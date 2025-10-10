8 nejlepších AI agentů pro designéry k automatizaci kreativních procesů

Vzhledem k tomu, že jak firmy, tak spotřebitelé požadují více vizuálního obsahu napříč odvětvími, poptávka po talentovaných designérech nikdy nebyla tak vysoká.
Téměř 40 % společností v designérském odvětví však má potíže s konzistentní tvorbou vizuálně atraktivních návrhů.
A vzhledem k tomu, že designéři mají tolik práce, je logické obrátit se na umělou inteligenci, která automatizuje některé úkony a otevírá nové možnosti.
Naštěstí designéři dosáhli významného pokroku v oblasti AI agentů. Ti nyní mohou převzít některé z opakujících se úkolů a pomáhat týmům pracovat rychleji, aniž by ztratily lidský dotek designérů.
8 nejlepších AI agentů pro designéry v kostce
Níže naleznete srovnávací tabulku, která vám poskytne rychlý přehled o funkcích a cenách některých z nejlepších AI agentů pro designéry:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Plánování a automatizace kreativních úkolů
|AI agenti v úkolech/dokumentech/chatu, ClickUp Brain, Whiteboards, integrace Figma a aktualizace v reálném čase
|Zdarma; k dispozici jsou placené tarify
|Canva AI
|Rychlé generování obrazů pomocí AI s důrazem na vizuální stránku
|Magic Media, Text to Image, Text to Graphic, přednastavené styly, integrace Runway
|Zdarma, placené od: 15 $/měsíc na uživatele
|Khroma
|Personalizované generování palety barev pomocí AI
|Trénujte preference barev, generátor palety založený na prohlížeči, skóre přístupnosti.
|Zdarma
|Galileo AI
|Generování rozvržení uživatelského rozhraní z textových podnětů
|Návrh uživatelského rozhraní na základě podnětů, vizuální branding, šablony založené na technologii Gemini
|Ceny na míru
|Uizard
|Rychlé vytváření drátových modelů a maket pomocí AI
|Vkládání textu/screenshotů, automatické generování uživatelského rozhraní, responzivní motivy, spolupráce v reálném čase
|Zdarma, placené od 19 $/měsíc na uživatele
|Runway
|Videopříběhy a efekty poháněné umělou inteligencí
|Text-to-video, pohybové štětce, voiceovery, AI efekty na jedné platformě
|Zdarma, placené od 15 $/měsíc na uživatele
|Adobe Firefly
|Kreativní týmy v ekosystému Adobe
|Textové/obrazové podněty, moodboarding, překlady, Scene to Image
|Zdarma, placená verze od 9,99 $/měsíc na uživatele
|Figma AI
|Spolupráce na designu v reálném čase s integrovanou AI
|Automatické rozvržení, editovatelné uživatelské rozhraní, odstranění pozadí, vizuální vyhledávání assetů
|Zdarma, placené od 20 $/měsíc na uživatele
Co jsou AI agenti pro designéry?
Představte si následující situaci: pracujete na nové obrazovce aplikace. Při úpravě palety barev vám AI asistent navrhne tři alternativy na základě aktuálních tržních trendů. Vylepšuje uživatelské toky, upozorňuje na nesrovnalosti v rozvržení a dokonce vkládá vektorovou grafiku, která odpovídá stylu vaší značky.
To je příslib nástrojů AI agentů pro designéry. Tito specializovaní agenti, často pohánění strojovým učením, mohou provádět úkoly, přizpůsobovat se vstupům uživatelů a podporovat celý designový proces s kontextovým povědomím, aby pomohli designérským týmům pracovat chytřeji.
Zde je přehled některých z jeho funkcí:
✅ Automatizuje opakující se úkoly, jako je změna velikosti souborů, označování souborů nebo přejmenování vrstev.
✅ Generuje více návrhových nápadů, zkoumá varianty a přináší inovativní řešení, která byste možná sami nenapadla.
✅ Umožňuje spolupráci v reálném čase, což zjednodušuje sdílení práce a shromažďování zpětné vazby mezi designérskými týmy.
✅ Analyzuje uživatelská data a přistupuje k databázím, aby pomohl činit informovanější rozhodnutí během kreativního procesu.
✅ Integruje se s designovými nástroji, jako je Figma, a zvyšuje tak celkovou provozní efektivitu.
Co byste měli hledat v AI agentech pro designéry?
Správní AI agenti pro designéry by měli jít nad rámec základních funkcí, jako je automatizace pracovních postupů pomocí AI, a měli by být schopni zlepšit efektivitu podnikání splněním několika klíčových požadavků:
- Nabídněte uživatelsky přívětivé rozhraní, které je intuitivní, ať už se jedná o chatovací AI nástroj pro začátečníky, hlasové ovládání nebo integraci do vašich stávajících designových nástrojů.
- Přizpůsobte se různým designovým prostředím, od projektů UI/UX po vektorovou grafiku nebo dokonce marketingové materiály.
- Prokažte skutečné uvažování a rozhodování analýzou uživatelských vstupů, čerpáním z datových zdrojů a doporučováním dalších kroků.
- Škálujte podle svých potřeb, ať už jste samostatný designér nebo součástí velkého designérského týmu pracujícího na různých platformách.
- Dbejte na etické aspekty. Hledejte agenty, kteří zajišťují ochranu soukromí a nabízejí inkluzivní možnosti designu.
👀 Zajímavost: V ukázce společností xAI a OpenAI autonomní agenti naplánovali události v kalendáři tím, že spolu „komunikovali“, aniž by do toho byli zapojeni lidé. Vítejte v koordinaci bez příchozí pošty.
Nejlepší AI agenti pro designéry
Zde je seznam AI agentů pro designéry, kteří stojí za vaši pozornost. Každý z nich se zaměřuje na praktické využití v reálném světě a zároveň nabízí vysoký výkon, rychlost a přizpůsobivost.
1. ClickUp (nejlepší pro plánování a automatizaci kreativních úkolů)
Dnešní designérské týmy potřebují méně roztříštěných nástrojů a více propojených systémů. ClickUp to umožňuje díky kombinaci interní konsolidace a integrací.
ClickUp se odlišuje tím, že umožňuje designérům synchronizovat práci napříč aplikacemi bez přepínání mezi záložkami. Díky tomu mohou AI agenti čerpat ze všech vašich datových zdrojů a poskytovat vám konkurenční výhodu tím, že zrychlují pracovní postupy.
Vytvářejte návrhy obsahu, shrňte diskuse, generujte obrázky a mnoho dalšího s ClickUp Brain
ClickUp Brain slouží jako AI agent/asistent speciálně navržený k zefektivnění pracovních postupů designérů prostřednictvím automatizace, generování a organizování kreativní práce v rámci platformy ClickUp.
Designéři mohou využít generování obrazů pomocí umělé inteligence Brain k okamžitému vytváření koncepčních návrhů, maket nebo vizuálních referencí z jednoduchých textových podnětů pomocí několika modelů umělé inteligence, jako jsou Gemini a Claude. To se hodí pro rychlé prototypování, moodboardy nebo prezentace pro klienty.
Tyto obrázky generované umělou inteligencí lze připojit přímo k úkolům nebo dokumentům, což usnadňuje opakované použití, sdílení a začleňování vizuálních prvků do probíhajících projektů bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
ClickUp Brain jde nad rámec tvorby obrázků tím, že automatizuje rutinní designové operace a zlepšuje spolupráci. Dokáže rozdělit složité designové zadání na proveditelné dílčí úkoly, shrnout zpětnou vazbu od klientů a vyhledat jasné aktualizace projektu z vašeho pracovního prostoru. Navíc mohou designéři Brain použít k vylepšení písemného obsahu, překladu komunikace pro globální týmy a spuštění připomínek nebo změn stavu na základě pravidel pracovního postupu.
Nasazujte agenty pro řešení každodenních úkolů
AI agenti ClickUp jsou přímo integrováni do ClickUp Tasks, ClickUp Docs a ClickUp Chat – míst, kde designéři tráví většinu svého času komunikací se svými týmy a plněním svých úkolů.
Tito agenti, kteří pracují souběžně s automatizacemi ClickUp, mohou provádět úkoly, jako je aktualizace stavů, přiřazování vlastníků, shrnování diskusí a dokonce i automatické generování podúkolů.
Jedná se o plynulý způsob automatizace úkolů a integrace AI do vašich každodenních návrhářských pracovních postupů. Do ClickUp můžete také přidat certifikované AI agenty, kteří jsou speciálně navržení pro kontrolu obsahu z hlediska dodržování značky nebo kontroly kvality.
Brainstormujte živě se svým týmem pomocí ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards umožňuje designérským týmům brainstormovat, skicovat inovativní nápady a mapovat uživatelské toky s jedinečnou funkcí: každá poznámka nebo diagram lze okamžitě převést na úkol. Tím se kreativní myšlení promění v akci a udrží se dynamika napříč projekty.
Výkonné integrace a vyhledávání pro propojení dat
Spojením návrhářských nástrojů, jako jsou Figma nebo Adobe XD, s ClickUpem lze pomocí funkcí ClickUp Enterprise Search + ClickUp Integrations synchronizovat úkoly a aktualizace návrhů v reálném čase.
Kreativní vedoucí mohou přiřazovat dílčí úkoly na základě aktualizací souborů, zatímco marketingoví pracovníci sledují připravenost aktiv ve stejném pracovním prostoru. Jedná se o skutečný most mezi kreativními pracovními postupy a strukturovaným řízením designových projektů.
A konečně, ClickUp pro designérské týmy znamená, že se můžete organizovat za pochodu. Nabízí kolaborativní platformu, která zefektivňuje celý proces designu, od nápadu až po finální schválení, tím, že centralizuje úkoly, zpětnou vazbu a zdroje na jednom místě. Designéři mohou využívat funkce jako Proofing k přidávání, přiřazování a řešení komentářů přímo na obrázcích, videích a PDF souborech, což usnadňuje shromažďování zpětné vazby a opakování kreativní práce, aniž by museli opustit ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrujte Figma, Adobe XD a další nástroje do centralizovaného softwaru pro spolupráci při navrhování.
- Využijte AI k automatizaci úkolů, jako jsou aktualizace stavu, dílčí úkoly a souhrny komentářů, pomocí ClickUp Brain.
- Vytvářejte kreativní briefy, e-maily a souhrny pomocí integrovaných nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci.
- Okamžitě převádějte náčrtky z tabule na úkoly a propojte tak tvorbu nápadů s jejich realizací.
- Automaticky generujte úkoly z návrhů vytvořených umělou inteligencí a zapojte je do živých grafických návrhových procesů.
- Integrovaný chat pro diskusi o nápadech a spolupráci při hovorech přímo v rámci platformy
- Získejte přístup k několika modelům AI, provádějte hloubkové vyhledávání na webu a mnoho dalšího prostřednictvím ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Pro týmy, které s all-in-one systémy začínají, může být učební křivka strmá.
- Některé pokročilé funkce AI vyžadují placený doplněk.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tento uživatel G2 sdílí:
ClickUp používám denně. Automatizace a AI nástroje mi navíc šetří spoustu času při opakujících se úkolech. Nastavení projektových prostorů, úkolů a automatizací bylo překvapivě hladké.
ClickUp používám denně. Automatizace a AI nástroje mi navíc šetří spoustu času při opakujících se úkolech. Nastavení projektových prostorů, úkolů a automatizací bylo překvapivě hladké.
💟 Bonus: Brain MAX je váš všestranný AI agent a pomocník na ploše, který byl speciálně vyvinut pro zefektivnění návrhářských pracovních postupů. Díky hluboké integraci s vašimi návrhářskými soubory, nástroji pro správu projektů, e-maily a kalendáři má Brain MAX vždy k dispozici kompletní kontext vašich kreativních projektů.
Stačí použít hlasové příkazy k brainstormingu nápadů, generování obrazových konceptů, organizování zpětné vazby nebo automatizaci opakujících se návrhářských úkolů – Brain MAX okamžitě porozumí vašim pokynům a bude podle nich jednat. Máte přístup k několika předním AI modelům (jako GPT, Claude a Gemini) pro vše od kreativního brainstormingu a generování obsahu až po řešení technických problémů a tvorbu obrazů, a to vše z jedné platformy.
Okamžitě vyhledávejte zdroje, spravujte časové osy projektů, přidělujte úkoly a sledujte revize, přičemž každá akce respektuje oprávnění a soukromí vašeho pracovního prostoru.
2. Canva AI (nejlepší pro rychlé generování obrazů s důrazem na vizuální stránku)
Pokud se zaseknete při vyhledávání materiálů ve stockových knihovnách nebo při hledání správného stylu ilustrací napříč platformami, nejste sami.
Pro designéry, kteří potřebují rychle vytvořit vlastní vizuály, ale nechtějí trávit hodiny v programu Photoshop, nabízí AI od Canva rychlé řešení. Můžete ji požádat, aby pro vás navrhla design na základě zadání, vytvořila obrázky, kód nebo dokonce videoklip. Má dokonce funkci převodu hlasu na text, která vám pomůže podrobně popsat vaše zadání.
Díky nástrojům jako Magic Media a Text to Image vám Canva umožňuje generovat grafiku, ikony nebo celé scény na základě vašich přesných pokynů a vizuálního stylu. Žádné pluginy, žádné přepínání aplikací – stačí napsat, co potřebujete, a vložit to přímo do svého layoutu.
Nejlepší funkce Canva AI
- Vytvářejte AI obrázky okamžitě pomocí nástroje Text to Image od Magic Media s přizpůsobitelnými styly.
- Pomocí funkce Text to Graphic můžete vytvářet ikony, nálepky a ilustrace přizpůsobené vaší značce.
- Vytvářejte krátká videa s využitím umělé inteligence pomocí integrace modelu Gen-2 od Runway.
- Vyzkoušejte přednastavené styly, jako jsou Watercolor, Neon a Retrowave, a přizpůsobte je svému vizuálnímu zaměření.
Omezení AI Canva
- Žádné následné výzvy; pro změny jsou vyžadovány nové vstupy.
- Výstupy obrázků jsou pevně nastaveny na čtvercový tvar, pokud nejsou ručně upraveny.
- Bezplatný tarif vás omezuje na 50 AI obrázků a 5 videí, které se rychle vyčerpají.
Ceny Canva AI
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva AI
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají uživatelé o Canva AI
Tento uživatel G2 zdůrazňuje:
Funkce AI fungují jako kouzlo. Přidávání hudby, generování obsahu na základě AI, vytváření vlastní hudby pomocí integrovaných nástrojů AI a mnoho dalšího dělá z tohoto nepostradatelného nástroje zázračný stroj.
Funkce AI fungují jako kouzlo. Přidávání hudby, generování obsahu na základě AI, vytváření vlastní hudby pomocí integrovaných nástrojů AI a mnoho dalšího dělá z tohoto nepostradatelného nástroje zázračný stroj.
3. Khroma (nejlepší pro generování personalizovaných palet barev pomocí umělé inteligence)
Při navrhování pro značku vás většina nástrojů pro práci s barvami buď zahlcuje výběrem, nebo vás omezuje vkusem někoho jiného.
Khroma to mění tím, že trénuje svou AI podle vašich preferencí, učí se, co se vám líbí (a nelíbí), a generuje palety, které skutečně odpovídají vašemu vizuálnímu stylu.
Místo toho, aby čerpal z náhodných vzorků, design AI agenta Khroma se učí z tisíců palet vytvořených designéry a kombinuje toto učení s vašimi barevnými vstupy, čímž vytváří interní znalostní bázi. Konečný cíl: Pomáhat vám postupovat rychle při plnění konkrétních úkolů a udržovat vaši lidskou kreativitu v popředí.
Nejlepší funkce Khroma
- Naučte personalizovaný algoritmus na základě vámi vybraných barev, aby blokoval nežádoucí odstíny.
- Generujte nekonečné palety barev, přechody a vzorky typografie přímo ve svém prohlížeči.
- Filtrujte a prohledávejte palety podle odstínu, tónu, hodnoty, hexadecimálního kódu nebo hodnot RGB.
- Ukládejte si oblíbené položky s plně barevnými metadaty, včetně skóre přístupnosti (WCAG).
- Prohlížejte palety v různých designových kontextech, jako jsou text, překryvy obrázků a makety.
Omezení Khroma
- Žádný offline přístup; pouze prostřednictvím prohlížeče
- Omezená možnost ručního upravování generovaných palet
- Žádná integrace s designovými nástroji, jako jsou Figma nebo Adobe.
Ceny Khroma
- Zdarma
Hodnocení a recenze Khroma
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Pokud vás unavuje ruční zpracování opakujících se úkolů, zde je stručný návod, jak ClickUp využívá AI k automatizaci práce:
4. Galileo AI (nejlepší pro generování rozvržení uživatelského rozhraní z textových podnětů)
Vytváření maket by nemělo trvat celé dny. Řekněme, že navrhujete dashboard pro kryptoměnovou aplikaci nebo rezervační systém pro hudebníky. Každý z nich má jiné toky, barvy a požadavky na rozvržení. Ale pokaždé se zaseknete při přestavbě kostry uživatelského rozhraní od nuly.
Galileo AI to mění. Stačí zadat jediný příkaz – „stránka s nabídkou obchodu s turistickým vybavením s modrým motivem, filtrovací lištou a kartami produktů“ – a okamžitě se vygenerují použitelné návrhy rozhraní.
Od svého příchodu do společnosti Google integroval Galileo (nyní Stitch) modely Gemini, aby vytvářel ještě bohatší návrhy generované umělou inteligencí, které pomáhají designérským týmům rychle vytvářet konzistentní a responzivní uživatelská rozhraní pro jakékoli odvětví nebo platformu.
Nejlepší funkce Galileo AI
- Vytvářejte uživatelsky přívětivá rozhraní pouhým popisem toho, co chcete.
- Aplikujte konzistentní vizuální branding s adaptivními barevnými motivy napříč komponentami.
- Získejte přístup k rozmanité knihovně šablon pro odvětví jako maloobchod, SaaS nebo wellness.
- Přizpůsobte běžné prvky uživatelského rozhraní, jako jsou vyhledávací lišty, filtry a karty produktů.
- Prohlížejte si a upravujte rozhraní s okamžitou zpětnou vazbou a úpravami.
Omezení Galileo AI
- Vzhledem k široké škále funkcí vyžaduje čas na osvojení.
- Základní šablony nejsou zcela flexibilní pro radikální změny v designu.
- Intenzivní využívání zdrojů může zpomalit výkon na méně výkonných zařízeních.
Ceny Galileo AI
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Galileo AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Galileo AI
Galileo AI se mi zatím opravdu líbí. Rychlost, s jakou generuje čisté makety, je neuvěřitelná. Není dokonalý, ale poskytuje skvělý výchozí bod, který ušetří hodiny práce. Těším se na další aktualizace.
Galileo AI se mi zatím opravdu líbí. Rychlost, s jakou generuje čisté makety, je neuvěřitelná. Není dokonalý, ale poskytuje skvělý výchozí bod, který ušetří hodiny práce. Těším se na další aktualizace.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli s podporou AI, například ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě převést nápady z brainstormingu na úkoly. A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI v ClickUp Brain , aby vytvořil vizuální představu na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
5. Uizard (nejlepší pro rychlé vytváření wireframů a maket s pomocí AI)
Už se vám někdy stalo, že pět zainteresovaných stran požádalo o maketu do konce pracovního dne?
Právě pro tento scénář byl vytvořen Uizard. Místo přetahování rámečků ve Figma nebo třetího překreslování stejného drátového modelu stačí popsat, co potřebujete, v prostém textu.
Místo ručního vytváření každého prvku uživatelé jednoduše popisují své potřeby v jednoduchém, přirozeném textu – například „Webový dashboard pro e-commerce stránku zobrazující nejprodávanější produkty, graf příjmů a tabulku posledních objednávek“.
Proprietární engine společnosti Uizard zpracuje tento podnět a okamžitě vygeneruje kompletní, editovatelný prototyp uživatelského rozhraní. Tento výstup je více než jen statický obrázek; zahrnuje logické rozvržení, které odpovídá zavedeným designovým vzorům, předem aplikované soudržné motivy (barvy a fonty) a plně strukturované modulární komponenty, které jsou připraveny k okamžité úpravě.
Nejlepší funkce Uizard
- Vytvářejte editovatelné makety uživatelského rozhraní z prostého textu, screenshotů nebo ručně nakreslených skic.
- Okamžitě vytvářejte responzivní designové motivy přizpůsobené vaší značce.
- Využijte AI k navrhování textů, vytváření obrazových prvků a mapování pozornosti uživatelů.
- Přepínejte mezi zobrazením wireframe a mockup, abyste dosáhli věrnosti designu.
- Spolupracujte s týmy v reálném čase a okamžitě sdílejte veřejné odkazy.
Omezení Uizardu
- Autodesigner vyžaduje placený tarif, v bezplatné verzi je přístup k AI omezený.
- Některé generované rozvržení působí příliš jednoduše nebo obecně.
- Chybí hluboká kontrola nad designovým systémem a nástroje pro přístupnost.
Ceny Uizard
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Podnikání: 39 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Uizard
- G2: 4,5/5,0 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 190 recenzí)
Co říkají uživatelé o Uizardu
Tento uživatel Capterra poznamenává:
Díky Uizardu už nemusím své nápady jen představovat, ale mohu je rychle nakreslit. Proces tvorby designu je tak mnohem rychlejší.
Díky Uizardu už nemusím své nápady jen představovat, ale mohu je rychle nakreslit. Proces tvorby designu je tak mnohem rychlejší.
6. Runway (nejlepší pro AI poháněné video storytelling a speciální efekty)
Od designérů se dnes očekává, že budou dělat vše, od vymýšlení vizuálů a úpravy videí po čištění zvuku a někdy dokonce i skriptování pohybu.
Přepínání mezi nástroji pro každý úkol však narušuje pracovní tok a zabírá čas. Když jste v tvůrčím rozpoložení, určitě se vám nechce trávit hodiny přeskakováním mezi softwarovými programy jen proto, abyste animovali 10sekundový klip nebo odstranili pozadí.
Proto Runway vyniká. Tento software pro automatizaci úkolů spojuje tvorbu videí, úpravy, generování zvuku a vizuální efekty založené na umělé inteligenci do jednoho jednotného prostoru. Můžete načrtnout nápady v textové podobě a okamžitě je vidět v podobě dynamického videa.
Potřebujete upravit rámeček? Vyměnit prvky? Přidat komentář? Runway to vše zvládne na jednom místě.
Nejlepší funkce Runway
- Vytvářejte filmová videa z textových podnětů, obrázků nebo video vstupů.
- Přidejte synchronizované dabingy a vlastní zvukové nahrávky pomocí technologie převodu textu na řeč.
- Přeměňte statické obrázky na animované klipy pomocí pohybových štětců.
- Upravujte, nahrazujte a kombinujte vizuální prvky pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Vytvářejte 3D textury a prvky pro hry nebo animace
Omezení Runway
- Bez offline přístupu; vyžaduje stabilní připojení k internetu
- Kvalita generování obrázků zaostává za špičkovými konkurenty
- Pro rozsáhlé nebo vysokorozlišení video projekty mohou být zapotřebí vyšší tarify.
Ceny Runway
- Zdarma
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 95 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Runway
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Runway
Tento uživatel G2 sdílí:
RunwayML je jeden z nejlepších AI nástrojů na trhu, je velmi jednoduchý. Obzvláště se mi líbí jeho nástroj pro převod obrázků/textu na video, který funguje jako kouzelná hůlka. Je velmi snadné jej implementovat do mého pracovního postupu při úpravách videa.
RunwayML je jeden z nejlepších AI nástrojů na trhu, je velmi jednoduchý. Obzvláště se mi líbí jeho nástroj pro převod obrázků/textu na video, který funguje jako kouzelná hůlka. Je velmi snadné jej implementovat do mého pracovního postupu při úpravách videa.
👀 Zajímavost: Výzkumníci z DeepMind vytvořili AI agenty, kteří hrají hry jako StarCraft II a nacházejí v nich exploity, které lidští hráči nikdy neobjevili.
7. Adobe Firefly (nejlepší pro kreativní týmy v ekosystému Adobe)
Pokud již pracujete s nástroji jako Photoshop, Illustrator nebo Express, Adobe Firefly se do nich snadno začlení, aniž by narušil váš pracovní postup. Pomůže vám vytvářet vizuální návrhy, storyboardy kampaní nebo lokalizovat obsah přímo v aplikacích, které používáte každý den.
Potřebujete vytvořit několik vizuálů pro prezentaci nebo přeložit video tak, aby si zachovalo svůj tón? Firefly to zvládne díky přehlednému rozhraní a spolehlivým výstupům.
Navíc je navržen s ohledem na produkci – využívá systémy AI, které podporují více formátů a zároveň zachovávají komerční bezpečnost obrazových souborů.
Nejlepší funkce Adobe Firefly
- Vytvářejte vysoce kvalitní obrázky, vektory a krátká videa na základě textových nebo obrazových podnětů.
- Slaďte styl nebo strukturu pomocí referenčních obrázků a vyberte vlastní poměry stran.
- Použijte Firefly Boards pro moodboarding a týmové brainstormingy založené na AI.
- Překládejte videa do více než 20 jazyků při zachování tónu a synchronizace rtů.
- Vytvářejte video efekty, prostorové ilustrace a vizuály obalů pomocí funkcí Scene to Image a Text to Video.
Omezení Adobe Firefly
- Omezuje délku videa na 5 sekund, a to i u placených tarifů.
- Žádné negativní výzvy ani následné úpravy výzev pro vylepšení výstupů.
- Generování textu v obrázcích je často nespolehlivé nebo zkreslené.
Ceny Adobe Firefly
- Zdarma
- Firefly Standard: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Firefly Pro: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Firefly Premium: 199,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Adobe Firefly
- G2: 4,57/5,0 (5+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Adobe Firefly
Tento uživatel G2 dodává:
Adobe Firefly je neuvěřitelně intuitivní, zejména pokud jste obeznámeni s ekosystémem Adobe. Shledávám jej užitečným pro rychlé generování nápadů a vytváření vysoce kvalitního obsahu pro sociální média, aniž byste potřebovali rozsáhlé designérské dovednosti.
Adobe Firefly je neuvěřitelně intuitivní, zejména pokud jste obeznámeni s ekosystémem Adobe. Shledávám jej užitečným pro rychlé generování nápadů a vytváření vysoce kvalitního obsahu pro sociální média, aniž byste potřebovali rozsáhlé designérské dovednosti.
8. Figma AI (nejlepší pro spolupráci na designu v reálném čase s integrovanou AI)
Termíny nečekají na čisté názvy vrstev, chybějící soubory nebo statické makety. Figma AI vám pomáhá obejít opakující se kroky, jako je přejmenování vrstev nebo odstranění pozadí obrázků, abyste se mohli soustředit na řešení skutečných problémů s produkty a zlepšování uživatelské zkušenosti.
Designéři mohou jedním kliknutím proměnit statické uživatelské rozhraní na interaktivní prototypy, generovat realistický obsah zástupných symbolů nebo pomocí vizuálního vyhledávání najít existující komponenty z celého pracovního prostoru.
Ještě lepší je, že funkce jako automatické návrhy rozvržení a editovatelné obrazovky generované umělou inteligencí zkracují dobu od vzniku nápadu po jeho realizaci.
Nejlepší funkce Figma AI
- Vytvářejte editovatelné makety uživatelského rozhraní z textových podnětů pomocí integrovaných designových systémů.
- Proměňte statické návrhy na klikatelné prototypy jediným kliknutím.
- Automatické přejmenování vrstev a nahrazení zástupného textu obsahem napsaným umělou inteligencí
- Okamžitě odstraňte pozadí obrázků a přeložte text v designovém souboru.
- Pomocí vizuálního vyhledávání najděte zdroje na základě nahraných obrázků nebo screenshotů.
Omezení Figma AI
- Některé funkce (například uživatelské rozhraní generované umělou inteligencí) jsou stále ve fázi beta a nejsou všeobecně dostupné.
- Žádné pokročilé ovládací prvky pro vylepšení generovaných návrhů po prvním návrhu
- Spolehlivost funkce se může lišit v závislosti na složitosti zadání nebo případu použití.
Ceny Figma AI
- Zdarma
- Profesionální: 20 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 55 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Figma AI
- G2: 4,7/5,0 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (810+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Figma AI
Tento uživatel Capterra vyniká:
Myšlenka, na které je založena aplikace Figma, je úžasná. Byla vytvořena, aby pomohla týmům zabývajícím se obsahem a designem spolupracovat při vývoji aplikací, namísto toho, aby byly během vývojového procesu odděleny.
Myšlenka, na které je založena aplikace Figma, je úžasná. Byla vytvořena, aby pomohla týmům zabývajícím se obsahem a designem spolupracovat při vývoji aplikací, namísto toho, aby byly během vývojového procesu odděleny.
👀 Zajímavost: Amazon testuje personalizované AI agenty, kteří fungují jako nákupní asistenti, navrhují produkty, porovnávají ceny a dokončují nákupy na základě vašeho chování a záměru.
ClickUp vám pomůže spojit kreativitu s automatizací
Většina designérských týmů nemá nedostatek kreativity. Co jim však chybí, je čas: čas na opakované úpravy, reakce na zpětnou vazbu, doladění detailů a dodržení termínů.
Právě v tomto ohledu má AI skutečný dopad, protože týmům uvolňuje ruce a umožňuje jim soustředit se na samotnou návrhářskou práci. Automatizace opakovatelných úkolů, jako je pojmenovávání vrstev, shrnování vláken a sledování aktualizací, uvolňuje mentální prostor a urychluje dodání.
ClickUp je jednou z mála platforem, které tuto rovnováhu dokážou správně nastolit.
Integruje nástroje AI do stávajícího způsobu práce vašeho týmu. Můžete načrtnout nápady na tabuli, proměnit je v úkoly, zapojit vývojáře a odeslat, vše na jednom místě.
A funguje to. Po přechodu na ClickUp zaznamenala společnost Trinetix 20% nárůst spokojenosti týmu Design Operations.
Pokud váš tým hledá podobné výsledky a daří se mu ve strukturovaném prostředí, ClickUp stojí za bližší prozkoumání. Zaregistrujte se hned teď!