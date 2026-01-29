11 nejlepších alternativ Bardeen AI pro automatizaci pracovních postupů v roce [rok]

Bardeen AI je spolehlivá automatizační platforma bez nutnosti programování pro každodenní úkoly. Je skvělá pro rychlé výsledky, jako je přesun dat mezi aplikacemi a úklid opakujících se úkolů.
Jakmile však váš tým začne růst, automatizace přestává být „příjemným doplňkem“ a stává se součástí infrastruktury. Potřebujete automatizaci, která je inteligentní a posouvá práci vpřed, i když se vstupy mění a proces není stoprocentně lineární.
A právě v tomto bodě týmy obvykle narážejí na limity: integrace, které nejsou dostatečně hluboké, automatizace, které selhávají v okrajových případech, a AI, která nedokáže skutečně porozumět kontextu napříč systémy.
Proto jsme sestavili tento seznam nejlepších alternativ k Bardeen AI.
Zabýváme se nástroji, které jsou určeny k řešení složitějších pracovních postupů, spolehlivému přesunu dat mezi platformami a škálování podle skutečných operací (nejen osobní produktivity).
Pojďte, pomůžeme vám najít správné nastavení automatizace pro váš tým! 🛠️
Proč zvolit alternativy k Bardeen AI?
Zatímco Bardeen AI je oblíbený u mnoha týmů pro automatizaci opakujících se úkolů a své (velmi spolehlivé) schopnosti scrapingu, jiní uživatelé ho považují za nedostatečný pro škálování automatizace pracovních postupů AI napříč týmy a nástroji.
Zde jsou některé z omezení, která se v reálných recenzích objevují nejčastěji:
- Obtížné zpracování vícestupňových pracovních postupů, které závisí na měnících se podmínkách stránky nebo pokročilé logice „if-this-then-that“ (pokud-toto-pak-to).
- Nekonzistentní výsledky scrapingu. Některá pole mohou být vynechána nebo extrahována nesprávně, zejména ze stránek s neobvyklou strukturou.
- Chybějící nativní integrace a nedostatek určitých API ztěžují automatizaci napříč všemi nástroji, které lidé denně používají.
- Nespolehlivé spouštěče pro některé aplikace. Například spouštěče Notion, jako „stránka vytvořena“ nebo „stránka aktualizována“, nefungují vždy spolehlivě.
- Omezené možnosti přizpůsobení. Přejmenování proměnných, změna odkazů šablon po vytvoření scraperu nebo úprava příkladů atd. nejsou tak flexibilní, jak by si uživatelé přáli.
🔍 Věděli jste, že... 81 % odborníků na automatizaci používá produkty AI v automatizačních projektech alespoň několikrát týdně.
Alternativy k Bardeen AI v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Bardeen AI a toho, co každá z nich nabízí:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Inteligence pracovního prostoru AI (ClickUp Brain), automatizace, AI agenti + super agenti, řídicí panely, vyhledávání, hladká integrace
|Týmy, které chtějí interní produktivitu + automatizaci úkolů + AI agenty v rámci stejného pracovního centra
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Zapier
|Vícestupňové Zaps, podmíněná logika, více než 8 000 integrací, monitorování + protokoly, mapování Canvas, doplňky AI Agents + Copilot
|Malé a střední podniky a týmy, které chtějí největší integrační knihovnu a strukturované pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc.
|Vytvořit
|Vizuální scénáře vývojových diagramů, směrovače + filtry, iterátory, silná transformace dat, modul HTTP, moduly AI + agenti
|Vývojáři, kteří chtějí vizuální automatizaci a cenově dostupné škálování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10,59 $/měsíc.
|n8n
|Samostatné hostování, JS uvnitř pracovních postupů, flexibilita API, opakovaně použitelné dílčí pracovní postupy/šablony, koordinace AI agentů
|Technické týmy, které chtějí mít kontrolu, vlastní hosting a pokročilou automatizační logiku
|Placené tarify začínají na 24 € za měsíc.
|Workato
|Recepty pro podniky, správa, auditní protokoly, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, konektory pro podniky
|Podniky, které potřebují bezpečnou a řízenou automatizaci napříč systémy
|Ceny na míru
|Notion Automations
|Databázové spouštěče, tlačítka šablon, agenti Notion AI, API a integrace
|Týmy, které používají Notion a chtějí lehkou automatizaci a dokumenty + úkoly pohromadě
|Zdarma pro až 100 úkolů; placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc.
|Integrately
|Automatizace jedním kliknutím, průvodce nastavením SmartConnect, nástroj pro tvorbu AI, rozsáhlá knihovna automatizací
|Začátečníci, kteří chtějí rychlou automatizaci typu plug-and-play s minimálním úsilím při nastavování
|Zdarma pro až 100 úkolů; placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc.
|UiPath
|Kompletní RPA pro automatizaci uživatelského rozhraní, spolehlivost pro podniky, silný ekosystém + komponenty
|Organizace s velkým množstvím operací, které potřebují automatizaci uživatelského rozhraní nad rámec API nástrojů
|Placené tarify začínají na 25 $ za měsíc.
|IFTTT
|Jednoduché spouštěče → akční applety, uživatelsky přívětivé automatizace, snadné nastavení
|Osobní uživatelé a uživatelé chytrých domácností, kteří chtějí rychlou a nenáročnou automatizaci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 3,99 $/měsíc.
|Tray. io
|Low-code iPaaS, API-heavy workflows, embedded integrations, Merlin AI agent builder, logs, env promotion
|Produktové a technické týmy, které potřebují integraci do podnikového prostředí spolu s vestavěnou automatizací
|Ceny na míru
|Drift
|AI chatový agent, playbooky, směrování, živé předávání, zaznamenávání mimo pracovní dobu, rezervace schůzek v chatu
|Prodejní a výnosové týmy, které potřebují automatizaci konverzí webových stránek a okamžité rezervace schůzek
|Ceny na míru
Nejlepší alternativy k Bardeen AI, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Pojďme se nyní podívat na podrobnosti.
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu interních týmů a inteligentní agenty s kontextovým vnímáním)
Většina týmů používá pět nebo šest různých nástrojů AI. Jeden pro tvorbu obsahu, jeden pro automatizaci úkolů, jeden pro shrnutí, jeden pro reporting... a tak dále. V průběhu času to vede k obrovskému problému rozrůstání AI. Nakonec máte příliš mnoho nástrojů a modelů AI, které mezi sebou nekomunikují. Vaše náklady se přes noc znásobí, zatímco kontext se stává stále více fragmentovaným.
Právě tento problém řeší ClickUp. Jedná se o první konvergované AI pracovní prostředí na světě, kde jsou všechny vaše úkoly, dokumenty, konverzace a projekty uloženy v jednom systému a AI je přímo zabudována do tohoto základu.
Toto je to, co z něj dělá perfektní alternativu k Bardeen AI:
AI, která rozumí vaší práci
ClickUp Brain je kontextově orientovaná vrstva AI, která rozumí celému vašemu pracovnímu prostoru, včetně vašich úkolů, časových os, zdrojů, závislostí a kapacity týmu.
Když tedy položíte Brain otázku, odpoví vám prohledáním vašeho skutečného pracovního prostoru, včetně stejných složek, seznamů a projektů, které byste ručně otevírali jeden po druhém. A protože ClickUp již ví, jak pracujete, kdo jsou vaši lidé, co každý tým vlastní a jaká oprávnění platí, jsou odpovědi kontextové, přesné a zohledňují oprávnění.
S ClickUp Brain můžete:
- Proměňte konverzace v reálnou práci tím, že diskuse, poznámky a nápady převedete na úkoly s již připojeným správným kontextem.
- Rozhodujte se chytřeji díky živému kontextu projektu, který automaticky zohledňuje termíny, vlastníky, závislosti a pracovní vytížení týmu.
- Vytvářejte a aktualizujte práci přímo v ClickUp, od vytváření dokumentů a komentářů až po aktualizaci stavu úkolů.
- Získejte okamžitý přehled o tom, co se děje, díky odpovědím v reálném čase na otázky, jako co je blokováno, co se změnilo a čemu je třeba dnes věnovat pozornost.
Kromě toho vám ClickUp Brain MAX (desktopový doplněk Brain) také poskytuje přístup k několika modelům AI, jako jsou ChatGPT, Claude nebo Gemini. Díky této flexibilitě je Brain MAX obzvláště výkonný pro týmy, které chtějí, aby byla pomoc AI integrována do každodenních operací, a ne izolována v samostatných aplikacích.
⭐ Bonus: Mluvte přirozeně a proměňte verbální pokyny na psané aktualizace okamžitě pomocí funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX. Ať už mluvíte během hovoru přes Zoom, nahlas brainstormujete nebo sdílíte rychlé aktualizace, váš hlas se promění v použitelnou práci přímo v ClickUp.
Zjistěte, co je důležité, díky souhrnům projektů AI.
Jedním z nejpraktičtějších případů použití ClickUp Brain jsou souhrny projektů založené na AI. Brain automaticky prohledává vaše úkoly, chaty, komentáře a aktualizace a generuje přehledné souhrny projektů, čímž vám šetří čas a námahu s ručním zjišťováním stavu projektu.
S AI Project Summaries můžete:
- Získejte ucelený přehled o postupu vašeho projektu, který ukazuje, co je hotové, co je v procesu a co zaostává.
- Automaticky odhalujte překážky a rizika, aby zpoždění a závislosti nezůstávaly skryté v dlouhých vláknech komentářů.
- Získejte jasný přehled o vlastnictví a odpovědnosti, včetně zdůraznění toho, kdo je za co zodpovědný a čemu je třeba věnovat pozornost jako dalšímu.
- Zapojte nové zainteresované strany nebo členy týmu rychleji, aniž byste je museli žádat, aby si přečetli několik týdnů historie úkolů.
Můžete jej dokonce požádat, aby analyzoval váš projekt a navrhl způsoby, jak zlepšit plánování a provádění práce.
Automatizujte své pracovní postupy od začátku do konce
Proč se spokojit pouze s informacemi o vaší práci s AI? Proč ji také nedelegovat? V ClickUp existují dva způsoby, jak toho dosáhnout: ClickUp Automations a ClickUp Super Agents.
ClickUp Automations pomáhá automatizovat opakující se práce spouštěním jednoduchých pravidel založených na struktuře spouštěč → podmínka → akce. Můžete automatizovat akce, jako jsou přiřazování úkolů, aktualizace stavu a následné kroky, čímž zefektivníte své pracovní postupy bez manuální práce.
Pokud například spravujete projekt obsahu, můžete nastavit automatizaci, kdy jakmile se úkol přesune do stavu „Draft Ready“ (Návrh připraven), ClickUp jej okamžitě přiřadí editorovi, zvýší jeho prioritu a přidá komentář s dalšími kroky; pouze pokud má úkol již stanovený termín splnění.
💡 Tip pro profesionály: Automatizace můžete nastavit sami pomocí nástroje ClickUp, který nevyžaduje znalost programování, nebo jednoduše popište, co chcete, v běžné angličtině nástroji ClickUp Brain, a ClickUp za vás pravidlo nakonfiguruje.
A to nejlepší na tom je, že každá automatizace je také zaznamenána, takže pokud něco nefunguje podle očekávání, můžete přesně zjistit, co se stalo, a provést potřebné úpravy.
Podívejte se na to v akci v tomto videu!
Automatizace, která myslí sama za sebe: ClickUp AI Super Agents
Automatizace vám sice ušetří spoustu práce, ale mnoho úkolů, které chcete automatizovat, vyžaduje úsudek. Právě zde přicházejí na řadu ClickUp Super Agents.
Tito AI kolegové jsou 100% ambientní – sledují váš pracovní prostor a reagují na základě toho, co se děje. Pokud například chyba s vysokou prioritou nebyla aktualizována během 24 hodin, agent může automaticky kontaktovat přidělenou osobu, eskalovat problém nebo jej dokonce přeřadit.
Můžete nakonfigurovat agenty tak, aby sledovali úkoly po termínu, nesplněné SLA nebo konkrétní klíčová slova v komentářích. Mohou běžet podle plánu nebo reagovat v reálném čase a díky své nekonečné paměti a znalosti vašeho pracovního prostoru jsou dostatečně inteligentní, aby komunikovaly jak s ClickUp, tak s vašimi dalšími nástroji prostřednictvím API.
Stejně jako u lidských kolegů můžete posílat soukromé zprávy, @zmínky a přidělovat úkoly super agentům.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o Super Agents:
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí panelů ClickUp a karet AI můžete sledovat aktuální informace o projektech a stavu úkolů, což týmům pomáhá rychle zjistit pokrok a rizika.
- Zaznamenávejte schůzky bez manuální práce. ClickUp AI Notetaker se účastní vašich virtuálních schůzek a pomáhá přepisovat konverzace v reálném čase a generovat souhrny.
- Udržujte konverzace spojené s realizací. Spolupracujte přímo v ClickUp Chat, kde všechny vaše diskuse, aktualizace a zpětná vazba zůstávají propojeny se skutečnými úkoly a projekty, ke kterým se vztahují.
- Najděte cokoli okamžitě napříč nástroji. ClickUp Enterprise Search vám umožňuje vyhledávat úkoly, dokumenty, komentáře a propojené aplikace, jako jsou Google Drive, Jira, Figma a GitHub, a to vše z ClickUp.
- Pomocí integrace ClickUp můžete synchronizovat nástroje jako HubSpot, GitHub a Twilio nebo vytvářet vlastní pracovní postupy pomocí webhooků a automatizovat tak práci ve všech svých aplikacích.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí a možnosti přizpůsobení ClickUp mohou být zpočátku ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Spokojený recenzent sdílí:
Umělá inteligence v rámci úkolů je velmi užitečná, pomáhá s vytvářením souhrnů, přeřazováním, vyhledáváním úkolů a obecně šetří čas při drobných úkonech. Automatizace jsou také velmi účinné a mohou pomoci snížit množství opakujících se úkolů při přiřazování priorit atd. Můžete je nahradit agenty umělé inteligence, což jsou v podstatě automatizace na steroidech, lol.
Umělá inteligence v rámci úkolů je velmi užitečná, pomáhá s vytvářením souhrnů, přeřazováním, vyhledáváním úkolů a obecně šetří čas při drobných úkonech. Automatizace jsou také velmi účinné a mohou pomoci snížit množství opakujících se úkolů při přiřazování priorit atd. Můžete je nahradit agenty umělé inteligence, což jsou v podstatě automatizace na steroidech, lol.
👀 Věděli jste? 52 % vývojářů tvrdí, že nástroje a agenti AI jim pomáhají zvýšit produktivitu. A 16,5 % již používá agenty AI denně v práci (další je používají týdně/měsíčně).
2. Zapier (nejlepší pro rozsáhlé integrace aplikací a pracovní postupy v podnikání)
Zapier je jednou z nejpopulárnějších platforem pro automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování, která je určena pro systematické vícestupňové pracovní postupy. Můžete propojit akce a vrstvit logiku, aby se pracovní postup přizpůsobil aktuální situaci. Můžete například směrovat potenciální zákazníky odlišně na základě velikosti obchodu, vyčistit a obohatit data před synchronizací s jiným nástrojem a dokonce zcela zastavit pracovní postupy, pokud nejsou splněny určité podmínky.
Tento nástroj také nabízí AI agenty pro automatizaci a AI Copilot. Místo ručního vymýšlení každého kroku můžete popsat, co chcete, v běžném jazyce a nechat AI agenta rozhodnout, jak to provést ve vašich aplikacích.
AI Copilot je také užitečný při vytváření pracovních postupů. Navrhuje kroky, upozorňuje na logické mezery a urychluje práci, což je obzvláště užitečné, pokud nejste odborníkem na automatizaci. Můžete mít vše pod kontrolou díky oprávněním, protokolům aktivit a dokonce i kontrolám citlivých akcí ve stylu schvalování, takže automatizace zůstávají bezpečné, i když se týkají citlivých dat.
Nejlepší funkce Zapier
- Propojte více než 8 000 aplikací v oblasti CRM, marketingu, financí, podpory, analytiky a interních nástrojů, aby data proudila automaticky.
- Vizualizujte pracovní postupy pomocí Zapier Canvas, který vám umožní zmapovat automatizační toky jako diagram a naplánovat celý proces před jeho vytvořením.
- Spolupracujte pomocí sdílených složek, přístupu na základě rolí, ovládacích prvků pro správce a historie verzí, aniž byste se museli obávat narušení živých automatizací.
- Sledujte stav automatizace pomocí historie úkolů, protokolů, upozornění na chyby, opakovaných pokusů a kontrol spolehlivosti.
Omezení Zapier
- Spouštěče mohou běžet pomaleji, než se očekávalo, a v některých případech mohou pracovní postupy selhat bez zjevných chybových hlášení.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Professional: Od 29,99 $/měsíc
- Tým: Od 103,50 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Poslechněte si recenzi od uživatele G2:
Zapier neuvěřitelně usnadňuje propojení našich různých nástrojů a automatizaci opakujících se úkolů. Jako malá koučovací firma ušetříme každý týden hodiny času automatizací odesílání formulářů, e-mailů pro nové klienty a synchronizací dat mezi aplikacemi, jako jsou Google Sheets, HubSpot a Google Calendar. Je spolehlivý, uživatelsky přívětivý a nevyžaduje znalosti programování – ideální pro malý, ale rostoucí tým, jako je ten náš.
Zapier neuvěřitelně usnadňuje propojení našich různých nástrojů a automatizaci opakujících se úkolů. Jako malá koučovací firma ušetříme každý týden hodiny času automatizací odesílání formulářů, e-mailů pro nové klienty a synchronizací dat mezi aplikacemi, jako jsou Google Sheets, HubSpot a Google Calendar. Je spolehlivý, uživatelsky přívětivý a nevyžaduje znalosti programování – ideální pro malý, ale rostoucí tým, jako je ten náš.
🤯 Zajímavost: Termín „automatizace“ byl poprvé použit v automobilovém průmyslu inženýry společnosti Ford v roce 1946 k popisu rostoucího využívání automatických zařízení a ovládacích prvků ve výrobních linkách.
3. Make (nejlepší pro vizuální a cenově dostupnou automatizaci pracovních postupů)
V Make je každá automatizace znázorněna jako vývojový diagram, takže můžete vidět, jak se data přesouvají z jedné aplikace do druhé. Jeden pracovní postup můžete rozdělit na více cest, spouštět kroky pouze za určitých podmínek a při práci se seznamy zpracovávat položky jednu po druhé.
Nástroj také podporuje agregátory, což je užitečné, když chcete shromáždit výsledky z více kroků a vše přehledně sjednotit, než to posunete dál. Kombinuje automatizaci založenou na agentech s AI. Místo definování každého kroku popíšete cíl a agent pomůže určit další akce na základě kontextu, díky čemuž jsou pracovní postupy přizpůsobivější a snáze se spravují ve velkém měřítku.
Díky integrované funkci zpracování dat můžete přímo v rámci pracovního postupu čistit text, zpracovávat data nebo měnit jejich formát, což výrazně usnadňuje práci s reálnými vstupy.
Vytvořte nejlepší funkce
- Využijte hlubší integraci aplikací díky práci s pokročilými koncovými body, vlastními voláními API a podrobnou konfigurací namísto základních kroků spouštěč-akce.
- Vložte moduly AI typu drag-and-drop a generujte, sumarizujte, klasifikujte nebo obohacujte data přímo v pracovních postupech bez externích skriptů nebo pluginů.
- Snižte problémy s výrobou pomocí protokolů provádění a zpracování chyb, které přesně ukazují, kde a proč došlo k selhání pracovního postupu.
- Navrhujte pracovní postupy pomocí příkazů v přirozeném jazyce, abyste urychlili vytváření scénářů a snížili úsilí potřebné k vytvoření složité automatizační logiky.
Stanovte omezení
- Pracovní postupy mohou být při škálování náchylné k chybám a nejasné, pro člověka nečitelné chybové zprávy často způsobují frustraci při odstraňování chyb.
Stanovit cenu
- Zdarma
- Základní verze: Cena začíná na 10,59 $/měsíc
- Výhoda: Cena začíná na 18,82 $/měsíc.
- Týmy: Cena začíná na 34,12 $ za měsíc.
- Podnik: Individuální ceny
Vytvářejte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Make?
Recenzent na Redditu říká:
Make je výrazně výkonnější a vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů je skutečně velmi spolehlivý. Je mnohem lepší pro složité automatizace s více větvemi, manipulací s daty a zpracováním chyb. Ceny jsou při intenzivním používání rozumnější než u Zapier.
Make je výrazně výkonnější a vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů je skutečně velmi spolehlivý. Je mnohem lepší pro složité automatizace s více větvemi, manipulací s daty a zpracováním chyb. Ceny jsou při intenzivním používání rozumnější než u Zapier.
⚡ Archiv šablon: Šablony procesních map pro ClickUp, Excel a Word
4. n8n (nejlepší pro vlastní automatizaci s technickou kontrolou)
n8n je skvělý pro týmy, které chtějí mít plnou kontrolu nad tím, jak jejich automatizace fungují... místo toho, aby vše svěřily automatizačnímu nástroji typu black-box. Pracovní postupy vytváříte vizuálně pomocí uzlů, větví, podmínek a smyček. Pokud chcete, můžete si jej zcela hostovat sami, což znamená, že vaše automatizace běží na vašich vlastních serverech a vaše data nikdy neopustí vaše zařízení.
Tento nástroj vám umožňuje vložit JavaScript přímo do pracovního postupu, volat libovolné API nebo v případě potřeby dokonce vytvářet vlastní uzly. Modely AI lze navíc použít k aktivnímu řízení pracovních postupů, rozhodování o dalším postupu, výběru nástroje nebo směrování dat.
Nejlepší funkce n8n
- Koordinujte AI agenty, kteří rozumějí vstupům, vyberte si správné nástroje AI agentů a provádějte vícestupňové akce pomocí LLM, API a interních systémů.
- Škálujte a monitorujte pracovní postupy pomocí protokolů provádění, opakovaných pokusů, postupného ladění a zpracování na základě fronty pro náročnější pracovní zatížení.
- Opakovaně využívejte automatizační logiku rozdělením pracovních postupů na dílčí pracovní postupy a šablony pracovních postupů, což usnadňuje standardizaci procesů napříč týmy.
Omezení n8n
- Malé chyby v konfiguraci mohou vyvolat nadměrné provádění nebo neočekávané náklady, zejména ve smyčkách nebo při scrapování pracovních postupů.
Ceny n8n
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 24 € / měsíc (~ 28 $ / měsíc)
- Výhoda: 60 € / měsíc (~70 $ / měsíc)
- Podnikání: 800 € / měsíc (~ 936 $ / měsíc)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze n8n
- G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o n8n?
Toto řekl recenzent Capterra o n8n:
Nejlepší na n8n.io je jeho neuvěřitelná flexibilita při vytváření vlastních automatizací. Můžete propojit různé aplikace, služby a zdroje dat v pracovních postupech, které se snadno navrhují vizuálně. Je ideální pro automatizaci opakujících se úkolů webového scrapingu a správy dat, zejména v kombinaci s nástroji jako Apify.
Nejlepší na n8n.io je jeho neuvěřitelná flexibilita při vytváření vlastních automatizací. Můžete propojit různé aplikace, služby a zdroje dat v pracovních postupech, které se snadno navrhují vizuálně. Je ideální pro automatizaci opakujících se úkolů webového scrapingu a správy dat, zejména v kombinaci s nástroji jako Apify.
5. Workato (nejlepší pro integraci na podnikové úrovni a automatizaci ve velkém měřítku)
Automatizace v Workato se točí kolem receptů. Jeden recept může zvládnout více kroků, podmínek, paralelních cest, schvalování a správné zpracování chyb. Jelikož můžete data čistit, ověřovat, aplikovat obchodní pravidla a obohacovat záznamy přímo v rámci pracovního postupu, je to ideální pro procesy, kde je přesnost důležitější než rychlost.
Copilots od Workato využívají AI, aby pomohly týmům rychleji vytvářet a spravovat automatizace, a mohou pomoci při práci s neuspořádanými vstupy při navrhování pracovních postupů. AI agenti Workato, nazývaní Genies, mohou sledovat události, uvažovat o dalších krocích a poté provádět vícestupňové akce v rámci podnikových pravidel.
Získáte také Agent Studio pro jejich vytváření a správu a Agent Knowledge Base, aby Genies mohli čerpat kontext z interních informací. Silné monitorování s protokoly provádění a opakovanými pokusy navíc usnadňuje včasné odhalení problémů a zajišťuje správné fungování automatizací ve výrobě.
Nejlepší funkce Workato
- Integrujte s podnikovými a staršími systémy pomocí robustních konektorů a obousměrných API.
- Řiďte automatizaci a akce AI pomocí přístupu založeného na rolích, auditních protokolů, oddělení prostředí a protokolu Enterprise Model Context Protocol (MCP) pro bezpečné kontextové provádění AI.
- Komunikujte s pracovními postupy prostřednictvím Workbotu ve Slacku nebo Microsoft Teams, což usnadňuje spouštění automatizací založených na AI a udržuje vás v obraze.
Omezení Workato
- Při práci s velmi velkými datovými sadami nebo složitým vlastním kódem působí omezujícím dojmem, zejména pokud jej porovnáte s nástroji iPaaS zaměřenými více na vývojáře.
Ceny Workato
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workato
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Workato?
Toto řekl recenzent G2 o Workato:
Oceňuji Workato za jeho robustní schopnost integrace s řadou aplikací třetích stran, což výrazně zlepšuje můj pracovní postup. Funkce, kterou obzvláště obdivuji, je snadnost, s jakou mohu nastavit denní spouštěče. Tato funkce je pro mé každodenní úkoly zásadní, protože mi umožňuje efektivně automatizovat procesy, jako je spuštění volání API pro načtení dat a jejich následný přenos do databáze. Tato automatizace mi šetří čas a úsilí, zvyšuje moji produktivitu a zajišťuje hladký průběh mých úkolů.
Oceňuji Workato za jeho robustní schopnost integrace s řadou aplikací třetích stran, což výrazně zlepšuje můj pracovní postup. Funkce, kterou obzvláště obdivuji, je snadnost, s jakou mohu nastavit denní spouštěče. Tato funkce je pro mé každodenní úkoly zásadní, protože mi umožňuje efektivně automatizovat procesy, jako je spuštění volání API pro načtení dat a jejich následný přenos do databáze. Tato automatizace mi šetří čas a úsilí, zvyšuje moji produktivitu a zajišťuje hladký průběh mých úkolů.
🚨 Statistiky: Zpráva společnosti McKinsey o stavu AI zjistila, že 23 % společností již využívá agentické systémy AI alespoň v jedné oblasti, zatímco dalších 39 % je aktivně testuje.
6. Notion Automations (nejlepší pro produktivní týmy, které centralizují dokumenty a úkoly)
Pokud váš tým již používá Notion pro poznámky, wiki, úkoly a sledování projektů, díky jeho API a integracím bude automatizace řízení projektů přirozená. Můžete například odesílat vyplněné formuláře přímo do databáze úkolů, aktualizovat stránky, když se něco změní v jiném nástroji, nebo spouštět následné akce, když se přidá nová položka.
Notion také nabízí automatizaci databází, kde můžete nastavit spouštěče, jako například „při vytvoření stránky“ nebo „při změně vlastnosti“, a poté automatizovat akce, jako je přiřazení vlastníka, aktualizace stavu, nastavení dat nebo odesílání připomínek.
Propojené databáze, vztahy a souhrny automaticky synchronizují data, takže nemusíte aktualizovat stejné informace na různých místech. Notion Agent pomáhá vytvářet stránky, aktualizovat databáze, přiřazovat úkoly a reorganizovat obsah na mnoha stránkách najednou.
Nejlepší funkce Notion Automations
- Provádějte víceúrovňové úlohy v Notion pomocí Notion Agent, který dokáže vytvářet, upravovat, organizovat a aktualizovat stránky na základě jediného pokynu.
- Zrychlete své myšlení a psaní pomocí Notion AI pro vytváření shrnutí, návrhů, analýzy dokumentů a otázek a odpovědí v pracovním prostoru.
- Rozšiřte pracovní postupy pomocí rozhraní Notion API a integrací, když potřebujete, aby data proudila do nebo z jiných nástrojů.
Omezení Notion Automations
- Pokud potřebujete rozsáhlou automatizaci napříč aplikacemi, jako jsou akce v prohlížeči nebo pracovní postupy ve více systémech, musíte se spolehnout na externí nástroje.
- V Notion zatím nemůžete vytvářet přizpůsobitelné agenty.
Ceny Notion Automations
- Zdarma
- Plus: 12 $/člen za měsíc
- Podnikání: 24 $/člen za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion Automations
- G2: 4,6/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion Automations?
Toto je zpětná vazba recenzenta G2:
Oceňuji, jak mi Notion umožňuje nastavit automatizace a vzorce, které se propojují s každým formulářem, a poskytuje tak přizpůsobivý systém, který se přizpůsobí mým potřebám. Tato funkce je obzvláště užitečná, protože mi pomáhá efektivně spravovat a propojovat různé projekty, zejména při časových omezeních.
Oceňuji, jak mi Notion umožňuje nastavit automatizace a vzorce, které se propojují s každým formulářem, a poskytuje tak přizpůsobivý systém, který se přizpůsobí mým potřebám. Tato funkce je obzvláště užitečná, protože mi pomáhá efektivně spravovat a propojovat různé projekty, zejména při řešení časových omezení.
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne.
To je téměř polovina pracovního týdne (41 %) věnovaná úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (jako například následné e-maily 👀).
ClickUp AI Agents vám pomůže tuto práci eliminovat. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky ze schůzek, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
7. Integrately (nejlepší pro integraci jedním kliknutím, zejména pro e-commerce nástroje)
Integrately je nástroj iPaaS, který pomáhá vašim aplikacím automaticky komunikovat mezi sebou díky více než 20 milionům předem připravených automatizací. Většinou stačí vyhledat, co chcete udělat, kliknout na navrhovanou automatizaci, propojit své aplikace a zapnout ji.
Nastavení je velmi snadné i pro začátečníky, protože SmartConnect vás provede krok za krokem. Nejprve vyberete automatizaci, poté připojíte své aplikace, zkontrolujete nastavení a aktivujete jej. V mnoha případech nástroj dokonce předem namapuje pole za vás, takže se nemusíte rozhodovat, která data kam patří.
Nástroj pro automatizaci AI vám umožňuje popsat, jaké úkoly chcete automatizovat pomocí AI, a vytvoří pro vás pracovní postup. Funguje dobře s nástroji jako Shopify, WooCommerce a BigCommerce a je vhodný pro propojení starších nebo zastaralých nástrojů s moderními aplikacemi SaaS. Je to dobrá volba, pokud vaše infrastruktura obsahuje kombinaci nových cloudových nástrojů a starších systémů, které nemají čisté API.
Nejlepší funkce Integrately
- Propojte více než 1400 aplikací v oblasti CRM, marketingu, komunikace, tabulek, helpdesku a provozních nástrojů.
- Začleňte generativní AI do pracovních postupů a přidejte kroky založené na AI, jako je generování textu, shrnování nebo obohacování dat.
- Naplánujte spouštění pracovních postupů v pevných intervalech, nejen v reakci na spouštěče v reálném čase.
Omezení Integrately
- Složité, vícestupňové automatizace mohou být obtížné nastavit, zejména při mapování mnoha vlastních polí.
Ceny Integrately
- Zdarma
- Starter: 29,99 $/měsíc za 2000 úkolů
- Profesionální: 49 $/měsíc za 10 000 úkolů
- Růst: 124 $/měsíc za 30 000 úkolů
- Podnikání: 299 $/měsíc za 150 000 úkolů
Hodnocení a recenze Integrately
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Integrately?
Toto řekl recenzent G2 o Integrately:
Integrately.com používám už nějakou dobu a velmi mi to usnadnilo život. Spoléhám se na něj při automatizaci interních procesů, správě potenciálních zákazníků a zpracování datových úkolů pomocí Google Sheets. Nejlepší na Integrately je to, jak snadné je jeho nastavení. Nemusím se zabývat kódováním, aby moje aplikace spolu komunikovaly.
Integrately.com používám už nějakou dobu a velmi mi to usnadnilo život. Spoléhám se na něj při automatizaci interních procesů, správě potenciálních zákazníků a zpracování datových úkolů pomocí Google Sheets. Nejlepší na Integrately je to, jak snadné je jeho nastavení. Nemusím se zabývat kódováním, aby moje aplikace spolu komunikovaly.
8. UiPath (nejlepší pro robotickou automatizaci procesů a podnikové IT týmy)
UiPath je postaven na robotické automatizaci procesů (RPA). Boti nejen předávají data přes API. Otevírají aplikace, klikají na tlačítka, čtou obrazovky, stahují soubory a přesouvají informace přesně tak, jak by to udělal člověk.
Automatizace můžete navrhovat v UiPath Studio. Ačkoli se jedná o vizuální nástroj s funkcí drag-and-drop, máte plnou kontrolu nad podmínkami, větvením, opakovanými pokusy a zpracováním chyb. Jakmile je pracovní postup připraven, převezmou ho roboti UiPath, kteří buď pracují společně s uživatelem na asistovaných úkolech, nebo pracují zcela bez dozoru na pozadí a provádějí úkoly bez zásahu uživatele.
S rostoucími požadavky vám UiPath Orchestrator umožňuje plánovat úlohy, bezpečně spravovat přihlašovací údaje, kontrolovat přístup a sledovat vše prostřednictvím protokolů a historie provedení.
Nejlepší funkce UiPath
- Získejte užitečná data z nepřehledných dokumentů pomocí funkce Document Understanding, která čte faktury, formuláře, e-maily a smlouvy a umožňuje vám zkontrolovat vše, co se vám zdá nejisté.
- Vypořádejte se s nespolehlivými nebo zastaralými rozhraními pomocí počítačového vidění, aby roboti mohli „vidět“ tlačítka a pole i v případě, že selektory nebo API nefungují.
- Komunikujte s automatizací v běžném jazyce prostřednictvím konverzačních agentů a autopilota, díky čemuž budete mít pocit, že pracujete s AI asistentem.
- Začleňte strojové učení do pracovních postupů pomocí AI Center, které umožňuje automatizaci klasifikace dat, vytváření předpovědí a přijímání chytřejších rozhodnutí namísto spoléhání se pouze na pevná pravidla.
Omezení UiPath
- Automatizace založené na uživatelském rozhraní a agentické pracovní postupy mohou být křehké, což znamená, že změny aplikace nebo rozvržení mohou narušit pracovní postupy, pokud nejsou správně řízeny a udržovány.
Ceny UiPath
- Základní: 25 $/měsíc
- Standard: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UiPath
- G2: 4,6/5 (více než 7000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UiPath?
Přímo od recenzenta Capterra:
UiPath vám poskytuje struktury pro rychlé vytvoření automatizovaného procesu. Jeho vývoj nevyžaduje mnoho kódování. Je rozšiřitelný a přizpůsobitelný. Díky krátké době učení jsem se ho mohl naučit bez větších obtíží.
UiPath vám poskytuje struktury pro rychlé vytvoření automatizovaného procesu. Jeho vývoj nevyžaduje mnoho kódování. Je rozšiřitelný a přizpůsobitelný. Díky krátké době učení jsem se ho mohl naučit bez větších obtíží.
📌 Věděli jste? Podle zprávy Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovních míst 58 % zaměstnavatelů věří, že robotika a automatizace v příštích pěti letech změní jejich podnikání.
9. IFTTT (nejlepší pro jednoduché osobní úkoly a automatizaci chytré domácnosti)
IFTTT funguje na jednoduchém principu automatizace „jeden spouštěč → jedna akce“. Během několika minut můžete nastavit automatizace typu „Pokud dorazím domů (GPS), zapni moje chytrá světla“. Tyto automatizace se nazývají applety.
Tento nástroj disponuje obrovskou knihovnou hotových appletů, takže většinou stačí jen vyhledat, kliknout, propojit účty a aplikace se spustí. Najdete zde applety pro automatické zveřejňování aktualizací na sociálních sítích, synchronizaci oznámení, spouštění akcí na základě času/umístění/stavu zařízení nebo vytváření/aktualizaci úkolů, když dojde ke změně v jiné aplikaci.
AI Applet Maker vám umožňuje zadat požadovaný text v běžné angličtině a vytvoří pro vás aplet. K dispozici je také IFTTT Automation Assistant GPT, který vám umožňuje spravovat nebo spouštět automatizace z uživatelsky přívětivého rozhraní ve stylu ChatGPT. A pokud máte pokročilý tarif, Filter Code vám pomůže přidat logiku, jako jsou podmínky a časová pravidla, aby se aplety nespouštěly naslepo.
Nejlepší funkce IFTTT
- Propojte více než 700 služeb, jako jsou Alexa, Google Assistant, Philips Hue, chytré termostaty, Fitbit, Twitter/X, Dropbox a další.
- Využijte integrované nástroje AI, jako jsou AI Social Creator (krátké příspěvky), AI Content Creator (dlouhé návrhy, jako jsou osnovy/blogy) a AI Summarizer (poznámky z jednání/shrnutí článků).
- Integrujte AI přímo do automatizací pomocí robustních funkcí, jako je AI Prompt, aby spouštěče mohly automaticky generovat inteligentní odpověď/výstup před provedením dalšího kroku.
Omezení IFTTT
- Někteří uživatelé hlásili, že applety mohou náhodně selhat a neexistuje žádný podrobný protokol, který by vysvětlil proč.
Ceny IFTTT
- Zdarma
- Výhoda: 4,99 $/měsíc
- Pro+: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze IFTTT
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o IFTTT?
Toto řekl recenzent G2 o IFTTT:
Jednou z funkcí, kterou považuji za opravdu vynikající, je flexibilita pro běžného uživatele, ať už se jedná o jednoduché ukládání e-mailů do cloudového úložiště nebo složitější automatizaci využívající více platforem. IFTTT vyhovuje všem úrovním uživatelů a nabízí mnoho různých aplikací a možností použití.
Jednou z funkcí, kterou považuji za opravdu vynikající, je flexibilita pro běžného uživatele, ať už se jedná o jednoduché ukládání e-mailů do cloudového úložiště nebo složitější automatizaci využívající více platforem. IFTTT vyhovuje všem úrovním uživatelů a nabízí mnoho různých aplikací a možností použití.
🚨 Statistiky: SNS Insider uvádí, že 60,8 milionů amerických domácností, což představuje přibližně 41,3 % celé země, využívá technologii chytré domácnosti.
10. Tray. ai (nejlepší pro vývojáře a inženýry, kteří potřebují flexibilní integraci API)
Tray. ai je low-code iPaaS na podnikové úrovni vytvořený pro týmy, které potřebují automatizaci jako infrastrukturu, nikoli jen rychlé zkratky mezi aplikacemi. Poskytuje vám výkonný vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů. Použijte jej k vytváření vícestupňových toků s větvením, smyčkami a zpracováním dat.
Tento nástroj nabízí silnou podporu pro vestavěné integrace a AI-řízené sestavení, takže je dobrou volbou, pokud chcete hlubší automatizaci pracovních postupů. S Tray Embedded můžete použít Call Connector API k provádění akcí konektoru uvnitř vašeho vlastního produktu, takže místo toho, abyste uživatelům říkali, aby tento nástroj připojili někde jinde, se váš produkt sám stane místem, kde dochází k integracím.
Merlin Agent Builder pomáhá vytvářet AI agenty, kteří rozumí kontextu, rozhodují o dalším postupu a provádějí akce napříč nástroji. AI můžete také zapojit do pracovních postupů pomocí různých LLM, aniž byste byli omezeni pouze na jeden. A aby se urychlilo vytváření, Merlin Build může automaticky generovat dokumentaci pracovních postupů a dokonce navrhovat osvědčené postupy pro zlepšení vašich pracovních postupů v průběhu jejich růstu.
Nejlepší funkce Tray. ai
- Sledujte problémy snadno pomocí podrobných protokolů, abyste mohli přesně zjistit, kde došlo k selhání pracovního postupu a co ho způsobilo.
- Řiďte změny pracovního postupu pomocí historie verzí a nastavení dev → staging → production pomocí exportu/importu.
- Udržujte stabilní pracovní postupy pomocí opakovaných pokusů a zpracování chyb, aby se automatizace nezastavila v polovině.
Omezení Tray. ai
- Je obtížnější spravovat složité pracovní postupy – konektory mohou být zastaralé a chybí silná kontrola verzí/viditelnost.
Ceny Tray. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tray. ai
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tray. ai?
Přímo z recenze G2:
Tray. io je skvělý nástroj. Uživatelské rozhraní je úžasné a velmi snadno srozumitelné. Můžete vytvářet pracovní postupy pro různé účely a integrovat je s různými konektory pro konkrétní API. Protokoly můžete okamžitě zobrazit v jiné záložce a díky podpoře produkce je opravdu intuitivní zjistit, co se děje v rámci pracovních postupů.
Tray. io je skvělý nástroj. Uživatelské rozhraní je úžasné a velmi snadno srozumitelné. Můžete vytvářet pracovní postupy pro různé účely a integrovat je s různými konektory pro konkrétní API. Protokoly můžete okamžitě zobrazit v jiné záložce a díky podpoře produkce je opravdu intuitivní zjistit, co se děje v rámci pracovních postupů.
11. Drift (nejlepší pro chatboty založené na AI a automatizaci prodeje)
Drift (nyní součást Salesloft) je nástroj pro chatování na webových stránkách a automatizaci prodeje, který byl vytvořen pro generování potenciálních zákazníků. Funguje to takto: když někdo navštíví váš web (zejména stránky s cenami/produkty), Drift může zahájit konverzaci, položit několik chytrých otázek a posunout danou osobu k dalšímu kroku, aniž by ji váš tým musel ručně kontaktovat.
Jádrem tohoto systému je AI Chat agent od Drift. Ten řídí chat strukturovaným způsobem, kvalifikuje návštěvníky, rozumí jejich potřebám a rozhoduje, co dělat dál. Drift používá Playbooky k řízení těchto toků, takže můžete definovat pravidla jako „Pokud někdo zůstane na stránce s cenami déle než 30 sekund, zobrazí se mu zpráva s nabídkou pomoci a doporučením rezervovat si demo. “
Můžete také cílit na základě URL, zdroje odkazu nebo dokonce signálů CRM. A pokud je někdo z vašeho prodejního týmu online, Drift může hladce provést předání živého chatu a nasměrovat návštěvníka ke správnému zástupci. Když je návštěvník připraven pokračovat, Drift Meetings mu umožní rezervovat si demo přímo v chatu, čímž se eliminuje obvyklá výměna e-mailů.
Nejlepší funkce Drift
- Synchronizujte chatové kontakty do CRM systémů, jako jsou HubSpot a Salesforce, aby obchodní zástupci mohli navázat na konverzaci bez ztráty kontextu.
- Získejte potenciální zákazníky i mimo pracovní dobu pomocí AI chatu, abyste neztratili návštěvníky s vysokým zájmem, když je váš tým offline.
- Používejte konverzace v přirozeném jazyce a otevřeném textu k zodpovídání otázek a udržujte interakce se zákazníky co nejpřirozenější.
- Spouštějte e-mailové a video následné akce prostřednictvím pracovních postupů Salesloft, aby konverzace pokračovala i po skončení chatu.
Omezení Drift
- Vytváření pracovních postupů může být zdlouhavé a často skončíte tím, že stejné bloky znovu vytváříte, místo abyste je znovu použili v různých playboocích.
Ceny Drift
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Driftu?
Přečtěte si názor recenzenta z Redditu na Drift:
Funguje to, protože je snadné a příjemné používat nejen pro vaše návštěvníky, ale i pro zaměstnance, což jim pomáhá chtít jej používat častěji a rychleji reagovat. Navíc je to jako propojený hovor. Už vedete konverzaci s potenciálním zákazníkem a vyhýbáte se telefonickým hádkám. Chatbot je také skvělý. Máme jej zapnutý po pracovní době, když už nikdo není v kanceláři.
Funguje to, protože je snadné a příjemné používat nejen pro vaše návštěvníky, ale i pro zaměstnance, což jim pomáhá chtít jej používat častěji a rychleji reagovat. Navíc je to jako propojený hovor. Už vedete konverzaci s potenciálním zákazníkem a vyhýbáte se telefonickým hádkám. Chatbot je také skvělý. Máme jej zapnutý po pracovní době, když už nikdo není v kanceláři.
