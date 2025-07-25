10 nejlepších alternativ Stackby pro chytřejší pracovní postupy v roce 2025

Nelze popřít, že Stackby nás všechny na první pohled zaujal. Byl přehledný, bez kódu a působil jako dokonalý most mezi databázemi a tabulkami.
Jakmile se však pracovní postupy stanou složitějšími, začnou se objevovat trhliny. Uživatelé shledali automatizaci jako základní a nástroj jako méně výkonný, než očekávali. Mnozí z nich uvedli, že jsou frustrováni nedostatečnou integrací s jinými nástroji.
Pokud váš pracovní prostor přerostl tabulkový software, který měl jeho práci zjednodušit, je tento přehled určen právě vám.
Vybrali jsme několik výkonných alternativ, které umí vše, co Stackby, a ještě něco navíc. Tyto alternativy Stackby vám pomohou zkrotit roztříštěná data, automatizovat opakující se práce a poskytnout vašemu týmu prostor pro růst, aniž byste museli vše budovat od nuly.
Alternativy Stackby v kostce
Máte málo času? Zde je stručný přehled toho, jak si vedou nejlepší alternativy Stackby.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní řízení pracovních postupů a dat pro týmy všech velikostí
|Vlastní pole, automatizované pracovní postupy, dashboardy v reálném čase, tabulkový náhled pro úplnou kontrolu nad projektem
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|Airtable
|Databáze bez nutnosti programování s vizuálním nádechem pro malé týmy a živnostníky
|Vlastní panely, filtrované zobrazení, oprávnění na úrovni záznamů
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 $/měsíc
|monday. com
|Vizuální sledování projektů a spolupráce pro malé a střední týmy
|Vizuální tabule, nástroj pro tvorbu pracovních postupů pomocí drag-and-drop, správa pracovní zátěže
|Bezplatný tarif (až pro 2 uživatele); placené tarify od 12 $/měsíc
|Asana
|Prioritizace úkolů a sladění týmů pro agentury a týmy
|Časová osa, vlastní pole, rozdělení úkolů pomocí umělé inteligence
|Bezplatný tarif; placené tarify od 13,49 $/měsíc
|Smartsheet
|Složité projektové plány pro podniky a velké operační týmy
|Ganttovy diagramy, závislosti mezi listy, řízení oprávnění
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify od 12 $/měsíc
|Quickbase
|Podniky a velké týmy, které chtějí vytvářet vlastní obchodní aplikace bez programování
|Automatizace a logika, dashboardy založené na rolích, vlastní výpočty
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 35 $/měsíc
|Nifty
|Časové osy projektů a sledování milníků pro střední a velké týmy
|Milníky propojené s časovou osou, integrovaný chat, opakující se úkoly
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49 $/měsíc
|Trello
|Vizuální tabule úkolů a jednoduché pracovní postupy pro freelancery a malé týmy
|Automatizace Butler, tabule ve stylu Kanban, pracovní prostory
|Bezplatný tarif; placené tarify od 6 $/měsíc
|Coda
|Dynamické dokumenty s funkcemi podobnými aplikacím pro velké týmy
|Přizpůsobené pracovní postupy, týmová centra, asistent AI
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/měsíc za Doc Maker
|Retable
|Lehký hybrid tabulkového procesoru a databáze pro samostatné pracovníky nebo startupy
|Spolupráce týmu, oprávnění na úrovni sloupců, flexibilní možnosti zobrazení, obohacení dat pomocí umělé inteligence
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; ceny začínají na 12 $/měsíc.
👀 Věděli jste? V debatě o databázích versus tabulkových procesorech spočívá jeden z hlavních rozdílů v tom, jak jsou data propojena.
Zatímco tabulky zpracovávají plochá, lineární data, databáze umožňují relační struktury, což znamená, že můžete propojit různé tabulky pomocí jedinečných identifikátorů – stejně jako propojení objednávek zákazníků s jednotlivými profily. Díky tomu jsou databáze mnohem výkonnější při správě složitých nebo dynamických dat napříč více kategoriemi.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony tabulek v Excelu a ClickUp
Co byste měli hledat v alternativách Stackby?
Pokud vám Stackby již nestačí nebo potřebujete pokročilejší funkce a robustní funkčnost, správná alternativa může znamenat dramatický rozdíl. Ne každý hybrid tabulkového procesoru a databáze však bude odpovídat vašim potřebám v oblasti pracovních postupů.
Při výběru náhrady za Stackby je nejdůležitější následující:
- Flexibilní zobrazení dat: Jděte nad rámec tabulek s nástroji, které podporují zobrazení seznamu, kalendáře, tabule a galerie – přepínatelné pouhým kliknutím.
- Funkce automatizace: Automatizujte opakující se úkoly pomocí spouštěčů a akcí, abyste ušetřili čas a minimalizovali chyby.
- Hloubka integrace: Hladká synchronizace s vašimi stávajícími technologiemi, včetně CRM, Slacku, Gmailu a dalších nezbytných aplikací.
- Ovládání oprávnění: Nastavte podrobné úrovně přístupu, abyste ochránili citlivá data a umožnili bezpečnou a efektivní spolupráci.
- Přizpůsobení: Přidejte vlastní pole, vzorce a rozvržení – bez nutnosti programování – a získejte plně personalizované pracovní prostředí.
Pojďme se podívat na nejlepší alternativní nástroje pro organizaci dat, které splňují všechny tyto požadavky a ještě mnohem více.
👀 Věděli jste? Relacionální databáze není určena pouze pro vývojáře – je základem mnoha nástrojů bez kódu, které již používáte.
Díky organizaci dat do propojených tabulek vám relační databáze umožňují sledovat vše od podrobností o klientech až po aktualizace projektů bez duplicit. Právě to dělá platformy jako ClickUp a Airtable tak výkonnými v pozadí.
📖 Přečtěte si také: Jak používat funkční závislosti při návrhu databáze
Nejlepší alternativy Stackby pro řízení projektů
Vybrali jsme nejlepší softwarové nástroje podobné Stackby, které hladce kombinují funkčnost databáze se správou úkolů a pracovních postupů. Tyto nástroje jsou ideální pro moderní týmy, které chtějí dosáhnout více s minimálním úsilím.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu pracovních postupů)
Považujte platformu pro správu práce ClickUp za alternativu Stackby s lepšími funkcemi pro spolupráci.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje řízení projektů, sledování úkolů, správu dokumentů a spolupráci, automatizaci a přizpůsobitelné databáze do jednoho jednotného pracovního prostoru založeného na umělé inteligenci.
Tabulkový pohled ClickUp odráží jednoduchost tabulek, ale je lepší díky propojeným úkolům, značkám priority, vypočítaným sloupcům a interaktivním pruhům postupu. Můžete jej použít ke správě marketingových kampaní, organizaci úkolů spojených s uvedením produktu na trh nebo k vytvoření jednoduchého CRM na jednom místě.
Skutečná magie spočívá v přizpůsobitelnosti platformy. S více než 15 typy vlastních polí, včetně rozevíracích seznamů, vzorců, měn a hodnocení, umožňuje tento flexibilní nástroj týmům zachytit, filtrovat a pracovat s jakýmkoli druhem projektových dat.
Šablona tabulky ClickUp usnadňuje týmům přecházejícím ze Stackby obnovit strukturu dat pouhými několika kliknutími.
Ať už pracujete s produktovými plány nebo kalendáři obsahu, tato šablona vám ušetří čas při nastavování a zároveň vám nabídne pokročilé funkce, jako jsou souhrny úkolů a vnořené podúkoly.
Automatizace je další výraznou předností. Můžete vytvářet pravidla pro přiřazování vlastníků, aktualizaci stavů nebo odesílání upozornění, čímž výrazně snížíte manuální náklady.
Vše se synchronizuje s vaším kalendářem, e-mailem a oblíbenými nástroji třetích stran, což z ClickUp dělá vynikající alternativu k Stackby a významné vylepšení pro plánování a rozvrhování projektů.
Zajímá vás, jak začít s automatizací pracovních postupů? Toto video vám to zjednoduší! 👇
Ať už jste samostatný podnikatel nebo řídíte velké mezifunkční týmy, uživatelsky přívětivé rozhraní ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám a roste s vámi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Stanovte si cíle a sledujte OKR pomocí integrovaných dashboardů.
- Využijte předem připravené šablony pro řízení projektů, CRM a plánování obsahu.
- Přepínejte mezi zobrazením tabulky, seznamu, kalendáře a Ganttova diagramu pro lepší přehled.
- Získejte podrobné informace o produktivitě díky sledování času
- Vytvářejte opakující se úkoly s pokročilými automatizačními spouštěči
- Importujte data z Google Sheets během několika sekund
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na osvojení vzhledem k šíři funkcí
- Může být pro jednoduché případy použití příliš složitý
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,6/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
Používám tato vlastní pole k propojení dat a automatizací ClickUp za účelem implementace obchodních pravidel. S jeho pomocí dokážu vytvořit prakticky VŠE. A jako by toho nebylo dost, ClickUp má API, které dokáže provádět prakticky vše, co děláme na obrazovce. A já jsem ho používal HODNĚ.
Používám tato vlastní pole k propojení dat a automatizací ClickUp za účelem implementace obchodních pravidel. S jeho pomocí dokážu vytvořit prakticky VŠE. A jako by toho nebylo dost, ClickUp má API, které dokáže provádět prakticky vše, co děláme na obrazovce. A já jsem ho používal HODNĚ.
📮 ClickUp Insight: 45 % pracovníků uvažovalo o využití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo. Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a příliš velký výběr mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci. ⚒️
Díky snadno vytvořitelným AI agentům a příkazům založeným na přirozeném jazyce usnadňuje ClickUp začátek s automatizací. Od automatického přiřazování úkolů po AI generované souhrny projektů můžete odemknout výkonnou automatizaci a dokonce vytvořit vlastní AI agenty během několika minut – bez nutnosti dlouhého učení.
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné a přizpůsobitelné šablony tabulek
2. Airtable (nejlepší pro databáze bez kódu s vizuálním nádechem)
Jen málo nástrojů umožňuje organizovat data tak hladce a uspokojivě jako Airtable. Kombinuje flexibilitu tabulkového procesoru s designovým citem moderní aplikace, díky čemuž je oblíbený jak u kreativců, tak u plánovačů.
Jeho Interface Designer vám umožňuje vytvářet vlastní dashboardy a zobrazení podobná aplikacím, které se přizpůsobují různým uživatelům bez nutnosti programování. To znamená, že váš obsahový tým se může soustředit na publikování pracovních postupů, zatímco váš finanční tým sleduje návratnost investic do kampaní – a to vše v rámci stejného pracovního prostoru.
Ve srovnání se Stackby je uživatelské prostředí Airtable propracovanější, více zaměřené na spolupráci a škálovatelné, zejména pokud týmy vyžadují zobrazení podle rolí nebo potřebují vizualizovat data různými způsoby.
Airtable také zjednodušuje vytváření databází díky bohaté knihovně šablon a intuitivnímu propojení mezi tabulkami, což Stackby stále řeší spíše ručně.
Nejlepší funkce Airtable
- Importujte soubory CSV nebo synchronizujte externí zdroje dat v reálném čase
- Vytvořte oprávnění na úrovni záznamů pro řízení přístupu uživatelů
- Vizualizujte data pomocí kontingenčních tabulek, grafů a časových os (doplněk Pro).
- Sdílejte filtrované zobrazení externě pomocí jedinečného přístupu přes URL.
- Spolupracujte v reálném čase se sledováním změn na úrovni polí
Omezení Airtable
- Ceny se mohou u větších týmů rychle zvyšovat.
- Reporting a analytika jsou bez doplňků relativně základní.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Rozhraní Airtable mi připadá velmi uživatelsky přívětivé. Má výkonnou strukturu pro přijímání a sdílení dat v různých formátech. Líbí se mi různé rozhraní, která lze vytvořit z jedné tabulky. Oceňuji možnost nechat lidi vyplňovat formuláře, které načtou data do tabulek, aniž by každý, kdo formulář vyplňuje, musel mít licenci.
Rozhraní Airtable mi připadá velmi uživatelsky přívětivé. Má výkonnou strukturu pro přijímání a sdílení dat v různých formátech. Líbí se mi různé rozhraní, která lze vytvořit z jedné tabulky. Oceňuji možnost nechat lidi vyplňovat formuláře, které načtou data do tabulek, aniž by každý, kdo formulář vyplňuje, musel mít licenci.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Airtable
3. monday. com (Nejlepší pro vizuální sledování projektů a spolupráci)
Barvově odlišené, časově orientované a organizované – monday.com je spolehlivou alternativou Stackby pro řízení projektů. Uživatelé oceňují zejména jeho charakteristické vizuální tabule a nástroj pro tvorbu pracovních postupů pomocí drag-and-drop.
Odlišuje se tím, jak hladce kombinuje sledování dat se spoluprací. Na rozdíl od Stackby, který může působit izolovaně a staticky, monday.com nabízí interaktivní tabule, kde týmy v reálném čase komentují, aktualizují stavy a přiřazují vlastníky.
Jeho rozložení ve sloupcích může připomínat tabulku, ale pod touto jednoduchostí se skrývá robustní platforma, která s lehkostí zvládá závislosti úkolů, sledování času a automatizaci. AI asistence platformy může také automatizovat pracovní postupy a organizovat data.
Pro týmy, které chtějí jít nad rámec pasivních databází a přejít k praktickému provádění, je monday.com vylepšením.
monday. com nejlepší funkce
- Vytvářejte vlastní automatizace pomocí více než 250 předem připravených spouštěčů a akcí.
- Pomocí zobrazení pracovní zátěže vyvažujte kapacitu týmu napříč více projekty.
- Nativní integrace s Gmailem, Outlookem, HubSpotem a dalšími aplikacemi
- Získejte přístup k šablonám navrženým speciálně pro marketingové, PMO, HR a IT týmy.
- Nastavte soukromé tabule a oprávnění na úrovni položek pro citlivé pracovní toky.
Omezení monday.com
- Může vyžadovat školení pro zaškolení uživatelů bez technických znalostí.
- Některé zobrazení (například Gantt) jsou omezeny na vyšší tarify.
Ceny monday.com
- Zdarma (až 2 místa)
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Recenze Capterra říká:
monday. com Díky velké flexibilitě jsme jej mohli snadno přizpůsobit našim potřebám. Má působivé vizuální panely, které nám poskytují přehled o tom, co se v naší organizaci děje, v reálném čase.
monday. com Díky velké flexibilitě jsme jej mohli snadno přizpůsobit našim potřebám. Má působivé vizuální panely, které nám poskytují přehled o tom, co se v naší organizaci děje, v reálném čase.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti monday.com
4. Asana (nejlepší pro stanovení priorit úkolů a sladění týmu)
Představte si seznam úkolů, který vám nejen připomíná, co máte udělat, ale také vám říká, jak to zapadá do celkového kontextu. To je přehlednost, kterou nabízí Asana. Díky přehlednému rozhraní a barevně odlišeným značkám Asana umožňuje zvládnout i složité projekty a dát jim smysl.
Díky funkci Timeline můžete vizuálně mapovat závislosti, takže každý vidí, jak se zpoždění promítají do plánu. Ve srovnání s plochými datovými tabulkami Stackby propojuje Asana úkoly do živého plánu projektu. Komentáře, podúkoly a priority udržují váš tým v souladu, aniž byste museli přeskakovat mezi různými nástroji.
Jedním kliknutím můžete připojit soubory, označit členy týmu a nastavit termíny. Návrhy AI od Asany také pomáhají rozdělit cíle na sledovatelné kroky, což z něj dělá chytřejší volbu pro týmy, které chtějí víc než jen úložiště.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte cíle a sledujte klíčové výsledky pomocí integrovaných dashboardů OKR.
- Automatizujte rutinní práci pomocí pravidel a logických podmínek Asana.
- Zobrazte pracovní zátěž jednotlivých členů týmu, abyste předešli jejich vyhoření.
- Přidejte vlastní pole a třídicí filtry, abyste přizpůsobili zobrazení úkolů
- Používejte šablony projektů pro marketingové, designové a technické pracovní postupy.
Omezení Asany
- Žádné nativní zobrazení podobné tabulkovému procesoru pro úkoly náročné na databázi
- Časová osa a pokročilé funkce pro vytváření reportů jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Asana je uživatelsky přívětivý a flexibilní nástroj pro správu projektů, který je skvělý pro udržení organizovanosti a přehlednosti týmů. Je snadné jej nastavit, zejména pro malé týmy, a jeho přehledné rozhraní umožňuje intuitivní každodenní používání. I když je zpočátku nutné se s ním trochu seznámit, zejména pro nové uživatele, užitečné průvodce a spolehlivé centrum podpory usnadňují přechod.
Asana je uživatelsky přívětivý a flexibilní nástroj pro správu projektů, který je skvělý pro udržení organizovanosti a přehlednosti týmů. Je snadné jej nastavit, zejména pro malé týmy, a jeho přehledné rozhraní umožňuje intuitivní každodenní používání. I když je zpočátku nutné se s ním trochu seznámit, zejména pro nové uživatele, užitečné průvodce a spolehlivé centrum podpory usnadňují přechod.
📖 Přečtěte si také: Asana vs. ClickUp: Který nástroj je lepší?
5. Smartsheet (nejlepší pro komplexní projektové plány a podnikové operace)
Smartsheet vypadá jako tabulkový procesor, ale funguje jako výkonný nástroj. Pod svými řádky a sloupci se skrývá plnohodnotná platforma pro provádění práce, která je navržena pro koordinaci celkového obrazu.
Jeho Ganttovy diagramy, sledování kritické cesty a propojení mezi listy daleko přesahují možnosti Stackby. Můžete vizualizovat vícefázové projekty, přidělovat zdroje a řídit rizika – a to vše při informování vedení pomocí dynamických dashboardů.
Zatímco Stackby se potýká s rozsáhlými závislostmi a předpovídáním harmonogramů, Smartsheet v těchto scénářích vyniká. Jeho úrovně oprávnění a protokoly aktivit jsou ideální pro podnikové týmy, které se zabývají dodržováním předpisů nebo meziresortním reportingem.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Automatizujte schvalování a upozornění pomocí integrovaného modulu pro pracovní postupy.
- Vytvářejte a sdílejte dashboardy pro reportování projektů v reálném čase
- Generujte vzorce, vypočítávejte metriky a vytvářejte grafy pomocí AI
- Pomocí historie na úrovni buněk můžete kontrolovat každou aktualizaci.
- Spravujte přístup pomocí oprávnění na úrovni skupiny a listu
- Spolupracujte s dodavateli nebo klienty pomocí sdílených tabulek a zpráv
Omezení Smartsheet
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale ve srovnání s moderními nástroji.
- Pokročilé funkce vyžadují čas na nastavení a osvojení
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 19 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Celkově Smartsheet vyniká ve vytváření prostředí pro spolupráci, ve kterém mohou týmy hladce spolupracovat. Kombinace uživatelsky přívětivého designu, logického rozhraní a sofistikované prezentace projektů z něj činí cenný nástroj pro řízení projektů a podporu úspěchu týmu.
Celkově Smartsheet vyniká ve vytváření prostředí pro spolupráci, ve kterém mohou týmy hladce spolupracovat. Kombinace uživatelsky přívětivého designu, logického rozhraní a sofistikované prezentace projektů z něj činí cenný nástroj pro řízení projektů a podporu úspěchu týmu.
👀 Věděli jste, že... Než Microsoft pojmenoval svůj původní tabulkový software Excel, dal mu název „Odyssey“!
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Smartsheet pro řízení projektů
6. Quickbase (nejlepší pro vytváření vlastních obchodních aplikací bez programování)
Quickbase si můžete představit jako interní sadu pro tvorbu softwaru, která nevyžaduje inženýrské vzdělání. Je určena pro týmy, které chtějí proměnit tabulky v strukturované aplikace s obchodní logikou, formuláři a reportingem v reálném čase.
Quickbase jde daleko za hranice nabídky Stackby bez kódu tím, že umožňuje uživatelům vytvářet plně relační aplikace, které automatizují pracovní postupy napříč odděleními. Můžete vytvářet podmíněná pravidla, konfigurovat datové modely a spouštět akce, jako jsou schvalování nebo oznámení – to vše z vizuálního rozhraní.
Na rozdíl od Stackby, který zůstává v oblasti sledování úkolů a databází, se Quickbase stane vaším backendem pro vše od řízení zásob až po onboardování dodavatelů.
Je obzvláště cenné pro provozní, finanční a IT týmy, které chtějí škálovatelné pracovní postupy přizpůsobené jejich obchodní logice, aniž by musely vynalézat kolo.
Nejlepší funkce Quickbase
- Používejte vzorce a výrazy pro vlastní výpočty napříč poli
- Vytvářejte zprávy s filtrováním, seskupováním a dynamickými grafy
- Automatizujte synchronizaci dat z externích zdrojů, jako jsou Excel nebo Salesforce.
- Implementujte dashboardy založené na rolích pro přizpůsobený přístup uživatelů
- Využijte sandboxová prostředí pro testování aplikací před nasazením
Omezení Quickbase
- Může být zbytečně výkonné pro jednoduché sledování úkolů nebo osobní projekty.
- Uživatelské rozhraní postrádá moderní vylepšení ve srovnání s novějšími nástroji.
Ceny Quickbase
- Tým: Od 35 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: Od 55 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní s přístupem k funkcím pro firmy
Hodnocení a recenze Quickbase
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Quickbase?
Quickbase nám dává flexibilitu spravovat naše procesy způsobem, který vyhovuje našemu způsobu práce. Líbí se mi, že není rigidní. Umožňuje nám vytvářet pracovní postupy, které odpovídají našim potřebám, i když jsou tyto potřeby komplexní. Například máme mnoho klientů, reklamací a faktur a Quickbase nám umožňuje vytvářet pipeline a automatizovat části tohoto procesu.
Quickbase nám dává flexibilitu spravovat naše procesy způsobem, který vyhovuje našemu způsobu práce. Líbí se mi, že není rigidní. Umožňuje nám vytvářet pracovní postupy, které odpovídají našim potřebám, i když jsou tyto potřeby komplexní. Například máme mnoho klientů, reklamací a faktur a Quickbase nám umožňuje vytvářet pipeline a automatizovat části tohoto procesu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro návrh databází k vizualizaci a vytváření datových modelů
7. Nifty (nejlepší pro sledování časových os projektů a milníků)
Nifty spojuje plánování a realizaci do jednoho přehledného prostoru pro spolupráci. Je to nástroj, který působí překvapivě lehce, dokud si neuvědomíte, že zvládá celý váš projekt od začátku až do konce.
Jeho funkce časové osy automaticky propojuje úkoly s milníky, takže se týmy mohou soustředit na výsledky, nikoli pouze na výstupy. Na rozdíl od Stackby, kde sledování milníků vyžaduje vytváření vlastních zobrazení a vzorců, nabízí Nifty integrovaný vizuální plán, který zajišťuje hladkou spolupráci všech zúčastněných.
Získáte také chat, dokumenty, sdílení souborů a úkolové tabule na jednom místě, což je mnohem univerzálnější pro týmy spravující klientské projekty nebo produktové sprinty.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte opakující se úkoly a závislosti mezi úkoly napříč projekty
- Využijte týmový chat s tématickými vlákny přímo propojenými s úkoly.
- Vytvářejte chytré úkoly a dokumenty specifické pro daný projekt pomocí Orbit AI.
- Snadno přepínejte mezi zobrazením časové osy, plaveckých drah a seznamu.
- Nastavte oprávnění pro projekty zaměřené na klienty a externí odkazy pro sdílení
Šikovná omezení
- Menší integrační ekosystém ve srovnání s většími platformami
- Omezené analytické funkce nebo pokročilé funkce pro vytváření reportů
Výhodné ceny
- Zdarma (neomezený počet členů)
- Starter: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nifty?
Nifty je skvělý nástroj, pokud hledáte slušný nástroj pro řízení projektů. Začít s ním je velmi snadné. Sledování projektů je snadné, protože nabízí různé funkce pro sledování projektů, jako je Kanban a časové osy. Cena je také nejdostupnější a nejrozumnější. Funkce zákaznické podpory je také na vysoké úrovni.
Nifty je skvělý nástroj, pokud hledáte slušný nástroj pro řízení projektů. Začít s ním je velmi snadné. Sledování projektů je snadné, protože nabízí různé funkce pro sledování projektů, jako je Kanban a časové osy. Cena je také nejdostupnější a nejrozumnější. Funkce zákaznické podpory je také na vysoké úrovni.
📖 Přečtěte si také: Správa projektů pomocí tabulek (šablony, výhody, omezení)
8. Trello (nejlepší pro vizuální úkolové tabule a jednoduché pracovní postupy)
Trello promění sledování úkolů ve vizuální zážitek – poznámkové lístky na digitální korkové nástěnce, ale mnohem chytřejší. Je to nástroj, který vašemu týmu pomůže „vidět“ práci v průběhu, nejen ji sepsat.
Krása Trello spočívá v jeho rozhraní založeném na kartách. Každá karta může obsahovat kontrolní seznamy, komentáře, přílohy, termíny a vlastní pole.
Na rozdíl od Stackby, který upřednostňuje strukturovaná data, je Trello navrženo pro plynulý tok. Je ideální pro jednoduchou správu úkolů, plánování týmů a redakční pracovní postupy, kde je agilita důležitější než databáze.
Navíc vám jeho automatizační nástroj Butler umožňuje nastavit pravidla a spouštěče pro přesun karet, přiřazování členů týmu a odesílání upozornění, čímž se sníží množství rutinní práce bez nutnosti integrace. S dražšími tarify můžete pro svou práci využít také Atlassian Intelligence.
Nejlepší funkce Trello
- Přidejte vylepšení pro kalendáře, sledování času, hlasování a další funkce.
- Pomocí šablon karet standardizujte opakující se úkoly
- Filtrujte tabule podle štítku, člena nebo termínu splnění
- Synchronizujte tabule se Slackem, Google Drive a Microsoft Teams
- Spravujte více tabulek pomocí Trello Workspaces
Omezení Trello
- Není ideální pro složité pracovní postupy nebo velké datové soubory.
- Omezené možnosti reportingu a analýzy projektů
Ceny Trello
- Zdarma (až pro 10 spolupracovníků)
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně, odhadováno na 50 uživatelů)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Recenzent G2 sdílí:
Trello mi umožňuje organizovat projekty a práci otevřeným grafickým způsobem, který je na první pohled srozumitelný. Je intuitivní, takže trávím méně času pracovními postupy a více času prací. Díky jeho jednoduchému použití mohu snadno zapojit celý tým, aniž bych musel utrácet jmění za složité školení.
Trello mi umožňuje organizovat projekty a práci otevřeným grafickým způsobem, který je na první pohled srozumitelný. Je intuitivní, takže trávím méně času pracovními postupy a více času prací. Díky jeho jednoduchému použití mohu snadno zapojit celý tým, aniž bych musel utrácet jmění za složité školení.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Trello
9. Coda (nejlepší pro přeměnu dokumentů na dynamické pracovní prostory)
Coda, která se nachází někde mezi dokumentem a databází, tiše mění pravidla toho, co dokument dokáže. V Codě nejen píšete, ale také vytváříte, automatizujete a propojujete celé pracovní postupy na jedné stránce.
Skutečným kouzlem Coda jsou její balíčky a systém vzorců, které promění váš dokument v výkonnou mini-aplikaci. Můžete načítat data z nástrojů jako Slack, Jira nebo Google Calendar, spouštět tlačítka pro aktivaci úkolů a psát vzorce , které pokrývají tabulky a sekce.
Stackby sice nabízí výkon databáze, ale neumožňuje takovou úroveň interakce a přizpůsobení v rámci dokumentu.
V Coda nemusí váš tým přepínat mezi záložkami nebo nástroji – může spravovat úkoly, přijímat rozhodnutí a provádět akce, aniž by opustil dokument. Je ideální pro týmy založené na znalostech a vedoucí operací, kteří chtějí flexibilní plátno s integrovanou inteligentní logikou.
Nejlepší funkce Coda
- Vytvářejte interaktivní stránky se skládacími sekcemi a vloženými tabulkami
- Pomocí tlačítek spouštějte akce, jako jsou oznámení, aktualizace nebo volání API.
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí logického podmíněného formátování
- Publikujte dokumenty jako webové stránky nebo je sdílejte jako portály přátelské k zákazníkům.
- Spolupracujte s podrobnými oprávněními napříč tabulkami, stránkami a balíčky.
Omezení Coda
- Naučit se celou logiku a syntaxi vzorců může nějakou dobu trvat.
- Mobilní verze není tak plynulá jako verze pro stolní počítače.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc za Doc Maker (editoři jsou zdarma)
- Tým: 36 $/měsíc za Doc Maker (editoři zdarma)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Coda?
Recenzent Capterra sdílí:
*Coda mi připadá jako Word/Docs s funkcemi Excel/Sheets/Airtable a vzhledem Notion – vezměte to všechno a vylepšete to přidáním téměř neomezených možností přizpůsobení a fantastického týmu zákaznické podpory, který vám pomůže dosáhnout věcí, o kterých jste ani nevěděli, že jsou možné – výsledkem je prostě dokument, tak jak by dokumenty měly být.
*Coda mi připadá jako Word/Docs s funkcemi Excel/Sheets/Airtable a vzhledem Notion – vezměte to všechno a vylepšete to přidáním téměř neomezených možností přizpůsobení a fantastického týmu zákaznické podpory, který vám pomůže dosáhnout věcí, o kterých jste ani nevěděli, že jsou možné – výsledkem je prostě dokument, tak jak by dokumenty měly být.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Coda
10. Retable (nejlepší pro lehké hybridy tabulek a databází)
Pod svým čistým, minimalistickým designem skrývá Retable překvapivou flexibilitu – jako tabulkový procesor, který se tiše naučil nové triky, když jsi se nedíval.
Retable nabízí známé rozložení tabulky, ale vylepšuje jej pomocí podmíněného formátování, více zobrazení a inteligentních typů sloupců. Zatímco Stackby působí rigidně a nepřehledně, jakmile se zvýší složitost, Retable zůstává flexibilní a uživatelsky přívětivý.
Můžete snadno filtrovat zobrazení, barevně označovat data a používat vzorce, aniž byste museli procházet náročným procesem učení. Díky své dynamické struktuře je ideální pro samostatné pracovníky, startupy nebo týmy, které se chtějí zbavit objemných tabulek, aniž by se musely vrhat do podnikového softwaru.
Nejlepší funkce Retable
- Spolupracujte v reálném čase díky okamžité synchronizaci na úrovni buněk.
- Nastavte oprávnění na úrovni sloupců pro bezpečnou spolupráci týmu
- K vizualizaci dat použijte kalendář, kanban a galerii.
- Sdílejte živé náhledy externě prostřednictvím veřejných odkazů nebo vložených kódů.
- Sledujte změny pomocí historie verzí a možností vrácení zpět
- Obohaťte data pomocí typů sloupců Chat GPT
Omezení Retable
- Omezená knihovna šablon ve srovnání s většími platformami
- Postrádá hlubokou automatizaci nebo nativní integrace
Ceny Retable
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Retable
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Retable?
Překlenuje mezeru mezi databázemi a tabulkami. Z pohledu tabulek je více zaměřeno na ukládání dat bez plnohodnotné databáze, ale je bohatší na uživatelsky přívětivé tvůrce než databáze. Líbí se mi, že existuje mnoho způsobů, jak vložit zobrazení dat do jiných aplikací, kde je můžete upravovat a shromažďovat data.
Překlenuje mezeru mezi databázemi a tabulkami. Z pohledu tabulek je více zaměřeno na ukládání dat bez plnohodnotné databáze, ale je bohatší na uživatelsky přívětivé tvůrce než databáze. Líbí se mi, že existuje mnoho způsobů, jak vložit zobrazení dat do jiných aplikací, kde je můžete upravovat a shromažďovat data.
📖 Přečtěte si také: Co je to databáze pro řízení projektů? Kompletní průvodce se šablonami
Od tabulek k super schopnostem s ClickUp
Přiznejme si to – Stackby vám pomohl začít, ale je čas přejít na nástroje, které umí víc než jen ukládat data. Ať už chcete přehlednější spolupráci, inteligentnější automatizaci, snadné plánování projektů nebo platformu, která se přizpůsobí vašim jedinečným pracovním postupům, správná alternativa může zcela změnit práci vašeho týmu.
Mezi všemi dostupnými nástroji vyniká ClickUp jako komplexní řešení, které jako žádné jiné kombinuje flexibilitu, strukturu a snadné použití. Od vlastních polí po dynamické tabulkové zobrazení – je to moderní pracovní prostor, který vám nikdy nebude malý.
Jste připraveni opustit boj s tabulkami? Zaregistrujte se do ClickUp a proměňte svůj pracovní postup ze základního na brilantní.