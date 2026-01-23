Adobe Connect vs. ClickUp SyncUps: Který nástroj pro videokonference je lepší?

Váš kalendář je plný videohovorů, ale projekty stále stagnují.
Jedna aktualizace se odehraje ve webináři, další ve skupinovém chatu a „velké rozhodnutí“ z minulého týdne zůstane zapsané v něčím zápisníku místo ve vašem nástroji pro správu úkolů nebo projektů.
Index pracovních trendů společnosti Microsoft pro rok 2023 zjistil, že uživatelé Microsoft 365 tráví 57 % svého času schůzkami, e-maily a chatováním a pouze 43 % skutečně tvorbou. U týmů pracujících na dálku se tento rozdíl mezi „mluvili jsme o tom“ a „dodali jsme to“ projevuje v podobě zmeškaných termínů a nekonečných následných akcí napříč různými nástroji.
Adobe Connect od Adobe Creative Cloud se zaměřuje na strukturované online relace, jako jsou webináře a školení, zatímco ClickUp SyncUps je určen pro každodenní aktualizace týmu, které se týkají vašich úkolů a projektů.
V tomto blogu porovnáme Adobe Connect a ClickUp SyncUp z hlediska schůzek, spolupráce a každodenního provádění úkolů, abyste si mohli vybrat to, co nejlépe vyhovuje velikosti a stylu práce vašeho týmu.
ClickUp vs. Adobe Connect: Stručný přehled
|Aspekt
|ClickUp
|Adobe Connect
|Hlavní účel
|All-in-one cloudová platforma pro správu projektů s silnou pozicí na trhu. Obsahuje integrovanou správu úkolů, dokumenty a ClickUp SyncUps, takže týmy zůstávají na stejné vlně a vyhnou se zpětné vazbě.
|Virtuální učebna a platforma pro webináře pro školení, akce a videokonference s vysokou mírou zapojení s přizpůsobitelnými rozvrženími a moduly.
|Každodenní standupy a synchronizace stavu
|Vytvořeno pro rychlé, opakující se standupy v seznamech a sprintových tabulkách, s úkoly aktualizovanými v reálném čase během konverzace.
|Lepší pro strukturované, dobře připravené schůzky; denní standupy jsou náročné a i tak je poté nutné ručně přenášet úkoly.
|Řízení probíhající práce vs. virtuální školení
|Kompletní platforma pro správu projektů a úkolů, kde jsou schůzky umístěny vedle hierarchie, zobrazení a reportingu.
|Optimalizováno pro virtuální učebny a webináře; průběžné sledování úkolů musí probíhat v samostatném nástroji.
|Automatizace, umělá inteligence a následné kroky po schůzce
|Automatizace spolu s ClickUp Brain, AI Notetaker a AI Agents přeměňují rekapitulace na úkoly a automaticky směrují práci.
|AI se zaměřuje na opětovné využití nahrávek a pomoc při živých relacích; následné práce je stále nutné zaznamenávat ručně jinde.
|Komunikace v týmu a živá interakce
|ClickUp Chat, komentáře a SyncUps udržují konverzace, soubory a úkoly pohromadě v jednom pracovním prostoru.
|Silná stránka je zapojení během relace pomocí chatu, otázek a odpovědí, ankety a podů, ale chybí nativní centrum pro průběžnou asynchronní týmovou práci.
Co je ClickUp?
Ve většině týmových nastavení jedna aplikace obsahuje úkoly, druhá ukládá poznámky ze schůzek a soukromý chat obsahuje nejnovější změny rozsahu. Každé přepínání odvádí pozornost a někdo vždy dohání zpoždění, místo aby posouval práci vpřed. To je rozptýlení práce.
ClickUp sdružuje vše do jednoho konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí . Projekty, úkoly, dokumenty, chat a ClickUp SyncUps jsou na jednom místě.
Můžete zde spravovat projekty, přidělovat úkoly a sdílet pokyny, místo abyste přeskakovali mezi samostatnými nástroji pro spolupráci a aplikacemi pro videokonference. Rozhodnutí zůstávají připojena k úkolům, kterých se týkají, a nejsou pohřbena v něčím notebooku.
Pro vzdálenou spolupráci funguje ClickUp jako software pro správu projektů i centrum produktivity. Členové týmu mohou udržovat pořádek pomocí vizuálních tabulek úkolů, seznamů a kalendářů, sledovat průběh projektu v reálném čase a nahradit roztříštěné nástroje pro seznamy úkolů jediným pracovním prostorem.
ClickUp Brain k tomu přidává umělou inteligenci. Shrnuje dlouhé aktualizace a pomáhá s přípravou rekapitulací, takže váš projektový manažer stráví méně času přepisováním a více času udržováním aktivních projektů na správné cestě.
Jeden recenzent G2 říká:
„Nejvíce se mi líbí, jak moc mohu vše centralizovat na jednom místě: úkoly, dokumenty, diskuse, termíny a přehledy pro různé projekty a týmy.“
Funkce ClickUp
Podívejme se, jak ClickUp pomáhá týmům sdílet aktualizace, provádět rychlou synchronizaci a proměnit konverzace v jasnou a sledovatelnou práci.
Funkce č. 1: Chat ClickUp
ClickUp Chat umožňuje týmům vést konverzace v reálném čase přímo ve stejných prostorech, složkách a seznamech, kde spravují svou práci. Můžete @zmínit kolegy, sdílet soubory, propojovat úkoly a reagovat na zprávy, aniž byste opustili svůj pracovní prostor pro správu projektů, takže kontext nikdy nezmizí v samostatné chatovací aplikaci.
Protože vaše chaty fungují společně s úkoly, dokumenty a dashboardy, je snadné přeměnit zprávu na úkol a sledovat jej až do dokončení. Tím se uzavírá mezera „probrali jsme to v chatu“, která se často objevuje, když týmy spoléhají na samostatné nástroje pro zasílání zpráv nebo webináře, jako je Adobe Connect, kde je nutné následné kroky ručně přesunout do jiného systému.
📌 Příklad: Marketingový tým používá ClickUp Chat propojený se svým seznamem spuštění. Během konverzace o změnách textu na poslední chvíli vedoucí pracovník převede dvě klíčové zprávy na úkoly pomocí ClickUp Tasks a označí copywritera. Vzhledem k tomu, že všechny úkoly a chaty jsou propojeny se stejným pracovištěm, je proces sledování mnohem snazší.
Funkce č. 2: ClickUp SyncUps
ClickUp SyncUps jsou lehké schůzky, které se konají přímo ve vašem pracovním prostoru, namísto samostatné aplikace pro schůzky. Týmy mohou provádět opakující se standupy nebo kontroly stavu ze seznamů a prostorů, prohlížet tabule během rozhovoru a zaznamenávat poznámky přímo tam, kde je již práce sledována.
Na rozdíl od nástrojů ve stylu webinářů, jako je Adobe Connect, které kladou důraz na virtuální „místnosti“ a rozvržení, jsou SyncUps vytvořeny pro každodenní použití.
Úkoly a stavy vidíte na obrazovce, zatímco o nich diskutujete, a můžete vytvářet nebo aktualizovat úkoly v reálném čase, místo abyste po hovoru kopírovali poznámky. ClickUp SyncUps je vybaven integrovanou funkcí AI pro pořizování poznámek, která slouží k rekapitulaci akčních položek.
Když používáte AI Notes v ClickUp SyncUp, AI Notetaker automaticky vytvoří dokument s poznámkami ze schůzky ( ClickUp Doc ) po skončení hovoru. Tento dokument obsahuje shrnutí schůzky, klíčové body, akční položky, přepis a případné nahrávky, pokud jsou povoleny. Poznámky jsou zveřejněny ve vlákně SyncUp a lze je také najít v Docs Hub nebo ve vašem Planneru, což usnadňuje přístup, sdílení a spolupráci s vaším týmem.
SyncUp můžete dokonce během hovoru nahrávat a později k němu přistupovat z Clips Hub pro referenci.
📌 Příklad: Produktový tým spustí 15minutový SyncUp ze svého sprintového seznamu. Při projednávání překážek otevírají jednotlivé úkoly a ve stejném zobrazení vytvářejí nové podúkoly. Poté AI Notetaker zveřejní shrnutí a seznam akcí ve vlákně SyncUp (které se zobrazí ve vyhrazeném chatovém kanálu seznamu), takže každý, kdo zmeškal hovor, může přesně vidět, co se změnilo.
📽️ Podívejte se: Stále přeskakujete mezi chatem, e-maily a poznámkami ze schůzek po každém standupu nebo SyncUp? Co kdyby vaše aktualizace, rozhodnutí a následné kroky byly místo toho na jednom místě?
Funkce č. 3: ClickUp Brain, AI Notetaker a AI Agents
ClickUp Brain je vrstva umělé inteligence napříč celým vaším pracovním prostorem ClickUp. Umí shrnout dlouhé dokumenty a úkoly a extrahovat pro vás akční položky z vašeho pracovního prostoru. Tento kontextový nástroj umělé inteligence také umí odpovídat na otázky týkající se probíhající práce a navrhovat aktualizace nebo následné zprávy na základě toho, co je již uloženo ve vašich projektech.
Pokud však hledáte něco, co je relevantnější pro vaše bezprostřední schůzky, můžete vyzkoušet ClickUp AI Notetaker.
Tento nástroj umělé inteligence se automaticky připojuje k podporovaným schůzkám, nahrává zvuk a generuje přepisy a souhrny, které zůstávají prohledávatelné v Docs a úkolech.
Protože se tyto rekapitulace nacházejí v ClickUp namísto samostatného úložiště souborů, je snazší je přímo propojit s probíhajícími projekty.
Kromě toho vám ClickUp Super Agents a ClickUp Brain’s Enterprise Search pomohou získat kontext z celého ClickUp a připojených nástrojů. Super Agents mohou shrnout dlouhé vlákna nebo pomoci připravit programy a následné zprávy, zatímco Enterprise Search najde správné dokumenty a úkoly, které odpoví na otázky týkající se projektu.
📌 Příklad: Po týdenní synchronizaci produktu SyncUp vloží produktový manažer (PM) hrubé poznámky do úkolu a požádá ClickUp Brain, aby je seskupil do kategorií „Rozhodnutí“, „Blokátory“ a „Akční položky“. ClickUp Brain vytvoří přehledné shrnutí a navrhne úkoly, které PM poté přidělí oddělením inženýrství, designu a QA (zajištění kvality). Nikdo nemusí analyzovat záznamy chatu nebo sledovat nahrávky, aby pochopil další kroky.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte systém pro sledování schůzek s podporou umělé inteligence pomocí ClickUp BrainGPT.
Diktujte rozhodnutí a aktualizace pomocí funkce Talk to Text: Hned po hovoru se SyncUp nebo klientem použijte funkci Talk to Text od BrainGPT na počítači a namísto psaní přečtěte své shrnutí. Funkce zpracovává interpunkci, strukturu a šum, takže vaše nahlas přečtené aktualizace se zobrazí jako čistý text v ClickUp Tasks, Docs nebo Comments – bez nutnosti znovu sledovat nahrávky nebo používat samostatné diktovací nástroje. Požádejte ClickUp BrainGPT, aby přeměnil hrubé poznámky na čistý akční plán: Vložte (nebo nadiktujte) hrubé body ze schůzky do dokumentu a požádejte ClickUp BrainGPT, aby je seskupil do rozhodnutí, rizik, překážek a dalších kroků. Poté může navrhnout popisy úkolů a dokonce navrhnout termíny splnění na základě kontextu, který je již uložen ve vašem pracovním prostoruVyhledávejte minulé ClickUp SyncUps podle tématu nebo projektu: Místo prohledávání starých dokumentů a chatových vláken zeptejte se ClickUp BrainGPT na otázky jako „K čemu jsme se zavázali pro zavedení onboardingů ve třetím čtvrtletí?“ nebo „Shrňte poslední tři SyncUps pro naše spuštění ACME. “ Protože ClickUp BrainGPT je propojen s vaším pracovním prostorem, může vytáhnout správná rozhodnutí a úkoly do jedné aktuální odpovědiVyberte správný model AI pro každé následné kroky: Využijte přístup ClickUp BrainGPT k několika prémiovým modelům (jako GPT-4, Claude a Gemini) z jednoho místa. Zůstanete v ClickUp, zatímco ClickUp BrainGPT nasměruje práci k nejlepšímu nástroji pro daný úkol.
Funkce č. 4: ClickUp Meetings a ClickUp Calendar
Většina nástrojů pro schůzky se zaměřuje na to, co se děje během hovoru. ClickUp to mění tím, že vám v jednom pracovním prostoru poskytuje vše, co potřebujete před, během a po schůzce.
Začněte s ClickUp Meetings. Můžete vytvořit dokument nebo úkol schůzky a nastínit svůj program pomocí bohatých textových úprav a kontrolních seznamů. Poté můžete pomocí přiřazených komentářů proměnit body k diskusi na vlastníky a termíny splnění, aniž byste museli opustit stránku.
Opakující se úkoly udržují týdenní schůzky 1:1, sprintové revize a kontroly projektů v předvídatelném rytmu, zatímco ClickUp AI Notetaker a ClickUp Brain vám pomohou generovat zápisy a následné e-maily několika kliknutími, místo abyste vše přepisovali ručně.
ClickUp Calendar přináší plánování do stejného systému. Úkoly a schůzky můžete zobrazit společně v denním, týdenním nebo měsíčním rozvržení a položky přetahovat myší, abyste je přeplánovali. Práci můžete také barevně označit podle stavu nebo priority, aby bylo jasné, čemu je třeba věnovat pozornost jako prvnímu.
Synchronizace kalendáře s Google Kalendářem znamená, že změny v ClickUp se promítnou do vašeho externího kalendáře a naopak, což usnadňuje přizpůsobení ClickUp SyncUps a check-inů zbytku vašeho dne bez dvojitého rezervování.
📌 Příklad: Produktový tým provádí opakující se týdenní ClickUp SyncUp z ClickUp seznamu. V ClickUp kalendáři se ClickUp SyncUps nachází vedle sprintových úkolů, takže když se změní priority, projektový manažer přetáhne úkoly a další ClickUp SyncUp do nových časových slotů v jednom zobrazení.
📖 Přečtěte si také: Jak automaticky pořizovat poznámky v Zoom Meetings?
Funkce č. 5: Automatizace a integrace ClickUp
ClickUp Automations vám umožňuje nahradit manuální následné práce jednoduchými pravidly. Můžete spustit akce, když se změní stav, nastane termín splnění, vytvoří se úkol nebo se aktualizuje vlastní pole.
Když zkombinujete ClickUp Automations s ClickUp AI Notetaker a ClickUp Brain, typický průběh vypadá takto:
- ClickUp Notetaker shrnuje schůzku ClickUp SyncUps
- ClickUp Brain vytahuje akční položky
- Úkoly se vytvářejí s vlastníky a daty.
- ClickUp Automations směruje tyto úkoly do správných seznamů nebo sprintů.
ClickUp se také integruje s více než 1000 nástroji, které váš tým již používá. Patří mezi ně běžné platformy pro schůzky, jako jsou Google Workspace, Microsoft Teams, Slack, Zoom a další. To vám dává flexibilitu při používání externích video nástrojů tam, kde to dává smysl, a zároveň centralizuje sledování úkolů a automatizaci na jednom místě.
Díky tomu je ClickUp ideální pro rychle se rozvíjející týmy, které hledají nástroje s bezpečnostními a kolaboračními funkcemi, které snadno zefektivňují pracovní postupy.
📌 Příklad: Po revizi návrhu se úkol přesune do stavu „V revizi“. Automatizace jej okamžitě přiřadí schvalovateli, přidá termín splnění a zveřejní komentář s odkazem na shrnutí ClickUp AI Notetaker. Nikdo si nemusí pamatovat předání úkolu a pracovní postup pokračuje plynule mezi schůzkami.
Ceny ClickUp
📮 ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že znalostní pracovníci mohou strávit téměř 308 hodin týdně na schůzkách v organizaci se 100 zaměstnanci!
Ale co kdybyste mohli zkrátit dobu těchto schůzek? Jednotný pracovní prostor ClickUp výrazně snižuje počet zbytečných schůzek!
💫 Skutečné výsledky: Klienti jako Trinetix dosáhli 50% snížení počtu schůzek díky centralizaci projektové dokumentace, automatizaci pracovních postupů a zlepšení viditelnosti napříč týmy pomocí ClickUp. Představte si, že každý týden získáte zpět stovky produktivních hodin!
Co je Adobe Connect?
Představte si, že pořádáte virtuální školení pro stovky lidí a potřebujete více než jen základní videohovor. Chcete propracované rozvržení, nástroje pro zapojení účastníků a místnosti, které můžete každý týden znovu použít, aniž byste museli vše budovat od základů.
Adobe Connect je platforma pro webové konference a virtuální učebny určená pro strukturované relace, jako jsou webináře a programy pro nové zaměstnance.
Hostitelé vytvářejí „místnosti“ pomocí modulů a rozvržení pro chat, ankety, otázky a odpovědi, poznámky, sdílení souborů a sdílení obrazovky a poté je ukládají jako trvalé prostory, které mohou znovu použít v rámci různých událostí.
Protože místnosti si pamatují svou konfiguraci, mohou školitelé předem načíst obsah a snímky a znovu je použít pro každou skupinu. Adobe je úzce propojen s ekosystémy pro vzdělávání (například Adobe Learning Manager a platformy LMS), což z něj činí oblíbenou volbu pro podniky s formálními programy L&D a náročnými požadavky na školení v oblasti dodržování předpisů.
Funkce Adobe Connect
Adobe Connect se zaměřuje spíše na ovládání hostitele, zapojení účastníků a opakovatelný design místnosti než na každodenní sledování úkolů.
Funkce č. 1: Personalizované virtuální místnosti s moduly a rozvrženími
Adobe Connect používá „pods“ (moduly pro chat, video, otázky a odpovědi, ankety, poznámky, soubory atd.) a „layouts“ (uspořádání těchto pods) k vytváření trvalých místností.
Hostitelé mohou konfigurovat více rozvržení. Například lobby, hlavní zobrazení prezentace, zobrazení breakout a shrnutí otázek a odpovědí, a během relace mezi nimi přecházet jediným kliknutím.
Protože místnosti jsou trvalé, můžete relaci zavřít a vrátit se později, abyste našli všechny pody a nahrané materiály přesně tak, jak jste je zanechali. To je zvláště užitečné pro opakující se školicí programy a kurzy s více relacemi, kde nemusíte neustále používat kontrolu verzí, abyste našli svůj obsah.
Uživatelé se také mohou připojit k relacím prostřednictvím svých mobilních zařízení pomocí mobilní aplikace Adobe Connect.
Funkce č. 2: Breakout rooms pro spolupráci v malých skupinách
Ve velkých virtuálních učebnách nebo webinářích snadno dominuje jen několik hlasů, zatímco všichni ostatní zůstávají ztlumení, což ztěžuje skutečnou spolupráci na dálku.
Díky breakout roomům v Adobe Connect mohou hostitelé rozdělit účastníky do menších skupin pro diskuse nebo hraní rolí. Každý breakout room může mít vlastní rozložení a pody, včetně tabulek, chatu a sdílených poznámek.
Hostitelé mohou také přecházet mezi místnostmi, odesílat hromadné zprávy všem skupinám a poté všechny přivést zpět do hlavní místnosti k debriefingu. To je obzvláště užitečné pro workshopy a skupinové učení, kde interakce ovlivňuje výsledky.
Funkce č. 3: Nástroje pro zapojení s interaktivními moduly
Velké virtuální schůzky se mohou rychle proměnit v jednostranné prezentace, při kterých účastníci přestanou vnímat, zejména pokud neexistuje snadný způsob, jak shromažďovat zpětnou vazbu nebo zapojit publikum.
Adobe Connect řeší tento problém pomocí interaktivních modulů pro ankety, otázky a odpovědi, chat a sdílené poznámky, takže hostitelé mohou pasivní diváky proměnit v aktivní účastníky.
V kombinaci s pody souborů (pro distribuci podkladů) a sdílením obrazovky tyto nástroje promění webináře v interaktivnější zážitky než základní videohovory, a to vše bez nutnosti používat pluginy třetích stran.
Funkce č. 4: Pokročilé ovládací prvky hostitele a příprava v zákulisí
Při velkých virtuálních akcích je stresující, když přednášející před zraky všech nastavují prezentace nebo opravují zvuk, nebo když nelze rychle ztlumit hlučné linky a udržet věci pod kontrolou.
Adobe Connect poskytuje hostitelům podrobnou kontrolu nad tím, co účastníci vidí a mohou dělat. Můžete omezit chat a spravovat práva pro sdílení obrazovek nebo interakci s konkrétními pody pomocí řady nástrojů pro spolupráci.
Režim přípravy ve stylu zákulisí umožňuje prezentujícím spolupracovat v zákulisí nebo načítat nový obsah, zatímco účastníci mají i nadále stabilní zobrazení. To snižuje nešikovné manipulace na obrazovce během významných událostí.
Funkce č. 5: Výkon založený na umělé inteligenci pro obsah a prezentující
Mezi výkonné funkce Adobe Connect založené na umělé inteligenci patří možnost převést nahrávky do písemné podoby a generovat strukturované shrnutí, které rozdělují dlouhé relace na kapitoly a klíčové body.
Asistent AI může provázet hostitele a kreativní týmy funkcemi a nové nástroje AI Q&A (otázky a odpovědi) jsou navrženy tak, aby kategorizovaly a pomáhaly odpovídat na otázky publika během živých relací.
Pro týmy L&D (learning and development), které pořádají opakované webináře, to může zefektivnit jak samotné pořádání, tak dokumentaci po skončení akce.
Ceny Adobe Connect
- Standard: 190 $/rok na uživatele
- Premium: 290 $/rok na uživatele
- Enterprise: 390 $/rok na uživatele
ClickUp SyncUps vs. Adobe Connect: Porovnání funkcí
Než vybereme vítěze, podívejte se, jak si ClickUp SyncUps a Adobe Connect vedou v porovnání, když potřebujete schůzky, které se skutečně promění v sledovatelnou práci, místo aby zmizely v dalším videu.
Funkce č. 1: Každodenní standupy a synchronizace stavu
ClickUp SyncUps
ClickUp SyncUps je navržen tak, aby zajistil, že denní standupy a rychlé recenze probíhají ve stejném prostředí jako vaše úkoly a dokumenty. Spouštějí se z vašich seznamů, sprintových tabulek nebo projektových prostorů, takže zatímco vy mluvíte, tým již sleduje živá data.
Adobe Connect
Adobe Connect může hostit živé standupy, ale je primárně určen pro propracované, strukturované relace, jako jsou virtuální učebny a webináře. Pods, rozvržení a příprava v zákulisí vynikají při velkých událostech, ale mohou být těžkopádné pro každodenní 15minutové kontroly. Po skončení hovoru je stále nutné přesunout poznámky do projektového nástroje, aby bylo možné vytvářet a sledovat úkoly.
🏆 Vítěz: ClickUp vítězí v oblasti opakujících se standupů a synchronizace stavu. ClickUp SyncUps se nachází ve vašem projektovém pracovním prostoru a okamžitě přeměňuje aktualizace na úkoly a stavy, zatímco Adobe Connect je vhodnější pro plánovaná školení a setkání ve stylu událostí.
Funkce č. 2: Správa probíhající práce vs. virtuální školení
ClickUp SyncUps
ClickUp je navržen pro průběžné řízení projektů a úkolů. Hierarchie ClickUp (pracovní prostor → prostory → složky → seznamy → úkoly) dává každému pracovnímu toku jasnou strukturu s přiřazenými osobami, prioritami a nativním sledováním času na úrovni úkolů. Týmy mohou přepínat mezi zobrazením seznamu, tabule, kalendáře a Ganttova diagramu pomocí stejných dat a na první pohled vidět, jak práce postupuje.
Všechny funkce ClickUp se točí kolem těchto úkolů, takže konverzace, které začínají na schůzce, končí na stejném místě, kde sledujete pokrok a výsledky.
Adobe Connect
Adobe Connect je optimalizován pro poskytování strukturovaných virtuálních učeben a webinářů. Trvalé místnosti a moduly zajišťují, že tyto relace působí propracovaně a jsou opakovatelné. Po skončení relace však stále musíte převést akční položky a rozhodnutí do samostatné platformy pro správu projektů, abyste je mohli dlouhodobě sledovat.
🏆 Vítěz: ClickUp jasně vítězí v oblasti průběžného řízení projektů a úkolů. Adobe Connect je silný v poskytování virtuálních událostí, ale pro následné řízení se musí spoléhat na jiný systém.
Funkce č. 3: Automatizace, umělá inteligence a následné kroky po schůzce
ClickUp SyncUps
ClickUp využívá automatizaci a umělou inteligenci k zlepšení spolupráce na pracovišti tím, že zajišťuje pokračování práce i po skončení hovoru. Automatizace ClickUp vám umožňuje spouštět akce založené na pravidlech, když se změní stav nebo jsou vytvořeny úkoly, takže tabule zůstávají přesné bez nutnosti neustálých ručních aktualizací.
ClickUp Brain, AI Notetaker a Super Agents pak mohou spolupracovat na shrnutí vaší schůzky ClickUp SyncUps, extrahování akčních položek, navrhování následných kroků a dokonce generování popisů úkolů z poznámek nebo přepisů.
Adobe Connect
Funkce umělé inteligence Adobe Connect se zaměřují na události. Pomáhají převádět nahrávky na obsah, generovat shrnutí a podporovat hostitele během živých relací pomocí asistence a lepšího zpracování otázek a odpovědí. To je cenné pro školicí a marketingové týmy, ale propojení těchto poznatků s probíhajícími úkoly stále závisí na jiné platformě.
🏆 Vítěz: ClickUp vyhrává díky automatizaci následných kroků po schůzích a propojení AI přímo s úkoly, dokumenty a pracovními postupy. Adobe Connect je nejlepší pro AI, která vylepšuje a recykluje obsah školení.
👀 Zajímavost: Pracovníci v oblasti znalostí přepínají mezi aplikacemi a webovými stránkami téměř 1 200krát denně, čímž ztrácejí zhruba 4 hodiny týdně jen tím, že se znovu orientují. Právě tento druh přepínání se snaží snížit all-in-one pracovní prostor ClickUp a SyncUps.
Funkce č. 4: Komunikace v týmu a živá interakce
ClickUp
ClickUp udržuje každodenní komunikaci týmu v těsné souvislosti s prací. Můžete @ zmínit kolegy, sdílet soubory, převádět diskuse na úkoly a zajistit, aby rozhodnutí zůstala spojena s prací, které se týkají.
Adobe Connect
Adobe Connect vyniká v zapojení účastníků během naplánovaných relací. Hostitelé využívají chat, otázky a odpovědi, ankety, tabule, soubory a breakout rooms, aby udrželi účastníky aktivní.
Pro živé webináře nebo školení je to bohatší zážitek než základní videohovor. Po skončení relace však není k dispozici žádný nativní pracovní prostor pro pokračující asynchronní chat nebo sledování úkolů.
🏆 Vítěz: ClickUp vítězí v oblasti průběžné týmové komunikace, která zůstává propojena s úkoly a projekty. Adobe Connect je silnější v oblasti komunikace jednoho s mnoha během strukturovaných virtuálních událostí.
👀 Zajímavost: Microsoft NetMeeting pomohl vytvořit první veřejné webové konference. Později, v roce 1999, bylo vytvořeno WebEx Meeting Center, které bylo později přejmenováno na WebEx, což dále pomohlo zvýšit popularitu webinářů.
ClickUp vs. Adobe Connect na Redditu
Uživatelé Redditu obecně považují tyto nástroje za řešení velmi odlišných problémů: ClickUp je komplexní nástroj pro plánování práce a sledování aktualizací souvisejících s úkoly, zatímco Adobe Connect se častěji objevuje v diskuzích o strukturovaných webinářích, virtuálních učebnách a formálních školeních.
Uživatelé vyzdvihují hloubku a flexibilitu aplikace ClickUp jako aplikace pro zvýšení produktivity:
✅ „Clickup používáme už nejméně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro řízení projektů. ”
✅ „Clickup používáme už nejméně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro řízení projektů. ”
Uživatelé také zdůrazňují nevýhodu ClickUp:
🚩 „Mám dojem, že ClickUp je nabitý tolika funkcemi, že to je také jeho hlavní nevýhoda, protože je příliš přetížený a tato zátěž ho zpomaluje.“
🚩 „Mám dojem, že ClickUp je nabitý tolika funkcemi, že to je také jeho hlavní nevýhoda, protože je příliš přetížený a tato zátěž ho zpomaluje.“
V případě Adobe Connect pedagogové a administrátoři často hovoří o jeho použitelnosti:
✅ „Jako uživatel Adobe Connect musím říct, že je to docela fajn. Upřednostňuji ho před Lyncem pro videohovory s více uživateli, protože v galerii můžete vidět všechny videohovory najednou, zatímco v Lyncu vidíte pouze „aktivního mluvčího“ (což je často nesprávné).“
✅ „Jako uživatel Adobe Connect musím říct, že je to docela fajn. Upřednostňuji ho před Lyncem pro videohovory s více uživateli, protože v galerii můžete vidět všechny videohovory najednou, zatímco v Lyncu vidíte pouze „aktivního mluvčího“ (což je často nesprávné).“
Reddit uvádí, že Adobe Connect je vhodný pro strukturované relace, ale opakovaně se objevují témata jako náklady a tření. Jeden učitel shrnul své zkušenosti takto:
🚩 „Po několika zvýšeních cen a nežádoucích aktualizacích uživatelského rozhraní/přidaných funkcích jsem Adobe věrný už roky, ale nyní běží tak pomalu, že je téměř nepoužitelný, a já už toho mám dost.“
🚩 „Po několika zvýšeních cen a nežádoucích aktualizacích uživatelského rozhraní/přidaných funkcích jsem Adobe věrný už roky, ale nyní běží tak pomalu, že je téměř nepoužitelný, a já už toho mám dost.“
Celkově se názory na Redditu přiklánějí k ClickUp, pokud potřebujete průběžné řízení úkolů a pracovní postupy od schůzky k akci pro vzdálené pracovníky.
Uživatelé preferují Adobe Connect, když potřebují náročnější virtuální učebny ve stylu událostí, ale jsou ochotni smířit se s vyššími náklady a více tradičním zážitkem.
Který nástroj pro schůzky je nejlepší?
Adobe Connect je vynikající, pokud potřebujete propracovanou „pódiovou scénu“ pro virtuální učebny, webináře a strukturované školení. Pokud se zaměřujete na pořádání interaktivních sezení s rozvržením, pody a nástroji pro zapojení velkých skupin, tento program tuto úlohu plní dobře, zejména pro vzdělávací týmy a velké podniky.
ClickUp se naopak zaměřuje na řízení projektů a integrovanou spolupráci. Díky ClickUp SyncUps vedle vašich úkolů, dokumentů a chatu pomáhá týmům proměnit rychlé aktualizace v jasné akční položky.
Můžete spravovat úkoly a poznámky z jednání společně, čímž se vyhnete rozhodnutím, která se v samostatných nástrojích pro videokonference ztrácejí. Díky ClickUp Brain, který funguje jako inteligentní vrstva AI, zůstávají souhrny a další kroky propojeny s prací, místo aby se vznášely v samostatném rekapitulativním přehledu.
Pokud tedy potřebujete velké, propracované akce, Adobe Connect je spolehlivou volbou. Pokud však chcete, aby každodenní schůzky a asynchronní kontroly přímo ovlivňovaly způsob, jakým plánujete projekty a spravujete úkoly, ClickUp SyncUps je nástroj pro schůzky, který vám zůstane k dispozici i po skončení hovoru.
