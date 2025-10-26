10 bezplatných alternativ k Visio pro Mac, které stojí za to používat v roce 2025

Díky vývojovým diagramům, organizačním schématům, síťovým diagramům a dalším vizuálním prvkům je Microsoft Visio oblíbeným nástrojem pro tvorbu diagramů mezi inženýry, designéry a projektovými manažery. Je výkonný, flexibilní a skvěle se hodí pro převádění složitých myšlenek do srozumitelných vizuálních prvků.
Má však jednu velkou nevýhodu – Visio není určeno pro macOS. Pokud jste uživatelem Macu, abyste jej mohli používat, musíte se potýkat s náhradními řešeními, jako jsou nastavení duálního spouštění, vzdálené plochy nebo externí pluginy. To není ideální.
Co tedy může uživatel Macu dělat? Existuje spousta bezplatných alternativ Visio pro Mac, které nabízejí podobné (nebo lepší) funkce. V tomto příspěvku jsme shrnuli nejlepší alternativy Visio pro Mac, které umožňují vytvářet diagramy, otevírat soubory Visio a pracovat bez problémů.
Ať už navrhujete složitou systémovou architekturu nebo jednoduše vytváříte organizační schéma týmu, zde najdete alternativu k Visio pro Mac, která vyhovuje vašemu pracovnímu postupu (bez nutnosti další instalace).
10 nejlepších alternativ k programu Visio pro Mac v přehledu
Zde je krátký přehled cen, funkcí a struktury nejlepších alternativ k programu Visio pro Mac:
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Všechny velikosti týmů, které potřebují kolaborativní tabule, myšlenkové mapy a šablony diagramů poháněné umělou inteligencí na jednom místě.
|Tabule, myšlenkové mapy, šablony pro návrh a prototypování, integrovaná umělá inteligence s ClickUp Brain a Brain Max
|Bezplatné plány, přizpůsobení pro podniky
|OmniGraffle
|Podniky, které potřebují rychlé prototypování a automatizované pracovní postupy
|Úprava vektorové grafiky, přizpůsobitelné šablony, automatizace pracovních postupů, rychlé prototypování
|Bezplatná zkušební verze; placená verze od 149,99 $.
|Diagrams.net
|Střední a velké softwarové společnosti, které hledají webové nástroje pro tvorbu diagramů s funkcemi pro spolupráci
|Nástroje pro spolupráci, šablony pro UML diagramy, síťové diagramy a organizační schémata
|Zdarma; placené od 37 $/měsíc
|ConceptDraw DIAGRAM
|Velké softwarové společnosti, které potřebují komplexní vizualizační nástroje
|Dynamické konektory, komplexní vizualizace a integrace s nástroji ConceptDraw Office.
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 199 $.
|Lucidchart
|Podniky, které vyžadují technické diagramy a vizualizaci infrastruktury
|Generování diagramů a myšlenkových map pomocí umělé inteligence, spolupráce v reálném čase a vizualizace infrastruktury
|Zdarma; placené od 10 $/uživatel
|LibreOffice Draw
|Freelancerům a malým firmám, které se zabývají technickými návrhy a podrobnými schématy
|3D ilustrace, spolupráce mezi platformami, konektory a funkce vrstvení
|Navždy zdarma
|Edraw Max
|Designové týmy a startupy pracující na vědeckých ilustracích
|SWOT analýza, analýza grafů, vytváření diagramů a myšlenkových map
|Cena od 45,99 $.
|MindNode
|Jednotlivci a malé až střední podniky, které vyžadují komplexní mapování myšlenek a společné brainstormingy.
|Vizuální značky, sbalitelné větve a režim zaostření
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif od 2,99 $/měsíc.
|Creately
|Marketingové a kreativní agentury, které používají pracovní postupy bez kódu k vizualizaci více marketingových kampaní
|Automatizace pracovních postupů bez kódování, přizpůsobitelná pravidla a vzorce a inteligentní organizace pomocí panelů složek.
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif od 8 $/uživatel za měsíc
|Flying Logic
|Automobilové a strojírenské společnosti, které potřebují pokročilé uvažování a prototypování
|Modelování příčinných souvislostí, dynamické simulace systémů a integrované logické brány a operátory
|Cena od 24 $/měsíc
Co byste měli hledat v alternativě k Visio pro Mac?
Při výběru alternativy k Visio pro Mac nejde jen o kompatibilitu s macOS – potřebujete nástroj, který splňuje všechny požadavky na funkčnost, snadné použití a spolupráci.
Zde jsou nezbytné funkce, které zajistí, že váš nástroj pro tvorbu diagramů bude držet krok s vaší vizí:
- Intuitivní, uživatelsky přívětivé rozhraní: Hledejte alternativu k Visio pro Mac s přehledným rozhraním typu drag-and-drop, které usnadňuje vytváření diagramů, vývojových diagramů a organizačních schémat – není třeba žádná příručka ani titul z IT.
- Bohatá knihovna šablon a příklady diagramů: Vestavěné šablony a hotové příklady diagramů (jako jsou vývojové diagramy, myšlenkové mapy, organizační schémata a síťové diagramy) vám pomohou rychleji začít a udržet konzistentní vizuální stránku.
- Plná kompatibilita se soubory Visio: Ujistěte se, že váš nástroj podporuje formáty .vsd a .vsdx, abyste mohli otevírat, upravovat a exportovat soubory Visio bez jakýchkoli podivných problémů s formátováním.
- Funkce pro spolupráci v reálném čase: Vyberte si platformu, na které může více uživatelů společně komentovat, upravovat a aktualizovat diagramy – ideální pro vzdálené týmy a momenty, kdy „právě vám někdo napsal“.
- Chytré funkce vizualizace: Hledejte nástroje, které nabízejí mřížky, automatické zarovnání a chytré vodítka – tyto formátovací pomůcky udržují vše přehledné a připravené k prezentaci.
- Robustní zabezpečení a kontrola přístupu: Vaše alternativa k Visio pro Mac by měla zahrnovat šifrované sdílení, uživatelská oprávnění a soulad s normami ochrany osobních údajů, jako je GDPR, zejména pokud pracujete s citlivými informacemi.
- Velkorysý bezplatný tarif: Najděte bezplatnou verzi s robustními základními funkcemi, jako jsou neomezené diagramy, exportní nástroje a klíčové možnosti návrhu, abyste mohli vytvářet a sdílet, aniž byste okamžitě narazili na placenou bránu.
👀 Věděli jste, že... 30 % zaměstnanců si myslí, že spolupráce na dálku je lepší než osobní, zatímco 50 % nevidí žádný rozdíl. Tato změna ukazuje, jak mocné digitální nástroje učinily umístění méně relevantním, což týmům umožňuje komunikovat a spravovat vizuální úkoly, jako je mapování procesů, stejně efektivně odkudkoli.
Nejlepší alternativy k programu Visio pro Mac
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů a společné vytváření diagramů)
Hledáte alternativu k Visio pro uživatele Mac, která kombinuje výkonné nástroje pro tvorbu diagramů s komplexními funkcemi pro správu projektů?
ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám pomůže vytvářet myšlenkové mapy z nápadů, diagramy vašich pracovních postupů, přesné vývojové diagramy a prototypy procesů v uživatelsky přívětivém prostředí podporujícím spolupráci.
Místo přeskakování mezi aplikacemi můžete brainstormovat, vytvářet a provádět přímo tam, kde pracuje zbytek vašeho týmu.
Jsou rychlé, vizuální a přizpůsobivé vašim potřebám, ať už mapujete složitý systém nebo skicujete svůj další velký nápad.
Brainstormujte nápady s ClickUp Whiteboard
Představte si digitální plátno, které můžete přizpůsobovat, navrhovat, plánovat a spolupracovat na něm v reálném čase. To je ClickUp Whiteboards.
Pomocí tabulek můžete vytvářet vývojové diagramy, organizační schémata, systémové mapy a myšlenkové mapy od nuly nebo použít hotové tvary a šablony. Snadno přetahujte, ukládejte a propojujte položky, abyste vizuálně nastínili procesy, načrtli nápady nebo naplánovali prototypy.
🎥 Podívejte se, jak využít Whiteboards ke spolupráci s vaším týmem:
Na rozdíl od programu Visio, který je statický a izolovaný, ClickUp Whiteboards vám umožňuje propojit prvky tabule s úkoly ClickUp, čímž se brainstormingové sezení promění přímo v akci.
👉 Řekněme, že plánujete nový proces zapracování nových zaměstnanců. Stačí otevřít ClickUp Whiteboard a pomocí tvarů vývojového diagramu zmapovat každý krok. Přidejte poznámky pro zpětnou vazbu týmu a propojte kroky šipkami, abyste znázornili pracovní postup. Každý krok můžete dokonce převést na úkol a přiřadit jej svému týmu.
Organizujte a vytvářejte spojení pomocí myšlenkových map
Jakmile dokončíte brainstorming na tabuli, můžete pokračovat dál s ClickUp Mind Maps, kde můžete své nápady uspořádat a vylepšit.
Na rozdíl od neaktivních diagramů Visio jsou tyto mapy dynamické, interaktivní a plně integrované do vašeho pracovního postupu.
Můžete začít s prázdnou myšlenkovou mapou a volně brainstormovat nebo použít režim založený na úkolech k vizualizaci svých stávajících projektů. Je ideální pro mapování funkcí produktů, plánování pracovních postupů obsahu, prototypování a nastiňování celých fází projektu.
Přetahujte a propojujte uzly, přidávejte závislosti a dokonce převádějte větve přímo na proveditelné úkoly.
Šablona diagramu projektové sítě ClickUp
Pokud nevíte, kde začít s vizualizací svých nápadů a plánů, ClickUp nabízí bezplatné přizpůsobitelné šablony.
Například šablona ClickUp Project Network Diagram Template vám umožňuje zmapovat propojení, nápady a závislosti v rámci pracovního postupu projektu.
Můžete vizualizovat vzájemně závislé úkoly na jednom místě, sledovat termíny a pokrok a podle toho přidělovat zdroje. Díky funkcím pro spolupráci v ClickUp můžete snadno sdílet a aktualizovat svůj síťový diagram v reálném čase.
Vyzkoušejte ClickUp AI pro tvorbu nápadů a generování diagramů.
Kromě toho můžete diagramy vytvářet také přímo pomocí ClickUp Brain.
Můžete transformovat jednoduché datové body, vztahy nebo popisy procesů do profesionálních diagramů, jako jsou vývojové diagramy, síťové diagramy a myšlenkové mapy, čímž ušetříte hodiny ruční práce při navrhování a zajistíte přesnost a konzistenci.
Může také identifikovat mezery ve vašich prototypech, shrnout průběh úkolů a nabídnout automatické standupy, generátory podúkolů a kontextové otázky a odpovědi. Skvělé, že?
Nyní je hlavní otázkou, zda můžete ClickUp na svém MacBooku využívat v plné kráse?
Ano!
ClickUp si můžete stáhnout na Mac nebo jakékoli zařízení s iOS nebo Windows a přistupovat ke své práci odkudkoli. Používejte jej na mobilu nebo počítači, přidejte si jej jako rozšíření pro Chrome nebo doplněk pro e-mail. Ať už jej chcete používat jakkoli, funkce ClickUp budou stejně plynulé a flexibilní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozdělte velké projekty na zvládnutelné části, vizualizujte závislosti a uspořádejte myšlenky hierarchicky.
- Vyberte si z různých diagramových pláten, prvků drag-and-drop a nástrojů pro kreslení od ruky a vytvářejte diagramy přizpůsobené vašim potřebám.
- Pracujte se svým týmem v reálném čase, přidávejte poznámky k návrhům, zanechávejte komentáře a přiřazujte úkoly přímo z diagramů nebo tabulek.
- Integrujte je s nástroji jako Figma a Canva pro zefektivnění pracovního postupu při navrhování.
- Propojte diagramy s úkoly, dokumenty ClickUp a dalšími prvky projektu pro plynulé řízení pracovního toku.
- Vizualizujte časové osy projektů, závislosti a pokrok pomocí interaktivních Ganttových grafů, které pomáhají s plánováním projektů a přidělováním zdrojů.
- Spolupracujte se svým týmem v ClickUp Chat, kde můžete okamžitě převést konverzace na úkoly, shrnout diskuse pomocí AI a rychle se seznámit s aktualizacemi projektu, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor pro vytváření diagramů nebo mapování procesů.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou považovat rozsáhlé funkce za trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o ClickUp?
Recenze TrustRadius říká:
Od velkých designových projektů po jednoduché seznamy úkolů, používáme ClickUp k dokončení všech úkolů. Používá se v celé společnosti a řeší problém správy úkolů, aby bylo možné sledovat pokrok a probíhající úkoly, které je třeba provést.
Od velkých designových projektů po jednoduché seznamy úkolů, používáme ClickUp k dokončení všech úkolů. Používá se v celé společnosti a řeší problém správy úkolů, aby bylo možné sledovat pokrok a probíhající úkoly, které je třeba provést.
2. OmniGraffle (nejlepší pro rychlé prototypování)
Potřebujete rychle vytvořit prototyp pro urgentní spuštění? OmniGraffle, vytvořený exkluzivně pro uživatele Apple, je ekvivalentem programu Visio a výkonným softwarem pro tvorbu diagramů, který vám umožní navrhovat vývojové diagramy, drátěné modely, diagramy toku dat a myšlenkové mapy s úplnou kreativní kontrolou.
Můžete vytvářet pixelově přesné rozvržení, přizpůsobovat šablony prototypů a přistupovat k knihovnám tvarů pro rychlé vytváření diagramů. Tento software pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac také obsahuje pokročilé funkce, jako je vektorová editace, kombinace tvarů a automatizace pracovních postupů pomocí skriptů.
Nejlepší funkce OmniGraffle
- Automatizujte návrhové úkoly pomocí AppleScriptu a JavaScriptu.
- Získejte přístup k nedávným dokumentům i celé své sbírce šablon a vzorů.
- Snadno přetahujte prvky pomocí intuitivního rozhraní, které podporuje inteligentní vodítka, přichytávání a zarovnání pro přehledné diagramy.
- Upravujte vektorovou grafiku, spojky a vrstvy pomocí pokročilých nástrojů, jako jsou Bézierovy křivky, kombinace tvarů a úprava bodů.
- Používejte je jako nástroj pro tvorbu myšlenkových map s uzly, spojkami a vrstvenými plátny, které lze přetahovat myší.
Omezení OmniGraffle
- Uživatelské rozhraní není tak intuitivní jako u jiných alternativ k Visio.
- Tento nástroj pro tvorbu diagramů podporuje pouze Mac, což může být problém, pokud později přejdete na Windows.
Ceny OmniGraffle
- Standardní licence v7: 149,99 $
- Licence v7 Pro: 249,99 $
Hodnocení a recenze OmniGraffle
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o OmniGraffle?
Recenzent Capterra říká:
Nabízí skvělou kontrolu nad typografií a objektově orientované diagramy jsou neuvěřitelně výkonné pro vytváření různých verzí stejného diagramu pro různé situace. Má také dobré možnosti importu a exportu a je skvělý pro práci na Macu, iPhonu a iPadu. OmniGraffle je výkonný nástroj pro tvorbu diagramů, ale má některé významné nedostatky pro pokročilé pracovní postupy. Nepodporuje živé zdroje dat a jeho možnosti tvorby grafů jsou poměrně slabé. Navíc postrádá schopnost importovat a exportovat hierarchické nebo relační datové struktury, což může být významným omezením pro sofistikovanou práci s informacemi.
Nabízí skvělou kontrolu nad typografií a objektově orientované diagramy jsou neuvěřitelně výkonné pro vytváření různých verzí stejného diagramu pro různé situace. Má také dobré možnosti importu a exportu a je skvělý pro práci na Macu, iPhonu a iPadu. OmniGraffle je výkonný nástroj pro tvorbu diagramů, ale má některé významné nedostatky pro pokročilé pracovní postupy. Nepodporuje živé zdroje dat a jeho možnosti tvorby grafů jsou poměrně slabé. Navíc postrádá schopnost importovat a exportovat hierarchické nebo relační datové struktury, což může být významným omezením pro sofistikovanou práci s informacemi.
🧠 Zajímavost: Moderní MacBook je více než milionkrát rychlejší než počítač Apollo Guidance Computer, který poháněl přistání na Měsíci! Zatímco počítač Apollo běžel na frekvenci 0,043 MHz s pouhými 4 KB RAM, dnešní počítače Mac se mohou pochlubit vícejádrovými procesory s frekvencí 3+ GHz a až 128 GB RAM, díky čemuž jsou dostatečně výkonné na to, aby mohly spouštět modely umělé inteligence, 3D simulace nebo dokonce renderovat celé filmy.
3. Diagrams.net (nejlepší pro tvorbu diagramů na webu)
Zatímco Visio se hladce integruje s technologiemi Microsoftu, synchronizace s jinými nástroji, jako je Google Workspace, je obtížná. Potřebujete rozšíření a doplňky, což maří celý faktor pohodlí.
Diagrams.net (dříve Draw.io) však podporuje téměř všechny typy diagramů a grafů, které si dokážete představit. Soubory můžete uložit do cloudu nebo je stáhnout přímo do svého zařízení a sdílet je externě.
Je neuvěřitelně lehký a funguje přímo ve vašem prohlížeči. Můžete si jej také stáhnout do svého Macu.
Nejlepší funkce Diagrams.net
- Vytvářejte širokou škálu typů diagramů, včetně vývojových diagramů, diagramů UML, síťových diagramů a organizačních schémat.
- Získejte přístup ke svým diagramům odkudkoli díky cloudovým úložným možnostem, které se hladce integrují s platformami jako Google Drive, OneDrive, Dropbox a GitHub.
- Efektivně navrhujte organizační schémata pomocí intuitivní funkce drag-and-drop, doplněné o přizpůsobitelné tvary a spojovací prvky.
- Efektivně brainstormujte nápady pomocí funkcí pro mapování mysli a dalších nástrojů pro vizualizaci dat, abyste mohli nastínit koncepty a jejich vzájemné propojení.
- Spolupracujte s kolegy na vývojových diagramech a návrzích pomocí sdílených kurzorů.
Omezení Diagrams.net
- Tato náhrada MS Visio nemá dostatek symbolů, které jsou nezbytné pro nakreslení diagramu EER.
- Uživatelské rozhraní je méně přehledné než u jiných programů pro tvorbu diagramů.
Ceny Diagrams.net
- Cloud: Standard: Zdarma Advanced: 37 $/měsíc
- Standard: Zdarma
- Pokročilé: 37 $/měsíc
- Datové centrum: Až 500 uživatelů: 6 250 $ Až 1 000 uživatelů: 9 500 $ Až 2 000 uživatelů: 13 000 $ Až 3 000 uživatelů: 13 500 $ Až 4 000 uživatelů: 13 750 $
- Až 500 uživatelů: 6 250 $
- Až 1000 uživatelů: 9 500 $
- Až 2000 uživatelů: 13 000 $
- Až 3000 uživatelů: 13 500 $
- Až 4000 uživatelů: 13 750 $
- Standard: Zdarma
- Pokročilé: 37 $/měsíc
- Až 500 uživatelů: 6 250 $
- Až 1000 uživatelů: 9 500 $
- Až 2000 uživatelů: 13 000 $
- Až 3000 uživatelů: 13 500 $
- Až 4000 uživatelů: 13 750 $
Diagrams.net – hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Diagrams.net?
Recenze G2 říká:
Používám jej jako přenosný nástroj k vytváření prototypů jakéhokoli softwaru. Je to nejjednodušší nástroj s mnoha užitečnými funkcemi, který nevyžaduje žádnou instalaci. Proto je pro mě uživatelsky přívětivý a velmi užitečný. Líbí se mi jeho účel a výhody.
Používám jej jako přenosný nástroj k vytváření prototypů jakéhokoli softwaru. Je to nejjednodušší nástroj s mnoha užitečnými funkcemi, který nevyžaduje žádnou instalaci. Proto je pro mě uživatelsky přívětivý a velmi užitečný. Líbí se mi jeho účel a výhody.
4. ConceptDraw DIAGRAM (nejlepší pro softwarové vývojáře a IT týmy)
Přibližně 71 % IT projektů selže, a to nikoli kvůli špatnému kódu, ale proto, že týmy nedokážou přesně odhadnout časový harmonogram nebo předvídat překážky.
Spolehlivý nástroj pro tvorbu diagramů a myšlenkových map, jako je ConceptDraw, vám pomůže zmapovat fáze vývoje, vytvořit diagramy pracovních postupů a včas odhalit potenciální problémy.
Je navržen speciálně pro IT profesionály, kteří potřebují více než jen základní vizuální prvky. Díky nástrojům pro síťové diagramy, softwarovou architekturu a systémové pracovní postupy se přímo integruje do sady ConceptDraw Office a spojuje diagramy, myšlenkové mapy a plánování projektů na jednom místě.
Funguje bez problémů na macOS i Windows, což z něj dělá ideální alternativu k Visio pro technické týmy pracující na různých platformách.
Nejlepší funkce ConceptDraw DIAGRAM
- Navrhujte složité vizualizace, jako jsou vývojové diagramy, síťové diagramy a technické schémata, s přesnou kontrolou.
- Exportujte a importujte soubory Visio a další formáty, jako jsou PDF, SVG a obrazové soubory, pro dokonalou kompatibilitu.
- Integrujte je s nástroji ConceptDraw Office (MINDMAP a PROJECT) a zajistěte si jednotný pracovní postup při brainstormingu, plánování a realizaci.
- Přizpůsobte diagramy pomocí pokročilých možností stylizace, dynamických konektorů, vrstev a inteligentních objektů pro větší přehlednost a vizuální dopad.
Omezení ConceptDraw DIAGRAM
- Ne každá šablona umožňuje překřížené nebo podkřížené zobrazení.
- Tento software není založen na cloudu ani na webu, takže si jej musíte stáhnout do svého zařízení.
Ceny ConceptDraw DIAGRAM
- ConceptDraw OFFICE 11: 499 $
- ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 $
- ConceptDraw MINDMAP 16: 199 $
- ConceptDraw PROJECT 15: 299 $
- ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: 399 $
Hodnocení a recenze ConceptDraw DIAGRAM
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o ConceptDraw DIAGRAM?
Recenze Capterra říká:
Alternativa k programu Visio pro Mac s možností vytvářet pěkné diagramy, půdorysy a další grafiku. Některé části rozhraní nejsou tak intuitivní, jak jsem byl zvyklý u programu Visio. Produkt také vyžaduje aktualizaci s každou novou verzí systému Mac OS.
Alternativa k programu Visio pro Mac s možností vytvářet pěkné diagramy, půdorysy a další grafiku. Některé části rozhraní nejsou tak intuitivní, jak jsem byl zvyklý u programu Visio. Produkt také vyžaduje aktualizaci s každou novou verzí systému Mac OS.
👀 Věděli jste, že 64 % zaměstnanců ztrácí kvůli špatné spolupráci alespoň tři hodiny týdně a u 1 z 5 se tento počet zvyšuje až na šest hodin! Ačkoli Visio integruje Microsoft Teams, jeho omezené funkce pro spolupráci často nestačí, pokud jde o rychle se měnící kreativní projekty, které vyžadují vstupy v reálném čase a flexibilitu.
5. Lucidchart (nejlepší pro technické diagramy a vizualizaci infrastruktury)
Dobrých 33 % lidí dává přednost systému macOS pro profesionální práci, jako je vývoj produktů a jiné technické projekty, díky jeho rychlosti a architektuře založené na Unixu. Lucidchart vám to umožňuje, protože dobře funguje jak na zařízeních Windows, tak Apple.
Získáte spolupráci v reálném čase na jakémkoli zařízení, hladkou integraci s nástroji jako AWS, Azure, Jira a Google Workspace a možnost importovat a upravovat diagramy Visio bez jakýchkoli potíží.
Díky generování diagramů pomocí umělé inteligence a rozsáhlé knihovně šablon je Lucidchart ideální platformou jak pro technické odborníky, tak pro vizuální myslitele.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Vytvářejte diagramy pomocí pokynů AI a vytvářejte rychlé vývojové diagramy, sekvenční diagramy, třídní diagramy a diagramy vztahů mezi entitami.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu pomocí simultánní editace, komentářů a sdílení, abyste zvýšili produktivitu a týmovou práci.
- Prohlížejte soubory Visio a integrujte je hladce s oblíbenými platformami, jako jsou Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub a Slack, a zajistěte tak plynulý pracovní postup napříč nástroji.
- Vytvářejte mapy pracovní síly a vývojové diagramy v Excelu a importujte je do softwaru.
- Importujte a exportujte soubory z různých zdrojů, včetně Microsoft Visio, draw. io, Gliffy a OmniGraffle, což usnadňuje přechod a spolupráci mezi různými nástroji pro tvorbu diagramů.
- Přizpůsobte diagramy pomocí rozsáhlé knihovny tvarů a šablon pro vývojové diagramy, síťové diagramy, diagramy UML a organizační schémata.
Omezení Lucidchart
- Nástroje pro rychlé akce někdy trochu ztěžují přesouvání objektů.
- S touto alternativou k Microsoft Visio nelze vytvářet profily pracovních postupů s logem značky.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $
- Tým: 10 $/uživatel
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Lucidchart?
Recenze G2 říká:
Oceňuji intuitivní rozhraní typu drag-and-drop, širokou škálu šablon a plynulé funkce pro spolupráci v reálném čase – usnadňuje to brainstorming a návrh systémů, a to i v případě rozptýlených týmů. Integrace s nástroji jako Google Drive, Jira a Microsoft 365 také výrazně zefektivňuje pracovní postupy.
Oceňuji intuitivní rozhraní typu drag-and-drop, širokou škálu šablon a plynulé funkce pro spolupráci v reálném čase – usnadňuje to brainstorming a návrh systémů, a to i v případě rozptýlených týmů. Integrace s nástroji jako Google Drive, Jira a Microsoft 365 také výrazně zefektivňuje pracovní postupy.
6. LibreOffice Draw (nejlepší pro nezávislé grafické designéry a malé podniky)
LibreOffice Draw se od Visio liší tím, že je zcela zdarma a open-source, ale přesto podporuje širokou škálu formátů, včetně souborů VSD, a běží nativně na macOS, Windows a Linuxu.
Díky nástrojům pro 3D objekty, konektory, vrstvení a vlastní tvary je Draw mnohem výkonnější, než by se dalo očekávat od nástroje, který nic nestojí. Pokud jste student, freelancer nebo kdokoli, kdo potřebuje základní až středně pokročilé funkce pro tvorbu diagramů, aniž by se vázal na proprietární ekosystém, je to ideální nástroj, který nahradí Visio.
Nejlepší funkce LibreOffice Draw
- Vytvářejte vše od rychlých náčrtků až po složité diagramy pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop, které je vhodné pro technické rozvržení a podrobné schémata.
- Navrhujte vývojové diagramy, organizační schémata a 3D ilustrace pomocí vestavěných tvarů, spojovacích prvků a funkcí vrstvení.
- Importujte a exportujte návrhy v různých formátech, včetně souborů z aplikace Microsoft Visio a dalších aplikací, a zajistěte tak hladkou spolupráci mezi různými platformami.
- Upravujte prvky přesně pomocí nástrojů pro změnu velikosti, seskupování, úpravy křivek a vytváření vlastních objektů.
Omezení LibreOffice Draw
- Rozhraní je neohrabané a trochu zastaralé.
- Nástroje pro tvorbu diagramů nenabízejí mnoho předdefinovaných tvarů.
Ceny LibreOffice Draw
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze LibreOffice Draw
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o LibreOffice Draw?
Recenze G2 říká:
Jedná se o bezplatný kreslicí software s otevřeným zdrojovým kódem, který je k dispozici ke stažení a použití zdarma. Je kompatibilní s jinými formáty kreslicích souborů, což usnadňuje spolupráci a výměnu informací. Obsahuje velké množství efektivních nástrojů pro kreslení, vytváření grafiky, diagramů, vývojových diagramů a dalších obrázků. Je součástí balíku kancelářských aplikací LibreOffice a snadno se integruje s dalšími programy v balíku, jako jsou Writer a Calc. Jedná se o přístupný a snadno použitelný software s intuitivním rozhraním a velkým množstvím zdrojů a tutoriálů dostupných online.
Jedná se o bezplatný kreslicí software s otevřeným zdrojovým kódem, který je k dispozici ke stažení a použití zdarma. Je kompatibilní s jinými formáty kreslicích souborů, což usnadňuje spolupráci a výměnu informací. Obsahuje velké množství efektivních nástrojů pro kreslení, vytváření grafiky, diagramů, vývojových diagramů a dalších obrázků. Je součástí balíku kancelářských aplikací LibreOffice a snadno se integruje s dalšími programy v balíku, jako jsou Writer a Calc. Jedná se o přístupný a snadno použitelný software s intuitivním rozhraním a velkým množstvím zdrojů a tutoriálů dostupných online.
🧠 Zajímavost: Dlouho před Visio představila společnost Apple v 80. letech 20. století aplikace MacPaint a HyperCard, které uživatelům umožňovaly vytvářet a organizovat vizuální obsah. Tyto nástroje položily základ pro mnoho dnešních aplikací pro tvorbu diagramů.
7. Edraw Max (nejlepší pro designové projekty a vědecké ilustrace)
Kromě nekompatibility s Macem je Visio omezený, co se týče rozmanitosti šablon a snadnosti použití. Edraw Max nabízí diagramy založené na umělé inteligenci, zábavné a intuitivní rozhraní a bezproblémovou podporu pro macOS a Windows.
Nástroje umělé inteligence tohoto softwaru pro tvorbu diagramů pracovních postupů pomáhají automaticky generovat struktury, extrahovat text a dokonce navrhovat rozvržení, čímž šetří hodiny ruční práce. Získáte přístup k široké škále připravených šablon a symbolů, díky kterým můžete snadno začít pracovat bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte.
Nejlepší funkce Edraw Max
- Snadno vytvářejte diagramy a myšlenkové mapy pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, které dokážou analyzovat grafy a extrahovat text.
- Provádějte SWOT analýzy a vytvářejte časové osy projektů pomocí vizualizačních nástrojů a Ganttových diagramů.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu v cloudovém pracovním prostoru, který umožňuje plynulou týmovou práci a společnou tvorbu na nekonečném plátně.
- Importujte a exportujte soubory v různých formátech, včetně VSDX, PDF, Word, Excel a dalších, což zajišťuje kompatibilitu a snadné sdílení.
- Využijte různé šablony a symboly k rychlému vytváření profesionálních diagramů.
Omezení Edraw Max
- Schéma zapojení se stává nepřehledným a vyžaduje ruční úpravy, když máte co do činění se složitými závislostmi.
Ceny Edraw Max
- Individuální pololetní plán: 79 $
- Individuální trvalý plán: 245 $
- Trvalý balíček: 390 $
- Pro týmy: 119 $/rok na uživatele (fakturováno ročně)
- Pro firmy: Ceny na míru
- Pro studenty: Ceny začínají na 68 $.
- Pro pedagogy: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Edraw Max
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
8. MindNode (nejlepší pro brainstorming a plánování itinerářů)
Microsoft Visio je navržen pro strukturované úkoly. Pokud však potřebujete univerzální nástroj, který podporuje jak kreativní práci, tak osobní plánování, MindNode je pro vás ideální alternativou. Jedná se o plynulejší a intuitivnější alternativu, která vám pomůže zachytit a propojit nápady pro brainstorming, plánování projektů a dokonce i cestovní itineráře.
Pomocí funkce drag-and-drop můžete proměnit volné myšlenky ve strukturované plány, pomocí režimu Focus Mode eliminovat rušivé vlivy a dokonce synchronizovat úkoly s aplikací Apple Reminders.
Nejlepší funkce MindNode
- Proměňte myšlenky v činy přidáním úkolů, priorit a připomínek přímo do svých myšlenkových map.
- Zachyťte své nápady vizuálně pomocí intuitivního mapování mysli a brainstormingu, organizujte a zdokonalujte své myšlenky ve spolupráci s ostatními.
- Pomocí vizuálních značek můžete své myšlenky kategorizovat a přidat jim více kontextu.
- Skrýt části myšlenkové mapy, když se struktura stane příliš složitou
- Přizpůsobte si svůj pracovní postup pomocí motivů, samolepek a skládacích větví.
Omezení programu MindNode Draw
- Nelze nastavit vlastní klávesové zkratky a dostupné klávesové zkratky jsou poměrně omezené.
- Uzly lze přidávat pouze horizontálně.
Ceny MindNode Draw
- Zdarma
- MindNode Plus: 2,99 $/měsíc
MindNode Draw hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční zákazníci o MindNode?
Recenze G2 říká:
Zaznamenávání mých myšlenek a náčrtů je hračka a díky plné integraci přes iCloud mám přístup ke svým mentálním náčrtům na kterémkoli ze svých osobních zařízení a mohu je kontrolovat, což mi pomáhá udržovat kontinuitu. Vizuální prezentace MindNode je minimalistická a líbí se mi, že nezahltí obrazovku a nabízí vizuální šablony, které zlepšují strukturování myšlenek.
Zaznamenávání mých myšlenek a náčrtů je hračka a díky plné integraci přes iCloud mám přístup ke svým mentálním náčrtům na kterémkoli ze svých osobních zařízení a mohu je kontrolovat, což mi pomáhá udržovat kontinuitu. Vizuální prezentace MindNode je minimalistická a líbí se mi, že nezahltí obrazovku a nabízí vizuální šablony, které zlepšují strukturování myšlenek.
9. Creately (nejlepší pro vytváření marketingových a jiných kreativních kampaní)
Creately je navržen pro plynulou týmovou práci. Na rozdíl od aplikace Visio, která je dostupná pouze pro Windows, Creately funguje bez problémů na Macu, Windows a v jakémkoli prohlížeči. Podporuje import a export souborů Visio, což usnadňuje spolupráci s kolegy, kteří stále používají Microsoft Visio.
Kromě výkonných funkcí pro tvorbu diagramů a spolupráci můžete také přizpůsobit svou databázi, generovat kontextově specifické vizuální prvky a přistupovat k zobrazením specifickým pro klienta. Díky funkcím pro spolupráci v reálném čase a bezplatnému prohlížeči Visio je to univerzální alternativa k aplikaci Mac Visio.
Nejlepší funkce Creately
- Nastavte automatizaci pracovních postupů bez kódování a zjednodušte tak složité procesy bez programování.
- Používejte šablony pro složité i základní vývojové diagramy, myšlenkové mapy, organizační schémata a další.
- Přizpůsobte pravidla a vzorce pro více úkolových toků, OKR, sladění cílů a přístup založený na rolích.
- Užijte si chytrou organizaci pomocí panelů složek a snadného umisťování spojů pro přehledné a profesionální diagramy.
- Integrujte Slack, Google Drive, Confluence a aplikace pro zvýšení produktivity pro Mac.
Omezení Creately
- Creately sice zvládá složité projekty, ale rychlost zpracování je pomalejší.
- Uživatelé uvádějí, že rozhraní není dobře optimalizováno pro telefony.
Ceny Creately
- Zdarma
- Osobní: 8 $/měsíc na uživatele
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Creately?
Recenzent Capterra píše:
Rozhraní Creately je intuitivní, což usnadňuje vytváření diagramů a vizuálního obsahu i pro začátečníky. Líbí se mi četné šablony, které Creately poskytuje, což mi šetří spoustu času. Dalším plusem je integrace s různými nástroji. Ačkoli je k dispozici mnoho šablon, pro každou z nich je možné provést pouze omezené přizpůsobení, což považuji za velký problém. Někdy jsem také zaznamenal malé zpoždění, které mohlo být způsobeno i mým připojením k síti.
Rozhraní Creately je intuitivní, což usnadňuje vytváření diagramů a vizuálního obsahu i pro začátečníky. Líbí se mi četné šablony, které Creately poskytuje, což mi šetří spoustu času. Dalším plusem je integrace s různými nástroji. Ačkoli je k dispozici mnoho šablon, pro každou z nich je možné provést pouze omezené přizpůsobení, což považuji za velký problém. Někdy jsem také zaznamenal malé zpoždění, které mohlo být způsobeno i mým připojením k síti.
10. Flying Logic (nejlepší pro mechanické prototypování)
Visio má své nedostatky, pokud jde o mechanické prototypování. Neumožňuje modelovat logiku v reálném čase, simulovat příčinné souvislosti nebo dynamicky přizpůsobovat diagramy podle vývoje nápadů. Pro takové případy použití je lepší alternativou Flying Logic.
Pomáhá vám modelovat procesy, analyzovat výsledky a vizuálně simulovat dopady rozhodnutí v reálném čase. Kromě bezproblémové podpory pro macOS je díky svému jedinečnému přístupu k kauzálním a závislostním diagramům ideální pro řešení složitých problémů, plánování a analýzu příčin.
Nejlepší funkce Flying Logic
- Modelujte příčinné souvislosti pomocí logických diagramů, které se přizpůsobují vašim potřebám při tvorbě.
- Simulujte dynamické systémy s živými aktualizacemi, vizuálním přepočítáváním toků a možností interaktivního testování nápadů.
- Podporujte pokročilé uvažování a plánování úkolů, jako je analýza příčin, plánování projektů a mechanické prototypování.
- Exportujte diagramy do formátů jako PDF, PNG a OPML pro snadné sdílení a dokumentaci.
- Pomocí vestavěných logických bran a operátorů vytvářejte strukturované pracovní postupy založené na rozhodování.
- Integrujte je s metodikami plánování, jako je teorie omezení a řízení projektů kritickým řetězcem.
Omezení Flying Logic
- Platforma má strmější křivku učení kvůli svému logickému přístupu.
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s moderními, vizuálně propracovanými nástroji.
Ceny Flying Logic
- Individuální: 10 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Flying Logic
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici
Co říkají skuteční zákazníci o Flying Logic?
Recenzent na Redditu říká:
Moc se mi líbí Flying Logic pro Mac (nejsem si jistý, zda existuje i verze pro PC). Rozumí CRT a dalším myšlenkovým nástrojům. Nikdy nemusím trávit čas ručním přesouváním všeho, aby to dávalo smysl.
Moc se mi líbí Flying Logic pro Mac (nejsem si jistý, zda existuje i verze pro PC). Rozumí CRT a dalším myšlenkovým nástrojům. Nikdy nemusím trávit čas ručním přesouváním všeho, aby to dávalo smysl.
