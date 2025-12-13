Nejlepší alternativy Glue AI pro chytřejší týmový chat a automatizaci

Týmy se spoléhají na Glue AI, aby posunuly práci vpřed, ale rostoucí týmy přinášejí nové požadavky.
Inženýři chtějí bohatší ovládání, vedoucí automatizace tlačí na čistší organizaci a vedení potřebuje platformu, která se dá škálovat bez vytváření třenic.
V určitém okamžiku se omezení stanou citelnými a hledání alternativ k Glue AI se stane praktickým dalším krokem.
Pokud máte pocit, že vaše pracovní postupy jsou omezené nebo vaši agenti potřebují flexibilitu, která odpovídá vašim technickým cílům, má smysl prozkoumat jiné možnosti. Lepší řešení může posílit spolupráci, zefektivnit rozhodování a podpořit tempo, které váš tým očekává.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme 10 nejlepších alternativ Glue AI. Pojďme na to! 💪🏼
Přehled nejlepších alternativ Glue AI
Zde je přehled nejlepších alternativ Glue AI a toho, co přinášejí. 👇
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Automatizace projektů a koordinace úkolů pomocí AI pro týmy produktového, provozního a podnikového PMO.
|ClickUp Brain pro kontextové odpovědi AI, Automation pro pracovní postupy založené na spouštěčích a zpracování opakujících se úkolů, Agents pro provádění úkolů AI napříč projekty a dokumenty.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Coworker. ai
|Tvorba agentů bez kódu pro rychlou automatizaci pracovních postupů napříč několika odděleními
|Vizuální nástroj pro tvorbu agentů typu drag-and-drop, spouštěče webhooků, testování v sandboxu s možností vrácení verze, dashboardy pro sledování výkonu, oprávnění založená na rolích
|Individuální ceny
|Slack
|Automatizace procesů a inteligence zpráv v chatovém prostředí pro spolupráci v reálném čase a rostoucí týmy.
|Spouštěče emoji a klíčových slov, shrnutí AI, plátna pro kontext projektu, podpora CLI pro nasazení vlastních aplikací, připínání kanálů
|Zdarma; placené tarify začínají na 8,75 $/měsíc na uživatele.
|Microsoft Teams
|Podniková spolupráce a automatizace AI pro organizace používající Microsoft 365
|Copilot AI pro rekapitulace a vytváření návrhů, integrace Power Automate, ovládací prvky pro uchovávání eDiscovery, moderování kanálů, synchronizace SharePoint + Outlook
|Zdarma; placené tarify začínají na 7,20 $/měsíc na uživatele.
|Google Chat
|Lehké AI zasílání zpráv a komunikace nativní pro Chrome pro týmy Google Workspace
|Shrnutí zpráv Gemini, převod zpráv na úkoly, připínání prostorů, filtrování klíčových slov, boty Apps Script
|Bezplatná zkušební verze; Plány začínají na 8,40 $/měsíc na uživatele.
|Mattermost
|Bezpečné týmové zasílání zpráv s vlastním hostováním pro regulovaná odvětví nebo odvětví zaměřená na dodržování předpisů
|On-premise nasazení, ovládací prvky SSO/SAML, playbooky pro incidenty, úplné protokolování exportů, tržiště pluginů pro hlubokou integraci
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|Rocket. Chat
|Omnichannelové zasílání zpráv mezi interními týmy a veřejnými chatovacími kanály pro podporu a operace v terénu
|Překlady v reálném čase, oprávnění založená na rolích, automatizace chatbotů, analytické panely, zásady uchovávání zpráv
|Zdarma; placené tarify začínají na 8 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|Twist
|Asynchronní komunikace typu „thread-first“ pro distribuované týmy a komplexní pracovní postupy zaměřené na konkrétní úkoly.
|Vyhrazené vláknové prostory, připomenutí vláken, dlouhé aktualizace s bohatým formátováním, export vláken do PDF, selektivní oznámení
|Zdarma; placené tarify začínají na 8 $/měsíc na uživatele
|CrewAI
|Multiagentní koordinace pro technické týmy, které vytvářejí systémy AI v jazyce Python
|Chování agentů definované podle rolí, sekvenční/paralelní/hierarchické rutiny, výběr více LLM, protokoly provádění, paměťové systémy
|Individuální ceny
|AutoGen
|Řešení problémů pomocí konverzačních agentů pro výzkumné a inženýrské skupiny
|Dialogové uvažování agentů, sandboxy pro provádění kódu, přehrávatelné konverzace, ukládání odpovědí do mezipaměti, podmínky ukončení
|Zdarma (open-source)
Co byste měli hledat v alternativách Glue AI?
Při hledání alternativ k Glue AI potřebujete nástroj, který rozumí kontextu, je úzce propojen s vašimi systémy a využívá AI k automatizaci úkolů bez nutnosti neustálého dohledu. To stanoví jasnou sadu kritérií:
- Vytahuje záměr zprávy pomocí celé historie vlákna namísto spouštěčů jednotlivých zpráv.
- Podporuje vnořené podmínky, transformace dat, filtry regulárních výrazů a vícestupňovou logiku.
- Vytváří úkoly s poli, jako jsou priorita, sprint, štítky, přiřazení a propojené zdroje.
- Shrnuje dlouhé vlákna s rozhodovacími body, překážkami, následnými kroky a časovými značkami.
- Provádí automatizaci řízení projektů ve velkém měřítku s obsluhou front, paralelním prováděním a bez náhlých omezení rychlosti.
- Nabízí SSO, SCIM provisioning, IP allowlisting, auditní protokoly a ovládací prvky pro umístění dat.
- Zahrnuje vizuální nástroj pro tvorbu s testovacím režimem, historií verzí a možnostmi vrácení zpět.
Nejlepší alternativy Glue AI
Zde je náš výběr nejlepších alternativ Glue AI. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které chtějí AI + automatizaci s řízením projektů a úkolů)
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě. Vaše úkoly, projekty, dokumentace, automatizace a AI zůstávají propojeny v jednom systému, takže váš tým se vyhne roztříštěnosti práce a prochází plánováním a realizací v jediném toku.
Glue AI vylepšuje automatizaci, ale nefunguje společně s vašimi skutečnými projektovými daty. ClickUp vám nabízí AI, pracovní postupy a přehled o projektech pod jednou střechou, což znamená, že stačí provést změny jednou a udržet všechny týmy v souladu, aniž byste museli znovu vytvářet kontext.
Podívejte se blíže! 👀
Zrychlete každodenní rozhodování pomocí kontextové AI
ClickUp Brain posiluje vaše provozní rozhodnutí, protože rozumí vašemu pracovnímu zatížení, závislostem, historii úkolů a aktivitám napříč týmy. Požádáte o jasné informace a získáte odpovědi, které odrážejí práci, kterou váš tým již dokončil.
Předpokládejme, že řídíte provoz společnosti, která realizuje několik paralelních iniciativ.
Požádáte Brain, aby prozkoumal aktivitu v rámci nového implementačního projektu. Brain přečte úkoly, komentáře a propojené dokumenty a poté vám poskytne jasný popis stavu: co je v pořádku, kteří vlastníci potřebují podporu a jaká rizika byste měli zkontrolovat před dalším standupem.
Pracujete rychleji, protože nemusíte ztrácet čas pátráním.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Zkontrolujte tento implementační projekt. Ukažte aktuální pokrok, upozorněte na rizika a uveďte další kroky, které bych měl přidělit před zítřejší kontrolou.
Zajistěte konzistentnost procesů díky automatizaci
Provozní týmy ztrácejí čas, když jim uniknou rutinní úkony. ClickUp Automation se o tyto momenty postará, takže vaše pracovní postupy pokračují bez manuálního úsilí.
Předpokládejme například, že váš tým PMO spravuje přijímání projektů.
Nový požadavek přichází prostřednictvím formuláře ClickUp. Automatizace vytvoří úkol projektu, přiřadí vlastníka, nastaví termín splnění a přidá kontrolní seznam na základě typu projektu.
Další automatizace aktualizuje váš portfoliový dashboard, jakmile úkol přijetí dosáhne schválení. Zajistíte konzistenci bez nutnosti dodatečného dohledu.
Škálujte své operace pomocí agentů AI
ClickUp Agents vám pomůže spravovat velké, opakující se pracovní úlohy, aniž byste museli rozptylovat své nástroje. Agenti přebírají rutinní činnosti, skenují váš pracovní prostor a podporují dohledové úkoly, které obvykle zpomalují týmy PMO a provozní týmy.
Předpokládejme například, že spravujete portfolio více než 40 aktivních projektů.
Vytvoříte agenta, který každé ráno kontroluje dashboardy vašich projektů, hledá zpožděné termíny a zveřejňuje krátkou aktualizaci v rámci vaší týdenní revizní úlohy. Jiný agent čte změny stavu napříč technickými úkoly a připravuje souhrn, který sdílíte ve své synchronizaci vedení.
Získáte tak vrstvu podpory, která sleduje váš pracovní prostor, takže můžete trávit čas rozhodováním namísto hledáním informací. Zde je návod, jak si vytvořit vlastní:
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte každou diskusi v souvislosti se strategickou prací: Projednávejte úkoly, sdílejte nápady a připojujte rozhodnutí přímo k výstupům pomocí ClickUp Chat.
- Proměňte roztříštěné vstupy v praktické informace: Použijte ClickUp BrainGPT k interpretaci úkolů, chatů a dokumentů, shrňte to důležité a nasměrujte své další kroky v celém pracovním prostoru.
- Zaznamenávejte rychlé myšlenky bez zpomalení: Diktujte aktualizace, požadavky nebo poznámky z jednání a pracujte čtyřikrát rychleji s ClickUp Talk to Text.
- Spojte všechny nástroje dohromady: Propojte své CRM, nástroje pro správu ticketů, aplikace pro zasílání zpráv a systémy pro správu obsahu prostřednictvím integrace ClickUp, aby AI fungovala v plném kontextu.
- Ukládejte znalosti týmu tam, kde se pracuje: Vytvářejte interní příručky, dokumenty pro klienty, briefy a výzkumy v ClickUp Docs, aby informace zůstaly přístupné a propojené s úkoly.
Omezení ClickUp
- V bezplatném tarifu existují omezení pro používání AI.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jeden spokojený uživatel to vyjádřil takto:
ClickUp považuji za neuvěřitelně cenný nástroj, protože konsoliduje funkce do jedné platformy, což zajišťuje, že veškerá práce a komunikace jsou shromážděny na jednom místě, což mi poskytuje 100% kontext. Tato integrace mi zjednodušuje řízení projektů a zvyšuje efektivitu a přehlednost. Obzvláště se mi líbí funkce Brain AI, která funguje jako AI agent, který provádí moje příkazy a efektivně vykonává úkoly mým jménem. Tento aspekt automatizace je velmi užitečný, protože zefektivňuje můj pracovní postup a snižuje manuální úsilí. Navíc bylo počáteční nastavení ClickUp velmi snadné, což umožnilo plynulý přechod z jiných nástrojů. Oceňuji také to, že ClickUp se integruje s dalšími nástroji, které používám, jako jsou Slack, Open AI a GitHub, a vytváří tak soudržné pracovní prostředí. Celkově bych z těchto důvodů ClickUp ostatním velmi doporučil.
ClickUp považuji za neuvěřitelně cenný nástroj, protože konsoliduje funkce do jedné platformy, což zajišťuje, že veškerá práce a komunikace jsou shromážděny na jednom místě, což mi poskytuje 100% kontext. Tato integrace mi zjednodušuje řízení projektů a zvyšuje efektivitu a přehlednost. Obzvláště se mi líbí funkce Brain AI, která funguje jako AI agent, který provádí moje příkazy a efektivně vykonává úkoly mým jménem. Tento aspekt automatizace je velmi užitečný, protože zefektivňuje můj pracovní postup a snižuje manuální úsilí. Navíc bylo počáteční nastavení ClickUp velmi snadné, což umožnilo plynulý přechod z jiných nástrojů. Oceňuji také to, že ClickUp se integruje s dalšími nástroji, které používám, jako jsou Slack, Open AI a GitHub, a vytváří tak soudržné pracovní prostředí. Celkově bych z těchto důvodů ClickUp ostatním velmi doporučil.
🔍 Věděli jste, že... Jeden z prvních modelů ve stylu skutečné neuronové sítě navrhl v roce 1943 Warren McCulloch a Walter Pitts: malý „umělý neuron“, který položil matematické základy pro to, co se mnohem později stalo hlubokým učením.
2. Coworker. ai (nejlepší pro vytváření AI agentů bez kódování)
Coworker. ai vám umožňuje vytvářet AI agenty, aniž byste se museli dotknout jediného řádku kódu. Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů propojuje vaše stávající nástroje, takže agenti mohou v jedné automatizované sekvenci načíst data zákazníků z vašeho CRM, zkontrolovat zásoby ve vaší databázi a odeslat aktualizace do Slacku.
V podstatě učíte agenty, jak zvládat opakující se úkoly, které váš tým provádí ručně: zpracování žádostí o podporu, aktualizace tabulek a kvalifikace potenciálních zákazníků. Alternativa Glue AI sleduje činnost každého agenta prostřednictvím monitorovacích dashboardů, takže můžete vidět, které úkoly byly dokončeny a kde došlo k problémům.
Nejlepší funkce Coworker.ai
- Naplánujte spouštění agentů v určitých intervalech nebo je spouštějte na základě příchozích webhooků z vašich stávajících systémů.
- Exportujte metriky výkonu agentů a protokoly dokončených úkolů, abyste mohli analyzovat úzká místa ve svých automatizovaných pracovních postupech.
- Přiřaďte členům týmu různé úrovně oprávnění, aby mohli prohlížet, upravovat nebo nasazovat agenty na základě své role.
- Otestujte pracovní postupy agentů v testovacím prostředí, než je nasadíte do produkčních kanálů.
- Vraťte se k předchozím verzím agentů, pokud aktualizace způsobují neočekávané chování vašich automatizací.
Omezení Coworker.ai
- Knihovna šablon nabízí méně výchozích bodů než vyspělé alternativy Glue AI.
- Logika pracovních postupů vyžaduje určité technické myšlení, i když nepíšete kód.
- Integrační možnosti nepokrývají tolik specializovaných nástrojů jako podnikové platformy.
Ceny Coworker.ai
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coworker.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Koncept rojové inteligence, kdy mnoho jednoduchých agentů pracujících lokálně může vytvářet komplexní kolektivní chování, vychází přímo z biologických pozorování (mravenci, termiti, včely, hejna ptáků). V oblasti AI tuto myšlenku poprvé formalizovali v roce 1989 Gerardo Beni a Jing Wang v kontextu buněčných robotických systémů.
3. Slack (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů založených na chatu)
Se Slackem můžete spustit automatizaci, když někdo vloží do zprávy konkrétní emoji, zmíní klíčové slovo nebo zveřejní příspěvek v určitém kanálu. Vývojář ve vašem týmu může odeslat commit na GitHub a Slack automaticky vytvoří vlákno ve vašem technickém kanálu, označí relevantní osoby a přidá jej do vaší sprintové tabule.
Navíc AI od Slacku shrnuje dlouhé vlákna, takže nemusíte procházet 200 zprávami, abyste zjistili, jaké rozhodnutí bylo učiněno. Pro technické týmy je zajímavý ekosystém API. Můžete přenášet data z interních nástrojů do kanálů a vytvářet vlastní automatizace, které reagují na události v celém vašem stacku.
Nejlepší funkce Slacku
- Připněte důležité zprávy nebo soubory k záhlavím kanálů, aby noví členové týmu okamžitě viděli důležitou dokumentaci a odkazy.
- Vytvářejte dokumenty v programu Canvas, které kombinují poznámky ze schůzek, časové osy projektů a vložené soubory v jediném prostoru pro spolupráci.
- Nastavte si preference oznámení pro konkrétní kanály, abyste mohli ztlumit prostory s nízkou prioritou a zároveň zůstat v pohotovosti pro urgentní kanály.
- Archivujte neaktivní kanály, abyste uklidili svůj pracovní prostor a zároveň zachovali prohledávatelnou historii zpráv.
- Pomocí Slack CLI můžete nasadit a otestovat vlastní aplikace lokálně, než je distribuujete v celé organizaci.
Omezení Slacku
- Shrnutí pomocí AI a pokročilé funkce vyžadují placené tarify.
- Bezplatná verze omezuje historii zpráv, což znamená, že časem ztratíte kontext.
- Hloubka automatizace neodpovídá specializovaným platformám pro pracovní postupy pro složité sekvence.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (37 045+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 910 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Podle recenze G2:
Slack používám především pro práci a považuji ho za neuvěřitelně cenný nástroj pro komunikaci v rámci celé organizace. Jeho schopnost nastavit skupinové chaty, přímé zprávy a automatizovat úkoly je působivá. Velmi oceňuji automatizační toky, které Slack umožňuje, díky nimž mohu automaticky zachytit kritická data, což zefektivňuje mnoho mých úkolů. […] Počáteční nastavení bylo velmi snadné a nastavení je intuitivní, což výrazně zlepšuje uživatelský komfort.
Slack používám především pro práci a považuji ho za neuvěřitelně cenný nástroj pro komunikaci v rámci celé organizace. Jeho schopnost nastavit skupinové chaty, přímé zprávy a automatizovat úkoly je působivá. Velmi oceňuji automatizační toky, které Slack umožňuje, díky nimž mohu automaticky zachytit kritická data, což zefektivňuje mnoho mých úkolů. […] Počáteční nastavení bylo velmi snadné a nastavení je intuitivní, což výrazně zlepšuje uživatelský komfort.
4. Microsoft Teams (nejlepší pro integraci automatizace založené na umělé inteligenci Microsoft 365)
Teams dává smysl, pokud vaše organizace již používá Microsoft 365. Copilot je součástí rozhraní a umí navrhovat zprávy, generovat shrnutí schůzek nebo odpovídat na otázky pomocí vyhledávání v dokumentech SharePoint a e-mailech Outlook. Díky propojení s Power Automate můžete vytvářet toky, které reagují na aktivitu v Teams. Pokud někdo v chatu zmíní termín, automaticky se v Planneru objeví úkol.
Technické týmy mohou pomocí sady nástrojů Toolkit vkládat vlastní aplikace přímo do Teams, což umožňuje přístup k proprietárním nástrojům bez nutnosti přepínání kontextu. Kontroly dodržování předpisů jsou obzvláště užitečné pro podniky, které se řídí předpisy. Můžete nastavit zásady uchovávání dat, sledovat aktivitu uživatelů a prosazovat správu dat ve všech kanálech.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Nahrávejte školení nebo porady všech zaměstnanců a nechte Teams automaticky generovat kapitoly na základě změn témat v konverzaci.
- Připněte karty často používaných webů SharePoint, dashboardů Power BI nebo interních nástrojů přímo do týmových kanálů.
- Nakonfigurujte nastavení eDiscovery pro vyhledávání a export dat z chatu pro právní nebo compliance audity.
- Přiřaďte oprávnění k moderování v kanálech, aby určení členové mohli mazat zprávy nebo kontrolovat, kdo zveřejňuje oznámení.
- Synchronizujte kalendář Teams s Outlookem, abyste mohli zobrazit svou dostupnost a automaticky odmítat kolidující schůzky.
Omezení Microsoft Teams
- Náklady na licenci Copilot se připočítávají k vašemu předplatnému Microsoft 365.
- Rozhraní se stává nepřehledným, jakmile do kanálů přidáte více karet a aplikací.
- Na rozdíl od alternativ k Microsoft Teams dochází ke snížení výkonu v kanálech, ve kterých se hromadí rozsáhlá historie zpráv.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 9,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 16 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Recenze G2 uvádí:
Nejlepší na Microsoft Teams je to, jak dobře se integruje s ostatními aplikacemi sady Microsoft 365. Přecházení mezi aplikacemi Teams, Outlook, SharePoint a OneDrive je plynulé, což výrazně zvyšuje produktivitu…
Nejlepší na Microsoft Teams je to, jak dobře se integruje s ostatními aplikacemi sady Microsoft 365. Přecházení mezi aplikacemi Teams, Outlook, SharePoint a OneDrive je plynulé, což výrazně zvyšuje produktivitu…
🔍 Věděli jste? I v prostředí s vysokým stresem nebo vysokými riziky (například v nemocnicích) lepší komunikační postupy přímo zlepšují týmovou práci a výsledky.
5. Google Chat (nejlepší pro jednoduchou spolupráci v Google Workspace)
V rámci Google Chat získáte prostor pro týmové diskuse, přímé zprávy a základní vlákna. Gemini AI se stará o návrh zpráv a shrnutí konverzací, ale skutečná užitečnost se projevuje v tom, jak se Chat propojuje s ostatními aplikacemi Google. Prohlížíte si tabulku a uvědomíte si, že potřebujete vstup od svého týmu. Můžete tedy zahájit chat přímo z této tabulky a všichni budou mít okamžitý kontext.
Apps Script umožňuje vývojářům vytvářet vlastní boty, které sledují konkrétní klíčová slova a automaticky na ně reagují, ale k jejich nastavení budete potřebovat určité znalosti programování. Přístup pro hosty se hodí pro dočasnou spolupráci na projektech, zejména když potřebujete na určitou dobu zapojit externí dodavatele nebo klienty.
Nejlepší funkce Google Chat
- Připněte důležité prostory na horní část postranního panelu, abyste neztratili přehled o aktivních projektech v přeplněném pracovním prostoru.
- Filtrujte zprávy podle konkrétních osob, časových rozsahů nebo klíčových slov a najděte relevantní diskuse z minulých měsíců.
- Zmíňte celé prostory pomocí @space, abyste informovali všechny, kteří jsou přihlášeni k odběru daného vlákna konverzace.
- Nastavte automatické odpovědi, které automaticky odpovídají na přímé zprávy, když nejste k dispozici.
- Převádějte zprávy do úkolů Google Tasks, které se synchronizují s vaším stávajícím seznamem úkolů a kalendářem.
Omezení služby Google Chat
- Automatizace vyžaduje vlastní vývoj nebo nástroje třetích stran pro vše, co přesahuje základní funkce.
Ceny Google Chat
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele
- Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (2 365+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Chat?
Jeden recenzent Capterra poznamenává:
Google chat je pro nás skvělý software pro komunikaci s klienty, kolegy a testery. Používám ho už téměř rok a shledávám ho neuvěřitelně užitečným, zejména díky propojení s naším účtem Gmail.
Google chat je pro nás skvělý software pro komunikaci s klienty, kolegy a testery. Používám ho už téměř rok a shledávám ho neuvěřitelně užitečným, zejména díky propojení s naším účtem Gmail.
📮 ClickUp Insight: Když se úkol ztratí v chatu, 41 % zaměstnanců prohledává vlákna, aby ho našli, 22 % říká, že se nikdy nevykoná, a 19 % se ho pokusí později znovu vytvořit z paměti.
V podstatě pracujete se systémem, ve kterém se 40 % diskusí ztratí v nicotě. Týmy začínají pořizovat snímky obrazovky zpráv, posílat připomenutí prostřednictvím přímých zpráv nebo vytvářet stínové dokumenty, aby kompenzovaly křehkost chatu.
ClickUp AI, fungující v rámci ClickUp Chat, tuto dynamiku mění. Automaticky zobrazuje závazky, označuje nepřidělené úkoly a propojuje je s příslušnými projekty. Už žádné ztracené detaily. Jen záznam, který drží krok s konverzací.
6. Mattermost (nejlepší pro vlastní hostovanou týmovou komunikaci)
Mattermost běží na vaší vlastní infrastruktuře, což je důležité, pokud nemůžete dovolit, aby komunikační data přicházela do styku s externími servery. Používají jej společnosti v oblasti zdravotnictví, dodavatelé v obranném průmyslu a finanční instituce, protože mají kontrolu nad tím, kde se zprávy ukládají a kdo k nim má přístup.
Příručky provádějí týmy standardizovanými procesy. Když je váš pohotovostní technik vyvolán kvůli výpadku, Mattermost ho provede kontrolním seznamem pro reakci na incidenty a zároveň zaznamená každou akci. Můžete připojit nástroje AI prostřednictvím webhooků a vytvořit vlastní boty, které komunikují v kanálech.
Nejlepší funkce Mattermost
- Nakonfigurujte ověřování SSO a SAML pro integraci s vašimi stávajícími systémy správy identit.
- Nastavte vyhrazené kanály pro každý spuštěný playbook, aby veškerá komunikace týkající se incidentů zůstala organizovaná a vyhledatelná.
- Nasazujte pluginy z trhu nebo vytvářejte vlastní, abyste rozšířili funkčnost pro své konkrétní pracovní postupy.
- Exportujte kompletní archivy zpráv ve standardních formátech pro účely reportování o dodržování předpisů nebo migrace dat.
- Nakonfigurujte whitelisting IP adres a omezení rychlosti, abyste ochránili svou instanci před neoprávněnými pokusy o přístup.
Omezení Mattermost
- Vlastní hosting znamená, že potřebujete zdroje DevOps pro správu údržby serverů, bezpečnostních aktualizací a škálování.
- Katalog integrací třetích stran je menší než u cloudových chatovacích platforem.
Ceny Mattermost
- Bezplatná zkušební verze
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise Advanced: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 165 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mattermostu?
Jako hlavní komunikační nástroj používáme Mattermost. Je velmi spolehlivý. Jejich projektové řízení (nazývají ho „boards“) je však poměrně omezené a zjednodušené.
Jako hlavní komunikační nástroj používáme Mattermost. Je velmi spolehlivý. Jejich projektové řízení (nazývají ho „boards“) je však poměrně omezené a zjednodušené.
7. Rocket. Chat (nejlepší pro potřeby omnichannelové komunikace)
Rocket. Chat kombinuje týmové zasílání zpráv s komunikačními kanály pro zákazníky na jedné platformě. Můžete zpracovávat interní týmové chaty a současně spravovat dotazy zákazníků z WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram a widgetů živého chatu. Alternativa Glue AI nabízí možnosti nasazení jak v cloudu, tak na vlastním hostingu, což vám poskytuje flexibilitu podle vašich infrastrukturních potřeb.
Překlad v reálném čase odstraňuje jazykové bariéry v globálních týmech a automaticky převádí zprávy mezi desítkami jazyků během konverzací. Tržiště aplikace pro týmovou komunikaci navíc hostí stovky aplikací a integrací, od CRM systémů po nástroje helpdesku.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Vytvořte vlastní role, které přesně definují oprávnění každého člena týmu v rámci kanálů a administrativních funkcí.
- Nastavte automatické spouštěče, které přesouvají konverzace mezi agenty na základě klíčových slov, čekacích dob nebo úrovní priority zákazníků.
- Sledujte výkon agentů pomocí analytických dashboardů, které zobrazují doby odezvy, míru vyřešených případů a objem konverzací.
- Nakonfigurujte zásady uchovávání zpráv, které automaticky mažou nebo archivují konverzace po uplynutí stanovené doby.
- Nasazujte chatboty, které vyřizují běžné dotazy zákazníků, než předají složité problémy lidským agentům.
Omezení Rocket. Chat
- Při současném řízení interních i externích komunikačních kanálů může být rozhraní nepřehledné.
- Funkce omnichannel vyžadují vyšší úroveň tarifů, což omezuje přístup menším týmům.
Ceny Rocket. Chat
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (335+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 155 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rocket. Chat?
Na základě recenze G2:
Oceňuji Rocket. Chat pro jeho flexibilitu a schopnost efektivně podporovat náš pracovní postup. Umožňuje nám vytvářet téměř neomezený počet kanálů a integrovat různé boty, což výrazně zlepšuje naše komunikační schopnosti. Platforma poskytuje oznámení v reálném čase z různých obchodních systémů, což je zásadní pro udržení aktuálních informací.
Oceňuji Rocket. Chat pro jeho flexibilitu a schopnost efektivně podporovat náš pracovní postup. Umožňuje nám vytvářet téměř neomezený počet kanálů a integrovat různé boty, což výrazně zlepšuje naše komunikační schopnosti. Platforma poskytuje oznámení v reálném čase z různých obchodních systémů, což je zásadní pro udržení aktuálních informací.
🧠 Zajímavost: Jeden z prvních autonomních robotů, Elmer a Elsie, byl sestrojen v letech 1948–49 neurofyziologem Williamem Grey Walterem. Tito malí „želví“ roboti používali jednoduché světelné senzory a nárazové spínače (napojené na vakuové trubice) k navigaci směrem ke světlu a vyhýbání se překážkám.
Zde je krátký přehled:
8. Twist (nejlepší pro asynchronní komunikaci založenou na vláknech)
Twist organizuje vše do vláken namísto kanálů v reálném čase. Každá konverzace má svůj vlastní vyhrazený prostor, takže nemusíte sledovat zprávy, které se míhají v chronologickém chaosu. Tato struktura snižuje únavu z oznámení, protože na vlákna reagujete, když to vyhovuje vašemu harmonogramu, a ne okamžitě, když někdo něco zveřejní.
Tato alternativa k Glue AI odděluje urgentní přímé zprávy od diskusních vláken, což vám pomáhá rozlišit mezi „odpovězte hned“ a „odpovězte, až budete moci“. Každá zpráva se převede na úkol, který se zobrazí ve vašem seznamu úkolů, čímž se překlenuje propast mezi konverzací a akcí.
Nejlepší funkce Twist
- Označte vlákna jako nepřečtená poté, co jste je prohlédli, aby zůstala viditelná ve vaší doručené poště, dokud nebudete připraveni na ně řádně odpovědět.
- Přihlaste se k odběru konkrétních vláken, která jsou důležitá pro vaši práci, a ignorujte ostatní vlákna ve stejném kanálu, abyste snížili množství oznámení.
- Připojujte soubory o velikosti až 100 MB přímo k zprávám ve vláknech, aniž byste museli využívat externí služby pro sdílení souborů.
- Exportujte celé vlákna jako dokumenty PDF, když potřebujete sdílet kontext rozhodnutí mimo platformu.
- Nastavte si připomenutí, která vás v určitých časech upozorní na diskuse, které vyžadují vaši pozornost.
Omezení Twist
- Spolupráce týmu v reálném čase je záměrně pomalejší než platformy pro okamžité zasílání zpráv.
- Možnosti integrace jsou ve srovnání s běžnými komunikačními nástroji omezené.
Ceny Twist
- Zdarma
- Neomezený: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Twist
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 35 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Twist?
Podle recenze G2:
Oceňuji, jak Twist organizuje týmovou komunikaci do vláken, což výrazně usnadňuje sledování konverzací, aniž by vás zahlcovaly obvyklé chaotické chaty.
Oceňuji, jak Twist organizuje týmovou komunikaci do vláken, což výrazně usnadňuje sledování konverzací, aniž by vás zahlcovaly obvyklé chaotické chaty.
9. CrewAI (nejlepší pro koordinaci více agentů AI)
CrewAI vám poskytuje framework Python pro budování týmů AI agentů, kteří skutečně spolupracují. Definujete agenty s konkrétními rolemi: jeden zkoumá konkurenceschopné ceny, druhý navrhuje marketingové texty a třetí kontroluje soulad se značkou.
Tento rámec podporuje různé vzorce pracovních postupů: sekvenční (agenti pracují v pořadí), paralelní (agenti pracují současně) nebo hierarchické (manažerský agent koordinuje pracovní agenty). Můžete nasměrovat různé agenty na různé poskytovatele LLM a kombinovat ChatGPT pro komplexní uvažování s rychlejšími a levnějšími modely pro rutinní úkoly.
Paměťové systémy umožňují agentům učit se z předchozí práce, takže se v průběhu času zlepšují ve svých konkrétních rolích, místo aby s každým úkolem začínali od začátku.
Nejlepší funkce CrewAI
- Definujte vlastní závislosti úkolů, které určují, kteří agenti musí dokončit svou práci, než ostatní mohou zahájit své přidělené kroky.
- Nakonfigurujte pozadí agentů, které ovlivňuje jejich přístup k problémům a komunikaci s ostatními agenty v týmu.
- Přepište výchozí chování agentů pro konkrétní úkoly, když potřebujete různé přístupy k uvažování pro okrajové případy.
- Exportujte protokoly provádění úkolů, které zobrazují kompletní historii konverzací mezi příklady agentů AI a jejich rozhodovacím procesem.
Omezení CrewAI
- K efektivní konfiguraci agentních systémů a pracovních postupů jsou nutné znalosti programování v jazyce Python.
- Dokumentace se opírá především o příklady kódu, což může být pro týmy, které s koordinací AI teprve začínají, náročné.
- Interakce mezi více agenty se stávají obtížně laditelnými, když agenti koordinují své činnosti neočekávaným způsobem.
Ceny CrewAI
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze CrewAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 45 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CrewAI?
Podle zpětné vazby sdílené na G2:
Nejlepší na crewAI je, že při vytváření agenta můžeme určit jeho roli, cíl a pozadí, což výrazně zvyšuje jeho výkon. Podporuje všechny poskytovatele LLM, jako jsou OpenAI, Groq, Nvidia Nemo atd. Dokumentace je velmi přehledná a srozumitelná. Podporuje mnoho nástrojů a serverů MCP, které můžeme použít k vytváření multiagentních systémů.
Nejlepší na crewAI je, že při vytváření agenta můžeme určit jeho roli, cíl a pozadí, což výrazně zvyšuje jeho výkon. Podporuje všechny poskytovatele LLM, jako jsou OpenAI, Groq, Nvidia Nemo atd. Dokumentace je velmi přehledná a srozumitelná. Podporuje mnoho nástrojů a serverů MCP, které můžeme použít k vytváření multiagentních systémů.
🔍 Věděli jste, že... Kvalita komunikace je mnohem důležitější než její frekvence. Týmy dosáhly lepších výsledků, když trávily čas jasným a promyšleným sdílením nápadů, než když jen často mluvily.
10. AutoGen (nejlepší pro konverzační řešení problémů s více agenty)
AutoGen, vyvinutý společností Microsoft Research, se zaměřuje na agenty, kteří řeší problémy prostřednictvím dialogu namísto rigidních pracovních postupů.
Agenti diskutují o přístupech, zpochybňují vzájemně své úvahy a vyjednávají řešení prostřednictvím vzájemné konverzace. To je důležité pro složité úkoly, u nichž není řešení předem jasné; agenti mohou zkoumat různé přístupy a kritizovat vzájemně svou logiku, dokud nedosáhnou konsensu.
Nástroj AI agent provádí během konverzací kód Python, takže může provádět výpočty, analyzovat data nebo testovat hypotézy, aniž by opustil diskusi. Do konverzací agentů můžete kdykoli zasáhnout, abyste poskytli pokyny nebo učinili rozhodnutí, a v případě potřeby tak udrželi kontrolu v rukou lidí.
Nejlepší funkce AutoGen
- Nastavte maximální počet konverzací, abyste zabránili agentům v nekonečných debatách, když se nemohou shodnout.
- Nakonfigurujte sandboxy pro provádění kódu, které izolují kód generovaný agentem od vašeho produkčního prostředí z důvodu bezpečnosti.
- Definujte podmínky ukončení, které ukončí konverzace agentů, když dosáhnou konkrétních cílů nebo splní kritéria úspěchu.
- Ukládejte odpovědi agentů do mezipaměti, abyste se vyhnuli redundantním voláním API, když agenti diskutují o podobných problémech vícekrát.
- Implementujte funkce pro výběr mluvčího, které na základě kontextu konverzace určují, který agent bude mluvit jako další.
Omezení AutoGen
- Rozšířené konverzace s více agenty spotřebovávají značné množství tokenů, což rychle zvyšuje náklady na API.
- Přechod od vývoje k nasazení do produkčního prostředí vyžaduje další infrastrukturu nad rámec frameworku.
Ceny AutoGen
- Zdarma (open source)
Hodnocení a recenze AutoGen
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AutoGenu?
Uživatel Redditu píše:
Pro jednoduché úkoly, jako je generování kódu pomocí LLM (např. generování skriptů pomocí ChatGPT4), je to docela efektivní. Vrstva UserProxyAgent zefektivňuje ověřování, vyhodnocování a provádění kódu (i v Dockeru). Eliminuje tak zdlouhavý cyklus kopírování a vkládání kódu do IDE, jeho spouštění, kontroly výstupu, vyhledávání problémů, odesílání zpět do LLM k opravě a opakování tohoto procesu několikrát. UserProxyAgent se postará o tuto automatizaci.
Pro jednoduché úkoly, jako je generování kódu pomocí LLM (např. generování skriptů pomocí ChatGPT4), je to docela efektivní. Vrstva UserProxyAgent zefektivňuje ověřování, vyhodnocování a provádění kódu (i v Dockeru). Eliminuje tak zdlouhavý cyklus kopírování a vkládání kódu do IDE, jeho spouštění, kontroly výstupu, vyhledávání problémů, odesílání zpět do LLM k opravě a opakování tohoto procesu několikrát. UserProxyAgent se postará o tuto automatizaci.
Zvyšte laťku s ClickUp
Týmy se rychle vyvíjejí a nástroje, které kdysi fungovaly hladce, začínají být nedostatečné, když se práce stává náročnější, sázky se zvyšují a všichni chtějí čistší způsoby komunikace a automatizace.
Při hledání alternativ k Glue AI jde spíše o to najít něco, co vyhovuje způsobu práce vašeho týmu.
ClickUp vám tuto flexibilitu nabízí. Získáte AI, která rozumí skutečnému kontextu projektu, automatizaci, která sleduje vaše procesy, a agenty, kteří se starají o opakující se dohled, aniž by přidávali další vrstvu složitosti. Vše zůstává propojené, takže váš tým pracuje s jasností.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vytvořte si pracovní prostor, který poroste s vámi. ✅