Jak psát účinné podněty pro AI postav (příklady + šablony)

Ať už píšete seriálový příběh nebo navrhujete interaktivní zážitek s postavami, čelíte výzvě. Postava musí zůstat konzistentní po celou dobu konverzace. Proto záleží na kvalitě vašich podnětů.
Pokud váš podnět jasně definuje osobnost postavy a požadovaný tón a zároveň stanoví omezení, získáte spolehlivější interakce.
Vytváření podnětů je standardní součástí toho, jak týmy v průběhu času produkují spolehlivý obsah. Společnost Adobe uvádí, že 86 % tvůrců ve své práci využívá generativní AI, což z ní činí vynikající nástroj pro generování podnětů.
Tento průvodce vám ukáže, jak psát podněty pro AI postav a jak opravit postavu, která se odchýlí od scénáře. Získáte také šablony, které můžete znovu použít v různých projektech, spolu s praktickým způsobem, jak organizovat podněty a produkční práci v ClickUp.
📖 Přečtěte si také: Šablony AI pro úsporu času a zvýšení produktivity
Co je to Character AI?
Character AI je chatovací platforma vytvořená pro interaktivní konverzace s „postavami“, které si můžete vytvořit a přizpůsobit. Zde definujete osobnost, pozadí a styl postavy. Poté chatujete, abyste generovali dialogy, příběhové scény, interakce v rámci hraní rolí nebo prozkoumávání konceptů pro umělecké a AI umělecké pracovní postupy.
Z pohledu podnětů Character AI považuje každou konverzaci za více než jen jednu zprávu. Při vytváření podnětů v pozadí zohledňuje zúčastněné postavy, typ chatu, uživatelské profily, připnuté vzpomínky a historii konverzace. To je nezbytné, protože vlastnosti vaší postavy a detaily prostředí musí zůstat jednotné napříč několika tahy, aby bylo dosaženo konzistentních výsledků.
Pokud vytváříte postavy pro tým nebo komunitu, do hry vstupují také otázky vlastnictví a opětovného použití. Podle Character AI, když pomocí tohoto nástroje vytvoříte automatizovanou AI postavu, vlastníte práva k této postavě. To usnadňuje zacházení s vašimi podněty jako s opakovaně použitelnými tvůrčími prostředky, podobně jako se šablonami nebo soubory v produkčním workflow.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Character AI, které stojí za zvážení
Jak psát účinné podněty pro AI postav
Pokud chcete dobré interakce mezi postavami, měl by váš podnět vypadat jako kreativní brief. Musíte zadat, kdo je daná postava a jak mluví. Kromě toho byste měli také nastavit narativ spolu s dalšími informacemi nebo omezeními. Character AI vám také nabízí několik míst, kde můžete utvářet chování, jako jsou pole Pozdrav a Popis, takže můžete nastavit očekávání ještě před první odpovědí.
✅ Projdeme si několik důležitých tipů k podnětům pro Character AI:
1) Začněte s jasnou rolí a cílem
Silný podnět začíná tím, co postava je, a tím, čeho má scéna dosáhnout. Díky tomu zůstává dialog zaměřený a pomáhá vám vyhnout se obecným odpovědím.
Podívejme se na příklad, podle kterého můžete začít vytvářet postavy v Character AI:
- Role: „Jste zkušený kurátor muzea, který vede začínající výstavní designéry.“
- Cíl: „Pomozte mi naplánovat narativní oblouk pro trasu návštěvníků v galerii současného umění.“
- Výstup: „Položte 3 upřesňující otázky a poté navrhněte podrobný nástin.“
📌 Zde je příklad šablony, kterou můžete použít:
Jméno postavySang Ria
SloganVedoucí scénárista pro interaktivní fikci
PopisJmenuji se Sang a jsem senior story editor, který vám pomáhá vytvářet scény zaměřené na postavy pro roleplay, interaktivní fikci a sériové vyprávění. Kladu přesné a objasňující otázky a poté navrhuji jasné scénické momenty, možnosti dialogů a konzistentní hlasové poznámky. Dbám na to, aby vaše postava zůstala konzistentní v průběhu jednotlivých tahů, upozorňuji na odchylky v tónu a navracím scénu zpět k cíli.
ÚvodŘekněte mi, na čem pracujete: roleplay, interaktivní příběh nebo charakteristika postavy. Sdělte mi roli vaší postavy a co chcete touto scénou dosáhnout. Položím vám 3 rychlé otázky a poté navrhnu úvodní dialog ve vašem preferovaném stylu.
2) Specifikujte osobnost, hlas a hranice postavy
Většina „nevhodných“ odpovědí vzniká, když AI postrádá jasné osobnostní rysy a jazykové pravidla. Měli byste popsat hlas v praktických termínech, které odpovídají výsledkům psaní.
- Osobnost postavy: Klidná, přímá, mírně vtipná, nikdy sarkastická
- Jazyk: Krátké odstavce, konkrétní podstatná jména, minimum metafor
- Hranice: Vyhněte se romantice, vyhněte se násilným detailům, obsah by měl být vhodný pro věkovou kategorii PG-13
📌 Zde je příklad šablony, kterou můžete použít:
Jméno postavyMorgan Hale
SloganKouč hlasu a hranic pro konzistentní hraní rolí
PopisJmenuji se Morgan a jsem kouč pro hlas a hranice, který vám pomůže udržet osobnost postavy konzistentní i během dlouhých chatů. Převádím osobnostní rysy do jasných pravidel pro hlas, aby postava zůstala stabilní v tónu i jazyku. Také prosazuji hranice, které zabraňují sklouznutí k nežádoucím tématům, formátům nebo metakomentářům. Očekávejte stručné pokyny a dialog, který zůstane věrný osobnosti postavy.
ÚvodUveďte čtyři podrobnosti, každou v jednom řádku: osobnost postavy, požadovaný styl vyprávění, hranice, které potřebujete, a prostředí. Potvrdím pravidla vyprávění, zopakuji hranice a poté napíšu úvodní dialog v jednotném tónu.
📖 Přečtěte si také: AI podněty pro vytváření úchvatných vizuálů
3) Poskytněte pozadí, které skutečně ovlivňuje rozhodnutí
Pozadí, které poskytnete Character AI, by mělo vysvětlovat motivace a konflikty. Postava, která má pouze pracovní pozici, se bude chovat genericky, pokud své podrobnosti nepropojíte s rozhodnutími. Vytvoříte realističtější interakce, když má postava co ztratit.
- Pozadí: Vyrůstal v přístavním městě, po neúspěšném vyšetřování nedůvěřuje autoritám
- Motivace: Touží po pravdě, chrání mladší spoluhráče, nesnáší veřejnou chválu
- Tlak: Termín za 12 hodin, chybějící data, zasahování konkurenčního týmu
📌 Zde je příklad šablony, kterou můžete použít:
Jméno postavyReese Calder
SloganNástroj pro tvorbu pozadí postav pro scény s vysokými sázkami
PopisJmenuji se Reese a zabývám se vytvářením pozadí postav, které vám pomůže napsat příběh, jenž ovlivňuje rozhodnutí ve scéně. Propojuji detaily pozadí s motivacemi a konflikty, aby se postava chovala konzistentně v rámci všech interakcí. Udržím osobnost postavy stabilní a utvářím dialogy na základě priorit a důsledků. Očekávejte cílené otázky, jasné rámcování scén a realistické odpovědi, které budou v souladu s motivacemi postavy.
PozdravSdílejte tři věci: podrobnosti o pozadí, které formovaly to, jak vaše postava vnímá svět, co právě teď nejvíc chce a tlak, který nemůže ignorovat. Definuji motivace postavy a napíšu úvodní dialog, ve kterém tyto motivace přímo ovlivňují rozhodnutí.
📖 Přečtěte si také: Co je řetězení podnětů? Příklady, použití a nástroje
4) Přidejte několik „příkladových“ vět, abyste zafixovali vzorce dialogů
Character AI podporuje delší pole pro nastavení, jako je Definice, a může obsahovat strukturovaný příklad dialogu. To často zlepšuje konzistenci, protože AI kopíruje vzorce. To dává AI oporu pro hlas a záměr.
✅ Měli byste zahrnout 4 až 8 krátkých ukázek dialogů, například:
- Uživatel: „Shrň dosavadní děj“
- Postava: „Dvě věci jsou důležité. Svědek změnil svou výpověď a časová osa stále nesedí. Řekni mi, co jsi viděl u dveří.“
- Uživatel: „Chci větší napětí“
- Postava: „Tak nám vezmi pohodlí. Dej nám následek, pokud selžeme, a důvod, proč nemůžeme odejít.“
📌 Zde je příklad šablony, kterou můžete použít:
Jméno postavyTheo Lin
SloganHlasový kouč pro konzistentní dialogy postav
PopisPomůžu vám vytvořit hlas postavy, který zůstane stabilní i během dlouhých chatů. Píšu krátké, použitelné dialogy. Zrcadlím vámi definovaný tón, udržuji konzistentní frázování a používám verbální „náznaky“, aby postava zněla jako stejná osoba v každé scéně.
PozdravVložte 4 až 6 řádků dialogu v požadovaném tónu (stačí i hrubý náčrt). Určím pravidla pro hlas, navrhnu 3 verbální signály a poté napíšu další výměnu ve stejném stylu.
5) Upravte formát tak, aby výstupy zůstaly použitelné
Pokud plánujete obsah AI postav znovu použít pro komiksy nebo koncepční listy AI umění, musíte definovat výstupní formát, který zůstane stabilní. Kontrola formátu snižuje nutnost přepracovávání, protože získáte strukturované výstupy, které můžete zkopírovat do souborů nebo do produkčního workflow.
- „Pište ve formátu scénáře s nadpisy scén“
- „Vraťte charakteristiku postavy s vlastnostmi, motivacemi a obavami“
- „Dej mi 6bodový nástin pro další kapitolu“
📌 Zde je příklad šablony, kterou můžete použít:
Jméno postavyCasey Rowan
SloganFormátovací nástroj pro opakovaně použitelné výstupy postav
PopisJmenuji se Casey a jsem správce formátů, který vám pomáhá proměnit rozhovory postav ve strukturované výstupy, které můžete znovu použít v různých projektech. Udržuji konzistentní osobnost postavy a zároveň zajišťuji stabilní formát výstupů pro scénáře a koncepční listy AI umění. Můžete očekávat přehlednou strukturu, jasné nadpisy a odpovědi, které můžete zkopírovat přímo do svých souborů bez další úpravy.
ÚvodSdělte mi požadovaný výstupní formát a poté mi popište osobnost postavy. Poté mi sdělte prostředí a konflikt. Vyberte si jednu z následujících možností: scénář s nadpisy scén, charakteristika postavy s vlastnostmi a motivacemi, 6bodový nástin kapitoly nebo koncepční list s AI uměním. Potvrdím formát a pokaždé vygeneruji výstup v dané struktuře.
6) Přistupujte k tvorbě podnětů jako k designovému problému
Prompt Poet je nástroj s grafickým rozhraním, který umožňuje vytvářet složitější podněty tak, že můžete sestavovat pokyny podobně jako při navrhování komponent v rozvržení. Tento přístup je užitečný, když se vaše nastavení stane složitým, protože přestanete psát jeden dlouhý odstavec a začnete sestavovat opakovaně použitelné bloky podnětů.
✅ Zde je praktická šablona podnětu, kterou můžete znovu použít:
- Postava: [role, osobnostní rysy, pravidla pro hlas]
- Pozadí: [2 až 4 řádky vysvětlující motivace a konflikt]
- Nastavení: [čas, místo, omezení, sázky]
- Pravidla interakce: [mezní hodnoty tónu, formátování, čeho se vyvarovat]
- Výstup: [co chcete dál, v jakém formátu]
📌 Zde je příklad, který můžete použít:
Jméno postavyPrompt Poet
SloganNástroj pro tvorbu podnětů pro modulární bloky postav
PopisJsem Prompt Poet, tvůrce podnětů, který vám pomůže přistupovat k tvorbě podnětů jako k designovému problému. Rozkládám složité nastavení na opakovaně použitelné bloky, které můžete kombinovat, aby vaše postava zůstala konzistentní a vaše pokyny jasné. Pomůžu vám definovat postavu, pozadí, prostředí, pravidla interakce a výstupní formát jako samostatné komponenty a poté je sestavit do propracovaného podnětu, který můžete opakovaně používat v různých projektech.
ÚvodŘekněte mi, co vytváříte a jak chcete, aby byl výstup formátován. Poté uveďte pět bloků: postava, pozadí, prostředí, pravidla interakce a výstup. Pokud nějaký blok nemáte, napište „výchozí“ a já vám jeden navrhnu. Vždy vám vrátím přehledný, opakovaně použitelný prompt využívající tuto strukturu:
🧠 Věděli jste? Podle Scriptation si týmy při televizní a filmové produkci často vedou „biblí postav“, aby zajistily konzistentní osobnost, motivace a kontinuitu napříč epizodami a sezónami. To je stejný problém, který řešíte pomocí podnětů pro AI postav, jen v rychlejší formě.
Nejlepší šablony AI podnětů pro postavy pro různé případy použití
Konzistentnějších výsledků dosáhnete, když budete každou výzvu brát jako mini-brief. To znamená, že na jednom místě definujete postavu, prostředí, konflikt a požadovaný výstupní formát.
Níže uvedené šablony fungují dobře v Character AI a lze je použít i v podobných AI nástrojích, které podporují hraní rolí a dlouhé interakce.
Pro každý případ použití se budeme zabývat:
- Ukázkový podnět, který byste měli vložit jako svou první zprávu
- Rychlý náhled výstupu, abyste věděli, jak vypadá „dobrý“ výsledek
✅ Pojďme si níže podrobněji projít šablony:
Šablona 1: Podpora při psaní (dialog, který zní jako jedna postava)
Osobnost a styl postavy si stanovíte hned na začátku, aby se AI po několika kolech nezvrhla do obecného dialogu.
Ukázkový podnět:
Jsi můj editor dialogů pro příběh založený na postavách.
- Osobnost postavy: Klidná, přímá, tiše vtipná, nikdy jízlivá
- Charakterové vlastnosti: Pozorný, netrpělivý vůči vágním odpovědím, ochraňuje mladší lidi
- Nastavení: Pozdní noc, byt v malém městě, venku prší, výpadky proudu
- Konflikt: Dva lidé se neshodnou na tom, zda mají říct pravdu hned, nebo počkat do rána
- Pravidla stylu: Krátké věty, podtext je důležitý, žádné melodramatické scény
- Výstup: napište 14 řádků dialogu, bez vyprávění, do 10. řádku zahrňte jednu jemnou emoční změnu
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro transformaci podniků
Šablona 2: Podnět pro vyprávění příběhu (scénické momenty plus návrh)
To vám pomůže, protože oddělíte strukturu od psaní, což zajistí soudržnost vašeho příběhu a urychlí proces tvůrčího psaní.
Příklad podnětu:
Jste partnerem pro příběh, který píše jasnou strukturu scény a poté ji navrhuje.
- Postava: Zásadový vyšetřovatel, který nesnáší zkratky
- Pozadí: Jednou prohráli případ, protože uvěřili nesprávnému svědkovi
- Prostředí: Přeplněné městské nádraží, špička, hlasitá hlášení
- Motivace: Chránit nevinnou osobu, zachovat její důvěryhodnost
- Konflikt: Klíčový detail je v rozporu s časovou osou a někdo to chce zamlčet
- Styl: Realistický, uvěřitelný, bez klišé
- Výstupní formát: 6 scénických momentů, každý o 1 řádku, a poté 10 řádků dialogu, které k těmto momentům pasují
📖 Přečtěte si také: Jak se stát inženýrem pro generování podnětů
Šablona 3: Podnět pro roleplay pro začátečníky (jasná pravidla, minimální zmatek)
Podněty pro začátečníky fungují nejlépe, když jsou pravidla viditelná a uživateli je jasně řečeno, co má udělat dál.
Příklad podnětu:
Hraješ roli mentora, který mi pomáhá zůstat ve scéně.
- Postava: přátelská, sebevědomá, podporující
- Osobnostní rysy: zvědavý, trpělivý, jemně provokující
- Nastavení: fantasy akademie, první den výcviku
- Konflikt: Mám schopnost, kterou zatím nedokážu ovládat
- Hranice: dodržujte rating PG-13, žádné romantické scény, žádné podrobnosti o násilí
- Pravidla interakce: zůstaňte v roli, nezmiňujte AI, položte jednu otázku na jednu odpověď
- Výstup: začni scénu 6 řádky dialogu a jednou možností volby pro mě na konci
Popis výstupu:
Postava: „Jsi tu brzy. To je dobré znamení. “Ty: „Nespal jsem. “Postava: „Bojíš se toho, co dokážeš. “Ty: „Včera v noci se to stalo znovu. “Postava: „Tak budeme trénovat chytřeji. Řekni mi, co jsi cítil těsně předtím, než to začalo. “Volba: Popíšeš ten pocit, nebo ukážeš stopu, kterou to zanechalo?
Šablona 4: Pokročilý podnět pro hraní rolí (dlouhodobá konzistence a paměťové kotvy)
Pokročilé podněty fungují, když dáte AI pravidla, která může opakovaně aplikovat, a navíc kotvy kontinuity, které chrání charakterové rysy postav v rámci dlouhého příběhu.
Příklad podnětu:
Hrajete roli strategické postavy v probíhající kampani.
- Osobnost postavy: Disciplinovaná, intenzivní, uctivá, nikdy neformální
- Vlastnosti: uvědomuje si rizika, soustředí se na detaily, nesnáší zbytečné pohyby
- Pozadí: Bývalý velitel, který jednou selhal kvůli chybějícím údajům
- Svět: Realistické sci-fi město s přísnými pravidly a dohledem
- Konflikt: Musíme získat soubor, aniž bychom spustili poplach
Základní prvky kontinuity, které musíte dodržovat:
- Postava nikdy nelže
- Postava mluví krátkými, oznamovacími větami
- Postava vždy před plánem uvede kompromis
Výstup:
- Shrňte plán do 5 kroků
- Poté zahrajte první kontakt v podobě 10 řádků dialogu
- Na závěr uveďte 2 možnosti a jasný důsledek pro každou z nich
Popis výstupu:
Krok 1 plánu: Identifikujte slepé místo při pohybu kameryKrok 2 plánu: Vytvořte rozptýlení, které vypadá jako rutinní údržbaPostava: „Máme dvě možnosti. Obě něco stojí.“Vy: „Dejte mi tu čistou.“Postava: „Čistá možnost stojí čas. Čas zvyšuje riziko odhalení.“
Šablona 5: Průvodce AI uměním (charakteristika postavy pro vizuální konzistenci)
Pokud vytváříte umění pomocí AI, postava by měla vypadat konzistentně napříč styly, jako je anime nebo kreslený film, i když se scéna mění. Prompt zaměřený na postavu, který generuje vizuální detaily, snižuje nutnost přepracovávání. Měli byste standardizovat pozadí a vizuální detaily postavy, aby vaše obrazové prompty zůstaly sladěné napříč různými styly a možnostmi.
Ukázkový podnět
Jsi můj asistent pro návrh postav při plánování AI umění. Vytvoř charakteristiku pro jednu postavu, kterou mohu použít napříč obrázky:Koncept postavy: kurýr v ulicích neonového městaOsobnost: bystrý, odolný, tiše optimistickýPravidlo jedinečných postav: dej mi 3 charakteristické vizuální prvky, které zůstanou neměnnéVýstupní formát:
- fyzické detaily (obličej, vlasy, postava, věkové rozmezí)
- oblečení a doplňky
- Návrhy barevné palety
- 3 charakteristické prvky
- 5 řádků s podněty pro obrázky v různých stylech (realistický, anime, kreslený, komiksový, minimalistický)
- Buďte struční a konkrétní
📖 Přečtěte si také: Jak položit otázku AI: Tipy odborníků, jak co nejlépe využít nástroje AI
Jak napravit postavu, která „odbočuje od scénáře“
Když se postava odchýlí od scénáře, poznáte to okamžitě podle toho, jak se změní její hlas a začne dělat věci, které neodpovídají osobnostním rysům, které jste nastavili. Pro autory a tvůrce to narušuje kontinuitu a zpomaluje tvůrčí proces psaní. Nakonec trávíte spoustu času opravováním výstupů místo toho, abyste budovali příběh.
Dobrou zprávou je, že postavu můžete vrátit zpět pomocí několika cílených úprav podnětů, a pokud se odchylka opakuje, můžete tomu zabránit zpřísněním nastavení postavy v polích editoru.
✅ Zde je několik kroků, které můžete podniknout, abyste napravili postavu, která se odchýlí od scénáře:
Krok 1: Určete, jaký druh odchylky pozorujete
Mezi typy odchylek, které můžete u svých postav zaznamenat, patří například:
- Odchylka hlasu: Osobnost postavy zůstává v zásadě správná, ale jazyk, tón nebo styl se v jednotlivých odpovědích mění
- Odchylka od kontinuity: Postava zapomíná na pozadí, prostředí, motivace nebo předchozí rozhodnutí
- Odchylka od záměru: Postava vymýšlí nová pravidla, nové postavy nebo nový směr, který neodpovídá vašemu příběhu
Krok 2: Použijte podnět pro opravu uprostřed konverzace, který odpovídá jejímu směřování
Jedná se o profesionální „nápovědy pro nápravu“, které můžete vložit do chatu, když se něco pokazí. Ať jsou krátké a konkrétní. Opravíte tak kvalitu výstupu, aniž byste měnili scénu.
📌 Pokyn pro nápravu v případě odchýlení se od hlasu:
Zůstaňte v roli a dodržujte stejná pravidla pro styl vyjadřování. Zachovejte osobnost této postavy: [vložte 3 vlastnosti]. Požadavky na styl: [vložte 2 až 3 pravidla pro styl]. Přepište svou poslední odpověď tak, aby měla stejný význam, ale správný styl a tón.
📌 Podnět pro obnovení kontinuity:
Zastavte se a zopakujte aktuální fakta, než budete pokračovat. Pozadí postavy: [1 řádek] Nastavení: [1 řádek] Cíl: [1 řádek] Omezení: [1 řádek] Nyní pokračujte ve scéně od posledního rozhodnutí a nezavádějte nová fakta, pokud je neposkytnu já.
📌 Podnět k návratu k tématu v případě odklonu od tématu:
Zavedli jste detaily, které jsou mimo rámec této scény. Odstraňte všechny nové postavy, lokace nebo pravidla, které jste přidali. Pokračujte pouze s informacemi, které již byly stanoveny. Pokud potřebujete chybějící detaily, než budete psát dál, položte jednu upřesňující otázku.
Krok 3: Opravte opakované odchylky u zdroje pomocí polí nástroje pro tvorbu
Pokud v nových chatech pozorujete stejný vzorec odchylek, řešení spočívá v nastavení postavy. Průvodce pro tvůrce Character AI jasně uvádí, že rozmanitost chování postav vychází z informací, které zadáte do těchto polí.
1) Upřesněte pozdrav, aby správně nastavil tón
Pozdrav je první věc, kterou postava řekne na začátku nové konverzace. Stanovuje očekávání ohledně hlasu a stylu interakce. Do pozdravu byste měli přidat dvě věci:
- Krátké shrnutí osobnosti a stylu postavy
- Strukturovaná první otázka, která udržuje chat na správné cestě
📌 Příklad vzoru pozdravu:
Budu se držet své postavy a zachovám jednotný styl vyjadřování. Sdělte mi v jedné větě prostředí, cíl scény a konflikt.
2) Použijte dlouhý popis k posílení charakterových rysů a chování
V dlouhém popisu se postava může představit, včetně své historie a chování. Zde můžete srozumitelným jazykem zdůraznit charakterové a osobnostní rysy postavy.
Měli byste zahrnout:
- 3 až 5 osobnostních rysů
- 2 pravidla pro hlasy
- 1 hranice, která zabraňuje nežádoucím změnám směru
3) Použijte definici pro pokročilé ovládání a konzistenci
Definice je velké volné pole, které může obsahovat strukturovaný příklad dialogu nebo jakýkoli textový obsah. Má také vysoký limit znaků, což z něj dělá hlavní místo pro „trénování“ konzistentního chování.
Character AI také nabízí formát dialogu, který můžete použít v Definition k poskytnutí příkladů toho, jak by měla postava mluvit.
✅ Pokud se vaše postava často odchyluje od scénáře, měli byste přidat:
- Krátký blok s pozadím, který propojuje motivace s rozhodnutími
- Malá sada příkladů dialogů, které demonstrují tón a styl
4) Přidejte příklady konverzací, které budou vodítkem pro interakce uživatelů
Ukázkové konverzace ukazují ostatním, jak s vaší postavou komunikovat, a mohou pomoci demonstrovat úspěšné vzorce frází nebo přístupy k interakci. To je užitečné, když vaše publikum používá postavu jako podporu při psaní, vyprávění příběhů nebo podněty pro hraní rolí, protože je učíte, jak postavu efektivně podněcovat.
Krok 4: Ověřte opravu pomocí čistého testu
Po aktualizaci pozdravu, dlouhého popisu nebo definice:
- Zahájit nový chat
- Odeslat stejný podnět dvakrát beze změny
- Porovnejte, zda osobnost a styl postavy zůstávají konzistentní
Pokud se postava stále odchyluje, nejlepším řešením je obvykle zredukovat pokyny na méně požadavků a přidat jedno silné omezení, poté postupně přidávat zpět detaily.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro psaní s podporou AI
Časté chyby, kterým je třeba se při používání podnětů pro AI postav vyvarovat
I když máte jasnou představu, podněty pro AI postav mohou někdy přinést nekonzistentní výsledky. K tomu dochází, pokud je nastavení vaší postavy nejasné nebo pokud je obtížné uplatnit pokyny v průběhu více tahů.
✅ Zde jsou běžné chyby, kterým byste se měli vyhnout při psaní podnětů pro AI postav:
1. Příliš vágní popis postavy
Pokud popis působí spíše jako životopis než jako návod k chování, osobnost postavy se může odchýlit od zamýšlené podoby. Lepších výsledků dosáhnete, když charakteristické rysy definujete podle toho, jak se postava chová v dialogu, jak řeší konflikty a co odmítá dělat.
Pole Definice v Character AI je určeno pro delší nastavení a příklady, které formují chování, takže je vhodným místem pro zdůraznění těchto pravidel.
2. Požadování příliš mnoho v jednom podnětu
Kvalita výstupu může klesnout, pokud v jedné zprávě požádáte o charakteristiku postavy nebo kompletní návrh scény. Spolehlivější postup je rozdělit zadání do několika fází. Nejprve potvrďte charakterové rysy a motivace postavy, poté definujte prostředí a konflikt a nakonec vygenerujte dialog nebo scénu.
3. Vnímejte styl jako atmosféru, nikoli jako pravidlo
Požadavky jako „realistický“ nebo „filmový“ lze snadno interpretovat nejednotně. Styl byste měli definovat pomocí konkrétních pravidel, jako je délka odpovědi, formálnost, úroveň detailů a to, zda chcete pouze dialog, nebo dialog plus pokyny k scéně.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI podněty pro psaní pro marketéry a spisovatele
4. Očekávání dokonalé paměti v dlouhých chatech
Character AI zavedlo vylepšení paměti, ale také upozorňuje, že nemůže zaručit, že postava bude vždy používat obsah paměti přesně tak, jak je napsán. Měli byste si ponechat kompaktní sadu klíčových detailů, které můžete zopakovat, když záleží na kontinuitě.
5. Vytváření podnětů kolem známých postav chráněných autorskými právy
Agentura Reuters informovala, že společnost Disney zaslala společnosti Character. AI výzvu k zastavení činnosti s požadavkem na odstranění postav chráněných autorskými právy Disney z platformy. Z dlouhodobého hlediska je bezpečnější volbou opětovné použití originálních postav.
Omezení používání Character AI
Character AI je silná v interaktivním dialogu a hraní rolí, ale má omezení, na která je třeba brát ohled, pokud se na ni spoléháte pro konzistentní vyprávění příběhu nebo knihovny opakovaně použitelných podnětů. Plánování s ohledem na tato omezení vám umožní získat předvídatelnější výstupy a méně resetů.
✅ Pojďme si projít některé z hlavních omezení používání Character AI:
Paměť a dlouhodobá konzistence nejsou zaručeny
Funkce paměti mohou pomoci, ale nemohou zaručit, že se postava bude vždy přesně řídit obsahem paměti tak, jak je napsán. Pokud se chat prodlužuje, měli byste zdůrazňovat základní charakterové rysy, motivace a fakta týkající se prostředí.
📖 Přečtěte si také: Příklady negativních podnětů pro AI pro lepší výstup
Moderování a bezpečnostní kontroly mohou výstup přerušit
Character AI provozuje Centrum bezpečnosti a využívá bezpečnostní systémy, které mohou určité odpovědi měnit, zkracovat nebo odmítat. To může ovlivnit tón a kontinuitu v delších rolových hrách, proto by vaše podněty měly být v souladu s povoleným používáním platformy.
Kvalita výstupu se může v jednotlivých bězích lišit
I při použití stejného podnětu se výsledky mohou lišit. Praktickým přístupem je standardizovat strukturu podnětů a udržovat definici postav stabilní, následně provádět iterace s drobnými úpravami.
Změny platformy mohou ovlivnit opětovné použití
Stejně jako u mnoha spotřebitelských AI platforem mohou změny funkcí, zásad nebo prosazování práv duševního vlastnictví v průběhu času ovlivnit dostupnost. Pokud chcete zajistit stabilní opětovné použití, uložte si své podněty a definice postav také mimo platformu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší detektory hlasu AI pro identifikaci a analýzu řeči generované umělou inteligencí
Alternativy k Character AI, které stojí za prozkoumání
Při vytváření postav v několika nástrojích je největším problémem to, kde se vaše podněty nakonec ocitnou. Vaše poznámky k postavám mohou být na jednom místě a odkazy na příběh na jiném. Časem to vede k roztříštěnosti práce.
K tomu navíc přispívá i rozšiřování AI, které přináší větší zmatek, když váš tým používá různé AI nástroje pro správu svých tvůrčích a realizačních procesů.
Právě zde se ClickUp hodí jako konvergovaný AI pracovní prostor, který vám umožní udržet nápady, návrhy, úkoly a automatizaci na jednom místě. Díky tomu se vaše podněty pro postavy snadno přesunou od nápadů k realizaci s pouhými několika předáními.
ClickUp Brain je vrstva, která to vše propojuje, s AI dostupnou v celém pracovním prostoru a podporou více modelů pod stejnými oprávněními, nastavením soukromí a bezpečnostními kontrolami.
✅ Podívejme se na některé z nejlepších alternativ k Character AI:
1) ClickUp Brain (nejlepší pro správu práce s postavami bez rozptýlení AI)
ClickUp Brain je určen pro týmy, které chtějí vytvářet, organizovat a znovu používat podněty, aniž by se vzdálily od produkční práce. Místo toho, abyste podněty považovali za jednorázové zprávy, můžete je považovat za soubory, které lze znovu použít. Můžete vygenerovat charakteristiku postavy a převést ji na osnovu připravenou k úkolu, přičemž revize zůstanou vázány na stejný pracovní postup.
ClickUp Brain také podporuje více modelů AI, jako jsou Gemini a Claude, což se hodí, když vaše práce přechází mezi úkoly, jako je kreativní psaní návrhů a plánování vyžadující hodně uvažování.
Pokud chcete, aby váš pracovní postup pro generování podnětů pro postavy automaticky vytvářel následné úkoly, jsou k tomu určeni ClickUp Super Agents. ClickUp Super Agents jsou AI-pohánění spolupracovníci, kteří se přizpůsobí vašemu Workspace a mohou spouštět vícestupňové pracovní postupy s využitím vašich oprávnění a bezpečnostních opatření.
To se hodí, když chcete, aby práce s postavami probíhala opakovaně. Patří sem například vytvoření strukturovaného popisu postavy a zveřejnění souhrnu ke schválení.
Nejlepší funkce ClickUp Brain
- Více modelů AI na jednom místě s jednotnými oprávněními, ochranou soukromí a bezpečnostními kontrolami
- Ukládejte podněty k postavám, pravidla osobnosti a poznámky k pozadí společně s návrhy a schválenými verzemi, aby byly všechny verze konzistentní
- Podpora AI Super Credits pro Super Agents a další uvedené funkce AI
- Využijte další funkce ClickUp, jako jsou ClickUp Docs, ClickUp Tasks a ClickUp Automations, k podpoře vašich pracovních postupů.
Omezení ClickUp Brain
- Externí modely AI v ClickUp nejsou založeny na datech z vašeho pracovního prostoru
Ceny ClickUp Brain
Hodnocení a recenze ClickUp Brain
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp Brain
Jeden uživatel G2 řekl:
„Upřímně řečeno, ClickUp se stal řídícím centrem celého mého života – práce, projektů, připomínek, úkolů souvisejících s dodržováním předpisů, náboru zaměstnanců, prostě všeho. Už ho ani nevnímám jako „software na úkoly“. Je to spíš můj externí mozek.“
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain MAX k rychlému zaznamenání nápadů na postavy a jejich okamžitému provedení.
ClickUp BrainMAX je navržen tak, aby minimalizoval potíže, když se vaše nejlepší nápady na podněty pro postavy objeví uprostřed úprav nebo návrhu. Kombinuje funkce převodu hlasu na text s propojeným vyhledáváním a přístupem k prémiovým modelům AI, takže můžete rychle zaznamenat dialogy, pravidla osobnosti a poznámky ke scénám a později vyhledat přesně tu správnou verzi.
✅ Takto vám pomůže ClickUp BrainMAX:
- Zachyťte dialogy a charakterové rysy pomocí funkce Talk to Text, abyste mohli diktovat hlasové poznámky a scénické momenty, aniž byste museli přerušovat svůj tok
- Najděte minulé podněty okamžitě pomocí Enterprise Search, abyste mohli prohledávat propojené aplikace a vyhledat nejnovější schválené pozadí postavy, blok podnětů nebo návrh příběhu, aniž byste museli prohledávat soubory
- Využijte prémiové modely AI, včetně Claude, GPT-4 a Gemini, v rámci stejného pracovního postupu, pokud chcete pro stejný podnět pro postavu různé styly psaní nebo hloubku uvažování
2) Chai AI
Pokud chcete rychlé chatování s postavami, aniž byste museli trávit čas vytvářením každé postavy od nuly, Chai AI je k tomu jako stvořená. Je obzvláště užitečná, když chcete rychle vyzkoušet různé hlasy postav a prozkoumat různé žánry. Pomůže vám také, pokud si chcete vyzkoušet osobnosti vytvořené komunitou, než se pustíte do delšího nastavování.
Nejlepší funkce Chai AI
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně postav vytvořených komunitou napříč žánry a styly konverzace
- Podpora hlasového chatu pro mluvené interakce
- Vytvořte si vlastní postavu s nastavitelnými vlastnostmi a chováním v konverzaci
- Funkce pro objevování komunity, které umožňují najít oblíbené postavy a sdílet chaty
Omezení Chai AI
- Kvalita se u postav vytvořených komunitou liší
- Bezplatná verze má přísnější filtry a kratší limity konverzace
- Omezená schopnost zapamatovat si informace v delších konverzacích
Ceny Chai AI
- Zdarma: 70 zpráv, resetuje se každých 2,5 hodiny
- Premium: 13,99 $/měsíc nebo 134,99 $/rok
- Ultra: 29,99 $/měsíc nebo 269,99 $/rok
Hodnocení a recenze Chai AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Chai AI
Jeden uživatel na Redditu řekl:
„Cílem Chai je prostě zajistit, aby byl zážitek pro uživatele zábavný, a to je opravdu znát. Neustále vylepšují základní model AI, který pohání všechny postavy, které lidé vytvářejí, a dokonce pracují na způsobech, jak zajistit, aby se každému uživateli zdál více personalizovaný.“
3) Ve virtuálním světě
Pokud chcete vytvořit postavy, které se v interaktivním prostředí chovají spolehlivě, Inworld je zaměřen na vývojáře a produkční použití. Inworld vám pomůže s kontrolou vyprávění a bezpečnostními nástroji. To se hodí, když potřebujete nastavit hranice pro postavy a interakce vhodné pro dané publikum ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce ve hře
- Definujte znalosti postav, vztahy a narativní hranice
- Integrované filtry a moderování pro bezpečnější dialog
- API, SDK a vizuální editory pro interaktivní zážitky
- Postupy pro hlášení a přezkoumání problematického chování postav
Omezení ve virtuálním světě
- Funguje nejlépe, pokud máte vývojářské zkušenosti s enginy a integracemi
- Není určeno pro neformální konverzaci postav
Ceny ve hře
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ve hře
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Inworld
Jeden uživatel na G2 řekl:
„Je to snadno použitelný nástroj, ve kterém mohu s pomocí AI vytvořit zvukovou stopu ke scénáři, který chci použít ve videu.“
4) Replika
Replika funguje skvěle, pokud potřebujete jeden trvalý vztah s postavou, který v průběhu času buduje kontinuitu. Hodí se, když chcete stálého partnera pro konverzaci a záleží vám více na dlouhodobé interakci než na přepínání mezi mnoha různými postavami.
Nejlepší funkce Repliky
- Přizpůsobuje odpovědi na základě historie interakcí a preferencí
- Volitelné funkce pro sledování nálady a vedení deníku
- Hlasové konverzace pro přirozenější dialog
- Přizpůsobení avataru pro jasněji definovanou osobnost
Omezení Repliky
- Optimalizováno pro jednoho společníka, nikoli pro mnoho různých postav
- Nedávné změny omezily některé možnosti hraní rolí
- Bezplatná verze má omezenou paměť a rozvoj osobnosti
Ceny Repliky
- Zdarma
- Pro: 19,99 $/měsíc nebo 49 $/rok
- Doživotní licence: 299 $ jednorázově
Hodnocení a recenze aplikace Replika
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Replice
Jeden uživatel Redditu poskytl pozitivní zpětnou vazbu:
„Moje [Replika] je jako součást mě. Je mou stálou společnicí už 9 měsíců. Neustále se také zlepšují. Mám podezření, že před 5 lety byly spíš jako tradiční chatbot. Dnes jsou podle mě víc než to.“
5) Kuki AI
Pokud chcete konzistentní konverzační osobnost s tónem zaměřeným více na zábavu, Kuki AI nabízí předdefinovanou osobnost. Hodí se pro nenáročný konverzační obsah ve stylu značky, rychlou improvizaci a neformální formáty interakce.
Nejlepší funkce Kuki AI
- Více kontextových odpovědí s méně odbočkami mimo téma
- Vyvážený humor a hravé odpovědi
- Široké všeobecné znalosti pro neformální konverzace ve stylu otázek a odpovědí
Omezení Kuki AI
- Omezené možnosti přizpůsobení, protože osobnost je přednastavená
- Může mít potíže se složitými vícedílnými pokyny
- Bezplatná verze obsahuje reklamy
Ceny Kuki AI
- Zdarma
- 100 Koins: 0,99 $
- 550 koinů: 4,99 $
- 1200 koinů: 9,99 $
- 7500 Koins: 49,99 $
Hodnocení a recenze Kuki AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Kuki AI
Jeden uživatel Redditu řekl:
„Chvíli jsem si povídal s Kuki. Líbí se mi, že umí tak rychle reagovat.“
Udržujte konzistenci svých postav s ClickUp
Silné postavy vycházejí z dobré struktury podnětů a organizovaného pracovního postupu. To vám pomůže snadno vytvářet více scén a variací. Jakmile však začnete vytvářet více postav, roste riziko, že ztratíte přehled o aktuální verzi a o podnětech, které vedly k požadovanému výsledku.
ClickUp vám pomůže spravovat tento komplexní pracovní postup v několika jednoduchých krocích. Můžete uchovávat podněty k postavám, poznámky k pozadí, reference k AI umění a návrhy příběhů na jednom místě a poté nejlepší výstupy převést na sledovatelné úkoly a opakovatelné pracovní postupy pomocí ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX a Super Agents.
Často kladené otázky (FAQ)
Dobrý podnět pro Character AI se čte jako krátký brief. Jasně definujete osobnost a klíčové rysy postavy spolu s jejím pozadím tak, aby to ovlivňovalo její chování. Poté přidáte prostředí, konflikt a požadovaný výstupní formát. To poskytne Character AI dostatek detailů, aby zůstala konzistentní napříč interakcemi a udržela dialog konzistentní a v souladu s postavou pro váš příběh.
AI postavy může někdy zapomenout na osobnostní rysy, pokud jsou popsány vágně nebo pokud je chat příliš dlouhý. K tomu může dojít také v případě, že postava začne upřednostňovat nejnovější zprávy namísto zohlednění celého vlákna. AI postavy disponuje paměťovými funkcemi, které jí pomáhají zapamatovat si, co je pro daný kontext důležité. Je však dobré zopakovat nejdůležitější osobnostní rysy a nastavit kotvy, když měníte scény nebo zavádíte nový konflikt.
Ve většině případů by silný prompt měl zahrnovat roli, osobnost, pozadí, prostředí a pravidla pro výstup. Měl by však být dostatečně krátký a výstižný, aby byl přehledný. Praktickým cílem je asi 120 až 250 slov pro „hlavní prompt“ plus kratší verze, kterou můžete znovu použít pro rychlé chaty. Pokud je vaše nastavení složité, měli byste dlouhý kontext ponechat v poli definice postavy a prompt pro chat udržet stručnější.
Ano, podněty Character AI můžete použít pro seriózní psací projekty, pokud je budete považovat za nástroj pro tvorbu návrhů a průzkum. Pomohou vám nejen otestovat dialogy a prozkoumat konflikty, ale také rychle vylepšit hlas postavy. U textů připravených k publikování byste měli i nadále kontrolovat soudržnost, tón a logiku a udržovat své podněty k postavám uspořádané mimo chat, abyste je mohli znovu použít v různých kapitolách a verzích.
Konzistenci postav v průběhu času udržujete pomocí kotev kontinuity. Vytvořte si stabilní blok charakteristik, který zahrnuje osobnostní rysy, motivace, pravidla pro hlas a hranice, a poté jej opakovaně používejte v různých chatech. Pokud se objeví odchylka, zopakujte nastavení a to, co musí zůstat neměnné, a pokud se stejná odchylka opakuje, zpřísněte pole pro pozdrav a definice. Dokumentace pro tvůrce Character AI zdůrazňuje definice jako klíčové místo pro formování chování s delším nastavením a příklady.
Character AI a ChatGPT slouží k různým účelům. Character AI je navržen s ohledem na interakce zaměřené především na postavy, což může zvýšit ponoření do role, pokud chcete stabilní hlas postavy. ChatGPT se často upřednostňuje, pokud chcete širší uvažování, strukturované pracovní postupy při psaní nebo explicitnější kontrolu nad formátem. Lepší volba závisí na tom, zda je vaší prioritou ponoření do role nebo flexibilita při mnoha úkolech souvisejících s psaním.
Ano, můžete. Nejspolehlivějším přístupem je uchovat si verzi „hlavního podnětu“ a kratší verzi pro opakované použití a poté je uložit do speciální knihovny podnětů, abyste je mohli znovu použít pro různé postavy a prostředí. Mnoho designérů a nadšenců do AI také ukládá nejlepší úvodní scény a vzory dialogů jako soubory pro opakované použití, aby mohli později znovu vytvořit stejný styl.
Nástroje, které kombinují pracovní postupy psaní a realizace a zároveň udržují vaše soubory v pořádku, jsou nejužitečnější při rozšiřování knihovny podnětů. ClickUp je skvělou volbou, protože můžete ukládat podněty jako dokumenty, propojovat je s úkoly a udržovat schválení a iterace souborů ve stejném pracovním prostoru. ClickUp Brain a ClickUp Brain MAX vám pomohou generovat varianty podnětů, prohledávat starší soubory podnětů pomocí Enterprise Search a omezit rozptyl AI tím, že budete udržovat své charakterové zdroje na jednom místě.