ClickUp blog

AI agent vs. generativní AI: klíčové rozdíly a příklady použití

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
18. července 2025

V současné době téměř 75 % pracovníků využívá umělou inteligenci (AI) na pracovišti.

Dny jediné tradiční AI pro rozpoznávání vzorů a analýzu dat jsou pryč. Od kódování po psaní a výzkum – toto je začátek kontextové AI, budoucnosti práce.

V současné době pohánějí různé typy AI širokou škálu reálných aplikací. Dvěma hlavními kategoriemi AI, které formují moderní průmyslová odvětví, jsou agentní AI a generativní AI.

Rozdíl spočívá v tom, jak zpracovávají a využívají trénovací data. Zatímco jeden funguje jako vysoce kvalifikovaný virtuální asistent, druhý je spíše kreativní spolupracovník.

Tento článek se zaměří na jedinečné rozdíly, silné stránky a příklady použití AI agentů a generativní AI.

Jak se generativní AI modely liší od AI agentů z hlediska funkčnosti?

Zde jsou klíčové rozdíly mezi AI agenty a generativní AI:

FunkceAI agentGenerativní AI
FunkčnostAutonomně provádí úkoly, činí rozhodnutí a komunikuje s uživateli nebo systémy.Specializuje se na vytváření nového obsahu, jako jsou texty, obrázky, hudba a kód, na základě naučených vzorců.
VýstupGeneruje akce, rozhodnutí a reakce na základě předem definovaných pravidel nebo posilujícího učení.Vytváří kreativní obsah, včetně textu, umění, hudby a realistických konverzací podobných lidským.
Příklady použitíPohání chatboty, virtuální asistenty, autonomní vozidla, boty zákaznické podpory a automatizované obchodní systémy.Generuje obrázky založené na AI, kreativní psaní, hudební kompozice, personalizovaný marketingový obsah a pomoc s kódováním.
CílProvádí předem definované úkoly efektivně a přesněNapodobuje lidskou kreativitu a generuje vysoce kvalitní originální obsah.
Interakce s uživatelemFunguje cílově orientovaným způsobem a reaguje na konkrétní příkazy nebo dotazy.Podporuje otevřené zkoumání, což uživatelům umožňuje vylepšovat a přizpůsobovat výstupy.
Proces učeníŘídí se logikou založenou na pravidlech, posilujícím učením nebo přizpůsobením dat v reálném čase za účelem zlepšení výkonu.Vyškoleno na rozsáhlých datových sadách pomocí modelů strojového učení, jako jsou GPT a difúzní modely.
Příklady z praxeSiri, Alexa, samořídící auta, prediktivní analytický software a doporučovací systémyChatGPT, Midjourney, DALL·E a AI hudební skladatelé

Pojďme se nyní podívat na podrobnosti.

Co je AI agent?

AI agent je softwarový program zaměřený na úkoly, který pracuje autonomně a provádí konkrétní úkoly. Rozhoduje a interaguje se svým prostředím na základě předem definovaných cílů.

AI agenta si představte jako digitálního pomocníka s vlastním mozkem. Na rozdíl od základního softwaru, který se řídí předem nastavenými pravidly, tento AI systém činí nezávislá rozhodnutí na základě toho, co pozoruje a učí se z prostředí.

AI agent pracuje metodicky prostřednictvím řady kroků, provádí složité úkoly na základě vstupních dat, což z něj činí ideální nástroj pro řízení projektů. Pracuje nezávisle, analyzuje své prostředí, přizpůsobuje se novým informacím a neustále se zlepšuje na základě minulých zkušeností.

Zde je vizuální vysvětlení, které odpoví na otázku „co je AI agent?“ 🎥

Reálné aplikace AI agentů

Praktické využití AI nástrojů pro automatizaci je rozmanité. Porovnejme a porovnejme aplikace generativní AI a AI agentů v různých odvětvích:

  • Zákaznický servis: Společnosti využívají AI agenty k řešení rutinních dotazů zákazníků, čímž uvolňují lidské týmy podpory k řešení složitějších problémů.

Například nemocnice v Ottawě využívá AI agenty k tomu, aby pomohla snížit úzkost pacientů tím, že jim poskytuje rychlé a přesné informace o procedurách.

  • Osobní asistence: Velké jazykové modely pohánějí AI asistenty, kteří spravují kalendáře, nastavují připomenutí a odpovídají na dotazy na požádání. Tito digitální pomocníci usnadňují každodenní úkoly tím, že rozumějí přirozenému jazyku a reagují na něj.

Například AI asistentka Erica z Bank of America denně zpracovává více než milion dotazů zákazníků. Pomáhá s úkoly, jako je kontrola zůstatků na účtech a sledování výdajových vzorců. Erica využívá umělou inteligenci k učení, přizpůsobování se a reagování na základě zpětné vazby v reálném čase a měnících se podmínek.

  • Automatizace: Technologie AI řídí vše od samořídících automobilů, které zpracovávají podmínky na silnicích v reálném čase, až po maloobchodní systémy, které analyzují nákupní vzorce a navrhují produkty.

🧠 Zajímavost: Mars Curiosity Rover agentury NASA využívá AI k analýze terénu. Autonomně vybírá trasy pro průzkum, což dokazuje, že AI agenti mohou fungovat nezávisle – i v extrémních podmínkách.

Co je generativní AI?

Generativní AI je podskupina umělé inteligence, která generuje obsah studiem a učením se ze stávajících datových vzorců. Využívá sofistikované modely strojového učení, zejména algoritmy hlubokého učení, k vytváření textu, obrázků, videí, zvuku a dokonce i softwarového kódu.

Několik AI aplikací využívá generativní AI k vytváření originálních výstupů v reakci na podněty nebo požadavky. Tato technologie je užitečná pro kreativní a obsahově orientované úkoly, od skládání hudby a vytváření obrázků až po marketingové a designové strategie.

Reálné aplikace generativní AI

Skutečné společnosti již generativní AI využívají fascinujícími způsoby:

  • Tvorba obsahu: Generativní AI může vytvářet blogové příspěvky, reklamy a obsah pro sociální média generováním textu, obrázků a videí na základě zadání.

Vezměme si například Akbank. Tato komerční banka použila nástroje AI pro psaní, aby zrychlila tvorbu obsahu o 40 % a zvýšila míru prokliku kampaní o působivých 70 %.

Velké značky také využívají generativní AI jako marketingovou strategii. Společnost Coca-Cola se spojila s OpenAI, aby vytvořila platformu, na které mohou fanoušci vytvářet jedinečná umělecká díla s využitím ikonických prvků značky.

  • Generování videa: Podobně lze generativní AI použít k vytváření videí. Generuje animace, vylepšuje záběry a syntetizuje realistické vizuální prvky na základě textových nebo obrazových podnětů.

Produktivita kreativní agentury Lucid Dream Network vzrostla o 350 % díky použití AI video nástrojů.

  • Návrh produktu: Generativní AI urychluje návrh produktu generováním prototypů a optimalizací struktur. Navrhuje také inovativní návrhy na základě vstupních parametrů.

V módním průmyslu projekty jako ClothingGAN na GitHubu ukazují, jak generativní AI může podnítit nové nápady v oblasti designu.

📖 Přečtěte si také: Jak používat aplikace AI osobního asistenta ke zvýšení produktivity

Která AI je pro vaše potřeby ta pravá?

Kdy použít AI agenta a kdy generativní AI závisí na vašich obchodních cílech nebo osobních projektech.

AI agent: Váš chytrý digitální asistent

AI agenti jsou skvělí pro produktivitu. Jejich síla spočívá v analýze dat a v přijímání rozhodnutí v zlomku sekundy na základě nastavených parametrů. Například použití AI agenta v zákaznickém servisu může pomoci okamžitě odpovědět na běžné otázky a přesměrovat složité problémy na lidské zástupce.

Podívejme se na některé způsoby, jak lze AI agenty využít v nástrojích pro zvýšení produktivity:

✅ Automatizace úkolů

AI agenti automatizují úkoly, jako je zadávání dat a správa e-mailů, čímž uvolňují čas pro strategickou práci. Zjednodušují také plánování a koordinaci.

✅ Podpora rozhodování a poznatky

AI agenti analyzují data, aby identifikovali trendy a poskytli informace pro lepší rozhodování. Předpovídají také poptávku, aby optimalizovali správu zásob.

✅ Zákaznický servis a podpora

Učí se z interakcí a mohou nabízet personalizované odpovědi, čímž efektivně řeší problémy.

✅ Projektový management

Agentická AI dokáže automatizovat správu úkolů, přidělování úkolů a termíny. Zlepšuje spolupráci tím, že organizuje znalosti, čas a cíle. Může také pomáhat při sestavování rozpočtu, sledování výdajů, plánování investic a přidělování zdrojů.

📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI nástroje pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně. A co AI v práci?

Díky ClickUp Brain, který podporuje všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60 % uživatelů ClickUp!

Generativní AI: Kreativní motor

Generativní AI je nejlepší volbou, pokud potřebujete generovat nový obsah, poskytovat kreativní inspiraci nebo pomáhat s psaním, designem nebo kódováním. Tato technologie čerpá z lidské kreativity a je široce používána v marketingu, médiích a zábavě.

Zde je návod:

✅ Automatizovaná tvorba obsahu

Generativní AI automatizuje marketingové texty, příspěvky na sociálních médiích, videoobsah a reklamní kampaně, čímž výrazně zkracuje dobu výroby. Média využívají tuto schopnost k vytváření návrhů novinových článků a shrnutí, zatímco zábavní průmysl ji využívá k psaní scénářů, navrhování postav a komponování hudby.

✅ Datově podložené poznatky a personalizace

Marketéři využívají generativní AI k personalizaci zákaznických zkušeností, čímž zlepšují míru zapojení a konverze. Systémy doporučení založené na AI mohou navrhovat obsah na míru, čímž zlepšují uživatelské zkušenosti.

Pokud jste tvůrcem her, můžete také použít generativní AI k předpovědi preferencí publika, které vám pomohou při tvůrčím procesu.

✅ Zvýšení zapojení publika

Vzhledem k tomu, že generativní AI se zaměřuje na personalizaci, můžete ji použít k přizpůsobení e-mailových marketingových kampaní, reklam a návrhů produktů. To může pomoci zvýšit interakci se zákazníky a zlepšit jejich retenci a zapojení.

✅ Zefektivnění výroby a pracovních postupů

Marketéři mohou generativní AI využívat k úpravám kampaní v reálném čase a k cílení na publikum. Mediální profesionálové mohou také využívat nástroje pro úpravu videa a generování obrázků založené na AI, aby zvýšili efektivitu a zkrátili dobu vývoje.

👀 Věděli jste? Velké jazykové modely (LLM) jsou typem generativního AI modelu speciálně navrženého pro textové úkoly, jako jsou konverzace, shrnutí a překlady. Podobně jsou AI agenti navrženi k automatizaci úkolů, rozhodování a interakci s uživateli nebo prostředím.

AI agenti a generativní AI se spojují v ClickUp

AI je budoucností práce. Viděli jsme již mnoho příkladů toho, jak AI agenti a generativní AI mohou pracovníkům ušetřit desítky hodin týdně.

Přepínání mezi několika AI nástroji však narušuje váš pracovní tok. A co je ještě horší? Chybí kontext a nástroje nenabízejí skutečnou pomoc. Vaše znalostní báze, chaty, kalendář a práce se nacházejí na různých, vzájemně propojených platformách a není vždy snadné (ani vhodné) poskytnout několika AI nástrojům přístup k vašim pracovním datům.

Jak ClickUp eliminuje rozšiřování AI nástrojů

Potřebujete jeden výkonný AI, který kombinuje sílu AI agentů, více generativních AI modelů, s ÚPLNÝM kontextem vašeho širšího pracovního ekosystému a připojených aplikací a zárukou ochrany soukromí.

A přesně to nabízí ClickUp Brain. Jako neuronová síť poháněná AI plynule propojuje úkoly, dokumenty, lidi a celý znalostní systém vaší společnosti, díky čemuž je práce chytřejší a efektivnější.

  • Pomocí hlasu můžete vytvářet úkoly, shrnovat schůzky, automatizovat následné kroky nebo generovat obrázky pomocí funkce Talk to text.
  • Vyhledávejte a načtěte informace z jakékoli připojené aplikace a poté na základě nich jednejte pomocí AI.
  • Chatujte s nejnovějšími modely AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, o kódování, psaní, složitém uvažování a dalších tématech, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
  • Generujte obrázky, úkoly, zprávy, projekty a další – bez nutnosti prompt engineeringu nebo ručního zadávání.

Jdeme ještě dál s ClickUp Brain MAX: specializovaným desktopovým AI pomocníkem, který sjednocuje AI, vyhledávání a automatizaci ve všech pracovních aplikacích, čímž zahajuje novou éru kontextové AI a ukončuje chaos nesourodých AI nástrojů.

ClickUp Brain
Používejte ClickUp Brain pro úkoly, dokumenty a chaty.

ClickUp Brain nabízí použití několika modelů generativní AI, jako jsou Claude, ChatGPT a Gemini, takže s Brainem získáte ty nejlepší odpovědi. Není třeba používat ani více LLM.

více modelů v ClickUp Brain – nejlepší alternativa k ChatGPT

Nancy Hamlet, majitelka Kokua Creative Group a uživatelka ClickUp, cituje:

ClickUp je ideální pro všechny agentury, které chtějí spravovat projekty s více členy týmu. Používáme jej ke správě kreativních designových projektů, obsahu, sociálních médií, webových projektů a řady dalších projektů. Každý klient má svou vlastní tabuli a my můžeme projekty prohlížet podle klienta nebo napříč celou společností. ”

ClickUp je ideální pro všechny agentury, které chtějí spravovat projekty s více členy týmu. Používáme jej ke správě kreativních designových projektů, obsahu, sociálních médií, webových projektů a řady dalších projektů. Každý klient má svou vlastní tabuli a my můžeme projekty prohlížet podle klienta nebo napříč celou společností. ”

Zjednodušte plánování projektů a automatizaci úkolů

Potřebujete rychlé odpovědi ohledně úkolů, dokumentů nebo aktualit týmu? ClickUp Brain vám poskytne okamžité, kontextové odpovědi na základě analýzy dat z vašeho pracovního prostoru. Už nemusíte obtěžovat kolegy nebo prohledávat staré zprávy.

ClickUp Brain: AI agent vs. generativní AI
Získejte okamžité zprávy o stavu úkolů, dokumentů a členů vašeho týmu pomocí ClickUp Brain.

AI dokáže rozdělit složité projekty na zvládnutelné části. Řekněme, že plánujete uvedení produktu na trh. ClickUp Brain vám pomůže vytvořit dílčí úkoly, stanovit termíny a přidělit odpovědnosti. Dokonce generuje souhrny pokroku v reálném čase, aniž byste museli otevírat jednotlivé úkoly.

Kromě Brain se ClickUp může pochlubit také dvěma typy AI agentů:

1. ClickUp Předem připravení AI agenti

Tito agenti s autopilotem jsou předem nastaveni tak, aby reagovali na určité spouštěče a poté zveřejňovali aktualizace, zprávy nebo odpovědi na konkrétním místě.

Například tým projektového managementu má kanál věnovaný iniciativě zavádění nových procesů. Člen týmu nastaví agenta automatických odpovědí. Zainteresovaná osoba z jiného týmu se zeptá: Kdo je zde vedoucím projektu?

O několik sekund později agent automatických odpovědí kanálu odpoví jménem vedoucího projektu a dvěma zdroji, kde našli tyto informace.

ClickUp Prebuilt Agent
Posilte svůj pracovní postup pomocí předem připravených AI agentů ClickUp, které jsou navrženy tak, aby automatizovaly úkoly a snadno zvyšovaly produktivitu.

Zde jsou různé typy předem připravených AI agentů v ClickUp, které jsou připraveny k okamžitému použití:

2. Vlastní agenti autopilota ClickUp

Agenti ClickUp Custom Autopilot se přizpůsobují změnám ve vašem pracovním prostoru a autonomně jednají na základě zadaných pokynů. Pomocí našeho nástroje pro tvorbu bez kódu můžete nastavit agenty Custom Autopilot v několika prostorech, složkách, seznamech a chatech ve vašem pracovním prostoru.

ClickUp Vlastní AI agent
Využijte automatizaci s vlastním AI agentem ClickUp, který umožňuje inteligentní konverzace a efektivní týmovou práci.

Například kanál personálního týmu dostává mnoho dotazů. Vedoucí personálního oddělení chce využít AI k zodpovězení některých z těchto dotazů a ušetřit tak čas svému týmu. Vytvoří v kanálu vlastního agenta Autopilot, který má za úkol odpovídat na dotazy pouze v případě, že odpověď najde ve znalostech, ke kterým má přístup.

Poté upřesňují, že agent Autopilot by měl reagovat pouze v případě, že zpráva uživatele obsahuje jasný a přímý příklad. Agentu Autopilot dokonce poskytují příklady otázek.

📖 Přečtěte si také: Příklady, techniky a praktické aplikace prompt engineeringu

Pište chytřeji, tvořte rychleji a komunikujte efektivněji.

Asistent psaní v ClickUp Brain funguje jako váš osobní editor. Pomáhá vylepšovat váš obsah pomocí vestavěné kontroly pravopisu a navrhuje zlepšení na základě vašeho stylu psaní a kontextu.

ClickUp Brain: AI agent vs. generativní AI
Využijte AI nástroje ClickUp Brain ve svých dokumentech k psaní, generování nápadů, shrnování, překládání, úpravám a dalším činnostem.

Chcete odpovídat na zprávy rychleji? Funkce rychlých odpovědí AI vám umožní napsat krátkou poznámku a vytvoří profesionální odpověď odpovídající vašemu zamýšlenému tónu.

U hlasových zpráv ClickUp Brain automaticky vytváří textové přepisy, což usnadňuje pozdější vyhledávání diskutovaných bodů. Můžete také využít generativní AI funkce ClickUp Brain k vytváření obrázků pomocí pokynů na tabulkách, aby vaše prezentace byly vizuálně atraktivní.

ClickUp Whiteboards
Snadné vytváření obrázků pomocí generátoru obrázků AI v ClickUp Whiteboards

Využijte automatizaci ve svém projektovém řízení

ClickUp Brain funguje jako AI projektový manažer, který:

  • Vytváří denní zprávy, které zdůrazňují klíčové body pokroku.
  • Generuje aktualizace úkolů shrnující nedávné změny a další kroky.
  • Analyzuje dokumenty a vlákna komentářů, aby včas odhalil potenciální problémy.
  • Pomáhá vytvářet automatizace pracovních postupů pomocí jednoduchých příkazů v angličtině.
ClickUp Automations: AI agent vs generativní AI
Nastavte své úkoly do automatického režimu pomocí ClickUp Automations.

📖 Přečtěte si také: Jak překonat běžné výzvy v oblasti AI

Týmy mohou také používat šablony AI promptů k urychlení každodenních úkolů. Při psaní zpráv o chybách nebo přípravě aktualizací projektů poskytují tyto šablony strukturované výchozí body, které zachovávají konzistenci a zároveň šetří drahocenný čas.

Umožněte spolupráci a propojení v reálném čase

ClickUp Chat je nástroj pro zasílání zpráv v reálném čase, který je poháněn AI agenty. Nejenže usnadňuje konverzace, ale také je aktivně vylepšuje tím, že do nich začleňuje relevantní informace z vašich projektů, úkolů a dokumentů.

ClickUp Brain
Použijte ClickUp Brain v ClickUp Chat, abyste zůstali ve spojení a efektivně spolupracovali na všech pracovních záležitostech.

Díky umělé inteligenci může ClickUp Chat shrnout diskuse, načíst důležité podrobnosti o projektu a dokonce vytvářet úkoly přímo z vašich konverzací.

Zde je ukázka, jak to mění spolupráci na pracovišti:

Okamžité vyhledávání informací: Potřebujete soubor z Google Drive? Stačí zadat příkaz do ClickUp Chat (ujistěte se, že je Drive připojen k vašemu účtu ClickUp) ✅ Rychlé rekapitulace: Pokud vám unikne důležitý vlákno, můžete kliknout na „catch me up“ a zobrazí se vám shrnutí generované AI✅ Vytváření úkolů na cestách: Přiřazujte úkoly uprostřed konverzace, propojujte je s projekty a automaticky přiřazujte členy týmu – to vše bez opuštění chatu✅ Zefektivněné pracovní postupy: Snadno propojujte úkoly a dokumenty v rámci chatu, abyste minimalizovali přepínání mezi aplikacemi

📖 Přečtěte si také: Rozdíl mezi strojovým učením a umělou inteligencí

Budoucnost AI: Kompletní řešení AI pro práci od ClickUp

Rozdíly mezi AI agenty a generativní AI jasně ukazují jejich jedinečné silné stránky. AI agenti vynikají v samostatném provádění úkolů a rozhodování v reálném čase, jak je vidět u samořídících automobilů a inteligentních asistentů.

Generativní AI vyniká ve vytváření nového obsahu. Učí se z rozsáhlých datových sad a pohání vše od zpracování přirozeného jazyka až po tvorbu umění.

ClickUp spojuje obojí!

Na jedné platformě získáte analytickou produktivitu AI agentů a kreativní flexibilitu generativní AI. Od automatizovaného provádění úkolů až po kontextové řízení projektů – ClickUp Brain je vaší odpovědí na vyspělý pracovní postup.

Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp