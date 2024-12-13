Microsoft Bookings vs. Calendly: Který nástroj pro plánování je nejlepší?

Snažíte se skloubit jednu schůzku za druhou a rostoucí seznam úkolů. Čas je omezený a potřebujete usnadnit plánování.
Obracíte se tedy na inteligentní software pro plánování.
Výzkumy naznačují, že 40 % manažerů tráví více než 15 hodin týdně na schůzkách. Optimalizace procesu plánování je proto nezbytná pro zajištění efektivity schůzek a efektivního využití času.
Není třeba dodávat, že software pro plánování schůzek je nezbytný pro profesionály, kteří chtějí zefektivnit správu svého kalendáře.
V tomto článku porovnáme dvě oblíbené kalendářové aplikace: Microsoft Bookings a Calendly. Představíme také alternativní nástroj, který usnadňuje plánování schůzek.
Co je Microsoft Bookings?
Microsoft Bookings je uživatelsky přívětivý nástroj pro plánování schůzek integrovaný do ekosystému Microsoft 365. Zjednodušuje rezervaci schůzek a jednání, což podnikům a týmům usnadňuje efektivní správu projektových kalendářů.
Funkce aplikace Microsoft Bookings
Pokud již používáte nástroje Microsoft Office, jako jsou Outlook, Teams a OneDrive, Bookings se s těmito aplikacemi hladce integruje a vylepšuje tak vaše plánování. Podívejme se na vynikající funkce, které tento online kalendář nabízí:
Funkce č. 1: Automatické e-mailové připomenutí a následné zprávy
Microsoft Bookings zjednodušuje správu schůzek pomocí přizpůsobitelných e-mailových připomínek. Můžete je naplánovat tak, aby byly odeslány kdykoli od 15 minut do dvou týdnů před schůzkou, což zajistí včasnou komunikaci se zákazníky.
Po nakonfigurování aplikace Bookings automaticky odesílá připomenutí, díky čemuž jsou zákazníci informováni o svých nadcházejících rezervacích.
Microsoft Bookings také nabízí automatické e-mailové upomínky. Tyto e-maily můžete navrhnout tak, aby po schůzce žádaly o zpětnou vazbu nebo připomínaly zákazníkům, aby si naplánovali další schůzku.
Funkce č. 2: Sdílené rezervace
Funkce sdílených rezervací v Microsoft Bookings umožňuje více členům týmu spravovat schůzky v rámci jednotného systému. Tato funkce je ideální pro organizace, kde role v kontaktu se zákazníky vyžadují flexibilitu při plánování.
Týmy mohou snadno koordinovat dostupnost prostřednictvím sdílených kalendářů, čímž zajistí, že zákazníci obdrží včasné služby bez překrývání plánů.
Systém podporuje sledování dostupnosti v reálném čase, což pomáhá zabránit dvojím rezervacím a zlepšuje zákaznickou zkušenost.
Funkce č. 3: Nastavení časové rezervy
Některé schůzky mohou vyžadovat více času na přípravu, úklid nebo cestování mezi schůzkami se zákazníky. Abychom tomu vyhověli, nabízí Microsoft Bookings funkci rezervního času, která vám umožňuje vyhradit si čas před schůzkou, po schůzce nebo před i po schůzce.
Tím zajistíte plynulý přechod mezi schůzkami a zabráníte zbytečným zpožděním pro zákazníky. Časy rezervy lze nakonfigurovat na stránce Podrobnosti služby v aplikaci Bookings.
Ceny Microsoft Bookings
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/uživatel za měsíc
Upozornění: Microsoft Bookings je k dispozici pouze jako součást sady Microsoft 365, nikoli jako samostatný nástroj. Cena se proto vztahuje na celou sadu. *
Co je Calendly?
Calendly je oblíbený nástroj pro plánování, který je známý svými flexibilními funkcemi. Tento nástroj vám umožňuje rozhodnout, kolik schůzek chcete naplánovat každý den, a přizpůsobit typy schůzek, které nabízíte.
Ať už jste freelancer nebo majitel malé firmy plánující konzultace, personalista organizující pohovory nebo vedoucí týmu pořádající skupinové akce, Calendly vám celý proces zjednoduší.
To je obzvláště užitečné při koordinaci sdíleného kalendáře mezi více účastníky.
Proces plánování schůzek je intuitivní. Calendly vám pomůže nastavit personalizovanou rezervační stránku, synchronizovat ji s vaším kalendářem a automaticky detekovat vaše časové pásmo. Po konfiguraci stačí přidat dostupné časové sloty a můžete sdílet odkaz prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
Pozvaní si mohou vybrat nejvhodnější čas a Calendly automaticky potvrdí schůzku a přidá ji do kalendáře všech účastníků.
Funkce Calendly
Zde jsou některé z nejpopulárnějších funkcí Calendly:
Funkce č. 1: Přizpůsobitelné typy událostí
Calendly vám umožňuje vytvářet různé typy událostí podle vašich potřeb. Bezplatný tarif podporuje individuální schůzky a placené tarify odemykají další funkce, jako jsou skupinové, kolektivní nebo round-robin schůzky.
Můžete také spravovat počet schůzek rezervovaných denně a nastavit mezery mezi schůzkami, abyste zabránili jejich navazování.
Funkce č. 2: Automatická oznámení
Calendly zasílá potvrzovací stránku vám a vašim pozvaným, když naplánujete schůzku. Před schůzkou také zasílá automatické připomenutí e-mailem nebo SMS, což pomáhá snížit počet neúčasti.
Můžete přizpůsobit připomenutí a po schůzce odeslat následné zprávy, abyste získali personalizovaný zážitek.
Funkce č. 3: Časově úsporné směrovací formuláře
Calendly nabízí přizpůsobitelné směrovací formuláře, které na základě odpovědí zákazníků nasměrují zákazníky ke správnému typu schůzky nebo vhodné osobě, čímž minimalizují potřebu ručního zásahu.
Funkce č. 4: Robustní bezpečnostní funkce
Calendly chrání vaše data pomocí zabezpečení na podnikové úrovni, včetně cloudového hostingu, firewallů a šifrování. Splňuje různé předpisy na ochranu osobních údajů a zajišťuje tak bezpečnost vašich informací.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 USD/místo za měsíc
- Teams: 20 $/místo za měsíc
- Enterprise: Od 15 000 USD/rok
Microsoft Bookings vs. Calendly: Porovnání funkcí
Podívejme se na podrobné srovnání aplikací Calendly a Microsoft Bookings se zaměřením na klíčové funkce, možnosti a ceny:
|Funkce/plán
|Microsoft Bookings
|Calendly
|Typy plánování
|Online schůzky, založené na službách
|Neomezený počet 1-1 (zdarma), více typů
|Integrace
|Aplikace Microsoft 365
|Více než 100 integrací (Zoom, Stripe atd.)
|Správa uživatelů
|Až 300 uživatelů
|Základní až pokročilé funkce
|Mobilní přístup
|Mobilní aplikace
|Mobilní aplikace a rozšíření prohlížeče
|Pokročilé funkce
|Pokročilá bezpečnost, Teams
|Reporting, automatizace (Teams/Enterprise)
|Dostupnost zkušební verze
|Jednoměsíční bezplatná zkušební verze
|Základní plán zdarma, zkušební verze prémiového plánu
Nyní, když víme, jak si tyto dva nástroje stojí proti sobě, který z nich byste si měli vybrat pro své potřeby? Záleží na tom, co je pro vás nejdůležitější.
Funkce č. 1: Snadné použití
Microsoft Bookings se hladce integruje s produkty Microsoft 365 a nabízí plynulý zážitek uživatelům, kteří pro správu e-mailů a kalendáře používají Outlook.
Pro uživatele mimo ekosystém Microsoftu však může být nastavení matoucí a neintuitivní. Navigace na platformě může být také složitá, protože je silně závislá na procesech specifických pro Microsoft.
Calendly je naopak známý svým přehledným, moderním rozhraním a snadným nastavením. Jeho intuitivní design a přizpůsobitelná nastavení zajišťují plynulý uživatelský zážitek i pro ty, kteří nejsou hluboce zapojeni do konkrétního ekosystému.
Propojení více kalendářů napříč různými platformami, jako jsou Google, Microsoft a Apple, dává Calendly výhodu v oblasti flexibility.
🏆 Vítěz: Calendly vyniká uživatelsky přívětivějším rozhraním a integrací kalendáře napříč platformami, zatímco Microsoft Bookings je nejvhodnější pro ty, kteří již používají Microsoft 365.
Funkce č. 2: Integrační možnosti
Microsoft Bookings se hladce integruje s sadou nástrojů Microsoft, včetně Teams, Outlook a OneDrive, což je ideální pro firmy, které již používají Microsoft 365.
Jeho integrace s aplikacemi třetích stran je však omezenější než u jiných nástrojů.
Calendly mezitím nabízí více než 100 integrací s jinými online nástroji pro schůzky, jako jsou Zoom, Google Calendar a další, což z něj činí univerzální volbu pro firmy, které používají nástroje mimo Microsoft 365.
🏆 Vítěz: Přestože Calendly nabízí zjevně vyšší počet integrací, záleží to opravdu na vašich konkrétních potřebách. Pokud již investujete do Microsoft 365, Bookings nabízí efektivnější řešení. Rozsáhlé integrace Calendly však mohou lépe vyhovovat firmám, které používají širší škálu nástrojů.
Funkce č. 3: Cenová dostupnost
Pokud jde o cenu, Microsoft Bookings jasně vyniká svou dostupností. Za pouhých 7,20 USD za uživatele a měsíc pro ekosystém Microsoft 365 nabízí vynikající hodnotu, protože získáte také přístup k sadě aplikací, jako jsou Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel a PowerPoint.
Cena Calendly začíná na 12 USD za místo a měsíc u standardních plánů a 20 USD za místo a měsíc u týmových plánů. I když to může být pro větší týmy větší investice, nabízí velkou flexibilitu a snadné použití.
🏆 Vítěz: Opět záleží zcela na vašich konkrétních potřebách.
Microsoft Bookings nabízí cenově výhodnější možnost pro firmy, které již používají produkty Microsoft. Calendly však může být vhodnější pro menší firmy nebo startupy, které upřednostňují snadné použití před integrací do ekosystému.
Microsoft Bookings vs. Calendly na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si lidé myslí o těchto dvou produktech a jejich nabídkách, a názory byly v obou táborech poměrně vyhraněné.
Například jeden uživatel Redditu podrobně popsal své pozitivní zkušenosti s používáním Calendly:
Upřímně řečeno, Calendly je podle mě jedním z nejlepších, ne-li vůbec nejlepším produktem, který je v současné době na trhu k dispozici. Moje organizace má placené uživatele a i za 10–15 dolarů měsíčně se to vyplatí díky automatizaci pracovních postupů, kterou můžete přidat před a po schůzce (nebo i bez ní).
Upřímně řečeno, Calendly je podle mě jedním z nejlepších, ne-li vůbec nejlepším produktem, který je v současné době na trhu k dispozici. Moje organizace má placené uživatele a i za 10–15 dolarů měsíčně se to vyplatí díky automatizaci pracovních postupů, kterou můžete přidat před a po schůzce (nebo i bez ní).
Jiní uživatelé Redditu však argumentovali ve prospěch Microsoft Bookings a další uživatel popsal, jak mu tato platforma nesmírně pomohla:
Úspěšně jsme implementovali Microsoft Bookings pro plánování pracovních pohovorů, čímž jsme zefektivnili tento proces v celé naší organizaci. Tento nástroj snadno sladí dostupnost všech členů pohovorové komise. Pro každý náborový cyklus vytváříme nové instance. Výsledek? Výrazné snížení administrativních nákladů, zvýšení efektivity a zjednodušení koordinace našich pohovorových harmonogramů. 👍🏼
Úspěšně jsme implementovali Microsoft Bookings pro plánování pracovních pohovorů, čímž jsme zefektivnili tento proces v celé naší organizaci. Tento nástroj snadno sladí dostupnost všech členů pohovorové komise. Pro každý náborový cyklus vytváříme nové instance. Výsledek? Výrazné snížení administrativních nákladů, zvýšení efektivity a zjednodušení koordinace našich pohovorových harmonogramů. 👍🏼
Ačkoli oba nástroje měly své zastánce, všichni se shodli na tom, že plánování přílišného počtu schůzek – bez ohledu na použitý nástroj – je vždy nepříjemné.
Ale pro dny, kdy se prostě nemůžete vyhnout plánování jedné schůzky za druhou, nemusí být ani Microsoft Bookings, ani Calendly pro vaše účely vhodné. Ale nebojte se – i na to existuje řešení!
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Microsoft Bookings a Calendly
Pokud jde o plánování schůzek, Microsoft Bookings a Calendly jsou oblíbenou volbou.
Pokud však hledáte nástroj pro plánování, který umí víc než jen spravovat schůzky, nejlepší volbou by mohl být ClickUp.
ClickUp je nástroj pro správu projektů, který lze také použít jako software pro plánování úkolů. Umožňuje týmům spravovat úkoly, termíny a schůzky na jednom místě.
Ať už jde o správu schůzek s klienty, koordinaci s vaším týmem nebo organizaci vašich osobních úkolů, ClickUp nabízí komplexní řešení, které je lepší než Microsoft Bookings a Calendly.
Zde je několik dalších bonusů, díky kterým ClickUp vyniká nad konkurencí:
ClickUp má výhodu č. 1: zobrazení kalendáře
ClickUp Calendar View umožňuje hladkou integraci s nástroji jako Google Calendar nebo Microsoft Outlook. Je ideální pro ty, kteří hledají univerzální řešení pro správu úkolů, termínů a schůzek na jednom místě.
ClickUp Calendar View nabízí řadu funkcí, včetně:
- Přizpůsobitelné zobrazení: Přepínejte mezi denním, týdenním, měsíčním nebo vlastním zobrazením.
- Časové osy úkolů: Snadno spravujte a upravujte fáze projektu pomocí časových os úkolů.
- Snadné plánování: Plánování úkolů přímo v kalendáři pomocí funkce drag-and-drop
- Veřejné sdílení: Sdílejte svůj kalendář veřejně, abyste zajistili transparentnost a komunikaci.
- Synchronizace externího kalendáře: Integrace s Google Calendar, Outlookem a dalšími kalendáři
- Připomenutí událostí: Nastavte si přizpůsobitelná upozornění, abyste nikdy nezmeškali důležité termíny nebo schůzky.
Funkce ClickUp Calendar View nabízí komplexní řešení pro projektové manažery a týmy, které chtějí integrovat svůj pracovní postup do svých plánů. To znamená, že ClickUp poskytuje optimalizované prostředí, které kombinuje správu úkolů a plánování kalendáře způsobem, jaký Microsoft Bookings ani Calendly nenabízejí.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Meetings
S ClickUp Meetings můžete integrovat schůzky přímo do svého pracovního postupu pomocí flexibilního řešení pro různé platformy, které se integruje s různými nástroji, včetně Google Calendar, Outlook a dokonce i Microsoft Teams.
S ClickUp Meetings můžete:
- Pořizujte poznámky z jednání s možností úpravy formátovaného textu
- Spravujte agendy pomocí kontrolních seznamů pro lepší organizaci
- Nastavte opakující se schůzky s automatickým plánováním
- Přiřazujte členům týmu akce a úkoly
- Použijte příkazy se lomítkem pro rychlé vytváření úkolů
- Přiřazujte členům týmu komentáře pro další kroky
Funkce schůzek v ClickUp dokonce automaticky převádí diskuse ze schůzek na úkoly. Po schůzce ClickUp vytvoří propojené úkoly, což usnadňuje sledování pokroku a správu odpovědností bez nutnosti přepínat mezi platformami.
ClickUp má výhodu č. 3: Správa času
Nástroje pro správu času ClickUp vám pomohou efektivně sledovat, spravovat a optimalizovat váš čas. Můžete nastavit odhady času, sledovat pokrok a dostávat připomenutí nadcházejících úkolů.
Týmy mohou těžit z předpovědí pracovní zátěže a přizpůsobitelných upozornění, které jim pomohou efektivně spravovat termíny a priority.
Funkce správy času ClickUp je velkým lákadlem pro jednotlivce nebo týmy, které chtějí být produktivnější. Na rozdíl od Microsoft Bookings nebo Calendly integruje ClickUp správu času přímo do plánů projektů a úkolů týmu, což vám pomáhá dodržovat termíny a dokončovat úkoly včas.
💡Tip pro profesionály: Chcete ušetřit ještě více času? Využijte šablony pro správu času a denní plánovače, které vám pomohou začít.
Šablona kalendáře ClickUp
Kromě toho je šablona kalendáře ClickUp ideální pro všechny, kteří chtějí snadno plánovat svůj den. Je plně přizpůsobitelná, ať už chcete plánovat schůzky, stanovovat termíny nebo plánovat události.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte pokrok, vizualizujte úkoly a snadno nastavujte svůj kalendář pomocí různých zobrazení.
- Efektivně organizujte události nastavením vlastních stavů, aby byli všichni zúčastnění informováni.
- Sledujte úkoly a důležité podrobnosti pomocí vlastních polí pro maximální produktivitu.
- Využijte nástroje, jako je sledování času, značky a varování o závislostech, abyste ještě více zdokonalili sledování událostí.
Významnou výhodou je možnost vytvořit si personalizovaný plánovač. Tato funkce vám umožňuje vytvořit jedinečné pracovní postupy specifické pro vaše projekty. Na rozdíl od Microsoft Bookings nebo Calendly nabízí ClickUp s touto šablonou mnohem hlubší úroveň přizpůsobení, což je ideální pro týmy, které hledají řešení na míru.
ClickUp má navrch #4: Plánování s integrací ClickUp + Calendly
Díky integraci Calendly + ClickUp můžete mapovat data z Calendly do úkolů ClickUp a automaticky přidávat účastníky schůzek. Tato integrace zajišťuje, že úkoly jsou vytvářeny a aktualizovány v ClickUp vždy, když jsou v Calendly naplánovány nové schůzky, což snižuje manuální práci.
Propojením funkcí plánování Calendly s výkonným nástrojem pro správu úkolů ClickUp mohou firmy vytvořit plynulý pracovní postup, ve kterém jsou schůzky, úkoly a odpovědnosti týmů synchronizovány.
Tato integrace je velkým přínosem pro týmy, které hledají efektivitu, aniž by musely přecházet mezi různými nástroji.
Zjednodušte si schůzky s ClickUp
Aplikace pro plánování jsou dnes důležitější než kdykoli předtím. Stále rostoucí počet schůzek, které vyžadují naši pozornost, znamená, že nástroje jako Microsoft Bookings a Calendly jsou nezbytné.
Každá platforma má své výhody a nevýhody. Microsoft Bookings je ideální pro týmy, které intenzivně využívají Microsoft 365, protože nabízí hladkou integraci s Outlookem, Teams a dalšími nástroji Microsoftu.
Calendly vyniká širokými možnostmi integrace a snadným používáním, díky čemuž je ideální pro týmy, které používají různé nástroje.
Pokud však chcete více než jen software pro plánování schůzek, ClickUp je pro vás tou správnou volbou. Kombinuje výkonné funkce pro správu projektů, sledování úkolů a týmovou spolupráci s automatizovanými pracovními postupy a správou úkolů založenou na umělé inteligenci.
ClickUp může být vaší oblíbenou aplikací pro denní plánování, která vám umožní spravovat kalendář, schůzky a celý projektový pipeline na jedné platformě.
Začněte s ClickUp ještě dnes a změňte způsob, jakým spravujete své schůzky, projekty a týmy!