10 nejlepších platforem pro správu AI agentů, které stojí za vyzkoušení v roce 2026

Podniky chtějí inteligentní systémy, které umí myslet, rozhodovat se a v případě potřeby jednat. Ve skutečném světě je to však snazší říct než udělat.
Protože když je práce rozložena mezi příliš mnoho nástrojů a příliš mnoho lidí, začnou se objevovat mezery v automatizaci.
Čím složitější je váš pracovní postup, tím těžší je zjistit, co se pokazilo a proč.
Díky této změně se vývoj agentů stal prioritou. Ne proto, že umí psát zprávy nebo shrnovat dokumenty (to je ta snadná část), ale proto, že umí jednat autonomně uvnitř vašich nástrojů.
V tomto článku se podíváme na nejlepší platformy pro správu AI agentů, na to, v čem je každá z nich nejlepší, a na to, jak vybrat tu správnou pro vaše pracovní postupy.
Co byste měli hledat v platformě pro správu agentů AI?
AI agenti nejsou jen přechodným trendem. Společnost Gartner předpovídá, že AI agenti budou zpracovávat 15 % každodenních pracovních rozhodnutí.
Pokud tedy váš tým uvažuje o zavedení agentů AI, zde je přehled funkcí, které by měla vaše platforma pro správu agentů umět:
- Snadné vytváření pracovních postupů: Usnadňuje definování kroků, spouštěčů, podmínek a schvalování, aniž by se z toho stal složitý projekt.
- Integrace nástrojů, které skutečně fungují: Propojení s vašimi stávajícími technologiemi, včetně CRM, nástrojů pro správu ticketů, aplikací pro zasílání zpráv, databází a interních nástrojů.
- Orchestrace a vícestupňové provádění: Podporuje vícestupňové pracovní postupy, jako je „detekovat → rozhodnout → jednat → aktualizovat → informovat“, aniž by došlo k přerušení v polovině procesu.
- Plná viditelnost a ladění: Poskytuje protokoly, historii provedení a podrobné trasování, aby váš tým mohl rychle odhalit problémy.
- Správa a ochranná opatření: Nabízí udělování oprávnění, přístup na základě rolí, schvalování lidmi a možnost omezit, co může agent dělat.
- Spolehlivost v měřítku: Podporuje opakované pokusy, zpracování front, obnovu po chybách a stabilní výkon při rostoucím využití.
- Flexibilita nákladů a modelů: Umožňuje vám kontrolovat náklady, monitorovat využití a vybrat si správný model na základě dané úlohy.
📚 Další informace: AI agent vs. generativní AI: klíčové rozdíly a příklady použití
Přehled platforem pro správu agentů AI
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny* (USD/uživatel/měsíc)
|ClickUp
|AI agenti, kteří spouštějí akce na základě událostí v pracovním prostoru, předem připravené role agentů, AI souhrny, automatizační pravidla s protokoly, propojené vyhledávání v dokumentech/úkolech/aplikacích
|Týmy, které chtějí AI agenty v rámci projektových a provozních pracovních postupů (projektoví manažeři, provozní pracovníci, marketing, vývojové týmy)
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Voiceflow
|Vizuální nástroj pro tvorbu toků typu drag-and-drop, nasazení v různých kanálech (chat, hlas, web, IVR), připojení k znalostní bázi, integrace prostřednictvím konektorů, testování v reálném čase, analytické protokoly
|Týmy, které vytvářejí konverzační AI agenty ve velkém měřítku (CX, chatbotové týmy, produktové týmy)
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 60 USD/měsíc.
|Devin AI
|Agent AI inženýrství, který umí refaktorovat, vytvářet funkce, rozhraní podobné IDE „Ask Devin“, paralelní pracovní postupy agentů, automatickou dokumentaci, schvalování lidmi před nasazením změn.
|Technické organizace, které chtějí provádět software řízený umělou inteligencí (vývojářské týmy, platformové týmy)
|Placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|LangChain
|Open-source framework agentů, dynamické volání nástrojů, interakce API a datových zdrojů, stavové pracovní postupy LangGraph, nástroj pro tvorbu agentů LangSmith, pozorovatelnost, protokoly, testování
|Vývojáři, kteří chtějí vlastní agenty založené na LLM s plnou flexibilitou (vývojáři, inženýři AI)
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 USD/měsíc.
|n8n
|Open-source, automatizace s možností vlastního hostování, vizuální workflow založené na uzlech, webhooky, úkoly LLM (shrnutí, klasifikace), vlastní logika JS/Python, ovládací prvky správy
|Provozní a automatizační týmy, které potřebují agentní pracovní postupy napříč aplikacemi (RevOps, IT, provozní a automatizační týmy)
|Placené tarify začínají na 24 € za měsíc.
|Crew AI
|Spolupráce více agentů (členové týmu), vizuální editor, integrovaný AI copilot, API, protokoly, stopy uvažování, RBAC, kontejnerizovaní agenti, možnosti on-prem/VPC
|Týmy koordinující systémy s více agenty (podnikové AI operace, vývojové týmy, vlastníci pracovních postupů)
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 USD/měsíc.
|Microsoft Copilot
|Nativní AI v aplikacích Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio pro pracovní postupy agentů, kontext Microsoft Graph, soulad s předpisy a zabezpečení prostřednictvím ovládacích prvků Azure, podnikové šablony (finance, právo, IT)
|Společnosti, které upřednostňují Microsoft a chtějí AI produktivní agenty v rámci M365
|Placené tarify začínají na 27,25 $/měsíc.
|Vellum AI
|Vizuální nástroj pro tvorbu, generování pracovních postupů z běžné angličtiny, hybridní grafické uživatelské rozhraní a kód, okamžité srovnání vedle sebe, volání funkcí, vícestupňové pracovní postupy, bezpečnostní kontroly (SSO, HIPAA, soukromý cloud)
|Týmy vytvářející pracovní postupy a agenty na podnikové úrovni (produktové týmy, provozní týmy, vývojáři AI)
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 USD/měsíc.
|IBM watsonx
|watsonx Orchestrate drag-drop pracovní postupy, správa podnikových agentů, interní AI Search, připojení k Db2, Cloud Pak for Data, dashboardy, protokoly, auditní stopy, šablony pro jednotlivá odvětví
|Podniky, které potřebují řízenou AI, orchestraci a dodržování předpisů (CIO organizace, velké operace)
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 1050 USD/měsíc.
|Stack AI
|Tabulkové kalkulátory, agenti řízeni tabulkami, chatování nad strukturovanými datovými sadami, spouštěče, akce v nástrojích jako ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, větvení, vrácení verzí, zpětná vazba, podniková bezpečnost a oprávnění
|Týmy, které chtějí jednoduché nasazení agentů AI na data pracovních postupů (ops, Airtable, uživatelé tabulek)
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší platformy pro správu agentů AI
Dále se podíváme na nejlepší platformy pro správu AI agentů a na to, kde se každá z nich nejlépe hodí.
1. ClickUp (nejlepší pro sjednocené řízení projektů a automatizaci pracovních postupů)
Když lidé slyší „AI agenti“, často si představí samostatného bota, který stojí mimo podnik.
Jako první konvergovaný pracovní prostor AI na světě ClickUp tuto myšlenku obrací. Jedná se o platformu pro správu agentů AI, která obsahuje informace potřebné pro jejich fungování: úkoly, dokumenty, chat, vlastníky, termíny, závislosti, priority a další.
Místo toho, abyste nejprve vytvořili agenta a pak přemýšleli, jak ho zapojit do svých procesů, začnete s procesem a agent se do něj zapojí.
Zde je vysvětleno, jak je to možné.
ClickUp Super Agents: Hotové a přizpůsobené pro vaše pracovní postupy
Super agenti ClickUp neustále sledují váš pracovní prostor a lze je naučit provádět konkrétní akce na základě spouštěčů. Tito agenti fungují na základě logiky, kterou definujete, ale jdou daleko za rámec základních automatizačních pravidel.
Tito specializovaní agenti dokážou analyzovat kontext, spouštět správné pracovní postupy a komunikovat s lidmi (nebo mezi sebou), aby posunuli práci vpřed.
ClickUp obsahuje několik předem připravených agentních prostředí vytvořených pro konkrétní pracovní postupy.
Například:
- Project Manager Super Agent udržuje projekty v chodu tím, že organizuje úkoly, aktualizuje stavy a sleduje milníky.
- Brand Voice Writer Super Agent přepíše obsah tak, aby odpovídal tónu a stylu značky.
- Work Breakdown Super Agent rozděluje složité úkoly na dílčí úkoly a přidává jim přiřazené osoby a termíny splnění.
Pro efektivní správu agentů AI vám ClickUp umožňuje konfigurovat:
- Nástroje, které může agent používat (a které můžete odstranit, pokud chcete přísnější omezení)
- Zdroje znalostí, aby agent mohl čerpat kontext z vašeho pracovního prostoru a schválených externích aplikací.
Pokud chcete vytvořit AI agenta, který se chová jako vaše firma (vaše pravidla, vaše předávání, vaše eskalační cesty), ClickUp podporuje vlastní agenty, kteří mohou jednat a provádět akce na základě nastavení vašeho pracovního prostoru.
Toto video ukazuje, jak si můžete vytvořit vlastního agenta za méně než 20 minut ⏰:
ClickUp Brain: Kontextově orientovaná AI za agenty
Pokud jsou agenti AI vykonavateli, ClickUp Brain je vrstva, která agentům pomáhá porozumět vaší práci, protože je propojena s informacemi o vašem pracovním prostoru (úkoly, dokumenty, vlastníci, termíny, komentáře) a dokonce i s připojenými aplikacemi.
Získáte dvě velké výhody:
🎯 Lepší kontext (agenti nemusí hádat). Rozhodují se na základě skutečné historie projektu, závislostí a priorit týmu. Namísto náhodného oslovování kolegů nebo opakování úkolů tak jednají způsobem, který odráží pracovní postupy vašeho týmu.
🎯 Rychlejší provádění (agenti mohou sumarizovat, plánovat a jednat na jednom místě). Protože se vše odehrává v rámci stejného systému, mohou agenti číst aktualizace, generovat souhrny a přidělovat úkoly, aniž by museli přepínat mezi platformami nebo čerpat z odpojených zdrojů.
Shrnutí projektů založená na AI: Kontextová, praktická shrnutí na více úrovních projektu
Shrnutí projektů ClickUp založená na AI promění roztříštěné aktualizace v okamžitou přehlednost. Můžete rychle pochopit pokrok a překážky, aniž byste museli ručně číst každou položku ve svém pracovním prostoru.
Kromě aktualizací projektů tato funkce aktivně podporuje i jejich realizaci. ClickUp Brain automatizuje úkoly pomocí AI, například automaticky generuje podúkoly, definuje závislosti a upravuje časové osy na základě pohybu projektu. Funguje jako inteligentní koordinátor projektu, který nejen shrnuje, co se stalo, ale také upozorňuje na to, co vyžaduje pozornost, což vám umožňuje rychle korigovat směr.
Stačí si vyžádat přehled projektu a získáte chytré shrnutí s kontextovými informacemi a návrhy připravenými k realizaci.
Automatizace: Zefektivněte rutinní práci a snižte manuální úsilí
ClickUp Automations vám umožňuje vytvářet pracovní postupy typu spouštěč-podmínka-akce v jednoduchém vizuálním editoru.
Pro rychlé nastavení získáte knihovnu hotových šablon automatizace pro zpracování běžných pracovních postupů, jako je přiřazování úkolů, zveřejňování komentářů, změna stavů, přesun seznamů a další.
Můžete také automatizovat e-maily spouštěné událostmi ClickUp, například při odeslání formuláře nebo změně stavu úkolu. To se hodí zejména v případě, že chcete udržovat proaktivní komunikaci se zainteresovanými stranami nebo klienty.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte vyhrazený pracovní prostor pro přehlednost provozu: Software pro správu projektů ClickUp vám pomůže třídit tikety, přiřazovat vlastníky, sledovat pokrok a získávat přehled.
- Vizualizujte pokrok a rizika v reálném čase: Vytvářejte dynamické panely ClickUp s automaticky aktualizovanými daty a vkládejte karty AI pro okamžité narativní shrnutí toho, co se mění.
- Spolupracujte bez přepínání kontextu: Použijte ClickUp Chat k diskusi o práci přímo v platformě. AI se může připojit k chatům, shrnovat konverzace a automaticky vytvářet následné úkoly.
- Vyhledávejte chytřeji, ne usilovněji: ClickUp Enterprise Search rychle najde správné úkoly, dokumenty, komentáře a soubory, což pomáhá AI asistentům získávat poznatky z vaší skutečné práce.
Omezení ClickUp
- Rozhraní může být pro nové uživatele nepřehledné a některé pokročilé konfigurace AI mohou vyžadovat čas, než se s nimi naučíte pracovat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze jednoho uživatele Redditu na ClickUp Super Agents:
V současné době máme nastaveného jednoho agenta, který se spustí, když je funkce nebo chyba označena jako vydaná. Čte úkol ClickUp a provádí křížové odkazy na GitHub, poté automaticky aktualizuje náš dokument s poznámkami k vydáním a informuje tým prodeje a marketingu. Dosud odvedl vynikající práci při destilaci všech roztříštěných popisů úkolů a komentářů vývojářů do přehledných, čitelných poznámek, formátovaných tak, aby je náš netechnický marketingový tým snadno pochopil.
V současné době máme nastaveného jednoho agenta, který se spustí, když je funkce nebo chyba označena jako vydaná. Čte úkol ClickUp a provádí křížové odkazy na GitHub, poté automaticky aktualizuje náš dokument s průběžnými poznámkami k vydání a informuje tým prodeje a marketingu. Dosud odvedl vynikající práci při destilaci všech roztříštěných popisů úkolů a komentářů vývojářů do přehledných, čitelných poznámek, formátovaných tak, aby jim náš netechnický marketingový tým snadno porozuměl.
📌 Věděli jste, že... Většina agentních AI nefunguje zcela automaticky. 70 % rozhodnutí založených na AI je stále ověřováno lidmi a 87 % podniků využívajících agentní AI uvádí, že vyžaduje dohled.
2. Voiceflow (nejlepší pro vytváření a škálování konverzačních agentů AI)
Voiceflow je určen pro vytváření konverzačních agentů, a to jak pro chat, tak pro hlas. Díky rozhraní s drag-and-drop flowchartem připomíná spíše skicování nápadů než programování. Můžete naplánovat kompletní interakci se zákazníkem během několika minut, okamžitě ji otestovat a vylepšit, aniž byste museli začínat od nuly.
Tento nástroj vám umožňuje navrhnout jednoho agenta a nasadit ho na více kanálech, jako je webový chat, aplikace pro zasílání zpráv a dokonce i telefon (IVR), aniž byste museli přepracovávat logiku. Taková omnichannelová podpora šetří čas a zajišťuje konzistentnost, zejména pokud se snažíte vytvořit AI pracovní sílu, která zvládne podporu a dotazy ve všech kontaktních bodech.
Agenti mohou v reálném čase odkazovat na často kladené otázky, nápovědu a obsah produktů, takže když operační tým něco aktualizuje, aktualizují se také odpovědi agentů.
Nejlepší funkce Voiceflow
- Okamžitě integrujte nástroje jako Zendesk, Shopify a Google Sheets pomocí předem připravených konektorů.
- Rozšiřte funkčnost pomocí vlastní logiky pomocí vestavěného editoru kódu a API.
- Organizujte agenty a týmovou práci pomocí sdílených pracovních prostorů, verzování a přiřazování úkolů.
- Testujte konverzace v reálném čase a vylepšujte toky pomocí integrovaných analytických nástrojů a protokolů konverzací.
Omezení Voiceflow
- Chybí mu funkce „human-in-the-loop“, což týmům ztěžuje kontrolu kvality.
Ceny Voiceflow
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: zdarma
- Pro: 60 $/měsíc
- Podnikání: 150 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Voiceflow
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Voiceflow?
Takto hodnotil Voiceflow jeden uživatel G2:
Na Voiceflow se mi nejvíc líbí, jak je neuvěřitelně intuitivní a flexibilní! Vizuální nástroj pro tvorbu toků usnadňuje navrhování složitých konverzačních zážitků, aniž byste se cítili přetížení. Líbí se mi, jak mohu rychle vytvářet prototypy, testovat a nasazovat hlasové i chatové asistenty na jednom místě.
Na Voiceflow se mi nejvíc líbí, jak je neuvěřitelně intuitivní a flexibilní! Vizuální nástroj pro tvorbu toků usnadňuje navrhování složitých konverzačních zážitků, aniž byste se cítili přetížení. Líbí se mi, jak mohu rychle vytvářet prototypy, testovat a nasazovat hlasové i chatové asistenty na jednom místě.
⭐ Výhoda ClickUp: Většina týmů má potíže s dosažením skutečných výsledků pomocí AI. Pouze 7,2 % uvádí, že jejich strategie přináší vysokou návratnost investic, a téměř polovina již přestala používat nástroje, které zavedla v loňském roce.
Hlavní důvod? Rozptýlená AI, tj. příliš mnoho nesouvislých nástrojů a nedostatečná koordinace.
ClickUp BrainGPT mění pravidla hry. Sdružuje vše, včetně vyhledávání, automatizace a tvorby, do jednoho chytrého pracovního prostoru, takže nemusíte hledat desítky aplikací, abyste mohli pracovat.
Můžete s ním mluvit, psát do něj a nechat ho pracovat v pozadí. Díky podpoře hlasových příkazů (prostřednictvím ClickUp Talk-to-Text ), špičkovým modelům (jako ChatGPT, Claude a Gemini) a hluboké integraci s nástroji jako Google Drive, Notion, GitHub a SharePoint je ClickUp Brain MAX navržen tak, aby sjednotil a zjednodušil vaši práci.
3. Devin AI (nejlepší pro automatizaci vývoje podnikového softwaru)
Devin AI je navržen speciálně pro automatizaci softwarových inženýrských pracovních postupů pomocí AI agentů. Nástroji můžete zadat pokyny jako „refaktorizuj tento modul“ nebo „vytvoř dashboard pro reportování“ a on se pustí do práce napříč vaší kodovou základnou. Více typů AI agentů běží paralelně, aby zvládly úkoly jako ETL migrace nebo velké refaktorizace.
Vizuální rozhraní „Ask Devin“ funguje jako asistent IDE založený na AI. Můžete nahrávat kód, klást otázky nebo jen získat rychlé vysvětlení. Protože zachovává kontext napříč interakcemi, působí plynuleji než neustálé přepínání mezi dokumentací a nástroji.
A vše se zaznamenává. Pokud tedy Devin něco jednou vyřeší, příště to bude možné vyhledat. Je to jako mít vývojářského agenta, který kóduje, dokumentuje a učí se za pochodu.
Nejlepší funkce Devin AI
- Zadejte dotaz na svůj kód a data prostřednictvím Devinu ve Slacku nebo Teams, například „pull user stats“ (načíst statistiky uživatelů) nebo „debug this log“ (odladit tento protokol).
- Automaticky dokumentujte rozsáhlé kódové základny pomocí generovaných systémových diagramů a vysvětlení v jednoduché angličtině.
- Škálujte pracovní postupy agentů napříč týmy pomocí výpočetních ovládacích prvků pro souběžné fronty úkolů.
- Udržujte lidi v obraze díky integrovaným schvalovacím krokům před nasazením jakýchkoli změn.
Omezení Devin AI
- Kvalita výstupu může být nejistá v závislosti na složitosti úkolu a kontextu.
Ceny Devin AI
- Základní: Platba podle skutečného využití od 20 $
- Tým: 500 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Devin AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Devin AI?
Takto hodnotil Devin AI jeden uživatel Redditu:
Jedna z mých společností začala Devin používat poměrně brzy. Na první pohled to bylo působivé. Díky integraci se Slackem byl velmi přístupný. Uživatelské rozhraní bylo opravdu pěkné. Měl jsem pocit, že relativně vysoká cena za to stojí.
Jedna z mých společností začala Devin používat poměrně brzy. Na první pohled to bylo působivé. Díky integraci se Slackem byl velmi přístupný. Uživatelské rozhraní bylo opravdu pěkné. Měl jsem pocit, že relativně vysoká cena za to stojí.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu pravidelně používá automatizační nástroje a aktivně hledá nové příležitosti k automatizaci.
To poukazuje na významný nevyužitý potenciál pro zvýšení produktivity – většina týmů se stále spoléhá na manuální práci, kterou by bylo možné zefektivnit nebo zcela eliminovat.
AI agenti ClickUp usnadňují vytváření automatizovaných pracovních postupů, i když jste automatizaci nikdy předtím nepoužívali. Díky šablonám typu plug-and-play a příkazům v přirozeném jazyce je automatizace úkolů dostupná pro všechny členy týmu!
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila dobu vykazování o 40 % pomocí dynamických dashboardů a automatizovaných grafů ClickUp, čímž proměnila hodiny ruční práce v informace v reálném čase.
4. LangChain (nejlepší pro přizpůsobitelné rámce agentů založené na LLM)
LangChain je open source, což znamená, že můžete plně přizpůsobit způsob fungování svých AI agentů. Obsahuje hotové šablony, jako je ReAct, které vám pomohou rychle začít. Stačí propojit výzvy, nástroje a akce a nástroj zařídí tok v pozadí.
Agenti mohou aktivně přijímat rozhodnutí, volat externí API, prohledávat znalostní báze a komunikovat s datovými zdroji v závislosti na vstupech uživatele. S LangGraph mohou agenti ukládat stav, pozastavit svou práci a pokračovat tam, kde přestali, aniž by ztratili kontext, což je ideální pro obchodní procesy, které nelze dokončit najednou.
Nejlepší funkce LangChain
- Vytvářejte agenty vizuálně pomocí plátna bez kódu v nástroji Agent Builder od LangSmith.
- Snadno se připojte k různým modelům nebo nástrojům AI s více než 1 000 integracemi, včetně GPT, Claude, databází a vyhledávacích API.
- Monitorujte a odstraňujte chyby pomocí LangSmith: získejte úplné protokoly, metriky výkonu a testovací nástroje.
- Rychle vytvářejte prototypy pomocí předem připravených šablon agentů pro shrnování, kontrolu kvality a další účely.
Omezení LangChain
- Pro začátečníky může být složitá, protože má strmou křivku učení a dokumentace je rozsáhlá.
- Aktualizace se provádějí rychle, takže některé třídy/funkce rychle zastarávají a narušují starší kód.
Ceny LangChain
- Vývojář: Zdarma
- Plus: 39 $ za místo za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LangChain
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LangChain?
Takto hodnotil LangChain jeden uživatel G2:
Je to můj oblíbený framework pro všechny případy použití agentické AI nebo generativní AI, které jsem vytvořil pomocí Pythonu. Instalace je snadná, stačí použít příkaz pip install, a dokumentace je také rozsáhlá, počet funkcí a flexibilita, kterou poskytuje, jsou také dobré.
Je to můj oblíbený framework pro všechny případy použití agentické AI nebo generativní AI, které jsem vytvořil pomocí Pythonu. Instalace je snadná, stačí použít příkaz pip install, a dokumentace je také rozsáhlá, počet funkcí a flexibilita, kterou poskytuje, jsou také dobré.
5. n8n (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů s umělou inteligencí v open source)
Pokud chcete vytvářet automatizace pracovních postupů založené na AI, aniž byste byli vázáni na konkrétního dodavatele, je n8n dobrou volbou. Jedná se o open-source řešení, které si můžete hostovat sami, takže vše můžete provozovat na vlastní infrastruktuře a mít plnou kontrolu nad daty a pracovními postupy. Můžete připojit jakýkoli velký jazykový model, nastavit vlastní obchodní pravidla a rozběhnout věci.
Vizuální editor je velmi intuitivní. Každý krok je uzlem na plátně. Stačí přetáhnout úkoly AI, propojit je se spouštěči nebo databázemi a máte agenta.
Řízení přístupu na základě rolí vám umožňuje definovat, kdo může vytvářet, kontrolovat nebo spouštět pracovní postupy, zatímco verzování usnadňuje sledování změn a vrácení chyb. Díky oddělení prostředí (vývoj, testování, produkce) mohou týmy bezpečně testovat a iterovat automatizace před jejich nasazením.
Nejlepší funkce n8n
- Vytvářejte automatizace s více než 500 předem připravenými konektory zahrnujícími CRM, databáze, cloudové nástroje a další.
- Spouštějte AI pracovní postupy pomocí webhooků, plánů nebo událostí z jakéhokoli integrovaného systému.
- Vložte úkoly AI, jako je shrnutí nebo klasifikace, pomocí LLM API.
Omezení n8n
- Chybové zprávy mohou být příliš obecné, takže řešení problémů vyžaduje další pokusy a úsilí.
Ceny n8n
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 24 € za měsíc
- Pro: 60 € za měsíc
- Podnikání: 800 € za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze n8n
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o n8n?
Takto hodnotil n8n jeden uživatel Capterra:
Možnost vlastního hostování této platformy je ohromující. Umožňuje také psát automatizační skripty v jazycích Typescript nebo JavaScript. Jako webový vývojář to oceňuji, protože nemusím učit se samostatný jazyk pro automatizaci.
Možnost vlastního hostování této platformy je ohromující. Umožňuje také psát automatizační skripty v jazycích Typescript nebo JavaScript. Jako webový vývojář to oceňuji, protože nemusím učit se samostatný jazyk pro automatizaci.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro automatizaci složitých pracovních postupů
6. Crew AI (nejlepší pro podniky, které koordinují týmy AI agentů)
CrewAI je navržen tak, aby více agentů AI spolupracovalo jako skutečný tým. Nastavíte členy týmu, přiřadíte jim role, definujete, jak by měli spolupracovat, a platforma vše koordinuje v pozadí. Nastavení je snadné díky vizuálnímu editoru a vestavěnému AI copilotu, který vás provede vytvářením pracovních postupů.
Inženýři mohou využít API k přizpůsobení logiky, zatímco lidé bez technických znalostí, jako jsou projektoví manažeři, mohou agenty konfigurovat a spravovat prostřednictvím uživatelského rozhraní, aniž by se museli dotýkat kódu.
Tento nástroj se také propojuje s nástroji jako CRM, e-mail a webhooky, takže jakmile je váš tým připraven, může odpovídat na zprávy, aktualizovat systémy a spouštět akce napříč aplikacemi. Pro monitorování získáte úplné protokoly o tom, co každý agent udělal a proč, což usnadňuje ladění.
Nejlepší funkce Crew AI
- Pomocí integrovaného AI Copilotu od CrewAI můžete generovat pracovní postupy agentů z jednoduchých anglických pokynů.
- Simulujte chování agentů, nastavujte pravidla a centrálně spravujte konfigurace LLM, abyste zajistili soulad s obchodními cíli.
- Spravujte nasazení více týmů pomocí RBAC, kontejnerizovaných agentů a centralizovaných dashboardů.
- Vyberte si nasazení on-premise nebo VPC s funkcemi na podnikové úrovni, jako je soulad s SOC2 a integrace Azure AD/SSO.
Omezení Crew AI
- Náročná křivka učení pro nováčky, zejména pokud jste nováčkem v oblasti multiagentních systémů.
- Ladění a vylepšování výstupů může vyžadovat další opakované úpravy, než bude vše připraveno k produkci.
Ceny Crew AI
- Základní: zdarma
- Profesionální: 25 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Crew AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Crew AI?
Takto hodnotil Crew AI jeden uživatel Redditu:
V poslední době používám CrewAI k vytváření pracovních postupů s více agenty a celkově mám s ním pozitivní zkušenosti. Rozklad úkolů a koordinace agentů fungují hladce.
V poslední době používám CrewAI k vytváření multiagentních pracovních postupů a celkově mám s ním pozitivní zkušenosti. Rozklad úkolů a koordinace agentů fungují hladce.
📚 Další informace: Pokud používáte CrewAI nebo podobné platformy, zvažte jejich propojení s pluginem AI Agent, který rozšíří funkčnost agentů do nástrojů, které váš tým již používá.
7. Microsoft Copilot (nejlepší pro integrovanou produktivitu AI v rámci Microsoft 365)
Pokud pracujete v ekosystému Microsoft 365, bude pro vás Microsoft Copilot přirozeným rozšířením vašeho pracovního postupu.
Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak začít s AI agenty pro zvýšení produktivity, protože Copilot je integrován do nástrojů jako Word, Excel, Outlook a Teams. Stačí použít Copilot Studio k definování toho, co má agent dělat (například automatizovat finanční odsouhlasení nebo zpracovávat interní ticketing), vybrat data, ke kterým má mít přístup, a vše se nastaví s ohledem na Microsoft stack.
Uživatelé mohou v těchto aplikacích také chatovat s Copilotem a dostávat užitečné, kontextově citlivé odpovědi. A protože používá Microsoft Graph, rozumí vašim datům v celé organizaci, nikoli pouze v jedné aplikaci.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Pracujte nativně v aplikacích Microsoft 365, jako jsou Word, Excel, Teams a Outlook, a vytvářejte souhrny nebo provádějte analýzy bez nutnosti přepínání kontextu.
- Zajistěte bezpečnost a soulad s předpisy na podnikové úrovni pomocí ovládacích prvků založených na platformě Azure, včetně zásad DLP a řízení přístupu na základě rolí prostřednictvím služby Azure AD.
- Nasazujte agenty pomocí předem připravených šablon pro pracovní postupy v oblasti financí, práva nebo IT a přizpůsobte je potřebám svého týmu.
Omezení Microsoft Copilot
- Odpovědi mohou být nejisté a často vyžadují doladění, takže ne vždy ušetří tolik času, kolik se očekávalo.
Ceny Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot Studio (předprodejní plán): Ceny na míru
- Microsoft Copilot Studio (platba podle skutečného využití): Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Takto hodnotil Microsoft Copilot jeden uživatel G2:
Copilot Studio pomáhá řešit výzvu vytváření konverzačních agentů AI bez nutnosti psát spoustu kódu. Mohu navrhovat a nasazovat agenty AI, kteří zpracovávají interní dotazy, automatizují opakující se úkoly nebo provádějí uživatele procesy – to vše s minimálními technickými náklady.
Copilot Studio pomáhá řešit výzvu vytváření konverzačních agentů AI bez nutnosti psát spoustu kódu. Mohu navrhovat a nasazovat agenty AI, kteří zpracovávají interní dotazy, automatizují opakující se úkoly nebo provádějí uživatele procesy – to vše s minimálními technickými náklady.
🔍 Věděli jste? Izolovaní agenti se stávají skutečným rizikem, když mají přímý přístup k živým systémům. V seriózních nastaveních by agenti měli nejprve běžet v izolovaném prostředí, takže i když udělají chybu, neovlivní to vaši produkční databázi ani nenaruší skutečné pracovní postupy.
8. Vellum AI (nejlepší pro vytváření AI workflow a agentů na podnikové úrovni)
Pro vytvoření agenta popište úkol v běžném jazyce a Vellum vygeneruje funkčního agenta, který se připojí k nástrojům, zpracuje logiku a přesně ukáže, co dělá při každém spuštění.
Vizuální nástroj pro tvorbu vám umožňuje přetahovat výzvy, modely a zdroje dat v grafickém uživatelském rozhraní nebo je vkládat do kódu. Tento hybridní přístup znamená, že technické i netechnické týmy mohou spolupracovat na stejných návrzích agentů.
V editoru promptů můžete porovnávat výstupy promptů vedle sebe, upravovat je a okamžitě znovu spouštět. Podporovány jsou také volání funkcí, takže vaši agenti mohou využívat API nebo spouštět logiku uprostřed toku.
Nejlepší funkce Vellum AI
- Nastavte agenty tak, aby běželi po krocích nebo najednou, včetně menších agentů, kteří spolupracují ve velkých pracovních postupech.
- Vyzkoušejte a sledujte své agenty pomocí integrovaných nástrojů, které umožňují porovnávat verze, měřit výkon a sledovat jejich činnost.
- Nechte agenty čerpat informace z dokumentů nebo databází vaší společnosti, aby mohli činit chytřejší a informovanější rozhodnutí.
- Zajistěte bezpečnost všeho pomocí funkcí, jako je SSO, podpora HIPAA, nastavení soukromého cloudu a pomoc pro týmy s přísnými pravidly pro nakládání s daty.
Omezení Vellum AI
- Škálování agentů napříč příliš mnoha nástroji snižuje spolehlivost, protože koordinace nástrojů se stává obtížněji kontrolovatelnou.
Ceny Vellum AI
- Zdarma
- Pro: 25 $/měsíc
- Podnikání: 50 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vellum AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Vellum AI?
Takto hodnotil Vellum AI jeden uživatel Redditu:
Vellum je jako nástroj pro tvorbu agentů velmi praktický, protože stačí popsat, co chcete, a on za vás vytvoří pracovní postup. V podstatě není třeba se nic učit. Jejich přístup k automatizaci AI pomocí kódování vibe dává smysl, pokud nechcete věnovat čas vývoji těchto věcí.
Vellum je jako nástroj pro tvorbu agentů velmi praktický, protože stačí popsat, co chcete, a on za vás vytvoří pracovní postup. V podstatě není třeba se nic učit. Jejich přístup k automatizaci AI pomocí kódování vibe dává smysl, pokud nechcete věnovat čas vývoji těchto věcí.
📊 Statistická upozornění: Koordinace agentů neslouží pouze k tomu, aby pracovní postupy vypadaly přehledně, ale může také změnit výsledky. Některé odhady naznačují, že dobře koordinované systémy agentů by mohly zlepšit výsledky na trhu o 15–30 %.
Co to znamená? Konkurenční výhoda pramení pouze z agentů, kteří spolupracují s jasně definovanými rolemi, předáváním úkolů a ochrannými opatřeními.
9. IBM WatsonX (nejlepší pro vývoj a správu AI v podnicích)
IBM WatsonX je kompletní platforma AI, která zahrnuje nástroje pro koordinaci agentů. S WatsonX Orchestrate můžete vytvářet pracovní postupy přetahováním kroků a automatizovat složité úkoly, jako jsou kontroly smluv nebo předávání zákaznické podpory. Tito vícefázoví agenti se propojují napříč nástroji IBM i nástroji třetích stran.
Můžete doladit předem vycvičené doménové modely IBM, jako je watsonx. data, pro své vlastní případy použití AI a vytvořit agenty, kteří jsou přizpůsobeni potřebám vaší organizace. Pokud se více zajímáte o technickou stránku, k dispozici je také SDK, které vám umožní skriptovat, verzovat a spravovat agenty jako v reálných softwarových projektech.
Nejlepší funkce IBM WatsonX
- Odpovídejte na otázky týkající se konkrétní společnosti pomocí AI Search, který bezpečně čerpá z vašich interních dokumentů a databází.
- Připojte se přímo k podnikovým datovým zdrojům, jako jsou Cloud Pak for Data nebo Db2, aby agenti mohli načítat živá data a pracovat v rámci vašeho stávajícího analytického stacku.
- Sledujte výkonnost svých agentů pomocí integrovaných dashboardů, protokolů a nástrojů pro zajištění souladu, jako jsou auditní stopy a kontroly zaujatosti.
- Získejte náskok díky předem připraveným šablonám agentů přizpůsobeným pro odvětví, jako je zákaznický servis nebo dodavatelský řetězec.
Omezení IBM WatsonX
- Působí velmi podnikově, takže rychlé experimentování a vytváření lehkých agentů může být pomalejší, než se očekávalo.
Ceny IBM WatsonX
- Bezplatná zkušební verze
- Zdarma: Až 300 000 tokenů měsíčně
- Zásadní: Ceny na míru
- Standard: Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM WatsonX
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IBM WatsonX?
Takto hodnotil IBM WatsonX jeden uživatel G2:
IBM Watson x orchestrate je působivý, protože automatizaci zbavuje složitosti a činí ji intuitivní. Namísto spoléhání se na složité kódování nebo několik nesouvislých nástrojů vám umožňuje delegovat úkoly v jednoduchém jazyce a zajistit hladkou spolupráci agentů AI.
IBM Watson x orchestrate je působivý, protože automatizaci zbavuje složitosti a činí ji intuitivní. Namísto spoléhání se na složité kódování nebo několik nesouvislých nástrojů vám umožňuje delegovat úkoly v jednoduchém jazyce a zajistit hladkou spolupráci agentů AI.
📚 Další informace: Zajímáte se o chytřejší plánovací nástroje? Prozkoumejte oblíbené aplikace pro digitální plánování a jejich použití.
10. Stack AI (nejlepší pro zjednodušené nasazení agentů AI v rámci nástrojů pro pracovní postupy)
Stack AI je vhodný pro automatizaci úkolů, které obvykle vyžadují manuální úsilí nebo hluboké technické znalosti. AI agenti mohou analyzovat data, odpovídat na otázky, extrahovat strukturované poznatky a jednat na základě informací bez nutnosti kódování.
Získáte vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů s minimem kódu, pomocí kterého můžete sestavovat logiku a propojovat systémy na plátně. Odborníci v dané oblasti tak mohou vytvářet řešení, aniž by museli mít hluboké znalosti programování.
Platforma obsahuje integrované nástroje pro převod nestrukturovaných dokumentů (PDF, skeny, formuláře) na strukturovaná data. Pro efektivní extrakci dat můžete vytvořit agenty, kteří dokážou získávat odpovědi z firemních znalostních bází s citacemi pomocí technologie RAG (retrieval-augmented generation).
Nejlepší funkce Stack AI
- Spouštějte automatizované akce v nástrojích jako ClickUp, Slack, Gmail nebo Zapier, když jsou v datových tabulkách splněny určité podmínky.
- Zlepšete přesnost agentů v průběhu času pomocí zpětné vazby, která sleduje výzvy a přizpůsobuje se preferencím vašeho týmu.
- Zajistěte bezpečnost na podnikové úrovni prostřednictvím SSO, podrobných oprávnění a šifrování. Agenti mají přístup pouze k datům, která mohou uživatelé vidět.
Omezení Stack AI
- Některé integrace/pluginy mohou být matoucí nebo nekonzistentní, což zpomaluje automatizaci pracovních postupů agentů v reálném použití.
- Pracovní postupy agentů mohou připomínat spíše pokročilou automatizaci než skutečně autonomní agenty.
Ceny Stack AI
- Zdarma
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Stack AI
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Stack AI?
Takto hodnotil Stack AI jeden uživatel G2:
Stack AI používám hlavně k vytváření agentů, kteří mi pomáhají organizovat a zrychlovat kreativní pracovní postupy, jako je převádění poznámek klientů do briefů nebo získávání rychlých poznatků z reportů. Použil jsem jej také k nastavení jednoduchých chatbotů – jak pro interní použití (odpovídání na otázky týmu), tak pro projekty klientů, kde má chatbot smysl.
Stack AI používám hlavně k vytváření agentů, kteří mi pomáhají organizovat a zrychlovat kreativní pracovní postupy, jako je převádění poznámek klientů do briefů nebo získávání rychlých poznatků z reportů. Použil jsem jej také k nastavení jednoduchých chatbotů – jak pro interní použití (odpovídání na otázky týmu), tak pro projekty klientů, kde má chatbot smysl.
Nejjednodušší způsob, jak začít s AI agenty? Vyzkoušejte ClickUp.
Pokud teprve začínáte zkoumat nejlepší platformy pro AI agenty, můžete se snadno cítit zahlceni. Některé platformy jsou výkonné, ale příliš složité. Jiné vypadají jednoduše, ale postrádají klíčové funkce.
ClickUp je ideální volbou. Je dostatečně flexibilní pro týmy, které chtějí mít kontrolu, ale zároveň je vhodný i pro začátečníky, kteří chtějí věci vyřídit rychle.
Můžete automatizovat opakující se úkoly, integrovat AI a sledovat vše na jednom místě (sbohem, rozptýlené nástroje 👋🏻). Funguje to, ať už pracujete samostatně nebo rozšiřujete své podnikání.