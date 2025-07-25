Jak využít marketingové strategie pro konzultanty, aby vynikli v roce 2025

Stále se spoléháte na swipe soubory a studené DM zprávy, abyste získali zakázky? Možná byste to měli přehodnotit.
V světě, kde potenciální klienti provádějí většinu svého průzkumu předtím, než vůbec reagují na oslovení, je to riskantní sázka. Klienti se zajímají o to, jak uvažujete – na LinkedIn, v podcastech, v případových studiích.
Posuzují, jak přesná je vaše nabídka. Ukládají si obsah, který přímo reaguje na jejich problémy.
Hra se tedy změnila a dnešní poradenská činnost se vyvinula nad rámec bezmyšlenkovitého spamování e-mailových schránek nebo online reklamy. Jde o to, předvést se s postřehy, které budují důvěru ve velkém měřítku.
V tomto průvodci se dozvíte, jak toho přesně dosáhnout pomocí inovativních marketingových strategií a softwarových nástrojů pro konzultanty, které vám pomohou přilákat nové vhodné klienty a udržet si stávající, aniž byste je museli pronásledovat.
⭐ Doporučená šablona
Chcete si vybudovat stabilní zdroj potenciálních zákazníků? Šablona marketingového plánu pro konzultační firmy ClickUp je nástroj vhodný pro začátečníky, který je připraven k okamžitému použití a pomáhá konzultantům definovat jejich cílovou skupinu, plánovat marketingové kampaně a snadno sledovat klíčové ukazatele výkonnosti.
Díky integrovaným vlastním stavům, vlastním polím a zobrazením, jako jsou klíčové výsledky a tabulka pokroku, nabízí jasný plán pro realizaci strategií v oblasti SEO, obsahu a sociálních sítí.
Proč je marketing pro konzultanty důležitý
Poradenství je podnikání založené na vztazích, ale vztahy se nerozvíjejí izolovaně. Proto je marketing nezbytný, aby vám pomohl vyniknout, budovat důvěryhodnost a navazovat vztahy a zároveň přilákat ty správné klienty:
- Zvyšuje viditelnost na přeplněném trhu: Strategický marketing pomáhá konzultantům být neustále vidět tam, kde se nachází jejich publikum – ať už jsou to vyhledávače, LinkedIn nebo odborné akce – díky čemuž jsou snáze k nalezení a získávají větší důvěru.
- Budování autority a důvěry: Sdílení poznatků prostřednictvím blogů, newsletterů a přednášek positionuje konzultanty jako myšlenkové vůdce, nikoli pouze jako poskytovatele služeb.
- Přiláká vhodnější klienty: Jasné sdělení a cílené oslovení zajistí, že konzultanti budou spolupracovat s klienty, kteří odpovídají jejich odborným znalostem a hodnotám, což povede k produktivnějším a výnosnějším vztahům.
- Zkracuje prodejní cyklus: Když potenciální zákazníci již znají vaši hodnotu díky obsahu nebo doporučením, rozhodovací proces se zrychlí a zjednoduší.
- Podporuje dlouhodobý růst: Konzistentní marketing vytváří řadu příležitostí, takže konzultanti nemusí v klidnějších obdobích usilovně hledat klienty.
👀 Věděli jste, že... Velká čtyřka – Deloitte, PwC, EY a KPMG – začínala v 19. století jako malé účetní firmy. Postupem času se vyvinuly v globální poradenské giganty, které dnes ovlivňují vše od firemní strategie po regulační rámce.
Nejlepší marketingové strategie pro konzultanty
Klíčem k úspěchu v oblasti poradenství není více marketingu, ale cílenější, na důkazech založený a kategorii definující marketing. Zde je několik osvědčených strategií, které vám pomohou dosáhnout této změny na vašem cílovém trhu:
1. Přestaňte prodávat služby a začněte produktizovat výsledky
Potenciální klienti nechtějí rozluštit váš proces. Jednoduše hledají jasnost. Pokud své služby zabalíte do pojmenované nabídky s jasným rozsahem, časovým harmonogramem a slíbeným výsledkem, bude pro ně snazší říct ano. Buduje to také důvěru u stávajících klientů, stanovuje hranice a urychluje váš prodejní cyklus.
📌 Příklad: Místo toho, abyste řekli „Poskytuji provozní poradenství pro start-upy“, změňte svou nabídku na „30denní reset pracovního postupu“.
Rozdělte to do fází cílených strategií:
- 1. týden: Audit pracovních postupů týmu
- 2. týden: Přepracování projektových pipeline
- Týden 3: Automatizujte opakující se úkoly
- 4. týden: Proškolte tým a nainstalujte panely výkonnosti
Slibte hmatatelné výsledky: „Snižte interní zpoždění o 40 % – nebo vám vrátíme peníze.“ Uveďte to na jedné stránce spolu s výsledky, často kladenými dotazy a cenovými úrovněmi.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k rozdělení každé produktové nabídky na jasné milníky, kroky dodávky a metriky. Zahrňte často kladené otázky, cenové úrovně a kontrolní seznamy pro zapojení klientů. Zacházejte s tím jako s mikroproduktem s opakovatelným dodávacím mechanismem.
2. Vytvořte kategorii v rámci kategorie
V dnešním prostředí může být příliš vágní říkat, že jste „prodejní konzultant“ nebo „strateg pro marketing v terénu “. Kupující chtějí specialisty, kteří rozumějí jejich niche, fázi růstu a jedinečnému provoznímu kontextu. Musíte se positionovat v úzké, dobře definované podkategorii, kde bude vaše odbornost okamžitě relevantní a odliší vás od ostatních konzultantů.
Specializace dává lidem důvod, aby si vás zapamatovali. Promění vás v jedinečnou kategorii namísto pouhé další možnosti.
📌 Příklad: Pokud pomáháte začínajícím týmům SaaS řešit problémy s uvedením na trh, prezentujte se jako „kouč škálovatelnosti GTM pro zakladatele SaaS mezi sériemi A a B“. Tím dáváte najevo, že rozumíte jejich konkrétním problémům, jako jsou stagnace prodeje vedená zakladatelem, nejasné předávání úkolů a chaotické nastavení CRM.
💡 Tip pro profesionály: Pro rychlou implementaci přepracujte svůj nadpis na LinkedIn, slogan na domovské stránce a prvních pět minut úvodního hovoru tak, aby odrážely toto konkrétní positioning. Jasně uveďte, jakou konkrétní transformaci pomáháte realizovat a pro koho.
Odlišuje se tím, že říká:
Posláním společnosti My and Wonsulting je „proměnit outsidery ve vítěze“. Přednášel jsem v 9 zemích a na více než 250 univerzitách/organizacích, kde jsem předával poznatky z vlastních zkušeností, abych pomohl lidem nastartovat jejich vysněnou kariéru.
3. Vytvořte obsahový engine založený na nápadech
Obecné myšlenkové vedení nepřináší výsledky. Konzultanti mají potíže to pochopit. Co ale přináší výsledky a okamžitou hodnotu? Jednoznačný, dobře obhajitelný názor, který formuje způsob, jakým lidé vnímají běžný problém. Nejúčinnější konzultanti využívají svůj obsah k vzdělávání a odlišení se. A dělají to konzistentně napříč platformami.
Sdílení tipů je snadné. Zaujmout stanovisko? To je to, co si lidé zapamatují. Vezměte jednu silnou tezi, vytvořte kolem ní sérii obsahových aktiv a nechte tento ekosystém demonstrovat vaše strategické myšlení v akci.
📌 Příklad: Pokud je vaším přesvědčením: „Většina iniciativ DEI selhává, protože je personální oddělení vede izolovaně“, stane se tato myšlenka vaší vodítkem.
Můžete vytvořit:
- Týdenní příspěvek na LinkedIn, který rozebírá skutečné případy porušení DEI.
- Zdroje s názvem „Je vaše strategie DEI strukturálně nefunkční?“
- Prezentace pro provozní ředitele o tom, jak začlenit inkluzi do mezifunkčního vedení.
🌼 Příklad z praxe: Future Cain, odbornice na zdraví a wellness se sídlem v USA, je známá svým jedinečným pohledem na duševní zdraví, který vnáší do školení leadershipu prostřednictvím svého konceptu sociální emoční inteligence. Její příspěvky na Instagramu a LinkedInu obsahují srozumitelné a poutavé informace, které jdou přímo k jádru věci!
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI v digitálním marketingu (případy použití a nástroje)
4. Vytvořte si funnel kolem jednoho klíčového poznatku
Poradenství se neprodává v jednom kroku. Vyžaduje to vzdělávání kupujícího, ukazování jeho slepých míst a vedení k rozhodnutí, a to vše při budování důvěry. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je proměnit základní poznatky o klientech ve třídílný trychtýř.
Začněte s vysoce hodnotným diagnostickým magnetem na potenciální zákazníky. Poté tuto cílovou skupinu oslovte krátkou sérií e-mailů, které je provedou dopady daného problému. Nakonec nabídněte cílenou službu, která přesně tento problém řeší.
📌 Příklad: Řekněme, že jste si všimli, že mnoho vedoucích týmů uvízlo na mrtvém bodě, protože nikdo nemá jasno v tom, kdo je zodpovědný za jaká rozhodnutí. To vede k třenicím, zpožděním a pasivním překážkám, ale nikdo to nevysloví nahlas.
Toto proměníte ve třídílný trychtýř:
- Lead magnet → „Skryté náklady rozhodovacího dluhu” Kontrolní seznam nebo krátký kvíz, který odhaluje, jak nejasné rozhodování vede k opakovaným schůzkám, zpožděním při schvalování a zastavení realizace. Cílem je přimět je, aby řekli: „Páni, s tím se potýkáme – a ani jsme nevěděli, že to má název. ”
- Série e-mailů → Třídílná série, která propojuje výsledky kvízu s následnými škodami. E-mail 1: Jak rozhodovací třenice brzdí nábor a zpomalují rychlost týmu E-mail 2: Skryté plýtvání rozpočtem způsobené nejasnou odpovědností E-mail 3: Jak vysoce funkční týmy dokumentují a delegují rozhodnutí v rané fázi
- Placená nabídka → „Strategic Clarity Sprint“Dvoufázový program, v rámci kterého zmapujete rozhodovací pravomoci napříč vedením, sjednotíte pravidla eskalace a zavedete jednostránkový rámec autority. Bonus: Poskytnete jim šablonu, kterou mohou zavést napříč týmy.
Když tento proces dokončí, nejenže pochopí problém, ale také pocítí jeho negativní dopad a budou připraveni jej odstranit.
🧠 Zajímavost: Marketingoví konzultanti kdysi používali kuchařky, které rozdávali od dveří ke dveřím. Dlouho před vznikem e-mailu rozdávala společnost Jell-O na počátku 20. století kuchařky, aby pomohla domácím kuchařům – šlo o ranou formu obsahového marketingu, kterou později konzultační firmy rozšířily prostřednictvím myšlenkového vedení.
5. Pořádejte taktické webináře s integrovaným prodejním kanálem
Webináře jsou často nedostatečně využívány nebo naopak nadměrně produkovány, zejména v oblasti poradenství. Nejúčinnější webináře jsou krátké, taktické a zaměřené na řešení jednoho problému pro přesně definované publikum. Vynechte obecné fráze a proveďte účastníky konkrétním řešením, které mohou okamžitě použít.
Poskytněte jim skutečné šablony marketingových kampaní, přehledy nebo pracovní postupy. Dejte jim pocit, jako by si mohli vyzkoušet, jaké to je s vámi spolupracovat.
📌 Příklad:
Uspořádejte seminář s názvem „Odstraňte interní překážky SLA pomocí ClickUp“ zaměřený na vedoucí pracovníky podnikového marketingu. Projděte si skutečný nefunkční pracovní postup a ukažte, jak jste jej vylepšili. Seminář by měl trvat maximálně 25 minut, po něm by měla následovat diskuse a poté nabídka bezplatného auditu systémů pro kvalifikované účastníky.
Po skončení akce rozdělte záznam na klipy pro LinkedIn a z často kladených otázek vytvořte obsah pro e-maily. Jedno webinář = obsah na celý měsíc + potenciální zákazníci.
Iniciativa ClickUp „Secret Supper“ je skvělým příkladem pečlivě připravených akcí!
Jsem vděčná za pozvání na akci ClickUp Secret Supper Sydney, které jsem se zúčastnila se svou kolegyní Claire Vu. Byl to nezapomenutelný večer plný networkingu a kulinářských zážitků v restauraci Quay Restaurant s výhledem na úchvatnou budovu opery v Sydney a Harbour Bridge.
Večeři jsme zahájili společným přípitkem na produktivitu. Obzvláště na mě zapůsobily rozhovory „Exec Suite Hot Seat“, ve kterých odborníci z oboru sdíleli své postřehy, a ukázka ClickUp Solutions Architect, která představila nejnovější inovace v oblasti produktivity.
6. Spolupracujte s nástroji a značkami, které již mají vaši cílovou skupinu
Neexistuje rychlejší způsob, jak zvýšit viditelnost, než se spojit s platformami, nástroji SaaS nebo specializovanými ekosystémy, kterým již váš ideální klient důvěřuje. Namísto toho, abyste se snažili oslovit nové zákazníky, začleňte se do jejich stávajícího pracovního postupu nebo toku obsahu.
Tato partnerství nemusí být vždy formální. Mohou zahrnovat hostující workshopy, výměnu zdrojů nebo doplňkové poradenské služby, které rozšiřují základní hodnotu partnerské značky.
📌 Příklad: Pokud jste konzultantem v oblasti digitálních operací, navážte spolupráci s firmou zabývající se kyberbezpečností SaaS a nabídněte jejím zákazníkům audity procesů po narušení bezpečnosti. Oni získají vyšší retenci a větší přijetí produktu – vy získáte kvalifikované potenciální zákazníky a společnou expozici značky. I hostující příspěvek nebo webinář vás mohou hluboce zakotvit do funnelu partnera.
7. Spusťte veřejnou sérii „backstage pass“
Dnešní klienti nehledají pouze prokázání odborných znalostí. Chtějí pochopit, jak uvažujete. Formát obsahu „backstage pass“ poskytuje vašemu publiku konzistentní vhled do vaší metodiky, díky čemuž se vaše rozhodování a nástroje stanou známějšími ještě předtím, než se stanou vašimi klienty.
Tento formát může mít podobu pravidelných týdenních videí, newsletterů nebo příspěvků, které ukazují, jak řešit problémy v reálném čase. Nejedná se o abstraktní teorii, ale o konkrétní rozbory rozhodnutí, audity systémů nebo recenze projektů.
📌 Příklad: Zahajte týdenní newsletter nebo sérii videí s názvem „Monday Systems Fix. ” Rozebírejte chaotický řetězec delegování, nefunkční nastavení kampaně nebo nesprávně nastavený týmový proces. Vysvětlete, jak byste to napravili a proč.
Zveřejňujte klipy na LinkedIn a vyzvěte odběratele, aby si vyžádali vlastní rozbor. Tím se ještě předtím, než s nimi vůbec začnete telefonovat, dostanete do pozice učitele i odborníka.
👀 Věděli jste? Kultovní obchodní nástroje, jako je SWOT analýza, byly vyvinuty nebo uvedeny do mainstreamu předními poradenskými firmami v oblasti managementu.
8. Nahraďte popisy vizuálními důkazy
Zákazníci jsou stále skeptičtější vůči tvrzením. Už nestačí jim říct, že jste zvýšili efektivitu nebo sjednotili tým. Ukažte jim přesně, co se změnilo. Použijte vizuální důkazy – screenshoty před a po, dashboardy nebo skutečné KPI – aby byla transformace hmatatelná.
📌 Příklad:Místo toho, abyste napsali „Zlepšili jsme přehlednost úkolů pro tým“, ukažte dva dashboardy:
- Jeden ze starých pracovních postupů klienta s nedodrženými termíny a roztříštěnou marketingovou komunikační strategií
- Jedno z restrukturalizovaných nastavení s automatickým přiřazováním úkolů a sprintovými tabulemi
9. Proměňte reference v příběhy o proměně
Místo chvály se ptejte na příběhy. Když klient hovoří o své předchozí situaci, frustracích, neúspěšných pokusech a konkrétním zlomovém okamžiku, kdy vaše práce změnila výsledek, vytváří to sounáležitost. Potenciální zákazníci se v těchto příbězích vidí a mentálně se rozhodnou pro spolupráci.
📌 Příklad:„Po dvou neúspěšných pokusech o rozšíření provozu po sérii A byl náš tým SaaS přetížený. Během šesti týdnů [vaše jméno] zavedlo matici rozhodování, přepracovalo pracovní postupy našeho týmu a pomohlo nám ztrojnásobit plnění našeho plánu. Konečně mám pocit, že fungujeme jako jeden tým.“
Tento formát příběhu použijte ve svých případových studiích, sociálních důkazech nebo prodejních e-mailech. Struktura by měla být následující: Před → Pokus a neúspěch → Zásah → Výsledek → Rada ostatním.
📮 ClickUp Insight: 24 % pracovníků tvrdí, že opakující se úkoly jim brání v tom, aby se věnovali smysluplnější práci, a dalších 24 % má pocit, že jejich schopnosti nejsou dostatečně využívány. To znamená, že téměř polovina pracovníků se cítí kreativně blokována a podceňována. 💔
ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na práci s vysokým dopadem díky snadno nastavitelným AI agentům, kteří automatizují opakující se úkoly na základě spouštěčů. Například když je úkol označen jako dokončený, AI agent ClickUp může automaticky přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu, čímž vás zbaví nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % a více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
10. Navrhujte a sdílejte diagnostické nástroje, které vytvářejí pocit naléhavosti.
Místo toho, abyste se snažili přesvědčit potenciální zákazníky, že potřebují vaši pomoc, nechte je, aby se přesvědčili sami. Diagnostické nástroje, jako jsou kontrolní seznamy připravenosti, marketingové příručky, sebehodnocení nebo kalkulačky návratnosti investic, posouvají konverzaci od přesvědčování k objevování.
Tyto nástroje vás představí jako odborníka a zároveň pomohou klientům odhalit problémy, o kterých nevěděli, že jsou naléhavé. Pokud je použijete správně, vaše služby se stanou logickým dalším krokem.
📌 Příklad: Vytvořte nástroj jako „The Team Alignment Scorecard“ – kvíz s 10 otázkami, který odhalí, jak moc jsou nesourodé provozní činnosti, strategie produktového marketingu a vedoucí týmy. Na základě jejich skóre doporučte svůj Leadership Sync Sprint a nabídněte bezplatnou konzultaci ohledně marketingové strategie. Tím přesunete energii z prodeje na řešení problémů.
Jak ClickUp pomáhá konzultantům zlepšit marketing
Marketing v roli konzultanta znamená neustále přepínat mezi různými úkoly – od plánování celkového rámce po každodenní realizaci – a přitom udržovat všechny klienty v obraze a všechny úkoly na správné cestě.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám poskytuje jeden jednotný prostor pro správu všech těchto činností. A není jen nabitá funkcemi. Je navržena tak, aby odpovídala vašemu stylu práce, s flexibilitou, která působí osobně.
Ukážeme vám, jak vám ClickUp for Marketing může pomoci vylepšit vaše strategie.
Organizujte svou práci podle týmu, klienta nebo kampaně pomocí ClickUp Spaces.
Bez jasného systému se kampaně rychle stanou chaotickými. Začněte používat ClickUp Spaces k organizaci práce podle funkčních týmů nebo klientů. Můžete například mít vyhrazený Marketing Space pouze pro marketingovou práci.
Uvnitř můžete vytvořit složky pro hlavní funkce, jako je správa obsahu marketingu, analýza placených médií a viditelnost kampaní značky. V každé složce jsou seznamy rozděleny podle konkrétních úkolů (psaní textů, navrhování kreativních prvků, vytváření vstupních stránek a další), například seznam „Kampaň LinkedIn Q3“ ve složce Sociální média.
Každý seznam může obsahovat konkrétní úkoly: psaní textů, navrhování kreativních řešení a vytváření vstupních stránek.
Nastavte měřitelné marketingové KPI pomocí ClickUp Goals.
Vaše marketingové výstupy musí být měřitelné a ClickUp Goals vám v tom pomůže. Řekněme, že klient chce v tomto čtvrtletí zvýšit počet registrací na webináře o 30 %. Můžete to nastavit jako měřitelný cíl, propojit ho přímo s úkoly, jako je vytvoření landing page, e-mailové promo akce a schvalování výdajů na reklamu, a sledovat průběh ve všech pracovních tocích.
Díky ClickUp můžete podpořit růst, protože vždy víte, co je důležité – a totéž platí i pro vašeho klienta.
Vytvářejte rychleji obsah a získávejte poznatky pomocí ClickUp Brain.
Když máte naspěch (a buďme upřímní, to je často), ClickUp Brain – vestavěný AI asistent platformy – se stane vaším stratégem obsahu v pozadí.
Potřebujete vytvořit osnovy blogových příspěvků, shrnout konzultační schůzky nebo přepsat reklamní texty na základě pokynů pro styl? Brain to za vás udělá v rámci vašich úkolů a dokumentů, přičemž vše zůstane ve vašem prostoru ClickUp. V rámci Brain můžete dokonce přistupovat k několika LLMS pro různé marketingové úkoly!
Yvi Heimann, konzultantka pro efektivitu podnikání, zdůrazňuje klíčové výhody ClickUp Brain pro marketing:
Díky možnosti generovat nápady, rámce a procesy přímo v ClickUp jsme dokázali zkrátit čas strávený určitými pracovními postupy na polovinu.
Díky možnosti generovat nápady, rámce a procesy přímo v ClickUp jsme dokázali zkrátit čas strávený určitými pracovními postupy na polovinu.
Zjednodušte manuální marketingové procesy pomocí automatizace ClickUp.
ClickUp Automations je místo, kde si zachováte zdravý rozum. Místo plýtvání časem na administrativu můžete automatizovat věci, jako je odesílání zprávy Slack, když úkoly dosáhnou stavu „Potřebuje kontrolu“, nebo přiřazování podúkolů zpětné vazby od klientů, když obdržíte jejich e-mail. Je to ideální pro ty opakující se procesy, které byste raději neřešili opakovaně.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší konzultační strategie pro růst vašeho podnikání
Vytvářejte opakovatelné plány pomocí šablony strategického marketingového plánu ClickUp.
Pokud nemusíte pokaždé začínat od nuly, když oslovujete klienty, můžete zvýšit produktivitu svých marketingových aktivit. Koneckonců, ušetřený čas je čas získaný zpět.
Šablona strategického marketingového plánu ClickUp je plně vybavena přizpůsobenými stavy, které odpovídají reálným pracovním postupům, jako jsou „Počáteční výzkum“, „Návrh strategie“, „Kontrola klienta“ a „Konečné schválení“.
Ve spojení s Board View získáte drag-and-drop rozhraní, které vám umožní vizuálně spravovat vývoj marketingové strategie na vysoké úrovni. Přepněte do Doc View pro plánovací popis nebo Timeline View, abyste zajistili, že zainteresované strany budou v průběhu týdnů informovány o výsledcích.
Provádějte kampaně efektivně pomocí šablony pro správu marketingových kampaní ClickUp.
Pokud se nacházíte v režimu provádění kampaně, vyzkoušejte šablonu ClickUp pro správu marketingových kampaní.
Zahrnuje vlastní stavy, jako jsou „Briefing“, „In Production“, „QA“, „Scheduled“ a „Live“, takže můžete sledovat kreativní materiály ve všech kontaktních bodech. Potřebujete filtrovat aktiva podle klienta, regionu nebo týmu? Použijte zobrazení seznamu nebo kalendáře a rozdělte si data podle svých potřeb.
Můžete dokonce nastavit Ganttův diagram pro větší projekty, které vyžadují pečlivou koordinaci napříč funkcemi.
Vizualizujte strategii a nápady pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
Pro práci náročnou na nápady, jako je plánování změny značky nebo mapování cesty zákazníka, je ClickUp Whiteboards vaší tajnou zbraní. Umožňuje vám vizuálně načrtnout vaše myšlenky a propojit je s realizovatelnými plány.
A to nejlepší? Své nápady můžete proměnit v úkoly a přiřadit je přímo z tabule, přičemž váš tým pracující na dálku i v kanceláři bude mít vždy stejné informace.
Sledujte KPI a návratnost investic do kampaní pomocí dashboardů ClickUp.
A když potřebujete vše spojit dohromady způsobem, který je vhodný pro klienty a působí profesionálně, pomohou vám panely ClickUp Dashboards vytvořit živé reportovací panely. Ukažte, kolik kampaní je v produkci, jak blízko jste k měsíčním cílům, nebo sledujte trendy konverzí – už nikdy nebudete muset na poslední chvíli sestavovat reporty.
Toto nastavení – cíle, mozek, automatizace, šablony s přizpůsobenými zobrazeními a stavy – vám poskytuje úplnou kontrolu nad vaším marketingovým procesem. Budete pracovat rychleji, lépe spolupracovat a budovat dlouhodobou důvěru klientů, a to vše při snazším řízení každodenních činností.
Časté chyby, které konzultanti dělají v marketingu
I ti nejzkušenější konzultanti mohou upadnout do marketingových pastí, které stojí čas, důvěru a trakci. Zde je přehledný seznam typických marketingových chyb, kterých se konzultanti dopouštějí, a konkrétní řešení pro každou z nich.
|V čem zaostáváte?
|Proč je to problém?
|Řešení
|Snažíte se oslovit všechny
|Obecné sdělení nedokáže přilákat ideální klienty a oslabuje pozici firmy.
|Definujte jasnou specializaci a přizpůsobte své sdělení konkrétnímu odvětví, problému nebo publiku.
|Spoléhat se pouze na doporučení
|Doporučení mohou vyschnout a nejsou škálovatelná.
|Investujte do content marketingu, SEO, propagace na LinkedIn nebo webinářů, abyste si vybudovali stabilní zdroj příjmů.
|Ignorování osobní značky
|Zastaralá nebo nekonzistentní online prezentace snižuje důvěryhodnost.
|Udržujte svou profesionální webovou stránku, přítomnost na sociálních médiích a případové studie aktuální a v souladu s vašimi službami.
|Zbytečné komplikování hodnotové nabídky
|Žargon a složitost matou potenciální klienty a oddalují jejich rozhodnutí.
|Používejte jednoduchý, na výhodách založený jazyk, který zdůrazňuje výsledky, nikoli pouze služby.
|Zanedbávání sledování výkonu
|Bez dat nemůžete zlepšovat ani ospravedlňovat své marketingové aktivity.
|Nastavte marketingové KPI a použijte nástroje jako ClickUp Dashboards nebo Google Analytics ke sledování toho, co funguje.
|Nekonzistentní marketing
|Sporadické úsilí vede ke zmeškaným příležitostem a oslabení značky.
|Vytvořte si marketingový kalendář a využijte šablony nebo automatizaci, abyste zůstali konzistentní.
|Zaměřte se pouze na službu, nikoli na problém klienta.
|Vede k egocentrickým sdělením, která nerezonují
|Svoji nabídku zaměřte na řešení problémů klientů a dosažení požadovaných výsledků.
Vytvořte marketingový systém, ne jen přítomnost na trhu, s ClickUp.
Vzpomeňte si na nejlepší konzultanty, které znáte. Možná je to stratég, jehož týdenní newsletter vždy trefí do černého, nebo odborník na provoz, který vytvořil skvělý bezplatný auditní nástroj, který se neustále objevuje ve vašem feedu. Nenechali svou viditelnost náhodě, ale vybudovali kolem ní systémy, které generují potenciální zákazníky.
Nestali se konzultanty jen proto, že jsou dobří ve své práci. Proslavili se tím, že k marketingu přistupovali se stejnou péčí, jakou věnují práci pro klienty. To je skutečná výhoda.
ClickUp vám to pomůže uskutečnit. Vytvořte si svůj funnel v Whiteboards. Napište si své playbooky a e-mailové marketingové sekvence v Docs. Použijte ClickUp Brain, abyste proměnili hrubé nápady v obsah, který zní jako vy v dobrém dni. Díky vyhrazeným prostorům pro marketing, prodej a dodávky zůstává vaše práce propojená – a vy také.
Jste připraveni vybudovat marketingový motor, který bude fungovat stejně dobře jako vaše práce pro klienty? Zaregistrujte se na ClickUp a začněte ještě dnes proměňovat strategii v akci.