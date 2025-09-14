20 nejlepších organizačních nástrojů s umělou inteligencí, které zvýší vaši produktivitu v roce 2025

I ti nejorganizovanější profesionálové jsou přetížení – ne nepořádkem na stole, ale přeplněnými schránkami, měnícími se prioritami a neustálou mentální zátěží spojenou s udržováním projektů v chodu.
Organizační nástroje AI jsou navrženy pro tuto novou realitu. Jdou nad rámec archivace a plánování, předvídají potřeby, přizpůsobují plány v reálném čase, automaticky zaznamenávají úkoly a zobrazují důležité informace ještě předtím, než je začnete hledat.
V tomto průvodci jsme pro vás vybrali nejúčinnější nástroje umělé inteligence pro zvýšení produktivity na pracovišti, které vám pomohou zbavit se rušivých vlivů, udržet soustředění a řídit svou práci s přehledem a přesností.
👀 Věděli jste, že... Dlouho předtím, než se umělá inteligence stala realitou, již koncept syntetických pomocníků uchvátil svět. V roce 1921 český dramatik Karel Čapek ve své hře Rossumovi univerzální roboti představil slovo „robot “. Tito roboti byli umělí lidé navržení tak, aby sloužili lidem, a jejich jméno pochází z českého slova „robota“, což znamená „nucená práce“.
Co byste měli hledat v organizačních nástrojích s umělou inteligencí?
Nástroje umělé inteligence jsou dnes všude, ale ne každý nástroj, který tvrdí, že „zvýší produktivitu“, skutečně rozumí tomu, jak pracujete.
Toto je to, co odlišuje skutečnou AI aplikaci pro produktivitu od běžné aplikace na vaší domovské obrazovce:
- Kontextová inteligence: Vyberte si nástroje, které informace nejen ukládají, ale také jim rozumějí – označují, shrnují a organizují obsah na základě vaší činnosti v reálném čase pomocí zpracování přirozeného jazyka.
- Nativní integrace: Hledejte nástroje AI, které se hladce propojí s vašimi stávajícími aplikacemi – kalendáři, CRM, dokumenty a úkolovými tabulemi – a umožňují snadnou komunikaci mezi nimi.
- Chytrá automatizace: Vyberte si aplikace, které předvídají vaše potřeby, automatizují následné kroky, seskupují úkoly a minimalizují manuální rozhodování.
- Vlastní pracovní postupy: Upřednostněte flexibilitu. Skvělé nástroje umělé inteligence se přizpůsobí vašim jedinečným pracovním postupům a technologickému zázemí, ne naopak.
- Spolupráce v reálném čase: Používejte nástroje založené na umělé inteligenci, které udržují váš tým v souladu díky automatickým aktualizacím, takže již není třeba posílat další zprávy typu „Jaký je stav?“.
Závěr? Pokud vám to nezlehčí kognitivní zátěž, je to jen zbytečná zátěž. Níže uvedené pokročilé nástroje založené na technologii AI dělají víc než jen spravují úkoly – zlepšují soustředění, eliminují nepořádek, šetří čas automatizací rutinních úkolů a pomáhají vám být vždy o dva kroky napřed.
🧠 Zajímavost: Na počátku 50. let 20. století se Arthur Samuel zapsal do historie vytvořením počítačového programu, který uměl hrát dámu – a co je ještě působivější, postupem času se učil a zlepšoval. Na rozdíl od tradičních programů, které se řídily pevnými pravidly, se Samuelův hráč dámy zlepšoval tím, že hrál sám proti sobě a pamatoval si, které tahy vedly k výhře nebo prohře. Jednalo se o jednu z prvních ukázek strojového učení, kdy se počítač dokázal přizpůsobovat a vyvíjet své strategie na základě zkušeností.
Přehled organizačních nástrojů s umělou inteligencí
Ať už řídíte schůzky, plánujete náročnou práci na důležité úkoly nebo se snažíte sledovat desítky aplikací, tyto snadno dostupné organizační nástroje s umělou inteligencí vám zjednoduší den a zvýší produktivitu týmu.
Zde je stručný přehled nejlepších možností nasazení vašeho AI agenta pro různé případy použití.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Výjimečná funkce
|Ceny (měsíční)
|ClickUp
|Řízení projektů pomocí úkolů a cílů založených na umělé inteligenci
|Kombinuje správu úkolů, dokumentů a cílů s umělou inteligencí.
|Zdarma, placené od 7 $/uživatel + 7 $ AI
|Notion AI
|Flexibilní správa znalostí a kreativní obsah
|Psaní pomocí umělé inteligence v pracovním prostoru a rozšiřování v reálném čase
|Zdarma, placené od 12 $/uživatel
|Asana
|Strukturované plánování úkolů s jasností díky umělé inteligenci
|Automaticky stanovuje priority práce a navrhuje další kroky.
|Zdarma, placené od 10,99 $/uživatel
|Trello
|Vizuální myslitelé, kteří milují tabule, ne tabulky
|Automatizuje akce karet na základě chování
|Zdarma, placené od 6 $/uživatel
|Motion
|Profesionálové, kteří se řídí kalendářem a chtějí, aby se jejich den naplánoval sám
|Automaticky dynamicky plánujte úkoly
|Od 29 $ za uživatele
|Získejte zpět AI
|Ochrana času na soustředění a automatizace plánování
|Synchronizujte návyky, schůzky a chytré přeplánování úkolů.
|Zdarma, placené od 10 $/uživatel
|Mem
|Snadné zaznamenávání nápadů a osobních znalostí
|Automaticky propojuje a načítá poznámky podle kontextu
|Zdarma (beta), cena bude oznámena později
|Todoist AI
|Denní produktivita díky chytrému stanovení priorit
|Inteligentní stanovení priorit úkolů na základě chování
|Zdarma, placené od 5 $/uživatel
|Akiflow
|Zkroťte chaos úkolů napříč několika nástroji a kalendáři
|Centralizujte zaznamenávání úkolů a blokování času
|Od 34 $ za uživatele
|BeforeSunset AI
|Promyšlené plánování a sledování času na jednom místě
|Jemné denní plánování poháněné umělou inteligencí
|Od 18 $ za uživatele
|Otter. ai
|Proměňte schůzky v prohledávatelné přepisy
|Přepis schůzek v reálném čase s AI shrnutím
|Zdarma, placené od 16,99 $/uživatel
|Fireflies. ai
|Zaznamenávání a shrnování týmových konverzací
|AI přepisy s vyhledávatelnými informacemi
|Zdarma, placené od 18 $/uživatel
|Avoma
|Informace o schůzkách a konverzacích s podporou umělé inteligence
|Řešení problémů pomocí analytiky a koučování
|Od 19 $ za uživatele
|Grammarly
|Pište jasně a sebevědomě
|Návrhy s ohledem na tón a funkce přepisování
|Zdarma, placené od 12 $/uživatel
|Perplexity Labs
|Rychlé vyhledávání a získávání znalostí pomocí umělé inteligence
|Souhrny výzkumů podložené citacemi
|Zdarma, Pro za 20 $/měsíc
|Qodo
|Integrita kódu a společný vývoj
|PR, testy a revize kódu generované umělou inteligencí
|Zdarma, placené od 30 $/uživatel
|Kurzor
|Kódování a technická dokumentace s podporou umělé inteligence
|Generování kódu v řádku a podpora repo-aware
|Zdarma, placené od 20 $/uživatel
|Document360
|Strukturované znalostní báze a čištění obsahu pomocí umělé inteligence
|Tagování a strukturování znalostí s podporou umělé inteligence
|Ceny na míru
|Miro
|Vizuální spolupráce a brainstorming
|AI seskupuje a strukturová vstupy z brainstormingu.
|Zdarma, placené od 8 $/uživatel
|Zapier
|Propojení nástrojů a automatizace pracovních postupů
|Generování Zapů v přirozeném jazyce napříč více než 6 000 nástroji
|Zdarma, placené od 29,99 $/uživatel
Nejlepší nástroje pro organizaci založené na umělé inteligenci
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentním způsobem, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Od AI asistentů, kteří plánují vaše schůzky, až po nástroje, které během několika sekund shrnou celé dokumenty, je AI v oblasti produktivity nyní výkonnější a osobnější než kdykoli předtím.
Níže jsme pro vás vybrali nástroje, které přinášejí nový pohled na to, co to znamená být organizovaný. Každý z nich přináší vlastní druh inteligence – některé automatizují váš kalendář, jiné mění poznámky v akční plány a některé jsou navrženy tak, aby fungovaly jako další mozek vašeho týmu.
Začněme s platformou, která umí vše výše uvedené – a ještě něco navíc.
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů s úkoly a cíli založenými na umělé inteligenci)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, byla vždy ideálním pracovním prostorem pro týmy, které chtějí mít vše – úkoly, dokumenty, přehledy, cíle – na jednom místě.
Díky přidání ClickUp Brain se však tento nástroj pro organizaci vyvinul v inteligentní engine, který se přizpůsobuje vašemu pracovnímu toku a roste spolu s vašimi potřebami.
ClickUp se rychle vyvinul v produktivní platformu založenou na umělé inteligenci – je nyní všestrannější než kdy dříve:
ClickUp Brain je integrovaný AI asistent vašeho pracovního prostoru, který vám pomáhá okamžitě vytvářet úkoly z přirozeného jazyka, sumarizovat projekty a poskytovat chytré návrhy pracovních postupů.
ClickUp Brain Max, nejnovější přírůstek, je desktopová verze Brain s funkcí převodu řeči na text. S Brain Max můžete pomocí hlasových příkazů diktovat úkoly, žádat o souhrny a komunikovat s ClickUp bez použití rukou – ideální pro multitasking nebo přístupnost.
Nyní si můžete v Brain vybrat z různých velkých jazykových modelů (LLM), jako jsou GPT-4 nebo Claude, a přizpůsobit reakce AI svým potřebám – ať už chcete kreativnější, techničtější nebo na soukromí zaměřené výstupy.
AI agenti jsou nyní ještě výkonnější a přizpůsobivější. Tito agenti mohou automatizovat vícestupňové procesy, eskalovat překážky, přidělovat úkoly a komunikovat s členy týmu na základě spouštěčů v reálném čase a organizačních pravidel. Můžete nasadit specializované AI agenty pro opakující se administrativní práce, sledování prodejů nebo kreativní brainstorming, čímž uvolníte svůj tým od opakujících se úkolů.
Řekněme, že začínáte týden s neuspořádaným seznamem nápadů, poznámek z jednání a volných úkolů. ClickUp Brain vám pomůže – navrhne dílčí úkoly, upřesní popisy úkolů a zorganizuje priority na základě kontextu v reálném čase. Během několika minut váš pracovní prostor odráží to, co potřebujete udělat a jak toho dosáhnout.
Považujte ClickUp za svůj druhý mozek. Podporuje správu znalostí tím, že vám pomáhá intuitivně přistupovat k informacím. Můžete čerpat poznatky z minulých poznámek k projektům, automaticky propojovat související dokumenty nebo dokonce během několika minut proměnit ad hoc brainstormingové sezení v SOP, čímž udržíte institucionální znalosti živé a vyhledatelné.
Při spolupráci s kolegy se ClickUp stane vaším navigátorem znalostí. Zeptejte se: „Kde je nejnovější prezentace?“ ClickUp Brain najde odpověď, i když je skrytá v komentáři k dokumentu z minulého měsíce. Umí shrnout dlouhé diskuse o projektech nebo proměnit hrubé poznámky v propracované standardní operační postupy.
Představte si, že jste zaplaveni opakujícími se administrativními úkoly – aktualizacemi stavu, následnými kroky, předáváním úkolů. Agenti ClickUp AI to tiše převezmou. Reagují na spouštěče, eskalují překážky a přiřazují úkoly na základě předem nastavených pravidel pomocí ClickUp Automations. Místo mikromanagementu nastavíte podmínky a oni se postarají o zbytek.
S růstem vašeho projektu roste i potřeba přehlednosti. Místo ručního vytváření reportů se stačí zeptat: „Jak jsme na tom s plněním cílů pro 2. čtvrtletí?“ Dashboardy ClickUp odpoví pomocí inteligentních vizualizací, které se automaticky generují z aktuálních údajů o úkolech. Nezískáváte jen čísla, ale i popisný text.
A na pozadí se ClickUp Brain neustále učí. Označuje rizika, upozorňuje na poklesy výkonu a odhaluje nadbytečnou práci, než se stane problémem. ClickUp Insights nejen shrnuje, co se děje, ale také odhaluje, co chybí.
Ať už řídíte produktové sprinty, rozšiřujete startup nebo vedete mezifunkční kampaně, ClickUp je místem, kde se inteligentní organizace setkává s snadnou realizací – nativně a na všech úrovních vašeho pracovního toku.
Nejlepší funkce ClickUp
- Používejte AI výzvy v šablonách úkolů, abyste zajistili konzistentní vytváření úkolů napříč týmy.
- Přepište SOP, poznámky z jednání nebo aktualizace v požadovaném tónu pomocí ClickUp Brain.
- Shrňte dlouhé vlákna komentářů, aby se uživatelé mohli rychle zorientovat.
- Sledujte pokrok OKR pomocí poznatků generovaných umělou inteligencí a analýzy výkonu.
- Identifikujte úzká místa, duplicitní úkoly a nerovnováhu v pracovním zatížení napříč seznamy.
Omezení ClickUp
- Funkce umělé inteligence jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Některá přizpůsobení vyžadují čas na nastavení pro uživatele bez technických znalostí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp používám od jeho počátků a je úžasné sledovat, jak se vyvinul v komplexní nástroj pro zvýšení produktivity. Neustálé zavádění nových funkcí a aktualizací dokazuje odhodlání týmu zlepšovat uživatelský zážitek. Jednou z nejvýraznějších novinek je nástroj umělé inteligence ClickUp Brain. Změnil způsob, jakým spravuji úkoly a projekty, protože automatizuje rutinní procesy a poskytuje inteligentní návrhy, což mi šetří značné množství času a úsilí.
ClickUp používám od jeho počátků a je úžasné sledovat, jak se vyvinul v komplexní nástroj pro zvýšení produktivity. Neustálé zavádění nových funkcí a aktualizací dokazuje odhodlání týmu zlepšovat uživatelský zážitek. Jednou z nejvýraznějších novinek je nástroj umělé inteligence ClickUp Brain. Změnil způsob, jakým spravuji úkoly a projekty, protože automatizuje rutinní procesy a poskytuje inteligentní návrhy, což mi šetří značné množství času a úsilí.
2. Notion AI (nejlepší pro flexibilní správu znalostí a organizaci kreativního obsahu)
Přáli jste si někdy, aby vaše poznámky mohly mluvit – a skutečně dávaly smysl vašemu chaosu? Notion AI se tomu dost blíží.
Notion AI je dynamický partner pro přemýšlení, vytvořený pro profesionály, kteří spravují pracovní postupy zaměřené na nápady a dokumenty. Zvyšuje produktivitu přímo ve vašem pracovním prostoru tím, že rozšiřuje hrubé osnovy, přeformulovává nevhodné části a přizpůsobuje tón při psaní.
Notion AI je nyní skutečným „partnerem pro přemýšlení“. Shrnuje, překládá a brainstormuje přímo ve vašem pracovním prostoru a jeho kontextové vyhledávání automaticky vyhledává relevantní poznámky a dokumenty. Mezi nedávné aktualizace patří vylepšená integrace s externími nástroji, díky čemuž je správa znalostí plynulá. Umělá inteligence Notion se přizpůsobuje vašemu pracovnímu toku a pomáhá vám rychleji organizovat a vytvářet obsah.
Jeho síla přesahuje rámec psaní. Notion AI dokáže zvýraznit klíčové body z dlouhých poznámek z jednání, shrnout stránky s velkým množstvím výzkumných údajů a vyzdvihnout poznatky z propojených dokumentů. To je obzvláště užitečné při práci s více zdroji obsahu, kdy potřebujete přehlednost, aniž byste museli procházet všechny vnořené databáze.
Nejlepší funkce Notion AI
- Upravte tón a strukturu stávajícího obsahu tak, aby odpovídal pokynům značky.
- Extrahujte a odhalujte souvislosti mezi stránkami pomocí inteligentních vyhledávacích vodítek.
- Brainstormujte nové koncepty, přepracovávejte hrubé návrhy nebo okamžitě vytvářejte osnovy stránek.
Omezení umělé inteligence Notion
- Funkce umělé inteligence jsou většinou vázány na text, nikoli na úkoly nebo pracovní postupy.
- Omezené funkce automatizace ve srovnání s tradičními projektovými nástroji
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI: Součástí plánu Business, v ostatních plánech k dispozici jako doplněk.
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Miluji Notion. Tento produkt používám již více než 5 let a snažím se ho zavést ve všech společnostech, pro které jsem pracoval. To, co se jim podařilo, když zrychlili jeho fungování a zároveň přidali spoustu funkcí k již tak bohatému souboru funkcí, bylo zázračné (myslete na Notion AI, vylepšení vzorců, rozvržení a formuláře).
Miluji Notion. Tento produkt používám již více než 5 let a snažím se ho zavést ve všech společnostech, pro které jsem pracoval. To, co se jim podařilo, když zrychlili systém a přidali spoustu funkcí k již tak bohatému souboru funkcí, bylo zázračné (myslete na Notion AI, vylepšení vzorců, rozvržení a formuláře).
3. Asana (nejlepší pro strukturované plánování úkolů s jasností založenou na umělé inteligenci)
I váš seznam úkolů si zaslouží osobního asistenta – a Asana AI je připravena vám pomoci.
Díky seskupování úkolů a prediktivnímu stanovování priorit pomocí umělé inteligence vám Asana pomáhá organizovat pracovní zátěž, než se situace vymkne kontrole. Umělá inteligence nejen přiřazuje termíny splnění, ale také analyzuje naléhavost, závislosti mezi úkoly a pracovní zátěž členů týmu, aby vám pomohla určit, na co se máte dále zaměřit.
Umělá inteligence Asany nyní umožňuje inteligentní přiřazování úkolů, automatické stanovení priorit a sledování cílů v reálném čase. Mezi nové funkce patří predikce rizik projektu a návrhy na jejich zmírnění založené na umělé inteligenci. Umělá inteligence Asany snižuje manuální plánování, udržuje týmy v souladu a zajišťuje, že cíle jsou vždy v centru pozornosti.
Během plánování projektu pomáhá Asana AI rozdělit cíle na proveditelné kroky a zároveň včas odhalit potenciální překážky. Přepisuje popisy úkolů pro větší srozumitelnost, identifikuje duplicitní práci a upozorňuje na zmeškané termíny – to vše bez neustálého dohledu. Získáte tak v reálném čase samonastavitelný plán, který zůstává přesný i v případě změn.
Nejlepší funkce Asany
- Detekujte překážky a dostávejte upozornění před uplynutím termínů.
- Rozdělte cíle na dílčí úkoly pomocí inteligentních návrhů plánování.
- Získejte informace o následných krocích a dalších krocích na základě nedávné aktivity.
Omezení Asany
- Funkce AI jsou omezeny na prémiové tarify.
- K optimalizaci návrhů úkolů může být nutné ruční zadávání.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel/měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají o Asaně skuteční uživatelé?
Recenze na G2 zní:
Asana mi poskytuje jasnou strukturu, díky které mohu rozdělit větší projekty na menší, sledovatelné úkoly. Pomáhá také snížit potřebu zbytečných aktualizací nebo schůzek o stavu projektu, protože vše je transparentně zdokumentováno. Celkově výrazně snížila počet nedorozumění, pomohla nám lépe dodržovat termíny a zjednodušila náš designový proces.
Asana mi poskytuje jasnou strukturu, díky které mohu rozdělit větší projekty na menší, sledovatelné úkoly. Pomáhá také snížit potřebu zbytečných aktualizací nebo schůzek o stavu projektu, protože vše je transparentně zdokumentováno. Celkově výrazně snížila počet nedorozumění, pomohla nám dodržovat termíny a zjednodušila náš designový proces.
4. Trello (nejlepší pro vizuální myslitele, kteří mají rádi tabule, nikoli tabulky)
Lepicí poznámky jsou skvělé – dokud jich nemáte 200 a nevíte, co je co. Trello vám pomůže proměnit ten nepořádek v přehlednost.
Kultovní systém karet a tabulek Trello již nyní usnadňuje vizualizaci úkolů, pracovních postupů a postupu projektů. Nyní však díky automatizaci Butler a nedávným vylepšením založeným na umělé inteligenci pomáhá Trello týmům udržet si náskok.
Automatizace založená na umělé inteligenci od Trello nyní třídí karty, zasílá připomenutí termínů a navrhuje vylepšení pracovních postupů na základě chování týmu. Rozšířené funkce Butler AI automatizují opakující se akce na tabuli, což usnadňuje správu projektů pro vizuální myslitele.
Místo ručního přesouvání karet nebo nastavování připomínek AI předvídá váš další krok – automatizuje akce, jako je přiřazování členů týmu, nastavování termínů nebo vytváření kontrolních seznamů na základě vašich vzorců používání.
Ať už spravujete produktový plán, plánujete obsah nebo dokonce organizujete svatbu, Trello AI vám poskytne lepší strukturu bez nutnosti dalších kliknutí. Naučí se, které úkoly se opakují, kteří členové týmu mají na starosti co a jak vaše projekty obvykle probíhají, a tuto logiku pak aplikuje na budoucí tabule.
Nejlepší funkce Trello
- Automatizujte rutinní akce pomocí pravidel a spouštěčů Butler vylepšených umělou inteligencí.
- Získejte přizpůsobené pracovní postupy založené na předchozích strukturách projektů.
- Synchronizujte zařízení pomocí chytrých oznámení, abyste udrželi tempo.
Omezení Trella
- Omezená funkčnost AI mimo automatizační pravidla
- Nejvhodnější pro jednodušší pracovní postupy; méně výkonný pro komplexní projektové potřeby.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají o Trellu skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Po pěti letech používání zůstává Trello jedním z nejvíce uživatelsky přívětivých a vizuálně intuitivních nástrojů pro správu projektů, se kterými jsem pracoval. Díky stylu Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop je organizace úkolů a pracovních postupů snadná, ať už se jedná o samostatné projekty nebo týmovou spolupráci. Oceňuji také to, jak se neustále vylepšuje o funkce, jako jsou šablony, kalendářové zobrazení a power-upy, které se přizpůsobují jak jednoduchým, tak složitým pracovním postupům.
Po pěti letech používání zůstává Trello jedním z nejvíce uživatelsky přívětivých a vizuálně intuitivních nástrojů pro správu projektů, se kterými jsem pracoval. Díky stylu Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop je organizace úkolů a pracovních postupů snadná, ať už se jedná o samostatné projekty nebo týmovou spolupráci. Oceňuji také to, jak se neustále vylepšuje o funkce, jako jsou šablony, zobrazení kalendáře a power-upy, které se přizpůsobují jak jednoduchým, tak složitým pracovním postupům.
5. Motion (nejlepší pro profesionály, kteří pracují s kalendářem a chtějí, aby se jejich den naplánoval sám)
Váš kalendář je nyní chytřejší – a nepotřebuje přestávky na kávu.
Motion je navržen pro zaneprázdněné profesionály, kteří se topí v nepřetržitých úkolech, schůzkách a měnících se prioritách. Automaticky přeskupuje váš den na základě termínů, časových oken pro soustředění a neočekávaných přerušení. Shromažďuje vaše úkoly z více zdrojů a zapadá je do vašeho kalendáře jako mistr AI Tetrisu – aniž byste hnuli prstem.
Funkce automatického plánování AI od Motion nyní optimalizuje čas pro soustředění a automaticky přeplánuje úkoly podle změn priorit. Denní plánování založené na AI a inteligentní řešení konfliktů zajišťují, že se váš kalendář přizpůsobuje v reálném čase.
Řekněme, že pracujete na návrhu, připravujete se na hovor s klientem a zároveň řešíte tři interní schůzky. Motion rozdělí každou úlohu na bloky, vyváží je podle vašich dostupných hodin a v případě konfliktů je dynamicky přeplánuje. To je obzvláště užitečné, když vám život (nebo váš tým) v poledne hodí klacky pod nohy.
Nejlepší funkce Motion
- Získejte správce úkolů, kalendář a plánovač projektů v jednom rozhraní AI.
- Využijte doporučení pro soustředěnou práci a chraňte si čas na hlubokou práci.
- Dostávejte chytrá upozornění, když se schůzky nebo termíny začínají překrývat.
Omezení pohybu
- Návrhy AI mohou vyžadovat úpravy na základě osobních preferencí.
- Méně vhodné pro nestrukturované, kreativní pracovní postupy
Ceny Motion
- AI Workplace: 29 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- AI Employees Starter: 49 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- AI Employees Light: 148 $/měsíc
- AI Employees Standard: 446 $/měsíc
- AI Employees Plus: 894 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze pohybu
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají o Motion skuteční uživatelé?
Miluji AI časové výplně. Pokud potřebuji zrušit schůzku nebo mám volný čas, vyplní mi to čas tím, co je třeba udělat v rámci projektu/úkolu. Je relativně snadné to implementovat do vašeho týmu a propojit kalendáře všech členů. Používáme to každý den a dokonce jsme kontaktovali podporu, aby vyřešili problém s přechodem z týmového plánu na individuální, a vyřešili to bez problémů. Doporučuji.
Miluji AI časové výplně. Pokud potřebuji zrušit schůzku nebo mám volný čas, vyplní mi to prostor tím, co je třeba udělat v rámci projektu/úkolu. Je relativně snadné to implementovat do vašeho týmu a propojit kalendáře všech členů. Používáme to každý den a dokonce jsme kontaktovali podporu, aby vyřešila problém s přechodem z týmového plánu na individuální, a oni to zvládli bez problémů a potíží. Doporučuji.
6. Reclaim AI (nejlepší pro ochranu času na soustředění a automatizaci inteligentního plánování)
Váš kalendář Google nepotřebuje více barevného kódování – potřebuje mozek.
Reclaim AI mění reaktivní plánování na proaktivní správu času tím, že automaticky chrání váš nejcennější majetek: soustředěnou pozornost. Ať už se potýkáte s jednáními, náročnou prací, návyky nebo osobními povinnostmi, Reclaim inteligentně blokuje čas a přizpůsobuje se změnám v průběhu dne, aniž byste museli ručně přesouvat události.
Pokročilý plánovací asistent Reclaim AI využívá umělou inteligenci k ochraně času na soustředění a optimalizaci umístění schůzek. Mezi nové funkce patří sledování návyků pomocí umělé inteligence a dynamické úpravy kalendáře, díky čemuž se jedná o proaktivního správce kalendáře.
Chcete běhat třikrát týdně nebo se vždy připravovat před schůzkou 1:1? Stačí nastavit pravidlo a Reclaim vám tento čas zapracuje do rozvrhu – jako hodinky. To z něj dělá záchranu pro vzdálené týmy, freelancery a profesionály s více rolemi, kteří potřebují víc než jen prázdné místo v kalendáři – potřebují chytrou strukturu. S Reclaimem konečně váš kalendář pracuje pro vás.
Využijte nejlepší funkce umělé inteligence
- Synchronizujte více kalendářů pro dokonalý přehled.
- Upřednostňujte práci na základě termínů, množství schůzek a vlastních pravidel.
- Chraňte si čas na soustředěnou práci pomocí řešení konfliktů založeného na umělé inteligenci.
- Předpovídejte dostupnost týmu pomocí dynamických informací ze sdíleného kalendáře.
Překonejte omezení umělé inteligence
- Určeno pouze pro uživatele Google Kalendáře.
- Chybí pokročilé funkce pro správu projektů nebo úkolů.
Získejte zpět ceny AI
- Lite: Navždy zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Získejte zpět hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Mem (nejlepší pro snadné zaznamenávání nápadů a organizaci osobních znalostí)
Některé aplikace vás žádají, abyste si uspořádali myšlenky. Mem jen poslouchá – a pamatuje si.
Mem je váš osobní systém pro pořizování poznámek založený na umělé inteligenci, který zachycuje nápady, jakmile přijdou, automaticky je propojuje a umožňuje je vyhledávat bez složek, značek nebo mentální gymnastiky. Je navržen pro lidi, kteří přemýšlejí nahlas, pohybují se rychle a nemají čas rozhodovat, kam poznámku zařadit.
Memova AI propojuje poznámky, poskytuje kontextová připomenutí a umožňuje vyhledávání v přirozeném jazyce. Nejnovější AI navrhuje relevantní poznámky z minulosti na základě vaší aktuální práce a vytváří tak „živou síť“ nápadů.
Začněte psát nebo mluvit do Memu a AI zachytí kontext – ať už se jedná o aktualizaci projektu, shrnutí schůzky nebo nápad, který vás napadl pozdě v noci. Propojí vaše myšlenky s příslušnými poznámkami, navrhne relevantní osoby nebo časové osy a dokonce vás podnítí k tomu, abyste se vrátili ke starým poznatkům, které odpovídají aktuální práci. Namísto statických poznámkových bloků vytváří Mem živou síť všeho, co jste kdy zaznamenali.
Nejlepší funkce Mem
- Zaznamenávejte poznámky okamžitě pomocí hlasu nebo textu, bez nutnosti vytvářet složky.
- Automaticky propojujte související nápady, projekty a starší poznámky pomocí kontextové umělé inteligence.
- Vyhledávejte minulé informace pomocí vyhledávání v přirozeném jazyce a inteligentních filtrů.
- Zobrazujte včasná připomenutí nebo souvislosti z historie vašich poznámek.
- Synchronizujte s kalendářem a kontakty a obohaťte poznámky o kontext schůzek.
Omezení paměti
- Méně strukturované než tradiční aplikace pro pořizování poznámek
- Může se zdát příliš minimalistický pro uživatele, kteří potřebují formální organizační systémy.
Ceny za paměť
- Během fází Alpha a Beta zdarma
- Ceny budou oznámeny po úplném uvedení na trh.
Hodnocení a recenze Mem
- G2: Žádná recenze k dispozici
- Capterra: Žádná recenze není k dispozici.
8. Todoist AI Assistant (nejlepší pro každodenní produktivitu s inteligentním stanovováním priorit)
Váš seznam úkolů se právě posunul z papírového plánovače na partnera pro produktivitu.
Todoist AI Assistant pomáhá při rozhodování tím, že vám pomáhá vyjasnit, co dělat dál, aniž byste se cítili přetížení. Ať už spravujete osobní úkoly, vedlejší projekty nebo nabitý pracovní rozvrh, tato funkce umělé inteligence inteligentně stanovuje priority úkolů na základě termínů, naléhavosti a kontextu.
Umělá inteligence Todoist nyní nabízí inteligentní plánování, návrhy priorit a detekci návyků. Mezi nové funkce patří automatizace opakujících se úkolů a personalizované přehledy produktivity, díky čemuž je tento nástroj jemným, ale výkonným partnerem pro zvýšení produktivity.
Todoist AI navrhuje optimální plánování, detekuje opakující se vzorce a dokonce vás upozorňuje na zapomenuté položky, když přidáváte úkoly. Přizpůsobuje se vašemu způsobu práce a nabízí jemnou automatizaci namísto rigidní struktury. Je ideální pro samostatné uživatele, studenty a profesionály, kteří chtějí zůstat organizovaní, aniž by nad tím příliš přemýšleli.
Nejlepší funkce AI asistenta Todoist
- Automaticky stanovujte priority úkolů na základě naléhavosti, kontextu a zvyků.
- Detekujte vzorce v opakujících se úkolech a automatizujte jejich vytváření.
- Získejte připomenutí nebo upomínky na nedokončené úkoly.
- Hladká integrace s kalendářem a e-mailem pro podporu plánování.
Omezení AI asistenta Todoist
- Funkce umělé inteligence jsou ve srovnání s širšími platformami pro správu úkolů stále základní.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro složité pracovní postupy
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma (nezahrnuje AI asistenta)
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
Co o Todoistu říkají skuteční uživatelé?
Existuje tolik způsobů, jak rozdělit položky ve vašem seznamu (pokud je tak nastavíte), že je opravdu snadné využívat Todoist různými způsoby nebo přizpůsobit svůj systém, pokud se v průběhu času změní.
Existuje tolik způsobů, jak rozdělit položky na seznamu (pokud je tak nastavíte), že je opravdu snadné využívat Todoist různými způsoby nebo přizpůsobit svůj systém, pokud je třeba jej v průběhu času změnit.
9. Akiflow (nejlepší pro zvládnutí chaosu úkolů napříč několika nástroji a kalendáři)
Inbox zero je skvělý – ale co úkoly zero ve Slacku, Gmailu, Notionu a Google Kalendáři? Akiflow je vytvořen právě pro tento účel.
Akiflow je chytrý denní plánovač, který konsoliduje vaše úkoly ze všech vašich oblíbených nástrojů a pomáhá vám záměrně rozvrhnout si den. Nejenže centralizuje vaše úkoly, ale také jim dává kontext a plánuje je do vašeho kalendáře na základě vašich priorit a dostupnosti.
Umělá inteligence Akiflow konsoliduje úkoly z více platforem a využívá inteligentní engine pro stanovení priorit pro každodenní plánování. Návrhy časového rozvržení založené na umělé inteligenci vám pomohou přesně naplánovat váš den.
Pokud jste typ člověka, jehož povinnosti jsou rozptýleny po všech možných místech – zprávy ve Slacku, e-mailové konverzace, aktualizace v Asaně –, Akiflow funguje jako filtr, který rozptýlené úkoly promění v jeden ucelený plán. Rozhraní je přehledné, pracovní postupy jsou intuitivní a výsledkem je jasný, cílený denní plán, který máte připravený ještě před prvním douškem kávy.
Nejlepší funkce Akiflow
- Pomocí funkce drag-and-drop time-blocking si naplánujte svůj den.
- Zrychlete plánování pomocí klávesových zkratek pro rychlé zadávání dat.
- Přidejte automatická připomenutí, abyste nezmeškali žádné závazky.
- Upřednostňujte své denní úkoly podle naléhavosti a kolizí v kalendáři.
Omezení Akiflow
- Žádné nativní funkce pro spolupráci v týmu
- Zaměřeno na stolní počítače; omezená mobilní funkčnost
Ceny Akiflow
- Pro Monthly: 34 $/měsíc
- Pro Yearly: 19 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Akiflow
- G2: 5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Akiflow?
Díky sloučení všech mých nástrojů do jediného, efektivního rozhraní se každý člen našeho týmu může soustředit na to, co je opravdu důležité. Stal se mým nepostradatelným pomocníkem, který mi pomáhá udržovat pořádek a zvládat každodenní úkoly.
Díky sloučení všech mých nástrojů do jediného, efektivního rozhraní se každý člen našeho týmu může soustředit na to, co je opravdu důležité. Stal se mým nepostradatelným pomocníkem, který mi pomáhá udržovat pořádek a zvládat každodenní úkoly.
10. BeforeSunset AI (nejlepší pro promyšlené plánování a sledování času na jednom místě)
Některé dny ubíhají jako voda. Jiné se vlečou. BeforeSunset AI vám pomůže pochopit smysl obou.
Tato promyšlená aplikace pro zvýšení produktivity kombinuje pečlivé plánování se strukturou podporovanou umělou inteligencí a pomáhá vám stanovit si cíle a držet se jich, aniž by váš den proměnila v rigidní seznam úkolů. Je ideální pro freelancery, pracovníky na dálku a nezávislé profesionály a nabízí právě tolik automatizace, aby vás vedla k soustředění, aniž by vás zahlcovala funkcemi.
Umělá inteligence BeforeSunset poskytuje informace pro každodenní plánování, sledování času a optimalizaci soustředění. Mezi nové funkce patří reflexivní analýza produktivity a personalizované plánovací rituály, díky nimž se tento nástroj stává pozorným plánovacím asistentem.
Začněte svůj den jednoduchým rituálem denního plánování. BeforeSunset AI navrhuje pořadí úkolů, odhaduje, jak dlouho budou trvat, a nabízí časové bloky vhodné pro soustředěnou práci. Můžete je podle potřeby upravit a nástroj váš plán odpovídajícím způsobem přepracuje. Během práce vás vyzve, abyste zaznamenali dokončené úkoly, označili přeskočené úkoly a zamysleli se nad tím, jak se váš den skutečně vyvíjel.
Nejlepší funkce BeforeSunset AI
- Vytvářejte denní plány s návrhy AI ohledně délky a pořadí úkolů.
- Projděte si dokončené úkoly a přeskočené položky a zamyslete se nad nimi.
- Zobrazte trendy produktivity bez nepřehledných grafů.
Omezení BeforeSunset AI
- Omezená integrace s nástroji pro správu úkolů nebo kalendářů od třetích stran
- Nejvhodnější pro samostatné použití; není ideální pro spolupráci.
Ceny BeforeSunset AI
- Pro: 18 $/měsíc
- Team Pro: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze BeforeSunset AI
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o BeforeSunset AI?
Recenze na G2 zní:
BeforeSunset AI je zajímavý koncept, který mi umožňuje plánovat si den s pomocí umělé inteligence. Stačí přidat a přizpůsobit úkoly, což mi také umožňuje nastavit časovače pro každý úkol zvlášť. K dispozici je také řada dalších možností, jako například „Dokončit stávající den“ a „Udělat si přestávku“. Stručně řečeno, může nahradit stávající kalendáře integrací umělé inteligence.
BeforeSunset AI je zajímavý koncept, který mi umožňuje plánovat si den s pomocí umělé inteligence. Stačí přidat a přizpůsobit úkoly, což mi také umožňuje nastavit časovače pro každý úkol zvlášť. K dispozici je také řada dalších možností, jako například „Dokončit stávající den“ a „Udělat si přestávku“. Stručně řečeno, může nahradit stávající kalendáře integrací umělé inteligence.
11. Otter. ai (nejlepší pro přeměnu schůzek na použitelné a prohledávatelné přepisy)
Vy se účastníte schůzek. Otter si pamatuje vše, na co jste zapomněli.
Otter. ai je nástroj pro přepisování založený na umělé inteligenci, který zvyšuje produktivitu schůzek tím, že zachycuje mluvené konverzace v reálném čase a převádí je do editovatelného textu s možností vyhledávání. Ať už jste na hovoru přes Zoom, osobní schůzce nebo brainstormingu, Otter tiše poslouchá, přepisuje a označuje klíčové momenty, takže se můžete soustředit na diskusi, aniž byste se museli snažit dělat si poznámky.
Opravdová síla tohoto nástroje se projeví až po schůzce. Otter označuje časové značky, automaticky identifikuje mluvčí a umožňuje vám vytvářet úkoly přímo z přepisu. Pro týmy, které často synchronizují nebo volají klientům, zajišťuje soulad všech členů, i když se schůzky vůbec nezúčastní. Můžete sdílet odkazy, přidávat komentáře a vyhledávat minulé konverzace během několika sekund.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Automaticky identifikujte mluvčí a zvýrazněte klíčové fráze.
- Proměňte přepisy v sdílené dokumenty pro spolupráci
- Prohledávejte veškerý obsah svých schůzek pomocí dotazů v přirozeném jazyce.
- Synchronizujte se Zoomem, Google Meet a kalendářem pro automatické připojení.
Omezení Otter. ai
- Přesnost se může lišit v hlučném prostředí nebo při více mluvčích.
- Omezené možnosti formátování a úprav v rámci aplikace
Ceny Otter.ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter.ai?
Otter.ai mi pomohl při pořizování poznámek a současném sepisování zápisu z jednání. Pomáhá mi ušetřit spoustu času, který bych jinak strávil pořizováním poznámek a sepisováním zápisu. Díky němu se z těžké práce stává chytrá práce. I když mi unikne nějaký bod, nemusím se bát, protože vše bude zahrnuto. Pokud se nemohu zúčastnit jednání, stačí jedno kliknutí a mám k dispozici jeho shrnutí.
Otter.ai mi pomohl při pořizování poznámek a současném sepisování zápisu z jednání. Pomáhá mi ušetřit spoustu času, který bych jinak strávil pořizováním poznámek a sepisováním zápisu. Díky němu se z těžké práce stává chytrá práce. I když mi unikne nějaký bod, nemusím se bát, protože vše bude zahrnuto v zápisu. Pokud se nemohu zúčastnit jednání, stačí jedno kliknutí a mám k dispozici jeho shrnutí.
12. Fireflies. ai (nejlepší pro zaznamenávání, shrnování a sledování týmových konverzací)
Schůzky končí. Akční položky mizí. Fireflies zajistí, že tomu tak nebude.
Fireflies. ai je asistent pro schůzky s umělou inteligencí, který se připojí k vašim hovorům, přepíše konverzace a vybere nejdůležitější části, takže se při následných krocích nemusíte spoléhat na paměť. Funguje s většinou hlavních konferenčních nástrojů a poskytuje přepisy, shrnutí a nejdůležitější body, které můžete prohledávat, sdílet a přiřazovat.
Umělá inteligence Fireflies sleduje klíčová slova, seskupuje témata a odesílá automatické upomínky. Nové integrace s CRM a platformami pro zvýšení produktivity z něj dělají výkonný nástroj pro analýzu konverzací.
Skutečná hodnota se projeví, až jej váš tým začne důsledně používat. Fireflies sleduje opakující se témata, automaticky označuje konverzace podle tématu a dokonce vám umožňuje komentovat přímo konkrétní části přepisu. Pro prodejní týmy, zákaznický úspěch nebo mezifunkční aktualizace projektů je to jednoduchý způsob, jak udržet vysokou míru sladěnosti a minimalizovat nedorozumění.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Zaznamenávejte a přepisujte schůzky na populárních platformách.
- Vytvářejte souhrny a akční položky pomocí umělé inteligence.
- Komentujte a spolupracujte přímo v přepisech
- Prohledávejte minulé schůzky podle klíčových slov, řečníků nebo témat.
- Integrujte s CRM a nástroji pro zvýšení produktivity a zrychlete tak následné kroky.
Omezení Fireflies. ai
- Vyžaduje pečlivé nastavení, aby se zabránilo připojení k nechtěným schůzkám.
- Shrnutí může být nutné zkontrolovat v případě složitých diskusí.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Upřímně řečeno, je to obrovská úspora času. Způsob, jakým se automaticky připojuje k schůzkám, nahrává a převádí vše do prohledávatelných přepisů, je revoluční. Nemusím se bát, že mi uniknou nějaké detaily nebo že si budu muset dělat poznámky – vše je k dispozici a připraveno k prohlédnutí.
Upřímně řečeno, je to obrovská úspora času. Způsob, jakým se automaticky připojuje k schůzkám, nahrává a vše převádí do prohledávatelných přepisů, je revoluční. Nemusím se bát, že mi uniknou nějaké detaily nebo že si budu muset dělat poznámky – vše je tam, připravené k prohlédnutí.
13. Avoma (nejlepší pro AI asistované informace o schůzkách a inteligenci konverzace)
Pokud jsou vaše schůzky plné podnětů, ale vaše poznámky nikoli, Avoma vám chce něco sdělit.
Avoma je více než jen nástroj pro přepisování; je to platforma pro analýzu konverzací, která je navržena tak, aby zachycovala, analyzovala a organizovala vaše schůzky v měřítku. Nahrává a přepisuje hovory v oblasti prodeje, zákaznické podpory a interní synchronizace, poté pomocí umělé inteligence shrnuje diskuse, identifikuje trendy a zdůrazňuje body k akci.
Umělá inteligence Avoma poskytuje informace o schůzkách, analýzu sentimentu a praktická doporučení. Mezi nové funkce patří coaching a sledování výkonu založené na umělé inteligenci, což z něj činí nejlepší volbu pro konverzační inteligenci.
Avoma se odlišuje svým zaměřením na strukturu. Rozděluje schůzky podle řečníků, témat a nálady, čímž vám nabízí více než jen prohledávatelný přepis. Jako nástroj umělé inteligence pro vedoucí pracovníky v oblasti marketingu a prodeje nabízí coachingové poznatky, které pomáhají obchodním zástupcům zlepšit jejich prezentace a následné kroky.
Nejlepší funkce Avoma
- Automaticky zaznamenávejte, přepisujte a shrňujte schůzky.
- Rozdělte hovory podle tématu, mluvčího a nálady.
- Sledujte témata a klíčová slova v konverzacích týmu.
- Vytvářejte společné poznámky a sdílejte postřehy po skončení schůzky.
- Nabídněte analýzu konverzací pro koučování a sledování výkonu.
Omezení Avoma
- Navrženo především pro týmy pracující s klienty.
- Plná funkčnost vyžaduje placený tarif.
Ceny Avoma
- Startup: 29 $/měsíc
- Organizace: 39 $/měsíc
- Enterprise: 39 $/měsíc (pouze roční fakturace)
- Doplněk Conversation Intelligence: 35 $/měsíc
- Doplněk Revenue Intelligence: 35 $/měsíc
- Doplněk Lead Router: 25 $/měsíc
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
14. Grammarly (nejlepší pro jasné a sebevědomé psaní)
Vaše hlava má nápady. Grammarly zajistí, že se nedostanou ven v chaotické podobě.
Grammarly je AI asistent pro psaní, který většina lidí zná – a to z dobrého důvodu. Kontroluje gramatiku, pravopis a tón při psaní e-mailů, dokumentů a na platformách jako Slack nebo Notion. Kromě opravy překlepů vám Grammarly pomáhá znít sebevědoměji, stručněji nebo empaticky, podle vašeho záměru.
Umělá inteligence Grammarly nabízí úpravu tónu, přepisování celých vět a tvorbu nápadů pro obsah. Rozšířené integrace a zpětná vazba v reálném čase pro jasnost a zapojení z něj dělají nástroj pro jasné psaní pro profesionály.
Pro profesionály, kteří musí rychle odpovídat na e-maily nebo psát formální zprávy, usnadňují návrhy Grammarly v reálném čase komunikaci, aniž by vás zpomalovaly. Označuje nejasné formulace, navrhuje alternativní výběr slov a dokonce doporučuje přepisy, když se rozepisujete. Jeho detektor tónu je obzvláště užitečný při prevenci momentů typu „ups, to znělo příliš ostře“.
Nejlepší funkce Grammarly
- Získejte přepisy celých vět pro stručnější a poutavější komunikaci.
- Využijte návrhy stylů pro formálnost, plynulost a profesionalitu.
- Pracujte v různých prohlížečích, e-mailech a oblíbených nástrojích pro zvýšení produktivity.
Omezení Grammarly
- Některé pokročilé návrhy vyžadují ruční kontrolu.
- Bezplatná verze nabízí omezenou funkčnost.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Pro: 30 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 15 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
15. Perplexity Labs (nejlepší pro rychlý výzkum založený na umělé inteligenci a kontextové vyhledávání znalostí)
Už nemusíte otevírat 17 záložek, abyste našli odpověď na jednu otázku – Perplexity Labs to za vás udělalo.
Perplexity Labs je určen pro všechny, kteří potřebují kompetentní odpovědi bez zbytečných informací. Tento konverzační výzkumný asistent s umělou inteligencí, který využívá nejmodernější velké jazykové modely, vyhledává, cituje a shrnuje informace z webových a akademických zdrojů. Vy položíte otázku a on odpoví nejen odpovědí, ale také zdroji, kontextem a možnostmi dalšího postupu.
Vyhledávání založené na umělé inteligenci od společnosti Perplexity poskytuje odpovědi podložené citacemi a webová data v reálném čase. Mezi nové funkce patří shrnování akademického a technického obsahu, což z něj činí výzkumného asistenta.
Na rozdíl od tradičních vyhledávačů, které vás zaplavují odkazy, Perplexity vám poskytuje přehledné souhrny podložené citacemi, takže můžete informace rychle vyhodnotit. Je to obzvláště užitečné pro výzkumníky, studenty, marketéry a analytiky, kteří tráví více času ověřováním faktů než jejich hledáním.
Nejlepší funkce Perplexity Labs
- Odpovídejte na složité dotazy pomocí dat v reálném čase a webových zdrojů.
- Shrňte akademické články a dlouhé texty s citacemi.
- Získejte transparentní zdroje a odkazy pro ověření.
Omezení Perplexity Labs
- Omezené možnosti přizpůsobení výstupního tónu nebo formátování
- Nemůže nahradit specializované výzkumné nástroje pro konkrétní oblasti.
Ceny Perplexity Lab
- Zdarma
- Pro: 20 $/uživatel/měsíc
- Enterprise Pro: 40 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Perplexity
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
16. Qodo (nejlepší pro integritu kódu a společný vývoj založený na umělé inteligenci)
Kontroly kódu často působí jako překážka. Qodo je promění v super sílu.
Qodo je platforma založená na umělé inteligenci, vytvořená pro moderní vývojářské týmy, která vám pomáhá psát, testovat a vylepšovat kód s přesností na úrovni stroje. Od analýzy pull requestů po doporučování lepších postupů v celém repozitáři, multiagentní systém Qodo funguje jako recenzent v pozadí, který se učí, jak váš tým kóduje, a zlepšuje se s každým commitem.
Umělá inteligence Qodo poskytuje chytré připomínky, přehledy o projektech a automatizaci kontroly kódu. Díky novým funkcím pro spolupráci vývojářských týmů je Qodo skvělou volbou pro zajištění integrity kódu a produktivity.
Qodo dokáže odhalit chyby, navrhovat popisy PR, prosazovat konvence pojmenování a generovat jednotkové testy. Výsledek? Rychlejší vydání, méně chyb a spokojenější inženýři. Ať už jste samostatný vývojář nebo pracujete v týmu, Qodo udržuje konzistentní kvalitu kódu, aniž by vám překáželo.
Nejlepší funkce Qodo
- Odhalte problémy s kódem a rizika související s dodržováním předpisů v reálném čase.
- Generujte popisy PR pomocí AI
- Naučte se a uplatňujte osvědčené postupy specifické pro repozitáře.
- Podpora více repozitářů a rozpoznávání kódu na podnikové úrovni
- Pro specializované úkoly použijte vestavěné nebo vlastní agenty MCP.
Omezení Qodo
- Omezená hodnota pro týmy bez znalostí programování
- Stále rozšiřujeme integraci s dalšími vývojářskými platformami.
Ceny Qodo
- Vývojář: Zdarma
- Teams: 38 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Qodo
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
17. Cursor (nejlepší pro kódování a technickou dokumentaci s podporou umělé inteligence)
Debugování ve 2 hodiny ráno už není tak osamělé, když máte po boku Cursor.
Cursor je editor kódu s integrovanou umělou inteligencí určený pro vývojáře, kteří chtějí víc než jen zvýraznění syntaxe. Integruje konverzační umělou inteligenci přímo do vašeho vývojového prostředí a pomáhá vám generovat, upravovat a vysvětlovat úryvky kódu během práce. Namísto přepínání mezi Stack Overflow a vaším IDE uchovává Cursor vaše otázky, odpovědi a kód v jednom toku.
Ať už píšete od nuly, čistíte starý kód nebo se snažíte přijít na to, proč jedna řádka neustále narušuje vaši sestavu, Cursor nabízí kontextové návrhy a úpravy přímo v textu. Rozumí vašemu repozitáři, odkazuje na vaše soubory a jeho odpovědi vycházejí z aktuálního projektu, na kterém pracujete.
Nejlepší funkce Cursoru
- Generujte, refaktorujte a vysvětlujte kód v souladu s podporou AI.
- Integrujte příkazy v přirozeném jazyce přímo do svého editoru kódu.
- Pro přesnější návrhy použijte své skutečné projektové soubory.
- Procházejte a upravujte rozsáhlé kódové základny rychleji díky kontextové pomoci AI.
Omezení kurzoru
- Nejvhodnější pro jednotlivé vývojáře nebo malé podniky.
- Omezené integrace mimo základní programovací prostředí
Ceny kurzoru
- Koníčky: Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Ultra: 200 $/měsíc
- Týmy: 40 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze kurzoru
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
18. Document360 (nejlepší pro strukturované znalostní báze a organizaci obsahu s podporou umělé inteligence)
Pokud vaše firemní wiki připomíná spíše šuplík s harampádím, Document360 je tu, aby ho uklidil.
Tato platforma je navržena tak, aby pomáhala týmům vytvářet jasné, strukturované a prohledávatelné znalostní báze – jak pro interní týmy, tak pro externí uživatele. Umělá inteligence Document360 umožňuje inteligentní vyhledávání, doporučování obsahu a automatické označování. Mezi nové funkce patří údržba znalostní báze a detekce duplicit, což z ní činí optimalizátor správy znalostí.
Ať už píšete návody pro zákazníky, vytváříte interní SOP nebo onboardingová centra, Document360 vám poskytuje detailní kontrolu nad rozvržením, přístupem a verzemi. Je obzvláště užitečný pro týmy podpory, produktové manažery a týmy content marketingu, které chtějí jednoduchý a škálovatelný způsob, jak udržet svůj obsah organizovaný.
Nejlepší funkce Document360
- Vytvářejte veřejné nebo soukromé znalostní báze s přizpůsobitelným rozvržením.
- Využijte AI k automatickému označování, shrnování nebo navrhování kategorií obsahu.
- Udržujte kontrolu nad verzemi pomocí vrácení zpět a omezení přístupu.
- Integrujte s podpůrnými nástroji, CRM a webovými platformami.
- Analyzujte využití pomocí integrovaných panelů výkonu obsahu.
Omezení Document360
- Spíše dokumentační systém než plnohodnotný prostor pro spolupráci
- Rozhraní může být pro začínající uživatele nepřehledné.
Ceny Document360
- Profesionální: Individuální ceny
- Podnikání: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
19. Miro (nejlepší pro vizuální spolupráci a brainstorming s AI strukturou)
Miro je ideální platforma pro vizuální spolupráci týmů, které uvažují v diagramách, schématech a na tabulkách.
Díky funkcím založeným na umělé inteligenci pomáhá Miro rychleji organizovat roztříštěné nápady do strukturovaných výstupů – ať už plánujete produktovou roadmapu, připravujete workshop nebo provádíte design sprint. Umělá inteligence Miro automatizuje tvorbu diagramů, poskytuje chytré šablony a seskupuje nápady pro brainstorming. Nové nástroje založené na umělé inteligenci usnadňují workshopy a společnou kreativitu, díky čemuž se stávají ústředním bodem týmové inovace.
Místo toho, abyste ručně přeskupovali myšlenky nebo hodiny označovali poznámkové lístky, můžete nechat Miro, aby to za vás vyřešil několika kliknutími. Usnadňuje také mezifunkční spolupráci tím, že umožňuje všem přispívat asynchronně, bez ohledu na časové pásmo.
Nejlepší funkce Miro
- Využijte klastrování a sumarizaci založené na umělé inteligenci k snadné organizaci obsahu brainstormingu.
- Získejte přístup k hotovým šablonám pro diagramy, plátna a plánování produktů.
- Propojte se hladce s nástroji jako Figma, Jira, Notion, Slack a dalšími.
Omezení Miro
- Tabule mohou být přetížená přílišným množstvím prvků.
- Některé funkce AI jsou omezeny na placené tarify.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
20. Zapier (nejlepší pro propojení nástrojů a automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování)
Kdyby vaše aplikace mohly mezi sebou komunikovat, Zapier by byl jejich překladatelem a osobním asistentem.
Zapier je automatizační nástroj bez nutnosti programování, který vám pomůže překlenout mezery mezi vašimi oblíbenými aplikacemi. Umělá inteligence Zapier umožňuje vytváření pracovních postupů v přirozeném jazyce, chatboty s umělou inteligencí a generování kódu. Mezi nové funkce patří datové tabulky založené na umělé inteligenci a návrhy na optimalizaci pracovních postupů, díky čemuž je tento nástroj výkonným automatizačním nástrojem bez nutnosti programování.
Zapier díky novým funkcím umělé inteligence ještě více usnadňuje vytváření pracovních postupů (tzv. „Zaps“). Stačí popsat, co chcete, v jednoduché angličtině, a nástroj vytvoří automatizaci připravenou k použití ve všech připojených nástrojích. Je to obrovská výhoda pro uživatele bez technických znalostí, kteří chtějí zefektivnit úkoly, aniž by museli psát logiku nebo se orientovat ve složitých nástrojích.
Nejlepší funkce Zapier
- Automatizujte akce ve více než 6 000 aplikacích bez nutnosti programování.
- Využijte AI k generování Zaps pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
- Nastavte vícestupňové pracovní postupy s podmíněnou logikou a filtry.
- Sledujte a upravujte pracovní postupy z centralizovaného řídicího panelu.
- Nechte si zasílat upozornění, pokud automatizace selže nebo vyžaduje aktualizaci.
Omezení Zapieru
- S rostoucím využíváním může být nákladné.
- Některé pokročilé akce vyžadují prémiové tarify.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Professional: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Zlepšení vašich pracovních postupů začíná s ClickUp a jeho organizačními nástroji s umělou inteligencí.
Lepicí poznámky a další rychlá řešení mají stále své místo, ale nedokážou držet krok s tempem a složitostí moderních pracovních postupů. Nástroje založené na umělé inteligenci jdou ještě dál – propojují informace, předvídají potřeby a automatizují opakující se práce, které vás zpomalují.
Ať už vedete tým, spravujete klienty nebo udržujete osobní projekty na správné cestě, nástroje v tomto seznamu vám pomohou proměnit roztříštěné nápady ve strukturované, realizovatelné plány.
ClickUp spojuje tyto funkce do jedné platformy s umělou inteligencí, automatizací, Brainem a dashboardy v reálném čase, takže projekty běží hladce, cíle zůstávají viditelné a týmy zůstávají sladěné.
Pracujte chytře. Začněte s ClickUp zdarma .