Bezplatné šablony rozpočtů pro neziskové organizace pro chytřejší finanční plánování

Provozování neziskové organizace znamená pečlivě sledovat její dopad. Ale také vaše příjmy.
Každý dar, program a osvětová činnost souvisí s rozpočtem. Ačkoli finance možná nejsou nejzajímavější částí práce, jsou to právě ony, které udržují vše v chodu.
Dobrá zpráva? K organizaci nepotřebujete drahé nástroje ani složité tabulky. Se správnými bezplatnými šablonami je sestavování rozpočtu mnohem snazší a dokonce i motivující.
Tento průvodce shrnuje snadno použitelné šablony rozpočtů pro neziskové organizace, které vám pomohou jasně plánovat a moudře utrácet.
Co jsou šablony rozpočtů pro neziskové organizace?
Šablony rozpočtů pro neziskové organizace jsou jednoduché nástroje, které vám pomohou plánovat, sledovat a organizovat finance vaší organizace. Poskytují vám strukturovaný způsob, jak zmapovat, odkud vaše peníze pocházejí, například z darů, grantů nebo fundraisingových akcí, a kam směřují, například na náklady na programy, platy nebo každodenní provoz.
Na rozdíl od běžných podnikových rozpočtů jsou tyto šablony vytvořeny s ohledem na specifické potřeby neziskových organizací. To znamená, že často obsahují prostor pro věcné příspěvky, vykazování grantů nebo omezené a neomezené finanční prostředky.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší software pro řízení projektů pro úspěch neziskových organizací
Přehled nejlepších šablon pro neziskové organizace
Zde je stručná souhrnná tabulka nejlepších šablon pro neziskové organizace:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové organizace a jednotlivci spravující příjmy, výdaje a finanční pokrok
|Seskupte výdaje, roční přehled, exportujte/sdílejte zprávy
|ClickUp List, Doc
|Šablona marketingového rozpočtu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Marketingové týmy sledující rozpočty kampaní
|Čtvrtletní sledování, seskupování kampaní, upravitelná pole
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona rozpočtu projektu ClickUp s WBS
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři, kteří řídí vícefázové neziskové projekty
|Rozdělení práce, úkoly označené barevnými kódy, seskupení fází
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona rozpočtu pro podnikání ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Podniky, které potřebují komplexní přehled o financích
|Vlastní pole, více zobrazení, podrobné formuláře
|ClickUp List, Doc
|Šablona rozpočtu akce ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Organizátoři akcí, týmy pro fundraising
|Přiřazování úkolů, sledování dodavatelů, zobrazení stavu
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona pro řízení rozpočtovaných projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující projekty s pevným rozpočtem
|Odhady nákladů, sledování rozpočtu, časový plán/milníky
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona pro správu nákladů projektu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři neziskových organizací sledující/schvalující náklady
|Interní formuláře, stav schválení, zobrazení kalendáře
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí projektů, návrhy neziskových organizací
|Shrnutí projektu, rozpis nákladů, tabulky, spolupráce
|ClickUp Doc
|Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zaměstnanci, manažeři sledující měsíční výdaje
|Kategorie výdajů, pole pro mezisoučty, jasné popisy
|ClickUp List, Doc
|Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Majitelé firem, finanční týmy
|Skutečné vs. očekávané, roční přehled, poznámky, trendy
|ClickUp Doc
|Šablona pro správu financí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Finanční/provozní týmy, neziskové organizace
|Nabídky, faktury, správa dodavatelů, standardní operační postupy
|ClickUp List, Doc
|Šablona pro plánování neziskových akcí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové týmy plánující akce/kampaně
|Ganttův diagram, sledování dobrovolníků, formuláře, přehledové panely
|ClickUp Seznam, Tabule, Gantt
|Šablona výroční zprávy neziskové organizace ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové týmy shrnující roční dopad
|Obsah, data/příběhy, vložená vizuální data
|ClickUp Doc
Co dělá dobrou šablonu rozpočtu pro neziskové organizace?
Kvalitní šablona pro neziskové organizace by měla podporovat jak každodenní rozhodování, tak dlouhodobé plánování. Na co se zaměřit:
- Přehledné příjmy a výdaje: Dobrá šablona rozpočtu pro neziskové organizace by měla organizovat vaše výdaje a zdroje příjmů tak, aby byl proces sestavování rozpočtu snadno sledovatelný a aktualizovatelný.
- Integrované finanční zprávy: Užitečné šablony provozního rozpočtu pro neziskové organizace usnadňují vytváření zpráv pro vaši správní radu, sponzory nebo žádosti o granty, aniž byste museli přepracovávat celou tabulku.
- Samostatné sekce pro výdaje: Dobré šablony oddělují základní provozní náklady od výdajů na programy, což vám umožňuje vyhodnotit dopad a přesně přidělit finanční prostředky.
- Přizpůsobitelné kategorie: Každá nezisková organizace je jiná. Flexibilní šablona vám umožňuje přizpůsobit položky tak, aby odpovídaly jedinečným rozpočtům a cílům vaší organizace.
- Přehled o finančním zdraví: Nejlepší šablony rozpočtů pro neziskové organizace vám pomohou zjistit, kolik máte k dispozici, kolik jste utratili a kolik budete potřebovat, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
➡️ Přečtěte si také: Nezbytné AI nástroje pro neziskové organizace
Nejlepší šablony rozpočtů pro neziskové organizace
Platformy jako ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, nabízejí několik šablon rozpočtů pro neziskové organizace, které zjednodušují sledování výdajů, přidělování finančních prostředků a finanční plánování.
Zde jsou nejlepší šablony rozpočtů pro neziskové organizace, které vám nabízí k použití:
1. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Tato jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp vám poskytne ucelený přehled o tom, kolik vyděláváte a utrácíte každý měsíc a v průběhu celého roku. Je navržena jako živá účetní kniha pro rozpočet vaší neziskové organizace, s úkoly, které představují vaše příjmy a výdaje, seskupené a označené pro přehlednost.
Zobrazení jako Příjmy, Výdaje a Čistá hotovost vám pomohou zjistit, kam směřují finanční prostředky, co přichází a co zbývá. Můžete je použít ke seskupení svých příjmů a k identifikaci kategorií s vysokými výdaji.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Seskupte výdaje programu pro lepší přehlednost a správu výdajů.
- Získejte komplexní přehled o všech finančních transakcích za daný rok podle typu účtu.
- Snadno exportujte a sdílejte své zprávy a rozpočty s členy představenstva.
🔑 Ideální pro: Neziskové organizace a jednotlivce, kteří hledají základní šablonu pro správu příjmů, výdajů a celkového finančního vývoje.
🧠 Zajímavost: Termín „rozpočet“ pochází z francouzského slova bougette, což znamená malá kožená taška nebo váček!
2. Šablona marketingového rozpočtu ClickUp
Šablona marketingového rozpočtu od ClickUp stanoví vaše cíle, časové harmonogramy, výdaje a výsledky, aby plány na každé čtvrtletí zůstaly jasné a na správné cestě.
Všechny vaše kampaně jsou uspořádány podle typu a čtvrtletí, přičemž pole pro rozpočet, výdaje a zůstatek za vás provedou výpočty. Umožňuje vám to průběžně upravovat podrobnosti kampaně a sledovat aktualizace finančního pokroku v reálném čase.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte své čtvrtletní výdaje ve srovnání s plánovaným rozpočtem.
- Seskupte fundraisingové kampaně podle typu, abyste měli přehled a mohli porovnávat výdaje.
- Rychle aktualizujte dopad, úsilí a stav pomocí editovatelných polí.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy, které se chtějí soustředit na výkonnost, aniž by ztratily přehled o rozpočtu.
📮 ClickUp Insight: Pouze 15 % manažerů kontroluje pracovní vytížení před přidělením nových úkolů. Dalších 24 % přiděluje úkoly výhradně na základě termínů projektu.
Výsledek? Týmy jsou nakonec přepracované, nevyužité nebo vyhořelé. Bez přehledu o pracovním vytížení v reálném čase je jeho vyvážení nejen obtížné, ale téměř nemožné.
Funkce přiřazování a stanovování priorit založené na umělé inteligenci ClickUp vám pomohou s jistotou přiřazovat práci a přiřazovat úkoly členům týmu na základě jejich aktuální kapacity, dostupnosti a dovedností. Vyzkoušejte naše AI karty pro okamžité kontextové přehledy o pracovním vytížení, termínech a prioritách.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
3. Šablona rozpočtu projektu ClickUp s WBS
Šablona rozpočtu projektu ClickUp s WBS vám pomůže rozdělit úkoly na zvládnutelné části a každé části přiřadit jasný rozpočet. Díky strukturovanému přístupu k rozdělení práce uvidíte, co je třeba udělat, kolik času a peněz každá fáze vyžaduje a co se stane, pokud se něco vymkne z harmonogramu.
Vše je uspořádáno podle fází projektu, což usnadňuje přidělování odpovědností, úpravy časových harmonogramů a sledování nákladů v průběhu projektu.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte projekty na zvládnutelné úkoly a podle toho přidělte zdroje.
- Přesuňte úkoly a zkraťte nebo prodlužte jejich trvání pomocí funkce drag-and-drop.
- Označte své úkoly barevnými kódy podle stavu a seskupte je podle fáze, aby byly přehledné.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, kteří se zabývají vícefázovými neziskovými projekty a potřebují strukturu, přehlednost a jasnost rozpočtu.
📢 ClickUp Callout: S ClickUp Brain bude sestavování rozpočtu hračkou, protože vám poskytne okamžitou pomoc. Tento AI asistent vám pomůže identifikovat trendy v rozpočtování na základě historických dat a navrhne tipy pro optimalizaci, abyste mohli efektivně alokovat zdroje a řídit projekty.
4. Šablona rozpočtu pro podnikání ClickUp
Co se stane, když vaše výdaje převýší vaše plány a vy si to uvědomíte až příliš pozdě? Šablona obchodního rozpočtu ClickUp zajistí, že k takové situaci nedojde. Pomáhá položit základy pro stabilní a informovaný proces sestavování rozpočtu v rámci vašich obchodních operací.
Šablona přehledně organizuje vše od tržeb a mezd po provozní náklady a měsíční rozpočty. Výdaje jsou rozděleny do kategorií, což vám umožňuje sledovat náklady, identifikovat trendy a plánovat s jasným cílem.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Použijte vlastní pole, jako je typ zaměstnání, typ produktu a předpokládaná hodnota, k uložení důležitých informací.
- Získejte přehled o rozpočtu podle typu nebo komplexní pohled na celkový rozpočet s více zobrazeními.
- Zaznamenávejte podrobné finanční údaje pomocí integrovaných formulářů.
🔑 Ideální pro: Podniky, které chtějí mít komplexní přehled o příjmech, výdajích a nákladech týmu.
5. Šablona rozpočtu pro akci ClickUp
Tajemství úspěšné fundraisingové akce spočívá v tom, že musíte mít vše zorganizované do detailu, v rámci rozpočtu a včas. A šablona rozpočtu akce od ClickUp vám k tomu pomůže!
Díky nim můžete spravovat více událostí na jednom místě, od přidělování úkolů a sledování dodavatelů až po výdaje na programy a aktualizace v reálném čase. Pomohou vám rozdělit každou událost podle typu, publika a místa konání a zároveň pečlivě sledovat, kolik se utratilo ve srovnání s plánem.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přiřaďte odpovědnosti členům týmu s termíny, prioritami a přiděleným rozpočtem.
- Uchovávejte údaje o dodavatelích, nabídky a faktury na jednom místě.
- Zobrazte úkoly podle stavu, včetně úkolů k provedení, úkolů v procesu a dokončených úkolů.
🔑 Ideální pro: Organizátory akcí a týmy, které chtějí mít úplný přehled a kontrolu nad rozpočtem a logistikou.
💡 Tip pro profesionály: Seznam míst/služeb použijte jako pomůcku při plánování akcí. Nahrajte fotografie, uložte kontaktní údaje a po každé interakci s dodavatelem si pořiďte krátké poznámky, abyste při příštím plánování již věděli, kdo splnil své závazky a kdo ne.
6. Šablona pro správu rozpočtovaných projektů ClickUp
Šablona pro správu rozpočtovaných projektů od ClickUp vám pomůže udržet přehled o rozpočtu a časovém harmonogramu vašeho projektu. Je navržena tak, aby vám pomohla naplánovat úkoly s podrobnými informacemi o rozpočtu, takže nikdy nebudete řídit projekt naslepo.
Umožní vám odhadovat, přidělovat a provádět s plným vědomím finančního dopadu v každé fázi. Díky přehledným polím pro náklady, úsilí a stav je snazší udržet vaše projekty v chodu bez nadměrných výdajů.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přidejte odhady nákladů a sledujte skutečné výdaje v průběhu práce.
- Díky vestavěným vzorcům získáte včasné signály o překročení rozpočtu.
- Stanovte časový harmonogram projektu a milníky prostřednictvím aktivní diskuse se svým týmem.
🔑 Ideální pro: Týmy, které spravují projekty s pevným rozpočtem a potřebují řídit časové plány a výdaje.
➡️ Přečtěte si také: Co je to sponzor projektu? Role a odpovědnosti sponzorů projektu
7. Šablona pro správu nákladů projektu ClickUp
Než se pustíte do jakéhokoli úkolu, vždy si položte stejnou otázku: kolik bude tento projekt stát? Šablona pro správu nákladů projektu od ClickUp vám poskytuje jasný a strukturovaný způsob, jak shromažďovat odhady, sledovat schválení a udržovat realistická očekávání v oblasti účetnictví.
Díky integrovaným formulářům pro podávání návrhů, podrobným rozpisům nákladů a tabuli pro správu stavu schvalování zajistí, že všichni budou mít přehled.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Odesílejte žádosti o rozpočet projektu pomocí interního formuláře připraveného ke sdílení.
- Sledujte stav schvalování na první pohled a snadno posouvejte žádosti vpřed.
- Zobrazte si termíny a časové osy rozpočtu ve vestavěném kalendáři.
🔑 Ideální pro: Manažery neziskových projektů, kteří potřebují společný způsob sledování a schvalování nákladů na projekty.
➡️ Přečtěte si také: Jak vytvořit provozní rozpočet: příklady a šablony
8. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Šablona návrhu rozpočtu ClickUp vám pomůže vytvořit pádné argumenty pro váš další projekt. Obsahuje vše, co potřebujete k jasnému nastínění vašeho návrhu, od přehledu projektu a smluv až po podrobný rozpis nákladů.
Sekce pro personál, materiály jako kancelářské potřeby, logistiku a akce jsou již zabudovány do vnořených stránek, takže nemusíte začínat od nuly. Každá část je navržena tak, aby pomohla členům představenstva získat ucelený přehled a učinit sebevědomá rozhodnutí o financování.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Prezentujte shrnutí projektu, cíle a časový harmonogram na jednom místě.
- Pomocí tabulek můžete snadno sledovat odhady výdajů.
- Díky této šabloně návrhu rozpočtu můžete vše sdílet a upravovat v reálném čase.
🔑 Ideální pro: Vedoucí projektů nebo týmy, které se připravují na schválení financování nebo na návrhy neziskových organizací pro klienty.
Bonus: Vytvářejte, organizujte a sdílejte návrhy projektů, rozpočtové zprávy a sledování výdajů v jednom plynulém prostoru s ClickUp Docs. Spolupracujte v reálném čase, vkládejte tabulky a časové osy a propojujte související úkoly, aby vše zůstalo propojené, přehledné a připravené k revizi.
9. Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
Šablona měsíční zprávy o výdajích od ClickUp je ideální pro jasné a efektivní zaznamenávání skutečných nákladů programu. Provází vás vyplňováním údajů o zaměstnancích a kategorizací nákladů, jako jsou cestovní výdaje, ubytování, stravování a další, což usnadňuje udržování pořádku a odpovědnosti.
Obsahují speciální sekci, která shrnuje všechny typy výdajů, a podrobný rozpis, do kterého můžete přidat data, popisy a částky za každou položku.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte výdaje do snadno použitelných kategorií přizpůsobených běžným nákladům.
- Udržujte přesné celkové částky pomocí políček pro mezisoučet a hotovostní zálohu.
- Uveďte jasný popis každé položky výdajů spolu s typem, datem a účtem.
🔑 Ideální pro: Zaměstnance a manažery, kteří chtějí transparentně sledovat měsíční výdaje.
➡️ Přečtěte si také: Bezplatné šablony projektového rozpočtu v Excelu a ClickUp
10. Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
Šablona rozpočtové zprávy od ClickUp klade důraz na vaše finanční výsledky, takže snáze zjistíte, kde plníte své cíle a kde je prostor pro zlepšení.
Šablona rozděluje skutečné a očekávané výdaje po jednotlivých měsících a nabízí prostor pro přidání poznámek. Poskytuje také roční přehled a souhrn konkurence, takže máte pevný přehled jak o celkovém stavu, tak o detailech.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte příchozí částky a náklady podle regionu
- Zvýrazněte odchylky a přidejte poznámky pro hlubší vhled.
- Sledujte roční trendy
🔑 Ideální pro: Podnikatele a finanční týmy, které chtějí analyzovat výdaje a zlepšit přesnost rozpočtování.
💡 Tip pro profesionály: Do své zprávy přidejte tabulky nebo grafy, abyste vizualizovali trendy a odchylky. Prezentace finančních údajů tak bude poutavější a členové představenstva rychleji pochopí klíčové body.
11. Šablona pro správu financí ClickUp
Chcete, aby finance vaší společnosti byly strukturované a snadno přehledné? Šablona pro správu financí ClickUp spojuje všechny části finančního procesu vaší neziskové organizace do jednoho propojeného prostoru.
Dary, faktury, náhrady, objednávky a další položky jsou přehledně uspořádány, takže váš tým přesně ví, kde hledat a co dělat dál.
Použijte je k vytváření nabídek, sledování termínů fakturace, správě podrobností o produktech a službách a udržování aktuálních záznamů o výdajích, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte fáze nabídek, průběh fakturace a platební kalendáře s přehledností.
- Spravujte údaje o dodavatelích, náklady a dokumentaci v předem připravených polích.
- Získejte přístup k editovatelným SOP, abyste udrželi konzistentní a transparentní kvalitu služeb.
🔑 Ideální pro: Finanční a provozní týmy, které jsou připraveny zefektivnit firemní výdaje, sledování a dokumentaci.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší účetní software a nástroje s umělou inteligencí
12. Šablona pro plánování neziskových akcí ClickUp
Plánování akce pro neziskovou organizaci vyžaduje přesnost a koordinaci všech zapojených týmů. Šablona pro plánování neziskových akcí od ClickUp vytváří sdílený prostor, kde jsou sladěny časové osy, úkoly a odpovědnosti.
Poskytují strukturované seznamy pro sledování fází událostí, podrobných úkolů a schvalovacích procesů, což týmům umožňuje soustředit se na to, co je důležité, a posunout neziskové organizace k většímu dopadu.
Díky podpoře ClickUp for Non-Profits nabízí sadu nástrojů navržených tak, aby podporovaly váš jedinečný pracovní postup. Umožňuje vám přidělovat dobrovolníky a zaměstnance, sledovat průběh financování v reálném čase a používat přizpůsobitelná pole k zaznamenávání klíčových detailů.
Můžete si vizualizovat celé své plány benefičních akcí prostřednictvím několika zobrazení a využít sledování času k řízení hodin dobrovolníků. Navíc díky integrovaným formulářům můžete snadno shromažďovat přihlášky dobrovolníků nebo zpětnou vazbu, zatímco vestavěné panely poskytují rychlý přehled o stavu vašeho týmu.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zobrazte si harmonogram událostí a čas, který máte k dispozici na dokončení úkolů, pomocí Ganttova diagramu.
- Brainstormujte nápady a uchovávejte všechny další zdroje na jednom místě.
- Sledujte průběh každého úkolu pomocí automatického sledování dokončení.
🔑 Ideální pro: Neziskové týmy organizující kampaně, sbírky nebo komunitní akce.
13. Šablona výroční zprávy neziskové organizace ClickUp
Váš přínos si zaslouží být viděn, a tato šablona výroční zprávy pro neziskové organizace od ClickUp nabízí strukturu, která vám to umožní. Nabízí přehledné rozvržení, ve kterém můžete prezentovat své úspěchy, finanční výsledky a vizi do budoucna v jednom uceleném dokumentu.
Díky sekcím věnovaným příběhům o změnách, zvláštním zmínkám a finančním přehledům vám tato šablona pomůže vytvořit poutavý příběh, který inspiruje a posiluje důvěru vedoucích pracovníků neziskových organizací.
🌟 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Snadno se orientujte v jednotlivých sekcích díky vestavěnému obsahu.
- Přidejte data, příběhy a poděkování do přehledného a strukturovaného rozvržení.
- Pomocí této šablony pro neziskové organizace můžete do své zprávy přímo vložit aktualizace úkolů, odkazy nebo vizuální prvky.
🔑 Ideální pro: Neziskové týmy, které chtějí shrnout svůj rok jasně a profesionálně.
🧠 Zajímavost: Studie ukazují, že dobrovolnictví pomáhá komunitě a zároveň zvyšuje vaše blaho. Velkorysé činy mohou snížit stres, zvýšit štěstí a dokonce posílit váš pocit sounáležitosti, takže laskavost je prospěšná pro všechny zúčastněné.
Posuňte svou misi vpřed s pomocí skutečných nákladů programu pomocí ClickUp
Šablony rozpočtů pro neziskové organizace vám ulehčí správu financí tím, že vám poskytnou jasný a organizovaný způsob plánování, sledování a sdílení rozpočtu s členy správní rady.
Pomohou vašemu týmu zjistit, kam směřují finanční prostředky a co je dále potřeba, takže se můžete více soustředit na dosahování výsledků a méně na papírování.
ClickUp posune váš vliv o krok dál tím, že vše spojí na jednom místě, čímž zefektivní a propojí týmovou práci. Ať už koordinujete dobrovolníky, řídíte projekty nebo sledujete dary, ClickUp zajistí, že celý váš tým bude pracovat v souladu a posouvat se vpřed.
✅ Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!