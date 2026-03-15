Jak propagovat podcast a rozšířit své publikum

Vytvoření podcastu je jen jednou částí skládačky. Stejně důležité je zajistit, aby se dostal ke správnému publiku ve správný čas.
72 % tvůrců se shoduje, že rozšiřování publika a zviditelnění se na správné platformě je jednou z jejich největších výzev – dokonce ještě těžší než postavit se před kameru a natočit video podcast.
To znamená, že propagace vašeho podcastu by neměla být až druhořadou záležitostí. Měla by začít hned ve fázi vzniku nápadu.
V tomto průvodci vám ukážeme, jak propagovat svůj podcast. Jako bonus sdílíme příklady toho, jak to dělají ostatní moderátoři podcastů, abyste se mohli inspirovat.
Proč je propagace podcastů důležitá
V době psaní tohoto blogu bylo po celém světě indexováno 4 641 388 podcastů. To je spousta zvukového obsahu, ze kterého si může vybírat téměř 651,7 milionu posluchačů podcastů.
Vyberte si jakékoli téma a pravděpodobně o něm existuje podcast. Může to být kvantová fyzika, umělá inteligence, příběhy o duších, vztahy nebo něco tak neobvykle specifického, jako je kontejnerová přeprava.
Pokud máte co cenného sdílet, najde se publikum, které je ochotné věnovat svůj čas vašemu podcastu.
Proč je propagace podcastu důležitá:
- Buduje status experta: Uvádí vás do pozice myšlenkového lídra ve vašem oboru, což se vyplatí zejména u značkových, vzdělávacích nebo oborově zaměřených podcastů
- Buduje důvěru ve velkém měřítku: Na rozdíl od textu v sobě podcast nese váš hlas a osobnost, což usnadňuje navazování hlubších a osobnějších vztahů s vaším publikem
- Zvyšuje nákupní záměr: Nákupní záměr je přirozeně vyšší, když doporučení produktů nebo služeb pocházejí od moderátora, kterému jeho publikum již důvěřuje
- Oslovte širší publikum: Vaše odborné znalosti již nebudou omezeny čtenářskými návyky nebo délkou pozornosti – lidé, kteří si nepřečtou článek o 2 000 slovech, si poslechnou 45minutovou epizodu
⭐ Bonus: Pokud s podcastem začínáte poprvé, zde jsou nejlepší nástroje s umělou inteligencí, které vám pomohou rychle se zorientovat.
👀 Věděli jste, že? Slovo „podcast“ je složeninou slov „iPod“ a „broadcast“ a původně bylo vytvořeno k popisu čistě zvukových pořadů distribuovaných prostřednictvím zařízení iPod od společnosti Apple.
Jak propagovat podcast (krok za krokem)
Bez ohledu na žánr vám zde představíme několik strategií propagace podcastů, které vám zajistí větší viditelnost a více stažení.
Krok 1: Optimalizujte svůj podcast pro vyhledávání
Existuje mnoho způsobů, jak vás mohou noví posluchači podcastů objevit.
Může to být prostřednictvím vašich sociálních sítí. Nebo vás může zmínit influencer ve svém newsletteru či příspěvku na sociálních sítích. Nebo prostřednictvím adresářů podcastů, online fór či Googlu.
Když svůj podcast zaindexujete pomocí správných klíčových slov, dáte těmto platformám a algoritmům najevo, že by se váš pořad měl zobrazovat, když lidé vyhledávají témata související s vašimi epizodami.
V rámci SEO pro podcasty byste měli optimalizovat následující aspekty 👇
Název a popis
Název podcastu, popis a podrobnosti o epizodách jsou prvními věcmi, s nimiž se setkávají jak vyhledávače, tak potenciální posluchači. Zde je návod, jak je optimalizovat:
- Název podcastu: Měl by okamžitě sdělit, o čem váš podcast je. Pokud se vaše show zabývá tím, jak lodě a náklad mění globální obchod, název jako „Containers“ posluchačům okamžitě dá představu o tématu.
- Popis podcastu: Připravte si výstižný popis v rámci limitu znaků vaší platformy, ve kterém vysvětlíte, o čem pořad je a komu je určen. Přirozeně do něj také zapracujte relevantní klíčová slova.
- Název a popis epizody: Název a popis by měly hned na začátku jasně sdělit, co si z epizody posluchači odnesou. Pokud má váš host významnou skupinu sledujících, zvažte také přidání jeho jména do názvu epizody.
📌 Příklad: Popis podcastu FP&A Today na YouTube obsahuje relevantní klíčová slova. Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o společnosti provozující tento podcast, je zde uveden odkaz na Datarails, mateřskou společnost.
Webové stránky podcastu
Pokud jde o zvýšení celkové výkonnosti SEO, specializovaný web nabízí velkou výhodu. Posluchačům poskytuje centrální místo, kde najdou všechny vaše epizody, roztříděné podle tématu, hosta nebo motivu. Zároveň vám dává kontrolu nad budováním značky a zážitkem z obsahu.
Vytvoření a optimalizace webových stránek je sice časově náročné, ale stojí to za to, protože vyhledávačům poskytuje více obsahu k indexování a posluchačům více cest, jak váš podcast objevit.
Zvažte přidání následujících prvků na webovou stránku svého podcastu:
- Příspěvky na blogu: Přetvořte obsah epizod na informační příspěvky na blogu, abyste zachytili návštěvnost z vyhledávačů pro relevantní klíčová slova, která vaše publikum již vyhledává
- Vložený přehrávač zvuku: Umožněte návštěvníkům poslouchat přímo na vašem webu, aniž byste je přesměrovávali do aplikace třetí strany
- Stránky jednotlivých epizod: Speciální stránka podcastu pro každou epizodu s poznámkami k pořadu, časovými značkami a klíčovými body
- Funkce vyhledávání: Vyhledávací lišta, která uživatelům pomůže najít konkrétní témata nebo hosty, aniž by museli procházet celý archiv
- Kontaktní údaje: Způsob, jakým vám posluchači mohou posílat zpětnou vazbu, klást otázky a sledovat vás na sociálních sítích
- Výzvy k akci: Jasné výzvy pro posluchače, aby se přihlásili k odběru, zanechali recenzi nebo zakoupili merchandise
- Kapitoly podcastu: Klikatelné kapitoly, které fungují jako obsah – posluchači si tak mohou prohlédnout témata a přejít přímo k části, která je zajímá nejvíce
- RSS kanál: Automaticky aktualizuje nové epizody ve všech aplikacích a adresářích pro podcasty, ve kterých jste uvedeni
📌 Příklad: Lennyho newsletter a podcast jsou určeny pro tvůrce produktů a mají přes 1 000 000 odběratelů. Webová stránka obsahuje několik sekcí pro bezplatné i placené odběratele.
💡 Tip pro profesionály: Při přípravě scénáře podcastu si vyhledejte klíčová slova a přirozeně je do něj začleňte. Google nyní dokáže identifikovat vyslovená klíčová slova pomocí indexování, přepisu a vyhledávání v audio souborech podcastů. Mluvte dostatečně zřetelně a technologie NLP od Googlu tato klíčová slova zachytí, čímž se zvýší vaše šance na lepší umístění ve výsledcích vyhledávání.
Přepis podcastu a poznámky k pořadu
Přepisování podcastu nabízí určité výhody:
- Zajistěte, aby byl váš zvukový obsah prohledávatelný – Google může indexovat vaše epizody podle cílených klíčových slov, dlouhých vyhledávacích frází a konverzačních výrazů, čímž zvýší vaši organickou viditelnost
- Zpřístupněte svůj obsah posluchačům se sluchovým postižením
- Pomáhá překonat jazykovou bariéru pro nerodilé mluvčí, kteří mají potíže s přízvukem nebo rychlým tempem řeči
- Výrazně usnadňuje přípravu poznámek k pořadu, které zdůrazňují hlavní body, časové značky, biografie hostů a odkazy na zdroje nebo sponzory
📌 Příklad: Platforma pro obchodní plánování Pigment má podcast s názvem Perspectives. Každá epizoda má svou vlastní stránku, kde si můžete přečíst přepis, který je upraven do podoby blogového příspěvku.
💡 Tip pro profesionály: Nahrajte zvukový záznam svého podcastu jako ClickUp Clips (až 20 minut) a pomocí ClickUp Brain je přesně přepište. Brain uspořádá přepis podle mluvčího a struktury a připraví jej k uložení přímo do ClickUp Docs. Brain můžete také použít k shrnutí epizod a vygenerování klíčových bodů pro poznámky k pořadu v požadovaném formátu.
Krok 2: Využijte obsah k jiným účelům
Podcast je zlatý důl obsahu, který lze přetvořit do několika různých forem a formátů.
Každý z nich můžete využít k oslovení svého publika v různých fázích konzumace obsahu.
Zde je stručný přehled toho, k čemu můžete svůj podcast využít:
|Využijte podcast k
|Co dělat?
|Příspěvek na blogu
|Rozveďte klíčová témata do dlouhého článku zaměřeného na vyhledávaná klíčová slova
|Instagram Reel / LinkedIn Video / TikTok
|Poutavý 60–90sekundový klip nebo audiogram
|Příspěvek na LinkedIn
|Klíčový postřeh nebo názor z epizody přeformulovaný pro odborné publikum
|X vlákno
|Rozdělte hlavní myšlenku epizody do srozumitelného vlákna několika tweetů
|Video na YouTube
|Převod zvukového záznamu podcastu do video formátu
|Infografika nebo obrázek
|Statistiky, tipy nebo citáty z epizody ve formě karet ve stylu infografiky
Pro škálování pracovních postupů s obsahem si vytvořte šablony pro sociální sítě pro nejčastěji používané formáty pro další využití.
Zohledněte specifické pokyny dané platformy, tj. formát, limit znaků, optimální čas zveřejnění, a tyto strategie zdokumentujte ve strukturovaném dokumentu, aby byla zajištěna konzistence.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp pro marketingové týmy poskytuje podcasterům a jejich týmům centralizované místo, kde mohou plánovat, spravovat, realizovat a sledovat všechny aspekty svých podcastů a marketingových pracovních postupů prostřednictvím sjednoceného pracovního prostoru s umělou inteligencí.
S ClickUpem mohou týmy:
- Plánujte multikanálové kampaně a kalendáře obsahu, aniž byste museli přepínat mezi nástroji
- Propojte dokumenty obsahové strategie, popisy epizod, časové osy kampaní a analytické údaje přímo s úkoly, které je řídí
- Sledujte výkonnost svého podcastu a marketingové KPI pomocí vizuálních dashboardů a AI karet
- Vymýšlejte nápady se svým týmem pomocí vizuálních tabulek, které propojují nápady přímo s projekty a úkoly
- Vytvářejte a ukládejte obsah svého podcastu, tj. scénáře, briefy, plány epizod a přetvořený obsah, ve strukturovaných a prohledávatelných dokumentech ClickUp Docs.
Krok 3: Efektivní využití sociálních médií
Je velmi pravděpodobné, že mnoho, ne-li většina vašich nových posluchačů narazí na váš obsah digitálně.
Zatímco mnoho lidí objevuje nové pořady procházením nejoblíbenějších podcastů na Spotify nebo Apple Podcasts, pokud teprve začínáte, není to zrovna užitečné.
Sociální média se stávají účinnou marketingovou strategií, díky níž vás mohou objevit potenciální posluchači.
Navíc můžete začít zcela zdarma. Jedinou počáteční investicí je váš čas a díky nízké vstupní bariéře může kdokoli vytvářet příspěvky na sociálních sítích, navazovat konverzace a budovat si přítomnost na různých sociálních platformách.
Pokud tedy máte malý nebo rostoucí podcast, jaké jsou způsoby, jak zvýšit jeho viditelnost v algoritmech sociálních médií? 👇
Ukázky z epizod
Vyberte si krátký, poutavý moment z vaší epizody a nalákejte jím své publikum. Takové momenty, které diváky udrží v napětí a zaujmou je.
Ujistěte se však, že úryvek dává smysl i samostatně. Neměl by působit jako náhodný klip vytržený z kontextu.
Pokud provozujete video podcast, můžete klip přímo znovu použít na různých platformách. Jako tento videoklip, který zveřejnil The Mel Robbins Podcast na Instagramu.
Pro podcasty pouze v audio formátu vytvořte audiogramy. Spojte statický nebo animovaný obrázek – obvykle obal nebo grafické znázornění zvukové vlny – s audio klipem. Pokud se objeví významný host, dobře poslouží i jeho fotografie. V každém případě dbejte na jednotný branding všech audiogramů, které zveřejníte, aby posluchači začali váš pořad rozpoznávat na první pohled.
Nahlédněte do zákulisí
Posluchači jsou unavení z vyumělkovaného, bezduchého obsahu. Posluchači jsou unavení z vyumělkovaného, bezduchého obsahu. Nabídněte jim něco syrového, třeba krátké postřehy z vašeho každodenního života. Umožněte jim navázat s vámi kontakt na lidštější úrovni.
Váš obsah BTS může zahrnovat:
- Oznámení tajemného slavného hosta
- Nahlédněte do brainstormingu k připravované epizodě
- Představení týmu, ale zábavnou formou
- Výzvy, kterým čelíte za mikrofonem
Podívejte se na toto video od This American Life. Je syrové a nekonvenční. Přesně ten druh obsahu, který diváky zaujme a přiměje je vracet se.
Hosté
Před zveřejněním nové epizody s významným hostem nalákejte své publikum kombinací videoklipů, statických obrázků a upoutávek. Sdílejte vtipné momenty nebo autentické scény, které vznikly během neformálních rozhovorů. Propagace před vydáním epizody by měla být stejně intenzivní jako samotné oznámení o jejím spuštění.
Podívejte se, jak účet Call Her Daddy na Instagramu láká na nadcházející hosty ještě před vysíláním epizod a buduje tak očekávání s několikadenním předstihem.
🔔 Připomenutí: Pokud teprve začínáte, vyberte si 1–2 kanály, kde se nachází vaše publikum. To, co funguje pro jiného podcastera, totiž nemusí fungovat skvěle pro vás. Vaše volba bude záviset také na vaší specializaci.
Například Nat Schooler, moderátorka podcastu AI Career Success, intenzivně propaguje svůj podcast na LinkedInu – kde profesionálové aktivně hledají kariérní poradenství a informace o daném odvětví.
Na druhou stranu si Karen Kilgariff a Georgia Hardstark z podcastu My Favorite Murder vybudovaly komunitu na Instagramu, kde jejich kombinace černého humoru a osobních příběhů silně rezonovala s jejich velmi angažovanou komunitou fanoušků.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si Linktree, kde budou všechny důležité odkazy na jednom místě – odkazy na epizody, profily na sociálních sítích a platformy pro poslech. Tímto způsobem bude pro vaše publikum snazší najít váš obsah na sociálních sítích a zapojit se do něj.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain vám poskytuje přístup k nejlepším modelům umělé inteligence přímo ve vašem pracovním prostoru ClickUp. V závislosti na úkolu a požadovaném výstupu můžete přepínat mezi modely Claude, ChatGPT nebo Gemini a přizpůsobovat obsah svého podcastu (aniž byste museli platit za více předplatných).
Například:
- Využijte přesný a profesionální styl Clauda k sepsání tiskových zpráv a příspěvků na LinkedIn na základě přepisu vašich epizod.
- Využijte ChatGPT k prozkoumání kreativních úhlů pohledu při převodu epizody podcastu na blogový příspěvek
- Vytvářejte infografiky a vizuální materiály pomocí generátoru obrázků ClickUp Brain (využívajícího technologii DALL-E) pro svůj obsah na Instagramu a Pinterestu
- Využijte režim hloubkového výzkumu k nalezení nápadů na nové epizody, mezer v nabídce konkurence nebo trendových témat ve vašem oboru
👀 Věděli jste, že? Call Her Daddy – druhý nejúspěšnější podcast na Spotify v roce 2023 – podepsal smlouvu se SiriusXM za 125 milionů dolarů, což je více než dvojnásobek předchozí smlouvy Alexe Coopera se Spotify. Je to důkaz toho, čeho může dobře propagovaný a strategicky rozvíjený podcast nakonec dosáhnout.
Krok 4: Využijte e-mailový marketing
Newslettery představují pevný základ pro vybudování komunity založené na hodnotách kolem vašeho pořadu. Navíc není žádným tajemstvím, že e-mail nabízí nejvyšší návratnost investic ze všech marketingových kanálů (10 až 50 dolarů na každý utracený dolar) s mírou otevření pohybující se mezi 20–30 %.
Chcete-li si vytvořit seznam e-mailových adres, přidejte na svůj web odkaz pro registraci nebo speciální vstupní stránku. Jakmile se čtenář přihlásí k odběru, můžete začít sdílet:
- Vybrané články nebo zdroje (šablony, kontrolní seznamy nebo nástroje) relevantní pro téma vašeho podcastu
- Odkazy na epizody, ve kterých jste vystupovali jako host v jiných podcastech
- Novinky z oboru nebo aktuální témata, která by vaše publikum mohla zajímat
- Exkluzivní ankety, ve kterých se ptáme odběratelů, jaká témata by chtěli v příštích dílech
Vaším konečným cílem je vybudovat si loajální čtenářskou základnu, která bude váš newsletter vnímat jako hlavní zdroj informací pro své vzdělávání.
📌 Příklad: Po přihlášení k odběru The Rundown AI — jednoho z předních podcastů a newsletterů věnovaných novinkám v oblasti AI — obdržíte tříkrokový uvítací e-mail, který je výstižný, interaktivní a novým čtenářům umožní okamžitě se zorientovat.
🚀 Výhoda ClickUp: Použijte ClickUp k vytvoření automatizované e-mailové sekvence, která správným způsobem uvede nové odběratele do obrazu.
Den 0 → Pošlete uvítací e-mail s osobním vzkazem o tom, co mohou očekávat
2. den → Sdílejte své nejlepší epizody podcastu spolu s interaktivní otázkou, která podnítí zapojení posluchačů
6. den → Rozešlete svůj první týdenní newsletter s pečlivě vybraným obsahem
8. den → Požádejte posluchače, aby zanechali recenzi, pokud se jim pořad líbí
Můžete nastavit automatizace ClickUp založené na pravidlech, které se spustí, jakmile se někdo přihlásí k odběru vašeho newsletteru nebo odpoví na e-mail. Využijte jednu z více než 100 předem připravených automatizací ClickUp nebo nechte ClickUp Brain sestavit sekvenci za vás na základě vašeho pracovního postupu.
Krok 5: Spolupracujte s hosty
Využijte publikum jiných podcasterů k propagaci svého podcastu. Můžete je pozvat do své show nebo se objevit jako host v jejich pořadu. Buďte vybíraví, s kým navazujete spolupráci.
Chcete spolupracovat s podcastery, kteří:
- Sdílejte podobnou cílovou skupinu, ale nezabývejte se úplně stejným obsahem
- Přineste pohled nebo odborné znalosti, které vaši posluchači skutečně ocení
- Jsou aktivními propagátory svého vlastního obsahu na sociálních médiích
Pamatujte, že propagace podcastu s hostem je stejně důležitá jako samotný rozhovor (nebo dokonce ještě důležitější).
Místo toho, abyste hosty pouze požádali o sdílení epizody, připravte jim propagační balíček. Usnadněte jim sdílení obsahu podcastu tím, že jim nabídnete:
- Předem připravené popisky pro sociální sítě, které mohou zveřejnit v původní podobě nebo je upravit
- Grafické podklady v rozměrech pro Instagram, LinkedIn a Twitter/X
- Krátký zvukový záznam nebo videoklip zachycující nejlepší moment z dané epizody
- Odkaz na epizodu a datum zveřejnění, aby si mohli naplánovat své příspěvky předem
- Krátký jednorázový text, který mohou přidat do svého vlastního zpravodaje nebo profilu
Zde je šablona, kterou můžete použít k informování svých hostů o tom, kdy bude epizoda zveřejněna:
Ahoj [Jméno]! Tvoje epizoda je online 🎉 Připravili jsme pár klipů, textů pro sociální sítě a grafiky – sdílení ti tak zabere méně než minutu. Rádi bychom, aby si to tvoji posluchači poslechli.
🚀 Výhoda ClickUp: Vložte do ClickUp Brain přepisy rozhovorů s hosty, jejich biografie, témata minulých epizod, demografické údaje o publiku a další relevantní informace. Požádejte ho, aby vygeneroval na míru šité otázky pro rozhovor, které jdou nad rámec povrchních témat a dodávají konverzaci skutečnou hloubku. Proberte s ním otázky, vylepšete je a finální seznam uložte do ClickUp Docs, aby si ho váš tým mohl před nahráváním projít.
Krok 6: Přidejte podcast do adresářů podcastů
Lidé objevují podcasty prostřednictvím nejrůznějších platforem. Zařazení vaší show do hlavních adresářů podcastů znamená větší šanci, že vás noví posluchači najdou. A zařazení je celkem jednoduché. Většina adresářů vám umožňuje odeslat RSS kanál, který automaticky synchronizuje epizody pokaždé, když něco zveřejníte.
Mezi nejvýznamnější aplikace a katalogy pro podcasty, na které se můžete dostat, patří: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn a iHeartRadio.
Stále se rozhodujete mezi audio a videem, nebo přemýšlíte, které platformě dát přednost? Zde je několik zajímavých údajů o podcastových platformách, které stojí za to znát, podle zprávy společností Cumulus Media a Signal Hill:
- 45 % týdenních posluchačů podcastů, kteří si v posledních 6 měsících poslechli nový podcast, začalo na YouTube – což z něj v současné době dělá největší platformu pro objevování nových podcastů
- Navzdory tomu se 92 % posluchačů podcastů stále rozhoduje spíše pro poslech než pro sledování. Pouze 8 % uvádí, že sleduje výhradně videopodcasty. Neodkládejte zveřejňování nového obsahu jen proto, že zatím nemáte prostředky na spuštění videopodcastu
- 12 % týdenních posluchačů podcastů je poslouchá přes chytrou televizi, což je sice malý, ale rostoucí segment, který stojí za to mít na paměti pro budoucí distribuci
- Spotify, Apple Podcasts a YouTube dohromady tvoří 64 % nejčastěji používaných platforem týdenních posluchačů podcastů v USA. Tyto aplikace pro poslech podcastů však oslovují velmi odlišné publikum. Spotify přitahuje spíše mladší posluchače, Apple se zaměřuje na zkušené posluchače podcastů a YouTube láká nováčky.
Krok 7: Zapojte se do komunity a fór
Využijte servery Reddit a Discord a skupiny na Facebooku, kde lidé již aktivně hledají znalosti a řešení.
Ať už si vyberete jakoukoli komunitu nebo fórum, nezapomeňte:
- Odpovídejte na dotazy uživatelů upřímně – a odkazujte na svůj podcast pouze v případě, že přímo odpovídá na to, na co se ptají.
- Zveřejněte svůj názor nebo otázku k nedávné epizodě a nechte komunitu, aby se k tomu vyjádřila
- Zmínte komunitu, pokud vás její diskuze inspirovaly k natočení vaší epizody
Tyto strategie propagace podcastu zavádějte postupně s ohledem na své kapacity a zdroje. Časově náročnější strategie přidávejte postupně, jakmile váš pořad získá na popularitě.
📌 Příklad: Kowabana (podcast věnovaný japonským hororovým příběhům) má komunitu na Discord s více než 1 500 členy, kteří aktivně diskutují o zápletkách epizod, městských legendách, japonských videohrách a kulturním folklóru. Když si vybudujete loajální komunitu, váš podcast se rychle rozšíří mezi lidmi se stejnými zájmy.
🚀 Výhoda ClickUp: Vytvářejte úkoly v ClickUp s vlastními poli, abyste mohli sledovat svou aktivitu v různých komunitách – na jakých fórech jste aktivní, jak často přispíváte a co přivádí návštěvníky zpět k vašemu pořadu. Díky tomu budou vaše aktivity v komunitách cílené a měřitelné, nikoli sporadické.
👀 Věděli jste, že? První podcast vůbec vytvořili Dave Winer a Adam Curry v letech 2000–2004. Tehdy se podcastům říkalo audioblogování. V letech 2000–2001 vytvořil Winer RSS enclosure tagy, které poprvé umožnily distribuci zvukových souborů prostřednictvím RSS kanálů.
Strategie dlouhodobého růstu podcastu
Jedna věc je podcast spustit. Dalším krokem je proměnit ho v kanál, ke kterému se lidé budou vracet.
|Strategie
|Co dělat?
|Publikujte pravidelně
|Držte se týdenního nebo čtrnáctidenního harmonogramu. Měsíční pauzy způsobí, že vaše publikum přejde k něčemu jinému. Než začnete kdekoli propagovat svou první epizodu podcastu, mějte připraveny alespoň 3 zveřejněné epizody
|Podpořte šíření informací ústním podáním
|Povzbuďte posluchače, aby zanechali hodnocení a recenze. Jednoduchá věta na závěr typu „pokud se vám tato epizoda líbila, sdílejte ji s někým, komu by mohla být užitečná“ má větší účinek než většina propagačních taktik
|Vybudujte si osobní značku
|84 % posluchačů podcastů uvádí, že jim podcaster změnil názor na něco, čemu dříve věřili. Takový vliv nevychází z loga – vychází z moderátora, kterému lidé důvěřují. Největší podcasty jsou postaveny na osobní značce jejich moderátora
|Merchandise k podcastům
|Merchandise není jen nástroj k zpeněžení. Když jsou podtácky s vaším logem, trička nebo samolepky spojeny s něčím, co vaše publikum již miluje, vytváří to trvalý dojem a loajalitu
|Využijte staré epizody k jiným účelům
|Pravidelně znovu zveřejňujte své nejlepší starší epizody. Noví posluchači je ještě neslyšeli a prodloužíte tak životnost svého nejlepšího obsahu, aniž byste museli nahrávat něco nového.
|Využívejte křížovou propagaci s jinými podcasty
|Vyměňujte si zmínky v upoutávkách nebo hostování s podcasty v příbuzných oblastech. Je to zdarma, cílené a osloví to lidi, kteří již mají ve zvyku poslouchat.
|Influencer marketing
|Spolupracujte s influencery, jejichž publikum se podobá vašemu
|Obsah s sezónní tematikou
|Propojte epizody s aktuálními trendy, svátky nebo kulturními událostmi relevantními pro vaši oblast zájmu
⭐ Bonusový tip: Investujte do placené reklamy, abyste svůj pořad dostali k cílovým posluchačům, kteří jsou již připraveni na váš obsah:
- Využijte Google Ads k oslovení posluchačů, kteří aktivně vyhledávají klíčová slova související s vaším tématem
- Spouštějte audio reklamy na Spotify – 30sekundové spoty v pozicích pre-roll, mid-roll nebo post-roll, abyste oslovili i prémiové uživatele pomocí klikatelného CTA
- Využijte obrovské publikum YouTube pomocí video nebo audio reklam na YouTube
- Amazon Ads poskytuje jedinečný přístup k posluchačům, zejména k těm, které je obtížné oslovit prostřednictvím tradičních digitálních kanálů
- Podbean nabízí samoobslužné a cenově dostupné možnosti vhodné pro oslovení konkrétních cílových skupin.
👀 Věděli jste, že? The Joe Rogan Experience je koncem roku 2025 nejposlouchanějším podcastem s nejvyšším počtem odběratelů na hlavních platformách, včetně Spotify, YouTube a Apple. Mezi další špičkové pořady s velkým počtem odběratelů patří Crime Junkie, The Daily, Call Her Daddy a The Mel Robbins Podcast.
Nástroje pro propagaci vašeho podcastu
Zde je několik programů pro tvorbu podcastů, které vám pomohou s plánováním, nahráváním, úpravami, distribucí nebo zpeněžením vašeho podcastu.
ClickUp: pro plánování obsahu a analytiku
Produkce podcastu zahrnuje více činností, než si většina lidí uvědomuje. Průzkum, psaní scénáře, nahrávání, střih, koordinace hostů, propagace, sledování výkonu – a to je jen jedna epizoda. Pokud to děláte opakovaně, potřebujete opakovatelný systém.
Představujeme: ClickUp.
V tomto integrovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí můžete vymýšlet nápady, vytvářet obsah, spolupracovat se svým týmem, sledovat úkoly a automatizovat pracovní postupy při tvorbě podcastů. Zde je návod 👇
Nápady a plánování obsahu
ClickUp Whiteboards poskytuje vašemu týmu vizuální plátno, na kterém můžete proměnit hrubé nápady na podcasty v propracované projekty. Můžete připínat odkazy, přidávat poznámky, označovat členy týmu a jediným kliknutím převádět nápady do strukturovaných dokumentů.
Dokumentace a tvorba obsahu
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet a ukládat veškerý obsah související s vaším podcastem – scénáře, poznámky k pořadu, informace o hostech a šablony pro další využití. Přidávejte tabulky, wiki stránky, vnořené stránky a vložená média, aby byl váš obsah přehledný a snadno přístupný.
💡 Tip pro profesionály: K vytvoření prvního návrhu použijte ClickUp Brain přímo v Docs. Týmy mohou spolupracovat v reálném čase a zanechávat zpětnou vazbu ke konkrétním částem nebo řádkům, aniž by musely dokument opustit. Jakmile je návrh hotový, přiřaďte úkoly k revizi přímo z dokumentu – včetně termínů a všech potřebných detailů.
Plánujte a spravujte obsah svého podcastu
Šablona kalendáře podcastů od ClickUp vám na jednom místě poskytuje souhrnný přehled nadcházejících epizod, hostů, témat a termínů. Využijte ji k:
- Sledujte každou epizodu ve všech fázích, jako jsou koncepce, propagace, plánování, nahrávání a přepis, pomocí barevně označených štítků.
- Uložte si důležité informace o epizodě podcastu do více než 18 vlastních polí
- Prohlédněte si svůj pracovní postup při tvorbě podcastu v 7 různých zobrazeních ClickUp, včetně Epizod, Sponzorů podcastu, Poznámek k pořadu a Fáze podcastu
Automatizujte opakující se pracovní postupy pomocí Super Agents
Plánování příspěvků, koordinace s hosty, aktualizace kalendářů obsahu a sledování recenzí – propagace podcastu zahrnuje mnoho proměnných a ještě více manuálních úkonů.
Super agenti ClickUp vytvářejí opakovatelný systém, který omezuje zbytečnou komunikaci, snižuje počet přerušení mezi úkoly a udržuje celý pracovní postup v chodu.
Tito agenti pracují autonomně a reagují na změny ve vašem pracovním prostředí, aniž by čekali na vaše pokyny.
Několik způsobů, jak mohou Super agenti pomoci vašemu podcastu:
- Sledujte složku s epizodami a automaticky generujte poznámky k pořadu a popisky pro sociální sítě, jakmile se nahraje nový přepis.
- Každý týden shromažďujte aktualizace z komentářů k úkolům, dokumentů k epizodám a výkonnosti kampaní a zveřejňujte souhrnné shrnutí na kanálu svého týmu.
- Zjistěte, kdy je úkol potvrzení hosta označen jako dokončený, a automaticky spusťte pracovní postup propagačního balíčku – včetně tvorby materiálů, návrhu e-mailu a plánování úkolů
Chcete-li vidět, jak to funguje v praxi, podívejte se na toto video o tom, jak ClickUp využívá Super Agents👇
Klíčové funkce ClickUp
- ClickUp Brain urychluje produkci tím, že generuje osnovy epizod, scénáře, otázky pro rozhovory, popisky pro sociální sítě a poznámky k pořadu – a to vše bez opuštění vašeho pracovního prostoru
- Karty AI na vašem dashboardu zobrazují souhrny úkolů, průběh kampaní a aktuality týmu v reálném čase, což vám pomůže lépe porozumět datům
- Prohledávejte dokumenty, chaty a aplikace propojené s ClickUp v přirozeném jazyce pomocí ClickUp Enterprise Search
- Kalendář ClickUp vám poskytuje přehledný pohled na váš podcast napříč epizodami, sezónami a propagačními kampaněmi – takže máte vždy celkový přehled o chodu projektu
- Integrovaný marketingový CRM systém pro centralizaci všech propagačních aktivit – oslovování hostů, jednání se sponzory a sledování kampaní na jednom místě
- Propojte si svůj e-mail, aby se automatické sekvence spouštěly přímo z vašeho pracovního prostoru, aniž byste museli přepínat mezi nástroji
- Připravené šablony pro podcasty, díky kterým si od prvního dne vytvoříte kalendář obsahu, naplánujete úkoly a budete sledovat časový plán projektu
- Přidejte widgety a aktualizujte pracovní postupy, měňte stavy projektů, přidělujte úkoly a mnoho dalšího – to vše přímo v editoru dokumentů.
Omezení ClickUp
- Ne všechny funkce dostupné ve webové aplikaci jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Toto říká recenzent na G2:
Líbí se mi, že je zde nativní integrace s Googlem a QBO. Automatizace omezuje mnoho manuálních úkolů a těším se na vytvoření AI agenta pro ještě větší automatizaci. Měli jsme hovor se Simonem, abychom prošli naše nastavení a dostupné funkce, a byl velmi nápomocný. I když to byl krátký hovor, hodně jsem se naučil a těším se na další setkání s ním. Jakmile bude ClickUp plně implementován, myslím, že to podstatně sníží naši pracovní zátěž a zlepší komunikaci mezi projektovým managementem a finančním/fakturačním oddělením. Bude to určitě nástroj, který budeme používat každý den. Zatím jsme se do toho pustili a začátky byly docela snadné. Jsem přesvědčen, že v průběhu času budeme náš pracovní postup dále vylepšovat a zdokonalovat.
Líbí se mi, že je zde nativní integrace s Googlem a QBO. Automatizace omezuje mnoho manuálních úkolů a těším se na vytvoření AI agenta pro ještě větší automatizaci. Měli jsme hovor se Simonem, abychom prošli naše nastavení a dostupné funkce, a byl velmi nápomocný. I když to byl krátký hovor, hodně jsem se naučil a těším se na další setkání s ním. Jakmile bude ClickUp plně implementován, myslím, že to podstatně sníží naši pracovní zátěž a zlepší komunikaci mezi projektovým managementem a finančním/fakturačním oddělením. Bude to určitě nástroj, který budeme používat každý den. Zatím jsme se do toho pustili a začátky byly docela snadné. Jsem přesvědčen, že v průběhu času budeme náš pracovní postup dále vylepšovat a zdokonalovat.
Nástroje pro plánování
Správa propagace podcastu na více platformách se rychle stává chaotickou. Tyto nástroje pro plánování vám pomohou plánovat, zařazovat do fronty a publikovat obsah na sociálních médiích bez každodenní manuální práce.
Buffer
Buffer je jednoduchý nástroj pro plánování příspěvků na sociálních sítích, vytvořený pro tvůrce a malé týmy, kteří chtějí udržovat konzistentní přítomnost napříč platformami, aniž by si věci zbytečně komplikovali. Umožňuje vám plánovat příspěvky na Instagramu, LinkedInu, TikToku, Twitteru/X a dalších platformách z jediného ovládacího panelu. Díky přehlednému rozhraní a spolehlivým analytickým nástrojům je Buffer spolehlivou volbou pro podcastery, kteří si propagaci zajišťují sami.
Klíčové funkce Bufferu
- Plánujte a zařazujte příspěvky na více účtů sociálních médií z jednoho místa
- Integrované analytické nástroje pro sledování výkonu příspěvků a zapojení publika
- Díky integraci s Canvou můžete navrhovat a plánovat vizuály, aniž byste museli opustit pracovní postup
- AI asistent, který pomáhá s tvorbou titulků a sdílením obsahu napříč platformami
Omezení Bufferu
- Žádné značkování ani označování příspěvků, což ztěžuje organizaci velkého objemu obsahu
- Funkce pro spolupráci jsou omezené – což není ideální, pokud spolupracujete s externím týmem nebo agenturou
Ceny služby Buffer
- Bezplatný tarif
- Základní balíček: 6 $ za kanál/měsíc
- Tým: 12 $ za kanál/měsíc
- Agentura: 120 $ za 10 kanálů/měsíc
Hodnocení a recenze Bufferu
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bufferu?
Toto říká recenzent na G2:
Buffer pomáhá s platformami, které jsou trochu méně využívané, jako je Blusky. Můžu ho snadno používat pro Instagram a Facebook. Líbí se mi, že si můžu ukládat neomezené množství konceptů, dokud je nezařadím do fronty. Zákaznická podpora byla vždy nápomocná, když se vyskytly potíže, i když někdy, když dochází k aktualizacím, je to ještě více problematické, než bych si přál. Je snadné integrovat ho s mainstreamovými sociálními aplikacemi i novějšími, jako je Blusky.
Buffer pomáhá s platformami, které jsou trochu méně využívané, jako je Blusky. Můžu ho snadno používat pro Instagram a Facebook. Líbí se mi, že si můžu ukládat neomezené množství konceptů, dokud je nezařadím do fronty. Zákaznická podpora byla vždy nápomocná, když se vyskytly potíže, i když někdy, když dochází k aktualizacím, je to ještě více problematické, než bych si přál. Je snadné integrovat ho s mainstreamovými sociálními aplikacemi i novějšími, jako je Blusky.
Později
Aplikace Later začínala jako nástroj pro plánování příspěvků na Instagramu a od té doby se rozrostla v komplexní plánovač sociálních médií se silným vizuálním zaměřením. Je obzvláště užitečná pro podcastery, kteří investují značné prostředky do vizuálního obsahu – audiogramů, karet s citáty a grafiky k epizodám – a chtějí přesně vidět, jak bude jejich feed vypadat, než se cokoli zveřejní.
Hlavní funkce aplikace Later
- Vizuální kalendář obsahu s plánováním pomocí drag-and-drop a náhledem feedu, spolu se šablonami kalendáře obsahu
- Nástroj „Link in bio“, který promění váš profil na Instagramu v klikatelnou vstupní stránku s odkazy na epizody
- Návrhy na nejlepší čas pro zveřejnění příspěvků na základě údajů o vašem konkrétním publiku
- Podporuje Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X a Facebook
Pozdější omezení
- Analytika a reportování jsou méně podrobné ve srovnání s Bufferem nebo Hootsuite
- Některé klíčové funkce, jako jsou nástroje pro spolupráci a pokročilé analytické funkce, jsou dostupné pouze v dražších cenových tarifech
Ceny Later
- Starter: 18 $ měsíčně
- Growth: 40 $ měsíčně
- Pokročilý: 80 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Later
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Later?
Toto říká recenzent na G2:
K publikování příspěvků používám Later Social a funkci plánování považuji za velmi cennou, protože mi umožňuje plánovat příspěvky a nemusím se starat o to, který den se něco zveřejní. Dává mi to svobodu jet na dovolenou, aniž bych se musel starat o sociální sítě. Výjimečnou funkcí je možnost plánovat příspěvky napříč různými platformami, takže pokud připravím příspěvek pro Instagram, mohu jej rychle přeplánovat tak, aby se zveřejnil na Facebooku, TikToku nebo LinkedInu. Je to rozhodně nejlepší nástroj, který jsem pro zveřejňování příspěvků použil, ve srovnání s jinými, jako je Buffer, který mi tak dobře nefungoval. Later Social má lepší galerii, lepší možnosti plánování a funkci „nejlepší čas na zveřejnění“, která mi pomáhá zjistit, kdy jsou moji sledující nejaktivnější.
K publikování příspěvků používám Later Social a funkci plánování považuji za velmi cennou, protože mi umožňuje plánovat příspěvky a nemusím se starat o to, který den se něco zveřejní. Dává mi to svobodu jet na dovolenou, aniž bych se musel starat o sociální sítě. Výjimečnou funkcí je možnost plánovat příspěvky napříč různými platformami, takže pokud připravím příspěvek pro Instagram, mohu jej rychle přeplánovat tak, aby se zveřejnil na Facebooku, TikToku nebo LinkedInu. Je to rozhodně nejlepší nástroj, který jsem pro zveřejňování příspěvků použil, ve srovnání s jinými, jako je Buffer, který mi tak dobře nefungoval. Later Social má lepší galerii, lepší možnosti plánování a funkci „nejlepší čas na zveřejnění“, která mi pomáhá zjistit, kdy jsou moji sledující nejaktivnější.
Hootsuite
Hootsuite je jednou z nejznámějších značek v oblasti správy sociálních médií, určenou pro týmy, které potřebují zpracovávat velké objemy obsahu napříč několika účty. Podcasterům, kteří spolupracují s marketingovým týmem nebo agenturou, nabízí strukturovanější pracovní postupy s procesy schvalování, sledováním kampaní a podrobnějšími analytickými údaji než většina nástrojů v této kategorii.
Klíčové funkce Hootsuite
- Hromadné plánování vám umožňuje nahrát a zařadit do fronty stovky příspěvků najednou
- Sledování kampaní a schvalovací procesy zajišťují, že týmy budou na jedné vlně ještě před spuštěním.
- Podrobné analytické údaje s porovnáním s konkurencí a přizpůsobenými přehledy
- Podporuje širokou škálu platforem, včetně YouTube, Pinterestu a TikToku
Omezení Hootsuite
- Schvalovací procesy jsou omezeny na strukturu 1:1 – žádné vrstvené nebo vícestupňové schvalování
- Ceny jsou ve srovnání s alternativami výrazně vyšší, což ztěžuje jejich ospravedlnění pro samostatné podcastery
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 99 $ měsíčně
- Tým: 249 $ měsíčně
- Business: 739 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,3/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite?
Toto říká recenzent na G2:
Líbí se mi, jak pohodlně mohu spravovat všechny své účty na sociálních sítích na jednom místě díky Hootsuite. Nástroj pro plánování je intuitivní, což usnadňuje správu příspěvků napříč několika platformami. Integrované analytické funkce jsou skvělé, protože díky nim snadno zjistím, co funguje, aniž bych musel prohledávat každou platformu zvlášť. To vše mi pomáhá udržovat konzistentní přístup, šetřit čas a efektivně sledovat výkonnost.
Líbí se mi, jak pohodlně mohu spravovat všechny své účty na sociálních sítích na jednom místě díky Hootsuite. Nástroj pro plánování je intuitivní, což usnadňuje správu příspěvků napříč několika platformami. Integrované analytické funkce jsou skvělé, protože díky nim snadno zjistím, co funguje, aniž bych musel prohledávat každou platformu zvlášť. To vše mi pomáhá udržovat konzistentnost, šetřit čas a efektivně sledovat výkonnost.
Tvůrci Audiogramu
Tyto nástroje vám pomohou přeměnit zvukové klipy na sdílený videoobsah, aniž byste potřebovali designéra nebo editora videa.
Headliner
Headliner je speciálně navržen pro podcastery, kteří chtějí vytvářet audiogramy a videoklipy bez jakýchkoli zkušeností s designem. Automaticky přepisuje váš zvuk, animuje vlnové křivky a umožňuje přidávat titulky – to vše několika kliknutími. Pro podcastery, kteří potřebují pravidelně produkovat obsah pro sociální sítě, aniž by trávili hodiny jeho výrobou, je to jeden z nejpraktičtějších nástrojů v tomto seznamu.
Hlavní funkce Headlineru
- Automatický přepis, který generuje animované titulky synchronizované s vaším zvukem
- Animace vlnových průběhů a přizpůsobitelné šablony přizpůsobené pro každou sociální platformu
- Přímý import RSS kanálu podcastu, díky kterému můžete stahovat epizody bez ručního nahrávání
- Mezi možnosti pozadí videa patří archivní záběry, obrázky nebo jednobarevné pozadí
Omezení Headlineru
- Bezplatný tarif přidává do exportovaných videí vodoznak Headliner
- Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s nástroji zaměřenými více na design relativně omezené
Ceny Headlineru
- Navždy zdarma
- Základní: 9,99 $/měsíc
- Pro: 25,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Headlineru
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Headlineru?
Toto říká recenzent na G2:
Líbí se mi, že si ze svých MP3 souborů mohu vytvořit krásný „audiogram“. Také se mi líbí, že mohu rychle získat klíčová slova pro svůj obsah a webové stránky, abych dosáhl lepšího hodnocení. Headliner mi také poskytuje citáty, které považuje za poutavé, což mi usnadňuje tvorbu příspěvků pro sociální sítě. Je úžasné, že mohu příspěvky publikovat přímo na YouTube. Je to extrémně snadné na používání a ZDARMA!
Líbí se mi, že si ze svých MP3 souborů mohu vytvořit krásný „audiogram“. Také se mi líbí, že mohu rychle získat klíčová slova pro svůj obsah a webové stránky, abych dosáhl lepšího hodnocení. Headliner mi také poskytuje citáty, které považuje za poutavé, což mi usnadňuje tvorbu příspěvků pro sociální sítě. Je úžasné, že mohu příspěvky publikovat přímo na YouTube. Je to extrémně snadné na používání a ZDARMA!
Popis
Descript je více než jen nástroj pro tvorbu audiogramů – je to komplexní platforma pro úpravu zvuku a videa, která vám umožňuje upravovat nahrávky pomocí textu. Pro podcastery, kteří nahrávají video epizody, zvládne vše od surových nahrávek až po finální klipy připravené pro sdílení na sociálních sítích. Naučit se s ním pracovat je náročnější než s Headlinerem, ale kvalita výstupu je výrazně vyšší.
Klíčové funkce Descriptu
- Textová úprava zvuku a videa – vymažte slova z přepisu a klip se upraví sám
- Funkce overdubu vám umožňuje opravit chyby v audiu zadáním náhradního textu vaším vlastním naklonovaným hlasem
- Nahrávání obrazovky, vzdálené nahrávání a export klipů jsou integrovány do jedné platformy
- Automatické odstranění výplňových slov a redukce šumu v pozadí
Omezení nástroje Descript
- Může to být pro uživatele, kteří potřebují pouze základní tvorbu audiogramu, příliš náročné
- Funkce AI, jako je Overdub, jsou dostupné pouze v dražších cenových tarifech
Ceny služby Descript
- Hobbyist: 24 $/osoba/měsíc
- Tvůrce: 35 $/osoba/měsíc
- Business: 65 $/osoba/měsíc
- Firemní zákazník
Hodnocení a recenze Descriptu
- G2: 4,6/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Toto říká recenzent na G2:
Líbí se mi, jak snadné je vkládat videa a audio soubory do Descriptu. Urychluje to celý proces a poskytuje skvělý základ pro příspěvek nebo podrobnosti, na které pak mohu navázat svými vlastními znalostmi. Je to opravdu užitečné pro vytváření přepisů a příspěvků na LinkedIn a používám to také pro generování nejdůležitějších momentů z podcastů. Počáteční nastavení bylo snadné, díky čemuž byl celý proces hladký.
Líbí se mi, jak snadné je vkládat videa a audio soubory do Descriptu. Urychluje to celý proces a poskytuje skvělý základ pro příspěvek nebo podrobnosti, na které pak mohu navázat svými vlastními znalostmi. Je to opravdu užitečné pro vytváření přepisů a příspěvků na LinkedIn a používám to také pro generování nejdůležitějších momentů z podcastů. Počáteční nastavení bylo snadné, což zajistilo hladký průběh celého procesu.
Wavve
Wavve je přehledný a jednoduchý nástroj pro tvorbu audiogramů, který byl vyvinut speciálně pro podcastery a tvůrce rozhlasových pořadů. Nesnaží se dělat všechno – soustředí se na to, aby sdílené zvukové klipy vypadaly na sociálních sítích dobře a rychle. Pokud je vaším hlavním cílem vytvářet značkové audiogramy ve velkém měřítku bez náročného učení, Wavve tuto práci spolehlivě zvládne.
Klíčové funkce Wavve
- Přizpůsobitelné animované návrhy vlnových křivek s podporou firemních barev a loga
- Automatické generování titulků synchronizované s vaším zvukovým klipem
- Přednastavené rozměry pro sociální sítě Instagram, Twitter/X, Facebook a LinkedIn
- Jednoduché rozhraní typu drag-and-drop, které nevyžaduje žádné zkušenosti s designem
Omezení služby Wavve
- Omezené možnosti pokročilé editace ve srovnání s Descriptem
- Žádná přímá integrace RSS kanálu – zvukové soubory je třeba nahrávat ručně
Ceny Wavve
- Wavve Starter: 9,99 $/měsíc
- Wavve Pro: 24,99 $/měsíc
- Agentura: 129,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wavve
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Wavve?
Toto říká recenzent na G2:
Vytvářejte skvělé příspěvky s audiem pro sociální sítě. Jejich nový Wavvelink je úžasná vstupní stránka pro náš podcast, která pomáhá potenciálním odběratelům dozvědět se vše o naší značce a rychle se připojit k našemu podcastu.
Vytvářejte skvělé příspěvky s audiem pro sociální sítě. Jejich nový Wavvelink je úžasná vstupní stránka pro náš podcast, která pomáhá potenciálním odběratelům dozvědět se vše o naší značce a rychle se připojit k našemu podcastu.
Analytické nástroje
Zde jsou analytické nástroje, které vám poskytnou data pro chytřejší rozhodnutí ohledně propagace.
Backtracks
Backtracks je analytická platforma pro podcasty určená tvůrcům, kteří chtějí podrobnější údaje o posluchačích, než jaké standardně poskytují aplikace pro podcasty, jako jsou Spotify nebo Apple Podcasts. Neomezuje se pouze na počet stažení, ale ukáže vám, kdo jsou vaši posluchači, odkud se připojují a jak váš pořad našli – díky čemuž je snazší soustředit se na to, co skutečně podporuje růst.
Klíčové funkce Backtracks
- Podrobné demografické údaje o posluchačích, včetně lokality, zařízení a použité aplikace
- Analýzy na úrovni epizod ukazující body, kde posluchači přestávají poslouchat, a průměrnou délku poslechu
- Vložitelné přehrávače podcastů s integrovaným sledováním pro váš web
- Podporuje metriky certifikované organizací IAB pro inzerenty a reporting sponzorů
Omezení Backtracks
- Rozhraní může působit technicky a méně intuitivně na uživatele, kteří nejsou zběhlí v práci s daty
- Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze v dražších cenových tarifech
Ceny Backtracks
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Backtracks
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Backtracks?
Toto říká recenzent na G2:
Díky backtrackům můžete zvýšit počet zákazníků a posluchačů, je to skvělý způsob, jak propagovat své podnikání.
Díky backtrackům můžete zvýšit počet zákazníků a posluchačů, je to skvělý způsob, jak propagovat své podnikání.
Chartable
Chartable pomáhá podcasterům sledovat, odkud jejich posluchači přicházejí – ať už jde o příspěvek na sociálních sítích, newsletter, křížovou propagaci nebo placenou reklamu. Díky funkcím SmartLinks a SmartAds je to jeden z mála nástrojů, který vám umožní přímo přiřadit nárůst počtu posluchačů ke konkrétním marketingovým aktivitám.
Klíčové funkce Chartable
- SmartLinks sleduje, které propagační kanály skutečně přivádějí nové posluchače
- SmartAds měří dopad reklamních kampaní v podcastech napříč platformami
- Sledování křížové propagace, abyste viděli, jak fungují hostování a výměny podcastů
- Integrace s Apple Podcasts, Spotify a většinou hlavních hostingových platforem
Omezení Chartable
- Společnost byla v roce 2022 převzata společností Spotify, od té doby byly některé funkce omezeny nebo zrušeny.
- Sledování atribuce vyžaduje správné nastavení SmartLinks, což vyžaduje počáteční konfiguraci
Ceny Chartable
- Starter: Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc
- Pro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze, které lze zobrazit v grafech
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Chartable?
Toto říká recenzent na G2:
Jak snadné je používání Chartable a kolik možností mám k dispozici, abych vylepšil statistiky svého podcastu.
Jak snadné je používání Chartable a kolik možností mám k dispozici, abych vylepšil statistiky svého podcastu.
Podtrac
Podtrac je jednou z nejstarších a nejuznávanějších platforem pro měření podcastů, zejména mezi vydavateli a sítěmi. Obvykle se používá k ověřování počtu stažení pro inzerenty a sponzorské smlouvy – není tedy tolik nástrojem pro růst, jako spíše nástrojem pro budování důvěryhodnosti a monetizaci pořadů, které se snaží přilákat partnerství se značkami.
Klíčové funkce Podtrac
- Měření počtu stažení s certifikací IAB, kterému důvěřují významní inzerenti a podcastové sítě
- Hodnocení v oboru, které veřejně uvádí nejlepší podcasty podle velikosti publika – užitečné pro zviditelnění
- Demografické údaje o publiku, včetně rozdělení podle pohlaví, věku a příjmu
- Funguje společně s vaší stávající hostingovou platformou, aniž by bylo nutné provádět migraci
Omezení Podtracu
- Omezené praktické informace ve srovnání s Chartable nebo Backtracks – vhodnější pro reporting než pro optimalizaci
- Rozhraní působí zastarale a je méně intuitivní než novější analytické nástroje
Ceny Podtrac
- Začínáme: Zdarma
- Grow Your Show: 20 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze na Podtrac
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Vyvarujte se těchto chyb při propagaci podcastu:
|Chyba
|Řešení
|Cílení na všechny
|Zaměření se na široké publikum způsobuje, že váš pořad není pro nikoho konkrétního dostatečně atraktivní. Definujte si profil posluchače, tj. demografické údaje, zájmy, chování, a vytvářejte obsah, který je přímo osloví
|Rozptýlení sil na všech platformách
|Zaměřte se na 2–3 hlavní platformy, kde vaše publikum skutečně tráví čas. Navrhněte svůj obsah a propagační strategii kolem nich, ještě než začnete uvažovat o rozšíření.
|Nepouštějte se do analýzy
|Využijte nativní nástroje platformy nebo specializované analytické nástroje ke sledování bodů, kde posluchači odcházejí, demografických údajů o posluchačích, zdrojů návštěvnosti, hodnocení a recenzí na jednotlivých platformách
|Nekonzistentní publikování
|Držte se stejného dne a času každý týden nebo každé dva týdny. Nenechte své posluchače hádat – dejte jim přesně vědět, kdy vyjde další díl
|Přitom zacházejte se všemi platformami stejně
|Každá platforma má svůj vlastní formát obsahu, pravidla SEO a chování publika. Optimalizujte svůj obsah podle toho.
|Nepřipravujete své hosty
|Improvizované rozhovory působí uspěchaně a je těžké jim porozumět. Prostudujte si svého hosta, naplánujte si otázky a před nahráváním mu pošlete stručný přehled.
Centralizujte propagaci svého podcastu pomocí ClickUp
Samotná produkce a nahrávání podcastů je již časově náročné. Pokud budete veškerou manuální práci provádět bez automatizace a umělé inteligence, zbude vám jen málo času na skutečný rozvoj vašeho pořadu.
ClickUp sjednotí celý váš pracovní postup při propagaci podcastu na jednom místě. Můžete plánovat kalendáře epizod, spravovat kontaktování hostů, sledovat propagační úkoly a koordinovat kampaně na sociálních sítích, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
S ClickUp Brain jako vaším kontextovým AI asistentem můžete během několika minut vytvářet poznámky k pořadu, navrhovat propagační texty, shrnovat epizody a přetvářet obsah podcastu do blogů, newsletterů a příspěvků na sociálních sítích.
Automatizace pomáhá přiřazovat úkoly, jako je tvorba klipů, publikování a propagace, správným členům týmu, zatímco přehledové panely vám poskytují jasný přehled o výkonu epizod a průběhu kampaně.
