10 nejlepších alternativ Cluely pro AI Insights a analýzu obsahu

Cluely je vytvořeno pro velmi specifický okamžik: jste uprostřed živé konverzace a chcete odpovědi v reálném čase a poznámky AI, aniž byste do hovoru přidávali viditelného AI asistenta pro schůzky.
To funguje u některých obchodních hovorů a obecných schůzek. Pokud však pracujete v marketingovém, GTM (Go-To-Market) nebo analytickém týmu, skutečný problém začíná až po hovoru.
Potřebujete spolehlivé odpovědi, prohledávatelné poznámky, které můžete citovat, a výzkum, který se promění v briefy a následné e-maily.
Tento průvodce porovnává nejlepší alternativy k Cluely, které nabízejí lepší funkce umělé inteligence pro analýzu a obsah a jsou vhodnější pro výzkumné a marketingové týmy.
Přehled 10 nejlepších alternativ Cluely
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Cluely, abyste mohli najít ten správný nástroj pro svůj pracovní postup, než se pustíte do podrobných recenzí.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Převádějte poznatky z jednání na výzkumem podloženou práci GTM v jednom sjednoceném pracovním prostoru.
|Shrnutí a další kroky pomocí umělé inteligence, živé briefingy a wiki, chat propojený s prací, úkoly propojené s rozhodnutími, vyhledávání napříč pracovními prostory.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Notion AI
|Lehký výzkum a psaní v rámci znalostního centra
|Shrnutí a přepisy v dokumentech, otázky a odpovědi v pracovním prostoru, automatické vyplňování databáze, rychlé návrhy pro briefy a stránky.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|Airtable AI
|Pomoc AI se strukturovanými údaji o kampaních a výzkumu
|AI pole pro konzistentní výstupy, extrakce z poznámek do strukturovaných záznamů, opakovatelné pracovní postupy výzkumných operací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 USD/měsíc na uživatele.
|Claude 3. 5 Sonnet
|Dlouhé úvahy, analýzy a vylepšování textů
|Shrnutí dlouhých kontextů, strukturovaná analýza z neuspořádaných zdrojů, silné psaní a syntéza pro briefy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 USD/měsíc na uživatele.
|ChatGPT (GPT-5. 1)
|Rychlé vytváření nápadů, přepisování a podpora výzkumu
|Stručné informace a body k diskusi, doplňující otázky, variace obsahu, vícejazyčné přepisy, strukturované výstupy, jako jsou často kladené otázky (FAQ).
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 USD/měsíc na uživatele.
|Jasper
|Marketingový obsah ve stylu značky v měřítku
|Ovládání hlasu značky, generování textů kampaní, týmové pracovní postupy pro kontrolu a schvalování, přepisy pro větší srozumitelnost a konverzi.
|Placené tarify začínají na 69 USD/měsíc na uživatele.
|Surfer AI
|Analýza a optimalizace obsahu založená na SEO
|Pokyny založené na SERP, nástroj pro tvorbu osnov, kontroly optimalizace, pracovní postupy Google Docs, pokrytí mezer v obsahu
|Placené tarify začínají na 59 $/měsíc na uživatele.
|Writer. com
|Správa obsahu na podnikové úrovni a výstupy v souladu se značkou
|Prosazování pravidel značky, znalostní základna, řízené pracovní postupy pro týmy, správcovské a bezpečnostní kontroly
|Ceny na míru
|Copy. ai
|GTM pracovní postupy pro obsah prodeje a marketingu
|Opakovatelné GTM pracovní postupy, strukturované přehledy z neuspořádaných poznámek, konzistentní výstupy pro marketingové a prodejní týmy.
|Placené tarify začínají na 29 $/měsíc na uživatele.
|Perplexity AI
|Výzkum s citacemi a rychlými shrnutími
|Webový výzkum s citovanými odpověďmi, rychlá kontrola tvrzení po hovorech, přehledné výstupy, které můžete vložit do briefů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 USD/měsíc na uživatele.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
📖 Přečtěte si také: Jak pořizovat poznámky z jednání: Kompletní průvodce
Co byste měli hledat v alternativách k Cluely?
Pokud zvažujete alternativy k Cluely, rozhodněte se, zda potřebujete AI asistenta pro živé konverzace nebo systém, který promění poznatky v práci.
Hledejte:
- Vysoká kvalita odpovědí s odkazy na zdroje a kontextově citlivými podněty (aby se vaše „poznatky“ nestaly pouhými dohady)
- Prohledávatelné poznámky a přepis v reálném čase , které můžete znovu použít v prezentacích, dokumentech pro zasílání zpráv a plánech spuštění.
- Jasný postoj k transparentnosti a ochraně osobních údajů
- Podpora více platforem v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams
- Cesta od témat k úkolům s vlastníky, termíny, následnými otázkami a následnými e-maily
- Funkce jako detekce sdílení obrazovky a nahrávání obrazovky
- Zcela transparentní ceny s jasnými startovacími a profesionálními tarify. Živá podpora a funkce průvodce v reálném čase by byly skvělým bonusem.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje umělé inteligence, které mění podnikání
10 nejlepších alternativ k Cluely
Pokud chcete silnější výzkum a obsahovou inteligenci založenou na AI, potřebujete více než jen odpovědi v reálném čase během živých konverzací. Níže uvedené nástroje vám pomohou zachytit poznatky a proměnit je v práci, kterou může váš tým znovu použít.
1. ClickUp (nejlepší pro přeměnu poznatků z jednání na výzkumem podloženou práci GTM v jednom sjednoceném pracovním prostoru)
Každé rozhodnutí GTM začíná konverzací, ale důkazy zřídka zůstávají na jednom místě. Opustíte Google Meet, někdo vloží poznámky AI do dokumentu a „konečné“ body diskuse zůstávají v chatovém vlákně.
V okamžiku, kdy potřebujete napsat brief nebo příběh k uvedení produktu na trh, hledáte kontext v několika různých nástrojích. To je práce rozptýlená, kdy každý krok vašeho výzkumu a pracovního postupu s obsahem probíhá v jiné aplikaci. Zpomaluje to revize a ztěžuje prokázání, odkud pocházejí poznatky.
Nyní do této směsice přidejte odpojené nástroje AI a samostatného asistenta AI pro schůzky. To je rozrůstání AI , které často produkuje výstupy, které se v daném okamžiku zdají rychlé, ale později je těžké jim důvěřovat.
S ClickUp pro marketingové týmy získáte konvergovaný pracovní prostor AI, který spojuje výzkum, dokumenty, spolupráci a realizaci na jednom místě. Zachytíte, co bylo řečeno, vysledujete zdroj klíčových tvrzení a proměníte poznatky v práci, kterou váš tým může zkontrolovat a odeslat, aniž by musel znovu vytvářet kontext od nuly.
📖 Přečtěte si také: Příklady automatizace obchodních procesů (se šablonami)
Proměňte poznámky z jednání v použitelné poznatky pro GTM
Dokončíte hovor a do vaší schránky dorazí stejná otázka. Co jsme rozhodli a co bude dál? ClickUp Brain dokáže hovor převést na prohledávatelný přepis, shrnutí a jasný seznam dalších kroků, takže nemusíte přehrávat záznam.
Poté přejděte od poznámek k akci, aniž byste ztratili přehled. Napište krátký brief, vytvořte následné e-maily a proměňte body k diskusi v sledovatelnou práci. Takto snížíte rozptýlení práce a zároveň se budete moci soustředit na kvalitu odpovědí.
📽️ Podívejte se na video: Pokud chcete poznámky ze schůzek, které jsou skutečně použitelné po skončení hovoru, zde je krátké video, které ukazuje, jak ClickUp AI Notetaker a ClickUp Brain zaznamenávají rozhodnutí a akční položky ze všech vašich schůzek.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte každé shrnutí po hovoru v GTM briefing pomocí ClickUp Super Agents.
Místo toho, abyste nechali poznámky AI ležet v dokumentu, který nikdo nečte, nastavte si speciálního ClickUp Super Agenta pro sledování GTM. ClickUp Super Agenti mohou provádět výzkum, poskytovat návrhy a dokonce upozorňovat váš tým, když projekty zaostávají, takže vaše poznámky ze schůzek se promění v práci připravenou k revizi, nikoli v neuspořádané poznámky.
- Vytvořte superagenta „GTM recap“, který převádí přepisy a poznámky na krátké shrnutí s rozhodnutími, riziky, následnými otázkami a body k diskusi.
- Nechte si vypracovat návrhy následných e-mailů a sdílejte přehledné shrnutí v chatu, aby zúčastněné strany pochopily „co“ a „proč“ bez další schůzky.
- Požádejte jej, aby z rekapitulace vytvořil úkoly, přiřadil jim vlastníky a označil, co je v zpoždění, aby se tým mohl soustředit na realizaci.
- Omezte přístup tím, že agentům udělíte oprávnění pouze k příslušným dokumentům, úkolům a prostorům, aby byla zachována přísná ochrana osobních údajů.
- Pomocí ClickUp AI můžete psát pokyny pro agenty, aby byly výzvy konzistentní a kontextově relevantní napříč projekty.
Vytvářejte přehledy připravené k revizi a znalostní centra
Asistent pro schůzky vám může poskytnout poznámky založené na umělé inteligenci, ale váš tým stále potřebuje místo, kde je může ověřit a znovu použít. ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet živé přehledy, wiki a znalostní báze, aby vaše výzkumy nezmizely po skončení hovoru.
Můžete spolupracovat v reálném čase, označovat kolegy v komentářích a přiřazovat úkoly přímo v dokumentu, aby se recenze nezasekávaly v chatových vláknech.
Pokud potřebujete sdílet práci mimo svůj tým, můžete nastavit oprávnění a kontrolovat, kdo může prohlížet nebo upravovat konkrétní dokumenty a stránky.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu dokumentů, který vám pomůže zorganizovat se
Udržujte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran vázanou na práci
Když váš asistent schůzek ukládá poznámky na jedno místo a váš tým je diskutuje na jiném, trávíte více času hledáním souvislostí než posunováním práce vpřed.
ClickUp Chat udržuje vaše konverzace propojené s prací, takže můžete diskutovat o nápadech v kanálech nebo DM, nebo v propojených úkolech, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Jakmile se rozhodnutí promění v práci, vytvořte jedním kliknutím úkol ze zprávy, aby bylo jasné, kdo je za něj zodpovědný a jaké jsou další kroky.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte rozhodnutí z ClickUp Chatu v okamžité, sdílené rekapitulace GTM pomocí ClickUp Brain
Když se zpětná vazba a rozhodnutí odehrávají uvnitř ClickUp Chat, další riziko je jednoduché. Někdo zmešká vlákno a vy opakujete stejnou konverzaci na jiné schůzce. Použijte ClickUp Brain, abyste udrželi tempo, aniž byste lidi zahlcovali screenshoty nebo dlouhými shrnutími.
- Vytvořte přehledné shrnutí z chatového vlákna, aby zainteresované strany během několika sekund pochopily „co“ a „proč“.
- Získejte rozhodnutí, vlastníky a další kroky, aby váš tým mohl rychleji přejít od slov k činům.
- Vytvořte si koncepty následných zpráv, které můžete vložit zpět do ClickUp Chat, aby celý tým zůstal na stejné vlně.
ClickUp Tasks vám umožňuje zaznamenávat úkoly s vlastníky, termíny a stavy, takže výstupy vašeho asistenta pro schůzky nezůstanou jen jako poznámky AI.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte úkoly ClickUp v neustále aktualizované velitelské centrum GTM pomocí ClickUp Brain MAX
Jakmile váš tým promění poznámky ze schůzek na úkoly ClickUp, dalším úkolem je udržet soulad při změnách priorit. ClickUp Brain MAX vám pomůže udržet provádění úkolů v kontextu původního záměru, aniž byste museli sledovat aktualizace napříč různými nástroji.
- Zaznamenávejte pokrok rychleji pomocí funkce Talk to Text : Po hovoru nebo interní poradě zadejte rychlou aktualizaci, například „Blokující faktor, další krok, odpovědná osoba, termín splnění“. ClickUp Brain MAX ji převede na přehlednou aktualizaci úkolu, takže váš tým udrží tempo, aniž by musel psát dlouhé poznámky.
- Ptejte se na otázky týkající se vašeho pracovního toku: Zadejte do ClickUp Brain MAX dotazy jako „Jaké úkoly jsou tento týden ohroženy a proč?“ nebo „Shrňte všechny otevřené položky související s popisem spuštění.“ Pomůže vám to získat přehled v reálném čase, aniž byste museli procházet každý seznam.
- Najděte důvod za úkolem pomocí ClickUp Enterprise Search : Když se někdo zeptá: „Proč to děláme?“, použijte ClickUp Enterprise Search k vyhledání původního rozhodnutí, poznámky ze schůzky nebo dokumentu, na jehož základě byl úkol vytvořen. Díky tomu jsou revize rychlejší a profesionální konverzace jsou chráněny před dohady.
- Vyberte si správný model pro požadovaný výstup: Přepínejte mezi modely podle úkolu. Jeden použijte pro stručné souhrny stavu, druhý pro hlubší analýzu a třetí pro přepisování aktualizací pro zainteresované strany, aby se každá aktualizace úkolu proměnila ve sdíletelnou rekapitulaci GTM.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte požadavky na kampaně, podněty z výzkumu a zpětnou vazbu od zainteresovaných stran pomocí formulářů ClickUp Forms a poté přeměňte zaslané podklady na konkrétní úkoly, místo abyste kopírovali a vkládali podrobnosti do různých nástrojů.
- Vizuálně zmapujte pozici, sdělení a plány uvedení na trh v ClickUp Whiteboards a poté přeměňte nápady na úkoly a dokumenty, aby plánování nezůstalo uvízlé v režimu brainstormingu.
- Automaticky směrujte briefy a následné kroky po hovorech pomocí automatizací ClickUp, včetně AI Automation Builder, který dokáže generovat spouštěče a akce z jednoduchého požadavku.
- Zrychlete kontrolu kreativních materiálů a aktiv pomocí ClickUp Proofing, kde můžete přidávat poznámky k obrázkům, videím a souborům PDF a přiřazovat komentáře přímo k souboru.
Omezení ClickUp
- Zpočátku počítejte s určitou náročností na osvojení, protože platforma je bohatá na funkce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7 / 5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6 / 5 (více než 4 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Recenzent G2 sdílel:
„Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho flexibilita a široká škála funkcí, které nám umožňují spravovat úkoly, projekty a dokumentaci na jednom místě. Je snadné s ním začít, je vysoce přizpůsobitelný, dobře se integruje s jinými nástroji a používáme ho každý den, aby naše týmy byly sladěné a produktivní.“
„Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho flexibilita a široká škála funkcí, které nám umožňují spravovat úkoly, projekty a dokumentaci na jednom místě. Je snadné s ním začít, je vysoce přizpůsobitelný, dobře se integruje s jinými nástroji a používáme ho každý den, aby naše týmy byly sladěné a produktivní.“
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek s podporou stylusu
2. Notion AI (nejlepší pro přeměnu roztříštěného výzkumu na strukturované obsahové centrum)
Pokud je největším problémem vašeho týmu to, že „máme poznámky z AI, ale nikdo je později nemůže najít“, Notion AI je praktickou volbou.
Jeho pracovní postup AI Meeting Notes zaznamenává schůzky a generuje shrnutí ihned po skončení hovoru. Ukládá také přepisy, rozhodnutí a akční položky do vašeho pracovního prostoru, takže zůstávají vyhledatelnými poznámkami namísto roztroušených poznámek.
Pro marketingové a výzkumné týmy je to užitečné, když shromažďujete informace z rozhovorů se zainteresovanými stranami, hovorů se zákazníky a interních synchronizací. Můžete si uchovat úryvky z výzkumu, body k diskusi a návrhy vedle zdrojového materiálu a znovu je použít v briefingu.
Nejlepší funkce Notion AI
- Shrňte dlouhé stránky a přeměňte hrubé poznámky AI na jasné závěry.
- Vytvářejte a přepisujte marketingový obsah přímo v dokumentech a wiki stránkách.
- Automatické vyplňování databází a extrakce strukturovaných polí z nestrukturovaného textu
- Odpovídejte na otázky s využitím kontextu z vašeho pracovního prostoru Notion.
- Překládejte a upravujte tón pro globální týmy, když je to potřeba.
Omezení Notion AI
- Vyžaduje čas na nastavení a správu, protože vysoká míra přizpůsobení může zpomalit práci týmů.
- Ve větších pracovních prostorech a s velkými databázemi dochází ke zpomalení výkonu.
- Omezení bezplatného tarifu, jako jsou menší limity pro nahrávání souborů
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,6/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Notion AI
Jeden uživatel Redditu řekl:
„Myslím si, že AI nástroj Notion stojí za to prozkoumat a opravdu ho chvíli používat, abyste zjistili, zda by vám mohl být užitečný.“
„Myslím si, že AI nástroj Notion stojí za to vyzkoušet a chvíli ho používat, abyste zjistili, zda by vám mohl být užitečný.“
📖 Přečtěte si také: Jediný průvodce, který kdy budete potřebovat pro dokumentaci procesů
3. Airtable AI (nejlepší pro přeměnu výzkumných vstupů na strukturované datové sady a opakovatelné GTM pracovní postupy)
Airtable AI dává smysl, pokud váš tým již pracuje se strukturovanými daty: spouštěcími trackery, maticemi konkurence, kalendáři kampaní a repozitáři výzkumu.
Místo toho, aby AI fungovala jako samostatné chatovací okno, Airtable ji přidává do systému, který již používáte. Airtable AI můžete použít k generování nebo analýze obsahu v polích a ke standardizaci neuspořádaných vstupů, aby byly zprávy konzistentní.
Pro týmy GTM je nejvýraznější funkcí vytváření pracovních postupů. Airtable Omni je konverzační nástroj, který vám pomůže vytvářet tabulky a automatizace na základě popisu vašich potřeb. To se hodí, když se snažíte škálovat opakovatelný obsah a výzkumné pracovní postupy v rámci týmového plánu.
Nejlepší funkce Airtable AI
- Shrňte text a extrahujte poznatky z výzkumných vstupů v Airtable.
- Použijte pole AI k provádění konzistentních textových výstupů AI v rámci pracovních postupů.
- Vytvářejte aplikace a pracovní postupy založené na umělé inteligenci pomocí funkcí AI Airtable.
- Standardizujte označování a analýzu zpětné vazby pro týmy GTM a obsahu.
Omezení Airtable AI
- Je třeba věnovat čas návrhu správné základní struktury, aby pracovní postupy fungovaly hladce.
- S rostoucím počtem členů týmu a většími nároky na přístup pro editory rostou i náklady.
- Pokud je váš tým zvyklý používat jednoduché dokumenty namísto databází, bude třeba se naučit nové postupy.
Ceny Airtable AI
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable AI
- G2: 4,5/5 (více než 3 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Airtable AI
„Airtable je velmi cenný nástroj pro organizaci dat, správu produktů a zefektivnění pracovních postupů v různých odvětvích a případech použití. Využívá funkce pro spolupráci, integraci, automatizaci, mobilní přístupnost a podpůrnou komunitu a zdroje.“
„Airtable je velmi cenný nástroj pro organizaci dat, správu produktů a zefektivnění pracovních postupů v různých odvětvích a případech použití. Využívá funkce pro spolupráci, integraci, automatizaci, mobilní přístupnost a podpůrnou komunitu a zdroje.“
📖 Přečtěte si také: Všechny vaše informace na dosah ruky díky správě znalostí ClickUp
4. Claude 3. 5 Sonnet (nejlepší pro syntézu dlouhých výzkumů do jasných GTM poznatků)
Claude 3. 5 Sonnet je skvělou volbou, když pracujete s dlouhými, chaotickými vstupy a potřebujete jasné myšlení. Pro produktové marketéry a analytiky to často znamená kombinovat přepisy rozhovorů, produktovou dokumentaci a průzkumy trhu do jednoho příběhu s jasnými tvrzeními a podpůrnými detaily.
Anthropic považuje Claude 3. 5 Sonnet za silný také v oblasti vizuálního uvažování, včetně interpretace tabulek a grafů a extrakce textu z nedokonalých obrázků. To je užitečné, když zprávy přicházejí ve formě screenshotů nebo PDF souborů.
Claude však není asistentem pro schůzky s umělou inteligencí v tom smyslu, že by se připojoval k vašim schůzkám v Google Meet. Je lepší jako analytická vrstva, kterou používáte po hovorech, zejména pokud chcete kontextově citlivé podněty a promyšlenější uvažování v rozsáhlých kontextových oknech.
Claude 3. 5 Nejlepší funkce Sonnet
- Shrňte dlouhé výzkumné vstupy a přeměňte surové poznámky na poznámky připravené k revizi.
- Zpracovávejte velká kontextová okna pro syntézu napříč více zdrojovými dokumenty.
- Podporujte strukturovanou analýzu pro pracovní postupy, jako jsou konkurenční přehledy a testování zpráv.
- Nabídněte přístup k API s publikovanými cenami založenými na tokenech pro předvídatelné plánování využití.
Claude 3. 5 Omezení Sonnetu
- Vyžaduje, abyste si přinesli vlastní přepis nebo poznámky, protože se nejedná o záznamník schůzek.
- Při častém provádění náročných výzkumných pracovních postupů dosáhnete limitů využití u levnějších tarifů.
- Na základě uživatelských recenzí působí někdy opatrně nebo zdlouhavě.
Claude 3. 5 Ceny Sonnet
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Max: Od 100 $/měsíc na uživatele
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Claude 3. 5 Hodnocení a recenze Sonnet
- G2: 4,4/5 (90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé o Claude 3. 5 Sonnet
Jeden uživatel Redditu řekl:
„Claude 3. 5 Sonnet mě zaujal svými schopnostmi v oblasti kódování, přesným shrnováním a přirozeným stylem komunikace.“
„Claude 3. 5 Sonnet mě ohromil svými schopnostmi v oblasti kódování, přesným shrnováním a přirozeným stylem komunikace.“
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
ClickUp vám umožňuje okamžitě převést konverzace na proveditelné úkoly ve všech vašich úkolech, chatech a dokumentech, takže nic nezůstane opomenuto.
📖 Přečtěte si také: Automatizace pracovních postupů: Automatizujte pracovní postupy a zvyšte produktivitu
5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Nejlepší pro rychlé návrhy, syntézu a souhrny připravené k rozhodnutí z neuspořádaných vstupů)
ChatGPT je volbou „na všechno“ pro práci GTM: iterace zpráv, srovnání konkurence, často kladené otázky k uvedení na trh, doplňující otázky a přepisy v odpovídajícím tónu.
OpenAI představuje GPT-5. 1 jako vlajkový model s konfigurovatelným uvažováním, který dobře odpovídá způsobu práce marketingových týmů: někdy potřebujete rychlé možnosti, jindy zase pečlivější návrh s pevnější logikou.
Často se také používá pro přípravu na pohovory. Pokud jste manažer, který koučuje uchazeče, nebo uchazeč, který absolvuje simulované pohovory, můžete si procvičit behaviorální otázky, technické pohovory, testy kódování nebo dokonce příklady z oblasti datové vědy.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Shrňte dlouhé přepisy a proměňte roztříštěné poznámky v jasné závěry.
- Vytvářejte rámce pro zasílání zpráv, spouštějte briefy a připravujte narativy pro zainteresované strany.
- Vytvářejte seznamy otázek pro výzkumné hovory a zdokonalujte následné otázky.
- Přepište texty tak, aby měly správný tón, byly srozumitelné a obsahovaly regionální varianty v několika jazycích.
- Vytvářejte strukturované výstupy, jako jsou často kladené otázky, battlecards a srovnání konkurence.
Omezení ChatGPT
- Vyžaduje silné podněty a čisté vstupní zdroje, aby byla zajištěna kvalita odpovědí.
- Někdy generuje chybné výsledky, takže je stále potřeba lidská kontrola a ověření faktů.
- Pokud váš proces závisí na asistentovi pro schůzky, který automaticky zachycuje kontext ve vašem pracovním postupu, může se vám zdát méně integrovaný.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 200 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají uživatelé o ChatGPT
Jeden uživatel Redditu řekl:
„Já bych zvolil GPT 5. 1 pro, protože je opravdu dobrý... Používám 5. 1 Pro na více záložkách nepřetržitě, také 5. 1 thinking high pro jiné úkoly paralelně a nikdy jsem nenarazil na limit.“
„Já bych zvolil GPT 5. 1 pro, protože je opravdu dobrý... Používám 5. 1 Pro na více záložkách nepřetržitě, také 5. 1 thinking high pro jiné úkoly paralelně a nikdy jsem nenarazil na limit.“
🤔 Věděli jste, že: Počet nočních schůzek meziročně vzrostl o 16 % a 30 % schůzek se nyní koná v různých časových pásmech. Pokud jsou vaše výzkumy a poznámky uloženy v různých nástrojích, kontext se rychle vytrácí.
6. Jasper (nejlepší pro marketingový obsah v souladu se značkou, který zůstává konzistentní napříč kampaněmi)
Jasper je postaven na známém marketingovém problému: potřebujete hodně obsahu a potřebujete, aby vždy zněl jako vaše značka. Jasper se silně zaměřuje na ovládání hlasu značky a zprávy určené konkrétnímu publiku, takže týmy mohou vytvářet materiály pro kampaně, aniž by se každý návrh lišil tónem.
Pro týmy GTM je to užitečné, když vytváříte varianty napříč kanály (e-mail, vstupní stránky, placené, sociální) a chcete konzistenci a rychlost.
Jasper také zaměřuje svou platformu na marketingové pracovní postupy a agenty, což vyhovuje týmům, které se snaží standardizovat opakovatelnou produkci obsahu, nikoli pouze generovat jednorázové kopie.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vytvářejte marketingové návrhy reklam, vstupních stránek a e-mailů na základě hrubých vstupů.
- Udržujte konzistentní hlas pomocí ovládacích prvků pro značku a styl.
- Přepište text tak, aby byl srozumitelný, měl správný tón a byl zaměřený na konverzi.
- Podporujte pracovní postupy spolupráce při revizích a schvalováních.
Omezení Jasperu
- V porovnání s obecnými nástroji AI pro menší týmy se jeví jako drahý.
- Vyžaduje správu, aby byly výstupy konzistentní napříč mnoha uživateli.
- Stále je zapotřebí lidská kontrola faktických tvrzení a nuancí v pozicování.
Ceny Jasper
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají uživatelé o Jasperovi
Recenzent Capterra řekl:
„Jasper můžete použít k brainstormingu, přeformulování nápadů, uspořádání myšlenek a psaní mnohem rychleji, než kdybyste začínali od nuly. Celkově přinesl hmatatelnou efektivitu jednotlivcům i týmům a jsme velmi spokojeni s neustálými vylepšeními platformy!“
„Jasper můžete použít k brainstormingu, přeformulování nápadů, uspořádání myšlenek a psaní mnohem rychleji, než kdybyste začínali od nuly. Celkově přinesl hmatatelnou efektivitu jednotlivcům i týmům a jsme velmi spokojeni s neustálými vylepšeními platformy!“
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity agentur a týmů
7. Surfer AI (nejlepší pro analýzu a optimalizaci obsahu z hlediska SEO)
Pokud váš tým publikuje velké množství obsahu, nejtěžší částí je obvykle napsat něco, co odpovídá záměru vyhledávání, správně pokrývá dané téma a neopomíjí termíny, které Google očekává. Surfer AI je vytvořen právě pro tento pracovní postup.
Začnete s klíčovým slovem a Surfer AI vygeneruje návrh na základě pokynů založených na SERP, který pak vylepšíte v editoru obsahu Surfer , aby stránka zůstala v souladu s doporučeními na stránce.
Pro týmy GTM a produktového marketingu funguje Surfer AI nejlépe, když již víte, co chcete publikovat (úvodní stránky, srovnávací příspěvky, BOFU blogy), a chcete, aby byla vrstva SEO součástí procesu psaní, nikoli samostatným krokem.
Nejlepší funkce Surfer AI
- Vytvářejte osnovy pomocí nástroje Outline Builder pro rychlejší plánování návrhů.
- Optimalizujte návrhy pomocí pokynů pro obsah spojených s viditelností ve vyhledávání Google a AI.
- Udržujte konzistentnost značky pomocí šablon a možností přizpůsobení hlasu.
- Spolupracujte se svým týmem na jedné platformě a připojte se k Google Docs.
Omezení Surfer AI
- Vyžaduje důkladné nastavení a znalost SEO, aby bylo možné dosáhnout konzistentních výsledků v požadovaném rozsahu.
- Jakmile přejdete z bezplatného tarifu na placený tarif pro vyšší využití, připadá vám to drahé.
- Vytváří výstupy, které stále vyžadují lidskou kontrolu, zejména pokud jde o fakta a odkazy.
Ceny Surfer AI
- Discovery: 59 $/měsíc na uživatele
- Standard: 119 $/měsíc pro 3 uživatele
- Pro: 219 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Klid v duši: 359 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Enterprise: Od 999 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Surfer AI
- G2: 4,8/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 420 recenzí)
Co říkají uživatelé o Surfer AI
Recenzent Capterra řekl:
„Surfer je skvělý komplexní nástroj pro SEO… Surfer je můj oblíbený nástroj pro optimalizaci entit. Kromě optimalizace entit jsou však stejně robustní i jeho nástroj pro výzkum klíčových slov, tvorba tematických map a audity.“
„Surfer je skvělý komplexní nástroj pro SEO… Surfer je můj oblíbený nástroj pro optimalizaci entit. Kromě optimalizace entit jsou však stejně robustní i jeho nástroj pro výzkum klíčových slov, tvorba tematických map a audity.“
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony procesních pracovních postupů v Excelu a ClickUp
8. Writer. com (nejlepší pro správu obsahu na podnikové úrovni a výstupy v souladu se značkou)
Když obsah dodává více týmů, může dojít k rizikům, jako je nesprávná terminologie a náhodné porušení zásad, které se mohou vkrádat do materiálů určených pro zákazníky.
Writer.com je podniková platforma umělé inteligence, která klade důraz na správu a kontrolu značky, včetně věcí jako profily značky a hlasu a dohled nad týmy na úrovni administrátora.
Writer také sází na „využití schválených znalostí“ jako způsob, jak omezit vymyšlené odpovědi. Jejich Knowledge Graph podporuje generování doplněné o vyhledávání, takže týmy mohou zakládat výstupy na interních zdrojích a psát v souladu s tím, co společnost schválila.
Pokud vám záleží na ochraně osobních údajů, auditovatelnosti a konzistentním sdělení napříč velkými obsahovými plochami, Writer je pro to jako stvořený.
Nejlepší funkce Writer.com
- Prosazujte pravidla týkající se hlasu a stylu značky, aby obsah zůstal konzistentní napříč týmy.
- Základy výstupů s Knowledge Graph pro lepší sledovatelnost a méně chyb
- Vytvářejte opakovatelné pracovní postupy s agenty a příručkami pro běžné úkoly GTM.
- Podporujte podnikovou bezpečnost a správcovské kontroly pro řízené zavádění.
Omezení Writer.com
- Pro menší týmy, které potřebují pouze rychlé návrhy, se může jevit jako těžkopádný.
- Vyžaduje nastavení, aby bylo možné správně nastavit ovládací prvky značky a znalostní základnu.
- Závisí na vašich interních vstupech, aby byla zachována vysoká kvalita odpovědí.
Ceny Writer.com
- Starter: bezplatná zkušební verze; individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Writer.com
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Writer.com
Recenzent G2 řekl:
„Oceňuji, jak Writer.com zajišťuje, že veškerý náš písemný obsah zůstává v souladu s hlasem naší značky. …platforma také usnadňuje týmům spolupráci a správu pracovních postupů, což pomáhá všem zůstat v souladu a produktivní.“
„Oceňuji, jak Writer.com zajišťuje, že veškerý náš písemný obsah zůstává v souladu s hlasem naší značky. …platforma také usnadňuje týmům spolupráci a správu pracovních postupů, což pomáhá všem zůstat v souladu a produktivní.“
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarová řešení pro správu schůzek a agendy
9. Copy. ai (nejlepší pro přeměnu GTM pracovních postupů na opakovatelné výstupy od výzkumu po obsah)
Pokud vaše GTM aktivity závisí na rychlosti a relevanci, už víte, co vás čeká: průzkum účtů, kontrola kontaktů, první kontaktní zprávy, následné e-maily a pak to samé znovu pro další segment.
Copy. ai se profiluje jako platforma GTM AI s příklady použití, jako je „Prospecting Cockpit“, které se zaměřují na informace o účtech a přípravu oslovení specifického pro daný účet.
Copy. ai může také čerpat poznatky z přepisu prodejních rozhovorů pro účely koučování obchodníků a prognózování. Nezobrazuje vám živé rady během hovoru, ale je lepší v přeměně těchto rozhovorů na skutečné prodejní výsledky a organizované týmové procesy.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Vytvářejte opakovatelné GTM pracovní postupy pro souhrny, briefy a variace obsahu.
- Proměňte nestrukturované poznámky ve strukturované výstupy, které se snadněji kontrolují.
- Podporujte marketingové a prodejní pracovní postupy, které se opírají o konzistentní témata k diskusi.
- Omezte přepracování tím, že budete výstupy organizovat v rámci pracovních postupů, nikoli v roztříštěných návrzích.
Omezení Copy.ai
- Vyžaduje čas na nastavení, aby pracovní postupy odpovídaly procesům vašeho týmu.
- Závisí na kvalitě vašeho zdroje, takže stále potřebujete rychlou kontrolu přesnosti.
- Stává se drahým, jakmile přejdete z bezplatného tarifu na placený tarif pro větší týmy.
Ceny Copy. ai
- Chat: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají uživatelé o Copy. ai
Recenzent Capterra řekl:
„… Copy. AI podporuje různé typy obsahu, od prodejních textů po blogové příspěvky a texty digitálních reklam, takže můžete vždy vytvořit typ obsahu, který vaše publikum potřebuje, bez ohledu na to, o jaký typ se jedná. 3. Snadná integrace do stávajících pracovních postupů…“
„… Copy. AI podporuje různé typy obsahu, od prodejních textů po blogové příspěvky a texty digitálních reklam, takže můžete vždy vytvořit typ obsahu, který vaše publikum potřebuje, bez ohledu na to, o jaký typ se jedná. 3. Snadná integrace do stávajících pracovních postupů…“
🤔 Věděli jste, že: Od února 2020 se průměrný čas strávený na týdenních schůzkách u uživatelů Microsoft Teams zvýšil o 252 % a počet týdenních schůzek vzrostl o 153 %. Proto je „jasnost po hovoru“ stejně důležitá jako samotný hovor.
10. Perplexity AI (nejlepší pro výzkum s citacemi, na které můžete odkazovat v práci GTM)
Pro produktové marketéry a analytiky výzkumu jsou „rychlé odpovědi“ užitečné pouze tehdy, když můžete ukázat, odkud pocházejí.
Hlavním lákadlem Perplexity je ověřitelný výzkum: poskytuje vám odpovědi s citacemi a chytré doplňující otázky, takže můžete pokračovat v analýze, aniž byste museli začínat od začátku. Díky tomu se hodí pro konkurenční výzkum, positioning a obsahové briefy, které vyžadují zdroje.
Perplexity také podporuje spolupráci prostřednictvím Spaces, které týmům umožňují organizovat vyhledávání a vlákna podle projektů, aby se výzkum neztratil v různých nástrojích.
Umí prohledávat web i interní soubory s kontrolou oprávnění, což je užitečné, když vaše výzkumy musí zahrnovat jak veřejné zdroje, tak firemní dokumenty.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Získejte odpovědi s citacemi pro rychlejší ověření výzkumu.
- Prohledávejte web v reálném čase, aby vaše shrnutí zůstalo aktuální.
- Vytvářejte přehledné a dobře formátované výstupy, které můžete znovu použít v briefingu a prezentacích.
- Podporujte hloubkové doplňující otázky bez nutnosti restartovat vlákno.
Omezení Perplexity AI
- Pokud chcete automatické zaznamenávání během schůzek, je třeba samostatný asistent pro schůzky.
- Stále je potřeba rychlá kontrola zdroje, pokud jsou citace nedostatečné nebo neodpovídají tvrzení.
- Zvýší se náklady, jakmile přejdete z bezplatného tarifu na placený tarif pro intenzivnější využívání výzkumu.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Pro: 40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Max: 325 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé o Perplexity AI
Recenzent G2 řekl:
„Zdroje jsou spolehlivé a informace přesné. Používám to [Perplexity. AI] každý den pro obsahový marketing. Bylo to pro mě užitečné v mnoha ohledech. Psaní blogů a článků, textů a obsahu je snadné.“
„Zdroje jsou spolehlivé a informace přesné. Používám to [Perplexity. AI] denně pro obsahový marketing. Bylo to pro mě užitečné v mnoha ohledech. Psaní blogů a článků, textů a obsahu je snadné.“
Další užitečné nástroje
Pokud stále porovnáváte možnosti nad rámec hlavních alternativ Cluely, tyto tři nástroje mohou pokrýt běžné mezery po skončení živé konverzace.
Jsou užitečné, když potřebujete přehlednější poznámky AI, rychlejší vyhledávání nebo strukturovanější postup pro pracovní pohovory.
- fireflies.ai: Asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který zaznamenává vaše schůzky a převádí je do prohledávatelných přepisů, shrnutí a akčních položek. Funguje na video platformách, jako je Google Meet, a zahrnuje možnost rozšíření pro Chrome, které umožňuje zaznamenávat a shrnovat bez přidávání bota do schůzky.
- Otter.ai: Asistent pro schůzky, který zaznamenává přepis v reálném čase a vytváří strukturované poznámky ze schůzek, které můžete rychle prolistovat. Může se automaticky připojit ke schůzkám na Zoom, Microsoft Teams a Google Meet, což je užitečné, pokud vaše hovory probíhají každý týden na různých nástrojích.
- Final Round AI: Vytvořeno pro simulované pohovory s umělou inteligencí a strukturované nácviky pohovorů, abyste si mohli nacvičit odpovědi a zlepšit jejich kvalitu před důležitými koly. Je to obzvláště užitečné, pokud chcete nácvik, který se blíží skutečným videohovorům, a pokud se připravujete na pohovory zaměřené na kódování jako součást vašeho pohovorového cyklu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek (bezplatné i placené)
ClickUp přináší účtenky (a pracovní postupy)
Při výběru mezi alternativami Cluely nejde jen o získávání odpovědí v reálném čase v živých konverzacích prostřednictvím AI pomocníka pro rozhovory. Pokud nakupujete pro prodejní týmy, produktivita týmu a koučování v reálném čase jsou stejně důležité jako kvalita poznámek.
Pro marketingové a GTM týmy je nejvhodnější vybrat nástroje s informacemi v reálném čase pro obecné schůzky, které nabízejí více než jen dotazy ve stylu rozhovoru.
Hledejte nástroje, které poskytují komplexní podporu pro vaše pracovní postupy napříč více platformami. Ideální nástroje by měly také zahrnovat prohledávatelné poznámky, návrhy v reálném čase založené na AI a zpětnou vazbu v reálném čase podporovanou AI.
ClickUp vyniká, pokud chcete jeden sjednocený pracovní prostor a AI asistenta, který propojí AI poznatky, dokumenty, spolupráci a dodávky. Můžete:
- Shrňte schůzky pomocí ClickUp Brain
- Zaznamenejte své myšlenky v ClickUp Docs.
- Najděte důkazy rychle pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Automatizujte opakované následné kroky pomocí ClickUp Agents.
- Získejte vícejazyčnou podporu a funkce pro pořizování poznámek vylepšené umělou inteligencí.
Hledáte spolehlivou alternativu k Cluely? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.