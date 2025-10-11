13 nejlepších alternativ Timetap pro snadné plánování schůzek

Ještě nedávno znamenalo plánování schůzek nekonečné e-maily, obsazené telefonní linky a poznámky načmárané na lepících papírcích. Tento systém byl časově náročný a často vedl k mnoha nedorozuměním.
Pak přišly nástroje jako TimeTap, které zjednodušily proces plánování díky automatizaci a snadné online rezervaci. Pro mnoho malých podniků a poskytovatelů služeb nahradily chaos přehledností.
S vývojem očekávání klientů však rostla i potřeba flexibilnějších řešení s bohatšími funkcemi. TimeTap sice zůstává spolehlivým nástrojem, má však i své omezení, jako jsou omezené možnosti přizpůsobení a nedostatek pokročilých funkcí pro správu práce.
Pokud hledáte plynulejší a chytřejší způsob plánování, tento seznam alternativ TimeTap vám pomůže najít platformu, která dokonale vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
13 alternativ TimeTap v přehledu
Pojďme se rychle podívat na každý nástroj a zjistit, proč stojí za zvážení.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Automatizované pracovní postupy, integrovaná správa úkolů a projektů, spolupráce v reálném čase, připomenutí, sdílené kalendáře
|Týmy všech velikostí, které hledají komplexní aplikaci pro správu práce a plánování s AI agenty a automatizací.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Calendly
|Automatické plánování, integrace kalendářů, typy schůzek (individuální, skupinové, kolektivní, round robin)
|Freelancerům a malým týmům, které chtějí zjednodušit plánování schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
|Acuity Scheduling
|Vlastní rezervační stránky, automatické připomínky a následné kontroly, vstupní formuláře, správa klientů
|Služby založené na službách, které hledají aplikaci pro rezervace přátelskou k zákazníkům
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Setmore
|Online rezervační stránka, plánování kurzů a skupin, automatická potvrzení, správa kalendáře zaměstnanců, integrace se Zoomem
|Malé podniky a startupy nabízející kurzy nebo služby, které potřebují jednoduché a bezplatné řešení pro plánování.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
|SimplyBook. me
|Vlastní rezervační web, správa členství a balíčků, online platby, připomenutí prostřednictvím SMS/e-mailu
|Firmy, které chtějí značkový rezervační systém pro klienty s možností přizpůsobení
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,90 $/měsíc.
|TidyCal
|Jednoduché odkazy na schůzky, synchronizace kalendáře, jednorázové a opakované rezervace, integrované platby
|Samostatní podnikatelé a malé týmy, které hledají efektivní nástroj pro organizaci kalendáře
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $.
|Doodle
|Skupinové plánování, ankety, stránky pro individuální rezervace, integrace kalendářů
|Týmy a profesionálové, kteří potřebují efektivně koordinovat schůzky nebo události
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,95 $/měsíc.
|Square Appointments
|Integrovaný POS systém, online rezervace, automatické připomenutí, plánování pracovníků
|Salóny, lázně a poskytovatelé služeb, kteří potřebují funkce pro plánování s integrovanými platbami
|K dispozici jsou bezplatné tarify; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|vCita
|Plánování schůzek, CRM pro klienty, fakturace a platby, automatické upomínky
|Malé podniky a konzultanti, kteří chtějí plánování kombinovat s nástroji pro správu klientů
|Placené tarify začínají na 35 $/měsíc.
|Vagaro
|Plánování schůzek, POS a zpracování plateb, marketingové nástroje, správa klientů
|Salóny, lázně, fitness studia a odborníci v oblasti wellness, kteří hledají platformu pro rezervace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 23,99 $/měsíc.
|Mindbody
|Online rezervace, správa klientů, plánování kurzů, členství, automatizace marketingu
|Podniky v oblasti zdraví, fitness a wellness, které spravují kurzy, členství a opakující se schůzky
|Ceny na míru
|Přihlásit se Plánování
|Automatické připomenutí prostřednictvím SMS/e-mailu, online rezervační stránka, správa klientů, plánování týmu
|Týmy a organizace, které potřebují spolehlivé plánování s efektivní komunikací a správou docházky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 600 $/web (účtováno ročně).
|YouCanBookMe
|Vlastní rezervační stránky, synchronizace kalendáře, detekce časového pásma, automatická oznámení
|Profesionálové a vzdálené týmy, které plánují schůzky napříč časovými pásmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 $/měsíc.
Proč zvolit alternativy TimeTap?
Přemýšlíte, zda je čas podívat se za hranice toho, co nabízí TimeTap? Zde jsou upřímné, reálné důvody, proč zvážit přechod, které vám pomohou rychle identifikovat, kde by omezení mohla ovlivnit váš pracovní postup.
- Vyžaduje více času a úsilí při nastavování, protože je náročnější na zdroje.
- Umožňuje podrobně přizpůsobit formuláře, pracovní postupy a pravidla plánování, ale tato flexibilita může znamenat náročné osvojování.
- Mobilní verze působí pomalým a neohrabaným dojmem, což snižuje efektivitu správy schůzek na cestách.
- Integrace není dostatečná, pokud vaše nastavení závisí na specializovaných platformách nebo pokročilých automatizačních pracovních postupech.
- Omezení přeplánování; je zde jen málo prostoru pro nuancované zásady, které se přizpůsobují konkrétním potřebám klientů nebo podniků.
- Potíže se sledováním pracovní zátěže zaměstnanců, výkonu jednotlivých typů schůzek nebo vývoje tržeb
- Provádí hodinové zálohy, ale ty nejsou uživatelům vždy k dispozici. Bez spolehlivého manuálního procesu zálohování riskujete mezery v obnově dat.
- Chybí hloubka pro komplexní potřeby plánování, jako jsou víceúrovňové hierarchie klientů, pokročilé značkování nebo integrace s CRM.
📚 Další informace: Nejlepší aplikace pro sdílení kalendáře, které vám usnadní plánování
Nejlepší alternativy k TimeTap
Nyní se podívejme blíže na funkce, omezení a uživatelské recenze jednotlivých nástrojů.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy při plánování schůzek)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, omezuje pracovní zátěž tím, že kombinuje vaše vstupní formuláře, rezervace, týmové kalendáře, správu pracovní zátěže a automatická připomenutí do jednoho snadno použitelného rozhraní.
Prostřednictvím formulářů ClickUp můžete získat podrobnosti, jako je jméno, kontaktní údaje, preferované datum a čas, typ služby, umístění pobočky atd. Rozložení formuláře, barvy, motivy, pole a tlačítka jsou plně přizpůsobitelné tak, aby vyhovovaly potřebám vašich profesionálních služeb.
Odpovědi z formuláře lze navíc převést na jednotlivé úkoly v rámci ClickUp Tasks, aby byly všechny informace uloženy ve vašem systému bez nutnosti ručního zadávání.
ClickUp Calendar umožňuje vašemu týmu zobrazit rezervace v denním, týdenním a měsíčním přehledu s barevným kódováním. Díky zobrazení rozvrhů jednotlivých členů vedle sebe je snadné rovnoměrně rozdělit schůzky a rychle identifikovat volná místa pro nové.
Můžete nastavit dostupnost a zablokovat pracovní dobu a poté sdílet odkaz na kalendář s klienty, aby si mohli vybrat vhodný termín.
ClickUp Brain, který je plně integrován s kalendářem, doporučuje optimální časové sloty, automatizuje blokování času, přiřazuje rezervace členům týmu a zajišťuje, že váš rozvrh zůstane vyvážený – už žádné dvojité rezervace nebo zmeškané schůzky.
Aby se minimalizoval počet neuskutečněných schůzek, ClickUp Reminders upozorňuje klienty a členy týmu v předem stanovených časech před rezervací.
Můžete například nastavit připomenutí 30 minut před konzultací nebo 1 hodinu před týmovou schůzkou. Tato připomenutí lze přizpůsobit tak, aby obsahovala konkrétní zprávy, přílohy nebo odkazy, které zajistí, že budou sděleny všechny informace související s termínem.
Potřebujete rychlé odpovědi ohledně svého rozvrhu, aniž byste museli kontrolovat kalendář? Stačí se zeptat ClickUp Brain nebo předem připraveného Answers Agent.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zjednodušené plánování: Propojte své kalendáře Google a Outlook s kalendářem ClickUp a získejte komplexní přehled o všech svých úkolech, schůzkách a závazcích.
- Automatizované procesy: Nastavte automatické připomenutí nadcházejících schůzek, následné e-maily po schůzkách nebo aktualizace stavu pro klienty pomocí ClickUp Automations.
- Centralizovaná dokumentace: Ukládejte smlouvy, pokyny a poznámky o klientech do společných dokumentů propojených s každou schůzkou pomocí ClickUp Docs.
- Agentické pracovní postupy: Použijte předem připravené agenty v ClickUp nebo navrhněte vlastní agenty, kteří budou odpovídat na časté dotazy klientů, přidělovat úkoly správným osobám nebo automaticky zpracovávat změny termínů či zrušení.
- Plánování kapacity: Přepněte do zobrazení ClickUp Workload a zkontrolujte dostupnost svého týmu před přidělením schůzek.
- Funkční schůzky: Soustřeďte se lépe na své online schůzky s vědomím, že ClickUp AI Notetaker automaticky sdílí přepisy a následné kroky.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může nastavení a proces zapojení trvat nějakou dobu, než vše začne fungovat hladce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho přizpůsobitelnost a flexibilita. Mohu si ho nastavit přesně podle svých představ, ať už jde o použití jednoduchých seznamů úkolů nebo vytvoření podrobných pracovních postupů s automatizacemi, závislostmi a dashboardy. Vše je na jednom místě – projekty, dokumenty, komunikace a dokonce i sledování času – takže nemusím přeskakovat mezi několika nástroji. Velmi oceňuji také intuitivní rozhraní a neustálé aktualizace, které přidávají nové funkce, aniž by věci zbytečně komplikovaly. Je dostatečně výkonný pro složité projekty, ale přesto je pro můj tým snadno použitelný.
Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho přizpůsobitelnost a flexibilita. Mohu si ho nastavit přesně podle svých představ, ať už jde o použití jednoduchých seznamů úkolů nebo vytvoření podrobných pracovních postupů s automatizacemi, závislostmi a dashboardy. Vše je na jednom místě – projekty, dokumenty, komunikace a dokonce i sledování času – takže nemusím přeskakovat mezi několika nástroji. Velmi oceňuji také intuitivní rozhraní a neustálé aktualizace, které přidávají nové funkce, aniž by věci zbytečně komplikovaly. Je dostatečně výkonný pro složité projekty, ale přesto je pro můj tým snadno použitelný.
2. Calendly (nejlepší pro snadné plánování pomocí odkazů)
Calendly je platforma pro plánování, která vám umožňuje přesně definovat, kdy a jak si s vámi mohou lidé domluvit schůzku. Vyberete si své hodiny, rozhodnete o délce každé schůzky a dokonce si můžete nastavit rezervní čas. Než zobrazí dostupnost, zkontroluje všechny vaše propojené kalendáře – Google, Outlook, iCloud a Exchange.
Můžete nastavit různé typy schůzek, jako je rychlá 15minutová kontrola, 45minutový rozhovor s klientem nebo strategická schůzka týmu. Plánujete uspořádat skupinovou akci? Calendly se postará o registrace a omezení účasti.
Tento nástroj vám umožňuje vytvářet různé plány pro různé typy událostí, jako jsou hovory s klienty v pracovní dny a týmové schůzky pouze dopoledne. Díky integrované automatizaci můžete před schůzkou zasílat připomenutí (e-mailem nebo SMS) a po schůzce zasílat poděkování nebo žádosti o zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Calendly
- Pomocí funkce „Ankety k schůzkám“ můžete účastníkům umožnit hlasovat o preferovaných termínech před potvrzením.
- Integrujte funkci „Calendly Routing“ a přesměrujte návštěvníky na konkrétní stránky na základě odpovědí ve formuláři nebo zdrojových odkazů.
- K nástroji máte přístup odkudkoli pomocí rozšíření prohlížeče Calendly.
- Spojte dostupnost svého týmu a nabídněte více možností rezervace.
- Spravujte svůj rozvrh a upravujte dostupnost na cestách pomocí speciální aplikace pro mobilní zařízení.
Omezení Calendly
- Pro samotné schůzky je nutný nástroj třetí strany, protože nemá vestavěnou funkci pro konferenční hovory.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Zde je recenze G2:
Je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý, takže je snadné nastavit a spravovat svůj rozvrh. Můžete přizpůsobit svou dostupnost, typy schůzek a dokonce přidat časové rezervy mezi schůzkami.
Je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý, takže je snadné nastavit a spravovat svůj rozvrh. Můžete přizpůsobit svou dostupnost, typy schůzek a dokonce přidat časové rezervy mezi schůzkami.
📚 Další informace: Microsoft Bookings vs. Calendly: Který nástroj pro plánování je nejlepší?
3. Acuity Scheduling (nejlepší pro podniky poskytující služby s komplexními požadavky na rezervace)
Pokud jde o správu rezervací, Acuity Scheduling vám umožňuje doladit dostupnost na velmi detailní úrovni úpravou časových pásem, přiřazením schůzek konkrétním zaměstnancům nebo blokováním času pro určité typy schůzek.
Kromě přidání dostupnosti podle typu schůzky můžete také nastavit, jak dlouho předem mohou klienti rezervovat schůzku nebo jak dlouho předem ji mohou zrušit/přesunout.
Pro podniky v oblasti wellness nebo zdravotní péče zajišťuje plánování v souladu s HIPAA bezpečné zacházení s citlivými informacemi. Přizpůsobitelné formuláře pro přijetí klientů vám umožňují zaznamenat přesně to, co potřebujete, od anamnézy po otázky, ještě před začátkem sezení.
Nejlepší funkce Acuity Scheduling
- Umožněte klientům rezervovat více sezení v rámci jednoho platebního procesu.
- Vložte widget pro rezervace přímo na svůj web nebo Facebookovou stránku.
- Přijímejte platby v okamžiku rezervace díky integraci Stripe, Square nebo PayPal.
- Vytvářejte podrobné zprávy o tržbách a plánování pro sledování výkonu.
- Spravujte klienty, sledujte svůj kalendář a přijímejte platby pomocí mobilní aplikace.
Omezení Acuity Scheduling
- Zatímco standardní rezervační procesy a zprávy o výnosech existují, pokročilé analytické funkce, jako je sledování kohort nebo podrobné metriky konverze, chybí.
Ceny Acuity Scheduling
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 20 $/měsíc
- Standard: 34 $/měsíc
- Premium: 61 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Acuity Scheduling?
Zde je recenze G2:
Zákaznický rozhraní je pro klienty snadno použitelné k výběru vlastních termínů schůzek. Líbí se mi možnost nechat Acuity seskupit schůzky dohromady. Také nám to umožňuje nastavit, že chceme v daném týdnu pouze určitý počet schůzek daného typu (například ne více než 4 konzultace s novými klienty za týden).
Zákaznický rozhraní je pro klienty snadno použitelné k výběru vlastních termínů schůzek. Líbí se mi možnost nechat Acuity seskupit schůzky dohromady. Také nám to umožňuje nastavit, že chceme v daném týdnu pouze určitý počet schůzek daného typu (například ne více než 4 konzultace s novými klienty za týden).
📚 Další informace: Calendly vs. Acuity Scheduling: Který nástroj pro plánování je lepší?
4. Setmore (nejlepší pro malé podniky, které chtějí integrované zpracování plateb)
Setmore vám nabízí rozhraní typu drag-and-drop, ve kterém můžete plánovat své schůzky, seskupovat je do přehledných kategorií a přeskupovat je, kdykoli dojde ke změně. Každý člen týmu dostane svůj vlastní kalendář a odkaz pro rezervace, kde může uvést všechny své služby s podrobnostmi, jako je délka trvání, cena atd.
Pro usnadnění online rezervací můžete na své stránky na sociálních sítích přidat tlačítko „Rezervovat nyní“ nebo vygenerovat QR kódy pro letáky, plakáty nebo účtenky.
Tento nástroj lze použít v různých obchodních prostředích: vzdělávací instituce mohou plánovat skupinové kurzy a workshopy, zatímco soukromí konzultanti mohou rezervovat individuální online nebo osobní schůzky.
Nejlepší funkce Setmore
- Okamžitě pořádávejte videokonference připojením se k Zoom, Teleport nebo Google Meet.
- Prodávejte kurzy a workshopy online s podporou skupinových rezervací pro více účastníků.
- Získejte podporu pro více lokalit pro franšízy nebo podniky s několika pobočkami.
- Přijímejte online platby díky integraci se Square, Stripe a PayPal.
- Synchronizujte s Google Kalendářem a získejte aktualizace v reálném čase na svém mobilním zařízení.
Omezení Setmore
- Přiřazování zaměstnanců a zdrojů konkrétním pobočkám může být pro větší organizace časově náročné.
Ceny Setmore
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Setmore
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 950 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Setmore?
Zde je recenze Capterra:
Líbí se mi, že mohu svým klientům poslat jednoduchý odkaz, přes který si mohou rezervovat termín. Uloží se mi tak všechna jejich data a mně i mým klientům se zasílají připomenutí ohledně plánování. Ceny za Setmore jsou pro majitele malých podniků velmi rozumné.
Líbí se mi, že mohu svým klientům poslat jednoduchý odkaz, přes který si mohou rezervovat termín. Uloží se mi tak všechna jejich data a mně i mým klientům se zasílají připomenutí ohledně plánování. Ceny za Setmore jsou pro majitele malých podniků velmi rozumné.
📮 ClickUp Insight: 45 % respondentů našeho průzkumu si předem blokuje čas na soustředěnou práci.
To ukazuje rostoucí povědomí o tom, že hluboká práce musí být naplánována, a ne jen vložena, když se to hodí.
Nástroje AI vám pomohou vybrat optimální místa ve vašem rozvrhu, kde se můžete soustředit bez přerušení. Stačí požádat ClickUp Brain, aby vám zablokoval čas; automaticky analyzuje váš den a zařadí do něj tuto soustředěnou relaci. 📆
5. SimplyBook. me (nejlepší pro plánování schůzek s marketingovými nástroji)
S SimplyBook.me můžete provozovat vlastní webovou stránku optimalizovanou pro mobilní zařízení nebo vložit widgety pro rezervace do své stávající stránky.
Obsahuje integrované marketingové nástroje, které pomáhají udržet klienty a zvýšit příjmy nad rámec jednoduchých schůzek pomocí kupónů, dárkových karet, členství a věrnostních systémů.
Získáte také praktickou funkci „Schválit rezervaci“, která vám dává možnost ručně zkontrolovat a schválit rezervace před jejich potvrzením. Pokud služba vyžaduje vybavení, personál a místnosti, potvrdí schůzky pouze v případě, že jsou k dispozici všechny potřebné zdroje.
Nejlepší funkce SimplyBook.me
- Automatizujte e-maily, SMS připomenutí, zrušení a přesunutí schůzek, abyste snížili počet neomluvených absence.
- Přijímejte online platby a zálohy, abyste si zajistili rezervace.
- Získejte nativní integraci s účetními nástroji, jako jsou QuickBooks, FreshBooks a Xero, pro synchronizaci transakcí.
- Umožněte skupinové rezervace (kurzy nebo akce), kde si více klientů může rezervovat stejný termín, s kontrolou kapacity.
Omezení SimplyBook.me
- Chybí nativní integrace s nástroji pro online konference, což může být nevýhodou pro firmy, které vyžadují možnosti virtuálních schůzek.
Ceny SimplyBook.me
- Zdarma
- Základní: 11,5 $/měsíc na uživatele
- Standard: 34,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 69,6 $/měsíc na uživatele
(Ceny převedeny z eur na americké dolary)
Hodnocení a recenze SimplyBook.me
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SimplyBook.me?
Zde je recenze Capterra:
S Simplybook.me jsem opravdu spokojený. Je to jednoduchá rezervační platforma, která přesně odpovídá mým představám. Má také většinu funkcí, které jsem požadoval.
S Simplybook.me jsem opravdu spokojený. Je to jednoduchá rezervační platforma, která přesně odpovídá mým představám. Má také většinu funkcí, které jsem požadoval.
🌟 Bonus: Funkce Talk to Text aplikace ClickUp Brain MAX vám umožňuje diktovat podrobnosti schůzek přímo do kalendáře, úkolů a dokumentů ClickUp. Pouhým hlasovým vstupem AI automaticky přeplánuje vaše schůzky, nastaví připomenutí, upraví priority a přiřadí úkoly.
6. TidyCal (nejlepší pro cenově dostupný plánování s doživotním přístupem)
Pokud hledáte online plánovací software s uživatelsky přívětivým designem, který je jednoduchý a nezahltí vás zbytečnými funkcemi, TidyCal může být dobrou volbou.
Princip je jednoduchý: nastavte svou dostupnost, sdílejte odkaz a nechte klienty nebo kolegy vybrat si termín. Tato platforma může propojit až 10 kalendářů (Google, Outlook, Apple). Díky její flexibilitě můžete vytvářet různé typy schůzek, jako jsou rychlé kontroly nebo delší konzultace, a přiřadit jim vlastní délku trvání.
Můžete také generovat odkazy na schůzky pro Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Pokud pracujete s globálními klienty, přijde vám vhod inteligentní detekce časového pásma TidyCal.
Nejlepší funkce TidyCal
- Přidejte mezi schůzky časové rezervy a nastavte denní limity rezervací, abyste se vyhnuli přetížení.
- Použijte metodu round-robin k automatickému rozdělení příchozích schůzek mezi obchodní zástupce nebo pracovníky podpory.
- Vytvořte samostatné typy událostí (15minutová konzultace, 1hodinový strategický hovor), každý s vlastní dobou trvání, rezervními časy, limity atd.
- Nabídněte různé možnosti místa schůzky podle typu rezervace.
- Exportujte údaje o rezervacích do souborů CSV pro použití v jiných nástrojích.
Omezení TidyCal
- Někteří uživatelé hlásí problémy se synchronizací kalendáře, zejména když se události překrývají.
Ceny TidyCal
- Zdarma
- Individuální plán: 29 $ (jednorázová platba)
- Agenturní plán: 79 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze TidyCal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TidyCal?
Zde je recenze Capterra:
TidyCal se snadno nastavuje. Velmi snadno se také integruje platební systém, který umožňuje přijímat platby za schůzky. Celkově skvělý nástroj.
TidyCal se snadno nastavuje. Velmi snadno se také integruje platební systém, který umožňuje přijímat platby za schůzky. Celkově skvělý nástroj.
📚 Další informace: Časté problémy s plánováním a jak je řešit
7. Doodle (nejlepší pro koordinaci skupinových schůzek a ankety)
Doodle pomáhá koordinovat schůzky, od rychlých individuálních hovorů až po větší skupinové sezení. Platforma vám umožňuje nastavit vaši dostupnost a sdílet jednoduchý odkaz, aby si pozvaní mohli vybrat čas, který jim vyhovuje.
Tento online nástroj pro schůzky udržuje váš kalendář synchronizovaný, takže jakmile je termín rezervován, vaše dostupnost se automaticky aktualizuje. Pomáhá předcházet konfliktům a zmatkům i u opakujících se schůzek nebo v rušných organizacích napříč různými časovými pásmy.
K dispozici je také funkce „Rezervovat jménem“, která umožňuje asistentům a náborářům plánovat schůzky za někoho jiného, aniž by museli čekat na jeho potvrzení.
Nejlepší funkce Doodle
- Automaticky upravujte časy pro účastníky v různých časových pásmech a eliminujte tak chyby při ručním přepočítávání.
- Přidejte vlastní branding, jako je logo, pozadí, barvy atd., pro své rezervační stránky a ankety.
- Synchronizujte s Google Kalendářem, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud atd., abyste měli přesné informace o dostupnosti a vyhnuli se dvojím rezervacím.
- Zjednodušte skupinové plánování tím, že účastníkům umožníte hlasovat o preferovaných termínech schůzek.
Omezení Doodle
- Na rozdíl od některých alternativ Doodle neobsahuje integrovaný CRM systém ani pokročilou automatizaci pracovních postupů.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Pro: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 19,95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Doodle?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, že Doodle umožňuje mnoha lidem spolupracovat a setkávat se bez ohledu na jejich rozmanité rozvrhy.
Líbí se mi, že Doodle umožňuje mnoha lidem spolupracovat a setkávat se bez ohledu na jejich rozmanité rozvrhy.
💡 Tip pro profesionály: AI agenti ClickUp mohou vylepšit vaše procesy plánování schůzek a správy klientů.
- Automatické plánování a připomenutí: Custom Agents sledují žádosti o schůzky a automaticky zasílají klientům potvrzení, připomenutí nebo následné zprávy, čímž snižují manuální práci a minimalizují počet neuskutečněných schůzek.
- Denní/týdenní souhrny: Předem připravení agenti zveřejňují denní nebo týdenní zprávy v kanálu nebo seznamu vašeho týmu, ve kterých shrnují nadcházející schůzky, dokončené sezení a nevyřízené následné kroky.
- Okamžité odpovědi pro klienty a týmy: Odpovědi Agenti v chatových kanálech okamžitě reagují na časté dotazy vyhledáváním úkolů, dokumentů a chatů ve vašem pracovním prostoru.
- Automatizace pracovních postupů na míru: Custom Agents spouští akce na základě konkrétních podmínek, jako je eskalace urgentních požadavků, přiřazování úkolů nebo automatická aktualizace stavu schůzek.
- Přiřazování úkolů a stanovení priorit pomocí umělé inteligence: Agenti Autopilot automaticky přiřazují nové schůzky dostupným členům týmu a stanovují priority urgentních rezervací.
8. Square Appointments (nejlepší pro firmy, které potřebují také integraci POS)
Square Appointments je plánovací software určený pro firmy, které chtějí jednoduchý a spolehlivý nástroj pro správu provozu. Platforma synchronizuje vaše kalendáře, rozvrhy zaměstnanců a informace o klientech. Každý zaměstnanec má svůj kalendář, ale vše zůstává automaticky synchronizováno.
Získáte také přehled o svých klientech, takže vždy víte, kdo přijde a jaké služby využil, což usnadňuje plánování personálu, cen a propagačních akcí.
Když někdo zruší nebo zmešká schůzku, můžete nastavit čekací listiny, abyste místo rychle zaplnili.
Nejlepší funkce Square Appointments
- Kombinujte plánování s zpracováním plateb a spravujte schůzky i transakce na jednom místě.
- Umožněte zákazníkům rezervovat přímo z vašeho webu pomocí rezervačního widgetu.
- Automatizujte e-mailová a textová upozornění, abyste snížili počet neomluvených absence a zlepšili dodržování schůzek.
- Nastavte konkrétní oprávnění pro zaměstnance, abyste jim povolili/omezili přístup k funkcím a informacím v rámci platformy.
- Spravujte plány napříč více lokalitami, kalendáři a časovými pásmy.
Omezení Square Appointments
- Ačkoli se Square Appointments dobře integruje s ostatními službami Square, může mít omezenou integraci s aplikacemi třetích stran mimo ekosystém Square.
Ceny Square Appointments
- Zdarma
- Plus: 49 $/měsíc za každou lokalitu
- Premium: 149 $/měsíc za jednu lokalitu
- Pro: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Square Appointments
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Square Appointments?
Zde je recenze Capterra:
Moje celková zkušenost se Square Appointments byla velmi příjemná, protože moji klienti si mě mohli snadno rezervovat přímo na Google. Pokud jste novým podnikatelem, použijte Square Appointments, aby vám usnadnilo život.
Moje celková zkušenost se Square Appointments byla velmi příjemná, protože moji klienti si mě mohli snadno rezervovat přímo na Google. Pokud jste novým podnikatelem, použijte Square Appointments, aby vám usnadnilo život.
9. vCita (nejlepší pro kombinaci plánování s řízením klientů)
Pokud spoléháte na pravidelnou komunikaci s klienty, vcita vám pomůže centralizovat komunikaci s klienty, schůzky, dokumenty a historii plateb.
Tento software pro malé podniky dokáže automatizovat potvrzení schůzek, připomenutí, následné kroky i upomínky k nezaplaceným fakturám. Je také snadné nastavit automatické akce na základě spouštěčů (např. narozeninové nabídky), které zaujmou klienty a podpoří opakované obchody.
Integrované analytické nástroje jdou hlouběji než základní přehledy plánování. Můžete vidět, které služby jsou rezervovány nejčastěji, kteří klienti se vracejí a jak se vyvíjí výnosy v čase.
Pro podniky v regulovaných odvětvích nabízí tento nástroj soulad s HIPAA a smlouvy o obchodním partnerství (BAA), které jsou zásadní pro ochranu soukromí a dodržování právních předpisů.
Nejlepší funkce vcita
- Vytvářejte čekací seznamy pro plné rozvrhy a využijte funkce RSVP pro akce s vysokou poptávkou.
- Přidejte na svůj web widget pro online plánování, který usnadní rezervace schůzek a platby.
- Nahrávejte a sdílejte soubory, smlouvy, dotazníky nebo dokumenty s klienty prostřednictvím klientského portálu.
- Vytvořte více účtů pro zaměstnance, každý s vlastním rozvrhem, schůzkami, zprávami a oprávněními.
- Získejte potenciální zákazníky přímo z Facebook Messengeru a integrujte je do svého CRM.
Omezení vcita
- Chybí pokročilé funkce pro správu kalendáře pro složité rozvrhy.
Ceny vcita
- Základní: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 65 $/měsíc na uživatele
- Platinum: 110 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze vcita
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 270 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o vcita?
Zde je recenze G2:
Jako někdo, kdo má při řízení svého podnikání na starosti mnoho věcí, je pro mě neuvěřitelně užitečné mít nástroje pro plánování, správu klientů, fakturaci a marketing na jednom místě. Nové funkce umělé inteligence mě upřímně překvapily svou intuitivností. Líbí se mi, jak navrhují odpovědi a pomáhají mi rychle psát poutavý marketingový obsah.
Jako někdo, kdo má při řízení svého podnikání na starosti mnoho věcí, je pro mě neuvěřitelně užitečné mít nástroje pro plánování, správu klientů, fakturaci a marketing na jednom místě. Nové funkce umělé inteligence mě upřímně překvapily svou intuitivností. Líbí se mi, jak navrhují odpovědi a pomáhají mi rychle psát poutavý marketingový obsah.
📚 Další informace: Bezplatné šablony roztomilých kalendářů, díky kterým budete mít vše stylově zorganizované
10. Vagaro (nejlepší pro podniky v oblasti krásy, wellness a fitness)
Vagaro je platforma pro správu podnikání, která kombinuje rezervaci schůzek, správu kalendáře, databáze klientů, platby, sledování zásob a marketing do jediného rozhraní.
Pro podniky s více pobočkami lze sdílet údaje o zákaznících, členství, dárkové karty a balíčky napříč pobočkami, aby byl zákazníkům zajištěn plynulý zážitek. Majitelé mohou také snadno sledovat výkonnost zaměstnanců, provize a rozvrhy napříč pobočkami.
Tento nástroj má také vestavěný POS pro přijímání plateb a infrastrukturu pro platby, která podporuje rozdělení plateb a možnosti „kupte nyní, zaplaťte později“.
Nejlepší funkce Vagaro
- Získejte přístup k marketingovým nástrojům, jako jsou automatizované e-mailové a SMS kampaně, vlastní propagační akce, denní nabídky, slevové kódy atd.
- Vložte widgety pro rezervace přímo do svých webových stránek nebo stránek na sociálních sítích a umožněte tak online plánování.
- Integrujte s QuickBooks, Xero a Gusto, abyste zajistili hladký průběh účetnictví a správy mezd.
- Posílejte připomenutí svému týmu a klientům, abyste snížili počet neuskutečněných schůzek.
Omezení Vagaro
- Nástroj nenabízí vícejazyčnou podporu a uživatelské rozhraní může být pro začátečníky poměrně matoucí.
Ceny Vagaro
- Zdarma
- Jedna lokalita: 23,99 $/měsíc na uživatele
- Více lokalit: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vagaro
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vagaro?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, jak Vagaro kombinuje funkčnost a plynulost – plánování, SOAP poznámky a záznamy o klientech jsou na jednom místě, aniž by to působilo neohrabaně.
Líbí se mi, jak Vagaro kombinuje funkčnost a plynulost – plánování, SOAP poznámky a záznamy o klientech jsou na jednom místě, aniž by to působilo neohrabaně.
11. Mindbody (nejlepší pro správu kurzů a členství)
Mindbody je speciálně navržen pro wellness, fitness a kosmetické služby a zvládá vše od velkého počtu schůzek až po složité rozvrhy kurzů, členství, workshopy a akce.
Pomáhá také zviditelnit vaši firmu prostřednictvím aplikace Mindbody, widgetů na webových stránkách, ClassPass a partnerských sítí, jako je Google a sociální média, takže vás noví klienti snadno najdou.
Asistent tohoto nástroje využívající umělou inteligenci zpracovává zmeškané hovory, žádosti o schůzky a dotazy klientů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tím je zajištěno, že nedojde ke ztrátě žádné potenciální rezervace nebo potenciálního zákazníka, a to ani mimo pracovní dobu.
Nejlepší funkce Mindbody
- Nahrajte bezpečné, předem nahrané wellness sezení a sdílejte je přímo s klienty pomocí nástrojů Virtual Wellness od Mindbody.
- Umožněte rezervaci lekcí podle principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ pomocí Pick-a-Spot, díky čemuž si klienti mohou vybrat své oblíbené místo ve skupinových fitness lekcích.
- Automatizujte marketing pomocí textových zpráv a hromadných e-mailů
- Získejte kontrolu ve stylu franšízy pro podniky působící na několika místech.
- Získejte přehled o svém podnikání díky komplexním reportům a analýzám.
Omezení Mindbody
- Omezené možnosti přizpůsobení rezervací pro klienty bez pokročilé podpory vývojářů
Ceny Mindbody
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mindbody
- G2: 3,6/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 2 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mindbody?
Zde je recenze G2:
Vše je přehledně uspořádané a aktualizace lze provádět velmi snadno, rychle a efektivně. Je snadné přidávat nové klienty a podle potřeby aktualizovat jejich rozvrhy. Pro mě a potřeby mých klientů je to velmi efektivní nástroj.
Vše je přehledně uspořádané a aktualizace lze provádět velmi snadno, rychle a efektivně. Je snadné přidávat nové klienty a podle potřeby aktualizovat jejich rozvrhy. Pro mě a potřeby mých klientů je to velmi efektivní nástroj.
12. Sign In App (nejlepší pro snížení počtu neomluvených absence díky automatickým připomenutím)
Pro firmy, které chtějí komplexní software pro plánování schůzek, který automatizuje rezervace a zlepšuje komunikaci s klienty, je Sign In App dobrou volbou.
Inteligentní zasílání zpráv, založené na umělé inteligenci typu ChatGPT, dokáže automaticky odpovídat na dotazy klientů, zasílat odkazy pro změnu rezervace a dokonce i zpracovávat zrušení rezervací.
Platforma také upřednostňuje přístupnost; rezervační stránky splňují standardy WCAG, podporují čtečky obrazovky a zahrnují automatizovaný hlasový rezervační systém, který všem klientům usnadňuje plánování schůzek.
Vlastní přehledy vám umožní sledovat oblíbené služby, dostupnost zaměstnanců a výkonnost jednotlivých poboček, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí ohledně plánování a personálního obsazení.
Přihlásit se Nejlepší funkce aplikace
- Vytvořte si vlastní rezervační stránky přizpůsobené vašim potřebám.
- Získejte cenné informace o trendech v oblasti schůzek, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
- Implementujte pracovní postupy pro schůzky s podmíněnou logikou, jako je odesílání různých upozornění na základě typu schůzky nebo stavu klienta.
- Nabídněte vývojářům přístup k API, aby mohli vytvářet vlastní integrace nebo automatizovat procesy nad rámec standardních možností.
Přihlásit se Omezení aplikace
- Vyžaduje integraci třetích stran pro virtuální schůzky, protože neobsahuje žádné vestavěné nástroje pro videokonference.
Ceny aplikace Sign In
- Zdarma
- Základní verze: 600 $/web (fakturováno ročně)
- Vylepšeno: 1200 $/web (účtováno ročně)
- Pro: 1800 $/web (účtováno ročně)
Přihlásit se Hodnocení a recenze aplikace
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Sign In App?
Zde je recenze G2:
Tento systém se mi velmi líbí, protože je velmi přehledný a usnadňuje a zpříjemňuje práci. Vím, že se o mé plánování a schůzky je vždy postaráno, a tak se mohu soustředit na jiné důležité úkoly!
Tento systém se mi velmi líbí, protože je velmi přehledný a usnadňuje a zpříjemňuje práci. Vím, že se o mé plánování a schůzky je vždy postaráno, a tak se mohu soustředit na jiné důležité úkoly!
13. YouCanBookMe (nejlepší pro integraci s kalendáři Google a Microsoft)
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a pokročilým funkcím vám YouCanBookMe poskytuje přehled, který potřebujete k tomu, abyste mohli činit chytrá rozhodnutí o tom, jak trávíte svůj čas a využíváte své zdroje.
Funkce Dynamic Availability (Dynamická dostupnost) této platformy vám umožňuje nastavit různé hodiny pro každý typ služby, takže klienti vždy vidí přesné možnosti. Vylepšený analytický panel poskytuje přehled o vašich rezervacích, což vám umožňuje sledovat trendy a měřit, jak si vaše sezení vedou v průběhu času.
Zákaznickou zkušenost lze přizpůsobit pomocí vlastních offline zpráv a zpráv o datu ukončení, takže každý, kdo navštíví vaši rezervační stránku, bude vědět, proč není daný časový úsek k dispozici.
Nejlepší funkce YouCanBookMe
- Nastavte minimální a maximální lhůty pro oznámení, abyste mohli kontrolovat, kdy si klienti mohou rezervovat schůzky.
- Vložte svou rezervační stránku přímo do svého webu pomocí možnosti vložení inline.
- Vytvářejte přizpůsobitelné plány a rezervace pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Přidejte plovoucí tlačítko „Naplánovat schůzku“, které zůstane viditelné, zatímco klienti procházejí vaším webem.
- Propojte se s tisíci nástrojů prostřednictvím Zapier a automatizujte své pracovní postupy.
Omezení YouCanBookMe
- Chybí možnost označit schůzky odlišně, například jako „Druhá schůzka“ nebo „Osobní schůzka“, což by usnadnilo přesnou analýzu dat.
Ceny YouCanBookMe
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 13 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze YouCanBookMe
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o YouCanBookMe?
Zde je recenze G2:
Stránka pro rezervace je vysoce přizpůsobitelná a má snadno použitelné rozhraní pro změnu dostupných časů. Velmi užitečná je také e-mailová notifikace nových schůzek.
Stránka pro rezervace je vysoce přizpůsobitelná a má snadno použitelné rozhraní pro změnu dostupných časů. Velmi užitečná je také e-mailová notifikace nových schůzek.
💡 Tip pro profesionály: Přidáním stavu „Ověření úspěšné, čekání na potvrzení“ dáte svým zákazníkům vědět, že jejich rezervace proběhla úspěšně a brzy bude potvrzena, čímž posílíte důvěru v váš proces.
Zjednodušte plánování s ClickUp
Výběr nástroje pro plánování spočívá ve vytvoření pracovního postupu, který usnadní správu schůzek. Potřebujete nástroj, který omezí komunikaci tam a zpět a pomůže vám soustředit se na práci s klienty namísto administrativy. Pokud však plánování schůzek není propojeno s vašimi ostatními pracovními nástroji, snadno ztratíte přehled o úkolech a termínech.
ClickUp není jen plánovač schůzek – je to kompletní platforma pro správu práce. Od přizpůsobitelných formulářů a plánování založeného na umělé inteligenci až po automatizované pracovní postupy a hlubokou integraci kalendáře – ClickUp vám umožňuje spravovat schůzky, klienty a projekty v jednom konvergovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí.
Od rezervace po následnou kontrolu a dokumentaci – všechny podrobnosti zůstávají přehledně uspořádané a dostupné.
Zaregistrujte se na ClickUp a zjistěte, jak snadné může být plánování.