Bezplatné šablony pro videohry k plánování, navrhování a sledování vývoje vaší hry

Vaše hra má skvělý základní cyklus, jedinečnou grafiku a funguje téměř bezchybně. Ale seznam chyb je uložen v Discord, poznámky k úrovním jsou pohřbeny v Google Docs a nikdo neví, kam se poděla ta finální „schválená“ verze scénáře cutscény.
To není výrobní proces. To je rozptýlená práce.
Vzhledem k tomu, že stále více nezávislých týmů a studií dodává své produkty rychleji a efektivněji, vaše schopnost plánovat a realizovat projekty se stává konkurenční výhodou. Ať už vytváříte jednu úroveň nebo se připravujete na uvedení na trh, potřebujete systémy, které udrží tempo vašeho rozvoje.
Tento průvodce shrnuje nejlepší šablony pro videohry – od návrhových dokumentů po sprintové tabule –, které vám pomohou vytvářet chytřejší hry, sjednotit tým a vyhnout se bolestivým přestavbám před vydáním.
12 nejlepších šablon pro vývojáře videoher v kostce
Ať už jste nezávislý vývojář, studio nebo teprve začínáte s vývojem své první hry, tyto šablony vám pomohou organizovat, plánovat a zefektivnit každou fázi vývoje vaší videohry.
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona dokumentu pro návrh hry ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí vývojáři, studenti herního designu a studia dokumentující rozhodnutí a sledující jejich realizaci.
|Dokument pro návrh hry pro cíle, mechaniky a prostředky; podporuje zobrazení ve formě seznamu a časové osy.
|ClickUp Doc + Seznam + Gantt + Pracovní vytížení + Kalendář
|Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Testeři kvality (QA), vývojáři a studia sledující chyby v jednotlivých verzích
|Centrální protokol chyb s přiřazením, prioritou a sledováním stavu; uchovává informace o reprodukci a soubory pohromadě.
|Složka ClickUp (5 zobrazení)
|Šablona pro správu úkolů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí vývojáři a malá studia, která řídí výrobu od prototypu až po uvedení na trh
|Plánování úkolů podle milníků/funkcí; podpora vlastníků, termínů a závislostí.
|Složka ClickUp (3 zobrazení)
|Šablona ClickUp Storyboard
|Získejte bezplatnou šablonu
|Návrháři příběhů a kreativní týmy plánující hry založené na příběhu
|Plánování scén a sekvencí; sledování změn a schvalování
|ClickUp Whiteboard
|Šablona dokumentu ClickUp Creative Brief
|Získejte bezplatnou šablonu
|Studia a nezávislé týmy se včas sjednotí ohledně kreativního směřování
|Kreativní brief Dokument pro cíle, publikum, tón a výstupy
|Složka ClickUp (3 zobrazení) + dokumenty + tabule
|Šablona ClickUp pro plánování scrumů a sprintů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agilní vývojové týmy a producenti pracující v iterativních cyklech
|Plánování backlogu a sprintů se stavy, překážkami a recenzemi
|Složka ClickUp (4 zobrazení)
|Šablona kontrolního seznamu pro plán uvedení produktu na trh ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislá studia a vydavatelé koordinující práci na uvedení na trh
|Kontrolní seznam spuštění s přizpůsobenými stavy a klíčovými poli pro sledování
|ClickUp Seznam + Tabule + Kalendář + Časová osa
|Šablona pro správu aktiv ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy spravující aktiva, nástroje, licence a vybavení
|Sledování aktiv s přizpůsobenými stavy a viditelností časové osy
|ClickUp Seznam + Tabule + Tabulka + Časová osa + Kalendář + Pracovní vytížení + Ganttův diagram
|Šablona marketingového plánu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislé týmy a studia plánující kampaně a uvedení na trh
|Cíle, plánování založené na úkolech a přehledy sledování pokroku
|ClickUp Seznam + Tabule + Kalendář + Časová osa + Gantt + Pracovní vytížení
|Šablona scénáře videohry od Template.net
|Stáhnout tuto šablonu
|Návrháři příběhu, týmy dabérů (VO) a nezávislí vývojáři sdílející scénáře
|Upravitelný rozvržení skriptu s možnostmi exportu (Word/Docs/PDF)
|Šablona. online editor net + formáty ke stažení
|Šablona harmonogramu natáčení videohry od Template.net
|Stáhnout tuto šablonu
|Studia a nezávislé týmy koordinující dabing, motion capture (mocap) a natáčecí dny
|Plánování natáčení/sezení s exportovatelnými formáty
|Šablona. online editor net + formáty ke stažení
|Šablona charakteristiky postavy od Genially
|Stáhnout tuto šablonu
|Herní designéři, umělci a pedagogové vytvářející konzistentní postavy
|Interaktivní charakteristika postav pro pozadí příběhu, vlastnosti a reference
|Interaktivní online šablona + stažení
Co jsou šablony videoher?
Šablona videohry je hotová struktura pro plánování jedné části vývoje, jako jsou návrhové dokumenty, sledování chyb, sprinty nebo kontrolní seznamy pro spuštění.
Místo toho, abyste pokaždé začínali s prázdnou stránkou, můžete začít s formátem, který již obsahuje sekce, na které byste při intenzivní práci na vývoji mohli zapomenout.
Většina šablon pro hry vám pomůže zaznamenávat rozhodnutí a udržovat konzistentní základní prvky, jako jsou mechanika, úrovně, prostředky, poznámky k testování a úkoly související s vydáním. Ať už pracujete samostatně nebo v týmu, tyto šablony vám pomohou vyhnout se opomenutí detailů a rychleji přejít od nápadu k vydání.
Co dělá šablonu videohry dobrou?
Dobrá šablona pro videohry by měla zajistit přehledné plánování a zároveň nabízet funkce, které odpovídají vašemu žánru a pracovnímu postupu.
Ideální šablona pro videohry by měla obsahovat následující prvky:
- Přehledné sekce pro koncept, hratelnost, mechaniku, postavy, prostředky a testování.
- Snadno srozumitelná struktura pro plánování a dokumentaci
- Prostor pro zaznamenávání změn, zpětné vazby a revizí
- Kompatibilita s oblíbenými projektovými nástroji a pracovními postupy
- Přizpůsobitelná pole umožňují přizpůsobit šablonu různým týmům a stylům her.
- Funkce pro spolupráci v reálném čase pro týmy nebo studia
- Integrované kontrolní seznamy a časové osy zajišťují kompletní sledování projektu.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit a implementovat kontrolní seznam QA
12 nejlepších šablon pro videohry
Vývoj her už není jen o správě souborů a úkolů, ale o správě informací. Když však nástroje AI pro dokumenty, chat, poznámky a plánování fungují v oddělených systémech, dochází k tomu, čemu říkáme „rozptýlení AI“: nesouvislé informace, roztříštěné aktualizace a absence jediného zdroje pravdivých informací.
Právě v tomto ohledu mění konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp pravidla hry. Sdružuje vše – úkoly, dokumenty, aktiva, časové osy a nyní i AI – na jednom místě, které rozumí vaší práci. Takže se nejen pohybujete rychleji... ale také chytřeji.
Níže najdete 12 šablon pro vývoj her, které byly vytvořeny s cílem omezit přepracování, eliminovat slepé body a skutečně vám pomoci s uvedením na trh – ať už právě navrhujete svůj první mechanismus nebo plánujete globální uvedení na trh.
1. Šablona dokumentu pro návrh hry ClickUp
Když jste ponořeni do produkce, je nebezpečně snadné zapomenout, na čem se tým skutečně dohodl. Šablona ClickUp Game Design Doc uchovává vaše základní smyčky, mechaniky, funkce a plány aktiv v jednom editovatelném centru, takže rozhodnutí nezmizí uprostřed sprintu.
Šablona je vytvořena jako šablona ClickUp Docs a je navržena tak, aby pokrývala cíle, funkce, výuku hraní, mechaniku a aktiva. Podporuje také vytváření širšího pracovního postupu s funkcemi, jako jsou seznamy, Gantt, pracovní zátěž, kalendář a další. Je také navržena tak, aby podporovala sledování pomocí společné úpravy, automatizace, nahrávání obrazovky a umělé inteligence v rámci vašeho procesu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Definujte vývojové cíle, aby tým mohl schválit, co znamená „hotovo“.
- Nastíňte funkce a mechaniky, aby rozhodnutí o rozsahu byla zaznamenána včas.
- Zaznamenejte si všechny prvky, aby se umělecká, zvuková a uživatelská rozhraní nemusela opakovaně přepracovávat.
- Vytvořte si pracovní postup nad rámec dokumentů pomocí zobrazení Seznam, Gantt, Pracovní zátěž a Kalendář.
- Sledujte pokrok pomocí společné úpravy, automatizace a nahrávání obrazovky, aby byly aktualizace stále viditelné.
✨ Ideální pro: Nezávislé vývojáře, uživatele softwaru pro návrh her, studenty a studia, která chtějí jednu šablonu pro videohry, aby mohla dokumentovat rozhodnutí a sledovat jejich provádění na jednom místě.
💡 Tip pro profesionály: Skvělý dokument s návrhem hry je užitečný pouze tehdy, pokud zůstává aktuální i při neustálém vývoji mechaniky, úrovní a rozsahu hry.
Použijte ClickUp Docs jako „zdroj pravdy“ pro své dokumenty. Poté je propojte přímo s produkční prací, abyste nemuseli kopírovat části do úkolů při každém sprintu. ClickUp Docs podporuje vnořené stránky, tabulky, vložená data a šablony. Můžete spolupracovat v reálném čase a přeměnit text na sledovatelné úkoly přímo z dokumentu.
Aby váš tým mohl přejít od nápadů k realizaci:
- Vytvořte návrh herního designu v ClickUp Docs a poté převedete klíčové odstavce na úkoly pro boj, uživatelské rozhraní, zvuk a návrh úrovní.
- Nakreslete základní smyčky, průběh úkolů nebo cutscény v ClickUp Whiteboards a poté propojte jednotlivé snímky s úkoly, aby „proč“ zůstalo spojeno s „co“.
- V dokumentu si vytvořte sekci „Změny“ a při změnách mechaniky označujte vlastníky, aby byli všichni informováni.
Umělá inteligence může usnadnit psaní dokumentů, od uživatelských příruček a standardních operačních postupů až po právní smlouvy a popisy produktů.
📽️ V tomto videu vám ukážeme, jak pomocí umělé inteligence psát dokumentaci, a to na reálných příkladech a osvědčených pokynech.
2. Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
I skvělá verze hry může působit jako nefunkční, pokud jsou chyby hlášeny v Discord, reprodukovány ve zprávách a „sledovány“ v osobních poznámkách někoho jiného. Šablona ClickUp Bug and Issue Tracking Template poskytuje vašemu týmu jeden sdílený protokol pro problémy, takže mezi testováním a opravami nic nezmizí.
Je navržen tak, aby podporoval strukturované reportování, přiřazování úkolů, sledování priorit a řešení, takže týmy QA a vývojáři neztrácejí čas opakovaným tříděním stejných problémů. K záznamu o problému můžete připojit kroky k reprodukci, screenshoty, protokoly a aktualizace stavu, takže se k němu může kdokoli připojit bez dohadů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte hlášení o chybách pomocí přehledných polí pro závažnost, vlastníka a platformu.
- Přiřaďte úkoly správným členům týmu, aby se opravy nehromadily v backlogu.
- Sledujte stav od otevření po vyřešení, aby oddělení kontroly kvality vždy vědělo, co je třeba znovu otestovat.
- Ukládejte screenshoty, protokoly a kroky k reprodukci problému do záznamu o problému, abyste zajistili hladký předávací proces.
- Seskupujte problémy podle funkcí, úrovní nebo sestavení, aby se vzorce objevily dříve.
✨ Ideální pro: QA testery, vývojáře a studia, která potřebují spolehlivý protokol chyb, který mohou udržovat aktuální napříč všemi verzemi.
💡 Tip pro profesionály: Spojte ClickUp Agents s několika cílenými automatizacemi, aby vaše QA pipeline zůstala konzistentní i v případě, že tým pracuje ve vysokém tempu.
Agenti ClickUp mohou samostatně jednat na základě pokynů, které jim dáte (včetně předem připravených možností a nástroje pro tvorbu bez kódování). Jsou také skvělí pro opakující se, časově náročné pracovní postupy, jako je shrnování aktualizací do kanálu vedení nebo vytváření úkolů z akčních položek.
Zde je praktické nastavení, které se hodí pro testování her:
- Pomocí ClickUp Agent shrňte denní aktivitu související s chybami (nové kritické problémy, překážky, co bylo vyřešeno) a zveřejněte přehlednou aktualizaci na svém vývojářském kanálu.
- Využijte automatizace pro předvídatelné kroky , jako jsou pravidla přiřazování úkolů, změny stavu a upomínky na prodlení pomocí spouštěčů a akcí.
- Pokud váš tým uchovává artefakty v jiných nástrojích, agenti ClickUp mohou načíst kontext z připojených aplikací (jako Google Drive nebo GitHub), aby se u hlášení o chybě zobrazily správné odkazy.
3. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Pokud máte svůj vývojový plán pouze v hlavě, budete ho muset pokaždé, když se něco pokazí, znovu sestavovat. Šablona pro správu úkolů ClickUp vám pomůže proměnit práci v konkrétní plán, který můžete přidělovat a kontrolovat, ať už pracujete samostatně nebo koordinujete malé studio.
Jedná se o flexibilní základ pro organizaci úkolů podle milníků, rolí nebo funkčních oblastí. Tato šablona funguje výjimečně dobře, když se snažíte udržet produkci v chodu a zároveň sledovat testování a přípravu sestavení.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte výrobu na úkoly podle funkcí, úrovní a milníků, aby byl rozsah viditelný.
- Přiřaďte vlastníky a termíny, aby se práce nezastavila, když se změní priority.
- Sledujte závislosti, aby bylo „blokované“ práce zřejmé před uplynutím termínu.
- Prohlédněte si další kroky v rozložení ve formě seznamu, tabule nebo kalendáře podle toho, jak váš tým pracuje.
- Zaznamenávejte pokrok na jednom místě, aby se aktualizace nerozptylovaly mezi chatem a dokumenty.
✨ Ideální pro: Nezávislé vývojáře a malá studia, která chtějí mít jedno místo pro plánování úkolů, sledování pokroku a zachování konzistence od prototypu až po uvedení na trh.
🧠 Zajímavost: Studie v oblasti softwarového inženýrství ukazují, že vývojáři zavádějí 15–30 chyb na 1 000 řádků kódu a jejich oprava často trvá déle než napsání původní funkce.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách.
Právě zde přichází na řadu ClickUp. Díky výkonným funkcím pro správu úkolů můžete okamžitě proměnit konverzace v akci. Vytvářejte úkoly přímo z chatových zpráv, komentářů, dokumentů nebo dokonce e-mailů, a to vše jediným kliknutím.
Zde je reference od jednoho z našich zákazníků!
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
📖 Přečtěte si také: Nástroje pro návrh uživatelského rozhraní
4. Šablona ClickUp Storyboard
Hry s bohatým příběhem se stávají chaotickými, když je děj uložen v dokumentu, seznam cutscén v tabulce a vizuální reference jsou roztroušeny po různých složkách. Šablona ClickUp Storyboard vám pomůže zmapovat scény a sekvence, aby narativní rytmus zůstal konzistentní i při opakovaném používání.
Je užitečná pro plánování cutscén, tutoriálů, úkolů nebo dokonce toku uživatelského rozhraní. Tato šablona pro storyboard je obzvláště užitečná, když více lidí potřebuje zkontrolovat stejnou scénu v kontextu a zanechat zpětnou vazbu, aniž by museli vše přepisovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte scény a sekvence tak, aby vaše narativní struktura zůstala jasná.
- Sledujte změny v jednotlivých scénách, aby revize nevymazaly dřívější rozhodnutí.
- Shromažďujte reference podle sekvencí, aby týmy grafiků a scénáristů mohly posuzovat stejné podklady.
- Přiřaďte scénám vlastníky, aby psaní, namlouvání a implementace zůstaly koordinované.
- Udržujte schválení viditelná, abyste se vyhnuli zmatkům s „finální verzí“.
✨ Ideální pro: Návrháře příběhů a kreativní týmy, které vytvářejí hry založené na příběhu s mnoha scénami a revizemi.
💡 Tip pro profesionály: Konzistence je nejtěžší částí vývoje hry – zejména při dokumentování zpětné vazby v průběhu výroby. ClickUp BrainGPT vám to usnadní díky funkci Talk to Text, která vám umožní zaznamenávat poznámky z testování, shrnout aktualizace a klást otázky jako „Která úroveň má nejvíce otevřených chyb?“ bez ztráty soustředění.
Můžete dokonce prohledávat GitHub, Google Drive a svůj pracovní prostor pomocí rozšíření pro Chrome, vybírat z několika modelů umělé inteligence (jako Claude nebo ChatGPT) a důvěřovat designu ClickUp, který klade důraz na ochranu soukromí, aby vaše duševní vlastnictví zůstalo v bezpečí.
5. Šablona kreativního briefu ClickUp
Pokud se váš tým neshodne na tom, čeho chce hra dosáhnout, skončíte s výbornou prací, která však dohromady nefunguje. Šablona dokumentu ClickUp Creative Brief vám pomůže definovat vizi již v rané fázi, aby umění, psaní, design UX (uživatelská zkušenost) a vývoj směřovaly ke stejnému cíli.
Poskytují strukturovaný rámec pro nastínění cílů, publika, tónu, klíčových výstupů a omezení a lze je snadno aktualizovat v závislosti na vývoji projektu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Definujte cíle, publikum a kreativní techniky, aby se tým mohl včas sladit.
- Zaznamenejte omezení, jako jsou cílové platformy a rozsah, aby rozhodnutí zůstala realistická.
- Sdílejte jeden brief se zainteresovanými stranami, aby se zpětná vazba opírala o stejný pracovní postup správy dokumentů.
- Propojte zadání s produkčními úkoly, aby zůstalo propojeno s realizací.
- Udržujte revize viditelné, aby „aktuální směr“ nebyl nikdy nejasný.
✨ Ideální pro: Studia a nezávislé týmy, které potřebují stručný brief k sjednocení kreativního směřování před zahájením produkce.
💡 Tip pro profesionály: Jakmile budete mít v kreativním briefu stanoveny základní body (cíle, požadované výsledky, časový harmonogram, rozpočet), použijte ClickUp Brain k přeměně tohoto dokumentu na plán připravený k realizaci.
Požádejte ClickUp Brain, aby shrnul zadání do „severní hvězdy“, kterou může váš tým použít jako referenci, a poté z něj extrahujte výstupy a omezení do krátkého kontrolního seznamu úkolů, který usnadní sledování všeho.
ClickUp Brain také dokáže během několika sekund shrnout dokumenty, což je ideální pro udržení souladu všech zúčastněných, když se během výroby nevyhnutelně změní zadání.
6. Šablona ClickUp Scrum a Sprint Planning
Termíny vývoje her se posouvají, když je plánování sprintů nejasné, backlog není prioritizován a překážky jsou odhaleny příliš pozdě. Šablona ClickUp Scrum a Sprint Planning vám poskytuje opakovatelnou strukturu sprintů, takže můžete plánovat iterace, dodávat vylepšení a udržovat práci viditelnou od backlogu až po dokončení.
Jsou určeny k organizaci sprintů a revizi toho, co se stalo, aby se tým poučil z každého cyklu a neopakoval stejné chyby.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte položky backlogu tak, aby plánování sprintů začalo s jasnými prioritami.
- Sledujte práci na sprintech podle stavu, abyste měli přehled o každodenním pokroku.
- Zaznamenávejte překážky, aby bylo „zaseknuté“ práce včas označeno.
- Projděte si výsledky sprintů, aby se plánování v jednotlivých iteracích zlepšovalo.
- Spojte plánování sprintů a úkoly dodávek, aby předávání zůstalo přehledné.
✨ Ideální pro: Agilní vývojářské týmy a producenty, kteří chtějí sprintový systém podporující časté sestavování a strukturované iterace.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro retrospektivu sprintu: Jak úspěšně provést retrospektivu sprintu
7. Šablona kontrolního seznamu pro plán uvedení produktu na trh ClickUp
Uvedení na trh je stresující, když se termíny trailerů, kontroly kvality, obchodní aktiva, poznámky k opravám a aktualizace komunity sledují na různých místech. Šablona ClickUp Product Launch Checklist Template poskytuje jasný časový plán a kontrolní seznam, který zajišťuje, že jsou zohledněny všechny úkoly související s uvedením na trh a že je pokrok viditelný.
Jsou navrženy tak, aby pomáhaly týmům sladit časové plány a zdroje a podporovaly sledování pokroku v reálném čase, takže zúčastněné strany vždy vědí, jaká je aktuální situace. Obsahují vlastní stavy, jako jsou Dokončeno, K revizi, Probíhá, Pozastaveno a Čeká na vyřízení, a vlastní pole, jako jsou Kategorie úkolu a Trvání, které pomáhají organizovat práci související s uvedením na trh.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte efektivní časový plán pro úkoly související s uvedením na trh, aby byly termíny jasné.
- Organizujte přípravné práce, aby vám před vydáním neuniklo nic důležitého.
- Sledujte pokrok v reálném čase, aby všichni viděli, co brání pokroku.
- K řízení schvalování použijte stavy jako „Dokončeno“ a „K přezkoumání“.
- Zaznamenávejte kategorii úkolů a jejich trvání, aby práce na spuštění zůstala přehledná.
✨ Ideální pro: Nezávislá studia a vydavatelé, kteří koordinují marketing, kontrolu kvality, nastavení obchodu a následné kroky po uvedení na trh v jednom kontrolním seznamu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp AI Notetaker pro hovory o připravenosti k uvedení na trh a debriefingy po testování her.
Můžete zaznamenávat diskuse, shrnout rozhodnutí a vyznačit úkoly, které je třeba provést, takže můžete „tohle bychom měli opravit před vydáním“ okamžitě převést na přidělené úkoly.
8. Šablona pro správu aktiv ClickUp
Soubory her se rychle hromadí. A pokud nesledujete, co je finální, kdo co vlastní nebo kde se co nachází, skončíte tím, že budete znovu vytvářet již hotové prvky. Šablona ClickUp Asset Management Template vám pomůže organizovat a ukládat data o prvcích, sledovat jejich použití a vizualizovat časové osy (včetně jednoduchých Ganttových diagramů).
Ačkoli je šablona vytvořena pro obecné sledování aktiv, dobře se přizpůsobí potřebám výroby her, jako je sledování balíčků grafiky, zvukových knihoven, licencí, zařízení a vybavení. Obsahuje vlastní stavy, jako jsou Dokončeno, Funkční, Nákup, Oprava a Prodej, stejně jako několik zobrazení (včetně kalendáře oprav a zobrazení nákladů), které vám umožní sledovat aktualizace a náklady v průběhu času.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte a ukládejte data o aktivech do databáze, aby soubory nebyly roztroušené.
- Sledujte využití, abyste věděli, co je aktuální a co je zastaralé.
- Vizualizujte časové osy pomocí jednoduchých Ganttových diagramů pro práci s aktivy.
- Sledujte stav aktiv pomocí vlastních štítků, jako například „Funkční“ nebo „Opravuje se“.
- Pomocí několika zobrazení můžete sledovat opravy a náklady na jednom místě.
✨ Ideální pro: Týmy spravující rostoucí knihovnu grafických/zvukových assetů, nástrojů, licencí a produkčního vybavení, které musí zůstat organizované až do vydání.
📖 Přečtěte si také: Nástroje AI pro vývojáře: Zvyšte efektivitu svého programování
9. Šablona marketingového plánu ClickUp
I silná hra může podávat podprůměrné výsledky, pokud nejsou sledovány marketingové úkoly a nejsou vyhodnocovány výsledky. Šablona marketingového plánu ClickUp vám pomůže plánovat a optimalizovat kampaně na jednom místě. Pomůže vám také vytvořit prostor pro stanovení cílů a rozdělení práce na proveditelné úkoly, které lze poté sledovat pomocí ClickUp Tasks.
Tato šablona ClickUp obsahuje vlastní stavy, jako jsou Zrušeno, Dokončeno, Probíhá, Vyžaduje vstup a Plánováno, stejně jako vlastní zobrazení, jako jsou Klíčové výsledky, Časová osa, Cíle a Tabulka pokroku, které slouží ke sledování a monitorování pokroku.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stanovte si dosažitelné marketingové cíle, aby byl plán měřitelný.
- Rozdělte propagaci na jednotlivé úkoly, aby práce na uvedení na trh nezůstala „jen v něčí hlavě“.
- Sledujte pokrok pomocí metrik, abyste mohli kampaně upravovat na základě výsledků.
- Pomocí více zobrazení můžete spravovat časové osy a klíčové výsledky v jednom plánu.
- Sledujte práci pomocí sledování času, značek a závislostí, když se kampaně překrývají.
✨ Ideální pro: Nezávislé týmy a studia, které plánují stránky obchodů, obsah sociálních sítí, tiskové zprávy a komunitní aktivity spolu s harmonogramem uvedení na trh.
🧠 Zajímavost: Jedno z nejstarších a nejznámějších easter eggů ve videohrách se objevilo v roce 1980 ve hře Adventure pro Atari 2600, kde jej ukryl vývojář Warren Robinett.
📖 Přečtěte si také: Příklady automatizace pracovních postupů
10. Šablona scénáře videohry od Template.net
Když jsou skripty dialogů a cutscén rozptýleny po různých souborech, je psaní obtížnější kontrolovat a ještě obtížnější implementovat. Šablona skriptu pro videohry od Template.net vám poskytuje hotový layout, který můžete upravovat online a sdílet s spolupracovníky, místo abyste formátovali od nuly.
Podporuje také online stahování běžných formátů, včetně Microsoft Word, Google Docs a PDF. To může být užitečné zejména v případě, že potřebujete předat scénáře scénáristům, hercům nebo lokalizačním partnerům, kteří používají různé nástroje.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Napište dialogy a cutscény do jednoho strukturovaného skriptového souboru.
- Udržujte texty postav čitelné, aby recenze byly rychlejší.
- Sdílejte verzi se svým týmem, aniž byste museli kopírovat a vkládat do více dokumentů.
- Exportujte do běžných formátů, jako jsou Word, Google Docs a PDF, pro předání.
- Uložte finální skript spolu s úkoly, aby implementace zůstala propojena.
✨ Ideální pro: Návrháře příběhů a nezávislé vývojáře, kteří chtějí čistý formát skriptu, který mohou upravovat online a exportovat pro spolupracovníky.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro brainstorming, které podnítí kreativitu vašeho týmu
11. Šablona harmonogramu natáčení videohry od Template.net
Nahrávání hlasů a záběry z cutscén se mohou zkomplikovat, pokud se dostupnost a načasování sledují v zprávách a paměti. Šablona harmonogramu natáčení videohry od Template.net vám pomůže zmapovat jednotlivé sekce v harmonogramu, aby byly produkční dny dobře zorganizované.
Stejně jako ostatní soubory Template.net je i tento soubor postaven na pracovním postupu, který upřednostňuje editor, a nabízí exportní možnosti podporující běžné formáty stahování. To se hodí, když potřebujete sdílet svůj plán i mimo svůj hlavní tým.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte nahrávání hlasů, motion capture nebo záznamové relace s jasnými časovými bloky.
- Sledujte, kdo je potřebný pro každou relaci, aby nedošlo k opomenutí rolí.
- Udržujte plány relací viditelné, aby bylo snazší koordinovat změny na poslední chvíli.
- Sdílejte harmonogram jako soubor ke stažení, když spolupracovníci potřebují offline přístup.
- Propojte přípravu výroby s úkoly spojenými s uvedením na trh, aby byly závislosti viditelné.
✨ Ideální pro: Studia a nezávislé týmy, které koordinují nahrávaný obsah, jako jsou VO, mocap a záznamy cutscén, v omezeném časovém rozmezí.
📖 Přečtěte si také: Osvědčené postupy v oblasti řízení softwarových projektů
12. Šablona charakteristiky postavy od Genially
Postavy se stávají nekonzistentní, když „skutečná verze“ jejich příběhu existuje v jednom dokumentu a vizuální reference jsou někde jinde. Šablona Character Sheet Template od Genially vám poskytuje strukturovaný charakterový list, který můžete sdílet, aby scénáristé a designéři pracovali ze stejného zdroje informací.
Tato šablona Genially je vytvořena pro interaktivní tvorbu sdíleného obsahu bez nutnosti programování, což je ideální pro uživatele bez technických znalostí.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte podrobnosti o identitě postav na jeden list, aby se scénáristé a umělci mohli sladit.
- Zaznamenávejte konzistentní vizuální poznámky a poznámky k osobnosti, aby se revize neodchylovaly od původního záměru.
- Sdílejte jeden charakterový list pro každou roli, aby zůstaly velké obsazení přehledné.
- Prezentujte listy ve formátu, který je snadno přehledný pro celý tým.
- Použijte stejnou strukturu pro všechny postavy, které nejsou hráči (NPC), aby vaše dokumentace zůstala konzistentní.
✨ Ideální pro: Herní designéry, umělce a pedagogy, kteří chtějí mít k dispozici charakteristiku postav, kterou mohou sdílet a spravovat pro stále rostoucí počet postav.
💡 Tip pro profesionály: Pokud neustále přepínáte mezi dokumenty, úkoly a poznámkami, použijte ClickUp Brain k shrnutí toho, co se změnilo.
Vložte zpětnou vazbu z testování hry do dokumentu, požádejte ClickUp Brain o extrahování nejdůležitějších problémů a nechte jej navrhnout úkoly s vlastníky a prioritami, aby vaše šablony zůstaly aktuální bez ručního kopírování a vkládání.
Proč vývojářské týmy potřebují systém šablon
Tvorba videohry je vysoce kolaborativní, multidisciplinární proces – a bez strukturovaného systému se snadno stane, že důležité detaily zapadnou.
Zde je několik důvodů, proč jsou šablony důležitější než kdy jindy:
- Rychlá iterace = rostoucí chaos: S rostoucím počtem vývojářů, kteří dodávají své produkty stále rychleji, nesmí dokumentace a sledování úkolů zaostávat. Šablony poskytují vašemu týmu strukturovaný výchozí bod pro každou situaci.
- Rozptýlení práce je realita: Když máte návrhový dokument v jedné aplikaci, poznámky ke sprintům v jiné a hlášení chyb v chatu, postup práce se zpomaluje. Šablony vám pomohou sjednotit pracovní postupy a snížit zbytečné úsilí.
- Škálování je jednodušší: Nezávislé týmy se mění ve studia. Čím dříve standardizujete způsob zaznamenávání rozhodnutí, aktiv a produkčních úkolů, tím snazší je škálování s konzistentností.
Ať už vytváříte svou první hru nebo padesátou, použití strukturovaných šablon vám pomůže postupovat rychleji, aniž byste ztratili kontext.
Proč ClickUp tak dobře funguje pro vývoj her
Většina vývojářských týmů v době, kdy se dostanou do fáze beta, již nestačí používat tabulky a základní seznamy úkolů. Právě v tom vám ClickUp poskytuje skutečnou výhodu.
Toto je to, co je pro vývoj her tak výjimečné:
- Vše v jednom pracovním prostoru: Ukládejte své dokumenty, storyboardy, protokoly chyb, aktiva, sprintové plány a kreativní briefy – už žádné přeskakování mezi záložkami nebo přetížení nástrojů.
- Integrované přizpůsobení: Pomocí vlastních polí, zobrazení a automatizací ClickUp přizpůsobte ClickUp svému žánru, velikosti týmu a pracovnímu postupu.
- Přehled v reálném čase: Dashboardy ClickUp a Ganttovy grafy vám pomohou sledovat vše od výroby po cykly kontroly kvality, a to vše na jednom místě.
- ClickUp Brain: Využijte pomoc umělé inteligence při psaní návrhových dokumentů, shrnování zpětné vazby, přeměně rozhodnutí na úkoly a vyhledávání napříč nástroji – a to i pomocí hlasu.
Zde je názor recenzenta G2:
ClickUp změnil pravidla hry pro naši kreativní marketingovou agenturu. Používám ho každý den! Pomáhá nám udržovat pořádek ve všech našich úkolech a projektech a díky zobrazení pracovní zátěže v kombinaci s odhady času je snadné řídit kapacitu našeho týmu. Líbí se nám, jak je vše přizpůsobitelné – díky tomu můžeme platformu přizpůsobit přesně našemu pracovnímu postupu. Je také skvělá pro spolupráci a sledování pokroku na více projektech najednou.
ClickUp změnil pravidla hry pro naši kreativní marketingovou agenturu. Používám ho každý den! Pomáhá nám udržovat pořádek ve všech našich úkolech a projektech a díky zobrazení pracovní zátěže v kombinaci s odhady času je snadné řídit kapacitu našeho týmu. Líbí se nám, jak je vše přizpůsobitelné – díky tomu můžeme platformu přizpůsobit přesně našemu pracovnímu postupu. Je také skvělá pro spolupráci a sledování pokroku na více projektech najednou.
Pokud váš tým již používá nástroje jako GitHub, Drive, Unity nebo Figma, ClickUp se s nimi také integruje, čímž udržuje ekosystém propojený od nápadu až po spuštění.
Každá skvělá videohra začíná plánem a dobrou šablonou.
Většina herních týmů začíná s nesourodým systémem. Jeden tým může mít kreativní brief v jednom dokumentu, poznámky k mechanice v jiném a aktualizace produkce skryté v chatu.
Po několika iteracích je stále těžší si pamatovat, co se změnilo. To je rozptýlení práce, které tiše zpomaluje vše od rozhodnutí o návrhu až po schválení QA.
Bezplatné šablony vám poskytují přehlednější způsob plánování a tvorby. Můžete včas zdokumentovat svou vizi a zajistit, aby všichni byli v souladu s vývojem hry. Až nastane čas uvedení na trh, pomůže vám kontrolní seznam pro uvedení na trh a marketingový plán sledovat všechny pohyblivé části, aby se práce na uvedení na trh nezměnila v honičku na poslední chvíli.
ClickUp těmto šablonám poskytuje skutečný domov.
Dokumenty, úkoly, zdroje a schválení můžete uchovávat v jednom pracovním prostoru a poté pomocí funkcí umělé inteligence ClickUp snížit množství rutinní práce v průběhu růstu projektu.
Jste připraveni pracovat efektivněji? Zaregistrujte se na ClickUp a získejte přístup k přizpůsobitelným šablonám a spolupráci v reálném čase.
Často kladené otázky
Šablona dokumentu pro návrh hry vám pomůže naplánovat vaši hru. Pokrývá věci jako mechanika, postavy, úrovně a příběh. Šablony vám poskytují hotové rozvržení, abyste při tvorbě nezapomněli na klíčové části vaší hry.
Ano. Nezávislí vývojáři často řídí vše sami – od návrhu až po marketing. Šablony pomáhají organizovat nápady, sledovat pokrok a šetřit čas tím, že vám poskytnou náskok při plánování.
Šablona by měla obsahovat sekce pro váš koncept, herní systémy, postavy, prostředky a poznámky k testování. Dobrá šablona také sleduje změny, pomáhá s týmovou prací a hodí se k nástrojům, které již používáte.
Pomocí šablony pro sledování chyb zaznamenávejte problémy s podrobnostmi, jako je platforma, závažnost a screenshoty. Tak budete mít všechny problémy na jednom místě a týmy budou moci chyby opravovat rychleji a bez zmatků.
Ano. Mnoho šablon je flexibilních. Například RPG hra může potřebovat sekce pro úkoly a stromy dovedností, zatímco plošinovka může potřebovat podrobnosti o načasování úrovní a rozložení.
ClickUp vám umožňuje uchovávat dokumentaci, úkoly, chyby a sprinty týkající se vaší hry na jednom místě. Jeho šablony slouží k plánování, sledování a správě všech částí vývoje vaší hry, ať už jste samostatný vývojář nebo člen týmu.