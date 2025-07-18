AI agent vs. generativní AI: klíčové rozdíly a příklady použití

V současné době téměř 75 % pracovníků využívá umělou inteligenci (AI) na pracovišti.
Dny jediné tradiční AI pro rozpoznávání vzorů a analýzu dat jsou pryč. Od kódování po psaní a výzkum – toto je začátek kontextové AI, budoucnosti práce.
V současné době pohánějí různé typy AI širokou škálu reálných aplikací. Dvěma hlavními kategoriemi AI, které formují moderní průmyslová odvětví, jsou agentní AI a generativní AI.
Rozdíl spočívá v tom, jak zpracovávají a využívají trénovací data. Zatímco jeden funguje jako vysoce kvalifikovaný virtuální asistent, druhý je spíše kreativní spolupracovník.
Tento článek se zaměří na jedinečné rozdíly, silné stránky a příklady použití AI agentů a generativní AI.
Jak se generativní AI modely liší od AI agentů z hlediska funkčnosti?
Zde jsou klíčové rozdíly mezi AI agenty a generativní AI:
|Funkce
|AI agent
|Generativní AI
|Funkčnost
|Autonomně provádí úkoly, činí rozhodnutí a komunikuje s uživateli nebo systémy.
|Specializuje se na vytváření nového obsahu, jako jsou texty, obrázky, hudba a kód, na základě naučených vzorců.
|Výstup
|Generuje akce, rozhodnutí a reakce na základě předem definovaných pravidel nebo posilujícího učení.
|Vytváří kreativní obsah, včetně textu, umění, hudby a realistických konverzací podobných lidským.
|Příklady použití
|Pohání chatboty, virtuální asistenty, autonomní vozidla, boty zákaznické podpory a automatizované obchodní systémy.
|Generuje obrázky založené na AI, kreativní psaní, hudební kompozice, personalizovaný marketingový obsah a pomoc s kódováním.
|Cíl
|Provádí předem definované úkoly efektivně a přesně
|Napodobuje lidskou kreativitu a generuje vysoce kvalitní originální obsah.
|Interakce s uživatelem
|Funguje cílově orientovaným způsobem a reaguje na konkrétní příkazy nebo dotazy.
|Podporuje otevřené zkoumání, což uživatelům umožňuje vylepšovat a přizpůsobovat výstupy.
|Proces učení
|Řídí se logikou založenou na pravidlech, posilujícím učením nebo přizpůsobením dat v reálném čase za účelem zlepšení výkonu.
|Vyškoleno na rozsáhlých datových sadách pomocí modelů strojového učení, jako jsou GPT a difúzní modely.
|Příklady z praxe
|Siri, Alexa, samořídící auta, prediktivní analytický software a doporučovací systémy
|ChatGPT, Midjourney, DALL·E a AI hudební skladatelé
Pojďme se nyní podívat na podrobnosti.
Co je AI agent?
AI agent je softwarový program zaměřený na úkoly, který pracuje autonomně a provádí konkrétní úkoly. Rozhoduje a interaguje se svým prostředím na základě předem definovaných cílů.
AI agenta si představte jako digitálního pomocníka s vlastním mozkem. Na rozdíl od základního softwaru, který se řídí předem nastavenými pravidly, tento AI systém činí nezávislá rozhodnutí na základě toho, co pozoruje a učí se z prostředí.
AI agent pracuje metodicky prostřednictvím řady kroků, provádí složité úkoly na základě vstupních dat, což z něj činí ideální nástroj pro řízení projektů. Pracuje nezávisle, analyzuje své prostředí, přizpůsobuje se novým informacím a neustále se zlepšuje na základě minulých zkušeností.
Zde je vizuální vysvětlení, které odpoví na otázku „co je AI agent?“ 🎥
Reálné aplikace AI agentů
Praktické využití AI nástrojů pro automatizaci je rozmanité. Porovnejme a porovnejme aplikace generativní AI a AI agentů v různých odvětvích:
- Zákaznický servis: Společnosti využívají AI agenty k řešení rutinních dotazů zákazníků, čímž uvolňují lidské týmy podpory k řešení složitějších problémů.
Například nemocnice v Ottawě využívá AI agenty k tomu, aby pomohla snížit úzkost pacientů tím, že jim poskytuje rychlé a přesné informace o procedurách.
- Osobní asistence: Velké jazykové modely pohánějí AI asistenty, kteří spravují kalendáře, nastavují připomenutí a odpovídají na dotazy na požádání. Tito digitální pomocníci usnadňují každodenní úkoly tím, že rozumějí přirozenému jazyku a reagují na něj.
Například AI asistentka Erica z Bank of America denně zpracovává více než milion dotazů zákazníků. Pomáhá s úkoly, jako je kontrola zůstatků na účtech a sledování výdajových vzorců. Erica využívá umělou inteligenci k učení, přizpůsobování se a reagování na základě zpětné vazby v reálném čase a měnících se podmínek.
- Automatizace: Technologie AI řídí vše od samořídících automobilů, které zpracovávají podmínky na silnicích v reálném čase, až po maloobchodní systémy, které analyzují nákupní vzorce a navrhují produkty.
🧠 Zajímavost: Mars Curiosity Rover agentury NASA využívá AI k analýze terénu. Autonomně vybírá trasy pro průzkum, což dokazuje, že AI agenti mohou fungovat nezávisle – i v extrémních podmínkách.
Co je generativní AI?
Generativní AI je podskupina umělé inteligence, která generuje obsah studiem a učením se ze stávajících datových vzorců. Využívá sofistikované modely strojového učení, zejména algoritmy hlubokého učení, k vytváření textu, obrázků, videí, zvuku a dokonce i softwarového kódu.
Několik AI aplikací využívá generativní AI k vytváření originálních výstupů v reakci na podněty nebo požadavky. Tato technologie je užitečná pro kreativní a obsahově orientované úkoly, od skládání hudby a vytváření obrázků až po marketingové a designové strategie.
Reálné aplikace generativní AI
Skutečné společnosti již generativní AI využívají fascinujícími způsoby:
- Tvorba obsahu: Generativní AI může vytvářet blogové příspěvky, reklamy a obsah pro sociální média generováním textu, obrázků a videí na základě zadání.
Vezměme si například Akbank. Tato komerční banka použila nástroje AI pro psaní, aby zrychlila tvorbu obsahu o 40 % a zvýšila míru prokliku kampaní o působivých 70 %.
Velké značky také využívají generativní AI jako marketingovou strategii. Společnost Coca-Cola se spojila s OpenAI, aby vytvořila platformu, na které mohou fanoušci vytvářet jedinečná umělecká díla s využitím ikonických prvků značky.
- Generování videa: Podobně lze generativní AI použít k vytváření videí. Generuje animace, vylepšuje záběry a syntetizuje realistické vizuální prvky na základě textových nebo obrazových podnětů.
Produktivita kreativní agentury Lucid Dream Network vzrostla o 350 % díky použití AI video nástrojů.
- Návrh produktu: Generativní AI urychluje návrh produktu generováním prototypů a optimalizací struktur. Navrhuje také inovativní návrhy na základě vstupních parametrů.
V módním průmyslu projekty jako ClothingGAN na GitHubu ukazují, jak generativní AI může podnítit nové nápady v oblasti designu.
📖 Přečtěte si také: Jak používat aplikace AI osobního asistenta ke zvýšení produktivity
Která AI je pro vaše potřeby ta pravá?
Kdy použít AI agenta a kdy generativní AI závisí na vašich obchodních cílech nebo osobních projektech.
AI agent: Váš chytrý digitální asistent
AI agenti jsou skvělí pro produktivitu. Jejich síla spočívá v analýze dat a v přijímání rozhodnutí v zlomku sekundy na základě nastavených parametrů. Například použití AI agenta v zákaznickém servisu může pomoci okamžitě odpovědět na běžné otázky a přesměrovat složité problémy na lidské zástupce.
Podívejme se na některé způsoby, jak lze AI agenty využít v nástrojích pro zvýšení produktivity:
✅ Automatizace úkolů
AI agenti automatizují úkoly, jako je zadávání dat a správa e-mailů, čímž uvolňují čas pro strategickou práci. Zjednodušují také plánování a koordinaci.
✅ Podpora rozhodování a poznatky
AI agenti analyzují data, aby identifikovali trendy a poskytli informace pro lepší rozhodování. Předpovídají také poptávku, aby optimalizovali správu zásob.
✅ Zákaznický servis a podpora
Učí se z interakcí a mohou nabízet personalizované odpovědi, čímž efektivně řeší problémy.
✅ Projektový management
Agentická AI dokáže automatizovat správu úkolů, přidělování úkolů a termíny. Zlepšuje spolupráci tím, že organizuje znalosti, čas a cíle. Může také pomáhat při sestavování rozpočtu, sledování výdajů, plánování investic a přidělování zdrojů.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI nástroje pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně. A co AI v práci?
Díky ClickUp Brain, který podporuje všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60 % uživatelů ClickUp!
Generativní AI: Kreativní motor
Generativní AI je nejlepší volbou, pokud potřebujete generovat nový obsah, poskytovat kreativní inspiraci nebo pomáhat s psaním, designem nebo kódováním. Tato technologie čerpá z lidské kreativity a je široce používána v marketingu, médiích a zábavě.
Zde je návod:
✅ Automatizovaná tvorba obsahu
Generativní AI automatizuje marketingové texty, příspěvky na sociálních médiích, videoobsah a reklamní kampaně, čímž výrazně zkracuje dobu výroby. Média využívají tuto schopnost k vytváření návrhů novinových článků a shrnutí, zatímco zábavní průmysl ji využívá k psaní scénářů, navrhování postav a komponování hudby.
✅ Datově podložené poznatky a personalizace
Marketéři využívají generativní AI k personalizaci zákaznických zkušeností, čímž zlepšují míru zapojení a konverze. Systémy doporučení založené na AI mohou navrhovat obsah na míru, čímž zlepšují uživatelské zkušenosti.
Pokud jste tvůrcem her, můžete také použít generativní AI k předpovědi preferencí publika, které vám pomohou při tvůrčím procesu.
✅ Zvýšení zapojení publika
Vzhledem k tomu, že generativní AI se zaměřuje na personalizaci, můžete ji použít k přizpůsobení e-mailových marketingových kampaní, reklam a návrhů produktů. To může pomoci zvýšit interakci se zákazníky a zlepšit jejich retenci a zapojení.
✅ Zefektivnění výroby a pracovních postupů
Marketéři mohou generativní AI využívat k úpravám kampaní v reálném čase a k cílení na publikum. Mediální profesionálové mohou také využívat nástroje pro úpravu videa a generování obrázků založené na AI, aby zvýšili efektivitu a zkrátili dobu vývoje.
👀 Věděli jste? Velké jazykové modely (LLM) jsou typem generativního AI modelu speciálně navrženého pro textové úkoly, jako jsou konverzace, shrnutí a překlady. Podobně jsou AI agenti navrženi k automatizaci úkolů, rozhodování a interakci s uživateli nebo prostředím.
AI agenti a generativní AI se spojují v ClickUp
AI je budoucností práce. Viděli jsme již mnoho příkladů toho, jak AI agenti a generativní AI mohou pracovníkům ušetřit desítky hodin týdně.
Přepínání mezi několika AI nástroji však narušuje váš pracovní tok. A co je ještě horší? Chybí kontext a nástroje nenabízejí skutečnou pomoc. Vaše znalostní báze, chaty, kalendář a práce se nacházejí na různých, vzájemně propojených platformách a není vždy snadné (ani vhodné) poskytnout několika AI nástrojům přístup k vašim pracovním datům.
Jak ClickUp eliminuje rozšiřování AI nástrojů
Potřebujete jeden výkonný AI, který kombinuje sílu AI agentů, více generativních AI modelů, s ÚPLNÝM kontextem vašeho širšího pracovního ekosystému a připojených aplikací a zárukou ochrany soukromí.
A přesně to nabízí ClickUp Brain. Jako neuronová síť poháněná AI plynule propojuje úkoly, dokumenty, lidi a celý znalostní systém vaší společnosti, díky čemuž je práce chytřejší a efektivnější.
- Pomocí hlasu můžete vytvářet úkoly, shrnovat schůzky, automatizovat následné kroky nebo generovat obrázky pomocí funkce Talk to text.
- Vyhledávejte a načtěte informace z jakékoli připojené aplikace a poté na základě nich jednejte pomocí AI.
- Chatujte s nejnovějšími modely AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, o kódování, psaní, složitém uvažování a dalších tématech, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Generujte obrázky, úkoly, zprávy, projekty a další – bez nutnosti prompt engineeringu nebo ručního zadávání.
Jdeme ještě dál s ClickUp Brain MAX: specializovaným desktopovým AI pomocníkem, který sjednocuje AI, vyhledávání a automatizaci ve všech pracovních aplikacích, čímž zahajuje novou éru kontextové AI a ukončuje chaos nesourodých AI nástrojů.
ClickUp Brain nabízí použití několika modelů generativní AI, jako jsou Claude, ChatGPT a Gemini, takže s Brainem získáte ty nejlepší odpovědi. Není třeba používat ani více LLM.
Nancy Hamlet, majitelka Kokua Creative Group a uživatelka ClickUp, cituje:
ClickUp je ideální pro všechny agentury, které chtějí spravovat projekty s více členy týmu. Používáme jej ke správě kreativních designových projektů, obsahu, sociálních médií, webových projektů a řady dalších projektů. Každý klient má svou vlastní tabuli a my můžeme projekty prohlížet podle klienta nebo napříč celou společností. ”
ClickUp je ideální pro všechny agentury, které chtějí spravovat projekty s více členy týmu. Používáme jej ke správě kreativních designových projektů, obsahu, sociálních médií, webových projektů a řady dalších projektů. Každý klient má svou vlastní tabuli a my můžeme projekty prohlížet podle klienta nebo napříč celou společností. ”
Zjednodušte plánování projektů a automatizaci úkolů
Potřebujete rychlé odpovědi ohledně úkolů, dokumentů nebo aktualit týmu? ClickUp Brain vám poskytne okamžité, kontextové odpovědi na základě analýzy dat z vašeho pracovního prostoru. Už nemusíte obtěžovat kolegy nebo prohledávat staré zprávy.
AI dokáže rozdělit složité projekty na zvládnutelné části. Řekněme, že plánujete uvedení produktu na trh. ClickUp Brain vám pomůže vytvořit dílčí úkoly, stanovit termíny a přidělit odpovědnosti. Dokonce generuje souhrny pokroku v reálném čase, aniž byste museli otevírat jednotlivé úkoly.
Kromě Brain se ClickUp může pochlubit také dvěma typy AI agentů:
1. ClickUp Předem připravení AI agenti
Tito agenti s autopilotem jsou předem nastaveni tak, aby reagovali na určité spouštěče a poté zveřejňovali aktualizace, zprávy nebo odpovědi na konkrétním místě.
Například tým projektového managementu má kanál věnovaný iniciativě zavádění nových procesů. Člen týmu nastaví agenta automatických odpovědí. Zainteresovaná osoba z jiného týmu se zeptá: Kdo je zde vedoucím projektu?
O několik sekund později agent automatických odpovědí kanálu odpoví jménem vedoucího projektu a dvěma zdroji, kde našli tyto informace.
Zde jsou různé typy předem připravených AI agentů v ClickUp, které jsou připraveny k okamžitému použití:
2. Vlastní agenti autopilota ClickUp
Agenti ClickUp Custom Autopilot se přizpůsobují změnám ve vašem pracovním prostoru a autonomně jednají na základě zadaných pokynů. Pomocí našeho nástroje pro tvorbu bez kódu můžete nastavit agenty Custom Autopilot v několika prostorech, složkách, seznamech a chatech ve vašem pracovním prostoru.
Například kanál personálního týmu dostává mnoho dotazů. Vedoucí personálního oddělení chce využít AI k zodpovězení některých z těchto dotazů a ušetřit tak čas svému týmu. Vytvoří v kanálu vlastního agenta Autopilot, který má za úkol odpovídat na dotazy pouze v případě, že odpověď najde ve znalostech, ke kterým má přístup.
Poté upřesňují, že agent Autopilot by měl reagovat pouze v případě, že zpráva uživatele obsahuje jasný a přímý příklad. Agentu Autopilot dokonce poskytují příklady otázek.
📖 Přečtěte si také: Příklady, techniky a praktické aplikace prompt engineeringu
Pište chytřeji, tvořte rychleji a komunikujte efektivněji.
Asistent psaní v ClickUp Brain funguje jako váš osobní editor. Pomáhá vylepšovat váš obsah pomocí vestavěné kontroly pravopisu a navrhuje zlepšení na základě vašeho stylu psaní a kontextu.
Chcete odpovídat na zprávy rychleji? Funkce rychlých odpovědí AI vám umožní napsat krátkou poznámku a vytvoří profesionální odpověď odpovídající vašemu zamýšlenému tónu.
U hlasových zpráv ClickUp Brain automaticky vytváří textové přepisy, což usnadňuje pozdější vyhledávání diskutovaných bodů. Můžete také využít generativní AI funkce ClickUp Brain k vytváření obrázků pomocí pokynů na tabulkách, aby vaše prezentace byly vizuálně atraktivní.
Využijte automatizaci ve svém projektovém řízení
ClickUp Brain funguje jako AI projektový manažer, který:
- Vytváří denní zprávy, které zdůrazňují klíčové body pokroku.
- Generuje aktualizace úkolů shrnující nedávné změny a další kroky.
- Analyzuje dokumenty a vlákna komentářů, aby včas odhalil potenciální problémy.
- Pomáhá vytvářet automatizace pracovních postupů pomocí jednoduchých příkazů v angličtině.
📖 Přečtěte si také: Jak překonat běžné výzvy v oblasti AI
Týmy mohou také používat šablony AI promptů k urychlení každodenních úkolů. Při psaní zpráv o chybách nebo přípravě aktualizací projektů poskytují tyto šablony strukturované výchozí body, které zachovávají konzistenci a zároveň šetří drahocenný čas.
Umožněte spolupráci a propojení v reálném čase
ClickUp Chat je nástroj pro zasílání zpráv v reálném čase, který je poháněn AI agenty. Nejenže usnadňuje konverzace, ale také je aktivně vylepšuje tím, že do nich začleňuje relevantní informace z vašich projektů, úkolů a dokumentů.
Díky umělé inteligenci může ClickUp Chat shrnout diskuse, načíst důležité podrobnosti o projektu a dokonce vytvářet úkoly přímo z vašich konverzací.
Zde je ukázka, jak to mění spolupráci na pracovišti:
✅ Okamžité vyhledávání informací: Potřebujete soubor z Google Drive? Stačí zadat příkaz do ClickUp Chat (ujistěte se, že je Drive připojen k vašemu účtu ClickUp) ✅ Rychlé rekapitulace: Pokud vám unikne důležitý vlákno, můžete kliknout na „catch me up“ a zobrazí se vám shrnutí generované AI✅ Vytváření úkolů na cestách: Přiřazujte úkoly uprostřed konverzace, propojujte je s projekty a automaticky přiřazujte členy týmu – to vše bez opuštění chatu✅ Zefektivněné pracovní postupy: Snadno propojujte úkoly a dokumenty v rámci chatu, abyste minimalizovali přepínání mezi aplikacemi
📖 Přečtěte si také: Rozdíl mezi strojovým učením a umělou inteligencí
Budoucnost AI: Kompletní řešení AI pro práci od ClickUp
Rozdíly mezi AI agenty a generativní AI jasně ukazují jejich jedinečné silné stránky. AI agenti vynikají v samostatném provádění úkolů a rozhodování v reálném čase, jak je vidět u samořídících automobilů a inteligentních asistentů.
Generativní AI vyniká ve vytváření nového obsahu. Učí se z rozsáhlých datových sad a pohání vše od zpracování přirozeného jazyka až po tvorbu umění.
ClickUp spojuje obojí!
Na jedné platformě získáte analytickou produktivitu AI agentů a kreativní flexibilitu generativní AI. Od automatizovaného provádění úkolů až po kontextové řízení projektů – ClickUp Brain je vaší odpovědí na vyspělý pracovní postup.
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!