Více než 15 bezplatných roztomilých šablon kalendářů, které vám pomohou udržet pořádek ve stylu

Plánování nemusí být nudné! Roztomilé, bezplatné a hezké šablony kalendářů vám usnadní organizaci vašich dní a zároveň dodají vašemu rozvrhu šmrnc. 🦄
Od pastelových tónů a hravých kresbiček po květinové motivy a kreslené vzory – určitě najdete šablonu kalendáře, která bude ladit s vaší náladou.
Ať už organizujete svůj kalendář, sledujete termíny, plánujete události nebo si zapisujete zábavné plány na víkend, díky těmto kalendářům bude organizace stejně příjemná jako používání vašeho oblíbeného estetického zápisníku!
Potřebujete něco funkčního a zároveň zábavného? Použijte jednu jako marketingový kalendář, plánovač příspěvků na sociálních médiích nebo jako svůj osobní rozvrh schůzek.
V tomto blogovém příspěvku najdete více než 15 roztomilých šablon kalendářů pro každou potřebu – od denních plánovačů po týmové rozvrhy –, které vám pomohou udržet pořádek, dosáhnout měsíčních cílů a při tom vypadat skvěle!
Co jsou roztomilé šablony kalendářů?
Roztomilé šablony kalendářů jsou vizuálně přitažlivé nástroje, které vám pomohou s organizací kalendáře a zároveň zpříjemní správu času. Tyto šablony kombinují funkčnost s kreativitou a umožňují vám efektivně spravovat svůj rozvrh, aniž byste se cítili zahlceni všedními úkoly.
Pro profesionály zabývající se správou kalendářů vedoucích pracovníků představují tyto editovatelné šablony zábavný a stylový způsob, jak mít přehled o schůzkách, termínech a termínech projektů. Navíc se snadno integrují s online kalendáři, takže můžete svůj rozvrh synchronizovat, prohlížet a upravovat z více zařízení.
Díky různým přizpůsobitelným rozvržením nabízejí tyto šablony efektivní řešení pro správu vašeho času a zároveň udržují vše přehledné a efektivní. Můžete je použít k plánování projektů, sledování termínů a zajištění hladkého řízení projektů na sociálních médiích.
🧠 Zajímavost: Slovo „deadline “ (termín) kdysi označovalo „čáru nakreslenou uvnitř nebo kolem vězení, kterou vězeň překročí na vlastní nebezpečí, že bude zastřelen“. Postupem času se vyvinulo do moderního významu časového limitu nebo termínu splatnosti!
Co dělá šablonu kalendáře roztomilou?
Dobrá šablona kalendáře by měla vyvažovat funkčnost a design, aby byla praktická a zábavná. Měla by obsahovat hravé vzory, pastelové barvy nebo půvabné ilustrace a zároveň být snadno čitelná a přehledná.
Toto byste měli hledat:
- Barevné a poutavé: Jasné barvy, hravá písma a jedinečné vzory dělají kalendář zábavným a poutavým, což vás motivuje dodržovat svůj plán.
- Prostor pro aktivity: Vyhraďte si dostatek místa pro poznámky nebo připomenutí, jako jsou schůzky, milníky projektu nebo rodinné události.
- Možnosti tisku: Vyberte si šablony s designem vhodným pro tisk, díky čemuž snadno získáte fyzickou kopii svého kalendáře.
- Sekce plánovače pro konkrétní úkoly: Obsahují speciální sekce pro kalendáře projektového řízení, které vám umožní plánovat úkoly a termíny.
- Správa obsahového marketingu: Plánujte a sledujte svou marketingovou strategii pomocí specifických sekcí pro harmonogramy kampaní a publikování obsahu.
- Šablony pro správu času: Integrujte denní, týdenní nebo měsíční plánovací sekce, které vám pomohou efektivně stanovovat priority úkolů a sledovat cíle.
- Všestranné rozvržení: Dobrá šablona kalendáře nabízí flexibilitu s možnostmi jako týdenní, měsíční nebo denní plánovače. Více zobrazení činí organizaci kalendáře flexibilnější a efektivnější.
Více než 15 roztomilých šablon kalendářů
Prozkoumejte některé z nejlepších šablon kalendářů, které jsou dnes k dispozici, abyste si mohli zorganizovat svůj rozvrh a zvýšit produktivitu!
1. Šablona kalendáře ClickUp
Šablona kalendáře ClickUp Calendar Planner Template uchovává všechny vaše úkoly, schůzky a události v jednom přehledném zobrazení. Umožňuje vám rychle vytvářet a spravovat termíny a udržovat vše organizované na jednom místě.
Šablonu můžete použít k:
- Plánujte osobní a projektové úkoly podle data, typu a priority.
- Filtrujte úkoly podle stavu nebo naléhavosti, abyste vyvážili pracovní zátěž týmu.
- Hromadně upravujte úkoly a exportujte data, abyste mohli snadno spravovat velké množství aktivit.
- Sledujte místa událostí přímo z kalendáře díky integraci Google Maps.
- Připojujte účtenky a spravujte své finance hladce pomocí integrovaného nástroje pro sledování rozpočtu.
Ideální pro: Projektové manažery a organizátory akcí, kteří chtějí posílit spolupráci v týmu a sledovat pokrok.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušeli jste už kalendář ClickUp? Jedná se o kalendář využívající umělou inteligenci, který integruje všechny vaše plány na jednom místě, umožňuje přidávat úkoly a termíny jednoduchým přetažením myší a pomocí umělé inteligence vytváří seznam vašich priorit, termínů a časově citlivých cílů!
2. Šablona seznamu úkolů kalendáře ClickUp
Získejte kontrolu nad svým časem a úkoly pomocí šablony kalendáře a seznamu úkolů ClickUp. Spravujte své závazky na jednom místě díky přehlednému týdennímu, čtrnáctidennímu nebo měsíčnímu kalendáři.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Upřednostňujte úkoly pomocí funkce drag-and-drop a barevného kódování podle naléhavosti.
- Sledujte pokrok vizuálně pomocí emodži.
- Přijímejte a spravujte žádosti o schůzky pomocí speciálního formuláře, ve kterém můžete určit naléhavost a preferované časy.
- Uspořádejte požadavky do seznamu podle stavu, abyste je mohli snadno sledovat.
Ideální pro: Freelancery, kteří musí skloubit více projektů, rodinu a osobní závazky.
3. Moderní šablona kalendáře pro sociální média od ClickUp
Sociální média hrají klíčovou roli v úspěchu jakékoli marketingové strategie. Správa obsahu, udržování pořádku a zachování konkurenční výhody však mohou být velmi náročné. Právě proto je tu šablona moderního kalendáře pro sociální média ClickUp. Nabízí efektivní řešení, díky kterému budete mít sociální média pod kontrolou.
S touto šablonou pro sociální média můžete:
- Efektivně plánujte a organizujte svůj obsah na různých platformách.
- Centralizovaný prostor, který zajistí, že veškerý váš obsah bude naplánován a sledován na jednom místě.
- Sledujte výkonnost svých příspěvků v reálném čase, což vám umožní rychle přizpůsobit svou strategii.
- Měřte úspěch pomocí nástrojů pro vizualizaci dat
- Analyzujte klíčové metriky a upravte svůj přístup tak, abyste dosáhli optimálních výsledků.
Ideální pro: správce sociálních médií, tvůrce obsahu a marketingové týmy, které chtějí efektivně plánovat, rozvrhovat a sledovat obsah na více platformách.
4. Šablona ročního kalendáře ClickUp
Sledujte své celoroční cíle a milníky napříč odděleními pomocí šablony ročního kalendáře ClickUp. Sjednoťte všechny úkoly a události do jedné vizuální časové osy pro lepší správu.
Tato šablona vám pomůže:
- Označujte úkoly podle čtvrtletí pro efektivní dlouhodobé plánování.
- Sledujte pokrok v reálném čase díky automaticky aktualizovaným pruhům pokroku.
- Filtrujte úkoly a upravujte časové osy pomocí flexibilního zobrazení kalendáře.
- Využijte poznatky ClickUp Brain založené na umělé inteligenci pro plynulý přístup k datům.
- Udržujte svůj roční plán aktuální díky informacím z celé společnosti.
Ideální pro: týmy zaměřené na koordinaci meziresortních aktivit
5. Šablona týdenního kalendáře ClickUp
Organizace práce a osobního života nemusí být nutně náročná. Šablona týdenního kalendáře ClickUp vám umožní snadno naplánovat a vizualizovat celý týden na jednom praktickém místě.
S touto šablonou můžete:
- Spravujte úkoly, stanovujte termíny a sledujte pokrok v průběhu týdne.
- Upřednostňujte každodenní úkoly, zajistěte si vysokou produktivitu a dodržujte termíny bez stresu.
- Mějte přehled o událostech, schůzkách a termínech díky aktualizacím v reálném čase, které se synchronizují napříč zařízeními.
Ideální pro: Profesionály a jednotlivce, kteří chtějí optimalizovat své týdenní plánování a správu úkolů.
👀Věděli jste? Některé z nejstarších zmínek o „termínu“ pocházejí z roku 1863 a byly nalezeny v denících, které si vedli zajatí vojáci během občanské války.
6. Šablona denního plánovače ClickUp
Představte si, že dosáhnete lepšího time managementu, snížíte stres a zvýšíte produktivitu – a to vše pomocí jediného nástroje. Šablona denního plánovače ClickUp to umožňuje! Pomocí této intuitivní šablony snadno uspořádáte své úkoly do kategorií, jako jsou Osobní, Práce nebo Cíle.
Takto vám pomohou mít vše pod kontrolou:
- Sledujte opakující se činnosti, jako je cvičení, placení účtů nebo vyplňování zpráv, pomocí nástroje pro sledování návyků.
- Spravujte jednorázové události, jako jsou návštěvy u lékaře nebo schůzky, v rámci osobních úkolů.
- Stanovte termíny, určete priority úkolů a přizpůsobte šablonu přidáním vlastních sloupců nebo stavů.
Ideální pro: všechny, kteří chtějí zlepšit svou každodenní organizaci a produktivitu a zároveň sledovat své návyky a osobní úkoly.
7. Šablona kalendáře pro zveřejňování příspěvků ClickUp
Šablona kalendáře ClickUp Posting Calendar Template vám poskytuje centralizovaný prostor pro správu naplánovaného a publikovaného obsahu, abyste nezapomněli na důležité detaily.
Tato šablona vám pomůže:
- Pro přehlednost roztřiďte příspěvky podle typu obsahu, platformy a data zveřejnění.
- Pomocí barevně odlišených karet úkolů můžete sledovat pokrok a přidávat poznámky ke konkrétním příspěvkům.
- Aktualizujte stav úkolů v reálném čase a sledujte je přesně.
- Zvýrazněte neplánované příspěvky ve vestavěném postranním panelu, abyste předešli přehlédnutí.
- Přizpůsobte si brand book, aby vizuální prvky a sdělení byly konzistentní na všech platformách.
Ideální pro: týmy sociálních médií, které spravují tvorbu obsahu a plánování na více platformách
8. Šablona redakčního kalendáře ClickUp
Zvládání více redakčních projektů je často obtížné, zejména pokud sledujete každý krok publikačního procesu. Šablona redakčního kalendáře ClickUp tento problém řeší tím, že umožňuje komplexní přehled všech úkolů na jednom snadno použitelném panelu.
Tento šablona vám pomůže následujícím způsobem:
- Použijte formulář pro žádost o obsah, aby členové týmu mohli zasílat nápady nebo zadání, která se automaticky vyplní do centralizovaného seznamu.
- Získejte přehled naplánovaných kampaní v časové ose, seřazených podle typu obsahu, autora a cílového kanálu.
- Sladěte kampaně s termíny revize a spuštění pro lepší koordinaci.
- Určete úrovně revizí úkolů, abyste mohli lépe stanovovat priority práce.
- Sledujte každou fázi životního cyklu obsahu pomocí integrovaného sledování pokroku.
Ideální pro: správce obsahu, kteří potřebují udržovat pořádek a efektivitu v rámci více redakčních projektů
9. Šablona kalendáře ClickUp PTO
Šablona kalendáře ClickUp PTO pomáhá spravovat volno zaměstnanců, včetně dovolených, svátků, nemocenské a osobních událostí. Umožňuje sledovat dostupnost týmu a předcházet konfliktům v plánování a vyhoření během rušných období.
Tato výkonná šablona vám pomůže:
- Zobrazte si přesné dny a hodiny volna pro přehledné sledování.
- Prohlížejte a sledujte dovolené zaměstnanců na jednom místě
- Snižte riziko kolizí v plánování
- Identifikujte mezery v pokrytí a naplánujte personální potřeby
- Šablonu můžete použít k podávání žádostí o dovolenou, úpravě délky dovolené, správě podání a schvalování nebo zamítání žádostí.
Ideální pro: Manažery nebo týmy HR ve středních a velkých organizacích, které potřebují efektivní řešení pro sledování volna zaměstnanců a vyvažování pracovního vytížení.
👀 Věděli jste, že... Juliánský kalendář, zavedený Juliem Caesarem v roce 45 př. n. l., byl založen na slunečním roce o délce 365 1/4 dne. Ačkoli zahrnoval přestupné roky, byl nakonec v roce 1582 nahrazen gregoriánským kalendářem kvůli mírným nepřesnostem v délce roku.
10. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Je snadné ztratit přehled, když váš obsahový plán zahrnuje blogy, e-maily a sociální média. Šablona kalendáře obsahu ClickUp shromažďuje veškeré vaše plánování obsahu na jednom místě a poskytuje vám jasný přehled o vašem harmonogramu na týdny nebo měsíce dopředu.
Tuto šablonu kalendáře obsahu můžete použít k:
- Seřaďte pracovní postupy podle kanálu – e-mail, blog nebo sociální média – a spravujte každý z nich ve své složce.
- Pomocí vlastních polí můžete sledovat marketingovou fázi a data revizí každého obsahu.
- Zobrazte všechny úkoly v jednotném kalendáři obsahu a rychle identifikujte ty, které vyžadují okamžitou pozornost.
Ideální pro: týmy zabývající se obsahovým marketingem, které sledují více kampaní a termínů
11. Šablona měsíčního plánu ClickUp
Máte potíže s organizací úkolů a termínů svého týmu na celý měsíc? Šablona měsíčního plánu ClickUp vám pomůže mít vše pod kontrolou!
S touto šablonou můžete:
- Získejte přehled o nadcházejících úkolech, termínech a postupu projektů.
- Pomocí Ganttova diagramu si můžete prohlédnout celý měsíc a zjistit, jak do sebe jednotlivé úkoly zapadají.
- Zaškrtněte políčko „Zobrazit členy týmu“, abyste viděli úkoly jednotlivých osob a vyvážili pracovní zátěž.
- Uspořádejte úkoly v „Seznamu výplat“ podle harmonogramů, hodinových sazeb a termínů splatnosti, abyste mohli snadno sledovat výplaty.
- Sledujte rozpočty a náklady pomocí vestavěných vzorců.
Ideální pro: týmy, které řídí měsíční projekty, procesy zapracování nových zaměstnanců a plány školení
12. Šablona harmonogramu týmu ClickUp
Správa harmonogramu týmu vyžaduje strukturovaný systém, který zohledňuje časové plány projektů, individuální odpovědnosti a přidělování zdrojů. Šablona harmonogramu týmu ClickUp tento proces zjednodušuje tím, že vám poskytuje jasný a přehledný přehled všeho, co váš tým potřebuje splnit.
Plánujte milníky projektu, stanovujte termíny a připravujte školení, prezentace a závazky vůči klientům. Udržujte vysokou přehlednost, aby všichni věděli, co je čeká, a zároveň měli čas na soustředěnou práci. Šablona obsahuje čtyři předem připravené zobrazení, které vám pomohou efektivně strukturovat plán vašeho týmu:
- Zobrazení seznamu projektových aktivit: Zobrazuje všechny přidělené úkoly na jednom místě pro rychlou orientaci.
- Týdenní přehled: Uspořádá úkoly podle termínu splnění a poskytne strukturovaný týdenní přehled.
- Zobrazení pracovní zátěže: Zobrazuje rozložení úkolů v týmu, aby byla pracovní zátěž vyvážená.
Ideální pro: týmy, které chtějí spravovat rozvrhy, sledovat individuální odpovědnosti a udržovat organizované pracovní postupy
13. Šablona marketingového kalendáře ClickUp
Marketingové kampaně zahrnují mnoho proměnných faktorů – termíny, schvalování obsahu a měnící se priority. Šablona marketingového kalendáře ClickUp vám pomůže organizovat kampaně, spravovat zdroje a sledovat pokrok na jednom místě.
S touto šablonou můžete:
- Snadno sledujte nadcházející kampaně a události.
- Spravujte úkoly pomocí automatizace, připomenutí a vlastních zobrazení.
- Upřednostněte důležité činnosti pomocí jednoduché databáze, která nevyžaduje žádné programování.
- Prozkoumejte jednotlivé kampaně, získejte široký přehled o projektu a sledujte dopady na rozpočet pomocí šesti jedinečných zobrazení.
- Nastavte čtyři úrovně označení (od nízké po urgentní), abyste mohli úkoly seřadit podle priority a udržet tým soustředěný.
Ideální pro: marketingové týmy, které spravují více kampaní, optimalizují pracovní postupy a sledují priority a rozpočty.
14. Šablona retro kalendáře od Canva
Pokud hledáte kalendář, který kombinuje funkčnost a šarm, je skvělou volbou šablona retro kalendáře od Canva. Je navržena v retro stylu, který dodá osobnost každému prostoru, a zároveň nabízí přehledné rozvržení pro všechny vaše schůzky, události a důležité termíny.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte měsíční cíle díky přehledným sekcím, které usnadňují organizaci.
- Nezapomeňte na narozeniny a důležité události díky vyhrazeným místům pro speciální data.
- Šablonu si můžete upravit podle svých osobních nebo pracovních potřeb.
Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí funkční, ale stylový kalendář pro osobní použití, kombinující nostalgický design s praktičností.
15. Hravá šablona měsíčního kalendáře od Canva
Oživte svůj měsíční kalendář pomocí šablony Playful Monthly Calendar Template od Canva. Díky svému živému a zábavnému designu vám tento kalendář dodá energii a pomůže vám zorganizovat měsíc.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Efektivně spravujte úkoly tím, že je zvýrazníte v přehledných rámečcích.
- Zůstaňte organizovaní a motivovaní díky designu, který vnáší pozitivní energii do vašeho plánování.
Ideální pro: Kreativní profesionály, studenty nebo kohokoli, kdo má rád živý a zábavný přístup k plánování.
16. Šablona týdenního kalendáře Wellness od Canva
Šablona Wellness Weekly Calendar Template od Canva pomáhá pedagogům organizovat výuku zaměřenou na wellness a sociálně-emocionální učení (SEL). Poskytuje strukturované prostory pro denní výuku, aktivity SEL a wellness cvičení, což učitelům umožňuje vyvážit akademický obsah s emocionálním rozvojem.
Geometrický design a barevné kódování šablony vám umožní:
- Snadno sledujte pokrok ve výuce během celého týdne.
- Zvýrazněte důležité aktivity, abyste zůstali organizovaní a soustředění.
- Vizuálně rozlišujte mezi lekcemi, aktivitami SEL a cvičeními pro zdraví.
Ideální pro: Učitele, školní poradce nebo koordinátory wellness, kteří chtějí do svých týdenních plánů začlenit emoční a sociální učení.
17. Šablona kalendáře ve stylu komiksu od Freepik
Pokud chcete svému kalendáři dodat zábavný a fantazijní nádech, je pro vás ideální šablona kalendáře ve stylu komiksu od Freepik! Tato šablona s okouzlujícím motivem koaly je perfektní pro všechny, kteří milují hravé vizuály s motivy zvířat.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Organizujte úkoly, termíny a schůzky a zachovejte přitom fantazijní estetiku.
- Oživte svůj kalendář zábavnými a živými obrázky.
- Přizpůsobte si svůj rozvrh, aby bylo každodenní plánování příjemnější.
Ideální pro: Každého, kdo chce organizovat své úkoly a zároveň si užít hravý kalendář s motivy zvířat.
18. Roztomilá šablona narozeninového kalendáře od Freepik
Šablona Roztomilý narozeninový kalendář od Freepik vnáší do organizování narozenin zábavný a živý nádech! Díky roztomilým ilustracím je sledování narozenin radostným zážitkem.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte narozeniny snadno pomocí barevného, roztomilého designu.
- Přizpůsobte data pro různé typy oslav
- Přidejte osobní poznámky a připomenutí, abyste nezmeškali žádnou zvláštní příležitost.
- Užijte si plánování narozenin s jasnými a zábavnými ilustracemi.
Ideální pro: rodiny, organizátory akcí nebo kohokoli, kdo rád slaví narozeniny stylově.
Vyberte si perfektní roztomilou šablonu kalendáře s ClickUp
Udržovat pořádek nemusí nutně znamenat obětovat styl.
Díky široké škále roztomilých šablon kalendářů, od hravých designů po kreativní, ale profesionální rozvržení, si můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a preferencím. Můžete je také sdílet se svými přáteli a rodinou!
Ať už spravujete osobní úkoly, týmové projekty nebo plánujete obsah, šablony ClickUp nabízejí perfektní řešení pro vizualizaci vašeho rozvrhu a zvýšení produktivity. A můžete si je snadno stáhnout!
