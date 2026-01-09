Jak používat Claude pro zvýšení produktivity v roce 2026

75 % znalostních pracovníků již generativní AI využívá při své práci. AI však považují pouze za pomocníka.
Otevřete AI asistenty jako Claude, položíte otázku, zkopírujete odpověď a vložíte ji do dokumentu, úkolu nebo chatu. Pak to zopakujete. A znovu.
Claude je skvělý pro přemýšlení, psaní a řešení problémů. Ale když se používá tímto způsobem, jeho výstupy zůstávají izolované. Nápady se automaticky nepropojují s vašimi úkoly, projekty nebo týmovými pracovními postupy. To znamená více ručních kroků, více přepínání kontextu a méně následných kroků.
Claude je nejúčinnější, když jej integrujete do svého každodenního pracovního postupu. Tato příručka vám ukáže, jak na to.
A pokud potřebujete výkonnější kontextové nástroje AI, které mohou být přímo součástí vaší práce, a ne jen jejím doplňkem, čtěte dál až do konce, protože... vám představíme ClickUp!
Skutečný problém produktivity, který Claude řeší
Váš den je neustálým přeskakováním. Přeskakujete mezi projektovým plánem, tabulkou, e-maily a desítkami dalších záložek. Toto přepínání kontextu vás zbavuje soustředění.
Malé, opakující se úkoly to ještě zhoršují. Formátování zpráv. Úklid poznámek. Opakované psaní stejných aktualizací. Tyto úkoly se nezdají být těžké, ale tiše spotřebovávají čas a energii, které jsou určeny pro hlubší, strategickou práci.
Toto rozptýlení práce je dnes největší překážkou produktivity. Problémem není pracovní zátěž, ale kognitivní zátěž. Každý nástroj, záložka a předání úkolu vyžaduje, aby se váš mozek resetoval. V průběhu času tato mentální zátěž zpomaluje rozhodování, snižuje jasnost a ubírá na dynamice.
👀 Věděli jste, že... 42 % přerušení práce je způsobeno přecházením mezi platformami, správou e-mailů a přeskakováním mezi schůzkami.
Claude je navržen tak, aby snížil mentální zátěž. Claude, vyvinutý společností Anthropic, je velký jazykový model (LLM), který funguje na základě přirozené konverzace. Pomůže vám přemýšlet, psát, shrnovat a analyzovat bez nutnosti přísných příkazů nebo technických pokynů.
Na rozdíl od jednodušších modelů Claude umí:
- Postupujte podle podrobných pokynů
- Udržujte kontext během dlouhých diskusí
- Pomůže vám vyřešit problémy, místo aby vám dal jednorázovou odpověď.
- Vylepšete své nápady a proměňte roztříštěné myšlenky v jasný výstup.
Při správném použití se Claude stává méně chatbotem a více partnerem pro přemýšlení.
💡 Tip pro profesionály: Přidání dalšího nástroje AI do vaší sady, i když je chytrý, může vést k rozrůstání AI. Toto neplánované šíření nástrojů AI bez dohledu vede k plýtvání penězi a vyšším bezpečnostním rizikům.
Converged AI Workspace od ClickUp nabízí jedinou platformu, kde projekty, dokumenty, konverzace a umělá inteligence spolupracují. Uvnitř ClickUp zná a rozumí vaší práci kontextově orientovaná umělá inteligence. Takže trávíte méně času kopírováním a vkládáním a více času posouváním práce vpřed.
Jak začít používat Claude pro práci?
Pokud vás zajímá umělá inteligence, ale máte pocit, že si s ní hlavně „hrajete“, nejste sami. Mnoho lidí používá Claude stejně jako vyhledávač – položí otázku, prolistují odpověď a jdou dál. To je užitečné, ale málokdy to šetří skutečný čas.
Změna nastane, když přestanete Claude považovat za vyhledávací nástroj a začnete ho brát jako člena týmu. Člen týmu potřebuje kontext. Jasné pokyny. A společné chápání toho, co je „dobré“.
Přejděte na claude.ai a založte si účet, abyste mohli začít.
Jakmile se do aplikace přihlásíte, nejdůležitější funkcí, kterou je třeba pochopit, jsou „projekty“. Projekt je speciální složka, ve které si Claude pamatuje klíčový kontext všech konverzací v rámci daného projektu. Může se jednat o stylové příručky, podkladové dokumenty nebo uživatelské profily.
Díky projektům se Claude mění z jednorázového pomocníka na konzistentní nástroj pro zvýšení produktivity. Snižují opakování, zlepšují kvalitu výstupů a zrychlují každé nové zadání oproti předchozímu.
Aby byla vaše první relace produktivní, postupujte podle těchto kroků:
- Začněte s reálným úkolem: Nepokládejte abstraktní otázky. Vyberte si reálný, opakující se úkol, který děláte každý týden, jako je psaní aktualizace projektu nebo analýza zprávy pomocí AI.
- Poskytněte kontext předem: Než o něco požádáte, poskytněte Claudovi základní informace. Nahrajte stručný popis projektu, vložte stylový průvodce nebo vysvětlete cíl úkolu.
- Opakujte místo restartování: První pokus Clauda je pouze návrhem. Namísto zahájení nového chatu odpovězte na jeho výstup konkrétní zpětnou vazbou, například „Změňte tón na formálnější“ nebo „Přidejte část o rozpočtových rizicích“.
Správné používání Clauda spočívá v efektivním navrhování příkazů. Nejasné požadavky vedou k obecnějším výsledkům. Přidání kontextu činí výstup mnohem působivějším.
Claude Free vs. Claude Pro
Zajímá vás, zda vám stačí bezplatná verze? Zde je stručné srovnání bezplatné a profesionální verze aplikace Claude, které vám pomůže se rozhodnout:
|Schopnosti
|Claude zdarma
|Claude Pro
|Omezení použití
|Nižší denní/relační kvóty zpráv; relace se resetuje každých ~5 hodin; může relativně rychle dosáhnout limitu
|Podstatně vyšší limity využití (~5× zdarma); více zpráv a rozšířené kvóty
|Nahrávání souborů
|Podporováno, ale omezeno (menší soubory, omezený denní limit)
|Větší a rozsáhlejší kapacita pro nahrávání a zpracování
|Projekty / kontextová paměť
|Není k dispozici pro trvalý kontext napříč relacemi.
|Podporuje projekty/znalostní báze pro průběžný kontext
|Přístup k API
|Přístup k API je samostatný a není vázán na bezplatnou verzi.
|Přístup k API je samostatný a není vázán na Pro.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
8 způsobů, jak využít Claude pro produktivitu týmu
Společnost Anthropic analyzovala přibližně 100 000 skutečných konverzací s Claudem. Odhaduje, že úkoly, které bez AI trvají přibližně 90 minut, jsou s Claudem hotové za přibližně 18 minut. To znamená úsporu času přibližně 80 % na jeden úkol.
Chcete použít Claude ke zvýšení produktivity svého týmu? Máme pro vás ty správné tipy!
Vybrali jsme procesy, které zabírají mnoho hodin lidského času, ale mají vzorec, který umělá inteligence dokáže automatizovat a zrychlit.
Automatizujte tabulky a dotazy do databází
Váš tým tráví hodiny zápasením s tabulkami. Čištění dat, psaní vzorců a snaha získat klíčové poznatky mohou být velkou ztrátou času. Víte, že odpovědi jsou v datech, ale jejich získávání může být pomalé a náchylné k chybám.
Nahrajte do Clauda soubor CSV a požádejte ho, aby jej analyzoval v jednoduché angličtině. Umí generovat složité vzorce, vyčistit neuspořádaná data nebo dokonce napsat SQL dotazy za vás.
💬 Zde je několik tipů, které můžete vyzkoušet:
- „Tento CSV soubor obsahuje nekonzistentní formáty datumu. Standardizujte je na MM/DD/RRRR.“
- „Napište vzorec v Google Sheets, který vybere všechny tržby z regionu „Západ“ za 2. čtvrtletí.“
- „Vytvořte dotaz SQL, který z těchto dat vyhledá pět nejlepších zákazníků podle celkové hodnoty nákupu.“
Stále musíte zkopírovat vzorec nebo vyčištěná data a vložit je zpět do tabulky.
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain můžete tento krok úplně přeskočit. Zeptejte se na jakékoli údaje v tabulce v běžném jazyce a získejte okamžité odpovědi.
Místo vytváření vzorců nebo exportování vyčištěných dat můžete zadat dotaz typu „Ukaž mi všechny tržby v západní oblasti za 2. čtvrtletí“ a přejít přímo od poznatků k akci, aniž byste opustili svůj pracovní prostor.
Proměňte surová data v okamžité vizuální informace
Potřebujete graf pro prezentaci? Nemáte čas se potýkat se složitým nástrojem pro tvorbu grafů... nebo designérské dovednosti, abyste ho vytvořili tak, aby vypadal dobře?
Funkce Artifact v Claudu vám může pomoci! Použijte ji k vytváření grafů a diagramů přímo v okně chatu. Stačí zadat data, určit požadovaný typ vizualizace a Claude vytvoří interaktivní náhled.
💬 Skvělé pro vytváření:
- Sloupcové grafy, spojnicové grafy a výsečové grafy z numerických dat
- Vývojové diagramy a schémata procesů z písemného popisu
- Organizační schémata pro zmapování struktury týmů
Tyto obrázky mohou být ideální pro rychlé interní návrhy. Pro profesionální prezentace před klienty je však budete muset vylepšit.
💡 Tip pro profesionály: Pokud potřebujete projektové grafy a zprávy, které se automaticky aktualizují podle živých dat, vyzkoušejte ClickUp Dashboards. Dashboards načítá data v reálném čase z úkolů, seznamů a dokumentů, takže vaše čísla zůstávají aktuální.
S AI Cards jdou dashboardy ještě o krok dál. Namísto pouhého zobrazování statických grafů vám AI Cards umožňují klást otázky týkající se vašich dat a získávat okamžité informace. Můžete zobrazit trendy, shrnutí, překážky nebo aktualizace pokroku v srozumitelném jazyce. Nemusíte nic ručně filtrovat ani počítat. t
Prototypujte nápady bez kódu
Zde je známý scénář. Skvělý nápad na novou funkci uvízl v dokumentu. Proč? Protože vaši netechnicky zaměření členové týmu nedokážou vytvořit funkční verzi, aby jej otestovali. Čekáte na technické zdroje. To zpomaluje inovace a ztěžuje získání podpory zainteresovaných stran.
S Claudem můžete generovat funkční kódové artefakty. Bez napsání jediného řádku kódu. To umožňuje komukoli rychle vytvářet a testovat nápady.
💬 Zkuste vytvořit:
- Návrhy úvodních stránek: Získejte funkční HTML a CSS, abyste viděli, jak stránka vypadá a funguje.
- Jednoduché kalkulačky: Vytvářejte interaktivní nástroje, jako je kalkulačka cen, na základě popisu.
- Ukázky produktů: Vytvářejte klikatelné prototypy, které můžete sdílet se zainteresovanými stranami a získat tak včasnou zpětnou vazbu.
🧠 Zajímavost: Ačkoli výše uvedená kalkulačka úspor ClickUp je pouze orientační, skuteční uživatelé ClickUp dosáhli od přechodu na ClickUp obrovských úspor.
- 40,9 % zákazníků používajících ClickUp nahradilo 3 nebo více nástrojů.
- 54,7 % zákazníků uvádí, že díky přechodu ušetřili peníze.
Vytvářejte a upravujte obchodní dokumenty
Psaní prvního návrhu jakéhokoli profesionálního dokumentu je dřina. Zírání na prázdnou stránku, snaha o strukturování zprávy nebo zajištění správného tónu zabere hodiny, které byste mohli věnovat strategičtější práci.
To je jedna z největších předností Clauda. Za vás vykonává náročnou práci spojenou s generováním, vylepšováním a restrukturalizací písemného obsahu.
💬 Vyzvěte Clauda, aby se pustil do práce:
- Zprávy a návrhy: Zadejte své datové body a požadovanou strukturu a Claude vygeneruje propracovaný návrh.
- SOP a dokumentace: Popište proces a získejte na oplátku formátovaný dokument se standardními operačními postupy.
- Interní komunikace: Vytvářejte návrhy oznámení pro celou společnost, aktualizace zásad nebo týmové poznámky s vhodným tónem.
💡 Tip pro profesionály: Místo psaní v samostatném nástroji AI a vkládání výsledků zpět do své práce můžete vytvářet a upravovat obsah na stejném místě, kde spravujete své projekty. Pište dokumenty společně se svými úkoly a časovými plány pomocí ClickUp Docs, aby vše zůstalo propojené. Díky vestavěnému AI Writeru můžete proměnit nápady v návrhy, aktualizace nebo plány, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Naučte se, jak používat AI k psaní dokumentace, s našimi nejlepšími tipy:
Napište následné e-maily během několika sekund
Po každé schůzce se opakuje stejná situace. Někdo musí napsat následný e-mail. Přidejte k tomu kontroly klientů a interní aktualizace a tyto malé úkoly se začnou hromadit. Zabírají čas, zpomalují týmy a někdy vedou k zmeškání následných úkolů.
Tento typ psaní je repetitivní a předvídatelný, takže se dobře hodí pro AI.
Chcete-li zde použít Claude, vložte své poznámky ze schůzky nebo krátké shrnutí konverzace. Poté mu sdělte, jaký tón chcete použít – formální, přátelský nebo naléhavý – a požádejte ho, aby za vás napsal následný e-mail.
💬 To funguje dobře pro:
- Shrnutí schůzek s akčními položkami
- Aktualizace stavu klienta
- Interní kontroly projektů
- Úvodní e-maily a e-maily s představeními
Posilte strategii a obchodní plány
Strategické myšlení je náročná práce. Znamená to shromažďovat údaje o trhu, odhalovat mezery ve vašem plánu a proměňovat chaotické nápady v jasné argumenty. Takové myšlení vyžaduje čas a soustředění, což vede k jeho odkládání.
V důsledku toho týmy často přijímají rozhodnutí na základě neúplných informací.
Claude vám může pomoci tím, že bude fungovat jako partner pro přemýšlení. Můžete jej použít k uspořádání svých myšlenek, prozkoumání možností a rozložení složitých nápadů na jasnější další kroky.
|Strategický dokument
|Jak Claude pomáhá
|Analýza trhu
|Syntetizuje kontext odvětví do konkurenčního hodnocení
|Podnikatelský plán
|Vypracovává souhrny nebo části týkající se tržních příležitostí na základě datových bodů.
|Rámec pro rozhodování
|Možnosti struktury se systematickými výhodami a nevýhodami
|SWOT analýza
|Organizuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby
Zde je příklad SWOT analýzy vytvořené pomocí Clauda:
Shrňte schůzky a extrahujte akční položky
Váš tým právě absolvoval skvělou diskusi, ale poznámky jsou chaotické a nikdo si není jistý, kdo je za co zodpovědný. Akční body se ztrácejí, rozhodnutí se zapomínají a dynamika schůzky mizí.
👀 Věděli jste? Podle průzkumu ClickUp má 64 % respondentů potíže s nejasnými dalšími kroky v téměř polovině svých schůzek.
Claude vyniká ve zpracování dlouhých textů a extrakci strukturovaných informací. Můžete nahrát zápis z jednání, vložit podrobné poznámky a požádat o konkrétní výstupy, například kontrolní seznam úkolů s odpovědnými osobami a termíny.
💬 Shrnutí můžete získat v různých formátech:
- Shrnutí s pouze klíčovými rozhodnutími
- Podrobné poznámky s časovými značkami
- Kontrolní seznam úkolů s vlastníky a termíny
- Předem napsaný následný e-mail
💡 Tip pro profesionály: Místo toho, abyste se po každém hovoru potýkali s neuspořádanými poznámkami, AI Notetaker od ClickUp za vás vše poslouchá a zaznamenává. Automaticky nahrává schůzky, přepisuje řečené a převádí konverzaci do přehledného shrnutí, které si můžete později přečíst. Poznámky obsahují název schůzky, datum, účastníky, klíčové body a seznam úkolů.
Můžete také použít ClickUp Brain, abyste v přepisu našli přesně to, co potřebujete, aniž byste museli číst celý text. To vše se nachází ve vašem pracovním prostoru ClickUp, takže vaše poznámky jsou propojeny s vašimi úkoly a projekty a nejsou uloženy v samostatném dokumentu nebo aplikaci.
Vytvářejte vlastní pracovní postupy a automatizace
Váš tým uvízl v koloběhu opakujících se, vícestupňových procesů, které vyčerpávají jeho kapacity. Víte, že tyto pracovní postupy by bylo možné automatizovat, ale jejich vytvoření se bez vývojáře jeví jako příliš složité, takže ruční práce pokračuje.
Claude může fungovat jako návrhář pracovních postupů. Popište proces v jednoduché angličtině a získejte strukturovaný plán automatizace.
💬 Může vám pomoci:
- Zdokumentujte proces: Popište, jak by měl pracovní postup fungovat, a Claude vytvoří podrobný plán.
- Generování skriptů: Získejte počáteční kód pro automatizační nástroje jako Zapier nebo Make.
- Naplánujte logiku: Projděte si podmíněné scénáře „pokud-pak“ a identifikujte potenciální okrajové případy.
Existuje mnoho dalších způsobů, jak můžete Claude využít k zvýšení produktivity na pracovišti. Klíčem je být kreativní a hledat úkoly, které můžete pohodlně outsourcovat na AI.
Osvědčené postupy pro zvýšení produktivity v pracovních postupech pomocí aplikace Claude
Přechod od příležitostného používání AI k reálnému zvýšení produktivity vyžaduje změnu návyků. Tyto postupy platí bez ohledu na to, zda používáte Claude, ClickUp Brain nebo jakýkoli jiný nástroj AI.
Stanovte požadavky a nechte Claude postarat se o implementaci.
🚩 Jste frustrováni z toho, že AI vám poskytuje obecné, nepoužitelné výstupy. K tomu dochází, když jste příliš vágní nebo se snažíte diktovat každý jednotlivý krok, čímž ztrácíte čas. Nejlepší přístup je jasně definovat „co“ a nechat AI, aby se postarala o „jak“.
✅ Buďte konkrétní ohledně požadovaného výsledku, ale flexibilní ohledně metody.
- Slabý podnět: „Napište aktualizaci projektu. “
- Silný podnět: „Napište aktualizaci projektu pro naše netechnické zainteresované strany. Zahrňte stav časového harmonogramu, dopady nedávného zpoždění serveru na rozpočet a tři nejdůležitější priority na příští týden. Tón by měl být sebevědomý a profesionální. “
Jasné požadavky vám ušetří nekonečné cykly revizí.
Využijte rychlé iterační cykly
🚩 První odpověď AI považujete za konečný produkt, což často vede k zklamání. Místo toho byste měli počáteční výstup považovat za hrubý návrh – výchozí bod pro zdokonalení.
✅ Přijměte iterativní pracovní postup.
- Vygenerujte počáteční výstup
- Rychle zjistěte, co funguje a co je třeba změnit.
- Poskytujte konkrétní, cílenou zpětnou vazbu, která pomůže AI
- Vycházejte z úspěšných částí odpovědi.
Claude si pamatuje kontext vaší konverzace, takže každé vylepšení navazuje na to předchozí. A pokud chcete, aby vaše zpětná vazba byla ještě účinnější díky odkazům na projektová data v reálném čase, vyzkoušejte ClickUp Brain.
Začněte jednoduše a postupně rozšiřujte své znalosti.
🚩 Pokoušíte se vyřešit složitý, vícečlenný problém v jediném rozsáhlém zadání. To často přetíží AI, což vede k matoucím nebo neúplným výstupům.
✅ Lepším přístupem je rozdělit úkol na menší, zvládnutelné kroky.
Například při vytváření zprávy požádejte Clauda, aby:
- „Shrňte klíčové závěry z přiložených údajů z uživatelského průzkumu.“
- „Nyní tyto poznatky přetransformujte do tří hlavních doporučení. “
- „Formátujte to jako jednostránkovou zprávu s názvem, shrnutím a třemi doporučeními. “
Tento přístup nejenže přináší lepší výsledky, ale také usnadňuje určení, kde se něco pokazilo.
Jaký nárůst produktivity můžete od Clauda očekávat
Klíčem k úspěšnému zavedení umělé inteligence je nastavení realistických očekávání ohledně zvýšení produktivity:
- Oblasti s velkým dopadem: AI vyniká při vytváření prvních návrhů, zpracování velkých datových sad, syntéze výzkumu a generování šablonového kódu.
- Oblasti s mírným dopadem: Je to spolehlivý partner pro úpravy a vylepšování stávající práce, brainstorming nápadů a učení se novým konceptům.
- Oblasti s menším dopadem: Má potíže s úkoly vyžadujícími data v reálném čase, hluboké a úzké odborné znalosti nebo fyzickou činnost.
Největší výhody používání Clauda nespočívají vždy v úspoře drahocenných minut. Pocházejí ze snížení tření. Claude usnadňuje začátek psaní, zrychluje analýzu informací a snižuje obavy z technických úkolů.
🤝 Přátelské připomenutí: Kolik času ušetříte používáním Clauda závisí na tom, jak jasně vysvětlíte, co potřebujete, a zda je daný úkol pro AI vůbec vhodný.
Omezení používání aplikace Claude pro zvýšení produktivity
Někdy vám Claude s jistotou poskytne nesprávné informace. Jindy se zdá, že uvízne v smyčce. Realistický pohled na jeho omezení pomůže vašemu týmu lépe ho využívat.
- Riziko halucinace: AI může generovat „fakta“, která znějí věrohodně, ale jsou nesprávná. To platí zejména pro konkrétní datové body, jména nebo data.
- Omezení kontextu: V případě velmi dlouhých konverzací může začít „zapomínat“ dříve zmíněné podrobnosti nebo pokyny.
- Žádná schopnost provádění: Nemůže skutečně provádět akce v jiných aplikacích.
Proto mnoho týmů nakonec hledá způsoby, jak přiblížit AI k místu, kde se skutečně pracuje, místo aby ji držely odděleně. ClickUp tento problém řeší tím, že AI přináší přímo do vašeho pracovního postupu.
Jak používat ClickUp AI jako alternativu
ClickUp Brain
Chcete přestat žonglovat s několika nástroji umělé inteligence? ClickUp Brain vám pomůže.
Jedná se o nativní AI asistenta ClickUp, který je přímo integrován do vašeho pracovního prostoru. Proto má přístup k vašemu skutečnému pracovnímu kontextu – vašim projektům, úkolům, dokumentům a týmové komunikaci. Neodpovídá pouze na vaše pokyny, ale reaguje s porozuměním vaší práci.
Tím se vyřeší největší omezení aplikace Claude.
- Kontextové povědomí: Místo toho, abyste mu ručně zadávali kontext, ClickUp Brain již zná termíny vašich projektů, strukturu týmu a historii úkolů.
- Přímé provedení: ClickUp Brain může generovat úkoly, aktualizovat jejich stav a vytvářet dokumenty přímo ve vašem pracovním prostoru, kromě dalších výkonných akcí.
- Data v reálném čase: Můžete dotazovat skutečná data z vašeho pracovního prostoru, nikoli statický, zastaralý tréninkový soubor.
|Schopnosti
|Claude
|ClickUp Brain
|Vnímání kontextu
|Vyžaduje ruční zadávání kontextu pro každý úkol.
|Nativně rozumí vašim projektům, úkolům a týmu
|Provedení
|Navrhuje akce a obsah
|Přímo vytváří úkoly, píše dokumenty a spouští automatizace uvnitř ClickUp.
|Týmová spolupráce
|Výstupy jsou izolované a musí se sdílet ručně.
|Obsah generovaný umělou inteligencí je okamžitě k dispozici vašemu týmu.
|Přístup k datům
|Omezeno na statická data z minulých školení (pokud jej nenastavíte k prohledávání webu)
|Přístup k informacím o vašem pracovním prostoru v reálném čase + také možnost přístupu přes web
Další nástroje ClickUp AI
A co je na tom nejzajímavější?
Toto není jediná super schopnost AI, kterou ClickUp nabízí pro vaši produktivitu. Na rozdíl od samostatných AI nástrojů je AI ClickUp navržena tak, aby jednala, nejen poskytovala rady. Můžete také využít:
- ClickUp AI Super Agents : Autonomní agenti, kteří monitorují váš pracovní prostor a jednají vaším jménem. Mohou třídit úkoly, označovat rizika, aktualizovat stavy, směrovat práci a dodržovat pravidla, která definujete – bez manuálního zásahu.
- AI pole : Inteligentní pole, která automaticky generují, shrnují nebo klasifikují data. Mohou například označovat úkoly, hodnotit priority, extrahovat klíčové podrobnosti nebo psát shrnutí při vytváření nebo aktualizaci práce.
- Automatické vyplňování pomocí AI : Automaticky vyplňuje podrobnosti úkolů, jako jsou popisy, vlastníci, priority nebo časové osy, na základě kontextu. Odstraňuje tak opakující se nastavovací práce a zajišťuje konzistentnost úkolů napříč týmy.
- Vytváření úkolů pomocí umělé inteligence: Proměňte text v zápisech z jednání, dokumentech nebo chatových vláknech ve strukturované úkoly s přiřazenými osobami, termíny a podúkoly – bez nutnosti ručního formátování.
- Shrnutí, aktualizace, stand-upy a catch-upy pomocí AI: Okamžitě generujte aktualizace projektů, shrnutí pokroku, chatové catch-upy a zprávy o stavu na základě živých dat, aby reporting nezpomaloval týmy.
Pro týmy, které chtějí ještě větší výkon, nabízí ClickUp BrainGPT desktopového AI pomocníka s funkcí převodu hlasu na text. V této jedné AI Super App máte také přístup k několika LLM!
Jak začít používat ClickUp pro svůj tým ještě dnes
Nejúčinnější asistenti s umělou inteligencí odstraňují tření mezi myšlením a jednáním. To začíná kontextem. Umělá inteligence funguje nejlépe, když rozumí vašim projektům, dokumentům a prioritám.
Claude je skvělý pro individuální úkoly, jako je psaní textů nebo zkoumání nápadů. Ale pro produktivitu týmu bude integrace vždy lepší než izolace. ✨
ClickUp to umožňuje díky intuitivní vrstvě umělé inteligence, kterou můžete použít přímo ve svém pracovním prostředí. Můžete vyzkoušet:
- Přeměňte své poznámky ze schůzek na úkoly
- Automatické shrnování aktualizací projektu
- Vytváření dokumentů pomocí AI na základě kontextu úkolu
Nemusíte hned první den měnit všechno. Začněte v malém – s jedním jednoduchým příkladem použití. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma!