelskému výzkumu, profilům a testování, které posílí marketingová a produktová rozhodnutí
- Pomáhá designérským týmům vylepšovat vizuální strukturu a nápady na interakci díky praktickým postřehům
Omezení UX Design Mentor
- Zaměřuje se spíše na zpětnou vazbu ohledně uživatelského zážitku než na širší SEO, výzkum klíčových slov nebo analýzu výkonu
- Může stále vyžadovat specializované návrhové nástroje pro prototypování a vývoj vysoce věrného rozhraní
Ceny služby UX Design Mentor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze UX Design Mentor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Sales Pro (nejlepší pro vytváření chytřejších strategií pro následnou komunikaci s klienty a oslovování nových zákazníků)
Vztahy s klienty často závisí na tom, co se stane po prvním rozhovoru. Sales Pro pomáhá agenturám zdokonalit jejich přístup k následným aktivitám a zajistit, aby jejich komunikace působila promyšleně, strategicky a v souladu s potřebami klienta.
Pro agentury spravující více účtů a marketingových kampaní napříč různými kanály funguje tento GPT jako strukturovaný asistent, který týmům pomáhá vytvářet následné zprávy, strategie oslovování a nápady na zapojení, které posilují dlouhodobé vztahy s klienty.
Když vaše agentura potřebuje udržet dynamiku po předložení návrhů, prezentacích nebo diskusích o kampaních, pomáhají nástroje jako tento generovat strukturované nápady a sdělení, která posouvají konverzace vpřed.
Nejlepší funkce Sales Pro
- Pomáhá vytvářet následné zprávy, které zlepšují zapojení klientů v rámci marketingových a oslovovacích kampaní
- Generuje přizpůsobené komunikační nápady na základě kontextu různých klientů a odvětví
- Poskytuje strukturované koncepty oslovování, které agenturám pomáhají udržovat konzistentní komunikaci značky
- Podporuje týmy spravující více klientů tím, že pomáhá generovat výstupy, které zefektivňují správu vztahů
Omezení Sales Pro
- Zaměřeno především na komunikační strategii spíše než na hlubší analýzu různých CRM systémů
- Funguje nejlépe v kombinaci s CRM systémy a dalšími AI nástroji, které sledují výkonnostní data napříč kampaněmi
Ceny Sales Pro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sales Pro
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
14. SMMA GPT (nejlepší pro správu marketingové strategie na sociálních médiích a obsahu kampaní)
Provozování agentury zabývající se marketingem na sociálních médiích znamená zvládat najednou několik kampaní, platforem a klientů. SMMA GPT je navržen tak, aby podporoval agentury, které potřebují pomoc se strukturováním kampaní, generováním kreativních nápadů a vytvářením strategií, které fungují napříč různými kanály.
Pro týmy, které spravují tvorbu obsahu, reklamní kampaně a strategie růstu na sociálních sítích, funguje tento GPT jako strategický asistent. Pomáhá marketingovým profesionálům generovat nápady na kampaně, vytvářet úhly pohledu pro sdělení a vyvíjet strategie obsahového marketingu, které jsou v souladu s měnícími se trendy na platformách.
Ať už potřebujete rychlou inspiraci pro kampaň nebo strukturovaný rámec pro práci na sociálních sítích, nástroje jako tento pomáhají agenturám udržet kreativní elán a zároveň mít práci pro klienty přehledně zorganizovanou.
Nejlepší funkce SMMA GPT
- Pomáhá agenturám generovat nápady na kampaně, virální příspěvky a koncepty strategií pro sociální média
- Podporuje tvorbu obsahu pro blogy, popisky, reklamní kreativy a dlouhé texty používané v kampaních
- Pomáhá s optimalizací klíčových slov, SEO a tvorbou sdělení zaměřených na konkrétní publikum pro sociální platformy
- Poskytuje strategické informace, které agenturám pomáhají plánovat marketingové iniciativy napříč různými kanály
Omezení SMMA GPT
- Zaměřeno především na sociální marketing, nikoli na hloubkovou analýzu nebo reporty Google Analytics
- Kvalita výstupu může záviset na tom, jak jasně jsou poskytnuty kontext a údaje o kampani
Ceny SMMA GPT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SMMA GPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. Plán rozvoje podnikání a digitálního marketingu (nejlepší pro vytváření strukturovaných strategií růstu klientské základny)
Práce agentury často zahrnuje více než jen realizaci kampaní. Klienti také očekávají poradenství ohledně strategie růstu, positioning a dlouhodobého marketingového směřování. Plán rozvoje podnikání a digitálního marketingu pomáhá agenturám vypracovat strukturované plány, které kombinují obchodní strategii s praktickou realizací marketingu.
Místo toho, aby začínali s prázdnou stránkou, pomáhá tento GPT týmům vytvářet strukturované rámce růstu, které propojují obsahovou strategii, plánování kampaní a širší cíle rozvoje podnikání. Pro agentury, které pracují s více klienty, funguje jako strategický partner, který pomáhá transformovat surová data a průzkum trhu do praktických plánovacích dokumentů.
Nejlepší funkce pro rozvoj podnikání a plán digitálního marketingu
- Pomáhá agenturám vyvíjet strukturované marketingové a růstové strategie přizpůsobené různým odvětvím
- Podporuje tvorbu nabídek a plánování kampaní s využitím relevantních dat a poznatků o trhu
- Pomáhá s plánováním obsahové strategie, nápady na generování potenciálních zákazníků a rámce pro dlouhodobý růst klientů
- Vytváří strukturované plány, které agentury mohou přizpůsobit pro prezentace webových stránek, kampaní nebo rozvoje podnikání
Omezení v oblasti rozvoje podnikání a plánu digitálního marketingu
- Strategické výstupy mohou vyžadovat ověření pomocí podrobnější analýzy a reálného průzkumu trhu.
- Funguje nejlépe, když agentury poskytnou podrobné informace o značce klienta, jeho cílech a konkurenčním prostředí.
Ceny za rozvoj podnikání a plán digitálního marketingu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze plánů pro rozvoj podnikání a digitální marketing
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další AI nástroje pro agentury
DNA vaší agentury tvoří přehlednost, rychlost, spolupráce a hladký průběh. Stejné vlastnosti by měly mít i vaše AI nástroje, aby zabránily rozptýlení práce.
Většina agentur začíná s jedním GPT a najednou se ocitne v situaci, kdy musí zvládat sedm různých modelů, z nichž každý má svou vlastní specializaci a křivku učení, což vede k neuspořádanému rozšiřování AI. Nyní už nespravujete jen kampaně – spravujete celou zoo.
💡Tip pro profesionály: Využijte desktopového AI pomocníka ClickUp, ClickUp Brain MAX, a omezte tak neuspořádanost AI:
- V jednu chvíli píšete složitou zprávu pomocí GPT-5 a v další přepínáte na Claude pro analýzu dlouhého kontextu (vše ze stejného okna „Ask AI“). Nemusíte se učit různé uživatelské rozhraní ani si pamatovat, který model co umí. Jednoduše si pro každý úkol vyberete ten nejlepší nástroj – bez přepínání mezi aplikacemi a bez zbytečných výdajů.
- Funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX převádí vaši řeč na propracované zprávy, kreativní poznámky, podněty nebo plnohodnotné briefy a dokumenty. To je doslova 400% nárůst výkonu oproti tradiční klávesnici. Splnění toho nemožného termínu je nyní možné!
Řešením je konsolidace tam, kde to dává smysl, a využití centrálního hubu pro koordinaci. Právě v tomto ohledu přináší konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp pro agentury největší přínos. Jedná se o jediný zdroj pravdivých informací o kampani, kterému může váš tým i klienti důvěřovat.
41 % zákazníků ClickUp již tento nástroj využilo k nahrazení tří nebo více nástrojů a ušetření peněz.
„ClickUp nabízí bezkonkurenční flexibilitu díky přizpůsobitelným zobrazením (Seznam, Tabule, Ganttův diagram, Kalendář), výkonným automatizacím a integrovaným dokumentům, cílům a sledování času – to vše v jediném pracovním prostoru. Centralizuje spolupráci týmu a řízení projektů, což nám umožňuje nahradit více nástrojů, jako jsou Trello, Asana a Notion, jedním uceleným systémem.“
Podívejme se na jedinečné výhody implementace ClickUp pro transformaci pracovních postupů agentur a klientů:
- Poskytuje centralizovanou platformu, která digitálním agenturám umožňuje organizovat práci podle klientů, týmů a projektů prostřednictvím intuitivní hierarchie prostorů, složek a seznamů ✅
- Zlepšuje spolupráci v týmu díky funkcím, jako jsou komentáře, chat v reálném čase a sdílené dokumenty. Tyto funkce podporují plynulou diskusi o projektech a umožňují týmům poskytovat zpětnou vazbu a rychle se rozhodovat ✅
- Umožňuje digitálním agenturám sledovat stav úkolů, termíny a výkonnost týmu v reálném čase, což umožňuje proaktivní úpravy, aby řízení projektů probíhalo podle plánu. ✅
- Díky integrované funkci sledování času můžete klientům přesně fakturovat poskytnuté služby, což zlepšuje finanční kontrolu ✅
- Roste spolu s vaší organizací a podporuje větší a složitější projekty. Díky konkurenceschopnému cenovému modelu mohou digitální agentury začít v malém a postupně přecházet na pokročilejší funkce podle toho, jak se vyvíjejí jejich obchodní potřeby ✅
- Nabízí vyhledávání založené na umělé inteligenci prostřednictvím ClickUp Brain, které indexuje úkoly, dokumenty a konverzace, takže týmy mohou okamžitě najít informace, které potřebují ✅
Nebo použijte ClickUp AI k vytváření prezentací a obrázků na míru.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Super Agents k zajištění konzistentního plnění úkolů v rámci kampaní
Super agenti jsou AI-pohánění spolupracovníci ClickUp, kteří jsou navrženi tak, aby prováděli vícestupňové pracovní postupy s využitím kontextu vašeho pracovního prostoru. Jsou to agenti, kteří pracují v pozadí a mohou pracovat nepřetržitě, přičemž přístup k nim je pod kontrolou.
- Kreativní briefy: Vypracování kreativních briefů na základě kontextu úkolu nebo chatu, včetně praktických vylepšení pro standardizaci zadávání a zrychlení schvalování.
- Stručné popisy funkcí: Převádění požadavků na funkce do strukturovaných popisu, což agilním týmům umožňuje sladit rozsah, efektivně odhadnout čas a omezit přepracování.
Dává vám to možnost maximalizovat produktivitu s agentními spolupracovníky – @zmínit, přiřazovat úkoly a posílat zprávy přímo. Můžete si vybrat, kdy, jak a na čem budou pracovat – a neustále se zlepšovat díky nekonečným znalostem a paměti.
Vyzkoušejte šablonu Agency Management od ClickUp
Toto je dokonalá šablona pro všechny agentury, zejména pro kreativní a marketingové agentury. Obsahuje vše, co potřebujete ke správě prodejního procesu, definování rozsahu projektů, řízení zdrojů, zapojení klientů, realizaci projektů, žádostí o změny, zpětné vazby od klientů a dalšího.
Posilte AI stack vaší agentury s ClickUp
Rozmach přizpůsobených GPT mění způsob, jakým agentury přistupují k práci pro klienty – od tvorby obsahu a výzkumu klíčových slov až po plánování a vývoj kampaní. Jak ukazuje tento seznam, nejlepší GPT pro agentury pomáhají týmům pracovat rychleji, dosahovat lepších výsledků a získávat smysluplné poznatky z dat kampaní a výzkumu.
Správa mnoha GPT v různých AI nástrojích však může rychle vést ke složitosti. Právě v tom spočívá hodnota ClickUp. Místo toho, abyste se potýkali s roztříštěnými pracovními postupy, funguje ClickUp jako jednotný pracovní prostor, kde vaše marketingové, strategické a kreativní týmy mohou organizovat projekty, spolupracovat a proměnit nápady generované AI v reálné výsledky.
Pokud chce vaše agentura zefektivnit práci s klienty a zároveň zůstat konkurenceschopná v prostředí řízeném umělou inteligencí, vyzkoušejte ClickUp zdarma a začněte proměňovat své nápady založené na umělé inteligenci v organizovanou a škálovatelnou realizaci. 🚀
Často kladené otázky
Nejlepší GPT pro agentury jsou ty, které jsou přizpůsobeny konkrétním pracovním postupům, jako je tvorba obsahu, výzkum klíčových slov nebo vývojové úkoly. Mnoho agentur kombinuje více přizpůsobených GPT na podporu různých funkcí, místo aby se spoléhaly na jednoho univerzálního AI asistenta.
Ne tak úplně. Ačkoli nástroje GPT dokážou generovat výstupy, pomáhat s rešeršemi a urychlovat kreativní úkoly agentur, agentury se stále spoléhají na lidskou odbornost v oblasti strategie, marketingu, vztahů s klienty a kontroly kvality napříč kampaněmi.
Mnoho agentur využívá několik nástrojů umělé inteligence pro konkrétní úkoly, jako je analytika, psaní nebo automatizace. Aby se vyhnuly roztříštěným pracovním postupům, týmy často centralizují plánování, spolupráci a projektová data do jediného pracovního prostoru, který tyto nástroje propojuje.
GPT jsou specializovaní AI asistenti postavení na rozsáhlých jazykových modelech, kteří generují obsah, analyzují data nebo podporují výzkum. Agenturní platformy naopak spravují pracovní postupy, projekty, spolupráci a realizaci kampaní napříč týmy.
ClickUp je platforma pro agentury, která integruje AI asistenty do širšího pracovního prostoru. Pomáhá týmům organizovat projekty, spravovat marketingové pracovní postupy a koordinovat agentury napříč klienty, přičemž v případě potřeby využívá funkce založené na GPT.