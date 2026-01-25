Nejlepší alternativy Clipto AI, které můžete použít

Většina týmů si neuvědomuje, že jejich nástroj pro přepisování vytváří druhý problém: poznámky ze schůzek jsou uvězněny v jedné aplikaci, zatímco skutečná práce probíhá v jiné. Vzhledem k tomu, že většina konverzací musí být zaznamenána a analyzována, týmy potřebují nástroje pro přepisování, které se skutečně integrují do jejich pracovního postupu, místo aby přispívaly k rostoucí hromadě nesouvislých aplikací.
Tento průvodce vás provede 10 alternativami Clipto AI, které řeší různé problémy – od spolupráce v reálném čase po profesionální přesnost –, abyste mohli najít nástroj, který skutečně vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, místo abyste se mu museli přizpůsobovat.
Proč zvolit alternativy Clipto AI
Alternativy Clipto AI jsou nástroje, které využívají umělou inteligenci pro převod řeči na text, generování poznámek z jednání a přepis zvuku a slouží jako náhrada, když Clipto. ai nesplňuje vaše potřeby. Alternativu možná hledáte, pokud jste členem produktového týmu, který potřebuje, aby se poznámky z jednání přímo promítly do vašich projektových plánů, jste tvůrcem obsahu, který potřebuje upravovat zvuk úpravou textu, nebo jste právník, který vyžaduje zaručenou přesnost. Hledání alternativy často začíná kvůli zásadnímu problému: váš současný nástroj je pro informace slepou uličkou.
Frustrace narůstá, když si uvědomíte, že přepisy vašich schůzek jsou izolovány v jedné aplikaci, zatímco vaše úkoly a projekty se nacházejí někde úplně jinde. Tato nesouvislost vás nutí ručně kopírovat a vkládat akční položky, rozhodnutí a poznámky, což vede k rozptýlení kontextu – týmy ztrácejí 25 % svého pracovního týdne hledáním potřebných informací v nesouvislých aplikacích, pátráním po souborech a opakováním stejných aktualizací na více platformách, což vede ke ztrátě času a zvyšuje riziko chyb. Důležité následné kroky se v tom zmatku ztratí a soulad týmu trpí, protože neexistuje jediný zdroj pravdy.
Správný nástroj pro přepis založený na AI tento problém řeší tím, že přepis stává součástí propojeného pracovního postupu, nikoli samostatným výstupem.
Než se rozhodnete pro náhradu Clipto. ai, zamyslete se nad tím, co váš tým skutečně potřebuje:
- Přepis v reálném čase vs. hromadný přepis: Potřebujete živé poznámky během schůzky, nebo můžete nahrávku nahrát až později?
- Požadavky na integraci: Musí nástroj automaticky odesílat data do vašeho softwaru pro správu projektů, CRM nebo komunikačních kanálů?
- Prahové hodnoty přesnosti: Je přesnost na úrovni AI přijatelná, nebo potřebujete lidmi ověřené přepisy pro profesionální použití, jako jsou soudní řízení?
- Rozpočet a velikost týmu: Jste samostatný uživatel s příležitostnými potřebami nebo podnikový tým s tisíci hodinami schůzek, které je třeba každý měsíc přepsat?
Alternativy Clipto AI v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy, které chtějí transkripci integrovanou do správy projektů Velikost týmu: Malé týmy až velké podniky
|AI Notetaker, Brain, Clips, vytváření úkolů z poznámek, automatizace, sjednocené pracovní prostředí
|Navždy zdarma; Možnost přizpůsobení pro podniky
|Otter. ai
|Přepis schůzek v reálném čase a spolupráceVelikost týmu: Malé až středně velké týmy
|Živý přepis, identifikace mluvčího, AI Chat Q&A, společné zvýraznění, automatické připojení
|Freemium, placené plány od 16,99 $/uživatel/měsíc
|Fireflies. ai
|Prodejní týmy, které potřebují integraci CRM a inteligenci konverzace Velikost týmu: Týmy prodeje
|Automatické připojení, AI shrnutí, sledování témat, synchronizace CRM, prohledávatelné archivy
|Freemium, placené plány od 18 $/uživatel/měsíc
|Descript
|Tvůrci obsahu, kteří upravují podcasty a videa pomocí textové editaceVelikost týmu: Tvůrci, marketingové týmy
|Úpravy textu, overdub, studiový zvuk, vícekanálové úpravy, exporty
|Freemium, placené plány od 24 $/uživatel/měsíc
|Transkriptor
|Vícejazyčný přepis v globálních týmech Velikost týmu: Mezinárodní týmy
|Více než 100 jazyků, automatický překlad, identifikace mluvčího, přepis založený na nahrávkách
|Bezplatná verze, placené tarify od 9,99 $/měsíc
|Rev
|Profesionální přesnost s lidským přepisemVelikost týmu: Právní, lékařský, žurnalistický
|Přepis lidmi, přepis pomocí AI, titulky, zahraniční titulky
|1,99 $/min lidský přepis, placené tarify od 29,99 $/uživatel/měsíc
|Happy Scribe
|Pracovní postupy pro tvorbu titulků a popisků Velikost týmu: Videotýmy a tvůrci
|Editor titulků, export do více formátů, lidský přepis, překlad
|Bezplatná úroveň, placené plány od 17 $/měsíc
|Fathom
|Prodejní týmy, které chtějí bezplatné neomezené nahrávání se synchronizací CRMVelikost týmu: Start-upy, malé a střední podniky
|Neomezené nahrávání, AI zvýraznění, synchronizace CRM, okamžité shrnutí
|Navždy zdarma, placené tarify od 18 $/uživatel/měsíc
|Tactiq
|Přepisování v prohlížeči bez setkání s roboty Velikost týmu: Týmy dbající na ochranu soukromí
|Rozšíření pro Chrome, přepis v postranním panelu v reálném čase, výzvy AI, exporty
|Freemium, placené plány od 12 $/uživatel/měsíc
|Whisper (OpenAI)
|Vývojáři a týmy zaměřené na ochranu soukromí, které potřebují lokální přepisVelikost týmu: Technické týmy
|Lokální zpracování, vícejazyčný přepis, open source, offline použití
|Zdarma (open-source), API od 0,006 $/min
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy Clipto AI, které můžete použít
Následující nástroje představují nejlepší alternativy Clipto AI pro různé případy použití. Každý z nich je hodnocen na základě přesnosti přepisu, integračních schopností, funkcí AI a funkcí pro týmovou spolupráci, aby vám pomohl najít ideální řešení pro váš pracovní postup.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které chtějí AI přepis integrovaný do správy projektů)
Je váš tým unavený z toho, že se poznámky ze schůzek ztrácejí v jedné aplikaci, zatímco skutečná práce probíhá v jiné? Tato rozptýlenost nástrojů výrazně snižuje produktivitu, protože vás nutí neustále přepínat mezi záložkami a ručně kopírovat a vkládat úkoly z přepisů do vašeho nástroje pro správu projektů. Tento zdlouhavý proces je nejen pomalý, ale také náchylný k lidským chybám, což vede k nedodržení termínů a nesouladu mezi týmy.
Udržujte svůj tým soustředěný a organizovaný tím, že přenesete přepis přímo do svých projektů pomocí ClickUp, konvergovaného pracovního prostoru AI. Díky ClickUp AI Notetaker zůstaňte plně zapojeni do svých hovorů v Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams. Nikdy nezmeškejte žádný detail ze svých schůzek – ClickUp AI Notetaker se automaticky připojí, zaznamená a přepíše vaše hovory, identifikuje mluvčí a vygeneruje stručné shrnutí založené na AI.
Udržujte svůj tým v souladu po každém hovoru díky automatické synchronizaci přepisů, shrnutí a akčních položek do vašeho pracovního prostoru ClickUp jako soukromý dokument. Proměňte statické poznámky na prohledávatelné a využitelné znalosti pomocí ClickUp Brain. Získejte okamžité odpovědi na jakékoli minulé schůzky, protože ClickUp Brain čerpá informace z přepisů, souvisejících úkolů a propojených dokumentů.
Tím se vytvoří jediný zdroj pravdivých informací, který zajistí, že rozhodnutí učiněná na schůzkách se přímo promítnou do pokroku projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zachyťte každý detail bez námahy: ClickUp AI Notetaker se automaticky připojí k vašim naplánovaným schůzkám, aby zaznamenal, přepsal a shrnul konverzace. Identifikuje mluvčí a extrahuje akční položky, vše synchronizuje přímo do vašeho pracovního prostoru, takže se můžete soustředit na diskusi, místo abyste se starali o poznámky.
- Okamžité odpovědi, žádné vyhledávání: ClickUp Brain funguje jako váš AI znalostní asistent, který rozumí kontextu v celém vašem pracovním prostoru. Ptejte se na minulé schůzky a získejte okamžité odpovědi z přepisů, dokumentů a komentářů k úkolům – už nemusíte prohledávat nahrávky.
- Komunikujte vizuálně, snadno odkazujte: ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat a sdílet asynchronní videozprávy s automatickým přepisem. Vyhněte se zbytečným schůzkám a vysvětlujte složité myšlenky vizuálně, přičemž každý klip se stane prohledávatelným textovým záznamem pro budoucí použití.
- Automatizujte svůj pracovní postup na základě konverzací: ClickUp Automations propojuje výstupy transkripce přímo s vašimi procesy. Automaticky vytvářejte úkoly z akčních položek, upozorňujte členy týmu, když jsou zmíněni v poznámkách ze schůzek, nebo posouvejte projekty vpřed na základě rozhodnutí zaznamenaných v přepisech.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Sjednocené pracovní prostředí eliminuje roztříštěnost práce: Poznatky z jednání se přímo promítají do úkolů, což snižuje manuální práci spojenou s přenosem informací mezi aplikacemi.
- AI, která rozumí kontextu vaší práce: ClickUp Brain propojuje obsah schůzek s vašimi projekty, úkoly a historií pracovního prostoru.
- Flexibilní pro týmy jakékoli velikosti a pracovní postupy: Funkce přepisu a AI se přizpůsobí potřebám vašeho týmu díky přizpůsobitelným zobrazením a automatizacím ClickUp.
Nevýhody:
- Pro uživatele, kteří jsou nováčky v oblasti komplexních platforem pro řízení projektů, existuje určitá křivka učení.
- Zkušenosti s mobilní aplikací nejsou u některých pokročilých funkcí identické s desktopovou verzí.
- Budete muset investovat nějaký čas do počátečního nastavení, abyste optimalizovali pracovní postupy.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na ClickUp.
Po vyzkoušení různých platforem během své kariéry projektového manažera mohu říci, že ClickUp se stal mým oblíbeným. Jedná se o velmi komplexní nástroj, který mi díky svým více prostorům, tabulkám a přizpůsobitelným zobrazením umožňuje organizovat všechny mé projekty na jednom místě. Sleduji nejen úkoly, ale také dodavatele, kampaně a dokumentaci, což mi poskytuje ucelený přehled o všem, co spravuji. Jednou z částí, kterou si nejvíce cením, jsou dokumenty, kde mám centralizovány všechny zápisy z jednání, což mi zabraňuje spoléhat se na roztříštěné soubory. Obzvláště se mi líbí funkce AI Notetaker: jako projektový manažer je pro mě tato funkce doslova zlatým dolem. Mohu se soustředit na jednání, aniž bych byl rozptylován psaním poznámek, protože systém generuje jasné shrnutí s klíčovými body, a to jak v krátkých, tak v dlouhých jednáních, kde je obtížné sledovat celý průběh...
📮ClickUp Insight: Zjistili jsme, že 27 % respondentů průzkumu používá při schůzkách digitální poznámkové bloky, zatímco pouze 12 % používá AI poznámkové bloky. Tento rozdíl je pozoruhodný, protože 64 % respondentů má potíže s nejasnými dalšími kroky v téměř polovině svých schůzek. ClickUp AI Notetaker mění způsob sledování schůzek! Automaticky zaznamenává všechny důležité detaily, jasně identifikuje akční položky a okamžitě přiřazuje úkoly členům týmu, čímž eliminuje frustrující dotazy typu „Co jsme se rozhodli?“.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které používají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
📮ClickUp Insight: Zjistili jsme, že 27 % respondentů průzkumu používá při schůzkách digitální poznámkové bloky, zatímco pouze 12 % používá AI poznámkové bloky. Tento rozdíl je pozoruhodný, protože 64 % respondentů má potíže s nejasnými dalšími kroky v téměř polovině svých schůzek. ClickUp AI Notetaker mění způsob sledování schůzek! Automaticky zaznamenává všechny důležité detaily, jasně identifikuje akční položky a okamžitě přiřazuje úkoly členům týmu, čímž eliminuje frustrující dotazy typu „Co jsme se rozhodli?“.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které používají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis schůzek v reálném čase a živou spolupráci)
Byli jste někdy na rychlé schůzce, kde se zdálo nemožné dělat si podrobné poznámky a aktivně se účastnit? Buď jste zoufale psali a unikaly vám nuance konverzace, nebo jste se aktivně účastnili, ale odcházeli jste s nejasnou pamětí toho, co bylo rozhodnuto. To vás nutí pronásledovat kolegy po schůzce, abyste vyplnili mezery, což všem zabírá čas.
Otter. ai tento problém řeší poskytováním vynikajícího přepisu v reálném čase. Jeho funkce OtterPilot se automaticky připojí k vašim schůzkám na hlavních platformách a generuje živý, průběžný přepis, který mohou sledovat všichni účastníci. Díky tomu můžete zůstat přítomni a zapojeni do diskuse s vědomím, že každé slovo je zaznamenáno přesně.
Během schůzky můžete společně se svými kolegy zvýrazňovat klíčové momenty, přidávat komentáře a přiřazovat úkoly přímo v přepisu. Po schůzce vám asistent Otter AI Chat umožní klást otázky týkající se obsahu a získat okamžité odpovědi. Otter sice vyniká v zaznamenávání konverzací, ale mějte na paměti, že k sledování práce, která z těchto schůzek vzejde, budete stále potřebovat samostatný nástroj pro správu projektů.
Otter. ai Nejlepší funkce
- OtterPilot auto-join: Automaticky se připojuje k vašim schůzkám v kalendáři v aplikacích Zoom, Teams a Google Meet a vytváří komplexní záznam, který kombinuje zvuk, text a vizuální obsah ze snímků.
- Otter AI Chat: Ptejte se na obsah schůzky a získejte okamžité odpovědi s odkazy na konkrétní momenty v přepisu.
- Spolupráce v reálném čase: Sdílejte živé přepisy s členy týmu, kteří mohou přidávat komentáře a zvýrazňovat klíčové části během schůzky nebo po ní.
Otter. ai Výhody a nevýhody
Výhody:
- Vynikající přesnost přepisu v reálném čase pro anglické konverzace s čistým zvukem
- Intuitivní rozhraní, které vyžaduje minimální zaškolení nových uživatelů.
- Výkonná mobilní aplikace pro přepisování osobních schůzek a hlasových poznámek
Nevýhody:
- Kvalita přepisu se výrazně snižuje v případě silného přízvuku nebo hluku v pozadí.
- Omezené možnosti řízení projektů vyžadují propojení s dalšími nástroji.
- Bezplatná verze má omezené měsíční limity pro přepis.
Ceny Otter. ai
Bezplatný tarif: Basic (navždy zdarma) Pro: 16,99 $/uživatel/měsíc Business: 30 $/uživatel/měsíc Enterprise: na míru
Otter. ai Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na Otter. ai.
Otter se vždy připojuje k schůzkám včas a spolehlivě, což z něj dělá spolehlivý nástroj pro náš tým. Jeho schopnost pořizovat jasné a přesné shrnutí nám umožňuje vrátit se k důležitým bodům, aniž bychom museli znovu sledovat celou nahrávku. Za obzvláště užitečnou považuji také funkci snímání obrazovky, která automaticky zachycuje klíčové momenty a usnadňuje sdílení nejdůležitějších informací s účastníky. To výrazně zlepšilo organizaci našeho týmu a šetří nám čas po každém hovoru. Otter se navíc hladce integruje s Google Kalendářem, takže se schůzky připojují automaticky bez jakéhokoli manuálního úsilí.
3. Fireflies. ai (nejlepší pro prodejní týmy, které potřebují integraci CRM a inteligenci konverzace)
Váš prodejní tým provádí každý den desítky hovorů – týmy se nyní účastní o 192 % více schůzek než v roce 2020 – ale kam se podějí všechny cenné poznatky z těchto rozhovorů? Příliš často zůstávají uvězněny v nahrávkách, což nutí obchodní zástupce trávit hodiny ručním zadáváním dat, aby zaznamenali poznámky z hovorů do vašeho CRM. To vede ke ztrátě kontextu, promarněným příležitostem k následnému kontaktu a k tomu, že prodejní tým tráví více času administrativou než prodejem.
Fireflies. ai je navržen tak, aby vyřešil tento konkrétní problém týmů zabývajících se příjmy. Je to více než jen nástroj pro přepis; je to platforma pro analýzu konverzací, která analyzuje prodejní hovory s cílem identifikovat námitky zákazníků, zmínky o konkurenci a vzorce sentimentu. Asistent Fred AI se automaticky připojuje, nahrává a přepisuje schůzky a poté generuje shrnutí s klíčovými tématy a akčními položkami.
Skutečná síla Fireflies. ai spočívá v jeho hluboké integraci s CRM. Automaticky odesílá poznámky z jednání, přepisy a akční položky do vašich záznamů v Salesforce, HubSpot a dalších populárních CRM. Tím se vytvoří kompletní, automatizovaná historie každé interakce se zákazníkem, což uvolní váš prodejní tým, aby se mohl soustředit na budování vztahů a uzavírání obchodů.
Fireflies. ai Nejlepší funkce
- Asistent Fred AI: Generuje komplexní shrnutí schůzek s akčními položkami, položenými otázkami a klíčovými diskutovanými tématy a dokáže odpovědět na otázky týkající se minulých schůzek.
- Sledování témat: Nastavte vlastní klíčová slova, která budou sledována ve všech schůzkách vašeho týmu, a dostávejte upozornění, když se zmíní konkurence nebo se objeví námitky ohledně cen.
- Integrace CRM a spolupráce: Automaticky odesílejte poznámky z jednání a úkoly do Salesforce, HubSpot, Slack a dalších nástrojů, které váš tým denně používá.
Fireflies. ai Výhody a nevýhody
Výhody:
- Hluboká integrace CRM, která automaticky zaznamenává aktivity schůzek do záznamů kontaktů.
- Funkce konverzační inteligence poskytují informace nad rámec základního přepisu.
- Velkorysá bezplatná verze umožňuje týmům platformu důkladně otestovat.
Nevýhody:
- Rozhraní může působit přeplněně kvůli množství dostupných funkcí a nastavení.
- Někteří uživatelé hlásí, že bot pro schůzky se občas nedokáže připojit k naplánovaným hovorům.
- Pokročilá analytika a delší úložiště vyžadují vyšší úrovně tarifů.
Ceny Fireflies. ai
Bezplatný tarif: Navždy zdarma Pro: 18 $/uživatel/měsíc Business: 29 $/uživatel/měsíc Enterprise: 39 $/uživatel/měsíc
Fireflies. ai Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (10+ recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na Fireflies. ai.
Moje organizace používá tento nástroj již téměř rok a jako vedoucí týmu často nemohu účastnit se více hovorů s klienty současně. Fireflies mi velmi usnadňuje přehrávání nahrávek konverzací a plné pochopení toho, o čem se mluvilo. Pomáhá mi také při hodnocení kvality hovorů, takže mohu klientům zavolat zpět, pokud hovor nesplnil jejich očekávání. Navíc mi umožňuje vést produktivnější diskuse s mými podřízenými a poskytovat jim zpětnou vazbu v oblastech, kde mohou zlepšit své komunikační dovednosti.
4. Descript (nejlepší pro tvůrce obsahu, kteří upravují podcasty a videa)
Pokud jste někdy nahrávali podcast nebo video, víte, že skutečná práce začíná až po stisknutí tlačítka „stop“. Čekají vás hodiny nudné úpravy zvuku nebo videa, snaha orientovat se ve složitém softwaru, ruční vystřihování „ehm“ a „aha“ a přehrávání částí, abyste opravili jednoduché chyby. Tato noční můra po produkci může trvat déle než samotné nahrávání a pro mnoho začínajících tvůrců představuje velkou překážku.
Descript je alternativa k Clipto AI vytvořená pro tvůrce, kteří potřebují svůj obsah nejen přepsat, ale také upravit. Revolučním způsobem mění proces úprav tím, že s vaším zvukovým a obrazovým materiálem zachází jako s textovým dokumentem. Chcete-li upravit své médium, stačí upravit přepis; smazáním slova ho odstraníte ze zvukového záznamu a přeskupením věty změníte pořadí odpovídajícího videoklipu.
Díky tomu je editace přístupná každému, kdo umí používat textový editor. Descript také obsahuje výkonné funkce AI, jako je Overdub, která vám umožní klonovat váš hlas a opravit chyby bez nutnosti nového nahrávání, a Studio Sound, která jedním kliknutím vylepší kvalitu zvuku. Jedná se o kompletní produkční sadu pro všechny typy tvůrců obsahu, včetně podcasterů, youtuberů a marketingových týmů.
Nejlepší funkce Descript
- Textová úprava zvuku/videa: Upravujte své nahrávky jednoduchou editací přepisu, díky čemuž je profesionální úprava dostupná pro každého.
- Klonování hlasu pomocí overdubu: Naučte AI model rozpoznávat váš hlas, aby mohl generovat nový zvuk, který zní jako vy, což je ideální pro opravu chyb nebo doplnění zapomenutých replik.
- Vylepšení zvuku ve studiu: Automaticky vylepšete kvalitu zvuku odstraněním šumu na pozadí, ozvěny a dalších artefaktů jedním kliknutím.
Výhody a nevýhody Descript
Výhody:
- Revoluční přístup k editaci, díky kterému je editace zvuku/videa přístupná i pro neprofesionály.
- Komplexní sada funkcí umožňuje nahrávání, přepis, úpravy a publikování v jednom nástroji.
- Aktivní vývoj s častými aktualizacemi a vylepšeními funkcí
Nevýhody:
- Aplikace náročná na zdroje, která vyžaduje značný výpočetní výkon počítače.
- Naučná křivka pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s koncepty mediální produkce
- Přesnost přepisu se liší v závislosti na kvalitě zvuku a srozumitelnosti řečníka.
Ceny Descript
Bezplatný tarif Hobbyist: 24 $/osoba/měsíc Creator: 35 $/osoba/měsíc Business: 65 $/osoba/měsíc Enterprise: na míru
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na Descript.
Líbí se mi, jak snadné je vložit video a audio do Descriptu. Zrychluje to proces a poskytuje skvělý začátek příspěvku nebo podrobnosti, na kterých pak mohu stavět s využitím svých vlastních znalostí. Je to opravdu užitečné pro vytváření přepisů a příspěvků na LinkedIn a také to používám pro generování nejdůležitějších informací z podcastů. Počáteční nastavení bylo snadné, takže celá zkušenost byla hladká.
5. Transkriptor (nejlepší pro vícejazyčné přepisování a překlady)
Pokud váš tým působí globálně, jazykové bariéry mohou být velkou překážkou. Provádění rozhovorů, pořádání schůzek a analýza zpětné vazby od zákazníků v několika jazycích často vyžaduje kombinaci drahých služeb a nespolehlivých překladatelských nástrojů. To zpomaluje váš pracovní postup a může vést ke zpoždění nebo úplné ztrátě cenných poznatků z mezinárodních trhů.
Transkriptor je alternativa k Clipto AI určená pro týmy pracující přes jazykové bariéry. Podporuje přepis pro více než 100 jazyků, což z něj činí výkonný nástroj pro mezinárodní organizace a výzkumníky. Můžete nahrát předem nahrané zvukové nebo video soubory nebo nahrávat přímo na platformě a získat přepis.
Platforma také zahrnuje funkci automatického překladu, která vám umožňuje převést přepis z jednoho jazyka do druhého, aniž byste museli opustit aplikaci. I když to nenahrazuje profesionální lidský překlad, poskytuje to solidní výchozí bod pro porozumění obsahu v neznámých jazycích. Identifikace mluvčího dále pomáhá rozlišovat mezi více hlasy v konverzaci, což je nezbytné pro organizování vícejazyčných rozhovorů nebo panelových diskusí.
Nejlepší funkce Transkriptoru
- Podpora více než 100 jazyků: Přepisujte audio a video v více než 100 jazycích, což je vhodné pro mezinárodní týmy a výzkumníky.
- Automatický překlad: Převádějte přepisy z jednoho jazyka do druhého přímo v rámci platformy, abyste rychle porozuměli obsahu.
- Identifikace mluvčích: Automaticky detekujte a označujte různé mluvčí v nahrávkách s více osobami, a to i v různých jazycích.
Výhody a nevýhody Transkriptoru
Výhody:
- Rozsáhlá jazyková podpora převyšuje většinu konkurentů v oblasti přepisu.
- Přehledné rozhraní zaměřené na základní funkce přepisu
- Přiměřená přesnost pro hlavní světové jazyky s čistým zvukem
Nevýhody:
- Kvalita překladu se mezi jazykovými páry výrazně liší.
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s konkurenty zaměřenými na schůzky
- Přesnost výrazně klesá u méně běžných jazyků a dialektů.
Ceny Transkriptoru
Bezplatný tarif Lite: 9,99 $/měsíc Pro: 19,99 $/měsíc Team: 30 $/měsíc/pracovní místo
Hodnocení a recenze Transkriptoru
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na Transkriptor.
Transkriptor je neuvěřitelně užitečný pro rychlý a přesný převod zvukových nahrávek do textu. Pravidelně pracuji s rozhovory a nahrávkami schůzek a tento nástroj mi šetří spoustu času. Rozhraní je jednoduché a snadno použitelné a opravdu oceňuji, jak dobře zvládá různé přízvuky a srozumitelnost řeči. Stal se nezbytnou součástí mého pracovního postupu.
6. Rev (nejlepší pro profesionální přesnost s možností lidského přepisu)
Pro některé profese není „dostatečná“ přesnost přijatelná. Pokud jste právník připravující se na výslech, lékař dokumentující poznámky o pacientech nebo novinář citující zdroj, může mít jediné nesprávné slovo v přepisu vážné právní nebo etické důsledky. Standardní nástroje pro přepis pomocí AI jsou sice působivé, ale nemohou poskytnout téměř dokonalou přesnost, která je v těchto situacích s vysokými sázkami vyžadována.
Rev je alternativou Clipto AI pro uživatele, kteří nechtějí slevit z přesnosti. Vyniká tím, že kromě možnosti AI nabízí také přepisovací službu prováděnou lidmi. Pokud se rozhodnete pro lidský přepis, síť profesionálních přepisovatelů zkontroluje váš zvukový záznam a dodá vám přepis s 99% zárukou přesnosti. To poskytuje klid potřebný pro nejlepší AI pro přepis videa pro právníky a další profesionály.
Přestože lidský přepis je dražší a trvá déle než AI, je to jediný způsob, jak zajistit doslovnou přesnost u složitých zvukových záznamů s více mluvčími, technickým žargonem nebo špatnou kvalitou nahrávky. Rev také nabízí služby titulků a podtitulků, což z něj činí komplexní řešení pro profesionální přepis a přístupnost videa.
Rev Nejlepší funkce
- Služba lidského přepisu: Získejte přístup k síti profesionálních přepisovatelů, kteří poskytují vysoce přesné přepisy obsahu, kde AI nestačí.
- Možnost AI přepisu: Pro méně kritický obsah poskytuje AI od Rev rychlé zpracování za nižší cenu, trénovaná na obrovském souboru dat lidsky přepsaného obsahu.
- Služby titulků a podtitulků: Nabízí vytváření souborů SRT a VTT, vložené titulky a cizojazyčné titulky pro přístupnost videa.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Možnost lidského přepisu poskytuje úroveň přesnosti, kterou AI nemůže u komplexního obsahu dosáhnout.
- Uznávaná reputace na profesionálních a podnikových trzích
- Jednoduchý proces objednávky bez závazků k předplatnému
Nevýhody:
- Přepis prováděný lidmi je výrazně dražší než u konkurence, která využívá pouze AI.
- Doba zpracování lidského přepisu se může prodloužit až na několik dní.
- Omezené možnosti přepisu v reálném čase nebo živého přepisu
Ceny Rev
Bezplatný tarif Essentials: 29,99 $/uživatel/měsíc Pro: 59,99 $/uživatel/měsíc Neomezený: Na míru Platba podle skutečného využití (lidský přepis): 1,99 $/min
Hodnocení a recenze Rev
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na Rev.
Rev je jedna z nejplynulejších transkripčních platforem dostupných na trhu. Tento software funguje zcela online a má přesnost více než 95 %. Obvykle jej používáme k převodu našich video a audio souborů na textový obsah a v případě potřeby k nim přidáváme také titulky.
7. Happy Scribe (nejlepší pro pracovní postupy při tvorbě titulků a popisků)
Dokončili jste úpravy videa, ale teď přichází ta nudná část: vytváření titulků. Ruční načasování každé věty dialogu, správné formátování a export jako soubor SRT nebo VTT je časově náročný proces, kterého se tvůrci videí obávají. Tato překážka často vede k tomu, že videa jsou publikována bez titulků, což je činí nepřístupnými pro velkou část potenciálních diváků.
Happy Scribe je alternativa k Clipto AI vytvořená speciálně pro řešení tohoto problému. Je optimalizována pro profesionály v oblasti videa, kteří potřebují vytvářet titulky a popisky, nejen získat hrubý přepis. Platforma kombinuje AI přepis s účelovým editorem titulků, který zefektivňuje celý pracovní postup při vytváření titulků.
Po přepisu videa můžete pomocí interaktivního editoru Happy Scribe doladit načasování, rozdělit nebo sloučit segmenty titulků a zobrazit náhled změn v reálném čase. Editor se postará o veškeré technické formátování, takže se můžete soustředit na čitelnost a styl. Až budete hotovi, můžete titulky exportovat ve všech hlavních formátech nebo je nechat přímo vypálit do video souboru.
Nejlepší funkce Happy Scribe
- Interaktivní editor titulků: Upravujte načasování titulků, upravujte přestávky mezi segmenty a prohlížejte si změny v reálném čase společně s videem.
- Více formátů exportu: Exportujte přepisy a titulky ve formátech kompatibilních se všemi hlavními video platformami, včetně SRT, VTT a vypálených titulků.
- Přepis a překlad lidmi: Využijte služby lidských přepisovatelů a překladatelů na stejné platformě pro profesionální produkce vyžadující zaručenou přesnost.
Výhody a nevýhody Happy Scribe
Výhody:
- Speciálně vyvinuto pro video pracovní postupy s vynikajícími nástroji pro úpravu titulků.
- Podporuje AI i lidský přepis v rámci stejné platformy.
- Přehledné, intuitivní rozhraní, které se snadno ovládá
Nevýhody:
- Méně vhodné pro použití při přepisu živých schůzek.
- Přesnost AI přepisů se může lišit v závislosti na kvalitě zvuku.
- Funkce pro spolupráci jsou ve srovnání s alternativami zaměřenými na týmovou práci základní.
Ceny Happy Scribe
Bezplatný tarif Basic: 17 $/měsíc Pro: 29 $/měsíc Business: 89 $/měsíc Enterprise: na míru
Hodnocení a recenze Happy Scribe
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na Happy Scribe.
Líbí se mi, jak snadno se HappyScribe používá, díky čemuž je počáteční nastavení hračkou. Bez problémů zvládá různé přízvuky a poskytuje rychlou a bezproblémovou službu při přidávání titulků k krátkým videím. Titulky generované AI jsou působivě přesné, což mi šetří čas a námahu, zejména když jiné aplikace nedokážou rozpoznat mé typy souborů. Velmi oceňuji efektivní funkce stahování a ukládání mých finálních úprav, které zajišťují plynulý pracovní postup. Navíc mi velmi pomohla nabídka deseti minut zdarma, která přispěla k celkově pozitivní zkušenosti s HappyScribe.
8. Fathom (nejlepší pro prodejní týmy, které chtějí bezplatné neomezené nahrávání se synchronizací CRM)
Váš startup nebo malý prodejní tým potřebuje nahrávat a analyzovat hovory, aby zlepšil svůj výkon, ale vysoké náklady na předplatné většiny nástrojů pro přepis jsou velkou překážkou. To vás nutí psát ruční poznámky, ztrácet cenné příležitosti pro koučování a propouštět důležité informace o zákaznících, jednoduše proto, že si nemůžete dovolit správný software.
Fathom překonává tuto nákladovou bariéru tím, že nabízí neomezené nahrávání schůzek a přepis zcela zdarma. Je to alternativa k Clipto AI pro prodejní týmy, které potřebují výkonné funkce bez podnikové cenovky. Umělá inteligence Fathom automaticky generuje shrnutí a zvýrazňuje klíčové momenty ve vašich hovorech, jako jsou otázky, námitky a akční položky, což umožňuje obchodním zástupcům a manažerům efektivně kontrolovat konverzace.
Kromě velkorysé bezplatné nabídky poskytuje Fathom nativní integraci CRM se Salesforce a HubSpot. To znamená, že shrnutí schůzek a poznámky z hovorů se automaticky zaznamenávají do správného záznamu kontaktu, což eliminuje ruční zadávání dat a vytváří kompletní historii každé interakce. Malým týmům tak poskytuje nástroje pro podporu prodeje, které potřebují, aby mohly konkurovat.
Nejlepší funkce Fathom
- Neomezené nahrávání zdarma: Nahrávejte a přepisujte neomezený počet schůzek bez měsíčních limitů nebo placení předplatného.
- Hlavní výhody umělé inteligence: Automaticky identifikujte a označujte klíčové momenty v hovorech, což vám umožní přejít přímo k nejrelevantnějším částem.
- Nativní synchronizace CRM: Přenášejte shrnutí schůzek, přepisy a akční položky přímo do kontaktních záznamů Salesforce a HubSpot.
Fathom – klady a zápory
Výhody:
- Skutečně bezplatná neomezená úroveň zpřístupňuje tento nástroj týmům jakékoli velikosti.
- Sada funkcí zaměřená na kvalitní přepis schůzek bez zbytečné složitosti.
- Rychlé zpracování přepisu s minimálním zpožděním po skončení schůzky
Nevýhody:
- Omezeno na použití při schůzkách – nelze přepisovat nahrané zvukové soubory.
- Méně integrací než u zavedenějších konkurentů
- Některé pokročilé analytické funkce vyžadují placený upgrade.
Ceny Fathom
Bezplatný tarif Premium: 20 $/uživatel/měsíc Tým: 18 $/uživatel/měsíc Business: 28 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5,0/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 5,0/5 (více než 200 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na Fathom.
Na tento nástroj jsem narazil při telefonátu s někým a vyzkoušel jsem ho, protože jsem zkoušel řadu jiných nástrojů. Některé z nich byly dobré, ale poměrně složité na používání... To mě přimělo vyzkoušet tento nástroj a nyní je standardem při všech mých hovorech. Je velmi snadný na používání, bez problémů. Nemusím dělat nic složitého, abych se mohl připojit k schůzkám, ať už jsou v kalendáři, nebo se k nim připojím spontánně.
9. Tactiq (nejlepší pro přepis v prohlížeči během hovorů Google Meet a Zoom)
Chcete využívat výhody přepisu schůzek, ale bezpečnostní zásady vaší organizace zakazují připojení botů třetích stran k hovorům. Nebo možná jen považujete oznámení „AI Notetaker se připojuje ke schůzce“ za rušivé a nepříjemné pro vaše klienty. To vás staví do obtížné situace, kdy jste nuceni volit mezi dodržováním předpisů a produktivitou.
Tactiq nabízí chytré řešení v podobě lehké rozšíření prohlížeče. Namísto bota běží Tactiq přímo ve vašem prohlížeči Chrome, kde lokálně zachycuje a přepisuje vaše webové hovory v Google Meet a Zoom. Tento přístup je diskrétnější a dokáže obejít bezpečnostní omezení, která brání externím aplikacím v přístupu k schůzkám.
Rozšíření zobrazuje přepis v reálném čase v postranním panelu, což vám umožňuje zvýrazňovat důležité momenty a přidávat značky během konverzace. Po skončení hovoru můžete pomocí AI generovat shrnutí a akční položky a poté přepis exportovat do nástrojů, jako jsou Google Docs nebo Notion. I když je méně automatizované než alternativy založené na botech, je to vynikající volba pro uživatele, kteří dbají na soukromí.
Nejlepší funkce Tactiq
- Přepis založený na prohlížeči: Funguje jako rozšíření pro Chrome, které zachycuje zvuk ze schůzky přímo ve vašem prohlížeči, takže není potřeba schůzkový bot.
- Zobrazení přepisu v reálném čase: Sledujte, jak se přepis zobrazuje v postranním panelu v průběhu schůzky, a zvýrazněte důležité momenty, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- AI výzvy a šablony: Použijte vestavěné nebo vlastní výzvy k generování shrnutí schůzek, extrahování akčních položek nebo vytváření konkrétních výstupů, jako jsou e-mailové follow-upy.
Výhody a nevýhody Tactiq
Výhody:
- Žádný bot pro schůzky znamená žádné nepříjemné oznámení pro účastníky.
- Funguje okamžitě bez integrace kalendáře nebo složitého nastavení.
- Lehký přístup, který nevyžaduje významné systémové zdroje
Nevýhody:
- Omezeno na schůzky v prohlížeči – nefunguje s aplikacemi Zoom nebo Teams pro stolní počítače.
- Kvalita přepisu závisí na schopnostech zařízení zachytit zvuk.
- Méně možností automatizace než u konkurentů využívajících boty.
Ceny Tactiq
Bezplatný tarif Pro: 12 $/uživatel/měsíc Tým: 20 $/uživatel/měsíc Business: 40 $/uživatel/měsíc Enterprise: Na míru
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na Tactiq.
Taqtics velmi usnadňuje zaznamenávání a shrnování diskusí v Google Meet. Automatické přepisy šetří čas a poskytují jasný záznam schůzek, což pomáhá při následných krocích a sledování akcí.
10. Whisper od OpenAI (nejlepší pro vývojáře a uživatele zaměřené na soukromí, kteří chtějí lokální přepis)
Pro organizace, které pracují s vysoce citlivými informacemi, jako jsou údaje o zdravotním stavu, finanční záznamy nebo proprietární výzkum, není odesílání zvukových záznamů do cloudové služby třetí strany za účelem přepisu jednoduše možné, bez ohledu na jejich bezpečnostní tvrzení. To představuje významnou výzvu, protože to zdánlivě vylučuje téměř všechna automatizovaná řešení pro přepis na trhu.
Whisper od OpenAI je odpovědí pro tyto technicky zdatné uživatele, kteří kladou důraz na soukromí. Nejedná se o propracovanou aplikaci, ale o open-source model rozpoznávání řeči, který můžete spustit zcela na svém vlastním hardwaru. To znamená, že vaše zvuková data nikdy neopustí vaši kontrolu, což poskytuje nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů a bezpečnosti.
Nastavení Whisper vyžaduje určité technické znalosti, ale odměnou je výkonný a přesný transkripční systém bez průběžných nákladů. Model podporuje více jazyků a dokáže dokonce přeložit audio do angličtiny v jediném kroku. Vznikl také ekosystém nástrojů třetích stran, který Whisper zpřístupňuje i uživatelům, kteří nejsou vývojáři, a nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které model spouští lokálně na vašem počítači.
Whisper od OpenAI Nejlepší funkce
- Open-source a zdarma: Model je zcela zdarma, bez minutových poplatků nebo předplatného.
- Lokální/on-premise zpracování: Provádějte přepisování zcela na svém vlastním hardwaru a zajistěte, že vaše zvuková data nikdy neopustí vaši infrastrukturu.
- Vícejazyčná podpora: Whisper je trénován na rozmanitých vícejazyčných datech a zvládá přepis a překlad v mnoha jazycích.
Whisper od OpenAI – klady a zápory
Výhody:
- Kompletní ochrana osobních údajů díky lokálnímu zpracování
- Po počátečním nastavení žádné další náklady, bez ohledu na objem přepisu.
- Aktivní open-source komunita neustále vylepšuje model.
Nevýhody:
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení a údržbu.
- Žádné vestavěné funkce pro automatizaci schůzek, shrnutí nebo integrace.
- Rychlost zpracování závisí na dostupném hardwaru.
Ceny Whisper od OpenAI
Open-source Whisper (lokální): zdarma Transkripční API OpenAI: 0,006 $/min
Whisper od OpenAI Hodnocení a recenze
- GitHub: více než 75 000 hvězdiček
Zde je názor recenzenta G2 na Whisper od OpenAI.
Whisper vyniká svým uživatelsky přívětivým rozhraním, díky kterému je navigace velmi snadná. Jeho hladká implementace do stávajících systémů je hračkou. Zákaznická podpora je chvályhodná a rychle reaguje na dotazy. Četnost jeho používání je důkazem jeho spolehlivosti. Ačkoli se může pochlubit bohatou sadou funkcí, jeho celkovou atraktivitu zvyšuje snadná integrace.
Vyberte správnou alternativu Clipto AI pro svůj tým
Viděli jste deset různých nástrojů a možná se teď cítíte trochu zahlceni. Klíčem k výběru toho správného není jen porovnání seznamů funkcí, ale také pochopení základního pracovního postupu vašeho týmu a identifikace největšího bodu tření. Máte potíže se zaznamenáváním poznámek v reálném čase, nebo je problémem to, co se děje po skončení schůzky?
Nejčastější chybou je přijetí bodového řešení, které vyřeší jeden problém, ale vytvoří jiný. Skvělý nástroj pro přepis je k ničemu, pokud jsou jeho výstupy izolovány od místa, kde váš tým skutečně pracuje. Vyberte řešení, které propojí poznatky z jednání přímo s pracovním postupem vašeho týmu, aby nic neuniklo.
Vzhledem k tomu, že technologie AI přepisů se stává běžnou záležitostí, skutečným rozlišovacím prvkem je to, jak platforma využívá tyto přepisy k tomu, aby váš tým byl chytřejší a produktivnější. Jde o propojení poznatků s akcí. Pro týmy, které jsou připraveny sjednotit přepisy, správu projektů a poznatky založené na AI do jednoho jednotného pracovního prostoru, začněte zdarma s ClickUp a zefektivněte svůj pracovní postup.
Často kladené otázky
Jaký je nejlepší nástroj pro přepis založený na AI pro týmy?
Nejlepší nástroj závisí na primárních potřebách vašeho týmu. Vyberte si nástroj s hlubokou integrací projektového řízení pro efektivitu pracovního postupu, nástroj s živou spoluprací pro pořizování poznámek v reálném čase nebo nástroj s inteligencí konverzace pro koučování prodeje.
Lze nástroje pro přepis pomocí AI integrovat do softwaru pro správu projektů?
Ano, mnoho nástrojů pro přepis pomocí AI nabízí integraci s platformami pro správu projektů. Některé, jako například ClickUp, mají vlastní funkce pro přepis, zatímco jiné, jako například Fireflies. ai, exportují poznámky a úkoly ClickUp do jiných nástrojů pro správu projektů.
Jak přesný je přepis pomocí AI ve srovnání s ručním přepisem?
AI přepis je velmi přesný u čistého zvuku, ale může mít potíže s technickým žargonem nebo silným přízvukem. U kritického obsahu, jako jsou soudní řízení, stále poskytují vyšší záruku přesnosti služby lidského přepisu.
Existuje bezplatný nástroj pro přepis, který je vhodný pro obchodní jednání?
Několik nástrojů nabízí bezplatné úrovně vhodné pro obchodní jednání. Některé poskytují neomezené nahrávání se základními funkcemi, zatímco jiné nabízejí omezený počet bezplatných minut přepisu za měsíc pro testování.