10 nejlepších detektorů hlasu AI pro identifikaci a analýzu řeči generované umělou inteligencí

Technologie AI stírá rozdíly mezi autentickými a umělými hlasy. Nyní můžete vytvářet realistické hlasové klipy, které napodobují tóny skutečných osob.
Takové hlasy generované umělou inteligencí však představují také vážnou hrozbu, protože průměrný člověk nedokáže rozlišit skutečné hlasy od hlasů generovaných umělou inteligencí. To představuje riziko dezinformací, podvodů a finančních podvodů.
🔍 Věděli jste? Podvody s deepfake se zvýšily o 1740 % a 1530 % pouze v regionech Severní Ameriky a APAC.
Ať už jste tvůrcem obsahu, nadšencem do AI nebo odborníkem na kyberbezpečnost, využití detektoru hlasu AI vám pomůže zůstat v bezpečí. Určitě vás potěší, že jsme pro vás připravili 10 detektorů hlasu AI, které můžete vyzkoušet!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou naše nejlepší tipy na detektory hlasu s umělou inteligencí, které vám zajistí bezpečnost:
- ElevenLabs: Nejlepší pro pokročilé klonování a detekci hlasu
- Resemble. AI: Nejlepší pro generování hlasu pomocí umělé inteligence a detekci deepfake
- PlayHT Voice Classifier: Nejlepší pro generování univerzálních syntetických hlasů
- AI Voice Detector: Nejlepší pro komplexní analýzu autenticity zvuku
- Veritone: Nejlepší pro detekci deepfake na podnikové úrovni
- Deepfake Detector: Nejlepší pro rychlou identifikaci deepfake zvuku/videa
- Otter. ai: Nejlepší pro přesný přepis řeči generované umělou inteligencí
- Murf: Nejlepší pro vysoce kvalitní generování hlasu pomocí umělé inteligence pro podcasty
- Listnr AI: Nejlepší pro převod textu na řeč nebo video
- Deepware Scanner: Nejlepší pro skenování a detekci deepfake videí
- Pokud jde o integraci AI do vašeho každodenního pracovního postupu, nic však nepřekoná ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací. Využijte její nativní AI k přepisování zvukových a videoklipů, hledání okamžitých odpovědí z dat vašeho pracovního prostoru a dokonce i generování obsahu.
Co jsou detektory hlasu AI a proč je používat?
Detektory hlasu AI jsou sofistikované nástroje, které rozlišují lidské hlasy od hlasů generovaných AI. Tento mechanismus je podporován algoritmem strojového učení, který analyzuje variace v tónu, intonaci a rytmu nebo vzorcích, aby detekoval hlasy AI.
Zde je několik důvodů, proč by jednotlivci i firmy měli používat nástroje pro detekci hlasu pomocí umělé inteligence:
- Chraňte se před podvody nebo dezinformacemi identifikací syntetických hlasů nebo deepfake zvuku.
- Chraňte reputaci své značky tím, že zajistíte, aby zvukový obsah spojený s vaší firmou byl důvěryhodný.
- Chraňte citlivou komunikaci před neoprávněným přístupem nebo manipulací.
- Dodržujte právní a etické normy používání AI ve vašem odvětví.
- Buďte vždy o krok napřed před výzvami a hrozbami umělé inteligence tím, že budete držet krok s neustále se měnící oblastí syntetického zvuku a proaktivně zmírňovat veškerá rizika.
📖 Přečtěte si také: Statistiky AI: Seznamte se s dopady a budoucími předpověďmi AI
Co byste měli hledat v detektoru hlasu AI?
Vzhledem k jeho klíčové roli by výběr správného nástroje pro detekci hlasu pomocí umělé inteligence měl být proveden s velkou obezřetností. Abyste si vybrali nejúčinnější řešení, zvažte následující funkce:
- Přesnost: Hledejte nástroje s vysokou přesností, které dokážou rozlišit mezi lidským hlasem a hlasem generovaným umělou inteligencí.
- Analýza v reálném čase: Vyberte nástroj, který analyzuje zvuk v reálném čase a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu ohledně jeho autenticity.
- Vícejazyčná podpora: Software, který podporuje více než jeden jazyk, rozšiřuje jeho použití.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Upřednostňujte nástroje s jednoduchým rozhraním, aby byla detekce hlasu pomocí umělé inteligence přístupná všem členům vašeho týmu.
- Integrační možnosti: Vyberte si nástroj, který se hladce integruje do vaší stávající technologické infrastruktury.
- Pravidelné aktualizace: Hledejte detektor hlasu AI, který drží krok s vývojem technologie AI.
- Reporting a analytika: Vyberte si nástroj, který generuje podrobné reporty a nabízí hlubší vhled do detekovaných anomálií a potenciálních hrozeb.
10 nejlepších aplikací pro detekci hlasu pomocí umělé inteligence
Nyní, když víte, co vše je třeba upřednostnit, zde je 10 nejlepších nástrojů AI pro detekci deepfake:
1. ElevenLabs (nejlepší pro pokročilé klonování a detekci hlasu)
ElevenLabs používá pokročilý model umělé inteligence, který je schopen klonovat lidské hlasy pouze na základě několika minut zvukového záznamu. To mu umožňuje generovat realistické hlasy a dabovat zvukový obsah v 29 jazycích. ElevenLabs také spustil klasifikátor řeči, který identifikuje hlasy generované umělou inteligencí, aby zabránil zneužití svého nástroje.
Nejlepší funkce ElevenLabs
- Převádějte textové pokyny na plynulou řeč v různých hlasech.
- Trénujte model AI pomocí hlasových vstupů. Snadno změňte různé zvukové klipy na svůj hlas.
- Dabujte video a audio klipy do více jazyků pro univerzální přístupnost.
- Zadejte text, abyste vytvořili SFX (speciální efekty), a začleňte jej do svého zvuku, aby byl dynamický.
Omezení ElevenLabs
- Nabízí omezenou kontrolu nad výslovností, zejména v určitých jazycích.
- Podpora více jazyků vyžaduje upravené výzvy pro přesné výstupy.
Ceny ElevenLabs
- Zdarma
- Starter: 5 $
- Tvůrce: 22 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Rozsah: 330 $/měsíc
- Podnikání: 1 320 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ElevenLabs
- G2: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ElevenLabs
ElevenLabs používám následujícími způsoby: Profesionální klon mého vlastního hlasu. To mi umožňuje provádět převod textu na řeč v reálném čase tak, že to zní na 90–95 % jako bych mluvil já sám, včetně mých manýrů a přízvuku. Mám silný appalačský přízvuk, který není příliš běžný. ElevenLabs to zvládá bezchybně.
ElevenLabs používám následujícími způsoby: Profesionální klon mého vlastního hlasu. To mi umožňuje provádět převod textu na řeč v reálném čase tak, že to zní na 90–95 % jako bych mluvil já sám, včetně mých manýrů a přízvuku. Mám silný appalačský přízvuk, který není příliš běžný. ElevenLabs to zvládá bezchybně.
2. Resemble. AI (nejlepší pro generování hlasu pomocí umělé inteligence a detekci deepfake)
Resemble. AI hraje u hlasových klipů dvojí roli. Za prvé, její generativní AI převádí textový vstup na řeč. Za druhé, její detektor deepfake vám umožňuje nahrát audio, video a obrázky, aby detekoval jakýkoli druh manipulace.
Díky těmto dvěma doplňkovým službám je Resemble. AI komplexním řešením pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a detekci deepfake zvuku.
Nejlepší funkce Resemble. AI
- Klonujte lidský hlas na základě zvukových vzorků nebo vyberte z přednastavených hlasů generovaných umělou inteligencí.
- Získejte podporu pro více než 60 jazyků, jako je angličtina, japonština, bengálština, vietnamština, dánština a další.
- Detekujte deepfake média pomocí multimodální kontroly zvukových vln v reálném čase.
- Přidejte ke svým výtvorům vodoznak AI, abyste ochránili duševní vlastnictví.
Omezení AI
- Kvalita hlasu generovaného umělou inteligencí není konzistentní.
- Podporuje omezené integrace.
Ceny Resemble. AI
- Tvůrce: 20 $/měsíc
- Profesionální: 99 $/měsíc
- Podnikání: 499 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Resemble. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? O klonování hlasu se ví více než o deepfake. Lidé se však více obávají deepfake než klonování hlasu.
3. PlayHT Voice Classifier (nejlepší pro generování univerzálních syntetických hlasů)
PlayHT produkuje ultrarealistický zvuk generovaný umělou inteligencí a podporuje více než 800 přirozeně znějících hlasů generovaných umělou inteligencí ve více než 130 jazycích a s více než 130 přízvuky. Tyto bohaté funkce nabízejí obrovskou flexibilitu při vytváření vysoce kvalitních zvukových souborů.
Kromě toho API pro generování hlasu pomáhá s klonováním a generováním hlasu v reálném čase pro aplikace, jako je e-learning, podcasting a konverzační AI.
Nejlepší funkce nástroje PlayHT Voice Classifier
- Začleňte do hlasů generovaných umělou inteligencí lidské prvky, jako jsou emoce.
- Přidejte do své knihovny vlastní výslovnosti specializovaných termínů a zkratek.
- Vytvářejte a publikujte podcasty přímo na platformách jako iTunes, Spotify a Google Podcasts.
- Vytvářejte hlasové agenty AI pro zákaznickou podporu, recepční služby, osobní asistenci a další účely.
Omezení klasifikátoru hlasu PlayHT
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní, což ztěžuje jeho osvojení.
- Možná budete muset experimentovat s nastavením zvukových souborů, abyste dosáhli požadované přirozenosti.
Ceny nástroje PlayHT Voice Classifier
PlayHT Studio
- Bezplatný tarif
- Tvůrce: 39 $/měsíc
- Neomezený: 99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
PlayHT API
- Bezplatný tarif
- Hacker: 5 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
- Startup: 299 $/měsíc
- Růst: 999 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze nástroje PlayHT Voice Classifier
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o PlayHT Voice Classifier
Play. ht mě ohromuje svým rozsáhlým výběrem realistických hlasů, které nabízejí řadu přízvuků a jazyků, které skutečně pozvedají můj/náš obsah. Rozhraní je intuitivní, takže je snadné převádět text na řeč. Tato rozmanitost a snadné použití jsou neocenitelné pro vytváření rozmanitého a poutavého zvukového obsahu.
Play. ht mě ohromuje svým rozsáhlým výběrem realistických hlasů, které nabízejí řadu přízvuků a jazyků, které skutečně pozvedají můj/náš obsah. Rozhraní je intuitivní, takže je snadné plynule převádět text na řeč. Tato rozmanitost a snadné použití jsou neocenitelné pro vytváření rozmanitého a poutavého zvukového obsahu.
4. AI Voice Detector (nejlepší pro komplexní analýzu autenticity zvuku)
Jak již název napovídá, AI Voice Detector identifikuje, zda je zvukový soubor skutečný, nebo generovaný umělou inteligencí.
Nástroj má integrované funkce pro odstranění šumu na pozadí, odstranění hudby a zlepšení přesnosti detekce. Je k dispozici na webu a jako rozšíření prohlížeče.
Nejlepší funkce detektoru hlasu AI
- Odstraňuje šum na pozadí a hudbu pro vyšší přesnost detekce hlasu pomocí umělé inteligence.
- Funguje i s audio klipy o délce pouhých sedmi sekund.
- Detekuje klonované hlasy z různých platforem pro generování hlasu pomocí umělé inteligence.
- Přidejte si rozšíření prohlížeče a skenujte hlasy z platforem jako YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom a Google Meet.
Omezení detektorů hlasu AI
- Mírně nespolehlivé při práci s neanglickými zvukovými soubory a dialekty.
- Předběžné zpracování zvuku kvůli šumu v pozadí nebo hudbě ovlivňuje přesnost.
Ceny detektorů hlasu s umělou inteligencí
- Měsíční předplatné: 12,99 $/měsíc
- Roční předplatné: 130 $/rok
- Řešení pro podniky a API: Ceny na míru
Hodnocení a recenze detektorů hlasu AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Veritone (nejlepší pro detekci deepfake na podnikové úrovni)
Společnost Veritone poskytuje podnikový software, aplikace a služby v oblasti umělé inteligence. Její hlavní nabídkou je aiWARE, přizpůsobitelný operační systém AI s vysokou flexibilitou, který se přizpůsobí specifickým potřebám podniků.
aiWARE disponuje AI hlasovými enginy, které identifikují mluvčí pomocí charakteristických znaků, jako je tón, výška hlasu, přirozené pauzy a další. Generuje také realistické hlasy pro různá odvětví a aplikace.
Nejlepší funkce Veritone
- Prozkoumejte komplexní sadu nástrojů, aplikací a služeb založených na hlasové AI.
- Vytvářejte vlastní hlasy pomocí umělé inteligence nebo klonujte hlasy celebrit a veřejných osobností.
- Vyberte si z knihovny více než 300 hlasů a překládejte obsah do více než 150 jazyků.
- Vložte značkový hlas generovaný umělou inteligencí do všech produktů a projektů pomocí API.
Omezení Veritone
- Primárně se zaměřuje na podniky, které mají technické znalosti k využití jeho různých funkcí.
- Nabízí omezenou transparentnost cen.
Ceny Veritone
- Vlastní hlasy: Ceny začínají na 9 000 USD za hlas.
- Stockové a prémiové hlasy: 500 $/měsíc
- Podnikové pracovní postupy: Individuální ceny
- API a hlas v reálném čase: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Veritone
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
🧠 Zajímavost: Slovo „deepfake“ bylo vytvořeno v roce 2017 uživatelem Redditu s přezdívkou „u/deepfakes“. Tento uživatel Redditu byl známý tím, že vytvářel nevhodný obsah pomocí open-source technologie pro výměnu tváří.
6. Deepfake Detector (nejlepší pro rychlou identifikaci deepfake zvuku/videa)
Pokud chcete detekovat deepfake generované umělou inteligencí, pak je nástroj Deepfake Detector tím pravým řešením. Umožňuje vám nahrát audio a video soubory, provést rychlou analýzu a určit pravděpodobnost syntetických médií.
Je také k dispozici jako rozšíření prohlížeče, které vám umožní spustit nástroj přímo na webových stránkách, jako jsou YouTube a TikTok.
Nejlepší funkce detektoru deepfake
- Pro větší přesnost použijte integrovaný nástroj pro odstranění šumu na pozadí a hudby.
- Přidejte rozšíření prohlížeče a spusťte detektor deepfake přímo na různých platformách.
- Získejte přístup k API pro snadnější integraci do vašich podnikových systémů.
Omezení detektoru deepfake
- Má tendenci poskytovat falešně pozitivní a falešně negativní výsledky.
- Nepodporuje všechny formáty souborů.
Ceny detektorů deepfake
- Měsíční předplatné: 16,80 $/měsíc
Hodnocení a recenze detektorů deepfake
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Chcete zrychlit svůj pracovní postup pomocí AI, ale nevíte, kde začít? Podívejte se na šablony AI, které vám pomohou generovat různé typy obsahu, obrázků nebo kódu. Snadno se upravují a nabízejí strukturovaný postup, který potřebujete k rychlejšímu dokončení úkolů!
7. Otter. ai (nejlepší pro přesný přepis řeči generované umělou inteligencí)
Otter. ai je software pro převod řeči na text, který v reálném čase převádí mluvená slova na psaný text. Je to skvělý nástroj pro generování přepisů podcastů, schůzek, přednášek nebo rozhovorů.
Kromě přepisu zvuku používá Otter. ai strojové učení pro svou metodu detekce mluvčích, která identifikuje mluvčí na základě jejich hlasu, tónu a stylu mluvení.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Vytvářejte vysoce přesné AI přepisy z audio/video souborů.
- Získejte automatické poznámky a shrnutí ze schůzek s OtterPilot, AI asistentem pro schůzky.
- Vytvářejte obsah pomocí Otter AI Chat, abyste získali nebo sdíleli okamžité aktualizace.
- Integrujte je s platformami jako Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint atd.
Omezení Otter.ai
- Někdy může mít potíže s přesnou identifikací mluvčího.
- Sdílení nahrávek mezi týmy může být někdy náročné.
Ceny Otter.ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai
Otter. ai je skvělý nástroj umělé inteligence pro přepis zvukových a obrazových záznamů. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvukového záznamu. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost. Prémiovou verzi používám už dlouho a nedávná aktualizace, díky které vám umělá inteligence pomáhá extrahovat požadované informace z konverzace, je velmi užitečná.
Otter. ai je skvělý nástroj AI pro přepis zvuku a videa. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvuku. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost. Prémiovou verzi používám už dlouho a nedávný upgrade, díky kterému vám AI pomáhá extrahovat požadované informace z konverzace, je velmi užitečný.
8. Murf (nejlepší pro vysoce kvalitní generování hlasu pomocí umělé inteligence pro podcasty)
Murf je univerzální generátor hlasu a software pro převod textu na řeč. Není tedy překvapením, že se jedná o jeden z nejlepších all-in-one nástrojů AI pro podcastery. Ať už děláte voiceover nebo dabujete svůj obsah ve více než 20 jazycích, Murf vám s tím pomůže.
Nejlepší funkce Murf
- Vyberte si z více než 120 hlasů generovaných umělou inteligencí nebo vytvořte klonované hlasy.
- Ovládejte intonaci, tempo, výšku tónu a další řečové vzorce klonovaných hlasů, aby napodobovaly skutečné mluvčí.
- Zdůrazněte konkrétní slova ve svém skriptu, abyste vyjádřili přesný záměr.
- Integrujte je s nástroji jako PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe a dalšími.
Omezení Murf
- V porovnání s ostatními nástroji v tomto seznamu je přizpůsobení hlasu omezené.
- Výslovnost AI může být někdy nepřesná a je třeba ji opravit.
Ceny Murf
Murf Studio
- Zdarma
- Creator: 29 $/měsíc (Lite); 49 $/měsíc (Plus+)
- Podnikání: 99 $/měsíc (Lite); 199 $/měsíc (Plus+)
- Enterprise: Individuální ceny
Murf Dub
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: 1 $/kredit
- Enterprise: Individuální ceny
Murf API
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: 1 $ za 10 000 znaků
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Murf
- G2: 4,7/5 (více než 1 320 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Listnr AI (nejlepší pro převod textu na řeč nebo video)
Listnr AI je ultrarealistický generátor hlasu využívající umělou inteligenci. Nabízí více než 1000 realistických hlasů ve více než 142 jazycích.
Umožňuje vám také vytvořit klon vašeho hlasu, abyste zachovali známost hlasu vaší značky. Můžete jej dokonce použít k generování anonymních AI videí na základě textového podnětu.
Nejlepší funkce Listnr AI
- Vyberte si z více než 1000 hlasů ve 142 jazycích a s různými přízvuky.
- Vytvářejte klony hlasu pomocí jednoduchého 5sekundového vzorku, i když není ve vysoké kvalitě.
- Vytvářejte anonymní videa s dabingem za pouhých pár dolarů.
- Pomocí funkcí pauzy a interpunkce můžete zvuku dodat požadovaný rytmus a plynulost.
Omezení Listnr AI
- Hlas nezní tak přirozeně, což může být pro některé uživatele omezující.
- Nenabízí bezplatný ani freemium tarif, což z něj činí dražší variantu.
Ceny Listnr AI
- Individuální: 19 $/měsíc
- Solo: 39 $/měsíc
- Agentura: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Listnr AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Listnr AI
Testování je snadné a na výběr je spousta jazyků a přízvuků. Nedávno přidali také styl čtení, díky čemuž je video ještě srozumitelnější a věrohodnější.
Testování je snadné a na výběr je spousta jazyků a přízvuků. Nedávno přidali také styl čtení, díky čemuž je video ještě srozumitelnější a věrohodnější.
10. Deepware Scanner (nejlepší pro skenování a detekci deepfake videí)
Deepware Scanner, vyvinutý společností Deepware. ai, pomáhá detekovat hlasy AI a deepfake videa.
Spusťte skenování nahráním souboru nebo sdílením URL videa přímo na platformě pro rychlou analýzu. Služba je momentálně ve fázi beta a očekává se, že se časem bude dále zdokonalovat.
Nejlepší funkce Deepware Scanner
- Detekujte klony hlasů a deepfake zvuky nahráním souborů nebo sdílením odkazů na videa.
- Začleňte nástroje pro detekci deepfake do svého pracovního postupu pomocí API.
Omezení skeneru Deepware
- V současné době se nachází ve fázi beta a zlepšení přesnosti bude nějakou dobu trvat.
Ceny Deepware Scanner
Zdarma
Hodnocení a recenze Deepware Scanner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje AI, které vám pomohou detekovat hlasy AI
Zde je několik dalších nástrojů, které můžete zvážit při výběru detektoru hlasu AI:
- KnowBe4: Naučte své zaměstnance rozpoznávat hlasy generované umělou inteligencí a falešné zvukové záznamy, abyste minimalizovali lidské riziko.
- Deepgram: Používejte API pro převod řeči na text, textu na řeč a řeči na řeč hlasových agentů.
- Soiniox: Tento nástroj slouží k pochopení nuancí konverzace, jako jsou emoce a neverbální signály.
ClickUp (nejlepší pro zvýšení produktivity pomocí AI)
Ačkoli ClickUp není detektorem hlasu s umělou inteligencí, využívá výkonného nativního asistenta s umělou inteligencí, který zvyšuje produktivitu a zefektivňuje vaše každodenní pracovní postupy – od vytváření dokumentace po podávání zpráv o pokroku.
Výsledek používání ClickUp:
- 87,5 % týmů hlásí lepší viditelnost
- 87,9 % respondentů uvádí lepší spolupráci
- 96,7 % uživatelů hlásí vyšší efektivitu
Jako všestranná aplikace pro práci kombinuje ClickUp správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Brain a ClickUp Clips spolupracují, aby zjednodušily pracovní postupy založené na videu a hlasu.
ClickUp Clips vám umožňuje pořizovat videozáznamy/záznamy obrazovky a hlasové zprávy. Použijte je k vytvoření návodů k produktům, snadnému vysvětlení složitých konceptů a zanechání podrobné zpětné vazby pro svůj tým.
Tyto nahrávky můžete okamžitě sdílet prostřednictvím veřejných nebo soukromých odkazů a dokonce je připojit k příslušným úkolům ClickUp, aby byl kontext centralizovaný. Ať už zaznamenáváte nápady nebo dokumentujete diskuse, ClickUp Clips zajistí, že každý detail bude přesně zdokumentován.
ClickUp Brain usnadňuje přepisování hlasu a videa a hladce spolupracuje s ClickUp Clips, aby proměnil mluvená slova v použitelný text. Clips zaznamenává audio a video, zatímco Brain automaticky přepisuje a vylepšuje obsah pro lepší přístupnost.
Už nemusíte procházet nahrávky – stačí vyhledat klíčové podrobnosti v přepisu, extrahovat akční položky a okamžitě je převést na úkoly. Potřebujete sdílet poznatky? Vytvářejte souhrny, zdůrazňujte rozhodnutí a udržujte všechny v souladu bez manuální práce.
Tyto nahrávky můžete dokonce převést na písemný obsah tím, že požádáte ClickUp Brain, aby na základě sdílených poznatků vygeneroval požadovaný materiál. Je to ideální řešení pro tvůrce obsahu, podcastery, youtubery atd.
Díky integraci umělé inteligence do vašeho pracovního postupu ClickUp eliminuje zbytečnou práci, takže se můžete soustředit na to nejdůležitější – na dokončení úkolů.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současným implementacím možná chybí plynulá kontextová integrace, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího!
Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili více než 3 aplikace naší komplexní aplikací pro práci!
ClickUp nám pomohl zvýšit transparentnost a viditelnost. Také nám umožnil eliminovat nadbytečné procesy a zvýšit efektivitu.
ClickUp nám pomohl zvýšit transparentnost a viditelnost. Také nám umožnil eliminovat nadbytečné procesy a zvýšit efektivitu.
Vytvářejte a sdílejte zvukové soubory bez problémů pomocí ClickUp
S rozvojem technologie AI musíme určit, jak ji budeme používat. Zlovolní aktéři objevili způsoby, jak ji využít k působení škody, ale dobří samaritáni také vyvinuli nástroje pro poslech syntetického zvuku a jeho označování.
Představili jsme několik detektorů hlasu využívajících umělou inteligenci, které indikují pravděpodobnost, že zvuk je autentický nebo syntetický. Viděli jsme také skvělý příklad toho, jak lze umělou inteligenci využít k dobrému účelu – ke zvýšení produktivity a efektivity. Nástroje jako ClickUp Brain jsou příkladem toho, jak můžeme s umělou inteligencí dosáhnout skvělých výsledků.
Jste připraveni to vyzkoušet? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a pocítíte rozdíl, který umělá inteligence může přinést ve vaší každodenní produktivitě!