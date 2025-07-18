13 nejlepších alternativ Poe AI v roce 2025

Každý nástroj má určitou hranici, kdy se zastavíte a zamyslíte se: „Funguje mi to ještě?“
Ne proto, že by byl špatný nebo že by se něco pokazilo. Ale proto, že se změnily vaše potřeby a vyvinul se váš pracovní postup. A to, co kdysi bylo vzrušující, je nyní jen průměrné.
To je místo, kam směřuje mnoho uživatelů Poe AI. Poe je pro mnohé stále vynikající volbou. Ale pokud začínáte mít pocit, že jste narazili na jeho limity, ať už jde o pokročilé funkce, flexibilitu nebo vhodnost, nejste sami.
Někteří uživatelé chtějí mít větší kontrolu nad výstupy. Jiní hledají nástroje, které podporují různé modely nebo jednoduše nabízejí nejlepší alternativy s plynulejšími pracovními postupy.
Ať už je důvod jakýkoli, dobrá zpráva je, že existuje spousta výkonných alternativ, které s tímto vývojem drží krok. Shromáždili jsme nejlepší alternativy Poe AI, z nichž každá má své silné stránky, jedinečné funkce a příklady použití.
Proč byste měli hledat alternativu k Poe AI?
Poe AI je rychlý a flexibilní, ale není dokonalý. Pokud jej používáte již delší dobu, možná se setkáváte s těmito běžnými problémy 👇
- Omezené integrace: Poe se nativně nepřipojuje k nástrojům jako Slack nebo Zapier, což ztěžuje jeho začlenění do vašich každodenních pracovních postupů. Pro týmy, které upřednostňují AI na pracovišti, se tento nedostatek integrace stává vážným problémem.
- Žádná týmová spolupráce: Nelze společně editovat, sdílet vlákna v reálném čase ani komentovat s týmem, takže je vhodnější pro samostatné použití.
- Nedostatek přizpůsobení: Neexistuje způsob, jak přizpůsobit odpovědi konkrétním odvětvím, jako je právo, medicína nebo finance. Žádné šablony, žádné vertikální specifické ladění, což má dopad na spokojenost uživatelů.
- Nepřehledná správa chatů: Chaty nelze organizovat ani označovat a není možné prohledávat dlouhé historie ani ukládat důležité vlákna.
- Chybějící pokročilé pracovní postupy: Poe nepodporuje nástroje pro vytváření pracovních postupů, spouštěče úkolů ani automatizované akce, které dnes nabízí mnoho nástrojů pro zvýšení produktivity.
- Omezené možnosti exportu: Nelze exportovat do formátů jako PDF, Word nebo Markdown, ani odesílat výstupy do vašeho CMS nebo dokumentů.
- Žádné hloubkové analýzy: Poe nezobrazuje statistiky využití, analýzy na úrovni konverzací ani metriky zapojení týmu, které pomáhají optimalizovat výkon.
Nejlepší alternativy Poe AI v kostce
Chcete si každý nástroj rychle porovnat? Podívejte se na naše srovnání, které vám usnadní rozhodování.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Integrovaná AI pro práci, centralizovaná správa práce, spolupráce v reálném čase, automatizace, více než 1000 integrací
|Jednotlivci, malé týmy, podniky, které potřebují přizpůsobitelné řízení úkolů a projektů založené na umělé inteligenci.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 7 $.
|ChatGPT
|Multimodální GPT-4o (text, hlas, obrázky), pluginy, paměť, vlastní GPT
|Všestranný AI asistent
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 20 $/uživatel/měsíc.
|HuggingChat
|Více open-source modelů (LLaMA, Mixtral), vyhledávání na webu, generování obrázků, nahrávání PDF souborů
|Prozkoumejte různé modely AI
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou také tarify Pro.
|Perplexity
|Vyhledávání na webu v reálném čase s citacemi, stručnými shrnutími a pokročilými modely uvažování.
|Výzkum a ověřování faktů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 20 $/měsíc.
|Claude
|Vysoce kvalitní generování textu, pomoc s kódováním, analýza obrázků (Claude Vision)
|Bezpečné a srozumitelné konverzace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 17 $/měsíc.
|You. com
|Vyhledávání v AI chatu, přizpůsobitelní AI agenti, integrované aplikace, generování obrázků
|Webové vyhledávání založené na AI s shrnutými odpověďmi
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 20 $/měsíc.
|DeepSeek
|Úroveň uvažování GPT-4 (model R1), bezplatný přístup, efektivní výkon
|Bezplatný, výkonný AI chat
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny API se odvíjejí od využití.
|Microsoft Copilot
|Integrace s aplikacemi Microsoft 365, dotazy v přirozeném jazyce, nástroje pro zvýšení produktivity
|AI asistent v ekosystému Microsoft
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 20 $/uživatel/měsíc.
|Google Gemini
|Konverzační odpovědi, integrace s aplikacemi Google, model Gemini Advanced
|Chat a produktivita s podporou umělé inteligence od Google
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 19,99 $/měsíc.
|Pi
|Empatický styl konverzace, pamatuje si minulé interakce, multiplatformní
|Osobní AI společník
|K dispozici je bezplatný tarif.
|YesChat. ai
|Více modelů AI, generování hudby/videí pomocí AI, GPT vytvořené komunitou
|All-in-one AI hub pro tvorbu obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 10 $/měsíc.
|Llama Chat
|Chatujte s modely LLaMA od Meta, offline/samostatně hostovanými, přizpůsobitelnými.
|Soukromý chat s umělou inteligencí s otevřeným zdrojovým kódem
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify jsou založeny na využití tokenů (od 0,19 $/1 milion tokenů).
|Replika
|Personalizovaná interakce, emocionální podpora, zážitek s rozšířenou realitou, videohovory
|Empatický přítel/společník s umělou inteligencí
|Ceny na míru
13 nejlepších alternativ Poe AI
1. ClickUp Brain a Brain Max (nejlepší pro integrované pracovní postupy a konsolidaci více aplikací AI do jedné)
Pokud hledáte chatbot s umělou inteligencí, který jde daleko za hranice jednoduché konverzace, ClickUp Brain je vaším všestranným pomocníkem pro zvýšení produktivity. Na rozdíl od nástrojů určených pouze pro chat, jako je Poe, ClickUp Brain hladce kombinuje pokročilou umělou inteligenci s integrovanými funkcemi pro zvýšení produktivity – například okamžité generování úkolů, shrnování dokumentů a automatizace pracovních postupů – a to vše přímo ve vašem pracovním prostoru.
ClickUp Brain je ideální pro týmy a jednotlivce, kteří chtějí, aby se jejich nápady proměnily v činy, a nezůstaly jen v okně chatu.
S Brain získáte pracovního asistenta s umělou inteligencí, který je vždy připraven vám pomoci: klást otázky a získávat okamžité odpovědi z vašeho pracovního prostoru, přidělovat úkoly prostřednictvím ClickUp Tasks, plánovat sprinty, psát obsah nebo dohánět diskuse o projektech prostřednictvím ClickUp Chat a komentářových vláken. Umí shrnout celé vlákno projektu, převést poznámky z jednání na proveditelné úkoly a dokonce navrhnout vylepšení vašeho psaní.
Navíc vám ClickUp poskytuje přístup k několika předním modelům AI, jako jsou ChatGPT-4o, Claude a Gemini, takže si vždy můžete vybrat ten správný nástroj pro svůj pracovní postup, aniž byste museli opustit ClickUp.
Ale to, co ClickUp skutečně odlišuje jako nejlepší alternativu Poe, je Brain MAX. Zatímco ClickUp Brain je již výkonný vestavěný asistent, Brain MAX posouvá věci na zcela novou úroveň jako samostatná desktopová aplikace!
Brain MAX je první kontextová super aplikace AI, která propojuje celý váš pracovní kontext – nejen v rámci ClickUp, ale také v Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a dokonce i na webu. Sjednocuje vyhledávání, automatizaci a produktivitu založenou na hlasovém ovládání v jedné nativní desktopové aplikaci.
S Brain MAX můžete okamžitě najít cokoli, automatizovat úkoly, chatovat s více LLM pomocí jednoho rozhraní a dokonce ovládat svou práci hlasem, zatímco Brain MAX rozumí vašim projektům, vašemu týmu a vašemu jedinečnému pracovnímu postupu. Už žádné přepínání mezi nesouvislými AI nástroji nebo ztráta kontextu – stačí jedna AI, která zná vaši práci a pomáhá vám ji dokončit.
Stručně řečeno, ClickUp Brain je váš vestavěný AI asistent pro chytřejší a rychlejší práci v ClickUp, zatímco Brain MAX je revoluční upgrade, který eliminuje rozptýlení AI a přináší skutečnou kontextovou inteligenci do celého vašeho digitálního pracovního prostoru.
Pokud chcete AI, která nejen chatuje, ale skutečně rozumí vaší práci a urychluje ji, ClickUp – s Brain a Brain MAX – je alternativou Poe, na kterou jste čekali.
Nejlepší funkce ClickUp
- Kontextová AI, která rozumí vašim úkolům, projektům, schůzkám a dynamice týmu.
- Sjednocené vyhledávání v ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a na webu
- Přístup k několika špičkovým modelům AI (ChatGPT-4o, Claude, Gemini a další) na jedné platformě.
- Generování úkolů pomocí umělé inteligence z poznámek, chatů a shrnutí schůzek
- Okamžité shrnutí dokumentů a vláken pro rychlé a praktické poznatky
- Produktivita založená na hlasu s funkcí Talk to Text pro hands-free příkazy a tvorbu obsahu
- Spolupráce v reálném čase a okamžité odpovědi v rámci ClickUp Chat
- Bezpečnost na podnikové úrovni s nulovým uchováváním dat a bez školení AI ve vašem pracovním prostoru.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k rozsáhlé sadě funkcí mohou noví uživatelé zpočátku čelit určitým obtížím při osvojování si této aplikace.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jak uvedl recenzent G2:
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná AI nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná AI nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
2. ChatGPT (nejlepší pro každodenní psaní, brainstorming a programování)
ChatGPT, poháněný technologií GPT-4o od OpenAI, je spolehlivou alternativou Poe, která podporuje textový, hlasový a obrazový vstup, takže můžete komunikovat, jak se vám zlíbí. Funkce Canvas umožňuje spolupráci v reálném čase na psaní a kódování, což usnadňuje společnou úpravu a získávání okamžité zpětné vazby.
Platforma také nabízí možnosti přizpůsobení prostřednictvím nástrojů, jako jsou vlastní pokyny a personalizované GPT, které vám umožňují přizpůsobit odpovědi podle vašeho stylu, preferencí nebo použití. Díky funkci Úkoly můžete přímo v aplikaci nastavit připomenutí a opakující se úkoly.
Navíc s týmovými plány získáte přístup k dalším funkcím, jako je sdílená historie chatu, generování obrázků pomocí DALL-E, společné pracovní prostory a vylepšené ovládací prvky pro správce.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Nahrajte soubory CSV nebo tabulky a nechte ChatGPT je převést na poznatky, shrnutí nebo dokonce vizuální grafy.
- Ukládejte, upravujte a spravujte vizuální prvky generované umělou inteligencí pomocí knihovny obrázků.
- Pomocí paměti pomozte ChatGPT zapamatovat si jména, preference nebo pracovní návyky, aby se konverzace postupem času staly přirozenějšími a osobnějšími.
Omezení ChatGPT
- Může občas „halucinovat“ nebo uvádět nesprávné informace, zejména u složitých nebo specializovaných dotazů.
Ceny ChatGPT
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně) nebo 30 $ za uživatele/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Jak uvedl jeden recenzent na G2:
Na ChatGPT se mi nejvíc líbí, že je jako spolehlivý přítel, který je vždy připraven mi pomoci, ve dne v noci. Ať už provádím výzkum, ucházím se o práci nebo jen potřebuji rychlou informaci, během několika sekund mi poskytne chytré a dobře strukturované odpovědi.
Na ChatGPT se mi nejvíc líbí, že je jako spolehlivý přítel, který je vždy připraven mi pomoci, ve dne v noci. Ať už provádím výzkum, ucházím se o práci nebo jen potřebuji rychlou informaci, během několika sekund mi poskytne chytré a dobře strukturované odpovědi.
3. HuggingChat (nejlepší pro testování a přepínání mezi více open-source modely AI)
HuggingChat (od Hugging Face) je bezplatný chatbot s otevřeným zdrojovým kódem, který je ideální pro uživatele, kteří ocení přizpůsobení a přístup k více LLM, jako jsou LLaMA, Mistral a Cohere.
Funguje spíše jako přátelské místo setkávání, zejména pro open-source modely AI – ty, které byly vytvořeny komunitou a často jsou transparentní ohledně toho, jak fungují.
Pokud tedy patříte k lidem, kteří rádi objevují, co nabízí svět open source, a možná se dokonce chtějí podívat trochu pod pokličku, Hugging Chat je fantastickou alternativou, která vám poskytuje přímý přístup k opravdu výkonné AI řízené komunitou, často bez jakýchkoli nákladů, zatímco Poe vám nabízí širší výběr jak známých proprietárních řešení, tak některých open source skvostů, někdy s dalšími bonusy.
Nejlepší funkce HuggingChat
- Vytvářejte a sdílejte personalizované chatboty s jedinečnými jmény, avatary a systémovými výzvami.
- Vyberte si z předních otevřených modelů, jako jsou Meta Llama 3. 3, Cohere Command R+ nebo Mistral, v závislosti na vašem použití a požadavcích na výkon.
- Propojte se s nástroji, jako je vyhledávání na webu, generování obrázků nebo analýza PDF, a získejte chytřejší a interaktivnější zážitek s AI.
Omezení HuggingChat
- Vlastní kodéry nefungují správně, pokud nepřidáte specifický příznak, což vede k nejasnostem a nespolehlivosti.
Ceny HuggingChat
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze HuggingChat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Perplexity (nejlepší pro rychlý a spolehlivý výzkum s citacemi z webu v reálném čase)
Perplexity AI je komplexní konverzační vyhledávací a výzkumný asistent, který kombinuje odpovědi založené na umělé inteligenci s citacemi z webu v reálném čase. Obsahuje také funkci Pro Search, která vyhledává zaměřené výsledky z kurátorovaných akademických článků, blogů a důvěryhodných publikací.
Zahrnuje také režim Focus, který vám umožňuje filtrovat odpovědi podle typu obsahu, jako je Reddit, YouTube nebo akademické časopisy, abyste získali výsledky přizpůsobené vašim potřebám.
Nejlepší funkce Perplexity
- Provádějte složité, vícedílné dotazy se strukturovanými a logickými odpověďmi.
- Uspořádejte si vlákna, stránky a soubory na jednom místě a vyberte si, ze kterých webů má Perplexity čerpat informace.
- Proměňte výzkum v propracovaný obsah, který lze sdílet a který se čte jako dobře strukturovaný blogový příspěvek včetně citací.
Omezení Perplexity
- Chybí předem připravené pracovní postupy a šablony přizpůsobené konkrétním odvětvím nebo případům použití.
Ceny Perplexity
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Max: 200 $/měsíc
- Podnik: 40 $/měsíc
Hodnocení a recenze Perplexity
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity?
Jak uvedl jeden recenzent na G2:
Miluji rychlost a flexibilitu, kterou nabízí Perplexity Pro. Skvěle využívá kontext, který mu poskytuji, a externí vyhledávání na webu. Rychlost jejich inovací je ohromující.
Miluji rychlost a flexibilitu, kterou nabízí Perplexity Pro. Skvěle využívá kontext, který mu poskytuji, a externí vyhledávání na webu. Rychlost jejich inovací je ohromující.
5. Claude (nejlepší pro bezpečné, výmluvné konverzace a pomoc při psaní/kódování)
Claude AI vám umožňuje vytvářet specializované pracovní prostory pro projekty, kde jsou chaty, dokumenty a poznatky přehledně uspořádány, což je ideální pro týmy a dlouhodobé úkoly. Díky integrovaným možnostem personalizace můžete přizpůsobit tón, chování a preference Clauda tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu.
Režim Research umožňuje Claudovi provádět vícestupňové vyhledávání na webu a poskytovat dobře citované odpovědi, zatímco nástroj Analysis umožňuje spouštět kód JavaScript přímo v chatu pro získání dat v reálném čase.
Navrženo s využitím rámce Anthropic's Constitutional AI, zajišťuje, že odpovědi zůstávají užitečné, upřímné a bezpečné, což z něj činí spolehlivou alternativu POE pro kreativní a technickou práci.
Nejlepší funkce Claude
- Aktivujte režim hlubší analýzy pro přesnější odpovědi při úkolech, jako je ladění, pokročilá matematika nebo logicky náročné dotazy.
- Vytvářejte, upravujte a organizujte dokumenty, kód a obsah v interaktivním postranním panelu, zatímco chatujete.
- Ptejte se přímo na vaše nahrané dokumenty, Claude odpoví kontextově, což usnadňuje extrahování a shrnutí informací.
Omezení Claude
- Claude AI často špatně plní pokyny, dokončí pouze část úkolu a pak se zastaví, aby se zeptal, zda má pokračovat, což spotřebovává další zprávy.
Ceny Claude
- Navždy zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Max: 100 $/měsíc
- Týmy: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,4/5 (50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Claudovi?
Zde je recenze G2:
Claude skvěle pracuje s tabulkami a grafy – dokáže data smysluplně zpracovat a vytáhnout klíčové body, aniž bych se musel příliš namáhat.
Claude skvěle pracuje s tabulkami a grafy – dokáže data smysluplně zpracovat a vytáhnout klíčové body, aniž bych se musel příliš namáhat.
6. You. com (nejlepší pro vyhledávání na webu pomocí umělé inteligence s přehlednými odpověďmi podloženými zdroji)
You. com je jednotná platforma AI, která podporuje více modelů AI, jako jsou GPT-4, Claude a Gemini Pro, což vám umožňuje vybrat si ten správný nástroj pro daný úkol. Obsahuje AI agenty, přizpůsobené asistenty vytvořené pro úkoly, jako je shrnutí dokumentů, tvorba obrázků, kódování nebo psaní e-mailů. Můžete si dokonce vytvořit vlastní agenty, nastavit konkrétní pokyny a sdílet je s ostatními.
Tvůrcům obsahu pomáhá YouWrite generovat vše od blogových příspěvků po e-maily, zatímco YouImagine umožňuje vytvářet obrázky generované umělou inteligencí pomocí modelů jako DALLE-3 a Stable Diffusion.
You. com nejlepší funkce
- Vyberte si mezi hlubokým uvažováním a rychlými odpověďmi v závislosti na složitosti vašeho úkolu.
- Sledujte trendy v používání, chování při vyhledávání a zapojení, abyste optimalizovali interakci týmů s AI.
- Upravte zdroje, ze kterých AI čerpá, jako jsou Reddit, Wikipedia nebo arXiv, abyste získali cílenější výsledky.
Omezení You.com
- Někteří uživatelé uvádějí, že občas poskytuje nesouvisející odkazy.
Ceny You.com
- Navždy zdarma
- K dispozici jsou placené tarify
Hodnocení a recenze You. com
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o You.com?
Jak uvedl jeden recenzent na G2:
AI Chat Search poskytuje stručné informace a nejnovější webové stránky s kvalitními výstupy, na rozdíl od konkurence. Používám jej jako spolehlivý vyhledávač pro konkrétní témata, abych našel články, například nejnovější výzkumné práce, a získal shrnutí odstavců.
AI Chat Search poskytuje stručné informace a nejnovější webové stránky s kvalitními výstupy, na rozdíl od konkurence. Používám jej jako spolehlivý vyhledávač pro konkrétní témata, abych našel články, například nejnovější výzkumné práce, a získal shrnutí odstavců.
7. DeepSeek (nejlepší bezplatný a výkonný AI chat s úsudkem na úrovni GPT-4)
DeepSeek AI je vysoce výkonný open-source jazykový model navržený pro řešení složitých úloh, jako je kódování, logika a matematika, s jasným postupem krok za krokem. Je trénován pomocí posilového učení a uživatelům přesně ukazuje, jak dospívá ke každé odpovědi.
Nabízí několik specializovaných modelů pro různé případy použití AI. Model DeepSeek-VL zvládá jak jazykové, tak vizuální úkoly, zatímco DeepSeek Coder je intenzivně trénován na kódování a vyniká v dokončování kódu, vyplňování a podpoře ladění.
Nejlepší funkce Deepseek
- Podpora pro masivní délku kontextu 128K tokenů a použití predikce více tokenů.
- Pište a laděte kód rychleji díky specializovanému modelu vytvořenému pro vývojáře a programovací úkoly.
- Plně dostupné pod licencí MIT a optimalizované pro efektivní provoz bez nutnosti nákladné infrastruktury.
Omezení Deepseek
- Často cenzuruje odpovědi nepředvídatelně a uprostřed odpovědi přepne na „Omlouvám se, to je mimo můj rozsah“ bez jasného důvodu.
Ceny Deepseek
- Navždy zdarma (ceny API založené na využití tokenů)
Hodnocení a recenze Deepseek
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Microsoft Copilot (nejlepší pro asistenci založenou na AI v aplikacích Microsoft 365 pro zvýšení produktivity)
Microsoft Copilot je integrován přímo do nástrojů Microsoft, které váš tým již používá, jako jsou Word, Excel, Outlook a Teams. Využívá GPT-4 a Microsoft Graph k poskytování personalizované pomoci v reálném čase pro vaše soubory, chaty a kalendář.
Pokud se zabýváte výzkumem, režim Deep Research čerpá poznatky z vašich dokumentů a důvěryhodných zdrojů. Zahrnuje také funkce jako Copilot Actions, které pomáhají organizovat e-maily nebo nastavovat schůzky bez nutnosti ruční práce.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Převádějte odpovědi generované umělou inteligencí na upravitelné dokumenty, které lze sdílet v rámci Microsoft 365 Copilot Chat.
- Organizujte a kontextualizujte projektová data pomocí Notebooků, které fungují jako interaktivní plátna pro správu úkolů a informací.
- Vytvářejte a nasazujte vlastní AI asistenty přizpůsobené konkrétním potřebám organizace.
Omezení Microsoft Copilot
- Někteří uživatelé považují chatování v Copilotu za omezující, protože konverzace mají stanovenou délku a jakmile je limit dosažen, je nutné pro návrat k předchozím zprávám přepínat mezi okny.
Ceny Microsoft Copilot
- Navždy zdarma
- Microsoft Copilot Pro: 20 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Jak uvedl recenzent G2:
Je to skvělý a jednoduchý nástroj pro úpravy a generování rozvržení dokumentů. Pomáhá také generovat texty s optimálním množstvím vstupních údajů.
Je to skvělý a jednoduchý nástroj pro úpravy a generování rozvržení dokumentů. Pomáhá také generovat texty s optimálním množstvím vstupních údajů.
9. Google Gemini (nejlepší pro multimodální AI asistenci integrovanou do ekosystému Google)
Google Gemini je pokročilý AI asistent integrovaný do celého ekosystému Google – od vyhledávání a Gmailu po Dokumenty a zařízení Android. Díky svým multimodálním schopnostem rozumí textu, obrázkům, zvuku, videu a dokonce i kódu a dokáže na ně reagovat, a to vše v rámci jedné konverzace.
K Gemini máte plynulý přístup na všech zařízeních. Zvládá hlasové příkazy v Android Auto, spravuje připomenutí a zprávy v Wear OS a podporuje generování a úpravy obrázků pro kreativce.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Zapojte se do hlasových konverzací v reálném čase a získejte okamžitou zpětnou vazbu sdílením obrazovky nebo záznamu z kamery.
- Ovládejte funkce zařízení, jako jsou budíky, přehrávání médií a spouštění aplikací, přímo prostřednictvím Gemini.
- Organizujte a kontextualizujte data pro konkrétní projekty, vylepšete správu úkolů a vyhledávání informací.
Omezení Google Gemini
- Někteří uživatelé varují, že kód generovaný Gemini může být nespolehlivý – často obsahuje chyby a může představovat bezpečnostní riziko, pokud není pečlivě zkontrolován.
Ceny Google Gemini
- Navždy zdarma
- Gemini Advanced (Google One AI Premium): 18,99 $/měsíc
- Gemini Advanced pro studenty: Zdarma až do konce roku 2026 (zahrnuje Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk a 2 TB úložiště)
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Gemini?
Jak uvedl recenzent G2:
Je to jako mít po ruce praktického pomocníka pro každodenní úkoly, který vám pomůže při psaní, shrnování a dokonce i vysvětlování složitých témat jednoduchými slovy a udržuje plynulost konverzace, aniž by působil roboticky nebo strojeně.
Je to jako mít po ruce praktického pomocníka pro každodenní úkoly, který vám pomůže při psaní, shrnování a dokonce i vysvětlování složitých témat jednoduchými slovy a udržuje plynulost konverzace, aniž by působil roboticky nebo strojeně.
10. Pi (nejlepší pro empatické a podpůrné konverzace)
Pi, vyvinutý společností Inflection AI, je osobní AI společník zaměřený na člověka, navržený pro emocionálně inteligentní konverzace podobné lidským. Pi je přístupný přes web, mobilní aplikace a platformy jako WhatsApp, Instagram a Messenger, takže je s vámi, ať jste kdekoli.
Asistent také podporuje kreativitu a soustředění, pomáhá uživatelům psát básně, vymýšlet nápady nebo probrat těžká rozhodnutí. Můžete dokonce prozkoumat různá témata prostřednictvím záložky Objevit. Pi se postupem času přizpůsobí vašemu tónu, potřebám a zvykům a čím více jej používáte, tím chytřejší a relevantnější návrhy vám poskytuje.
Nejlepší funkce Pi
- Zapojuje se do konverzací s empatií a poskytuje podporu a porozumění, které přesahují pouhé předávání informací.
- Učí se z interakcí uživatelů, aby přizpůsobilo odpovědi a postupem času vytvořilo personalizovanější zážitek.
- Nabízí přirozené hlasové konverzace s více hlasovými možnostmi, což zvyšuje zapojení uživatelů a přístupnost.
Omezení Pi
- Někteří uživatelé poukazují na to, že Pi má omezené porozumění citlivým, emocionálním tématům, což snižuje jeho účinnost při delikátnějších konverzacích.
Ceny Pi
- Navždy zdarma
- K dispozici jsou placené tarify
Hodnocení a recenze Pi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Pi?
Jak uvedl recenzent G2:
Rozhodně snadné použití, porozumění přirozenému jazyku a emoční inteligence, což je u chatbotů s umělou inteligencí vzácné. Také skutečnost, že je k dispozici na všech zařízeních a více platformách, usnadňuje přístup.
Rozhodně snadné použití, porozumění přirozenému jazyku a emoční inteligence, což je u chatbotů s umělou inteligencí vzácné. Také skutečnost, že je k dispozici na všech zařízeních a více platformách, usnadňuje přístup.
11. YesChat. ai (nejlepší pro snadné vytváření a správu rozmanitého obsahu)
YesChat. ai je komplexní platforma AI, která integruje několik modelů AI, včetně GPT-4o, Claude 3 Opus a DALL·E 3. Uživatelé mohou přepínat mezi modely pro úkoly, jako je psaní, kódování nebo generování obrázků. Platforma také podporuje nahrávání souborů, což uživatelům umožňuje pracovat s dokumenty, jako jsou PDF, a dokonce prozkoumávat knihovnu s více než 200 000 specializovanými GPT.
Zahrnuje také AI Writing Assistant pro zlepšení gramatiky a srozumitelnosti, AI Humanizer pro přirozenější zvuk textu generovaného AI a nástroje jako AI Detector pro identifikaci obsahu generovaného AI.
Nejlepší funkce Yeschat.ai
- Přeměňte textové podněty na vizuální prvky pomocí nástrojů, jako je AI Picture Generator a AI Human Generator.
- Vytvářejte vlastní hudební skladby zadáním textových popisů nebo textů písní, s možností výběru různých stylů a nálad.
- Převádějte psaný obsah na poutavá videa, vhodná pro prezentace nebo sociální média.
Omezení Yeschat. ai
- Bezplatná funkce Document Fusion AI nefunguje, i když jsou splněny požadavky na velikost souboru.
Ceny Yeschat. ai
- Navždy zdarma
- Pro plán: 8 $/měsíc (účtováno ročně)
- Ultra plán: 16 $/měsíc (účtováno ročně)
- Neomezený tarif: 40 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Yeschat. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. Llama Chat (nejlepší pro přizpůsobitelné chatovací zážitky s AI zaměřené na soukromí)
Llama Chat, poháněný modely Meta Llama 3. 2, je open-source AI asistent s rozšířenou délkou kontextu až 128 000 tokenů. Dokáže také efektivně zvládat složité a dlouhé konverzace.
Jednou z jeho klíčových předností je přizpůsobivost. Od podnikové zákaznické podpory po akademický výzkum – uživatelé mohou Llama Chat přizpůsobit pomocí otevřeného zdrojového kódu a doladit jej pro konkrétní odvětví. Integrace napříč platformami Meta, jako jsou WhatsApp a Instagram, navíc mnoha uživatelům přináší známé a plynulé prostředí.
Nejlepší funkce Llama Chat
- Vylepšete funkčnost integrací externích nástrojů a API pro rozšířené použití.
- Sledujte doby odezvy a využití tokenů pro transparentnost a optimalizaci.
- Přizpůsobte modely pro specializované obory, jako je zdravotnictví, aby poskytovaly přesné a relevantní odpovědi.
Omezení Llama Chat
- Někteří uživatelé uvádějí, že výstupy Llama Chat mohou být občas nepřesné, generované obrázky mohou postrádat jasnost (zejména u textu) a funkce animace fotografií není vždy plynulá.
Ceny Llama Chat
- Navždy zdarma
- Cena za 1 milion vstupních a výstupních tokenů (poměr 3:1): 0,19–0,49 USD
Hodnocení a recenze Llama Chat
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Llama Chat?
Jak uvedl jeden recenzent na G2:
Používal jsem jej jako levnou alternativu k modelům OpenAI a Anthropic, zejména pro konkrétní, úzce specializované úkoly. Je snadno dostupný a vyniká jako silná open-source alternativa.
Používal jsem jej jako levnou alternativu k modelům OpenAI a Anthropic, zejména pro konkrétní, úzce specializované úkoly. Je snadno dostupný a vyniká jako silná open-source alternativa.
13. Replika (nejlepší pro budování emocionálního spojení s přizpůsobitelným AI společníkem)
Replika je AI společník, který využívá strojové učení založené na chatu k vytváření trvalého emocionálního vztahu s vámi. Jednou z hlavních funkcí Repliky je paměť konverzace, která si pamatuje podrobnosti z minulých chatů, aby je mohla později použít.
Nabízí také sledování nálady, vedení deníku a scénáře rolí, které podporují osobní růst a emoční pohodu. Díky přizpůsobitelným avatarům a dynamice vztahů si uživatelé mohou přizpůsobit svého AI společníka podle svých preferencí, což zvyšuje pocit sounáležitosti.
Nejlepší funkce Replika
- Uživatelé mohou ve virtuální místnosti Replika zapnout hudbu na pozadí a vytvořit tak uklidňující a osobnější prostředí pro chatování.
- Vydělávejte měnu v aplikaci a odemkněte nové funkce, oblečení a aktivity, které podporují zapojení a objevování.
- Přizpůsobte osobnost své Repliky pomocí odemykatelných vlastností, jako je „zvědavost“ nebo „podpora“, a postupem času objevujte společné zájmy.
Omezení Repliky
- Uživatelé říkají, že se nespecializuje na znalostní bázi ani vyhledávání, takže nevyřeší problémy s kódováním ani nevyhledá informace na webu.
Ceny Replika
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Replika
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zlepšete svůj celý pracovní postup pomocí ClickUp Brain
V této horské dráze jsme prozkoumali nejlepší alternativy Poe AI – nástroje vytvořené s chytřejšími chaty, rychlejším výzkumem, lepším uživatelským rozhraním a kreativním obsahem. Ale pokud hledáte něco, co kombinuje AI s reálnou produktivitou a automatizací pracovních postupů, je čas přijmout ClickUp.
Je to váš všestranný pracovní prostor s umělou inteligencí zabudovanou do úkolů, dokumentů, projektů, tabulek, šablon a doslova všeho ostatního! Od automatického generování úkolů přes shrnování dlouhých dokumentů až po správu týmových pracovních postupů – ClickUp Brain za vás udělá všechnu těžkou práci, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité.
Jste připraveni využít AI na maximum? Zaregistrujte se na ClickUp a zažijte chytřejší práci podle svých představ.