Ještě nedávno jste k vytvoření virtuálního osobního asistenta potřebovali:
- Vlastní model zpracování přirozeného jazyka (NLP) trénovaný na datech specifických pro danou doménu.
- Backendová infrastruktura pro zpracování konverzací, záměrů a entit
- Několik integrací třetích stran umožňuje hlasové ovládání, logiku a zpracování úkolů.
- Podpora DevOps pro nasazení a škálování napříč platformami
Myslete na Siri nebo Alexu. Obrovské systémy vytvořené týmy výzkumníků, inženýrů a datových vědců v průběhu let.
Dnes je situace zcela odlišná. A to vše díky technologii AI.
Díky nástrojům jako ChatGPT již k vytvoření virtuálního asistenta není nutné psát tisíce řádků kódu ani rozumět transformátorovým modelům. Můžete:
- Navrhujte konverzace pomocí podnětů v přirozeném jazyce.
- Integrujte svého asistenta do aplikací, webových stránek nebo pracovních postupů pomocí snadno použitelných API.
- Přizpůsobte jeho chování pomocí jednoduchých pokynů.
Pokud chcete vytvořit svého virtuálního osobního asistenta pomocí ChatGPT, připravili jsme pro vás základ. Zde je podrobný návod, který vám s tím pomůže. Nasadit asistenta přizpůsobeného vašim potřebám. A to během několika hodin, ne měsíců.
Jak vytvořit virtuálního asistenta pomocí ChatGPT?
Zde jsou tři jednoduché způsoby, jak vytvořit virtuálního osobního asistenta pomocí ChatGPT:
1. Mluvte s ChatGPT jako se svým asistentem
Pokud se nechcete zabývat předem připravenými nastaveními nebo vytvářet něco zcela nového, můžete ChatGPT jednoduše naučit nebo vycvičit, aby se stal vaším asistentem. To je vše.
- Chcete-li získat přístup k ChatGPT, stačí otevřít chat.openai.com a začít chatovat pomocí jednoduchého pokynu.
- Napište jednoduchou, přímou zprávu, ve které uvedete, co byste chtěli, aby asistent dělal.
- A nástroj začne fungovat jako váš asistent.
Pojďme si to vysvětlit na příkladu. Představte si, že zadáte ChatGPT následující příkaz:
ChatGPT odpoví například takto:
A právě takhle máte nyní k dispozici virtuálního asistenta.
Můžete jej použít k:
- Nastavení připomenutí: „Připomeň mi, abych zítra ve 14:00 naplánoval týmovou schůzku“ (propojte ChatGPT s aplikací kalendáře, aby se připomenutí skutečně spustilo!)
- Odpovězte na otázky: „Jaký je nejlepší způsob, jak uspořádat svou doručenou poštu?“ nebo
- Psaní e-mailů: „Napište návrh souhrnného e-mailu pro klienta“
ChatGPT může také generovat odpovědi na dotazy zákazníků, často kladené otázky nebo pokyny pro zaškolení. Můžete jej dokonce naučit zvládat konkrétní úkoly, jako je vypracování návrhů aktualizací stavu, generování faktur nebo nastavení šablon agendy.
Stačí zadat správný kontext a požadavky a ChatGPT se přizpůsobí vašim požadavkům.
🤝 Přátelské připomenutí: Tato metoda funguje i s bezplatnou verzí ChatGPT. Není třeba se přihlašovat k odběru, pokud nechcete pokročilé funkce nebo přístup k vlastním GPT.
2. Najděte si hotového asistenta v sekci „Explore GPT“ (Prozkoumat GPT).
Můžete si také vybrat z řady předem připravených virtuálních osobních asistentů vytvořených společností OpenAI a dalšími. Je to užitečná možnost, pokud nechcete nic vytvářet od nuly, ale přesto chcete vlastního, dobře vycvičeného osobního asistenta.
Postupujte takto:
- Otevřete ChatGPT (k tomu budete potřebovat ChatGPT Plus).
- Klikněte na „Prozkoumat GPT“ v levém postranním panelu.
- Jakmile to uděláte, ChatGPT Plus otevře adresář asistentů, jak je vidět níže:
Skvělé na těchto virtuálních asistentech s umělou inteligencí je to, že jsou vycvičeni a otestováni pro výkon konkrétní práce. Předpokládejme například, že potřebujete virtuálního asistenta pro kódování. Když zadáte do vyhledávače „virtuální asistent pro kódování“, ChatGPT vám nabídne následující výsledky:
Pokud vyberete „PyCharm Expert“, objeví se okno podobné obrázku níže. Okamžitě uvidíte hodnocení GPT, popis, kategorii a další informace.
Stačí kliknout na „Start Chat“ a asistent pro kódování využívající ChatGPT je připraven vám pomoci s vaším úkolem.
3. Vytvořte si vlastního asistenta
Proč byste si měli vytvořit svého virtuálního osobního asistenta pomocí ChatGPT?
Pro začátek je to nástroj, který se hodí pro váš pracovní postup, nikoli obecný chatbot. Integrací ChatGPT do vašich nástrojů nebo API můžete přizpůsobit, jak mluví, z jakých znalostí čerpá a jaké úkoly zpracovává, ať už jde o odpovídání na časté dotazy, shrnování poznámek nebo navrhování odpovědí.
Protože si pamatuje vaše preference nebo minulé interakce, nemusíte se neustále opakovat.
Zde je podrobný návod, jak vytvořit vlastního asistenta pomocí ChatGPT:
- Přihlaste se do ChatGPT Plus a přejděte do sekce „Explore GPTs“ (Prozkoumat GPT).
- Klikněte na „Vytvořit“ v pravém horním rohu, jak je vidět níže:
- Po kliknutí na „Vytvořit“ se ChatGPT Plus otevře v novém okně.
- Do prostoru „Vytvořit“ zadáte své potřeby a požadavky. Pomůže vám to vytvořit přesně takového virtuálního asistenta, jakého hledáte.
- Předpokládejme, že chcete vytvořit virtuálního asistenta, který píše odvážné, neotřelé příspěvky na Twitteru pro značky Web3. Nejprve musíte definovat základní parametry.
- První věc, kterou pro svého virtuálního asistenta potřebujete, je jméno. Zamyslete se tedy nad nápady. Protože píšeme vlákna, pojmenujme asistenta „Thread Alchemist“ (Alchymista vláken).
- Nyní přejdeme k popisu. Zde musíte „popsat“, co chcete, aby dělal. Například by to mohl být krátký a výstižný popis pro „Thread Alchemist“: „Pomáhá tvůrcům na Twitteru/X, samostatným podnikatelům a agenturám proměnit nápady ve virální vlákna s ostrými háčky, vyprávěním příběhů a psaním přizpůsobeným platformě.“
- Dále budete muset sepsat všechny pokyny, co má a nemá virtuální asistent (v tomto případě „Thread Alchemist“) dělat.
- Abychom vyladili našeho „Thread Alchemist“, přidáme sadu pokynů, které má bot umělé inteligence dodržovat. Chcete například, aby vám pomáhal s generováním nápadů? Přidejte to do svých pokynů: „Vygeneruj 3 úhly pohledu pro tweet o rizicích DeFi“.
💡 Tip pro profesionály: Nestačí pouze uvést, co by měl váš asistent dělat. Přidejte také to, co by neměl dělat. Pokud například nechcete, aby vyprávěl vtipy nebo používal emodži, ujistěte se, že to ve vašem pokynu uvedete.
- Jakmile to uděláte, přejděte na „Conversation Starter“, což je předdefinovaná výzva nebo příkladová otázka, která se uživateli zobrazí při otevření asistenta.
- Pro náš příklad předpokládejme, že použijeme následující pokyny: Převést tento blog na vlákno na Twitteru pro mou značku Web3 Napsat 3 zajímavé nápady pro vlákno o prevenci podvodů ve fintech Převést tyto statistiky na sérii tweetů
- Převést tento blog na vlákno na Twitteru pro mou značku Web3
- Napište 3 zajímavé nápady pro vlákno o prevenci podvodů ve fintechu.
- Proměňte tyto statistiky v tweetstorm
- Převést tento blog na vlákno na Twitteru pro mou značku Web3
- Napište 3 zajímavé nápady pro vlákno o prevenci podvodů ve fintechu.
- Proměňte tyto statistiky v tweetstorm
- Poté následuje sekce „Znalosti“. Zde můžete nahrát soubory, dokumenty nebo jakékoli reference, které má asistent sledovat. Vysoce hodnocené články a reference o Web3 vylepší „Thread Alchemist“ tak, aby vytvářel podobný obsah.
- V další části „Schopnosti“ můžete vybrat schopnosti, které chcete, aby virtuální asistent měl. Ty se mohou pohybovat od procházení webu až po generování obrázků. Jedná se o důležitou část, protože rozhoduje o tom, co asistent může a nemůže dělat.
- Nakonec definujete, jak se váš asistent propojí s jinými nástroji, aby zefektivnil provoz. Nejprve vyberte správné ověření (například API klíč nebo přihlašovací údaje). Poté nahrajte nebo vložte schéma API, aby ChatGPT věděl, jak jej používat. Přidejte příklady výzev a v případě potřeby připojte zásady ochrany osobních údajů.
- Po vyplnění všech sekcí klikněte na „Vytvořit znovu“ a objeví se okno, které vypadá takto:
- Klikněte na „Uložit“ a virtuální asistent (v tomto případě „Thread Alchemist“) je nyní aktivní!
- Po kliknutí na „Zobrazit GPT“ se zobrazí okno, které vypadá takto:
- Svého virtuálního asistenta s umělou inteligencí můžete ponechat soukromého nebo jej sdílet s členy svého týmu, klienty a dalšími uživateli ChatGPT, aby k němu měli přístup.
🧠 Zajímavost: Během prvních dvou měsíců od spuštění vlastních GPT bylo do ledna 2024 vytvořeno více než 3 miliony vlastních verzí ChatGPT.
Omezení vytváření virtuálního asistenta pomocí ChatGPT
ChatGPT je bezpochyby spolehlivým virtuálním asistentem, ale je třeba si uvědomit určitá omezení:
- Nelze pomoci s řízením projektů: Nelze jej spustit na pozadí ani vás upozorňovat na nadcházející schůzky, termíny atd., pokud není naprogramován tak, aby to dělal prostřednictvím externí logiky nebo plánovače.
- Chybí možnosti spolupráce: ChatGPT relace jsou většinou interakce jednoho uživatele, izolované. ChatGPT také umí generovat nebo editovat dokumenty, ale pouze pro jednoho uživatele najednou.
- Žádné provádění úkolů ani sledování pracovního postupu: ChatGPT může navrhovat kroky, ale nedokáže sledovat, zda byly provedeny, a proto budete muset najmout virtuálního asistenta nebo použít nástroj pro správu projektů.
- Žádné centralizované znalostní centrum: ChatGPT dokáže vyhledávat informace, ale neukládá znalosti ani standardní operační postupy a dokáže zpracovávat pouze jeden jazyk najednou.
- Žádné opakující se pracovní postupy ani automatizace: ChatGPT si nepamatuje rutiny ani nespouští opakované akce.
- Bez hlasového asistenta nebo vstupu ze senzoru (pokud není přidán samostatně): ChatGPT nativně nezpracovává hlasová data, data z kamery ani data o poloze. K simulaci těchto funkcí potřebujete další nástroje (například Whisper pro hlasový vstup nebo externí API pro GPS).
👀 Věděli jste? Předávání citlivých dat do ChatGPT je riskantní. Chybí mu nativní šifrování, což znamená, že informace mohou snadno uniknout, být zneužity nebo neprojít regulačními kontrolami, pokud jste model nezabalili do bezpečného a kompatibilního backendu.
ChatGPT není ze své podstaty v souladu s předpisy jako GDPR, SOC-2, HIPAA a PCI DSS. Pokud používáte API OpenAI (nebo jakéhokoli jiného poskytovatele hostovaných modelů), vaše data jsou odesílána a zpracovávána na externích serverech. Co dělat místo toho?
Pokud váš asistent zpracovává citlivá data:
- Pokud je to možné, nezadávejte citlivá data do příkazů. Používejte symbolické ID nebo tagy a bezpečně je vyřešte ve svém backendu.
- Šifrujte data v klidu i při přenosu ve své vlastní infrastruktuře.
- Používejte bezpečný proxy server nebo prostřední vrstvu, která čistí vstupy/výstupy do modelu.
- Přidejte ovládací prvky přístupu a protokolování, abyste mohli sledovat, kdo a kdy asistenta používá.
- Při práci s chráněnými daty a při nutnosti dodržování předpisů používejte nástroje jako Azure OpenAI nebo plně samostatně hostované LLM.
Faktory, které je třeba zvážit při hledání virtuálního asistenta:
- Kompatibilita: Je kompatibilní s vašimi stávajícími zařízeními a technologiemi?
- Uživatelské rozhraní: Hledejte uživatelsky přívětivé rozhraní, které sníží kognitivní zátěž spojenou s používáním nového nástroje.
- Bezpečnost: Je v souladu s místními a odvětvovými předpisy?
- Náklady: Hledáte bezplatný nástroj nebo nástroj, který má počáteční náklady, ale pomůže vám zvýšit produktivitu?
Vytvořte si virtuálního asistenta s ClickUp: chytřejší alternativa k ChatGPT
Pokud se chcete vyhnout problémům spojeným s používáním ChatGPT k vytvoření svého virtuálního asistenta (uvedeným výše), máme pro vás řešení.
ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, vám nabízí hladší cestu. Díky kombinaci Autopilot Agents a ClickUp Brain získáte AI, která nejen reaguje, ale také jedná. Doporučujeme vám je vyzkoušet sami, ale zde je stručný návod k používání předem připravených a vlastních virtuálních asistentů v ClickUp!
ClickUp Autopilot Agents: Vaši kolegové z týmu AI, kteří za vás vykonávají práci
Autopilot Agents jsou entity umělé inteligence vytvořené uvnitř vašeho pracovního prostoru ClickUp, které se přizpůsobují změnám, uvažují nad kontextem a provádějí skutečné akce vaším jménem – takže vy to nemusíte dělat.
Umí:
- Sledujte aktivitu v pracovním prostoru a spouštějte pracovní postupy, když jsou splněny podmínky.
- Vytvářejte úkoly, zveřejňujte aktualizace, odesílejte zprávy a odpovídejte na otázky.
- Spouštějte jej ve svých chatech, prostorech, složkách nebo seznamech ClickUp, takže pomoc je vždy tam, kde pracujete.
Můžete začít s předem připravenými agenty pro běžné potřeby (jako denní nebo týdenní reporty nebo odpovědi na časté dotazy) nebo vytvořit vlastní agenty pro vaše jedinečné pracovní postupy pomocí jednoduchého rozbalovacího menu.
Předem připravení agenti Autopilot jsou hotoví agenti, které můžete zapnout. Reagují na konkrétní spouštěče pomocí dat z vašich úkolů, dokumentů nebo chatů v ClickUp. Vlastní agenti Autopilot vám umožňují definovat vlastní spouštěče, podmínky a pokyny – a dokonce je propojit s vašimi znalostmi v pracovním prostoru, aby fungovali v reálném kontextu.
📌 Představte si, že váš „agent pro týdenní aktualizace“ funguje jako virtuální asistent. Každý pátek prohledává dokončené úkoly vašeho týmu, vybírá nejdůležitější informace z dokumentů a zveřejňuje propracované shrnutí v chatu vašeho projektu – aniž byste hnuli prstem. Místo toho, abyste aktualizace hledali, vám je váš agent aktivně doručuje, stejně jako by to udělal skutečný asistent.
Zde najdete videonávod, jak nastavit svého prvního agenta v ClickUp!
💡 Tip pro profesionály: Protože agenti Autopilot umí uvažovat (a ne jen dodržovat striktní pravidla), jsou ideální, když potřebujete, aby AI zvládala nejednoznačnosti, generovala obsah nebo rozhodovala mezi různými možnostmi.
ClickUp Brain: Váš výkonný virtuální asistent, který vás provází
ClickUp Brain je vestavěný AI asistent ClickUp, neboli nejkomplexnější kontextový AI asistent pro práci na světě. Rozumí vašim projektům a úkolům, což znamená, že může poskytovat kontextové odpovědi související s vašimi projekty ClickUp a propojenými aplikacemi, které jste integrovali do svého pracovního prostoru ClickUp.
Od generování souhrnů projektů (jako výše) po extrahování klíčových úkolů a jejich přiřazování příslušným členům týmu – výkonná umělá inteligence ClickUp zvládne vše.
Můžete jej použít k shrnutí svých schůzek, chatových konverzací a dokonce i k přepisu svých nahraných ClickUp klipů.
Jako váš hotový virtuální asistent má Brain funkci AI CatchUp, která na požádání stahuje aktualizace z vašich chatových vláken ClickUp, například z konkrétních období, kdy jste pryč.
Můžete také požádat AI, aby shrnula další aktualizace z vašeho pracovního prostoru – co se stalo, které úkoly byly dokončeny, kolik toho členové vašeho týmu stihli a které dokumenty byly vytvořeny nebo aktualizovány během vaší nepřítomnosti.
🧠 Zajímavost: ClickUp Brain vám může dokonce pomoci vytvořit vlastní agenty autopilota tím, že převede vaše pokyny v přirozeném jazyce na strukturovanou logiku. V sekci Pokyny nástroje Agent builder můžete kliknout na „Požádat Brain o pomoc“ a opakovat konverzaci, dokud nebude výzva upřesněna a připravena k použití.
Brain je asistent, se kterým mluvíte, zatímco Autopilot Agents jsou asistenti, kteří za vás jednají. Ať tak či onak, v ClickUp si můžete vytvořit svého vlastního AI asistenta!
ClickUp Brain vs. ChatGPT jako virtuální asistent: Stručný přehled
|Funkce a možnosti
|ChatGPT
|ClickUp
|Řízení projektů
|❌
|✅
|Spolupráce
|❌
|✅
|Provádění úkolů a sledování pracovního postupu
|❌
|✅
|Centralizované znalostní centrum
|❌
|✅
|Automatizace
|❌
|✅
|Provádějte práci pomocí hlasu
|❌
|✅
📮 ClickUp Insight: 32 % pracovníků se domnívá, že automatizace ušetří jen několik minut najednou, ale 19 % tvrdí, že by mohla ušetřit 3–5 hodin týdně. Skutečností je, že i ta nejmenší úspora času se v dlouhodobém horizontu sčítá. Například úspora pouhých 5 minut denně na opakujících se úkolech může znamenat více než 20 hodin ušetřeného času za čtvrtletí, který lze věnovat hodnotnější strategické práci. S ClickUpem trvá automatizace malých úkolů, jako je přiřazování termínů nebo označování kolegů, méně než minutu. K dispozici máte vestavěné AI agenty pro automatické souhrny a zprávy, zatímco vlastní agenti zpracovávají konkrétní pracovní postupy. Získejte zpět svůj čas!💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením zpráv o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro vytváření zpráv ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
Výhody ClickUp Brain
- Zvýšená produktivita: Díky integraci s vašimi projekty, úkoly, dokumenty, tabulemi, seznamy úkolů atd. nemusíte při používání AI pro zvýšení produktivity přecházet mezi různými nástroji nebo pracovními postupy. Tím se snižuje nutnost přepínání mezi kontexty a omezuje se rozšiřování AI, které vede k tomu, že týmy přestávají používat nebo investovat do nástrojů AI.
- Snadné nastavení: Stačí se zaregistrovat do ClickUp a můžete začít používat Brain jako svého virtuálního asistenta. Není třeba provádět žádné další kroky k vytvoření asistenta.
- Bezpečnost na podnikové úrovni: Vaše data splňují bezpečnostní standardy, jako jsou GDPR, HIPAA a AICPA SOC 2.
ClickUp Brain MAX: Vaše super aplikace AI pro stolní počítače
Pokud chcete virtuální asistenci Brain přenést na svůj počítač, stáhněte si ClickUp Brain MAX!
- Získáte tak produktivitu založenou na hlasu: Talk to Text převádí vaše mluvené myšlenky na propracované zprávy, popisy úkolů nebo výzvy – bez nutnosti psaní.
- Podporuje několik velkých jazykových modelů (LLM) v jednom rozhraní: Brain MAX vám umožňuje přepínat mezi ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini a dalšími – a to vše při zachování kontextu z vašeho pracovního prostoru ClickUp.
- Protože je Brain MAX úzce propojen s vaším pracovním prostorem a externími aplikacemi, nejde jen o chatovací prostor, ale o chytrého asistenta, který reaguje na vaše příkazy. Prohledávejte své nástroje, zobrazujte kontext, generujte obsah nebo vytvářejte úkoly – vše pomocí hlasu nebo textu.
Podívejme se také na další funkce ClickUp, které vám pomohou zvýšit produktivitu při práci.
ClickUp Docs: Společná editace
Zatímco Brain poskytuje okamžité souhrny, aktualizace a přehledy úkolů, ClickUp Docs zajišťuje, že znalosti vašeho týmu zůstanou organizované, přístupné a editovatelné – vše na jednom místě.
Ať už připravujete poznámky z jednání, vytváříte obsah včetně SOP nebo píšete projektové briefy, dokumenty v ClickUp jsou ve výchozím nastavení kolaborativní. Můžete je společně upravovat v reálném čase, přidávat komentáře a přiřazovat úkoly přímo z jakéhokoli dokumentu. Bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
ClickUp Brain funguje také v Docs. Můžete jej použít k:
- Okamžitě shrňte dlouhé dokumenty
- Generujte nápady pro blogové příspěvky a další materiály pro vaše digitální marketingové kampaně.
- Navrhujte úpravy nebo zlepšujte srozumitelnost při tvorbě obsahu a správě e-mailů.
- Extrahujte klíčové body a přeměňte je na úkoly.
- Provádějte překlady různých marketingových materiálů.
Místo toho, abyste používali ChatGPT k generování obsahu a poté jej ručně přesouvali do jiného nástroje, můžete vytvářet, upravovat, shrnovat a provádět akce přímo v ClickUp Docs.
ClickUp pro provádění úkolů a sledování pracovních postupů
Zatímco ChatGPT jako virtuální asistent může navrhovat kroky, které je třeba podniknout, s ClickUp Tasks je můžete proměnit ve strukturovanou a sledovatelnou práci.
Funkce správy úkolů ClickUp vám umožňují rozdělit projekty na zvládnutelné kroky, přiřadit jim vlastníky, stanovit termíny a sledovat jejich průběh.
Vzhledem k tomu, že Brain funguje v rámci ClickUp Tasks, můžete provádět následující akce:
- Vytvářejte nové úkoly přímo z dokumentů, komentářů nebo souhrnů chatů.
- Automatické vyplňování názvů úkolů, popisů, termínů a přidělených osob
- Navrhujte dílčí úkoly nebo položky kontrolního seznamu na základě kontextu projektu.
- Odhalte překážky a zpožděné úkoly, aby vám nic neuniklo.
Vytvářejte vše od jednoduchých seznamů úkolů až po složité pracovní postupy s vnořenými podúkoly, kontrolními seznamy, prioritami, závislostmi a dalšími prvky.
Enterprise AI Search: Centralizované znalostní centrum
Každý tým má „ten dokument“. Ten s zastaralými informacemi, pohřbený ve čtyřech složkách a nemožný najít, když ho nejvíce potřebujete.
ClickUp tento nepořádek řeší pomocí propojeného znalostního centra, které nejen ukládá vaše SOP, poznámky a průvodce, ale také je přímo propojuje s vaší prací.
Enterprise AI Search od ClickUp vám umožňuje prohledávat vše – dokumenty, úkoly, komentáře, dokonce i vlastní pole – a okamžitě získat přesně to, co potřebujete.
Když to spojíte s ClickUp Brain, nebudete jen vyhledávat, ale budete klást otázky a získávat odpovědi založené na umělé inteligenci, které vycházejí ze skutečných znalostí vašeho týmu.
- Zeptejte se: „Jaké jsou naše podmínky vrácení peněz?“ → Brain najde a shrne správný dokument.
- Vložte hrubý popis projektu → Brain jej upraví a navrhne chybějící kroky.
- Chcete vidět, jak fungovala minulá kampaň? → Vyhledejte a získejte kompletní vlákno napříč úkoly + dokumenty
Musíte také vědět, že Enterprise AI Search se stává čím dál chytřejší, čím více jej používáte.
Vytvářejte, přizpůsobujte a ovládajte: Vytvořte si svého asistenta v ClickUp
Určitě budete souhlasit, že používání asistence AI ClickUp – s Brain a Autopilot Agents – je mnohem jednodušší než vytváření vlastního virtuálního asistenta od nuly.
Nemusíte být programátor. Stačí se zaregistrovat na ClickUp, stát se uživatelem ClickUp a hotovo. Získáte svého virtuálního osobního asistenta, který pracuje ve vašem nástroji pro správu projektů.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma – a začněte každý týden ušetřit více než jeden den!