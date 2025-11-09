Jak používat Canva Content Planner pro plánování sociálních médií

Zeptejte se kteréhokoli generálního ředitele a ten vám řekne, že prodej a obsah jsou dvě nejdůležitější součásti společnosti. Oba oslovují zákazníky svým jedinečným způsobem.
Zatímco prodej může zahrnovat osobní interakce, obsah je to, co osloví vaše zákazníky, když leží v posteli, procházejí své feedy nebo píšou do vyhledávače, aby našli váš produkt.
Téměř 1/3 internetových uživatelů starších 16 let objevuje nové značky a služby prostřednictvím vyhledávačů. To nám ukazuje, jak mocný je dobrý obsah.
Ale je tu háček. Pozitivní obsah sám o sobě nestačí. To, co opravdu dělá rozdíl, je konzistence. Opakované zveřejňování příspěvků buduje důvěru. A konzistence je přímým vedlejším produktem dobře strukturovaného a organizovaného kalendáře obsahu, který zajišťuje, že každý příspěvek, reel a kampaň bude zveřejněn ve správný čas.
V tomto článku si povíme o tom, jak vám Canva Content Planner pomůže plánovat dopředu, dodržovat harmonogram a udržovat plynulý tok obsahu s menším stresem.
Šablona Modern Social Media Calendar Template od ClickUp nabízí přehledné rozvržení pro plánování, publikování a sledování obsahu na vašich sociálních médiích. Snadno spolupracujte se svým týmem a udržujte všechny kampaně organizované na jednom centrálním místě.
Co je Canva Content Planner?
Tvůrci obsahu neradi opouštějí své pracovní prostředí. Představte si, že musíte přeskakovat mezi aplikacemi, abyste zkontrolovali, zda je návrh správně zpracován nebo naplánován, a stále si nejste jisti, zda byl příspěvek skutečně zveřejněn. Je opravdu úlevou, když se můžete spolehnout na jednu platformu pro všechno.
Přesně to nabízí Canva Content Planner. Jedná se o integrovaný nástroj pro plánování, který vám pomůže nejen s návrhem. Můžete plánovat, vytvářet a naplánovat obsah na svých oblíbených sociálních médiích, aniž byste museli opustit Canva.
S Content Plannerem můžete plánovat příspěvky pro Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack a dokonce i Tumblr.
Pro majitele malých podniků to znamená, že mohou ráno navrhnout příspěvek, nastavit datum a čas a zbytek nechat na Canvě. A pokud potřebujete příspěvek před zveřejněním pozastavit nebo upravit, můžete tak učinit, aniž byste museli začínat od začátku nebo soubor znovu nahrávat.
Zejména pro týmy bude tento nástroj velmi užitečný. Canva Teams usnadňuje sdílení kalendáře, zvání dalších uživatelů k navrhování nebo úpravám a synchronizaci práce všech členů týmu.
💡 Tip pro profesionály: Protože Content Planner je součástí Canva Pro, můžete využívat další funkce, jako je Magic Resize, sady pro značky a tisíce šablon. Tyto nástroje usnadňují udržování jednotného vzhledu vašich příspěvků, zatímco plánovač se stará o plánování, takže zůstanete organizovaní bez dalšího stresu.
Klíčové funkce Canva Content Planner
Podle tohoto uživatele Redditu
Canva je neuvěřitelně snadno použitelný a intuitivní nástroj pro návrh. Díky němu je také plánování obsahu sociálních médií velmi snadné.
To shrnuje, proč se na něj spoléhá tolik tvůrců. A pokud si stále nejste jisti, zda Canva Content Planner stojí za váš čas, zde jsou funkce, které vás možná přesvědčí:
- ✅ Plánujte, vytvářejte a naplánujte obsah pro Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack a Tumblr, vše na jednom místě.
- ✅ Nastavte příspěvky tak, aby byly zveřejněny v přesně stanovený den a čas, s možností je kdykoli před zveřejněním pozastavit nebo upravit.
- ✅ Sdílejte kalendář obsahu se svým týmem prostřednictvím Canva Teams, aby všichni mohli vytvářet, upravovat a zůstat v souladu.
- ✅ Využijte doplňky Canva Pro, jako je Magic Resize, sady pro značky a tisíce šablon, aby všechny příspěvky byly konzistentní a v souladu se značkou.
- ✅ Sledujte zobrazení, kliknutí, lajky a komentáře přímo v plánovači a zjistěte, jak si vaše příspěvky vedou.
📖 Přečtěte si také: Jak automatizovat tvorbu obsahu?
Výhody používání Canva pro plánování obsahu
Zjednodušte to. Udělejte to nezapomenutelné. Udělejte to lákavé na pohled. Udělejte to zábavné ke čtení.
Tato věta Leo Burnetta vystihuje podstatu dobrého obsahu, ale k jejímu dosažení je třeba plánování. Pokud spěcháte s publikováním krásného příspěvku ve špatnou dobu nebo zapomenete jej publikovat, ztratí svůj dopad.
Canva Content Planner vám zjednoduší život tím, že vám pomůže udržet pořádek a zajistí, že vaše nápady osloví lidi v nejvhodnější chvíli.
Toto získáte, když přejdete na tento nástroj:
- Ušetřete čas tím, že budete navrhovat a plánovat na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Zůstaňte konzistentní díky kalendáři, který zobrazuje vaše příspěvky na dny, týdny nebo měsíce dopředu.
- Vyhněte se stresu na poslední chvíli nastavením automatického zveřejňování příspěvků, i když jste offline.
- Udržujte hlas a vzhled své značky stabilní pomocí nástrojů Canva Pro, jako jsou šablony, sady pro značky a Magic Resize.
- Pozvěte svůj tým, aby sdílel jeden kalendář obsahu, díky čemuž bude spolupráce plynulejší a méně roztříštěná.
💡 Tip pro profesionály: Propojte Canva se Slackem, aby byl váš tým informován o naplánovaných nebo publikovaných příspěvcích – jednoduchý způsob, jak zůstat na stejné vlně.
📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI hlavně pro správu úkolů a organizaci. Mnoho nástrojů AI může mít pouze jednu funkci, například kalendář, seznam úkolů nebo e-mail.
S ClickUp jde AI ještě dál. Podporuje vaše e-maily, komunikaci, kalendář, úkoly a dokumenty, vše na jednom místě. Můžete se dokonce zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“ a ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a zvýrazní to, co je právě teď nejdůležitější. Místo toho, abyste museli používat pět různých aplikací, máte vše na jednom místě.
📖 Přečtěte si také: Jak používat Trendspotting (s příklady)
Jak používat Canva Content Planner (krok za krokem)
Jednou z nejlepších věcí na Canva Content Planner je jeho jednoduchost. K jeho ovládání nemusíte být technický expert.
Zde je jednoduchý návod, který vám pomůže začít:
Krok 1: Otevřete Content Planner
Na domovské stránce Canva klikněte na „Content Planner“. Otevře se vám kalendář s přehledem nadcházejících týdnů. Canva jej také předem vyplní globálními svátky sociálních médií, které můžete použít jako inspiraci nebo filtrovat, pokud dáváte přednost prázdnému kalendáři.
📌 Příklad: Předpokládejme, že plánujete dopředu na Mezinárodní den žen. Kalendář již označí 8. březen, což vám dá náskok při vytváření něčeho smysluplného pro tento den.
Krok 2: Propojte své účty na sociálních sítích
Než budete moci naplánovat, propojte své účty kliknutím na „Propojit“. Canva spolupracuje s Instagramem, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitterem, Slackem a Tumblrem.
Po připojení budete moci přesně vybrat, kde má být každý návrh publikován.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Canva
Krok 3: Vyberte nebo vytvořte svůj design
Vyberte datum v kalendáři a klikněte na tlačítko plus. Můžete použít jeden ze svých nedávných projektů, začít od začátku s prázdným designem nebo si vybrat z tisíců šablon Canva.
Magic Resize usnadňuje přizpůsobení stejného designu pro různé platformy, například přeměnu čtvercového příspěvku na Instagramu na pin na Pinterestu nebo banner na LinkedIn.
🧠 Věděli jste, že: Coca-Cola byla jednou z prvních velkých značek, která plánování obsahu pojímala spíše jako redakční kalendář než jako pouhou reklamu. Vytvořila něco , čemu říkala „Content 2020“, kde se zaměřovala na plánování příběhů napříč několika platformami s několikaměsíčním předstihem.
Tímto způsobem se jejich sdělení nevázalo pouze na svátky nebo velké uvedení produktů na trh, ale bylo začleněno do každodenních konverzací. Kulturní události formovaly a měnily jejich obsahový kalendář a transformovaly příspěvky a kampaně do dynamického dokumentu.
Krok 4: Přidejte popisek a naplánujte zveřejnění
Jakmile je váš návrh hotový, klikněte na „Sdílet“ a poté na „Naplánovat“. Vyberte sociální síť, přidejte popisek a hashtagy a nastavte přesné datum a čas. Canva potvrdí, že je příspěvek naplánován, a vy ho uvidíte ve svém kalendáři.
📌 Příklad: Pokud se chystáte uvést na trh nový produkt, můžete navrhnout příspěvek, nastavit datum uvedení na trh na 10:00 a nechat Canvu, aby jej automaticky zveřejnila, zatímco vy se budete soustředit na komentáře.
Krok 5: Spravujte a upravujte naplánované příspěvky
Plány se někdy mění a Canva usnadňuje jejich úpravy. Klikněte na libovolnou naplánovanou položku ve svém plánovači a můžete ji přeplánovat, upravit nebo smazat. Mějte na paměti, že pokud po naplánování provedete změny v samotném návrhu, Canva vás může požádat o přeplánování – je to malý krok, ale pomáhá zajistit přesnost.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni honbou za termíny a sledováním stavu úkolů? S AI agenty ClickUp můžete automatizovat opakující se části plánování obsahu , aby se váš tým mohl soustředit na tvorbu, nikoli na mikromanagement.
📌 Takto mohou AI agenti zefektivnit váš proces tvorby obsahu:
- Pokud copywriter nepředloží svůj návrh včas, Reminders Agent automaticky zašle upomínku v rámci úkolu a upraví časový plán pro revize, čímž zachová vaše tempo publikování.
- Jakmile je dílčí úkol návrhu dokončen, spustí se Approvals Agent, který přiřadí obsah příslušnému recenzentovi, aktualizuje stav úkolu a přesune jej do fáze „Připraveno k publikování“.
- Insights Agent může na konci každého týdne vygenerovat souhrn, ve kterém zdůrazní, jaký obsah byl zveřejněn, co se zpozdilo, a dokonce vypracuje rychlou zprávu, kterou lze sdílet se zainteresovanými stranami.
Díky tomu, že AI se stará o následné kroky a aktualizace stavu, může váš tým věnovat více času tvorbě obsahu s velkým dopadem a méně času správě logistiky.
Ceny a dostupnost Canva Content Planner
Pokud jde o plánování příspěvků s Canva, to, co získáte, závisí na tom, zda používáte bezplatný plán, Canva Pro nebo Canva Teams.
Je důležité vědět, že Content Planner je k dispozici pouze v verzích Pro a Teams. To znamená, že uživatelé bezplatné verze mohou stále navrhovat a sdílet, ale budou muset každý příspěvek publikovat ručně.
Bezplatný tarif je ideální, pokud chcete pouze vyzkoušet editor Canva s přístupem k milionům šablon a grafiky. Pokud však chcete plánovat příspěvky předem, pozastavit nebo upravit je před jejich zveřejněním a sledovat interakce, budete muset přejít na tarif Pro nebo Teams.
Canva Pro je určen pro jednotlivce, kteří kromě funkce plánování chtějí také prémiové nástroje pro návrh, zatímco Canva Teams je ideální, pokud pracujete s kolegy a potřebujete sdílený kalendář s nástroji pro spolupráci.
Zde je srovnávací tabulka, která vám pomůže pochopit rozdíly v nabízených funkcích:
|Plánování
|Cena
|Klíčové funkce
|Omezení
|Nejvhodnější pro
|Zdarma
|Zdarma
|Více než 2 miliony šablon, více než 4,5 milionu stockových fotografií, 5 GB úložného prostoru, editor s funkcí drag-and-drop.
|Žádné plánování, pouze ruční publikování
|Začátečníci, příležitostní tvůrci
|Pro
|12,99 $/měsíc (1 uživatel)
|Content Planner, plánování příspěvků, analytika, více než 140 milionů zdrojů, Magic Resize, 1 TB úložného prostoru
|Omezeno na jednoho uživatele
|Freelancerové, majitelé malých podniků
|Týmy
|100 $/rok na uživatele
|Všechny funkce Pro, sdílený kalendář, schvalování, pracovní postupy, 1 TB na člena
|S rostoucím týmem se zvyšují náklady
|Malé a střední týmy a společnosti
Kdo by měl přejít na Canva Pro?
- Freelancerům a majitelům malých podniků, kteří chtějí ušetřit čas plánováním příspěvků předem.
- Tvůrci, kteří potřebují zajistit konzistentnost značky pomocí funkcí jako Magic Resize a Brand Kits.
- Týmy, které často spolupracují a potřebují přehled o sdíleném kalendáři obsahu
💡 Tip pro profesionály: Pokud si nejste jisti, zda je Canva Pro pro vás to pravé, začněte s 30denní bezplatnou zkušební verzí. Získáte tak plný přístup k Content Planneru a prémiovým návrhovým nástrojům, abyste mohli zjistit, kolik času skutečně ušetříte.
Tipy pro maximální využití Canva Content Planner
Používání Canva Content Planner je jednoduché, ale abyste z něj vytěžili maximum, je třeba si osvojit několik drobných návyků. Se správnými tipy jej můžete proměnit ze základního nástroje pro plánování v nástroj, který vám ušetří čas a zajistí konzistentnost vašeho obsahu.
1. Hromadné vytváření a plánování obsahu
Místo toho, abyste každý den na poslední chvíli něco dali dohromady, můžete se soustředit na tvorbu a zbytek nechat na plánovači.
Jeden uživatel Redditu to vyjádřil jednoduše:
Vytvářejte obsah hromadně najednou. Aplikace jako Canva usnadňují rychlé vytváření grafiky nebo příspěvků. Spojte to s nástroji pro plánování... a máte na příštích 30 dní vystaráno bez každodenního stresu.
To je podstata dávkování – vynaložíte úsilí jednou a výhody se projeví po celé týdny.
Canva usnadňuje hromadné zpracování, protože můžete pomocí šablon navrhnout více příspěvků najednou nebo duplikovat existující návrh a vytvořit sérii. Místo toho, abyste dnes vytvořili příspěvek na Instagram, zítra banner na LinkedIn a pozítří pin na Pinterest, můžete je navrhnout všechny najednou a přehledně je zařadit do Content Planneru.
👀 Zajímavost: Slovo „kalendář“ pochází z latinského calendae, které označovalo první den římského měsíce, kdy se vyrovnávaly dluhy a účty. V jistém smyslu původní kalendář nesloužil k organizaci životních událostí, ale k připomínání lidem, aby zaplatili. Je zajímavé, že dnešní kalendář obsahu se od toho původního příliš neliší – stále nám připomíná termíny.
2. Používání šablon Canva pro zajištění konzistence
Další výhodou je konzistence. Když pracujete v dávkách, vaše vizuální prvky, tón a témata se přizpůsobí přirozeněji.
Vytvořil jsem hromadně základní obsah na 6 měsíců... za jeden den. ” To může znít extrémně, ale i plánování na dva týdny dopředu vám může uvolnit mysl pro jiné části vaší práce.
Knihovna Canva obsahuje tisíce šablon pokrývajících vše od citátů po oznámení o produktech. Můžete začít s šablonou, která se nejvíce hodí k vaší značce, a poté upravit barvy, písma a obrázky tak, aby odpovídaly vašemu stylu.
Jakmile nastavíte několik šablon, které odpovídají vašemu vzhledu, stanou se vaším výchozím bodem při hromadném vytváření obsahu. Díky tomu je mnohem snazší zachovat jednotný styl značky, aniž byste museli přemýšlet nad každým designovým rozhodnutím.
📌 Příklad: Představte si, že připravujete příspěvky k uvedení produktu na trh. Můžete si vybrat jednu šablonu pro příspěvky s odpočítáváním, druhou pro reference a třetí pro hlavní přednosti produktu. Díky jejich opakovanému použití na různých platformách získá vaše publikum jednotný příběh, bez ohledu na to, kde vás uvidí.
3. Využití analytických údajů z propojených platforem
S nástrojem Canva Content Planner můžete kontrolovat výkonnost svých příspěvků, aniž byste museli opustit nástroj. Každý naplánovaný příspěvek zobrazuje jednoduché metriky, jako jsou zobrazení, kliknutí, lajky a komentáře.
✒ Poznámka: Analytika funguje na všech platformách, které Canva podporuje – Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack a Tumblr – takže můžete sledovat svůj obsah na jednom místě.
Je přehledný a snadno čitelný, což je praktické pro tvůrce a majitele malých podniků, kteří se nechtějí prohrabovat složitými ovládacími panely.
📌 Příklad: Malá kavárna si může všimnout, že příspěvek, na kterém zaměstnanci připravují kávu, získal více interakcí než vyretušovaná fotografie produktu. To je užitečný signál, aby sdílela více momentů, které působí autenticky a které se lidem zdají blízké.
4. Spolupráce s členy týmu
Spolupráce v nástroji Canva Content Planner je přirozená, protože vše je uloženo na jednom sdíleném místě. Možná jste zvyklí vyměňovat si soubory nebo se ptát, kdo má nejnovější verzi. Ale s Canva se členové týmu mohou přihlásit, zobrazit stejný kalendář a společně pracovat na příspěvcích.
A to není vše: můžete přiřazovat role, udělovat přístup k úpravám nebo komentářům a zaznamenávat, co bylo naplánováno, aniž byste ztráceli čas nekonečnými chatovými konverzacemi nebo e-mailovými vlákny.
Pro malé podniky může být taková funkce skutečnou úlevou. Manažer může navrhnout příspěvek, designér může vylepšit vizuální stránku a někdo jiný se může postarat o popisky. Každý ví, co se chystá, a změny jsou okamžitě viditelné.
📖 Přečtěte si také: Šablony kalendáře Canva pro snadné plánování
Omezení nástroje Canva Content Planner
Při organizování příspěvků v Canva můžete narazit na překážky. Proto je důležité vědět, jak tyto překážky vypadají:
- Můžete naplánovat maximálně 25 příspěvků s jedním obrázkem denně, což může být málo, pokud provozujete rozsáhlé kampaně nebo sdílíte hodně obsahu na Pinterestu.
- Canva zatím nepodporuje Reels, Stories, karusely ani příspěvky s více obrázky, takže vše, co je interaktivní nebo vrstvené, je nutné provést ručně.
- Pokud upravíte návrh po jeho naplánování, budete muset pozastavit a znovu naplánovat, a to i v případě tak malé změny, jako je oprava pravopisné chyby.
- Pro týmy je plánovač strukturovaný jen minimálně. Nenajdete zde podrobnější pracovní postupy, schvalování ani sledování úkolů, jaké nabízejí nástroje jako ClickUp.
- Canva je nejvhodnější pro několik obsahových toků. Pokud spravujete více značek nebo klientů, může se situace rychle zkomplikovat, pokud nemáte k dispozici podrobnější systém.
📖 Přečtěte si také: Nástroje umělé inteligence pro sociální média pro marketéry
Alternativy k Canva Content Planner
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Pokud vám plánovač Canva připadá pro vaše potřeby příliš omezený, tyto alternativní nástroje vám mohou pomoci vyplnit mezery:
1. Nástroje ClickUp Calendar a Campaign
Hledání informací je jednou z nejvíce frustrujících částí správy kalendáře obsahu sociálních médií. Kde je finální logo? Jaké jsou nejnovější zprávy kampaně? Která tabulka obsahuje údaje o zapojení za poslední čtvrtletí?
Ačkoli je Canva Content Planner skvělým nástrojem pro vytváření a plánování příspěvků, začíná být omezený, když týmy pracují s více kanály, schvalováním klientů nebo většími kampaněmi. ClickUp nabízí kompletní systém, který kombinuje aplikace pro plánování sociálních médií a Instagramu s řízením projektů a podporou založenou na umělé inteligenci.
Jedná se o první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který sdružuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. Nemusíte tak přepínat mezi nástroji pro různé účely, což se také nazývá rozptýlení nástrojů.
ClickUp navíc eliminuje všechny formy Work Sprawl, což je fragmentace projektů, souborů, konverzací a pracovních postupů napříč několika nespojenými nástroji – například když váš tým plánuje obsah v jedné aplikaci, navrhuje v jiné, sleduje schvalování prostřednictvím e-mailu a podává zprávy na ještě jiné platformě.
ClickUp poskytuje 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti spolupracovat.
Dejte svým sociálním médiím směr s ClickUp Calendar
Kalendář ClickUp s umělou inteligencí vám nabízí dynamický a interaktivní způsob správy harmonogramu obsahu. Namísto pouhého zobrazení příspěvku v konkrétní den vám umožňuje vidět vše v kontextu.
Zde je stručný návod, jak vytvořit kalendář obsahu v ClickUp:
Úkoly můžete přetahovat na nová data, barevně označovat podle kampaní a filtrovat podle členů týmu nebo platformy. Váš kalendář se tak stane centrálním místem, kde je každá práce viditelná a snadno upravitelná.
📌 Příklad: Digitální agentura spravující pět různých značek může pro každého klienta vytvořit seznam „sociálních médií“. V kalendáři ClickUp mohou vizualizovat všechny příspěvky, milníky kampaní a termíny na jednom místě. Pokud klient zavolá s požadavkem na poslední chvíli, tým může jedním krokem přesunout příspěvek na jiné datum a všichni okamžitě uvidí změnu. Takovou flexibilitu Canva nemůže nabídnout.
Komplexní správa projektů pomocí nástrojů pro kampaně ClickUp
Nástroje ClickUp Campaign vnášejí strukturu do každé fáze správy vašich projektů na sociálních médiích.
- Úkoly a vlastní stavy v ClickUp: Každý výstup kampaně lze nastavit jako úkol v ClickUp Tasks a sledovat prostřednictvím vlastních stavů ClickUp, jako jsou Návrh, V recenzi, Naplánováno a Publikováno. Díky tomu je průběh každého příspěvku zcela transparentní.
- ClickUp Assign Comments : Členové týmu mohou přímo v úkolu zanechávat komentáře a označovat se navzájem pro zpětnou vazbu nebo schválení, čímž se eliminuje nutnost výměny e-mailů a chatových konverzací.
- ClickUp Automations : Rutinní kroky, jako je přesunutí úkolu do dalšího stavu nebo jeho přiřazení recenzentovi, lze automatizovat, což šetří čas a snižuje počet chyb.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte opakující se úkoly pro týdenní témata, jako je pondělní motivace nebo páteční tipy. Přidejte připomenutí, aby tým nikdy nezapomněl na opakující se příspěvky a sezónní kampaně.
Podpora sociálních týmů pomocí umělé inteligence prostřednictvím ClickUp Brain
ClickUp Brain zrychluje a zefektivňuje plánování obsahu tím, že přímo do vašeho pracovního postupu přidává umělou inteligenci. Umí generovat nápady na příspěvky, navrhovat popisky, shrnovat briefy nebo dokonce odpovídat na praktické otázky týkající se vašich kampaní.
To je obzvláště užitečné pro týmy, které pracují s více značkami nebo mají krátké termíny, protože snižuje potřebu přepínat mezi nástroji nebo trávit hodiny brainstormingem.
📌 Příklad: Pokud se připravujete na Světový den životního prostředí, můžete požádat ClickUp Brain, aby navrhl popisky pro Instagram, shrnul loňské výsledky z vašich kampaní a upozornil na blížící se termíny hodnocení.
Dokáže dokonce vytvořit návrh zprávy, kterou lze odeslat klientům ke schválení. Díky této úrovni podpory umělé inteligence zabudované do plánovacího procesu má ClickUp jasnou výhodu oproti Canva, kde se nástroje umělé inteligence zaměřují hlavně na tvorbu návrhů, nikoli na správu kampaní.
S ClickUp Brain získá váš tým konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který propojuje vaše úkoly, dokumenty, lidi a integrované nástroje, jako jsou Google Docs, Sheets a Drive.
Nenechte si ujít skvělé nápady na obsah
Měli jste někdy geniální nápad na příspěvek, ale než jste se dostali k jeho sepsání, už jste ho zapomněli? S ClickUp’s Brain MAX je zachycení inspirace stejně snadné jako její vyslovení nahlas. Stačí použít funkci Talk to Text a okamžitě uložit koncepty příspěvků, nápady na kampaně nebo návrhy popisků přímo do svého seznamu obsahu.
Jděte ještě o krok dál s ClickUp Brain MAX, desktopovou super aplikací s umělou inteligencí, která vaše rychlé hlasové poznámky promění v obsah připravený k použití:
- Řekněte něco jako: „Propagační příspěvek k webináři na příští čtvrtek, zmínka o bezplatné diskuzi“ → Brain MAX to přemění na propracované popisky optimalizované pro platformy jako LinkedIn, Instagram nebo X (dříve Twitter).
- Vymyslete si řadu hashtagů nebo témat kampaní → Brain MAX je okamžitě uspořádá do přehledného a praktického seznamu.
Podívejte se, jak používat AI v marketingu:
Používejte předem připravené šablony kalendáře ClickUp.
ClickUp nabízí připravené šablony pro plánování médií, které usnadňují zahájení plánování bez nutnosti budovat systémy od nuly. Vezměte si například moderní šablonu kalendáře sociálních médií ClickUp. Šablona kalendáře obsahu vám poskytuje hotový systém pro plánování, organizování a sledování vašich příspěvků na více platformách.
Tímto způsobem můžete snadno získat přehled o výkonu v reálném čase, abyste mohli udržet náskok před kampaní.
Spravujte a sledujte KPI sociálních médií pomocí Dashboards.
ClickUp Dashboards funguje jako vaše řídicí centrum a poskytuje vám přehled o pohyblivých částech v reálném čase, jako jsou časové osy kampaní, schvalování aktiv, obsah specifický pro platformu a pracovní vytížení týmu. Zde je návod, jak na to:
- Sledujte průběh kampaně: Řekněme, že spravujete uvedení produktu na trh na více platformách – blog, LinkedIn, Instagram Reel, e-mail a placené reklamy. Váš dashboard zobrazuje živé stavy úkolů, jako je V návrhu nebo Naplánováno, takže můžete okamžitě zjistit, že příspěvek na LinkedIn ještě potřebuje grafiku nebo že e-mail je po termínu kontroly.
- Sledujte stav obsahu podle platformy: Filtrujte úkoly podle kanálu a data, abyste měli jistotu, že splníte své cíle pro každou platformu
- Vizualizujte pracovní vytížení týmu: Pomocí widgetů pracovního vytížení zjistíte, kdo je přetížený a kdo je k dispozici. Pokud váš designér tento týden řeší pět požadavků, zatímco váš copywriter má pouze jeden, můžete úkoly okamžitě přerozdělit.
- Podívejte se, co se publikuje a kdy: Pomocí kalendářového zobrazení si můžete prohlédnout celý plán obsahu podle data. To se hodí při kampaních jako Black Friday, kde na načasování záleží nejvíc.
2. Buffer
Buffer se stal oblíbeným nástrojem tvůrců a malých týmů, kteří chtějí jednoduchost, aniž by ztratili kontrolu. Na rozdíl od Canva, která se zaměřuje na plánování s důrazem na design, Buffer klade do centra svého systému publikování a konzistenci.
Postupujte takto:
- Udržujte své příspěvky na sociálních sítích organizované pomocí nástroje Publish od Buffer, který plánuje příspěvky na Instagramu, Facebooku, LinkedIn, TikToku, Pinterestu a dalších platformách.
- Použijte šablonu kalendáře obsahu k udržení jasného rytmu publikování, ať už se jedná o čtyři blogové příspěvky týdně nebo denní aktualizace na sociálních sítích.
- Spolupracujte asynchronně se svým týmem tím, že přiřadíte vlastnictví příspěvků a sledujete pokrok uvnitř platformy Buffer.
- Spojte plánování s aplikací Engage, abyste mohli odpovídat na komentáře a zprávy na jednom místě, což snižuje potřebu přecházet mezi aplikacemi.
- Zkontrolujte výkon v nástroji Analyze, který přemění data z příspěvků na snadno čitelné informace, které vám pomohou při přípravě dalšího obsahu.
👀 Zajímavost: Koncept „plánování“ vznikl díky zvonům. Před vynálezem hodinek mnoho měst a klášterů používalo zvony k označení hodin pro modlitby, jídlo nebo práci. Tato raná forma plánování měla významný dopad jak na obchod, tak na komunikaci.
Zvláštním způsobem tak pokaždé, když nastavíte zveřejnění příspěvku na 9:00 ráno, napodobujete systém, který byl původně řízen kostelními zvony.
3. Hootsuite
Hootsuite je určen pro týmy, které potřebují více než základní plánovač. Správci sociálních médií často volí Hootsuite pro správu více účtů, kampaní a schvalování současně.
Vlastní tým Hootsuite spravuje obsah pro miliony sledujících na osmi platformách pomocí svého kalendáře, který ukazuje, jak dobře funguje, když se věci zkomplikují.
Jednou z nejpraktičtějších funkcí je inteligentní plánování. Místo slepého vybírání časů vám Hootsuite ukáže, kdy je vaše publikum nejaktivnější. Například maloobchodní značka může zjistit, že její příspěvky mají nejlepší výkon kolem 19:00 v pracovní dny, takže tým naplánuje zveřejnění obsahu na tuto dobu, aniž by musel být sám online.
Další silnou stránkou je OwlyWriter AI, který během několika sekund generuje popisky a nápady na příspěvky. Pokud máte před spuštěním kampaně málo času, můžete jej požádat, aby navrhl různé varianty reklamních textů nebo znovu použil minulý příspěvek, který měl vysokou výkonnost. To znamená, že nemusíte pokaždé začínat od nuly.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 % . Tyto organizace generovaly přibližně 3,9 milionu amerických dolarů v přírůstkových výnosech díky projektům umožněným nebo vylepšeným pomocí ClickUp.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro plánování obsahu
4. Později
Later si vybudoval reputaci díky zjednodušení vizuálního plánování, díky čemuž je obzvláště oblíbený u tvůrců obsahu na Instagramu a TikToku.
Na rozdíl od Canva, která se zaměřuje na návrh a plánování, Later vám pomáhá zjistit, jak bude váš feed vypadat ještě předtím, než příspěvek zveřejníte. Jejich Visual Planner vám umožňuje přetahovat příspěvky na místo, což vám poskytne jasnou představu o tom, zda je vaše mřížka soudržná a odpovídá značce.
Týmy také těží z funkcí, jako jsou návrhy příspěvků, přístupové skupiny a poznámky v kalendáři, které umožňují kolegům zanechávat komentáře, zástupné symboly nebo zpětnou vazbu přímo ve sdíleném kalendáři.
Marketingový tým, který plánuje uvedení produktu na trh, může v jednom prostoru připravit příspěvky pro Instagram, Pinterest a TikTok, zatímco designér nahrává vizuální materiály do knihovny médií, kde je mohou všichni používat.
📖 Přečtěte si také: Nástroje AI pro generování titulků pro sociální média a videoobsah
Vylepšete plánování obsahu pomocí ClickUp
Prošli jsme společně Canva Content Planner, prozkoumali jeho silné stránky, upřímně se podívali na jeho omezení a dokonce jsme nahlédli i na některé alternativy.
Nakonec je skutečný cíl jednoduchý: udržovat obsah organizovaný, konzistentní a méně stresující při správě. To vám dá prostor soustředit se na tvorbu práce, na kterou budete hrdí.
Canva je skvělá pro návrh a rychlé plánování, ale pokud se zabýváte kampaněmi, schvalováním klientů nebo většími projekty, ClickUp nabízí pevnější základ.
ClickUp navrhl svůj kalendář, nástroje pro kampaně a šablony tak, aby centralizoval všechny potřebné komponenty. Pro mnoho týmů je právě tato malá změna ve struktuře tím, co dělá velký rozdíl. ✨
Ne každá výzva se týká kreativity; někdy jde o konektivitu. Pokud jste někdy viděli zprávu „aktuálně se ověřuje vaše připojení“, čekali jste dlouho na něco nebo narazili na blokovanou IP adresu, znáte ten pocit frustrace.
Díky plánování dopředu můžete vytvářet obsah předem a dodržovat svůj harmonogram, i když internet nefunguje.
Pokud jste připraveni usnadnit plánování obsahu sobě i svému týmu, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
Content Planner je funkcí Canva Pro, takže není součástí bezplatného tarifu. V bezplatné verzi můžete navrhovat, kolik chcete, ale pro přímé plánování příspěvků budete potřebovat verzi Pro.
Ano, Canva může publikovat přímo na Instagram, pokud je váš účet propojený. Stačí navrhnout příspěvek, vybrat datum a čas a Canva jej za vás zveřejní.
Můžete plánovat videa i statické návrhy, což se hodí, pokud plánujete například Reels nebo krátké klipy pro jiné platformy. Některé typy příspěvků, jako jsou Instagram Stories nebo karusely, stále vyžadují ruční publikování.
S Canva Pro můžete propojit až osm účtů na sociálních médiích. To znamená, že můžete spravovat Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest a další, aniž byste museli používat více nástrojů.
Canva poskytuje základní informace, například kdy jsou příspěvky zveřejněny a jak si vedou. Pro hlubší analýzu, jako je sledování konverzí nebo chování publika, ji obvykle kombinujete s nativní analytikou každé platformy.