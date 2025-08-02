Jak vytvořit efektivní marketingové strategie pro účetní firmy

Moderní marketing založený na datech je nezbytný pro účetní firmy, které usilují o udržitelný růst. Nejde jen o propagaci, ale o budování důvěry a kredibility, které vedou k dlouhodobým obchodním vztahům. Silná strategie zajistí, že vaše firma bude snadno dohledatelná, a etabluje vás jako důvěryhodného poradce.
Tato příručka se zabývá osvědčenými marketingovými strategiemi, nezbytnými nástroji a klíčovými metrikami výkonnosti pro měření vašich výsledků. Dozvíte se, jak překonat běžné výzvy a vytvořit marketingový plán, který pomůže vašemu podnikání prosperovat.
⭐ Doporučená šablona
Šablona pro správu marketingových kampaní v ClickUp vám poskytuje vše, co potřebujete k plánování, sledování a realizaci kampaní od začátku do konce. Díky integrovaným časovým osám, přiřazování úkolů a sledování výkonu pomáhá týmům udržovat soulad, dodržovat termíny a maximalizovat návratnost investic.
Proč je marketing pro účetní firmy tak důležitý
Marketing není určen pouze pro velké značky nebo e-commerce podniky – účetní firmy ho potřebují stejně, ne-li více. Definovaná marketingová strategie vám pomůže přilákat, udržet a rozšířit vaši klientskou základnu na vysoce konkurenčním trhu.
Zde je několik důvodů, proč je investice do marketingových aktivit pro účetní firmy nezbytná:
- Vynikněte na přeplněném trhu jasnou komunikací své specializace, odbornosti a jedinečné hodnoty prostřednictvím marketingových strategií přizpůsobených účetním firmám.
- Přilákejte potenciální klienty, kteří aktivně hledají řešení, optimalizací své online přítomnosti pomocí optimalizace pro vyhledávače, blogových příspěvků a cíleného e-mailového marketingu.
- Vytvořte identitu značky, která osloví vaši cílovou skupinu a díky níž bude vaše účetní firma lépe zapamatovatelná na sociálních médiích a vašem webu.
- Získejte důvěru a kredibilitu sdílením referencí klientů, postřehů a konzistentního, relevantního obsahu, který vás positionuje jako odborníka v dané oblasti.
- Posilte vztahy s klienty pomocí personalizované, průběžné komunikace, která přesahuje rámec transakcí a podporuje dlouhodobou loajalitu.
- Získejte konkurenční výhodu díky marketingovému plánu založenému na datech, který využívá trendy, prediktivní analytiku a poznatky z oboru, abyste zůstali vždy o krok napřed.
- Rozšiřte svůj dosah na majitele malých podniků a nové demografické skupiny, které by jinak vaši firmu možná neobjevily.
- Péče o stávající klienty pomocí cenných aktualizací, vzdělávacího obsahu a kontrol, aby vaše firma zůstala po celý rok v popředí zájmu.
- Podpořte rozvoj podnikání pomocí strategického marketingu obsahu, networkingových akcí a online marketingových aktivit, které přinášejí kvalifikované potenciální zákazníky.
- Posilte reputaci své firmy prostřednictvím konzistentního brandingu, proaktivního řízení reputace a digitální přítomnosti napříč kanály.
- Získejte vysoce kvalitní potenciální zákazníky pomocí přesného zacílení na správné marketingové kanály, což povede k vyšším konverzím a spokojenějším klientům.
- Vytvářejte strategické aliance tím, že předvedete své myšlenkové vedení a odborné znalosti prostřednictvím webinářů, podcastů a hostování v pořadech.
- Zlepšete výkonnost firmy pomocí marketingových dat, která se přenášejí do vašeho účetního softwaru a pomáhají sladit cíle v oblasti prodeje, marketingu a služeb.
- Proměňte marketing v motor růstu, který podporuje vaši celkovou obchodní vizi, rozšiřuje získávání klientů a zajišťuje budoucnost vaší firmy.
👀 Věděli jste? Firmy s dokumentovanou marketingovou strategií mají přibližně třikrát větší šanci na růst než ty, které se spoléhají pouze na doporučení.
📖 Přečtěte si také: Strategie růstového marketingu pro rozšíření vašeho podnikání
Jaké jsou nejlepší marketingové strategie pro účetní firmy?
Pro účetní firmy již nestačí spoléhat se na doporučení, aby se odlišily od konkurence. Potřebujete konzistentní, měřitelnou marketingovou strategii, která generuje kvalifikované potenciální zákazníky, prezentuje odborné znalosti a buduje silné vztahy s klienty.
Vzhledem k tomu, že potenciální klienti vyhledávají a porovnávají služby online, je viditelnost a důvěryhodnost vaší firmy nanejvýš důležitá.
Tento průvodce rozebírá deset praktických marketingových strategií zaměřených na návratnost investic, které vám pomohou oslovit vaši cílovou skupinu. Tyto osvědčené taktiky, podložené příklady z praxe, vám pomohou zvýšit počet nových klientů, posílit vaši reputaci a dosáhnout udržitelného růstu.
1. Vytvořte odlišné postavení značky na trhu
Většina malých účetních firem se popisuje pomocí obecných termínů, jako jsou „důvěryhodná“, „přesná“ a „zkušená“. Ale tato módní slova vám nepomohou vyniknout.
V odvětví, které je založeno na přesnosti, by identita vaší značky neměla být nijak vágní. Jasné positioning pomáhá vaší cílové skupině okamžitě pochopit, v čem se vaše účetní služby liší od ostatních.
📌 Například Bench, moderní produkt pro vedení účetnictví pro majitele malých podniků , se profiluje jako jednoduchý a hodnotný produkt se sloganem „Zjednodušené vedení účetnictví. Daňové úlevy odemčené.“ Čistý design webových stránek, tón a zaměření na maximalizaci úlev pro podnikatele pomáhají Bench oslovit cílový trh.
Díky této přehlednosti si získali silnou reputaci mezi malými účetními firmami, které se snaží uspokojit moderní potřeby podniků.
Specializujete se na účetnictví pro startupy, investory do nemovitostí nebo služby přípravy daňových přiznání pro technologické podnikatele? Nabízíte bezproblémové zapojení nových zaměstnanců nebo pokročilé integrace účetního softwaru? Tyto odlišnosti jsou vaší značkou.
Propojte to se svou marketingovou komunikační strategií, abyste zajistili konzistentní sdělení ve všech kontaktních bodech.
2. Budujte autoritu prostřednictvím dlouhých obsahových marketingových kampaní
Obsahový marketing je základním kamenem digitální viditelnosti účetních firem, ale skuteční vítězové jdou nad rámec blogů. Odborné studie, vysvětlující videa a podrobné průvodce vám umožní předvést své odborné znalosti způsobem, který pomůže potenciálním klientům řešit reálné problémy.
A co je nejlepší? Vzdělávací obsah má tendenci zvyšovat organický provoz vyhledávačů a vaši firmu tak na Googlu profiluje jako odborníka v dané oblasti.
📌 Skvělým příkladem je HubSpot. Jejich HubSpot Academy nabízí bezplatná školení v oblasti inbound marketingu a prodeje, čímž posiluje své vedoucí postavení v oboru. Účetní firmy se mohou inspirovat a nabídnout podobný obsah, jako jsou daňové průvodce, kontrolní seznamy pro audity nebo vysvětlující videa, aby předvedly svou odbornost v dané oblasti a zvýšily organickou návštěvnost.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit plán řízení obsahového marketingu
3. Zavést strategii založenou na vyhledávání (SEO + záměr)
Zatímco mnoho účetních firem spoléhá na doporučení, podniky, které generují udržitelné příchozí potenciální zákazníky, investují do strategií založených na SEO, aby oslovily klienty přímo.
📌 Například QuickBooks, firma zabývající se podnikovým účetním softwarem, pravidelně vytváří blogy a videa na témata, která jsou důležitá pro její cílovou skupinu. To nejen zvyšuje viditelnost ve vyhledávačích, ale také buduje důvěru u uživatelů, kteří aktivně hledají řešení.
Místo honby za klíčovými slovy nejvyšší úrovně, jako je „účetní firma“, se zaměřte na fráze založené na záměru, jako je „nejlepší účetní software pro správu zásob“ nebo „jak podat opožděné daňové přiznání“. To vám přinese více kvalifikovaných potenciálních zákazníků.
💡Tip pro profesionály: Potřebujete pomoc se strukturováním celého plánu? Zde je přehled toho, jak vytvořit marketingový manuál, který udržuje SEO v jádru vaší obsahové pipeline.
4. Produktizujte svou vlajkovou službu
Vaše účetní firma může nabízet desítky služeb, ale která z nich vám přináší nejcennější klienty? Produktizace této služby do škálovatelné nabídky s definovaným rozsahem, cenou a výsledky je účinnou marketingovou taktikou.
Pokud například poskytujete služby v oblasti manažerského účetnictví pro společnosti SaaS, vytvořte nabídku s názvem „SaaS Finance Fix: 90denní finanční přehled pro start-upy“. Doplňte ji o materiály, jako jsou kontrolní seznamy, vysvětlující prezentace a reference. Pomocí ClickUp zorganizujte interní dodavatelský tok a promítněte jej do externího positioning.
📌 Pilot, účetní firma zaměřená na startupy, nabízí finanční služby šité na míru pro SaaS, e-commerce a profesionální služby. Jejich balíček „Účetnictví pro startupy“ přesně uvádí, pro koho je určen, co obsahuje a jaké výsledky mohou klienti očekávat. To jim pomáhá oslovit správnou cílovou skupinu a odlišit se od běžných účetních firem.
5. Využijte terénní marketing k budování důvěry na místní úrovni
Zatímco online strategie rozšiřují dosah, terénní marketing může být vaší tajnou zbraní při budování důvěry u místních klientů.
Mnoho malých účetních firem přehlíží interakce v reálném světě, jako jsou obchodní výstavy, setkání v oboru nebo akce místní komory. Pokud se to dělá správně, vytváří to loajalitu ke značce a přináší vám to zlatý důl v podobě doporučení od klientů.
📌 Například Bloomreach, platforma pro e-commerce, využívá vysoce personalizované akce ve stylu ABM, jako jsou ochutnávky whisky nebo workshopy zdobení sušenek, k oslovení cílových zákazníků. Tyto akce jsou spojeny s živými ukázkami produktů, které představují reálné příklady použití – budují vztahy a zároveň posilují hodnotu produktu.
Účetní firmy mohou tento přístup využít a pořádat workshopy nebo tematické akce přizpůsobené majitelům malých podniků v jejich oblasti.
6. Využijte cenné zdroje jako magnety na potenciální zákazníky
Nabídka bezplatných zdrojů je účinným způsobem, jak získat kvalifikované potenciální zákazníky. Nástroje jako daňové kalkulačky, šablony pro výpočet mezd nebo kontrolní seznamy pro zaškolení nových zaměstnanců jsou cenné pro stávající klienty a zvyšují počet nových zákazníků, když je sdílíte na svém webu nebo sociálních médiích.
📌 Například CPA Ontario nabízí bezplatný nástroj pro sebehodnocení, který umožňuje aspirujícím účetním zhodnotit svou připravenost stát se studentem CPA. Uživatelé mohou zadat podrobnosti o svém vysvědčení a okamžitě obdržet personalizované výsledky bez nutnosti registrace.
Tento interaktivní nástroj positionuje CPA Ontario jako užitečnou autoritu a přitahuje stálý proud zapojených uživatelů, čímž podporuje příliv potenciálních uchazečů a zároveň prezentuje hodnotu jejich programů.
💡 Tip pro profesionály: Spojte spuštění svého zdroje s mini kampaní. Například: „Získejte náš kontrolní seznam pro daňové přiznání na konci roku + bezplatnou konzultaci.“
7. Přizpůsobte svůj obsah oceněním v oboru
Co kdyby vaše blogové příspěvky nejen zvyšovaly návštěvnost z vyhledávačů, ale také vám přinesly nominace na ocenění? Při vytváření obsahu přizpůsobte témata hodnotám, které tato ocenění vyzdvihují, jako jsou inovace, dopad a vzdělávání.
Nejenže přilákáte návštěvníky webových stránek, ale také se budete profilovat jako firma, která myslí dopředu, vrací se zpět a vede z čela.
📌 Například Accountants Accelerator nabízí více než 44 kategorií ocenění, které oceňují vše od vzdělávání klientů až po inovace firmy. Úmyslným přizpůsobením obsahu těmto tématům ocenění může vaše účetní firma zdvojnásobit své hodnocení viditelnosti ve vyhledávačích a vyniknout před porotou.
Vítězství nebo dokonce nominace buduje autoritu a posiluje reputaci vaší firmy v konkurenčním účetním odvětví.
8. Sledujte produktivitu marketingu, nejen jeho aktivitu
Marketing pro účetní se často zastaví kvůli nejasné návratnosti investic. Namísto měření úsilí (publikované blogy, odeslané e-maily) sledujte metriky marketingové produktivity, jako je míra konverze potenciálních zákazníků na klienty, doba do nákupu a náklady na akvizici.
Nástroje jako ClickUp Dashboards pomáhají vizualizovat tyto KPI napříč projekty a týmy. Dashboardy také objasňují výkonnost vaší firmy, zejména pokud je vaším cílem rozšířit kampaně na více služeb nebo geografických oblastí.
9. Nepodceňujte sílu svých sociálních sítí
Pokud vaše účetní firma nevyužívá organické a placené sociální sítě k rozšíření dosahu a poptávky, přicházíte o příležitost.
Rozvoj vašich marketingových kanálů na sociálních médiích může vyžadovat čas a úsilí, ale výsledky mohou stát za to.
LinkedIn, X a Meta jsou užitečné, pokud chcete selektivně rozšiřovat své publikum vytvářením specializovaného obsahu a cílených kampaní.
📌 Například společnost KPMG spravuje na LinkedIn několik stránek a profilů, kde sdílí zajímavé informace a články o myšlenkovém vedení na témata, která zajímají její publikum, jako jsou daňové služby.
10. Obnovujte, přetvářejte a redistribuujte evergreenový obsah
Skvělý obsah nemusí mít omezenou platnost. Obnovení starých blogových příspěvků pomocí aktualizovaných statistik, klíčových slov a příběhů o úspěchu klientů je nákladově efektivní způsob, jak zvýšit výkon.
Proměňte blog v karusel na LinkedIn nebo kontrolní seznam v podklady pro webinář. Poté aktualizujte sledování výkonu ve svém kalendáři obsahu. Využijte poznatky z analýz nebo průzkumů k vylepšení svých sdělení a přidání dalších odborných znalostí.
📌 Například The Accounting Podcast (dříve Cloud Accounting Podcast) využívá jednu epizodu podcastu různými způsoby na YouTube, LinkedIn, X a dalších kanálech, aby zvýšil viditelnost a zapojení.
Tato technika je obzvláště užitečná pro podcastové epizody a další dlouhé obsahy, které mohou sloužit jako více kontaktních bodů s vaším cílovým trhem.
Jak ClickUp pomáhá účetním firmám realizovat marketingové strategie
ClickUp není jen nástroj pro zvýšení produktivity – je to plnohodnotný podnikový marketingový software navržený tak, aby pomáhal firmám zefektivnit pracovní postupy, spolupracovat v reálném čase a realizovat výkonné multikanálové kampaně – to vše z jediného pracovního prostoru.
Zde je několik příkladů, jak CPA, účetní agentury a účetní konzultanti používají ClickUp k plánování a realizaci svých marketingových strategií a rozvoji svých firem.
Vytvořte strategický marketingový plán, který bude v souladu s vizí vaší firmy.
Šablona strategického marketingového plánu ClickUp to usnadňuje tím, že firmám poskytuje strukturovaný plán pro dokumentaci cílů, definování cílových skupin a přiřazení časových harmonogramů. Tato šablona pomáhá sladit cíle rozvoje podnikání s měřitelnými akcemi, které přilákají potenciální klienty a vytvoří konkurenční výhodu.
Už žádné chaotické tabulky nebo izolované dokumenty – celá vaše strategie je nyní transparentní a realizovatelná.
Plánujte, spouštějte a sledujte kampaně bez chaosu.
Realizace kampaně napříč několika marketingovými kanály, jako je e-mailový marketing, reklamy nebo platformy sociálních médií, se může rychle stát nepřehlednou.
Nástroje jako ClickUp Dashboards pomáhají vizualizovat tyto KPI napříč projekty a týmy, což vám umožňuje sledovat metriky marketingové produktivity, jako je míra konverze potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky, doba do nákupu a náklady na akvizici.
Kombinujte je se šablonou pro správu marketingových kampaní ClickUp, která vám pomůže řídit všechny fáze, od brainstormingu až po finální reporting.
Díky integrovaným zobrazením kalendářů obsahu, sledování rozpočtu a časových os kampaní mohou účetní firmy přesně sledovat, jak se věci mají.
ClickUp dokonce podporuje pracovní postupy v oblasti obsahového marketingu a pomáhá firmám organizovat nápady na blog, webináře a reference klientů do jednoho panelu kampaně.
💡 Tip pro profesionály: Kromě šablon marketingových kampaní využijte nástroje jako ClickUp Docs k brainstormingu marketingových nápadů, zaznamenávání postřehů a poznámek.
Plynule spolupracujte napříč týmy a projekty
Ať už má vaše firma specializovaný marketingový tým, nebo zastáváte více funkcí, hladká spolupráce je zásadní.
ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards vám umožňují brainstormovat nápady, vytvářet návrhy marketingových textů a převádět diskuse do konkrétních úkolů – to vše bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Díky úpravám v reálném čase mohou vaše marketingové a klientské týmy spolupracovat a zajistit, aby sdělení byla přesná a v souladu s vašimi účetními službami, jako je příprava daňových přiznání, manažerské účetnictví nebo poradenství.
Pro rychlé vizuální plánování použijte tabule k vytvoření pracovních postupů, načrtnutí prodejních trychtýřů nebo vizualizaci procesu péče o potenciální zákazníky.
Pište chytřeji a rychleji díky umělé inteligenci
Přiznejme si, že vytvářet obsah pravidelně je těžké, zejména pokud psaní není vaší hlavní dovedností, a to je důvod, proč se používání technologie AI pro marketing stalo novou normou.
Právě v tomto ohledu je ClickUp Brain revolučním nástrojem pro vaše marketingové aktivity v oblasti účetnictví.
Od návrhů blogů a vstupních stránek až po zpravodaje a propagační e-maily – ClickUp Brain pomáhá vytvářet relevantní obsah přizpůsobený vašemu publiku.
Ať už cílíte na majitele malých podniků, stávající klienty nebo potenciální klienty, díky tomu bude každý obsah optimalizovaný, poutavý a aktuální.
🧠 Zajímavost: Technologie AI lze využít i pro zpracování účetních úkolů. Díky AI můžete automatizovat účetní úkoly, provádět proaktivní analýzu dat a provádět bezchybnou prediktivní analýzu dat, mimo jiné.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
Ne však s ClickUp Brain. Nachází se přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Spojte své marketingové a účetní týmy
Když marketingové a účetní týmy pracují izolovaně, vše se zpomaluje. Díky specializovaným prostorům, jako jsou ClickUp pro marketingové týmy a ClickUp pro účetní týmy, mohou firmy tyto izolace odstranit a spolupracovat v jednom centralizovaném centru.
Tento propojený přístup zlepšuje viditelnost, udržuje marketingové aktivity v souladu s celofiremními cíli a zlepšuje komunikaci napříč celou firmou, ať už plánujete kampaň nebo se připravujete na událost v oboru.
Výzvy, kterým čelí účetní firmy v oblasti marketingu, a jak je překonat
Cesta k rozvoji účetní praxe není vždy hladká. Marketingové strategie pro účetní firmy vyžadují pečlivé plánování, aby bylo možné čelit několika klíčovým překážkám. Zde je podrobný pohled na hlavní výzvy a praktické způsoby, jak je řešit:
Identita a odlišení značky
Většina účetních firem čelí náročnému boji o to, aby se jejich služby odlišily v přeplněném oboru. Když potenciální klienti vidí všude podobné nabídky služeb, potřebují přesvědčivé důvody, aby si vybrali jednu firmu před druhou.
Chcete-li vybudovat výraznou identitu značky, zaměřte se na:
- Vytvářejte nezapomenutelné zážitky pro klienty díky personalizované pozornosti
- Identifikace a zdůraznění specializovaných odborných znalostí (např. účetnictví v oblasti udržitelnosti nebo zaměření na technologický průmysl)
- Vývoj jedinečného přístupu k službám nebo metodiky
Získávání a udržení klientů
Mnoho účetních firem se potýká s problémem, jak najít nové klienty a zároveň udržet spokojenost těch stávajících. Tato výzva se ještě zintenzivňuje, když se marketingové úsilí účetní firmy příliš rozptýlí mezi více kanálů.
Toto funguje:
- Pravidelné kontroly u stávajících klientů prostřednictvím čtvrtletních hodnocení
- Nastavení programu doporučení, který odměňuje doporučení klientů
- Vytváření vzdělávacího obsahu, který řeší konkrétní problémy klientů
- Využití strategií růstového marketingu k systematickému získávání a udržení klientů
Překážky digitální transformace
Malé účetní firmy často považují za náročné držet krok s technologickými změnami. Přijetí digitálních nástrojů je však pro udržení konkurenceschopnosti zásadní.
Zvažte tyto praktické kroky:
- Začněte se základním softwarem pro správu účetních projektů, abyste mohli organizovat práci pro klienty.
- Zavádějte cloudová účetní řešení postupně, jeden proces po druhém.
- Pravidelně školte zaměstnance v oblasti nových technologických nástrojů a osvědčených postupů.
Tvorba obsahu a marketing
Vytváření hodnotného a relevantního obsahu patří mezi nejvýznamnější výzvy pro účetní firmy. Klíčem k úspěchu je zpřístupnění složitých témat a zároveň prokázání odborných znalostí.
Účinné strategie obsahu zahrnují:
- Zjednodušené vysvětlení změn v daňových zákonech prostřednictvím blogových příspěvků
- Sdílení praktických tipů prostřednictvím krátkých videonávodů
- Vytváření šablon ke stažení pro běžné finanční úkoly
- Zahájení podcastu s rozhovory s odborníky z oboru
Správa online přítomnosti
Marketing pro účetní nyní vyžaduje silnou digitální stopu. Ne všichni účetní se však cítí pohodlně při používání sociálních médií a vyhledávačů.
Praktická řešení:
- Zaměřte se na jednu nebo dvě sociální platformy, kde je vaše cílová skupina nejaktivnější.
- Sdílejte příběhy o úspěchu klientů a jejich reference (s jejich svolením).
- Pravidelně zveřejňujte aktuality o změnách v oboru a jejich dopadu.
- Komunikujte se svými sledujícími tím, že budete odpovídat na jejich otázky a sdílet své postřehy.
Měření návratnosti investic do marketingu
Sledování marketingové výkonnosti firmy může být náročné. Mnoho firem se potýká s problémem propojení svých marketingových aktivit se skutečnými zisky od klientů.
Inteligentní přístupy k měření:
- Sledujte zdroje nových klientů prostřednictvím vstupních formulářů.
- Sledujte aktivitu na webových stránkách pomocí analytických nástrojů.
- Měřte míru otevření e-mailových kampaní a prokliky.
- Vypočítejte náklady na získání klienta podle marketingového kanálu
Měření úspěchu: klíčové metriky pro marketing účetních firem
Sledování správných KPI umožňuje vedoucím pracovníkům firmy vylepšit jejich marketingový plán, zlepšit výsledky kampaní a vyvinout chytřejší a efektivnější marketingové strategie pro účetní firmy.
Zde je přehled klíčových metrik, které je třeba sledovat, a způsob, jakým vám dashboardy ClickUp mohou pomoci organizovat všechna vaše marketingová data na jednom místě.
1. Cena za akvizici (CPA)
Díky tomu zjistíte, kolik utrácíte za získání nového klienta. Cíl je jednoduchý: udržet CPA na nižší úrovni než celoživotní hodnota klienta, abyste si zachovali ziskovost.
Vzorec: CPA = celkové marketingové výdaje / počet nových získaných klientů
Sledování CPA pomáhá optimalizovat marketingové úsilí tím, že zdůrazňuje, které kanály přinášejí nejvýhodnější konverze, což je pro malé účetní firmy s omezeným rozpočtem zásadní.
2. Míra konverze potenciálních zákazníků na zákazníky
Stav vaší pipeline je stejně důležitý jako návštěvnost. Tato metrika udává, jak efektivně přeměňujete kvalifikované potenciální zákazníky na platící klienty.
Vzorec: Míra konverze = (tržby z kvalifikovaných potenciálních zákazníků / celkový počet kvalifikovaných potenciálních zákazníků) x 100
Zlepšení tohoto čísla často spočívá v oslovení správného publika, doladění sdělení a použití nástrojů, které zefektivňují generování potenciálních zákazníků.
3. Návratnost investic do marketingu
Jak zjistíte, zda se vaše marketingové výdaje vyplatí? Výpočtem návratnosti investic. Ta měří zisk, který získáte ze svých marketingových investic.
Vzorec: Marketingová návratnost investic = (celková hodnota zákazníka – CPA) / CPA
Pokud je návratnost investic nízká, přehodnoťte své marketingové taktiky, kanály nebo cílení na publikum.
📖 Přečtěte si také: Strategie růstového marketingu pro rozšíření vašeho podnikání
4. Metriky e-mailového marketingu
E-mail je stále jedním z nejvýkonnějších marketingových kanálů pro účetní služby. Sledujte tyto:
- Míra otevření: Poutá předmět vašich e-mailů pozornost?
- CTR (míra prokliku): Zajímá čtenáře váš obsah?
- Míra odhlášení: Pokud tato míra prudce stoupne, možná je na čase přehodnotit svůj tón nebo efektivněji segmentovat seznamy.
Sledování těchto metrik v průběhu času vám umožní vylepšit váš přístup, zejména v kombinaci s nástrojem využívajícím umělou inteligenci, jako je například asistent psaní ClickUp.
5. Zapojení sociálních médií
Pokud investujete do marketingu na sociálních médiích, neměřte pouze povrchní metriky, jako jsou lajky, ale podívejte se také na:
- Dosah a dojmy
- Míra zapojení (komentáře, sdílení, uložení)
- Míra růstu počtu sledujících
- Zmínky o značce
Stoupající křivka zapojení naznačuje silnější vazby s vaším cílovým trhem a rostoucí identitu značky.
6. Míra konverze webových stránek
Zobrazuje procentuální podíl návštěvníků webových stránek, kteří provedli určité akce, jako je vyplnění formuláře, domluvení konzultace nebo stažení zdroje.
Vzorec: Míra konverze webových stránek = (konverze / celkový počet návštěvníků) x 100
Je to jeden z nejrychlejších způsobů, jak zjistit, jak dobře váš web odpovídá záměrům vašich návštěvníků. Optimalizace CTA a vstupních stránek pomocí A/B testování může tuto metriku zlepšit.
7. Poměr MQL k SQL
Proměňují se vaše marketingově kvalifikované potenciální zákazníky (MQL) v prodejně kvalifikované potenciální zákazníky (SQL)?
Vzorec: Poměr MQL k SQL = (SQL / MQL) x 100
Vysoký poměr ukazuje, že vaše marketingová strategie je v souladu s prodejními cíli, což signalizuje zdravější pipeline a lepší výsledky v oblasti rozvoje podnikání.
8. Celková hodnota zákazníka (CLV)
CLV odhaluje, kolik příjmů generuje spokojený klient během celého trvání vztahu s vaší firmou. Pomáhá vám soustředit se na udržení zákazníků, loajalitu a potenciál pro další prodej, což je nezbytné pro růst na konkurenčním trhu.
9. Sledování zdrojů doporučení
Klíčové je pochopit, odkud pocházejí vaši potenciální zákazníci. Ať už se jedná o doporučení klientů, obsah nebo události v oboru, sledování doporučení podle objemu a hodnoty pomáhá zdvojnásobit to, co funguje.
Pokud chcete vylepšit svou strategii sledování výkonu, tento průvodce marketingovými KPI vám pomůže zaostřit vaše zaměření a zlepšit soulad týmu.
Vybudujte si marketingové základy s ClickUp
Vytváření silných marketingových strategií pro účetní firmy je nepřetržitý proces, který vyžaduje pečlivé plánování, sledování a úpravy. Pokud jsou tyto strategie správně provedeny, pomohou vám vyniknout na konkurenčním trhu, přilákat ideální klienty a udržitelně rozvíjet vaši praxi.
Úspěšný marketing začíná porozuměním vaší cílové skupině a vytvořením sdělení, která přímo oslovují její potřeby. Ať už se zaměřujete na daňové služby pro malé podniky nebo specializované poradenství pro větší společnosti, váš marketing by měl zdůrazňovat vaše jedinečné silné stránky a odborné znalosti.
ClickUp vám pomůže zorganizovat vaše marketingové iniciativy a poskytne vám rámec pro efektivní realizaci kampaní, od počátečního plánování až po závěrečnou analýzu.
Implementací strategií, o kterých jsme hovořili, a použitím správných nástrojů k jejich správě můžete vybudovat marketingový systém, který vám bude přinášet nové zakázky a zároveň posilovat vztahy se stávajícími klienty.
