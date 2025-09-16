Bezplatné šablony certifikátů o absolvování stáže pro zaměstnavatele a personální týmy

Právě jste úspěšně dokončili cyklus stáží. Vaši stážisté přinesli skutečnou hodnotu, přispěli k projektům, rychle se učili a stali se součástí týmu. Nyní přichází poslední krok: oficiální uznání jejich práce.
Ale místo toho, abyste se snažili vytvořit certifikáty od nuly, co kdybyste měli k dispozici profesionální, přizpůsobitelné možnosti, které jsou připravené k použití? Využijte šablony certifikátů o absolvování stáže.
Dobře navržená stáž oceňuje úsilí, buduje důvěryhodnost a vrhá dobré světlo na vaši organizaci. Správná šablona udržuje pozornost na sdělení, nikoli na formátování.
Prozkoumejte nejlepší bezplatné šablony certifikátů o absolvování stáže, které vám pomohou uzavřít každou stáž s uznáním, které si zaslouží.
🔍 Věděli jste, že průměrná délka stáže je přibližně 18,3 týdne?
Co jsou šablony certifikátů o absolvování stáže?
Šablony certifikátů o absolvování stáže jsou hotové formáty, které mohou společnosti přizpůsobit pro certifikaci zkušeností stážistů. Šetří čas a zajišťují, že všechny potřebné informace jsou uvedeny profesionálním a jednotným způsobem.
Zde jsou standardní prvky šablony certifikátu o absolvování stáže:
- Jméno stážisty: Úplné jméno stážisty zajišťuje, že certifikát je personalizovaný a je správně vystaven správnému stážistovi.
- Logo a název společnosti: Oficiální logo a název organizace jsou umístěny v horní části.
- Délka stáže: Jsou jasně uvedena konkrétní data zahájení a ukončení, která vymezují přesnou dobu trvání stáže.
- Role a oddělení: Pozice stážisty a oddělení, které poskytuje přehled o rozsahu a kontextu jeho povinností.
- Podpis a datum: Podpis vedoucího týmu a manažera k potvrzení, že stážista splnil očekávání.
🧠 Zajímavost: V Evropě v období mezi 11. a 16. stoletím se mladí teenageři již od 12 let stali učni – bydleli u mistrů řemeslníků, měli zajištěné ubytování a stravu, ale nedostávali žádný plat. Učili se řemesla jako kovářství, tkalcovství nebo pekařství po dobu 2 až 7 let.
Co dělá šablonu certifikátu o absolvování stáže dobrou?
Šablona pro stáž není jen formalitou – je to záznam o odborných zkušenostech, který přidává hodnotu kariérní dráze uchazeče.
Zde je přehled toho, co by měla šablona obsahovat, aby splňovala standardy personálního oddělení i profesionální očekávání.
- Přehlednost a čitelnost: Vyberte si čistý design s jasnými nadpisy a dostatečným rozestupem. To pomůže příjemcům snadno číst a ověřovat podrobnosti.
- Nezbytná pole: Vyberte šablonu s prostorem pro jméno stážisty, termín stáže, vykonávané úkoly, typ práce, název společnosti a jasné prohlášení o dokončení. Zajistí to komplexní certifikaci.
- Prostor pro podpis a razítko: Vyberte si šablonu s oddíly pro podpis manažera, úřední razítko a jejich označení. Dodá to certifikátu na důvěryhodnosti.
- Možnost přizpůsobení: Vyhledejte přizpůsobitelné šablony, abyste mohli snadno upravit textová pole nebo přidat sekce a další prvky.
- Konzistence značky: Vyberte si design, který ladí s logem, barvami a stylem písma vaší společnosti. Zvýšíte tak profesionalitu a rozpoznatelnost.
➡️ Číst více: Chytré cíle pro vysokoškolské studenty
Šablony certifikátů o absolvování stáže
Šablony certifikátů o absolvování stáže nabízejí profesionální a přehledný formát, do kterého můžete zahrnout klíčové informace o stáži. Zde jsou šablony pro stáže, které byste měli vyzkoušet:
1. Barevný certifikát o dosažených výsledcích
Oceněte úspěchy stážistů profesionálním a elegantním certifikátem pomocí tohoto přizpůsobitelného certifikátu o dosažených výsledcích s barevným pruhem od společnosti Microsoft. Šablona ke stažení nabízí flexibilitu, ať už tisknete nebo sdílíte design online.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte si je pomocí fotografií, grafiky a designových prvků.
- Přidejte animace, přechody nebo videa pro digitální verze.
- Zahrňte klíčové části, které zdůrazní výkon stážisty.
🔑 Ideální pro: personalisty, zakladatele start-upů, vzdělávací instituce a náboráře, kteří potřebují profesionální formát pro zaznamenání úspěchů stážistů po dokončení stáže.
2. Barevná šablona certifikátu o absolvování stáže
Šablona barevného certifikátu o absolvování stáže od Template. Net má přehledné rozvržení, které začíná údaji o společnosti a shrnutím úspěchů stážisty. Obsahuje také typ stáže, například kooperativní programy nebo letní stáže.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte si každý prvek tak, aby odpovídal barvám vaší značky.
- Přidejte loga, obrázky nebo designové prvky a přizpůsobte si certifikát podle svých představ.
- Změňte podrobnosti nebo přidejte textová pole, aby odpovídaly formátu certifikace vaší společnosti.
🔑 Ideální pro: Personalisty a náboráře, kteří hledají strukturovaný formát pro vydávání certifikátů.
3. Modrý certifikát uznání s přechodem barev
Modrý certifikát uznání od Canva lze přizpůsobit formátu vaší společnosti. Díky přehlednému rozvržení vám tato šablona pro stáže pomůže zdůraznit klíčové podrobnosti, jako je délka stáže, hlavní projekty a významné úspěchy.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte odznaky nebo formální uznání získaná během stáže.
- Vytvořte propojenou tabulku, ve které budete ukládat a sledovat podrobnosti certifikátů všech stážistů.
- Přiložte podpisy příslušných vedoucích týmů.
🔑 Ideální pro: Personalisty, kteří chtějí spravovat údaje o stážistech a vytvářet propracované certifikáty.
4. Osvědčení o absolvování
Vytvoření propracovaného a podrobného certifikátu o absolvování stáže je díky šabloně certifikátu o absolvování od společnosti Adobe velmi jednoduché. Díky možnosti přizpůsobení – od okrajů po písma – můžete snadno přizpůsobit design tak, aby odpovídal značce vaší společnosti.
Ať už v tištěné nebo digitální podobě, tato šablona pro stáže vám pomůže vydávat certifikáty, které vypadají profesionálně a jsou personalizované.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte zvýrazněné rámečky, abyste zdůraznili klíčová data a úspěchy stážistů.
- Zahrňte jasně základní informace o společnosti a podrobnosti o stáži.
- Připojte se ke svému pracovnímu prostoru a zefektivněte úpravy a sdílení souborů.
🔑 Ideální pro: Vzdělávací instituce a náborové agentury, které chtějí profesionální formát pro snadné vytváření certifikátů o absolvování stáže.
💡 Tip pro profesionály: Použijte automatizaci ClickUp, aby vás nebo váš tým upozornila na konec stáže a vyzvala vás k vygenerování a odeslání certifikátu.
5. Certifikát o stážích ve formátu PDF od Jotform
PDF certifikát o stážích od Jotform obsahuje všechny klíčové informace – jméno stážisty, délku stáže, realizované projekty a dosažené výsledky. A to nejlepší? Obsahuje nástroj pro podpis, pomocí kterého může vydavatel dokument certifikovat.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte formulář pro shromažďování podrobností o stáži a automatické generování certifikátů.
- Přizpůsobte si je přidáním obrázků, log nebo ikon, abyste zvýšili jejich vizuální přitažlivost.
- Sdílejte certifikát digitálně nebo jej vytiskněte.
🔑 Ideální pro: Malé týmy, které hledají komplexní šablonu pro vydávání certifikátů.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k vytvoření a uložení šablon certifikátů o absolvování stáže. Můžete navrhnout šablonu pro opakované použití, spolupracovat se svým týmem a snadno duplikovat nebo upravovat certifikáty pro každého stážistu.
6. Šablona certifikátu o školení pro práci v uzavřených prostorech s rámečkem a profesionálním vzhledem
Šablona certifikátu o absolvování školení v omezeném prostoru s rámečkem a profesionálním vzhledem vám pomůže uznat absolvování školení v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů. Je k dispozici také ve formátech Figma a Microsoft Word.
Šablona stáže vám navíc umožňuje přizpůsobit rozvržení a další grafické prvky tak, aby obsahovaly podrobnosti o školení, a prezentovat ji jako doklad o dosažených výsledcích.
Proč se vám to bude líbit:
- Uveďte seznam absolvovaných témat kurzů a klíčových milníků školení.
- Přidejte získané odznaky nebo certifikáty pro vizuální rozpoznání.
- Šablonu si přizpůsobte online a vydávejte certifikáty hromadně.
🔑 Ideální pro: Autorizovaná vzdělávací centra OSHA Training Institute (OTI) a školitelé autorizovaní OSHA, kteří chtějí dokumentovat školení.
7. Osvědčení o účasti od Freepik
Šablona osvědčení o účasti od Freepik nabízí přehledné a profesionální rozvržení, které zdůrazňuje klíčové úspěchy stážisty. Tato šablona zajistí, že vaše osvědčení bude vypadat elegantně a bude obsahovat všechny podstatné informace.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte design tak, aby odpovídal vaší značce, a to úpravou barev, textových polí a rozložení.
- Přidejte odznaky jako Nejlepší stážista nebo jiná ocenění.
- Vložte QR kód pro snadný přístup k záznamům nebo portfoliím stážistů.
- Odkaz na sdílený disk s podpůrnými dokumenty nebo zpětnou vazbou
🔑 Ideální pro: Vzdělávací instituce a malé týmy, které chtějí profesionální formát pro certifikaci stážistů po skončení stáže.
➡️ Číst více: Jak získat nejžádanější dovednosti?
8. Šablona ClickUp pro zaškolení zaměstnanců
Zabýváte se najímáním stážistů a sledováním jejich pokroku? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Employee Onboarding Template. Podporuje organizované seznamy úkolů v oblasti lidských zdrojů, právních záležitostí, bezpečnosti, školení, softwaru a hardwaru.
Tato šablona pro zaškolování vám umožní strukturovat všechny činnosti, od sdílení zdrojů a správy dokumentů až po hodnocení a závěrečné certifikace.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte podrobné formuláře pro zaškolení stážistů, abyste mohli přesně sledovat jejich pokrok a výkon.
- Přizpůsobte si kontrolní seznamy pro zaškolení každého stážisty.
- Nastavte automatické spouštěče pro aktualizaci stavu úkolů po dokončení každé fáze.
- Zefektivněte nábor, zaškolování a certifikaci pro hladký a konzistentní průběh jak pro týmy, tak pro stážisty.
🔑 Ideální pro: personalisty, zakladatele startupů a náboráře, kteří chtějí strukturovat proces zapracování stážistů a dokumentovat milníky školení pro certifikaci.
9. Šablona SMART Goals od ClickUp
Šablona ClickUp SMART Goals vám pomůže zůstat organizovaní a soustředění na cíle po celou dobu stáže.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte úspěchy svých stážistů v rámci cílů stáže, abyste zajistili transparentnost a zpětnou vazbu.
- Ohodnoťte náročnost každého úkolu na stupnici od 1 do 10 a stanovte priority v oblastech rozvoje stážistů.
- Vytvářejte karty úkolů s podúkoly, kontrolními seznamy a zdroji, abyste zajistili přehlednost.
- Díky zobrazení na bílé tabuli můžete definovat jasné a konkrétní cíle pro každého stážistu, doplněné vizuálními prvky a barevným kódováním pro rychlou orientaci.
- Pomocí přehledu můžete sledovat průběh na první pohled, což vám pomůže efektivně vést stážisty v každé fázi.
🔑 Ideální pro: Zakladatele startupů, školicí centra a náboráře, kteří hledají organizovanou strukturu pro hodnocení stážistů a zajištění plynulého procesu certifikace.
📣 Hlas zákazníka: Zde je názor Karthika Itharajuly, vedoucího anotací ve společnosti carscan.AI, na používání ClickUp:
S pomocí ClickUp sledujeme denní pokrok úkolů týkajících se produktivity a jsme také schopni řešit všechny otázky související se stavem, jako je přechod z fáze „v procesu“ do fáze „dokončeno“ a poté do fáze „v kontrole“, aby vrcholové vedení mělo přehled o aktuálním stavu.
S pomocí ClickUp sledujeme denní pokrok úkolů týkajících se produktivity a jsme také schopni řešit všechny otázky související se stavem, jako je přechod z fáze „v procesu“ do fáze „dokončeno“ a poté do fáze „v kontrole“, aby vrcholové vedení mělo přehled o aktuálním stavu.
➡️ Číst více: Jak získat nejžádanější dovednosti?
10. Šablona plánu ClickUp na 30–60–90 dní
Hledáte šablonu, která zajistí hladký průběh zapracování a certifikace vašich stážistů? Vyzkoušejte šablonu ClickUp 30-60-90 Day Plan Template. Umožní vám nastínit klíčové úkoly v 30, 60 a 90denních fázích stáže. Navíc můžete sledovat, kdo je zodpovědný, komu jsou úkoly přiděleny, priority úkolů a termíny splnění – vše na jednom místě.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte strukturovaný plán zapracování s jasnými výstupy po celou dobu stáže.
- Pomocí kalendáře si naplánujte úkoly a dodržujte termíny.
- Ukládejte všechny dokumenty týkající se zaškolení, školení a hodnocení na kartě Reference.
- Díky zobrazení tabule můžete sledovat průběh v reálném čase a snadno přesouvat úkoly mezi jednotlivými milníky.
🔑 Ideální pro: Personalisty, kteří hledají nástroj pro organizaci cílů stážistů a dokumentace pro hladký proces certifikace.
➡️ Číst více: Příklady plánů kariérního rozvoje
11. Šablona pro výstupní pohovor ClickUp
Když nastane čas, aby stážisté odešli, mít vše zorganizované zajistí hladký a bezproblémový proces vydávání certifikátů. Šablona ClickUp Exit Interview Template vám poskytuje strukturovaný formát pro shromažďování a ukládání všech potřebných údajů.
Tato šablona vám pomůže snadno vytvořit jasné otázky pro výstupní pohovor, které vám umožní provést důkladné hodnocení.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte stránky, na které můžete vložit podpůrné dokumenty, zpětnou vazbu a reference.
- Zaznamenejte profesní identifikační čísla vedoucího stážisty a odpovědné osoby pro přesné ověření.
- Vložte komentáře nebo propojte související dokumenty s každou sekcí pro lepší kontext.
- Samostatné sekce pro podrobnosti o stážistovi, výsledky učení, pracovní zkušenosti, spokojenost s prací, zpětnou vazbu a podpisy.
🔑 Ideální pro: Personální manažery, kteří hledají strukturovaný formát pro usnadnění zpětné vazby a certifikace stážistů.
12. Šablona plánu školení ClickUp
Šablona plánu školení ClickUp vám pomůže navrhnout jasný, cílený vzdělávací program. Umožní vám nastínit cíle stáže, milníky a školicí moduly – vše v souladu s výsledky certifikace.
Kromě toho tato šablona zajišťuje, že váš proces školení je kompletní, měřitelný a v souladu s konečnými certifikačními kritérii.
Proč se vám to bude líbit:
- Speciální sekce pro cíle školení, harmonogramy, přehled obsahu a zdroje.
- Převádějte cíle školení na konkrétní úkoly s termíny splnění.
- Specifikujte metody školení – workshopy, praktické úkoly nebo online moduly.
- Zaznamenávejte zpětnou vazbu po skončení stáže, abyste urychlili přípravu certifikátu.
🔑 Ideální pro: personalisty a vzdělávací instituce, které chtějí strukturovaný formát pro mapování cílů a úspěchů stážistů za účelem vydání certifikátu.
💡 Tip pro profesionály: Nástroje založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp Brain, jsou skvělým způsobem, jak vytvořit přizpůsobené certifikáty pro stážisty.
- Vytvořte profesionální certifikát s podrobnostmi specifickými pro stážisty.
- Vytvořte zpětnou vazbu a poznámky k úkolům stážisty v přehledném formátu.
- Vytvořte souhrn pokroku stážisty a stavu úkolů pro rychlou kontrolu a dokumentaci.
- Vyberte si z různých vizuálních stylů, včetně fotografického, anime, uměleckého a dalších.
13. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Stážisté často zvládají více úkolů najednou. Šablona pro správu úkolů ClickUp usnadňuje stážistům i týmům udržet si přehled. Díky předem připraveným přizpůsobeným zobrazením pomáhá šablona sledovat přidělené úkoly, termíny a odhadovaný čas.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte podrobné karty úkolů pro lepší přehlednost a rychlou orientaci.
- Využijte funkci drag-and-drop v kalendářovém zobrazení pro flexibilní plánování.
- Definujte závislosti úkolů, abyste se vyhnuli zpožděním a hladce spravovali časové plány.
- Seřaďte úkoly podle priority a oddělení, abyste mohli snadno plánovat a sledovat pokrok z centrálního řídicího panelu.
🔑 Ideální pro: Personální manažery a vzdělávací instituce, které chtějí dokumentovat úkoly stážistů a míru jejich splnění za účelem vydávání certifikátů.
➡️ Číst více: Jak napsat životopis pro začátečníky?
14. Šablona docházkového listu ClickUp
Šablona docházkového listu ClickUp nabízí strukturovaný formát pro snadné zaznamenávání a kontrolu docházky. Její přizpůsobitelný formulář docházky vám pomůže sledovat, zda byl stážista přítomen, zpožděn nebo na dovolené, a udržovat data přehledná a připravená pro kontrolu certifikace.
Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenejte kontaktní údaje stážistů pro snadnou orientaci.
- Zaznamenávejte sledovaný čas, přidělený projekt, instruktora a denní poznámky k učení pro efektivní sledování.
- Nastavte stážistům flexibilní připomenutí jejich pracovních rozvrhů.
- Automaticky synchronizuje všechny údaje z formulářů do hlavního sledovacího listu, čímž eliminuje ruční zadávání údajů.
🔑 Ideální pro: Malé týmy a školicí centra, které chtějí sledovat pracovní dobu stážistů, aby mohly určit jejich nárok na certifikát.
15. Šablona dokumentace projektu ClickUp
Šablona dokumentace projektu ClickUp slouží jak jako nástroj pro sledování výkonu, tak jako doklad o certifikaci, díky čemuž je dokumentace projektu plynulá a spolehlivá.
Pomůže vám to převést cíle stážistů na měřitelné milníky. Jak? Díky speciálním sekcím pro cíle projektu, pozadí a shrnutí můžete jasně dokumentovat roli stážisty. Navíc vám hodnocení projektu pomůže zhodnotit jejich výkon a výsledky učení.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte strukturovanou tabulku s přehledem milníků stáže, vedoucího týmu a zpětné vazby nebo poznámek.
- Vytvořte vizuální časovou osu s termíny splnění jednotlivých úkolů, abyste mohli sledovat produktivitu stážistů.
- Definujte klíčové ukazatele výkonnosti, abyste mohli efektivně hodnotit přínos stážistů.
🔑 Ideální pro: personalisty a vzdělávací instituce, které chtějí sledovat přínos stážistů k projektům a ověřovat certifikaci.
📮 ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, přehlédnuté informace a nesoulad. Díky všestrannému pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž se sníží množství zbytečné práce a objeví se nejdůležitější informace právě v okamžiku, kdy jsou potřeba.
💫 Skutečné výsledky: Sjednoťte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp pomocí přizpůsobitelných šablon a sledování času, abyste snížili režijní náklady a zkrátili dodací lhůty na více místech.
16. Šablona týdenní zprávy o stavu ClickUp
S šablonou týdenní zprávy o stavu ClickUp můžete snadno spravovat záznamy o výkonu a zapojení stážistů. Nabízí přehledný přehled aktuálních projektů stážistů, což usnadňuje dokumentování jejich příspěvků a sledování jejich růstu v čase.
Usnadňuje také hodnocení a podporuje plynulý proces certifikace.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte náhled seznamu úkolů na příští týden, abyste zachovali kontinuitu.
- Přizpůsobte tabulky nebo přidejte nové, abyste zachytili konkrétní metriky výkonu.
- Vytvořte podstránky, abyste přehledně uspořádali týdenní záznamy úkolů během celé stáže.
- Pomáhá vám vést týdenní záznamy o stážistovi s podrobnostmi, jako je termín odevzdání, datum dokončení, vedoucí týmu a zpětná vazba.
🔑 Ideální pro: Zakladatele startupů, náboráře a vzdělávací instituce, které chtějí sledovat týdenní výkon stážistů pro efektivní hodnocení v době certifikace.
➡️ Číst více: Jak najít kariérního mentora pro profesní růst?
17. Šablona pro hodnocení výkonu ClickUp
Šablona ClickUp Performance Review Template, navržená pro 360stupňová hodnocení, vám umožňuje shromažďovat zpětnou vazbu od kolegů, sledovat měřitelné úspěchy a posuzovat způsobilost pro certifikaci – vše na jednom místě.
Ať už se jedná o prodejní čísla, hodnocení spokojenosti zákazníků nebo míru dokončení úkolů, tato šablona pro hodnocení výkonu vám pomůže vše zdokumentovat.
Proč se vám to bude líbit:
- Uveďte jasné ukazatele výkonnosti pro hodnocení příspěvků stážistů.
- Zahrňte část věnovanou sebehodnocení, abyste stážisty povzbudili k reflexi.
- Vytvořte stránky pro různé stážisty, abyste měli přehled o jejich hodnocení.
- Zefektivňuje následné kontroly po hodnocení stážistů, díky čemuž jsou rozhodnutí o opětovném přijetí organizovanější a efektivnější.
🔑 Ideální pro: Malé podniky a vzdělávací instituce, které potřebují komplexní nástroj pro hodnocení výkonu stážistů.
🔍 Věděli jste, že... V průměru 53 % způsobilých stážistů bylo přijato na plný úvazek jako noví zaměstnanci na vstupní pozici.
18. Šablona záznamu o zaměstnancích ClickUp
Díky šabloně ClickUp Employee Record Template již není organizace úkolů a hodnocení stážistů žádným problémem. Jedná se o komplexní řešení pro sledování, správu a dokumentaci každého kroku stážisty.
Tato šablona nabízí strukturovaný rámec pro ukládání úkolů, hodnocení a podrobností o ukončení stáže. Na podstránkách můžete přidávat důležité dokumenty, jako jsou smlouvy se zaměstnanci, zprávy o pokroku a další, díky čemuž bude správa stážistů od začátku do konce hladká.
Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenávejte kompletní podrobnosti o uchazečích, včetně vzdělání, pracovních zkušeností, náboru a odchodu.
- Nastavte metriky výkonu ve formátu kontrolního seznamu, abyste zjednodušili hodnocení.
- Přidejte komentáře a doporučení pro budoucí použití nebo certifikaci.
🔑 Ideální pro: personální manažery, malé týmy a vzdělávací instituce, které chtějí mít přehled o datech týkajících se stážistů.
Zaznamenávejte a sledujte výkon stážistů pomocí ClickUp
Šablony certifikátů o absolvování stáže usnadňují zahrnutí všech podstatných detailů o průběhu stáže do strukturovaného formátu.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám pomůže celý tento proces zefektivnit. Od zaznamenávání dokumentů a sledování výkonu až po vydávání certifikátů, které odrážejí přínos stážistů, ClickUp vám pokryje vše.
Díky přizpůsobitelným šablonám a výkonným funkcím sledování je správa záznamů o stážistech hladká.
Nenechte tedy roztříštěná data vést k chybám při certifikaci. Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjednodušte si proces dokumentace stáží.